ทางเลือก 11 อันดับแรกสำหรับ Zulip ในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของทีม

ประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณขึ้นอยู่กับว่าทุกคนสื่อสารกันได้ดีเพียงใด
ในขณะที่การสนทนาแบบหัวข้อของ Zulip ทำงานได้ดีสำหรับทีมที่ไม่พร้อมกัน แต่อาจไม่เพียงพอหากคุณกำลังมองหาการผสานรวมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เครื่องมือจัดการโครงการในตัว หรือการสนับสนุนการประชุมทางวิดีโอที่แข็งแกร่งกว่า
มีแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันของทีมที่มีความยืดหยุ่นมากมายที่สามารถเหมาะสมกับวิธีการทำงานของทีมคุณได้ดีกว่า ในบล็อกนี้ เราจะพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุดของ Zulip ที่ช่วยให้การสื่อสารไหลลื่นและโครงการดำเนินไปตามแผน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือเมื่อใดก็ตามที่ทีมของคุณทำงาน
🔎 คุณรู้หรือไม่? อาจใช้เวลาประมาณ23 นาทีในการโฟกัสใหม่หลังจากเปลี่ยนบริบท การเลือกใช้แพลตฟอร์มที่รวมหัวข้อ งาน และการสนทนาไว้ในที่เดียวช่วยลดสิ่งรบกวน—ทำให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องคอยตามงานที่ค้างอยู่
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Zulip ในพริบตา
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา
|คลิกอัพ
|การทำงานร่วมกันแบบครบวงจร; การสร้างงาน เอกสาร กระดานไวท์บอร์ดด้วย AI ได้ทันทีจาก ClickUp Chat
|การทำงานร่วมกันแบบครบวงจร; การสร้างงาน เอกสาร และไวท์บอร์ดด้วย AI ได้ทันทีจาก ClickUp Chat
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|Slack
|การผสานรวม
|ช่องทาง, กระทู้, การเชื่อมต่อมากกว่า 2,400 รายการ
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/เดือน
|ไมโครซอฟต์ ทีมส์
|ผู้ใช้ Microsoft 365
|การผสานการทำงานในสำนักงาน, การโทร, ช่องทาง
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $4/เดือน
|Mattermost
|องค์กรที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย
|การโฮสต์ด้วยตนเอง, การปฏิบัติตามข้อกำหนด
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10/เดือน
|Rocket. Chat
|การปรับใช้แบบโฮสต์ด้วยตนเอง
|โอเพนซอร์ส, ปรับแต่งได้
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8/เดือน
|ความขัดแย้ง
|การสร้างชุมชน
|ช่องเสียง, เซิร์ฟเวอร์
|ฟรี; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|บิด
|การสื่อสารแบบไม่พร้อมกัน
|เน้นเนื้อหาเป็นหลัก เหมาะสำหรับการโฟกัส
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8/เดือน
|พัมเบิล
|ทีมขนาดเล็กที่มีงบประมาณจำกัด
|ประวัติการรับชมไม่จำกัด, ช่องรายการ
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $3/เดือน
|ซูม
|การสื่อสารที่เน้นวิดีโอเป็นสำคัญ
|วิดีโอความละเอียดสูง, แชททีม
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $17/เดือน
|ฝูง
|กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
|เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในตัว
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $3/เดือน
|Google Workspace
|ผู้ใช้ระบบนิเวศของ Google
|การผสานรวม Gmail, Drive, Meet
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $3/เดือน
Zulip คืออะไร?
Zulip เป็นซอฟต์แวร์การสื่อสารทีมแบบโอเพนซอร์สที่จัดระเบียบการสนทนาเป็นสตรีมและหัวข้อเฉพาะแตกต่างจากแอปส่งข้อความแบบดั้งเดิมที่จัดโครงสร้างการสนทนาตามลำดับเวลา Zulip ใช้ระบบการจัดเรียงข้อความที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งผสมผสานความทันทีของการสื่อสารแบบเรียลไทม์กับการจัดระเบียบแบบอีเมล
แพลตฟอร์มนี้มีคุณสมบัติเช่น:
- การจัดลำดับหัวข้อเพื่อการสนทนาอย่างเป็นระบบ
- ฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลัง
- รองรับการแก้ไขข้อความแบบมาร์กดาวน์สำหรับการจัดรูปแบบข้อความที่ซับซ้อน
- ความสามารถในการแชร์ไฟล์
- การผสานรวมกับเครื่องมือและบริการต่าง ๆ
- รองรับการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม รวมถึงแอปพลิเคชันบนมือถือ
Zulip เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ทีมพัฒนาและองค์กรที่ชื่นชอบทางเลือกโอเพนซอร์สที่มีการควบคุมความเป็นส่วนตัวที่แข็งแกร่ง
👀 คุณรู้หรือไม่? แพทย์ชาวฟินแลนด์สร้างแชททีมแรกขึ้น ในปี 1988 Jarkko Oikarinenได้สร้าง Internet Relay Chat (IRC)ขณะทำงานที่โรงพยาบาลในฟินแลนด์เพื่อปรับปรุงการสื่อสารระหว่างแพทย์
ข้อจำกัดของ Zulip
โมเดลสตรีมและหัวข้อของ Zulip นำเสนอวิธีการสื่อสารในทีมที่โดดเด่น อย่างไรก็ตาม ระบบที่เป็นเอกลักษณ์นี้ยังมีข้อเสียหลายประการที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันและความร่วมมือของทีมของคุณ
- การเรียนรู้ที่ซับซ้อน: ลำธารและหัวข้ออาจทำให้ผู้ใช้ที่คุ้นเคยกับรูปแบบการแชทแบบดั้งเดิมเกิดความสับสน
- การประชุมทางวิดีโอแบบจำกัด: ไม่มีตัวเลือกในตัวที่แข็งแกร่ง ต้องพึ่งพาการผสานรวมกับผู้ให้บริการภายนอก
- การจัดการงานพื้นฐาน: รองรับการสร้างงานแต่ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการอย่างเต็มรูปแบบ
