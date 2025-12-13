Blitzit vs. Motion: เครื่องมือใดดีที่สุดสำหรับการจัดการงานและเวลา?

Blitzit และ Motion เป็นเครื่องมือจัดการงานและเวลาที่ได้รับความนิยม ทั้งสองมีคุณสมบัติและความสามารถเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน เมื่อพูดถึงการเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุด สุดท้ายแล้วขึ้นอยู่กับความต้องการและความชอบเฉพาะของคุณ
ในโพสต์นี้ เราจะให้คุณทราบถึงภาพรวมของความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง Blitzit กับ Motion โดยจะสำรวจถึงจุดแข็ง จุดอ่อน และประเภทของผู้ใช้ที่อาจเหมาะกับเครื่องมือแต่ละตัวมากที่สุด วัตถุประสงค์คือเพื่อช่วยคุณเลือกเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับงานของคุณและความต้องการในการจัดการเวลาของคุณ
เรายังเข้าร่วมการแข่งขันด้วยClickUp ซึ่งเป็นพื้นที่ทำงาน AI ที่ผสานรวมอย่างแท้จริงที่เชื่อมโยงตารางเวลา งาน การติดตามเวลา การทำงานของทีม และเป้าหมายของโครงการทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
เปรียบเทียบ Blitzit กับ Motion
|คุณสมบัติ
|บลิทซิต
|การเคลื่อนไหว
|โบนัส: ClickUp
|เครื่องมือเน้น
|✅ โหมดบลิทซ์พร้อมตัวจับเวลา
|✅ การปกป้องการทำงานอย่างลึกซึ้ง
|✅ ใช่ + โหมดโฟกัสและการแจ้งเตือน
|การติดตามเวลา
|✅ ตัวจับเวลาแบบ Pomodoro และตัวจับเวลาถอยหลัง
|✅ การจัดตารางอัตโนมัติพร้อมการแจ้งเตือน
|✅ ใช่ + การติดตามเวลาและการประมาณการ
|การจัดการโครงการ
|❌ ไม่
|✅ การติดตามโครงการพร้อมการพึ่งพา
|✅ ใช่ + ชุดการจัดการโครงการเต็มรูปแบบ
|การจัดตารางปฏิทิน
|✅ การจัดตารางเวลาด้วยตนเอง
|✅ การจัดตารางอัตโนมัติด้วยระบบ AI
|✅ ใช่ + มุมมองปฏิทิน, แผนงานกานท์ และไทม์ไลน์
|ระบบอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์
|❌ ไม่
|✅ ปฏิทินอัจฉริยะ & AI สำหรับงานและกิจกรรม
|✅ ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง, ระบบอัตโนมัติ, และซูเปอร์เอเจนต์
|การร่วมมือและการสนทนา
|❌ ไม่
|❌ จำกัด
|✅ ใช่ + มีระบบแชทและแสดงความคิดเห็นในตัว
|การรายงานและการวิเคราะห์
|✅ รายงานประสิทธิภาพการทำงานแบบภาพ
|✅ ข้อมูลเชิงลึกที่คาดการณ์ล่วงหน้า
|✅ แดชบอร์ดขั้นสูงและการรายงาน
|ผู้ช่วยการประชุม
|❌ ไม่
|✅ การจองอัจฉริยะ
|✅ ใช่ + การบันทึกหน้าจอและการผสานรวม Zoom
|เอกสารและการแชร์ไฟล์
|✅ รองรับไฟล์พื้นฐาน
|✅ รองรับไฟล์พื้นฐาน
|✅ ใช่ + เอกสารและพื้นที่จัดเก็บแบบบูรณาการ
Blitzit คืออะไร?
Blitzit เป็นแอปเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลสำหรับบุคคลที่ต้องจัดการกับหลายความสำคัญ แอปนี้ผสมผสานการติดตามงาน การจัดการเวลา และความรับผิดชอบเข้าด้วยกัน ด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำที่สามารถพับเก็บได้และตัวจับเวลาถอยหลังแบบลอยตัว คุณสามารถติดตามความคืบหน้าได้อย่างต่อเนื่อง
แอปนี้ ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งบน Windows และ macOS ช่วยสร้างแรงผลักดันและประหยัดเวลาโดยการจัดลำดับความสำคัญของสิ่งจำเป็นและกำจัดสิ่งรบกวน
คุณสมบัติของ Blitzit
Blitzit ช่วยให้ตารางเวลาของคุณกระชับและมีจุดมุ่งหมาย แทนที่จะทำให้เรื่องยุ่งยากสำหรับมืออาชีพที่มีงานยุ่งซอฟต์แวร์จัดตารางงานแบบแมนนวลที่เน้นบุคคลเป็นศูนย์กลางนี้ช่วยให้คุณวางแผนและจัดลำดับความสำคัญของวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นี่คือการดูอย่างใกล้ชิดของฟังก์ชันหลักของ Blitzit:
คุณสมบัติ #1: โหมด Blitz สำหรับเซสชั่นที่มุ่งเน้น
