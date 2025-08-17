11 โปรแกรมสร้างบันทึก SOAP ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดทำเอกสารทางคลินิกที่รวดเร็วและแม่นยำ

ถึงเวลาสิ้นวันแล้ว และคุณเพิ่งจะพบผู้ป่วยคนสุดท้ายของคุณเสร็จ ในอุดมคติ คุณควรจะกำลังผ่อนคลายและเตรียมตัวกลับบ้าน แต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้น คุณกลับนั่งจ้องกองเอกสารบันทึกผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งยังต้องเขียนให้เสร็จ—เป็นจุดจบที่น่าหงุดหงิดของวันอันยาวนานที่เต็มไปด้วยการเฝ้าติดตามอาการ อัปเดตประวัติทางการแพทย์ และติดตามความคืบหน้าของผู้ป่วย
บันทึก SOAP—ข้อมูลเชิงอัตวิสัย, ข้อมูลเชิงวัตถุ, การประเมินผล, และแผนการ—เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานทางคลินิก แต่การเขียนบันทึกเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง โดยเฉพาะภายใต้ความกดดัน อาจเป็นเรื่องยาก นั่นคือจุดที่เครื่องมือสร้างบันทึก SOAP สามารถช่วยได้
หากคุณกำลังดำเนินธุรกิจที่ยุ่งหรือยังอยู่ในระหว่างการฝึกอบรม เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่นขึ้น พร้อมทั้งทำให้บันทึกของคุณชัดเจน สมบูรณ์ และสอดคล้องกับข้อกำหนด
มาดูกัน 🧰
เครื่องสร้างบันทึก SOAP สรุป
บันทึก SOAP ช่วยให้การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยมีความสม่ำเสมอ ช่วยลดการสื่อสารที่ผิดพลาดระหว่างทีมผู้ดูแล ดังนั้น เพื่อให้การตัดสินใจของคุณง่ายขึ้น นี่คือรายการเครื่องมือสร้างบันทึก SOAP ทั้งหมด:
|ชื่อเครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|กรณีการใช้งาน
|ราคา*
|คลิกอัพ
|กระบวนการทำงานที่กำหนดเอง & เอกสาร SOAP ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
|การจัดการเอกสารระหว่างทีมและโครงการด้านการดูแลสุขภาพ
|มีแผนฟรีให้บริการ; ราคาปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|SOAPNoteAI.com
|การสร้างบันทึกแยกต่างหากโดยไม่ต้องใช้ระบบ EHR
|สร้างบันทึก SOAP อย่างรวดเร็วจากบันทึกย่อ การบันทึกเสียง หรือการให้คำปรึกษาทางไกล
|ราคาตามความต้องการ
|สุกิ เอไอ
|การบันทึกข้อมูลทางคลินิกด้วยเสียง
|การใช้คำสั่งเสียงหรือการฟังสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างบันทึกทางคลินิกที่ผสานรวมกับระบบบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (EHR)
|ราคาตามความต้องการ
|SOAP AI
|เอกสารทางคลินิกหลายภาษาพร้อมรหัส ICD-10
|การจัดรูปแบบบันทึกทางคลินิกให้เป็นโครงสร้าง SOAP โดยอัตโนมัติด้วย AI
|ฟรี; แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $60/เดือนต่อผู้ใช้
|ดีปสคริบ
|บันทึกทางคลินิกในสภาพแวดล้อม
|การบันทึกการสนทนาระหว่างแพทย์และผู้ป่วยและสร้างบันทึกในเวลาจริง
|ราคาตามความต้องการ
|สุขภาพที่ควรสังเกต
|ระบบอัตโนมัติในงานทางคลินิก
|การทำให้กระบวนการทำงานด้านการบริหารและเอกสารเป็นอัตโนมัติในองค์กรด้านการดูแลสุขภาพ
|ราคาตามความต้องการ
|ทาลี เอไอ
|ผู้ช่วยเสียงที่ผสานระบบกับระบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์
|การบันทึกเสียงด้วยเสียง, การบันทึกเสียง, และการค้นหาทางการแพทย์ภายในระบบ EHR
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $49.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|Augmendix
|การบันทึกแบบเรียลไทม์และการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย
|ให้บริการผู้ช่วยบันทึกข้อมูลแบบเรียลไทม์จากระยะไกลสำหรับการบันทึกการพบผู้ป่วย
|ราคาตามความต้องการ
|ผู้ดูแลผู้ป่วย
|พอร์ทัลลูกค้าออนไลน์
|การจัดการนัดหมาย, การเรียกเก็บเงิน, และบันทึกผู้ป่วย
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19/เดือน
|สุขภาพดี
|ผู้ให้บริการด้านสุขภาพทางไกลและสุขภาพโดยรวม
|สนับสนุนการดูแลสุขภาพเสมือนจริง การติดตามสุขภาพ และการบันทึก SOAP ที่แม่นยำสำหรับนักโภชนาการและโค้ชด้านสุขภาพ
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $49/เดือนต่อผู้ใช้
|SimplePractice
|ใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการยา
|การปรับปรุงกระบวนการรับลูกค้า การจัดตารางนัดหมาย การเรียกเก็บเงิน และการจัดทำเอกสาร SOAP สำหรับผู้ให้บริการอิสระให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $49/เดือนต่อผู้ใช้
คุณควรค้นหาอะไรในโปรแกรมสร้างบันทึก SOAP?
