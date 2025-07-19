15+ GPTs ที่ดีที่สุดสำหรับทีมขาย เพื่อช่วยปิดการขายได้มากขึ้น

การขายไม่ได้เกี่ยวกับการโน้มน้าวใจเพียงอย่างเดียว แต่คือการรู้จักคู่แข่งของคุณ, ทำความเข้าใจตลาด, และมอบคุณค่าก่อนที่ลูกค้าเป้าหมายของคุณจะขอร้อง นั่นคือจุดที่เครื่องมือการขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI เข้ามาช่วย พวกมันไม่ได้เพียงแค่ช่วยเหลือ—คุณจะเสียเปรียบหากไม่มีพวกมัน
GPT ที่เหมาะสมสามารถปรับปรุงการนำเสนอ ปรับแต่งการติดต่อให้เข้ากับบุคคล และคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าได้ก่อนที่พวกเขาจะกด 'ตอบกลับ'
แต่ตัวไหนที่คุ้มค่ากับเวลาของคุณจริงๆ? มาดูกันว่า GPT ที่ดีที่สุดสำหรับการขายมีอะไรบ้าง
GPT คืออะไร?
Generative Pre-trained Transformers (GPTs) เป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ที่ใช้การเรียนรู้เชิงลึกเพื่อทำความเข้าใจและสร้างข้อความที่คล้ายกับมนุษย์
โมเดลที่หลากหลายเหล่านี้ เช่น GPT-3 และ GPT-4 มีความเข้าใจที่กว้างขวางเกี่ยวกับภาษาและโลก ความสามารถของพวกเขากระจายอยู่ในงานประมวลผลภาษาธรรมชาติที่หลากหลาย
ลองนึกภาพว่ามีโค้ชการขายที่มีประสบการณ์ นักวิเคราะห์ข้อมูล และผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนคำโฆษณา รวมอยู่ในคนเดียวกัน พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน พร้อมปรับแต่งการนำเสนอของคุณ ร่างอีเมลที่น่าสนใจ และวิเคราะห์ความรู้สึกของลูกค้า
นั่นคือสิ่งที่ GPTs สามารถทำได้สำหรับทีมขาย
GPT ได้รับการฝึกฝนจากคำนับพันล้านคำและชุดข้อมูลล่าสุด พวกมันมีความสามารถอย่างเหลือเชื่อในการตอบคำถาม สรุปข้อมูล และทำนายการกระทำที่ดีที่สุดถัดไปในบทสนทนาการขาย
คุณควรค้นหาอะไรใน GPTs สำหรับการขาย?
ในการปิดการขาย คุณไม่เพียงแค่ต้องนำเสนอได้อย่างไร้ที่ติ—คุณยังต้องมีจังหวะเวลาที่เหมาะสม การปรับให้เข้ากับบุคคล และความเข้าใจในความต้องการของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณ พนักงานขายระดับแนวหน้าจะรวมคุณสมบัติเหล่านี้ไว้ และเครื่องมือ GPT ของคุณก็ควรเช่นกัน
ดังนั้น คุณควรระวังอะไรเมื่อเลือก GPT ที่ดีที่สุดสำหรับการขาย? การเปรียบเทียบเครื่องมือขาย AI ต่าง ๆ ตามราคาเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ. มาแยกแยะคุณสมบัติที่ต้องการในเครื่องมือ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทีมขาย:
- ความถูกต้องและบริบท: มองหา GPT ที่เข้าใจอุตสาหกรรมของคุณ เครื่องมือที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับด้านการดูแลสุขภาพ ตัวอย่างเช่น จะสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและน่าเชื่อถือมากขึ้นสำหรับการขายทางการแพทย์
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า GPT ทำงานร่วมกับระบบขายที่มีอยู่ของคุณได้อย่างราบรื่นเพื่อไม่ให้กระบวนการทำงานหยุดชะงัก คุณอาจต้องการพิจารณาเครื่องมือขายที่ใช้ AI ที่สามารถผสานรวมกับระบบ CRM ได้ด้วย
- ความสามารถในการปรับตัว: เลือกเครื่องมือที่สามารถเรียนรู้โทนเสียง, รูปแบบ, และกลยุทธ์ของทีมคุณ, พร้อมที่จะปรับตัวให้สอดคล้องกับเสียงของแบรนด์คุณตลอดเวลา
- ระบบอัตโนมัติ: ให้ความสำคัญกับ GPTs ที่ช่วยทำงานอัตโนมัติในการติดตามผล การป้อนข้อมูล และงานซ้ำๆ อื่นๆ เพื่อเพิ่มเวลาให้กับทีมของคุณในการมีส่วนร่วมกับลูกค้า
- การประเมินเนื้อหา: เมื่อพิจารณาเครื่องมือการขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการโทรหาลูกค้าแบบเย็น (outbound cold calling) ให้เลือกใช้เครื่องมือขั้นสูงที่สามารถประเมินความเกี่ยวข้อง, น้ำเสียง, และแม้กระทั่งความรู้สึกได้ เพื่อให้ข้อความส่งถึงเป้าหมายได้ดี
- ข้อมูลเชิงลึกที่แข่งขันได้: เลือกใช้ GPT ที่มีฟังก์ชันการเปรียบเทียบมาตรฐานเพื่อติดตามการมองเห็นของแบรนด์และระบุช่องว่าง
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: เลือก GPT ที่ช่วยเสริมการทำงานเป็นทีมด้วยการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ รองรับการใช้งานหลายผู้ใช้ และรายงานที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ
- ความง่ายในการใช้งาน: ซอฟต์แวร์ AI ที่ดีที่สุดสำหรับทีมขายมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ช่วยลดเวลาในการฝึกอบรมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงสุด
18 GPTs ที่ดีที่สุดสำหรับการขายในมุมมองเดียว
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา
|กูรูการขาย GPT
|ทีมขายมือใหม่กำลังปรับปรุงการนำเสนอขาย
|สถานการณ์จำลองบทบาท, การจัดการข้อโต้แย้ง, ข้อเสนอแนะทันที
|ฟรี (จำกัด); รวมอยู่ใน ChatGPT Plus
|โค้ชอีเมลขายแบบเย็น
|ทีมขายทั้งหมดที่เขียน/ตรวจสอบอีเมลหาลูกค้าใหม่
|อีเมลเย็นที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล, การตรวจสอบร่าง, ข้อเสนอแนะ, การมุ่งเน้นการแก้ปัญหา
|ฟรี (จำกัด); รวมอยู่ใน ChatGPT Plus
|เซลส์จีพีที
|ทีมขายทั้งหมดที่กำลังวางแผนกลยุทธ์การขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI
|การตอบสนองที่ตระหนักถึงบริบท, ข้อมูลเชิงลึกด้านการขายหลายช่องทาง (อีเมล, SMS, WhatsApp)
|ฟรี (จำกัด); รวมอยู่ใน ChatGPT Plus
|ผู้แทนพัฒนาการขาย
|SDRs ที่มุ่งเน้นการทำให้การติดต่อและการนัดหมายประชุมง่ายขึ้น
|การสร้างโอกาสทางธุรกิจ, การติดต่อสื่อสารแบบส่วนตัว, การผสานระบบ CRM
|ฟรี (จำกัด); รวมอยู่ใน ChatGPT Plus
|เพอร์เฟคท์ พิชช์
|ตัวแทนขายทุกคนที่ต้องการพัฒนาการนำเสนอการขายให้สมบูรณ์แบบ
|ข้อความที่โน้มน้าวใจ, ปรับโทนเสียง, ปรับปรุงหลายช่องทาง
|ฟรี (จำกัด); รวมอยู่ใน ChatGPT Plus
|สรุปการประชุมมืออาชีพ
|ทีมขายทั้งหมดที่ต้องการข้อสรุปที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จากการประชุม
|สรุปการประชุมด้วย AI, การสกัดรายการที่ต้องดำเนินการ, ไฮไลท์ตัวชี้วัดสำคัญ
|ฟรี (จำกัด); รวมอยู่ใน ChatGPT Plus
|โค้ชการเจรจาขาย
|ทีมขายที่ต้องการเชี่ยวชาญการเจรจาต่อรอง
|การจัดการข้อโต้แย้ง, ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์การเจรจาต่อรอง, การจำลองสถานการณ์ตามบทบาท
|ฟรี (จำกัด); รวมอยู่ใน ChatGPT Plus
|ผู้ให้คำปรึกษาด้านการขาย AI
|บุคคลที่กำลังมองหาการโค้ชการขายแบบเฉพาะบุคคล
|การโค้ชแบบเรียลไทม์ การจัดการข้อโต้แย้ง การจำลองสถานการณ์ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
|ฟรี (จำกัด); รวมอยู่ใน ChatGPT Plus
|ผู้สร้างเนื้อหาการขายมืออาชีพ
|ทุกทีมที่สร้างเนื้อหาการขาย
|ข้อความขายด้วย AI, ข้อความแบบไดนามิก, เนื้อหาหลายรูปแบบ (อีเมล, โฆษณา, การนำเสนอ)
|ฟรี (จำกัด); รวมอยู่ใน ChatGPT Plus
|ตัวเร่งรายได้
|ผู้นำฝ่ายขายและทีมที่ต้องการเพิ่มรายได้จากการขาย
|การคาดการณ์รายได้, การจัดลำดับความสำคัญของลีด, รายงานผลการปฏิบัติงาน
|ฟรี (จำกัด); รวมอยู่ใน ChatGPT Plus
|นักวิจัยการขาย
|พนักงานขายที่มีส่วนร่วมในการหาลูกค้าใหม่และการวิจัยคู่แข่ง
