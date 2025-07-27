10 อันดับเทมเพลต monday.com สำหรับงานบัญชีในปี 2025

สำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก นักบัญชี และทีมการเงิน การจัดการและรายงานกระแสเงินสด งบประมาณ หรือรายงานทางการเงินอย่างสม่ำเสมออาจดูเป็นเรื่องที่น่ากังวล
นั่นคือเหตุผลที่เราได้รวบรวมเทมเพลตบัญชี monday.com ที่ดีที่สุดเพื่อทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นเล็กน้อย
ตั้งแต่การติดตามค่าใช้จ่ายไปจนถึงการจัดการงบดุล เทมเพลตเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้คุณมองเห็นปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ติดตามความคืบหน้า และทำให้กระบวนการบัญชีของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น โดยไม่ต้องมีแท็บให้วุ่นวาย
เราจะแนะนำทางเลือกที่มั่นคงให้กับคุณแทนการใช้แม่แบบบัญชีของ Monday.com: รายการแม่แบบบัญชีของ ClickUp!
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มบัญชี monday.com ดี?
หากคุณเคยสร้างไทม์ไลน์ที่ทีมของคุณไม่สนใจหรือบอร์ดงานที่พวกเขาละทิ้งไป ถึงเวลาแล้วที่จะใช้ฟีเจอร์ที่ดีกว่า นี่คือสิ่งที่คุณควรมองหาในแม่แบบบัญชี monday.com ที่ดี:
- ทำให้การป้อนข้อมูลง่ายขึ้นด้วยฟิลด์ที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าสำหรับวันที่ จำนวนเงิน ผู้รับเงิน ลิงก์ใบแจ้งหนี้ และอื่นๆ
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการแจ้งเตือนวันครบกำหนดชำระเงิน รอบการจ่ายเงินเดือน และงานกระทบยอด เพื่อหลีกเลี่ยงความเร่งรีบในช่วงสิ้นวัน
- ซิงค์การอัปเดตข้ามการงบประมาณ การออกใบแจ้งหนี้ และการอนุมัติโดยใช้บอร์ดที่เชื่อมโยงและคอลัมน์ที่สะท้อนกัน
- เปิดใช้งานการแก้ไขอย่างรวดเร็วจากมือถือหรือเดสก์ท็อป เพื่อให้สมาชิกในทีมไม่ต้องพึ่งกระดาษโน้ตหรือเครื่องมือติดตามส่วนตัวแยกต่างหาก
10 monday.com แม่แบบบัญชี
เทมเพลตบัญชี monday.com เหล่านี้มอบความชัดเจนให้กับบริษัทบัญชีและทีมขนาดเล็กในการตัดสินใจที่สำคัญได้อย่างรวดเร็ว มาสำรวจไปพร้อมกัน!
1. แบบฟอร์มติดตามค่าใช้จ่าย
เมื่อสมาชิกในทีมเพิ่มค่าใช้จ่ายใหม่ พวกเขาสามารถติดแท็กได้อย่างรวดเร็วด้วยหมวดหมู่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น การเดินทาง อุปกรณ์สำนักงาน หรืออุปกรณ์ใน เทมเพลตการติดตามค่าใช้จ่ายของ monday.com เทมเพลตจะคำนวณยอดรวมโดยอัตโนมัติและทำให้การคำนวณเป็นไปอย่างราบรื่น
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- บันทึกค่าใช้จ่ายรายวันได้ทันทีด้วยหมวดหมู่ที่สามารถปรับแต่งได้
- ติดตามงบประมาณเทียบกับการใช้จ่ายจริงแบบเรียลไทม์ผ่านการคำนวณที่ติดตั้งไว้
- สร้างรายงานค่าใช้จ่ายโดยละเอียดตามวันที่ หมวดหมู่ หรือโครงการ สำหรับการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
🔑 เหมาะสำหรับ: เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและทีมการเงินที่ต้องการวิธีที่น่าเชื่อถือในการติดตามและจัดการค่าใช้จ่าย
2. แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้
คุณกำลังป้อนข้อมูลของลูกค้าเดิมซ้ำๆ ด้วยตนเองอยู่หรือไม่? เทมเพลตใบแจ้งหนี้ ของ monday.com มีรูปแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย, ช่องข้อมูลอัตโนมัติ, และตัวเลือกการซิงค์เพื่อทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- กรอกข้อมูลในใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติด้วยข้อมูลลูกค้าและโครงการผ่านการใช้งานระบบเชื่อมต่อหรือบอร์ดที่เชื่อมต่อ
- ติดตามสถานะใบแจ้งหนี้ตั้งแต่ส่งแล้วจนถึงชำระแล้วด้วยตัวบ่งชี้สถานะที่มีรหัสสีและการแจ้งเตือนวันครบกำหนด
- ซิงค์การอัปเดตใบแจ้งหนี้ไปยังแดชบอร์ดเพื่อตรวจสอบแนวโน้มการเรียกเก็บเงินและแจ้งเตือนการชำระเงินล่าช้าล่วงหน้า
