การสื่อสารแนวทแยงอย่างเชี่ยวชาญเพื่อการร่วมมือในที่ทำงาน

คุณเชื่อว่าการก้าวข้ามอุปสรรคระหว่างแผนกสามารถจุดประกายนวัตกรรมได้หรือไม่? ถ้าใช่ คุณไม่ได้คิดเพียงคนเดียว
หลายคนในพวกเราคิดว่าพนักงานควรจะสามารถสื่อสารกันได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการอนุมัติหลายชั้น สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะชั้นเหล่านี้ทำให้กระบวนการยืดเยื้อและเกิดความล่าช้าในการสื่อสารทางธุรกิจ ซึ่งส่งผลต่อการเติบโตในหลายด้าน
ข่าวดีก็คือมีวิธีแก้ไขปัญหานี้อย่างง่าย นั่นคือการสื่อสารแบบทแยงมุม ด้วยกลยุทธ์ที่เหมาะสมคุณสามารถนำแผนการสื่อสารนี้ไปใช้ได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าองค์กรของคุณจะมีขนาดและความซับซ้อนเพียงใดก็ตาม
เช่นเคย เราพร้อมที่จะอธิบายเรื่องนี้ให้คุณเข้าใจ มาทำความเข้าใจว่าการสื่อสารแบบทแยงมุมคืออะไร และสำรวจประโยชน์ ความท้าทายและกลยุทธ์ในการปรับปรุงการสื่อสารในที่ทำงาน
การสื่อสารแบบทแยงมุมคืออะไร?
การสื่อสารแบบทแยงหรือข้ามสายงานเชื่อมโยงบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์เชิงลำดับชั้นโดยตรง แต่สังกัดอยู่ในระดับชั้น แผนก หรือทีมที่แตกต่างกัน
ต่างจากการสื่อสารประเภทอื่น ๆ การสื่อสารแบบทแยงมุมช่วยขจัดอุปสรรคระหว่างแผนกและระดับต่าง ๆ ทำให้การสื่อสารข้ามสายงานเป็นไปได้ง่ายขึ้น ซึ่งนำมาซึ่งประโยชน์ของการทำงานร่วมกันเป็นทีม สภาพแวดล้อมการทำงานที่ยืดหยุ่น และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
นี่คือตัวอย่างของการสื่อสารแบบทแยงมุม:
- ทีมสนับสนุนลูกค้าปรึกษากับหัวหน้าทีมพัฒนาเพื่อกำหนดความพร้อมใช้งานของคุณสมบัติที่กำลังจะมาถึงซึ่งลูกค้าได้ร้องขอ
- นักเขียนคำโฆษณาสัมภาษณ์วิศวกรเพื่อรับข้อมูลเชิงเทคนิคสำหรับการสร้างคู่มือผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุม
- ผู้นำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำงานร่วมกับตัวแทนฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจความต้องการและปัญหาของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น
- ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลและรองประธานฝ่ายขายร่วมมือกันกำหนดข้อกำหนดและคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งใหม่ในทีมขาย
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดขอคำแนะนำจากผู้จัดการฝ่ายการเงินเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณสำหรับแคมเปญที่จะมาถึง
ประโยชน์ของการนำการสื่อสารแบบทแยงมาใช้ในทีมของคุณ
จากข้อมูลข้างต้น คุณอาจเดาประโยชน์บางประการของการสื่อสารแบบทแยงมุมได้แล้ว มาดูรายการทั้งหมดกัน
การทำงานร่วมกันอย่างง่ายดาย
หากพนักงานสามารถร่วมมือและมอบหมายงานให้กันและกันโดยตรงได้ล่ะ? ช่องทางการสื่อสารแบบทแยงมุมสามารถช่วยในเรื่องนี้ได้ มันช่วยลดความจำเป็นในการใช้ช่องทางการสื่อสารที่ยาวกว่า ไม่ตรง และซับซ้อน ทำให้การร่วมมือและการตัดสินใจระหว่างแผนกต่าง ๆ รวดเร็วขึ้น
การเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
การสื่อสารแบบทแยงมุมช่วยให้ข้อมูลและข่าวสารสามารถเคลื่อนที่ได้โดยไม่มีอุปสรรคหรือสิ่งรบกวนใด ๆ
สมมติว่าวิศวกรซอฟต์แวร์กำลังทำงานเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เข้าใจถึงจุดที่ลูกค้าประสบปัญหาและพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง พวกเขาจำเป็นต้องรู้ว่าลูกค้าโต้ตอบกับผลิตภัณฑ์อย่างไร นี่คือจุดที่บุคคลจากแผนกการตลาดที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องสามารถช่วยได้
