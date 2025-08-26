11 ตัวสร้างแบบฟอร์มที่สอดคล้องกับ HIPAA สำหรับการเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย

หากคุณเป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพหรือดำเนินกิจการคลินิกสุขภาพ คุณย่อมตระหนักดีถึงข้อเสียของแบบฟอร์มยินยอมที่เป็นกระดาษแบบดั้งเดิมในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ HIPAA
แบบฟอร์มกระดาษสามารถสูญหาย เสียหาย หรือถูกเข้าถึงโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตได้อย่างง่ายดาย ทีมงานจะต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการจัดเก็บและจัดการแบบฟอร์มเหล่านี้ และต้องทำซ้ำอีกครั้งในระหว่างการตรวจสอบ
นอกจากนี้ การย้ายเอกสารระหว่างแผนกหรือเข้าสู่ระบบ EHR อาจเป็นเรื่องน่าเบื่อและมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดสูง และแน่นอนว่าการจัดเก็บและค้นหาเอกสารกระดาษนั้นไม่มีประสิทธิภาพและใช้พื้นที่มาก
ผู้สร้างแบบฟอร์มที่สอดคล้องกับ HIPAA มอบวิธีการที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นในการรวบรวมและจัดการข้อมูลสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครอง (PHI) พวกเขาช่วยลดภาระงานด้านการบริหาร ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติตามข้อกำหนด อนุญาตให้ผู้ป่วยส่งแบบฟอร์มได้อย่างปลอดภัยจากอุปกรณ์ใดก็ได้ และช่วยให้คุณพร้อมสำหรับการตรวจสอบ
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่สอดคล้องกับ HIPAA เพื่อแทนที่เอกสารในห้องรอของคุณด้วยความสะดวกและปลอดภัยในรูปแบบดิจิทัล รายการนี้พร้อมตอบโจทย์คุณแล้ว
ซอฟต์แวร์สร้างแบบฟอร์มที่สอดคล้องกับ HIPAA ที่ดีที่สุดในภาพรวม
เมื่อคุณทำงานในด้านการดูแลสุขภาพและจัดการข้อมูลผู้ป่วยที่ละเอียดอ่อนการสร้างแบบสำรวจใน Google Formsไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสม แต่ให้หันมาใช้เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่สอดคล้องกับ HIPAA เหล่านี้แทน
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา*
|คลิกอัพ
|การจับคู่แบบฟอร์มกับงาน, ระบบอัตโนมัติ, แดชบอร์ด, สรุปโดย AI
|ทีมที่ต้องการระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานและการผสานงานในแพลตฟอร์มที่ปลอดภัย
|มีแผนฟรีให้บริการ; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|ฟอร์มสแต็ก
|เครื่องมือสร้างแบบลากและวาง, ตรรกะเงื่อนไข, ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์, การวิเคราะห์
|องค์กรด้านการดูแลสุขภาพขนาดกลางที่ต้องการกระบวนการทำงานด้านข้อมูลที่ปลอดภัยและสามารถขยายได้
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $99/เดือนต่อผู้ใช้
|ฟอร์มดร
|แบบฟอร์มที่เหมาะกับมือถือเป็นอันดับแรก, การอัปโหลดไฟล์, การแจ้งเตือนอัตโนมัติ
|ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระและธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการตั้งค่าระบบด้วยตนเอง
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $59/เดือน
|ฟอร์มฮิปโป
|การฝัง API, การแชร์ผ่าน QR, การอัปโหลดไฟล์, การซิงค์กับ Drive
|ทีมผู้ดูแลระบบที่ใช้ Google Drive
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8.95/เดือนต่อผู้ใช้
|HIPAAtizer
|การแปลงไฟล์ PDF เป็นแบบฟอร์ม, ตัวแก้ไขแบบเห็นภาพ, การป้องกันสแปม
|ทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการแบบฟอร์ม HIPAA แบบลากและวางพร้อมการฝังในเว็บ
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $34/เดือน
|Cognito Forms
|ฟิลด์ที่คำนวณ, การเชื่อมต่อระบบชำระเงิน, บันทึกการตรวจสอบ
|ทีมการจัดการผู้ป่วยที่ต้องการตรรกะขั้นสูงและการคำนวณ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19/เดือน
|แบบสำรวจแบบบล็อก
|ความปลอดภัยของบล็อกเชน, แบบฟอร์มที่ไม่เปิดเผยข้อมูล, แบบสำรวจที่ไม่ระบุตัวตน
|ธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29/เดือน
|Jotform
|ไลบรารีแม่แบบ, PDF ที่กรอกข้อมูลอัตโนมัติ, ช่องยินยอม, เครื่องมือ AI, บันทึกการตรวจสอบ
|องค์กรด้านการดูแลสุขภาพขนาดใหญ่ที่ต้องการรวมแบบฟอร์มการรับเข้าข้อมูลกับการจัดตารางเวลา
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $39/เดือน
|123FormBuilder
|รองรับหลายภาษา, Salesforce, WCAG, ตรรกะการทำงานของเวิร์กโฟลว์
|ทีมทุกขนาดสร้างแบบฟอร์มหลายภาษา
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $37/เดือน
|Zoho Forms
|ข้อมูลออฟไลน์, ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์, ตรรกะเงื่อนไข, การผสานระบบ
|ผู้ใช้ระบบนิเวศ Zoho ที่ต้องการเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่มีตรรกะเงื่อนไข
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $12 ต่อเดือน
|สร้างแบบฟอร์ม
|เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มด้วย AI, รหัสผ่านครั้งเดียว, การวิเคราะห์ข้อมูล, มุมมองหลายแบบ
|องค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่กำลังมองหาแบบฟอร์มที่สอดคล้องตามข้อกำหนดพร้อมการออกแบบที่ตอบสนอง
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29/เดือน
ผู้สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ที่สอดคล้องกับ HIPAA ที่ดีที่สุด
ไม่ว่าคุณจะกำลังรวบรวมแบบฟอร์มการรับผู้ป่วย เอกสารยินยอม หรือข้อเสนอแนะหลังการเยี่ยมชม เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่สอดคล้องกับ HIPAA เหล่านี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยไม่ต้องลดทอนความสะดวกในการใช้งาน
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานและการผสานงาน)
ClickUpคือ แอปสำหรับทุกเรื่องในการทำงาน ที่รวมงานเอกสาร รายงาน และการแชทไว้ในที่เดียว—ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้รวดเร็วและชาญฉลาดยิ่งขึ้น
มันช่วยให้ทีมจัดการคำขอของผู้ป่วย, ข้อมูลจากบุคลากร, และกระบวนการทำงานภายในคลินิกในที่เดียว ตั้งแต่การตอบกลับครั้งแรกจนถึงผลลัพธ์สุดท้าย
เริ่มต้นด้วยClickUp Forms สมมติว่าคลินิกของคุณกำลังรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยหรือคำขอภายในสำหรับงานห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัย คุณสามารถสร้าง แบบฟอร์มที่มีแบรนด์ ของคุณเองได้อย่างง่ายดาย พร้อมตัวเลือกแบบดรอปดาวน์ ช่องทำเครื่องหมาย และแม้แต่ตรรกะเงื่อนไข เพื่อปรับคำถามให้เหมาะสมกับการตอบกลับของผู้ป่วยแต่ละราย
การส่งแบบฟอร์มแต่ละครั้งจะสร้างงาน ใน ClickUp Tasks โดยรายละเอียดทั้งหมดจะถูกกรอกไว้ล่วงหน้า: ชื่อผู้ป่วย, การดำเนินการที่ร้องขอ, ระดับความสำคัญ และแม้กระทั่งเอกสารที่สแกนหากมีการอัปโหลดไว้ ตามกฎที่คุณได้กำหนดไว้ล่วงหน้า งานจะถูกมอบหมายให้กับผู้ประสานงานหรือพยาบาลที่เหมาะสมทันที
