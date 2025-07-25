10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Stackby สำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นในปี 2025

คุณปฏิเสธไม่ได้—Stackby ทำให้เราทุกคนติดใจตั้งแต่แรกเห็น มันสะอาดตา ไม่มีโค้ด และให้ความรู้สึกเหมือนสะพานเชื่อมที่สมบูรณ์แบบระหว่างฐานข้อมูลกับสเปรดชีต
แต่เมื่อเวิร์กโฟลว์เริ่มซับซ้อนมากขึ้น รอยร้าวก็เริ่มปรากฏให้เห็น ผู้ใช้พบว่าระบบอัตโนมัติมีเพียงขั้นพื้นฐาน และเครื่องมือก็ไม่ได้ทรงพลังอย่างที่คาดหวังไว้ หลายคนรายงานว่ารู้สึกผิดหวังกับการขาดการเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ
หากพื้นที่ทำงานของคุณเติบโตเกินกว่าที่ซอฟต์แวร์สเปรดชีตซึ่งออกแบบมาเพื่อทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นจะรองรับได้ บทความสรุปนี้เหมาะสำหรับคุณ
เราได้คัดสรรทางเลือกที่ทรงพลังซึ่งสามารถทำทุกอย่างที่ Stackby ทำได้—และมากกว่านั้น ทางเลือกเหล่านี้จะช่วยให้คุณจัดการข้อมูลที่กระจัดกระจาย, อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำๆ, และให้ทีมของคุณมีพื้นที่ในการขยายตัวโดยไม่ต้องสร้างทุกอย่างใหม่ตั้งแต่ต้น
ทางเลือกของ Stackby ในภาพรวม
ไม่มีเวลา? นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของวิธีการเปรียบเทียบทางเลือกยอดนิยมของ Stackby
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่โดดเด่น
|ราคา
|คลิกอัพ
|ระบบการทำงานแบบครบวงจรและการจัดการข้อมูลสำหรับทีมทุกขนาด
|ฟิลด์ที่กำหนดเอง, กระบวนการทำงานอัตโนมัติ, แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์, มุมมองตารางเพื่อการควบคุมโครงการอย่างเต็มรูปแบบ
|มีแผนฟรีให้บริการ; มีราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|แอร์เทเบิล
|ฐานข้อมูลแบบไม่ต้องเขียนโค้ด พร้อมความโดดเด่นทางภาพ สำหรับทีมขนาดเล็กและผู้ประกอบการเดี่ยว
|แดชบอร์ดที่กำหนดเอง, มุมมองที่กรองแล้ว, การอนุญาตในระดับบันทึก
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $24/เดือน
|วันจันทร์. คอม
|การติดตามโครงการและการทำงานร่วมกันแบบภาพสำหรับทีมขนาดเล็กและขนาดกลาง
|บอร์ดภาพ, ตัวสร้างขั้นตอนการทำงานแบบลากและวาง, การจัดการปริมาณงาน
|แผนฟรี (สูงสุด 2 ผู้ใช้); แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/เดือน
|อาสนะ
|การจัดลำดับความสำคัญของงานและการประสานงานในทีมสำหรับหน่วยงานและทีม
|ไทม์ไลน์, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, การแยกงานด้วยปัญญาประดิษฐ์
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $13.49 ต่อเดือน
|สมาร์ทชีต
|ตารางโครงการที่ซับซ้อนสำหรับองค์กรและทีมปฏิบัติการขนาดใหญ่
|แผนภูมิแกนต์, การเชื่อมโยงระหว่างแผ่นงาน, การควบคุมสิทธิ์
|ทดลองใช้ฟรี; แพ็กเกจชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/เดือน
|ควิกเบส
|องค์กรและทีมขนาดใหญ่ที่ต้องการสร้างแอปพลิเคชันธุรกิจแบบกำหนดเองโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
|ระบบอัตโนมัติและตรรกะ, แดชบอร์ดตามบทบาท, การคำนวณที่กำหนดเอง
|ไม่มีแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $35/เดือน
|นิฟตี้
|กำหนดเวลาโครงการและการติดตามความสำเร็จตามเป้าหมายสำหรับทีมขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
|เหตุการณ์สำคัญที่เชื่อมโยงกับไทม์ไลน์, แชทในตัว, งานที่เกิดซ้ำ
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $49/เดือน
|Trello
|กระดานงานแบบภาพและขั้นตอนการทำงานที่เรียบง่ายสำหรับฟรีแลนซ์และทีมขนาดเล็ก
|ระบบอัตโนมัติสำหรับบัตเลอร์, กระดานสไตล์คัมบัง, พื้นที่ทำงาน
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $6/เดือน
|โคด้า
|เอกสารแบบไดนามิกที่มีพฤติกรรมเหมือนแอปพลิเคชันสำหรับทีมขนาดใหญ่
|กระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้, ศูนย์กลางทีม, ผู้ช่วย AI
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/เดือนต่อผู้สร้างเอกสาร
|แท่นบูชา
|โปรแกรมไฮบริดระหว่างสเปรดชีตและฐานข้อมูลที่มีน้ำหนักเบา สำหรับผู้ปฏิบัติงานคนเดียวหรือสตาร์ทอัพ
|การทำงานร่วมกันเป็นทีม, การอนุญาตในระดับคอลัมน์, ตัวเลือกการแสดงผลที่ยืดหยุ่น, การเสริมข้อมูลด้วย AI
|ทดลองใช้ฟรี; แผนเริ่มต้นที่ $12/เดือน
👀 คุณรู้หรือไม่? ในการถกเถียงระหว่างฐานข้อมูลกับสเปรดชีตความแตกต่างที่สำคัญประการหนึ่งอยู่ที่วิธีการเชื่อมโยงข้อมูล
ในขณะที่สเปรดชีตจัดการข้อมูลแบบแบนและเชิงเส้น ฐานข้อมูลอนุญาตให้มี โครงสร้างเชิงสัมพันธ์ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเชื่อมโยงตารางต่างๆ โดยใช้ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน—เหมือนกับการเชื่อมโยงคำสั่งซื้อของลูกค้าเข้ากับโปรไฟล์เฉพาะบุคคล สิ่งนี้ทำให้ฐานข้อมูลมีประสิทธิภาพมากกว่ามากในการจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนหรือเปลี่ยนแปลงได้ข้ามหมวดหมู่ต่างๆ
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Stackby?