หากไม่มีการสนับสนุนการสื่อสารแบบทแยงมุม กระบวนการจะต้องเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย ซึ่งนำไปสู่การเกิดคอขวดที่ไม่จำเป็น ความไม่มีประสิทธิภาพ และความล่าช้า
การมีส่วนร่วมของพนักงานที่ดีขึ้นและความพึงพอใจในงาน
เมื่อคุณส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้าง ทุกคนจะมีความมั่นใจในการทำงานของตนอย่างมีประสิทธิภาพ
พวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้โดยไม่ลังเล ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมกับงานประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพิ่มความพึงพอใจ เมื่ออุปสรรคทางการสื่อสารลดน้อยลง ทั้งผู้นำและพนักงานต่างรู้สึกมีอำนาจในการทำงาน
การสื่อสารแบบทแยงมุมยังมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการนำแบบแนวนอน. ในภาวะผู้นำแบบแนวนอน พนักงานทุกคนมีเสียงที่กระตือรือร้น และสามารถมีส่วนร่วมในภารกิจใด ๆ ในองค์กรได้.
โอกาสที่น้อยลงในการตีความข้อมูลผิดพลาด
ยิ่งข้อความต้องผ่านหลายชั้นมากเท่าไร โอกาสที่จะถูกตีความผิดก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น การสื่อสารแบบทแยงมุมเป็นการสื่อสารโดยตรงและไม่เกี่ยวข้องกับตัวกรองที่ไม่จำเป็น
ด้วยเหตุนี้ จึงมีความเป็นไปได้สูงที่ผู้รับจะได้รับข้อความในรูปแบบเดิม
ข้อควรระวังเพียงอย่างเดียวคือ ทุกคนควรใช้เครื่องมือสื่อสารเดียวกันเพื่อให้ข้อมูลไม่สูญหายระหว่างกระบวนการ ตัวอย่างเช่น หากคนหนึ่งใช้การสื่อสารทางอีเมล และอีกคนชอบการประชุมผ่านวิดีโอ ข้อความอาจสูญหายระหว่างการแปล
ทุกองค์กรควรมีเครื่องมือสื่อสารโดยตรงที่ใช้ร่วมกันอย่างน้อยหนึ่งอย่าง ที่พนักงานทุกคนใช้เป็นประจำและเชื่อถือได้
การทำงานเป็นทีมที่ดีขึ้น
ทีมที่สื่อสารอย่างถูกต้อง ทำงานอย่างถูกต้อง และร่วมมือกับทีมอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี จะทำงานได้ดีที่สุด
การสื่อสารที่ดีคือกุญแจสู่ผลลัพธ์ที่ดี—มันนำไปสู่การประสานงานที่ดีขึ้นระหว่างพนักงานและทีม ซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด—การสื่อสารที่ดีขึ้นระหว่างทีมยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานอีกด้วย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานและวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกันและสุขภาพที่ดี
ความท้าทายที่เผชิญในการสื่อสารแบบทแยงมุม
แม้ว่าการสื่อสารแบบทแยงมุมจะมอบประโยชน์อย่างมากในด้านความคล่องตัวและความร่วมมือ แต่ก็สำคัญที่จะต้องตระหนักถึงข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นได้เช่นกัน:
การสื่อสารผิดพลาดและข้อมูลล้นเกิน
การใช้คำศัพท์และศัพท์เฉพาะที่แตกต่างกันในแต่ละแผนกอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดในการสื่อสารได้ พนักงานที่ต้องมีส่วนร่วมในการสื่อสารข้ามสายงานหลายสายอาจเกิดความสับสนเช่นกัน ควรเน้นการสื่อสารที่กระชับและพัฒนาคำศัพท์ที่ใช้ร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหานี้
เวลาและความพยายาม
การนำไปใช้ การรักษา และการใช้การสื่อสารแบบทแยงอย่างมีประสิทธิภาพ จะใช้เวลาและความพยายามในการจัดการอบรมที่เหมาะสมสำหรับพนักงาน แต่การลงทุนในระยะแรกนี้จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระยะยาว
ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างแผนก
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างแผนกต่าง ๆ อาจนำไปสู่การขัดแย้งเนื่องจากมุมมองที่แตกต่างกัน. เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งเช่นนี้ ควรพิจารณาให้ผู้อำนวยความสะดวกที่เป็นกลางมีส่วนร่วม และทำให้เป้าหมายและ 우선ลำดับสอดคล้องกัน.
