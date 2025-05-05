10 ทางเลือกของ Pumble สำหรับการแชทและการสื่อสารทีมในปี 2025

การทำงานกับทีมระยะไกลมอบความยืดหยุ่นมากขึ้นและเพิ่มผลผลิตที่ดีขึ้น แต่ข้อเสียใหญ่คือการขาดการสื่อสาร ซึ่งลดประสิทธิภาพและกระทบต่อการร่วมมือของทีมและการตัดสินใจ เพื่อแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องมีเครื่องมือสื่อสารทีมที่ใช้งานง่าย
หลายทีมใช้ Pumble แอปพลิเคชันส่งข้อความแบบเรียลไทม์สำหรับทีมที่ทำงานทางไกล ซึ่งช่วยให้การสื่อสารและการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่สิ่งที่คุณควรทราบคือ แม้ว่า Pumble จะมีคุณสมบัติที่มีประโยชน์มากมาย แต่ก็ยังมีปัญหาบางประการเช่นกัน
ตัวอย่างเช่น เครื่องมือค้นหาอาจมีความไม่สม่ำเสมอเล็กน้อย และผู้ใช้บางคนพบว่า UI/UX ไม่ตรงกับความชอบของพวกเขา นอกจากนี้ยังมีการผสานรวมที่จำกัด และคุณไม่สามารถปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณด้วยโลโก้หรือสีของคุณได้ ดังนั้น หากคุณกำลังใช้ Pumble หรือกำลังพิจารณาใช้สำหรับการสื่อสารทีมระยะไกล คุณควรตรวจสอบทางเลือก Pumble 10 อันดับแรกที่กล่าวถึงด้านล่างนี้เพื่อเป้าหมายการสื่อสารของคุณ
คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกของ Pumble?
เมื่อคุณกำลังมองหาทางเลือกแทน Pumbleหรือแอปสื่อสารทีมสำหรับองค์กรของคุณ นี่คือปัจจัยบางประการที่คุณควรพิจารณา:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: แอปส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีควรมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่น และความสามารถในการแชทภายในแบบทันที
- การตอบสนอง: แพลตฟอร์มการสื่อสารออนไลน์ของคุณควรมีการแจ้งเตือนการโทรและข้อความทันที
- การสนับสนุนลูกค้า: การสนับสนุนลูกค้าที่ไม่เพียงพออาจเป็นข้อเสียที่สำคัญเมื่อต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์มการสื่อสาร
- การปรับแต่ง: คุณควรสามารถปรับแต่งเครื่องมือสื่อสารได้โดยการเพิ่มโลโก้ทีมหรือเปลี่ยนธีมสี
- การผสานรวม: ตรวจสอบแอปที่คุณสามารถผสานรวมกับแอปสื่อสารทีมเพื่อจัดการการทำงานของคุณได้ดีขึ้น
- แผนราคาที่กำหนดเอง: คุณควรพิจารณาการชำระเงินสำหรับเครื่องมือสื่อสารที่มีแผนราคาที่กำหนดเองและตัวเลือกการปรับขนาดตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Pumble ที่คุณควรใช้
1. คลิกอัพ
ClickUpคือแอปส่งข้อความแบบครบวงจรสำหรับทีมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน คุณสามารถใช้เป็นแอปส่งข้อความทันที เครื่องมือการทำงานร่วมกันและซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ด้วยClickUp Chat View คุณสามารถส่งข้อความถึงเพื่อนร่วมงานได้ภายในไม่กี่วินาทีโดยใช้ @mentions แชร์การอัปเดต หารือเกี่ยวกับโครงการ และแลกเปลี่ยนไฟล์เพื่อการร่วมมือแบบทันทีและสดใหม่
การสื่อสารอาจกลายเป็นเรื่องท้าทายเมื่อมีบุคคลจำนวนมากเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเมื่อสมาชิกในทีมบางคนทำงานจากระยะไกล การสร้างกระบวนการเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกันและอยู่ในทิศทางเดียวกันจึงเป็นสิ่งสำคัญ
คุณสามารถใช้เทมเพลตการสื่อสารและการประชุมของทีมใน ClickUpเพื่อสร้างแผนและแนวทางในการสื่อสารภายในทีมได้ มันช่วยให้คุณจัดระเบียบการสนทนาและกิจกรรมของทีม ระบุช่องว่างในการสื่อสาร และสร้างความรับผิดชอบ
