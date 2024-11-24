วิธีเป็นผู้ให้คำปรึกษา: คำแนะนำและเครื่องมือ

คุณเป็นผู้ที่ริเริ่มด้วยตนเองและมีเครือข่ายที่พัฒนาอย่างดีหรือไม่? คุณมีจุดแข็งเฉพาะทางที่สามารถช่วยให้บริษัทเติบโตได้หรือไม่? ถ้าใช่ อาชีพที่ปรึกษาอาจเหมาะกับคุณก็ได้ แตกต่างจากภาพลักษณ์ที่ได้รับความนิยม ที่ปรึกษาไม่ได้เพียงแค่เสนอแนะการปรับปรุงเท่านั้น แต่พวกเขายังท้าทายสถานะเดิมอีกด้วย พร้อมด้วยมุมมองจากภายนอก พวกเขานำความชัดเจนมาให้ ให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วแต่ยั่งยืน
โดยพื้นฐานแล้ว พวกเขาคือผู้แก้ปัญหาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน บทบาทของพวกเขาครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหา ไปจนถึงการวางแผนกลยุทธ์ การดำเนินการ การจัดการการเปลี่ยนแปลง การถ่ายทอดความรู้ และการบริหารโครงการ
ไม่ว่าพวกเขาจะมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใดหรือในขอบเขตใด อิทธิพลของพวกเขาก็ยังคงเปลี่ยนแปลงองค์กรไปอย่างถาวรแม้จะพ้นจากตำแหน่งไปแล้วก็ตาม คุณรู้สึกตื่นเต้นแล้วหรือยัง?
ในบล็อกนี้ เราจะแบ่งปันทรัพยากรทั้งหมดและคู่มือแบบทีละขั้นตอนที่คุณจำเป็นต้องมีเพื่อก้าวสู่การเป็นที่ปรึกษา มาเริ่มกันเลย! 🚀
ใครคือผู้ให้คำปรึกษา?
ที่ปรึกษาคือผู้เชี่ยวชาญที่ถูกจ้างมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนชุดหนึ่ง พวกเขาวิเคราะห์ วางแผนกลยุทธ์ และนำเสนอแนวทางแก้ไขในสาขาความเชี่ยวชาญของตน บริษัทมักหันไปขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาเมื่อเผชิญกับความท้าทายที่ใหญ่เกินไปหรือเมื่อต้องเผชิญกับพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคยสำหรับพนักงานที่มีอยู่
ประเภทของที่ปรึกษา
หากคุณกำลังพิจารณาอาชีพที่ปรึกษานี่คือประเภทที่ปรึกษาทั่วไปพร้อมข้อกำหนดเฉพาะที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้:
|ประเภทการให้คำปรึกษา
|ทักษะสำคัญที่ต้องการ
|ประวัติโดยทั่วไป
|ข้อดี
|ข้อเสีย
|ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
|การแก้ปัญหา, การคิดเชิงกลยุทธ์, ทักษะการสื่อสาร
|ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, การจัดการธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์
|การสัมผัสกับอุตสาหกรรมที่หลากหลาย, ศักยภาพในการหารายได้สูง
|ทำงานเป็นเวลานาน, แรงกดดันสูง
|ที่ปรึกษาทางการเงิน
|การคิดวิเคราะห์, การสร้างแบบจำลองทางการเงิน, การทำนาย
|การเงิน, บัญชี, เศรษฐศาสตร์
|ความต้องการสูง, ค่าตอบแทนที่คุ้มค่า
|ต้องการใบรับรอง (เช่น CFA, CPA) และมีการแข่งขันสูง
|ที่ปรึกษาด้านไอที
|ทักษะทางเทคนิค, การจัดการโครงการ, ความสามารถในการปรับตัว
|วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมศาสตร์
|ความต้องการสูงเนื่องจากการพึ่งพาเทคโนโลยี โครงการที่หลากหลาย
|เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
|ที่ปรึกษากฎหมาย
|ความรู้ด้านกฎระเบียบ, การเจรจาต่อรอง, การจัดการความเสี่ยง
|ปริญญาทางกฎหมาย, ใบรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนด
|ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง, ความต้องการที่มั่นคง
|มีความรับผิดชอบสูง ต้องการผู้ที่มีพื้นฐานทางกฎหมาย
|ที่ปรึกษาด้านการปฏิบัติการ
|การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ, โลจิสติกส์, การตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน
|การจัดการการผลิต, วิศวกรรมอุตสาหการ
|ผลกระทบที่จับต้องได้, โอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพ
|งานละเอียด อาจซ้ำซาก
ขั้นตอนในการเป็นที่ปรึกษา
การเป็นที่ปรึกษาต้องการให้คุณสร้างทักษะที่จำเป็น, ได้รับประกาศนียบัตรการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้อง, และสร้างแผนอาชีพที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคุณ.
