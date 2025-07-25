วิธีการใช้กลยุทธ์การตลาดสำหรับที่ปรึกษาเพื่อให้โดดเด่นในปี 2025

ยังคงพึ่งพาไฟล์สไวป์และการส่งข้อความโดยตรงแบบไม่รู้จักกันเพื่อสร้างธุรกิจอยู่หรือไม่? คุณอาจต้องพิจารณาใหม่
ในโลกที่ลูกค้าที่มีศักยภาพทำการค้นคว้าส่วนใหญ่ก่อน ที่จะตอบกลับการติดต่อ นั่นเป็นการเสี่ยงที่อันตราย ลูกค้าให้ความสนใจว่าคุณคิดอย่างไร—บน LinkedIn, ในพอดแคสต์, ในกรณีศึกษา
พวกเขากำลังตัดสินว่าข้อเสนอของคุณมีความแม่นยำเพียงใด พวกเขากำลังบันทึกเนื้อหาที่พูดตรงถึงปัญหาของพวกเขา
ดังนั้นเกมได้เปลี่ยนไปแล้ว และธุรกิจการให้คำปรึกษาในปัจจุบันได้พัฒนาไปไกลกว่าการส่งข้อความขยะไปยังกล่องข้อความหรือการโฆษณาออนไลน์อย่างไม่คิดหน้าคิดหลัง มันคือการปรากฎตัวพร้อมข้อมูลเชิงลึกที่ สร้างความไว้วางใจในระดับใหญ่
ในคู่มือนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการทำสิ่งนั้นอย่างแม่นยำ ด้วยกลยุทธ์การตลาดที่สร้างสรรค์และเครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับที่ปรึกษาเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่ที่เหมาะสมและรักษาลูกค้าเก่าไว้ โดยไม่ต้องวิ่งไล่ตามพวกเขา
⭐ เทมเพลตแนะนำ
ต้องการสร้างกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างต่อเนื่องหรือไม่?แม่แบบแผนการตลาดสำหรับบริษัทที่ปรึกษาของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมาย วางแผนแคมเปญการตลาด และติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) ได้อย่างง่ายดาย
ด้วยสถานะที่กำหนดเอง, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และมุมมองเช่นผลลัพธ์หลักและบอร์ดความก้าวหน้า, มันมอบแผนที่ชัดเจนสำหรับการดำเนินกลยุทธ์ SEO, เนื้อหา, และโซเชียล.
ทำไมการตลาดจึงสำคัญสำหรับที่ปรึกษา
การให้คำปรึกษาเป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยความสัมพันธ์ แต่ความสัมพันธ์ไม่สามารถเติบโตได้หากขาดการติดต่อสื่อสาร. นี่คือเหตุผลที่การตลาดมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้คุณโดดเด่น สร้างความน่าเชื่อถือ และสร้างความสัมพันธ์ในขณะที่ดึงดูดลูกค้าที่เหมาะสม:
- สร้างการมองเห็นในตลาดที่มีการแข่งขันสูง: การตลาดเชิงกลยุทธ์ช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถปรากฏตัวได้อย่างสม่ำเสมอในจุดที่กลุ่มเป้าหมายอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือค้นหา LinkedIn หรือกิจกรรมในอุตสาหกรรม ทำให้ง่ายต่อการค้นหาและสร้างความไว้วางใจ
- สร้างอำนาจและความไว้วางใจ: การแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกผ่านบล็อก จดหมายข่าว และการบรรยาย ทำให้ที่ปรึกษาได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำทางความคิด ไม่ใช่เพียงแค่ผู้ให้บริการ
- ดึงดูดลูกค้าที่เหมาะสมยิ่งขึ้น: การสื่อสารที่ชัดเจนและการเข้าถึงเป้าหมายอย่างตรงจุด ช่วยให้ที่ปรึกษาได้ทำงานร่วมกับลูกค้าที่มีความสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญและค่านิยมของตนเอง ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพและสร้างผลกำไรมากขึ้น
- ย่นระยะเวลาการขาย: เมื่อผู้มุ่งหวังรู้จักคุณค่าของคุณผ่านเนื้อหาหรือการแนะนำแล้ว กระบวนการตัดสินใจจะรวดเร็วและราบรื่นยิ่งขึ้น
- สนับสนุนการเติบโตในระยะยาว: การตลาดที่สม่ำเสมอสร้างช่องทางโอกาส ทำให้ที่ปรึกษาไม่ต้องวิ่งหาลูกค้าในช่วงที่เงียบเหงา
👀 คุณรู้หรือไม่? สี่บริษัทใหญ่—Deloitte, PwC, EY, และ KPMG—เริ่มต้นจากการเป็นสำนักงานบัญชีขนาดเล็กในศตวรรษที่ 19 ต่อมาได้พัฒนาเป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลก ซึ่งปัจจุบันมีอิทธิพลต่อทุกสิ่งตั้งแต่กลยุทธ์องค์กรไปจนถึงกรอบการกำกับดูแล
กลยุทธ์การตลาดที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษา
กุญแจสู่ความสำเร็จในการให้คำปรึกษาไม่ใช่การทำตลาดมากขึ้น แต่เป็นการทำตลาดที่มุ่งเน้น มีหลักฐานสนับสนุน และกำหนดหมวดหมู่ อย่างชัดเจน นี่คือกลยุทธ์ที่ผ่านการทดสอบและพิสูจน์แล้วเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในตลาดเป้าหมายของคุณ:
1. หยุดขายบริการและเริ่มสร้างผลลัพธ์ให้เป็นสินค้า
ลูกค้าที่คาดหวังไม่ต้องการถอดรหัสกระบวนการของคุณ พวกเขาเพียงแค่ต้องการความชัดเจน การนำเสนอแพ็กเกจบริการที่มีชื่อชัดเจน ขอบเขตที่ชัดเจน ระยะเวลาที่แน่นอน และผลลัพธ์ที่สัญญาไว้ จะทำให้พวกเขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังสร้างความไว้วางใจกับลูกค้าปัจจุบัน กำหนดขอบเขตที่ชัดเจน และเร่งกระบวนการขายของคุณให้รวดเร็วขึ้น