โดยรวมแล้ว การรวมกันของแชทภายใน, การจัดการงาน, การแชร์ไฟล์, และเครื่องมือสำหรับการร่วมมือของ ClickUp ทำให้เป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประสานงาน, การแบ่งปันความคิด, หรือการคิดค้นโซลูชั่นสร้างสรรค์. นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันมากกว่า 1,000 ตัว รวมถึงเครื่องมือสื่อสารเช่น Slack, Zoom, เป็นต้น ทำให้คุณสามารถทำงานได้สะดวกจากหน้าจอเดียว.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
นอกเหนือจากการส่งข้อความแบบเรียลไทม์แล้ว ClickUp ยังมีฟีเจอร์ครบครันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมและยกระดับประสิทธิผล ทำให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือสื่อสารในที่ทำงานที่ดีที่สุด
- การกล่าวถึงสมาชิกในทีมในภารกิจ: แท็กเพื่อนร่วมทีมโดยตรงภายในภารกิจโดยใช้ @mentionsในมุมมองแชทของ ClickUpเพื่อแจ้งเตือนสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องและให้แน่ใจว่าทุกคนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการสนทนาและการอัปเดตที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
- ไวท์บอร์ด: ใช้ClickUp Whiteboardเป็นผืนผ้าใบเสมือนสำหรับการระดมความคิด, การมองเห็นภาพไอเดีย, และการร่วมมือกันแบบเรียลไทม์. คุณยังสามารถใช้ไวท์บอร์ดเพื่อสร้างแผนการสื่อสารโครงการ, หารือเกี่ยวกับกำหนดการโครงการกับทีมของคุณ, วาดแผนภาพ, และแบ่งปันไอเดียได้
- เอกสาร: สร้าง แก้ไข และทำงานร่วมกันบนเอกสารได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์มโดยใช้ClickUp Docs ด้วยตัวเลือกการจัดรูปแบบที่หลากหลาย การแก้ไขแบบเรียลไทม์ และการติดตามประวัติเวอร์ชัน ClickUp Docs ช่วยขจัดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือภายนอก
- มุมมองกิจกรรม: ติดตามกิจกรรมของทีมด้วยมุมมองกิจกรรมของ ClickUp ซึ่งเป็นศูนย์กลางสำหรับการติดตามกิจกรรมและความคืบหน้าของทีมในภารกิจ โครงการ และการสนทนาต่าง ๆ คุณสามารถดูการอัปเดต ความคิดเห็น และการเปลี่ยนแปลงที่สมาชิกทีมทำได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยให้เกิดความโปร่งใสและความรับผิดชอบภายในทีม
- การจัดการงาน: จัดระเบียบงาน กำหนดลำดับความสำคัญ มอบหมายความรับผิดชอบ และติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูงสำหรับมุมมองงาน ตัวเลือกการกรองขั้นสูง และฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติ คุณสามารถจัดการกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและควบคุมโครงการของคุณได้อย่างเต็มที่
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจทำให้ผู้ใช้ครั้งแรกรู้สึกท่วมท้นได้ เนื่องจากมีคุณสมบัติและการปรับแต่งมากมาย
- ซอฟต์แวร์นี้ไม่มีคุณสมบัติการประชุมทางวิดีโอแบบเนทีฟสำหรับการประชุมเสมือนจริง (แม้ว่าคุณสามารถบันทึกหน้าจอได้) อย่างไรก็ตาม คุณสามารถผสานรวมแพลตฟอร์มการโทรทางวิดีโอฟรี เช่น Zoom
ราคาของ ClickUp
ClickUp มีแผนราคาสี่แบบเพื่อตอบโจทย์ทุกทีม:
- ฟรี: ตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อเดือนต่อ Workspace
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
2. Microsoft Teams