🔑 เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์และธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการออกใบแจ้งหนี้อย่างรวดเร็วและเป็นมืออาชีพโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำๆ
3. แบบฟอร์มการจัดการบัญชี
หากคุณกำลังสรุปไตรมาสในขณะที่ต้องจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า สัญญาที่รอการอนุมัติ และการอนุมัติทางกฎหมาย เทมเพลตการจัดการบัญชีของ monday.com อาจเป็นสิ่งที่ควรพิจารณา
มันนำทีมขายและการเงินมารวมกันในพื้นที่ทำงานที่เป็นระเบียบ เพื่อให้คุณสามารถติดตามสถานะของงานขาย ติดตามความคืบหน้าของสัญญา และจัดการการสื่อสารได้ทั้งหมด โดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับอีเมลที่สับสนหรือสเปรดชีตที่ยุ่งเหยิง
เทมเพลตนี้จะช่วยคุณ:
- แสดงภาพขั้นตอนของท่อส่งข้อมูลพร้อมตัวกรองสถานะที่แสดงเหตุการณ์สำคัญของสัญญา ประเภทลูกค้า และมูลค่าของดีล
- ใช้มุมมองไทม์ไลน์หรือปฏิทินเพื่อจัดการกำหนดเวลาในการดำเนินงานของลูกค้า การต่ออายุ และการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- ปรับแต่งบอร์ดด้วยฟิลด์ต่างๆ เช่น ขนาดสัญญา สถานะทางกฎหมาย และผู้จัดการบัญชี เพื่อให้มองเห็นข้อมูลได้อย่างครบถ้วน
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมรายได้และปฏิบัติการที่ต้องจัดการบัญชี สัญญา และการทำงานร่วมกันภายในองค์กร
ClickUpรวมเวิร์กโฟลว์ (และการแชท) ของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่เรียบง่ายและคล่องตัว เปิดตัวและจัดการงานของคุณจากแชท เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด และอื่นๆ อีกมากมาย—ในขณะที่ฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้บริบทเชื่อมต่อ ค้นหาได้ และจัดการได้ง่าย!
4. แบบฟอร์มคำขอการเงิน
ลองนึกภาพกล่องจดหมายการเงินของคุณเต็มไปด้วยอีเมล—พนักงานคนหนึ่งกำลังขออัปเกรดแล็ปท็อป อีกคนกำลังยื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายจากลูกค้า และอีกคนต้องการขออนุมัติงบประมาณ
เทมเพลตคำขอด้านการเงิน monday.com ช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างในระบบศูนย์กลางเดียว ตั้งแต่การอนุมัติการซื้อไปจนถึงการเบิกค่าใช้จ่าย คุณสามารถปรับแต่งกระบวนการสำหรับทั้งผู้ขอและผู้ตรวจสอบให้ราบรื่นและมั่นใจได้ว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและพร้อมสำหรับการตรวจสอบ โดยไม่ต้องวุ่นวายกับกล่องจดหมาย
ใช้เทมเพลตนี้และ:
- รวบรวมคำขอผ่านแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้ ซึ่งจะส่งข้อมูลไปยังบอร์ดกลางที่มีข้อมูลคำขอที่กรอกไว้ล่วงหน้า
- ติดตามการอนุมัติ, การปฏิเสธ, หรือรายการที่รอการดำเนินการด้วยคอลัมน์สถานะและสูตรสำหรับการคำนวณต้นทุน
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการแจ้งเตือนและการเปลี่ยนแปลงสถานะเพื่อให้การตรวจสอบและการอัปเดตงบประมาณเป็นไปตามกำหนดเวลา
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมการเงินและฝ่ายปฏิบัติการที่ต้องจัดการกับปริมาณคำขอด้านงบประมาณและการจัดซื้อภายในองค์กรจำนวนมาก
5. แบบฟอร์มเอกสารสนับสนุนการขาย
เทมเพลตเอกสารสนับสนุนการขาย monday.com นำเนื้อหาการสนับสนุนการขายทั้งหมดของคุณ—โบรชัวร์, กรณีศึกษา, เทมเพลตอีเมล, สไลด์นำเสนอ, เอกสารไวท์เปเปอร์—มารวมไว้ในพื้นที่เดียวที่เป็นระเบียบและสามารถทำงานร่วมกันได้
มันช่วยให้ทีมขายและการตลาดของคุณทำงานสอดคล้องกัน ส่งมอบทรัพยากรที่ถูกต้องได้เร็วขึ้น และดำเนินดีลต่าง ๆ ไปข้างหน้าได้โดยไม่มีความวุ่นวายในนาทีสุดท้ายหรือไฟล์ที่ล้าสมัย
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- จัดเก็บสินทรัพย์การขายทั้งหมด (กรณีศึกษา, โบรชัวร์, เด็ค) ในบอร์ดเดียวพร้อมตัวกรองตามประเภทสินทรัพย์หรือทีม
- ติดตามกระบวนการสร้างงานด้วยการกำหนดเจ้าของงาน, ฟิลด์สถานะ, และกำหนดเส้นตายการตรวจสอบ
