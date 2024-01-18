บล็อก ClickUp
ฐานข้อมูลการจัดการโครงการคืออะไร? คู่มือฉบับสมบูรณ์พร้อมเทมเพลตฟรี

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
18 มกราคม 2567

หากคุณเป็นเหมือนผู้จัดการโครงการส่วนใหญ่ คุณก็กำลังจัดการหลายโครงการพร้อมกันอยู่ 🤹

เมื่อขยายไปยังทีม ลูกค้า และทรัพยากรต่าง ๆการบริหารโครงการอาจกลายเป็นความโกลาหลที่ไร้ระเบียบได้อย่างรวดเร็วหากไม่มีระบบที่เหมาะสมรองรับ และนี่คือจุดที่ฐานข้อมูลการบริหารโครงการเข้ามามีบทบาทสำคัญ

ฐานข้อมูล PM ไม่ใช่เพียงแค่ที่เก็บข้อมูลของโครงการทั้งหมดเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการประสานงานระหว่างสมาชิกในทีม ช่วยปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และติดตามความคืบหน้าของโครงการในระดับสูง

จากงานโครงการไปจนถึงกำหนดเวลาและการจัดการทรัพยากร ฐานข้อมูลการจัดการโครงการทำให้การจัดการโครงการ—กล้าพูดไหม?—สนุก 🎉

หากคุณยังคงติดตามไทม์ไลน์ของโครงการและความสัมพันธ์ระหว่างงานต่าง ๆ ด้วยกระดาษโน้ตหรือสเปรดชีต ถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อความสบายใจของคุณ ไม่ว่าคุณจะทำงานในสายพัฒนาซอฟต์แวร์หรือดำเนินธุรกิจขนาดเล็ก ระบบการจัดการโครงการแบบศูนย์กลางถือเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้

ในคู่มือนี้ เราจะอธิบายว่าฐานข้อมูลการจัดการโครงการทำงานอย่างไร และแบ่งปันคำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับการสร้างฐานข้อมูลแรกของคุณเพื่อจัดการโครงการ

ฐานข้อมูลการจัดการโครงการคืออะไร?

โดยแก่นแท้แล้ว ฐานข้อมูลการจัดการโครงการคือกรอบการทำงานดิจิทัลสำหรับจัดระเบียบ จัดเก็บ และเรียกใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมดได้ในพริบตา 👀

คิดถึงฐานข้อมูลการจัดการโครงการของคุณเหมือนบ้านฐานสำหรับโครงการทั้งหมดของคุณ แทนที่จะค้นหาอย่างบ้าคลั่งในกล่องจดหมายอีเมลหรือแชทใน Slack เพื่อค้นหาไฟล์ที่สำคัญ ฐานข้อมูลจะเก็บทุกอย่างไว้ให้คุณ ทำให้การจัดการโครงการ บุคคล ลูกค้า และอื่น ๆ ง่ายขึ้น ทั้งหมดนี้เพื่อให้การจัดการโครงการเป็นเรื่องง่าย

ฐานข้อมูลการจัดการโครงการ: มุมมองตาราง, รายการ, แผนงานกานต์ต์, และกระดานของ ClickUp
สำรวจ ClickUp เพื่อจัดการโครงการด้วยพลังของ AI, มุมมองมากกว่า 15 แบบ, และการทำงานอัตโนมัติของงาน

ทุกฐานข้อมูลการจัดการโครงการอาจแตกต่างกัน แต่โดยทั่วไปแล้วจะมีฟังก์ชันการทำงานต่อไปนี้:

  • การจัดการงาน: ไม่เพียงแต่คุณต้องติดตามงานที่ต้องทำของคุณเองเท่านั้น แต่คุณยังต้องรับผิดชอบในการติดตามงานของทีมคุณอีกด้วย นี่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยหากทำด้วยมือ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้จัดการโครงการจำนวนมากจึงพึ่งพาฐานข้อมูลการจัดการโครงการเพื่อติดตามงาน การมอบหมายงานให้สมาชิกในทีม กำหนดเวลา และสถานะ ด้วยการจัดตั้งที่เหมาะสม คุณจะสามารถจัดการส่วนประกอบของโครงการแต่ละโครงการได้ง่ายขึ้น
  • การจัดการไทม์ไลน์: ฐานข้อมูลการจัดการโครงการจะแสดงกำหนดเวลาที่สำคัญและเหตุการณ์สำคัญในไทม์ไลน์ของโครงการ ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้มุมมองแผนภูมิแกนต์ มุมมองปฏิทิน หรือรูปแบบที่ปรับแต่งเอง ฟีเจอร์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามความคืบหน้า 📈
  • การจัดการทรัพยากร: การจัดทำงบประมาณเป็นสิ่งสำคัญ แต่ฐานข้อมูลการจัดการโครงการที่เหมาะสมจะติดตามทรัพยากรอื่นๆ ของคุณ รวมถึงวัสดุ ใบอนุญาต การสมัครสมาชิก และสมาชิกในทีมซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เหมาะสมยังสามารถบอกคุณได้ว่าสมาชิกในทีมคนใดถูกใช้งานมากเกินไปหรือน้อยเกินไป ช่วยให้คุณสามารถปรับสมดุลงานและป้องกันการหมดไฟได้ ⚖️
  • การจัดการการพึ่งพาและการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน: ฐานข้อมูลการจัดการโครงการบันทึกการพึ่งพาของงานเพื่อให้กระบวนการทำงานของคุณดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง คุณสมบัตินี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประหยัดเวลาและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดการติดขัด
  • การแจ้งเตือน และการอัปเดต: ไม่ต้องกังวลว่าจะพลาดงานอีกต่อไป ฐานข้อมูลการจัดการโครงการจะส่งการแจ้งเตือนไปยังทุกคนในโครงการ อัปเดตทีมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโครงการหรือกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึง

ประโยชน์ของการสร้างฐานข้อมูลการจัดการโครงการ

การจัดการโครงการในสมุดวางแผนกระดาษหรือผ่านกล่องจดหมายอีเมลของคุณเป็นสูตรสำเร็จสำหรับการสูญหายของไฟล์และความสับสน ผู้จัดการโครงการจำนวนมากขึ้นหันมาใช้แอปการจัดการโครงการแบบดิจิทัลเป็นหลักเพื่อประโยชน์มากมาย 🙌

การจัดระเบียบที่ดีขึ้น

โครงการที่ซับซ้อนต้องการการวางแผนและการจัดการอย่างจริงจัง โชคดีที่ฐานข้อมูลการจัดการโครงการมอบสถานที่ที่สะดวกและครบวงจรสำหรับเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการของคุณ ตั้งแต่รายการงานไปจนถึงไทม์ไลน์ของโครงการ

ไม่ต้องขุดคุ้ยหาข้อมูลอีกต่อไป: งานโครงการทั้งหมด ไฟล์ และรายละเอียดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ในฐานข้อมูลเพื่อการเรียกดูที่ง่ายดาย นอกจากนี้ ฐานข้อมูลของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการส่วนใหญ่ยังมีโครงสร้างการจัดระเบียบไฟล์ที่พร้อมใช้งาน ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องจัดระเบียบอะไรด้วยตัวเองเลย 🗂️

การติดตามโครงการอย่างง่าย

คุณสมบัติเช่น แดชบอร์ด และมุมมองแผนภูมิแกนต์ ให้การนำเสนอภาพที่จำเป็นอย่างมากของไทม์ไลน์โครงการและความคืบหน้า ทำให้การวางแผนและติดตามโครงการเป็นเรื่องง่าย

ฐานข้อมูลการจัดการโครงการ: มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
ใช้มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp เพื่อดำเนินการปรับปรุงกระบวนการ

รายละเอียดของโครงการมักจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และฐานข้อมูลการจัดการโครงการช่วยให้คุณสามารถอัปเดตข้อมูลนี้ได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยลดความเข้าใจผิดและความล่าช้า

การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

สมาชิกในทีมของคุณบางคนงานล้นมือในขณะที่คนอื่นๆ แทบไม่มีอะไรให้ทำเลยใช่ไหม? นั่นคือปัญหาการใช้ทรัพยากรที่ไม่เหมาะสมซึ่งส่งผลเสียต่อทั้งขวัญกำลังใจและงบประมาณ 💸

ฐานข้อมูลการจัดการโครงการ: ติดตามปริมาณงานของทีมโดยใช้การประมาณเวลาของ ClickUp
ติดตาม จัดลำดับความสำคัญ และวางแผนปริมาณงานของทีมคุณด้วย ClickUp Time Estimates

ด้วยฐานข้อมูลการจัดการโครงการ จะทำให้การติดตามและจัดสรรทรัพยากรง่ายขึ้นมาก ไม่ว่าจะเป็นกำลังคน เวลา หรือ งบประมาณ คุณสมบัติการติดตามเวลาที่ติดตั้งไว้ในตัวช่วยให้การตรวจสอบเวลาที่ใช้ในแต่ละงานหรือระยะของโครงการง่ายขึ้น ทำให้ทุกคนในทีมของคุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสบายใจ

การทำงานแบบอัตโนมัติ กระบวนการทำงาน

การบริหารโครงการต้องใช้ความพยายามอย่างมาก ต้องใช้ความพยายามอย่างมากจริงๆ ทำไมต้องทำให้ตัวเองลำบากด้วย? การเลือกใช้ฐานข้อมูลการบริหารโครงการแบบดิจิทัลจะช่วยอัตโนมัติงานที่ทำซ้ำๆ เช่น การส่งต่องาน การอัปเดตสถานะ หรือการแจ้งเตือน นอกจากนี้ ฐานข้อมูลการบริหารโครงการส่วนใหญ่ยังมีการเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Microsoft Project, Jira และ Slack ทำให้สามารถลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเองข้ามแพลตฟอร์มได้ง่ายยิ่งขึ้น

การปรับแต่งและความสามารถในการขยายขนาด

ฐานข้อมูลโครงการส่วนใหญ่มาพร้อมกับโครงสร้างหรือการจัดระเบียบที่พร้อมใช้งาน แต่ก็สามารถปรับแต่งแพลตฟอร์มได้ตามที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น ฐานข้อมูลที่มีเทมเพลตช่วยให้คุณสามารถสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองและปรับการตั้งค่าฐานข้อมูลให้เหมาะกับโครงการเฉพาะได้ ฐานข้อมูลโครงการยังสามารถขยายขนาดได้ง่าย ทำให้คุณสามารถรองรับข้อมูล ผู้ใช้ หรือคุณสมบัติเพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์ม

ประเภทของฐานข้อมูลการจัดการโครงการ

ฐานข้อมูลการจัดการโครงการมีหลากหลายรูปแบบและลักษณะต่าง ๆ ตัวเลือกที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับความต้องการของโครงการและโครงสร้างองค์กรของคุณ ต่อไปนี้คือตัวอย่างประเภทของฐานข้อมูลการจัดการโครงการที่คุณสามารถพิจารณาได้

ฐานข้อมูลการจัดการโครงการแบบดั้งเดิม

นี่คือฐานข้อมูล PM ทั่วไปที่มาพร้อมกับเครื่องมือสำหรับการวางแผน ติดตาม และจัดการโครงการ ตัวเลือกเช่น Microsoft Project เป็นตัวอย่างที่ดีของฐานข้อมูลการจัดการโครงการแบบดั้งเดิม

ฐานข้อมูลการจัดการโครงการแบบ Agile

คุณทำงานในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือไม่? ถ้าใช่ คุณอาจใช้วิธีการแบบ Agile ในบางรูปแบบเพื่อจัดการธุรกิจเครื่องมือการจัดการโครงการเช่นJira และ ClickUp เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการจัดการโครงการแบบ Agile ซึ่งต้องการฟีเจอร์สำหรับการจัดการกับช่วงเริ่มต้น งานค้าง และเรื่องราวของผู้ใช้

ฐานข้อมูลการจัดการโครงการ: การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองใน ClickUp
ตั้งค่าขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองและตัวติดตามแบบคล่องตัวสำหรับทีมโครงการของคุณ