ขณะค้นหาทางเลือกสำหรับ Pumble คุณสามารถพิจารณา Microsoft Teams ได้เช่นกัน นี่คือแพลตฟอร์มศูนย์กลางที่คุณสามารถแชท โทร และทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้แบบเรียลไทม์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม
คุณสามารถโทรด้วยเสียงและวิดีโอ จัดการประชุมเสมือนจริง และทำงานร่วมกันในเอกสารและโครงการต่างๆ ด้วยคุณสมบัติเฉพาะสำหรับองค์กรและการผสานรวมที่หลากหลาย Microsoft Teams จึงกลายเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams
- เข้าถึงประวัติการแชทของทีมได้อย่างง่ายดายเพื่อทบทวนการสนทนาที่ผ่านมา
- รับพื้นที่เก็บข้อมูล 5 GB ในแผนฟรี โดยผู้ใช้ที่ชำระเงินจะมีตัวเลือกในการเข้าถึงพื้นที่เก็บข้อมูลระหว่าง 10 GB ถึง 1 TB
- สัมผัสประสบการณ์ฟีเจอร์เฉพาะสำหรับองค์กรอย่างครบครัน เช่น พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 1 TB และแอปพลิเคชันเพิ่มเติม เช่น ระบบจอง, แพลนเนอร์ และ Microsoft Forms
- ปรับแต่งธีมเพื่อปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณให้ตรงตามความต้องการของคุณ
ข้อจำกัดของ Microsoft Teams
- คุณสามารถทำการแชทวิดีโอได้นานถึง 30 นาทีเท่านั้นกับเวอร์ชันฟรี
- แผนที่ประหยัดที่สุดอนุญาตให้เชิญผู้ใช้ได้เพียง 300 คนต่อพื้นที่ทำงาน ซึ่งอาจจำกัดสำหรับทีมหรือองค์กรที่มีขนาดใหญ่กว่า
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาความซับซ้อนในการลงทะเบียนและอินเทอร์เฟซ
- คุณสมบัติหลายอย่างที่เป็นมิตรกับองค์กรขนาดใหญ่ไม่เกี่ยวข้องกับทีมขนาดเล็กและสตาร์ทอัพ
ราคาของ Microsoft Teams
- Microsoft Teams Essentials: 4 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Microsoft 365 Business Basic: 6 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Microsoft 365 Business Standard: 12.50 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Teams
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 14,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (9,000+ รีวิว)
3. Google Chat
Google Chat เป็นอีกหนึ่งแอปส่งข้อความสำหรับทีมที่ดีและเป็นหนึ่งในทางเลือกยอดนิยมของ Pumble คุณสามารถแท็กสมาชิกในทีมของคุณในข้อความหรืองานสำคัญ และทำเครื่องหมายข้อความที่เกี่ยวข้องด้วยดาวเพื่ออ้างอิงในภายหลัง นอกจากนี้ยังมีรูปแบบข้อความที่สมบูรณ์และอนุญาตให้ใช้อีโมจิและ GIF ที่ปรับแต่งได้เพื่อการสื่อสารที่เป็นส่วนตัว
คุณยังสามารถสร้างพื้นที่แยกต่างหากใน Google Chat เพื่อหารือเกี่ยวกับการอัปเดตโครงการหรือทำงานร่วมกันได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถผสานรวมเครื่องมืออื่น ๆจาก Google Workspaceเช่น Gmail, Drive, Calendar, และ Meet ได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันและเพิ่มผลผลิตได้อีกด้วย ทั้งนี้ Google Chat ยังมีความสามารถในการแชร์ไฟล์ ทำให้คุณสามารถแชร์เอกสาร, ตารางงาน, และเอกสารนำเสนอกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Chat
- ผสานแอปเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ เช่น Asana, Workday และ Jira
- สร้างพื้นที่สำหรับการสนทนาโดยเฉพาะสำหรับทีมและโครงการต่างๆ
- แชร์ไฟล์ขนาดสูงสุด 200 MB ได้อย่างราบรื่นบน Google Chat