ตั้งแต่การปรับแต่งไปจนถึงระบบอัตโนมัติ นี่คือสรุปอย่างรวดเร็วของคุณสมบัติที่ต้องมีเพื่อทำให้เอกสารทางคลินิกของคุณรวดเร็ว ฉลาด และปราศจากความเครียด ⚒️
- การปฏิบัติตามข้อกำหนดและความปลอดภัย: สิ่งแรกที่ต้องทำคือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันปฏิบัติตามข้อกำหนดของ HIPAA คุณจะต้องมีการเข้ารหัสข้อมูลที่เก็บไว้และแชร์ไว้ล่วงหน้า รวมถึงคุณสมบัติอัจฉริยะเช่นการทำความสะอาดข้อมูล PHI อัตโนมัติเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้ป่วย
- การปรับแต่งและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: เลือกเครื่องมือที่มีเทมเพลตสำหรับการจดบันทึกที่เฉพาะเจาะจงกับสาขาของคุณ จะดีมากหากสามารถปรับแต่งช่องข้อมูลได้และแพลตฟอร์มรองรับรูปแบบการจดบันทึกที่หลากหลาย เช่น SOAP, DAP notes หรือ BIRP
- คุณสมบัติของ AI และระบบอัตโนมัติ: ค้นหาเครื่องมือที่ใช้ AI ซึ่งใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) เพื่อเปลี่ยนเสียงหรือบันทึกย่อให้กลายเป็นเอกสารที่มีโครงสร้าง
- ความยืดหยุ่นในการส่งออก: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบันทึกของคุณสามารถส่งออกในรูปแบบต่าง ๆ ได้ เช่น PDF หรือ Word และสามารถแชร์กับผู้ให้บริการรายอื่นได้อย่างง่ายดายเมื่อจำเป็น
📚 สิ่งที่ต้องรู้: นี่คืออภิธานศัพท์สั้น ๆ ของคำศัพท์ทั้งหมดที่คุณต้องรู้:
- HIPAA: พระราชบัญญัติการพกพาและการรับผิดชอบของประกันสุขภาพ
- PHI: ข้อมูลสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครอง
- DAP: ข้อมูล, การประเมิน, แผน
- EHR: เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์
- ICD-10: การจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับที่ 10
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
เครื่องมือสร้างบันทึก SOAP ที่ดีที่สุด
กำลังมองหาเครื่องมือสร้างบันทึก SOAP ที่ดีที่สุดอยู่หรือไม่? แพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจำนวนมากขึ้นกำลังหันมาใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อประหยัดเวลา ลดข้อผิดพลาด และมุ่งเน้นการดูแลผู้ป่วย
นี่คือเครื่องมือชั้นนำที่โดดเด่นด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ฟีเจอร์อัจฉริยะ และการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยม ⚓
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานเอกสารทางการแพทย์ที่ปรับแต่งได้)
ระหว่างการเยี่ยมผู้ป่วย งานธุรการ และการพยายามติดตามเอกสารให้ทันเวลา มันง่ายที่จะรู้สึกท่วมท้นกับปริมาณข้อมูลที่มากมาย
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, รวมโครงการ, ความรู้, และการแชทไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการทำงานที่สอดคล้องกันมากที่สุดในโลก. ด้วยการผสานรวมที่ไร้รอยต่อ, ClickUp ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอป.
เริ่มต้นด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพ ClickUp, แพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจะได้รับแพลตฟอร์มอัจฉริยะเดียวในการจัดการกระบวนการทำงานของผู้ป่วย, ปรับปรุงการสร้างบันทึก SOAP ให้มีประสิทธิภาพ, และรักษาการเชื่อมต่อของทุกสิ่งทุกอย่าง
หมายเหตุการปฏิบัติตามข้อกำหนด: ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่สอดคล้องกับ GDPR ซึ่งมีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวที่แข็งแกร่ง สำหรับองค์กรด้านการดูแลสุขภาพ ClickUp สามารถกำหนดค่าให้สอดคล้องกับมาตรฐาน HIPAA ได้เมื่อใช้ภายใต้ข้อตกลง Business Associate Agreement (BAA) ที่ยังมีผลบังคับใช้กับ ClickUp ด้วย ClickUp ทีมงานด้านการดูแลสุขภาพสามารถปรับปรุงการจัดการเอกสาร การทำงานร่วมกัน และการจัดการเวิร์กโฟลว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ—ทั้งหมดในพื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นเพียงแห่งเดียว
แต่เครื่องมือการจัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพช่วยได้อย่างไร?
สมมติว่าคุณเพิ่งเสร็จสิ้นการเยี่ยมผู้ป่วยและต้องการจดบันทึก SOAP อย่างรวดเร็ว ก่อนที่จะดำเนินการต่อไป ไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษอีกต่อไป—เพียงแค่เปิดClickUp Notepadและเริ่มพิมพ์หรือบันทึกเสียงจากพื้นที่ทำงานของคุณ แทนที่จะต้องค้นหาแผ่นกระดาษ ให้หันมาใช้ ClickUp Notepad จากพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อพิมพ์ (หรือบันทึกเสียง) ความคิดของคุณได้ทันที สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อต้องจดบันทึกอาการของผู้ป่วยระหว่างการตรวจหรือการปรึกษาหารือ
เป็นส่วนตัว, สามารถมองเห็นได้เพียงคุณเท่านั้น, คุณสามารถคิดอย่างอิสระหรือบันทึกบันทึกที่ไม่สมบูรณ์ได้ก่อนที่จะทำให้เป็นทางการ. เมื่อบันทึกของคุณอยู่ในระบบแล้ว, คุณสามารถแปลงบันทึกของคุณเป็นงานใน ClickUp ได้โดยตรง.
แต่หากคุณต้องการเครื่องมือเอกสารที่มีโครงสร้างมากขึ้นพร้อมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ให้หันมาใช้ClickUp Docs
คุณสามารถสร้างเทมเพลตบันทึก SOAP ของคุณใน ClickUp Docs จัดระเบียบในโฟลเดอร์ และทำงานร่วมกับทีมของคุณได้ เทมเพลตเหล่านี้สร้างโดยผู้ใช้และไม่ได้กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าสำหรับงานด้านการดูแลสุขภาพ แต่คุณสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ตามขั้นตอนการทำงานของคุณ
เขียนบันทึก SOAP เชื่อมโยงกับงาน (เช่น การนัดติดตามผลหรือการสั่งตรวจ) และยังสามารถฝังมุมมองของกระบวนการทำงานทางคลินิกของคุณ เช่น รายชื่อผู้ป่วย ปฏิทิน หรือมุมมองบอร์ด ลงในเอกสารได้โดยตรง Docs รวบรวมข้อมูลเชิงอัตวิสัยและเชิงวัตถุไว้ในที่เดียว ทำให้รูปแบบบันทึก SOAP ของคุณง่ายต่อการติดตาม
ClickUp Docs เป็นแอปเอกสารสำหรับจดบันทึกที่ให้คุณใช้ข้อความแบบจัดรูปแบบ รายการตรวจสอบ และแนบรูปภาพ—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างร่างที่มีโครงสร้างของบันทึก SOAP เรื่องราวผู้ป่วยปัจจุบัน หรือบันทึกขั้นตอนการรักษาได้อย่างรวดเร็ว องค์ประกอบภาพเหล่านี้ช่วยให้การอ้างอิงผลการตรวจร่างกายหรือบันทึกการรักษาในอดีตง่ายขึ้นเป็นสองเท่า
นอกจากนี้ การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ยังช่วยให้ทั้งแผนกของคุณสามารถทำงานบนแผนการดูแลเดียวกันได้พร้อมกัน ใส่ความคิดเห็น หรือแท็กกันเพื่อขอความคิดเห็น
ต้องการพัฒนาไปอีกขั้นด้วย AI ที่ช่วยงานคุณ? ลองใช้ClickUp Brain
🎥 นี่คือวิดีโอสั้น ๆ ที่จะช่วยให้การเขียนด้วย AI ง่ายขึ้น!