หากคุณไม่ได้อยู่ในทีมเทคนิคแต่ชอบแนวคิดเบื้องหลังของวิธีการแบบ Agile หรือ Waterfall กระดาน Kanban ก็เป็นอีกตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม เครื่องมือเหล่านี้ช่วยแสดงภาพการจัดการงานด้วยกระดานและบัตร ช่วยให้ทีมของคุณติดตามงานที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องและวนซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 👩🏽‍💻

ระบบองค์กร

เราไม่แนะนำ แต่ธุรกิจขนาดเล็กอาจสามารถใช้ไฟล์ Excel สำหรับการจัดการโครงการได้ในบางครั้ง อย่างไรก็ตาม บริษัทใหญ่ไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมระบบฐานข้อมูลการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) จึงมักเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า

ระบบที่ครอบคลุมเหล่านี้ผสานการจัดการโครงการเข้ากับฟังก์ชันธุรกิจอื่น ๆ เช่น การออกใบแจ้งหนี้, ทรัพยากรบุคคล, และระบบ CRM สำหรับการขาย. ระบบเหล่านี้เหมาะสำหรับการจัดการและจัดสรรบุคลากร, อุปกรณ์, และวัสดุสำหรับโครงการขนาดใหญ่. 🏗️

ไม่ใช่เรื่องแปลกที่องค์กรจะสร้างฐานข้อมูลเฉพาะของตนเอง เนื่องจากพวกเขามีความต้องการที่ไม่เหมือนใคร แต่ก็มีองค์กรจำนวนมากที่ใช้โซลูชันจากผู้ให้บริการภายนอก

โซลูชันการจัดการโครงการแบบคลาวด์

ฐานข้อมูลการจัดการโครงการสมัยใหม่ส่วนใหญ่ทำงานบนระบบคลาวด์ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ต้องโฮสต์ข้อมูลไว้ที่เครื่องเอง สิ่งนี้ช่วยให้ทีมของคุณสามารถเข้าถึงรายละเอียดโครงการได้จากทุกที่ตราบใดที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 💻

หากคุณบริหารทีมระดับโลกหรือทีมที่ทำงานระยะไกลฐานข้อมูลโครงการบนคลาวด์คือทางเลือกที่เหมาะสม เนื่องจากทำงานบนคลาวด์เครื่องมือบริหารโครงการบนคลาวด์จึงสามารถปรับขนาดขึ้นหรือลงได้อย่างง่ายดายตามขนาดและความซับซ้อนของโครงการ ทำให้เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับธุรกิจทุกขนาด

ทำไมการบำรุงรักษาฐานข้อมูลการจัดการโครงการจึงมีความสำคัญ?

คุณจะเห็นประโยชน์ทันทีเมื่อคุณได้สร้างฐานข้อมูลการจัดการโครงการแรกของคุณขึ้นมาและเริ่มใช้งานแล้ว แต่การสร้างฐานข้อมูลเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ—คุณต้องดูแลรักษาฐานข้อมูลนั้นอย่างต่อเนื่องด้วย ⚒️

หากไม่มีการตรวจสอบ การอัปเดต และการปรับปรุงเล็กน้อย คุณเสี่ยงที่จะใช้เครื่องมือที่ไม่เหมาะสมกับวิธีการดำเนินธุรกิจของคุณจริงๆ นั่นคือสูตรสำเร็จสำหรับงานที่ต้องทำด้วยตนเอง การสื่อสารที่ผิดพลาด และความผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูง

การบำรุงรักษาฐานข้อมูลอย่างสม่ำเสมอมีความสำคัญอย่างยิ่งด้วยเหตุผลหลายประการ

การทำงานร่วมกันที่ง่ายขึ้น

ไม่ว่าระบบอัตโนมัติของคุณจะทำงานไม่ถูกต้องหรือทีมของคุณจะรู้สึกหนักใจกับแจ้งเตือนจากฐานข้อมูล คุณภาพของฐานข้อมูลของคุณจะมีผลกระทบอย่างมากต่อการร่วมมือของทีม

