บล็อก ClickUp

15+ GPTs ที่ดีที่สุดสำหรับทีมขาย เพื่อช่วยปิดการขายได้มากขึ้น

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
19 กรกฎาคม 2568

การขายไม่ได้เกี่ยวกับการโน้มน้าวใจเพียงอย่างเดียว แต่คือการรู้จักคู่แข่งของคุณ, ทำความเข้าใจตลาด, และมอบคุณค่าก่อนที่ลูกค้าเป้าหมายของคุณจะขอร้อง นั่นคือจุดที่เครื่องมือการขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI เข้ามาช่วย พวกมันไม่ได้เพียงแค่ช่วยเหลือ—คุณจะเสียเปรียบหากไม่มีพวกมัน

GPT ที่เหมาะสมสามารถปรับปรุงการนำเสนอ ปรับแต่งการติดต่อให้เข้ากับบุคคล และคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าได้ก่อนที่พวกเขาจะกด 'ตอบกลับ'

แต่ตัวไหนที่คุ้มค่ากับเวลาของคุณจริงๆ? มาดูกันว่า GPT ที่ดีที่สุดสำหรับการขายมีอะไรบ้าง

GPT คืออะไร?

Generative Pre-trained Transformers (GPTs) เป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ที่ใช้การเรียนรู้เชิงลึกเพื่อทำความเข้าใจและสร้างข้อความที่คล้ายกับมนุษย์

โมเดลที่หลากหลายเหล่านี้ เช่น GPT-3 และ GPT-4 มีความเข้าใจที่กว้างขวางเกี่ยวกับภาษาและโลก ความสามารถของพวกเขากระจายอยู่ในงานประมวลผลภาษาธรรมชาติที่หลากหลาย

ลองนึกภาพว่ามีโค้ชการขายที่มีประสบการณ์ นักวิเคราะห์ข้อมูล และผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนคำโฆษณา รวมอยู่ในคนเดียวกัน พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน พร้อมปรับแต่งการนำเสนอของคุณ ร่างอีเมลที่น่าสนใจ และวิเคราะห์ความรู้สึกของลูกค้า

นั่นคือสิ่งที่ GPTs สามารถทำได้สำหรับทีมขาย

GPT ได้รับการฝึกฝนจากคำนับพันล้านคำและชุดข้อมูลล่าสุด พวกมันมีความสามารถอย่างเหลือเชื่อในการตอบคำถาม สรุปข้อมูล และทำนายการกระทำที่ดีที่สุดถัดไปในบทสนทนาการขาย

📚 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือสร้างคำอธิบายสินค้าที่เปลี่ยนเกม

คุณควรค้นหาอะไรใน GPTs สำหรับการขาย?

ในการปิดการขาย คุณไม่เพียงแค่ต้องนำเสนอได้อย่างไร้ที่ติ—คุณยังต้องมีจังหวะเวลาที่เหมาะสม การปรับให้เข้ากับบุคคล และความเข้าใจในความต้องการของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณ พนักงานขายระดับแนวหน้าจะรวมคุณสมบัติเหล่านี้ไว้ และเครื่องมือ GPT ของคุณก็ควรเช่นกัน

ดังนั้น คุณควรระวังอะไรเมื่อเลือก GPT ที่ดีที่สุดสำหรับการขาย? การเปรียบเทียบเครื่องมือขาย AI ต่าง ๆ ตามราคาเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ. มาแยกแยะคุณสมบัติที่ต้องการในเครื่องมือ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทีมขาย:

  • ความถูกต้องและบริบท: มองหา GPT ที่เข้าใจอุตสาหกรรมของคุณ เครื่องมือที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับด้านการดูแลสุขภาพ ตัวอย่างเช่น จะสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและน่าเชื่อถือมากขึ้นสำหรับการขายทางการแพทย์
  • การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า GPT ทำงานร่วมกับระบบขายที่มีอยู่ของคุณได้อย่างราบรื่นเพื่อไม่ให้กระบวนการทำงานหยุดชะงัก คุณอาจต้องการพิจารณาเครื่องมือขายที่ใช้ AI ที่สามารถผสานรวมกับระบบ CRM ได้ด้วย
  • ความสามารถในการปรับตัว: เลือกเครื่องมือที่สามารถเรียนรู้โทนเสียง, รูปแบบ, และกลยุทธ์ของทีมคุณ, พร้อมที่จะปรับตัวให้สอดคล้องกับเสียงของแบรนด์คุณตลอดเวลา
  • ระบบอัตโนมัติ: ให้ความสำคัญกับ GPTs ที่ช่วยทำงานอัตโนมัติในการติดตามผล การป้อนข้อมูล และงานซ้ำๆ อื่นๆ เพื่อเพิ่มเวลาให้กับทีมของคุณในการมีส่วนร่วมกับลูกค้า
  • การประเมินเนื้อหา: เมื่อพิจารณาเครื่องมือการขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการโทรหาลูกค้าแบบเย็น (outbound cold calling) ให้เลือกใช้เครื่องมือขั้นสูงที่สามารถประเมินความเกี่ยวข้อง, น้ำเสียง, และแม้กระทั่งความรู้สึกได้ เพื่อให้ข้อความส่งถึงเป้าหมายได้ดี
  • ข้อมูลเชิงลึกที่แข่งขันได้: เลือกใช้ GPT ที่มีฟังก์ชันการเปรียบเทียบมาตรฐานเพื่อติดตามการมองเห็นของแบรนด์และระบุช่องว่าง
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: เลือก GPT ที่ช่วยเสริมการทำงานเป็นทีมด้วยการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ รองรับการใช้งานหลายผู้ใช้ และรายงานที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ
  • ความง่ายในการใช้งาน: ซอฟต์แวร์ AI ที่ดีที่สุดสำหรับทีมขายมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ช่วยลดเวลาในการฝึกอบรมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงสุด

18 GPTs ที่ดีที่สุดสำหรับการขายในมุมมองเดียว

เครื่องมือเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติเด่นราคา
กูรูการขาย GPTทีมขายมือใหม่กำลังปรับปรุงการนำเสนอขายสถานการณ์จำลองบทบาท, การจัดการข้อโต้แย้ง, ข้อเสนอแนะทันทีฟรี (จำกัด); รวมอยู่ใน ChatGPT Plus
โค้ชอีเมลขายแบบเย็นทีมขายทั้งหมดที่เขียน/ตรวจสอบอีเมลหาลูกค้าใหม่อีเมลเย็นที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล, การตรวจสอบร่าง, ข้อเสนอแนะ, การมุ่งเน้นการแก้ปัญหาฟรี (จำกัด); รวมอยู่ใน ChatGPT Plus
เซลส์จีพีทีทีมขายทั้งหมดที่กำลังวางแผนกลยุทธ์การขายที่ขับเคลื่อนด้วย AIการตอบสนองที่ตระหนักถึงบริบท, ข้อมูลเชิงลึกด้านการขายหลายช่องทาง (อีเมล, SMS, WhatsApp)ฟรี (จำกัด); รวมอยู่ใน ChatGPT Plus
ผู้แทนพัฒนาการขายSDRs ที่มุ่งเน้นการทำให้การติดต่อและการนัดหมายประชุมง่ายขึ้นการสร้างโอกาสทางธุรกิจ, การติดต่อสื่อสารแบบส่วนตัว, การผสานระบบ CRMฟรี (จำกัด); รวมอยู่ใน ChatGPT Plus
เพอร์เฟคท์ พิชช์ตัวแทนขายทุกคนที่ต้องการพัฒนาการนำเสนอการขายให้สมบูรณ์แบบข้อความที่โน้มน้าวใจ, ปรับโทนเสียง, ปรับปรุงหลายช่องทางฟรี (จำกัด); รวมอยู่ใน ChatGPT Plus
สรุปการประชุมมืออาชีพทีมขายทั้งหมดที่ต้องการข้อสรุปที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จากการประชุมสรุปการประชุมด้วย AI, การสกัดรายการที่ต้องดำเนินการ, ไฮไลท์ตัวชี้วัดสำคัญฟรี (จำกัด); รวมอยู่ใน ChatGPT Plus
โค้ชการเจรจาขายทีมขายที่ต้องการเชี่ยวชาญการเจรจาต่อรองการจัดการข้อโต้แย้ง, ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์การเจรจาต่อรอง, การจำลองสถานการณ์ตามบทบาทฟรี (จำกัด); รวมอยู่ใน ChatGPT Plus
ผู้ให้คำปรึกษาด้านการขาย AIบุคคลที่กำลังมองหาการโค้ชการขายแบบเฉพาะบุคคลการโค้ชแบบเรียลไทม์ การจัดการข้อโต้แย้ง การจำลองสถานการณ์ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพฟรี (จำกัด); รวมอยู่ใน ChatGPT Plus
ผู้สร้างเนื้อหาการขายมืออาชีพทุกทีมที่สร้างเนื้อหาการขายข้อความขายด้วย AI, ข้อความแบบไดนามิก, เนื้อหาหลายรูปแบบ (อีเมล, โฆษณา, การนำเสนอ)ฟรี (จำกัด); รวมอยู่ใน ChatGPT Plus
ตัวเร่งรายได้ผู้นำฝ่ายขายและทีมที่ต้องการเพิ่มรายได้จากการขายการคาดการณ์รายได้, การจัดลำดับความสำคัญของลีด, รายงานผลการปฏิบัติงานฟรี (จำกัด); รวมอยู่ใน ChatGPT Plus
นักวิจัยการขายพนักงานขายที่มีส่วนร่วมในการหาลูกค้าใหม่และการวิจัยคู่แข่งข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมาย, การวิเคราะห์คู่แข่ง, สรุปผลการวิจัยเชิงสนทนาฟรี (จำกัด); รวมอยู่ใน ChatGPT Plus
ตัวแทนขายที่เป็นไปไม่ได้ทีมขายที่รับมือกับข้อโต้แย้งที่ยากการจัดการข้อโต้แย้ง, การปรับแต่งการนำเสนอ, การคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย, ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลฟรี (จำกัด); รวมอยู่ใน ChatGPT Plus
อีเมล GPTทีมขายทั้งหมดที่กำลังจัดทำอีเมลขายอีเมลส่วนบุคคล, ปรับโทนเสียง, ข้อเสนอแนะการตอบกลับทันทีฟรี (จำกัด); รวมอยู่ใน ChatGPT Plus
ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การขายทีมขายที่ต้องการวางแผนการขายโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานการพยากรณ์ยอดขาย, การจำลองสถานการณ์, การผสานระบบ CRM, การปรับแต่งการนำเสนอฟรี (จำกัด); รวมอยู่ใน ChatGPT Plus
ข้อมูลเชิงลึกด้านการขาย GPTทีมขายและผู้จัดการที่พยายามค้นหาแนวโน้มการขายการเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่, การวิเคราะห์คู่แข่ง, คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการขายฟรี (จำกัด); รวมอยู่ใน ChatGPT Plus
สอดแนมคู่แข่งทีมขายองค์กรที่ดำเนินการวิเคราะห์คู่แข่งการวิเคราะห์ SWOT, การแยกวิเคราะห์แคมเปญโฆษณา, การวิเคราะห์แนวโน้ม/พฤติกรรมฟรี (จำกัด); รวมอยู่ใน ChatGPT Plus
ผู้จัดการฝ่ายขายผู้นำฝ่ายขายที่บริหารทีมขายการพยากรณ์/รายงาน, การจัดการโควตา, การจัดระเบียบงานในกระบวนการฟรี (จำกัด); รวมอยู่ใน ChatGPT Plus
วิซาร์ดอีเมลทีมขายทั้งหมดกำลังใช้ระบบอัตโนมัติในการส่งอีเมลติดต่อการสร้างอีเมลเย็น, การติดต่อที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล, การวิเคราะห์เว็บไซต์/ประวัติย่อฟรี (จำกัด); รวมอยู่ใน ChatGPT Plus

