เราได้ทดสอบทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับของ MatterMost ในปี 2025

ในปี 2016 ข่าวได้ถูกเปิดเผยว่า Uber ได้เปลี่ยนจาก Slack—แพลตฟอร์มการสื่อสารที่เติบโตเร็วที่สุดสำหรับธุรกิจ—มาเป็น Mattermost ซึ่งเป็นผู้แข่งขันที่ไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนักในวงการนี้
เหตุผล? Slack ไม่มีโครงสร้างความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับทีมเทคนิคที่มีความต้องการการดำเนินงานที่ซับซ้อน. ดังนั้น Uber จึงตัดสินใจสร้างเครื่องมือสื่อสารภายในของตัวเองร่วมกับ MatterMost.
แน่นอนว่าในขณะนั้นไม่มีเครื่องมือสื่อสารและการทำงานร่วมกันในระดับองค์กรมากนัก และยักษ์ใหญ่ในวงการเรียกรถโดยสารต้องการเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมที่มีความ 'ปลอดภัย' มากขึ้นสำหรับทีมเทคนิคของพวกเขา
ดังนั้น Mattermost จึงได้รับความสนใจและกลายเป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารที่ได้รับความนิยมสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่
แต่ในอีกห้าปีต่อมา เครื่องมืออย่าง Slack และ Microsoft Teams ได้เพิ่มคุณสมบัติด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวที่แข็งแกร่ง สถานการณ์กลับตาลปัตร และ Uber ได้นำพนักงานทั้งหมด 38,000 คนกลับมาใช้ Slack อีกครั้ง (แหล่งที่มา)
แม้ว่า MatterMost ยังคงเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมสำหรับทีมที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย แต่ก็มีเครื่องมืออื่น ๆ มากมายที่เข้ามาแย่งส่วนแบ่งในตลาดไปบ้างแล้ว
ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจทางเลือกยอดนิยมสำหรับ MatterMost โดยเน้นที่ฟีเจอร์การสื่อสารที่ครอบคลุมและมาตรการรักษาความปลอดภัยระดับองค์กร สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเลือกเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่งซึ่งทีมของคุณสมควรได้รับ
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์สำหรับการร่วมมือที่ปลอดภัย?
การเลือกเครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์สำหรับทีมของคุณไม่ควรเป็นเรื่องยาก ในความเป็นจริงแล้ว มีสามสิ่งหลักที่ควรพิจารณา: คุณสมบัติด้านการสื่อสาร, การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย, และการสนับสนุนการผสานรวม
คุณควรพิจารณาปัจจัยเพิ่มเติมเหล่านี้ด้วย:
- ตัวเลือกการสื่อสารหลายรูปแบบ: ตรวจสอบว่าแอปนี้รองรับการทำงานร่วมกันของทีมทั้งแบบอะซิงโครนัสและแบบเรียลไทม์หรือไม่ ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น กระทู้สนทนา การโทรด้วยเสียงและวิดีโอ กระดานไวท์บอร์ด และอื่นๆ
- การเข้ารหัสแบบครบวงจร: แอปต้องปกป้องข้อมูลของคุณและรับประกันว่าข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและเป็นความลับทั้งหมดจะยังคงเป็นส่วนตัวและปลอดภัย
- ระดับการเข้าถึง: มอบอำนาจให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ และลดความเสี่ยงจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและการใช้ข้อมูลในทางที่ผิด
- การยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย: เพิ่มความแข็งแกร่งด้านความปลอดภัยด้วยขั้นตอนการตรวจสอบผู้ใช้เพิ่มเติมอีกชั้นหนึ่ง และป้องกันการพยายามเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต แม้ในกรณีที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบถูกบุกรุกหรือรั่วไหล
- ความสามารถในการผสานรวม: อำนวยความสะดวกในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานด้วยการผสานรวมสำหรับเครื่องมือแชร์ไฟล์, การจัดการงาน,และการทำงานร่วมกันในโครงการ
ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าควรค้นหาคุณสมบัติใดเมื่อเลือกเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันในทีมที่มีความปลอดภัยและหลากหลายพอ ๆ กัน มาดูทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ MatterMost กัน
ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อย่างสำหรับ MatterMost
นี่คือรายชื่อแอปสำหรับการทำงานร่วมกันของทีม 10 อันดับแรกของเราที่มีความปลอดภัยและใช้งานง่ายไม่แพ้ MatterMost แต่มาพร้อมกับฟีเจอร์และฟังก์ชันเพิ่มเติม
1. ClickUp – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและการทำงานร่วมกัน
ClickUpคือแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันในที่เดียวที่รวมทุกฟังก์ชันไว้ในที่เดียว ให้บริการการสื่อสารทีมที่แข็งแกร่ง การจัดการโครงการ และการจัดการเอกสาร—ทั้งหมดในที่เดียว!