ตัวอย่างเช่น หากงานถูกทำเครื่องหมายว่า 'ด่วน'ซอฟต์แวร์จัดการงานจะแจ้งเตือนหัวหน้าทีมโดยอัตโนมัติ อัปเดตสถานะเป็น 'กำลังดำเนินการ' และย้ายงานไปยังด้านบนสุดของคิว
ClickUp ยังมี แบบฟอร์มการรับข้อมูลที่สร้างไว้ล่วงหน้า ช่วยประหยัดเวลาในการสร้างแบบฟอร์มใหม่ทุกครั้ง ตัวอย่างเช่นแม่แบบฟอร์มของ ClickUpถูกออกแบบโครงสร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยที่จำเป็นในรูปแบบ มาตรฐาน และส่งข้อมูลไปยังพื้นที่ทำงานของคุณได้ทันที
ประกอบด้วย:
- ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับประวัติทางการแพทย์, ข้อมูลการติดต่อ, และการยินยอม
- ตัวเลือกการอัตโนมัติเพื่อแจ้งเตือนพนักงานหรือมอบหมายงานทันทีที่แบบฟอร์มถูกส่ง
- มุมมองงานแบบ EHR ดั้งเดิมเพื่อติดตามการส่งและการรับขั้นตอน
- การสนับสนุนการผสานรวมเพื่อซิงค์กับกระบวนการทำงานทางคลินิกที่กว้างขึ้นของคุณหรือหน่วยงานที่ครอบคลุม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ควบคุมการเข้าถึงด้วยสิทธิ์ที่ละเอียด: จำกัดผู้ที่สามารถดู แก้ไข หรือจัดการการส่งแบบฟอร์ม งาน บันทึกที่มีความอ่อนไหว และแม้แต่พื้นที่ทำงาน
- ให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน: เชื่อมโยงคำขอหรืองานที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบฟอร์มการรับผู้ป่วยและแบบฟอร์มประกันภัย ด้วยClickUp Task Dependencies
- สร้างฐานความรู้: สร้าง SOP, PDF และวิกิความรู้ภายในองค์กรด้วยClickUp Docsและเพิ่มไปยังงานถัดไป
- กรองและจัดเรียงข้อมูล:เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเช่น 'ประเภทการอ้างอิง' หรือ 'สถานะประกัน' ให้กับงาน เพื่อให้ข้อมูลการรับและคัดกรองของคุณเป็นระเบียบ
- สรุปข้อมูลการรับเข้าด้วย AI ในตัว: ใช้ClickUp Brainเพื่อสร้างสรุปข้อมูลสำคัญ—ประวัติทางการแพทย์ อาการ การเข้ารับการรักษาครั้งก่อน ๆ ภายในงานที่สร้างจากแบบฟอร์ม
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วเนื่องจากตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย
ราคาของ ClickUp
[ตารางราคา]
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,400+)
- Capterra: 4. 6/5 (4,300+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์นี้สรุปทุกอย่างไว้แล้ว:
ClickUp ทำให้การจัดการงาน รายการ และกระบวนการทำงานในที่เดียวเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ ความสามารถในการสลับระหว่างมุมมองต่างๆ (เช่น รายการ กระดาน แผนงานกังค์ และปฏิทิน) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างมาก ระบบการทำงานอัตโนมัติในตัวมีประสิทธิภาพสูงและช่วยประหยัดงานที่ต้องทำด้วยตนเองมากมาย เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการทำงานร่วมกันในทีม ยืดหยุ่น ใช้งานง่าย และปรับแต่งได้สูง ClickUp ได้ทำให้การวางแผน ติดตาม และส่งมอบงานของทีมเราเป็นไปอย่างราบรื่นอย่างแท้จริง
ClickUp ทำให้การจัดการงาน รายการ และกระบวนการทำงานในที่เดียวเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ ความสามารถในการสลับระหว่างมุมมองต่างๆ (เช่น รายการ กระดาน แผนงานกังค์ และปฏิทิน) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างมาก ระบบการทำงานอัตโนมัติในตัวมีประสิทธิภาพสูงและช่วยประหยัดงานที่ต้องทำด้วยตนเองมากมาย เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการทำงานร่วมกันในทีม ยืดหยุ่น ใช้งานง่าย และปรับแต่งได้สูง ClickUp ได้ทำให้การวางแผน ติดตาม และส่งมอบงานของทีมเราเป็นไปอย่างราบรื่นอย่างแท้จริง
📮 ClickUp Insight: มีเพียง 12% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราเท่านั้นที่ใช้ฟีเจอร์ AI ที่ฝังอยู่ในชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การยอมรับที่ต่ำนี้บ่งชี้ว่าการนำไปใช้ในปัจจุบันอาจขาดการผสานรวมที่ราบรื่นและสอดคล้องกับบริบท ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใช้เปลี่ยนจากแพลตฟอร์มสนทนาแบบสแตนด์อโลนที่พวกเขาชื่นชอบ
ตัวอย่างเช่น AI สามารถดำเนินการเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติตามคำแนะนำข้อความธรรมดาจากผู้ใช้ได้หรือไม่? ClickUp Brainสามารถทำได้! AI นี้ถูกผสานรวมอย่างลึกซึ้งในทุกแง่มุมของ ClickUp รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสรุปหัวข้อสนทนา การร่างหรือปรับแต่งข้อความ การดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงาน การสร้างภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย! เข้าร่วมกับ 40% ของลูกค้า ClickUp ที่ได้แทนที่แอป 3+ ตัวด้วยแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานของเรา!
2. Formstack (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานข้อมูลที่ปลอดภัยและปรับขนาดได้)
Formstack ช่วยให้คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มที่ปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐาน HIPAA สำหรับการรับข้อมูลผู้ป่วย การยินยอม การติดตามผล และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติเช่น การเข้ารหัสในตัว และการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาทช่วยให้ข้อมูลของคุณปลอดภัย ตัวสร้างแบบฟอร์มแบบลากและวางทำให้ง่ายต่อการปรับแต่งแบบฟอร์มเมื่อกระบวนการของคุณพัฒนาขึ้น และคุณยังสามารถเพิ่ม ตรรกะเงื่อนไข ลงในแบบฟอร์มได้ ทำให้ผู้ป่วยสามารถข้ามคำถามที่ไม่จำเป็นได้
ด้วยระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในตัว คุณไม่จำเป็นต้องตามหาผู้ป่วยเพื่อขอเอกสารยินยอมที่เขียนด้วยลายมืออีกต่อไป เป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับคลินิกขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการรับผู้ป่วยให้ทันสมัย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Formstack
- วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบฟอร์ม, การเปลี่ยนแปลง, และอัตราการละทิ้งของแบบฟอร์มดิจิทัลของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมข้อมูล
- กรอกแบบฟอร์มและเอกสารล่วงหน้าโดยใช้ข้อมูลจากการส่งครั้งก่อนหรือแหล่งข้อมูลภายนอก
- ส่งข้อมูลเส้นทางไปยังทีมหรือระบบโดยตรงโดยใช้ตรรกะเงื่อนไข การแมปฟิลด์ และฟีเจอร์การกำหนดเส้นทางข้อมูล
- ใช้ประโยชน์จาก Formstack Go ฟีเจอร์ที่ช่วยด้วย AI เพื่อเก็บข้อมูลแบบออฟไลน์และซิงค์ข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อีกครั้ง
ข้อจำกัดของ Formstack
- แบบฟอร์มใช้เวลานานในการอัปเดตเมื่อคุณต้องการแก้ไขจำนวนมาก
- โครงสร้างราคาอาจเหมาะกับองค์กรขนาดใหญ่มากกว่า
ราคาของ Formstack
- แบบฟอร์ม: $99/เดือน
- ห้องสวีท: $299/เดือน
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Formstack
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Formstack อย่างไรบ้าง?
