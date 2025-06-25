วิธีใช้ Perplexity AI เพื่อสร้างภาพบน WhatsApp

หากคุณอยู่ที่นี่ มีความเป็นไปได้สูงว่าคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับ Perplexity หรืออาจเคยใช้มันแล้วและชอบมัน...เหมือนกับผู้ใช้ Redditคนนี้ที่แทบจะเก็บความตื่นเต้นไว้ไม่อยู่
ลองใช้ Perplexity บน WhatsApp วันนี้ – มันยอดเยี่ยมมาก! คำตอบรวดเร็ว ข้อมูลล่าสุด สรุปทุกอย่าง ผ่านการแชท.
สำหรับหลายๆ คน นี่คือเครื่องมือที่เลือกใช้เป็นอันดับแรกในการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาผ่านผลลัพธ์การค้นหาหลายร้อยรายการด้วยตนเอง
แม้ว่าจะทรงพลังเมื่อใช้งานเดี่ยว ๆ แต่การใช้ Perplexity AI บน WhatsApp ก็เปิดโอกาสใหม่ ๆ มากมายเช่นกัน
สำหรับผู้ใช้ WhatsApp ระดับสูง โดยเฉพาะนักการตลาด มันกลายเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มการมีส่วนร่วม
ด้วยอัตราการเปิดอ่านถึง 98% ของ WhatsApp การส่งภาพที่สร้างโดย AI หรือคำตอบที่กระชับผ่านบอท WhatsApp สามารถนำไปสู่ผลตอบแทนที่สูงขึ้นด้วยความพยายามเพียงเล็กน้อย เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสร้างเนื้อหาภาพ จัดการคำถามอย่างรวดเร็ว และสร้างภาพที่กระตุ้นให้เกิดการกระทำ
ในบทความนี้ เราจะแสดงวิธีการใช้ Perplexity AI เพื่อสร้างภาพบน WhatsApp ตั้งแต่การตั้งค่าระบบไปจนถึงการส่งข้อความแรกของคุณ
เพอร์เพ็กซิตี้ เอไอ คืออะไร และทำไมผู้ใช้ WhatsApp ถึงใช้มัน?
Perplexity AI เป็นผู้ช่วยค้นหาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ผสมผสานความเรียบง่ายของแชทบอทเข้ากับความลึกซึ้งของเครื่องมือค้นหา ให้คำตอบที่รวดเร็วและเป็นธรรมชาติสำหรับคำถามที่ซับซ้อน โดยอ้างอิงข้อมูลจริงและแหล่งที่มาแบบเรียลไทม์
ตอนนี้ที่มันทำงานได้โดยตรงบน WhatsApp ผู้ใช้สามารถได้รับการสนับสนุนที่ทรงพลังเช่นเดียวกันโดยไม่ต้องเปลี่ยนแอป
คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้สำหรับงานต่าง ๆ ได้มากมาย: การจัดการแชทของลูกค้า, การสร้างเนื้อหาภาพ, หรือการตรวจสอบข้อมูลอย่างรวดเร็ว ทั้งหมดนี้สามารถทำได้ภายในบทสนทนา WhatsApp ของคุณ
นี่คือตัวอย่างบางส่วนของสิ่งที่ผู้คนถาม Perplexity บน WhatsApp:
📌 "แสดงสรุปบทวิจารณ์ iPhone ล่าสุดให้ฉันดู"
📚 "แปลย่อหน้านี้เป็นภาษาฝรั่งเศส"
🚀 "สร้างภาพการปล่อยจรวดในสไตล์สีน้ำ"
แทนที่จะค้นหาข้ามแท็บหรือคัดลอกลิงก์ Perplexity ให้คำตอบคุณทันทีในที่ที่คุณกำลังแชทอยู่แล้ว
นี่คือสิ่งที่ทำให้มันโดดเด่น:
- คำตอบที่ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อม การอ้างอิงที่มองเห็นได้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้
- ข้อมูลแบบเรียลไทม์จากเว็บ ทำให้ความรู้ของคุณทันสมัยอยู่เสมอ
- การสร้างภาพ, การสร้างโค้ด, และการสนับสนุน หลายรูปแบบ สำหรับข้อมูลนำเข้าที่เป็นภาพหรือข้อความ (ผ่านแผน Pro)
- สรุปบทความที่ซับซ้อน เอกสารยาว และบันทึกที่กระจัดกระจาย
- การติดตามผลที่ราบรื่น ภายในแชทใหม่เดียวกัน ทำให้ประสบการณ์รู้สึกเป็นธรรมชาติ
- การจัดระเบียบโครงการและการวิเคราะห์ เพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจ
ทำไมต้องใช้ภาพที่สร้างโดย AI บน WhatsApp?