- ประสบการณ์การใช้งานบนมือถือ: แอปพลิเคชันบนมือถืออาจรู้สึกไม่เรียบร้อยเท่าเวอร์ชันบนเดสก์ท็อป
- ชุมชนขนาดเล็กกว่า: การผสานรวมที่น้อยกว่าและระบบนิเวศการสนับสนุนที่เล็กกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งรายใหญ่
- ส่วนติดต่อผู้ใช้: UI อาจรู้สึกเก่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันที่ทันสมัยกว่า
- การจัดการการแจ้งเตือน: การตั้งค่าการแจ้งเตือนอาจไม่ชัดเจนเท่ากับเครื่องมืออื่น ๆ
เมื่อทีมขยายตัวและความต้องการในการสื่อสารมีความซับซ้อนมากขึ้น ข้อจำกัดเหล่านี้มักจะปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้น ส่งผลให้องค์กรต้องแสวงหาแพลตฟอร์มทางเลือกอื่น
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คำว่า"ความเหนื่อยล้าจากการใช้ Zoom"ได้รับความนิยมในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 เนื่องจากผู้คนพึ่งพาการประชุมผ่านวิดีโอมากขึ้นสำหรับการทำงาน การศึกษา และการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม คำว่า "การเหนื่อยล้าจากการประชุมเสมือนจริง" ถูกบัญญัติขึ้นโดยศาสตราจารย์ Jeremy Bailenson จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด คำนี้อธิบายถึงความเหนื่อยล้าที่เกิดจากการประชุมผ่านช่องทางเสมือนจริง ซึ่งเกิดจากการติดต่อสายตาอย่างต่อเนื่อง การจ้องมองใบหน้าของตัวเอง การเคลื่อนไหวทางร่างกายที่จำกัด การรับข้อมูลทางปัญญาที่มากเกินไป การขาดการหยุดพักแบบไม่เป็นทางการ และความกดดันที่จะต้องอยู่ในสภาพพร้อมตลอดเวลา
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Zulip ที่ควรใช้
นี่คือรายการที่คัดสรรมาอย่างดีของเราเกี่ยวกับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Zulip เครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณค้นพบระบบอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงการทำงานร่วมกันและการสื่อสารระหว่างทีมที่หลากหลาย
1. ClickUp (เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบครบวงจรที่ดีที่สุดพร้อมการจัดการโครงการ)
เครื่องมือสื่อสารที่แยกส่วนกันหยุดอยู่แค่การสนทนาClickUp ในทางกลับกัน เป็นพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์แห่งแรกของโลกที่ผสานการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่เข้าใจบริบทอย่างสมบูรณ์ ซึ่งช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
มันมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานทางไกล, นักพัฒนา, ธุรกิจ, และผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ที่ผสานรวมอย่างแน่นแฟ้นกับกระบวนการทำงานของพวกเขา
ปัญหาของแอปแชทสมัยใหม่คือพวกมันแยกตัวออกจากที่ที่คุณทำงาน คุณติดตามงานกับเพื่อนร่วมงาน ได้รับอัปเดต แล้วต้องอัปเดตงานด้วยตนเองเพื่อสะท้อนการอัปเดตนั้น หรือไม่ก็ต้องค้นหาข้อความในแชททีละบรรทัดเพื่อให้ได้บริบทที่จำเป็นในการทำงาน ทั้งหมดนี้จะหมดไปเมื่อใช้ClickUp Chat
ในฐานะแอปส่งข้อความในตัวของ ClickUp คุณสามารถเปลี่ยนแชทให้เป็นงานใน ClickUp ได้ทันที พร้อมมอบหมายให้กับบุคคลที่เหมาะสมและกำหนดเส้นตายได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถบันทึกข้อมูลที่ต้องดำเนินการได้ทันทีที่ปรากฏในการสนทนา ทำให้ไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไปได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ AI เพื่อ สรุปหัวข้อ มอบหมายข้อความ หรือค้นหางานที่เกี่ยวข้อง ได้โดยตรงจากแชท
เนื่องจาก ClickUp รวมการแชทของทีมเข้ากับการจัดการงาน ทุกการสนทนาจึงเปลี่ยนเป็นงานที่ได้รับมอบหมายโดยอัตโนมัติ พร้อมเจ้าของงานและกำหนดเวลาที่ชัดเจน
แต่นั่นยังไม่หมดเพียงเท่านี้ คุณยังสามารถสร้างเอกสาร ClickUp Docs และกระดานไวท์บอร์ด ClickUp Whiteboards ได้โดยตรงจากหน้าต่างแชทของคุณ โดยไม่ต้องหยุดชะงัก ทั้งหมดนี้ทำได้ด้วย ClickUp AI
คุณสมบัติSyncUps ของ ClickUpช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของทีมให้ดียิ่งขึ้นโดยการผสานการประชุมเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ
ต่างจากเครื่องมือการประชุมแบบดั้งเดิมที่แยกตัวออกจากงานของคุณ SyncUps ผสานการประชุมวิดีโอแบบเรียลไทม์เข้ากับวาระการประชุมแบบร่วมมือ บันทึกการประชุม การบันทึกเสียง และการสร้างงานอัตโนมัติ—ทั้งหมดนี้ฝังอยู่ในบริบทของโครงการของคุณโดยตรง
ด้วย SyncUps คุณสามารถสร้างแม่แบบการประชุมที่มีโครงสร้าง เพิ่มหัวข้อการประชุมร่วมกันก่อนเริ่มการประชุม บันทึกการสนทนาสำคัญไว้เพื่ออ้างอิงภายหลัง และแปลงประเด็นการพูดคุยให้เป็นงานที่สามารถมอบหมายได้ทันที
ไม่เหมือนกับแอปส่งข้อความแบบสแตนด์อโลนอย่าง Zulip คุณสามารถแชร์เอกสาร รูปภาพ และไฟล์จากระบบนิเวศการทำงานที่ผสานรวมทั้งหมดของคุณได้โดยตรงใน ClickUp Chat ทำให้ทรัพยากรต่างๆ อยู่ใกล้มือคุณเสมอ สิ่งนี้ทำให้ข้อมูลสำคัญต่างๆ สามารถค้นหาและเข้าถึงได้ง่าย ฟังก์ชันการค้นหานี้รวมอยู่ในทั้งแชทและงาน และไม่จำกัดเฉพาะประวัติการแชทเท่านั้น