เครื่องยนต์ของสมองฝังลึกอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณ เข้าใจบริบท บันทึก งานเอกสาร ทีม และเป้าหมายของคุณ
สมมติว่าคุณได้เขียนบันทึก HPI เบื้องต้นไว้แล้วและต้องการปรับแต่งให้เป็นรูปแบบ SOAP ที่สมบูรณ์ เพียงแจ้งให้ผู้ช่วย AI ทราบด้วยภาษาธรรมชาติเพื่อช่วยคุณทำความสะอาด สรุปประเด็นสำคัญ และปรับคำศัพท์ให้ตรงตามมาตรฐานเอกสารทางคลินิก
คุณยังสามารถขอให้เครื่องมือ AI ช่วยจดบันทึกได้ดังนี้:
- สร้างสรุปของเคสผู้ป่วยที่กำลังดำเนินการอยู่
- ช่วยคุณเขียนคำแนะนำสำหรับผู้ป่วยโดยอิงจากข้อมูลล่าสุด
- สร้างสรุปการศึกษาอย่างรวดเร็วจากวรรณกรรมทางการแพทย์ที่คุณได้เชื่อมโยงไว้ในที่ทำงานของคุณ
คุณยังสามารถขอให้เครื่องมือ AI ช่วยจดบันทึกเพื่อสรุปรายละเอียดของเคสผู้ป่วยที่กำลังดำเนินการอยู่ ช่วยเขียนคำแนะนำสำหรับผู้ป่วยโดยอ้างอิงจากข้อมูลล่าสุด หรือสร้างสรุปเนื้อหาทางการศึกษาแบบรวดเร็วจากวรรณกรรมทางการแพทย์ที่คุณเชื่อมโยงไว้ในพื้นที่ทำงานของคุณได้อีกด้วย
ClickUp AI ผู้ช่วยจดบันทึกสำหรับทีมด้านการดูแลสุขภาพ
ClickUp's AI Notetaker สามารถเข้าร่วมการประชุมของทีมคุณได้โดยอัตโนมัติ บันทึกการสนทนา และสร้างสรุปที่กระชับพร้อมรายการดำเนินการ—ช่วยให้ทีมด้านการดูแลสุขภาพของคุณมีระเบียบและทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
หมายเหตุ: ClickUp AI Notetaker ไม่ใช่เครื่องมือบันทึกข้อมูลทางคลินิกโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับการประชุมภายใน การอภิปรายกรณีศึกษา และการสนทนาด้านการบริหารงาน
🚨 ClickUp Insights: เราเพิ่งค้นพบว่าประมาณ33% ของพนักงานที่ใช้ความรู้ส่งข้อความถึง 1 ถึง 3 คนทุกวันเพื่อรับบริบทที่พวกเขาต้องการ.
แต่จะเป็นอย่างไรหากคุณมีข้อมูลทั้งหมดบันทึกไว้และพร้อมใช้งานได้ทันที? ด้วย ClickUp Brain'sAI Knowledge Manager อยู่เคียงข้างคุณ การสลับบริบทจะกลายเป็นเรื่องในอดีต เพียงถามคำถามจากพื้นที่ทำงานของคุณ แล้ว ClickUp Brain จะดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงานของคุณและ/หรือแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่ออยู่ขึ้นมาให้!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ปรับแต่งเทมเพลตบันทึก SOAP, แบบฟอร์มรับผู้ป่วย หรือแผนการรักษาให้สอดคล้องกันในเอกสารทั้งหมดของคุณจากเทมเพลตกว่า 1,000แบบใน ClickUp
- ใช้แดชบอร์ด ClickUpเพื่อแสดงภาพข้อมูลสำคัญ เช่น การกระจายงานในมือ บันทึกที่รอดำเนินการ หรือไทม์ไลน์การติดตามผล เพื่อการกำกับดูแลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น การมอบหมายงานติดตามผล การเปลี่ยนสถานะงาน หรือการส่งการแจ้งเตือนสำหรับการตรวจสอบเอกสาร โดยใช้ClickUp Automations
- แปลงรายการใน Notepad เป็นงานเพื่อติดตามผลหรือดำเนินการต่อไป
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณในร่างเอกสาร
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจมีช่วงเวลาที่ต้องเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,080+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่รีวิวจาก G2กล่าวไว้
ฉันต้องการบล็อกเพื่อเขียนทุกสิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ ClickUp พวกเขามีทุกอย่าง: งาน (ในมุมมองรายการ, มุมมองตาราง, มุมมองบอร์ด, มุมมองปฏิทิน, มุมมองแผนที่, ฯลฯ), เอกสาร, AI, แดชบอร์ด, ระบบอัตโนมัติ... คุณสามารถแชร์ลิงก์สาธารณะของงานหรือเอกสารได้ งานมีแท็บกิจกรรมเพื่อให้คุณสามารถดูประวัติทั้งหมดเกี่ยวกับงานนั้นได้ มันยืดหยุ่นและมืออาชีพมาก ด้วย ClickUp ไม่มีข้อแก้ตัวสำหรับการไม่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ฉันต้องการบล็อกเพื่อเขียนทุกสิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ ClickUp พวกเขามีทุกอย่าง: งาน (ในมุมมองรายการ, มุมมองตาราง, มุมมองบอร์ด, มุมมองปฏิทิน, มุมมองแผนที่, ฯลฯ), เอกสาร, AI, แดชบอร์ด, ระบบอัตโนมัติ... คุณสามารถแชร์ลิงก์สาธารณะของงานหรือเอกสารได้ งานมีแท็บกิจกรรมเพื่อให้คุณสามารถดูประวัติทั้งหมดเกี่ยวกับงานนั้นได้ มันยืดหยุ่นและมืออาชีพมาก ด้วย ClickUp ไม่มีข้อแก้ตัวสำหรับการไม่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. SOAPNoteAI.com (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างบันทึก SOAP แบบสแตนด์อโลนโดยไม่ต้องใช้ระบบ EHR)
SOAPNoteAI.com เป็นเครื่องมือสร้างแบบออนไลน์ที่มีน้ำหนักเบา ออกแบบมาเพื่อช่วยให้แพทย์หรือผู้ให้การรักษาสามารถสร้างบันทึก SOAP ได้อย่างรวดเร็วผ่านการใช้แบบฟอร์มที่มีคำแนะนำอย่างง่าย แทนที่จะให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลเป็นข้อความอิสระ เครื่องมือนี้จะนำทางผู้ใช้ผ่านแต่ละส่วน ได้แก่ ส่วนของผู้ป่วย (Subjective), ส่วนของผู้ตรวจ (Objective), การประเมิน (Assessment), และแผนการรักษา (Plan) โดยใช้ฟิลด์ที่มีโครงสร้างเป็นระบบ
เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ระบบจะรวบรวมข้อมูลที่ป้อนเข้ามาเป็นบันทึกที่มีรูปแบบพร้อมสำหรับการคัดลอกหรือดาวน์โหลด แม้ว่าจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EHR) ได้โดยตรง แต่สามารถใช้งานโดยผู้ให้บริการรายบุคคล นักศึกษา หรือผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการสร้างบันทึกโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบในขณะเดินทาง
SOAPNoteAI.com คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เลือกจากเทมเพลตเฉพาะทางสำหรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน เช่น กายภาพบำบัด การพยาบาล สุขภาพจิต และอื่นๆ
- บันทึกหรือบันทึกเสียงการประชุมและให้ผู้ช่วย AI สร้างบันทึก SOAP รายละเอียดโดยอัตโนมัติ
- รับคำแนะนำรหัส ICD-10 แบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มความถูกต้องในการวินิจฉัยและการปฏิบัติตามมาตรฐานในเอกสารทางคลินิก
ข้อจำกัดของ SOAPNoteAI.com
- การบันทึกเสียงที่ใช้สำหรับการสร้างบันทึกจะถูก삭제ภายใน 24-48 ชั่วโมง
SOAPNoteAI.com ราคา
- แผนเสียงอย่างเดียว: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนไม่จำกัดเสียงและข้อความ: $79/เดือน ต่อผู้ใช้
แพ็กเกจเครดิต – จ่ายตามการใช้งาน:
- แพ็กเกจพื้นฐาน: $9/ครั้งเดียว สำหรับ 10 เครดิต (≈$0. 90 ต่อโน้ต)
- แพ็กเกจโปร: $19/ครั้งเดียว สำหรับ 25 เครดิต
- แพ็กเกจอัลตร้า: $59/ครั้งเดียว สำหรับ 100 เครดิต
SOAPNoteAI.com การให้คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🧠 เกร็ดความรู้:อาชีพบำบัดมีประวัติย้อนหลังไปถึง 100 ปีก่อนคริสตกาล! แพทย์ชาวกรีกชื่อ Asclepiades ได้ใช้การเคลื่อนไหว ดนตรี และการอาบน้ำเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยทางจิตรู้สึกดีขึ้นแล้ว โดยพื้นฐานแล้ว กรีกโบราณมีรูปแบบของการบำบัดและการรักษาในแบบของตนเอง!
3. Suki AI (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกข้อมูลทางคลินิกด้วยเสียง)
Suki AI เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะแบบเสียงที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์บันทึกข้อมูลได้รวดเร็วขึ้นและลดภาระทางความคิด โดยไม่ต้องพิมพ์หรือเลื่อนดูแบบฟอร์มต่าง ๆ เพียงแค่พูด Suki จะสร้างบันทึก SOAP ที่ครบถ้วนโดยอัตโนมัติ รวมถึงค่าสัญญาณชีพ คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย และรหัส ICD-10 ที่คุณสั่งด้วยเสียง
มันผสานการทำงานโดยตรงกับระบบ EHR ชั้นนำอย่าง Epic และ Cerner. Suki ยังช่วยในการบันทึกคำสั่ง, ตอบคำถามทางคลินิก, และลดเอกสารหลังเวลาทำการ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Suki AI
- ปรับใช้ในกว่า 99 สาขาทางคลินิก พร้อมรองรับทั้งกระบวนการทำงานของแพทย์ปฐมภูมิและแพทย์เฉพาะทาง
- สร้างบันทึก SOAP ที่ครอบคลุมจากการบันทึกเสียงรอบข้างโดยใช้การรู้จำเสียงพูดที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- เข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยที่สำคัญและสรุปได้ ด้วยฟีเจอร์ใหม่ 'สรุปผู้ป่วย'
ข้อจำกัดของ Suki AI
- บางครั้งมันอาจมีปัญหาเกี่ยวกับสำเนียง เสียงรบกวน หรือคำศัพท์ทางการแพทย์ที่ซับซ้อน
ราคาของ Suki AI
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Suki AI
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
4. SOAP AI (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกข้อมูลทางคลินิกหลายภาษาพร้อม ICD-10)
SOAP AI เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการให้คำแนะนำในการวินิจฉัยแบบเรียลไทม์และการผสานกับ ICD-10 ซึ่งช่วยให้แพทย์และพยาบาลเวชปฏิบัติสามารถวินิจฉัยโรคได้อย่าง แม่นยำยิ่งขึ้น สิ่งนี้มีคุณค่าในการปรับปรุงความถูกต้องของการเรียกเก็บเงินและลดภาระทางความคิดในระหว่างการตัดสินใจทางคลินิกที่ต้องทำอย่างรวดเร็ว
แพลตฟอร์มนี้รองรับการบันทึกข้อมูลทางการแพทย์ทางไกลอย่างไร้รอยต่อ โดยเปลี่ยนการบันทึกการเยี่ยมผู้ป่วยทางออนไลน์ให้กลายเป็นบันทึก SOAP ที่มีโครงสร้างอย่างเป็นระบบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SOAP AI
- แม่แบบบันทึกที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับสาขาเฉพาะ เช่น จิตเวชศาสตร์ พยาบาล กายภาพบำบัด และพยาธิวิทยาด้านการพูดและภาษา
- ลบข้อมูลเซสชันทั้งหมดโดยอัตโนมัติหลังจากการประมวลผล โดยไม่มีการเก็บรักษาข้อมูล PHI หลังการสร้าง
