บล็อก ClickUp

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Stackby สำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นในปี 2025

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
25 กรกฎาคม 2568

คุณปฏิเสธไม่ได้—Stackby ทำให้เราทุกคนติดใจตั้งแต่แรกเห็น มันสะอาดตา ไม่มีโค้ด และให้ความรู้สึกเหมือนสะพานเชื่อมที่สมบูรณ์แบบระหว่างฐานข้อมูลกับสเปรดชีต

แต่เมื่อเวิร์กโฟลว์เริ่มซับซ้อนมากขึ้น รอยร้าวก็เริ่มปรากฏให้เห็น ผู้ใช้พบว่าระบบอัตโนมัติมีเพียงขั้นพื้นฐาน และเครื่องมือก็ไม่ได้ทรงพลังอย่างที่คาดหวังไว้ หลายคนรายงานว่ารู้สึกผิดหวังกับการขาดการเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ

หากพื้นที่ทำงานของคุณเติบโตเกินกว่าที่ซอฟต์แวร์สเปรดชีตซึ่งออกแบบมาเพื่อทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นจะรองรับได้ บทความสรุปนี้เหมาะสำหรับคุณ

เราได้คัดสรรทางเลือกที่ทรงพลังซึ่งสามารถทำทุกอย่างที่ Stackby ทำได้—และมากกว่านั้น ทางเลือกเหล่านี้จะช่วยให้คุณจัดการข้อมูลที่กระจัดกระจาย, อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำๆ, และให้ทีมของคุณมีพื้นที่ในการขยายตัวโดยไม่ต้องสร้างทุกอย่างใหม่ตั้งแต่ต้น

ทางเลือกของ Stackby ในภาพรวม

ไม่มีเวลา? นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของวิธีการเปรียบเทียบทางเลือกยอดนิยมของ Stackby

เครื่องมือเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติที่โดดเด่นราคา
คลิกอัพระบบการทำงานแบบครบวงจรและการจัดการข้อมูลสำหรับทีมทุกขนาดฟิลด์ที่กำหนดเอง, กระบวนการทำงานอัตโนมัติ, แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์, มุมมองตารางเพื่อการควบคุมโครงการอย่างเต็มรูปแบบมีแผนฟรีให้บริการ; มีราคาพิเศษสำหรับองค์กร
แอร์เทเบิลฐานข้อมูลแบบไม่ต้องเขียนโค้ด พร้อมความโดดเด่นทางภาพ สำหรับทีมขนาดเล็กและผู้ประกอบการเดี่ยวแดชบอร์ดที่กำหนดเอง, มุมมองที่กรองแล้ว, การอนุญาตในระดับบันทึกแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $24/เดือน
วันจันทร์. คอมการติดตามโครงการและการทำงานร่วมกันแบบภาพสำหรับทีมขนาดเล็กและขนาดกลางบอร์ดภาพ, ตัวสร้างขั้นตอนการทำงานแบบลากและวาง, การจัดการปริมาณงานแผนฟรี (สูงสุด 2 ผู้ใช้); แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/เดือน
อาสนะการจัดลำดับความสำคัญของงานและการประสานงานในทีมสำหรับหน่วยงานและทีมไทม์ไลน์, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, การแยกงานด้วยปัญญาประดิษฐ์แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $13.49 ต่อเดือน
สมาร์ทชีตตารางโครงการที่ซับซ้อนสำหรับองค์กรและทีมปฏิบัติการขนาดใหญ่แผนภูมิแกนต์, การเชื่อมโยงระหว่างแผ่นงาน, การควบคุมสิทธิ์ทดลองใช้ฟรี; แพ็กเกจชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/เดือน
ควิกเบสองค์กรและทีมขนาดใหญ่ที่ต้องการสร้างแอปพลิเคชันธุรกิจแบบกำหนดเองโดยไม่ต้องเขียนโค้ดระบบอัตโนมัติและตรรกะ, แดชบอร์ดตามบทบาท, การคำนวณที่กำหนดเองไม่มีแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $35/เดือน
นิฟตี้กำหนดเวลาโครงการและการติดตามความสำเร็จตามเป้าหมายสำหรับทีมขนาดกลางถึงขนาดใหญ่เหตุการณ์สำคัญที่เชื่อมโยงกับไทม์ไลน์, แชทในตัว, งานที่เกิดซ้ำแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $49/เดือน
Trelloกระดานงานแบบภาพและขั้นตอนการทำงานที่เรียบง่ายสำหรับฟรีแลนซ์และทีมขนาดเล็กระบบอัตโนมัติสำหรับบัตเลอร์, กระดานสไตล์คัมบัง, พื้นที่ทำงานแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $6/เดือน
โคด้าเอกสารแบบไดนามิกที่มีพฤติกรรมเหมือนแอปพลิเคชันสำหรับทีมขนาดใหญ่กระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้, ศูนย์กลางทีม, ผู้ช่วย AIแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12/เดือนต่อผู้สร้างเอกสาร
แท่นบูชาโปรแกรมไฮบริดระหว่างสเปรดชีตและฐานข้อมูลที่มีน้ำหนักเบา สำหรับผู้ปฏิบัติงานคนเดียวหรือสตาร์ทอัพการทำงานร่วมกันเป็นทีม, การอนุญาตในระดับคอลัมน์, ตัวเลือกการแสดงผลที่ยืดหยุ่น, การเสริมข้อมูลด้วย AIทดลองใช้ฟรี; แผนเริ่มต้นที่ $12/เดือน

👀 คุณรู้หรือไม่? ในการถกเถียงระหว่างฐานข้อมูลกับสเปรดชีตความแตกต่างที่สำคัญประการหนึ่งอยู่ที่วิธีการเชื่อมโยงข้อมูล

ในขณะที่สเปรดชีตจัดการข้อมูลแบบแบนและเชิงเส้น ฐานข้อมูลอนุญาตให้มี โครงสร้างเชิงสัมพันธ์ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเชื่อมโยงตารางต่างๆ โดยใช้ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน—เหมือนกับการเชื่อมโยงคำสั่งซื้อของลูกค้าเข้ากับโปรไฟล์เฉพาะบุคคล สิ่งนี้ทำให้ฐานข้อมูลมีประสิทธิภาพมากกว่ามากในการจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนหรือเปลี่ยนแปลงได้ข้ามหมวดหมู่ต่างๆ

📖 อ่านเพิ่มเติม: เทมเพลตสเปรดชีตฟรีใน Excel & ClickUp

คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Stackby?