GPT ที่ดีที่สุดสำหรับทีมขายและผู้จัดการ

นี่คือรายการที่ครอบคลุมของ GPT ที่ดีที่สุดบางตัวที่เหมาะสำหรับการขาย:

1. Sales Guru GPT (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงการนำเสนอการขาย)

ผู้เชี่ยวชาญการขาย GPT
ผ่านSales Guru GPT

Sales Guru GPT เปรียบเสมือนมีที่ปรึกษาด้านการขายที่มีประสบการณ์คอยให้คำแนะนำอยู่ใกล้แค่ปลายนิ้ว ช่วยทีมปรับปรุงการนำเสนอ รับมือกับข้อโต้แย้ง และปิดการขายได้อย่างมั่นใจ

เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณเข้าสู่สถานการณ์จำลองบทบาทสมจริงเพื่อพัฒนาทักษะการสนทนาของคุณในสภาพแวดล้อมที่ใช้งานได้จริง หากคุณมีปัญหาในการตอบโต้ข้อโต้แย้งเช่น "ฉันจะคิดดูก่อน" โค้ช AI นี้จะช่วยคุณหาคำพูดที่เหมาะสม

มีทีมมือใหม่หรือทีมมืออาชีพ? ไม่สำคัญเลย ปลั๊กอิน ChatGPT นี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการขายของคุณได้

ตัวอย่างข้อความเริ่มต้น:

  • ช่วยฉันเขียนคำโฆษณาสำหรับเครื่องคำนวณผลตอบแทนการลงทุนของฉัน
  • ฉันจะใช้แนวทางการขายแบบ Challenger ได้อย่างไร?
  • นี่คือข้อโต้แย้งหลักในการขายที่ฉันกำลังเผชิญอยู่ ฉันควรจัดการกับมันอย่างไรดีที่สุด?

คุณสมบัติเด่นของ Sales Guru GPT

  • เข้าร่วมสถานการณ์จำลองบทบาทเพื่อจำลองการสนทนาด้านการขายและปรับปรุงวิธีการของคุณ
  • รับคำแนะนำเฉพาะบุคคลในการรับมือกับข้อโต้แย้ง การนำเสนอผลิตภัณฑ์ และการจัดการกับลูกค้าที่ท้าทาย
  • รับข้อเสนอแนะทันทีเกี่ยวกับกลยุทธ์การขายเพื่อปรับปรุงการสื่อสารและเทคนิคการปิดการขาย
  • ซ้อมการสาธิตผลิตภัณฑ์และการนำเสนอการขายของคุณเพื่อให้สามารถนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจยิ่งขึ้น

ข้อจำกัดของ Sales Guru GPT

  • ต้องการการปรับโทนเสียงด้วยตนเองเพื่อให้แน่ใจว่าคำตอบสอดคล้องกับเสียงของแบรนด์และความคาดหวังของลูกค้า

ราคาของ Sales Guru GPT

  • ฟรีตลอดไป (การใช้งานจำกัด)
  • รวมอยู่ในแผนชำระเงินของ ChatGPT

คะแนนและรีวิวของ Sales Guru GPT

  • G2: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ

👀 คุณรู้หรือไม่? ตัวแทนขายรายงานว่าใช้เวลาถึง 70%ไปกับงานที่ไม่ใช่การขาย ซึ่งทำให้การเชื่อมต่อกับลูกค้าเป้าหมายเป็นเรื่องท้าทาย

2. โค้ชอีเมลขายแบบเย็น (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนและตรวจสอบอีเมลขายแบบเย็น)

โค้ชอีเมลขายแบบเย็น
ผ่านทางโค้ชอีเมลขายแบบเย็นชา

อีเมลที่ส่งถึงผู้ที่ไม่รู้จักมักสร้างความรำคาญให้กับหลายคน แต่หากทำอย่างถูกต้อง มันสามารถเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้กับเครื่องจักรการขายของคุณได้

ตั้งแต่การเริ่มต้นสนทนากับลูกค้าใหม่ไปจนถึงการติดตามผล ปลั๊กอิน AI นี้สามารถปรับแต่งอีเมลของคุณเพื่อเพิ่มอัตราการตอบกลับได้

แสดงอีเมลเย็นที่คุณเขียนไว้ให้ GPT ดู และ GPT จะชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าอะไรที่ไม่ได้ผลและวิธีแก้ไข GPT จะถามคำถามที่ชาญฉลาดเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของคุณและปัญหาที่พวกเขาเผชิญอยู่ และช่วยให้คุณสร้างอีเมลที่ดูมีความเกี่ยวข้องและน่าเชื่อถือ

ตัวอย่างข้อความเริ่มต้น:

  • นี่คืออีเมลที่ฉันเขียนไว้ คุณสามารถตรวจสอบและเสนอแนะการแก้ไขเพื่อให้ชัดเจนขึ้นได้ไหม
  • ช่วยเขียนสคริปต์อีเมลแนะนำตัวสำหรับตำแหน่ง [ชื่อตำแหน่งงาน] ที่ [อุตสาหกรรม] เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของฉัน
  • คุณช่วยแนะนำได้ไหมว่าควรถามอะไรในอีเมลของฉันเพื่อค้นหาจุดที่ลูกค้าประสบปัญหา?

คุณสมบัติเด่นของโค้ชอีเมลขายแบบเย็น

  • สร้างอีเมลเย็นที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลซึ่งกระชับ น่าสนใจ และตรงกับความต้องการของแต่ละผู้มุ่งหวัง
  • รับการตรวจสอบร่างและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงความชัดเจน ความเกี่ยวข้อง และอัตราการเปลี่ยนแปลง
  • มุ่งเน้นการแก้ปัญหาโดยเน้นความท้าทายของกลุ่มเป้าหมาย แทนการนำเสนอแบบดั้งเดิม

ข้อจำกัดของโค้ชอีเมลขายแบบเย็น

  • เสนอฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดโดยมุ่งเน้นเฉพาะการเขียนอีเมลเท่านั้น แทนที่จะเป็นกลยุทธ์การขายที่ครอบคลุมมากขึ้น
  • จำเป็นต้องทดลองอย่างรวดเร็วเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและเพิ่มประสิทธิภาพของอีเมล

ราคาโค้ชอีเมลขายแบบเย็น

  • ฟรีตลอดไป (การใช้งานจำกัด)
  • รวมอยู่ในแผนชำระเงินของ ChatGPT

คะแนนและรีวิวโค้ชอีเมลขายแบบเย็น

  • G2: คะแนนไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ

📚 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับการขายสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

3. SalesGPT (เหมาะที่สุดสำหรับกลยุทธ์การขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI)

เซลส์จีพีที
ผ่านทางSalesGPT

สคริปต์ง่าย ๆ หรืออีเมลติดตามผลต้องใช้ความคิดและการระดมสมองอย่างมาก สำหรับทีมที่ไม่เชี่ยวชาญ นี่อาจเป็นฝันร้ายที่กินเวลา สำหรับ SalesGPT นั้นเหมือนมีผู้ช่วยขายส่วนตัวที่คอยช่วยเหลือที่นี่ มันมอบเทคนิคการขายที่เฉพาะเจาะจงและทรงพลังให้กับทีมของคุณ ซึ่งปรับให้เข้ากับลูกค้าหรือสถานการณ์การขายใด ๆ ได้โดยอัตโนมัติ

มันสร้างข้อเสนอที่น่าสนใจ, แก้ไขข้อคัดค้าน, และช่วยให้คุณปิดการขายได้เร็วขึ้น,เพิ่มประสิทธิภาพการขาย. เครื่องมือ GPT นี้ยังสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงของคุณ. คิดถึงมันเหมือนกับนักกลยุทธ์การขายเสมือนจริงที่ช่วยให้คุณปิดการขายได้มากขึ้น, รวดเร็วขึ้น.