- แจ้งเตือนตัวแทนทันทีเมื่อมีวัสดุใหม่พร้อมใช้งานด้วยการทำงานอัตโนมัติที่เชื่อมโยงกับการอัปเดตสถานะ
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมสนับสนุนการขายและการตลาดที่จัดการการผลิตและแจกจ่ายสื่อส่งเสริมการขาย
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คำว่า "นักบัญชี"มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน มาจากภาษาฝรั่งเศสโบราณว่า "compter" ซึ่งมาจากภาษาละติน "computare" ที่แปลว่า "คำนวณ"
6. แม่แบบติดตามงบประมาณ
เทมเพลตติดตามงบประมาณ monday.com ช่วยให้คุณแยกค่าใช้จ่ายตามหมวดหมู่ อัปโหลดใบเสร็จหรือเอกสารประกอบ และอัตโนมัติการอนุมัติหรือการแจ้งเตือนเมื่อถึงขีดจำกัด มันให้มุมมองแบบเรียลไทม์ว่าเงินของคุณไปที่ไหน—เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลโดยไม่ต้องเดา
ปรับแต่งเทมเพลตนี้เพื่อ:
- แยกย่อยการใช้จ่ายตามทีมหรือโครงการโดยใช้รายการที่จัดกลุ่มและหมวดหมู่ย่อย
- ติดตามการใช้จ่ายที่คาดการณ์ไว้เทียบกับที่เกิดขึ้นจริงแบบเรียลไทม์ด้วยคอลัมน์สูตรและสรุปข้อมูลในรูปแบบภาพ
- แนบใบเสร็จ, ข้อเสนอ, หรือเอกสารนโยบายไปยังรายการงบประมาณโดยตรงเพื่อการแจกแจงค่าใช้จ่ายตามบริบท
🔑 เหมาะสำหรับ: หัวหน้าแผนกและผู้จัดการโครงการที่ดูแลงบประมาณที่มีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
7. แบบฟอร์มติดตามบิล
ต้องการติดตามว่าใครจ่ายเงินอะไร เมื่อไหร่ และอย่างไรหรือไม่? เทมเพลตติดตามบิล monday.com มอบวิธีการที่ชัดเจนและเชื่อถือได้ในการบันทึกยอดขาย ตรวจสอบการชำระเงิน และรักษาความเป็นระเบียบ—โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจัดการธุรกรรมหลายรายการระหว่างลูกค้าหรือแผนกต่างๆ
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- บันทึกทุกธุรกรรมโดยใช้คอลัมน์ที่กำหนดเอง เช่น ชื่อลูกค้า จำนวนเงิน วิธีการชำระเงิน และสถานะ
- ตรวจสอบการชำระเงินที่เกินกำหนดโดยการเรียงลำดับตามวันที่ครบกำหนดหรือกรองตามสถานะที่ยังไม่ได้ชำระ
- อัปโหลดใบเสร็จการขาย, ข้อตกลงที่ลงนามแล้ว, หรือไฟล์ที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาเอกสารให้เป็นระเบียบ
🔑 เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์และทีมขนาดเล็กที่ต้องการเรียกเก็บเงินลูกค้าในขณะที่จัดการการขายและบริการ
8. แบบฟอร์มงบการเงิน
กำลังเตรียมตัวสำหรับการทบทวนรายไตรมาสหรือการนำเสนอให้นักลงทุน—และต้องจัดการกับงบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบดุลจากเครื่องมือต่างๆ พร้อมกันอยู่ใช่ไหม?
เทมเพลตงบการเงิน monday.com รวบรวมข้อมูลทางการเงินที่สำคัญทั้งหมดของคุณไว้ในแดชบอร์ดเดียวที่ศูนย์กลาง ช่วยให้ทีมบัญชี ผู้นำ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณทำงานสอดคล้องกัน พร้อมมอบภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัท โดยไม่ต้องปวดหัวกับการควบคุมเวอร์ชัน
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- สร้างงบการเงินที่มีโครงสร้างโดยใช้บอร์ดที่ปรับแต่งได้ พร้อมช่องสำหรับทุน, หนี้สิน, และกระแสเงินสด
- ติดตามกำหนดเวลาการรายงานประจำและกำหนดการตรวจสอบด้วยระบบอัตโนมัติและการแจ้งเตือน
- สร้างภาพแนวโน้มของรายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินด้วยแดชบอร์ดหรือวิดเจ็ตแผนภูมิ
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้นำด้านการเงินที่จำเป็นต้องรวมศูนย์การรายงานและข้อมูลทางการเงินที่พร้อมสำหรับนักลงทุน
9. แบบฟอร์มการจัดการต้นทุนโครงการ
หากคุณเคยประสบปัญหาในการติดตามค่าใช้จ่ายของโครงการ, อยู่ภายในงบประมาณ, หรือจัดการกับการเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายอย่างฉับพลัน, เทมเพลตการจัดการค่าใช้จ่ายโครงการของ monday.com สามารถช่วยคุณได้. มันมอบพื้นที่ทำงานที่รวมศูนย์และปรับแต่งได้เพื่อวางแผนงบประมาณ, ตรวจสอบการใช้จ่ายจริง, และทำการปรับเปลี่ยนแบบเรียลไทม์ได้อย่างง่ายดาย.
