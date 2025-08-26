บล็อก ClickUp

11 ตัวสร้างแบบฟอร์มที่สอดคล้องกับ HIPAA สำหรับการเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
26 สิงหาคม 2568

หากคุณเป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพหรือดำเนินกิจการคลินิกสุขภาพ คุณย่อมตระหนักดีถึงข้อเสียของแบบฟอร์มยินยอมที่เป็นกระดาษแบบดั้งเดิมในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ HIPAA

แบบฟอร์มกระดาษสามารถสูญหาย เสียหาย หรือถูกเข้าถึงโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตได้อย่างง่ายดาย ทีมงานจะต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการจัดเก็บและจัดการแบบฟอร์มเหล่านี้ และต้องทำซ้ำอีกครั้งในระหว่างการตรวจสอบ

นอกจากนี้ การย้ายเอกสารระหว่างแผนกหรือเข้าสู่ระบบ EHR อาจเป็นเรื่องน่าเบื่อและมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดสูง และแน่นอนว่าการจัดเก็บและค้นหาเอกสารกระดาษนั้นไม่มีประสิทธิภาพและใช้พื้นที่มาก

ผู้สร้างแบบฟอร์มที่สอดคล้องกับ HIPAA มอบวิธีการที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นในการรวบรวมและจัดการข้อมูลสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครอง (PHI) พวกเขาช่วยลดภาระงานด้านการบริหาร ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติตามข้อกำหนด อนุญาตให้ผู้ป่วยส่งแบบฟอร์มได้อย่างปลอดภัยจากอุปกรณ์ใดก็ได้ และช่วยให้คุณพร้อมสำหรับการตรวจสอบ

หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่สอดคล้องกับ HIPAA เพื่อแทนที่เอกสารในห้องรอของคุณด้วยความสะดวกและปลอดภัยในรูปแบบดิจิทัล รายการนี้พร้อมตอบโจทย์คุณแล้ว

ซอฟต์แวร์สร้างแบบฟอร์มที่สอดคล้องกับ HIPAA ที่ดีที่สุดในภาพรวม

เมื่อคุณทำงานในด้านการดูแลสุขภาพและจัดการข้อมูลผู้ป่วยที่ละเอียดอ่อนการสร้างแบบสำรวจใน Google Formsไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสม แต่ให้หันมาใช้เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่สอดคล้องกับ HIPAA เหล่านี้แทน

เครื่องมือคุณสมบัติที่ดีที่สุดเหมาะที่สุดสำหรับราคา*
คลิกอัพการจับคู่แบบฟอร์มกับงาน, ระบบอัตโนมัติ, แดชบอร์ด, สรุปโดย AIทีมที่ต้องการระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานและการผสานงานในแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยมีแผนฟรีให้บริการ; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
ฟอร์มสแต็กเครื่องมือสร้างแบบลากและวาง, ตรรกะเงื่อนไข, ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์, การวิเคราะห์องค์กรด้านการดูแลสุขภาพขนาดกลางที่ต้องการกระบวนการทำงานด้านข้อมูลที่ปลอดภัยและสามารถขยายได้แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $99/เดือนต่อผู้ใช้
ฟอร์มดรแบบฟอร์มที่เหมาะกับมือถือเป็นอันดับแรก, การอัปโหลดไฟล์, การแจ้งเตือนอัตโนมัติผู้ประกอบวิชาชีพอิสระและธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการตั้งค่าระบบด้วยตนเองแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $59/เดือน
ฟอร์มฮิปโปการฝัง API, การแชร์ผ่าน QR, การอัปโหลดไฟล์, การซิงค์กับ Driveทีมผู้ดูแลระบบที่ใช้ Google Driveแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8.95/เดือนต่อผู้ใช้
HIPAAtizerการแปลงไฟล์ PDF เป็นแบบฟอร์ม, ตัวแก้ไขแบบเห็นภาพ, การป้องกันสแปมทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการแบบฟอร์ม HIPAA แบบลากและวางพร้อมการฝังในเว็บแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $34/เดือน
Cognito Formsฟิลด์ที่คำนวณ, การเชื่อมต่อระบบชำระเงิน, บันทึกการตรวจสอบทีมการจัดการผู้ป่วยที่ต้องการตรรกะขั้นสูงและการคำนวณมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19/เดือน
แบบสำรวจแบบบล็อกความปลอดภัยของบล็อกเชน, แบบฟอร์มที่ไม่เปิดเผยข้อมูล, แบบสำรวจที่ไม่ระบุตัวตนธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรกแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29/เดือน
Jotformไลบรารีแม่แบบ, PDF ที่กรอกข้อมูลอัตโนมัติ, ช่องยินยอม, เครื่องมือ AI, บันทึกการตรวจสอบองค์กรด้านการดูแลสุขภาพขนาดใหญ่ที่ต้องการรวมแบบฟอร์มการรับเข้าข้อมูลกับการจัดตารางเวลามีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $39/เดือน
123FormBuilderรองรับหลายภาษา, Salesforce, WCAG, ตรรกะการทำงานของเวิร์กโฟลว์ทีมทุกขนาดสร้างแบบฟอร์มหลายภาษามีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $37/เดือน
Zoho Formsข้อมูลออฟไลน์, ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์, ตรรกะเงื่อนไข, การผสานระบบผู้ใช้ระบบนิเวศ Zoho ที่ต้องการเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่มีตรรกะเงื่อนไขมีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $12 ต่อเดือน
สร้างแบบฟอร์มเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มด้วย AI, รหัสผ่านครั้งเดียว, การวิเคราะห์ข้อมูล, มุมมองหลายแบบองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่กำลังมองหาแบบฟอร์มที่สอดคล้องตามข้อกำหนดพร้อมการออกแบบที่ตอบสนองแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29/เดือน

ผู้สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ที่สอดคล้องกับ HIPAA ที่ดีที่สุด

ไม่ว่าคุณจะกำลังรวบรวมแบบฟอร์มการรับผู้ป่วย เอกสารยินยอม หรือข้อเสนอแนะหลังการเยี่ยมชม เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่สอดคล้องกับ HIPAA เหล่านี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยไม่ต้องลดทอนความสะดวกในการใช้งาน

วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานและการผสานงาน)

ClickUp Forms: เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่สอดคล้องกับ HIPAA
สร้างแบบฟอร์มที่กำหนดเองและปลอดภัยตามมาตรฐาน HIPAA ด้วย ClickUp Forms

ClickUpคือ แอปสำหรับทุกเรื่องในการทำงาน ที่รวมงานเอกสาร รายงาน และการแชทไว้ในที่เดียว—ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้รวดเร็วและชาญฉลาดยิ่งขึ้น

มันช่วยให้ทีมจัดการคำขอของผู้ป่วย, ข้อมูลจากบุคลากร, และกระบวนการทำงานภายในคลินิกในที่เดียว ตั้งแต่การตอบกลับครั้งแรกจนถึงผลลัพธ์สุดท้าย

เริ่มต้นด้วยClickUp Forms สมมติว่าคลินิกของคุณกำลังรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยหรือคำขอภายในสำหรับงานห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัย คุณสามารถสร้าง แบบฟอร์มที่มีแบรนด์ ของคุณเองได้อย่างง่ายดาย พร้อมตัวเลือกแบบดรอปดาวน์ ช่องทำเครื่องหมาย และแม้แต่ตรรกะเงื่อนไข เพื่อปรับคำถามให้เหมาะสมกับการตอบกลับของผู้ป่วยแต่ละราย