|ข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมาย, การวิเคราะห์คู่แข่ง, สรุปผลการวิจัยเชิงสนทนา
|ฟรี (จำกัด); รวมอยู่ใน ChatGPT Plus
|ตัวแทนขายที่เป็นไปไม่ได้
|ทีมขายที่รับมือกับข้อโต้แย้งที่ยาก
|การจัดการข้อโต้แย้ง, การปรับแต่งการนำเสนอ, การคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย, ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
|ฟรี (จำกัด); รวมอยู่ใน ChatGPT Plus
|อีเมล GPT
|ทีมขายทั้งหมดที่กำลังจัดทำอีเมลขาย
|อีเมลส่วนบุคคล, ปรับโทนเสียง, ข้อเสนอแนะการตอบกลับทันที
|ฟรี (จำกัด); รวมอยู่ใน ChatGPT Plus
|ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การขาย
|ทีมขายที่ต้องการวางแผนการขายโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน
|การพยากรณ์ยอดขาย, การจำลองสถานการณ์, การผสานระบบ CRM, การปรับแต่งการนำเสนอ
|ฟรี (จำกัด); รวมอยู่ใน ChatGPT Plus
|ข้อมูลเชิงลึกด้านการขาย GPT
|ทีมขายและผู้จัดการที่พยายามค้นหาแนวโน้มการขาย
|การเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่, การวิเคราะห์คู่แข่ง, คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการขาย
|ฟรี (จำกัด); รวมอยู่ใน ChatGPT Plus
|สอดแนมคู่แข่ง
|ทีมขายองค์กรที่ดำเนินการวิเคราะห์คู่แข่ง
|การวิเคราะห์ SWOT, การแยกวิเคราะห์แคมเปญโฆษณา, การวิเคราะห์แนวโน้ม/พฤติกรรม
|ฟรี (จำกัด); รวมอยู่ใน ChatGPT Plus
|ผู้จัดการฝ่ายขาย
|ผู้นำฝ่ายขายที่บริหารทีมขาย
|การพยากรณ์/รายงาน, การจัดการโควตา, การจัดระเบียบงานในกระบวนการ
|ฟรี (จำกัด); รวมอยู่ใน ChatGPT Plus
|วิซาร์ดอีเมล
|ทีมขายทั้งหมดกำลังใช้ระบบอัตโนมัติในการส่งอีเมลติดต่อ
|การสร้างอีเมลเย็น, การติดต่อที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล, การวิเคราะห์เว็บไซต์/ประวัติย่อ
|ฟรี (จำกัด); รวมอยู่ใน ChatGPT Plus
GPT ที่ดีที่สุดสำหรับทีมขายและผู้จัดการ
นี่คือรายการที่ครอบคลุมของ GPT ที่ดีที่สุดบางตัวที่เหมาะสำหรับการขาย:
1. Sales Guru GPT (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงการนำเสนอการขาย)
Sales Guru GPT เปรียบเสมือนมีที่ปรึกษาด้านการขายที่มีประสบการณ์คอยให้คำแนะนำอยู่ใกล้แค่ปลายนิ้ว ช่วยทีมปรับปรุงการนำเสนอ รับมือกับข้อโต้แย้ง และปิดการขายได้อย่างมั่นใจ
เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณเข้าสู่สถานการณ์จำลองบทบาทสมจริงเพื่อพัฒนาทักษะการสนทนาของคุณในสภาพแวดล้อมที่ใช้งานได้จริง หากคุณมีปัญหาในการตอบโต้ข้อโต้แย้งเช่น "ฉันจะคิดดูก่อน" โค้ช AI นี้จะช่วยคุณหาคำพูดที่เหมาะสม
มีทีมมือใหม่หรือทีมมืออาชีพ? ไม่สำคัญเลย ปลั๊กอิน ChatGPT นี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการขายของคุณได้
ตัวอย่างข้อความเริ่มต้น:
- ช่วยฉันเขียนคำโฆษณาสำหรับเครื่องคำนวณผลตอบแทนการลงทุนของฉัน
- ฉันจะใช้แนวทางการขายแบบ Challenger ได้อย่างไร?
- นี่คือข้อโต้แย้งหลักในการขายที่ฉันกำลังเผชิญอยู่ ฉันควรจัดการกับมันอย่างไรดีที่สุด?
คุณสมบัติเด่นของ Sales Guru GPT
- เข้าร่วมสถานการณ์จำลองบทบาทเพื่อจำลองการสนทนาด้านการขายและปรับปรุงวิธีการของคุณ
- รับคำแนะนำเฉพาะบุคคลในการรับมือกับข้อโต้แย้ง การนำเสนอผลิตภัณฑ์ และการจัดการกับลูกค้าที่ท้าทาย
- รับข้อเสนอแนะทันทีเกี่ยวกับกลยุทธ์การขายเพื่อปรับปรุงการสื่อสารและเทคนิคการปิดการขาย
- ซ้อมการสาธิตผลิตภัณฑ์และการนำเสนอการขายของคุณเพื่อให้สามารถนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ Sales Guru GPT
- ต้องการการปรับโทนเสียงด้วยตนเองเพื่อให้แน่ใจว่าคำตอบสอดคล้องกับเสียงของแบรนด์และความคาดหวังของลูกค้า
ราคาของ Sales Guru GPT
- ฟรีตลอดไป (การใช้งานจำกัด)
- รวมอยู่ในแผนชำระเงินของ ChatGPT
คะแนนและรีวิวของ Sales Guru GPT
- G2: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
ตัวแทนขายรายงานว่าใช้เวลาถึง 70%ไปกับงานที่ไม่ใช่การขาย ซึ่งทำให้การเชื่อมต่อกับลูกค้าเป้าหมายเป็นเรื่องท้าทาย
2. โค้ชอีเมลขายแบบเย็น (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนและตรวจสอบอีเมลขายแบบเย็น)
อีเมลที่ส่งถึงผู้ที่ไม่รู้จักมักสร้างความรำคาญให้กับหลายคน แต่หากทำอย่างถูกต้อง มันสามารถเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้กับเครื่องจักรการขายของคุณได้
ตั้งแต่การเริ่มต้นสนทนากับลูกค้าใหม่ไปจนถึงการติดตามผล ปลั๊กอิน AI นี้สามารถปรับแต่งอีเมลของคุณเพื่อเพิ่มอัตราการตอบกลับได้
แสดงอีเมลเย็นที่คุณเขียนไว้ให้ GPT ดู และ GPT จะชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าอะไรที่ไม่ได้ผลและวิธีแก้ไข GPT จะถามคำถามที่ชาญฉลาดเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของคุณและปัญหาที่พวกเขาเผชิญอยู่ และช่วยให้คุณสร้างอีเมลที่ดูมีความเกี่ยวข้องและน่าเชื่อถือ
ตัวอย่างข้อความเริ่มต้น:
- นี่คืออีเมลที่ฉันเขียนไว้ คุณสามารถตรวจสอบและเสนอแนะการแก้ไขเพื่อให้ชัดเจนขึ้นได้ไหม
- ช่วยเขียนสคริปต์อีเมลแนะนำตัวสำหรับตำแหน่ง [ชื่อตำแหน่งงาน] ที่ [อุตสาหกรรม] เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของฉัน
- คุณช่วยแนะนำได้ไหมว่าควรถามอะไรในอีเมลของฉันเพื่อค้นหาจุดที่ลูกค้าประสบปัญหา?
คุณสมบัติเด่นของโค้ชอีเมลขายแบบเย็น
- สร้างอีเมลเย็นที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลซึ่งกระชับ น่าสนใจ และตรงกับความต้องการของแต่ละผู้มุ่งหวัง
- รับการตรวจสอบร่างและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงความชัดเจน ความเกี่ยวข้อง และอัตราการเปลี่ยนแปลง
- มุ่งเน้นการแก้ปัญหาโดยเน้นความท้าทายของกลุ่มเป้าหมาย แทนการนำเสนอแบบดั้งเดิม
ข้อจำกัดของโค้ชอีเมลขายแบบเย็น
- เสนอฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดโดยมุ่งเน้นเฉพาะการเขียนอีเมลเท่านั้น แทนที่จะเป็นกลยุทธ์การขายที่ครอบคลุมมากขึ้น
- จำเป็นต้องทดลองอย่างรวดเร็วเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและเพิ่มประสิทธิภาพของอีเมล
ราคาโค้ชอีเมลขายแบบเย็น
- ฟรีตลอดไป (การใช้งานจำกัด)
- รวมอยู่ในแผนชำระเงินของ ChatGPT
คะแนนและรีวิวโค้ชอีเมลขายแบบเย็น
- G2: คะแนนไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
3. SalesGPT (เหมาะที่สุดสำหรับกลยุทธ์การขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
สคริปต์ง่าย ๆ หรืออีเมลติดตามผลต้องใช้ความคิดและการระดมสมองอย่างมาก สำหรับทีมที่ไม่เชี่ยวชาญ นี่อาจเป็นฝันร้ายที่กินเวลา สำหรับ SalesGPT นั้นเหมือนมีผู้ช่วยขายส่วนตัวที่คอยช่วยเหลือที่นี่ มันมอบเทคนิคการขายที่เฉพาะเจาะจงและทรงพลังให้กับทีมของคุณ ซึ่งปรับให้เข้ากับลูกค้าหรือสถานการณ์การขายใด ๆ ได้โดยอัตโนมัติ
มันสร้างข้อเสนอที่น่าสนใจ, แก้ไขข้อคัดค้าน, และช่วยให้คุณปิดการขายได้เร็วขึ้น,เพิ่มประสิทธิภาพการขาย. เครื่องมือ GPT นี้ยังสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงของคุณ. คิดถึงมันเหมือนกับนักกลยุทธ์การขายเสมือนจริงที่ช่วยให้คุณปิดการขายได้มากขึ้น, รวดเร็วขึ้น.