เมื่อ Forever Liss เริ่มส่งข้อความมัลติมีเดียไปยังลูกค้าที่ทิ้งรถเข็นไว้อัตราการกู้คืนรถเข็นของลูกค้าเพิ่มขึ้นถึง 24.6% แบรนด์ทำให้การช้อปปิ้งรวดเร็วและน่าสนใจมากขึ้นโดยการผสานระบบอัตโนมัติของแชทบอทกับรูปภาพจาก WhatsApp ข้อมูลน่าสนใจ และลิงก์สินค้า
กรณีศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการสื่อสารที่นำโดยสื่อมีความสำคัญต่อการตลาดบน WhatsApp อย่างไร ลูกค้าตอบสนองต่อคำแนะนำทางภาพได้ดีกว่า โดยเฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับแชท WhatsApp โดยตรงและระบบอัตโนมัติ
สำหรับผู้ประกอบการเดี่ยว นักออกแบบ และทีมขนาดเล็ก การสร้างภาพเหล่านั้นด้วยตนเองอาจไม่ใช่ทางเลือกที่เป็นไปได้เสมอไป นี่คือจุดที่เครื่องมือสร้างงานศิลปะด้วย AIอย่าง Perplexity AI เข้ามาช่วย โดยให้คุณสร้างภาพที่ตรงกับแบรนด์ได้อย่างรวดเร็วและปรับแต่งแคมเปญของคุณให้มีความเป็นเอกลักษณ์
ด้วย Perplexity AI บน WhatsApp ผู้ใช้สามารถสร้าง:
🤩 ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์สำหรับการแชร์แคตตาล็อก
📝 ภาพข้อมูลสำหรับเนื้อหาทางการศึกษาหรือการสอน
💬 การ์ดคำพูดหรือแบนเนอร์ประกาศ
⏰ การแจ้งเตือนกิจกรรมหรือข้อเสนอพิเศษในเวลาจำกัด
🎨 ตอบกลับด้วยภาพสำหรับคำถามง่ายๆ หรือคำถามที่พบบ่อย
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: กำลังดิ้นรนเพื่อให้แบรนด์ของคุณโดดเด่นในทะเลแห่งความเหมือนกัน?เทรนด์การออกแบบกราฟิกที่จะทำให้บริษัทของคุณแตกต่างจะแสดงให้คุณเห็นวิธีเปลี่ยนเทรนด์อย่างการทำแผนที่ความร้อนและการใช้ตัวอักษรเชิงทดลองให้กลายเป็นสินทรัพย์ของแบรนด์ที่แท้จริง
📮 ClickUp Insight: 11% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AIเป็นหลักสำหรับการระดมความคิดและสร้างสรรค์ไอเดีย แต่หลังจากนั้นไอเดียที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้จะไปไหน? นี่คือจุดที่คุณจำเป็นต้อง มีกระดานไวท์บอร์ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น ClickUp Whiteboardsซึ่งช่วยให้คุณเปลี่ยนไอเดียจากการระดมความคิดเป็นงานได้ทันที
และหากคุณไม่สามารถอธิบายแนวคิดได้อย่างชัดเจน เพียงแค่ขอให้ เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI สร้างภาพตามคำแนะนำของคุณ มันคือแอปที่ครบครันสำหรับการทำงานที่ช่วยให้คุณสร้างสรรค์ วางแผนภาพ และดำเนินการได้เร็วขึ้น!