นี่คือวิธีที่ผู้ใช้คนหนึ่งอธิบายประสบการณ์ของพวกเขา:
ฉันใช้ Formstack Forms อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง และบ่อยครั้งหลายครั้งต่อสัปดาห์ ฉันชอบที่เราสามารถเพิ่มตรรกะได้มากเท่าที่ต้องการในแต่ละฟอร์ม บริษัทของฉันมีฟอร์มที่ยาวและซับซ้อนมาก และมันยอดเยี่ยมที่ฉันสามารถซ่อนส่วนและฟิลด์ได้ตามต้องการเพื่อป้องกันไม่ให้สมาชิกในทีมต้องใส่ "N/A" เป็นคำตอบหลายร้อยครั้ง ระบบอัตโนมัติทางอีเมลเป็นข้อดีอย่างมาก
ฉันใช้ Formstack Forms อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง และบ่อยครั้งหลายครั้งต่อสัปดาห์ ฉันชอบที่เราสามารถเพิ่มตรรกะได้มากเท่าที่ต้องการในแต่ละฟอร์ม บริษัทของฉันมีฟอร์มที่ยาวและซับซ้อนมาก และมันยอดเยี่ยมที่ฉันสามารถซ่อนส่วนและฟิลด์ได้ตามต้องการเพื่อป้องกันไม่ให้สมาชิกในทีมต้องใส่ "ไม่เกี่ยวข้อง" เป็นคำตอบหลายร้อยครั้ง ระบบอัตโนมัติทางอีเมลเป็นข้อดีอย่างมาก
👀 คุณรู้หรือไม่?กฎระเบียบด้านความปลอดภัย ซึ่งถูกเพิ่มเข้าไปใน HIPAA ในปี 2005 ได้กล่าวถึงข้อมูลสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ePHI) โดยเฉพาะ ซึ่งเกิดขึ้นก่อนยุคของการแพทย์ทางไกลในปัจจุบันอย่างมาก
3. FormDr (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพอิสระที่ต้องการโซลูชันแบบทำเอง)
ด้วยเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ที่สอดคล้องกับ HIPAA ของ FormDr ผู้ป่วยของคุณสามารถกรอกแบบฟอร์มจากโทรศัพท์หรือแล็ปท็อปก่อนนัดหมายได้ การส่งแบบฟอร์มเหล่านี้จะถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมโดยตรง
คุณสามารถปรับแต่งประสบการณ์ของผู้ป่วยได้ด้วยตรรกะเงื่อนไข, ชุดเอกสารหลายหน้า, และหน้าขอบคุณที่มีแบรนด์ของคุณในระหว่างการสร้างแบบฟอร์ม
ในฐานะผู้สร้างแบบฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ด คุณไม่จำเป็นต้องมีฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ คุณสามารถทำได้ด้วยตัวเอง นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดของ เทมเพลตแบบฟอร์มที่สร้างไว้ล่วงหน้า สำหรับสาขาการแพทย์ต่างๆ
คุณสมบัติเด่นของ FormDr
- ส่งแบบฟอร์มให้ผู้ป่วยทางอีเมลหรือข้อความ เพื่อให้พวกเขาสามารถกรอกเอกสารได้จากทุกที่และลดเวลาการรอในห้องรับรอง
- บันทึกลายเซ็นดิจิทัล, รูปถ่าย, และการอัปเดตไฟล์ได้โดยตรงภายในซอฟต์แวร์การลงทะเบียนลูกค้า
- ระบบอัตโนมัติในการส่งการแจ้งเตือนเพื่อกระตุ้นให้ผู้ป่วยกรอกแบบฟอร์มให้เสร็จสมบูรณ์ ลดการไม่มาตามนัด
- ส่งออกข้อมูลผู้ป่วยจำนวนมากเป็นไฟล์ CSV ที่เข้ากันได้กับ Excel เพื่อวิเคราะห์คำตอบในแบบฟอร์ม
ข้อจำกัดของ FormDr
- ขาดตัวเลือกการปรับแต่งในแบบฟอร์มเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- การผสานรวมกับผู้ให้บริการภายนอกน้อยกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มขนาดใหญ่และครอบคลุมมากกว่า
ราคาของ FormDr
- จำเป็น: $59/เดือน
- แพลตฟอร์ม: ราคาตามตกลง
- ทีม: ราคาตามตกลง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ FormDr
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง FormDr อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์หนึ่งกล่าวไว้ว่า:
ก่อนที่เราจะนำ FormDr มาใช้ เราใช้ระบบที่เป็นกระดาษทั้งหมด ซึ่งมีอุปสรรคมากมาย เช่น ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์และส่งชุดแบบฟอร์มทางไปรษณีย์ ระยะเวลาที่ใช้ในการส่งและรับแบบฟอร์มกลับคืนมา และไม่สามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลในบางช่องจะถูกกรอกให้ครบถ้วนก่อนการส่ง ด้วย FormDr ผู้หญิงที่ลงทะเบียนในโปรแกรมของเราสามารถกรอกแบบฟอร์มได้ภายในเวลาประมาณ 15 นาที นับตั้งแต่ได้รับแบบฟอร์ม
ก่อนที่เราจะนำ FormDr มาใช้ เราใช้ระบบที่เป็นกระดาษทั้งหมด ซึ่งมีอุปสรรคมากมาย เช่น ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์และส่งชุดแบบฟอร์มทางไปรษณีย์ ระยะเวลาที่ใช้ในการส่งและรับแบบฟอร์มกลับคืนมา และไม่สามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลในบางช่องจะถูกกรอกให้ครบถ้วนก่อนการส่ง ด้วย FormDr ผู้หญิงที่ลงทะเบียนในโปรแกรมของเราสามารถกรอกแบบฟอร์มได้ภายในประมาณ 15 นาทีนับจากเวลาที่ได้รับแบบฟอร์ม
4. FormHippo (เหมาะที่สุดสำหรับทีมผู้ดูแลระบบในการส่งต่อแบบฟอร์มที่กรอกเสร็จแล้วไปยัง Google Drive โดยตรง)