ตัวอย่างข้อความเริ่มต้น:
- แยกแยะวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับข้อโต้แย้งเรื่องราคาในการโทรขาย
- สร้างข้อความติดตามผลหลังการสาธิตผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าองค์กร
- คำถามค้นหาที่ดีที่ควรถามผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการค้าปลีกคืออะไร?
คุณสมบัติเด่นของ SalesGPT
- รับรู้บริบทการขายเพื่อสร้างคำตอบที่ปรับให้เหมาะสมตามขั้นตอนของการสนทนา
- มีส่วนร่วมผ่านช่องทางหลากหลาย รวมถึงเสียง อีเมล SMS และแอปส่งข้อความ เช่น WhatsApp และ Telegram
- รับข้อมูลเชิงลึกด้านการขายที่ไม่เหมือนใคร กลยุทธ์ใหม่ ๆ และเทคนิคพิเศษ
ข้อจำกัดของ SalesGPT
- ต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเพื่อปรับแต่งเครื่องมือให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง
- ขึ้นอยู่กับข้อมูลคุณภาพสูง เนื่องจากประสิทธิภาพของมันแข็งแกร่งเพียงเท่าที่คุณใส่ข้อมูลเข้าไป
ราคาของ SalesGPT
- ฟรีตลอดไป (การใช้งานจำกัด)
- รวมอยู่ในแผนชำระเงินของ ChatGPT
คะแนนและรีวิวของ SalesGPT
- G2: คะแนนไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
4. ผู้แทนพัฒนาการขาย (เหมาะที่สุดสำหรับการทำให้การติดต่อขายง่ายขึ้น)
การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนั้นยากลำบาก ตัวแทนพัฒนาการขาย (Sales Development Representative) ช่วยให้งานนี้ง่ายขึ้น ตัวแทนพัฒนาการขาย (SDRs) สามารถสร้างข้อความที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล จัดการกับข้อโต้แย้ง และนัดหมายการประชุมได้มากขึ้น ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทำให้การติดต่อสื่อสารง่ายขึ้นและเพิ่มอัตราการตอบกลับ
กำลังมองหาการใช้ AI เพื่อคัดกรองคุณสมบัติของหัวหน้าทีมขายอยู่หรือไม่? เครื่องมือนี้สามารถค้นหาข้อมูลบนเว็บเพื่อสร้างรายชื่อลูกค้าเป้าหมาย รวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบริษัทเพื่อคัดกรองและจัดลำดับความสำคัญ รวมถึงสร้างแนวทางเฉพาะบุคคลโดยอ้างอิงจากโปรไฟล์ LinkedIn
ตัวอย่างข้อความเริ่มต้น:
- ค้นหาบริษัท SaaS 10 แห่งในสหรัฐอเมริกาที่มีการระดมทุนล่าสุดในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
- สร้างไฟล์ CSV ของผู้ติดต่อจากโปรไฟล์ LinkedIn เหล่านี้
- แสดงให้ฉันเห็นวิธีอัตโนมัติอีเมลติดตามผลของฉันผ่าน Gmail
คุณสมบัติเด่นของตัวแทนพัฒนาการขาย
- สร้างโอกาสทางธุรกิจโดยอัตโนมัติด้วยการระบุและรวบรวมกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม
- เพิ่มการมีส่วนร่วมด้วยอีเมลและข้อความที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
- กำจัดงานป้อนข้อมูลด้วยมือ ช่วยประหยัดเวลาของพนักงานขายได้หลายชั่วโมงทุกสัปดาห์
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับระบบ CRM เพื่อบันทึกและติดตามการติดต่อกับลูกค้าเป้าหมาย
ข้อจำกัดของผู้แทนพัฒนาการขาย
- คุณอาจจำเป็นต้องสมัครสมาชิกเพื่อเข้าถึงเครื่องมือต่างๆ เช่น LinkedIn Sales Navigator, Apollo.io และอื่นๆ เพื่อทำงานต่างๆ เช่น การสร้างโอกาสทางการขายและการทำงานอัตโนมัติด้านการขาย
- ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เนื่องจากคุณสมบัติที่ดีที่สุดต้องมีการตั้งค่าและปรับให้เหมาะสม
ราคาสำหรับผู้แทนพัฒนาการขาย
- ฟรีตลอดไป (การใช้งานจำกัด)
- รวมอยู่ในแผนชำระเงินของ ChatGPT
คะแนนและรีวิวของผู้แทนการพัฒนาการขาย
- G2: คะแนนไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
5. Pitch Perfect (เหมาะที่สุดสำหรับการฝึกฝนการนำเสนอขายให้สมบูรณ์แบบ)
การนำเสนอที่ยอดเยี่ยมสามารถทำให้ดีลสำเร็จหรือล้มเหลวได้ การใช้ Pitch Perfect GPT จึงเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลในที่นี้ มันสามารถช่วยทีมขายของคุณในการปรับแต่งข้อความ สร้างสรรค์การนำเสนอที่โน้มน้าวใจ และส่งมอบด้วยความมั่นใจ
มันสนับสนุนวงจรการขายทั้งหมดโดยการสร้างข้อเสนอที่เฉพาะเจาะจงตามอุตสาหกรรมและปรับให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์
โดยการใช้ข้อมูลเชิงลึกจาก CRM เช่น ขั้นตอนของลีด ข้อคัดค้านที่ทราบ หรือจุดเจ็บปวดของผู้ซื้อ Pitch Perfect สามารถส่งข้อความที่เหมาะสมกับบริบทและการติดตามผลที่เฉพาะเจาะจงได้ มันปรับโทนและรูปแบบของข้อความให้สอดคล้องกับเสียงขององค์กร
ตัวอย่างข้อความเริ่มต้น:
- เขียนข้อความ LinkedIn ถึง CFO ของบริษัทสตาร์ทอัพที่กำลังเติบโต เราให้บริการ [ประเภทผลิตภัณฑ์] สำหรับ [ประเภทบริษัทเป้าหมาย] กรุณาใช้ภาษาที่เป็นกันเองแต่มีความน่าเชื่อถือ
- ให้ฉันสคริปต์สำหรับการโทรค้นหาข้อมูลกับบริษัทจัดการอสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็ก เราให้บริการ [ประเภทของซอฟต์แวร์] เป้าหมายคือการค้นหาจุดที่ลูกค้าประสบปัญหา
- สร้างสคริปต์การนำเสนอขายที่น่าสนใจสำหรับการประชุมออนไลน์กับ [กลุ่มเป้าหมาย] เราขาย [ประเภทสินค้า] ที่ช่วย [ประโยชน์ของสินค้า]
จุดเด่นของ Pitch Perfect
- สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้กลยุทธ์การขายที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว เช่น ความเร่งด่วน การขายแบบท้าทาย และการเล่าเรื่อง
- ปรับโทนและสไตล์ให้เหมาะสมกับผู้ฟัง ตั้งแต่การนำเสนอแบบทางการไปจนถึงแบบไม่เป็นทางการ
- ปรับให้เหมาะสมสำหรับหลายช่องทาง รวมถึงอีเมล, LinkedIn, การโทรหาลูกค้าใหม่, และการประชุมแบบตัวต่อตัว
ข้อจำกัดของ Pitch Perfect
- ขาดอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ ต้องอาศัยการปรับแต่งด้วยตนเอง
- ไม่มีการสอนสด เนื่องจากไม่สามารถทดแทนการให้คำปรึกษาแบบเรียลไทม์ได้
การกำหนดราคาแบบพิทช์เพอร์เฟค
- ฟรีตลอดไป (การใช้งานจำกัด)
- รวมอยู่ในแผนชำระเงินของ ChatGPT
คะแนนและรีวิว Pitch Perfect
- G2: คะแนนไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
6. Meeting Summarizer Pro (เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปการประชุมขาย)
การประชุมเป็นสิ่งจำเป็นแต่ก็มักจะกินเวลา และไม่มีใครชอบการประชุมที่ยาวนาน ยิ่งแย่กว่านั้นสำหรับผู้ที่ไม่เข้าร่วมการประชุมสด พวกเขาต้องนั่งดูการบันทึกหรืออ่านบันทึกการประชุมทั้งหมด น่าเบื่อมาก!