หากคุณรู้สึกว่า Stackby ไม่ตอบโจทย์หรือต้องการฟีเจอร์ขั้นสูงและฟังก์ชันการทำงานที่แข็งแกร่งกว่า ทางเลือกที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกซอฟต์แวร์ที่ผสมผสานระหว่างสเปรดชีตกับฐานข้อมูลจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของกระบวนการทำงานของคุณได้

นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อเลือกแทนที่ Stackby:

  • มุมมองข้อมูลที่ยืดหยุ่น: ก้าวข้ามตารางด้วยเครื่องมือที่รองรับมุมมองรายการ ปฏิทิน กระดาน และแกลเลอรี—สลับใช้งานได้เพียงคลิกเดียว
  • ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ: ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติด้วยทริกเกอร์และการดำเนินการเพื่อประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาด
  • ความลึกของการผสานรวม: เชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่ รวมถึง CRM, Slack, Gmail และแอปพลิเคชันสำคัญอื่น ๆ
  • การควบคุมสิทธิ์: กำหนดระดับการเข้าถึงอย่างละเอียดเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
  • การปรับแต่ง: เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง, สูตร, และเลย์เอาต์—ไม่ต้องเขียนโค้ด—เพื่อประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่

มาดำดิ่งสู่เครื่องมือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการจัดระเบียบข้อมูลที่ตอบโจทย์ทุกข้อและมากกว่านั้นกันเถอะ

👀 คุณรู้หรือไม่?ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ไม่ได้มีไว้สำหรับนักพัฒนาเท่านั้น—แต่ยังเป็นพื้นฐานของเครื่องมือแบบไม่ต้องเขียนโค้ดมากมายที่คุณใช้อยู่เป็นประจำ

การจัดระเบียบข้อมูลให้เป็นตารางที่เชื่อมโยงกันในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ช่วยให้คุณสามารถติดตามทุกอย่างตั้งแต่รายละเอียดลูกค้าไปจนถึงการอัปเดตโครงการได้โดยไม่ซ้ำซ้อน นี่คือสิ่งที่ทำให้แพลตฟอร์มอย่าง ClickUp และ Airtable รวมถึงแพลตฟอร์มอื่น ๆ มีประสิทธิภาพอย่างมหาศาลเบื้องหลังการทำงาน

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ฟังก์ชันการพึ่งพาในการออกแบบฐานข้อมูล

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Stackby ในการจัดการโครงการ

เราได้คัดสรรเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดซึ่งคล้ายกับ Stackby ที่ผสานการทำงานของฐานข้อมูลเข้ากับการจัดการงานและกระบวนการทำงานได้อย่างราบรื่น เครื่องมือเหล่านี้เหมาะสำหรับทีมสมัยใหม่ที่ต้องการบรรลุเป้าหมายมากขึ้นด้วยความพยายามน้อยที่สุด

วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์แบบครบวงจร)

คลิกอัพ
ติดตามและจัดระเบียบข้อมูลทุกประเภทภายในพื้นที่การจัดการงานของคุณโดยใช้ ClickUp

คิดถึงแพลตฟอร์มการจัดการงานของ ClickUp เป็นทางเลือกของ Stackby ที่มีคุณสมบัติการร่วมมือที่ดีกว่า

ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, รวมการจัดการโครงการ, การติดตามงาน,การจัดการเอกสารและการทำงานร่วมกัน, ระบบอัตโนมัติ, และฐานข้อมูลที่สามารถปรับแต่งได้ไว้ในที่เดียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI.

มุมมองตาราง ClickUp
แก้ไขข้อมูลจำนวนมากได้อย่างง่ายดายด้วยฐานข้อมูลที่ใช้งานง่ายโดยไม่ต้องเขียนโค้ด ซึ่งสร้างขึ้นโดยใช้มุมมองตารางของ ClickUp

มุมมองตารางของ ClickUpสะท้อนความเรียบง่ายของสเปรดชีต แต่เหนือกว่าด้วยฟีเจอร์งานที่เชื่อมโยงกัน, สัญลักษณ์แสดงความสำคัญของงาน, คอลัมน์คำนวณอัตโนมัติ และแถบแสดงความคืบหน้าแบบโต้ตอบ คุณสามารถใช้เพื่อจัดการแคมเปญการตลาด, จัดระเบียบงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ หรือสร้างระบบ CRM ขนาดเล็กในที่เดียว

เวทมนตร์ที่แท้จริงอยู่ที่ความสามารถในการปรับแต่งของแพลตฟอร์ม ด้วยประเภทของฟิลด์ที่กำหนดเองมากกว่า 15 แบบ รวมถึงตัวเลือกแบบดรอปดาวน์ สูตรคำนวณ สกุลเงิน และการให้คะแนน เครื่องมือที่ยืดหยุ่นนี้ช่วยให้ทีมสามารถบันทึก กรอง และดำเนินการกับข้อมูลโครงการได้ทุกประเภท

ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตสเปรดชีต ClickUp เพื่อปรับปรุงการติดตามทางการเงิน
รับเทมเพลตฟรี
ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตสเปรดชีต ClickUp เพื่อปรับปรุงการติดตามทางการเงิน

เทมเพลตสเปรดชีตของ ClickUpช่วยให้ทีมที่เปลี่ยนจาก Stackby สามารถสร้างโครงสร้างข้อมูลใหม่ได้อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่คลิก

ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการกับแผนงานผลิตภัณฑ์หรือปฏิทินเนื้อหา เทมเพลตนี้จะช่วยประหยัดเวลาในการตั้งค่าพร้อมทั้งมอบฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การรวมงานและการแบ่งงานย่อยแบบซ้อน

ระบบอัตโนมัติเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งที่โดดเด่น คุณสามารถสร้างกฎเพื่อกำหนดเจ้าของ อัปเดตสถานะ หรือส่งการแจ้งเตือน ซึ่งช่วยลดภาระงานที่ต้องทำด้วยมือได้อย่างมาก

ทุกอย่างซิงค์กับปฏิทิน อีเมล และเครื่องมือของบุคคลที่สามที่คุณชื่นชอบ ทำให้ ClickUp เป็นทางเลือกที่เหนือกว่า Stackby และเป็นการอัปเกรดที่จริงจังสำหรับการวางแผนและกำหนดตารางโครงการ

อยากรู้วิธีเริ่มต้นกับการทำงานอัตโนมัติด้วยเวิร์กโฟลว์ใช่ไหม? วิดีโอนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจได้ง่ายขึ้น! 👇

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการคนเดียวหรือกำลังบริหารทีมข้ามสายงานขนาดใหญ่ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ ClickUp สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณและขยายตามการเติบโตของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ตั้งเป้าหมายและติดตาม OKRs โดยใช้แดชบอร์ดที่มีอยู่ในตัว
  • ใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับการจัดการโครงการ, CRM และการวางแผนเนื้อหา
  • สลับระหว่างมุมมองตาราง, รายการ, ปฏิทิน และแกนต์ท เพื่อมุมมองที่ดีขึ้น
  • รับข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพการทำงานแบบละเอียดด้วยการติดตามเวลา
  • สร้างงานที่ต้องทำซ้ำด้วยตัวกระตุ้นอัตโนมัติขั้นสูง
  • นำเข้าข้อมูลจาก Google Sheets ได้ภายในไม่กี่วินาที