นี่คือขั้นตอนที่จะพาคุณเข้าใกล้อาชีพที่ปรึกษาในฝันของคุณมากขึ้น มาสำรวจกัน:
ขั้นตอนที่ 1: ระบุความเชี่ยวชาญของคุณ
ความเชี่ยวชาญของคุณคือแกนหลักของธุรกิจที่ปรึกษาของคุณ มันไม่ใช่แค่สิ่งที่คุณรู้—แต่มันคือสิ่งที่ทำให้คุณแตกต่าง เริ่มต้นด้วยการค้นหาว่าความรู้ของคุณแข็งแกร่งที่สุดในด้านใด
ถามตัวเองว่า:
❓คุณแก้ปัญหาอะไรเป็นประจำ?
❓คุณมีทักษะพิเศษอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นและสามารถนำมาใช้กับทีมนี้ได้บ้าง?
แต่จงจำไว้ว่า ความเชี่ยวชาญจะพาคุณไปได้ไกลเพียงเท่านั้น หากไม่มีใครต้องการมัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทักษะของคุณสอดคล้องกับแนวโน้มปัจจุบันและสิ่งที่ตลาดต้องการ ด้วยวิธีนี้ คุณจะไม่เพียงแค่มีความรู้เท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญอีกด้วย
ขั้นตอนที่ 2: รับใบรับรองและการศึกษาที่เหมาะสม
การรับรองการให้คำปรึกษาในอุตสาหกรรมเฉพาะทางมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความน่าเชื่อถือ
ในความเป็นจริง งานวิจัยชี้ให้เห็นว่ามากกว่า90% ของที่ปรึกษาลงทุนในหลักสูตรการโค้ช หรือการให้คำปรึกษาเพื่อเป็นที่ปรึกษา
สาขาต่าง ๆ ต้องการการรับรองที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น หากต้องการเป็นที่ปรึกษาการจัดการที่ได้รับการรับรอง คุณสามารถพิจารณาการรับรองCertified Management Consultant(CMC) หรือ Project Management Professional (PMP) ได้ แต่ถ้าความสนใจของคุณอยู่ในด้านไอที คุณควรเลือกการรับรองCertified Information Systems Security Professional (CISSP)การรับรองเหล่านี้บ่งบอกถึงความสามารถให้กับลูกค้าที่มีศักยภาพ
ขั้นตอนที่ 3: ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
เมื่อคุณผสานการรับรองเหล่านี้กับประสบการณ์จริงในโลกการทำงาน ศักยภาพในการหารายได้ของคุณสามารถทะยานขึ้นได้จริง ๆ
รายงาน Statista ปี 2023เปิดเผยว่า บริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการมีรายได้ต่อปีอยู่ที่ 212,000 ดอลลาร์ต่อที่ปรึกษาหนึ่งคน
หากคุณต้องการที่จะเป็นผู้ให้คำปรึกษาทางการตลาด นี่คือสิ่งที่คุณสามารถลองทำได้:
➡️ เริ่มต้นด้วยการฝึกงานในด้านการตลาดเพื่อสร้างความรู้พื้นฐาน
➡️ สมัครงานประจำที่เอเจนซี่การตลาด บริหารจัดการแคมเปญและพัฒนาทักษะที่จำเป็น
➡️ เริ่มทำงานฟรีแลนซ์ให้กับธุรกิจขนาดเล็ก ช่วยพวกเขาปรับปรุงกลยุทธ์การตลาด
➡️เปิดตัวธุรกิจที่ปรึกษาการตลาดของคุณเอง โดยใช้ประสบการณ์ที่หลากหลายจากหลากหลายอุตสาหกรรม