ตัวอย่างข้อความเริ่มต้น:

  • แยกแยะวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับข้อโต้แย้งเรื่องราคาในการโทรขาย
  • สร้างข้อความติดตามผลหลังการสาธิตผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าองค์กร
  • คำถามค้นหาที่ดีที่ควรถามผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการค้าปลีกคืออะไร?

คุณสมบัติเด่นของ SalesGPT

  • รับรู้บริบทการขายเพื่อสร้างคำตอบที่ปรับให้เหมาะสมตามขั้นตอนของการสนทนา
  • มีส่วนร่วมผ่านช่องทางหลากหลาย รวมถึงเสียง อีเมล SMS และแอปส่งข้อความ เช่น WhatsApp และ Telegram
  • รับข้อมูลเชิงลึกด้านการขายที่ไม่เหมือนใคร กลยุทธ์ใหม่ ๆ และเทคนิคพิเศษ

ข้อจำกัดของ SalesGPT

  • ต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเพื่อปรับแต่งเครื่องมือให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง
  • ขึ้นอยู่กับข้อมูลคุณภาพสูง เนื่องจากประสิทธิภาพของมันแข็งแกร่งเพียงเท่าที่คุณใส่ข้อมูลเข้าไป

ราคาของ SalesGPT

  • ฟรีตลอดไป (การใช้งานจำกัด)
  • รวมอยู่ในแผนชำระเงินของ ChatGPT

คะแนนและรีวิวของ SalesGPT

  • G2: คะแนนไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ

4. ผู้แทนพัฒนาการขาย (เหมาะที่สุดสำหรับการทำให้การติดต่อขายง่ายขึ้น)

SDR
ผ่านทางSDR

การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนั้นยากลำบาก ตัวแทนพัฒนาการขาย (Sales Development Representative) ช่วยให้งานนี้ง่ายขึ้น ตัวแทนพัฒนาการขาย (SDRs) สามารถสร้างข้อความที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล จัดการกับข้อโต้แย้ง และนัดหมายการประชุมได้มากขึ้น ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทำให้การติดต่อสื่อสารง่ายขึ้นและเพิ่มอัตราการตอบกลับ

กำลังมองหาการใช้ AI เพื่อคัดกรองคุณสมบัติของหัวหน้าทีมขายอยู่หรือไม่? เครื่องมือนี้สามารถค้นหาข้อมูลบนเว็บเพื่อสร้างรายชื่อลูกค้าเป้าหมาย รวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบริษัทเพื่อคัดกรองและจัดลำดับความสำคัญ รวมถึงสร้างแนวทางเฉพาะบุคคลโดยอ้างอิงจากโปรไฟล์ LinkedIn

ตัวอย่างข้อความเริ่มต้น:

  • ค้นหาบริษัท SaaS 10 แห่งในสหรัฐอเมริกาที่มีการระดมทุนล่าสุดในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
  • สร้างไฟล์ CSV ของผู้ติดต่อจากโปรไฟล์ LinkedIn เหล่านี้
  • แสดงให้ฉันเห็นวิธีอัตโนมัติอีเมลติดตามผลของฉันผ่าน Gmail

คุณสมบัติเด่นของตัวแทนพัฒนาการขาย

  • สร้างโอกาสทางธุรกิจโดยอัตโนมัติด้วยการระบุและรวบรวมกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม
  • เพิ่มการมีส่วนร่วมด้วยอีเมลและข้อความที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
  • กำจัดงานป้อนข้อมูลด้วยมือ ช่วยประหยัดเวลาของพนักงานขายได้หลายชั่วโมงทุกสัปดาห์
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับระบบ CRM เพื่อบันทึกและติดตามการติดต่อกับลูกค้าเป้าหมาย

ข้อจำกัดของผู้แทนพัฒนาการขาย

  • คุณอาจจำเป็นต้องสมัครสมาชิกเพื่อเข้าถึงเครื่องมือต่างๆ เช่น LinkedIn Sales Navigator, Apollo.io และอื่นๆ เพื่อทำงานต่างๆ เช่น การสร้างโอกาสทางการขายและการทำงานอัตโนมัติด้านการขาย
  • ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เนื่องจากคุณสมบัติที่ดีที่สุดต้องมีการตั้งค่าและปรับให้เหมาะสม

ราคาสำหรับผู้แทนพัฒนาการขาย

  • ฟรีตลอดไป (การใช้งานจำกัด)
  • รวมอยู่ในแผนชำระเงินของ ChatGPT

คะแนนและรีวิวของผู้แทนการพัฒนาการขาย

  • G2: คะแนนไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ

📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีตั้งเป้าหมายการขายอย่างมีประสิทธิภาพ

5. Pitch Perfect (เหมาะที่สุดสำหรับการฝึกฝนการนำเสนอขายให้สมบูรณ์แบบ)

เพิร์เฟ็กต์เปิ้ล
ผ่านทางPitch Perfect

การนำเสนอที่ยอดเยี่ยมสามารถทำให้ดีลสำเร็จหรือล้มเหลวได้ การใช้ Pitch Perfect GPT จึงเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลในที่นี้ มันสามารถช่วยทีมขายของคุณในการปรับแต่งข้อความ สร้างสรรค์การนำเสนอที่โน้มน้าวใจ และส่งมอบด้วยความมั่นใจ

มันสนับสนุนวงจรการขายทั้งหมดโดยการสร้างข้อเสนอที่เฉพาะเจาะจงตามอุตสาหกรรมและปรับให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์

โดยการใช้ข้อมูลเชิงลึกจาก CRM เช่น ขั้นตอนของลีด ข้อคัดค้านที่ทราบ หรือจุดเจ็บปวดของผู้ซื้อ Pitch Perfect สามารถส่งข้อความที่เหมาะสมกับบริบทและการติดตามผลที่เฉพาะเจาะจงได้ มันปรับโทนและรูปแบบของข้อความให้สอดคล้องกับเสียงขององค์กร

ตัวอย่างข้อความเริ่มต้น:

  • เขียนข้อความ LinkedIn ถึง CFO ของบริษัทสตาร์ทอัพที่กำลังเติบโต เราให้บริการ [ประเภทผลิตภัณฑ์] สำหรับ [ประเภทบริษัทเป้าหมาย] กรุณาใช้ภาษาที่เป็นกันเองแต่มีความน่าเชื่อถือ
  • ให้ฉันสคริปต์สำหรับการโทรค้นหาข้อมูลกับบริษัทจัดการอสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็ก เราให้บริการ [ประเภทของซอฟต์แวร์] เป้าหมายคือการค้นหาจุดที่ลูกค้าประสบปัญหา
  • สร้างสคริปต์การนำเสนอขายที่น่าสนใจสำหรับการประชุมออนไลน์กับ [กลุ่มเป้าหมาย] เราขาย [ประเภทสินค้า] ที่ช่วย [ประโยชน์ของสินค้า]

จุดเด่นของ Pitch Perfect

  • สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้กลยุทธ์การขายที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว เช่น ความเร่งด่วน การขายแบบท้าทาย และการเล่าเรื่อง
  • ปรับโทนและสไตล์ให้เหมาะสมกับผู้ฟัง ตั้งแต่การนำเสนอแบบทางการไปจนถึงแบบไม่เป็นทางการ
  • ปรับให้เหมาะสมสำหรับหลายช่องทาง รวมถึงอีเมล, LinkedIn, การโทรหาลูกค้าใหม่, และการประชุมแบบตัวต่อตัว

ข้อจำกัดของ Pitch Perfect

  • ขาดอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ ต้องอาศัยการปรับแต่งด้วยตนเอง
  • ไม่มีการสอนสด เนื่องจากไม่สามารถทดแทนการให้คำปรึกษาแบบเรียลไทม์ได้

การกำหนดราคาแบบพิทช์เพอร์เฟค

  • ฟรีตลอดไป (การใช้งานจำกัด)
  • รวมอยู่ในแผนชำระเงินของ ChatGPT

คะแนนและรีวิว Pitch Perfect

  • G2: คะแนนไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ

6. Meeting Summarizer Pro (เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปการประชุมขาย)

เครื่องมือสรุปการประชุมมืออาชีพ
ผ่านทางMeeting Summarizer Pro

การประชุมเป็นสิ่งจำเป็นแต่ก็มักจะกินเวลา และไม่มีใครชอบการประชุมที่ยาวนาน ยิ่งแย่กว่านั้นสำหรับผู้ที่ไม่เข้าร่วมการประชุมสด พวกเขาต้องนั่งดูการบันทึกหรืออ่านบันทึกการประชุมทั้งหมด น่าเบื่อมาก!