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ต้องใช้เวลาเรียนรู้เล็กน้อยเนื่องจากฟีเจอร์ที่หลากหลาย
  • อาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับกรณีการใช้งานที่ง่าย

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 6/5 (10,300+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (4,400+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:

ฉันใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเหล่านี้เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและระบบอัตโนมัติของ ClickUp เพื่อนำไปใช้กับกฎทางธุรกิจ ฉันสามารถสร้างเกือบทุกอย่างได้ด้วยมัน หากยังไม่เพียงพอ ClickUp ยังมี API ที่สามารถทำเกือบทุกอย่างที่เราทำได้บนหน้าจอ และฉันใช้มันมากมาย

ฉันใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเหล่านี้เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและระบบอัตโนมัติของ ClickUp เพื่อนำไปใช้กับกฎทางธุรกิจ ฉันสามารถสร้างเกือบทุกอย่างได้ด้วยมัน หากยังไม่เพียงพอ ClickUp ยังมี API ที่สามารถทำเกือบทุกอย่างที่เราทำได้บนหน้าจอ และฉันใช้มันมากมาย

📮 ClickUp Insight: 45% ของพนักงานเคยคิดเกี่ยวกับการใช้ระบบอัตโนมัติ แต่ยังไม่ได้เริ่มลงมือ ปัจจัยต่างๆ เช่น เวลาจำกัด ความไม่แน่ใจเกี่ยวกับเครื่องมือที่ดีที่สุด และตัวเลือกที่มีมากเกินไป อาจเป็นอุปสรรคที่ทำให้ผู้คนไม่กล้าเริ่มต้นก้าวแรกสู่การใช้ระบบอัตโนมัติ ⚒️

ด้วยตัวแทน AI ที่สร้างได้ง่ายและคำสั่งที่ใช้ภาษาธรรมชาติClickUpทำให้การเริ่มต้นใช้งานระบบอัตโนมัติเป็นเรื่องง่าย ตั้งแต่การมอบหมายงานอัตโนมัติไปจนถึงสรุปโครงการที่สร้างโดย AI คุณสามารถปลดล็อกระบบอัตโนมัติที่ทรงพลังและสร้างตัวแทน AI แบบกำหนดเองได้ในไม่กี่นาที—โดยไม่ต้องเรียนรู้อะไรใหม่

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: QubicaAMF ลดเวลาในการรายงานลง 40% ด้วยแดชบอร์ดแบบไดนามิกและแผนภูมิอัตโนมัติของ ClickUp เปลี่ยนงานที่ต้องทำด้วยมือเป็นข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์

📖 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบตารางฟรีและปรับแต่งได้

2. Airtable (เหมาะที่สุดสำหรับฐานข้อมูลแบบไม่ต้องเขียนโค้ดพร้อมความโดดเด่นทางภาพ)

แอร์เทเบิล
ผ่านทางAirtable

มีเครื่องมือเพียงไม่กี่อย่างที่ทำให้การจัดระเบียบข้อมูลรู้สึกราบรื่นและน่าพึงพอใจเท่า Airtable มันผสมผสานความยืดหยุ่นของสเปรดชีตเข้ากับความสวยงามของการออกแบบแอปสมัยใหม่—ทำให้เป็นที่ชื่นชอบของทั้งนักสร้างสรรค์และผู้วางแผน

Interface Designer ของมันช่วยให้คุณสร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองและมุมมองที่เหมือนแอปได้ ซึ่งสามารถปรับให้เหมาะกับผู้ใช้ต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด นั่นหมายความว่าทีมคอนเทนต์ของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การเผยแพร่กระบวนการทำงานได้ในขณะที่ทีมการเงินของคุณสามารถติดตามผลตอบแทนจากการลงทุนของแคมเปญได้—ทั้งหมดนี้อยู่ในที่ทำงานเดียวกัน

เมื่อเปรียบเทียบกับ Stackby, ประสบการณ์การใช้งานของ Airtable มีความเรียบร้อย, มีความร่วมมือ, และสามารถปรับขนาดได้ดีกว่า, โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทีมต้องการมุมมองตามบทบาทหรือต้องการแสดงข้อมูลในหลายรูปแบบ.

Airtable ยังช่วยให้การสร้างฐานข้อมูลง่ายขึ้นด้วยไลบรารีเทมเพลตที่หลากหลายและการเชื่อมโยงระหว่างตารางที่ เข้าใจง่าย ซึ่ง Stackby ยังคงต้องจัดการด้วยตนเองมากกว่า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable

  • นำเข้าไฟล์ CSV หรือซิงค์แหล่งข้อมูลภายนอกแบบเรียลไทม์
  • สร้างสิทธิ์การเข้าถึงในระดับรายการเพื่อควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้
  • สร้างภาพข้อมูลด้วยตารางหมุน, แผนภูมิ, และไทม์ไลน์ (Pro add-on)
  • แชร์มุมมองที่กรองแล้วภายนอกด้วย URL การเข้าถึงเฉพาะ
  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์พร้อมติดตามการเปลี่ยนแปลงในระดับฟิลด์

ข้อจำกัดของ Airtable

  • การกำหนดราคาสามารถปรับเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็วสำหรับทีมขนาดใหญ่
  • การรายงานและการวิเคราะห์ค่อนข้างพื้นฐานเมื่อไม่มีส่วนเสริม

ราคาของ Airtable

  • ฟรี
  • ทีม: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $54/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ระดับองค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวใน Airtable

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Airtable อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:

ฉันพบว่าอินเตอร์เฟซของ Airtable นั้นใช้งานง่ายมาก มีโครงสร้างที่ทรงพลังในการรับและแชร์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ฉันชอบอินเตอร์เฟซที่แตกต่างกันซึ่งคุณสามารถสร้างจากตารางเดียวได้ ฉันชื่นชมความสามารถในการให้ผู้คนกรอกแบบฟอร์มที่โหลดข้อมูลลงในตารางโดยไม่ต้องมีใบอนุญาตสำหรับแต่ละบุคคลที่กรอกแบบฟอร์ม

ฉันพบว่าอินเตอร์เฟซของ Airtable นั้นใช้งานง่ายมาก มันมีโครงสร้างที่ทรงพลังในการรับและแชร์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ฉันชอบอินเตอร์เฟซที่แตกต่างกันซึ่งคุณสามารถสร้างจากตารางเดียวได้ ฉันชื่นชมความสามารถในการให้ผู้คนกรอกแบบฟอร์มที่โหลดข้อมูลลงในตารางโดยไม่ต้องมีใบอนุญาตสำหรับแต่ละบุคคลที่กรอกแบบฟอร์ม

📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Airtable

3. monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามโครงการและการทำงานร่วมกันแบบมีภาพ)