ความรับผิดชอบที่ลดลง
การติดตามการไหลของข้อมูลเมื่อมันไม่เป็นเชิงเส้นและตรงไปตรงมานั้นเป็นเรื่องท้าทาย ซึ่งอาจนำไปสู่การโยนความผิดและการไม่ชัดเจนในความรับผิดชอบของงานได้ การส่งเสริมให้พนักงานบันทึกการสื่อสารที่ไม่เป็นเส้นตรง จะช่วยให้เกิดความรับผิดชอบที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
การรั่วไหลของข้อมูลลับ
การสื่อสารแบบทแยงมุมเกี่ยวกับหัวข้อที่ละเอียดอ่อนอาจนำไปสู่การรั่วไหลของข้อมูลโดยไม่ตั้งใจ ดังนั้นจึงเป็นความคิดที่ดีที่จะกำหนดแนวทางและระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อจัดการกับข้อมูลที่เป็นความลับ
กลยุทธ์ในการเสริมสร้างการสื่อสารแนวทแยงในที่ทำงานของคุณ
ตามที่เราได้เห็นแล้ว การสื่อสารแบบทแยงมุมนำมาซึ่งความท้าทายและอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างแผนกต่างๆ แต่ไม่ต้องกังวล! คุณสามารถนำกลยุทธ์เฉพาะมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้และปรับปรุงการสื่อสารแบบทแยงมุมได้
คุณยังสามารถพึ่งพาเครื่องมือการทำงานร่วมกันข้ามสายงานเช่นClickUp เพื่อช่วยคุณในกระบวนการนี้ได้
นี่คือกลยุทธ์ในการเสริมสร้างการสื่อสารแนวทแยงในที่ทำงานของคุณ:
1. สร้างชุดแนวทาง
การสื่อสารอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาเป็นสิ่งสำคัญ
เพื่อให้มั่นใจในสิ่งนี้ คุณต้องกำหนดแนวทางสำหรับการสื่อสารแบบทแยงมุมเพื่อส่งเสริมความชัดเจนและความตรงไปตรงมาในการแลกเปลี่ยนระหว่างแผนก เน้นการแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องในขณะที่รักษาภาษาที่ชัดเจนและครอบคลุมเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น
ส่งเสริมการฟังอย่างตั้งใจและการแลกเปลี่ยนข้อมูลสองทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสื่อสารโดยรวมภายในองค์กร นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างกระบวนการและรายการตรวจสอบที่กำหนดเองเพื่อมาตรฐานการทำงานด้านการสื่อสารระหว่างแผนกต่างๆ ได้อีกด้วย
ClickUp Whiteboardsช่วยให้คุณสามารถวางแผนกระบวนการสื่อสารที่กำหนดเองได้ โดยแสดงการส่งต่อระหว่างแผนกหรือทีมต่างๆ คุณสามารถมองเห็นขั้นตอน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และช่องทางที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละจุดได้ ซึ่งจะเป็นแบบแผนสำหรับการมาตรฐานกระบวนการสื่อสารแบบทแยงมุม
คุณยังสามารถใช้ไวท์บอร์ดเพื่อวาดแผนผังองค์กรและระบุเส้นทางการสื่อสารและสายการรายงานระหว่างผู้จัดการและผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลได้อีกด้วย วิธีนี้ช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นจุดที่อาจเกิดปัญหาคอขวดได้ล่วงหน้า