Meeting Summarizer Pro ช่วยคุณได้ที่นี่ โดยรับประกันว่าคุณจะไม่พลาดประเด็นสำคัญ ฟัง บันทึกเสียง และสรุปการสนทนาเป็นบันทึกย่อที่กระชับ ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลจากไฟล์เสียงยาวอีกต่อไป—รับข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้ทันทีภายในไม่กี่วินาที
ตัวอย่างข้อความเริ่มต้น:
- สรุปบันทึกการประชุมความคิดเห็นจากลูกค้าของเรา พร้อมประเด็นสำคัญที่ชัดเจน
- กรุณาสรุปการทบทวนธุรกิจรายไตรมาสนี้โดยเน้นข้อมูลทางการเงิน เป้าหมาย และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทั้งหมดอย่างชัดเจน
- สรุปบันทึกการประชุมเริ่มต้นโครงการจากการประชุม Zoom เมื่อวานนี้ รวมถึงรายการที่ต้องดำเนินการโดยระบุชื่อ และติดตามกำหนดเวลาหรืองบประมาณที่กล่าวถึง
คุณสมบัติเด่นของ Meeting Summarizer Pro
- สร้างสรุปโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่สรุปการประชุมยาวให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ภายในไม่กี่วินาที
- ดึงรายการการดำเนินการโดยอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าการติดตามผลมีความชัดเจนและมอบหมายให้กับบุคคลที่เหมาะสม
- ไฮไลต์ข้อมูลและตัวชี้วัดสำคัญเพื่อให้เข้าถึงตัวเลขสำคัญ กำหนดเวลา และข้อผูกพันได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของโปรแกรมสรุปการประชุม Summarizer Pro
- ขาดความเป็นอัตวิสัยในการจัดลำดับความสำคัญ ทำให้ยากต่อการระบุว่าหัวข้อใดมีความสำคัญเชิงกลยุทธ์มากกว่า
- ใช้รูปแบบสรุปที่เข้มงวด ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับความชอบเฉพาะของทีม
ราคาของ Meeting Summarizer Pro
- ฟรีตลอดไป (การใช้งานจำกัด)
- รวมอยู่ในแผนชำระเงินของ ChatGPT
บทวิจารณ์และคะแนนของ Meeting Summarizer Pro
- G2: คะแนนไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
การประชุมเป็นสิ่งจำเป็นแต่ก็มักจะกินเวลา และไม่มีใครชอบการประชุมที่ยาวนาน ยิ่งแย่กว่านั้นสำหรับผู้ที่ไม่เข้าร่วมการประชุมสด พวกเขาต้องนั่งดูการบันทึกหรืออ่านบันทึกการประชุมทั้งหมด น่าเบื่อมาก!

Meeting Summarizer Pro ช่วยคุณได้ที่นี่ โดยรับประกันว่าคุณจะไม่พลาดประเด็นสำคัญ ฟัง บันทึกเสียง และสรุปการสนทนาเป็นบันทึกย่อที่กระชับ ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลจากไฟล์เสียงยาวอีกต่อไป—รับข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้ทันทีภายในไม่กี่วินาที

ClickUp Meetingsเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานร่วมกันของทีมด้วยวาระการประชุมแบบไดนามิก ในขณะที่ AI Notetakerจับทุกข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า—ขจัดความสับสนในการติดตามผลและทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน!
ClickUp Meetingsเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานร่วมกันของทีมด้วยวาระการประชุมแบบไดนามิก ในขณะที่ AI Notetakerจับทุกข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า—ขจัดความสับสนในการติดตามผลและทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน!
ทีมที่ใช้ฟีเจอร์การจัดการการประชุมของ ClickUp รายงานว่ามีการลดการสนทนาและการประชุมที่ไม่จำเป็นลงถึง 50%!
7. โค้ชการเจรจาขาย (เหมาะที่สุดสำหรับการเชี่ยวชาญการเจรจา)
การเจรจาต่อรองคือหัวใจของการขาย โค้ชการเจรจาต่อรองด้านการขายช่วยให้คุณปรับปรุงการนำเสนอ รับมือกับข้อโต้แย้ง และปิดการขายได้อย่างมั่นใจ มันทำหน้าที่เหมือนที่ปรึกษาส่วนตัวที่มอบกลยุทธ์แบบเรียลไทม์ตามเทคนิคการเจรจาต่อรองที่พิสูจน์แล้ว
เครื่องมือนี้จะพาคุณเข้าสู่สถานการณ์จำลองแบบเรียลไทม์ที่คุณต้องสวมบทบาทเป็นผู้ให้บริการที่พยายามปิดการขาย ในขณะที่เครื่องมือจะนำเสนอข้อโต้แย้งและข้อกังวลที่คาดหวังจากลูกค้าเป้าหมาย คุณจะได้รับข้อเสนอแนะทันทีว่าอะไรที่ได้ผล อะไรที่ไม่ได้ผล และควรปรับปรุงอย่างไร
ตัวอย่างข้อความเริ่มต้น:
- ผมเป็น [ตำแหน่งของคุณ] กำลังนำเสนอให้กับ [กลุ่มเป้าหมายของคุณ] เริ่มการเจรจา
- ฉันกำลังขาย [สินค้าหรือบริการ] มาลองเล่นบทบาทสมมติในการโทรขายกันเถอะ
- ฉันกำลังนำเสนอ [สินค้าหรือบริการ] ให้กับ [กลุ่มเป้าหมายของคุณ] ที่มีความสงสัย ลองเล่นบทบาทผู้ซื้อ
คุณสมบัติเด่นของโค้ชการเจรจาขาย
- ปรับปรุงการจัดการข้อโต้แย้งด้วย AI เพื่อตอบโต้การปฏิเสธการขายทั่วไป
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์การเจรจาต่อรองที่ปรับให้เหมาะสมกับความซับซ้อนของการเจรจาและพฤติกรรมของลูกค้า
- ใช้การจำลองสถานการณ์โดยให้สวมบทบาทเพื่อฝึกฝนการสนทนาด้านการขายในโลกจริงก่อนการนำเสนอจริง
ข้อจำกัดของโค้ชการเจรจาขาย
- การขาดความตระหนักรู้เชิงบริบทอย่างลึกซึ้ง ทำให้มีประสิทธิภาพน้อยลงในการเจรจาที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอน
- มีความสามารถในการปรับใช้กับอุตสาหกรรมได้จำกัด เหมาะสำหรับการขายทั่วไปมากกว่าตลาดเฉพาะกลุ่ม
ราคาโค้ชการเจรจาขาย
- ฟรีตลอดไป (การใช้งานจำกัด)
- รวมอยู่ในแผนชำระเงินของ ChatGPT
โค้ชการเจรจาขาย รีวิวและคะแนน
- G2: คะแนนไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
8. SalesMentor AI (เหมาะที่สุดสำหรับการโค้ชการขายแบบเฉพาะบุคคล)
นักขายที่ยอดเยี่ยมไม่ได้เกิดมาตามธรรมชาติ—พวกเขาได้รับการฝึกฝน SalesMentor AI ทำหน้าที่เป็นโค้ชการขายส่วนตัว ให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำแบบเรียลไทม์เพื่อพัฒนาทักษะการขายของคุณ
มันช่วยให้ผู้ใช้ปรับปรุงการค้นหาลูกค้าเป้าหมาย, การสื่อสาร, และความสามารถในการปิดการขายผ่านคุณสมบัติเช่นแผนความสำเร็จทางการขายที่ปรับแต่งตามความต้องการ, โมดูลการพัฒนาทักษะ, คู่มือการขายที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว, และการติดตามประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์
ด้วยการผสานรวมกับเครื่องมือ CRM และนำเสนอเทคนิคการเจรจาต่อรอง SalesMentor AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขาย ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ เครื่องมือนี้จะช่วยเสริมสร้างทักษะการนำเสนอ แก้ไขข้อโต้แย้ง และปิดการขายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ตัวอย่างข้อความเริ่มต้น:
- ให้ฉันสคริปต์เพื่อจัดการกับข้อโต้แย้ง 'เราทำงานกับผู้ให้บริการรายอื่นอยู่แล้ว' ในการโทรหาลูกค้าใหม่
- ประเมินทักษะการขายของฉัน ฉันมีความเชี่ยวชาญในการโทรค้นหาข้อมูล แต่มีปัญหาในการปิดการขายที่มีมูลค่าสูง
- เขียนอีเมลติดต่อครั้งแรกสำหรับ [ประเภทบริษัทของคุณ] โดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่มเป้าหมายใน [อุตสาหกรรม]
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SalesMentor AI
- ปรับปรุงการโทรขาย อีเมล และการนำเสนอด้วยการโค้ชการขายแบบเรียลไทม์
- สร้างคำตอบที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อจัดการกับข้อโต้แย้งของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
- จำลองการฝึกซ้อมบทบาทสมมติเพื่อช่วยให้พนักงานขายฝึกตอบคำถามและเพิ่มความมั่นใจ
- ติดตามการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเพื่อวัดความก้าวหน้าและเสนอแนะการปรับปรุงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
ข้อจำกัดของ SalesMentor AI
- การขาดการปรับแต่งเฉพาะอุตสาหกรรม ทำให้ต้องมีการปรับตั้งค่าด้วยตนเองสำหรับตลาดเฉพาะกลุ่ม
- ขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้อมูลนำเข้าในการให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเมื่อมีข้อมูลการขายที่ละเอียดครบถ้วน