ด้วยระบบอัตโนมัติในตัว แดชบอร์ดแบบภาพ และเครื่องมือการทำงานร่วมกัน เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณทำงานสอดคล้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและควบคุมรายละเอียดทางการเงินทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ—โดยไม่ต้องใช้สเปรดชีต
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- ติดตามงบประมาณและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแบบเรียลไทม์เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเกินงบประมาณและรักษาโครงการให้อยู่ในกรอบทางการเงิน
- รวมศูนย์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายทั้งหมด — ตั้งแต่การประมาณการทรัพยากรไปจนถึงค่าใช้จ่ายของผู้จัดจำหน่าย — ในพื้นที่ทำงานที่สามารถปรับแต่งได้
- ตัดสินใจอย่างรวดเร็วด้วยข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ด้วยแดชบอร์ดในตัว การอัปเดตสถานะ และการแยกงบประมาณแบบภาพ
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้นำด้านการเงินและเจ้าของโครงการที่นำเสนอแผนงบประมาณเพื่อขออนุมัติหรือจัดการกระบวนการทำงานของข้อเสนอ
10. การจัดการบัญชีโดย Compass Template
หากคุณเคยต้องจัดการบัญชีลูกค้าที่มีมูลค่าสูง ประสบปัญหาในการทำให้การติดตามผลเป็นมาตรฐาน หรือสูญเสียการมองเห็นสถานะของลูกค้า เทมเพลตการจัดการบัญชีลูกค้าของ monday.com โดย Compass พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณแล้ว
มันให้พื้นที่ศูนย์กลางในการบันทึกการโต้ตอบ ตรวจสอบประสิทธิภาพของบัญชี และทำให้การเริ่มต้นใช้งานเป็นไปอย่างราบรื่น—ทำให้ความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ของคุณเป็นระเบียบและเชิงรุก
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- บันทึกการประชุม ข้อเสนอแนะ ตัวชี้วัด KPI การต่ออายุ และตัวบ่งชี้ความเสี่ยงทั้งหมดไว้ในที่เดียว
- มอบหมายการติดตามผลและงานให้กับเจ้าของที่เฉพาะเจาะจง ลดการประสานงานด้วยตนเอง
- แบ่งกลุ่มลูกค้าตามขนาด รายได้ หรือคะแนนสุขภาพ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความพยายาม
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ทำบัญชีและธุรกิจที่จัดการลูกหนี้และเจ้าหนี้จำนวนมาก
monday.com ข้อจำกัด
ในขณะที่ monday.com มีเทมเพลตที่ยืดหยุ่นและเวิร์กโฟลว์ที่มองเห็นได้ แต่อาจไม่เพียงพอสำหรับความต้องการด้านการบัญชีหรือการเงินที่มีความซับซ้อน
นี่คือเหตุผลที่คุณควรพิจารณาทางเลือกอื่นของ monday:
- ขาดคุณสมบัติหลักทางบัญชี เช่น การบันทึกบัญชีแบบสองด้านการจัดการบัญชีแยกประเภททั่วไป และการกระทบยอดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ
- มีการเชื่อมต่อแบบเนทีฟที่จำกัดกับเครื่องมือสำคัญ เช่น QuickBooks หรือ Xero
- ไม่รวมพอร์ทัลลูกค้าในตัวสำหรับการแชร์เอกสารหรือการสื่อสารที่ปลอดภัย
- ต้องมีการปรับแต่งและฝึกอบรมอย่างมากเพื่อให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของทีมบัญชีส่วนใหญ่
ทางเลือก monday.com แม่แบบบัญชี
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, รวมการจัดการโครงการ, การจัดการความรู้, และการแชท—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้รวดเร็วและชาญฉลาดขึ้น.
ต่างจาก monday.com ที่งาน เอกสาร และการสื่อสารมักถูกแยกอยู่ในระบบต่าง ๆ ClickUp มอบพื้นที่รวมศูนย์สำหรับการจัดการกระบวนการบัญชีตั้งแต่ต้นจนจบ
ในการเปรียบเทียบระหว่าง ClickUp กับ monday.comสิ่งที่ทำให้ ClickUp โดดเด่นอย่างแท้จริงคือความสามารถในการปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่น—ไม่มีเทมเพลตตายตัวหรือมุมมองที่จำกัด และด้วยAI ที่ฝังอยู่เพื่อปรับปรุงการบัญชี ทีมของคุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานทางการเงินให้ราบรื่นโดยไม่สูญเสียความแม่นยำ การทำงานร่วมกัน หรือการควบคุม
เรามีให้คุณพร้อมใช้งานด้วยเทมเพลตบัญชีแบบติดตั้งง่าย:
1. แม่แบบบัญชีเจ้าหนี้ของ ClickUp
สมมติว่าคุณจัดการใบแจ้งหนี้จากผู้ขายหลายรายในขณะที่รับมือกับคำขอของทีมและฤดูภาษี และแล้ว! ข้อมูลการชำระเงินหนึ่งรายการกลับติดขัดกับอีกรายการหนึ่ง วุ่นวายใช่ไหม?