หากมีใครถามคำถามในกลุ่มแชท คุณสามารถให้ClickUp Agentของคุณเป็นผู้ตอบได้ ทีมสามารถได้รับคำตอบเกี่ยวกับคำถามในที่ทำงาน สร้างไอเดียสำหรับเนื้อหา หรือให้ระบบ AI ของ ClickUp ที่ฝังอยู่ในแชทช่วยจัดการงานที่ทำซ้ำ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยให้การสนทนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นไปที่งานที่มีคุณค่าสูง
ClickUp Brainช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างทีมที่หลากหลายโดยนำความสามารถของ AI มาสู่การสนทนาของคุณโดยตรง มันช่วยคุณร่างคำตอบ สรุปการสนทนายาว และสร้างโซลูชันที่สร้างสรรค์—ทั้งหมดนี้ภายในบริบทของการแชท
ClickUp Brain MAX, ผู้ช่วย AI บนเดสก์ท็อปที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ, รวมการแชท, การค้นหา, และการอัตโนมัติไว้ในแอปทำงานทั้งหมดของคุณและเว็บ. ด้วยแชท AI แบบหลายรูปแบบ, คำตอบตามบริบท, และเสียงเป็นข้อความ, Brain MAX ช่วยให้คุณสร้าง, ค้นหา, และทำงานอัตโนมัติได้รวดเร็วขึ้น—ยุติความวุ่นวายของเครื่องมือ AI ที่ไม่เชื่อมต่อ.
ด้วยระบบแชทแบบบูรณาการ, การจัดการโครงการ, การส่งข้อความโดยตรง, การแชร์ไฟล์, และการประชุมทางวิดีโอในตัว, ClickUp ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงาน, ลดความเหนื่อยล้าจากการใช้แอปพลิเคชัน, และทำให้การสนทนาของทีมคุณนำไปสู่การกระทำเสมอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างงานโดยตรงจากข้อความแชทและเชื่อมโยงไปยังงานหรือเอกสารเพื่อการบูรณาการการทำงานที่ราบรื่น
- รับคำตอบทันทีโดยไม่ต้องใช้คนกับ ClickUp Chat Agents
- ช่องทางที่จัดระเบียบตามโครงการและงาน, การแชทกลุ่ม, และการส่งข้อความส่วนตัว ทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว
- ใช้ประโยชน์จากระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะและการทำงานอัตโนมัติเพื่อช่วยให้คุณมีสมาธิและหลีกเลี่ยงการรับการแจ้งเตือนมากเกินไป
- ใช้การสนทนาแบบมีหัวข้อและการค้นหาที่ทรงพลังเพื่อให้ง่ายต่อการติดตามการสนทนาและค้นหาข้อมูลในอดีตได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณอาจต้องเผชิญกับช่วงการเรียนรู้เนื่องจากชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุม
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ClickUp ช่วยลดความวุ่นวายในการจัดการทีมหลายทีม แพลตฟอร์ม และโครงการต่างๆ ฉันไม่จำเป็นต้องสลับแอปไปมาสำหรับการแชท เอกสาร งาน และอัปเดตอีกต่อไป มันทำให้ธุรกิจของฉันมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความสอดคล้อง และเพิ่มผลผลิต—โดยเฉพาะในสำนักงานที่มีจังหวะการทำงานรวดเร็วอย่างของเรา
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: พิจารณาใช้ฟีเจอร์ของ ClickUp เช่น "@mentions" เพื่อดึงความสนใจจากบุคคลโดยตรง แต่ควรหลีกเลี่ยงการใช้มากเกินไปเพื่อป้องกันการได้รับ การแจ้งเตือนมากเกินไป และสิ่งรบกวนที่ไม่จำเป็น การปฏิบัติตามมารยาทในการแชทที่ดีจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการสื่อสารที่เคารพซึ่งกันและกันและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทีมและเพิ่มผลผลิต
2. Slack (ดีที่สุดสำหรับการผสานรวมและระบบนิเวศ)
Slack ยังคงเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการสื่อสารในทีม โดยจัดระเบียบการสนทนาเป็นช่องทางสำหรับโครงการ หัวข้อ หรือแผนกต่างๆ
ระบบนิเวศการผสานรวมที่ครอบคลุมของมันเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามมากกว่า 2,000 รายการ ทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นภายในบทสนทนาโดยตรง ต่างจาก Zulip ที่เน้นหัวข้อเป็นหัวข้อ Slack ใช้ช่องทางและหัวข้อเพื่อลดความยุ่งเหยิง
เครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์ของ Slack ช่วยให้สามารถสร้างระบบอัตโนมัติตามความต้องการได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด ขณะที่เครื่องมือค้นหาและสรุปข้อมูลที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยให้ทีมค้นหาข้อมูลและติดตามการหารือที่พลาดไปได้ นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันค้นหาที่แข็งแกร่งครอบคลุมทุกข้อความและไฟล์ ระบบประชุมสั้น ๆ สำหรับการโทรเสียง/วิดีโออย่างรวดเร็ว และเอกสารแบบแคนวาสสำหรับการจัดทำเอกสารร่วมกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- จัดระเบียบการสนทนาให้เป็นช่องทางสาธารณะและช่องทางส่วนตัว
- เริ่มการสนทนาเสียงแบบทันทีพร้อมการแชร์หน้าจอ
- ปรับแต่งการแจ้งเตือนตามคำสำคัญและความสำคัญ
- ปรับปรุงการทำงานร่วมกันในที่ทำงานด้วย Slack Connect
ข้อจำกัดของ Slack
- อาจกลายเป็นเรื่องที่หนักหนาได้หากมีช่องทางและการแจ้งเตือนจำนวนมาก
- ความสามารถในการจัดการงานที่จำกัดและฟังก์ชันการทำงานของ AI เมื่อเทียบกับเครื่องมือที่เน้นโครงการ
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- ฟรี
- ข้อดี: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ+: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Slack
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 34,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (23,000+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Slack อย่างไรบ้าง?