📌 ตัวอย่าง: แทนที่จะพูดว่า "ฉันให้คำปรึกษาด้านการดำเนินงานสำหรับสตาร์ทอัพ" ให้เปลี่ยนข้อเสนอของคุณเป็น "การรีเซ็ตเวิร์กโฟลว์ 30 วัน"
แบ่งออกเป็นขั้นตอนของกลยุทธ์ที่มุ่งเป้า:
- สัปดาห์ที่ 1: กระบวนการทำงานของทีมตรวจสอบ
- สัปดาห์ที่ 2: ออกแบบใหม่กระบวนการทำงานของโครงการ
- สัปดาห์ที่ 3: อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ
- สัปดาห์ที่ 4: ฝึกอบรมทีมงานและติดตั้งแดชบอร์ดแสดงผลการปฏิบัติงาน
สัญญาผลลัพธ์ที่จับต้องได้: "ลดความล่าช้าภายในลง 40%—ไม่พอใจคืนเงิน" รวมข้อความนี้ไว้ในเอกสารสรุปหนึ่งหน้า พร้อมรายละเอียดงานที่ส่งมอบ คำถามที่พบบ่อย และระดับราคา
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp Docsเพื่อแบ่งข้อเสนอแต่ละรายการออกเป็นเป้าหมายที่ชัดเจน ขั้นตอนการส่งมอบ และตัวชี้วัด รวมถึงคำถามที่พบบ่อย ระดับราคา และรายการตรวจสอบการเริ่มต้นใช้งานสำหรับลูกค้า ให้ปฏิบัติต่อมันเหมือนเป็นผลิตภัณฑ์ย่อยที่มีกลไกการส่งมอบที่สามารถทำซ้ำได้อยู่เบื้องหลัง
2. สร้างหมวดหมู่ย่อยภายในหมวดหมู่
การบอกว่าคุณเป็น "ที่ปรึกษาด้านการขาย" หรือ "นักวางกลยุทธ์การตลาดภาคสนาม" อาจไม่ชัดเจนพอในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ผู้ซื้อต้องการผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจเฉพาะกลุ่ม ระยะการเติบโต และบริบทการดำเนินงานที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขา คุณต้องวางตำแหน่งตัวเองในหมวดย่อยที่แคบและชัดเจน ซึ่งความเชี่ยวชาญของคุณจะเกี่ยวข้องทันที ทำให้คุณแตกต่างจากที่ปรึกษาคนอื่นๆ
การเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทำให้ผู้คนมีเหตุผลที่จะจดจำคุณ มันเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นหมวดหมู่ที่มีเพียงคุณคนเดียว แทนที่จะเป็นเพียงตัวเลือกหนึ่งเท่านั้น
📌 ตัวอย่าง: หากคุณช่วยทีม SaaS ในระยะเริ่มต้นแก้ไขปัญหาการเข้าสู่ตลาด ให้สร้างแบรนด์ตัวเองว่า "โค้ชผู้เชี่ยวชาญด้านการขยายตลาดสำหรับผู้ก่อตั้ง SaaS ระหว่าง Series A และ B" นี่เป็นการส่งสัญญาณว่าคุณเข้าใจปัญหาที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่—เช่น ยอดขายที่หยุดชะงักจากการที่ผู้ก่อตั้งขายเอง การส่งต่องานที่ไม่ชัดเจน และการตั้งค่า CRM ที่ยุ่งเหยิง
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: สำหรับการนำไปใช้อย่างรวดเร็ว ปรับปรุงหัวข้อ LinkedIn ของคุณ, คำขวัญบนหน้าแรกของคุณ, และห้านาทีแรกของการโทรค้นหาข้อมูลให้สะท้อนถึงตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจงนี้ ทำให้ชัดเจนว่าคุณช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับใคร
เขาสร้างความแตกต่างโดยกล่าวว่า:
ภารกิจของฉันและ Wonsulting คือ "เปลี่ยนผู้ด้อยโอกาสให้กลายเป็นผู้ชนะ" ฉันได้บรรยายใน 9 ประเทศและมหาวิทยาลัย/องค์กรกว่า 250 แห่ง โดยนำเสนอข้อมูลเชิงลึกจากการค้นพบของตัวเองเพื่อช่วยให้ผู้คนก้าวเข้าสู่อาชีพในฝันของพวกเขา
ภารกิจของฉันและ Wonsulting คือ "เปลี่ยนผู้ด้อยโอกาสให้กลายเป็นผู้ชนะ" ฉันได้บรรยายใน 9 ประเทศและมหาวิทยาลัย/องค์กรกว่า 250 แห่ง โดยนำเสนอข้อมูลเชิงลึกจากการค้นพบของตัวเองเพื่อช่วยให้ผู้คนก้าวเข้าสู่อาชีพในฝันของพวกเขา
3. สร้างเครื่องจักรผลิตเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วยแนวคิด
การเป็นผู้นำทางความคิดแบบทั่วไปไม่สามารถเปลี่ยนเป็นผลลัพธ์ได้ ที่ปรึกษาหลายคนพยายามทำความเข้าใจเรื่องนี้ แต่สิ่งใดที่สามารถเปลี่ยนเป็นผลลัพธ์และให้คุณค่าได้ทันที? คือมุมมองที่ชัดเจนและได้รับการปกป้องอย่างดี ซึ่งช่วยกำหนดวิธีที่ผู้คนมองเห็นปัญหาที่เหมือนกัน ที่ปรึกษาที่มีประสิทธิภาพที่สุดใช้เนื้อหาของพวกเขาเพื่อให้ความรู้และสร้างความแตกต่าง และพวกเขาทำสิ่งนี้อย่างสม่ำเสมอในทุกแพลตฟอร์ม
การแบ่งปันเคล็ดลับนั้นง่าย แต่การยืนหยัดในจุดยืนต่างหากที่ผู้คนจะจดจำ นำเสนอแนวคิดหลักที่ชัดเจนหนึ่งข้อ สร้างเนื้อหาหลากหลายรูปแบบโดยยึดแนวคิดนั้นเป็นแกนกลาง แล้วปล่อยให้ระบบนิเวศนี้แสดงให้เห็นถึงวิธีคิดเชิงกลยุทธ์ของคุณในการลงมือปฏิบัติ
📌 ตัวอย่าง: หากความเชื่อของคุณคือ: "โครงการ DEI ส่วนใหญ่ล้มเหลวเพราะฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้นำโดยลำพัง" ความคิดนั้นจะกลายเป็นดาวเหนือของคุณ
คุณสามารถสร้าง:
- โพสต์ประจำสัปดาห์บน LinkedIn ที่วิเคราะห์การแตกแยกของ DEI ในโลกจริง
- ทรัพยากรแบบจำกัดการเข้าถึงที่มีชื่อว่า "กลยุทธ์ DEI ของคุณมีปัญหาเชิงโครงสร้างหรือไม่?"
- การนำเสนอสำหรับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) เกี่ยวกับวิธีการผสานความหลากหลายและการมีส่วนร่วมเข้าไปในภาวะผู้นำข้ามสายงาน
🌼 ตัวอย่างจากชีวิตจริง:ฟิวเจอร์ เคน ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา เป็นที่รู้จักจากมุมมองด้านสุขภาพจิตที่ไม่เหมือนใครที่เธอนำมาใช้ในการฝึกอบรมภาวะผู้นำด้วยแนวคิดของเธอที่เรียกว่า "ความฉลาดทางสังคมและอารมณ์" อินสตาแกรมและลิงค์อินของเธอเต็มไปด้วยเนื้อหาที่เข้าถึงง่ายและตรงประเด็น!
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI ในการตลาดดิจิทัล (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)
4. สร้างกระบวนการขายรอบหนึ่งข้อมูลเชิงลึกหลัก
การให้คำปรึกษาไม่ได้ขายในขั้นตอนเดียว มันต้องการการศึกษาผู้ซื้อของคุณ แสดงให้พวกเขาเห็นจุดบอดของพวกเขา และนำพวกเขาไปสู่การตัดสินใจ ทั้งหมดนี้ในขณะเดียวกันก็สร้างความไว้วางใจ หนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการทำเช่นนี้คือการเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าหลักให้เป็นกระบวนการสามส่วน
เริ่มต้นด้วยแม่เหล็กดึงดูดลูกค้าที่มีมูลค่าสูงในรูปแบบการวินิจฉัย จากนั้นดูแลกลุ่มเป้าหมายนั้นด้วยชุดอีเมลสั้นๆ ที่เรียงลำดับซึ่งจะพาพวกเขาผ่านผลกระทบที่เกิดจากปัญหา สุดท้าย เสนอการบริการที่มุ่งเน้นซึ่งแก้ไขปัญหาเฉพาะนั้นได้อย่างตรงจุด
📌 ตัวอย่าง: สมมติว่าคุณสังเกตเห็นว่าทีมผู้นำหลายทีมติดขัดเพราะไม่มีใครชัดเจนว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจเรื่องใด นี่ทำให้เกิดความขัดแย้ง ความล่าช้า และปัญหาคอขวดแบบเงียบๆ—แต่ไม่มีใครกล้าพูดออกมา
คุณเปลี่ยนสิ่งนี้ให้เป็นกรวยสามส่วน:
- แม่เหล็กดึงดูดลูกค้า → "ต้นทุนที่ซ่อนอยู่ของการตัดสินใจที่คั่งค้าง" รายการตรวจสอบหรือแบบทดสอบสั้น ๆ ที่เผยให้เห็นว่าการตัดสินใจที่ไม่ชัดเจนนำไปสู่การประชุมซ้ำ การอนุมัติล่าช้า และการดำเนินงานที่หยุดชะงักอย่างไร เป้าหมายคือทำให้พวกเขาพูดว่า "ว้าว เราเจอปัญหานี้อยู่—และไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันมีชื่อเรียกด้วย"
- ชุดอีเมล → ลำดับสามส่วนที่เชื่อมโยงผลลัพธ์จากแบบทดสอบของพวกเขาเข้ากับความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา อีเมล 1: ความขัดแย้งในการตัดสินใจที่ขัดขวางการจ้างงานและทำให้ความเร็วของทีมช้าลง อีเมล 2: การสูญเสียงบประมาณที่ซ่อนอยู่ซึ่งเกิดจากความรับผิดชอบที่ไม่ชัดเจน อีเมล 3: วิธีที่ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงบันทึกและมอบหมายการตัดสินใจตั้งแต่เนิ่นๆ
- ข้อเสนอแบบชำระเงิน → "Strategic Clarity Sprint"การมีส่วนร่วมสองเซสชันที่คุณจะวางแผนการตัดสินใจในหมู่ผู้นำ ปรับแนวทางในการส่งต่อปัญหา และติดตั้งกรอบอำนาจหน้าที่หนึ่งหน้า โบนัส: คุณจะได้รับเทมเพลตที่สามารถนำไปใช้กับทีมต่างๆ ได้
เมื่อพวกเขาผ่านกระบวนการนี้ไปได้แล้ว พวกเขาไม่เพียงแต่เข้าใจปัญหาเท่านั้น—แต่พวกเขายัง รู้สึก ถึงแรงต้านที่มันก่อให้เกิด และพร้อมที่จะกำจัดมันออกไป
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ที่ปรึกษาด้านการตลาดเคยใช้วิธีขายตำราอาหารแบบเคาะประตูบ้าน ก่อนที่จะมีอีเมลJell-O ได้แจกตำราอาหารในช่วงต้นทศวรรษ 1900 เพื่อช่วยเหลือแม่บ้านในการทำอาหาร—ซึ่งเป็นรูปแบบแรกของการตลาดเชิงเนื้อหาที่บริษัทที่ปรึกษาได้นำมาขยายต่อในภายหลังผ่านแนวคิดความเป็นผู้นำทางความคิด
5. จัดสัมมนาออนไลน์เชิงกลยุทธ์พร้อมระบบนำลูกค้าเข้าสู่กระบวนการขายในตัว
เว็บบินาร์มักถูกใช้ประโยชน์น้อยเกินไปหรือผลิตมากเกินไป โดยเฉพาะในโลกของการให้คำปรึกษา เว็บบินาร์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือเว็บบินาร์ที่สั้น กระชับ มีกลยุทธ์ และมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาเพียงหนึ่งเดียวสำหรับผู้ชมที่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน ให้ข้ามเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องและเดินผู้เข้าร่วมผ่านโซลูชันเฉพาะที่พวกเขาสามารถนำไปใช้ได้ทันที