เครื่องมือสื่อสารทีมแบบองค์รวม ClickUp มอบตัวเลือกการร่วมมือแบบเรียลไทม์และแบบไม่พร้อมกันพร้อมคุณสมบัติที่หลากหลายตั้งแต่มุมมองแชท ClickUp Chatและการผสานอีเมลในตัว ไปจนถึงการบันทึกวิดีโอด้วยClip in ClickUp,กระดานไวท์บอร์ด ClickUp Whiteboards และแผนผังความคิด ClickUp Mind Maps
ไม่เพียงเท่านั้น ทีมของคุณยังสามารถร่วมมือกันในโครงการและเอกสารที่แชร์ผ่านความคิดเห็นและการแชทได้อีกด้วย ผู้ใช้สามารถแก้ไขเอกสารร่วมกับเพื่อนร่วมทีมได้และยังสามารถส่งอีเมลจากภายในแอปได้อีกด้วย
เหนือสิ่งอื่นใดClickUp AIช่วยให้การร่างข้อความ การแก้ไขเอกสาร และการสรุปการประชุมเป็นเรื่องง่าย และส่วนที่ดีที่สุดคือ คุณสามารถทำทั้งหมดนี้ได้จากพื้นที่ทำงานเดียวใน ClickUp โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปงานหรือเครื่องมือสื่อสารหลายตัว
หากคุณต้องการเครื่องมือที่จะช่วยให้การจัดการและติดตามโครงการข้ามสายงานเป็นเรื่องง่าย ลองพิจารณาแม่แบบโครงการข้ามสายงานของ ClickUp
คุณสามารถใช้มันเพื่อจัดระเบียบโครงการให้เป็นแผนกต่าง ๆ ได้เพื่อให้มองเห็นได้ดีขึ้น สำหรับการติดตามความคืบหน้า คุณสามารถแบ่งงานออกเป็น 5 สถานะได้แก่ ต้องทำ, ติดขัด, กำลังทำ, เสร็จแล้ว, และถูกบล็อก อัปเดตสถานะตามความคืบหน้าของงานเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนทราบสถานะของโครงการเหมือนกัน
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยแผนภูมิแกนต์และมุมมอง Burndown เพื่อช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน โดยรวมแล้ว เทมเพลตนี้ช่วยให้การทำงานร่วมกันระหว่างแผนกต่างๆ ภายในองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ระดมความคิดแบบเรียลไทม์: ใช้ไวท์บอร์ดและแผนผังความคิดเพื่อแสดงภาพไอเดียและแนวคิด พร้อมทั้งทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์
- ให้ข้อเสนอแนะตามบริบท: ให้ความคิดเห็นในเอกสารและงานเพื่อให้คำแนะนำและทำให้แน่ใจว่าข้อเสนอแนะทั้งหมดมีความเกี่ยวข้อง
- อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันแบบไม่พร้อมกัน: สร้างห้องแชทกลุ่มกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก แชร์วิดีโอคลิป และอื่นๆ เพื่อการสื่อสารที่ง่ายดายข้ามเขตเวลา
- ทำงานร่วมกับ AI อย่างชาญฉลาด: ร่างอีเมล, สรุปความคิดเห็นในหัวข้อ, และค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วด้วย ClickUp AI
- ผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีอื่น ๆ ของคุณ: เชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมือการตลาดหรือการพัฒนาอื่น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดได้รับการอัปเดตและสอดคล้องกัน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ยังไม่มีฟีเจอร์แชร์หน้าจอหรือวิดีโอคอลในตัว
- กลุ่มช่องไม่สามารถใช้งานได้ในตอนนี้
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI: พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
2. Slack – เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารในทีม
Slack เป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันบนคลาวด์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารของทีม เปิดตัวในปี 2013 และถูกซื้อกิจการโดย Salesforce ในปี 2020 แพลตฟอร์มนี้เป็นที่รู้จักกันดีในด้านฟีเจอร์การส่งข้อความแบบเรียลไทม์ (ข้อความส่วนตัว, การสนทนาแบบเป็นหัวข้อ, การโทรผ่านวิดีโอ) และการผสานการทำงานกับระบบอื่น ๆ อย่างครอบคลุม
Slack ช่วยให้การสื่อสารง่ายขึ้นผ่านช่องทางเฉพาะสำหรับทีมและโครงการของคุณที่มีสมาชิกหลายคน คุณสมบัตินี้และคุณสมบัติอื่น ๆ เช่น การส่งข้อความโดยตรง, ตัวบ่งชี้การพิมพ์, และการโทรเสียง/วิดีโอ ช่วยส่งเสริมการโต้ตอบแบบเรียลไทม์