ผม/ดิฉันขอขอบคุณความสามารถในการสร้างกลุ่มได้หลายกลุ่ม ซึ่งช่วยให้การสื่อสารเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ผม/ดิฉันยังพบว่าฟีเจอร์ฮัดเดิลมีประโยชน์เป็นพิเศษ ด้วยลักษณะที่ไม่เป็นทางการ ทำให้สามารถพูดคุยแบบตัวต่อตัวได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาได้มีประสิทธิภาพมากกว่าการส่งข้อความ
📮 ClickUp Insight: 64% ของพนักงานทำงานนอกเวลาที่กำหนดเป็นครั้งคราวหรือบ่อยครั้ง โดย 24% ทำงานล่วงเวลาเกือบทุกวัน! นั่นไม่ใช่ความยืดหยุ่น—นั่นคือการทำงานที่ไม่มีวันสิ้นสุด 😵💫
Pigment แพลตฟอร์มวางแผนธุรกิจ ได้เปลี่ยนมาใช้ ClickUp เพื่อแก้ไขปัญหาการสื่อสารที่กระจัดกระจาย ด้วยการใช้ ClickUp Chat,ClickUp Tasks และClickUp Automations พวกเขาสามารถลดภาระงานด้านการสื่อสารลงได้ถึง40% และเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของทีมขึ้น 20% ส่งผลให้วงจรการพัฒนาเร็วขึ้น
3. Microsoft Teams (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Microsoft 365)
จากการสนทนาแบบไม่เป็นทางการไปจนถึงการร่วมมือกันในเอกสาร Microsoft Teams ช่วยทำลายขีดจำกัดระหว่างการสื่อสารและการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการผสานรวมแอปพลิเคชัน Office ไว้ในบทสนทนาอย่างลึกซึ้ง Teams ช่วยให้คุณสามารถหารือเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ เช่น การคาดการณ์รายไตรมาสได้ในขณะที่สามารถดูไฟล์ Excel จริง ๆ ได้พร้อมกัน ทำให้การตัดสินใจของคุณรวดเร็วและมีข้อมูลมากขึ้น ตราบใดที่คุณทำงานอยู่ในระบบนิเวศของ Microsoft 365
สำหรับองค์กรเหล่านี้ ระบบนี้ช่วยให้การแชท, ไฟล์, และการประชุมอยู่ในที่เดียว. ทีมส์ยังมอบศูนย์กลางการร่วมมือที่ครอบคลุมพร้อมการผสานการทำงานอย่างลึกซึ้งกับชุดเครื่องมือเพิ่มผลผลิตของไมโครซอฟต์.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams
- ฝังแอปและเครื่องมือที่จำเป็นไว้ในช่องทางการสื่อสาร
- ปกป้องการสนทนาที่ละเอียดอ่อนด้วยการควบคุมความปลอดภัยขั้นสูง
- สร้างการประชุมที่น่าสนใจยิ่งขึ้นด้วยโหมด Together
- อำนวยความสะดวกในการอภิปรายกลุ่มย่อยด้วยห้องแยกเฉพาะ
- โฮสต์การถ่ายทอดสดขนาดใหญ่ด้วยเครื่องมือจัดงานอีเวนต์แบบครบวงจร
ข้อจำกัดของ Microsoft Teams
- อาจใช้ทรัพยากรมากและทำงานช้าบนฮาร์ดแวร์รุ่นเก่า
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ซับซ้อนกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือแชทเฉพาะทาง
ราคาของ Microsoft Teams
- ฟรี
- Microsoft Teams Essentials: $4/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- Microsoft 365 Business Basic: $6/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- Microsoft 365 Business Standard: $12.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้, ชำระรายปี
- Microsoft 365 Business Premium: $22/เดือนต่อผู้ใช้, ชำระรายปี
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Teams
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 12,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Microsoft Teams อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
ฉันชอบมากที่ Teams รวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว — ทั้งแชท การประชุม ไฟล์ และแม้แต่รายการงาน มันช่วยได้มากเวลาทำงานกับทีม เพราะไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ อยู่ตลอดเวลา ฉันยังชอบที่มันเชื่อมต่อกับ Outlook และเครื่องมืออื่นๆ ของ Microsoft ได้ด้วย ทำให้การนัดประชุมหรือแชร์เอกสารเป็นเรื่องง่ายมาก มันช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและช่วยให้ฉันติดตามงานโครงการต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:ชุดอีโมจิแรกจำนวน 176 ตัวถูกสร้างขึ้นในปี 1999โดยนักออกแบบชาวญี่ปุ่น ชิเกทาคะ คุริตะ สำหรับแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตมือถือของ NTT DoCoMo อีโมจิเหล่านี้ ซึ่งปัจจุบันถูกใช้บ่อยในการสนทนาในที่ทำงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างการสื่อสารดิจิทัลโดยเพิ่มรายละเอียดทางอารมณ์
📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งของ Microsoft Teams ที่ดีที่สุด
4. Mattermost (เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย)
"เราจะสามารถเปิดใช้งานการทำงานร่วมกันสมัยใหม่โดยไม่กระทบต่อความปลอดภัยได้อย่างไร?" คำถามนี้เป็นความท้าทายสำหรับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในทุกๆ วัน Mattermost แก้ไขปัญหานี้ผ่านความสามารถในการโฮสต์เองและคุณสมบัติด้านความปลอดภัยระดับองค์กร ซึ่งมอบอธิปไตยของข้อมูลอย่างสมบูรณ์ โดยไม่ลดทอนประสบการณ์การทำงานร่วมกันที่ทีมคาดหวัง