ClickUp Tasks: ตัวสร้างแบบฟอร์มที่สอดคล้องกับ HIPAA
เปลี่ยนคำตอบจากแบบฟอร์ม ClickUp เป็นงานใน ClickUp โดยตรง

การส่งแบบฟอร์มแต่ละครั้งจะสร้างงาน ใน ClickUp Tasks โดยรายละเอียดทั้งหมดจะถูกกรอกไว้ล่วงหน้า: ชื่อผู้ป่วย, การดำเนินการที่ร้องขอ, ระดับความสำคัญ และแม้กระทั่งเอกสารที่สแกนหากมีการอัปโหลดไว้ ตามกฎที่คุณได้กำหนดไว้ล่วงหน้า งานจะถูกมอบหมายให้กับผู้ประสานงานหรือพยาบาลที่เหมาะสมทันที

ตัวอย่างเช่น หากงานถูกทำเครื่องหมายว่า 'ด่วน'ซอฟต์แวร์จัดการงานจะแจ้งเตือนหัวหน้าทีมโดยอัตโนมัติ อัปเดตสถานะเป็น 'กำลังดำเนินการ' และย้ายงานไปยังด้านบนสุดของคิว

ClickUp ยังมี แบบฟอร์มการรับข้อมูลที่สร้างไว้ล่วงหน้า ช่วยประหยัดเวลาในการสร้างแบบฟอร์มใหม่ทุกครั้ง ตัวอย่างเช่นแม่แบบฟอร์มของ ClickUpถูกออกแบบโครงสร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยที่จำเป็นในรูปแบบ มาตรฐาน และส่งข้อมูลไปยังพื้นที่ทำงานของคุณได้ทันที

แม่แบบแบบฟอร์มใบสั่งซื้อสินค้า ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ลดเอกสารและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลด้วยเทมเพลตแบบฟอร์มสำหรับความสอดคล้องกับ HIPAA ของ ClickUp

ประกอบด้วย:

  • ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับประวัติทางการแพทย์, ข้อมูลการติดต่อ, และการยินยอม
  • ตัวเลือกการอัตโนมัติเพื่อแจ้งเตือนพนักงานหรือมอบหมายงานทันทีที่แบบฟอร์มถูกส่ง
  • มุมมองงานแบบ EHR ดั้งเดิมเพื่อติดตามการส่งและการรับขั้นตอน
  • การสนับสนุนการผสานรวมเพื่อซิงค์กับกระบวนการทำงานทางคลินิกที่กว้างขึ้นของคุณหรือหน่วยงานที่ครอบคลุม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ควบคุมการเข้าถึงด้วยสิทธิ์ที่ละเอียด: จำกัดผู้ที่สามารถดู แก้ไข หรือจัดการการส่งแบบฟอร์ม งาน บันทึกที่มีความอ่อนไหว และแม้แต่พื้นที่ทำงาน
  • ให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน: เชื่อมโยงคำขอหรืองานที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบฟอร์มการรับผู้ป่วยและแบบฟอร์มประกันภัย ด้วยClickUp Task Dependencies
  • สร้างฐานความรู้: สร้าง SOP, PDF และวิกิความรู้ภายในองค์กรด้วยClickUp Docsและเพิ่มไปยังงานถัดไป
  • กรองและจัดเรียงข้อมูล:เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเช่น 'ประเภทการอ้างอิง' หรือ 'สถานะประกัน' ให้กับงาน เพื่อให้ข้อมูลการรับและคัดกรองของคุณเป็นระเบียบ
  • สรุปข้อมูลการรับเข้าด้วย AI ในตัว: ใช้ClickUp Brainเพื่อสร้างสรุปข้อมูลสำคัญ—ประวัติทางการแพทย์ อาการ การเข้ารับการรักษาครั้งก่อน ๆ ภายในงานที่สร้างจากแบบฟอร์ม

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • การเรียนรู้ที่รวดเร็วเนื่องจากตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย

ราคาของ ClickUp

[ตารางราคา]

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,400+)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,300+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์นี้สรุปทุกอย่างไว้แล้ว:

ClickUp ทำให้การจัดการงาน รายการ และกระบวนการทำงานในที่เดียวเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ ความสามารถในการสลับระหว่างมุมมองต่างๆ (เช่น รายการ กระดาน แผนงานกังค์ และปฏิทิน) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างมาก ระบบการทำงานอัตโนมัติในตัวมีประสิทธิภาพสูงและช่วยประหยัดงานที่ต้องทำด้วยตนเองมากมาย เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการทำงานร่วมกันในทีม ยืดหยุ่น ใช้งานง่าย และปรับแต่งได้สูง ClickUp ได้ทำให้การวางแผน ติดตาม และส่งมอบงานของทีมเราเป็นไปอย่างราบรื่นอย่างแท้จริง

ClickUp ทำให้การจัดการงาน รายการ และกระบวนการทำงานในที่เดียวเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ ความสามารถในการสลับระหว่างมุมมองต่างๆ (เช่น รายการ กระดาน แผนงานกังค์ และปฏิทิน) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างมาก ระบบการทำงานอัตโนมัติในตัวมีประสิทธิภาพสูงและช่วยประหยัดงานที่ต้องทำด้วยตนเองมากมาย เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการทำงานร่วมกันในทีม ยืดหยุ่น ใช้งานง่าย และปรับแต่งได้สูง ClickUp ได้ทำให้การวางแผน ติดตาม และส่งมอบงานของทีมเราเป็นไปอย่างราบรื่นอย่างแท้จริง

📮 ClickUp Insight: มีเพียง 12% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราเท่านั้นที่ใช้ฟีเจอร์ AI ที่ฝังอยู่ในชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การยอมรับที่ต่ำนี้บ่งชี้ว่าการนำไปใช้ในปัจจุบันอาจขาดการผสานรวมที่ราบรื่นและสอดคล้องกับบริบท ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใช้เปลี่ยนจากแพลตฟอร์มสนทนาแบบสแตนด์อโลนที่พวกเขาชื่นชอบ

ตัวอย่างเช่น AI สามารถดำเนินการเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติตามคำแนะนำข้อความธรรมดาจากผู้ใช้ได้หรือไม่? ClickUp Brainสามารถทำได้! AI นี้ถูกผสานรวมอย่างลึกซึ้งในทุกแง่มุมของ ClickUp รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสรุปหัวข้อสนทนา การร่างหรือปรับแต่งข้อความ การดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงาน การสร้างภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย! เข้าร่วมกับ 40% ของลูกค้า ClickUp ที่ได้แทนที่แอป 3+ ตัวด้วยแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานของเรา!