ฐานข้อมูลการจัดการโครงการ: ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUp
จัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานร่วมกันในโครงการ และปรับปรุงกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนให้ราบรื่นด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUp

การบำรุงรักษาฐานข้อมูลของคุณอย่างสม่ำเสมอช่วยให้ทีมของคุณมีแพลตฟอร์มที่สนับสนุนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น นั่นอาจหมายถึงการปรับการตั้งค่าการแจ้งเตือน มุมมองโครงการ หรือการทำงานอัตโนมัติของคุณ แต่ทั้งหมดนี้เพื่อการทำงานที่ดีขึ้น 🤝

การจัดการความเสี่ยงที่ดีขึ้น

"ความเสี่ยง" ไม่ได้หมายถึงเพียงค่าปรับทางกฎหมายหรือการกำกับดูแลเท่านั้น ตั้งแต่ไฟล์ที่สูญหายไปจนถึงการสูญเสียข้อมูลที่อาจเกิดขึ้น มีความเสี่ยงมากมายที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร โครงการ และลูกค้าของคุณได้ การรักษาข้อมูลโครงการอย่างครอบคลุมสามารถช่วยให้คุณระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ในกระบวนการ ซึ่งอาจช่วยลดปัญหาได้ก่อนที่จะเกิดขึ้น

ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีขึ้น

คุณใช้เวลาและเงินในการจัดตั้งฐานข้อมูลการจัดการโครงการของคุณ คุณไม่ควรที่จะดึงคุณค่าจากเครื่องมือนี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่คุณสามารถทำได้หรือไม่? ให้เป็นหน้าที่ของคุณที่จะบำรุงรักษาฐานข้อมูลของคุณอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับผลตอบแทนที่จับต้องได้จากการลงทุนของคุณ

เรารับประกันว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้านายของคุณหรือฝ่ายบัญชีจะวัดผลเรื่องนี้ ดังนั้นการปรับฐานข้อมูลของคุณให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จจึงเป็นสิ่งที่คุ้มค่าเสมอ 🏆

สิ่งที่ควรรวมไว้ในฐานข้อมูลการจัดการโครงการ

หากคุณไม่เคยสร้างฐานข้อมูลการจัดการโครงการมาก่อน คุณอาจสงสัยว่าควรใส่อะไรลงไปในฐานข้อมูลนี้ คำตอบง่ายๆ คือ: อะไรก็ได้ที่คุณต้องการ! 🤩

ในที่สุด ฐานข้อมูลนี้ควรตอบสนองความต้องการของคุณและสอดคล้องกับวิธีการทำงานที่คุณต้องการ หากคุณไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นที่ไหน ให้แน่ใจว่าฐานข้อมูลการจัดการโครงการของคุณมีองค์ประกอบสำคัญเหล่านี้

1. รายละเอียดโครงการ

อย่างน้อยที่สุด ฐานข้อมูลโครงการควรมีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโครงการ ซึ่งรวมถึง:

  • ชื่อโครงการ
  • คำอธิบาย
  • วัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่คาดหวัง

นอกจากนี้ ควรมีตัวเลือกให้คุณแนบเอกสาร เช่น แผนโครงการ สัญญา และการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย ยิ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ง่ายเท่าไร คุณก็จะยิ่งได้เปรียบมากขึ้นเมื่อต้องดำเนินงานโครงการอย่างเข้มข้น

2. การจัดการงาน

ฐานข้อมูลการจัดการโครงการควรมีรายการงานที่ละเอียดพร้อมคำอธิบาย ผู้รับผิดชอบ และวันที่ครบกำหนดสำหรับทุกงาน

การสร้างเป้าหมายและการมอบหมายงานใน ClickUp Goals
สร้างเป้าหมาย กำหนดเป้าหมายย่อย และแชร์กับทีมของคุณเพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน

เนื่องจากคุณจะต้องพึ่งพาฐานข้อมูลนี้ในการดูว่าทุกคนอยู่ที่ขั้นตอนใด จึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มมีการอัปเดตสถานะด้วย ฐานข้อมูลส่วนใหญ่ยังอนุญาตให้คุณปรับแต่งสถานะงานได้ด้วยเช่นกัน