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณกำลังเปลี่ยนจากงานในองค์กรใหญ่ ให้ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายของคุณ เสนอบริการให้คำปรึกษาแก่เพื่อนร่วมงานเก่า สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจความคาดหวังของลูกค้าในขณะที่ปรับปรุงแนวทางของคุณ
ขั้นตอนที่ 4: สร้างแบรนด์ส่วนตัว
การสร้างแบรนด์ส่วนตัวนั้นไปควบคู่กับการสะสมประสบการณ์ เมื่อคุณเข้าร่วมฝึกงานและทำโปรเจกต์ฟรีแลนซ์ และในที่สุดก็เปิดตัวธุรกิจที่ปรึกษาของคุณเอง แบรนด์ส่วนตัวที่แข็งแกร่งจะช่วยให้คุณดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้น สร้างโอกาสใหม่ๆ และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวคุณเอง
โปรไฟล์ LinkedIn ของคุณเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการสร้างแบรนด์ของคุณ อัปเดตเป็นประจำด้วยความสำเร็จของคุณ, ประกาศนียบัตร, และทักษะใหม่ ๆ
นี่คือคำแนะนำสำหรับการสร้างแบรนด์ส่วนตัวของคุณบน LinkedIn:
✅ รวมคำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไว้ในโปรไฟล์ของคุณเพื่อเพิ่มการมองเห็น
✅ โพสต์คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและแสดงความคิดเห็นในโพสต์ของผู้อื่นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับเพื่อนร่วมวงการ
✅ เพิ่มสื่อ เช่น การนำเสนอ วิดีโอ หรือแกลเลอรีหมุน เพื่อแสดงความรู้ของคุณ
✅ เข้าร่วมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกในอุตสาหกรรมและร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาของคุณ
อ่านเพิ่มเติม:10 ตัวอย่าง/เทมเพลตเรซูเม่สำหรับที่ปรึกษา
ขั้นตอนที่ 5: สร้างแผนธุรกิจที่ปรึกษา
การเริ่มต้นบริษัทที่ปรึกษาอาจดูเป็นเรื่องที่ท้าทาย โดยเฉพาะเมื่อคุณไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนหรือจะวางตำแหน่งตัวเองในฐานะที่ปรึกษาอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
เริ่มต้นด้วยการมีลูกค้าในอุดมคติอยู่ในใจ ศึกษาอุตสาหกรรมและปัญหาที่พวกเขาเผชิญเพื่อค้นหาลูกค้าสำหรับธุรกิจที่ปรึกษาของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นที่ปรึกษาธุรกิจด้านการเงิน จุดเน้นของคุณอาจอยู่ที่เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน
เพื่อให้โดดเด่น ให้ชี้แจงสิ่งที่คุณนำเสนออย่างชัดเจน และแสดงให้เห็นถึงความฉลาดทางธุรกิจของคุณ. สิ่งนี้จะช่วยคุณดึงดูดลูกค้าที่เหมาะสม. จากนั้น ให้สร้าง กลยุทธ์การตลาดหลายช่องทาง เพื่อใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มต่าง ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจของคุณให้ดียิ่งขึ้น.