- ปรับแต่งการตั้งค่าการแจ้งเตือนของคุณเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเกี่ยวกับข้อความใหม่, การกล่าวถึง, หรือการอัปเดต, ทำให้คุณไม่พลาดการสื่อสารที่สำคัญแม้ในขณะที่คุณไม่ได้ใช้งานแพลตฟอร์มอยู่
ข้อจำกัดของ Google Chat
- ข้อความแชทของ Google มีขีดจำกัดที่ 4096 ตัวอักษร
- คุณไม่สามารถเพิ่มคู่ค้าภายนอกในการหารือเกี่ยวกับโครงการได้
ราคาของ Google Chat
Google Chat ให้บริการฟรีสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลที่ chat.google.com และเป็นส่วนหนึ่งของการสมัครใช้งาน Workspace สำหรับการใช้งานในระดับมืออาชีพ แผนราคาของ Google Workspace มีดังนี้:
- ธุรกิจเริ่มต้น: 7.20 ดอลลาร์สหรัฐต่อผู้ใช้ต่อเดือน (ผูกมัด 1 ปี)
- มาตรฐานธุรกิจ: 14.40 ดอลลาร์สหรัฐต่อผู้ใช้ต่อเดือน (ผูกมัด 1 ปี)
- บิสิเนส พลัส: 21.60 ดอลลาร์สหรัฐต่อผู้ใช้ต่อเดือน (ผูกพัน 1 ปี)
การให้คะแนนและรีวิวใน Google Chat
- G2: 4. 6/5 (42,000 + รีวิว) (Google Workspace)
- Capterra: 4. 5/5 (2,000+ รีวิว)
หาก Google Chat ไม่ได้อยู่ในรายชื่อที่คุณเลือก นี่คือ ทางเลือกอื่นสำหรับ Google Chatที่คุณอาจพิจารณา
4. Skype
อีกหนึ่งตัวเลือกในรายการทางเลือกของ Pumble ของเราคือ Skype แพลตฟอร์มการสื่อสารออนไลน์ยอดนิยม คุณสามารถใช้สำหรับการประชุมเสียงและวิดีโอแบบทีม การส่งข้อความทันที และการแชร์ไฟล์ ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและความเข้ากันได้ข้ามแพลตฟอร์ม คุณสามารถใช้ Skype เพื่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ยังรองรับการแชร์หน้าจอสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การบันทึกการสนทนา และคำบรรยายสดเพื่อจดบันทึกประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Skype
- เพลิดเพลินกับการแชททีมฟรีและการโทรวิดีโอแบบตัวต่อตัวพร้อมเสียงและวิดีโอคุณภาพสูง
- สัมผัสประสบการณ์การแปลแบบเรียลไทม์สำหรับการสื่อสารทั้งเสียงและข้อความ
- ใช้การแชร์หน้าจอเพื่อการนำเสนอและการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ
- มีส่วนร่วมในการส่งข้อความด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแชร์รูปภาพและวิดีโอ คำบรรยายสด เครื่องมือวาดภาพ และความสามารถในการถาม-ตอบ
ข้อจำกัดของ Skype
- สามารถเพิ่มผู้เข้าร่วมในการโทรกลุ่มได้เพียง 250 คนเท่านั้น
- อาจมีปัญหาขัดข้อง, คุณภาพเสียงไม่ดี, สายหลุดบ่อย, และหน้าจอค้างบ่อย
ราคาของ Skype
- ฟรี: ตลอดไป
- ธุรกิจ: การสมัครสมาชิกเริ่มต้นที่ $3 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนรีวิวและคำวิจารณ์ของ Skype
- G2: 4. 3/5 (23,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (443 รีวิว)
5. Mattermost
Mattermost เป็นแพลตฟอร์มการส่งข้อความแบบโอเพนซอร์สที่โฮสต์เอง ออกแบบมาเพื่อการร่วมมือในทีมอย่างปลอดภัย คุณสามารถใช้สำหรับการส่งข้อความในทีม การแชร์ไฟล์ และการโทรด้วยเสียงและวิดีโอ มันนำเสนอโซลูชันการสื่อสารที่สามารถปรับแต่งและขยายได้ตามความต้องการ
อินเทอร์เฟซที่คล้ายคลึงกันทำให้เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ Pumble คุณสามารถมีส่วนร่วมในการสนทนาส่วนตัวและการอภิปรายกลุ่ม ใช้คำสั่งแบบสแลช ส่งอีโมจิและ GIF ที่กำหนดเอง และแชร์หน้าจอของคุณเพื่อการร่วมมือแบบเรียลไทม์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mattermost
- สร้างกระบวนการทำงานร่วมกันและอัตโนมัติ พร้อมรายการตรวจสอบที่ใช้ร่วมกัน