มอบเทมเพลตแคมเปญการตลาดจริง แดชบอร์ด หรือเวิร์กโฟลว์ให้กับพวกเขา ทำให้รู้สึกเหมือนเป็นการชมตัวอย่างว่าการทำงานร่วมกับคุณจะเป็นอย่างไร
📌 ตัวอย่าง:
จัดเซสชันในหัวข้อ "แก้ไขคอขวด SLA ภายในองค์กรด้วย ClickUp" สำหรับหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการการตลาดองค์กรเดินผ่านขั้นตอนการทำงานที่เสียจริงและแสดงวิธีที่คุณปรับปรุงมันแบบสดๆ จำกัดเวลาไว้ที่ 25 นาที ตามด้วยช่วงถาม-ตอบ และเสนอ การตรวจสอบระบบฟรี สำหรับผู้เข้าร่วมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
หลังจบงาน ให้ตัดคลิปการบันทึกเป็นคลิปสั้นสำหรับ LinkedIn และเปลี่ยนคำถามที่พบบ่อยให้เป็นเนื้อหาอีเมล หนึ่งเว็บบินาร์ = เนื้อหาสำหรับหนึ่งเดือน + รายชื่อผู้สนใจ
โครงการอาหารค่ำลับของ ClickUp เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของกิจกรรมที่คัดสรรมาอย่างดี!
ฉันรู้สึกขอบคุณที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานClickUp's Secret Supper Sydney กับเพื่อนร่วมงานของฉันClaire Vu นี่เป็นค่ำคืนที่น่าจดจำสำหรับการสร้างเครือข่ายและเพลิดเพลินกับอาหารอันเลิศรสที่ร้านอาหาร Quay ซึ่งมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของโรงอุปรากรซิดนีย์และสะพานฮาร์เบอร์
เราเริ่มต้นมื้อค่ำด้วยการดื่มฉลองเป็นกลุ่มเพื่อความมีประสิทธิภาพในการทำงาน ฉันรู้สึกประทับใจเป็นพิเศษกับการสัมภาษณ์ในหัวข้อ "Exec Suite Hot Seat" ที่ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมได้แบ่งปันมุมมองของพวกเขา และการสาธิต ClickUp Solutions Architect ที่แสดงให้เห็นนวัตกรรมล่าสุดของโซลูชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ฉันรู้สึกขอบคุณที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานClickUp's Secret Supper Sydney กับเพื่อนร่วมงานของฉันClaire Vu นี่เป็นค่ำคืนที่น่าจดจำสำหรับการสร้างเครือข่ายและเพลิดเพลินกับอาหารอันเลิศรสที่ร้านอาหาร Quay ซึ่งมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของโรงอุปรากรซิดนีย์และสะพานฮาร์เบอร์
เราเริ่มต้นมื้อค่ำด้วยการดื่มฉลองเป็นกลุ่มเพื่อความมีประสิทธิภาพในการทำงาน ฉันรู้สึกประทับใจเป็นพิเศษกับการสัมภาษณ์ในหัวข้อ "Exec Suite Hot Seat" ที่ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมได้แบ่งปันมุมมองของพวกเขา และการสาธิต ClickUp Solutions Architect ที่แสดงให้เห็นนวัตกรรมล่าสุดของโซลูชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
6. ร่วมมือกับเครื่องมือและแบรนด์ที่มีกลุ่มเป้าหมายของคุณอยู่แล้ว
ไม่มีวิธีใดที่จะสร้างความมองเห็นได้เร็วกว่าการเชื่อมโยงตัวเองกับแพลตฟอร์ม เครื่องมือ SaaS หรือระบบนิเวศเฉพาะกลุ่มที่ลูกค้าในอุดมคติของคุณไว้วางใจอยู่แล้ว แทนที่จะทำการติดต่อแบบไม่รู้จักกันมาก่อน คุณควรฝังตัวเองเข้าไปในกระบวนการทำงานหรือกระแสเนื้อหาที่มีอยู่ของพวกเขา
ความร่วมมือเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเป็นทางการเสมอไป อาจรวมถึงการจัดเวิร์กช็อปโดยวิทยากรรับเชิญ การแลกเปลี่ยนทรัพยากร หรือบริการให้คำปรึกษาแบบเฉพาะกิจที่ช่วยเสริมสร้างคุณค่าหลักของแบรนด์พันธมิตร
📌 ตัวอย่าง: หากคุณเป็นที่ปรึกษาด้านการดำเนินงานดิจิทัล ลองร่วมมือกับบริษัท SaaS ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ และนำเสนอบริการ ตรวจสอบกระบวนการหลังเกิดเหตุข้อมูลรั่วไหล ให้กับลูกค้าของพวกเขา พวกเขาจะได้รักษาลูกค้าและเพิ่มการยอมรับในผลิตภัณฑ์มากขึ้น—คุณจะได้รับลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณภาพและโอกาสในการสร้างแบรนด์ร่วมกัน แม้แต่การเขียนบทความรับเชิญหรือจัดสัมมนาออนไลน์ก็สามารถช่วยให้คุณเข้าไปอยู่ในช่องทางของพันธมิตรได้อย่างลึกซึ้ง
7. เปิดตัวซีรีส์ "หลังเวที" สำหรับสาธารณชน
ลูกค้าในปัจจุบันไม่ได้มองหาเพียงแค่การที่คุณจะแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญเท่านั้น พวกเขาต้องการเข้าใจว่า คุณคิดอย่างไร รูปแบบเนื้อหาแบบ "หลังเวที" จะเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้เห็นกระบวนการทำงานของคุณอย่างสม่ำเสมอ ทำให้การตัดสินใจและเครื่องมือของคุณดูคุ้นเคยมากขึ้น ก่อนที่พวกเขาจะกลายเป็นลูกค้าของคุณ