2. Formstack (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานข้อมูลที่ปลอดภัยและปรับขนาดได้)

แดชบอร์ด Formstack: เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่สอดคล้องกับ HIPAA
ผ่านทางFormstack

Formstack ช่วยให้คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มที่ปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐาน HIPAA สำหรับการรับข้อมูลผู้ป่วย การยินยอม การติดตามผล และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติเช่น การเข้ารหัสในตัว และการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาทช่วยให้ข้อมูลของคุณปลอดภัย ตัวสร้างแบบฟอร์มแบบลากและวางทำให้ง่ายต่อการปรับแต่งแบบฟอร์มเมื่อกระบวนการของคุณพัฒนาขึ้น และคุณยังสามารถเพิ่ม ตรรกะเงื่อนไข ลงในแบบฟอร์มได้ ทำให้ผู้ป่วยสามารถข้ามคำถามที่ไม่จำเป็นได้

ด้วยระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในตัว คุณไม่จำเป็นต้องตามหาผู้ป่วยเพื่อขอเอกสารยินยอมที่เขียนด้วยลายมืออีกต่อไป เป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับคลินิกขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการรับผู้ป่วยให้ทันสมัย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Formstack

  • วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบฟอร์ม, การเปลี่ยนแปลง, และอัตราการละทิ้งของแบบฟอร์มดิจิทัลของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมข้อมูล
  • กรอกแบบฟอร์มและเอกสารล่วงหน้าโดยใช้ข้อมูลจากการส่งครั้งก่อนหรือแหล่งข้อมูลภายนอก
  • ส่งข้อมูลเส้นทางไปยังทีมหรือระบบโดยตรงโดยใช้ตรรกะเงื่อนไข การแมปฟิลด์ และฟีเจอร์การกำหนดเส้นทางข้อมูล
  • ใช้ประโยชน์จาก Formstack Go ฟีเจอร์ที่ช่วยด้วย AI เพื่อเก็บข้อมูลแบบออฟไลน์และซิงค์ข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อีกครั้ง

ข้อจำกัดของ Formstack

  • แบบฟอร์มใช้เวลานานในการอัปเดตเมื่อคุณต้องการแก้ไขจำนวนมาก
  • โครงสร้างราคาอาจเหมาะกับองค์กรขนาดใหญ่มากกว่า

ราคาของ Formstack

  • แบบฟอร์ม: $99/เดือน
  • ห้องสวีท: $299/เดือน
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวของ Formstack

  • G2: 4. 3/5 (450+ รีวิว)
  • Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 110 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Formstack อย่างไรบ้าง?

นี่คือวิธีที่ผู้ใช้คนหนึ่งอธิบายประสบการณ์ของพวกเขา:

ฉันใช้ Formstack Forms อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง และบ่อยครั้งหลายครั้งต่อสัปดาห์ ฉันชอบที่เราสามารถเพิ่มตรรกะได้มากเท่าที่ต้องการในแต่ละฟอร์ม บริษัทของฉันมีฟอร์มที่ยาวและซับซ้อนมาก และมันยอดเยี่ยมที่ฉันสามารถซ่อนส่วนและฟิลด์ได้ตามต้องการเพื่อป้องกันไม่ให้สมาชิกในทีมต้องใส่ "N/A" เป็นคำตอบหลายร้อยครั้ง ระบบอัตโนมัติทางอีเมลเป็นข้อดีอย่างมาก

ฉันใช้ Formstack Forms อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง และบ่อยครั้งหลายครั้งต่อสัปดาห์ ฉันชอบที่เราสามารถเพิ่มตรรกะได้มากเท่าที่ต้องการในแต่ละฟอร์ม บริษัทของฉันมีฟอร์มที่ยาวและซับซ้อนมาก และมันยอดเยี่ยมที่ฉันสามารถซ่อนส่วนและฟิลด์ได้ตามต้องการเพื่อป้องกันไม่ให้สมาชิกในทีมต้องใส่ "ไม่เกี่ยวข้อง" เป็นคำตอบหลายร้อยครั้ง ระบบอัตโนมัติทางอีเมลเป็นข้อดีอย่างมาก

👀 คุณรู้หรือไม่?กฎระเบียบด้านความปลอดภัย ซึ่งถูกเพิ่มเข้าไปใน HIPAA ในปี 2005 ได้กล่าวถึงข้อมูลสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ePHI) โดยเฉพาะ ซึ่งเกิดขึ้นก่อนยุคของการแพทย์ทางไกลในปัจจุบันอย่างมาก

3. FormDr (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพอิสระที่ต้องการโซลูชันแบบทำเอง)

แดชบอร์ด FormDr: เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่สอดคล้องกับ HIPAA
ผ่านแบบฟอร์ม

ด้วยเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ที่สอดคล้องกับ HIPAA ของ FormDr ผู้ป่วยของคุณสามารถกรอกแบบฟอร์มจากโทรศัพท์หรือแล็ปท็อปก่อนนัดหมายได้ การส่งแบบฟอร์มเหล่านี้จะถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมโดยตรง

คุณสามารถปรับแต่งประสบการณ์ของผู้ป่วยได้ด้วยตรรกะเงื่อนไข, ชุดเอกสารหลายหน้า, และหน้าขอบคุณที่มีแบรนด์ของคุณในระหว่างการสร้างแบบฟอร์ม

ในฐานะผู้สร้างแบบฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ด คุณไม่จำเป็นต้องมีฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ คุณสามารถทำได้ด้วยตัวเอง นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดของ เทมเพลตแบบฟอร์มที่สร้างไว้ล่วงหน้า สำหรับสาขาการแพทย์ต่างๆ

คุณสมบัติเด่นของ FormDr

  • ส่งแบบฟอร์มให้ผู้ป่วยทางอีเมลหรือข้อความ เพื่อให้พวกเขาสามารถกรอกเอกสารได้จากทุกที่และลดเวลาการรอในห้องรับรอง
  • บันทึกลายเซ็นดิจิทัล, รูปถ่าย, และการอัปเดตไฟล์ได้โดยตรงภายในซอฟต์แวร์การลงทะเบียนลูกค้า
  • ระบบอัตโนมัติในการส่งการแจ้งเตือนเพื่อกระตุ้นให้ผู้ป่วยกรอกแบบฟอร์มให้เสร็จสมบูรณ์ ลดการไม่มาตามนัด
  • ส่งออกข้อมูลผู้ป่วยจำนวนมากเป็นไฟล์ CSV ที่เข้ากันได้กับ Excel เพื่อวิเคราะห์คำตอบในแบบฟอร์ม

ข้อจำกัดของ FormDr

  • ขาดตัวเลือกการปรับแต่งในแบบฟอร์มเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า
  • การผสานรวมกับผู้ให้บริการภายนอกน้อยกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มขนาดใหญ่และครอบคลุมมากกว่า

ราคาของ FormDr

  • จำเป็น: $59/เดือน
  • แพลตฟอร์ม: ราคาตามตกลง
  • ทีม: ราคาตามตกลง
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ FormDr

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง FormDr อย่างไรบ้าง?

บทวิจารณ์หนึ่งกล่าวไว้ว่า:

ก่อนที่เราจะนำ FormDr มาใช้ เราใช้ระบบที่เป็นกระดาษทั้งหมด ซึ่งมีอุปสรรคมากมาย เช่น ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์และส่งชุดแบบฟอร์มทางไปรษณีย์ ระยะเวลาที่ใช้ในการส่งและรับแบบฟอร์มกลับคืนมา และไม่สามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลในบางช่องจะถูกกรอกให้ครบถ้วนก่อนการส่ง ด้วย FormDr ผู้หญิงที่ลงทะเบียนในโปรแกรมของเราสามารถกรอกแบบฟอร์มได้ภายในเวลาประมาณ 15 นาที นับตั้งแต่ได้รับแบบฟอร์ม

ก่อนที่เราจะนำ FormDr มาใช้ เราใช้ระบบที่เป็นกระดาษทั้งหมด ซึ่งมีอุปสรรคมากมาย เช่น ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์และส่งชุดแบบฟอร์มทางไปรษณีย์ ระยะเวลาที่ใช้ในการส่งและรับแบบฟอร์มกลับคืนมา และไม่สามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลในบางช่องจะถูกกรอกให้ครบถ้วนก่อนการส่ง ด้วย FormDr ผู้หญิงที่ลงทะเบียนในโปรแกรมของเราสามารถกรอกแบบฟอร์มได้ภายในประมาณ 15 นาทีนับจากเวลาที่ได้รับแบบฟอร์ม

⚡ ⚡⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ �

4. FormHippo (เหมาะที่สุดสำหรับทีมผู้ดูแลระบบในการส่งต่อแบบฟอร์มที่กรอกเสร็จแล้วไปยัง Google Drive โดยตรง)

แดชบอร์ด FormHippo: เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่สอดคล้องกับ HIPAA
ผ่านทางFormHippo