Meeting Summarizer Pro ช่วยคุณได้ที่นี่ โดยรับประกันว่าคุณจะไม่พลาดประเด็นสำคัญ ฟัง บันทึกเสียง และสรุปการสนทนาเป็นบันทึกย่อที่กระชับ ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลจากไฟล์เสียงยาวอีกต่อไป—รับข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้ทันทีภายในไม่กี่วินาที

ตัวอย่างข้อความเริ่มต้น:

  • สรุปบันทึกการประชุมความคิดเห็นจากลูกค้าของเรา พร้อมประเด็นสำคัญที่ชัดเจน
  • กรุณาสรุปการทบทวนธุรกิจรายไตรมาสนี้โดยเน้นข้อมูลทางการเงิน เป้าหมาย และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทั้งหมดอย่างชัดเจน
  • สรุปบันทึกการประชุมเริ่มต้นโครงการจากการประชุม Zoom เมื่อวานนี้ รวมถึงรายการที่ต้องดำเนินการโดยระบุชื่อ และติดตามกำหนดเวลาหรืองบประมาณที่กล่าวถึง

คุณสมบัติเด่นของ Meeting Summarizer Pro

  • สร้างสรุปโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่สรุปการประชุมยาวให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ภายในไม่กี่วินาที
  • ดึงรายการการดำเนินการโดยอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าการติดตามผลมีความชัดเจนและมอบหมายให้กับบุคคลที่เหมาะสม
  • ไฮไลต์ข้อมูลและตัวชี้วัดสำคัญเพื่อให้เข้าถึงตัวเลขสำคัญ กำหนดเวลา และข้อผูกพันได้อย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของโปรแกรมสรุปการประชุม Summarizer Pro

  • ขาดความเป็นอัตวิสัยในการจัดลำดับความสำคัญ ทำให้ยากต่อการระบุว่าหัวข้อใดมีความสำคัญเชิงกลยุทธ์มากกว่า
  • ใช้รูปแบบสรุปที่เข้มงวด ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับความชอบเฉพาะของทีม

ราคาของ Meeting Summarizer Pro

  • ฟรีตลอดไป (การใช้งานจำกัด)
  • รวมอยู่ในแผนชำระเงินของ ChatGPT

บทวิจารณ์และคะแนนของ Meeting Summarizer Pro

  • G2: คะแนนไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ

📮 ClickUp Insight: ข้อมูลจากการสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเราแสดงให้เห็นว่า 25% ของการประชุมมีผู้เข้าร่วมแปดคนหรือมากกว่า แม้ว่าการประชุมขนาดใหญ่จะมีคุณค่าในการสร้างความสอดคล้องและการตัดสินใจ แต่บ่อยครั้งก็สร้างปัญหาได้ ในความเป็นจริง การสำรวจของ ClickUp อีกครั้งเผยว่า 64% ของผู้คนประสบปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนถัดไปที่ไม่ชัดเจนในเกือบครึ่งหนึ่งของการประชุมของพวกเขา ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน เราแก้ไขช่องว่างนี้ด้วยโซลูชันการจัดการการประชุมแบบครบวงจร

ClickUp Meetingsเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานร่วมกันของทีมด้วยวาระการประชุมแบบไดนามิก ในขณะที่ AI Notetakerจับทุกข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า—ขจัดความสับสนในการติดตามผลและทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน!

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมที่ใช้ฟีเจอร์การจัดการการประชุมของ ClickUp รายงานว่ามีการลดการสนทนาและการประชุมที่ไม่จำเป็นลงถึง 50%!

7. โค้ชการเจรจาขาย (เหมาะที่สุดสำหรับการเชี่ยวชาญการเจรจา)

โค้ชการเจรจาต่อรองการขาย
ผ่านการเจรจาต่อรองการขาย

การเจรจาต่อรองคือหัวใจของการขาย โค้ชการเจรจาต่อรองด้านการขายช่วยให้คุณปรับปรุงการนำเสนอ รับมือกับข้อโต้แย้ง และปิดการขายได้อย่างมั่นใจ มันทำหน้าที่เหมือนที่ปรึกษาส่วนตัวที่มอบกลยุทธ์แบบเรียลไทม์ตามเทคนิคการเจรจาต่อรองที่พิสูจน์แล้ว

เครื่องมือนี้จะพาคุณเข้าสู่สถานการณ์จำลองแบบเรียลไทม์ที่คุณต้องสวมบทบาทเป็นผู้ให้บริการที่พยายามปิดการขาย ในขณะที่เครื่องมือจะนำเสนอข้อโต้แย้งและข้อกังวลที่คาดหวังจากลูกค้าเป้าหมาย คุณจะได้รับข้อเสนอแนะทันทีว่าอะไรที่ได้ผล อะไรที่ไม่ได้ผล และควรปรับปรุงอย่างไร

ตัวอย่างข้อความเริ่มต้น:

  • ผมเป็น [ตำแหน่งของคุณ] กำลังนำเสนอให้กับ [กลุ่มเป้าหมายของคุณ] เริ่มการเจรจา
  • ฉันกำลังขาย [สินค้าหรือบริการ] มาลองเล่นบทบาทสมมติในการโทรขายกันเถอะ
  • ฉันกำลังนำเสนอ [สินค้าหรือบริการ] ให้กับ [กลุ่มเป้าหมายของคุณ] ที่มีความสงสัย ลองเล่นบทบาทผู้ซื้อ

คุณสมบัติเด่นของโค้ชการเจรจาขาย

  • ปรับปรุงการจัดการข้อโต้แย้งด้วย AI เพื่อตอบโต้การปฏิเสธการขายทั่วไป
  • รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์การเจรจาต่อรองที่ปรับให้เหมาะสมกับความซับซ้อนของการเจรจาและพฤติกรรมของลูกค้า
  • ใช้การจำลองสถานการณ์โดยให้สวมบทบาทเพื่อฝึกฝนการสนทนาด้านการขายในโลกจริงก่อนการนำเสนอจริง

ข้อจำกัดของโค้ชการเจรจาขาย

  • การขาดความตระหนักรู้เชิงบริบทอย่างลึกซึ้ง ทำให้มีประสิทธิภาพน้อยลงในการเจรจาที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอน
  • มีความสามารถในการปรับใช้กับอุตสาหกรรมได้จำกัด เหมาะสำหรับการขายทั่วไปมากกว่าตลาดเฉพาะกลุ่ม

ราคาโค้ชการเจรจาขาย

  • ฟรีตลอดไป (การใช้งานจำกัด)
  • รวมอยู่ในแผนชำระเงินของ ChatGPT

โค้ชการเจรจาขาย รีวิวและคะแนน

  • G2: คะแนนไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ

📚 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบแผนการขายฟรีใน Word, Excel และ ClickUp

8. SalesMentor AI (เหมาะที่สุดสำหรับการโค้ชการขายแบบเฉพาะบุคคล)

salesmentor ai คือ GPT สำหรับการโค้ชทีมขาย
ผ่านทางSalesMentor AI

นักขายที่ยอดเยี่ยมไม่ได้เกิดมาตามธรรมชาติ—พวกเขาได้รับการฝึกฝน SalesMentor AI ทำหน้าที่เป็นโค้ชการขายส่วนตัว ให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำแบบเรียลไทม์เพื่อพัฒนาทักษะการขายของคุณ

มันช่วยให้ผู้ใช้ปรับปรุงการค้นหาลูกค้าเป้าหมาย, การสื่อสาร, และความสามารถในการปิดการขายผ่านคุณสมบัติเช่นแผนความสำเร็จทางการขายที่ปรับแต่งตามความต้องการ, โมดูลการพัฒนาทักษะ, คู่มือการขายที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว, และการติดตามประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์

ด้วยการผสานรวมกับเครื่องมือ CRM และนำเสนอเทคนิคการเจรจาต่อรอง SalesMentor AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขาย ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ เครื่องมือนี้จะช่วยเสริมสร้างทักษะการนำเสนอ แก้ไขข้อโต้แย้ง และปิดการขายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ตัวอย่างข้อความเริ่มต้น:

  • ให้ฉันสคริปต์เพื่อจัดการกับข้อโต้แย้ง 'เราทำงานกับผู้ให้บริการรายอื่นอยู่แล้ว' ในการโทรหาลูกค้าใหม่
  • ประเมินทักษะการขายของฉัน ฉันมีความเชี่ยวชาญในการโทรค้นหาข้อมูล แต่มีปัญหาในการปิดการขายที่มีมูลค่าสูง
  • เขียนอีเมลติดต่อครั้งแรกสำหรับ [ประเภทบริษัทของคุณ] โดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่มเป้าหมายใน [อุตสาหกรรม]

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SalesMentor AI

  • ปรับปรุงการโทรขาย อีเมล และการนำเสนอด้วยการโค้ชการขายแบบเรียลไทม์
  • สร้างคำตอบที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อจัดการกับข้อโต้แย้งของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
  • จำลองการฝึกซ้อมบทบาทสมมติเพื่อช่วยให้พนักงานขายฝึกตอบคำถามและเพิ่มความมั่นใจ
  • ติดตามการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเพื่อวัดความก้าวหน้าและเสนอแนะการปรับปรุงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้

ข้อจำกัดของ SalesMentor AI

  • การขาดการปรับแต่งเฉพาะอุตสาหกรรม ทำให้ต้องมีการปรับตั้งค่าด้วยตนเองสำหรับตลาดเฉพาะกลุ่ม
  • ขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้อมูลนำเข้าในการให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเมื่อมีข้อมูลการขายที่ละเอียดครบถ้วน

ราคาของ SalesMentor AI

  • ฟรีตลอดไป (การใช้งานจำกัด)
  • รวมอยู่ในแผนชำระเงินของ ChatGPT

รีวิวและให้คะแนน SalesMentor AI

  • GA: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ

9. ผู้สร้างเนื้อหาการขาย Pro (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาที่ขายได้)