รูปแบบนี้สามารถเป็นวิดีโอรายสัปดาห์, จดหมายข่าว, หรือโพสต์ที่แสดงวิธีการแก้ไขปัญหาในเวลาจริงได้ ไม่ใช่ทฤษฎีที่เป็นนามธรรม แต่เป็นการวิเคราะห์การตัดสินใจที่เป็นรูปธรรม, การตรวจสอบระบบ, หรือการทบทวนโครงการ
📌 ตัวอย่าง: เริ่มจดหมายข่าวหรือซีรีส์วิดีโอประจำสัปดาห์ชื่อ "ระบบวันจันทร์" วิเคราะห์ลำดับงานที่สับสน การตั้งค่าแคมเปญที่ผิดพลาด หรือกระบวนการทำงานของทีมที่ไม่สอดคล้องกัน อธิบายวิธีที่คุณจะแก้ไขและเหตุผล
โพสต์คลิปบน LinkedIn และเชิญชวนผู้ติดตามให้ขอการวิเคราะห์แยกชิ้นส่วนของตนเอง นี่จะทำให้คุณอยู่ในตำแหน่งทั้งครูและผู้เชี่ยวชาญ ก่อนที่พวกเขาจะได้พูดคุยกับคุณ
👀 คุณรู้หรือไม่? เครื่องมือทางธุรกิจที่เป็นที่รู้จักอย่างเช่นการวิเคราะห์ SWOTถูกพัฒนาหรือทำให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างโดยบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการชั้นนำ
8. แทนที่คำอธิบายด้วยหลักฐานทางภาพ
ลูกค้าเริ่มมีความสงสัยในคำกล่าวอ้าง การบอกพวกเขาว่าคุณปรับปรุงประสิทธิภาพหรือปรับทีมให้สอดคล้องกันนั้นไม่เพียงพออีกต่อไป แสดงให้พวกเขาเห็นอย่างชัดเจนว่าอะไรเปลี่ยนแปลงไป ใช้หลักฐานทางภาพ—เช่น ภาพหน้าจอเปรียบเทียบก่อนและหลัง แดชบอร์ด หรือ KPI จริง—เพื่อทำให้การเปลี่ยนแปลงนั้นจับต้องได้
📌 ตัวอย่าง:แทนที่จะเขียนว่า "เราได้ปรับปรุงการมองเห็นงานสำหรับทีม" ให้แสดงสองแดชบอร์ด:
- หนึ่งในกระบวนการทำงานเก่าของลูกค้าที่มีกำหนดส่งงานล่าช้าและกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดที่กระจัดกระจาย
- หนึ่งในรูปแบบที่ปรับโครงสร้างใหม่พร้อมการจัดสรรงานอัตโนมัติและกระดานสปรินท์
9. เปลี่ยนคำรับรองให้เป็นเรื่องราวการเปลี่ยนแปลง
แทนที่จะขอคำชม ให้ขอเรื่องราว เมื่อลูกค้าพูดถึงสถานการณ์ของพวกเขาในอดีต ความหงุดหงิด สิ่งที่พวกเขาลองทำแล้วล้มเหลว และจุดเปลี่ยนเฉพาะที่งานของคุณเปลี่ยนผลลัพธ์ นั่นสร้างความรู้สึกเชื่อมโยง ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าจะเห็นตัวเองในเรื่องราวเหล่านั้นและตัดสินใจเข้าร่วมในใจ
📌 ตัวอย่าง:"หลังจากความพยายามสองครั้งที่ล้มเหลวในการขยายการดำเนินงานหลังการระดมทุน Series A ทีม SaaS ของเราถูกกดดันอย่างมาก ภายในหกสัปดาห์ [ชื่อของคุณ] ได้นำเมทริกซ์การตัดสินใจมาใช้ ออกแบบกระบวนการทำงานของทีมใหม่ และช่วยให้เราสามารถส่งมอบแผนงานได้เพิ่มขึ้น 3 เท่า ในที่สุดฉันก็รู้สึกว่าเรากำลังทำงานเป็นทีมเดียวกัน"
ใช้รูปแบบเรื่องราวนี้ในงานกรณีศึกษา หลักฐานทางสังคม หรืออีเมลขายของคุณ โครงสร้างดังนี้: ก่อน → พยายามและล้มเหลว → การแทรกแซง → ผลลัพธ์ → คำแนะนำสำหรับผู้อื่น
📮 ClickUp Insight: 24% ของพนักงานระบุว่างานที่ทำซ้ำๆ เป็นอุปสรรคต่อการทำงานที่มีความหมายมากขึ้น และอีก 24% รู้สึกว่าทักษะของตนไม่ได้รับการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ นั่นหมายถึงเกือบครึ่งหนึ่งของแรงงานรู้สึกถูกจำกัดความคิดสร้างสรรค์และถูกประเมินค่าต่ำเกินไป 💔
ClickUp ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนความสนใจกลับมาที่งานที่มีผลกระทบสูงได้ง่ายขึ้น ด้วยตัวแทน AI ที่สามารถตั้งค่าได้สะดวก และทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ต้องทำซ้ำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น เมื่องานใด ๆ ถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์ตัวแทน AI ของ ClickUpจะสามารถมอบหมายขั้นตอนต่อไปโดยอัตโนมัติ ส่งการแจ้งเตือน หรืออัปเดตสถานะของโครงการได้ ทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลาในการติดตามงานด้วยตัวเอง
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: STANLEY Security ลดเวลาที่ใช้ในการสร้างรายงานลง 50% หรือมากกว่า ด้วยเครื่องมือรายงานที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp—ช่วยให้ทีมงานมีเวลาโฟกัสกับการคาดการณ์มากขึ้น แทนที่จะต้องเสียเวลาไปกับการจัดรูปแบบเอกสาร