เทมเพลตบัญชีเจ้าหนี้ของ ClickUpช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านี้ได้ด้วยการให้มุมมองแบบรวมศูนย์ของใบแจ้งหนี้ สถานะ และวันครบกำหนดทุกใบ คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของการชำระเงินและลดข้อผิดพลาดทางบัญชีได้
ปรับแต่งเทมเพลตนี้เพื่อ:
- บันทึกวันครบกำหนด, ประเภทการชำระเงิน, และรายละเอียดยอดคงเหลือด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อให้ผู้ขายและสมาชิกในทีมทำงานสอดคล้องกัน
- ติดตามกระบวนการชำระเงินโดยใช้มุมมอง ClickUpเช่น รายการและกระดานที่ช่วยให้เห็นชัดเจนว่าอะไรที่รอดำเนินการ ได้รับการอนุมัติ หรือเสร็จสมบูรณ์แล้ว
- จัดระเบียบการรายงานด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์ที่ช่วยในการคาดการณ์และวางแผนงบประมาณ
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ทำบัญชีและทีมการเงินที่ต้องจัดการการชำระเงินให้ผู้ขายประจำและกระบวนการอนุมัติ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:วันที่ 10 พฤศจิกายน เป็นวันบัญชีสากล ฉลองทุกปี วันนี้เป็นเกียรติแก่สายอาชีพและรำลึกถึงการตีพิมพ์ผลงานสำคัญด้านบัญชีของปาซิโอลีในปี 1494
2. แม่แบบบันทึกบัญชี ClickUp
ต้องการบันทึกแต่ละรายการเดบิตและเครดิตในหลายบัญชีใช่หรือไม่?แม่แบบสมุดบัญชี ClickUp Accounting Journalสามารถบันทึกธุรกรรมได้อย่างแม่นยำ จัดระเบียบให้เป็นระบบ และแปลงข้อมูลเป็นรายงานที่มีประโยชน์สำหรับการตรวจสอบรายเดือนและรายไตรมาส
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- ดูภาพรวมของบัญชีของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยการจัดเรียงช่องข้อมูลที่กำหนดเองและการติดตามสถานะ
- เก็บใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการซื้อขายไว้เคียงข้างแต่ละรายการเพื่อเอกสารและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- สร้างงบการเงินโดยใช้ClickUp Docsและเชื่อมโยงกับรายการในสมุดรายวันเพื่อการอ้างอิง
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีที่ต้องการระบบบัญชีแยกประเภทที่เชื่อถือได้และเป็นระเบียบสำหรับการทำบัญชีสองด้าน
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ด้วยClickUp Brain ทีมงานสามารถสร้างสรุปโดยอัตโนมัติ ร่างข้อความติดตามผล และกรอกข้อมูลในเอกสารทางการเงินได้โดยไม่ต้องทำด้วยตนเองหลายขั้นตอน นั่นหมายถึงการลดงานคัดลอกและวางข้อมูล และใช้เวลาในการตัดสินใจที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวหน้าได้มากขึ้น
3. แม่แบบบัญชี ClickUp
หากคุณดำเนินกิจการสำนักงานบัญชีขนาดเล็ก ระบบการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อจัดการใบแจ้งหนี้และการประมาณการรายได้อาจเป็นประโยชน์อย่างมาก.แบบบัญชี ClickUpให้คุณมีพื้นที่ทำงานที่เอกสารทางการเงิน, ใบแจ้งหนี้, และรายงานของคุณอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน ทำให้การติดตามง่ายขึ้น.
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- ร่วมมือกับทีมหรือนักบัญชีของคุณแบบเรียลไทม์เพื่อปรับปรุงรายการหรือแจ้งปัญหา
- ใช้หลายมุมมองของ ClickUp เช่น ปฏิทินและตาราง เพื่อวางแผนการตรวจสอบทางการเงินหรือกำหนดวันครบกำหนด
- ตั้งค่าขั้นตอนการทำงานของ AR/AP เพื่อให้คุณสามารถติดตามเงินสดทั้งขาเข้าและขาออกได้ตลอดเวลา และขอชำระเงินโดยไม่มีความล่าช้า
🔑 เหมาะสำหรับ: เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและฟรีแลนซ์ที่ต้องการระบบอเนกประสงค์เพื่อจัดการการเงินอย่างครบวงจร
👀 คุณรู้หรือไม่? มีเพียง44% ของธุรกิจเท่านั้นที่ได้ทำการอัตโนมัติกระบวนการบัญชีลูกหนี้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพทางการเงินของพวกเขา
4. แม่แบบใบแจ้งหนี้ ClickUp
ลองนึกภาพว่าคุณเป็นฟรีแลนซ์ที่ต้องสร้างใบแจ้งหนี้ด้วยตนเองทุกเดือน ใช้เวลามากกว่ากับการจัดรูปแบบคอลัมน์มากกว่าการทำงานกับลูกค้าจริงๆ นั่นคือจุดที่เทมเพลตใบแจ้งหนี้ของ ClickUpสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างแท้จริง
แทนที่จะต้องจัดการกับสเปรดชีตและอีเมลที่กระจัดกระจาย คุณอาจได้รับประโยชน์จากเทมเพลตที่ปรับแต่งได้เต็มที่และมีแบรนด์ของคุณเอง ซึ่งช่วยให้กระบวนการเรียกเก็บเงินของคุณเป็นระเบียบมากขึ้น มันช่วยให้ทุกอย่างตั้งแต่รายละเอียดลูกค้าไปจนถึงสถานะการชำระเงินอยู่ในที่เดียวที่เป็นระเบียบ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานของคุณได้มากขึ้นและไม่ต้องเสียเวลาในการไล่ตามยอดรวม
คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- ออกแบบเทมเพลตใบแจ้งหนี้สำหรับมืออาชีพด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับรายการสินค้า วันที่ครบกำหนด และเงื่อนไขการชำระเงิน
- ติดตามใบแจ้งหนี้ที่ส่งแล้วโดยใช้ ClickUp Docs พร้อมลิงก์ฝังไว้ ความคิดเห็น และการอนุมัติ
- อัตโนมัติการติดตามผลด้วยClickUp Automationsสำหรับใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระผ่านการแจ้งเตือนตามงาน
🔑 เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์และผู้ให้บริการที่ต้องการระบบที่เรียบร้อยและสามารถทำซ้ำได้สำหรับการเรียกเก็บเงินลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
5. แม่แบบการติดตามใบแจ้งหนี้ ClickUp
หากคุณจัดการใบแจ้งหนี้ของลูกค้าหลายสิบรายและประสบปัญหาในการติดตามว่าใครชำระเงินอะไรไปแล้วบ้างแม่แบบการติดตามใบแจ้งหนี้ของ ClickUpคือตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณ มันให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสถานะของใบแจ้งหนี้ทุกฉบับ ทำให้คุณทราบเสมอว่าควรทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นหรือติดตามผล
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- ติดตามแนวโน้มการชำระเงินและแจ้งเตือนลูกค้าที่ชำระเงินล่าช้าเพื่อดำเนินการติดตาม
- ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับยอดค้างชำระ เพื่อให้คุณดำเนินการติดตามหนี้ได้รวดเร็วกว่าเดิม
- สร้างภาพการไหลของเงินสดด้วยแผนภูมิและแดชบอร์ด ClickUp
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมบัญชีและเจ้าของธุรกิจที่จัดการใบแจ้งหนี้จำนวนมากและต้องการความชัดเจนมากขึ้น
📣 เสียงจากลูกค้า: Escritorio E., เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก, กล่าวบน G2:
ClickUp ได้ช่วยเราแก้ปัญหาหลายอย่างในสำนักงานบัญชีของเรา ก่อนที่จะใช้มัน มันยากที่จะติดตามงานทั้งหมดที่เราต้องทำสำหรับลูกค้าและโครงการต่างๆ ตอนนี้ ด้วย ClickUp เราได้จัดระเบียบทุกอย่างไว้ในที่เดียว ฉันสามารถมองเห็นสิ่งที่ต้องทำได้อย่างง่ายดาย รู้ว่าต้องทำเมื่อไหร่ และใครเป็นผู้รับผิดชอบ... หนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดคือเราสามารถตั้งงานที่ต้องทำซ้ำสำหรับสิ่งที่เราต้องทำทุกเดือนได้ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและช่วยให้เราไม่ลืมอะไร นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากที่เห็นงานของทีมทั้งหมดได้ ทำให้เราสามารถติดตามกำหนดเวลาได้ดีขึ้น และตัดสินใจได้ดีขึ้นว่าใครควรทำงานอะไร ขอบคุณ ClickUp ที่ทำให้สำนักงานของเราเป็นระเบียบมากขึ้น และเราสามารถทำงานได้มากขึ้นโดยไม่รู้สึกถูกกดดัน มันสร้างความแตกต่างอย่างมากในวิธีที่เราจัดการกับลูกค้าและงานประจำวันของเรา
6. แม่แบบคำขอใบเสนอราคาของ ClickUp
คุณกำลังค้นหาผู้จัดหาใหม่สำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโตของคุณ และต้องเปรียบเทียบข้อเสนอหลายรายการ แต่กล่องจดหมายของคุณเต็มไปด้วยเอกสารสเปรดชีตไม่สอดคล้องกัน และคุณไม่ทราบว่าใครยังไม่ได้ตอบกลับ แก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยเทมเพลตคำขอใบเสนอราคาของ ClickUp
ใช้แม่แบบคำพูดนี้เพื่อ:
- สร้างแบบฟอร์มคำขอเสนอราคา (RFQ) มาตรฐานโดยใช้ ClickUp Docs เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ขายทุกรายตอบกลับด้วยรายละเอียดที่จำเป็นเหมือนกัน
- จัดระเบียบข้อมูลผู้ขายในมุมมองกระดาน ClickUpเพื่อเปรียบเทียบราคา ระยะเวลา และเงื่อนไขต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
- จัดทำเอกสารการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเพื่อความพร้อมในการตรวจสอบและการมองเห็นข้ามสายงาน
- สร้างกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้างและสามารถทำซ้ำได้สำหรับการรวบรวม, ติดตาม, และประเมินคำตอบจากผู้จัดจำหน่ายโดยไม่ต้องเปลี่ยนแอปพลิเคชัน
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและทีมจัดซื้อที่ต้องการบริหารการจัดหาผู้จำหน่ายและการตัดสินใจ
7. แม่แบบสรุปบัญชีการเงินของ ClickUp
การดึงรายงานจากแหล่งข้อมูลห้าแห่งเพื่อทำความเข้าใจสุขภาพทางการเงินของธุรกิจคุณอยู่หรือไม่? มันอาจก่อให้เกิดความสับสนระหว่างทีมของคุณได้.เทมเพลตสรุปบัญชีการเงินของ ClickUpช่วยรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนี้ไว้เพื่อให้กระแสเงินสด, ยอดเงินในบัญชี, และแนวโน้มการดำเนินงานของคุณชัดเจนและง่ายต่อการติดตาม.