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: คุณยังสามารถพิจารณาใช้ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการให้คำปรึกษาเพื่อจัดระเบียบกระบวนการทางธุรกิจและสร้างและดูแลเครือข่ายของคุณได้
ขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ แต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้ ในฐานะที่ปรึกษา การขายบริการของคุณให้ดีย่อมเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน มาทำความเข้าใจกันว่าจะทำอย่างไรให้โดดเด่นท่ามกลางกลุ่มที่ปรึกษาที่ขายบริการเหมือนกับคุณ
การตลาดตัวเองในฐานะที่ปรึกษา
เพื่อขยายธุรกิจที่ปรึกษาของคุณ การสร้างแบรนด์ส่วนตัวและการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง นี่คือกลยุทธ์หลักที่ควรพิจารณา:
1. การสร้างเครือข่าย
การสร้างเครือข่ายเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมและลูกค้าที่มีศักยภาพ งานอีเวนต์ของอุตสาหกรรม การประชุม และเวิร์กช็อปเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยม ในการพบปะลูกค้าและผู้ร่วมงานที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมที่ปรึกษา
ตัวอย่างเช่นการประชุม CMC นานาชาติรวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆและแม้แต่นักศึกษาที่ต้องการก้าวเข้าสู่วงการนี้ ในทำนองเดียวกันFuture Proof Festivalเป็นงานพบปะประจำปีสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้บริหารด้านการจัดการความมั่งคั่ง ผู้จัดการสินทรัพย์ และผู้ประกอบการสตาร์ทอัพหน้าใหม่
2. ใช้การตลาดออนไลน์
กระบวนการออนไลน์ที่แข็งแกร่งสามารถเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ ๆ ที่น่าตื่นเต้นได้
นี่คือขั้นตอนสำคัญในการขยายเครือข่ายของคุณ:
- สร้างเว็บไซต์มืออาชีพ: ระบุบริการของคุณอย่างชัดเจน รวมคำรับรองจากลูกค้า และทำให้ผู้เข้าชมเข้าใจได้ง่ายว่าคุณสามารถช่วยพวกเขาได้อย่างไร
- ปรับปรุงโปรไฟล์ LinkedIn ของคุณ: ใช้หัวข้อที่ดึงดูดความสนใจ เขียนสรุปที่น่าสนใจ และระบุประสบการณ์ของคุณอย่างละเอียด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรไฟล์ของคุณสะท้อนถึงบุคลิกและความเชี่ยวชาญของคุณ
- สร้างอำนาจ: เขียนบล็อกโพสต์หรือบทความที่แก้ไขปัญหาที่พบบ่อยในกลุ่มเป้าหมายของคุณ
- ใช้สื่อสังคมออนไลน์: ใช้แพลตฟอร์มเช่น Twitter, Facebook, และ Instagram เพื่อแบ่งปันเนื้อหาของคุณและมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
3. เสนอทรัพยากรฟรี
การมอบทรัพยากรฟรีเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างความไว้วางใจและแสดงทักษะของคุณ พิจารณาสร้าง eBook, รายการตรวจสอบ, หรือคู่มือที่แก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันซึ่งลูกค้าของคุณเผชิญอยู่
การจัดสัมมนาออนไลน์ฟรีเป็นอีกวิธีที่ยอดเยี่ยมในการแบ่งปันความเชี่ยวชาญของคุณและมีส่วนร่วมกับผู้ชมของคุณอย่างมีนัยสำคัญ ทรัพยากรเหล่านี้มอบคุณค่าและให้ลูกค้าที่มีศักยภาพได้สัมผัสประสบการณ์การทำงานร่วมกับคุณ
การบริหารธุรกิจที่ปรึกษาของคุณ
สมมติว่าคุณสามารถเริ่มต้นธุรกิจที่ปรึกษาของคุณได้แล้ว แล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไร? การบริหารบริษัทที่ปรึกษาต้องการมากกว่าแค่ความเชี่ยวชาญในสาขาของคุณ มันต้องการการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในเครื่องมือและทรัพยากรที่เหมาะสมสำหรับการติดตามเวลา, การจัดการงาน, การออกใบแจ้งหนี้, เป็นต้น เครื่องมือที่เหมาะสมเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้า
นอกจากนี้ เครื่องมือเหล่านี้ยังสามารถช่วยคุณจัดการโครงการหลายโครงการพร้อมกัน ติดตามความคืบหน้า และทำให้แน่ใจว่ากำหนดเวลาจะถูกปฏิบัติตามโดยไม่ลดคุณภาพ. มาค้นหาเครื่องมือที่เหมาะกับคุณไปด้วยกัน.