ผู้สร้างเนื้อหาการขายระดับมืออาชีพ
ผ่านSales Content Creator Pro

เนื้อหาการขายที่ยอดเยี่ยมไม่ได้เกี่ยวกับคำพูดเพียงอย่างเดียว มันเกี่ยวกับการโน้มน้าวใจ ความชัดเจน และผลกระทบ Sales Content Creator Pro ช่วยให้ทีมขายของคุณสร้างอีเมลที่มีอัตราการแปลงสูง, เอกสารนำเสนอ, คำอธิบายสินค้า,เนื้อหาเพื่อสนับสนุนการขาย, โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และอื่น ๆ ได้ในไม่กี่คลิก

นอกจากนี้ ยังช่วยในการสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการขาย ช่วยประหยัดเวลาในขณะที่ยังคงความสม่ำเสมอ ด้วยการจัดการกับข้อโต้แย้งทั่วไป การเน้นคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ และการสอดคล้องกับแนวโน้มตลาดปัจจุบัน ทำให้มั่นใจได้ว่าพนักงานขายมีข้อความที่โน้มน้าวใจและสอดคล้องกับแบรนด์อยู่เสมอ

ตัวอย่างข้อความเริ่มต้น:

  • เขียนอีเมลแนะนำตัวแบบ B2B สำหรับลูกค้าใหม่ แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี AI สำหรับ [กลุ่มเป้าหมาย] ในบริษัทเทคโนโลยีขนาดกลาง
  • สร้างสคริปต์นำเสนอความยาว 2 นาทีสำหรับ [ผลิตภัณฑ์/บริการ] ของเราที่มุ่งเป้าไปยัง [กลุ่มเป้าหมาย]
  • ระบุและแก้ไขข้อโต้แย้ง 5 อันดับแรกที่ลูกค้าเป้าหมายอาจมีเกี่ยวกับการเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา

คุณสมบัติเด่นของ Sales Content Creator Pro

  • สร้างข้อความขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับอีเมลที่น่าสนใจ, การนำเสนอ, และโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์
  • ปรับแต่งข้อความให้สอดคล้องกับเสียงของแบรนด์และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะอย่างไดนามิก
  • สร้างเนื้อหาในหลากหลายรูปแบบสำหรับอีเมล, หน้า landing, คำโฆษณา, และการนำเสนอ

ข้อจำกัดของผู้สร้างเนื้อหาการขายระดับโปร

  • ต้องการการแก้ไขโดยมนุษย์ เนื่องจากเนื้อหาที่สร้างขึ้นมักต้องการการปรับให้เข้ากับบุคคลและการปรับปรุงด้านอารมณ์
  • ขาดความน่าเชื่อถืออย่างกว้างขวาง มีฐานผู้ใช้ขนาดเล็ก และมีการให้คะแนนหรือรีวิวจำกัด

ราคาสำหรับผู้สร้างเนื้อหาการขายระดับโปร

  • ฟรีตลอดไป (การใช้งานจำกัด)
  • รวมอยู่ในแผนชำระเงินของ ChatGPT

คะแนนและรีวิวของผู้สร้างเนื้อหาการขายระดับโปร

  • G2: คะแนนไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ

10. Revenue Catalyst (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มรายได้จากการขาย)

ตัวเร่งรายได้
ผ่าน Revenue Catalyst

Revenue Catalyst ถูกออกแบบมาสำหรับทีมขายที่ต้องการบรรลุเป้าหมายรายได้ให้เร็วขึ้น มันวิเคราะห์ข้อมูลการขาย ระบุโอกาส และนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อปิดการขายอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ยังช่วยให้งานง่ายขึ้น เช่น การเขียนอีเมลหาลูกค้าใหม่ การสร้างรายชื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า และการสร้างข้อเสนอที่ปรับให้เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์และกลยุทธ์ที่พิสูจน์แล้ว

พนักงานขายของคุณกำลังเสียเวลาไปกับการจัดการระบบงานขายหรือปรับกลยุทธ์ราคาอยู่หรือไม่? เครื่องมือนี้พร้อมคำแนะนำที่อ้างอิงจากข้อมูลจริง จะช่วยให้งานของพวกเขา (และชีวิต) ง่ายขึ้น เหมือนมีผู้ช่วยขายที่รวดเร็วและมุ่งมั่นคอยดูแลทุกขั้นตอน ไม่เสียเวลา ข้อความคมชัด และทุกการตัดสินใจขับเคลื่อนด้วยผลลัพธ์

ตัวอย่างข้อความเริ่มต้น:

  • ค้นหาผู้มีอำนาจตัดสินใจที่ [ชื่อบริษัท] และสรุปบทบาทของพวกเขา
  • เขียนอีเมลติดต่อครั้งแรกถึงหัวหน้าฝ่ายขายที่ [บริษัท] โดยเสนอ [โซลูชันของคุณ]
  • ค้นหา [เว็บไซต์คู่แข่ง] และจัดทำรายการจุดเด่นที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของเรา

คุณสมบัติเด่นของ Revenue Catalyst

  • ทำนายแนวโน้มรายได้ด้วยแบบจำลองการคาดการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
  • จัดลำดับความสำคัญของลีดที่มีมูลค่าสูงโดยอัตโนมัติด้วยการระบุกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพสูงสุด
  • สร้างรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อติดตามความสำเร็จของทีมขายและพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง

ข้อจำกัดของ Revenue Catalyst

  • การต่อสู้กับการผสานระบบ CRM ที่ต้องใช้ข้อมูลด้วยตนเองเมื่อความเข้ากันได้ล้มเหลวกับกระบวนการทำงานของ CRMที่มีอยู่
  • สูญเสียรายละเอียดการสนทนาในช่วงแรกและเก็บรักษาเฉพาะการโต้ตอบล่าสุดเท่านั้น

ราคาของ Revenue Catalyst

  • ฟรีตลอดไป (การใช้งานจำกัด)
  • รวมอยู่ในแผนชำระเงินของ ChatGPT

รายได้ Catalyst รีวิวและให้คะแนน

  • G2: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ

11. นักวิจัยการขาย (เหมาะที่สุดสำหรับการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมาย)

นักวิจัยฝ่ายขาย
ผ่านทางSalesResearcher

การค้นหาลูกค้าเป้าหมายที่เหมาะสมคือครึ่งหนึ่งของความสำเร็จในการขาย SalesResearcher GPT โดดเด่นในจุดนี้โดยเฉพาะ เครื่องมือนี้ช่วยพนักงานขายด้วยการให้ข้อมูลเชิงลึกที่รวดเร็วและขับเคลื่อนด้วยการวิจัยเกี่ยวกับบริษัทใดก็ตามที่พวกเขาต้องการเจาะตลาด โดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์เอง

มันทำให้การสร้างลูกค้าเป้าหมายเป็นเรื่องง่ายด้วยการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย คู่แข่ง และแนวโน้มของอุตสาหกรรม มันแยกแยะอย่างชัดเจนว่าบริษัททำอะไร ผลิตภัณฑ์ของพวกเขาคืออะไร การอัปเดตล่าสุด เช่น การระดมทุนหรือการจ้างงาน ลูกค้าของพวกเขาคือใคร และแม้แต่คู่แข่งของพวกเขาคือใคร

แอดออน GPT นี้จะช่วยให้ทีมขายของคุณนำหน้าคู่แข่งด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์และคำแนะนำเชิงกลยุทธ์

ตัวอย่างข้อความเริ่มต้น:

  • บริษัทเป้าหมายทำอะไร, ลูกค้าของพวกเขาคือใคร, และฉันจะนำเสนอ B2B SaaS ของฉันให้พวกเขาได้อย่างไร?
  • กรุณาให้รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจของ [บริษัทเป้าหมาย] และวิธีที่เอเจนซี่สามารถขายสินค้าหรือบริการให้กับพวกเขาได้
  • บอกฉันว่า [บริษัทเป้าหมาย] จัดวางตำแหน่งตัวเองอย่างไร ใครใช้ และพวกเขาแข่งขันกับใคร

คุณสมบัติเด่นของ SalesResearcher

  • รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายจากเว็บไซต์และข้อมูลออนไลน์ของพวกเขา
  • สร้างข้อมูลเชิงลึกจากการสนทนาที่นำเสนอผลการวิจัยในรูปแบบที่อ่านง่าย—เหมือนกับการได้รับข้อมูลเชิงลึกจากเพื่อนร่วมงานที่มีความรู้รอบด้าน
  • วิเคราะห์คู่แข่งเพื่อเปรียบเทียบจุดแข็งและจุดอ่อนของแบรนด์ของคุณภายในอุตสาหกรรม
  • ใช้กลยุทธ์การขายที่ปรับให้เหมาะสมเพื่อสร้างแนวทางการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมที่เฉพาะบุคคลสำหรับลูกค้าเป้าหมาย

ข้อจำกัดของนักวิจัยด้านการขาย

  • ช่องว่างในอุตสาหกรรมเฉพาะกลุ่ม โดยเฉพาะสำหรับบริษัทขนาดเล็กหรือบริษัทที่มีความลับซึ่งมีการปรากฏตัวทางออนไลน์จำกัด

ราคาสำหรับนักวิจัยด้านการขาย

  • ฟรีตลอดไป (การใช้งานจำกัด)
  • รวมอยู่ในแผนชำระเงินของ ChatGPT

รีวิวและคะแนนจากนักวิจัยด้านการขาย

  • G2: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ

📚 อ่านเพิ่มเติม: เทมเพลต CRM ฟรี: Excel, Google Sheets และ ClickUp

12. ตัวแทนขายที่ไม่เป็นไปไม่ได้ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกับข้อโต้แย้งที่ยาก)

ตัวแทนขายที่เป็นไปไม่ได้
ผ่านทางตัวแทนขายที่เป็นไปไม่ได้

ตัวแทนขายที่เป็นไปไม่ได้ทำให้การปิดการขายง่ายขึ้นมาก. ตัวช่วยเสริมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์นี้ช่วยให้ทีมขายปรับปรุงการนำเสนอ, จัดการกับข้อโต้แย้ง, และนำทางผ่านการเจรจาที่ซับซ้อน.