10. ออกแบบและแบ่งปันเครื่องมือวินิจฉัยที่สร้างความเร่งด่วน
แทนที่จะพยายามโน้มน้าวให้ลูกค้าเป้าหมายเชื่อว่าพวกเขาต้องการความช่วยเหลือจากคุณ ให้พวกเขาโน้มน้าวตัวเองแทน เครื่องมือวินิจฉัย เช่น รายการตรวจสอบความพร้อมคู่มือการตลาด การประเมินตนเอง หรือเครื่องคำนวณ ROI จะเปลี่ยนการสนทนาจากการโน้มน้าวไปสู่การค้นพบ
เครื่องมือเหล่านี้ทำให้คุณอยู่ในตำแหน่งของผู้เชี่ยวชาญในขณะที่ช่วยให้ลูกค้าค้นพบปัญหาที่พวกเขาไม่รู้ว่ามีความเร่งด่วน เมื่อทำถูกต้องแล้ว พวกมันจะทำให้บริการของคุณกลายเป็นขั้นตอนต่อไปที่สมเหตุสมผล
📌 ตัวอย่าง: สร้างเครื่องมือเช่น "The Team Alignment Scorecard"—แบบทดสอบ 10 คำถามที่เผยให้เห็นว่าทีมปฏิบัติการกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ และทีมผู้นำมีความไม่สอดคล้องกันมากเพียงใด จากคะแนนที่ได้รับ แนะนำให้ใช้ Leadership Sync Sprint ของคุณและเสนอการปรึกษาฟรีเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาด มันเปลี่ยนพลังงานจากการขายไปสู่การแก้ปัญหา
ClickUp ช่วยที่ปรึกษาบริหารการตลาดได้อย่างไร
การบริหารการตลาดในฐานะที่ปรึกษาหมายถึงการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง—จากการวางแผนภาพรวมไปจนถึงการดำเนินงานในแต่ละวัน—ในขณะที่ต้องให้ลูกค้าทุกคนรับรู้ความคืบหน้าและติดตามผลลัพธ์ที่ส่งมอบให้ตรงตามเป้าหมาย
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, มอบพื้นที่รวมศูนย์ให้คุณจัดการทุกสิ่งเหล่านั้นในที่เดียว และไม่ได้มีแค่ฟีเจอร์มากมายเท่านั้น แต่ยังถูกออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับวิธีการทำงานของคุณโดยเฉพาะ พร้อมความยืดหยุ่นที่รู้สึกได้ถึงความส่วนตัว
มาดูกันว่าClickUp สำหรับการตลาดสามารถช่วยยกระดับกลยุทธ์ของคุณได้อย่างไร
จัดระเบียบงานของคุณตามทีม ลูกค้า หรือแคมเปญโดยใช้ ClickUp Spaces
หากไม่มีระบบที่ชัดเจน แคมเปญจะยุ่งเหยิงอย่างรวดเร็ว เริ่มต้นโดยใช้ClickUp Spacesเพื่อจัดระเบียบงานตามทีมหรือลูกค้า ตัวอย่างเช่น คุณสามารถมี พื้นที่การตลาด ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับงานการตลาดเท่านั้น
ภายใน คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์สำหรับฟังก์ชันหลัก เช่นการจัดการการตลาดเนื้อหา การวิเคราะห์สื่อโฆษณา และการมองเห็นแคมเปญแบรนด์ ภายในแต่ละโฟลเดอร์ รายการจะแบ่งงานจริง (การเขียนข้อความ การออกแบบสื่อโฆษณา การสร้างหน้าแลนดิ้ง และอื่นๆ) ออกเป็นรายละเอียดมากขึ้น เช่น รายการ "แคมเปญ LinkedIn ไตรมาสที่ 3" ภายในโฟลเดอร์โซเชียลมีเดีย
แต่ละรายการสามารถบรรจุงานจริงได้: การเขียนข้อความโฆษณา, การออกแบบสื่อสร้างสรรค์, และการสร้างหน้าแลนดิ้งเพจ
กำหนด KPI การตลาดที่สามารถวัดผลได้ ด้วย ClickUp Goals
ผลลัพธ์ทางการตลาดของคุณต้องสามารถวัดผลได้ และClickUp Goalsช่วยให้คุณทำเช่นนั้นได้อย่างแม่นยำ สมมติว่าลูกค้าต้องการเพิ่มจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ (webinar) ขึ้น 30% ในไตรมาสนี้ คุณสามารถตั้งเป้าหมายนี้ให้เป็นเป้าหมายที่วัดผลได้ เชื่อมโยงโดยตรงกับงานต่างๆ เช่น การสร้างหน้าแลนดิ้ง การส่งอีเมลประชาสัมพันธ์ และการอนุมัติงบประมาณโฆษณา และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ในทุกขั้นตอนการทำงาน
ด้วยการใช้ ClickUp คุณสามารถขับเคลื่อนการเติบโตได้ เพราะคุณรู้อยู่เสมอว่าอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนธุรกิจ—และลูกค้าของคุณก็รู้เช่นกัน
สร้างเนื้อหาและข้อมูลเชิงลึกได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย ClickUp Brain
เมื่อคุณกำลังรีบ (และพูดตามตรง นั่นเกิดขึ้นบ่อย),ClickUp Brain—ผู้ช่วย AI ในตัวแพลตฟอร์ม—จะกลายเป็นนักกลยุทธ์เนื้อหาเบื้องหลังของคุณ
ต้องการสร้างโครงร่างบทความบล็อกสรุปการประชุมให้คำปรึกษา หรือเขียนข้อความโฆษณาใหม่ตามแนวทางโทนเสียงใช่ไหม? Brain สามารถทำได้ภายในงานและเอกสารของคุณ โดยทุกอย่างจะอยู่ในพื้นที่ ClickUp ของคุณเอง คุณยังสามารถเข้าถึง LLMS หลายตัวภายใน Brain เพื่อรองรับงานการตลาดที่หลากหลายของคุณได้อีกด้วย!