FormHippo ช่วยให้คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มการรับข้อมูลผู้ป่วยที่สอดคล้องกับ HIPAA เอกสารยินยอม และกระบวนการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ได้ แบบฟอร์มเหล่านี้สามารถผสานเข้ากับแพลตฟอร์มของคุณได้ผ่าน API หรือโดยการใช้ลิงก์ที่โฮสต์

แพลตฟอร์มนี้สามารถแปลงแบบฟอร์ม PDF ที่มีอยู่ให้เป็นเอกสารออนไลน์ที่สามารถกรอกได้และมีปฏิสัมพันธ์ ซึ่งผู้ป่วยสามารถกรอกและลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์ได้บนอุปกรณ์ใดก็ได้ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและ การลากและวาง ทำให้การสร้างแบบฟอร์มใหม่จากศูนย์เป็นเรื่องง่าย

คุณยังสามารถเลือกจากเทมเพลตสำเร็จรูปที่ปรับแต่งได้และสอดคล้องกับ HIPAA สำหรับสาขาการแพทย์เฉพาะทางต่างๆ ได้อีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของ FormHippo

  • เผยแพร่แบบฟอร์มได้ทันทีและแจกจ่ายผ่านลิงก์เว็บเฉพาะหรือรหัส QR
  • รับประเภทฟิลด์ที่หลากหลายซึ่งสอดคล้องกับ HIPAA รวมถึงข้อความ, เมนูแบบดรอปดาวน์, ช่องทำเครื่องหมาย, ปุ่มตัวเลือก, รูปภาพ และการอัปโหลดไฟล์
  • บันทึกลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลผูกพันทางกฎหมายบนแบบฟอร์มหรือเอกสารใด ๆ
  • ส่งแบบฟอร์มที่ส่งและไฟล์ที่อัปโหลดไปยัง Google Drive ของคุณโดยอัตโนมัติ จัดระเบียบเป็นโฟลเดอร์เพื่อการเข้าถึงที่ง่าย

ข้อจำกัดของ FormHippo

  • อินเทอร์เฟซอาจดูล้าสมัยเล็กน้อยเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

ราคาของ FormHippo

  • ทดลองใช้ฟรี
  • พื้นฐาน: 8.95 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $11.95/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ FormHippo

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

🔍 คุณทราบหรือไม่?พระราชบัญญัติ HITECHได้ขยายขอบเขตของ HIPAA ให้ครอบคลุมถึงผู้ให้บริการภายนอก และกำหนดกฎเกณฑ์การแจ้งเตือนการละเมิดข้อมูลที่เข้มงวดขึ้น ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงในการปกป้องข้อมูล

5. HIPAAtizer (เหมาะที่สุดสำหรับแบบฟอร์มที่ปฏิบัติตาม HIPAA แบบลากและวาง)

HIPAAtizer แดชบอร์ด: เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่สอดคล้องกับ HIPAA
ผ่านทางHIPAAtizer

HIPAAtizer เป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มและโซลูชันเอกสารที่สอดคล้องกับ HIPAA ซึ่งออกแบบมาเพื่อแปลงเอกสารกระดาษ, PDF หรือแบบฟอร์มออนไลน์ที่มีอยู่ให้กลายเป็นรูปแบบดิจิทัลที่ปลอดภัย คุณสามารถ ฝังแบบฟอร์มเหล่านี้ ลงในเว็บไซต์ของคลินิกของคุณได้โดยตรงเพียงไม่กี่คลิก

กระบวนการเก็บข้อมูลนั้นง่าย ผู้ป่วยสามารถกรอกแบบฟอร์มจากอุปกรณ์ใดก็ได้ และการส่งข้อมูลจะถูกส่งไปยังทีมของคุณอย่างปลอดภัย พวกเขาสามารถรับการแจ้งเตือนหรือส่งออกข้อมูลได้ตามต้องการ

การเข้ารหัสที่สอดคล้องกับมาตรฐาน FIPS 140-2 และบันทึกการเข้าถึงอย่างละเอียดช่วยให้ข้อมูลของคุณปลอดภัยในองค์กรด้านการดูแลสุขภาพของคุณ นอกจากนี้ยังมีแบบฟอร์มยินยอมสำหรับการแพทย์ทางไกลที่สร้างไว้ล่วงหน้า การคัดกรอง COVID-19และแบบฟอร์มการรับข้อมูลเบื้องต้นที่คุณสามารถปรับแต่งได้ด้วยตัวแก้ไขแบบภาพ

คุณสมบัติเด่นของ HIPAAtizer

  • สร้างแบบฟอร์มที่กำหนดเองได้ด้วยตัวแก้ไขแบบลากและวางที่มีมากกว่า 40 องค์ประกอบ เช่น ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และการอัปโหลดไฟล์
  • เปิด ReCAPTCHA เพื่อแยกแยะระหว่างมนุษย์กับผู้ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงสแปม
  • แปลงแบบฟอร์มดิจิทัล, PDF, กระดาษ หรือ Word ที่มีอยู่ให้เป็นชุดแบบฟอร์มออนไลน์ที่ปลอดภัย
  • ปิดบังและซ่อนข้อมูลสุขภาพที่ระบุตัวตนได้ในแบบฟอร์มที่ส่งและอีเมลแจ้งเตือนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด HIPAA

ข้อจำกัดของ HIPAAtizer

  • แพลตฟอร์มนี้มุ่งเน้นอย่างมากในเรื่องการปฏิบัติตามรูปแบบที่กำหนด และอาจไม่ได้นำเสนอชุดเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานที่ครอบคลุมหลากหลาย
  • ประสบการณ์ของผู้ใช้สามารถปรับปรุงได้

ราคาของ HIPAAtizer

  • บัญชี Sandbox สำหรับนักพัฒนา: ฟรี
  • Simple Compliance Gold: $34/เดือน
  • Simple Compliance Gold Plus: $45/เดือน
  • แพลตินัมเพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างง่าย: $125/เดือน
  • ราคาตามความต้องการ

การจัดอันดับและรีวิวของ HIPAAtizer

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง HIPAAtizer อย่างไรบ้าง?

ข้อความสั้น ๆ จากผู้ใช้:

เครื่องมือนี้มีความหลากหลายมาก และทีมสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดี ความสามารถในการสร้างกระบวนการทำงานด้านการดูแลสุขภาพที่ซับซ้อนและแบบสอบถาม พวกเขาสามารถแปลงแบบฟอร์มกระดาษให้เป็นแบบฟอร์มออนไลน์ที่สอดคล้องกับ HIPAA ได้ด้วย

เครื่องมือนี้มีความหลากหลายมาก และทีมสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดี ความสามารถในการสร้างกระบวนการทำงานด้านการดูแลสุขภาพที่ซับซ้อนและแบบสอบถาม พวกเขาสามารถแปลงแบบฟอร์มกระดาษให้เป็นแบบฟอร์มออนไลน์ที่สอดคล้องกับ HIPAA ได้ด้วย

📚 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลฟรีที่ดีที่สุด

6. Cognito Forms (เหมาะที่สุดสำหรับตรรกะและคำนวณขั้นสูงของแบบฟอร์ม)

แดชบอร์ด Cognito Forms
ผ่านทางCognito Forms

Cognito Forms มีระบบตรรกะเงื่อนไขขั้นสูง, ฟิลด์คำนวณ, และ การสนับสนุนแบบฟอร์มหลายหน้า เหมาะสำหรับการสร้างแบบฟอร์มทางการแพทย์ที่ซับซ้อน เช่น แบบฟอร์มรับผู้ป่วย, การประเมินความเสี่ยง, หรือรายการตรวจสอบอาการ