เครื่องมือสำหรับดำเนินธุรกิจที่ปรึกษา
ClickUpเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ทรงพลัง ช่วยให้ผู้ใช้จัดการขั้นตอนการทำงานและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ด้วยคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้และอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ClickUp ทำให้การติดตามงาน, โครงการ, และการสื่อสารง่ายขึ้น
เครื่องมือนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการรับมือกับความท้าทายเฉพาะของการดำเนินธุรกิจที่ปรึกษา นี่คือวิธีการ:
จัดการโครงการให้คำปรึกษาหลายโครงการด้วย ClickUp Tasks
ClickUp Tasksช่วยให้คุณแบ่งงานของคุณออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ง่าย และมั่นใจได้ว่าแต่ละขั้นตอนถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน พร้อมมอบหมายความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม วิธีการที่มีโครงสร้างนี้จะช่วยให้คุณ:
- สร้างรายการงานที่ละเอียด: ระบุทุกแง่มุมของโครงการ ตั้งแต่การประชุมกับลูกค้าครั้งแรกไปจนถึงงานที่ต้องส่งมอบในขั้นสุดท้าย แต่ละงานสามารถรวมคำอธิบาย กำหนดเวลา และงานย่อย ทำให้ง่ายต่อการติดตามความคืบหน้าและรักษาความเป็นระเบียบ
- มอบหมายบทบาทและความรับผิดชอบ: มอบหมายงานเฉพาะให้กับสมาชิกในทีมโดยระบุให้ชัดเจนว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนของโครงการ
- กำหนดลำดับความสำคัญและกำหนดเวลา: ด้วยความสามารถในการกำหนดระดับความสำคัญและกำหนดวันครบกำหนดสำหรับแต่ละงาน คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดและรักษาโครงการให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง: ปรับแต่งงานของคุณให้ละเอียดยิ่งขึ้นด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองซึ่งเหมาะกับความต้องการในการให้คำปรึกษาของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้, ข้อเสนอแนะจากลูกค้า, หรือขั้นตอนของโครงการ คุณสามารถรวบรวมข้อมูลที่สำคัญที่สุดต่อธุรกิจของคุณได้
บันทึกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้อย่างถูกต้องด้วยระบบติดตามเวลาในตัว
คุณสมบัติการติดตามเวลาของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถทราบได้อย่างชัดเจนว่าคุณใช้เวลาไปกับแต่ละงานมากน้อยเพียงใด ซึ่งช่วยให้การเรียกเก็บเงินและการจัดการโครงการเป็นไปอย่างถูกต้อง คุณสมบัติการติดตามเวลาของ ClickUp มอบประโยชน์มากมายให้กับผู้ให้คำปรึกษา เช่น:
- บันทึกเวลาโดยละเอียด: คุณสามารถบันทึกเวลาที่ใช้ไปกับแต่ละงานได้อย่างง่ายดาย ทำให้มีบันทึกที่ชัดเจนซึ่งสามารถอ้างอิงได้ในภายหลัง
- ฟังก์ชันตัวจับเวลา: ตัวจับเวลาในตัวช่วยให้คุณติดตามเวลาได้แบบเรียลไทม์ หมดปัญหาการคาดเดาว่างานแต่ละอย่างใช้เวลานานแค่ไหน
- ชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ vs. ชั่วโมงที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้: จัดหมวดหมู่ชั่วโมงได้อย่างง่ายดายว่าเป็นชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้หรือชั่วโมงที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ เพื่อให้คุณออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้องสำหรับงานที่ดำเนินการ