- สนับสนุนกลุ่มผู้ป่วยที่หลากหลายด้วยการรองรับ 19 ภาษา
ข้อจำกัดของ SOAP AI
- อาจถอดความบันทึกการประชุมและเสียงไม่ถูกต้องในบางครั้ง
ราคาของ SOAP AI
- ฟรี
- มืออาชีพ: $60 / เดือน ต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $99 / เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว SOAP AI
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ใช้วิธีการจดบันทึกแบบSQ3R (สำรวจ, ตั้งคำถาม, อ่าน, ทบทวน และทบทวนอีกครั้ง) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดบันทึกSOAP ของคุณ วิธีนี้จะช่วยให้คุณมีส่วนร่วมกับเนื้อหาอย่างกระตือรือร้น เพิ่มการจดจำ และระบุข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็ว เช่น ประวัติของผู้ป่วย สัญญาณชีพ การวินิจฉัย และการรักษา
5. DeepScribe (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกทางคลินิกแบบรอบด้าน)
หากบันทึกทางการแพทย์ของคุณสามารถเขียนได้เองในขณะที่คุณมุ่งเน้นไปที่ผู้ป่วยของคุณล่ะ? DeepScribe ใช้เทคโนโลยีเสียงรอบข้างเพื่อจับภาพการสนทนาที่เป็นธรรมชาติระหว่างผู้ป่วยกับผู้ให้บริการ และแปลงเป็นบันทึกทางการแพทย์ที่แม่นยำและสามารถนำไปใช้ได้เองโดยอัตโนมัติ
ด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ซึ่งออกแบบมาสำหรับมากกว่า 50 สาขา DeepScribe ถูกสร้างขึ้นเพื่อปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานเฉพาะของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความแม่นยำในการเข้ารหัสและเร่งเวลาการปิดบันทึก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและผลลัพธ์ของผู้ป่วย
คุณสมบัติเด่นของ DeepScribe
- แก้ไขและตรวจสอบบันทึกแบบโต้ตอบด้วยการแก้ไขข้อความแบบซิงโครนัสและเครื่องมือตรวจสอบการสะกดคำด้วย DeepScribe Notes
- ส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทีมระหว่างประเทศด้วยเอกสารหลายภาษาในกว่า 25 ภาษา
- เข้าถึงคำแนะนำทางคลินิกแบบเรียลไทม์และข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ระหว่างการดูแลผู้ป่วยด้วย DeepScribe Assist ซึ่งจะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดเมื่อคุณต้องการ
ข้อจำกัดของ DeepScribe
- ผู้ใช้บ่นว่าบางครั้งระบบลบผลการตรวจและแผนการรักษาของผู้ป่วย และจัดเก็บไว้ในหมวดหมู่ที่ไม่ถูกต้อง
ราคาของ DeepScribe
- ราคาตามความต้องการ
DeepScribe คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 1/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง DeepScribe อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่รีวิวจาก G2กล่าวไว้
ฉันพึ่งพาบันทึกการถอดเสียงของ DeepScribe AI และ DeepScribe ก็พึ่งพาเซิร์ฟเวอร์ของ Amazon ซึ่งบางครั้งเซิร์ฟเวอร์จะล่มโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า และบางครั้งบันทึกการถอดเสียงทั้งหมดของฉันในวันนั้นก็หายไป! ฉันอยากเห็นวิธีที่จะทำให้ไฟล์เสียงของฉันถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ของฉันและอัปโหลดเมื่อเซิร์ฟเวอร์กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง คุณลักษณะนี้อาจถูกเพิ่มไปแล้วก็ได้ เพราะฉันแค่สูญเสียบันทึกการถอดเสียงเท่านั้น!
ฉันพึ่งพาบันทึกการถอดเสียงของ DeepScribe AI และ DeepScribe ก็พึ่งพาเซิร์ฟเวอร์ของ Amazon ซึ่งบางครั้งเซิร์ฟเวอร์จะล่มโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า และบางครั้งบันทึกการถอดเสียงทั้งหมดของฉันในวันนั้นก็หายไป! ฉันอยากเห็นวิธีที่จะทำให้ไฟล์เสียงของฉันถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ของฉันและอัปโหลดเมื่อเซิร์ฟเวอร์กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง คุณลักษณะนี้อาจถูกเพิ่มเข้ามาแล้วก็ได้ เพราะฉันเคยสูญเสียบันทึกการถอดเสียงเท่านั้น!
6. Notable Health (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติในงานทางคลินิก)
Notable Health เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการจัดการการรับผู้ป่วย การนัดหมาย การขออนุมัติล่วงหน้า การจัดทำเอกสารอย่างละเอียดและการจัดการการส่งต่อและการดูแลผู้ป่วย
แพลตฟอร์มยังทบทวนเอกสารทางคลินิกเพื่อบันทึกการวินิจฉัยที่สมบูรณ์และหมวดหมู่ภาวะสุขภาพตามลำดับชั้น (HCCs) เพื่อเพิ่มคะแนนความเสี่ยง
คุณสมบัติ 'การเติบโต, การเข้าซื้อกิจการ, และการเข้าถึง' ของมันใช้ระบบอัตโนมัติที่ชาญฉลาดเพื่อระบุและติดต่อผู้ป่วยใหม่, ทำให้การจัดตารางเวลาเป็นไปอย่างราบรื่น, และปรับปรุงการเข้าถึงการรักษา. ฟังก์ชันการทำงานของ 'การจัดการวงจรรายได้' ยังทำให้การเข้ารหัส, การเรียกเก็บเงิน, และการยื่นคำร้องเป็นระบบอัตโนมัติเพื่อเร่งการคืนเงินและลดการปฏิเสธ.