- เชื่อมต่อกับผู้ขายภายนอก, คู่ค้า, และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการอื่น ๆ อย่างปลอดภัยบน Mattermost
- ประสบการณ์การใช้งานที่คล้ายกับ Slack และ Discord
ข้อจำกัดของ Mattermost
- เหมาะสำหรับทีมปฏิบัติการและทีมเทคนิคมากกว่า
- มีตัวเลือกแอปและปลั๊กอินที่จำกัด
ราคาของ Mattermost
- ฟรี
- มืออาชีพ: $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Mattermost
- G2: 4. 3/5 (328 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (151 รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Mattermost เหล่านี้!
6. ผู้ส่งสารของกองทหาร
Troop Messenger เป็นซอฟต์แวร์การสื่อสารที่ทรงพลังสำหรับทีมธุรกิจและเป็นหนึ่งในทางเลือกที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดของ Pumble ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงการทำงานเป็นทีมและประสิทธิภาพ คุณสามารถใช้ Troop Messenger สำหรับการสนทนาแบบตัวต่อตัวกับสมาชิกในทีม ส่งข้อความถึงตัวเอง แบ่งปันบันทึกเสียงในแชทกลุ่ม และส่งข้อความจำนวนมากได้
คุณยังสามารถสร้างหน้าต่างแชทส่วนตัวสำหรับการสนทนาที่เป็นความลับได้อีกด้วย ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเรียกคืนข้อความ ตั้งการแจ้งเตือนเพื่อตอบกลับในภายหลัง และบันทึกหน้าจอได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเริ่มแชทกลุ่มสำหรับการหารือเกี่ยวกับโครงการ เพิ่มโน้ตติดหน้าจอ และลบข้อความโดยอัตโนมัติได้อีกด้วย
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้ของ Troop Messenger ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของทีม ทำให้เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับองค์กรที่ต้องการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Troop Messenger
- รับประกันความปลอดภัยของการสนทนาในการทำงานด้วยการเข้ารหัสแบบครบวงจร
- สนทนาส่วนตัวในโหมดแชทแบบไม่ระบุตัวตนในฟีเจอร์หน้าต่างเบิร์นเอาท์
- ส่งข้อความเสียง คล้ายกับการส่งข้อความทางโทรศัพท์ทั่วไป
ข้อจำกัดของทูปร์เมสเซนเจอร์
- ไม่มีระบบสำหรับบันทึกการประชุม
- การผสานการทำงานมีข้อจำกัด
ราคาของ Troop Messenger
- พรีเมียม: $2.5 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: $5 ต่อเดือน
- พรีเมียม: $9 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ติดตั้งภายในองค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Troop Messenger
- G2: 4. 6/5 (71 รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (15 รีวิว)
7. SnapComms
SnapComms เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารออนไลน์ที่ครอบคลุมสำหรับการปรับแต่งกลยุทธ์การสื่อสาร เช่น การสื่อสารภายในองค์กร การสื่อสารด้านทรัพยากรบุคคล การสื่อสารด้านไอที และการสื่อสารในกรณีฉุกเฉิน
คุณสามารถร่างข้อความจากศูนย์หรือใช้เทมเพลตการสื่อสารได้ ด้วยคุณสมบัติป้ายดิจิทัล คุณสามารถเปลี่ยนหน้าจอขนาดใหญ่ให้เป็นกระดานข้อความได้ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่น ๆ เช่น การแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อป, สกรีนเซฟเวอร์, แถบข้อความเลื่อน, แบบทดสอบ, และการสำรวจความคิดเห็น
คุณสมบัติเด่นของ SnapComms
- ใช้งานได้บนอุปกรณ์หลายเครื่องเพื่อการเข้าถึงที่ราบรื่น