Slack ยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือของบุคคลที่สามหลากหลายประเภท ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งการแจ้งเตือนและสร้างกระบวนการทำงานที่สอดคล้องกันมากยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- สื่อสารกับหลายคนในพื้นที่เฉพาะสำหรับทีมและโครงการด้วยช่องทาง
- ส่งเสริมการสื่อสารแบบเรียลไทม์ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ข้อความส่วนตัว, ตัวบ่งชี้การพิมพ์, และการโทรด้วยเสียง/วิดีโอ
- สร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพด้วยการผสาน Slack เข้ากับเครื่องมือของบุคคลที่สามอื่น ๆ
- ปรับแต่งการแจ้งเตือนตามการกล่าวถึง คำสำคัญ และกิจกรรมในช่องทาง เพื่อลดการรบกวน
- รองรับการเชื่อมต่อกับแอปหลายตัว เช่น Dropbox และ Zapier
ข้อจำกัดของ Slack
- มันอาจพิสูจน์ได้ว่ามีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับทีมขนาดเล็ก
- การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางยังไม่พร้อมใช้งานบน Slack
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- ฟรี
- ข้อดี: $8.75 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ+: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Slack
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 32,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (23,000+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Slack เหล่านี้!
3. Element – เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารทีมแบบกระจายศูนย์
Element ซึ่งเดิมรู้จักในชื่อ Riot.im เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารที่ปลอดภัยและโอเพนซอร์สที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของเมทริกซ์ พัฒนาโดยมูลนิธิ Matrix.org ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจที่กว้างขึ้นของ Matrix ในการสร้างมาตรฐานเปิดสำหรับการส่งข้อความที่ปลอดภัย สามารถทำงานร่วมกันได้ และกระจายศูนย์
แพลตฟอร์มรองรับการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง และให้บริการฟีเจอร์การสื่อสารแบบเรียลไทม์ การแชร์ไฟล์ และการทำงานร่วมกันหลากหลายรูปแบบ ผู้ใช้ได้รับการปกป้องข้อมูลอย่างปลอดภัยผ่านการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางทั้งสำหรับการใช้งานบนคลาวด์และภายในองค์กร
แพลตฟอร์มนี้ยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังมีการโทรเสียงและวิดีโอแบบไม่จำกัด และคุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณด้วยสะพานเชื่อมต่อ, บอท, และวิดเจ็ตหลายตัว
อย่างไรก็ตาม แอปพลิเคชันมือถือมีขนาดใหญ่และใช้งานยาก และเครื่องมือนี้มีตัวเลือกการผสานรวมน้อยกว่า ClickUp, Slack และเครื่องมืออื่น ๆ ในรายการนี้
คุณสมบัติเด่นขององค์ประกอบ
- รับประกันความร่วมมือที่ปลอดภัยระหว่างลูกค้าและการปกป้องข้อมูลด้วยการเข้ารหัสแบบครบวงจร
- รับการสนับสนุนสำหรับการประมวลผลแบบคลาวด์และการติดตั้งในสถานที่
- อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยการโทรเสียงและวิดีโอไม่จำกัด
- ใช้สะพาน, บอท, และวิดเจ็ตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
ข้อจำกัดขององค์ประกอบ
- ผู้ใช้บางรายพบว่าฟีเจอร์กระทู้ใช้งานยากและไม่สะดวก
- แอปพลิเคชันมือถืออาจใช้พื้นที่จัดเก็บมากหากคุณแชร์ไฟล์จำนวนมาก
- ตัวเลือกการผสานรวมน้อยกว่า
การกำหนดราคาองค์ประกอบ
- เริ่มต้น: ฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 200 คน