โหมดบลิทซ์ เปลี่ยนรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณให้กลายเป็นศูนย์บัญชาการที่จัดระเบียบ เรียกว่า แผงโฟกัส มีตัวจับเวลาทำงานแบบเรียลไทม์และวิดเจ็ตแบบมินิมอลที่คงอยู่ตลอดเวลาเพื่อควบคุมสิ่งรบกวน
โหมด Blitz จะซูมเข้าไปที่งานสำคัญของคุณในขณะที่งานที่เหลือในรายการจะถูกจัดเรียงไว้อย่างเรียบร้อยด้านล่าง เพื่อให้คุณทราบเสมอว่างานถัดไปคืออะไร
📮 ClickUp Insight: รายการสิ่งที่ต้องทำของคุณได้ผลหรือไม่? ลองคิดดูอีกครั้ง การสำรวจของเราแสดงให้เห็นว่า76% ของมืออาชีพใช้ระบบการจัดลำดับความสำคัญของตนเองในการจัดการงาน อย่างไรก็ตาม งานวิจัยล่าสุดยืนยันว่า 65% ของพนักงานมักมุ่งเน้นไปที่งานที่ง่ายกว่างานที่มีมูลค่าสูง โดยไม่มีการจัดลำดับความสำคัญที่มีประสิทธิภาพ
การจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpเปลี่ยนแปลงวิธีการมองเห็นและจัดการโครงการที่ซับซ้อนของคุณ โดยเน้นงานที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย ด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และธงความสำคัญที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp คุณจะรู้เสมอว่าควรจัดการกับอะไรก่อน
คุณสมบัติ #2: โหมดตัวจับเวลา
Blitzit มีโหมดจับเวลาที่ใช้งานง่ายสามแบบที่ปรับให้เข้ากับการโฟกัสที่คุณต้องการ หากคุณได้ตั้งเวลาโดยประมาณ (EST) สำหรับงานไว้ เช่น 15 นาที ตัวจับเวลาจะนับถอยหลังจากเวลาที่กำหนดไว้ วิธีนี้จะช่วยให้คุณทำงานได้ตรงตามเป้าหมายและดำเนินรายการงานต่อไปได้อย่างราบรื่น
นอกจากนี้ยังรองรับเทคนิคโพโมโดโรเพื่อสร้างจังหวะการทำงานที่มีโครงสร้าง ตัวจับเวลาจะเปลี่ยนจากช่วงทำงานเป็นช่วงพักโดยอัตโนมัติพร้อมการแจ้งเตือนเบา ๆ ซึ่งเหมาะสำหรับการรักษาประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่เกิดภาวะเหนื่อยล้า
🧠 เกร็ดความรู้: ฟรานเชสโก ชิริลโลสร้างเทคนิคโพโมโดโรในปี1987 โดยใช้เครื่องจับเวลาในครัวที่มีรูปทรงเป็นมะเขือเทศ เขาพบว่าช่วงเวลา 25 นาที พร้อมพัก 5 นาที ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด นั่นคือที่มาของชื่อ 'pomodoro' (มะเขือเทศในภาษาอิตาลี) ที่ใช้มาจนถึงปัจจุบัน!
หากไม่มีโหมด EST และ Pomodoro, Blitzit จะติดตามเวลาโดยการนับขึ้นไปข้างหน้าเท่านั้น มันกลายเป็นตัวติดตามเวลาที่ตรงไปตรงมา เหมาะสำหรับงานที่ไม่มีกำหนดเวลาสิ้นสุดหรือเมื่อคุณต้องการทราบว่าบางสิ่งใช้เวลาเท่าใด
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เพิ่ม EST ขณะสร้างงานหรือโดยการป้อนเวลา (HH:MM) ในช่องด้านล่างซ้ายของงานใดก็ได้ หากงานกำลังทำงานอยู่ ให้หยุดนาฬิกาจับเวลาชั่วคราวเพื่อแก้ไขประมาณการของคุณ
คุณสมบัติที่ 3: รายงานแบบภาพ
รายงานประสิทธิภาพการทำงานของ Blitzit ให้การวิเคราะห์การใช้เวลาของคุณโดยอิงจากข้อมูลที่เชื่อถือได้
กราฟผลผลิตรายวันแสดงชั่วโมงการทำงานที่เสร็จสิ้น, เวลาพัก, และเวลาทำงานทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีสถิติโดยละเอียด เช่น จำนวนงานทั้งหมด, งานเฉลี่ย, ชั่วโมงต่อวัน, นาทีต่องาน, และความถี่ของการเสร็จสิ้นก่อนเวลา
ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่คุณโฟกัส Blitzit จะเน้นชั่วโมง วัน และเดือนที่คุณมีประสิทธิภาพมากที่สุด ระบุรูปแบบและรู้ว่าคุณทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใด และหากคุณพบว่าตัวเองกำลังหลุดโฟกัส ให้ปรับเข้ากับกราฟความตรงต่อเวลา ซึ่งจะเปรียบเทียบเวลาที่คุณประมาณการกับเวลาที่คุณทำงานเสร็จจริง
ราคาของ Blitzit*
- รายเดือน: $4. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- บลิทซ์เพื่อชีวิต: $77. 60
*ตรวจสอบเว็บไซต์ของเครื่องมือเพื่อดูราคาล่าสุด
การเคลื่อนไหวคืออะไร?