หากคุณรู้สึกว่า Stackby ไม่ตอบโจทย์หรือต้องการฟีเจอร์ขั้นสูงและฟังก์ชันการทำงานที่แข็งแกร่งกว่า ทางเลือกที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกซอฟต์แวร์ที่ผสมผสานระหว่างสเปรดชีตกับฐานข้อมูลจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของกระบวนการทำงานของคุณได้
นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อเลือกแทนที่ Stackby:
- มุมมองข้อมูลที่ยืดหยุ่น: ก้าวข้ามตารางด้วยเครื่องมือที่รองรับมุมมองรายการ ปฏิทิน กระดาน และแกลเลอรี—สลับใช้งานได้เพียงคลิกเดียว
- ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ: ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติด้วยทริกเกอร์และการดำเนินการเพื่อประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาด
- ความลึกของการผสานรวม: เชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่ รวมถึง CRM, Slack, Gmail และแอปพลิเคชันสำคัญอื่น ๆ
- การควบคุมสิทธิ์: กำหนดระดับการเข้าถึงอย่างละเอียดเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
- การปรับแต่ง: เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง, สูตร, และเลย์เอาต์—ไม่ต้องเขียนโค้ด—เพื่อประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่
มาดำดิ่งสู่เครื่องมือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการจัดระเบียบข้อมูลที่ตอบโจทย์ทุกข้อและมากกว่านั้นกันเถอะ
👀 คุณรู้หรือไม่?ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ไม่ได้มีไว้สำหรับนักพัฒนาเท่านั้น—แต่ยังเป็นพื้นฐานของเครื่องมือแบบไม่ต้องเขียนโค้ดมากมายที่คุณใช้อยู่เป็นประจำ
การจัดระเบียบข้อมูลให้เป็นตารางที่เชื่อมโยงกันในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ช่วยให้คุณสามารถติดตามทุกอย่างตั้งแต่รายละเอียดลูกค้าไปจนถึงการอัปเดตโครงการได้โดยไม่ซ้ำซ้อน นี่คือสิ่งที่ทำให้แพลตฟอร์มอย่าง ClickUp และ Airtable รวมถึงแพลตฟอร์มอื่น ๆ มีประสิทธิภาพอย่างมหาศาลเบื้องหลังการทำงาน
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Stackby ในการจัดการโครงการ
เราได้คัดสรรเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดซึ่งคล้ายกับ Stackby ที่ผสานการทำงานของฐานข้อมูลเข้ากับการจัดการงานและกระบวนการทำงานได้อย่างราบรื่น เครื่องมือเหล่านี้เหมาะสำหรับทีมสมัยใหม่ที่ต้องการบรรลุเป้าหมายมากขึ้นด้วยความพยายามน้อยที่สุด
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์แบบครบวงจร)
คิดถึงแพลตฟอร์มการจัดการงานของ ClickUp เป็นทางเลือกของ Stackby ที่มีคุณสมบัติการร่วมมือที่ดีกว่า
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, รวมการจัดการโครงการ, การติดตามงาน,การจัดการเอกสารและการทำงานร่วมกัน, ระบบอัตโนมัติ, และฐานข้อมูลที่สามารถปรับแต่งได้ไว้ในที่เดียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI.
มุมมองตารางของ ClickUpสะท้อนความเรียบง่ายของสเปรดชีต แต่เหนือกว่าด้วยฟีเจอร์งานที่เชื่อมโยงกัน, สัญลักษณ์แสดงความสำคัญของงาน, คอลัมน์คำนวณอัตโนมัติ และแถบแสดงความคืบหน้าแบบโต้ตอบ คุณสามารถใช้เพื่อจัดการแคมเปญการตลาด, จัดระเบียบงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ หรือสร้างระบบ CRM ขนาดเล็กในที่เดียว
เวทมนตร์ที่แท้จริงอยู่ที่ความสามารถในการปรับแต่งของแพลตฟอร์ม ด้วยประเภทของฟิลด์ที่กำหนดเองมากกว่า 15 แบบ รวมถึงตัวเลือกแบบดรอปดาวน์ สูตรคำนวณ สกุลเงิน และการให้คะแนน เครื่องมือที่ยืดหยุ่นนี้ช่วยให้ทีมสามารถบันทึก กรอง และดำเนินการกับข้อมูลโครงการได้ทุกประเภท
เทมเพลตสเปรดชีตของ ClickUpช่วยให้ทีมที่เปลี่ยนจาก Stackby สามารถสร้างโครงสร้างข้อมูลใหม่ได้อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่คลิก
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการกับแผนงานผลิตภัณฑ์หรือปฏิทินเนื้อหา เทมเพลตนี้จะช่วยประหยัดเวลาในการตั้งค่าพร้อมทั้งมอบฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การรวมงานและการแบ่งงานย่อยแบบซ้อน
ระบบอัตโนมัติเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งที่โดดเด่น คุณสามารถสร้างกฎเพื่อกำหนดเจ้าของ อัปเดตสถานะ หรือส่งการแจ้งเตือน ซึ่งช่วยลดภาระงานที่ต้องทำด้วยมือได้อย่างมาก
ทุกอย่างซิงค์กับปฏิทิน อีเมล และเครื่องมือของบุคคลที่สามที่คุณชื่นชอบ ทำให้ ClickUp เป็นทางเลือกที่เหนือกว่า Stackby และเป็นการอัปเกรดที่จริงจังสำหรับการวางแผนและกำหนดตารางโครงการ
อยากรู้วิธีเริ่มต้นกับการทำงานอัตโนมัติด้วยเวิร์กโฟลว์ใช่ไหม? วิดีโอนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจได้ง่ายขึ้น! 👇
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการคนเดียวหรือกำลังบริหารทีมข้ามสายงานขนาดใหญ่ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ ClickUp สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณและขยายตามการเติบโตของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ตั้งเป้าหมายและติดตาม OKRs โดยใช้แดชบอร์ดที่มีอยู่ในตัว
- ใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับการจัดการโครงการ, CRM และการวางแผนเนื้อหา
- สลับระหว่างมุมมองตาราง, รายการ, ปฏิทิน และแกนต์ท เพื่อมุมมองที่ดีขึ้น
- รับข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพการทำงานแบบละเอียดด้วยการติดตามเวลา
- สร้างงานที่ต้องทำซ้ำด้วยตัวกระตุ้นอัตโนมัติขั้นสูง
- นำเข้าข้อมูลจาก Google Sheets ได้ภายในไม่กี่วินาที
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ต้องใช้เวลาเรียนรู้เล็กน้อยเนื่องจากฟีเจอร์ที่หลากหลาย
- อาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับกรณีการใช้งานที่ง่าย
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 6/5 (10,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (4,400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
ฉันใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเหล่านี้เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและระบบอัตโนมัติของ ClickUp เพื่อนำไปใช้กับกฎทางธุรกิจ ฉันสามารถสร้างเกือบทุกอย่างได้ด้วยมัน หากยังไม่เพียงพอ ClickUp ยังมี API ที่สามารถทำเกือบทุกอย่างที่เราทำได้บนหน้าจอ และฉันใช้มันมากมาย
ฉันใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเหล่านี้เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและระบบอัตโนมัติของ ClickUp เพื่อนำไปใช้กับกฎทางธุรกิจ ฉันสามารถสร้างเกือบทุกอย่างได้ด้วยมัน หากยังไม่เพียงพอ ClickUp ยังมี API ที่สามารถทำเกือบทุกอย่างที่เราทำได้บนหน้าจอ และฉันใช้มันมากมาย
📮 ClickUp Insight: 45% ของพนักงานเคยคิดเกี่ยวกับการใช้ระบบอัตโนมัติ แต่ยังไม่ได้เริ่มลงมือ ปัจจัยต่างๆ เช่น เวลาจำกัด ความไม่แน่ใจเกี่ยวกับเครื่องมือที่ดีที่สุด และตัวเลือกที่มีมากเกินไป อาจเป็นอุปสรรคที่ทำให้ผู้คนไม่กล้าเริ่มต้นก้าวแรกสู่การใช้ระบบอัตโนมัติ ⚒️
ด้วยตัวแทน AI ที่สร้างได้ง่ายและคำสั่งที่ใช้ภาษาธรรมชาติClickUpทำให้การเริ่มต้นใช้งานระบบอัตโนมัติเป็นเรื่องง่าย ตั้งแต่การมอบหมายงานอัตโนมัติไปจนถึงสรุปโครงการที่สร้างโดย AI คุณสามารถปลดล็อกระบบอัตโนมัติที่ทรงพลังและสร้างตัวแทน AI แบบกำหนดเองได้ในไม่กี่นาที—โดยไม่ต้องเรียนรู้อะไรใหม่
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: QubicaAMF ลดเวลาในการรายงานลง 40% ด้วยแดชบอร์ดแบบไดนามิกและแผนภูมิอัตโนมัติของ ClickUp เปลี่ยนงานที่ต้องทำด้วยมือเป็นข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
2. Airtable (เหมาะที่สุดสำหรับฐานข้อมูลแบบไม่ต้องเขียนโค้ดพร้อมความโดดเด่นทางภาพ)
มีเครื่องมือเพียงไม่กี่อย่างที่ทำให้การจัดระเบียบข้อมูลรู้สึกราบรื่นและน่าพึงพอใจเท่า Airtable มันผสมผสานความยืดหยุ่นของสเปรดชีตเข้ากับความสวยงามของการออกแบบแอปสมัยใหม่—ทำให้เป็นที่ชื่นชอบของทั้งนักสร้างสรรค์และผู้วางแผน
Interface Designer ของมันช่วยให้คุณสร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองและมุมมองที่เหมือนแอปได้ ซึ่งสามารถปรับให้เหมาะกับผู้ใช้ต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด นั่นหมายความว่าทีมคอนเทนต์ของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การเผยแพร่กระบวนการทำงานได้ในขณะที่ทีมการเงินของคุณสามารถติดตามผลตอบแทนจากการลงทุนของแคมเปญได้—ทั้งหมดนี้อยู่ในที่ทำงานเดียวกัน
เมื่อเปรียบเทียบกับ Stackby, ประสบการณ์การใช้งานของ Airtable มีความเรียบร้อย, มีความร่วมมือ, และสามารถปรับขนาดได้ดีกว่า, โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทีมต้องการมุมมองตามบทบาทหรือต้องการแสดงข้อมูลในหลายรูปแบบ.
Airtable ยังช่วยให้การสร้างฐานข้อมูลง่ายขึ้นด้วยไลบรารีเทมเพลตที่หลากหลายและการเชื่อมโยงระหว่างตารางที่ เข้าใจง่าย ซึ่ง Stackby ยังคงต้องจัดการด้วยตนเองมากกว่า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable
- นำเข้าไฟล์ CSV หรือซิงค์แหล่งข้อมูลภายนอกแบบเรียลไทม์
- สร้างสิทธิ์การเข้าถึงในระดับรายการเพื่อควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้
- สร้างภาพข้อมูลด้วยตารางหมุน, แผนภูมิ, และไทม์ไลน์ (Pro add-on)
- แชร์มุมมองที่กรองแล้วภายนอกด้วย URL การเข้าถึงเฉพาะ
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์พร้อมติดตามการเปลี่ยนแปลงในระดับฟิลด์
ข้อจำกัดของ Airtable
- การกำหนดราคาสามารถปรับเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็วสำหรับทีมขนาดใหญ่
- การรายงานและการวิเคราะห์ค่อนข้างพื้นฐานเมื่อไม่มีส่วนเสริม
ราคาของ Airtable
- ฟรี
- ทีม: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $54/เดือน ต่อผู้ใช้
- ระดับองค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวใน Airtable