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถ:
- จัดกลุ่มบัญชีเป็นหมวดหมู่ (เช่น กองทุนดำเนินงานกับกองทุนสำรอง) เพื่อความชัดเจนและการจัดระเบียบที่ดีขึ้น
- ใช้มุมมองตารางของ ClickUpเพื่อตรวจสอบรายละเอียดบัญชีหรือสังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลา
- ตั้งค่าแดชบอร์ด ClickUp เพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงยอดคงเหลือ สรุปอายุบัญชี หรือเมตริกประสิทธิภาพ
🔑 เหมาะสำหรับ: นักวิเคราะห์การเงินและหัวหน้าฝ่ายบัญชีที่ต้องการมุมมองแบบเรียลไทม์ในระดับสูงของบัญชีทั้งหมดของบริษัท
8. แม่แบบการจัดการการเงิน ClickUp
เทมเพลตการจัดการการเงินของ ClickUpเหมาะสำหรับคุณหากคุณทำการตรวจสอบรายไตรมาสเป็นประจำ จัดการการอนุมัติงบประมาณ และติดตามการใช้จ่ายของหลายแผนก มันช่วยในการจัดการงบประมาณโดยอัตโนมัติ ติดตามเป้าหมาย และเพิ่มความโปร่งใสในทุกชั้นของการวางแผนและการดำเนินการทางการเงิน
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- ตั้งเป้าหมายทางการเงินและตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ด้วย ClickUp Docs, ฟิลด์ที่กำหนดเอง และแดชบอร์ด ClickUp เพื่อให้ทีมของคุณสอดคล้องกัน
- ใช้คำเตือนและการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของงานเพื่อหลีกเลี่ยงคอขวดในระหว่างกระบวนการอนุมัติหรือการรายงาน
- ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบบเรียลไทม์ในการตรวจสอบงบประมาณ การคาดการณ์ และการวางแผนทางการเงิน
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมการเงินและหัวหน้าแผนกที่บริหารโครงการทางการเงินที่ซับซ้อนข้ามทีมและกรอบเวลา
9. แม่แบบรายงานค่าใช้จ่ายรายเดือนของ ClickUp
สิ้นเดือนแต่ละครั้งนำมาซึ่งความท้าทายในการรวบรวมใบเสร็จรับเงิน การป้อนข้อมูล หรือการสรุปค่าใช้จ่ายของแผนกก่อนถึงกำหนดเวลาใช้เทมเพลตรายงานค่าใช้จ่ายรายเดือนของ ClickUpเพื่อทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น บันทึก ตรวจสอบ และรายงานค่าใช้จ่ายทางธุรกิจของคุณได้อย่างมั่นใจด้วยเอกสารที่พร้อมใช้งานนี้
ใช้เทมเพลตที่มีอยู่เพื่อ:
- บันทึกธุรกรรมแต่ละรายการพร้อมรายละเอียด เช่น วันที่ หมวดหมู่ จำนวนเงิน และหมายเหตุ เพื่อความโปร่งใส
- ใช้มุมมองตารางเพื่อกรองและตรวจสอบค่าใช้จ่ายตามประเภท แผนก หรือพนักงาน
- สังเกตแนวโน้มที่เกิดขึ้นตามเวลาโดยการแสดงค่าใช้จ่ายในรูปแบบแดชบอร์ดหรือแผนภูมิภาระงานใน ClickUp
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการการเงินและหัวหน้าทีมที่ต้องการจังหวะการทำงานรายเดือนสำหรับการตรวจสอบและรายงานค่าใช้จ่าย
10. แม่แบบค่าใช้จ่ายและรายงานธุรกิจ ClickUp
ทีมธุรกิจของคุณเดินทาง พบปะลูกค้า และจ่ายค่ากาแฟ ในขณะที่แผนกบัญชีของคุณพยายามประมวลผลใบเสร็จรับเงินให้ทันเวลา ด้วยเทมเพลตค่าใช้จ่ายและรายงานธุรกิจของ ClickUp คุณสามารถทำให้ทั้งสองทีมทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นเพื่อติดตามค่าใช้จ่ายตั้งแต่การส่งคำขอจนถึงการอนุมัติ
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- รวบรวมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและใบเสร็จจากเพื่อนร่วมทีมโดยใช้แบบฟอร์มในตัวของ ClickUp
- จัดระเบียบรายงานตามพนักงาน แผนก หรือช่วงเวลา โดยใช้มุมมองของ ClickUp
- ร่วมมือกันแสดงความคิดเห็นและแนบเอกสารประกอบได้โดยตรงในแต่ละงานในClickUp
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมการเงินและผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการที่ดูแลการติดตามและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานหลายคน
11. แม่แบบบริษัทรับทำบัญชี ClickUp
สมมติว่าคุณกำลังบริหารบริษัทบัญชีขนาดเล็กและจัดการลูกค้าหลายราย กำหนดเวลา และรายงานทางการเงินการเพิ่มเทมเพลตบริษัทบัญชีของ ClickUpสามารถนำโครงสร้างมาสู่ความวุ่นวายที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั้นได้
ตั้งแต่การต้อนรับลูกค้าใหม่ไปจนถึงการจัดการงานประจำ เช่น การกระทบยอด รายงานประจำเดือน และการติดตามผล เทมเพลตนี้มอบกรอบการทำงานที่ชัดเจนสำหรับการจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานของคุณ โดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลจากสเปรดชีตหรือโน้ตติดผนัง
เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ:
🔑 เหมาะสำหรับ: บริษัทรับทำบัญชีและนักบัญชีอิสระที่ดูแลลูกค้าจำนวนมาก พร้อมความต้องการระบบการทำงานที่เป็นระเบียบและมีขั้นตอนชัดเจน
12. แม่แบบแบบฟอร์มการชำระเงิน ClickUp
ไม่ว่าคุณจะจัดงาน, ให้บริการ, หรือจัดการคำสั่งซื้อภายใน,แบบฟอร์มการชำระเงินของ ClickUpสามารถเป็นส่วนเสริมที่มีประโยชน์ได้. มันช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลการชำระเงินอย่างปลอดภัย, ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน, และกระตุ้นการติดตามอัตโนมัติได้—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องออกจากระบบ ClickUp ของคุณ. นี่คือวิธีง่าย ๆ ในการรักษาความเป็นระเบียบและทำให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรหลุดรอดไปเมื่อมีเงินเกี่ยวข้อง.
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- สร้างแบบฟอร์มการชำระเงินที่มีแบรนด์ซึ่งง่ายสำหรับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการในการกรอก
- รวบรวมข้อมูลสำคัญ เช่น ต้นทุนรวม วิธีการชำระเงิน จำนวน และเอกสารประกอบ
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการชำระเงินที่ค้างอยู่หรือการติดตามผลโดยใช้ ClickUp Automations กับผู้ที่ไม่ตอบกลับ
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ค้าปลีก, ผู้ให้บริการ, หรือทีมการเงินภายในที่ดำเนินการชำระเงินผ่านแบบฟอร์มและกระบวนการทำงาน
👀 คุณรู้หรือไม่? ทีมที่มีประสิทธิภาพต่ำมีโอกาสถึงสี่เท่าที่จะต้องใช้เครื่องมือมากกว่า 15รายการในการทำงานให้เสร็จ ในด้านบัญชี นั่นหมายความว่าข้อมูลถูกเก็บไว้หลายที่เกินไป การอัปเดตตกหล่น และทีมของคุณใช้เวลามากขึ้นในการสลับแท็บมากกว่าการทำงานจริง
กระบวนการทำงานด้านบัญชีของคุณสมควรได้รับมากกว่าแค่แม่แบบ
เทมเพลตเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเริ่มต้นการจัดการข้อมูลให้เป็นระบบ แต่เพื่อประสิทธิภาพในการทำบัญชีที่แท้จริง คุณต้องการมากกว่าโครงสร้างพื้นฐาน ระบบของคุณควรปรับให้เข้ากับจังหวะการทำงานของทีมคุณ และขยายตัวตามการเติบโตของธุรกิจคุณ
แม้ว่า monday.com จะมีเทมเพลตทางบัญชีให้เลือกหลากหลาย แต่บ่อยครั้งขาดความยืดหยุ่น เครื่องมือการทำงานร่วมกัน และมุมมองแบบรวมศูนย์ที่ทีมสมัยใหม่ต้องการ
ClickUp, ทางด้านตรงกันข้าม, ให้คุณมีพื้นที่ทำงานที่สามารถปรับแต่งได้เต็มที่ ที่ซึ่งการบัญชี, การติดตามโครงการ, เอกสาร, และการสื่อสารทั้งหมดอยู่ในความสอดคล้องกันคุณสามารถจัดระเบียบการเงิน, งาน, และการอัปเดตในที่เดียวอย่างเป็นระบบ—ไม่มีเครื่องมือที่กระจัดกระจาย, ไม่มีงานซ้ำซ้อน
หากขั้นตอนการทำงานปัจจุบันของคุณรู้สึกกระจัดกระจายหรือต้องทำด้วยมือมากเกินไป ให้เปลี่ยนไปใช้สิ่งที่ออกแบบมาเพื่อความชัดเจนและความรวดเร็วลงทะเบียนใช้ ClickUp ได้เลยเริ่มใช้งานฟรี