มอนเดย์.คอม
ผ่านทางmonday.com

มีรหัสสี, ขับเคลื่อนด้วยไทม์ไลน์, และจัดระเบียบอย่างเป็นระบบ—monday.com เป็นทางเลือกที่น่าเชื่อถือสำหรับ Stackby ในการจัดการโครงการ ผู้ใช้ชื่นชอบเป็นพิเศษกับ บอร์ดภาพ ที่เป็นเอกลักษณ์และเครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์แบบลากและวาง

สิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นคือการผสานการติดตามข้อมูลกับการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ ต่างจาก Stackby ที่อาจรู้สึกแยกส่วนและนิ่ง monaday.com นำเสนอบอร์ดแบบโต้ตอบที่ทีมสามารถแสดงความคิดเห็น อัปเดตสถานะ และมอบหมายเจ้าของงานได้แบบเรียลไทม์

รูปแบบการจัดวางแบบคอลัมน์อาจดูคล้ายกับสเปรดชีต แต่ภายใต้ความเรียบง่ายนั้นคือแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งซึ่งจัดการกับความสัมพันธ์ของงาน การติดตามเวลา และการทำงานอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย ความช่วยเหลือจาก AI ของแพลตฟอร์มยังสามารถทำงานอัตโนมัติและจัดระเบียบข้อมูลได้อีกด้วย

สำหรับทีมที่ต้องการก้าวไปไกลกว่าฐานข้อมูลแบบเฉื่อยชาสู่การดำเนินการที่สามารถทำได้ monday.com คือการอัปเกรด

monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด

  • สร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองโดยใช้ทริกเกอร์และแอ็กชันสำเร็จรูปมากกว่า 250 รายการ
  • ใช้มุมมองปริมาณงานเพื่อปรับสมดุลความสามารถของทีมในหลายโครงการ
  • ผสานการทำงานกับ Gmail, Outlook, HubSpot และอื่น ๆ ได้โดยตรง
  • เข้าถึงเทมเพลตที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมการตลาด, PMO, HR, และ IT
  • ตั้งค่าบอร์ดส่วนตัวและสิทธิ์การเข้าถึงในระดับรายการสำหรับกระบวนการทำงานที่มีความอ่อนไหว

monday.com ข้อจำกัด

  • อาจต้องมีการฝึกอบรมเพื่อแนะนำผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
  • มุมมองบางอย่าง (เช่น แผนภูมิแกนต์) ถูกจำกัดให้ใช้ได้เฉพาะแผนระดับสูงเท่านั้น

monday.com ราคา

  • ฟรี (สูงสุด 2 ที่นั่ง)
  • พื้นฐาน: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐาน: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $24 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

monday.com คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 13,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (5,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง monday.com อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากCapterraกล่าวว่า:

monday.com มีความยืดหยุ่นสูงมาก ทำให้เราสามารถปรับแต่งระบบให้เหมาะสมกับความต้องการของเราได้อย่างง่ายดาย มีแดชบอร์ดภาพที่น่าประทับใจซึ่งให้มุมมองแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในองค์กรของเรา

monday.com มีความยืดหยุ่นสูงมาก ทำให้เราสามารถปรับแต่งระบบให้เหมาะสมกับความต้องการของเราได้อย่างง่ายดาย มีแดชบอร์ดภาพที่น่าประทับใจซึ่งให้มุมมองแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในองค์กรของเรา

📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ monday.com

4. อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดลำดับความสำคัญของงานและการประสานงานในทีม)

อาสนะ
ผ่านทางAsana

ลองนึกภาพรายการงานที่ไม่เพียงแต่เตือนคุณว่าต้องทำอะไร แต่ยังบอกด้วยว่างานนั้นเกี่ยวข้องกับภาพรวมอย่างไร นั่นคือความชัดเจนที่ Asana มอบให้ ด้วยอินเทอร์เฟซที่สะอาดตาและแท็กที่แบ่งสีอย่างชัดเจน Asana ทำให้โครงการที่ซับซ้อนรู้สึกจัดการได้และมีเป้าหมาย

ฟีเจอร์ไทม์ไลน์ ช่วยให้คุณสามารถวางแผนการพึ่งพาของงานต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน ทำให้ทุกคนเห็นผลกระทบของการล่าช้าที่ส่งต่อไปยังแผนงานทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับตารางข้อมูลแบบแบนของ Stackby, Asana เชื่อมโยงงานต่าง ๆ เข้าด้วยกันเป็นแผนงานโครงการที่มีชีวิตชีวา ความคิดเห็น, งานย่อย, และความสำคัญช่วยให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ

คุณสามารถแนบไฟล์, แท็กเพื่อนร่วมทีม, และตั้งวันครบกำหนดได้ในคลิกเดียว. คำแนะนำจาก AI ของ Asana ยังช่วยแบ่งเป้าหมายออกเป็นขั้นตอนที่สามารถติดตามได้ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ฉลาดขึ้นสำหรับทีมที่ต้องการมากกว่าการเก็บไฟล์.

คุณสมบัติเด่นของอาสนะ

  • สร้างเป้าหมายและติดตามผลลัพธ์สำคัญด้วยแดชบอร์ด OKR ที่ติดตั้งไว้แล้ว
  • ทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติโดยใช้กฎ Asana และเงื่อนไขตรรกะ
  • มองเห็นภาพรวมของปริมาณงานในทีมเพื่อป้องกันการหมดไฟ
  • เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองและตัวกรองการจัดเรียงเพื่อปรับแต่งมุมมองงาน
  • ใช้แม่แบบโครงการสำหรับกระบวนการทำงานด้านการตลาด การออกแบบ และวิศวกรรม

ข้อจำกัดของอาสนะ

  • ไม่มีมุมมองแบบสเปรดชีตสำหรับงานที่ต้องใช้ฐานข้อมูลมาก
  • ฟีเจอร์ไทม์ไลน์และการรายงานขั้นสูงมีให้บริการเฉพาะในแผนแบบชำระเงินเท่านั้น

ราคาของ Asana

  • ส่วนตัว: ฟรี
  • เริ่มต้น: $13. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $30. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ
  • Enterprise+: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของอาสนะ

  • G2: 4. 4/5 (11,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (13,000+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Asana อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้บนG2 ให้ความเห็นว่า:

Asana เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ใช้งานง่ายและยืดหยุ่น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการช่วยให้ทีมของคุณเป็นระเบียบและทำงานได้ตามแผนที่วางไว้ การตั้งค่าใช้งานทำได้ง่าย โดยเฉพาะสำหรับทีมขนาดเล็ก และด้วยอินเทอร์เฟซที่สะอาดตา ทำให้การใช้งานในแต่ละวันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้โดยสัญชาตญาณ แม้ว่าจะมีช่วงปรับตัวเล็กน้อยในช่วงแรก โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ใหม่ แต่คู่มือที่ให้ความช่วยเหลือและศูนย์สนับสนุนที่แข็งแกร่งจะช่วยให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น

Asana เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ใช้งานง่ายและยืดหยุ่น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการช่วยให้ทีมของคุณเป็นระเบียบและทำงานได้ตามแผนที่วางไว้ การตั้งค่าใช้งานทำได้ง่าย โดยเฉพาะสำหรับทีมขนาดเล็ก และด้วยอินเทอร์เฟซที่สะอาดตา ทำให้การใช้งานในแต่ละวันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ไม่ยาก แม้จะมีช่วงปรับตัวเล็กน้อยในช่วงแรก โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ใหม่ แต่ก็มีคู่มือที่เป็นประโยชน์และศูนย์ช่วยเหลือที่แข็งแกร่งช่วยให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่น

📖 อ่านเพิ่มเติม: Asana Vs. ClickUp: เครื่องมือไหนดีกว่ากัน?