วิธีใช้ Perplexity AI เพื่อสร้างภาพบน WhatsApp
เริ่มต้นใช้งาน Perplexity AI บน WhatsApp นั้นง่ายอย่างน่าประหลาดใจ เนื่องจากไม่ต้องดาวน์โหลดแอปเพิ่มเติมหรือเข้าสู่ระบบที่ยุ่งยาก เพียงทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตั้งค่าเครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดียของคุณ:
ขั้นตอนที่ 1: ตั้งค่า Perplexity AI บน WhatsApp
เริ่มต้นใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาที:
- บันทึกหมายเลข Perplexity อย่างเป็นทางการ: +1 (833) 436-3285
- หรือคลิกที่นี่เพื่อเปิด Perplexity บน WhatsApp โดยตรง:wa.me/18334363285
- เปิด WhatsApp และค้นหาผู้ติดต่อในรายการของคุณ
- เริ่มแชทใหม่และส่งข้อความแรกของคุณ
คุณไม่จำเป็นต้องมีบัญชี Perplexity รหัสผ่าน หรือแอปเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งหมดที่คุณต้องการคือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้และ WhatsApp
ขั้นตอนที่ 2: สร้างภาพด้วย Perplexity AI บน WhatsApp
เมื่อคุณตั้งค่าการแชท WhatsApp กับ Perplexity เสร็จแล้ว คุณสามารถเริ่มสร้างภาพได้ทันที
เพื่อสร้างภาพ เพียงแค่ส่งคำสั่งที่อธิบายสิ่งที่คุณต้องการ Perplexity เข้าใจภาษาธรรมชาติ ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องใช้คำเทคนิค นี่คือตัวอย่างที่คุณสามารถลองได้:
- "สร้างภาพแมวที่สวมหมวกกันน็อคอวกาศ"
- "สร้างภาพเมืองแห่งอนาคตที่มีรถยนต์บินได้"
- "วาดภาพกระท่อมบนภูเขาที่อบอุ่นในยามพระอาทิตย์ตก"
- "สร้างภาพของสมุดบันทึกที่มีบันทึกเขียนด้วยลายมือบนโต๊ะไม้"
- "สร้างภาพของงานปาร์ตี้ริมชายหาดในเวลากลางคืนที่มีโคมไฟ"
ภาพที่สร้างโดย AI เหล่านี้จะถูกส่งถึงคุณทันทีในการสนทนาผ่านบอท WhatsApp ของคุณ คุณสามารถนำไปใช้ในปฏิทินเนื้อหา แผ่นนำเสนอผลิตภัณฑ์ ม็อคอัพสินค้า หรือแม้แต่โปรเจกต์สร้างสรรค์ส่วนตัวได้
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: Perplexity AI บน WhatsApp สามารถให้คำตอบที่กระชับและแม่นยำ ช่วยเหลือในการค้นคว้าอย่างรวดเร็ว และแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน ทั้งหมดนี้ภายในแชทเดียว คุณสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุปหัวข้อ หรือรับคำแนะนำทีละขั้นตอนได้โดยไม่ต้องสลับแอป
เคล็ดลับสำหรับการสร้างภาพที่ดีขึ้นด้วย Perplexity บน WhatsApp
ต้องการใช้ประโยชน์สูงสุดจากการสร้างภาพของ Perplexity AI บน WhatsApp หรือไม่? นี่คือเคล็ดลับบางประการที่จะช่วยให้คุณสร้างคำสั่งที่ดีขึ้นและได้ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น:
- เพิ่มสไตล์หรือคำบอกเล่าเกี่ยวกับฉาก: ขอสไตล์เช่น "สีน้ำ" "มินิมอล" หรือ "พิกเซลอาร์ต" ตัวอย่าง: "สร้างภาพชายหาดในโทนสีพาสเทลพร้อมฟิลเตอร์ย้อนยุค"
- ตัวอย่าง: "สร้างภาพชายหาดในโทนสีพาสเทลพร้อมฟิลเตอร์ย้อนยุค"
- ตัวอย่าง: "สร้างภาพชายหาดในโทนสีพาสเทลพร้อมฟิลเตอร์ย้อนยุค"
ใช้คำถามติดตาม
- หากภาพแรกยังไม่ตรงตามต้องการ ให้ปรับแต่งโดยพูดว่า "ทำให้สีสันสดใสขึ้น" หรือ "เพิ่มพื้นหลังพระอาทิตย์ตก" ในแชท WhatsApp เดียวกัน
ขอตัวเลือกหลายอย่าง
- คุณสามารถพูดว่า "สร้างภาพถนนในเมืองที่มีแสงนีออนในเวลากลางคืนสามเวอร์ชันที่แตกต่างกัน" เพื่อความหลากหลาย แต่โปรดทราบว่า Perplexity สามารถส่งภาพได้เพียงภาพเดียวในแต่ละครั้งเพื่อตอบสนองต่อคำสั่งของคุณ
ระบุรูปแบบหรือวัตถุประสงค์
- โปรดระบุว่าเป็นสำหรับโพสต์ทางสังคม, สไลด์, หรือสถานะ WhatsApp เพื่อให้ผู้ช่วย AI สามารถเข้าใจรูปแบบที่คุณต้องการได้ดีขึ้น
🧠 คุณรู้หรือไม่? ด้วยผู้ใช้มากกว่า2 พันล้านคนทั่วโลก WhatsApp ครองตลาดการส่งข้อความ—แต่ไม่ได้ราบรื่นเสมอไป มีทั้งข้อดีและข้อเสียในการใช้ WhatsApp การตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณแชทได้อย่างชาญฉลาดขึ้น (หรือเปลี่ยนไปใช้แอปอื่นหากจำเป็น)
ข้อจำกัดของการใช้ Perplexity AI สำหรับรูปภาพบน WhatsApp
น่าตื่นเต้นมากที่สามารถสร้างภาพด้วย Perplexity AI ได้โดยตรงใน WhatsApp แต่ข้อจำกัดบางประการอาจทำให้คุณช้าลง
- ข้อจำกัดจำนวนตัวอักษรของ WhatsApp อาจทำให้ข้อความหรือการตอบกลับสั้นลง ซึ่งบางครั้งอาจส่งผลต่อรายละเอียดหรือความชัดเจนของคำขอรูปภาพของคุณ
- ความสับสนไม่สามารถสร้างแผนภูมิ, อินโฟกราฟิก, หรือทรัพย์สินภาพแบบชั้นได้ ดังนั้นจึง จำกัดเฉพาะภาพเดี่ยว, แบบสแตนด์อโลน
- หากไม่มีการกำหนดรูปแบบหรือหัวข้อที่ชัดเจน ภาพอาจดูทั่วไปหรือขาดความหลากหลายทางความคิดสร้างสรรค์
- คุณไม่สามารถควบคุมความละเอียด ขนาดของภาพ หรือรูปแบบไฟล์ได้ ซึ่งอาจจำกัดวิธีการที่คุณใช้ภาพในโครงการออกแบบ
- สำหรับคำถามเฉพาะทางหรือเชิงเทคนิค ความแม่นยำของภาพอาจลดลง เนื่องจาก Perplexity อาศัยแหล่งข้อมูลทั่วไปบนเว็บมากกว่าฐานข้อมูลเฉพาะทาง
การใช้ ClickUp เพื่อปรับปรุงโครงการภาพ AI ของคุณให้มีประสิทธิภาพ
เครื่องมือที่ไม่สอดคล้องกันทำลายแรงขับเคลื่อน
เมื่อไอเดียสร้างสรรค์ของทีมคุณอยู่ในเครื่องมือหนึ่ง ข้อเสนอแนะอยู่ในอีกเครื่องมือหนึ่ง และงานอยู่ในอีกเครื่องมือหนึ่ง โครงการก็จะหยุดชะงัก คุณสูญเสียบริบท ความล่าช้าเกิดขึ้น และการทำงานร่วมกันกลายเป็นแบบตอบสนองแทนที่จะเป็นเชิงรุก
หากคุณกำลังใช้ Perplexity AI บน WhatsApp เพื่อสร้างภาพ แต่คุณเก็บคำสั่งใน Google Docs และรวบรวมความคิดเห็นผ่านอีเมล ทีมงานของคุณจะต้องวุ่นวายในการตามงานและรักษาความสอดคล้องกัน
ClickUpรวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในที่เดียว ทำให้กระบวนการออกแบบและตลาดออนไลน์ของคุณที่มีระบบปัญญาประดิษฐ์เป็นศูนย์กลาง เป็นระเบียบ สามารถทำงานร่วมกันได้ และรวดเร็ว
ระดมความคิด สร้างสรรค์ และแบ่งปันภาพด้วย ClickUp Whiteboards และ ClickUp Brain
เริ่มต้นด้วยClickUp Whiteboard สมมติว่าคุณกำลังวางแผนภาพสำหรับเปิดตัวผลิตภัณฑ์ คุณร่างไอเดียบางอย่างร่วมกับทีมของคุณ ใส่ภาพแรงบันดาลใจลงไป แล้วพิมพ์ข้อความต่อไปนี้สำหรับClickUp Brain:
"สร้างภาพของสมาร์ทวอทช์ลอยอยู่เหนือเส้นขอบฟ้าของเมืองที่เรืองแสงในยามค่ำคืน"
ClickUp Brain ไม่ได้แค่สร้างภาพเท่านั้น แต่ยังเชื่อมต่อกับเอกสาร งาน และการสื่อสารของคุณ ช่วยให้คุณถามคำถามโดยอิงจากข้อมูลในพื้นที่ทำงานของคุณ เช่น "สถานะของภาพบนหน้าแรกของเราเป็นอย่างไรบ้าง?" หรือ "สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพทั้งหมดจากการตรวจสอบในสัปดาห์นี้"
นี่คือวิดีโอสั้น ๆ ที่แสดงวิธีการใช้ ClickUp Brain ตั้งแต่การคิดสร้างสรรค์ไปจนถึงการดำเนินการสำหรับแคมเปญของคุณ:
ต้องการหารือเกี่ยวกับภาพที่สร้างขึ้นอย่างละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่? เปิดClickUp Chatควบคู่ไปกับบอร์ดไอเดียของคุณ
คุณและนักออกแบบของคุณสามารถตรวจสอบภาพได้ทันที ให้ข้อเสนอแนะผ่านความคิดเห็น และแม้กระทั่งแปลงความคิดเห็นเหล่านี้เป็นงานที่สามารถมอบหมายได้ ง่ายเหมือนการใช้ Perplexity AI บน WhatsApp แต่มีเวิร์กโฟลว์สร้างสรรค์ทั้งหมดรวมอยู่ด้วย
นำภาพ AI เข้าสู่กระบวนการทำงานของโครงการด้วยงานใน ClickUp
เมื่อคุณสร้างภาพของคุณด้วย Perplexity AI แล้ว เพียงอัปโหลดไปยังงานที่เกี่ยวข้องใน ClickUpเพื่อการจัดการโครงการออกแบบที่ไร้ที่ติ
สมมติว่าคุณกำลังสร้างกราฟิกสำหรับโซเชียลสามชิ้นสำหรับโพสต์บล็อก คุณวางแต่ละภาพลงในงาน ติดแท็กนักเขียนคำโฆษณาของคุณเพื่อตรวจสอบคำบรรยาย และกำหนดวันครบกำหนดสำหรับการเผยแพร่
หากมีข้อเสนอแนะเข้ามา ความคิดเห็นจะยังคงเชื่อมโยงกับรูปภาพ
ด้วยClickUp Tasks จะไม่มีความสับสน ไม่มีการทำซ้ำ และไม่ต้องสงสัยว่า "เรากำลังใช้เวอร์ชันไหนอยู่?"
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: คุณยังสามารถใช้เครื่องมือพิสูจน์อักษรในตัวของ ClickUpเพื่อใส่คำอธิบายประกอบในรูปภาพ วิดีโอ และไฟล์ PDF เพื่อทำงานแบบไม่พร้อมกันได้ เพียงแนบไฟล์ที่ต้องการในความคิดเห็นของงาน ClickUp ที่เกี่ยวข้อง เปิดไฟล์ที่ต้องการแล้วคลิก เพิ่มความคิดเห็น จากมุมขวาบน ทิ้งความคิดเห็นที่มอบหมายไว้โดยคลิกที่จุดที่ต้องการบนไฟล์ภาพ!