คุณสมบัติเด่นของ Notable Health
- เครื่องมือในตัวที่บันทึกและวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ป่วยในระดับใหญ่เพื่อเปิดเผยแนวโน้มความพึงพอใจและระบุช่องว่างในการให้บริการ
- รองรับมากกว่า 150 ภาษาทั้งเสียงและข้อความ ทำให้การดูแลผู้ป่วยที่มีความหลากหลายทางภาษาเป็นเรื่องง่าย
- ส่งการแจ้งเตือนการนัดหมายอัตโนมัติและการติดตามผลเพื่อลดการไม่มาตามนัด
ข้อจำกัดด้านสุขภาพที่สำคัญ
- อาจประสบปัญหาในการตามให้ทันมาตรฐานความปลอดภัยที่เปลี่ยนแปลงไปสำหรับผู้ให้บริการด้านสุขภาพ
ราคาของ Notable Health
- ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวด้านสุขภาพที่น่าสนใจ
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:นี่คือกลยุทธ์การจดบันทึกที่คุณควรรู้:
- การฟังอย่างตั้งใจ: แทนที่จะถอดความ ให้เรียบเรียงข้อมูลสำคัญใหม่ด้วยคำพูดของคุณเองเพื่อปรับปรุงความเข้าใจและความจำ
- การเข้ารหัสสี: ใช้สีที่สอดคล้องกันเพื่อสังเกตเห็นรูปแบบ, ความสำคัญ, และรายการที่ต้องดำเนินการได้ทันที
- แผนผังความคิด: เปลี่ยนบันทึกที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นเครือข่ายภาพ เพื่อให้คุณมองเห็นความเชื่อมโยงของไอเดียและจดจำได้เร็วขึ้นในภายหลัง
7. Tali AI (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ช่วยเสียงที่ผสานกับระบบ EHR)
Tali AI ช่วยให้คุณพูดบันทึกของคุณโดยตรงเข้าสู่ระบบ EHR ได้ หากคุณต้องการตรวจสอบแนวทางปฏิบัติซ้ำในระหว่างการเยี่ยมผู้ป่วย คุณสามารถถามได้เลย และระบบจะดึงคำตอบจากแหล่งข้อมูลทางคลินิกที่เชื่อถือได้มาให้
นอกจากนี้ยังรองรับการพิมพ์ตามคำบอกหลายภาษา แนะนำรหัสทางการแพทย์ จับเสียงผู้พูดที่แตกต่างกันในการสนทนา และสามารถจัดการงานธุรการ เช่น การตั้งการแจ้งเตือนหรือกรอกแบบฟอร์มได้ ใช้งานได้ทั้งบนเดสก์ท็อป มือถือ และเบราว์เซอร์ และผ่านมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูล HIPAA และ SOC 2 Type 2
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Tali AI
- ค้นหาประวัติทางการแพทย์โดยใช้คำสั่งเสียงเกี่ยวกับขนาดยาและคำถามทางคลินิกจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น Merck Manuals และ OpenFDA
- แยกแยะผู้พูดโดยอัตโนมัติระหว่างการสนทนาเพื่อระบุผู้พูดในการบันทึกเอกสารอย่างถูกต้อง
- ระบบบันทึกข้อมูลทางคลินิกอัตโนมัติด้วย 'Ambient Scribe' ซึ่งสร้างบันทึกทางการแพทย์จากบทสนทนา
ข้อจำกัดของ Tali AI
- ผู้ใช้ร้องเรียนเกี่ยวกับการซ้ำซ้อนและการจัดระเบียบที่ไม่ดีในบันทึกที่ถอดเสียงจากเสียง
ราคา Tali AI
- ส่วนบุคคล: $0 / เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $49.99 / เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $150 / เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Tali AI
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Tali AI อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่รีวิวจาก Capterraกล่าวไว้:
ช่วยให้ฉันสามารถมุ่งเน้นไปที่ผู้ป่วยมากขึ้นในระหว่างการปรึกษา เนื่องจากฉันรู้ว่าบันทึกของฉันกำลังถูกถอดความ นอกจากนี้ยังมีการบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดภายในหนึ่งนาทีเมื่อฉันเสร็จสิ้นการปรึกษา...บางครั้งมันจับคำผิด และฉันต้องแก้ไขคำบางคำ
ช่วยให้ฉันสามารถมุ่งเน้นกับผู้ป่วยได้มากขึ้นในระหว่างการปรึกษา เนื่องจากฉันรู้ว่าบันทึกของฉันกำลังถูกถอดความ นอกจากนี้ยังมีการบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดภายในหนึ่งนาทีเมื่อฉันเสร็จสิ้นการปรึกษา...บางครั้งมันจับคำผิด และฉันต้องแก้ไขคำบางคำ
8. Augmedix (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกข้อมูลแบบเรียลไทม์และการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย)
Augmedix นำเสนอชุดเครื่องมือเอกสารที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ยืดหยุ่น ออกแบบมาสำหรับทุกระดับของการสนับสนุนทางคลินิก ตั้งแต่การสร้างบันทึกอย่างรวดเร็วด้วยตนเองไปจนถึงการบันทึกแบบเต็มรูปแบบ
ด้วย 'Augmendix Go' คุณสามารถสร้างบันทึกทางการแพทย์คุณภาพสูงได้ภายในไม่กี่วินาทีด้วย AI นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับระบบ EHR อย่าง Epic, Cerner และ Athena ได้โดยตรง เพื่อให้มั่นใจในความราบรื่นของการไหลของข้อมูลแบบสองทาง
นอกจากนี้ยังรองรับเทคโนโลยีสวมใส่ได้ เช่น แว่นตาอัจฉริยะ เพื่อเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยและบันทึกข้อมูลโดยไม่ต้องใช้มือขณะมุ่งเน้นการดูแลผู้ป่วย
คุณสมบัติเด่นของ Augmedix
- แก้ไข, เขียนโค้ด, และสรุปบันทึกที่สร้างโดย AI พร้อมการสนับสนุนเพิ่มเติมจากระบบ EHR หลังการเยี่ยมผู้ป่วยผ่าน 'Augmedix Assist'