คุณสมบัติที่โดดเด่นคือ ตัวสร้างแบบฟอร์มที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างเทมเพลตแบบฟอร์มที่ใช้งานได้จริงได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่บรรยายความต้องการของพวกเขาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย

แบบฟอร์มออนไลน์ที่สอดคล้องกับ HIPAA เหล่านี้ไม่มีการเชื่อมต่อกับระบบ EHR โดยตรง อย่างไรก็ตาม Cognito Forms รองรับ webhooks และคุณสามารถปรับแต่งเวิร์กโฟลว์สำหรับการจัดส่งหรือการดำเนินการติดตามผลได้

นักพัฒนาและทีมผลิตภัณฑ์สามารถใช้การเข้าถึง API ที่ปลอดภัยเพื่อดึงหรือส่งข้อมูลไปยังระบบอื่น ๆ และฝังข้อมูลลงในกระบวนการทำงานด้านเทคโนโลยีสุขภาพที่กว้างขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Cognito Forms

  • ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติด้วยตรรกะเงื่อนไข, การแสดงฟิลด์แบบไดนามิก, และการแจ้งเตือน
  • สร้างเอกสาร PDF หรือ Word แบบกำหนดเอง เช่น สรุปข้อมูลผู้ป่วยหรือบันทึกการยินยอม โดยตรงจากการส่งแบบฟอร์ม
  • ผสานการทำงานกับระบบชำระเงินเช่น Stripe, PayPal, และ Square เพื่อรับการชำระเงินผ่านแบบฟอร์มแบบไดนามิก รวมถึงการประมวลผลที่สอดคล้องกับมาตรฐาน PCI
  • ตรวจสอบกิจกรรมทั้งหมดโดยใช้บันทึกอย่างละเอียด ติดตามการเปลี่ยนแปลงการส่ง การดำเนินการตามขั้นตอน และสถานะการส่งอีเมล

ข้อจำกัดของ Cognito Forms

  • การปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA และข้อตกลงผู้ร่วมงานทางธุรกิจ (BAA) ที่เกี่ยวข้องมีให้เฉพาะในแผน Enterprise ที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าเท่านั้น ซึ่งอาจทำให้แผนนี้เกินกำลังสำหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก
  • รูปแบบการพิมพ์ที่เปลี่ยนแปลงซึ่งไม่สะดวก

ราคาของ Cognito Forms

  • บุคคล: ฟรี
  • ข้อดี: $19/ผู้ใช้/เดือน
  • ทีม: $39/ผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: $129/เดือน

การให้คะแนนและรีวิวของ Cognito Forms

  • G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 130 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Cognito Forms อย่างไรบ้าง?

ตามที่ผู้วิจารณ์ท่านหนึ่งกล่าวว่า:

สร้างแบบฟอร์มที่ตอบสนองได้ง่ายโดยใช้ตรรกะเงื่อนไข, การส่งคำตอบ, และการทำงานอัตโนมัติด้วย Stripe/Zapier. แบ่งปันเทมเพลตระหว่างบัญชีได้ง่าย. ฝังแบบฟอร์มลงในเว็บไซต์ได้ง่าย.

สร้างแบบฟอร์มที่ตอบสนองได้ง่ายโดยใช้ตรรกะเงื่อนไข, การส่งคำตอบ, และการทำงานอัตโนมัติด้วย Stripe/Zapier. แชร์เทมเพลตระหว่างบัญชีได้ง่าย. ฝังแบบฟอร์มลงในเว็บไซต์ได้ง่าย.

📚 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์จัดการสมาชิก

7. BlockSurvey (เหมาะที่สุดสำหรับการเก็บข้อมูลที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรก)

แดชบอร์ด BlockSurvey
ผ่านทางBlockSurvey

BlockSurvey เป็นซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับแบบฟอร์มที่มีแนวทางความเป็นส่วนตัวตั้งแต่การออกแบบ โดยใช้เทคโนโลยี บล็อกเชน แทนที่จะเก็บข้อมูลการตอบแบบฟอร์มไว้ในเซิร์ฟเวอร์กลาง ข้อมูลจะถูกเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางและเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ตอบแบบฟอร์มแต่เพียงผู้เดียว

ทีมของคุณไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลดิบได้หากไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้ง. นั่นคือว่า สามารถนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีด้านสุขภาพได้ ที่การลดปริมาณข้อมูลและสถาปัตยกรรมแบบไม่ไว้วางใจ (zero-trust architecture) มีความสำคัญ.

แพลตฟอร์มนี้ยังมอบโดเมนที่กำหนดเอง, การฝังที่ปลอดภัย, และการเข้าถึง API เพื่อควบคุมวิธีการและสถานที่ที่แบบฟอร์มของคุณถูกใช้งาน

คุณสมบัติเด่นของ BlockSurvey

  • สร้างแบบสำรวจและแบบฟอร์มด้วย เครื่องมือสร้างที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสร้างคำถามคุณภาพสูง ตรรกะการติดตามที่ปรับตัวได้ และการวิเคราะห์ข้อมูลอัตโนมัติ
  • รวบรวมคำตอบโดยไม่ระบุตัวตน ปราศจากโฆษณา ตัวติดตาม หรือคุกกี้ เพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจ
  • ปรับแต่งแบบสำรวจของคุณด้วยโดเมน โลโก้ และธีมที่กำหนดเอง
  • วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมผ่านแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์พร้อมแผนภูมิและสรุป

ข้อจำกัดของ BlockSurvey

  • รหัสผ่านแบบ passphrase login อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย; ใครก็ตามที่มีรหัสผ่านนี้จะสามารถเข้าถึงบัญชีได้ และเจ้าของบัญชีจะไม่มีวิธีใดในการรักษาความปลอดภัยของบัญชีใหม่
  • แพลตฟอร์มนี้มีรูปแบบความปลอดภัยขั้นสูงแบบกระจายศูนย์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความท้าทายสำหรับแผนกไอทีด้านการดูแลสุขภาพแบบดั้งเดิมบางแห่ง

ราคาของ BlockSurvey

  • มาตรฐาน: $29/เดือน
  • พรีเมียม: $49/เดือน
  • ทีม: $69/เดือน
  • องค์กร: $499/เดือน

คะแนนและรีวิวของ BlockSurvey

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
  • Capterra: 4. 9/5 (50+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง BlockSurvey อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ได้แบ่งปันความคิดเห็นนี้:

Blocksurvey ใช้งานง่ายและติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว มันกลายเป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่ฉันเลือกใช้เป็นประจำ นวัตกรรมอยู่ที่ผลลัพธ์จะถูกเก็บไว้ในบล็อกเชน ซึ่งเป็นชั้นความปลอดภัยเพิ่มเติมที่ฉันยินดีรับ

Blocksurvey ใช้งานง่ายและติดตั้งได้สะดวกมาก มันกลายเป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่ฉันเลือกใช้เป็นประจำอย่างรวดเร็ว นวัตกรรมอยู่ที่ผลลัพธ์จะถูกจัดเก็บในบล็อกเชน ซึ่งเป็นชั้นความปลอดภัยเพิ่มเติมที่ฉันยินดีรับ