3. การจัดการไทม์ไลน์

แผนภูมิแกนต์และกระดานคัมบังเป็นเครื่องมือแสดงภาพที่มีประโยชน์สำหรับแสดงหมุดหมายของโครงการ ระยะเวลา และงานต่าง ๆ

มุมมองกระดานคัมบังของ ClickUp
มองเห็นความคืบหน้าของงานของคุณด้วยกระดานคัมบัง

สลับระหว่างไทม์ไลน์, โครงการ, หรือมุมมองงานเพื่อให้เข้าใจอย่างรวดเร็วว่างานต่าง ๆ มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร และว่าคุณจะสามารถบรรลุเป้าหมายของโครงการได้หรือไม่ 🎯

4. การติดตามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หากคุณบริหารโครงการหลายโครงการที่มีทีมงานต่างกัน อาจเกิดการสับสนเกี่ยวกับบุคคลได้ง่าย ฐานข้อมูลการจัดการโครงการควรบันทึกข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการทุกคน รวมถึงสมาชิกทีม บทบาทในโครงการ และข้อมูลติดต่อของทุกคน

ดีกว่านั้น ให้เลือกใช้ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลที่บันทึกการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด บันทึกการประชุม และแชท

5. การติดตามประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละโครงการ แต่เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการประเมินความสำเร็จของโครงการ ให้เลือกใช้ระบบฐานข้อมูลการจัดการโครงการที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อติดตามประสิทธิภาพของโครงการ

ClickUp 3.0 แผงควบคุมพร้อมเป้าหมายทีม
แยกย่อยเป้าหมาย งาน ประเด็นแบบอไจล์ และสถานะโครงการในแดชบอร์ด ClickUp 3.0 ที่ปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่น

ตัวชี้วัดที่เหมาะสมจะแจ้งเตือนคุณล่วงหน้าหากคุณกำลังประสบกับความล่าช้าหรือปัญหาด้านคุณภาพ ทำให้คุณมีเวลาเพียงพอในการแก้ไข 🚢

วิธีการสร้างฐานข้อมูลการจัดการโครงการ

เครื่องมือการจัดการโครงการจะนำทีมของคุณไปสู่ความสำเร็จของโครงการ. แต่แม้กระนั้น ก็ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกโซลูชันฐานข้อมูลที่เหมาะสม และตั้งค่าให้ถูกต้อง.

คุณสามารถเลือกได้ตามใจชอบที่นี่ แต่เราขอแนะนำให้เลือกใช้โซลูชันการจัดการโครงการแบบครบวงจรอย่าง ClickUp ทุกอย่างสามารถปรับแต่งได้ 100% แต่มีอุปสรรคในการเริ่มต้นน้อยกว่าทางเลือกอื่น ๆ อย่างเช่น Jira ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างฐานข้อมูลการจัดการโครงการแรกของคุณใน ClickUp ✨

เข้าร่วม ClickUp

นี่ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก!แค่สร้างบัญชี ClickUp ฟรีของคุณและเริ่มใช้แพลตฟอร์มได้ในไม่กี่วินาที เราบอกหรือยังว่ามันฟรีและไม่ต้องใช้บัตรเครดิต? 🤸

ใช้เทมเพลตฐานข้อมูลการจัดการโครงการ ClickUp

คุณสามารถสร้างฐานข้อมูลของคุณเองได้ตั้งแต่ต้น แต่เราทราบว่าคุณอาจไม่มีเวลา. ใช้เทมเพลตแดชบอร์ดการจัดการโครงการ ClickUpเพื่อเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว.