- รับการสนับสนุนกระบวนการทำงานทางคลินิกอย่างเต็มรูปแบบก่อน ระหว่าง และหลังการเข้าพบด้วย 'Augmedix Live' รวมถึงบริการส่วนบุคคลจากผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำเอกสารทางการแพทย์โดยเฉพาะ (MDS)
- เข้าถึงการแจ้งเตือนช่องว่างในการดูแลและบิลเรียกร้องแบบเรียลไทม์ด้วย 'CareCues' ช่วยให้แพทย์สามารถจัดการกับการตรวจคัดกรองป้องกัน, ข้อห้ามในการใช้ยา, และงานอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Augmedix
- บางคนบอกว่าไม่มีตัวตรวจสอบการสะกดคำในตัว และเครื่องมือนี้ประสบปัญหาการหยุดทำงานเป็นครั้งคราว
ราคาของ Augmedix
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Augmedix
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Augmedix อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่รีวิวจาก G2กล่าวไว้:
นักเขียนบันทึกของ Augmedix ทำให้วันของฉันมีประสิทธิภาพมากขึ้นมาก เหมือนกับสิ่งอื่นๆ มันมีช่วงที่ต้องเรียนรู้ ฉันชอบวางแผนอย่างละเอียดมากเพื่อที่จะสามารถอ้างอิงได้ในภายหลัง นักเขียนบันทึกไม่สามารถอ่านใจฉันได้ ดังนั้นมันจะได้ผลดีที่สุดถ้าฉันบอกประโยคสั้นๆ อย่างรวดเร็วให้เขาฟังทันทีหลังจากที่ฉันเสร็จจากการพบผู้ป่วยแล้ว ยังคงมีประสิทธิภาพมากกว่าทุกระบบที่ฉันเคยใช้มา
นักเขียนบันทึกของ Augmedix ทำให้วันของฉันมีประสิทธิภาพมากขึ้นมาก เหมือนกับสิ่งอื่นๆ มันมีช่วงที่ต้องเรียนรู้ ฉันชอบวางแผนอย่างละเอียดมากเพื่อที่จะสามารถอ้างอิงได้ในภายหลัง นักเขียนบันทึกไม่สามารถอ่านใจฉันได้ ดังนั้นมันจะได้ผลดีที่สุดถ้าฉันบอกประโยคสั้นๆ อย่างรวดเร็วให้เขาฟังทันทีหลังจากที่ฉันเสร็จจากการพบผู้ป่วย ยังคงมีประสิทธิภาพมากกว่าทุกระบบที่ฉันเคยใช้มา
9. Carepatron (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างพอร์ทัลออนไลน์สำหรับลูกค้า)
Carepatron เป็นแพลตฟอร์มการจัดการการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงการสื่อสารกับลูกค้า การเรียกเก็บเงิน การจัดทำเอกสาร และการจัดตารางเวลาเข้าด้วยกัน
บนแพลตฟอร์มนี้ ลูกค้าสามารถจองนัดหมายผ่านพอร์ทัลออนไลน์ ซึ่งช่วยลดการติดต่อกลับไปกลับมา และ AI ที่ติดตั้งไว้จะจัดการงานธุรการประจำ ช่วยให้บริการสามารถมีเวลาว่างในสัปดาห์มากขึ้น
นอกจากนี้ยังรองรับการดูแลแบบทีม โดยมีปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน การบันทึกข้อมูลร่วมกัน และการเข้าถึงตามบทบาท เพื่อให้แต่ละคนเห็นเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของตนเท่านั้น
คุณสมบัติเด่นของ Carepatron
- ตั้งค่าการเรียกเก็บเงินแบบต่อเนื่องสำหรับลูกค้าประจำ และสร้างใบแจ้งหนี้ผ่านพอร์ทัลการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินที่มีอยู่ในระบบ
- ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงการนัดหมาย, บันทึกความคืบหน้า, ไฟล์, การจอง, และแบบฟอร์มที่กรอกเสร็จแล้วผ่านพอร์ทัลลูกค้าที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
- กระตุ้นการดำเนินการตามกิจกรรมของลูกค้า และทำให้การแจ้งเตือน, การติดตาม, และการแนะนำเอกสารเป็นอัตโนมัติ ด้วย 'Carepatron AI'
ข้อจำกัดของ Carepatron
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ากระบวนการสร้างแบบฟอร์มนั้นยุ่งยากและใช้เวลานาน
ราคาของ Carepatron
- ฟรี
- จำเป็น: $19/เดือน
- เพิ่มเติม: $24/เดือน
- ขั้นสูง: $29/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Carepatron
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 380 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (510+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Carepatron อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่รีวิวจาก G2กล่าวไว้
ประการที่สอง ซอฟต์แวร์ตัวนี้เองก็ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพมาก แต่เวอร์ชันฟรีนั้นต้องทำตามขั้นตอนเพิ่มเติมเล็กน้อย (ซึ่งเข้าใจได้) และฉันแทบจะรอไม่ไหวที่จะได้เห็นสิ่งที่เวอร์ชันสมาชิกจะมีให้ มันง่ายมากที่จะนำไปใช้และผสานเข้ากับธุรกิจของฉัน เนื่องจากมันจะเป็นแหล่งเชื่อมต่อหลักของฉัน ฉันจึงตั้งตารอการเติบโตของเราทั้งสอง!
ประการที่สอง ซอฟต์แวร์ตัวนี้เองก็ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพมาก แต่สำหรับเวอร์ชันฟรีนั้นอาจต้องทำตามขั้นตอนเพิ่มเติมเล็กน้อย (ซึ่งสามารถเข้าใจได้) และฉันแทบไม่สามารถรอได้ที่จะได้เห็นสิ่งที่เวอร์ชันสำหรับผู้สมัครสมาชิกจะมีให้ มันง่ายมากที่จะนำไปใช้และผสานเข้ากับธุรกิจของฉัน และเนื่องจากมันจะเป็นแหล่งเชื่อมต่อหลักของฉัน ฉันจึงตั้งตารอการเติบโตของเราทั้งสอง!