8. Jotform (ดีที่สุดสำหรับความหลากหลายของเทมเพลตและการผสานรวม)

แดชบอร์ด Jotform
ผ่านทางJotform

ด้วยตัวเลือกการปฏิบัติตามมาตรฐาน HIPAA ที่มีให้ในแผน Gold และ Enterprise Jotform มอบเครื่องมือสร้างแบบฟอร์ม PDF แบบลากและวางที่ใช้งานง่ายให้กับคุณ ด้วย PDF Editor คลินิกสามารถสร้างไฟล์ PDF ที่กรอกข้อมูลอัตโนมัติจากการส่งแบบฟอร์มซึ่งมีลักษณะเหมือนกับเอกสารภายในที่มีอยู่เดิม

เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Jotform สามารถสร้างแบบฟอร์มจากข้อความที่ป้อนหรือสรุปข้อมูลการส่งได้ทันที ห้องสมุดของเทมเพลตแบบฟอร์มลงทะเบียนที่สร้างไว้ล่วงหน้าช่วยให้คุณสามารถเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว

คุณยังสามารถเปิดใช้งาน การนัดหมาย ได้โดยตรงในแบบฟอร์ม ผู้ป่วยสามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการ และมันจะซิงค์กับปฏิทินที่คุณเชื่อมต่อไว้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jotform

  • ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนโดยการเปิด/ปิดการป้องกัน PHI ในฟิลด์เฉพาะ
  • รวบรวมการชำระเงิน, นัดหมาย, และรวบรวมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมดในแบบฟอร์มเดียวที่ปลอดภัย
  • ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามมากกว่า 150 รายการ รวมถึงระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EMR) บริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ และผู้ให้บริการชำระเงิน
  • ติดตามการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ การส่งอีเมล และการชำระเงินด้วยบันทึกการตรวจสอบที่ละเอียด
  • บังคับให้ออกจากระบบโดยอัตโนมัติหลังจากไม่มีการใช้งานเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงสำหรับบัญชีที่เปิดใช้งาน HIPAA

ข้อจำกัดของ Jotform

  • มันมีข้อจำกัดในด้านความยืดหยุ่นของการออกแบบเมื่อเทียบกับแบบฟอร์มที่เขียนโค้ดขึ้นมาเฉพาะ

ราคาของ Jotform

  • เริ่มต้น: ฟรี
  • บรอนซ์: $39/เดือน
  • เงิน: $49/เดือน
  • ทองคำ: $129/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิว Jotform

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Jotform อย่างไรบ้าง?

นี่คือมุมมองจากประสบการณ์ตรง:

Jotform มีความยืดหยุ่นมากในประเภทของแบบฟอร์มที่ฉันสามารถสร้างได้ ตั้งแต่แบบฟอร์มลงทะเบียน แบบฟอร์มแสดงความสนใจ แบบฟอร์มสมัครสมาชิก และแบบฟอร์มชำระเงิน (และนั่นเป็นเพียงส่วนเล็กๆ เท่านั้น)... เมื่อฉันเปลี่ยนชื่อฟิลด์ บางครั้งฉันลืมเปลี่ยนเงื่อนไขที่ตั้งไว้ ทำให้แบบฟอร์มไม่ทำงานตามที่ตั้งใจไว้ การแจ้งเตือนหรือการเตือนความจำจะเป็นประโยชน์มาก! นอกเหนือจากนั้น ฉันแทบไม่มีอะไรจะบ่นเลย

Jotform มีความยืดหยุ่นมากในประเภทของแบบฟอร์มที่ฉันสามารถสร้างได้ ตั้งแต่แบบฟอร์มลงทะเบียน แบบฟอร์มแสดงความสนใจ แบบฟอร์มสมัครสมาชิก และแบบฟอร์มชำระเงิน (และนั่นเป็นเพียงส่วนเล็กๆ เท่านั้น)... เมื่อฉันเปลี่ยนชื่อฟิลด์ บางครั้งฉันลืมเปลี่ยนเงื่อนไขที่ตั้งไว้ ทำให้แบบฟอร์มไม่ทำงานตามที่ตั้งใจไว้ การแจ้งเตือนหรือการเตือนความจำจะเป็นประโยชน์มาก! นอกเหนือจากนั้น ฉันแทบไม่มีอะไรจะบ่นเลย

📚 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์ติดตามผู้สมัครสำหรับทีม

9. 123FormBuilder (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มหลายภาษา)

แดชบอร์ด 123FormBuilder
ผ่านทาง123FormBuilder

123FormBuilder ให้บริการการปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA ในแผน Enterprise ของตน. มันปกป้องความเป็นส่วนตัวด้วย แบบฟอร์มที่สอดคล้องกับ GDPR, โปรโตคอลความปลอดภัยขั้นสูงเช่น SSO, บทบาทที่กำหนดเอง, บันทึกการตรวจสอบ, การตรวจสอบอีเมล SPF/DKIM, และการสำรองข้อมูลรายวัน.

คุณสามารถตั้งค่าการทำงานแบบมีเงื่อนไขได้ ซึ่งหากผู้ป่วยเลือกอาการเฉพาะ ระบบจะกระตุ้นชุดคำถามที่แตกต่างกันหรือส่งการส่งข้อมูลไปยังแผนกเฉพาะได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้การสนับสนุนแบบฟอร์มหลายภาษาเพื่อให้บริการผู้ป่วยที่หลากหลายได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ 123FormBuilder

  • รวบรวมข้อมูลอย่างปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส SSL 256 บิต การเข้ารหัสข้อมูลและแบบฟอร์ม และการจัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัยบนเซิร์ฟเวอร์ AWD พร้อมการกำหนดค่าการเก็บรักษาข้อมูล
  • ปรับปรุงการเข้าถึงด้วยแบบฟอร์มที่สอดคล้องกับมาตรฐาน WCAG 2.1 ระดับ A และ AA รวมถึงฟังก์ชัน alt-text สำหรับผู้ใช้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
  • สร้างใบแจ้งหนี้หรือสัญญาโดยตรงจากการส่งแบบฟอร์ม
  • ทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติโดยการส่งข้อมูลแบบฟอร์มไปยังเครื่องมืออื่น ๆ ในระบบสุขภาพของคุณโดยตรง

ข้อจำกัดของ 123FormBuilder

  • แบบฟอร์มอาจมีข้อบกพร่อง; ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้รายงานว่ามีความยากลำบากในการกำหนด URL สำหรับการเปลี่ยนเส้นทางหน้าขอบคุณ
  • แม้ว่าส่วนติดต่อผู้ใช้โดยรวมจะมีประสิทธิภาพสูง แต่อาจไม่ให้ความรู้สึกทันสมัยเท่ากับคู่แข่งบางรายที่ออกใหม่

ราคาของ 123FormBuilder

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ทอง: $37/เดือน
  • แพลทินัม: $49/เดือน
  • เพชร: $99/เดือน
  • องค์กร: $225/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)

123FormBuilder คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (160+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (170+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง 123FormBuilder อย่างไรบ้าง?