แทนที่จะส่งข้อความทั่วไป มันเริ่มต้นด้วยการวิจัยบริษัทของลูกค้าเป้าหมายเพื่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าเกิดอะไรขึ้นในธุรกิจนั้น มันผสมผสานข้อมูลเชิงลึกนั้นกับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณเพื่อสร้างอีเมลที่รู้สึกเกี่ยวข้อง ทันเวลา และปรับให้เหมาะสม

มันเหมือนมีโค้ชขายผู้เชี่ยวชาญที่กระโดดเข้ามาในเกมเมื่อทุกคนติดอยู่และไม่สามารถหาทางออกได้

ตัวอย่างข้อความเริ่มต้น:

  • ฉันช่วย [กลุ่มเป้าหมายทำ X ด้วย Y] คุณสามารถเขียนอีเมลติดต่อครั้งแรกถึง CMO ของ [บริษัทเป้าหมาย] ได้ไหม
  • ศึกษาข้อมูล [ชื่อบริษัท] และสร้างการติดต่อที่ปรับให้เหมาะสมเฉพาะบุคคลสำหรับ [ผลิตภัณฑ์ของคุณ] โดยอ้างอิงจากข้อมูลล่าสุด การเงิน และแผนงานของพวกเขา
  • สร้างข้อเสนอการขายสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี [ประเภทลูกค้า] โดยพิจารณาจากแนวโน้มการจ้างงานในปัจจุบันของพวกเขา

คุณสมบัติเด่นของตัวแทนขายที่เป็นไปไม่ได้

  • จัดการข้อโต้แย้งอย่างมีประสิทธิภาพด้วยคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเอาชนะความลังเลของผู้ซื้อ
  • ปรับปรุงการนำเสนอการขายให้เหมาะสมที่สุดโดยการปรับแต่งสคริปต์เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมสูงสุด
  • คัดกรองลูกค้าเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อระบุผู้มีศักยภาพสูง
  • ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจากการสนทนาการขายที่ผ่านมา

ข้อจำกัดของตัวแทนขายที่เป็นไปไม่ได้

  • การขาดสัญชาตญาณของมนุษย์ ทำให้การตอบสนองที่สร้างโดย AI บางครั้งต้องมีการปรับแต่งเพิ่มเติม
  • การต่อสู้กับความละเอียดอ่อนเฉพาะทางอุตสาหกรรม ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับตลาดเฉพาะกลุ่มอย่างสมบูรณ์

ราคาตัวแทนขายที่เป็นไปไม่ได้

  • ฟรีตลอดไป (การใช้งานจำกัด)
  • รวมอยู่ในแผนชำระเงินของ ChatGPT

รีวิวและคะแนนของตัวแทนขายที่เป็นไปไม่ได้

  • G2: คะแนนไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ

13. อีเมล GPT (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างอีเมลขาย)

อีเมล GPT
ผ่านทางอีเมล GPT

การเขียนอีเมลขายสินค้าเป็นเรื่องง่าย นั่นคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่คิดจนกระทั่งพวกเขาได้นั่งลงและเริ่มพิมพ์ หากคุณไม่มีนักเขียนอีเมลผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือการตลาดผ่านอีเมล AI นี้สามารถทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นสำหรับคุณ มันสามารถร่างอีเมลที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลและมีการแปลงสูงได้ในไม่กี่วินาที

การจัดการการติดตามผล การชี้แจง หรือปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าที่ซับซ้อนด้วยน้ำเสียงที่สุภาพและสม่ำเสมอ ช่วยให้ทีมขายสามารถมุ่งเน้นไปที่การปิดการขายและการสร้างความสัมพันธ์ได้มากขึ้น แทนที่จะต้องเสียเวลาไปกับการเขียนคำตอบใหม่ตั้งแต่ต้น

ไม่ว่าคุณจะกำลังส่งอีเมลหาลูกค้าใหม่ ติดตามผล หรือส่งข้อเสนอ เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้จะช่วยให้ข้อความของคุณโดดเด่นและเป็นที่จดจำ

ตัวอย่างข้อความเริ่มต้น:

  • เขียนอีเมลขอโทษลูกค้าสำหรับการพลาดนัดหมาย
  • ผู้ใช้รู้สึกสับสนเกี่ยวกับค่าบริการและต้องการคำอธิบาย กรุณาช่วยเขียนคำตอบที่สุภาพ
  • เขียนอีเมลติดตามผลถึงลูกค้าที่สินค้าได้จัดส่งไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของอีเมล GPT

  • ปรับแต่งอีเมลให้เหมาะกับแต่ละบุคคลในระดับใหญ่ด้วยการปรับเนื้อหาให้เหมาะกับลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกัน
  • ปรับโทนเสียงแบบไดนามิกเพื่อให้ฟังดูเป็นธรรมชาติและน่าสนใจยิ่งขึ้น
  • แนะนำคำตอบทันทีเพื่อให้การสนทนาดำเนินไปอย่างราบรื่น

ข้อจำกัดของอีเมล GPT

  • ต้องแก้ไขด้วยตนเอง เนื่องจากผลลัพธ์ที่สร้างโดย AI อาจต้องปรับแต่งเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับน้ำเสียงของแบรนด์
  • ขาดความคิดเห็นส่วนตัว ทำให้คำตอบเป็นกลาง

ราคาของ GPT สำหรับอีเมล

  • ฟรีตลอดไป (การใช้งานจำกัด)
  • รวมอยู่ในแผนชำระเงินของ ChatGPT

รีวิวและคะแนนของอีเมล GPT

  • G2: คะแนนไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ

14. ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การขาย (เหมาะที่สุดสำหรับแผนการขายที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล)

ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การขาย
ผ่านทางที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การขาย

การสนทนาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถขับเคลื่อนความสำเร็จในการขายได้—คุณต้องมีแผนการขายเชิงกลยุทธ์

ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การขาย GPT มีประโยชน์อย่างมากในที่นี้ ด้วย GPT นี้ที่พร้อมใช้งาน ทีมขายของคุณสามารถสร้างแนวทางที่ชาญฉลาดขึ้น ปรับปรุงข้อความ และปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เครื่องมือนี้ปรับให้เข้ากับสไตล์ของผู้ใช้และตลาด ไม่ว่าจะเป็นความต้องการในการวิเคราะห์คู่แข่ง, เทมเพลตอีเมลที่ปรับแต่งได้, หรือสถานการณ์จำลองบทบาทเพื่อพัฒนาทักษะ นอกจากนี้ยังมีการอัปเดตแนวโน้มตลาดอย่างต่อเนื่อง, รองรับหลายภาษาสำหรับการเข้าถึงทั่วโลก, และแดชบอร์ดแบบโต้ตอบสำหรับการติดตามประสิทธิภาพ

การเข้าถึงลูกค้า การเอาชนะข้อโต้แย้ง การสร้างกลยุทธ์การขายสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ และอื่นๆ อีกมากมายจะง่ายขึ้นมากด้วยสิ่งนี้ ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การขายสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการขายของคุณได้

ตัวอย่างข้อความเริ่มต้น:

  • จำลองสถานการณ์การคัดค้านการขายที่ผู้ซื้อบอกว่าสินค้าของเราแพงเกินไป
  • วิเคราะห์กลยุทธ์การขายของ [คู่แข่ง] และเสนอแนะ 3 วิธีที่เราสามารถทำได้เพื่อให้เราเหนือกว่าพวกเขาในการสร้างลูกค้าเป้าหมาย
  • สร้างอีเมลหาลูกค้าแบบเย็นสำหรับ [ผลิตภัณฑ์] ที่มุ่งเป้าไปที่ [กลุ่มเป้าหมาย] ในบริษัทที่มีขนาด [ขนาดบริษัท]

คุณสมบัติเด่นของที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การขาย

  • ทำนายแนวโน้มการขายด้วยการคาดการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อการวางแผนที่ดีขึ้น
  • จำลองสถานการณ์การขายโดยใช้การฝึกปฏิบัติบทบาทสมมติเสมือนจริง
  • ผสานการทำงานกับระบบ CRM ด้านการขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูล
  • ปรับแต่งการนำเสนอการขายตามบุคลิกภาพและความต้องการของผู้ซื้อ

ข้อจำกัดของที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การขาย

  • ไม่ใช่สิ่งทดแทนประสบการณ์ เนื่องจากการตัดสินใจของมนุษย์ยังคงมีความสำคัญ
  • ไม่สามารถแก้ไขฟังก์ชันหลักได้ จำเป็นต้องให้ผู้พัฒนาเข้ามาดำเนินการเปลี่ยนแปลง

ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การขาย

  • ฟรีตลอดไป (การใช้งานจำกัด)
  • รวมอยู่ในแผนชำระเงินของ ChatGPT

ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การขาย รีวิวและคะแนน

  • G2: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ

15. Sales Insights GPT (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาแนวโน้มการขาย)

ข้อมูลเชิงลึกด้านการขาย GPT
ผ่านSales Insights GPT

ข้อมูลไม่มีประโยชน์หากคุณไม่รู้ว่ามันเล่าเรื่องราวอะไร Sales Insights GPT เปลี่ยนข้อมูลการขายดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้

มันรวบรวมแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ RevOps ขั้นสูง ข้อมูลเจตนาของผู้ซื้อ และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ตัวแทนฝ่ายขายของคุณสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม ระบุโอกาส และปรับปรุงกลยุทธ์การขายของพวกเขา