Motion เป็นระบบปฏิทินและจัดการงานด้วย AIสำหรับทุกคนที่ต้องการให้วันของพวกเขาถูกวางแผนไว้ให้
เมื่อคุณสร้างงาน การประชุม หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ Motion จะใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการจัดตารางเวลาโดยอัตโนมัติลงในปฏิทินของคุณ พร้อมทั้งเรียนรู้พฤติกรรมของคุณไปพร้อมกัน ระบบจะปรับให้เข้ากับความชอบของคุณ ทำนายช่วงเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพสูงสุด และจัดเรียงตารางใหม่เมื่อเกิดการขัดแย้ง
คุณสมบัติการเคลื่อนไหว
การเคลื่อนไหวมีระบบอัตโนมัติอัจฉริยะเป็นแกนหลัก มันแทนที่การวางแผนด้วยมือด้วยAI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคิดแทนคุณ นี่คือความสามารถที่โดดเด่นบางประการ:
คุณสมบัติ #1: การจัดตารางเวลาด้วยปฏิทิน AI
ปฏิทิน AI ของ Motion สร้างตารางเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับวันของคุณโดยอัตโนมัติตามข้อมูลที่คุณป้อน และอัปเดตแบบเรียลไทม์โดยอัตโนมัติ มันปกป้องช่วงเวลาการทำงานที่ต้องการสมาธิอย่างเต็มที่และแจ้งเตือนคุณเมื่อภาระงานของคุณเกินขีดความสามารถของคุณ
ปฏิทินอัจฉริยะนี้ยังผสานงานกับประชุมและรองรับปฏิทินหลายตัวจาก Gmail, Outlook และ iCloud ภายในมุมมองเดียว คุณไม่ต้องเสียเวลาจ้องรายการและเลือกว่าจะทำอะไรต่อไป Motion จะตัดสินใจและแจ้งให้คุณทราบ
คุณสมบัติ #2: มุมมองการจัดการโครงการ
จัดกลุ่มงานตามสถานะ, ลำดับความสำคัญ, หรือประเภทโครงการ และให้ภาพรวมที่กว้างขวางของสิ่งที่กำลังดำเนินการ, ล่าช้า, และกำลังจะมาถึง อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่กระบวนการที่ต้องทำด้วยตนเอง! งานจะดำเนินไปข้างหน้าอย่างอิสระเมื่อเงื่อนไขที่ต้องพึ่งพาได้รับการแก้ไขแล้ว
ระบบข้อมูลเชิงลึกที่คาดการณ์ล่วงหน้าในตัวจะคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำว่าโครงการจะเสร็จสิ้นเมื่อใด หากคุณมีความเสี่ยงที่จะพลาดกำหนดเวลา ระบบจะแจ้งให้คุณทราบก่อนที่ปัญหาจะกลายเป็นวิกฤต นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูได้ว่ามีใครถูกจัดสรรงานมากเกินไปหรือน้อยเกินไปในช่วงเวลาใดก็ได้ และทำการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ 3: ตัวจัดการงาน
ตัวจัดการงานของ Motion จะจัดตารางงานของคุณลงในปฏิทินโดยไม่มีช่องว่างให้ตื่นตระหนก ตัวอย่างเช่น หากคุณมีงานที่ต้องส่งวันศุกร์ มันจะวางไว้ในช่วงต้นของสัปดาห์เพื่อให้คุณไม่ต้องเร่งรีบในนาทีสุดท้าย
แต่ละงานยังสามารถรวมบันทึกโดยละเอียดเพื่อบริบทได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณกลับมาโฟกัสได้อีกครั้งด้วยการเตือนเบาๆ บนหน้าจอ: 'นี่คือสิ่งที่คุณควรทำในตอนนี้'
คุณสมบัติที่ 4: ผู้ช่วยประชุม
แอป Motion ช่วยจัดการเวลาว่างของคุณโดยอัตโนมัติด้วยผู้ช่วยประชุม AI คุณสามารถตั้งค่าช่วงเวลาที่ต้องการได้ ทำให้สามารถจองได้เฉพาะช่วงเวลาที่คุณต้องการประชุมเท่านั้น นอกจากนี้ยังสามารถแจ้งเตือนว่าใครว่างเพื่อจัดงานทีมและการประสานงานได้อย่างราบรื่น
👀 คุณรู้หรือไม่? มีเพียง18% ของผู้คนเท่านั้นที่มีระบบการจัดการเวลาโดยเฉพาะ
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณปรับแต่งหน้าการจองของคุณด้วยแบรนด์ของคุณ เวลาการประชุมที่เหมาะสม และเทมเพลตสำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ เพื่อให้เอกลักษณ์ของแบรนด์คุณโดดเด่น
การกำหนดราคาตามการเคลื่อนไหว*
- Pro AI: $29/ที่นั่ง/เดือน
- ธุรกิจ AI: $49/ที่นั่ง/เดือน
*ตรวจสอบเว็บไซต์ของเครื่องมือเพื่อดูราคาล่าสุด
Blitzit vs. Motion: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
Blitzit และ Motion มีปรัชญาเดียวกันในการจัดการงานและเวลา: ช่วยให้คุณสามารถใช้เวลาในวันทำงานของคุณได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม พวกเขามีวิธีการที่แตกต่างกัน ในการดูว่าวิธีใดทำงานได้ดีกว่า ให้คุณดูเปรียบเทียบอย่างใกล้ชิด!