5. สมาร์ทชีต (เหมาะที่สุดสำหรับตารางโครงการที่ซับซ้อนและการดำเนินงานขององค์กร)

Smartsheet: ทางเลือกของ stackby
ผ่านทางSmartsheet

Smartsheet มีลักษณะเหมือนสเปรดชีตแต่ทำงานได้เหมือนเครื่องมือทรงพลัง ภายใต้แถวและคอลัมน์ของมัน คือแพลตฟอร์มการดำเนินงานที่สมบูรณ์แบบ สร้างขึ้นเพื่อการประสานงานในภาพรวมขนาดใหญ่

แผนภูมิแกนต์, การติดตามเส้นทางวิกฤต และการเชื่อมโยงข้ามแผ่นงานของมันไปไกลกว่าที่ Stackby เสนอมาก คุณสามารถมองเห็นโครงการหลายขั้นตอน, จัดสรรทรัพยากร และจัดการความเสี่ยง—ทั้งหมดนี้ในขณะที่รักษาข้อมูลให้ผู้บริหารทราบด้วยแดชบอร์ดแบบไดนามิก

ในขณะที่ Stackby ประสบปัญหาในการจัดการการพึ่งพาขนาดใหญ่และการคาดการณ์ตารางเวลา Smartsheet กลับทำงานได้ดีในสถานการณ์เหล่านั้น ชั้นของสิทธิ์การเข้าถึง และบันทึกกิจกรรมของมันเหมาะสำหรับทีมองค์กรที่ต้องจัดการกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือการรายงานข้ามแผนก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartsheet

  • อัตโนมัติการอนุมัติและการแจ้งเตือนโดยใช้เครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ในตัว
  • สร้างและแชร์แดชบอร์ดสำหรับการรายงานโครงการแบบเรียลไทม์
  • สร้างสูตร คำนวณตัวชี้วัด และสร้างแผนภูมิด้วย AI
  • ใช้ประวัติระดับเซลล์เพื่อตรวจสอบการอัปเดตทุกครั้ง
  • จัดการการเข้าถึงด้วยสิทธิ์ระดับกลุ่มและสิทธิ์ระดับชีต
  • ร่วมมือกับผู้ขายหรือลูกค้าโดยใช้เอกสารและรายงานที่แชร์ร่วมกัน

ข้อจำกัดของ Smartsheet

  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้อาจดูล้าสมัยเมื่อเทียบกับเครื่องมือสมัยใหม่
  • คุณสมบัติขั้นสูงต้องใช้เวลาในการตั้งค่าและเรียนรู้

ราคาของ Smartsheet

  • ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ
  • การจัดการงานขั้นสูง: ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet

  • G2: 4. 4/5 (19,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Smartsheet อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ Capterra รีวิว:

โดยรวมแล้ว Smartsheet โดดเด่นในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันที่ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น การผสมผสานระหว่างการออกแบบที่ใช้งานง่าย อินเทอร์เฟซที่มีเหตุผล และการนำเสนอโครงการที่ซับซ้อน ทำให้เป็นทรัพยากรที่มีค่าสำหรับการจัดการโครงการและขับเคลื่อนความสำเร็จของทีม

โดยรวมแล้ว Smartsheet โดดเด่นในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันที่ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น การผสมผสานระหว่างดีไซน์ที่ใช้งานง่าย อินเทอร์เฟซที่มีเหตุผล และการนำเสนอโครงการที่ซับซ้อน ทำให้เป็นทรัพยากรที่มีค่าสำหรับการจัดการโครงการและขับเคลื่อนความสำเร็จของทีม

👀 คุณรู้หรือไม่? ก่อนที่ไมโครซอฟท์จะตั้งชื่อซอฟต์แวร์สเปรดชีตตัวแรกของพวกเขาว่า Excel พวกเขาเคยใช้ชื่อว่า 'Odyssey'!

📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งของ Smartsheet ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ

6. Quickbase (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันธุรกิจแบบกำหนดเองโดยไม่ต้องเขียนโค้ด)

Quickbase: ทางเลือกของ stackby
ผ่านทางQuickbase

คิดถึง Quickbase เป็นชุดเครื่องมือสร้างซอฟต์แวร์ภายในของคุณ—ไม่ต้องมีปริญญาด้านวิศวกรรมศาสตร์. มันถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมที่ต้องการเปลี่ยนสเปรดชีตให้กลายเป็นแอปพลิเคชันที่มีโครงสร้างพร้อมด้วยตรรกะทางธุรกิจ, แบบฟอร์ม, และ การรายงานแบบเรียลไทม์.

Quickbase ไปไกลกว่าการนำเสนอแบบไม่ต้องเขียนโค้ดของ Stackby โดยให้ผู้ใช้สามารถ สร้างแอปพลิเคชันที่มีความสัมพันธ์อย่างสมบูรณ์ ที่ทำให้กระบวนการทำงานอัตโนมัติข้ามแผนกได้ คุณสามารถสร้างกฎเงื่อนไข, กำหนดรูปแบบข้อมูล, และกระตุ้นการกระทำเช่นการอนุมัติหรือการแจ้งเตือน—ทั้งหมดจากอินเตอร์เฟซแบบภาพ

ไม่เหมือนกับ Stackby ที่อยู่ในขอบเขตของการติดตามงานและฐานข้อมูล Quickbase จะกลายเป็นระบบหลังบ้านของคุณสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การควบคุมสินค้าคงคลังไปจนถึงการรับสมัครผู้ขายใหม่

มันมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับทีมปฏิบัติการ, การเงิน, และไอทีที่ต้องการกระบวนการทำงานที่สามารถปรับขนาดได้ซึ่งเหมาะกับตรรกะทางธุรกิจของพวกเขาโดยไม่ต้องสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาเอง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Quickbase

  • ใช้สูตรและนิพจน์สำหรับการคำนวณที่กำหนดเองในหลายฟิลด์
  • สร้างรายงานพร้อมการกรอง การจัดกลุ่ม และแผนภูมิแบบไดนามิก
  • อัตโนมัติการซิงค์ข้อมูลจากแหล่งภายนอกเช่น Excel หรือ Salesforce
  • นำแดชบอร์ดตามบทบาทมาใช้เพื่อกำหนดการเข้าถึงของผู้ใช้ให้เหมาะสม
  • ใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมแซนด์บ็อกซ์สำหรับการทดสอบแอปพลิเคชันก่อนการนำไปใช้งานจริง