ราคาของ SalesMentor AI
- ฟรีตลอดไป (การใช้งานจำกัด)
- รวมอยู่ในแผนชำระเงินของ ChatGPT
รีวิวและให้คะแนน SalesMentor AI
- GA: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
9. ผู้สร้างเนื้อหาการขาย Pro (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาที่ขายได้)
เนื้อหาการขายที่ยอดเยี่ยมไม่ได้เกี่ยวกับคำพูดเพียงอย่างเดียว มันเกี่ยวกับการโน้มน้าวใจ ความชัดเจน และผลกระทบ Sales Content Creator Pro ช่วยให้ทีมขายของคุณสร้างอีเมลที่มีอัตราการแปลงสูง, เอกสารนำเสนอ, คำอธิบายสินค้า,เนื้อหาเพื่อสนับสนุนการขาย, โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และอื่น ๆ ได้ในไม่กี่คลิก
นอกจากนี้ ยังช่วยในการสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการขาย ช่วยประหยัดเวลาในขณะที่ยังคงความสม่ำเสมอ ด้วยการจัดการกับข้อโต้แย้งทั่วไป การเน้นคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ และการสอดคล้องกับแนวโน้มตลาดปัจจุบัน ทำให้มั่นใจได้ว่าพนักงานขายมีข้อความที่โน้มน้าวใจและสอดคล้องกับแบรนด์อยู่เสมอ
ตัวอย่างข้อความเริ่มต้น:
- เขียนอีเมลแนะนำตัวแบบ B2B สำหรับลูกค้าใหม่ แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี AI สำหรับ [กลุ่มเป้าหมาย] ในบริษัทเทคโนโลยีขนาดกลาง
- สร้างสคริปต์นำเสนอความยาว 2 นาทีสำหรับ [ผลิตภัณฑ์/บริการ] ของเราที่มุ่งเป้าไปยัง [กลุ่มเป้าหมาย]
- ระบุและแก้ไขข้อโต้แย้ง 5 อันดับแรกที่ลูกค้าเป้าหมายอาจมีเกี่ยวกับการเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา
คุณสมบัติเด่นของ Sales Content Creator Pro
- สร้างข้อความขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับอีเมลที่น่าสนใจ, การนำเสนอ, และโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์
- ปรับแต่งข้อความให้สอดคล้องกับเสียงของแบรนด์และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะอย่างไดนามิก
- สร้างเนื้อหาในหลากหลายรูปแบบสำหรับอีเมล, หน้า landing, คำโฆษณา, และการนำเสนอ
ข้อจำกัดของผู้สร้างเนื้อหาการขายระดับโปร
- ต้องการการแก้ไขโดยมนุษย์ เนื่องจากเนื้อหาที่สร้างขึ้นมักต้องการการปรับให้เข้ากับบุคคลและการปรับปรุงด้านอารมณ์
- ขาดความน่าเชื่อถืออย่างกว้างขวาง มีฐานผู้ใช้ขนาดเล็ก และมีการให้คะแนนหรือรีวิวจำกัด
ราคาสำหรับผู้สร้างเนื้อหาการขายระดับโปร
- ฟรีตลอดไป (การใช้งานจำกัด)
- รวมอยู่ในแผนชำระเงินของ ChatGPT
คะแนนและรีวิวของผู้สร้างเนื้อหาการขายระดับโปร
- G2: คะแนนไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
10. Revenue Catalyst (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มรายได้จากการขาย)
Revenue Catalyst ถูกออกแบบมาสำหรับทีมขายที่ต้องการบรรลุเป้าหมายรายได้ให้เร็วขึ้น มันวิเคราะห์ข้อมูลการขาย ระบุโอกาส และนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อปิดการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ยังช่วยให้งานง่ายขึ้น เช่น การเขียนอีเมลหาลูกค้าใหม่ การสร้างรายชื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า และการสร้างข้อเสนอที่ปรับให้เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์และกลยุทธ์ที่พิสูจน์แล้ว
พนักงานขายของคุณกำลังเสียเวลาไปกับการจัดการระบบงานขายหรือปรับกลยุทธ์ราคาอยู่หรือไม่? เครื่องมือนี้พร้อมคำแนะนำที่อ้างอิงจากข้อมูลจริง จะช่วยให้งานของพวกเขา (และชีวิต) ง่ายขึ้น เหมือนมีผู้ช่วยขายที่รวดเร็วและมุ่งมั่นคอยดูแลทุกขั้นตอน ไม่เสียเวลา ข้อความคมชัด และทุกการตัดสินใจขับเคลื่อนด้วยผลลัพธ์
ตัวอย่างข้อความเริ่มต้น:
- ค้นหาผู้มีอำนาจตัดสินใจที่ [ชื่อบริษัท] และสรุปบทบาทของพวกเขา
- เขียนอีเมลติดต่อครั้งแรกถึงหัวหน้าฝ่ายขายที่ [บริษัท] โดยเสนอ [โซลูชันของคุณ]
- ค้นหา [เว็บไซต์คู่แข่ง] และจัดทำรายการจุดเด่นที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของเรา
คุณสมบัติเด่นของ Revenue Catalyst
- ทำนายแนวโน้มรายได้ด้วยแบบจำลองการคาดการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- จัดลำดับความสำคัญของลีดที่มีมูลค่าสูงโดยอัตโนมัติด้วยการระบุกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพสูงสุด
- สร้างรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อติดตามความสำเร็จของทีมขายและพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
ข้อจำกัดของ Revenue Catalyst
- การต่อสู้กับการผสานระบบ CRM ที่ต้องใช้ข้อมูลด้วยตนเองเมื่อความเข้ากันได้ล้มเหลวกับกระบวนการทำงานของ CRMที่มีอยู่
- สูญเสียรายละเอียดการสนทนาในช่วงแรกและเก็บรักษาเฉพาะการโต้ตอบล่าสุดเท่านั้น
ราคาของ Revenue Catalyst
- ฟรีตลอดไป (การใช้งานจำกัด)
- รวมอยู่ในแผนชำระเงินของ ChatGPT
รายได้ Catalyst รีวิวและให้คะแนน
- G2: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
11. นักวิจัยการขาย (เหมาะที่สุดสำหรับการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมาย)
การค้นหาลูกค้าเป้าหมายที่เหมาะสมคือครึ่งหนึ่งของความสำเร็จในการขาย SalesResearcher GPT โดดเด่นในจุดนี้โดยเฉพาะ เครื่องมือนี้ช่วยพนักงานขายด้วยการให้ข้อมูลเชิงลึกที่รวดเร็วและขับเคลื่อนด้วยการวิจัยเกี่ยวกับบริษัทใดก็ตามที่พวกเขาต้องการเจาะตลาด โดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์เอง
มันทำให้การสร้างลูกค้าเป้าหมายเป็นเรื่องง่ายด้วยการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย คู่แข่ง และแนวโน้มของอุตสาหกรรม มันแยกแยะอย่างชัดเจนว่าบริษัททำอะไร ผลิตภัณฑ์ของพวกเขาคืออะไร การอัปเดตล่าสุด เช่น การระดมทุนหรือการจ้างงาน ลูกค้าของพวกเขาคือใคร และแม้แต่คู่แข่งของพวกเขาคือใคร
แอดออน GPT นี้จะช่วยให้ทีมขายของคุณนำหน้าคู่แข่งด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์และคำแนะนำเชิงกลยุทธ์
ตัวอย่างข้อความเริ่มต้น:
- บริษัทเป้าหมายทำอะไร, ลูกค้าของพวกเขาคือใคร, และฉันจะนำเสนอ B2B SaaS ของฉันให้พวกเขาได้อย่างไร?
- กรุณาให้รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจของ [บริษัทเป้าหมาย] และวิธีที่เอเจนซี่สามารถขายสินค้าหรือบริการให้กับพวกเขาได้
- บอกฉันว่า [บริษัทเป้าหมาย] จัดวางตำแหน่งตัวเองอย่างไร ใครใช้ และพวกเขาแข่งขันกับใคร
คุณสมบัติเด่นของ SalesResearcher
- รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายจากเว็บไซต์และข้อมูลออนไลน์ของพวกเขา
- สร้างข้อมูลเชิงลึกจากการสนทนาที่นำเสนอผลการวิจัยในรูปแบบที่อ่านง่าย—เหมือนกับการได้รับข้อมูลเชิงลึกจากเพื่อนร่วมงานที่มีความรู้รอบด้าน
- วิเคราะห์คู่แข่งเพื่อเปรียบเทียบจุดแข็งและจุดอ่อนของแบรนด์ของคุณภายในอุตสาหกรรม
- ใช้กลยุทธ์การขายที่ปรับให้เหมาะสมเพื่อสร้างแนวทางการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมที่เฉพาะบุคคลสำหรับลูกค้าเป้าหมาย
ข้อจำกัดของนักวิจัยด้านการขาย
- ช่องว่างในอุตสาหกรรมเฉพาะกลุ่ม โดยเฉพาะสำหรับบริษัทขนาดเล็กหรือบริษัทที่มีความลับซึ่งมีการปรากฏตัวทางออนไลน์จำกัด
ราคาสำหรับนักวิจัยด้านการขาย
- ฟรีตลอดไป (การใช้งานจำกัด)
- รวมอยู่ในแผนชำระเงินของ ChatGPT
รีวิวและคะแนนจากนักวิจัยด้านการขาย
- G2: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
12. ตัวแทนขายที่ไม่เป็นไปไม่ได้ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกับข้อโต้แย้งที่ยาก)
ตัวแทนขายที่เป็นไปไม่ได้ทำให้การปิดการขายง่ายขึ้นมาก. ตัวช่วยเสริมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์นี้ช่วยให้ทีมขายปรับปรุงการนำเสนอ, จัดการกับข้อโต้แย้ง, และนำทางผ่านการเจรจาที่ซับซ้อน.