Mattermost นำเสนอแพลตฟอร์มการสื่อสารทีมแบบโอเพนซอร์สที่มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดระดับองค์กร คล้ายกับที่ Zulip มุ่งมั่นในเรื่องความเป็นส่วนตัว Mattermost เน้นการให้ทางเลือกที่ปลอดภัยและสามารถโฮสต์ได้เองแทนแพลตฟอร์มแชทบนคลาวด์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mattermost
- จัดรูปแบบข้อความด้วย Markdown เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
- ค้นหาอย่างครอบคลุมในทุกข้อความในอดีต
- อัตโนมัติกระบวนการทำงานด้วยคำสั่งสแลชที่กำหนดเอง
- เชื่อมต่อโดยตรงกับ Active Directory และ LDAP
- ปรับแต่งฟังก์ชันการทำงานด้วยปลั๊กอินโอเพ่นซอร์ส
- ติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยการบันทึกการตรวจสอบที่ครอบคลุม
ข้อจำกัดของ Mattermost
- การโฮสต์ด้วยตนเองต้องใช้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและโครงสร้างพื้นฐาน
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่เรียบหรูเท่ากับตัวเลือกเชิงพาณิชย์บางตัว
ราคาของ Mattermost
- ฟรี
- มืออาชีพ: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวของ Mattermost
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 160 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Mattermost อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
ฉันชอบที่ Mattermost เป็นโอเพนซอร์สและมอบการควบคุมอย่างเต็มที่ในการติดตั้งและความปลอดภัยของข้อมูล เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการความสอดคล้องตามข้อกำหนดที่เข้มงวด อินเทอร์เฟซสะอาด รองรับการสนทนาแบบมีหัวข้อ และผสานการทำงานได้ดีกับเครื่องมือ DevOps เช่น Jira และ GitLab การส่งข้อความแบบเรียลไทม์และการแชร์ไฟล์ราบรื่น และเหมาะสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกล
📮ClickUp Insight: มีเพียง 10% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราที่ใช้ผู้ช่วยเสียง (4%) หรือตัวแทนอัตโนมัติ (6%) สำหรับแอปพลิเคชัน AI ในขณะที่ 62% ชอบเครื่องมือ AI แบบสนทนา เช่น ChatGPT และ Claude การยอมรับผู้ช่วยและตัวแทนที่ต่ำกว่าอาจเป็นเพราะเครื่องมือเหล่านี้มักได้รับการปรับให้เหมาะสมกับงานเฉพาะ เช่น การใช้งานแบบไม่ต้องใช้มือหรือเวิร์กโฟลว์เฉพาะ ClickUp นำสิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองโลกมาให้คุณClickUp Brain ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย AI แบบสนทนาที่สามารถช่วยคุณในกรณีการใช้งานที่หลากหลาย ในทางกลับกัน ตัวแทนที่ขับเคลื่อนด้วย AIภายในช่องทาง ClickUp Chat สามารถตอบคำถาม จัดลำดับความสำคัญของปัญหา หรือแม้แต่จัดการงานเฉพาะได้!
5. Rocket.Chat (เหมาะสำหรับการติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ของตนเอง)
การโฮสต์ด้วยตนเองช่วยให้องค์กรมีอำนาจควบคุมข้อมูลการสื่อสารของตนเองอย่างสมบูรณ์ และ Rocket.Chat ทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้โดยเก็บทุกอย่างไว้ภายในโครงสร้างพื้นฐานของคุณเอง การตั้งค่านี้เหมาะสำหรับทีมที่มีข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดหรือผู้ที่ต้องการแพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้สูง
ต่างจากเครื่องมือที่ใช้ระบบคลาวด์เพียงอย่างเดียวที่จำกัดคุณไว้กับคุณสมบัติที่กำหนดไว้ล่วงหน้า Rocket.Chat มอบความยืดหยุ่นในการสร้างประสบการณ์การทำงานร่วมกันที่เหมาะกับทีมของคุณ เช่นเดียวกับ Zulip มันให้องค์กรควบคุมระบบสื่อสารของตนได้ในขณะที่ยังรองรับคุณสมบัติการแชทของทีมอย่างครบถ้วน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rocket. Chat
- รักษาความปลอดภัยในการสนทนาที่ละเอียดอ่อนด้วยการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง
- ร่วมมือกับพันธมิตรภายนอกผ่านการเข้าถึงแบบควบคุมสำหรับผู้เยี่ยมชม
- เชื่อมต่อกับลูกค้าโดยตรงผ่านการแชทสดแบบบูรณาการ
- แชร์และดูตัวอย่างไฟล์ได้อย่างราบรื่นภายในบทสนทนา
- จัดการสิทธิ์การเข้าถึงด้วยบทบาทผู้ใช้ที่ปรับแต่งได้
- ผสานการทำงานกับระบบภายนอกผ่าน API ที่ครอบคลุม
ข้อจำกัดของ Rocket.Chat
- ต้องการทรัพยากรทางเทคนิคสำหรับการโฮสต์และบำรุงรักษาด้วยตนเอง
- ส่วนติดต่อผู้ใช้อาจดูล้าสมัยเมื่อเทียบกับทางเลือกเชิงพาณิชย์
ราคาของ Rocket.Chat
- เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Rocket. การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 330+)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Rocket.Chat อย่างไรบ้าง?