FormHippo ช่วยให้คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มการรับข้อมูลผู้ป่วยที่สอดคล้องกับ HIPAA เอกสารยินยอม และกระบวนการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ได้ แบบฟอร์มเหล่านี้สามารถผสานเข้ากับแพลตฟอร์มของคุณได้ผ่าน API หรือโดยการใช้ลิงก์ที่โฮสต์
แพลตฟอร์มนี้สามารถแปลงแบบฟอร์ม PDF ที่มีอยู่ให้เป็นเอกสารออนไลน์ที่สามารถกรอกได้และมีปฏิสัมพันธ์ ซึ่งผู้ป่วยสามารถกรอกและลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์ได้บนอุปกรณ์ใดก็ได้ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและ การลากและวาง ทำให้การสร้างแบบฟอร์มใหม่จากศูนย์เป็นเรื่องง่าย
คุณยังสามารถเลือกจากเทมเพลตสำเร็จรูปที่ปรับแต่งได้และสอดคล้องกับ HIPAA สำหรับสาขาการแพทย์เฉพาะทางต่างๆ ได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ FormHippo
- เผยแพร่แบบฟอร์มได้ทันทีและแจกจ่ายผ่านลิงก์เว็บเฉพาะหรือรหัส QR
- รับประเภทฟิลด์ที่หลากหลายซึ่งสอดคล้องกับ HIPAA รวมถึงข้อความ, เมนูแบบดรอปดาวน์, ช่องทำเครื่องหมาย, ปุ่มตัวเลือก, รูปภาพ และการอัปโหลดไฟล์
- บันทึกลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลผูกพันทางกฎหมายบนแบบฟอร์มหรือเอกสารใด ๆ
- ส่งแบบฟอร์มที่ส่งและไฟล์ที่อัปโหลดไปยัง Google Drive ของคุณโดยอัตโนมัติ จัดระเบียบเป็นโฟลเดอร์เพื่อการเข้าถึงที่ง่าย
ข้อจำกัดของ FormHippo
- อินเทอร์เฟซอาจดูล้าสมัยเล็กน้อยเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
ราคาของ FormHippo
- ทดลองใช้ฟรี
- พื้นฐาน: 8.95 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $11.95/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ FormHippo
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🔍 คุณทราบหรือไม่?พระราชบัญญัติ HITECHได้ขยายขอบเขตของ HIPAA ให้ครอบคลุมถึงผู้ให้บริการภายนอก และกำหนดกฎเกณฑ์การแจ้งเตือนการละเมิดข้อมูลที่เข้มงวดขึ้น ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงในการปกป้องข้อมูล
5. HIPAAtizer (เหมาะที่สุดสำหรับแบบฟอร์มที่ปฏิบัติตาม HIPAA แบบลากและวาง)
HIPAAtizer เป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มและโซลูชันเอกสารที่สอดคล้องกับ HIPAA ซึ่งออกแบบมาเพื่อแปลงเอกสารกระดาษ, PDF หรือแบบฟอร์มออนไลน์ที่มีอยู่ให้กลายเป็นรูปแบบดิจิทัลที่ปลอดภัย คุณสามารถ ฝังแบบฟอร์มเหล่านี้ ลงในเว็บไซต์ของคลินิกของคุณได้โดยตรงเพียงไม่กี่คลิก
กระบวนการเก็บข้อมูลนั้นง่าย ผู้ป่วยสามารถกรอกแบบฟอร์มจากอุปกรณ์ใดก็ได้ และการส่งข้อมูลจะถูกส่งไปยังทีมของคุณอย่างปลอดภัย พวกเขาสามารถรับการแจ้งเตือนหรือส่งออกข้อมูลได้ตามต้องการ
การเข้ารหัสที่สอดคล้องกับมาตรฐาน FIPS 140-2 และบันทึกการเข้าถึงอย่างละเอียดช่วยให้ข้อมูลของคุณปลอดภัยในองค์กรด้านการดูแลสุขภาพของคุณ นอกจากนี้ยังมีแบบฟอร์มยินยอมสำหรับการแพทย์ทางไกลที่สร้างไว้ล่วงหน้า การคัดกรอง COVID-19และแบบฟอร์มการรับข้อมูลเบื้องต้นที่คุณสามารถปรับแต่งได้ด้วยตัวแก้ไขแบบภาพ
คุณสมบัติเด่นของ HIPAAtizer
- สร้างแบบฟอร์มที่กำหนดเองได้ด้วยตัวแก้ไขแบบลากและวางที่มีมากกว่า 40 องค์ประกอบ เช่น ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และการอัปโหลดไฟล์
- เปิด ReCAPTCHA เพื่อแยกแยะระหว่างมนุษย์กับผู้ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงสแปม
- แปลงแบบฟอร์มดิจิทัล, PDF, กระดาษ หรือ Word ที่มีอยู่ให้เป็นชุดแบบฟอร์มออนไลน์ที่ปลอดภัย
- ปิดบังและซ่อนข้อมูลสุขภาพที่ระบุตัวตนได้ในแบบฟอร์มที่ส่งและอีเมลแจ้งเตือนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด HIPAA
ข้อจำกัดของ HIPAAtizer
- แพลตฟอร์มนี้มุ่งเน้นอย่างมากในเรื่องการปฏิบัติตามรูปแบบที่กำหนด และอาจไม่ได้นำเสนอชุดเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานที่ครอบคลุมหลากหลาย
- ประสบการณ์ของผู้ใช้สามารถปรับปรุงได้
ราคาของ HIPAAtizer
- บัญชี Sandbox สำหรับนักพัฒนา: ฟรี
- Simple Compliance Gold: $34/เดือน
- Simple Compliance Gold Plus: $45/เดือน
- แพลตินัมเพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างง่าย: $125/เดือน
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวของ HIPAAtizer
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง HIPAAtizer อย่างไรบ้าง?