1. ส่วนติดต่อผู้ใช้และประสบการณ์การใช้งาน
Blitzit ถูกสร้างขึ้นเพื่อความมีสมาธิ อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายอย่างตั้งใจ รายการสิ่งที่ต้องทำที่สามารถพับเก็บได้ และตัวจับเวลาทำงานที่แสดงผลอย่างต่อเนื่องจะอยู่ในมุมมองขณะที่คุณทำงาน ทำให้คุณไม่ต้องเดาว่าจะทำอะไรต่อไป
การเคลื่อนไหวมีความซับซ้อน มันถูกสร้างขึ้นสำหรับคนที่ต้องจัดการงาน การประชุม กำหนดเวลา และการทำงานร่วมกันในทีม
🏆 ผู้ชนะ: Blitzit สำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับความชัดเจนทางความคิดมากกว่าการควบคุม มอบประสบการณ์การใช้งานที่กระชับและเหมาะสมสำหรับการทำงานคนเดียว
2. ความยืดหยุ่นและการควบคุมตารางเวลา
Blitzit ไม่จัดตารางงานของคุณ คุณเป็นผู้กำหนดความสำคัญและเวลาโดยประมาณ และแอปจะช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าด้วยการนับถอยหลังและตัวจับเวลา เหมาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการวางแผนวันและปฏิบัติตามด้วยตนเอง
ในทางกลับกัน คุณสามารถป้อนงานต่างๆ เข้าไปใน Motion เพื่อจัดระเบียบปฏิทินของคุณ โดยคำนึงถึงการประชุม ชั่วโมงการทำงาน และช่วงเวลาที่มีพลังงานสูงสุด หากมีงานสำคัญใหม่เข้ามา วันของคุณก็จะถูกปรับเปลี่ยนใหม่เพื่อให้รองรับงานนั้นด้วย
🏆 ผู้ชนะ: Motion สำหรับการจัดการความไม่แน่นอนด้วยการจัดตารางอัตโนมัติที่ชาญฉลาด
3. การจัดการงาน
Blitzit คือทุกสิ่งที่เกี่ยวกับแรงขับเคลื่อน งานต่าง ๆ จะอยู่ในแผงโฟกัส จัดเรียงตามลำดับความสำคัญ และคุณสามารถทำงานผ่านไปได้พร้อมกับการประมาณเวลา การนับถอยหลัง และการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบภาพ
การเคลื่อนไหวจะเพิ่มงานลงในปฏิทินของคุณโดยอัตโนมัติ พร้อมวันที่ครบกำหนด การแจ้งเตือน และการจัดลำดับใหม่แบบไดนามิกตามความพร้อมใช้งาน
🏆 ผู้ชนะ: Blitzit สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการมากกว่าแค่รายการสิ่งที่ต้องทำ
4. การจัดการทีมและโครงการ
อันนี้ไม่ใกล้เคียงเลย Blitzit ถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ทำงานรายบุคคลโดยเฉพาะ ไม่มีมุมมองทีม กระดานงานร่วมกัน หรือการมอบหมายงาน มีเพียงคุณ รายการงานที่ต้องโฟกัส และตัวจับเวลาเท่านั้น
Motion ถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมโดยเฉพาะ มันอัปเดตสถานะงานโดยอัตโนมัติ ปรับเส้นเวลาตามความคืบหน้า และกระจายงานใหม่หากมีใครล่าช้า มันทำหน้าที่เป็นผู้จัดการโครงการเงียบ ๆ ที่ทำงานเบื้องหลังโดยที่คุณไม่ต้องใส่ข้อมูลเพิ่มเติม
🏆 ผู้ชนะ: Motion สำหรับความสามารถในการจัดการอัตโนมัติ
5. การติดตามเวลาและข้อมูลเชิงลึก
Blitzit ละเอียดถึงระดับงานย่อย มันติดตามระยะเวลาที่ใช้จริงในการทำงานแต่ละชิ้น เปรียบเทียบกับเวลาที่คุณคาดไว้ คุณจะได้รับกราฟแสดงความเป็นระเบียบเรียบร้อย สรุปงานประจำวัน และรายละเอียดแยกตามชั่วโมง วัน และเดือน
Motion มีขอบเขตที่กว้างกว่า มันจะแจ้งเตือนคุณเมื่อมีงานเสร็จสิ้นและหากโครงการอยู่ในกำหนดเวลา แต่จะไม่แจ้งรายละเอียดมากนักเกี่ยวกับเวลาส่วนตัวของคุณถูกใช้ไปอย่างไร มันเน้นที่ผลลัพธ์ ไม่ใช่การสะท้อนคิด
🏆 ผู้ชนะ: Blitzit สำหรับเครื่องมือการตระหนักรู้ในตนเอง ช่วยให้คุณเข้าใจ วิธี ที่คุณกำลังทำงาน
6. การเข้าถึงอุปกรณ์และขอบเขตของแพลตฟอร์ม
Blitzit ในปัจจุบันรองรับเฉพาะเดสก์ท็อป (Windows/macOS) เท่านั้น โดยมีการเชื่อมต่อกับ Google Calendar และ Notion อย่างจำกัด อาจรู้สึกจำกัดหากคุณต้องเดินทางบ่อยหรือสลับใช้งานระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ
การเคลื่อนไหวอยู่ทุกหนทุกแห่งเพื่อให้ชีวิตง่ายขึ้น: เดสก์ท็อป, เว็บ, และมือถือ. คุณสามารถเช็คอินบนรถไฟ, ปรับแต่งงานตอนกลางวัน, หรือเข้าร่วมประชุมจากโทรศัพท์ของคุณได้.