- การผสานรวมกับเครื่องมือออกใบแจ้งหนี้: ClickUp สามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์ออกใบแจ้งหนี้ที่ได้รับความนิยมเพื่อทำให้การเรียกเก็บเงินเป็นไปอย่างราบรื่น คุณสามารถเปลี่ยนเวลาที่ติดตามเป็นใบแจ้งหนี้ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยลดภาระงานด้านการบริหารจัดการ
สื่อสารกับลูกค้าและสมาชิกในทีมอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp Chat
ที่ปรึกษาต้องจัดการกับลูกค้าและโครงการหลายอย่างพร้อมกันClickUp Chatช่วยให้สามารถสื่อสารกับสมาชิกในทีมและลูกค้าได้ทันที ลดความล่าช้าและปรับปรุงการตอบสนอง ไม่ว่าคุณจะต้องการคำชี้แจงอย่างรวดเร็วหรือต้องการระดมความคิด คุณสามารถทำได้ทั้งหมดในเวลาจริง
มันเก็บการสื่อสารทั้งหมดไว้ในที่เดียวแทนที่จะกระจัดกระจายในอีเมลหรือข้อความต่างๆ บนแพลตฟอร์มต่างๆ—ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างแอปหลายๆ ตัวอีกต่อไป เฮ้อ!
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเชื่อมโยงการสนทนาโดยตรงกับงานได้อีกด้วย ClickUp Chat ช่วยให้คุณ:
- สร้างช่องทางเฉพาะ: จัดตั้งช่องแชทสำหรับโครงการหรือลูกค้าเฉพาะ เพื่อรักษาการสนทนาให้เป็นระเบียบ
- ประวัติการค้นหาได้: เข้าถึงประวัติการสนทนาที่สามารถค้นหาได้เพื่อค้นหาการสนทนาและการตัดสินใจในอดีตได้อย่างง่ายดาย
- การแท็กและการกล่าวถึง: ใช้แท็กและการกล่าวถึงเพื่อเน้นข้อความที่สำคัญ ตัวอย่างเช่น แท็กสมาชิกในทีมในแชทเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาเห็นคำขอความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับการนำเสนอ
- การเข้าถึงผ่านมือถือ: เชื่อมต่อกับ ClickUp Chat บนอุปกรณ์มือถือของคุณ ไม่ว่าคุณจะอยู่นอกสถานที่หรือเดินทาง คุณสามารถตรวจสอบกับทีมของคุณหรือตอบกลับคำถามของลูกค้าได้ทันที
ทำให้งานให้คำปรึกษาเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Brain
ClickUp Brainสามารถช่วยคุณได้ในหลายวิธี เช่น การระดมความคิด การทำงานซ้ำ ๆ ให้เป็นอัตโนมัติ การวิเคราะห์ข้อมูล และแม้กระทั่งการสร้างเนื้อหา
นี่คือวิธี:
การสร้างไอเดีย: เมื่อทำงานในเซสชั่นกลยุทธ์ของลูกค้า คุณสามารถใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างไอเดียที่เหมาะกับอุตสาหกรรมของลูกค้าได้
ตัวอย่าง: สมมติว่าคุณกำลังให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในวงการสุขภาพที่ต้องการปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย คุณสามารถป้อนปัญหาเฉพาะของพวกเขา และ ClickUp Brain จะแนะนำกลยุทธ์การมีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ เช่น การให้คำปรึกษาทางไกล โปรแกรมสุขภาพส่วนบุคคล เป็นต้น
การทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ: บริษัทที่ปรึกษาหลายแห่งส่งรายงานที่คล้ายกันให้กับลูกค้าหลังจากแต่ละขั้นตอนของโครงการ ClickUp Brain สามารถทำให้การสร้างรายงานเหล่านี้เป็นอัตโนมัติได้