ข้อความสั้น ๆ จากผู้ใช้:
เครื่องมือนี้มีความหลากหลายมาก และทีมสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดี ความสามารถในการสร้างกระบวนการทำงานด้านการดูแลสุขภาพที่ซับซ้อนและแบบสอบถาม พวกเขาสามารถแปลงแบบฟอร์มกระดาษให้เป็นแบบฟอร์มออนไลน์ที่สอดคล้องกับ HIPAA ได้ด้วย
เครื่องมือนี้มีความหลากหลายมาก และทีมสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดี ความสามารถในการสร้างกระบวนการทำงานด้านการดูแลสุขภาพที่ซับซ้อนและแบบสอบถาม พวกเขาสามารถแปลงแบบฟอร์มกระดาษให้เป็นแบบฟอร์มออนไลน์ที่สอดคล้องกับ HIPAA ได้ด้วย
📚 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลฟรีที่ดีที่สุด
6. Cognito Forms (เหมาะที่สุดสำหรับตรรกะและคำนวณขั้นสูงของแบบฟอร์ม)
Cognito Forms มีระบบตรรกะเงื่อนไขขั้นสูง, ฟิลด์คำนวณ, และ การสนับสนุนแบบฟอร์มหลายหน้า เหมาะสำหรับการสร้างแบบฟอร์มทางการแพทย์ที่ซับซ้อน เช่น แบบฟอร์มรับผู้ป่วย, การประเมินความเสี่ยง, หรือรายการตรวจสอบอาการ
คุณสมบัติที่โดดเด่นคือ ตัวสร้างแบบฟอร์มที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างเทมเพลตแบบฟอร์มที่ใช้งานได้จริงได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่บรรยายความต้องการของพวกเขาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
แบบฟอร์มออนไลน์ที่สอดคล้องกับ HIPAA เหล่านี้ไม่มีการเชื่อมต่อกับระบบ EHR โดยตรง อย่างไรก็ตาม Cognito Forms รองรับ webhooks และคุณสามารถปรับแต่งเวิร์กโฟลว์สำหรับการจัดส่งหรือการดำเนินการติดตามผลได้
นักพัฒนาและทีมผลิตภัณฑ์สามารถใช้การเข้าถึง API ที่ปลอดภัยเพื่อดึงหรือส่งข้อมูลไปยังระบบอื่น ๆ และฝังข้อมูลลงในกระบวนการทำงานด้านเทคโนโลยีสุขภาพที่กว้างขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Cognito Forms
- ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติด้วยตรรกะเงื่อนไข, การแสดงฟิลด์แบบไดนามิก, และการแจ้งเตือน
- สร้างเอกสาร PDF หรือ Word แบบกำหนดเอง เช่น สรุปข้อมูลผู้ป่วยหรือบันทึกการยินยอม โดยตรงจากการส่งแบบฟอร์ม
- ผสานการทำงานกับระบบชำระเงินเช่น Stripe, PayPal, และ Square เพื่อรับการชำระเงินผ่านแบบฟอร์มแบบไดนามิก รวมถึงการประมวลผลที่สอดคล้องกับมาตรฐาน PCI
- ตรวจสอบกิจกรรมทั้งหมดโดยใช้บันทึกอย่างละเอียด ติดตามการเปลี่ยนแปลงการส่ง การดำเนินการตามขั้นตอน และสถานะการส่งอีเมล
ข้อจำกัดของ Cognito Forms
- การปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA และข้อตกลงผู้ร่วมงานทางธุรกิจ (BAA) ที่เกี่ยวข้องมีให้เฉพาะในแผน Enterprise ที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าเท่านั้น ซึ่งอาจทำให้แผนนี้เกินกำลังสำหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก
- รูปแบบการพิมพ์ที่เปลี่ยนแปลงซึ่งไม่สะดวก
ราคาของ Cognito Forms
- บุคคล: ฟรี
- ข้อดี: $19/ผู้ใช้/เดือน
- ทีม: $39/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: $129/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวของ Cognito Forms
ผู้ใช้จริงพูดถึง Cognito Forms อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้วิจารณ์ท่านหนึ่งกล่าวว่า:
สร้างแบบฟอร์มที่ตอบสนองได้ง่ายโดยใช้ตรรกะเงื่อนไข, การส่งคำตอบ, และการทำงานอัตโนมัติด้วย Stripe/Zapier. แบ่งปันเทมเพลตระหว่างบัญชีได้ง่าย. ฝังแบบฟอร์มลงในเว็บไซต์ได้ง่าย.
สร้างแบบฟอร์มที่ตอบสนองได้ง่ายโดยใช้ตรรกะเงื่อนไข, การส่งคำตอบ, และการทำงานอัตโนมัติด้วย Stripe/Zapier. แชร์เทมเพลตระหว่างบัญชีได้ง่าย. ฝังแบบฟอร์มลงในเว็บไซต์ได้ง่าย.
📚 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์จัดการสมาชิก
7. BlockSurvey (เหมาะที่สุดสำหรับการเก็บข้อมูลที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก)
BlockSurvey เป็นซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับแบบฟอร์มที่มีแนวทางความเป็นส่วนตัวตั้งแต่การออกแบบ โดยใช้เทคโนโลยี บล็อกเชน แทนที่จะเก็บข้อมูลการตอบแบบฟอร์มไว้ในเซิร์ฟเวอร์กลาง ข้อมูลจะถูกเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางและเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ตอบแบบฟอร์มแต่เพียงผู้เดียว
ทีมของคุณไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลดิบได้หากไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้ง. นั่นคือว่า สามารถนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีด้านสุขภาพได้ ที่การลดปริมาณข้อมูลและสถาปัตยกรรมแบบไม่ไว้วางใจ (zero-trust architecture) มีความสำคัญ.
แพลตฟอร์มนี้ยังมอบโดเมนที่กำหนดเอง, การฝังที่ปลอดภัย, และการเข้าถึง API เพื่อควบคุมวิธีการและสถานที่ที่แบบฟอร์มของคุณถูกใช้งาน
คุณสมบัติเด่นของ BlockSurvey
- สร้างแบบสำรวจและแบบฟอร์มด้วย เครื่องมือสร้างที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสร้างคำถามคุณภาพสูง ตรรกะการติดตามที่ปรับตัวได้ และการวิเคราะห์ข้อมูลอัตโนมัติ
- รวบรวมคำตอบโดยไม่ระบุตัวตน ปราศจากโฆษณา ตัวติดตาม หรือคุกกี้ เพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจ
- ปรับแต่งแบบสำรวจของคุณด้วยโดเมน โลโก้ และธีมที่กำหนดเอง
- วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมผ่านแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์พร้อมแผนภูมิและสรุป
ข้อจำกัดของ BlockSurvey
- รหัสผ่านแบบ passphrase login อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย; ใครก็ตามที่มีรหัสผ่านนี้จะสามารถเข้าถึงบัญชีได้ และเจ้าของบัญชีจะไม่มีวิธีใดในการรักษาความปลอดภัยของบัญชีใหม่
- แพลตฟอร์มนี้มีรูปแบบความปลอดภัยขั้นสูงแบบกระจายศูนย์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความท้าทายสำหรับแผนกไอทีด้านการดูแลสุขภาพแบบดั้งเดิมบางแห่ง
ราคาของ BlockSurvey
- มาตรฐาน: $29/เดือน
- พรีเมียม: $49/เดือน
- ทีม: $69/เดือน
- องค์กร: $499/เดือน
คะแนนและรีวิวของ BlockSurvey
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง BlockSurvey อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ได้แบ่งปันความคิดเห็นนี้:
Blocksurvey ใช้งานง่ายและติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว มันกลายเป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่ฉันเลือกใช้เป็นประจำ นวัตกรรมอยู่ที่ผลลัพธ์จะถูกเก็บไว้ในบล็อกเชน ซึ่งเป็นชั้นความปลอดภัยเพิ่มเติมที่ฉันยินดีรับ
Blocksurvey ใช้งานง่ายและติดตั้งได้สะดวกมาก มันกลายเป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่ฉันเลือกใช้เป็นประจำอย่างรวดเร็ว นวัตกรรมอยู่ที่ผลลัพธ์จะถูกจัดเก็บในบล็อกเชน ซึ่งเป็นชั้นความปลอดภัยเพิ่มเติมที่ฉันยินดีรับ
8. Jotform (ดีที่สุดสำหรับความหลากหลายของเทมเพลตและการผสานรวม)
ด้วยตัวเลือกการปฏิบัติตามมาตรฐาน HIPAA ที่มีให้ในแผน Gold และ Enterprise Jotform มอบเครื่องมือสร้างแบบฟอร์ม PDF แบบลากและวางที่ใช้งานง่ายให้กับคุณ ด้วย PDF Editor คลินิกสามารถสร้างไฟล์ PDF ที่กรอกข้อมูลอัตโนมัติจากการส่งแบบฟอร์มซึ่งมีลักษณะเหมือนกับเอกสารภายในที่มีอยู่เดิม
เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Jotform สามารถสร้างแบบฟอร์มจากข้อความที่ป้อนหรือสรุปข้อมูลการส่งได้ทันที ห้องสมุดของเทมเพลตแบบฟอร์มลงทะเบียนที่สร้างไว้ล่วงหน้าช่วยให้คุณสามารถเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
คุณยังสามารถเปิดใช้งาน การนัดหมาย ได้โดยตรงในแบบฟอร์ม ผู้ป่วยสามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการ และมันจะซิงค์กับปฏิทินที่คุณเชื่อมต่อไว้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jotform
- ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนโดยการเปิด/ปิดการป้องกัน PHI ในฟิลด์เฉพาะ
- รวบรวมการชำระเงิน, นัดหมาย, และรวบรวมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมดในแบบฟอร์มเดียวที่ปลอดภัย
- ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามมากกว่า 150 รายการ รวมถึงระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EMR) บริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ และผู้ให้บริการชำระเงิน
- ติดตามการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ การส่งอีเมล และการชำระเงินด้วยบันทึกการตรวจสอบที่ละเอียด
- บังคับให้ออกจากระบบโดยอัตโนมัติหลังจากไม่มีการใช้งานเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงสำหรับบัญชีที่เปิดใช้งาน HIPAA
ข้อจำกัดของ Jotform
- มันมีข้อจำกัดในด้านความยืดหยุ่นของการออกแบบเมื่อเทียบกับแบบฟอร์มที่เขียนโค้ดขึ้นมาเฉพาะ
ราคาของ Jotform
- เริ่มต้น: ฟรี
- บรอนซ์: $39/เดือน
- เงิน: $49/เดือน
- ทองคำ: $129/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิว Jotform
ผู้ใช้จริงพูดถึง Jotform อย่างไรบ้าง?