เพิ่มความสม่ำเสมอให้กับงานของคุณด้วย ClickUp AI Agents
เมื่อโครงการภาพ AI ของคุณขยายตัว ความต้องการความสม่ำเสมอจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย นี่คือจุดที่ClickUp Autopilot Agentsเข้ามาช่วย โดยมอบฟีเจอร์ระดับพรีเมียมเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
ตัวแทนที่ขับเคลื่อนด้วย AI เหล่านี้ทำงานภายในพื้นที่ทำงานของคุณ ดำเนินการอย่างชาญฉลาดตามเงื่อนไขที่กำหนด 📌 ตัวอย่างเช่น:
- เมื่อมีผู้อัปโหลดภาพที่สร้างโดย Perplexity ไปยังงานหนึ่ง ระบบ Autopilot Agent จะสามารถติดแท็กงานนั้นโดยอัตโนมัติเป็น "พร้อมสำหรับการตรวจสอบ" และมอบหมายให้กับหัวหน้าฝ่ายสร้างสรรค์
- หลังจากที่สมาชิกทีมได้แสดงความคิดเห็นในกระทู้แชทแล้ว เจ้าหน้าที่สามารถสรุปข้อเสนอแนะและบันทึกเป็นรายการตรวจสอบภายในงานรูปภาพได้
- เมื่อคุณสร้างเอกสารคำแนะนำศิลปะ AIใหม่ สามารถเชื่อมโยงกับโฟลเดอร์แคมเปญที่เกี่ยวข้องได้โดยอัตโนมัติ และแชร์กับผู้ร่วมงานได้
👀 เกร็ดความรู้: ภาพแรกที่สร้างโดยคอมพิวเตอร์ปรากฏขึ้นในปี 1963 เป็นแบบจำลองมืออย่างง่ายโดยนักบุกเบิกกราฟิกคอมพิวเตอร์Ivan Sutherland ใช้โปรแกรม Sketchpad— ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของเครื่องมือออกแบบสมัยใหม่
จัดเก็บและนำคำสั่ง AI ของคุณกลับมาใช้ใหม่โดยใช้ ClickUp Docs
แทนที่จะปล่อยให้คำแนะนำภาพที่ยอดเยี่ยมหายไปในประวัติ WhatsApp ของคุณ ให้บันทึกไว้ในเอกสาร ClickUp ที่แชร์กัน
ตัวอย่างเช่น หากแคมเปญของคุณใช้สไตล์ภาพที่สม่ำเสมอ เช่น "ไอคอนแบบแบนของทีมที่ทำงานทางไกล" คุณสามารถสร้างคลังคำสั่งรอบๆ สิ่งนี้เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดึงมาใช้ได้ตลอดเวลา
คุณสามารถมอบหมายงานได้ด้วย: "อัปเดตภาพโปรโมชั่นวันหยุดโดยใช้คำแนะนำจากปีที่แล้ว แต่ให้ใช้แบรนด์ของปีนี้"
👀 เกร็ดความรู้: คุณยังสามารถบันทึก (และนำกลับมาใช้ใหม่) คำสั่งเฉพาะหรือคำสั่งส่วนตัวสำหรับตัวคุณเองได้โดยตรงใน ClickUp Brain เพียงไปที่ คำสั่งที่บันทึกไว้ แล้วคลิก เพิ่มคำสั่ง จากนั้นพิมพ์คำแนะนำของคุณและตั้งค่าเป็นส่วนตัว
สับสน? ไม่เป็นไรอีกต่อไปด้วย ClickUp
การสร้างเนื้อหาภาพไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือออกแบบ, อีเมลยาวเหยียด, หรือกระบวนการตอบกลับที่ช้าอีกต่อไป ด้วย Perplexity AI บน WhatsApp คุณสามารถสร้างภาพที่หยุดสายตาได้เพียงแค่ส่งข้อความ
แต่ภาพที่ยอดเยี่ยมเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ClickUp เปลี่ยนภาพที่สร้างโดย AI ของคุณให้เป็นผลลัพธ์ที่แท้จริง ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น ClickUp Brain, Whiteboards, AI Agents และ Docs คุณสามารถรวมคำสั่งของคุณไว้ที่เดียว, อัตโนมัติเวิร์กโฟลว์, และให้ทุกคนสอดคล้องกันตั้งแต่แนวคิดจนถึงการเปิดตัว
พร้อมที่จะทำให้กระบวนการสร้างสรรค์ของคุณราบรื่นตั้งแต่การตั้งคำถามไปจนถึงการเผยแพร่หรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpตอนนี้เลย!