ข้อจำกัดของ Quickbase

  • อาจเกินความจำเป็นสำหรับการติดตามงานที่ง่ายหรือโครงการส่วนตัว
  • UI ขาดความทันสมัยเมื่อเทียบกับเครื่องมือรุ่นใหม่

ราคาของ Quickbase

  • ทีม: เริ่มต้นที่ $35/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $55/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ
  • ทดลองใช้ฟรี: 30 วัน พร้อมเข้าถึงฟีเจอร์สำหรับธุรกิจ

คะแนนและรีวิว Quickbase

  • G2: 4. 4/5 (1,200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Quickbase อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:

Quickbase มอบความยืดหยุ่นให้เราในการจัดการกระบวนการทำงานในรูปแบบที่เหมาะสมกับวิธีการทำงานของเรา ฉันชอบที่มันไม่ยึดติดกับรูปแบบตายตัว มันช่วยให้เราสร้างขั้นตอนการทำงานที่ตรงกับความต้องการของเราได้ แม้ในกรณีที่ความต้องการเหล่านั้นมีความซับซ้อนก็ตาม ตัวอย่างเช่น เราต้องจัดการกับลูกค้าจำนวนมาก การเคลม และใบแจ้งหนี้ Quickbase ช่วยให้เราสร้างขั้นตอนการทำงานแบบท่อและทำให้บางส่วนของกระบวนการนั้นเป็นอัตโนมัติได้

Quickbase มอบความยืดหยุ่นให้เราในการจัดการกระบวนการทำงานของเราในแบบที่เหมาะกับวิธีการทำงานของเรา ฉันชอบที่มันไม่เคร่งครัด มันให้เราสร้างระบบการทำงานที่ตรงกับความต้องการของเราได้ แม้กระทั่งเมื่อความต้องการเหล่านั้นซับซ้อนก็ตาม ตัวอย่างเช่น เราต้องรับมือกับลูกค้าจำนวนมาก คำขอเคลม และใบแจ้งหนี้ และ Quickbase ช่วยให้เราสร้างระบบการทำงานแบบท่อ (pipelines) และทำให้บางส่วนของกระบวนการทำงานเป็นระบบอัตโนมัติได้

📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือออกแบบฐานข้อมูลที่ดีที่สุดเพื่อสร้างและแสดงภาพโมเดลข้อมูล

7. Nifty (เหมาะที่สุดสำหรับกำหนดเวลาโครงการและการติดตามความสำเร็จ)

Nifty: ทางเลือกของ stackby
ผ่านทางNifty

Nifty ผสมผสานการวางแผนและการดำเนินการเข้าด้วยกันในพื้นที่ที่สะอาดและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น เป็นเครื่องมือที่ให้ความรู้สึกเบาอย่างน่าประหลาดใจจนกว่าคุณจะรู้ว่ามันกำลังจัดการกับกระบวนการทั้งหมดของโครงการของคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการส่งมอบ

ฟีเจอร์ไทม์ไลน์ ของมันจะเชื่อมโยงงานกับเป้าหมายหลักโดยอัตโนมัติ ทำให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์แทนที่จะเป็นเพียงงานที่ทำเสร็จเท่านั้น ต่างจาก Stackby ที่ต้องสร้างมุมมองและสูตรเฉพาะขึ้นมาเองเพื่อติดตามเป้าหมายหลัก Nifty มี แผนงานแบบภาพ ที่ติดตั้งมาให้พร้อมใช้ ซึ่งช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันโดยไม่ต้องยุ่งยาก

คุณยังได้รับแชท เอกสาร การแชร์ไฟล์ และกระดานงาน ทั้งหมดในที่เดียว—ทำให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับทีมที่จัดการโครงการของลูกค้าหรือการพัฒนาระยะสั้นของผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติเด่นของ Nifty

  • สร้างงานที่ต้องทำซ้ำและงานที่ขึ้นต่อกันระหว่างโครงการต่างๆ
  • ใช้แชททีมที่มีหัวข้อเชื่อมโยงโดยตรงกับงาน
  • สร้างงานอัจฉริยะและเอกสารเฉพาะโครงการด้วย Orbit AI
  • สลับระหว่างมุมมองไทม์ไลน์, สวิมเลน, และรายการได้อย่างง่ายดาย
  • ตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงโครงการสำหรับลูกค้าและลิงก์การแชร์ภายนอก

ข้อจำกัดที่น่าสนใจ

  • ระบบนิเวศการผสานรวมที่เล็กกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มขนาดใหญ่
  • การวิเคราะห์ที่จำกัดหรือคุณสมบัติการรายงานขั้นสูง

ราคาที่ชาญฉลาด

  • ฟรี (สมาชิกไม่จำกัด)
  • เริ่มต้น: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $149/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

การจัดอันดับและรีวิวที่น่าสนใจ

  • G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Nifty อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากCapterraระบุว่า:

Nifty เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมหากคุณกำลังมองหาเครื่องมือจัดการโครงการที่ดี มันเริ่มต้นได้ง่ายมาก การติดตามโครงการก็ง่ายเนื่องจากมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการติดตามโครงการหลากหลาย เช่น Kanban และไทม์ไลน์ ราคาเป็นราคาที่คุ้มค่าและสมเหตุสมผลที่สุด คุณสมบัติการสนับสนุนลูกค้านั้นยอดเยี่ยมเช่นกัน

Nifty เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมหากคุณกำลังมองหาเครื่องมือจัดการโครงการที่ดี มันเริ่มต้นได้ง่ายมาก การติดตามโครงการก็ง่ายเนื่องจากมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการติดตามโครงการหลากหลาย เช่น Kanban และไทม์ไลน์ ราคาเป็นราคาที่คุ้มค่าและสมเหตุสมผลที่สุด คุณสมบัติการสนับสนุนลูกค้านั้นยอดเยี่ยมเช่นกัน

📖 อ่านเพิ่มเติม: การจัดการโครงการด้วยสเปรดชีต (เทมเพลต, ข้อดี, ข้อจำกัด)

8. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับบอร์ดงานแบบภาพและขั้นตอนการทำงานที่เรียบง่าย)

Trello: ทางเลือกของ stackby
ผ่านทางTrello

Trello เปลี่ยนการติดตามงานให้กลายเป็นประสบการณ์ที่มองเห็นได้—เหมือนกระดาษโน้ตติดบนกระดานไม้ก๊อกดิจิทัล แต่ฉลาดกว่ามาก นี่คือเครื่องมือที่ช่วยให้ทีมของคุณ "มองเห็น" งานที่กำลังดำเนินการอยู่ ไม่ใช่แค่การจดรายการเท่านั้น