การวางแผนและจัดระเบียบโครงการโดยใช้มุมมองกระดานคัมบังของ ClickUp
วางแผน จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันในโครงการใด ๆ ก็ได้ด้วย ClickUp

มันมาพร้อมกับทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อจัดการโครงการได้ทันที รวมถึงการจัดการงบประมาณ การปรับสมดุลภาระงาน และสถานะของงาน แม้ว่าจะมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อเริ่มต้น แต่เทมเพลตนี้สามารถปรับแต่งได้ 100% ดังนั้นคุณสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ 💃

หากเทมเพลตนี้ไม่ถูกใจคุณ ไม่ต้องกังวลClickUp มีเทมเพลตมากมายสำหรับการจัดการโครงการแบบ Agile, Waterfall และแทบทุกวิธีการจัดการโครงการอื่นๆ ที่มีอยู่

กรอกข้อมูลของคุณ

นี่คือจุดเริ่มต้นของความสนุก คุณสามารถกรอกเป้าหมาย วัตถุประสงค์ งาน และผู้รับผิดชอบของคุณเอง หรือจะนำเข้าข้อมูลนี้ไปยังClickUp จากโซลูชันอื่นก็ได้ หากเทมเพลตของคุณไม่ตรงกับข้อมูลของคุณ คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าได้ตามต้องการ เพิ่มหรือลบคอลัมน์ ซ่อนแท็กข้อมูลบางอย่าง หรือปรับแต่งสถานะงาน

ปรับแต่งมุมมองตารางของคุณ

มันไม่ใช่ฐานข้อมูลเลยหากไม่มีมุมมองตาราง ใช่ไหม? ด้วยมุมมองตารางของ ClickUp ทุกฟิลด์คือคอลัมน์ และทุกแถวมีความสูงเท่ากัน ทำให้คุณเห็นภาพรวมของงาน สถานะ และผู้รับผิดชอบทั้งหมดในมุมมองเดียว 📊

มุมมองตารางและมุมมองปฏิทินของ ClickUp
สลับระหว่างมุมมองตาราง ClickUp 3.0 ที่หลากหลายและมุมมองปฏิทินเพื่อแสดงงานทั้งหมดของคุณได้อย่างชัดเจนที่สุด

หากต้องการแปลงโปรเจกต์เป็นมุมมองตาราง ให้ไปที่โปรเจกต์ของคุณแล้วเลือก เพิ่มมุมมอง > ตาราง คุณสามารถคลิก "ปักหมุดมุมมอง" หากคุณต้องการให้ข้อมูลแสดงในมุมมองตารางเสมอ

ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

คุณสามารถตรวจสอบโครงการในมุมมองตารางได้ตามต้องการ แต่ทางเลือกที่ดีที่สุดคือไปที่แดชบอร์ด ClickUp ที่คุณปรับแต่งไว้

แดชบอร์ดของ ClickUp
เลือกจากมุมมองแดชบอร์ดมากกว่า 15 แบบใน ClickUp

แดชบอร์ดรวบรวมข้อมูลที่สำคัญที่สุดไว้ในมุมมองเดียว และให้คุณเห็นภาพรวมของสุขภาพโครงการได้อย่างรวดเร็ว สามารถเจาะลึกเพื่อดูประสิทธิภาพตามสมาชิกทีม ประเภทงาน โครงการ และอื่นๆ ได้

ClickUp: แอปจัดการโครงการแบบครบวงจร

ในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณคงคุ้นเคยกับความต้องการในการจัดตารางโครงการ การจัดสรรทรัพยากร และรายการสิ่งที่ต้องทำยาวเหยียดเป็นอย่างดี 📝

ฐานข้อมูลการจัดการโครงการอาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาการจัดการโครงการทั้งหมดของคุณได้ แต่มันเป็นเครื่องมือที่จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณควรมีไว้เพื่อช่วยติดตามความคืบหน้า สร้างแผนงาน และส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

แต่ไม่ใช่ฐานข้อมูล PM ใด ๆ ก็ใช้ได้ เมื่อคุณภาพของงานมีความสำคัญ ให้เลือก ClickUp โซลูชันครบวงจรของเราช่วยกำจัดความจำเป็นในการสลับไปมาระหว่างโซลูชันต่าง ๆ ด้วยการรวมการสื่อสาร, ตัวชี้วัด, แม่แบบ, ฐานข้อมูล และอื่น ๆ ไว้ในที่เดียว