- มีส่วนร่วมในการสื่อสารแบบทแยงมุมระหว่างทีมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ใช้แดชบอร์ดแสดงผลการดำเนินงานและเครื่องมือรายงานรายละเอียดเพื่อติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ์การสื่อสารของคุณ
ข้อจำกัดของ SnapComms
- แพลตฟอร์มได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติ ทำให้ยากต่อการติดตามการเปลี่ยนแปลงในฟีเจอร์ต่างๆ
- อินเตอร์เฟซมือถือของมันไม่ดีที่สุด
ราคา SnapComms
- แจ้งให้ทราบ: ราคาที่กำหนดเอง
- มีส่วนร่วม: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ SnapComms
- G2: 4. 7/5 (60 รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (ไม่มีรีวิวเพียงพอ)
8. ความขัดแย้ง
Discord เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารที่หลากหลายและเป็นที่รู้จักในด้านชุมชนที่มีชีวิตชีวาและฟังก์ชันการทำงานที่ครบครัน มันมีฟีเจอร์การแชททั้งข้อความ เสียง และวิดีโอ ทำให้เหมาะสำหรับการสนทนาทั่วไปและการสนทนาในกลุ่มที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบ
คุณสามารถใช้เซิร์ฟเวอร์และช่องที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อสร้างพื้นที่เฉพาะสำหรับหัวข้อและความสนใจต่างๆ การผสานรวมกับแพลตฟอร์มเกมและการสนับสนุนบอทที่ครอบคลุมยังช่วยเพิ่มความน่าสนใจ ทำให้เป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะสำหรับนักเล่นเกม ชุมชน และธุรกิจขนาดเล็กในการเชื่อมต่อ ร่วมมือ และสังสรรค์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Discord
- โดดเด่นด้วยฟีเจอร์เฉพาะสำหรับเชิญเท่านั้นของ Discord ที่ให้คุณสร้างกลุ่มส่วนตัวพร้อมการเข้าถึงแบบจำกัดผ่านลิงก์เชิญจากผู้ดูแลทีม
- จัดระเบียบการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการสร้างช่องทางตามหัวข้อสำหรับเรื่องต่าง ๆ ภายใน Discord
- เข้าร่วมการโทรด้วยเสียงสาธารณะและส่งเสริมการทำงานร่วมกันแบบทันทีด้วยช่องเสียงของ Discord เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารแบบเรียลไทม์ระหว่างสมาชิกในทีม
ข้อจำกัดของ Discord
- เหมาะสำหรับการสร้างชุมชนบนสื่อสังคมมากกว่าการสื่อสารภายในทีม
- การเข้าถึงประวัติการส่งข้อความอาจทำได้ยาก
ราคา Discord
- ฟรี
- ไนโตร เบสิค: $2.99 ต่อเดือน
- ไนโตร คลาสสิก: $4.99 ต่อเดือน
- การเพิ่มประสิทธิภาพเซิร์ฟเวอร์: $4. 99 ต่อเดือน
- ไนโตร: $9.99 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวใน Discord
- G2: ไม่มีให้บริการ
- Capterra: 4. 7/5 (240 รีวิว)
9. ชานตี
Chanty เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของทีมที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน คุณสามารถส่งข้อความและไฟล์ได้ทันที มอบหมายงานจากข้อความใดก็ได้ สร้างงานใหม่ และกำหนดลำดับความสำคัญของงาน เพื่อให้สมาชิกในทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
คุณยังสามารถสร้างช่องทางต่างๆ สำหรับงานเฉพาะและออกแบบขั้นตอนการทำงานเพื่อทำให้สำเร็จได้อีกด้วย นอกจากนี้ Chanty ยังรองรับการแชร์หน้าจอแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน คุณสามารถใช้เพื่อลดความยุ่งเหยิงของอีเมลและส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Chanty
- ค้นหาสมาชิกทีมค้นหาได้อย่างง่ายดายเพื่อเข้าถึงประวัติการสื่อสาร