ความสวยงามของ Trello อยู่ที่ อินเทอร์เฟซแบบการ์ด แต่ละการ์ดสามารถบรรจุรายการตรวจสอบ ความคิดเห็น ไฟล์แนบ กำหนดเวลา และฟิลด์ที่กำหนดเองได้

ไม่เหมือนกับ Stackby ที่ให้ความสำคัญกับข้อมูลที่มีโครงสร้าง Trello ถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานแบบไหลลื่น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการงานเบา การวางแผนทีม และกระบวนการทำงานด้านบรรณาธิการที่ความคล่องตัวสำคัญกว่าฐานข้อมูล

นอกจากนี้ เครื่องมืออัตโนมัติของบัตเลอร์ ยังช่วยให้คุณตั้งค่ากฎและทริกเกอร์เพื่อย้ายการ์ด, มอบหมายเพื่อนร่วมทีม, และส่งการแจ้งเตือน—ลดงานที่ซ้ำซ้อนโดยไม่จำเป็นต้องมีการผสานรวม ด้วยแผนการชำระเงินที่สูงขึ้น คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จาก Atlassian Intelligence สำหรับการทำงานของคุณได้อีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello

  • เพิ่มพลังพิเศษสำหรับปฏิทิน การติดตามเวลา การลงคะแนนเสียง และอื่นๆ
  • ใช้เทมเพลตการ์ดเพื่อทำให้งานที่ทำซ้ำเป็นมาตรฐาน
  • กรองบอร์ดตามป้ายกำกับ, สมาชิก, หรือวันที่ครบกำหนด
  • ซิงค์บอร์ดกับ Slack, Google Drive และ Microsoft Teams
  • จัดการบอร์ดหลายบอร์ดด้วย Trello Workspaces

ข้อจำกัดของ Trello

  • ไม่เหมาะสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนหรือชุดข้อมูลขนาดใหญ่
  • การรายงานและการวิเคราะห์โครงการที่จำกัด

ราคาของ Trello

  • ฟรี (สูงสุด 10 ผู้ร่วมงาน)
  • มาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $17.50/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี ประมาณ 50 ผู้ใช้)

คะแนนและรีวิวของ Trello

  • G2: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (23,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Trello อย่างไรบ้าง?

ผู้ตรวจสอบ G2แบ่งปันว่า:

Trello ช่วยให้ฉันสามารถจัดระเบียบโครงการและงานของฉันในรูปแบบที่เปิดกว้างและกราฟิก ซึ่งเข้าใจได้ง่ายเพียงแค่เห็น มันใช้งานง่ายตามสัญชาตญาณ ทำให้ฉันใช้เวลาน้อยลงกับขั้นตอนการทำงานและใช้เวลาทำงานมากขึ้น เนื่องจากมันใช้งานง่าย ฉันจึงสามารถให้ทีมเข้าร่วมได้โดยไม่ยุ่งยากโดยไม่ต้องเสียเงินมากมายกับการฝึกอบรมที่ซับซ้อน

Trello ช่วยให้ฉันสามารถจัดระเบียบโครงการและงานของฉันในรูปแบบที่เปิดกว้างและกราฟิก ซึ่งเข้าใจได้ง่ายเพียงแค่ดู มันใช้งานง่าย ทำให้ฉันใช้เวลาน้อยลงกับขั้นตอนการทำงานและใช้เวลาทำงานมากขึ้น เนื่องจากมันใช้งานง่าย ฉันจึงสามารถให้ทีมเข้าร่วมได้ง่ายโดยไม่ต้องเสียเงินมากมายกับการฝึกอบรมที่ซับซ้อน

📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Trello

9. โคด้า (เหมาะที่สุดสำหรับการเปลี่ยนเอกสารให้เป็นพื้นที่ทำงานแบบไดนามิก)

Coda.io: ทางเลือกของ stackby
ผ่านทางCoda.io

ระหว่างเอกสารกับฐานข้อมูล Coda ค่อยๆ บิดกฎของสิ่งที่เอกสารสามารถทำได้ คุณไม่ได้แค่เขียนใน Coda—คุณสร้าง, อัตโนมัติ, และเชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดภายในหน้าเดียว

เวทมนตร์ที่แท้จริงของ Coda คือ แพ็กเกจ และระบบสูตรของมัน ซึ่งเปลี่ยนเอกสารของคุณให้กลายเป็นมินิแอปที่ทรงพลัง คุณสามารถดึงข้อมูลจากเครื่องมือเช่น Slack, Jira หรือ Google Calendar มาใช้ได้ กดปุ่มเพื่อกระตุ้นงาน และ เขียนสูตร ที่ครอบคลุมตารางและส่วนต่าง ๆ ได้

Stackby แม้ว่าจะมอบพลังของฐานข้อมูล แต่ก็ไม่อนุญาตให้มีการโต้ตอบและการปรับแต่งในระดับนี้ภายในเอกสาร

ใน Coda ทีมของคุณไม่จำเป็นต้องสลับแท็บหรือเครื่องมือ—พวกเขาสามารถจัดการงาน ตัดสินใจ และดำเนินการได้โดยไม่ต้องออกจากเอกสาร เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่เน้นความรู้และผู้นำฝ่ายปฏิบัติการที่ต้องการ ผืนผ้าใบที่ยืดหยุ่นพร้อมตรรกะอัจฉริยะ ที่ผสานรวมไว้อย่างลงตัว

คุณสมบัติเด่นของ Coda

  • สร้างหน้าเว็บแบบโต้ตอบพร้อมส่วนที่สามารถยุบได้และตารางที่ฝังอยู่
  • ใช้ปุ่มเพื่อกระตุ้นการกระทำ เช่น การแจ้งเตือน การอัปเดต หรือการเรียกใช้ API
  • ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานด้วยการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่ใช้ตรรกะ
  • เผยแพร่เอกสารเป็นเว็บไซต์หรือแชร์เป็นพอร์ทัลที่เป็นมิตรกับลูกค้า
  • ร่วมมือกันด้วยสิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียดสำหรับตาราง, หน้า, และแพ็ก

ข้อจำกัดของโคดา

  • อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ตรรกะและไวยากรณ์ของสูตรอย่างครบถ้วน
  • ประสบการณ์การใช้งานบนมือถือไม่ลื่นไหลเท่ากับเวอร์ชันเดสก์ท็อป

ราคาโคด้า

  • ฟรี
  • ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้สร้างเอกสาร (บรรณาธิการใช้ฟรี)
  • ทีม: $36/เดือน ต่อผู้สร้างเอกสาร (บรรณาธิการใช้ฟรี)
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและบทวิจารณ์ของ Coda

  • G2: 4. 7/5 (450+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Coda อย่างไรบ้าง?