📖 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์บริหารคลินิกชั้นนำสำหรับความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพ
10. Healthie (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ให้บริการด้านสุขภาพทางไกลและสุขภาพโดยรวม)
สร้างขึ้นสำหรับนักกำหนดอาหาร นักโภชนาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ Healthie ช่วยจัดตารางนัดหมาย จัดการวิดีโอเซสชันที่ปลอดภัย บริหารระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EHR) ออกใบแจ้งหนี้ลูกค้า และทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับแบบฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้และพอร์ทัลสำหรับลูกค้าเพื่อช่วยให้คุณเก็บบันทึกอย่างเป็นระเบียบ, อัตโนมัติงานที่น่าเบื่อ, และมอบการดูแลที่รู้สึกเป็นส่วนตัว เครื่องมือนี้ยังมีฟีเจอร์การกรอกอัตโนมัติที่ชาญฉลาดซึ่งดึงข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ เช่น บันทึกการนัดหมายที่ผ่านมา, เป้าหมาย, ข้อมูลสุขภาพ, หรือมื้ออาหารที่บันทึกไว้ เพื่อเติมข้อมูลในบันทึกของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Healthie
- ดำเนินการให้คำปรึกษาทางไกลที่ปลอดภัย รวมถึงการพบปะแบบวิดีโอทั้งแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม
- บันทึกการติดต่อกับลูกค้าและรักษาบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแม่แบบที่ปรับแต่งได้
- มอบหมายและติดตามงานด้วย 'งานอัจฉริยะ' เพื่อทำให้การติดตามงานประจำเป็นไปโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Healthie
- ไม่มีระบบ AI ในตัวสำหรับการวิเคราะห์โภชนาการเชิงลึก และไม่มีบริการสนับสนุนลูกค้า
ราคาของ Healthie
- ฟรี
- สิ่งจำเป็น: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- เพิ่มเติม: $129/เดือน ต่อผู้ใช้
- กลุ่ม: $149/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Healthie
- G2: ผู้ใช้ไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 3/5 (100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Healthie อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่รีวิวจาก Capterraกล่าวไว้
ฉันชอบที่มันสอดคล้องกับ HIPAA, มีฟีเจอร์ที่ช่วยให้สามารถสื่อสารกับลูกค้าผ่านแอปได้, ฟีเจอร์การเรียกเก็บเงินยอดเยี่ยม, และฉันชอบบริการลูกค้า ฉันคิดว่าแอปพลิเคชันโทรศัพท์มีบั๊กเยอะและสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีกมาก เช่น ฟีเจอร์การเรียกเก็บเงิน, การแก้ไขรูปภาพที่สามารถให้คำแนะนำในส่วนต่าง ๆ ได้ (เช่น), ดูเหมือนจะล่มบ่อยกับลูกค้าของฉัน, และไม่มีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายสังคมออนไลน์มากนัก
ฉันชอบที่มันสอดคล้องกับ HIPAA, มีฟีเจอร์ที่ช่วยให้สามารถสื่อสารกับลูกค้าผ่านแอปได้, ฟีเจอร์การเรียกเก็บเงินยอดเยี่ยม, และฉันชอบบริการลูกค้า ฉันคิดว่าแอปพลิเคชันโทรศัพท์มีบั๊กเยอะและสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีกมาก เช่น ฟีเจอร์การเรียกเก็บเงิน, การแก้ไขรูปภาพเพื่อให้สามารถให้คำแนะนำในส่วนต่าง ๆ ได้ (เช่น), ดูเหมือนจะล่มบ่อยกับลูกค้าของฉัน, และไม่มีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายสังคมออนไลน์มากนัก
11. SimplePractice (เหมาะที่สุดสำหรับการสั่งยาทางอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการยา)
หากคุณกำลังมองหาคลินิกที่เป็นมิตรกับลูกค้า SimplePractice เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยม ด้วยระบบแจ้งเตือนการนัดหมายอัตโนมัติผ่านข้อความ อีเมล หรือโทรศัพท์ คุณจะลดการไม่มาตามนัดได้โดยไม่ต้องออกแรงเลย การให้บริการทางไกลก็เป็นเรื่องง่ายด้วยระบบวิดีโอและแชร์หน้าจอในตัว
นอกจากนี้ยังมีพอร์ทัลลูกค้าที่ปลอดภัยซึ่งลูกค้าสามารถกรอกเอกสาร ชำระเงิน และขอเวลานัดหมายได้ตลอดเวลา ฟีเจอร์ 'ePrescribe' ช่วยให้คุณสามารถส่งใบสั่งยาทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังร้านขายยาทั่วประเทศกว่า 40,000 แห่ง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SimplePractice
- ปรับแต่งและดำเนินการ กระบวนการเอกสารทางคลินิก ให้สมบูรณ์ด้วยเทมเพลตบันทึกที่ยืดหยุ่นและ Wiley Treatment Planners
- ติดตามความก้าวหน้าของลูกค้าด้วยการประเมินผลในตัว เช่น PHQ-9 และ GAD-7 พร้อมกราฟแสดงความก้าวหน้าแบบภาพ
- ระบบบัญชีประกันภัยอัตโนมัติพร้อมรายงานการชำระเงินแบบบูรณาการเพื่อการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องด้วยฟังก์ชัน 'ประกันภัย'
ข้อจำกัดของ SimplePractice
- ขาดความสามารถในการปรับแต่งสำหรับใบแจ้งหนี้และ 'ซูเปอร์บิล'
ราคาของ SimplePractice
- เริ่มต้น: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- จำเป็น: $79/เดือน ต่อผู้ใช้
- เพิ่มเติม: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
SimplePractice รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 1/5 (120+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (2,700+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง SimplePractice อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่รีวิวจาก Capterraกล่าวไว้
ปฏิทินยอดเยี่ยม ใช้งานง่าย และคุณสามารถเห็นเวลาที่ลูกค้าได้จองไว้ คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อให้ได้รับการเตือนเกี่ยวกับเวลาการนัดหมายได้ บริการลูกค้าช่วยเหลือดีมาก และพวกเขาตอบกลับอย่างรวดเร็ว พวกเขามีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมมากมาย…ฉันต้องการให้มีความสามารถในการปรับแต่งมากขึ้นกับใบแจ้งหนี้และซูเปอร์บิล
ปฏิทินยอดเยี่ยม ใช้งานง่าย และคุณสามารถเห็นเวลาที่ลูกค้าได้จองไว้ คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อให้ได้รับการเตือนเกี่ยวกับเวลาการนัดหมายได้ บริการลูกค้าช่วยเหลือได้ดี และพวกเขาตอบกลับอย่างรวดเร็ว พวกเขามีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมมากมาย…ฉันต้องการให้มีความสามารถในการปรับแต่งมากขึ้นกับใบแจ้งหนี้และซูเปอร์บิล
วิธีฉลาดในการจัดการบันทึก SOAP
เราได้สำรวจเครื่องมือสร้างบันทึก SOAP ที่ดีที่สุดบางตัวที่มีอยู่ แต่สำหรับโซลูชันที่ครอบคลุมซึ่งไปไกลกว่าการบันทึกเอกสาร ClickUp โดดเด่นออกมา
ด้วย ClickUp Docs คุณสามารถสร้างและจัดระเบียบบันทึก SOAP ในโฟลเดอร์ที่มีโครงสร้างได้ Notepad ช่วยให้คุณสามารถบันทึกข้อสังเกตอย่างรวดเร็วในระหว่างการจัดการผู้ป่วยได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่ ClickUp Brain ช่วยให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหา
ClickUp รวมทุกสิ่งไว้ในแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยและราบรื่นเพียงหนึ่งเดียว—ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ นักกายภาพบำบัด นักศึกษาแพทย์ และแพทย์สามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด: การดูแลผู้ป่วย