เน้นย้ำถึงข้อได้เปรียบหลักของ ClickUp Brain สำหรับการตลาด, Yvi Heimann, ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพทางธุรกิจ, กล่าวว่า:
เราสามารถลดเวลาที่ใช้ในกระบวนการทำงานบางอย่างลงได้ครึ่งหนึ่ง โดยสามารถสร้างแนวคิด กรอบการทำงาน และกระบวนการต่าง ๆ ได้ทันทีและโดยตรงใน ClickUp
เราสามารถลดเวลาที่ใช้ในกระบวนการทำงานบางอย่างลงได้ครึ่งหนึ่ง โดยสามารถสร้างแนวคิด กรอบการทำงาน และกระบวนการต่าง ๆ ได้ทันทีและใน ClickUp
ทำให้กระบวนการตลาดแบบแมนนวลง่ายขึ้นด้วย ClickUp Automations
ClickUp Automationsคือที่ที่ความสงบของคุณได้รับการรักษา แทนที่จะเสียเวลาไปกับการจัดการงาน คุณสามารถทำให้สิ่งต่าง ๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น การส่งข้อความ Slack เมื่องานถึงสถานะ "ต้องการตรวจสอบ" หรือการมอบหมายงานย่อยสำหรับความคิดเห็นของลูกค้าเมื่อคุณได้รับอีเมลของพวกเขา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ที่คุณไม่อยากจัดการซ้ำแล้วซ้ำอีก
📚 อ่านเพิ่มเติม: กลยุทธ์การให้คำปรึกษาที่ดีที่สุดเพื่อขยายธุรกิจของคุณ
สร้างแผนที่สามารถทำซ้ำได้ ด้วยเทมเพลตแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ของ ClickUp
การไม่เริ่มต้นใหม่ทุกครั้งที่คุณติดต่อกับลูกค้าสามารถเสริมสร้างตัวชี้วัดประสิทธิภาพการตลาดของคุณได้ ท้ายที่สุดแล้ว เวลาที่ประหยัดได้ก็คือเวลาที่ได้กลับมา
เทมเพลตแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ของ ClickUp มาพร้อมกับ สถานะที่กำหนดเองอย่างครบถ้วนเพื่อให้ตรงกับกระบวนการทำงานจริง เช่น "การวิจัยเบื้องต้น" "ร่างกลยุทธ์" "การตรวจสอบของลูกค้า" และ "การอนุมัติขั้นสุดท้าย"
เมื่อใช้ร่วมกับ Board View คุณจะได้รับกระบวนการแบบลากและวางเพื่อจัดการการพัฒนาการตลาดเพื่อการเติบโตในระดับสูงอย่างเห็นได้ชัด เพียงพลิกไปที่ Doc View เพื่อดูเรื่องราวการวางแผน หรือ Timeline View เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับงานที่ต้องส่งมอบในแต่ละสัปดาห์
ดำเนินการแคมเปญอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตการจัดการแคมเปญการตลาดของ ClickUp
เมื่อคุณอยู่ในโหมดดำเนินการแคมเปญ คุณควรลองใช้เทมเพลตการจัดการแคมเปญการตลาดของ ClickUp
มันรวมถึงสถานะที่กำหนดเอง เช่น "กำลังบรรยาย," "กำลังผลิต," "ตรวจสอบคุณภาพ," "กำหนดเวลา," และ "ใช้งาน," เพื่อให้คุณสามารถติดตามงานสร้างสรรค์ในทุกจุดสัมผัสได้ ต้องการกรองสินทรัพย์ตามลูกค้า, ภูมิภาค, หรือทีมหรือไม่? ใช้มุมมองรายการหรือมุมมองปฏิทินเพื่อจัดข้อมูลของคุณตามที่คุณต้องการ
คุณสามารถตั้งค่ามุมมอง Gantt สำหรับการเปิดตัวที่ใหญ่ขึ้นซึ่งต้องการการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานต่างๆ ได้ด้วย
สร้างภาพกลยุทธ์และแนวคิดด้วย ClickUp Whiteboards
สำหรับงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างการวางแผนการเปลี่ยนทิศทางแบรนด์หรือการวางแผนเส้นทางการเดินทางของลูกค้าClickUp Whiteboardsคืออาวุธลับของคุณ มันช่วยให้คุณวาดความคิดของคุณออกมาเป็นภาพ เชื่อมโยงความคิดไปสู่แผนการที่สามารถทำได้จริง
ส่วนที่ดีที่สุด? คุณสามารถเปลี่ยนความคิดของคุณให้กลายเป็นงานและมอบหมายได้โดยตรงจากบอร์ด—ทั้งหมดนี้ในขณะที่ให้ทีมที่อยู่ไกลและในสำนักงานอยู่ในหน้าเดียวกัน
ติดตาม KPI และ ROI ของแคมเปญด้วยแดชบอร์ด ClickUp
เมื่อคุณต้องการรวบรวมทุกอย่างให้เป็นระบบและดูเป็นมืออาชีพเมื่อต้องนำเสนอกับลูกค้าClickUp Dashboardsจะช่วยให้คุณสร้างแผงรายงานแบบเรียลไทม์ได้อย่างง่ายดาย แสดงจำนวนแคมเปญที่กำลังดำเนินการอยู่ ความคืบหน้าสู่เป้าหมายประจำเดือน หรือติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง—ไม่ต้องเสียเวลาทำรายงานในนาทีสุดท้ายอีกต่อไป
การตั้งค่านี้—เป้าหมาย, สมอง, ระบบอัตโนมัติ, แม่แบบพร้อมมุมมองและสถานะที่กำหนดเอง—มอบการควบคุมกระบวนการทางการตลาดของคุณอย่างสมบูรณ์ คุณจะส่งมอบงานได้เร็วขึ้น, ทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น, และสร้างความไว้วางใจระยะยาวกับลูกค้า ทั้งหมดนี้ในขณะที่ทำให้การทำงานประจำวันของคุณง่ายขึ้น
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ที่ปรึกษาทำในการตลาด
แม้แต่ที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์มากที่สุดก็อาจตกหลุมพรางทางการตลาดที่เสียเวลา ความไว้วางใจ และแรงผลักดันได้ นี่คือรายการที่ชัดเจนของข้อผิดพลาดทางการตลาดที่ที่ปรึกษาทำบ่อยพร้อมวิธีแก้ไขเฉพาะสำหรับแต่ละข้อ
|คุณกำลังพลาดตรงไหนอยู่?