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Airtable อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
ฉันพบว่าอินเตอร์เฟซของ Airtable นั้นใช้งานง่ายมาก มีโครงสร้างที่ทรงพลังในการรับและแชร์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ฉันชอบอินเตอร์เฟซที่แตกต่างกันซึ่งคุณสามารถสร้างจากตารางเดียวได้ ฉันชื่นชมความสามารถในการให้ผู้คนกรอกแบบฟอร์มที่โหลดข้อมูลลงในตารางโดยไม่ต้องมีใบอนุญาตสำหรับแต่ละบุคคลที่กรอกแบบฟอร์ม
ฉันพบว่าอินเตอร์เฟซของ Airtable นั้นใช้งานง่ายมาก มันมีโครงสร้างที่ทรงพลังในการรับและแชร์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ฉันชอบอินเตอร์เฟซที่แตกต่างกันซึ่งคุณสามารถสร้างจากตารางเดียวได้ ฉันชื่นชมความสามารถในการให้ผู้คนกรอกแบบฟอร์มที่โหลดข้อมูลลงในตารางโดยไม่ต้องมีใบอนุญาตสำหรับแต่ละบุคคลที่กรอกแบบฟอร์ม
3. monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามโครงการและการทำงานร่วมกันแบบมีภาพ)
มีรหัสสี, ขับเคลื่อนด้วยไทม์ไลน์, และจัดระเบียบอย่างเป็นระบบ—monday.com เป็นทางเลือกที่น่าเชื่อถือสำหรับ Stackby ในการจัดการโครงการ ผู้ใช้ชื่นชอบเป็นพิเศษกับ บอร์ดภาพ ที่เป็นเอกลักษณ์และเครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์แบบลากและวาง
สิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นคือการผสานการติดตามข้อมูลกับการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ ต่างจาก Stackby ที่อาจรู้สึกแยกส่วนและนิ่ง monaday.com นำเสนอบอร์ดแบบโต้ตอบที่ทีมสามารถแสดงความคิดเห็น อัปเดตสถานะ และมอบหมายเจ้าของงานได้แบบเรียลไทม์
รูปแบบการจัดวางแบบคอลัมน์อาจดูคล้ายกับสเปรดชีต แต่ภายใต้ความเรียบง่ายนั้นคือแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งซึ่งจัดการกับความสัมพันธ์ของงาน การติดตามเวลา และการทำงานอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย ความช่วยเหลือจาก AI ของแพลตฟอร์มยังสามารถทำงานอัตโนมัติและจัดระเบียบข้อมูลได้อีกด้วย
สำหรับทีมที่ต้องการก้าวไปไกลกว่าฐานข้อมูลแบบเฉื่อยชาสู่การดำเนินการที่สามารถทำได้ monday.com คือการอัปเกรด
monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- สร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองโดยใช้ทริกเกอร์และแอ็กชันสำเร็จรูปมากกว่า 250 รายการ
- ใช้มุมมองปริมาณงานเพื่อปรับสมดุลความสามารถของทีมในหลายโครงการ
- ผสานการทำงานกับ Gmail, Outlook, HubSpot และอื่น ๆ ได้โดยตรง
- เข้าถึงเทมเพลตที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมการตลาด, PMO, HR, และ IT
- ตั้งค่าบอร์ดส่วนตัวและสิทธิ์การเข้าถึงในระดับรายการสำหรับกระบวนการทำงานที่มีความอ่อนไหว
monday.com ข้อจำกัด
- อาจต้องมีการฝึกอบรมเพื่อแนะนำผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
- มุมมองบางอย่าง (เช่น แผนภูมิแกนต์) ถูกจำกัดให้ใช้ได้เฉพาะแผนระดับสูงเท่านั้น
monday.com ราคา
- ฟรี (สูงสุด 2 ที่นั่ง)
- พื้นฐาน: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $24 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 13,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (5,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง monday.com อย่างไรบ้าง?
monday.com มีความยืดหยุ่นสูงมาก ทำให้เราสามารถปรับแต่งระบบให้เหมาะสมกับความต้องการของเราได้อย่างง่ายดาย มีแดชบอร์ดภาพที่น่าประทับใจซึ่งให้มุมมองแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในองค์กรของเรา
monday.com มีความยืดหยุ่นสูงมาก ทำให้เราสามารถปรับแต่งระบบให้เหมาะสมกับความต้องการของเราได้อย่างง่ายดาย มีแดชบอร์ดภาพที่น่าประทับใจซึ่งให้มุมมองแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในองค์กรของเรา
4. อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดลำดับความสำคัญของงานและการประสานงานในทีม)
ลองนึกภาพรายการงานที่ไม่เพียงแต่เตือนคุณว่าต้องทำอะไร แต่ยังบอกด้วยว่างานนั้นเกี่ยวข้องกับภาพรวมอย่างไร นั่นคือความชัดเจนที่ Asana มอบให้ ด้วยอินเทอร์เฟซที่สะอาดตาและแท็กที่แบ่งสีอย่างชัดเจน Asana ทำให้โครงการที่ซับซ้อนรู้สึกจัดการได้และมีเป้าหมาย
ฟีเจอร์ไทม์ไลน์ ช่วยให้คุณสามารถวางแผนการพึ่งพาของงานต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน ทำให้ทุกคนเห็นผลกระทบของการล่าช้าที่ส่งต่อไปยังแผนงานทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับตารางข้อมูลแบบแบนของ Stackby, Asana เชื่อมโยงงานต่าง ๆ เข้าด้วยกันเป็นแผนงานโครงการที่มีชีวิตชีวา ความคิดเห็น, งานย่อย, และความสำคัญช่วยให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ
คุณสามารถแนบไฟล์, แท็กเพื่อนร่วมทีม, และตั้งวันครบกำหนดได้ในคลิกเดียว. คำแนะนำจาก AI ของ Asana ยังช่วยแบ่งเป้าหมายออกเป็นขั้นตอนที่สามารถติดตามได้ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ฉลาดขึ้นสำหรับทีมที่ต้องการมากกว่าการเก็บไฟล์.