ในที่สุด แนวทางและกระบวนการที่สร้างขึ้นบนกระดานไวท์บอร์ดสามารถบันทึก ส่งออก และจัดเก็บไว้ใน ClickUp ได้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงกลางที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับทุกคนในองค์กร
2. แจ้งข้อมูลสำคัญให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบอยู่เสมอ
ผู้คนไม่ต้องการที่จะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ยิ่งโดยเฉพาะเมื่อเป็นข้อมูลที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำงานของพวกเขา คุณสามารถปรับปรุงผลลัพธ์ของกระบวนการและโครงการได้ด้วยสิ่งที่ง่าย ๆ อย่างการสร้างห่วงโซ่ของข้อความที่โปร่งใสระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ การมีโครงสร้างที่เรียบง่ายเช่นนี้จะช่วยส่งเสริมการไหลเวียนของข้อมูลอย่างราบรื่นระหว่างผู้เล่นหลักทุกคน ลดโอกาสของการสื่อสารผิดพลาดหรือการล่าช้า
ตัวอย่างเช่น หากนักการตลาดผลิตภัณฑ์ต้องการเข้าใจปัญหาของลูกค้าจากทีมบริการลูกค้า พวกเขาควรส่งสำเนาถึงทีมบริการลูกค้าและผู้นำทีมผลิตภัณฑ์เพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูล
อีกวิธีที่มีประสิทธิภาพคือการใช้ฟีเจอร์ClickUp Docsเพื่อให้ทุกคนสามารถติดตามความคืบหน้าและทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ ฟีเจอร์นี้ช่วยให้หลายคนสามารถแก้ไขเอกสารเดียวกันได้พร้อมกัน ส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างมีพลวัตและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
คุณยังสามารถเชื่อมโยงเอกสารกับงานและโครงการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลไหลเวียนระหว่างกันได้
การกล่าวถึง (@mentions) ในเอกสารจะแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบเกี่ยวกับการอัปเดตที่เกี่ยวข้องกับงานของพวกเขา คุณสามารถแท็กใครก็ได้เพื่อให้พวกเขาแสดงความคิดเห็นและมอบหมายงานให้กับทีมที่เกี่ยวข้อง เอกสารยังสามารถผสานการทำงานกับอีเมลได้อีกด้วย ทำให้สามารถส่งการอัปเดตไปยังกล่องจดหมายของบุคคลสำคัญได้โดยตรง
คุณสามารถใช้ฟีเจอร์แสดงความคิดเห็นในClickUp Assignได้ทุกครั้งที่คุณต้องการความชัดเจนเกี่ยวกับบางสิ่งหรือต้องการตรวจสอบบางสิ่งด้วยตัวเองอีกครั้ง แก้ไขความคิดเห็นเมื่อเสร็จสิ้นงานแล้ว
นี่ช่วยให้คุณเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียวและทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันอย่างแท้จริง!