แทนที่จะส่งข้อความทั่วไป มันเริ่มต้นด้วยการวิจัยบริษัทของลูกค้าเป้าหมายเพื่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าเกิดอะไรขึ้นในธุรกิจนั้น มันผสมผสานข้อมูลเชิงลึกนั้นกับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณเพื่อสร้างอีเมลที่รู้สึกเกี่ยวข้อง ทันเวลา และปรับให้เหมาะสม
มันเหมือนมีโค้ชขายผู้เชี่ยวชาญที่กระโดดเข้ามาในเกมเมื่อทุกคนติดอยู่และไม่สามารถหาทางออกได้
ตัวอย่างข้อความเริ่มต้น:
- ฉันช่วย [กลุ่มเป้าหมายทำ X ด้วย Y] คุณสามารถเขียนอีเมลติดต่อครั้งแรกถึง CMO ของ [บริษัทเป้าหมาย] ได้ไหม
- ศึกษาข้อมูล [ชื่อบริษัท] และสร้างการติดต่อที่ปรับให้เหมาะสมเฉพาะบุคคลสำหรับ [ผลิตภัณฑ์ของคุณ] โดยอ้างอิงจากข้อมูลล่าสุด การเงิน และแผนงานของพวกเขา
- สร้างข้อเสนอการขายสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี [ประเภทลูกค้า] โดยพิจารณาจากแนวโน้มการจ้างงานในปัจจุบันของพวกเขา
คุณสมบัติเด่นของตัวแทนขายที่เป็นไปไม่ได้
- จัดการข้อโต้แย้งอย่างมีประสิทธิภาพด้วยคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเอาชนะความลังเลของผู้ซื้อ
- ปรับปรุงการนำเสนอการขายให้เหมาะสมที่สุดโดยการปรับแต่งสคริปต์เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมสูงสุด
- คัดกรองลูกค้าเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อระบุผู้มีศักยภาพสูง
- ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจากการสนทนาการขายที่ผ่านมา
ข้อจำกัดของตัวแทนขายที่เป็นไปไม่ได้
- การขาดสัญชาตญาณของมนุษย์ ทำให้การตอบสนองที่สร้างโดย AI บางครั้งต้องมีการปรับแต่งเพิ่มเติม
- การต่อสู้กับความละเอียดอ่อนเฉพาะทางอุตสาหกรรม ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับตลาดเฉพาะกลุ่มอย่างสมบูรณ์
ราคาตัวแทนขายที่เป็นไปไม่ได้
- ฟรีตลอดไป (การใช้งานจำกัด)
- รวมอยู่ในแผนชำระเงินของ ChatGPT
รีวิวและคะแนนของตัวแทนขายที่เป็นไปไม่ได้
- G2: คะแนนไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
13. อีเมล GPT (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างอีเมลขาย)
การเขียนอีเมลขายสินค้าเป็นเรื่องง่าย นั่นคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่คิดจนกระทั่งพวกเขาได้นั่งลงและเริ่มพิมพ์ หากคุณไม่มีนักเขียนอีเมลผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือการตลาดผ่านอีเมล AI นี้สามารถทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นสำหรับคุณ มันสามารถร่างอีเมลที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลและมีการแปลงสูงได้ในไม่กี่วินาที
การจัดการการติดตามผล การชี้แจง หรือปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าที่ซับซ้อนด้วยน้ำเสียงที่สุภาพและสม่ำเสมอ ช่วยให้ทีมขายสามารถมุ่งเน้นไปที่การปิดการขายและการสร้างความสัมพันธ์ได้มากขึ้น แทนที่จะต้องเสียเวลาไปกับการเขียนคำตอบใหม่ตั้งแต่ต้น
ไม่ว่าคุณจะกำลังส่งอีเมลหาลูกค้าใหม่ ติดตามผล หรือส่งข้อเสนอ เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้จะช่วยให้ข้อความของคุณโดดเด่นและเป็นที่จดจำ
ตัวอย่างข้อความเริ่มต้น:
- เขียนอีเมลขอโทษลูกค้าสำหรับการพลาดนัดหมาย
- ผู้ใช้รู้สึกสับสนเกี่ยวกับค่าบริการและต้องการคำอธิบาย กรุณาช่วยเขียนคำตอบที่สุภาพ
- เขียนอีเมลติดตามผลถึงลูกค้าที่สินค้าได้จัดส่งไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของอีเมล GPT
- ปรับแต่งอีเมลให้เหมาะกับแต่ละบุคคลในระดับใหญ่ด้วยการปรับเนื้อหาให้เหมาะกับลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน
- ปรับโทนเสียงแบบไดนามิกเพื่อให้ฟังดูเป็นธรรมชาติและน่าสนใจยิ่งขึ้น
- แนะนำคำตอบทันทีเพื่อให้การสนทนาดำเนินไปอย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของอีเมล GPT
- ต้องแก้ไขด้วยตนเอง เนื่องจากผลลัพธ์ที่สร้างโดย AI อาจต้องปรับแต่งเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับน้ำเสียงของแบรนด์
- ขาดความคิดเห็นส่วนตัว ทำให้คำตอบเป็นกลาง
ราคาของ GPT สำหรับอีเมล
- ฟรีตลอดไป (การใช้งานจำกัด)
- รวมอยู่ในแผนชำระเงินของ ChatGPT
รีวิวและคะแนนของอีเมล GPT
- G2: คะแนนไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
14. ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การขาย (เหมาะที่สุดสำหรับแผนการขายที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล)
การสนทนาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถขับเคลื่อนความสำเร็จในการขายได้—คุณต้องมีแผนการขายเชิงกลยุทธ์
ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การขาย GPT มีประโยชน์อย่างมากในที่นี้ ด้วย GPT นี้ที่พร้อมใช้งาน ทีมขายของคุณสามารถสร้างแนวทางที่ชาญฉลาดขึ้น ปรับปรุงข้อความ และปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เครื่องมือนี้ปรับให้เข้ากับสไตล์ของผู้ใช้และตลาด ไม่ว่าจะเป็นความต้องการในการวิเคราะห์คู่แข่ง, เทมเพลตอีเมลที่ปรับแต่งได้, หรือสถานการณ์จำลองบทบาทเพื่อพัฒนาทักษะ นอกจากนี้ยังมีการอัปเดตแนวโน้มตลาดอย่างต่อเนื่อง, รองรับหลายภาษาสำหรับการเข้าถึงทั่วโลก, และแดชบอร์ดแบบโต้ตอบสำหรับการติดตามประสิทธิภาพ
การเข้าถึงลูกค้า การเอาชนะข้อโต้แย้ง การสร้างกลยุทธ์การขายสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ และอื่นๆ อีกมากมายจะง่ายขึ้นมากด้วยสิ่งนี้ ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การขายสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการขายของคุณได้
ตัวอย่างข้อความเริ่มต้น:
- จำลองสถานการณ์การคัดค้านการขายที่ผู้ซื้อบอกว่าสินค้าของเราแพงเกินไป
- วิเคราะห์กลยุทธ์การขายของ [คู่แข่ง] และเสนอแนะ 3 วิธีที่เราสามารถทำได้เพื่อให้เราเหนือกว่าพวกเขาในการสร้างลูกค้าเป้าหมาย
- สร้างอีเมลหาลูกค้าแบบเย็นสำหรับ [ผลิตภัณฑ์] ที่มุ่งเป้าไปที่ [กลุ่มเป้าหมาย] ในบริษัทที่มีขนาด [ขนาดบริษัท]
คุณสมบัติเด่นของที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การขาย
- ทำนายแนวโน้มการขายด้วยการคาดการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อการวางแผนที่ดีขึ้น
- จำลองสถานการณ์การขายโดยใช้การฝึกปฏิบัติบทบาทสมมติเสมือนจริง
- ผสานการทำงานกับระบบ CRM ด้านการขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูล
- ปรับแต่งการนำเสนอการขายตามบุคลิกภาพและความต้องการของผู้ซื้อ
ข้อจำกัดของที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การขาย
- ไม่ใช่สิ่งทดแทนประสบการณ์ เนื่องจากการตัดสินใจของมนุษย์ยังคงมีความสำคัญ
- ไม่สามารถแก้ไขฟังก์ชันหลักได้ จำเป็นต้องให้ผู้พัฒนาเข้ามาดำเนินการเปลี่ยนแปลง
ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การขาย
- ฟรีตลอดไป (การใช้งานจำกัด)
- รวมอยู่ในแผนชำระเงินของ ChatGPT
ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การขาย รีวิวและคะแนน
- G2: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
15. Sales Insights GPT (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาแนวโน้มการขาย)
ข้อมูลไม่มีประโยชน์หากคุณไม่รู้ว่ามันเล่าเรื่องราวอะไร Sales Insights GPT เปลี่ยนข้อมูลการขายดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้
มันรวบรวมแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ RevOps ขั้นสูง ข้อมูลเจตนาของผู้ซื้อ และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ตัวแทนฝ่ายขายของคุณสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม ระบุโอกาส และปรับปรุงกลยุทธ์การขายของพวกเขา
แทนที่จะเดาว่าอะไรได้ผล คุณจะได้รับคำแนะนำที่ชัดเจนซึ่งอิงจากข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น การปรับแต่งกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด การระบุความเสี่ยงในกระบวนการขาย หรือการจำลองแผนโควต้า เครื่องมือนี้จะช่วยให้ทีมขายทำงานได้เร็วขึ้น ทำงานได้อย่างชาญฉลาดขึ้น และปิดการขายได้มากขึ้น
ตัวอย่างข้อความเริ่มต้น:
- ช่วยฉันออกแบบเขตการขายใหม่โดยใช้ข้อมูล TAM, ช่องว่างในตลาด และขีดความสามารถของตัวแทนขาย
- สร้างแบบจำลองแผนความสามารถในการขายของปีหน้าโดยใช้โควตา อัตราการเพิ่มขึ้น และสมมติฐานการลาออก
- สร้างเทมเพลตอีเมลขาออก 3 แบบที่มีอัตราการแปลงสูงสำหรับ [ICP] โดยใช้สัญญาณเจตนาและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบริษัท
คุณสมบัติเด่นของ Sales Insights GPT
- เพิ่มประสิทธิภาพเขตการขายโดยการกำหนด, วางแผน, และทำแผนที่อย่างมีประสิทธิภาพ
- รับคำแนะนำแบบเรียลไทม์ในทุกด้าน ตั้งแต่สถานะของงานในกระบวนการขายไปจนถึงการปิดการขายและการคาดการณ์ยอดขาย
- วิเคราะห์คู่แข่งเชิงกลยุทธ์เพื่อค้นหาโอกาสทางการตลาด
- แนะนำวิธีการขายด้วยกรอบการทำงานเช่น MEDDPIC สำหรับโซลูชันคลาวด์
ข้อจำกัดของ Sales Insights GPT
- การมุ่งเน้นอุตสาหกรรมที่จำกัด เนื่องจากเน้นไปที่ตลาด SaaS และเทคโนโลยีเป็นหลัก
ข้อมูลเชิงลึกด้านการขาย ราคา GPT
- ฟรีตลอดไป (การใช้งานจำกัด)
- รวมอยู่ในแผนชำระเงินของ ChatGPT
การวิเคราะห์ข้อมูลการขาย GPT รีวิวและคะแนน
- G2: คะแนนไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
16. Competitor Scout (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์คู่แข่ง)
รู้จักคู่แข่งของคุณ ชนะดีลได้มากขึ้น Competitor Scout เปรียบเสมือนมีผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ DTC คอยให้คำแนะนำอยู่เคียงข้าง มอบความได้เปรียบอย่างชัดเจนให้กับมืออาชีพด้านการขาย ด้วยการเปิดเผยกลยุทธ์การวางตำแหน่งและการขายสินค้าออนไลน์ของคู่แข่งอย่างละเอียด ช่วยทีมขายติดตามกลยุทธ์ของคู่แข่ง การเปลี่ยนแปลงราคา และแนวโน้มตลาดได้แบบเรียลไทม์
ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวสำหรับการประชุมกับลูกค้าหรือการปรับกลยุทธ์การขายให้ดียิ่งขึ้น ระบบนี้จะมอบข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งและเข้าใจง่ายจากแหล่งข้อมูลหลากหลายให้กับทีมขาย เพื่อขับเคลื่อนการสนทนาที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
หากคุณต้องการเอาชนะคู่แข่ง เครื่องมือนี้จะทำงานหนักแทนคุณ
ตัวอย่างข้อความเริ่มต้น:
- เปรียบเทียบหน้าสินค้าของฉันสำหรับ [สินค้า] กับคู่แข่ง DTC ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และแนะนำการปรับปรุง CRO
- วิเคราะห์กลยุทธ์โฆษณาแบบชำระเงินสำหรับแบรนด์ชั้นนำใน [อุตสาหกรรม] โดยใช้ Meta และ TikTok
- คุณค่าที่ฉันควรนำเสนอสำหรับ [ประเภทผลิตภัณฑ์] ที่แข่งขันกับ [คู่แข่ง] ควรเป็นอย่างไร
คุณสมบัติเด่นของ Competitor Scout
- ดำเนินการวิเคราะห์ SWOT เพื่อเน้นโอกาสทางการตลาด
- เข้าใจสิ่งที่สอดคล้องกับตลาด—ตั้งแต่การสื่อสารและการตั้งราคาไปจนถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
- วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลโดยการย้อนกลับแคมเปญโฆษณาของคู่แข่ง
- วิเคราะห์แนวโน้มและพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อทำนายการเปลี่ยนแปลงของตลาด
ข้อจำกัดในการสอดแนมคู่แข่ง
- ต้องมีการตรวจสอบด้วยตนเอง เนื่องจากรายงานบางฉบับอาจขาดความถูกต้อง
- ให้บริการการจดจำภาพอย่างจำกัด ประมวลผลภาพได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น
การกำหนดราคาเพื่อสอดแนมคู่แข่ง
- ฟรีตลอดไป (การใช้งานจำกัด)
- รวมอยู่ในแผนชำระเงินของ ChatGPT
การตรวจสอบและให้คะแนนของคู่แข่ง
- G2: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
17. ผู้จัดการฝ่ายขาย (เหมาะที่สุดสำหรับการบริหารทีมขาย)
ผู้จัดการฝ่ายขายที่ยอดเยี่ยมไม่ได้เพียงแค่ติดตามตัวเลขเท่านั้น—พวกเขาขับเคลื่อนกลยุทธ์ สร้างแรงจูงใจให้กับทีม และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด Sales Manager ช่วยให้ผู้นำฝ่ายขายของคุณสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่ มันทำให้งานง่ายขึ้นและช่วยให้ทีมมุ่งเน้นไปที่การปิดการขาย
เครื่องมือนี้ทำหน้าที่เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้นำฝ่ายขาย โดยให้การสนับสนุนแบบเรียลไทม์ในการปรับเป้าหมายของทีมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรที่กว้างขึ้น ช่วยปรับปรุงการวิเคราะห์ข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน CRM และให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เกี่ยวกับแนวโน้มของตลาด กลยุทธ์การขาย และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาคอขวดในท่อส่ง การสร้างแรงจูงใจให้กับตัวแทนขายที่มีผลงานต่ำ หรือการระดมความคิดสำหรับแคมเปญการเข้าถึงลูกค้าใหม่ เครื่องมือนี้จะให้คำแนะนำที่เน้นการปฏิบัติจริงและอิงจากประสบการณ์ในรูปแบบที่ชัดเจนและใช้งานได้จริง
ตัวอย่างข้อความเริ่มต้น:
- ระบุโอกาสในการโค้ชโดยอิงจากแนวโน้มประสิทธิภาพที่ต่ำกว่ามาตรฐานในสามทีมขายที่อยู่ในพื้นที่ต่างกัน
- ให้ 3 ไอเดียการประกวดขาย B2B ที่สร้างสรรค์เพื่อเพิ่มความเร็วของท่อการขายในบัญชีองค์กรที่เคลื่อนไหวช้า
- แนวโน้มการขาย B2B ในตลาด [ภูมิภาค] ที่ฉันควรแจ้งให้ทีมทราบมีอะไรบ้าง?
คุณสมบัติเด่นของผู้จัดการฝ่ายขาย
- สร้างการคาดการณ์ยอดขายที่แม่นยำด้วยระบบพยากรณ์และรายงาน
- จัดการโควตาและเป้าหมายโดยการตั้งเป้าหมายการขายที่สมจริงแต่ท้าทาย
- รับคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาทั่วไปของทีมขาย
- จัดระเบียบเส้นทางการขายเพื่อจัดลำดับความสำคัญของลีดและปรับปรุงอัตราการแปลง
ข้อจำกัดของผู้จัดการฝ่ายขาย
- ขาดความคิดสร้างสรรค์ในการรับมือกับความท้าทายที่ไม่ซ้ำใคร ทำให้ต้องอาศัยการระดมความคิดจากมนุษย์เพื่อกลยุทธ์การขายที่สร้างสรรค์
- อาจมีข้อมูลล้าสมัยเป็นครั้งคราว แต่สามารถรับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ได้เมื่อจำเป็น
ผู้จัดการฝ่ายขายกำหนดราคา
- ฟรีตลอดไป (การใช้งานจำกัด)
- รวมอยู่ในแผนชำระเงินของ ChatGPT
ผู้จัดการฝ่ายขาย รีวิวและคะแนน
- G2: คะแนนไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
18. อีเมลวิซาร์ด (เหมาะที่สุดสำหรับการส่งอีเมลอัตโนมัติ)
ไม่ว่าจะเป็นอีเมลเย็นชาหรือการติดตามผล การเขียนอีเมลขายที่เปลี่ยนเป็นยอดขายได้เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง หากคุณไม่มีผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ ความพยายามในการส่งอีเมลขายของคุณก็จะไม่ประสบความสำเร็จ
Email Wizard GPT ทำให้การสร้างอีเมลขายง่ายขึ้น. มันสร้างอีเมลที่น่าสนใจ, ปรับแต่งการติดต่อ, และปรับปรุงหัวข้ออีเมลเพื่อให้ได้อัตราการเปิดที่สูงขึ้น.