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- สร้างเป้าหมายและติดตามผลลัพธ์สำคัญด้วยแดชบอร์ด OKR ที่ติดตั้งไว้แล้ว
- ทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติโดยใช้กฎ Asana และเงื่อนไขตรรกะ
- มองเห็นภาพรวมของปริมาณงานในทีมเพื่อป้องกันการหมดไฟ
- เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองและตัวกรองการจัดเรียงเพื่อปรับแต่งมุมมองงาน
- ใช้แม่แบบโครงการสำหรับกระบวนการทำงานด้านการตลาด การออกแบบ และวิศวกรรม
ข้อจำกัดของอาสนะ
- ไม่มีมุมมองแบบสเปรดชีตสำหรับงานที่ต้องใช้ฐานข้อมูลมาก
- ฟีเจอร์ไทม์ไลน์และการรายงานขั้นสูงมีให้บริการเฉพาะในแผนแบบชำระเงินเท่านั้น
ราคาของ Asana
- ส่วนตัว: ฟรี
- เริ่มต้น: $13. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $30. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (11,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (13,000+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Asana อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้บนG2 ให้ความเห็นว่า:
Asana เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ใช้งานง่ายและยืดหยุ่น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการช่วยให้ทีมของคุณเป็นระเบียบและทำงานได้ตามแผนที่วางไว้ การตั้งค่าใช้งานทำได้ง่าย โดยเฉพาะสำหรับทีมขนาดเล็ก และด้วยอินเทอร์เฟซที่สะอาดตา ทำให้การใช้งานในแต่ละวันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้โดยสัญชาตญาณ แม้ว่าจะมีช่วงปรับตัวเล็กน้อยในช่วงแรก โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ใหม่ แต่คู่มือที่ให้ความช่วยเหลือและศูนย์สนับสนุนที่แข็งแกร่งจะช่วยให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น
Asana เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ใช้งานง่ายและยืดหยุ่น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการช่วยให้ทีมของคุณเป็นระเบียบและทำงานได้ตามแผนที่วางไว้ การตั้งค่าใช้งานทำได้ง่าย โดยเฉพาะสำหรับทีมขนาดเล็ก และด้วยอินเทอร์เฟซที่สะอาดตา ทำให้การใช้งานในแต่ละวันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ไม่ยาก แม้จะมีช่วงปรับตัวเล็กน้อยในช่วงแรก โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ใหม่ แต่ก็มีคู่มือที่เป็นประโยชน์และศูนย์ช่วยเหลือที่แข็งแกร่งช่วยให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่น
5. สมาร์ทชีต (เหมาะที่สุดสำหรับตารางโครงการที่ซับซ้อนและการดำเนินงานขององค์กร)
Smartsheet มีลักษณะเหมือนสเปรดชีตแต่ทำงานได้เหมือนเครื่องมือทรงพลัง ภายใต้แถวและคอลัมน์ของมัน คือแพลตฟอร์มการดำเนินงานที่สมบูรณ์แบบ สร้างขึ้นเพื่อการประสานงานในภาพรวมขนาดใหญ่
แผนภูมิแกนต์, การติดตามเส้นทางวิกฤต และการเชื่อมโยงข้ามแผ่นงานของมันไปไกลกว่าที่ Stackby เสนอมาก คุณสามารถมองเห็นโครงการหลายขั้นตอน, จัดสรรทรัพยากร และจัดการความเสี่ยง—ทั้งหมดนี้ในขณะที่รักษาข้อมูลให้ผู้บริหารทราบด้วยแดชบอร์ดแบบไดนามิก
ในขณะที่ Stackby ประสบปัญหาในการจัดการการพึ่งพาขนาดใหญ่และการคาดการณ์ตารางเวลา Smartsheet กลับทำงานได้ดีในสถานการณ์เหล่านั้น ชั้นของสิทธิ์การเข้าถึง และบันทึกกิจกรรมของมันเหมาะสำหรับทีมองค์กรที่ต้องจัดการกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือการรายงานข้ามแผนก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartsheet
- อัตโนมัติการอนุมัติและการแจ้งเตือนโดยใช้เครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ในตัว
- สร้างและแชร์แดชบอร์ดสำหรับการรายงานโครงการแบบเรียลไทม์
- สร้างสูตร คำนวณตัวชี้วัด และสร้างแผนภูมิด้วย AI
- ใช้ประวัติระดับเซลล์เพื่อตรวจสอบการอัปเดตทุกครั้ง
- จัดการการเข้าถึงด้วยสิทธิ์ระดับกลุ่มและสิทธิ์ระดับชีต
- ร่วมมือกับผู้ขายหรือลูกค้าโดยใช้เอกสารและรายงานที่แชร์ร่วมกัน
ข้อจำกัดของ Smartsheet
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้อาจดูล้าสมัยเมื่อเทียบกับเครื่องมือสมัยใหม่
- คุณสมบัติขั้นสูงต้องใช้เวลาในการตั้งค่าและเรียนรู้
ราคาของ Smartsheet
- ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- การจัดการงานขั้นสูง: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet
- G2: 4. 4/5 (19,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Smartsheet อย่างไรบ้าง?
โดยรวมแล้ว Smartsheet โดดเด่นในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันที่ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น การผสมผสานระหว่างการออกแบบที่ใช้งานง่าย อินเทอร์เฟซที่มีเหตุผล และการนำเสนอโครงการที่ซับซ้อน ทำให้เป็นทรัพยากรที่มีค่าสำหรับการจัดการโครงการและขับเคลื่อนความสำเร็จของทีม
โดยรวมแล้ว Smartsheet โดดเด่นในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันที่ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น การผสมผสานระหว่างดีไซน์ที่ใช้งานง่าย อินเทอร์เฟซที่มีเหตุผล และการนำเสนอโครงการที่ซับซ้อน ทำให้เป็นทรัพยากรที่มีค่าสำหรับการจัดการโครงการและขับเคลื่อนความสำเร็จของทีม
👀 คุณรู้หรือไม่? ก่อนที่ไมโครซอฟท์จะตั้งชื่อซอฟต์แวร์สเปรดชีตตัวแรกของพวกเขาว่า Excel พวกเขาเคยใช้ชื่อว่า 'Odyssey'!
6. Quickbase (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันธุรกิจแบบกำหนดเองโดยไม่ต้องเขียนโค้ด)
คิดถึง Quickbase เป็นชุดเครื่องมือสร้างซอฟต์แวร์ภายในของคุณ—ไม่ต้องมีปริญญาด้านวิศวกรรมศาสตร์. มันถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมที่ต้องการเปลี่ยนสเปรดชีตให้กลายเป็นแอปพลิเคชันที่มีโครงสร้างพร้อมด้วยตรรกะทางธุรกิจ, แบบฟอร์ม, และ การรายงานแบบเรียลไทม์.