นี่คือมุมมองจากประสบการณ์ตรง:
Jotform มีความยืดหยุ่นมากในประเภทของแบบฟอร์มที่ฉันสามารถสร้างได้ ตั้งแต่แบบฟอร์มลงทะเบียน แบบฟอร์มแสดงความสนใจ แบบฟอร์มสมัครสมาชิก และแบบฟอร์มชำระเงิน (และนั่นเป็นเพียงส่วนเล็กๆ เท่านั้น)... เมื่อฉันเปลี่ยนชื่อฟิลด์ บางครั้งฉันลืมเปลี่ยนเงื่อนไขที่ตั้งไว้ ทำให้แบบฟอร์มไม่ทำงานตามที่ตั้งใจไว้ การแจ้งเตือนหรือการเตือนความจำจะเป็นประโยชน์มาก! นอกเหนือจากนั้น ฉันแทบไม่มีอะไรจะบ่นเลย
Jotform มีความยืดหยุ่นมากในประเภทของแบบฟอร์มที่ฉันสามารถสร้างได้ ตั้งแต่แบบฟอร์มลงทะเบียน แบบฟอร์มแสดงความสนใจ แบบฟอร์มสมัครสมาชิก และแบบฟอร์มชำระเงิน (และนั่นเป็นเพียงส่วนเล็กๆ เท่านั้น)... เมื่อฉันเปลี่ยนชื่อฟิลด์ บางครั้งฉันลืมเปลี่ยนเงื่อนไขที่ตั้งไว้ ทำให้แบบฟอร์มไม่ทำงานตามที่ตั้งใจไว้ การแจ้งเตือนหรือการเตือนความจำจะเป็นประโยชน์มาก! นอกเหนือจากนั้น ฉันแทบไม่มีอะไรจะบ่นเลย
📚 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์ติดตามผู้สมัครสำหรับทีม
9. 123FormBuilder (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มหลายภาษา)
123FormBuilder ให้บริการการปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA ในแผน Enterprise ของตน. มันปกป้องความเป็นส่วนตัวด้วย แบบฟอร์มที่สอดคล้องกับ GDPR, โปรโตคอลความปลอดภัยขั้นสูงเช่น SSO, บทบาทที่กำหนดเอง, บันทึกการตรวจสอบ, การตรวจสอบอีเมล SPF/DKIM, และการสำรองข้อมูลรายวัน.
คุณสามารถตั้งค่าการทำงานแบบมีเงื่อนไขได้ ซึ่งหากผู้ป่วยเลือกอาการเฉพาะ ระบบจะกระตุ้นชุดคำถามที่แตกต่างกันหรือส่งการส่งข้อมูลไปยังแผนกเฉพาะได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้การสนับสนุนแบบฟอร์มหลายภาษาเพื่อให้บริการผู้ป่วยที่หลากหลายได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ 123FormBuilder
- รวบรวมข้อมูลอย่างปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส SSL 256 บิต การเข้ารหัสข้อมูลและแบบฟอร์ม และการจัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัยบนเซิร์ฟเวอร์ AWD พร้อมการกำหนดค่าการเก็บรักษาข้อมูล
- ปรับปรุงการเข้าถึงด้วยแบบฟอร์มที่สอดคล้องกับมาตรฐาน WCAG 2.1 ระดับ A และ AA รวมถึงฟังก์ชัน alt-text สำหรับผู้ใช้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
- สร้างใบแจ้งหนี้หรือสัญญาโดยตรงจากการส่งแบบฟอร์ม
- ทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติโดยการส่งข้อมูลแบบฟอร์มไปยังเครื่องมืออื่น ๆ ในระบบสุขภาพของคุณโดยตรง
ข้อจำกัดของ 123FormBuilder
- แบบฟอร์มอาจมีข้อบกพร่อง; ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้รายงานว่ามีความยากลำบากในการกำหนด URL สำหรับการเปลี่ยนเส้นทางหน้าขอบคุณ
- แม้ว่าส่วนติดต่อผู้ใช้โดยรวมจะมีประสิทธิภาพสูง แต่อาจไม่ให้ความรู้สึกทันสมัยเท่ากับคู่แข่งบางรายที่ออกใหม่
ราคาของ 123FormBuilder
- พื้นฐาน: ฟรี
- ทอง: $37/เดือน
- แพลทินัม: $49/เดือน
- เพชร: $99/เดือน
- องค์กร: $225/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
123FormBuilder คะแนนและรีวิว
ผู้ใช้จริงพูดถึง 123FormBuilder อย่างไรบ้าง?