ตัวอย่าง: หลังจากเสร็จสิ้นโครงการที่ปรึกษาด้านการจัดการ ClickUp Brain สามารถสร้างเทมเพลตรายงานที่ดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเชิงลึก และขั้นตอนต่อไป โดยช่วยให้คุณปรับแต่งได้อย่างรวดเร็วสำหรับลูกค้าแต่ละรายโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด
การสร้างเนื้อหา: เมื่อร่างข้อเสนอสำหรับลูกค้าที่มีศักยภาพ ClickUp Brain สามารถช่วยได้โดยดึงข้อมูลจากข้อเสนอที่ประสบความสำเร็จในอดีตของคุณ
ตัวอย่าง: หากคุณกำลังเตรียมข้อเสนอสำหรับลูกค้าด้านบริการทางการเงิน สามารถแนะนำการเพิ่มส่วนต่างๆ ตามข้อเสนอที่ผ่านมาที่มีประสิทธิภาพ เช่น การจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การวิเคราะห์คู่แข่งและการเปรียบเทียบมาตรฐาน เป็นต้น
แบบแผนโครงการให้คำปรึกษา
แม้ว่าฟีเจอร์เหล่านี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานส่วนใหญ่ของคุณแต่แม่แบบแผนโครงการที่ปรึกษาโดย ClickUpจะช่วยให้คุณจัดระเบียบโครงการ กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน และติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น
นี่คือวิธีที่มันสามารถช่วยคุณจัดการงานของคุณได้ในทุกๆ วัน:
- สถานะงาน (ต้องทำ, กำลังดำเนินการ): ติดตามสถานะงานได้อย่างง่ายดายว่างานอยู่ในสถานะค้างหรือกำลังดำเนินการอยู่
- กำหนดส่ง: กำหนดเส้นตายที่ชัดเจนเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเสร็จสิ้นตามเวลา
- ทรัพยากร: จัดสรรวัสดุหรือเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับแต่ละงาน หากคุณกำลังจัดเวิร์กช็อป คุณอาจรวมทรัพยากร เช่น ซอฟต์แวร์นำเสนอ เอกสารแจก หรือรายการอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่างานดำเนินไปอย่างราบรื่น
- เปอร์เซ็นต์ความคืบหน้า: ดูว่าโครงการเสร็จสิ้นไปมากน้อยเพียงใดด้วยตัวบ่งชี้แบบภาพ
- ตัวกรอง: ใช้ตัวเลือกการกรองเพื่อจัดการโครงการหลายโครงการ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังจัดการกับลูกค้าหลายรายพร้อมกัน คุณสามารถกรองเพื่อดูเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเพียงรายเดียว ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่โครงการของพวกเขาโดยไม่มีการรบกวน
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ใช้เทมเพลตรายงานการให้คำปรึกษาของ ClickUpเพื่อบันทึกการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะของคุณในรูปแบบที่อ่านง่าย
วัดและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
วัดความก้าวหน้าและรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ข้อมูลเชิงลึกนี้เปรียบเสมือนทองคำ เพราะช่วยให้คุณเห็นสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่ควรปรับปรุงเพิ่มเติม คุณสามารถใช้ข้อมูลย้อนกลับนี้เพื่อระบุจุดที่ควรพัฒนา เพื่อให้มั่นใจว่าคุณกำลังเดินหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องเสมอ
การติดตามผลลัพธ์ของคุณก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน การติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญจะแสดงให้เห็นว่าบริการของคุณส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าอย่างไร และช่วยให้คุณสร้างกลยุทธ์การรักษาลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ อย่าลืมตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อสังเกตแนวโน้มและปรับแนวทางของคุณเมื่อจำเป็น