การปรับแต่งที่คุณสามารถทำได้ และความง่ายในการเพิ่มวิดเจ็ตแชทสดลงในเว็บแอปของคุณในแบบที่คุณต้องการโดยไม่ต้องนำเข้าโมดูลเพิ่มเติมใดๆ เพียงแค่รันสคริปต์ JavaScript ในเว็บแอปของคุณ ฟังก์ชันการทำงานนั้นดีมาก แต่การค้นหาวิธีใช้งานที่ถูกต้องอาจค่อนข้างยาก 🙂
6. Discord (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างชุมชน)
Discord เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารอเนกประสงค์ที่รองรับทั้งช่องข้อความและเสียงภายในเซิร์ฟเวอร์ที่ปรับแต่งได้ เดิมทีสร้างขึ้นสำหรับนักเล่นเกม ปัจจุบันให้บริการชุมชนที่หลากหลายด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแชร์หน้าจอคุณภาพสูง การถ่ายทอดสดแบบ Go Live และช่องเวทีสำหรับกิจกรรมเสียงขนาดใหญ่
Discord มีรูปแบบข้อความที่สมบูรณ์, อีโมจิที่กำหนดเอง, การอนุญาตตามบทบาทเพื่อการควบคุมการเข้าถึงอย่างละเอียด, และบอทที่เพิ่มฟังก์ชันการทำงานตั้งแต่การควบคุมการสนทนาไปจนถึงการเล่นเพลง.
ต่างจากการจัดลำดับกระทู้แบบมีโครงสร้างของ Zulip, Discord จัดการการสนทนาเป็นเซิร์ฟเวอร์, ช่อง, และกระทู้ พร้อมความสามารถในการแชทเสียงที่ทรงพลัง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Discord
- ความพร้อมใช้งานของสัญญาณพร้อมตัวบ่งชี้สถานะที่ชัดเจน
- จัดโครงสร้างการสนทนาด้วยการเชื่อมโยงข้อความภายในช่องทางเดียวกัน
- จัดระเบียบพื้นที่ทำงานหลายแห่งด้วยโฟลเดอร์เซิร์ฟเวอร์
- อัตโนมัติการทำงานด้วยศักยภาพของบอทที่ครอบคลุม
- นำเสนอให้กับกลุ่มใหญ่ด้วยช่องสัญญาณเวทีที่แยกเฉพาะ
ข้อจำกัดของ Discord
- ขนาดไฟล์ที่แชร์ได้จำกัดในแพ็กเกจฟรี
- การแต่งกายที่ไม่เป็นทางการอาจไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ราคา Discord
- ฟรี
- ไนโตร เบสิค: ราคาตามการตกลง
- ไนโตร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวใน Discord
- G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
- Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Discord อย่างไรบ้าง?
ติดตั้งง่าย ใช้งานและสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างสะดวก อินเทอร์เฟซที่ยอดเยี่ยมสำหรับทั้งโรงเรียนและธุรกิจ
📖 อ่านเพิ่มเติม:การผสาน Discord ที่ดีที่สุด (รีวิวและราคา)
7. การบิด (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารแบบอะซิงโครนัส)
เสียงแจ้งเตือนที่ดังอย่างต่อเนื่อง ความกดดันที่ต้องตอบกลับทันที และความรู้สึกว่าคุณไม่เคยตามทัน? Twist ปิดท้ายด้วยระบบแจ้งเตือนที่ส่งเสริมการทำงานอย่างมีสมาธิด้วยการรวบรวมการอัปเดตเป็นชุด และฟีเจอร์กล่องขาเข้าช่วยให้ผู้ใช้ตามทันหัวข้อสำคัญได้โดยไม่ต้องเลื่อนดูบันทึกการสนทนาที่ยาวเหยียด
Twistส่งเสริมการสื่อสารแบบอะซิงโครนัส โดยจัดระเบียบการสนทนาเป็นหัวข้อ (threads) แทนการไหลแบบเรียลไทม์ที่วุ่นวาย คล้ายกับ Zulip แต่ Twist เน้นการสนทนาที่มุ่งเน้นและมีเนื้อหาเชิงลึกมากยิ่งขึ้น แต่ละหัวข้อจะรักษาหัวข้อที่ชัดเจนพร้อมข้อความที่เรียงตามลำดับเวลา ทำให้ง่ายต่อการติดตามการสนทนาแม้จะไม่ได้เข้าร่วมเป็นเวลานาน
แพลตฟอร์มนี้มีช่องสำหรับทีมหรือโครงการต่าง ๆ, การส่งข้อความโดยตรง, และการค้นหาอย่างครอบคลุมในทุกการสนทนา
คุณสมบัติเด่นของ Twist
- ค้นหาข้อมูลใด ๆ ด้วยการค้นหาข้ามการสนทนาที่ทรงพลัง
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น GitHub, Zapier และ Todoist พร้อมรองรับการแชร์ไฟล์และการจัดรูปแบบมาร์กดาวน์
- เขียนข้อความอย่างรอบคอบด้วยตัวแก้ไขข้อความที่คล้ายอีเมล
ข้อจำกัดการบิด
- ไม่มีการประชุมทางวิดีโอแบบดั้งเดิม
- มีคุณสมบัติไม่ครบครันเท่ากับแพลตฟอร์มแบบครบวงจร
การตั้งราคาแบบบิดเบือน
- ฟรี
- ไม่จำกัด: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
บทวิจารณ์และคะแนนความบิดเบี้ยว
- G2: 3. 9/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Twist อย่างไรบ้าง?