- ธุรกิจ: 5 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: 10 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- อธิปไตย: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวขององค์ประกอบ
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
4. Pidgin – เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารทีมแบบโอเพนซอร์ส
หนึ่งในเครื่องมือสื่อสารแบบโอเพนซอร์สที่เก่าแก่ที่สุด Pidgin (เดิมชื่อ Gaim) เป็นแพลตฟอร์มการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที (IM) และการทำงานร่วมกันที่พื้นฐาน ฟรีและปราศจากโฆษณา โค้ดของแพลตฟอร์มนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ GNU General Public License ซึ่งหมายความว่าองค์กรต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนแพลตฟอร์มตามความต้องการได้
แต่มีข้อแม้—เนื่องจากใช้งานได้ฟรี คุณต้องเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงของคุณบนแพลตฟอร์มเพื่อให้ทุกคนในชุมชนได้รับประโยชน์
แม้ว่าคุณสามารถปรับแต่งเครื่องมือให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ดี แต่มันไม่ใช่แพลตฟอร์มที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมใหญ่ที่มีความต้องการซับซ้อน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pidgin
- เป็นเจ้าของข้อมูลของคุณทั้งหมด เนื่องจาก Pidgin เป็นซอฟต์แวร์ที่โฮสต์เองและโอเพนซอร์ส
- ปรับแต่งเครื่องมือให้เหมาะกับภาษาแรกของคุณด้วยการรองรับมากกว่า 80 ภาษา
- ทำงานร่วมกับโปรโตคอลยอดนิยม เช่น AIM, ICQ, MSN Messenger และ Yahoo
- เพิ่มหลายบัญชีในแอปเดียว
- จัดระเบียบการสนทนาทั้งหมดของคุณให้เป็นระเบียบในแท็บ เพื่อให้คุณสามารถสลับไปมาระหว่างการสนทนาต่างๆ ได้อย่างสะดวก
ข้อจำกัดของพิดจิน
- คุณต้องสร้างเครื่องมือของคุณเอง เนื่องจากโดยปกติจะมีเพียงโค้ดพื้นฐานเท่านั้นที่พร้อมใช้งาน
- ต้องมีความรู้ทางเทคนิคอย่างมากในการติดตั้งและบำรุงรักษาแพลตฟอร์ม
ราคาของ Pidgin
- ใช้ฟรี
คะแนนและรีวิวของพิดจิน
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
5. Microsoft 365 – เหมาะที่สุดสำหรับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบบูรณาการ
เดิมทีรู้จักในชื่อ Office 365, Microsoft 365 เป็นชุดแอปพลิเคชันพื้นที่ทำงานบนคลาวด์ที่มีชื่อเสียงจาก Microsoft พื้นที่ทำงานนี้รวมถึงเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันในทีมที่เรียกว่า Microsoft Teams
MS Teams ได้กลายเป็นศูนย์กลางสำหรับการทำงานเป็นทีม โดยมีช่องทางสำหรับจัดระเบียบการสนทนาตามหัวข้อและ DM สำหรับการสื่อสารแบบตัวต่อตัว นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันต่างๆ ของ Microsoft และของบุคคลที่สามมอบสภาพแวดล้อมการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของทีมที่เป็นหนึ่งเดียว
พื้นที่ทำงานมีความปลอดภัยสูง: ด้วยการยืนยันตัวตนหลายขั้นตอน การเข้ารหัสข้อมูล และการป้องกันภัยคุกคามขั้นสูง ซอฟต์แวร์นี้รับประกันว่าข้อมูลของคุณจะได้รับการปกป้องและรักษาความปลอดภัยตลอดเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft 365
- อำนวยความสะดวกในการสื่อสารแบบเรียลไทม์ผ่านช่องทางต่างๆ การแชท และการประชุมทางวิดีโอ
- ให้ข้อมูลไหลลื่นอย่างต่อเนื่องโดยการผสานรวมชุดแอปพลิเคชัน Microsoft 365 ทั้งหมด
- ประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการและแอปพลิเคชันที่ปรับแต่งตามความต้องการ
ข้อจำกัดของ Microsoft 365
- ให้ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
- ผู้ใช้บางรายพบว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) มีความเทอะทะและไม่เป็นธรรมชาติ เนื่องจากจำกัดการใช้งานให้อยู่ภายในระบบนิเวศของ Microsoft เท่านั้น