3. จำกัดจำนวนช่องทางการสื่อสาร
เคยรู้สึกท้อแท้กับการดูหนังบน Netflix หรือลองเมนูใหม่เพราะมีตัวเลือกมากเกินไปหรือไม่? คุณไม่ได้เป็นคนเดียว
ตัวเลือกมากมายไม่ใช่เรื่องดีเสมอไป และสิ่งนี้ใช้ได้กับที่ทำงานเช่นกัน แอปพลิเคชันสื่อสารมากเกินไปอาจนำไปสู่ความสับสนที่ไม่จำเป็นและความยากลำบากในการติดตามการสนทนาและกิจกรรมต่างๆ
นี่เป็นความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการสื่อสารแบบทแยงมุมซึ่งโดยทั่วไปแล้วมีพื้นที่ให้เกิดความสับสนและความซับซ้อนมากกว่า ควรยึดติดกับช่องทางการสื่อสารแบบทแยงมุมเพียงหนึ่งหรือสองช่องทางเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดน้อยลง
คุณไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการสื่อสารที่กระจัดกระจายหากคุณใช้ClickUp Chat แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างแอปและกล่องข้อความต่างๆ สมาชิกในทีมสามารถเข้าถึงบริบททั้งหมดของการสนทนาได้โดยตรงใน ClickUp
ภายในแต่ละโครงการ แชทจะเชื่อมต่อข้อความ ความคิดเห็น และการแจ้งเตือนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงานและเป้าหมายไว้ด้วยกัน ประวัติทั้งหมดจะถูกจัดเรียงตามลำดับเวลา ทำให้ง่ายต่อการติดตามความคืบหน้า
ข้อมูลสำคัญไม่ได้ถูกเก็บแยกไว้ในแชทส่วนตัวเช่นกัน ทุกคนในทีมสามารถมีส่วนร่วมในหัวข้อเดียวกันได้ ทำให้การสนทนาโปร่งใส
ด้วย ClickUp Chat คุณไม่จำเป็นต้องรวบรวมบทสนทนาที่กระจัดกระจายเพื่อทำความเข้าใจภาพรวมอีกต่อไป ทุกคนทำงานบนพื้นฐานของความเข้าใจร่วมกัน ซึ่งช่วยเร่งความร่วมมือและการตัดสินใจ
4. สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เปิดกว้างและร่วมมือกัน
การมีขอบเขตระหว่างแผนกทำให้การสื่อสารในแนวทแยงมุมมีความท้าทายมากขึ้น เนื่องจากเป็นการขัดขวางไม่ให้สมาชิกในทีมติดต่อกับผู้นำของแผนกอื่น และจำกัดการแบ่งปันข้อมูล
การสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เปิดกว้างและร่วมมือกันเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมการสื่อสารแบบข้ามสายงาน ความโปร่งใสและการทำงานร่วมกันไม่ได้เป็นเพียงปัจจัยที่เอื้ออำนวยเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้อีกด้วย
ดำเนินการตรวจสอบวัฒนธรรมเพื่อระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงในวัฒนธรรมองค์กรของคุณและโปรโตคอลการสื่อสารที่สำคัญ จากนั้นสร้างแผนที่ครอบคลุมเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
ใช้มุมมองที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อจัดการการตรวจสอบวัฒนธรรมของคุณและวางแผนการปรับปรุง
มุมมองหลากหลายใน ClickUp ช่วยให้คุณนำทรัพยากรทั้งหมดมาไว้ในที่เดียวเพื่อดูภาพรวมของโครงการทั้งหมด เลือกจากมุมมองรายการ,มุมมองบอร์ด,แผนภูมิแกนต์ และอื่นๆ เพื่อจัดระเบียบและติดตามงาน นอกจากนี้ หยุดการสลับระหว่างแอปและประหยัดเวลาด้วยการเพิ่มสเปรดชีต, เอกสาร, วิดีโอ และอื่นๆ ควบคู่ไปกับงาน, โครงการ และเวิร์กโฟลว์ในมุมมองที่กำหนดเองของคุณ
5. ตรวจสอบกระบวนการอย่างสม่ำเสมอ
การสื่อสารในแนวทแยงที่ราบรื่นเป็นสิ่งสำคัญในการปรับทีมข้ามสายงานให้สอดคล้องกัน ดำเนินการทบทวนกระบวนการอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของข้อมูลและการทำงานร่วมกันระหว่างแผนกต่างๆแบ่งปันรายงานสถานะโครงการที่อัปเดตเพื่อติดตามความคืบหน้าและ ประเมินความสอดคล้องกับแผนเดิม
ติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายและเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับหลายทีม ระบุจุดขัดแย้งหรือความล่าช้าในการส่งต่องานในแนวทแยง
นำข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับมาใช้อย่างต่อเนื่อง มอบอำนาจให้บุคลากรของคุณสามารถเสนอแนะการปรับปรุงกระบวนการที่ไม่ได้ดำเนินไปอย่างราบรื่นได้ ส่งเสริมให้เกิดการหารือที่เปิดกว้างและโปร่งใสระหว่างผู้จัดการกับผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง
เทมเพลตการตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการของ ClickUpจะมีประโยชน์สำหรับการฝึกนี้. เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณประเมินกระบวนการที่มีอยู่ของคุณและเปลี่ยนแปลงกระบวนการที่ต้องการการปรับปรุง.