Quickbase ไปไกลกว่าการนำเสนอแบบไม่ต้องเขียนโค้ดของ Stackby โดยให้ผู้ใช้สามารถ สร้างแอปพลิเคชันที่มีความสัมพันธ์อย่างสมบูรณ์ ที่ทำให้กระบวนการทำงานอัตโนมัติข้ามแผนกได้ คุณสามารถสร้างกฎเงื่อนไข, กำหนดรูปแบบข้อมูล, และกระตุ้นการกระทำเช่นการอนุมัติหรือการแจ้งเตือน—ทั้งหมดจากอินเตอร์เฟซแบบภาพ
ไม่เหมือนกับ Stackby ที่อยู่ในขอบเขตของการติดตามงานและฐานข้อมูล Quickbase จะกลายเป็นระบบหลังบ้านของคุณสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การควบคุมสินค้าคงคลังไปจนถึงการรับสมัครผู้ขายใหม่
มันมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับทีมปฏิบัติการ, การเงิน, และไอทีที่ต้องการกระบวนการทำงานที่สามารถปรับขนาดได้ซึ่งเหมาะกับตรรกะทางธุรกิจของพวกเขาโดยไม่ต้องสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาเอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Quickbase
- ใช้สูตรและนิพจน์สำหรับการคำนวณที่กำหนดเองในหลายฟิลด์
- สร้างรายงานพร้อมการกรอง การจัดกลุ่ม และแผนภูมิแบบไดนามิก
- อัตโนมัติการซิงค์ข้อมูลจากแหล่งภายนอกเช่น Excel หรือ Salesforce
- นำแดชบอร์ดตามบทบาทมาใช้เพื่อกำหนดการเข้าถึงของผู้ใช้ให้เหมาะสม
- ใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมแซนด์บ็อกซ์สำหรับการทดสอบแอปพลิเคชันก่อนการนำไปใช้งานจริง
ข้อจำกัดของ Quickbase
- อาจเกินความจำเป็นสำหรับการติดตามงานที่ง่ายหรือโครงการส่วนตัว
- UI ขาดความทันสมัยเมื่อเทียบกับเครื่องมือรุ่นใหม่
ราคาของ Quickbase
- ทีม: เริ่มต้นที่ $35/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $55/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- ทดลองใช้ฟรี: 30 วัน พร้อมเข้าถึงฟีเจอร์สำหรับธุรกิจ
คะแนนและรีวิว Quickbase
- G2: 4. 4/5 (1,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Quickbase อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
Quickbase มอบความยืดหยุ่นให้เราในการจัดการกระบวนการทำงานในรูปแบบที่เหมาะสมกับวิธีการทำงานของเรา ฉันชอบที่มันไม่ยึดติดกับรูปแบบตายตัว มันช่วยให้เราสร้างขั้นตอนการทำงานที่ตรงกับความต้องการของเราได้ แม้ในกรณีที่ความต้องการเหล่านั้นมีความซับซ้อนก็ตาม ตัวอย่างเช่น เราต้องจัดการกับลูกค้าจำนวนมาก การเคลม และใบแจ้งหนี้ Quickbase ช่วยให้เราสร้างขั้นตอนการทำงานแบบท่อและทำให้บางส่วนของกระบวนการนั้นเป็นอัตโนมัติได้
Quickbase มอบความยืดหยุ่นให้เราในการจัดการกระบวนการทำงานของเราในแบบที่เหมาะกับวิธีการทำงานของเรา ฉันชอบที่มันไม่เคร่งครัด มันให้เราสร้างระบบการทำงานที่ตรงกับความต้องการของเราได้ แม้กระทั่งเมื่อความต้องการเหล่านั้นซับซ้อนก็ตาม ตัวอย่างเช่น เราต้องรับมือกับลูกค้าจำนวนมาก คำขอเคลม และใบแจ้งหนี้ และ Quickbase ช่วยให้เราสร้างระบบการทำงานแบบท่อ (pipelines) และทำให้บางส่วนของกระบวนการทำงานเป็นระบบอัตโนมัติได้
7. Nifty (เหมาะที่สุดสำหรับกำหนดเวลาโครงการและการติดตามความสำเร็จ)
Nifty ผสมผสานการวางแผนและการดำเนินการเข้าด้วยกันในพื้นที่ที่สะอาดและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น เป็นเครื่องมือที่ให้ความรู้สึกเบาอย่างน่าประหลาดใจจนกว่าคุณจะรู้ว่ามันกำลังจัดการกับกระบวนการทั้งหมดของโครงการของคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการส่งมอบ
ฟีเจอร์ไทม์ไลน์ ของมันจะเชื่อมโยงงานกับเป้าหมายหลักโดยอัตโนมัติ ทำให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์แทนที่จะเป็นเพียงงานที่ทำเสร็จเท่านั้น ต่างจาก Stackby ที่ต้องสร้างมุมมองและสูตรเฉพาะขึ้นมาเองเพื่อติดตามเป้าหมายหลัก Nifty มี แผนงานแบบภาพ ที่ติดตั้งมาให้พร้อมใช้ ซึ่งช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันโดยไม่ต้องยุ่งยาก
คุณยังได้รับแชท เอกสาร การแชร์ไฟล์ และกระดานงาน ทั้งหมดในที่เดียว—ทำให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับทีมที่จัดการโครงการของลูกค้าหรือการพัฒนาระยะสั้นของผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติเด่นของ Nifty
- สร้างงานที่ต้องทำซ้ำและงานที่ขึ้นต่อกันระหว่างโครงการต่างๆ
- ใช้แชททีมที่มีหัวข้อเชื่อมโยงโดยตรงกับงาน
- สร้างงานอัจฉริยะและเอกสารเฉพาะโครงการด้วย Orbit AI
- สลับระหว่างมุมมองไทม์ไลน์, สวิมเลน, และรายการได้อย่างง่ายดาย
- ตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงโครงการสำหรับลูกค้าและลิงก์การแชร์ภายนอก
ข้อจำกัดที่น่าสนใจ
- ระบบนิเวศการผสานรวมที่เล็กกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มขนาดใหญ่
- การวิเคราะห์ที่จำกัดหรือคุณสมบัติการรายงานขั้นสูง
ราคาที่ชาญฉลาด
- ฟรี (สมาชิกไม่จำกัด)
- เริ่มต้น: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $149/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวที่น่าสนใจ
- G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Nifty อย่างไรบ้าง?