- เครื่องมือนี้ไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับ MacOS
ราคาของ Microsoft 365
- ธุรกิจพื้นฐาน: $6/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- มาตรฐานธุรกิจ: $12.50/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ธุรกิจพรีเมียม: $22/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- แอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจ: $8.25 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับ Microsoft 365
- G2: 4. 6/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (14,500+ รีวิว)
6. Jitsi – เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอที่ปลอดภัย
Jitsi เป็นแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอแบบโอเพนซอร์สที่ได้รับความนิยม ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การเป็นเจ้าของได้เปลี่ยนจาก Blue Jimp ไปยัง Atlassian และในที่สุดก็มาเป็น 8×8 ในปี 2018 แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ แต่ยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์โอเพนซอร์สที่มุ่งมั่นในการกระจายอำนาจการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต
Jitsi มีผลิตภัณฑ์หลักสองตัว ได้แก่ VideoBridge และ Meet ซึ่งรองรับ WebRTC และมีคุณสมบัติการประชุมทางวิดีโอ เช่น การโทรด้วยวิดีโอ การแชร์หน้าจอ การถ่ายทอดสดพร้อมกัน และอื่นๆ อีกมากมาย
อย่างไรก็ตาม Jitsi ไม่มีเครื่องมือสื่อสารแบบข้อความ ทำให้เป็นอุปสรรคสำหรับทีมส่วนใหญ่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jitsi
- จัดการประชุมทีมอย่างปลอดภัย และโทรศัพท์กับลูกค้าด้วยคุณสมบัติเช่นการประชุมทางเสียง/วิดีโอ, การแชร์หน้าจอ, และอื่น ๆ
- เพิ่มชั้นความปลอดภัยเพิ่มเติมด้วยการตั้งรหัสผ่านสำหรับห้องประชุมออนไลน์ของคุณ
- ฝัง Jitsi ลงในเว็บไซต์หรือแอปมือถือของคุณเพื่อรองรับการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของ Jitsi
- ผู้ใช้รายงานว่ามีความยากในการเรียนรู้ที่สูง
- การผสานรวมที่จำกัด
- ไม่มีฟังก์ชันการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีในตัว
ราคาของ Jitsi
- ใช้ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Jitsi
- G2: 4. 3/5 (161 รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (78 รีวิว)
7. Webex – เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอระดับองค์กร
Webex โดย Cisco เป็นแพลตฟอร์มชั้นนำสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเสมือนจริง พร้อมด้วยโซลูชันการส่งข้อความและการประชุมทางวิดีโอที่หลากหลาย มีคุณสมบัติและเครื่องมือหลักแปดประการ ได้แก่ การโทร การส่งข้อความ การสัมมนาผ่านเว็บ งานกิจกรรม การประชุม การสำรวจความคิดเห็น การเขียนบนกระดานไวท์บอร์ด และการส่งข้อความวิดีโอ
ส่วนที่ดีที่สุดคือทั้งหมดนี้ขับเคลื่อนด้วยโมเดล AI ที่มีความสามารถ ความสามารถเหล่านี้ทำให้ Webex เป็นหนึ่งในเครื่องมือการทำงานร่วมกันในที่ทำงานที่ครอบคลุมที่สุด ซึ่งตอบโจทย์ความท้าทายของสถานที่ทำงานระยะไกลและแบบผสมผสาน
อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติด้านความปลอดภัยหลักของมันมีให้เฉพาะในแผนระดับสูงเท่านั้น ดังนั้นอาจไม่เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็ก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Webex
- กำหนดการประชุมได้โดยตรงจากช่องทางและกลุ่มที่ใช้ร่วมกันของคุณ
- จัดการประชุมที่ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าถึงได้พร้อมคำบรรยายอัตโนมัติและการแปลภาษา, การกำจัดเสียงรบกวน และการปรับเสียงให้เหมาะสม