มีมุมมองที่กำหนดเองหลายแบบ สถานะ และฟิลด์ต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณรวบรวมและซึมซับข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการบรรลุความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์สำหรับการสื่อสารแบบทแยงมุม
บทบาทของการสื่อสารแนวทแยงในการจัดการงาน
การสื่อสารแบบทแยงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการบรรลุเป้าหมายการสื่อสารขององค์กรของคุณ แต่การสื่อสารประเภทอื่น ๆ ก็มีประโยชน์เช่นกันในการจัดการงานร่วมกัน มาทำความเข้าใจกับรูปแบบการสื่อสารในที่ทำงานหลัก ๆ สามรูปแบบ:
1. การสื่อสารแนวนอน
การสื่อสารแนวนอนคือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้นำหรือพนักงานที่อยู่ในระดับชั้นเดียวกันภายในองค์กร ซึ่งช่วยส่งเสริมการประสานงาน การวางแผน และการทำงานเป็นทีม
ตัวอย่างเช่น เมื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ คุณสามารถประชุมกับผู้นำจากทีมต่าง ๆ (การออกแบบ, การตลาด, การขาย, วิศวกรรม) เพื่อหารือเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปและแก้ไขข้อกำหนดของพวกเขาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
2. การสื่อสารในแนวตั้ง
การสื่อสารในแนวตั้งเกี่ยวข้องกับการไหลของข้อมูลระหว่างระดับชั้นต่าง ๆ ในองค์กร ซึ่งรวมถึงการสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูงไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา (การสื่อสารลง) และการสื่อสารจากผู้ใต้บังคับบัญชาไปยังผู้บริหารระดับสูง (การสื่อสารขึ้น) การสื่อสารในแนวตั้งช่วยให้เป้าหมายและความคาดหวังถูกสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร
ตัวอย่างของการสื่อสารแบบลงล่าง: ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและผู้จัดการโครงการส่งอีเมลถึงทีมการตลาดเพื่ออธิบายกลยุทธ์การโฆษณาใหม่และผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ตัวอย่างของการสื่อสารขึ้น: สมาชิกทีมส่งรายงานเป็นประจำให้กับผู้นำทีม/ผู้จัดการของพวกเขา โดยอัปเดตสถานะการประชุมและความคืบหน้าของโครงการ พร้อมทั้งเสนอแนะพื้นที่ที่ควรปรับปรุง
3. การสื่อสารแบบทแยงมุม
การสื่อสารแบบทแยงมุมคือการผสมผสานระหว่างการสื่อสารแนวนอนและแนวตั้ง ไม่จำกัดผู้จัดการและสมาชิกทีมจากการสื่อสารกันเอง ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งหรือแผนกใดก็ตาม ซึ่งส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการแก้ปัญหาที่ดีขึ้น นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น
ทั้งสามวิธีการสื่อสารมีความสำคัญอย่างยิ่งในขั้นตอนหรือกระบวนการต่างๆ ภายในองค์กร
ขจัดอุปสรรคในการสื่อสารด้วย ClickUp
คุณคงตระหนักแล้วว่าการสื่อสารแบบทแยงมุมที่มีประสิทธิภาพนั้นให้ประโยชน์อย่างมากในการช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายด้านการสื่อสารและปรับปรุงการทำงานร่วมกัน
หากความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำกับสมาชิกในทีมเป็นบวก ข้อมูลและข่าวสารสามารถไหลเวียนได้อย่างอิสระ ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการและผลผลิตให้ดีขึ้น นอกจากนี้ การปรับปรุงการสื่อสารแบบทแยงมุมยังช่วยให้พนักงานทุกระดับสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่แข็งแกร่งขึ้นได้