- ปักหมุดข้อความสำคัญและเปลี่ยนชื่อการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้อย่างง่ายดาย
- แชร์เนื้อหาโซเชียลมีเดียอย่างไร้รอยต่อ
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยมุมมองกระดานคัมบัง
- จัดระเบียบ มอบหมาย และติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในแพลตฟอร์มด้วยฟีเจอร์การจัดการงานในตัวของ Chanty
ข้อจำกัดของเพลงชานตี้
- การสนับสนุนลูกค้าอาจล่าช้า
- มีการผสานรวมแอปที่จำกัด
ราคาของ Chanty
- ฟรี
- ธุรกิจ: 3 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของชานตี
- G2: 4. 5/5 (41 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (34 รีวิว)
10. สแล็ก
Slack เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสื่อสารและการจัดการงานสำหรับทีมที่ได้รับความนิยมในองค์กรทุกขนาด โดยให้บริการเครื่องมือการส่งข้อความอัจฉริยะและการแชร์ไฟล์ รวมถึงรองรับการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหลากหลายประเภท
คุณสามารถใช้ช่องทางและหัวข้อสนทนาที่ปรับแต่งได้ของ Slack เพื่อจัดระเบียบการสนทนาของทีม นอกจากนี้ คุณยังสามารถสื่อสารกับผู้ขายหรือเอเจนซี่ได้อย่างง่ายดายโดยเชิญพวกเขาเข้าร่วมการสนทนาเฉพาะผ่าน Slack Connect
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- จัดระเบียบการสนทนาสำหรับโครงการหรือแผนกเฉพาะโดยใช้ช่องทางใน Slack ซึ่งทำหน้าที่เป็นพื้นที่เฉพาะ
- ใช้ฟีเจอร์Huddle ของ Slackภายในช่องเพื่อสื่อสารผ่านการโทรด้วยเสียงหรือวิดีโอและแชร์หน้าจอ
- เชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับเครื่องมือและซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ผ่านการผสานแอปอย่างกว้างขวาง รองรับแพลตฟอร์มเช่น Google Drive, Zoom, Loom, Google Calendar, Microsoft Teams, และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Slack
- ภายใต้แผนฟรี ข้อความ ไฟล์ และการสนทนาที่เก่ากว่า 90 วันจะถูกซ่อนโดยอัตโนมัติ
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- ฟรี
- ข้อดี: $8.75 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ+: 15 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง
Slack AI มีให้บริการในราคาที่กำหนดเองเพิ่มเติมจากแต่ละแผน
คะแนนและรีวิวของ Slack
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 32,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (23,000+ รีวิว)
เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในทีมด้วย ClickUp
หากคุณติดอยู่กับ Pumble และไม่เห็นการสื่อสารแบบร่วมมือที่คุณคาดหวังไว้ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้ว! ใช้ ClickUp หนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ Pumble สำหรับการส่งข้อความทีมแบบทันที การทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อและการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้ประโยชน์จากความสามารถในการแชทแบบเรียลไทม์, ความคิดเห็น, และการแชร์เอกสารใน ClickUp เพื่อเชื่อมต่ออย่างต่อเนื่องกับเพื่อนร่วมงานและเพื่อน, ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น, และสื่อสารได้ดีขึ้น.
ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการทำงานของทีมด้วยแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันที่ครบวงจร!