- เพิ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและแขกไปยังพื้นที่ทำงาน Webex ของคุณด้วยเพียงที่อยู่อีเมลของพวกเขา
ข้อจำกัดของ Webex
- อาจพิสูจน์ได้ว่ามีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับทีมขนาดใหญ่
- ความปลอดภัยระดับองค์กรมีให้บริการเฉพาะในแผนที่สูงกว่าเท่านั้น
ราคาของ Webex
- ฟรี
- Webex Starter: $14.50 ต่อผู้ใช้/เดือน
- Webex Business: 20 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
- Webex Enterprise: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Webex
- G2: 4. 3/5 (15,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 6,800 รายการ)
8. Rocket.Chat – เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารทีมที่โฮสต์เอง
ทางเลือกชั้นนำสำหรับ MatterMost, Rocket. Chat กำหนดตัวเองว่าเป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันของทีมสำหรับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว ด้วยผู้สนับสนุนมากกว่า 1,500 คนจากทั่วโลก Rocket. Chat เป็นองค์กรโอเพ่นซอร์สที่มุ่งช่วยให้บริษัทต่างๆปรับปรุงการสื่อสารภายในทีมให้มีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลหรือความเป็นส่วนตัว
Rocket. Chat ให้บริการการสื่อสารแบบเรียลไทม์และระบบประชุมทางวิดีโอ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับที่ทำงานระยะไกลและแบบผสมผสาน แพลตฟอร์มนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันสื่อสารอื่น ๆ เช่น WhatsApp, Instagram, และ Telegram ได้ ทำให้องค์กรสามารถรวมการสื่อสารทั้งหมดไว้ในที่เดียวได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rocket. Chat
- ร่วมมือกับสมาชิกในทีมและลูกค้าภายนอกได้จากที่เดียวโดยการผสานรวมกับแอปส่งข้อความอื่นๆ
- ใช้ช่องทางเพื่อแบ่งกลุ่มการสนทนาตามหัวข้อ, โครงการ, และอื่น ๆ
- ใช้ประโยชน์จากการประชุมผ่านวิดีโอเพื่อส่งเสริมการสื่อสารแบบเรียลไทม์และการสร้างทีม
- ตรวจสอบข้อความและการสนทนาทั้งหมดเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลและการใช้ข้อมูลในทางที่ผิด
ข้อจำกัดของ Rocket.Chat
- การสนับสนุนทางเทคนิคอาจล่าช้าเนื่องจากเป็นองค์กรแบบโอเพนซอร์ส
- มันซับซ้อนในการตั้งค่า และการโฮสต์เองต้องการความรู้ทางเทคนิคมาก
- ผู้ใช้บางรายพบว่าแอป iOS ใช้งานยาก
ราคาของ Rocket.Chat
- เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: $4.60 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Rocket. การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (รีวิว 320+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 140 รายการ)
9. Google Workspace – เหมาะที่สุดสำหรับเครื่องมือการทำงานร่วมกันบนคลาวด์
อันนี้ไม่ต้องแนะนำตัวเลย!
Google Workspace ซึ่งเดิมรู้จักในชื่อ G Suite เป็นชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบนคลาวด์ที่พัฒนาโดย Google เปิดตัวครั้งแรกในปี 2006 พร้อมบริการเริ่มต้นอย่าง Gmail และ Google Calendar ปัจจุบัน Google Workspace ประกอบด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่นGoogle Drive, Docs, Sheets, Slides และอื่นๆ อีกมากมาย
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา Google Workspace ได้กลายเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและใหญ่. แอปพลิเคชันสำหรับการทำงานเป็นทีมที่ได้รับความนิยมสองตัวใน Google Workspace ได้แก่ Chat (สำหรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์) และ Meet (สำหรับการประชุมทางวิดีโอ).