และมีประโยชน์ที่จะมีเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมการสื่อสารแบบทแยงมุมที่ประสบความสำเร็จเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ความท้าทายอื่น ๆ ได้ ด้วย ClickUp คุณสามารถปรับปรุงการร่วมมือข้ามแผนกได้อย่างรวดเร็ว
ให้มีการสนทนาแบบสองทางระหว่างผู้นำและพนักงานอย่างอิสระ ปรับทิศทางทีมงานทั้งหมดให้สอดคล้องกับเป้าหมายร่วมกันด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น แชทแบบเรียลไทม์ เอกสาร และมุมมองที่กำหนดเอง ไม่ต้องรอคำตอบหรือการตัดสินใจเป็นวันอีกต่อไป ไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อนระหว่างทีม ชมความเปลี่ยนแปลงเมื่อกำแพงระหว่างแผนกถูกทำลายและประสิทธิภาพการทำงานพุ่งสูงขึ้น
ClickUp รวมศูนย์การสื่อสารไว้ที่เดียว เพื่อให้ทุกคนในทีมของคุณเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างสะดวกลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรีวันนี้!
คำถามที่พบบ่อย
1. อะไรคือสิ่งที่ทำให้การสื่อสารแนวทแยงแตกต่างจากการสื่อสารแนวนอนและแนวตั้ง?
การสื่อสารแบบทแยงมุมเกี่ยวข้องกับการร่วมมือกันระหว่างบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์เชิงลำดับชั้นโดยตรง แต่สังกัดอยู่ในแผนกหรือทีมที่แตกต่างกัน
การสื่อสารแนวนอนเกิดขึ้นระหว่างผู้ร่วมงานในระดับเดียวกัน ส่วนการสื่อสารแนวตั้งเกี่ยวข้องกับการสื่อสารไปมาข้ามระดับลำดับชั้นที่แตกต่างกัน การสื่อสารแนวทแยงทำหน้าที่เชื่อมโยงทั้งลำดับชั้นและขอบเขตของแผนก ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างฝ่ายงานต่างๆ
2. การสื่อสารแบบทแยงมุมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและการแก้ปัญหาในทีมของฉันได้อย่างไร?
การสื่อสารแบบทแยงมุมช่วยให้การไหลเวียนของข้อมูลระหว่างบุคคลข้ามแผนกและระดับชั้นในองค์กรเป็นไปอย่างตรงไปตรงมา ลดชั้นเชิงที่ไม่จำเป็นลง ซึ่งนำไปสู่การเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญได้รวดเร็วขึ้น และส่งเสริมการร่วมมือกัน
การสื่อสารแบบทแยงมุมช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และช่วยสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดีในองค์กร โดยการลดการตีความผิดพลาด และส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความร่วมมือมากขึ้น
3. ClickUp ช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารแบบทแยงมุมภายในทีมได้อย่างไร?
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันบนระบบคลาวด์ที่สามารถแทนที่เครื่องมือหลายอย่างได้ มันทำให้ทุกคนทำงานบนแพลตฟอร์มเดียวที่ออกแบบมาเพื่อจัดการงานทุกประเภท
คุณสมบัติของ ClickUp เช่น มุมมองแชทและการมอบหมายความคิดเห็น ช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับใครก็ได้และในทุกงานภายในองค์กรของคุณ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ เพียงเพื่อทำงานร่วมกับทีมที่แตกต่างกัน สิ่งที่คุณต้องมีคือให้ทุกคนใช้ ClickUp และเริ่มทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์