แทนที่จะเดาว่าอะไรได้ผล คุณจะได้รับคำแนะนำที่ชัดเจนซึ่งอิงจากข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น การปรับแต่งกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด การระบุความเสี่ยงในกระบวนการขาย หรือการจำลองแผนโควต้า เครื่องมือนี้จะช่วยให้ทีมขายทำงานได้เร็วขึ้น ทำงานได้อย่างชาญฉลาดขึ้น และปิดการขายได้มากขึ้น

ตัวอย่างข้อความเริ่มต้น:

  • ช่วยฉันออกแบบเขตการขายใหม่โดยใช้ข้อมูล TAM, ช่องว่างในตลาด และขีดความสามารถของตัวแทนขาย
  • สร้างแบบจำลองแผนความสามารถในการขายของปีหน้าโดยใช้โควตา อัตราการเพิ่มขึ้น และสมมติฐานการลาออก
  • สร้างเทมเพลตอีเมลขาออก 3 แบบที่มีอัตราการแปลงสูงสำหรับ [ICP] โดยใช้สัญญาณเจตนาและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบริษัท

คุณสมบัติเด่นของ Sales Insights GPT

  • เพิ่มประสิทธิภาพเขตการขายโดยการกำหนด, วางแผน, และทำแผนที่อย่างมีประสิทธิภาพ
  • รับคำแนะนำแบบเรียลไทม์ในทุกด้าน ตั้งแต่สถานะของงานในกระบวนการขายไปจนถึงการปิดการขายและการคาดการณ์ยอดขาย
  • วิเคราะห์คู่แข่งเชิงกลยุทธ์เพื่อค้นหาโอกาสทางการตลาด
  • แนะนำวิธีการขายด้วยกรอบการทำงานเช่น MEDDPIC สำหรับโซลูชันคลาวด์

ข้อจำกัดของ Sales Insights GPT

  • การมุ่งเน้นอุตสาหกรรมที่จำกัด เนื่องจากเน้นไปที่ตลาด SaaS และเทคโนโลยีเป็นหลัก

ข้อมูลเชิงลึกด้านการขาย ราคา GPT

  • ฟรีตลอดไป (การใช้งานจำกัด)
  • รวมอยู่ในแผนชำระเงินของ ChatGPT

การวิเคราะห์ข้อมูลการขาย GPT รีวิวและคะแนน

  • G2: คะแนนไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ

16. Competitor Scout (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์คู่แข่ง)

นักสืบคู่แข่ง
ผ่านทางCompetitor Scout

รู้จักคู่แข่งของคุณ ชนะดีลได้มากขึ้น Competitor Scout เปรียบเสมือนมีผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ DTC คอยให้คำแนะนำอยู่เคียงข้าง มอบความได้เปรียบอย่างชัดเจนให้กับมืออาชีพด้านการขาย ด้วยการเปิดเผยกลยุทธ์การวางตำแหน่งและการขายสินค้าออนไลน์ของคู่แข่งอย่างละเอียด ช่วยทีมขายติดตามกลยุทธ์ของคู่แข่ง การเปลี่ยนแปลงราคา และแนวโน้มตลาดได้แบบเรียลไทม์

ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวสำหรับการประชุมกับลูกค้าหรือการปรับกลยุทธ์การขายให้ดียิ่งขึ้น ระบบนี้จะมอบข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งและเข้าใจง่ายจากแหล่งข้อมูลหลากหลายให้กับทีมขาย เพื่อขับเคลื่อนการสนทนาที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

หากคุณต้องการเอาชนะคู่แข่ง เครื่องมือนี้จะทำงานหนักแทนคุณ

ตัวอย่างข้อความเริ่มต้น:

  • เปรียบเทียบหน้าสินค้าของฉันสำหรับ [สินค้า] กับคู่แข่ง DTC ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และแนะนำการปรับปรุง CRO
  • วิเคราะห์กลยุทธ์โฆษณาแบบชำระเงินสำหรับแบรนด์ชั้นนำใน [อุตสาหกรรม] โดยใช้ Meta และ TikTok
  • คุณค่าที่ฉันควรนำเสนอสำหรับ [ประเภทผลิตภัณฑ์] ที่แข่งขันกับ [คู่แข่ง] ควรเป็นอย่างไร

คุณสมบัติเด่นของ Competitor Scout

  • ดำเนินการวิเคราะห์ SWOT เพื่อเน้นโอกาสทางการตลาด
  • เข้าใจสิ่งที่สอดคล้องกับตลาด—ตั้งแต่การสื่อสารและการตั้งราคาไปจนถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
  • วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลโดยการย้อนกลับแคมเปญโฆษณาของคู่แข่ง
  • วิเคราะห์แนวโน้มและพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อทำนายการเปลี่ยนแปลงของตลาด

ข้อจำกัดในการสอดแนมคู่แข่ง

  • ต้องมีการตรวจสอบด้วยตนเอง เนื่องจากรายงานบางฉบับอาจขาดความถูกต้อง
  • ให้บริการการจดจำภาพอย่างจำกัด ประมวลผลภาพได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น

การกำหนดราคาเพื่อสอดแนมคู่แข่ง

  • ฟรีตลอดไป (การใช้งานจำกัด)
  • รวมอยู่ในแผนชำระเงินของ ChatGPT

การตรวจสอบและให้คะแนนของคู่แข่ง

  • G2: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ

17. ผู้จัดการฝ่ายขาย (เหมาะที่สุดสำหรับการบริหารทีมขาย)

ผู้จัดการฝ่ายขาย
ผ่านทางผู้จัดการฝ่ายขาย

ผู้จัดการฝ่ายขายที่ยอดเยี่ยมไม่ได้เพียงแค่ติดตามตัวเลขเท่านั้น—พวกเขาขับเคลื่อนกลยุทธ์ สร้างแรงจูงใจให้กับทีม และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด Sales Manager ช่วยให้ผู้นำฝ่ายขายของคุณสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่ มันทำให้งานง่ายขึ้นและช่วยให้ทีมมุ่งเน้นไปที่การปิดการขาย

เครื่องมือนี้ทำหน้าที่เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้นำฝ่ายขาย โดยให้การสนับสนุนแบบเรียลไทม์ในการปรับเป้าหมายของทีมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรที่กว้างขึ้น ช่วยปรับปรุงการวิเคราะห์ข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน CRM และให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เกี่ยวกับแนวโน้มของตลาด กลยุทธ์การขาย และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ

ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาคอขวดในท่อส่ง การสร้างแรงจูงใจให้กับตัวแทนขายที่มีผลงานต่ำ หรือการระดมความคิดสำหรับแคมเปญการเข้าถึงลูกค้าใหม่ เครื่องมือนี้จะให้คำแนะนำที่เน้นการปฏิบัติจริงและอิงจากประสบการณ์ในรูปแบบที่ชัดเจนและใช้งานได้จริง

ตัวอย่างข้อความเริ่มต้น:

  • ระบุโอกาสในการโค้ชโดยอิงจากแนวโน้มประสิทธิภาพที่ต่ำกว่ามาตรฐานในสามทีมขายที่อยู่ในพื้นที่ต่างกัน
  • ให้ 3 ไอเดียการประกวดขาย B2B ที่สร้างสรรค์เพื่อเพิ่มความเร็วของท่อการขายในบัญชีองค์กรที่เคลื่อนไหวช้า
  • แนวโน้มการขาย B2B ในตลาด [ภูมิภาค] ที่ฉันควรแจ้งให้ทีมทราบมีอะไรบ้าง?

คุณสมบัติเด่นของผู้จัดการฝ่ายขาย

  • สร้างการคาดการณ์ยอดขายที่แม่นยำด้วยระบบพยากรณ์และรายงาน
  • จัดการโควตาและเป้าหมายโดยการตั้งเป้าหมายการขายที่สมจริงแต่ท้าทาย
  • รับคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาทั่วไปของทีมขาย
  • จัดระเบียบเส้นทางการขายเพื่อจัดลำดับความสำคัญของลีดและปรับปรุงอัตราการแปลง

ข้อจำกัดของผู้จัดการฝ่ายขาย

  • ขาดความคิดสร้างสรรค์ในการรับมือกับความท้าทายที่ไม่ซ้ำใคร ทำให้ต้องอาศัยการระดมความคิดจากมนุษย์เพื่อกลยุทธ์การขายที่สร้างสรรค์
  • อาจมีข้อมูลล้าสมัยเป็นครั้งคราว แต่สามารถรับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ได้เมื่อจำเป็น

ผู้จัดการฝ่ายขายกำหนดราคา

  • ฟรีตลอดไป (การใช้งานจำกัด)
  • รวมอยู่ในแผนชำระเงินของ ChatGPT

ผู้จัดการฝ่ายขาย รีวิวและคะแนน

  • G2: คะแนนไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ

18. อีเมลวิซาร์ด (เหมาะที่สุดสำหรับการส่งอีเมลอัตโนมัติ)

วิซาร์ดอีเมล
ผ่านทางตัวช่วยสร้างอีเมล

ไม่ว่าจะเป็นอีเมลเย็นชาหรือการติดตามผล การเขียนอีเมลขายที่เปลี่ยนเป็นยอดขายได้เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง หากคุณไม่มีผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ ความพยายามในการส่งอีเมลขายของคุณก็จะไม่ประสบความสำเร็จ

Email Wizard GPT ทำให้การสร้างอีเมลขายง่ายขึ้น. มันสร้างอีเมลที่น่าสนใจ, ปรับแต่งการติดต่อ, และปรับปรุงหัวข้ออีเมลเพื่อให้ได้อัตราการเปิดที่สูงขึ้น.