🏆 ผู้ชนะ: การเสนอให้มีความยืดหยุ่นของแพลตฟอร์มและการบูรณาการชีวิตการทำงานสมัยใหม่
7. คุ้มค่ากับเงินที่จ่าย
Blitzit เป็นการซื้อครั้งเดียว—ง่าย โปร่งใส และประหยัดงบประมาณ คุณจ่ายเพียงครั้งเดียวเท่านั้น เหมาะสำหรับผู้ใช้คนเดียวที่มองหาคุณค่าในระยะยาวโดยไม่มีค่าธรรมเนียมซ้ำซ้อน
Motion ทำงานบนระบบสมัครสมาชิก โดยมีราคาที่ปรับตามคุณสมบัติและขนาดทีม หากคุณใช้เพียงคนเดียว ค่าใช้จ่ายอาจดูสูง
🏆 ผู้ชนะ: เสมอกัน Blitzit ชนะในด้านความเรียบง่ายและมูลค่าตลอดอายุการใช้งานสำหรับผู้ใช้คนเดียว Motion คุ้มค่ากับการลงทุนหากคุณกำลังจัดการกับความซับซ้อนในระดับใหญ่
Blitzit เทียบกับ Motion บน Reddit
เรายังค้นหาใน Reddit เพื่อดูว่าผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Blitzit และ Motion อย่างไร
ผู้ใช้คนหนึ่ง รู้สึก ตื่นเต้นมากเกี่ยวกับประสบการณ์ของเขาที่มีกับ Blitzit:
ฉันชอบ UI มากและชอบที่คุณสามารถเพิ่มบันทึกและงานย่อยได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย งานของคุณถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วนภายในรายการใดก็ตามที่คุณเลือก งานค้าง – งานสัปดาห์นี้ – วันนี้ และเสร็จแล้ว
ฉันชอบ UI มากและชอบที่คุณสามารถเพิ่มบันทึกและงานย่อยได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย งานของคุณถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วนภายในรายการใดก็ตามที่คุณเลือก งานค้าง – งานสัปดาห์นี้ – วันนี้ และเสร็จแล้ว
ผู้ใช้รายอื่นพบว่าBlitzit มีแนวโน้มที่ดี แต่ระบุว่า:
มันค่อนข้างกระตุกและไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ แถมยังแพงอีกด้วย!
มันค่อนข้างหน่วงและไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ แถมยังแพงอีกด้วย!
ในทางกลับกันผู้ใช้คนหนึ่งได้นำเสนอเหตุผลที่น่าสนใจสำหรับ Motion:
การเคลื่อนไหวจะทำการจัดตารางเวลาของคุณใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มงานใหม่หรือเปลี่ยนวันครบกำหนด หากตารางเวลาหรือรายการงานของคุณค่อนข้างคงที่ ก็อาจไม่มีประโยชน์มากนัก แต่สำหรับฉันแล้ว ฉันมักจะได้รับงานใหม่ที่มีระดับความสำคัญและความเร่งด่วนที่แตกต่างกันตลอดทั้งวัน
การเคลื่อนไหวจะทำการจัดตารางเวลาของคุณใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มงานใหม่หรือเปลี่ยนวันที่ครบกำหนด หากตารางเวลาหรือรายการงานของคุณค่อนข้างคงที่ ก็อาจไม่มีประโยชน์มากนัก แต่สำหรับฉันแล้ว ฉันมักจะได้รับงานใหม่ที่มีระดับความสำคัญและความเร่งด่วนที่แตกต่างกันตลอดทั้งวัน
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ Redditอีกคนหนึ่งพูดถึง Motion:
ฉันชอบมันมากในช่วงหนึ่ง มันทำงานได้ดีมากเมื่อฉันมีงานเล็กๆ มากมายที่ต้องทำพร้อมกับประชุมบ่อยๆ หรือมีงานที่ต้องทำตามเวลาที่กำหนด เมื่อฉันเปลี่ยนไปทำงานที่มีโครงการใหญ่มากขึ้นซึ่งต้องใช้สมาธิเป็นเวลานาน มันก็เริ่มสูญเสียประสิทธิภาพและฉันไม่สามารถหาเหตุผลมาสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้
ฉันชอบมันมากในช่วงหนึ่ง มันทำงานได้ดีมากเมื่อฉันมีงานเล็กๆ มากมายที่ต้องทำพร้อมกับประชุมบ่อยๆ หรือมีงานที่ต้องทำตามเวลาที่กำหนด เมื่อฉันเปลี่ยนไปทำงานที่มีโครงการใหญ่มากขึ้นซึ่งต้องใช้สมาธิเป็นเวลานาน มันก็เริ่มสูญเสียประสิทธิภาพและฉันไม่สามารถหาเหตุผลมาสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้
👀 คุณรู้หรือไม่? พนักงานสลับระหว่างแอปพลิเคชันถึง 1,200 ครั้งต่อวัน เกือบ 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการปรับความสนใจใหม่ หรือคิดเป็น 9% ของเวลาทำงานต่อปีของพนักงาน
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดแทน Blitzit และ Motion
ต่างจาก Blitzit และ Motion ที่มักต้องการการผสานรวมหรือการจัดการหลายแอปClickUpรวมเครื่องมือ แพลตฟอร์ม และบริบททั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
เครื่องมือจัดการเวลาและงานเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม แต่เมื่อการทำงานของคุณอยู่ในเครื่องมือหนึ่ง การสนทนาและข้อความอยู่ในอีกเครื่องมือหนึ่ง และคุณยังมีชุดเครื่องมือ AI สำหรับตัวแทนและการสร้างเนื้อหาอีกชุดหนึ่งการขยายตัวของพื้นที่ทำงานจะเกิดขึ้น และในไม่ช้า คุณจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ (และจ่ายเงินสำหรับการสมัครสมาชิกหลายรายการ) เพียงเพื่อให้ได้บริบทที่ครบถ้วนของงานของคุณ
นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย ตั้งแต่รายการสิ่งที่ต้องทำง่ายๆ ไปจนถึงการจัดการโครงการที่ซับซ้อนด้วย AI ระดับองค์กร ระบบงานที่ยืดหยุ่นของ ClickUp สามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานใดๆ ก็ได้ คุณสามารถสร้าง มอบหมาย จัดลำดับความสำคัญ และติดตามงานได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีงานใดตกหล่น
ClickUp AIเป็นตัวเปลี่ยนเกมในที่นี้ClickUp BrainและBrainGPTใช้ AI ขั้นสูงเพื่อทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ แนะนำขั้นตอนถัดไป และแม้กระทั่งสรุปการประชุมหรือเอกสาร ซึ่งหมายความว่าคุณใช้เวลาน้อยลงในการอัปเดตด้วยตนเองและมีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญ แม้ว่า Blitzit และ Motion จะมีข้อดีของตัวเอง แต่ความกว้างขวางและความชาญฉลาดของคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp นั้นยากที่จะเอาชนะได้
ClickUp Brain สร้างชั้นประสาทบนพื้นที่ทำงานของคุณที่ทำการจับคู่ความสัมพันธ์ระหว่างงาน เอกสาร และผู้คนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้มันสามารถทำสามสิ่งได้ดีกว่าแอปอื่น ๆ:
- เข้าใจว่าใครกำลังทำอะไรอยู่และความคืบหน้าของงานเพื่อสร้างกราฟความสัมพันธ์และทำให้การติดตามความคืบหน้าเป็นอัตโนมัติ ระบุอุปสรรคและแนะนำขั้นตอนถัดไป
- ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อทำความเข้าใจว่าอะไรต้องเกิดขึ้น ใครควรทำ และภายในเวลาใด เพื่อมอบหมายงานหลังการประชุมหรือการสนทนาภายในทีมภายใน ClickUp
- สร้างรายงานสแตนด์อัพประจำวันแบบส่วนตัวสำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีม—สิ่งที่พวกเขาทำเมื่อวานนี้, สิ่งที่จะทำต่อไป, และสิ่งที่ติดขัดจากข้อมูลสด
ดูวิธีที่ ClickUp Brain สร้างการอัปเดตที่มีโครงสร้างได้ทันทีด้วยเพียงคำสั่งเดียว👇
นี่คือเหตุผลบางประการที่ ClickUp สามารถเป็นโซลูชันที่คุณเลือกใช้สำหรับการจัดระเบียบและบริหารจัดการงานได้
ClickUp's One Up #1: การจัดการงาน
ClickUp Tasksเชื่อมต่อทุกส่วนของกระบวนการทำงานของคุณด้วยระบบอัตโนมัติ การจัดลำดับความสำคัญอัจฉริยะ และการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ งานของคุณจะอยู่ในที่เดียวกับการแสดงรายละเอียดหลายชั้น: ผู้รับผิดชอบ ลำดับความสำคัญ งานย่อย ความเชื่อมโยง และอื่นๆ เพื่อข้อมูลที่เป็นระเบียบ
📌 ตัวอย่างเช่น สมมติว่ามีรายงานข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์
ใน Blitzit คุณจะสร้างงานและบล็อกเวลาเพื่อจัดการงานนั้นด้วยตนเอง
ใน Motion คุณสามารถเพิ่มงานและให้อัลกอริทึมจัดสรรเวลาให้เหมาะกับตารางงานของคุณได้
แต่ใน ClickUp คุณสามารถสร้างงานนั้นโดยอัตโนมัติจากการส่งแบบฟอร์ม แนบไปยังกระดานสปรินต์ แจ้งเตือนหัวหน้าทีมพัฒนา เชื่อมโยงกับข้อเสนอแนะของลูกค้าในClickUp Docs และติดตามผลกระทบในแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ได้โดยไม่ต้องสลับแอป
งานเพียงงานเดียวกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ใหญ่ขึ้นและมองเห็นได้
ClickUp ยังช่วยป้องกันปัญหาทั่วไปในการจัดการงาน
- งานซ้ำ? คุณสามารถเพิ่มงานเดียวกันลงในหลายรายการได้ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนทำงานจากเวอร์ชันเดียวกัน
- ไม่ชัดเจนเรื่องความเป็นเจ้าของ? มอบหมายผู้มีส่วนร่วมหลายคนพร้อมความรับผิดชอบตามบทบาท
- ลำดับความสำคัญไม่แน่นอน? ClickUp ช่วยให้คุณระบุระดับความเร่งด่วนและใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อยกระดับเมื่อใกล้ถึงกำหนดหรือมีอุปสรรคเกิดขึ้น
⭐️ โบนัส: ตัวแทน AI ใน ClickUp
ClickUp'sAI Agentsช่วยทำให้กระบวนการทำงานที่เป็นกิจวัตรเป็นอัตโนมัติและจัดการงานที่ทำซ้ำ ๆ ได้ ทำให้ทีมของคุณมีเวลาไปโฟกัสกับงานที่มีผลกระทบสูงมากขึ้น สัมผัสประสบการณ์การทำงานที่มีประสิทธิภาพในระดับถัดไปเมื่อ AI Agents จัดการกับกระบวนการทำงานอย่างเชิงรุกและทำให้โครงการของคุณดำเนินไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง
และในขณะที่ Blitzit และ Motion มักจะยึดติดกับวิธีการทำงานแบบใดแบบหนึ่ง ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับทุกขั้นตอนการทำงาน คุณสามารถใช้เทมเพลตและประเภทงานต่างๆ ตามการดำเนินงานของทีมคุณ
📌 ตัวอย่างเช่นแม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUpช่วยให้คุณจัดการวันของคุณได้โดยไม่รู้สึกหนักใจ ระบบนี้จะรวบรวมทุกอย่างตั้งแต่ภารกิจเล็กๆ ไปจนถึงเป้าหมายสำคัญไว้ในมุมมองเดียวที่ปรับเปลี่ยนได้
นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับระบบนิเวศการจัดการงานที่กว้างขวางของ ClickUp เชื่อมโยงความสำคัญประจำวันของคุณกับโครงการขนาดใหญ่ กระบวนการทำงาน หรือเป้าหมาย
นี่คือวิธีที่เทมเพลตนี้สามารถช่วยคุณได้:
- จัดระเบียบงานประจำวันให้เป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจนโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเช่น สถานที่ ประเภท หรือความสำคัญ
- ระดมความคิดและจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่สำคัญในแต่ละเช้าโดยใช้ClickUp Whiteboard
- กำหนดเส้นตายและเตือนความจำเพื่อให้คุณทำงานได้ตามแผนตลอดทั้งวัน
- ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ด้วยมุมมองของ ClickUpเช่น รายการ ปฏิทิน หรือคัมบัง เพื่อเพิ่มสมาธิและแรงผลักดัน
👀 คุณรู้หรือไม่? 60.2% ของลูกค้า ClickUpประหยัดเวลาได้มากกว่า 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ClickUp's One Up #2: ติดตามไทม์ไลน์โครงการและการประมาณการ
การติดตามเวลาโครงการของ ClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อความรับผิดชอบ ความโปร่งใส และบริบท โดยผสานเข้ากับการทำงานของงานโดยตรง ทุกครั้งที่มีการบันทึกเวลาจะถูกเชื่อมโยงกับงานเฉพาะ งานย่อย หรือเป้าหมาย ทำให้มีความชัดเจนเสมอเกี่ยวกับเวลาที่ใช้และเหตุผลที่สำคัญ
นอกจากนี้ยังเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกอย่างจะเกิดขึ้นตามเวลาที่กำหนด คุณสามารถเพิ่มเวลาด้วยตนเอง ปรับรายการ หรือบันทึกเวลาเป็นกลุ่มผ่านมุมมองแบบแผ่นเวลา ซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมมักต้องการระหว่างการตรวจสอบ บิล หรือการจัดระเบียบตอนสิ้นสัปดาห์
ทั้งหมดนี้ถูกนำไปใช้ในรายงานอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้น คุณสามารถเปรียบเทียบเวลาที่ใช้จริงกับเวลาที่ประมาณการไว้ ติดตามการจัดสรรเวลาของทีมคุณ และตรวจจับการเกินเวลาที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ก่อนที่จะกลายเป็นรูปแบบที่มีค่าใช้จ่ายสูง
คุณจะรู้แน่ชัดว่าที่ไหนและทำไมหากโครงการเกินประมาณการอย่างต่อเนื่อง
และมันไม่ได้หยุดอยู่แค่การติดตามเท่านั้น ด้วยClickUp Time Estimates คุณสามารถกำหนดเวลาที่คาดหวังอย่างละเอียดให้กับทุกคนในภารกิจ รวมถึงในระดับย่อยของงานได้ ClickUp จะรวบรวมข้อมูลเหล่านี้เป็นภาพรวมของความพยายามในแต่ละโครงการและรายการของคุณ
📌 ตัวอย่างเช่น ในมุมมองปริมาณงาน คุณจะเห็นได้ทันทีหากเวลาที่มอบหมายให้ใครบางคนเกินความสามารถที่มีอยู่ มุมมองปฏิทินและ Box ช่วยให้คุณลากและปรับงานเหล่านั้นได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งหมายความว่าการจัดตารางงานแบบตอบสนองจะน้อยลงและการแก้ปัญหาเชิงรุกจะมากขึ้น
💟 โบนัส:ClickUp BrainGPTคือแอปเดสก์ท็อป AI รุ่นใหม่ที่เชื่อมต่อกับแอปโปรดทั้งหมดของคุณ นำการอัตโนมัติอัจฉริยะ การวิจัย และการทำงานร่วมกันมาสู่กระบวนการทำงานทั้งหมดของคุณ—ไม่ใช่แค่ ClickUp เท่านั้น มันถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลาง AI แบบครบวงจรของคุณ ช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างชาญฉลาด เร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกแพลตฟอร์มที่คุณใช้
- ศูนย์กลางประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจร: รวมเครื่องมือ AI และข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว ทำให้การทำงานร่วมกันง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- ใช้งานได้กับทุกแอปของคุณ: เชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับแอปต่างๆ เช่น ClickUp, Zoom, Slack, Google Drive, GitHub และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้คุณสามารถจัดการงานและทำงานอัตโนมัติได้ทั่วทั้งกระบวนการทำงานของคุณ