ดูว่าผู้รีวิวคนนี้มีความคิดเห็นอย่างไร:

การสร้างแบบฟอร์มนั้นง่ายมาก อินเทอร์เฟซผู้ใช้ดีและมีการอัปเดตเป็นครั้งคราวเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น การผสานรวมกับ Salesforce และวิธีการกรอกข้อมูลล่วงหน้าและการส่งข้อมูลนั้นชัดเจน...บางครั้งคุณอาจพบสิ่งที่ทำไม่ได้ แต่โดยปกติแล้วในสถานการณ์เหล่านี้ จะมีวิธีแก้ไขหรือวิธีอื่นที่สามารถใช้ได้ แหล่งข้อมูลช่วยเหลือ แม้ว่าจะมีมากมายและเป็นประโยชน์ แต่บางครั้งอาจใช้งานได้ยากเล็กน้อย (ผมเข้าใจว่าพวกเขากำลังดำเนินการปรับปรุงในเรื่องนี้อยู่)

การสร้างแบบฟอร์มนั้นง่ายมาก. อินเทอร์เฟซผู้ใช้ดีและได้รับการอัปเดตเป็นครั้งคราวเพื่อให้การใช้งานง่ายขึ้น. การผสานรวมกับ Salesforce และวิธีการกรอกข้อมูลล่วงหน้าและการส่งข้อมูลนั้นชัดเจน…บางครั้งคุณอาจพบสิ่งที่ทำไม่ได้ แต่โดยทั่วไปแล้วในกรณีเช่นนี้ จะมีวิธีแก้ไขหรือวิธีการอื่นที่สามารถทำได้. แหล่งข้อมูลช่วยเหลือ แม้ว่าจะมีมากมายและเป็นประโยชน์ แต่บางครั้งอาจใช้งานได้ยากเล็กน้อย (ผมเข้าใจว่าพวกเขากำลังดำเนินการปรับปรุงในเรื่องนี้อยู่)

📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างกระบวนการทำงานการจัดการลูกค้า

10. Zoho Forms (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมกับระบบนิเวศของ Zoho)

แดชบอร์ด Zoho Forms
ผ่านZoho Forms

ตัวเลือกที่ดีสำหรับทีมเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่ทำงานอยู่ในระบบนิเวศของ Zoho อยู่แล้ว Zoho Forms เป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่เชื่อมต่อกับ CRM, ระบบช่วยเหลือ หรือแดชบอร์ดภายในได้อย่างราบรื่น ซึ่งช่วยให้คุณสามารถดึงข้อมูลจากแบบฟอร์มเข้าสู่แอปโดยตรงหรือเรียกใช้ เวิร์กโฟลว์ตามตรรกะ ได้

ในขณะที่การปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA มีให้บริการเฉพาะในแผน Premium และ Enterprise เท่านั้น แต่จะมอบ BAA ที่ลงนามแล้ว การเข้ารหัส SSL การปกปิดข้อมูลในระดับฟิลด์ และเส้นทางการตรวจสอบ

Zoho Forms สามารถผสานรวมเข้ากับเครื่องมือที่ผู้ป่วยใช้งานได้ ซึ่งจัดการข้อมูล PHI และกระบวนการรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยที่มีความอ่อนไหว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Forms

  • แจกจ่ายแบบฟอร์มผ่านสื่อสังคมออนไลน์, อีเมล, QR code, หรือโดยการฝังไว้ในเว็บไซต์ของคุณ
  • รวบรวมข้อมูลแบบออฟไลน์และใช้ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแท็กตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ การสแกนคิวอาร์โค้ด แบบฟอร์มเงื่อนไข การลงนามอิเล็กทรอนิกส์ การอัปโหลดไฟล์/รูปภาพ การสแกนบัตร และโหมดคีออสก์
  • ร่วมมือกับสมาชิกในทีมโดยการแชร์แบบฟอร์มไม่จำกัด (ในแผนชำระเงิน), ตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึง, และทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
  • วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบฟอร์มด้วยรายงานและการวิเคราะห์ในตัวเพื่อติดตามการส่งและอัตราการเสร็จสมบูรณ์

ข้อจำกัดของ Zoho Forms

  • แม้ว่าจะรองรับตรรกะแบบมีเงื่อนไข แต่บ่อยครั้งมักถูกอธิบายว่ายุ่งยากและจัดการได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแบบฟอร์มหลายหน้าหรือแบบฟอร์มที่มีความเปลี่ยนแปลงสูง
  • แม้จะมีประสิทธิภาพภายในระบบนิเวศของตนเอง แต่อาจมีข้อได้เปรียบน้อยกว่าเมื่อใช้เป็นเครื่องมือเดี่ยว

ราคาของ Zoho Forms

  • ฟรี: ฟรี
  • พื้นฐาน: $12/เดือน
  • มาตรฐาน: $30/เดือน
  • มืออาชีพ: 60 ดอลลาร์/เดือน
  • พรีเมียม: $110/เดือน

Zoho Forms การให้คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (160+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (130+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho Forms อย่างไรบ้าง?

นี่คือวิธีที่ผู้ใช้คนหนึ่งอธิบายประสบการณ์ของตน:

การป้อนรายการที่คุณต้องการทำนั้นง่ายและสะดวก เช่น ชื่อลูกค้า ที่อยู่ งานที่ทำ และสิ่งที่คุณต้องการบันทึกในใบสั่งงาน

การป้อนข้อมูลสิ่งที่คุณต้องการทำนั้นง่ายและสะดวก เช่น ชื่อลูกค้า ที่อยู่ งานที่ทำ และสิ่งที่คุณต้องการบันทึกไว้ในคำสั่งงาน

11. MakeForms (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบฟอร์มที่ทันสมัยและตอบสนองได้ดี)

แดชบอร์ด Makeforms
ผ่านทางMakeforms

MakeForms เป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่สอดคล้องกับ HIPAA, GDPR, CCPA, PIPEDA และ DPA ของออสเตรเลีย

ขึ้นอยู่กับความต้องการในการโต้ตอบของผู้ใช้ คุณสามารถเลือกระหว่างประเภทของแบบฟอร์ม เช่น แบบฟอร์มหน้าเดียว แบบฟอร์มหลายขั้นตอน หรือแบบฟอร์มทั้งหมดในครั้งเดียว ผู้ช่วย AI จะแนะนำช่องข้อมูลและโครงสร้างตามคำอธิบายของแบบฟอร์มของคุณ

นอกจากนี้ คุณสามารถตั้งค่ารหัสครั้งเดียวเพื่อยืนยันตัวผู้ใช้ก่อนที่พวกเขาจะส่งข้อมูลที่ละเอียดอ่อนได้ คุณสมบัตินี้มีประโยชน์ในกรณีการแพทย์ทางไกลหรือการลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MakeForms

  • ใช้ 'แหล่งข้อมูล' เพื่อติดตามการตอบสนองสำหรับแต่ละช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อ การวิเคราะห์อย่างละเอียด
  • เลือกจากสามประเภทแบบฟอร์ม: แบบฟอร์มทีละรายการ, แบบฟอร์มแบบขั้นตอน, และแบบฟอร์มทั้งหมดพร้อมกัน
  • ปรับแต่งแบบฟอร์มด้วยเทมเพลตมากกว่า 160 แบบ เช่น เทมเพลตแบบฟอร์มความคิดเห็น และธีมการออกแบบ 100 แบบ พร้อมการปรับแต่งแบรนด์ โลโก้ และฟอนต์
  • ร่วมมือกับทีมของคุณใน พื้นที่ทำงานร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้าง รีวิว และจัดการแบบฟอร์ม
  • จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลการส่งแบบฟอร์มโดยใช้มุมมองหลายแบบ เช่น มุมมองตารางและมุมมองสรุป

ข้อจำกัดของ MakeForms

  • แพ็กเกจฟรีไม่รวมการปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA (การลงนามในข้อตกลงผู้ร่วมงานทางธุรกิจ, BAA) คุณจำเป็นต้องใช้แผนชำระเงินสำหรับบริการนี้

ราคาของ MakeForms

  • สิ่งจำเป็น: $29/เดือน
  • ข้อดี: $69/เดือน
  • เอเจนซี: $149/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว MakeForms

  • G2: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง MakeForms อย่างไรบ้าง?