ตัวอย่างข้อความเริ่มต้น:
- เขียนอีเมลแนะนำตัวแบบสั้น 3 ประโยคเพื่อเสนอบริการของฉันให้กับสตาร์ทอัพ SaaS
- สร้างอีเมลแบบเย็นเพื่อเสนอ [สินค้าหรือบริการ] ให้กับบริษัทประเภทและขนาด [ประเภทและขนาดของบริษัท] โดยใช้รูปแบบกรณีศึกษา
- เขียนอีเมลแนะนำตัวแบบไม่รู้จักกันมาก่อนสำหรับเอเจนซี่ออกแบบที่มุ่งเป้าไปที่ [ประเภทและขนาดบริษัท] ที่มีอัตราการมีส่วนร่วมใน Instagram ต่ำ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Email Wizard
- สร้างอีเมลเย็นที่มีผลกระทบสูงที่ดึงดูดความสนใจและกระตุ้นการตอบกลับ
- ปรับแต่งการสื่อสารให้เหมาะกับแต่ละบุคคลในระดับใหญ่ เพื่อให้ทุกข้อความรู้สึกเหมือนถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะ
- วิเคราะห์เว็บไซต์และประวัติย่อเพื่อปรับการนำเสนอให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับ
ข้อจำกัดของตัวช่วยสร้างอีเมล
- ต้องปรับโทนเสียงด้วยตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับน้ำเสียงของแบรนด์
- จำกัดเฉพาะเนื้อหาที่เป็นข้อความเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าไม่สามารถออกแบบเทมเพลตอีเมลที่ซับซ้อนได้
ราคาของ Email Wizard
- ฟรีตลอดไป (การใช้งานจำกัด)
- รวมอยู่ในแผนชำระเงินของ ChatGPT
อีเมลวิซาร์ด รีวิวและคะแนน
- G2: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
เครื่องมือ AI อื่น ๆ สำหรับการขาย
การขายเป็นเกมที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว และเครื่องมือ AI สำหรับการขายไม่ใช่เพียงแค่ความได้เปรียบในการแข่งขัน—แต่เป็นความจำเป็น
ทำงานอย่างชาญฉลาดด้วย AI จาก ClickUp
ClickUp ช่วยให้ทีมขายทำงานอย่างชาญฉลาด ไม่เหนื่อยหนัก ด้วยการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และกำจัดงานที่ทำซ้ำ ๆ
นี่คือวิธีที่ClickUp Brainสามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการขายของคุณได้:
- สร้างประเด็นสำคัญจากการประชุมและบันทึกได้อย่างรวดเร็วด้วยสรุปการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยใช้AI Notetaker
- บันทึกวิดีโอการสาธิตการขายพร้อมการถอดข้อความอัตโนมัติและรายการดำเนินการสำหรับการติดตามผลโดยใช้ ClickUp Clips
- สร้างอีเมลขายที่โน้มน้าวใจได้ในไม่กี่วินาทีด้วยผู้ช่วยเขียน AI
- รับไอเดียใหม่ ๆ สำหรับการผลักดันยอดขายครั้งใหญ่ของคุณด้วย ClickUp Brain เป็นคู่คิดในการระดมสมอง
- รับสิ่งที่ดีที่สุดจากโลกของ AI ด้วยการเลือก LLM ที่คุณต้องการในเครื่องมือเดียว
ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการขายด้วย CRM และการวิเคราะห์ข้อมูล
ClickUp ไม่ใช่แค่เรื่อง AI เท่านั้นClickUp สำหรับทีมขายคือเครื่องมือจัดการการขายที่ทรงพลังอย่างครบวงจร:
- ติดตามลูกค้าเป้าหมาย จัดการรายชื่อผู้ติดต่อ และจัดการดีลต่าง ๆ ได้ในที่เดียวด้วยClickUp CRM
- ลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติที่ทำให้กระบวนการขายของคุณดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
- รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมและการคาดการณ์รายได้ด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
- ทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติและเข้าถึงข้อมูลได้ทันทีด้วยตัวแทน AI Autopilot ของ ClickUp
สร้างระบบที่มีโครงสร้างด้วยเทมเพลต
เครื่องมือ AI สามารถทำงานอัตโนมัติได้ แต่การมีขั้นตอนการทำงานที่เป็นระบบก็สำคัญไม่แพ้กัน นี่คือจุดที่เทมเพลตการขายของ ClickUp เข้ามาช่วย
เทมเพลตแผนการขาย ClickUp
สร้างและจัดระเบียบงานตามทีม ประเภทของผลลัพธ์ที่ต้องการ ความสำคัญ วันที่ครบกำหนด และสถานะการอนุมัติด้วยเทมเพลตแผนการขายของ ClickUp
แผนการขายที่มั่นคงคือกระดูกสันหลังของทีมที่ประสบความสำเร็จทุกทีม.แม่แบบแผนการขายของ ClickUpช่วยให้คุณ:
- ตั้งเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้เพื่อให้ทีมของคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
- สรุปแนวทางของคุณในการสร้างโอกาสทางการขาย การปิดการขาย และการติดตามผล
- ตรวจสอบความรับผิดชอบโดยมีผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจนและรายการดำเนินการที่ละเอียดสำหรับสมาชิกทีมทุกคน
- ใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อติดตามความคืบหน้า ปรับกลยุทธ์ และปรับปรุงประสิทธิภาพ
เทมเพลตกระบวนการขาย ClickUp
การจัดการลูกค้าเป้าหมายด้วยตนเองนั้นเหนื่อยมาก.เทมเพลต Sales Pipeline ของ ClickUpช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น. ด้วยเทมเพลตที่ได้รับการเสริมด้วย AI นี้ คุณสามารถรักษาความมีระเบียบของกระบวนการขายของคุณได้ และมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ คือการปิดการขาย.
- สร้างภาพจำลองกระบวนการของคุณเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การหาลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการปิดการขาย
- ระบุจุดคอขวดที่ต้องการความสนใจและดำเนินการแก้ไข
- ทำให้การจัดการงานง่ายขึ้นด้วยการกำหนดผู้รับผิดชอบ สถานะงาน วันที่ครบกำหนด ระดับความซับซ้อน วันที่เริ่มต้น และแผนกอย่างชัดเจน
คุณอาจต้องการลองใช้เทมเพลตติดตามการขายของ ClickUp และเทมเพลต CRM การขายของ ClickUpเพื่อให้กระบวนการขายของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าแอปเดียวสามารถแทนที่เครื่องมือ AI ทั้งหมดของคุณได้? ลองใช้Brain Max ของ ClickUp!
แอปซูเปอร์ AI นี้เปลี่ยนความรู้ที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นประสิทธิภาพการทำงานที่มุ่งเน้นและมีผลกระทบสูง ช่วยประหยัดเวลาให้คุณ 1. 1 วันต่อสัปดาห์
- เปลี่ยนความคิดที่พูดออกมาเป็นงาน อีเมล ข้อความ และเนื้อหาได้ทันทีด้วย Talk to Text
- เข้าถึง LLM หลากหลาย เช่น ChatGPT, Claude, Gemini ฯลฯ ได้ในที่เดียว
- รับการตอบสนองและข้อมูลตามบริบทได้ทั่วทั้ง ClickUp, เว็บ และแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณ
ปิดการขายได้มากขึ้น ลดความเครียดด้วยเครื่องมือ AI สำหรับงานขาย
การขายไม่ได้เกี่ยวกับตัวเลขเพียงอย่างเดียว—มันเกี่ยวกับการทำงานอย่างชาญฉลาด ซอฟต์แวร์ AI ที่เหมาะสมสำหรับทีมขายสามารถช่วยคุณในการวางแผนกลยุทธ์ การมีส่วนร่วมกับลูกค้า และการปิดการขายได้เร็วขึ้น แต่ปัญญาประดิษฐ์เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ คุณต้องการระบบที่ช่วยให้ทุกอย่างสอดคล้องกัน นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย
ด้วย ClickUp Brain, ตัวแทน AI, การเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI, CRM และการทำงานอัตโนมัติ ทีมขายของคุณจะมีเวลามากขึ้นในการขาย ไม่ใช่จัดการสเปรดชีตAI กำลังเปลี่ยนแปลงการขาย ClickUp ทำให้คุณมั่นใจว่าจะก้าวไปข้างหน้า
พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานของคุณหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้