|ทำไมถึงเป็นปัญหา?
|วิธีแก้ไข
|พยายามที่จะดึงดูดทุกคน
|การสื่อสารที่กว้างเกินไปไม่สามารถดึงดูดลูกค้าที่เหมาะสมได้ และทำให้ตำแหน่งทางการตลาดอ่อนแอลง
|กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนและปรับแต่งข้อความของคุณให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรม ปัญหา หรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
|การพึ่งพาการแนะนำเท่านั้น
|การแนะนำลูกค้าอาจลดลงและไม่สามารถขยายได้
|ลงทุนในคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง, SEO, การติดต่อผ่าน LinkedIn, หรือเว็บบินาร์เพื่อสร้างช่องทางที่มั่นคง
|การละเลยแบรนด์ส่วนบุคคล
|การมีตัวตนออนไลน์ที่ล้าสมัยหรือไม่สอดคล้องกันทำให้ความน่าเชื่อถือลดลง
|รักษาเว็บไซต์มืออาชีพ, การมีอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์, และกรณีศึกษาของคุณให้ทันสมัยและสอดคล้องกับบริการของคุณ
|การทำให้ข้อเสนอคุณค่าซับซ้อนเกินไป
|ศัพท์เฉพาะและความซับซ้อนทำให้ลูกค้าที่มีศักยภาพสับสนและทำให้การตัดสินใจล่าช้า
|ใช้ภาษาที่เรียบง่าย เน้นประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ โดยเน้นผลลัพธ์ ไม่ใช่แค่บริการ
|การละเลยการติดตามประสิทธิภาพ
|หากไม่มีข้อมูล คุณไม่สามารถปรับปรุงหรือพิสูจน์ความคุ้มค่าของความพยายามทางการตลาดของคุณได้
|กำหนดKPI การตลาดและใช้เครื่องมือเช่น ClickUp Dashboards หรือ Google Analytics เพื่อติดตามสิ่งที่ได้ผล
|การตลาดไม่สม่ำเสมอ
|ความพยายามที่ไม่ต่อเนื่องนำไปสู่การพลาดโอกาสและการลดทอนคุณค่าของแบรนด์
|สร้างปฏิทินการตลาดและใช้เทมเพลตหรือระบบอัตโนมัติเพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอ
|มุ่งเน้นเฉพาะบริการ ไม่ใช่ปัญหาของลูกค้า
|นำไปสู่การสื่อสารที่มุ่งเน้นตนเองซึ่งไม่สอดคล้องกับผู้รับสาร
|จัดกรอบข้อเสนอของคุณให้สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาและความต้องการผลลัพธ์ของลูกค้า
สร้างระบบการตลาด ไม่ใช่แค่การมีตัวตน ด้วย ClickUp
ลองนึกถึงที่ปรึกษาที่ดีที่สุดที่คุณรู้จัก อาจเป็นนักวางกลยุทธ์ที่จดหมายข่าวรายสัปดาห์ของเขาตรงใจคุณเสมอ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการดำเนินงานที่สร้างเครื่องมือตรวจสอบฟรีสุดเจ๋งซึ่งคุณเห็นในฟีดอยู่บ่อยครั้ง พวกเขาไม่ได้ปล่อยให้ตัวเองเป็นที่รู้จักโดยบังเอิญ แต่ได้สร้างระบบรอบตัวเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจจากชื่อเสียงนั้น
พวกเขาไม่ได้กลายเป็นที่ปรึกษาเพียงเพราะเก่งในงานของตัวเอง แต่พวกเขาเป็นที่รู้จักเพราะดูแลการตลาดของตัวเองด้วยความใส่ใจเช่นเดียวกับที่มอบให้กับงานของลูกค้า นั่นแหละคือความได้เปรียบที่แท้จริง
ClickUp ช่วยให้สิ่งนั้นเป็นไปได้ วางแผนช่องทางของคุณใน Whiteboards ร่างคู่มือและลำดับการตลาดทางอีเมลใน Docs ใช้ ClickUp Brain เพื่อเปลี่ยนไอเดียคร่าวๆ ให้เป็นเนื้อหาที่ฟังดูเป็นธรรมชาติเหมือนคุณในวันที่คุณรู้สึกดี ด้วยพื้นที่เฉพาะสำหรับงานด้านการตลาด การขาย และการส่งมอบ งานของคุณจะเชื่อมโยงกันอยู่เสมอ—และคุณก็เช่นกัน
พร้อมที่จะสร้างเครื่องจักรทางการตลาดที่ทำงานได้ดีไม่แพ้ผลงานของคุณให้กับลูกค้าหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpและเริ่มเปลี่ยนกลยุทธ์ให้กลายเป็นความสำเร็จได้ในวันนี้