Nifty เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมหากคุณกำลังมองหาเครื่องมือจัดการโครงการที่ดี มันเริ่มต้นได้ง่ายมาก การติดตามโครงการก็ง่ายเนื่องจากมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการติดตามโครงการหลากหลาย เช่น Kanban และไทม์ไลน์ ราคาเป็นราคาที่คุ้มค่าและสมเหตุสมผลที่สุด คุณสมบัติการสนับสนุนลูกค้านั้นยอดเยี่ยมเช่นกัน
Nifty เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมหากคุณกำลังมองหาเครื่องมือจัดการโครงการที่ดี มันเริ่มต้นได้ง่ายมาก การติดตามโครงการก็ง่ายเนื่องจากมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการติดตามโครงการหลากหลาย เช่น Kanban และไทม์ไลน์ ราคาเป็นราคาที่คุ้มค่าและสมเหตุสมผลที่สุด คุณสมบัติการสนับสนุนลูกค้านั้นยอดเยี่ยมเช่นกัน
8. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับบอร์ดงานแบบภาพและขั้นตอนการทำงานที่เรียบง่าย)
Trello เปลี่ยนการติดตามงานให้กลายเป็นประสบการณ์ที่มองเห็นได้—เหมือนกระดาษโน้ตติดบนกระดานไม้ก๊อกดิจิทัล แต่ฉลาดกว่ามาก นี่คือเครื่องมือที่ช่วยให้ทีมของคุณ "มองเห็น" งานที่กำลังดำเนินการอยู่ ไม่ใช่แค่การจดรายการเท่านั้น
ความสวยงามของ Trello อยู่ที่ อินเทอร์เฟซแบบการ์ด แต่ละการ์ดสามารถบรรจุรายการตรวจสอบ ความคิดเห็น ไฟล์แนบ กำหนดเวลา และฟิลด์ที่กำหนดเองได้
ไม่เหมือนกับ Stackby ที่ให้ความสำคัญกับข้อมูลที่มีโครงสร้าง Trello ถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานแบบไหลลื่น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการงานเบา การวางแผนทีม และกระบวนการทำงานด้านบรรณาธิการที่ความคล่องตัวสำคัญกว่าฐานข้อมูล
นอกจากนี้ เครื่องมืออัตโนมัติของบัตเลอร์ ยังช่วยให้คุณตั้งค่ากฎและทริกเกอร์เพื่อย้ายการ์ด, มอบหมายเพื่อนร่วมทีม, และส่งการแจ้งเตือน—ลดงานที่ซ้ำซ้อนโดยไม่จำเป็นต้องมีการผสานรวม ด้วยแผนการชำระเงินที่สูงขึ้น คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จาก Atlassian Intelligence สำหรับการทำงานของคุณได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- เพิ่มพลังพิเศษสำหรับปฏิทิน การติดตามเวลา การลงคะแนนเสียง และอื่นๆ
- ใช้เทมเพลตการ์ดเพื่อทำให้งานที่ทำซ้ำเป็นมาตรฐาน
- กรองบอร์ดตามป้ายกำกับ, สมาชิก, หรือวันที่ครบกำหนด
- ซิงค์บอร์ดกับ Slack, Google Drive และ Microsoft Teams
- จัดการบอร์ดหลายบอร์ดด้วย Trello Workspaces
ข้อจำกัดของ Trello
- ไม่เหมาะสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนหรือชุดข้อมูลขนาดใหญ่
- การรายงานและการวิเคราะห์โครงการที่จำกัด
ราคาของ Trello
- ฟรี (สูงสุด 10 ผู้ร่วมงาน)
- มาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $17.50/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี ประมาณ 50 ผู้ใช้)
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Trello อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2แบ่งปันว่า:
Trello ช่วยให้ฉันสามารถจัดระเบียบโครงการและงานของฉันในรูปแบบที่เปิดกว้างและกราฟิก ซึ่งเข้าใจได้ง่ายเพียงแค่เห็น มันใช้งานง่ายตามสัญชาตญาณ ทำให้ฉันใช้เวลาน้อยลงกับขั้นตอนการทำงานและใช้เวลาทำงานมากขึ้น เนื่องจากมันใช้งานง่าย ฉันจึงสามารถให้ทีมเข้าร่วมได้โดยไม่ยุ่งยากโดยไม่ต้องเสียเงินมากมายกับการฝึกอบรมที่ซับซ้อน
Trello ช่วยให้ฉันสามารถจัดระเบียบโครงการและงานของฉันในรูปแบบที่เปิดกว้างและกราฟิก ซึ่งเข้าใจได้ง่ายเพียงแค่ดู มันใช้งานง่าย ทำให้ฉันใช้เวลาน้อยลงกับขั้นตอนการทำงานและใช้เวลาทำงานมากขึ้น เนื่องจากมันใช้งานง่าย ฉันจึงสามารถให้ทีมเข้าร่วมได้ง่ายโดยไม่ต้องเสียเงินมากมายกับการฝึกอบรมที่ซับซ้อน
9. โคด้า (เหมาะที่สุดสำหรับการเปลี่ยนเอกสารให้เป็นพื้นที่ทำงานแบบไดนามิก)
ระหว่างเอกสารกับฐานข้อมูล Coda ค่อยๆ บิดกฎของสิ่งที่เอกสารสามารถทำได้ คุณไม่ได้แค่เขียนใน Coda—คุณสร้าง, อัตโนมัติ, และเชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดภายในหน้าเดียว
เวทมนตร์ที่แท้จริงของ Coda คือ แพ็กเกจ และระบบสูตรของมัน ซึ่งเปลี่ยนเอกสารของคุณให้กลายเป็นมินิแอปที่ทรงพลัง คุณสามารถดึงข้อมูลจากเครื่องมือเช่น Slack, Jira หรือ Google Calendar มาใช้ได้ กดปุ่มเพื่อกระตุ้นงาน และ เขียนสูตร ที่ครอบคลุมตารางและส่วนต่าง ๆ ได้
Stackby แม้ว่าจะมอบพลังของฐานข้อมูล แต่ก็ไม่อนุญาตให้มีการโต้ตอบและการปรับแต่งในระดับนี้ภายในเอกสาร
ใน Coda ทีมของคุณไม่จำเป็นต้องสลับแท็บหรือเครื่องมือ—พวกเขาสามารถจัดการงาน ตัดสินใจ และดำเนินการได้โดยไม่ต้องออกจากเอกสาร เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่เน้นความรู้และผู้นำฝ่ายปฏิบัติการที่ต้องการ ผืนผ้าใบที่ยืดหยุ่นพร้อมตรรกะอัจฉริยะ ที่ผสานรวมไว้อย่างลงตัว
คุณสมบัติเด่นของ Coda
- สร้างหน้าเว็บแบบโต้ตอบพร้อมส่วนที่สามารถยุบได้และตารางที่ฝังอยู่
- ใช้ปุ่มเพื่อกระตุ้นการกระทำ เช่น การแจ้งเตือน การอัปเดต หรือการเรียกใช้ API
- ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานด้วยการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่ใช้ตรรกะ
- เผยแพร่เอกสารเป็นเว็บไซต์หรือแชร์เป็นพอร์ทัลที่เป็นมิตรกับลูกค้า
- ร่วมมือกันด้วยสิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียดสำหรับตาราง, หน้า, และแพ็ก
ข้อจำกัดของโคดา
- อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ตรรกะและไวยากรณ์ของสูตรอย่างครบถ้วน
- ประสบการณ์การใช้งานบนมือถือไม่ลื่นไหลเท่ากับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาโคด้า
- ฟรี
- ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้สร้างเอกสาร (บรรณาธิการใช้ฟรี)
- ทีม: $36/เดือน ต่อผู้สร้างเอกสาร (บรรณาธิการใช้ฟรี)
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและบทวิจารณ์ของ Coda
- G2: 4. 7/5 (450+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Coda อย่างไรบ้าง?