ตรงจากบทวิจารณ์ G2:

ประการแรก คุณค่าของมันยอดเยี่ยมมาก ด้วยจำนวนการส่งถึง 5,000 ครั้งเพียงเดือนละ 29 ดอลลาร์ ทำให้สามารถจัดการปริมาณงานสูงได้โดยไม่ทำให้กระเป๋าฉีก ฉันยังสังเกตเห็นว่ามันโหลดได้รวดเร็วเมื่อฝังไว้ในเว็บไซต์ของฉัน ซึ่งช่วยให้ทุกอย่างทำงานได้อย่างราบรื่นสำหรับผู้เข้าชม – เป็นข้อดีใหญ่สำหรับประสบการณ์ผู้ใช้…ตัวเลือกการผสานรวมรู้สึกจำกัด มีการเชื่อมต่อกับเครื่องมืออัตโนมัติเช่น Zapier แต่ฉันไม่อยากเสียเงินเพิ่มกับ Zapier เพียงเพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ ของฉัน การขยายการผสานรวมโดยตรงจะทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นมาก

ประการแรก คุณค่าของมันยอดเยี่ยมมาก ด้วยจำนวนการส่งถึง 5,000 ครั้งต่อเดือนเพียง $29 เท่านั้น ทำให้สามารถจัดการปริมาณงานสูงได้โดยไม่ทำให้กระเป๋าฉีก ฉันยังสังเกตเห็นว่ามันโหลดได้รวดเร็วเมื่อฝังไว้ในเว็บไซต์ของฉัน ซึ่งช่วยให้ทุกอย่างทำงานได้อย่างราบรื่นสำหรับผู้เข้าชม – เป็นข้อดีใหญ่สำหรับประสบการณ์ผู้ใช้…ตัวเลือกการผสานรวมรู้สึกว่ามีจำกัด มีการเชื่อมต่อกับเครื่องมืออัตโนมัติเช่น Zapier แต่ฉันไม่อยากเสียเงินเพิ่มกับ Zapier เพียงเพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ ของฉัน การขยายการผสานรวมโดยตรงจะทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นมาก

📚 อ่านเพิ่มเติม: พลังของแบบฟอร์ม ClickUp: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับทีมซอฟต์แวร์

คุณสมบัติที่ควรมีในเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่สอดคล้องกับ HIPAA

หากคุณกำลังรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยในรูปแบบดิจิทัล การเลือกใช้ เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ที่สอดคล้องกับ HIPAA ถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้ ภายใต้ ข้อบังคับของ HIPAA แพลตฟอร์มใดก็ตามที่จัดการข้อมูลสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครอง (PHI) จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

นี่คือคุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณา:

  • จัดทำข้อตกลงผู้ร่วมงานทางธุรกิจ (BAA): รับรองว่าผู้ให้บริการมีข้อตกลง BAA ที่ลงนามแล้ว ซึ่งเป็นรากฐานของแนวทางการปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA เมื่อบุคคลที่สามจัดการข้อมูลสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครอง
  • เข้ารหัสข้อมูลทั้งหมดแบบปลายทางถึงปลายทาง: ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนด้วยการเข้ารหัสที่แข็งแกร่งระหว่างการส่งข้อมูลที่ปลอดภัย (การส่งแบบฟอร์ม) และเมื่อข้อมูลถูกจัดเก็บ (เมื่อถูกจัดเก็บแล้ว)
  • ควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้: กำหนดขอบเขตที่ชัดเจนภายในทีมของคุณด้วยการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาทเพื่อลดความเสี่ยง
  • มีบันทึกการตรวจสอบโดยละเอียด: บันทึกทุกการดู แก้ไข ส่ง และส่งออก เพื่อช่วยให้คุณแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดระหว่างการตรวจสอบ
  • ผสานรวมกับระบบ EHR/EMR ของคุณ: เชื่อมต่อกับระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบบริหารจัดการคลินิกที่คุณใช้งานอยู่
  • รวบรวมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัยสำหรับการยินยอม: รับลายเซ็นผู้ป่วยอย่างถูกต้องตามกฎหมายในแบบฟอร์มการรับเข้า, เอกสารยินยอม, หรือการอนุญาตหลังการเยี่ยม
  • อัตโนมัติงานประจำ: เร่งกระบวนการทำงานของคุณด้วยการอัตโนมัติ เช่น การแจ้งเตือนผู้ป่วย การแจ้งเตือนพนักงานเกี่ยวกับการส่งข้อมูลใหม่และการใช้ตรรกะเงื่อนไขเพื่อปรับแต่งคำถาม

เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่สอดคล้องกับ HIPAA เทียบกับเครื่องมือที่ไม่สอดคล้อง: การเปรียบเทียบโดยสังเขป

คุณสมบัติเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่สอดคล้องกับ HIPAAผู้สร้างแบบฟอร์มที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
การคุ้มครองข้อมูลเข้ารหัสข้อมูลขณะส่งผ่านและขณะเก็บไว้อาจไม่รับประกันการเข้ารหัสหรือการจัดเก็บอย่างปลอดภัย
การควบคุมการเข้าถึงการยืนยันตัวตนของผู้ใช้, การอนุญาตตามบทบาท, บันทึกการตรวจสอบการป้องกันเข้าสู่ระบบขั้นพื้นฐาน ไม่มีบันทึกการตรวจสอบโดยละเอียด
ข้อตกลงผู้ร่วมงานทางธุรกิจ (BAA)จัดเตรียม BAA ที่ลงนามแล้ว ซึ่งจำเป็นตามกฎหมายสำหรับการจัดการ PHIไม่เสนอ BAA ไม่เหมาะสมทางกฎหมายสำหรับ PHI
กรณีการใช้งานการรวบรวมข้อมูลผู้ป่วย ประวัติทางการแพทย์ และรายละเอียดประกันการสำรวจทั่วไป, แบบฟอร์มความคิดเห็น, และการสร้างลูกค้าเป้าหมาย
ความเสี่ยงในการใช้ในด้านการแพทย์ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ HIPAA ลดความเสี่ยงทางกฎหมาย/การเงินการใช้ข้อมูลนี้สำหรับข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล (PHI) อาจส่งผลให้ถูกปรับและเกิดการละเมิดข้อมูล

👀 คุณรู้หรือไม่? HIPAAไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อความเป็นส่วนตัวในด้านการดูแลสุขภาพตั้งแต่แรก แต่เริ่มต้นในปี 1996 ในฐานะกฎหมายที่ช่วยให้พนักงานสามารถรักษาประกันสุขภาพไว้ได้เมื่อเปลี่ยนงาน

รักษาความปลอดภัยของแบบฟอร์มของคุณด้วย ClickUp

การค้นหาผู้สร้างแบบฟอร์มที่สอดคล้องกับ HIPAA เป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งในการปกป้องข้อมูลผู้ป่วย. อย่างไรก็ตาม แบบฟอร์ม HIPAA เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของภาพใหญ่.

เมื่อรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยเรียบร้อยแล้ว คุณจำเป็นต้องมีวิธีการที่ปลอดภัยและเป็นระบบในการติดตามงาน การส่งต่อ การอนุมัติ และเอกสารต่างๆ

ClickUp แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน รวบรวมฟอร์ม ไฟล์ งาน รายงาน และการสนทนาของคุณไว้ในแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและขับเคลื่อนด้วย AI แผน Enterprise ของเรามีการปฏิบัติตามมาตรฐาน HIPAA พร้อมข้อตกลง Business Associate Agreement (BAA) ที่ลงนามแล้ว

แบบฟอร์มและข้อมูลผู้ป่วยของคุณได้รับการปกป้องด้วยการเข้ารหัส การควบคุมการเข้าถึง และบันทึกการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของ HIPAA สำหรับข้อมูลสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (ePHI)

มันยืดหยุ่น ปลอดภัย และทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับทีมด้านการดูแลสุขภาพ

ลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