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Workspace
- ทำงานพร้อมกันและให้ข้อเสนอแนะทันทีด้วยฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บน Google Docs, Sheets และ Slides
- อำนวยความสะดวกในการสื่อสารแบบเรียลไทม์ระหว่างเพื่อนร่วมทีมด้วยการประชุมเสมือนจริง
- เปิดโอกาสให้ทีมของคุณสามารถสื่อสารกันได้อย่างต่อเนื่องด้วยฟีเจอร์การส่งข้อความทันทีของ Google Chat เช่น ข้อความส่วนตัว พื้นที่ร่วมกัน และอื่น ๆ อีกมากมาย
ข้อจำกัดของ Google Workspace
- องค์กรมีการควบคุมข้อมูลของตนอย่างจำกัด
- ตัวเลือกการร่วมมืออาจมีจำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
ราคาของ Google Workspace
- ฟรี
- ธุรกิจเริ่มต้น: $7. 20/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: $14.40/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิสิเนส พลัส: $21.60 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจองค์กร: แบบกำหนดเอง
คะแนนและรีวิว Google Workspace
- G2: 4. 6 (42,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (15,000+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Google Workspace เหล่านี้!
10. Flock – เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันในทีม
Flock เป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันออนไลน์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานข้ามสายงาน และมาพร้อมกับฟีเจอร์การส่งข้อความ การประชุมทางวิดีโอ และแม้แต่การจัดการโครงการในตัว
คุณสมบัติหลักประกอบด้วย การส่งข้อความแบบเรียลไทม์, การประชุมทางวิดีโอ, บันทึกเสียง,และรายการสิ่งที่ต้องทำ. นอกจากนี้ยังรองรับการควบคุมผู้ใช้ขั้นสูง, การเข้าสู่ระบบครั้งเดียว, และนโยบายการเก็บรักษาไฟล์ที่สามารถปรับแต่งได้.
คุณสมบัติเด่นของ Flock
- ใช้แบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมทีมและตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น
- สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำร่วมกันเพื่อทำงานร่วมกับทีมของคุณในภารกิจและโครงการต่างๆ
- ลบข้อความและไฟล์ทั้งหมดโดยอัตโนมัติหลังจากช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลระดับโลก
- บันทึกบันทึกช่วยจำและส่งข้อความเสียงเพื่อสื่อสารข้อความของคุณไปยังสมาชิกทีมคนอื่นๆ อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของฝูง
- แผนฟรีอนุญาตให้ใช้ได้เพียง 20 ผู้ใช้, 10 ช่องทาง, และไม่มีการโทรกลุ่มหรือการแชร์หน้าจอ
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
การกำหนดราคาแบบกลุ่ม
- เริ่มต้น: ฟรี (สำหรับผู้ใช้สูงสุด 20 คน)
- ข้อดี: $4.5 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของฝูงชน
- G2: 4. 4/5 (240+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 320 รายการ)
สรุป: สิ่งที่ควรพิจารณาอย่างรอบด้าน
แม้ว่าไม่มีซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันของทีมใดที่สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะของทุกทีมได้ แต่เราขอแนะนำให้เลือกเครื่องมือที่มีตัวเลือกการทำงานร่วมกันหลากหลายวิธี ด้วยวิธีนี้ ทีมของคุณจะไม่รู้สึกถูกจำกัด
เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันในทีมที่สมบูรณ์แบบควรมีตัวเลือกการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และแบบอะซิงโครนัส มาตรการรักษาความปลอดภัยระดับสูง และการสนับสนุนลูกค้าที่ดี ClickUp ทำได้ทั้งหมดนี้พร้อมทั้งมีการฝึกอบรมและให้การสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันสำหรับผู้ใช้ทุกคน รวมถึงผู้ที่ใช้แผนฟรีด้วย
ดังนั้นลองใช้ ClickUp ดูได้เลย ?
ลงทะเบียนฟรีและดูว่าทำไม ClickUp จึงเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ MatterMost