ทั้งทีมชอบมากเพราะตอนนี้แทนที่จะถูกรบกวนทุกครั้งที่มีคนส่งข้อความในบางช่องทาง ทุกคนสามารถใช้เวลาทำงานที่มีประสิทธิภาพและตรวจสอบอีเมลและการแจ้งเตือนจาก Twist ได้ตามต้องการ
8. Pumble (เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กที่มีงบประมาณจำกัด)
ทีมที่คำนึงถึงงบประมาณชื่นชอบ Pumble เนื่องจากมีประวัติการส่งข้อความไม่จำกัดและฟีเจอร์การสื่อสารหลักที่มาพร้อมโดยไม่มีการกำหนดราคาในระดับองค์กร
แทนที่จะยอมลดทอนฟังก์ชันการทำงานที่จำเป็น ทีมขนาดเล็กสามารถเลือกใช้โซลูชันการสื่อสารที่ครบถ้วนซึ่งสามารถขยายตามความต้องการได้แพลตฟอร์มทางเลือกของ Slackนี้มอบแพลตฟอร์มการสื่อสารสำหรับทีมที่คุ้มค่า พร้อมประวัติการสนทนาไม่จำกัด แม้แต่ในแผนการใช้งานฟรี
ต่างจากวิธีการจัดลำดับข้อความเฉพาะของ Zulip, Pumble นำเสนอประสบการณ์ที่ตรงไปตรงมาคล้าย Slack โดยเน้นที่ฟีเจอร์การสื่อสารที่จำเป็นโดยไม่เพิ่มราคาพรีเมียม
คุณสมบัติเด่นของ Pumble
- ร่วมมือกับพันธมิตรภายนอกผ่านการเข้าถึงสำหรับแขก
- เข้าถึงการสื่อสารบนแอปมือถือ iOS และ Android
- จัดรูปแบบข้อความด้วยความสามารถของข้อความแบบสมบูรณ์
- ค้นหาการสนทนาที่ผ่านมาด้วยการค้นหาที่ครอบคลุม
- ควบคุมการขัดจังหวะด้วยการแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้
- เชื่อมต่อผ่านการโทรด้วยวิดีโอพร้อมความสามารถในการแชร์หน้าจอ
ข้อจำกัดของ Pumble
- คุณสมบัติขั้นสูงที่จำกัดเมื่อเทียบกับทางเลือกพรีเมียม
- การเชื่อมต่อกับเครื่องมือของบุคคลที่สามน้อยลง
ราคา Pumble
- ฟรี
- ข้อดี: $2. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $4. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $7. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
การจัดอันดับและรีวิว Pumble
- G2: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5 (180+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Pumble อย่างไรบ้าง?
มันคือ Slack แต่ดีกว่า และตัวเลือกแบบเสียเงินก็มีราคาสมเหตุสมผล ซึ่งก็ยอดเยี่ยมมากเช่นกัน
📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกของ Pumble สำหรับการแชทและการสื่อสารทีม
9. Zoom (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารที่เน้นวิดีโอ)
ข้อความตัวหนังสือสามารถสื่อสารได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น—น้ำเสียง อารมณ์ และความละเอียดอ่อนมักสูญหายไประหว่างการแปลความ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่การสนทนาผ่านแชทจึงมักกลายเป็นบทสนทนายาวเหยียดที่ต้องอธิบายซ้ำไปซ้ำมา ซึ่งทำให้ทุกคนเสียเวลา
Zoom เข้าใจสิ่งนี้เป็นอย่างดี มันให้ความสำคัญกับการโต้ตอบแบบเห็นหน้ากันเป็นอันดับแรก ทำให้ทีมสามารถเปลี่ยนจากการแชทไปเป็นวิดีโอได้อย่างง่ายดายโดยไม่มีอุปสรรค—ไม่จำเป็นต้องสลับแอปหรือค้นหาลิงก์การประชุม ในขณะที่ Zulip มุ่งเน้นที่ข้อความที่มีโครงสร้าง Zoom ใช้แนวทางที่เป็นธรรมชาติและเรียลไทม์มากกว่า โดยมีวิดีโอเป็นจุดเด่นและการแชทเป็นตัวช่วยที่มีประโยชน์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom
- นำเสนอแนวคิดอย่างชัดเจนด้วยฟีเจอร์แชร์หน้าจอขั้นสูง
- สร้างกลุ่มสนทนาขนาดเล็กพร้อมห้องแยกย่อย
- ปรับแต่งประสบการณ์วิดีโอด้วยฉากหลังเสมือนจริง
- บันทึกการประชุมที่สำคัญด้วยการบันทึกเสียงและถอดความ
- จัดตารางเวลาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการผสานปฏิทิน
- ทำงานร่วมกันแบบเห็นภาพด้วยกระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบ
ข้อจำกัดของ Zoom
- ฟีเจอร์แชทไม่มีความสามารถเทียบเท่ากับแพลตฟอร์มเฉพาะทาง
- การจัดระเบียบการสนทนาอาจกลายเป็นเรื่องยุ่งยาก
ราคาของ Zoom
- ฟรี
- ข้อดี: $16.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $21. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Zoom
- G2: 4. 5/5 (56,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (14,000+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Zoom อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
แพลตฟอร์มมีความน่าเชื่อถือสูง แม้สำหรับการประชุมขนาดใหญ่ และคุณสมบัติเช่นผู้ช่วย AI, ห้องประชุมย่อย และกระดานไวท์บอร์ดที่คงอยู่ ทำให้การร่วมมือมีโครงสร้างและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
10. Flock (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ)
ทุกการสนทนาในแชทจบลงด้วยปัญหาเดิมเสมอ: "ใครทำอะไรภายในเมื่อไหร่?"