ผู้รีวิวจาก Capterraแชร์ว่า:

*วิธีที่ฉันมองโค้ดาก็เหมือนกับเอกสาร/ไฟล์เวิร์กช็อปที่มีฟังก์ชันการทำงานของเอ็กเซล/ชีต/แอร์เทเบิล และหน้าตาของโนชั่น – นำทุกอย่างมาผสมกันแล้วเพิ่มความสามารถในการปรับแต่งอย่างไม่มีขีดจำกัด และทีมสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยมซึ่งจะช่วยคุณทำสิ่งที่คุณไม่เคยคิดว่าเป็นไปได้ – สิ่งที่คุณจะได้คือเอกสารที่สมบูรณ์แบบอย่างที่เอกสารควรจะเป็น

*วิธีที่ฉันมองโค้ดาก็เหมือนกับเอกสาร/ไฟล์เวิร์กช็อปที่มีฟังก์ชันการทำงานของเอ็กเซล/ชีต/แอร์เทเบิล และหน้าตาของโนชั่น – นำทุกอย่างมาผสมกันแล้วเพิ่มความสามารถในการปรับแต่งอย่างไม่มีขีดจำกัด และทีมสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยมซึ่งจะช่วยเหลือคุณให้บรรลุสิ่งที่คุณไม่เคยคิดว่าเป็นไปได้ – สิ่งที่คุณจะได้ในที่สุดก็คือเอกสารธรรมดา ๆ ตามที่เอกสารควรจะเป็น

📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Coda

10. Retable (เหมาะที่สุดสำหรับไฮบริดระหว่างสเปรดชีตและฐานข้อมูลที่มีน้ำหนักเบา)

Retable.io: ทางเลือกของ stackby
ผ่านทางRetable.io

ภายใต้การออกแบบที่เรียบง่ายและคมชัด Retable ซ่อนความยืดหยุ่นที่น่าประหลาดใจไว้—เหมือนกับสเปรดชีตที่เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ อย่างเงียบๆ ในขณะที่คุณไม่ได้สังเกต

Retable นำเสนอรูปแบบตารางที่คุ้นเคย แต่ยกระดับด้วย การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข มุมมองหลายแบบ และประเภทคอลัมน์อัจฉริยะ ในขณะที่ Stackby อาจรู้สึกแข็งทื่อหรือซับซ้อนเมื่อความซับซ้อนเพิ่มขึ้น Retable ยังคงรักษาความคล่องตัวและเป็นมิตรกับผู้ใช้

คุณสามารถกรองมุมมองได้อย่างง่ายดาย, กำหนดสีให้กับข้อมูล, และใช้สูตรได้โดยไม่ต้องมีการเรียนรู้ที่ซับซ้อน. โครงสร้างที่พลิ้วไหว ของมันทำให้เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานคนเดียว, บริษัทสตาร์ตอัพ, หรือทีมที่ต้องการหนีจากสเปรดชีตที่ใหญ่โตโดยไม่จำเป็นต้องดำดิ่งเข้าไปในซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Retable

  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยการซิงค์ข้อมูลในระดับเซลล์ทันที
  • ตั้งค่าสิทธิ์ระดับคอลัมน์สำหรับการทำงานร่วมกันของทีมอย่างปลอดภัย
  • ใช้ปฏิทิน, คันบัน, และมุมมองแกลเลอรีเพื่อแสดงข้อมูล
  • แชร์มุมมองสดภายนอกผ่านลิงก์สาธารณะหรือโค้ดฝัง
  • ติดตามการเปลี่ยนแปลงด้วยประวัติเวอร์ชันและตัวเลือกการย้อนกลับ
  • เพิ่มคุณค่าข้อมูลด้วยประเภทคอลัมน์ Chat GPT

ข้อจำกัดที่ยังคงอยู่

  • ไลบรารีเทมเพลตที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มขนาดใหญ่
  • ขาดระบบอัตโนมัติขั้นสูงหรือการผสานรวมแบบเนทีฟ

การกำหนดราคาแบบแยกส่วน

  • ทีม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

การจัดอันดับและรีวิวแบบตาราง

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Retable อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากCapterraระบุว่า:

มันช่วยเชื่อมช่องว่างของข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลกับสเปรดชีต จากมุมมองของสเปรดชีตที่เน้นการจัดเก็บข้อมูลโดยไม่มีฐานข้อมูลเต็มรูปแบบ แต่มีความหลากหลายของผู้สร้างที่ใช้งานง่ายมากกว่าฐานข้อมูล ฉันชอบที่คุณมีหลายวิธีในการฝังมุมมองข้อมูลลงในแอปพลิเคชันอื่น ๆ ซึ่งคุณสามารถแก้ไขและรวบรวมข้อมูลได้

มันช่วยเชื่อมช่องว่างของข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลกับสเปรดชีต จากมุมมองของสเปรดชีตที่เน้นการจัดเก็บข้อมูลโดยไม่มีฐานข้อมูลเต็มรูปแบบ แต่มีความหลากหลายของผู้สร้างที่ใช้งานง่ายมากกว่าฐานข้อมูล ฉันชอบที่คุณมีหลายวิธีในการฝังมุมมองข้อมูลลงในแอปพลิเคชันอื่น ๆ ซึ่งคุณสามารถแก้ไขและรวบรวมข้อมูลได้

📖 อ่านเพิ่มเติม: ฐานข้อมูลการจัดการโครงการคืออะไร? คู่มือฉบับสมบูรณ์พร้อมเทมเพลต

จากสเปรดชีตสู่พลังเหนือชั้นด้วย ClickUp

ยอมรับความจริงกันเถอะ—Stackby ช่วยคุณเริ่มต้นได้ แต่ถึงเวลาแล้วที่จะก้าวไปสู่เครื่องมือที่ทำได้มากกว่าการเก็บข้อมูล ไม่ว่าคุณจะต้องการการทำงานร่วมกันที่สะอาดขึ้น ระบบอัตโนมัติที่ชาญฉลาดขึ้น การจัดตารางงานที่ง่ายดาย หรือแพลตฟอร์มที่ปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานเฉพาะของคุณ ทางเลือกที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนแปลงการทำงานของทีมคุณได้อย่างสิ้นเชิง

ท่ามกลางเครื่องมือทั้งหมดที่มีอยู่ ClickUp โดดเด่นในฐานะเครื่องมือครบวงจรที่รวมความยืดหยุ่น โครงสร้าง และความสะดวกในการใช้งานไว้อย่างไม่มีใครเทียบได้ ตั้งแต่ฟิลด์ที่กำหนดเองไปจนถึงมุมมองตารางแบบไดนามิก นี่คือพื้นที่ทำงานสมัยใหม่ที่คุณจะไม่มีวันเติบโตเกินกว่าจะใช้งานได้

พร้อมที่จะทิ้งความยุ่งยากของสเปรดชีตไว้เบื้องหลังหรือยัง?ลงทะเบียนใช้ ClickUpและยกระดับการทำงานของคุณจากพื้นฐานสู่ความยอดเยี่ยม