วิธีและสถานที่ในการหาลูกค้าสำหรับงานที่ปรึกษา
การหาลูกค้าสำหรับงานให้คำปรึกษาอาจเป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่มีการแข่งขันสูง
ไม่ว่าคุณจะเป็นที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์หรือเพิ่งเริ่มต้น นี่คือวิธีที่คุณสามารถหาลูกค้าได้:
📌 ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายมืออาชีพและส่วนตัวที่คุณมีอยู่แล้ว ติดต่อเพื่อนร่วมงานเก่า ผู้ติดต่อในวงการ เพื่อน และครอบครัว เพื่อแจ้งให้พวกเขาทราบเกี่ยวกับบริการที่ปรึกษาของคุณ
📌 เข้าร่วมงานอีเวนต์และกิจกรรมในวงการที่คุณสามารถสร้างเครือข่ายใหม่และอาจได้ลูกค้าใหม่
📌 สร้างโปรไฟล์ที่น่าสนใจซึ่งสื่อถึงวิธีที่คุณสามารถช่วยเหลือลูกค้าของคุณได้ พอร์ตโฟลิโอที่คัดสรรมาอย่างดีจะแสดงตัวอย่างที่จับต้องได้ของผลงานที่ผ่านมา ซึ่งช่วยเสริมสร้างความสามารถของคุณในการส่งมอบผลลัพธ์
📌 ศึกษาธุรกิจหรือบุคคลที่อาจได้รับประโยชน์จากบริการของคุณ และส่งข้อความส่วนตัวที่ระบุว่าคุณสามารถช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะของพวกเขาได้อย่างไรเมื่อเริ่มต้นธุรกิจที่ปรึกษาด้านการจัดการโครงการ
📌 ปรับแต่งข้อความติดต่อครั้งแรกให้เหมาะกับแต่ละบุคคลโดยกล่าวถึงความสำเร็จ โครงการ หรือความท้าทายล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของผู้รับข้อความ นี่แสดงให้เห็นว่าคุณได้ทำการบ้านมาอย่างดี และทำให้ข้อความของคุณมีความหมายมากขึ้น
📌 เข้าร่วมกลุ่ม ฟอรั่ม หรือสมาคมเฉพาะทางในอุตสาหกรรมที่ลูกค้าเป้าหมายของคุณมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน แพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น กลุ่ม LinkedIn หรือชุมชนเฉพาะกลุ่ม เป็นช่องทางที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างเครือข่ายกับผู้มีอำนาจตัดสินใจ
📌 สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าเพื่อให้ได้งานที่สม่ำเสมอและเสถียรภาพทางการเงิน. เป้าหมายคือการรักษาลูกค้าแบบรับค่าจ้างรายเดือนในธุรกิจให้คำปรึกษา
อ่านเพิ่มเติม:10 ซอฟต์แวร์ที่ปรึกษาที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษา
สร้างและขยายธุรกิจที่ปรึกษาของคุณด้วย ClickUp
การเป็นที่ปรึกษาไม่ได้ยากอย่างที่คิดหากคุณใช้เครื่องมือและกลยุทธ์ที่เหมาะสม มุ่งเน้นการสร้างแบรนด์ส่วนตัวที่แข็งแกร่งและสร้างเครือข่ายเพื่อขยายฐานลูกค้าของคุณ พัฒนาทักษะของคุณอย่างต่อเนื่องและนำเสนอโซลูชันที่โดดเด่นในสายงานของคุณ
เครื่องมือเช่น ClickUp สามารถช่วยปรับปรุงกระบวนการของคุณ, จัดการโครงการของลูกค้า, และติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย
ด้วยระบบการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ คุณสามารถจัดระเบียบและติดตามงานของคุณได้ตลอดเวลา ทำให้การเดินทางของคุณในฐานะผู้ให้คำปรึกษาเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้น
ลงทะเบียนใช้ ClickUp ฟรีและเข้าถึงเครื่องมือที่คุณต้องการเพื่อเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ประสบความสำเร็จ