- ความสามารถในการแปลงเสียงเป็นข้อความ: ช่วยให้คุณใช้เสียงของคุณในการสั่งงาน, จดบันทึก, และโต้ตอบกับพื้นที่ทำงานของคุณได้โดยไม่ต้องใช้มือ
- การเข้าถึง LLM ชั้นนำหลายตัว: ช่วยให้คุณเลือกและใช้โมเดล AI ชั้นนำ เช่น ChatGPT, Claude และ Gemini สำหรับงานต่างๆ ได้จากที่เดียว
- การทำงานอัตโนมัติข้ามแพลตฟอร์ม: ทำให้กระบวนการที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอนซึ่งเกี่ยวข้องกับแอปและบริการต่าง ๆ หลายตัวเป็นไปโดยอัตโนมัติ
- การสนับสนุนตามบริบท: มอบความช่วยเหลือที่ชาญฉลาดและปรับให้เหมาะกับคุณโดยอิงจากสิ่งที่คุณกำลังทำและแอปที่คุณใช้งาน
ClickUp One Up #3: การจัดการปฏิทิน
ปฏิทิน ClickUpเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศเดียวกันกับงาน เอกสาร เป้าหมาย และการติดตามเวลาของคุณ มันสร้างบันทึกการประชุมที่สามารถค้นหาได้ มอบหมายงานโดยอัตโนมัติ และเชื่อมโยงทุกอย่างกลับไปยังงานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องหลังการประชุม
แม้ว่า Motion จะมีฟีเจอร์การกำหนดตารางอัตโนมัติเช่นกัน แต่ยังไม่มีการผสานการทำงานอย่างลึกซึ้งระหว่างพื้นที่ทำงานเหมือนกับ ClickUp ใน Motion คุณทำงานบนปฏิทิน ใน ClickUp ปฏิทินของคุณทำงานร่วมกับงานต่างๆ ไทม์ไลน์ เอกสาร และทุกสิ่งที่คุณกำลังจัดการอยู่
สำหรับการประสานงานในทีม ClickUp สามารถเปรียบเทียบความพร้อมใช้งาน กำหนดตารางเวลาข้ามทีม แบ่งปันปฏิทิน และส่งลิงก์การกำหนดเวลาอัจฉริยะพร้อมเวลาประชุมที่ AI เลือกให้
คุณ ยังสามารถเริ่มต้นด้วยเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUpเพื่อให้เวิร์กโฟลว์ของคุณเรียบง่าย เทมเพลตนี้จะแสดงภาพงานทั้งหมดของคุณแบบเรียลไทม์ในรูปแบบปฏิทิน ช่วยให้คุณแบ่งงานออกเป็นรายการปฏิบัติการที่จัดการได้ง่าย
หลังจากเพิ่มลงในเวิร์กสเปซของคุณแล้ว คุณสามารถปรับแต่งเพิ่มเติม เชิญผู้ร่วมงาน และใช้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนโครงการ ตั้งแต่เพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลไปจนถึงการดำเนินงานของทีมทั้งหมด คุณยังสามารถกำหนดเวลางานได้โดยตรงจากเทมเพลตนี้ มอบหมายเจ้าของงาน ติดตามกำหนดส่ง และดูความคืบหน้าได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ
ดาวิเด มามเมลี ผู้จัดการหน่วยธุรกิจที่ ICM. S (ส่วนหนึ่งของ Accenture) กล่าวว่า:
ก่อนใช้ ClickUp เราทำงานในเครื่องมือสองตัวที่แยกจากกัน การที่ต้องกลับไปกลับมาอยู่บ่อยครั้งเพื่อจัดการงานในเครื่องมือหนึ่ง และทำเอกสารในเครื่องมืออีกตัวหนึ่ง ทำให้ทีมของเราไม่มีประสิทธิภาพ
ก่อนใช้ ClickUp เราทำงานในเครื่องมือสองตัวที่แยกจากกัน การที่ต้องกลับไปกลับมาอยู่บ่อยครั้งเพื่อจัดการงานในเครื่องมือหนึ่ง และทำเอกสารในเครื่องมืออีกตัวหนึ่ง ทำให้ทีมของเราไม่มีประสิทธิภาพ
ในขณะที่ Blitzit และ Motion ให้บริการการจัดการงานและเวลาขั้นพื้นฐาน ClickUp มอบแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมและขับเคลื่อนด้วย AI ที่เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของคุณ ด้วยคุณสมบัติเช่น ClickUp Brain, Brain MAX,ClickUp AI Notetaker และปฏิทินที่ผสานรวม ClickUp ไม่เพียงแต่ช่วยคุณจัดการงานเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณเชี่ยวชาญงานเหล่านั้นอีกด้วย
เลือก ClickUp สำหรับการจัดการเวลาและงาน
ในขณะที่ Blitzit และ Motion นำเสนอการจัดตารางเวลาอัจฉริยะและระบบอัตโนมัติสำหรับงาน ClickUp ได้รวบรวมทุกอย่าง—งานการบล็อกเวลา การติดตามความคืบหน้า ปฏิทิน และเอกสาร—ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ผสานการทำงานอย่างสมบูรณ์
บันทึกเวลา การประชุม หรืองานที่ได้รับมอบหมายไม่ใช่เพียงแค่รายการเดี่ยวๆ แต่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานที่ใหญ่ขึ้นซึ่งมีบริบท การทำงานร่วมกัน และความต่อเนื่องในตัว ตั้งแต่การประมาณความพยายามไปจนถึงการติดตามการดำเนินการ ClickUp มอบให้ทีมทั้งสิ่งที่ต้องทำ เวลา เหตุผล และขั้นตอนต่อไป
หากคุณกำลังมองหาสิ่งที่มากกว่าปฏิทินหรือตัวจัดการงานที่มีระบบเชื่อมต่อซึ่งสามารถปรับขนาดตามโครงการและบุคลากรของคุณได้ ClickUp คือผู้ชนะอย่างชัดเจน
สมัครใช้ ClickUp วันนี้และจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้การทำงานของคุณไม่มีสะดุด