ตัวอย่างข้อความเริ่มต้น:

  • เขียนอีเมลแนะนำตัวแบบสั้น 3 ประโยคเพื่อเสนอบริการของฉันให้กับสตาร์ทอัพ SaaS
  • สร้างอีเมลแบบเย็นเพื่อเสนอ [สินค้าหรือบริการ] ให้กับบริษัทประเภทและขนาด [ประเภทและขนาดของบริษัท] โดยใช้รูปแบบกรณีศึกษา
  • เขียนอีเมลแนะนำตัวแบบไม่รู้จักกันมาก่อนสำหรับเอเจนซี่ออกแบบที่มุ่งเป้าไปที่ [ประเภทและขนาดบริษัท] ที่มีอัตราการมีส่วนร่วมใน Instagram ต่ำ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Email Wizard

  • สร้างอีเมลเย็นที่มีผลกระทบสูงที่ดึงดูดความสนใจและกระตุ้นการตอบกลับ
  • ปรับแต่งการสื่อสารให้เหมาะกับแต่ละบุคคลในระดับใหญ่ เพื่อให้ทุกข้อความรู้สึกเหมือนถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะ
  • วิเคราะห์เว็บไซต์และประวัติย่อเพื่อปรับการนำเสนอให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับ

ข้อจำกัดของตัวช่วยสร้างอีเมล

  • ต้องปรับโทนเสียงด้วยตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับน้ำเสียงของแบรนด์
  • จำกัดเฉพาะเนื้อหาที่เป็นข้อความเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าไม่สามารถออกแบบเทมเพลตอีเมลที่ซับซ้อนได้

ราคาของ Email Wizard

  • ฟรีตลอดไป (การใช้งานจำกัด)
  • รวมอยู่ในแผนชำระเงินของ ChatGPT

อีเมลวิซาร์ด รีวิวและคะแนน

  • G2: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ

เครื่องมือ AI อื่น ๆ สำหรับการขาย

การขายเป็นเกมที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว และเครื่องมือ AI สำหรับการขายไม่ใช่เพียงแค่ความได้เปรียบในการแข่งขัน—แต่เป็นความจำเป็น

ทำงานอย่างชาญฉลาดด้วย AI จาก ClickUp

ClickUp ช่วยให้ทีมขายทำงานอย่างชาญฉลาด ไม่เหนื่อยหนัก ด้วยการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และกำจัดงานที่ทำซ้ำ ๆ

คลิกอัพ เอไอ
ใช้ ClickUp AI เพื่อเขียนได้เร็วขึ้นและปรับแต่งข้อความ อีเมลตอบกลับ และอื่น ๆ ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

นี่คือวิธีที่ClickUp Brainสามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการขายของคุณได้:

  • สร้างประเด็นสำคัญจากการประชุมและบันทึกได้อย่างรวดเร็วด้วยสรุปการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยใช้AI Notetaker
  • บันทึกวิดีโอการสาธิตการขายพร้อมการถอดข้อความอัตโนมัติและรายการดำเนินการสำหรับการติดตามผลโดยใช้ ClickUp Clips
  • สร้างอีเมลขายที่โน้มน้าวใจได้ในไม่กี่วินาทีด้วยผู้ช่วยเขียน AI
  • รับไอเดียใหม่ ๆ สำหรับการผลักดันยอดขายครั้งใหญ่ของคุณด้วย ClickUp Brain เป็นคู่คิดในการระดมสมอง
  • รับสิ่งที่ดีที่สุดจากโลกของ AI ด้วยการเลือก LLM ที่คุณต้องการในเครื่องมือเดียว

ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการขายด้วย CRM และการวิเคราะห์ข้อมูล

ClickUp ไม่ใช่แค่เรื่อง AI เท่านั้นClickUp สำหรับทีมขายคือเครื่องมือจัดการการขายที่ทรงพลังอย่างครบวงจร:

  • ติดตามลูกค้าเป้าหมาย จัดการรายชื่อผู้ติดต่อ และจัดการดีลต่าง ๆ ได้ในที่เดียวด้วยClickUp CRM
  • ลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติที่ทำให้กระบวนการขายของคุณดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
  • รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมและการคาดการณ์รายได้ด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
  • ทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติและเข้าถึงข้อมูลได้ทันทีด้วยตัวแทน AI Autopilot ของ ClickUp

สร้างระบบที่มีโครงสร้างด้วยเทมเพลต

เครื่องมือ AI สามารถทำงานอัตโนมัติได้ แต่การมีขั้นตอนการทำงานที่เป็นระบบก็สำคัญไม่แพ้กัน นี่คือจุดที่เทมเพลตการขายของ ClickUp เข้ามาช่วย

เทมเพลตแผนการขาย ClickUp

สร้างและจัดระเบียบงานตามทีม ประเภทของผลลัพธ์ที่ต้องการ ความสำคัญ วันที่ครบกำหนด และสถานะการอนุมัติด้วยเทมเพลตแผนการขายของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างและจัดระเบียบงานตามทีม ประเภทของผลลัพธ์ที่ต้องการ ความสำคัญ วันที่ครบกำหนด และสถานะการอนุมัติด้วยเทมเพลตแผนการขายของ ClickUp

สร้างและจัดระเบียบงานตามทีม ประเภทของผลลัพธ์ที่ต้องการ ความสำคัญ วันที่ครบกำหนด และสถานะการอนุมัติด้วยเทมเพลตแผนการขายของ ClickUp

แผนการขายที่มั่นคงคือกระดูกสันหลังของทีมที่ประสบความสำเร็จทุกทีม.แม่แบบแผนการขายของ ClickUpช่วยให้คุณ:

  • ตั้งเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้เพื่อให้ทีมของคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
  • สรุปแนวทางของคุณในการสร้างโอกาสทางการขาย การปิดการขาย และการติดตามผล
  • ตรวจสอบความรับผิดชอบโดยมีผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจนและรายการดำเนินการที่ละเอียดสำหรับสมาชิกทีมทุกคน
  • ใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อติดตามความคืบหน้า ปรับกลยุทธ์ และปรับปรุงประสิทธิภาพ

เทมเพลตกระบวนการขาย ClickUp

ติดตามลูกค้าเป้าหมายและดีลของคุณ โดยใช้กรอบการประเมินคุณสมบัติของดีลและกระบวนการจัดการดีลที่สม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มยอดขาย
รับเทมเพลตฟรี
ติดตามลูกค้าเป้าหมายและดีลของคุณ โดยใช้กรอบการประเมินคุณสมบัติของดีลและกระบวนการจัดการดีลที่สม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มยอดขาย

การจัดการลูกค้าเป้าหมายด้วยตนเองนั้นเหนื่อยมาก.เทมเพลต Sales Pipeline ของ ClickUpช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น. ด้วยเทมเพลตที่ได้รับการเสริมด้วย AI นี้ คุณสามารถรักษาความมีระเบียบของกระบวนการขายของคุณได้ และมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ คือการปิดการขาย.

  • สร้างภาพจำลองกระบวนการของคุณเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การหาลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการปิดการขาย
  • ระบุจุดคอขวดที่ต้องการความสนใจและดำเนินการแก้ไข
  • ทำให้การจัดการงานง่ายขึ้นด้วยการกำหนดผู้รับผิดชอบ สถานะงาน วันที่ครบกำหนด ระดับความซับซ้อน วันที่เริ่มต้น และแผนกอย่างชัดเจน

คุณอาจต้องการลองใช้เทมเพลตติดตามการขายของ ClickUp และเทมเพลต CRM การขายของ ClickUpเพื่อให้กระบวนการขายของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าแอปเดียวสามารถแทนที่เครื่องมือ AI ทั้งหมดของคุณได้? ลองใช้Brain Max ของ ClickUp!

แอปซูเปอร์ AI นี้เปลี่ยนความรู้ที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นประสิทธิภาพการทำงานที่มุ่งเน้นและมีผลกระทบสูง ช่วยประหยัดเวลาให้คุณ 1. 1 วันต่อสัปดาห์

  • เปลี่ยนความคิดที่พูดออกมาเป็นงาน อีเมล ข้อความ และเนื้อหาได้ทันทีด้วย Talk to Text
  • เข้าถึง LLM หลากหลาย เช่น ChatGPT, Claude, Gemini ฯลฯ ได้ในที่เดียว
  • รับการตอบสนองและข้อมูลตามบริบทได้ทั่วทั้ง ClickUp, เว็บ และแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณ

ปิดการขายได้มากขึ้น ลดความเครียดด้วยเครื่องมือ AI สำหรับงานขาย

การขายไม่ได้เกี่ยวกับตัวเลขเพียงอย่างเดียว—มันเกี่ยวกับการทำงานอย่างชาญฉลาด ซอฟต์แวร์ AI ที่เหมาะสมสำหรับทีมขายสามารถช่วยคุณในการวางแผนกลยุทธ์ การมีส่วนร่วมกับลูกค้า และการปิดการขายได้เร็วขึ้น แต่ปัญญาประดิษฐ์เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ คุณต้องการระบบที่ช่วยให้ทุกอย่างสอดคล้องกัน นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย

ด้วย ClickUp Brain, ตัวแทน AI, การเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI, CRM และการทำงานอัตโนมัติ ทีมขายของคุณจะมีเวลามากขึ้นในการขาย ไม่ใช่จัดการสเปรดชีตAI กำลังเปลี่ยนแปลงการขาย ClickUp ทำให้คุณมั่นใจว่าจะก้าวไปข้างหน้า

พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานของคุณหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้