ดูว่าผู้รีวิวคนนี้มีความคิดเห็นอย่างไร:
การสร้างแบบฟอร์มนั้นง่ายมาก อินเทอร์เฟซผู้ใช้ดีและมีการอัปเดตเป็นครั้งคราวเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น การผสานรวมกับ Salesforce และวิธีการกรอกข้อมูลล่วงหน้าและการส่งข้อมูลนั้นชัดเจน...บางครั้งคุณอาจพบสิ่งที่ทำไม่ได้ แต่โดยปกติแล้วในสถานการณ์เหล่านี้ จะมีวิธีแก้ไขหรือวิธีอื่นที่สามารถใช้ได้ แหล่งข้อมูลช่วยเหลือ แม้ว่าจะมีมากมายและเป็นประโยชน์ แต่บางครั้งอาจใช้งานได้ยากเล็กน้อย (ผมเข้าใจว่าพวกเขากำลังดำเนินการปรับปรุงในเรื่องนี้อยู่)
การสร้างแบบฟอร์มนั้นง่ายมาก. อินเทอร์เฟซผู้ใช้ดีและได้รับการอัปเดตเป็นครั้งคราวเพื่อให้การใช้งานง่ายขึ้น. การผสานรวมกับ Salesforce และวิธีการกรอกข้อมูลล่วงหน้าและการส่งข้อมูลนั้นชัดเจน…บางครั้งคุณอาจพบสิ่งที่ทำไม่ได้ แต่โดยทั่วไปแล้วในกรณีเช่นนี้ จะมีวิธีแก้ไขหรือวิธีการอื่นที่สามารถทำได้. แหล่งข้อมูลช่วยเหลือ แม้ว่าจะมีมากมายและเป็นประโยชน์ แต่บางครั้งอาจใช้งานได้ยากเล็กน้อย (ผมเข้าใจว่าพวกเขากำลังดำเนินการปรับปรุงในเรื่องนี้อยู่)
📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างกระบวนการทำงานการจัดการลูกค้า
10. Zoho Forms (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมกับระบบนิเวศของ Zoho)
ตัวเลือกที่ดีสำหรับทีมเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่ทำงานอยู่ในระบบนิเวศของ Zoho อยู่แล้ว Zoho Forms เป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่เชื่อมต่อกับ CRM, ระบบช่วยเหลือ หรือแดชบอร์ดภายในได้อย่างราบรื่น ซึ่งช่วยให้คุณสามารถดึงข้อมูลจากแบบฟอร์มเข้าสู่แอปโดยตรงหรือเรียกใช้ เวิร์กโฟลว์ตามตรรกะ ได้
ในขณะที่การปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA มีให้บริการเฉพาะในแผน Premium และ Enterprise เท่านั้น แต่จะมอบ BAA ที่ลงนามแล้ว การเข้ารหัส SSL การปกปิดข้อมูลในระดับฟิลด์ และเส้นทางการตรวจสอบ
Zoho Forms สามารถผสานรวมเข้ากับเครื่องมือที่ผู้ป่วยใช้งานได้ ซึ่งจัดการข้อมูล PHI และกระบวนการรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยที่มีความอ่อนไหว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Forms
- แจกจ่ายแบบฟอร์มผ่านสื่อสังคมออนไลน์, อีเมล, QR code, หรือโดยการฝังไว้ในเว็บไซต์ของคุณ
- รวบรวมข้อมูลแบบออฟไลน์และใช้ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแท็กตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ การสแกนคิวอาร์โค้ด แบบฟอร์มเงื่อนไข การลงนามอิเล็กทรอนิกส์ การอัปโหลดไฟล์/รูปภาพ การสแกนบัตร และโหมดคีออสก์
- ร่วมมือกับสมาชิกในทีมโดยการแชร์แบบฟอร์มไม่จำกัด (ในแผนชำระเงิน), ตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึง, และทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบฟอร์มด้วยรายงานและการวิเคราะห์ในตัวเพื่อติดตามการส่งและอัตราการเสร็จสมบูรณ์
ข้อจำกัดของ Zoho Forms
- แม้ว่าจะรองรับตรรกะแบบมีเงื่อนไข แต่บ่อยครั้งมักถูกอธิบายว่ายุ่งยากและจัดการได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแบบฟอร์มหลายหน้าหรือแบบฟอร์มที่มีความเปลี่ยนแปลงสูง
- แม้จะมีประสิทธิภาพภายในระบบนิเวศของตนเอง แต่อาจมีข้อได้เปรียบน้อยกว่าเมื่อใช้เป็นเครื่องมือเดี่ยว
ราคาของ Zoho Forms
- ฟรี: ฟรี
- พื้นฐาน: $12/เดือน
- มาตรฐาน: $30/เดือน
- มืออาชีพ: 60 ดอลลาร์/เดือน
- พรีเมียม: $110/เดือน
Zoho Forms การให้คะแนนและรีวิว
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho Forms อย่างไรบ้าง?
นี่คือวิธีที่ผู้ใช้คนหนึ่งอธิบายประสบการณ์ของตน:
การป้อนรายการที่คุณต้องการทำนั้นง่ายและสะดวก เช่น ชื่อลูกค้า ที่อยู่ งานที่ทำ และสิ่งที่คุณต้องการบันทึกในใบสั่งงาน
การป้อนข้อมูลสิ่งที่คุณต้องการทำนั้นง่ายและสะดวก เช่น ชื่อลูกค้า ที่อยู่ งานที่ทำ และสิ่งที่คุณต้องการบันทึกไว้ในคำสั่งงาน
11. MakeForms (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบฟอร์มที่ทันสมัยและตอบสนองได้ดี)
MakeForms เป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่สอดคล้องกับ HIPAA, GDPR, CCPA, PIPEDA และ DPA ของออสเตรเลีย
ขึ้นอยู่กับความต้องการในการโต้ตอบของผู้ใช้ คุณสามารถเลือกระหว่างประเภทของแบบฟอร์ม เช่น แบบฟอร์มหน้าเดียว แบบฟอร์มหลายขั้นตอน หรือแบบฟอร์มทั้งหมดในครั้งเดียว ผู้ช่วย AI จะแนะนำช่องข้อมูลและโครงสร้างตามคำอธิบายของแบบฟอร์มของคุณ
นอกจากนี้ คุณสามารถตั้งค่ารหัสครั้งเดียวเพื่อยืนยันตัวผู้ใช้ก่อนที่พวกเขาจะส่งข้อมูลที่ละเอียดอ่อนได้ คุณสมบัตินี้มีประโยชน์ในกรณีการแพทย์ทางไกลหรือการลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MakeForms
- ใช้ 'แหล่งข้อมูล' เพื่อติดตามการตอบสนองสำหรับแต่ละช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อ การวิเคราะห์อย่างละเอียด
- เลือกจากสามประเภทแบบฟอร์ม: แบบฟอร์มทีละรายการ, แบบฟอร์มแบบขั้นตอน, และแบบฟอร์มทั้งหมดพร้อมกัน
- ปรับแต่งแบบฟอร์มด้วยเทมเพลตมากกว่า 160 แบบ เช่น เทมเพลตแบบฟอร์มความคิดเห็น และธีมการออกแบบ 100 แบบ พร้อมการปรับแต่งแบรนด์ โลโก้ และฟอนต์
- ร่วมมือกับทีมของคุณใน พื้นที่ทำงานร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้าง รีวิว และจัดการแบบฟอร์ม
- จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลการส่งแบบฟอร์มโดยใช้มุมมองหลายแบบ เช่น มุมมองตารางและมุมมองสรุป
ข้อจำกัดของ MakeForms
- แพ็กเกจฟรีไม่รวมการปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA (การลงนามในข้อตกลงผู้ร่วมงานทางธุรกิจ, BAA) คุณจำเป็นต้องใช้แผนชำระเงินสำหรับบริการนี้
ราคาของ MakeForms
- สิ่งจำเป็น: $29/เดือน
- ข้อดี: $69/เดือน
- เอเจนซี: $149/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว MakeForms
ผู้ใช้จริงพูดถึง MakeForms อย่างไรบ้าง?