ผู้รีวิวจาก Capterraแชร์ว่า:
*วิธีที่ฉันมองโค้ดาก็เหมือนกับเอกสาร/ไฟล์เวิร์กช็อปที่มีฟังก์ชันการทำงานของเอ็กเซล/ชีต/แอร์เทเบิล และหน้าตาของโนชั่น – นำทุกอย่างมาผสมกันแล้วเพิ่มความสามารถในการปรับแต่งอย่างไม่มีขีดจำกัด และทีมสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยมซึ่งจะช่วยคุณทำสิ่งที่คุณไม่เคยคิดว่าเป็นไปได้ – สิ่งที่คุณจะได้คือเอกสารที่สมบูรณ์แบบอย่างที่เอกสารควรจะเป็น
*วิธีที่ฉันมองโค้ดาก็เหมือนกับเอกสาร/ไฟล์เวิร์กช็อปที่มีฟังก์ชันการทำงานของเอ็กเซล/ชีต/แอร์เทเบิล และหน้าตาของโนชั่น – นำทุกอย่างมาผสมกันแล้วเพิ่มความสามารถในการปรับแต่งอย่างไม่มีขีดจำกัด และทีมสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยมซึ่งจะช่วยเหลือคุณให้บรรลุสิ่งที่คุณไม่เคยคิดว่าเป็นไปได้ – สิ่งที่คุณจะได้ในที่สุดก็คือเอกสารธรรมดา ๆ ตามที่เอกสารควรจะเป็น
10. Retable (เหมาะที่สุดสำหรับไฮบริดระหว่างสเปรดชีตและฐานข้อมูลที่มีน้ำหนักเบา)
ภายใต้การออกแบบที่เรียบง่ายและคมชัด Retable ซ่อนความยืดหยุ่นที่น่าประหลาดใจไว้—เหมือนกับสเปรดชีตที่เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ อย่างเงียบๆ ในขณะที่คุณไม่ได้สังเกต
Retable นำเสนอรูปแบบตารางที่คุ้นเคย แต่ยกระดับด้วย การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข มุมมองหลายแบบ และประเภทคอลัมน์อัจฉริยะ ในขณะที่ Stackby อาจรู้สึกแข็งทื่อหรือซับซ้อนเมื่อความซับซ้อนเพิ่มขึ้น Retable ยังคงรักษาความคล่องตัวและเป็นมิตรกับผู้ใช้
คุณสามารถกรองมุมมองได้อย่างง่ายดาย, กำหนดสีให้กับข้อมูล, และใช้สูตรได้โดยไม่ต้องมีการเรียนรู้ที่ซับซ้อน. โครงสร้างที่พลิ้วไหว ของมันทำให้เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานคนเดียว, บริษัทสตาร์ตอัพ, หรือทีมที่ต้องการหนีจากสเปรดชีตที่ใหญ่โตโดยไม่จำเป็นต้องดำดิ่งเข้าไปในซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Retable
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยการซิงค์ข้อมูลในระดับเซลล์ทันที
- ตั้งค่าสิทธิ์ระดับคอลัมน์สำหรับการทำงานร่วมกันของทีมอย่างปลอดภัย
- ใช้ปฏิทิน, คันบัน, และมุมมองแกลเลอรีเพื่อแสดงข้อมูล
- แชร์มุมมองสดภายนอกผ่านลิงก์สาธารณะหรือโค้ดฝัง
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงด้วยประวัติเวอร์ชันและตัวเลือกการย้อนกลับ
- เพิ่มคุณค่าข้อมูลด้วยประเภทคอลัมน์ Chat GPT
ข้อจำกัดที่ยังคงอยู่
- ไลบรารีเทมเพลตที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มขนาดใหญ่
- ขาดระบบอัตโนมัติขั้นสูงหรือการผสานรวมแบบเนทีฟ
การกำหนดราคาแบบแยกส่วน
- ทีม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวแบบตาราง
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Retable อย่างไรบ้าง?
มันช่วยเชื่อมช่องว่างของข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลกับสเปรดชีต จากมุมมองของสเปรดชีตที่เน้นการจัดเก็บข้อมูลโดยไม่มีฐานข้อมูลเต็มรูปแบบ แต่มีความหลากหลายของผู้สร้างที่ใช้งานง่ายมากกว่าฐานข้อมูล ฉันชอบที่คุณมีหลายวิธีในการฝังมุมมองข้อมูลลงในแอปพลิเคชันอื่น ๆ ซึ่งคุณสามารถแก้ไขและรวบรวมข้อมูลได้
มันช่วยเชื่อมช่องว่างของข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลกับสเปรดชีต จากมุมมองของสเปรดชีตที่เน้นการจัดเก็บข้อมูลโดยไม่มีฐานข้อมูลเต็มรูปแบบ แต่มีความหลากหลายของผู้สร้างที่ใช้งานง่ายมากกว่าฐานข้อมูล ฉันชอบที่คุณมีหลายวิธีในการฝังมุมมองข้อมูลลงในแอปพลิเคชันอื่น ๆ ซึ่งคุณสามารถแก้ไขและรวบรวมข้อมูลได้
จากสเปรดชีตสู่พลังเหนือชั้นด้วย ClickUp
ยอมรับความจริงกันเถอะ—Stackby ช่วยคุณเริ่มต้นได้ แต่ถึงเวลาแล้วที่จะก้าวไปสู่เครื่องมือที่ทำได้มากกว่าการเก็บข้อมูล ไม่ว่าคุณจะต้องการการทำงานร่วมกันที่สะอาดขึ้น ระบบอัตโนมัติที่ชาญฉลาดขึ้น การจัดตารางงานที่ง่ายดาย หรือแพลตฟอร์มที่ปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานเฉพาะของคุณ ทางเลือกที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนแปลงการทำงานของทีมคุณได้อย่างสิ้นเชิง
ท่ามกลางเครื่องมือทั้งหมดที่มีอยู่ ClickUp โดดเด่นในฐานะเครื่องมือครบวงจรที่รวมความยืดหยุ่น โครงสร้าง และความสะดวกในการใช้งานไว้อย่างไม่มีใครเทียบได้ ตั้งแต่ฟิลด์ที่กำหนดเองไปจนถึงมุมมองตารางแบบไดนามิก นี่คือพื้นที่ทำงานสมัยใหม่ที่คุณจะไม่มีวันเติบโตเกินกว่าจะใช้งานได้
พร้อมที่จะทิ้งความยุ่งยากของสเปรดชีตไว้เบื้องหลังหรือยัง?ลงทะเบียนใช้ ClickUpและยกระดับการทำงานของคุณจากพื้นฐานสู่ความยอดเยี่ยม