Flock แก้ไขปัญหาการร่วมมือพื้นฐานนี้โดยการฝังเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานไว้โดยตรงในที่ที่การสนทนาเกิดขึ้น เมื่อการแชทของทีมคุณขยายไปสู่การสำรวจความคิดเห็น, งาน, และการแจ้งเตือนอย่างเป็นธรรมชาติ กระบวนการทำงานจะไม่ถูกขัดจังหวะ และความรับผิดชอบจะกลายเป็นเรื่องอัตโนมัติ
Flock ผสานการส่งข้อความโดยตรงเข้ากับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ผสานรวมไว้เพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่ราบรื่น. ต่างจาก Zulip ที่เน้นการสนทนาแบบมีโครงสร้าง Flock ให้ความสำคัญกับความมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ. Flock ล้อมรอบการสนทนาด้วยคุณสมบัติที่มุ่งเน้นการกระทำซึ่งช่วยให้ทีมสามารถเปลี่ยนจากการหารือไปสู่การปฏิบัติได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนบริบท.
คุณสมบัติเด่นของ Flock
- เชื่อมต่อแบบเห็นหน้ากันผ่านการประชุมทางวิดีโอ
- สร้างรายชื่อผู้รับจดหมายที่กำหนดเองสำหรับการสื่อสารที่ตรงเป้าหมาย
- ประสานตารางเวลาด้วยการผสานปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน
- ค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็วด้วยฟังก์ชันการค้นหาขั้นสูง
- อัตโนมัติกระบวนการทำงานด้วยคำสั่งสแลชที่กำหนดเอง
- เชื่อมต่อกับเครื่องมือภายนอกผ่านการผสานรวมที่แข็งแกร่ง
ข้อจำกัดของฝูง
- อินเทอร์เฟซที่ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติและใช้งานง่ายเมื่อเทียบกับคู่แข่งบางราย
- ประสบการณ์บนมือถือไม่เทียบเท่าฟังก์ชันการทำงานบนเดสก์ท็อป
การกำหนดราคาแบบกลุ่ม
- ฟรี
- ข้อดี: $3/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของฝูงชน
- G2: 4. 4/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Flock อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
ติดตั้งและใช้งานได้ง่าย โดยแทบไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากฝ่ายบริหารในส่วนใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งและจัดการได้ง่ายสำหรับการส่งเนื้อหาหรือดำเนินการอื่น ๆ เนื่องจากมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
11. Google Workspace (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ในระบบนิเวศของ Google)
Google ทำให้การทำงานเป็นทีมรู้สึกเป็นธรรมชาติด้วยการนำแชทไปไว้ตรงที่ทำงาน—ภายใน Gmail, Drive, Docs และ Meet นั่นหมายถึงการสลับแอปน้อยลงและการสนทนาที่เกิดขึ้นในบริบทมากขึ้น ไม่ใช่ในไซโลแบบสุ่ม ช่วยลดสิ่งรบกวนทั่วไปและทำให้ทุกคนมีสมาธิ
Google Chat เป็นส่วนหนึ่งของการตั้งค่านี้ มันถูกสร้างขึ้นใน Google Workspace ดังนั้นหากทีมของคุณใช้เครื่องมือของ Google อยู่แล้ว มันก็เหมาะสมดี ต่างจาก Zulip ที่มีโครงสร้างกระทู้ที่ชัดเจน Google Chat มีความราบรื่นและตรงไปตรงมา ช่วยให้ทีมสามารถพูดคุยได้โดยไม่รบกวนกระบวนการทำงานของพวกเขา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Workspace
- เริ่มการประชุมวิดีโอ Google Meet ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวจากแชท
- แชร์และทำงานร่วมกันในไฟล์ Drive โดยไม่ต้องออกจากบทสนทนา
- มอบหมายและติดตามงานภายในพื้นที่สื่อสาร
- ค้นหาข้อความหรือไฟล์ใด ๆ ด้วยความสามารถในการค้นหาที่ทรงพลังของ Google
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วย Smart Canvas และ Google Docs ที่ผสานรวม
- เข้าถึงการสื่อสารได้อย่างราบรื่นทุกอุปกรณ์ด้วยแอปพลิเคชันที่ซิงโครไนซ์
ข้อจำกัดของ Google Workspace
- มีฟีเจอร์น้อยกว่าแพลตฟอร์มแชทสำหรับทีมโดยเฉพาะ
- ตัวเลือกการเรียงลำดับและการจัดระเบียบมีจำกัดมากกว่าเครื่องมือเฉพาะทาง
ราคาของ Google Workspace
- ธุรกิจเริ่มต้น: $3/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิสซิเนส พลัส: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนรีวิวและความคิดเห็นเกี่ยวกับ Google Workspace
- G2: 4. 6/5 (42,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (17,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Google Workspace อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Gmail, Drive, Docs, Sheets และ Meet คือสิ่งที่โดดเด่นอย่างแท้จริง ช่วยให้ทีมของเราสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ ไม่ว่าจะเป็นการร่างเอกสาร, การแชร์ไฟล์ หรือการนัดหมายประชุม