ตรงจากบทวิจารณ์ G2:
ประการแรก คุณค่าของมันยอดเยี่ยมมาก ด้วยจำนวนการส่งถึง 5,000 ครั้งเพียงเดือนละ 29 ดอลลาร์ ทำให้สามารถจัดการปริมาณงานสูงได้โดยไม่ทำให้กระเป๋าฉีก ฉันยังสังเกตเห็นว่ามันโหลดได้รวดเร็วเมื่อฝังไว้ในเว็บไซต์ของฉัน ซึ่งช่วยให้ทุกอย่างทำงานได้อย่างราบรื่นสำหรับผู้เข้าชม – เป็นข้อดีใหญ่สำหรับประสบการณ์ผู้ใช้…ตัวเลือกการผสานรวมรู้สึกจำกัด มีการเชื่อมต่อกับเครื่องมืออัตโนมัติเช่น Zapier แต่ฉันไม่อยากเสียเงินเพิ่มกับ Zapier เพียงเพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ ของฉัน การขยายการผสานรวมโดยตรงจะทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นมาก
ประการแรก คุณค่าของมันยอดเยี่ยมมาก ด้วยจำนวนการส่งถึง 5,000 ครั้งต่อเดือนเพียง $29 เท่านั้น ทำให้สามารถจัดการปริมาณงานสูงได้โดยไม่ทำให้กระเป๋าฉีก ฉันยังสังเกตเห็นว่ามันโหลดได้รวดเร็วเมื่อฝังไว้ในเว็บไซต์ของฉัน ซึ่งช่วยให้ทุกอย่างทำงานได้อย่างราบรื่นสำหรับผู้เข้าชม – เป็นข้อดีใหญ่สำหรับประสบการณ์ผู้ใช้…ตัวเลือกการผสานรวมรู้สึกว่ามีจำกัด มีการเชื่อมต่อกับเครื่องมืออัตโนมัติเช่น Zapier แต่ฉันไม่อยากเสียเงินเพิ่มกับ Zapier เพียงเพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ ของฉัน การขยายการผสานรวมโดยตรงจะทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นมาก
📚 อ่านเพิ่มเติม: พลังของแบบฟอร์ม ClickUp: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับทีมซอฟต์แวร์
คุณสมบัติที่ควรมีในเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่สอดคล้องกับ HIPAA
หากคุณกำลังรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยในรูปแบบดิจิทัล การเลือกใช้ เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ที่สอดคล้องกับ HIPAA ถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้ ภายใต้ ข้อบังคับของ HIPAA แพลตฟอร์มใดก็ตามที่จัดการข้อมูลสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครอง (PHI) จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
นี่คือคุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณา:
- จัดทำข้อตกลงผู้ร่วมงานทางธุรกิจ (BAA): รับรองว่าผู้ให้บริการมีข้อตกลง BAA ที่ลงนามแล้ว ซึ่งเป็นรากฐานของแนวทางการปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA เมื่อบุคคลที่สามจัดการข้อมูลสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครอง
- เข้ารหัสข้อมูลทั้งหมดแบบปลายทางถึงปลายทาง: ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนด้วยการเข้ารหัสที่แข็งแกร่งระหว่างการส่งข้อมูลที่ปลอดภัย (การส่งแบบฟอร์ม) และเมื่อข้อมูลถูกจัดเก็บ (เมื่อถูกจัดเก็บแล้ว)
- ควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้: กำหนดขอบเขตที่ชัดเจนภายในทีมของคุณด้วยการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาทเพื่อลดความเสี่ยง
- มีบันทึกการตรวจสอบโดยละเอียด: บันทึกทุกการดู แก้ไข ส่ง และส่งออก เพื่อช่วยให้คุณแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดระหว่างการตรวจสอบ
- ผสานรวมกับระบบ EHR/EMR ของคุณ: เชื่อมต่อกับระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบบริหารจัดการคลินิกที่คุณใช้งานอยู่
- รวบรวมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัยสำหรับการยินยอม: รับลายเซ็นผู้ป่วยอย่างถูกต้องตามกฎหมายในแบบฟอร์มการรับเข้า, เอกสารยินยอม, หรือการอนุญาตหลังการเยี่ยม
- อัตโนมัติงานประจำ: เร่งกระบวนการทำงานของคุณด้วยการอัตโนมัติ เช่น การแจ้งเตือนผู้ป่วย การแจ้งเตือนพนักงานเกี่ยวกับการส่งข้อมูลใหม่และการใช้ตรรกะเงื่อนไขเพื่อปรับแต่งคำถาม
เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่สอดคล้องกับ HIPAA เทียบกับเครื่องมือที่ไม่สอดคล้อง: การเปรียบเทียบโดยสังเขป
|คุณสมบัติ
|เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่สอดคล้องกับ HIPAA
|ผู้สร้างแบบฟอร์มที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
|การคุ้มครองข้อมูล
|เข้ารหัสข้อมูลขณะส่งผ่านและขณะเก็บไว้
|อาจไม่รับประกันการเข้ารหัสหรือการจัดเก็บอย่างปลอดภัย
|การควบคุมการเข้าถึง
|การยืนยันตัวตนของผู้ใช้, การอนุญาตตามบทบาท, บันทึกการตรวจสอบ
|การป้องกันเข้าสู่ระบบขั้นพื้นฐาน ไม่มีบันทึกการตรวจสอบโดยละเอียด
|ข้อตกลงผู้ร่วมงานทางธุรกิจ (BAA)
|จัดเตรียม BAA ที่ลงนามแล้ว ซึ่งจำเป็นตามกฎหมายสำหรับการจัดการ PHI
|ไม่เสนอ BAA ไม่เหมาะสมทางกฎหมายสำหรับ PHI
|กรณีการใช้งาน
|การรวบรวมข้อมูลผู้ป่วย ประวัติทางการแพทย์ และรายละเอียดประกัน
|การสำรวจทั่วไป, แบบฟอร์มความคิดเห็น, และการสร้างลูกค้าเป้าหมาย
|ความเสี่ยงในการใช้ในด้านการแพทย์
|ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ HIPAA ลดความเสี่ยงทางกฎหมาย/การเงิน
|การใช้ข้อมูลนี้สำหรับข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล (PHI) อาจส่งผลให้ถูกปรับและเกิดการละเมิดข้อมูล
👀 คุณรู้หรือไม่? HIPAAไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อความเป็นส่วนตัวในด้านการดูแลสุขภาพตั้งแต่แรก แต่เริ่มต้นในปี 1996 ในฐานะกฎหมายที่ช่วยให้พนักงานสามารถรักษาประกันสุขภาพไว้ได้เมื่อเปลี่ยนงาน
รักษาความปลอดภัยของแบบฟอร์มของคุณด้วย ClickUp
การค้นหาผู้สร้างแบบฟอร์มที่สอดคล้องกับ HIPAA เป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งในการปกป้องข้อมูลผู้ป่วย. อย่างไรก็ตาม แบบฟอร์ม HIPAA เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของภาพใหญ่.
เมื่อรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยเรียบร้อยแล้ว คุณจำเป็นต้องมีวิธีการที่ปลอดภัยและเป็นระบบในการติดตามงาน การส่งต่อ การอนุมัติ และเอกสารต่างๆ
ClickUp แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน รวบรวมฟอร์ม ไฟล์ งาน รายงาน และการสนทนาของคุณไว้ในแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและขับเคลื่อนด้วย AI แผน Enterprise ของเรามีการปฏิบัติตามมาตรฐาน HIPAA พร้อมข้อตกลง Business Associate Agreement (BAA) ที่ลงนามแล้ว
แบบฟอร์มและข้อมูลผู้ป่วยของคุณได้รับการปกป้องด้วยการเข้ารหัส การควบคุมการเข้าถึง และบันทึกการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของ HIPAA สำหรับข้อมูลสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (ePHI)
มันยืดหยุ่น ปลอดภัย และทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับทีมด้านการดูแลสุขภาพ
ลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