วิธีใช้ Perplexity AI เพื่อสร้างภาพบน WhatsApp

25 มิถุนายน 2568

หากคุณอยู่ที่นี่ มีความเป็นไปได้สูงว่าคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับ Perplexity หรืออาจเคยใช้มันแล้วและชอบมัน...เหมือนกับผู้ใช้ Redditคนนี้ที่แทบจะเก็บความตื่นเต้นไว้ไม่อยู่

ลองใช้ Perplexity บน WhatsApp วันนี้ – มันยอดเยี่ยมมาก! คำตอบรวดเร็ว ข้อมูลล่าสุด สรุปทุกอย่าง ผ่านการแชท.

ลองใช้ Perplexity บน WhatsApp วันนี้ – มันยอดเยี่ยมมาก! ตอบคำถามได้รวดเร็ว ข้อมูลล่าสุด สรุปทุกอย่าง ผ่านการแชททั้งหมด

สำหรับหลายๆ คน นี่คือเครื่องมือที่เลือกใช้เป็นอันดับแรกในการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาผ่านผลลัพธ์การค้นหาหลายร้อยรายการด้วยตนเอง

แม้ว่าจะทรงพลังเมื่อใช้งานเดี่ยว ๆ แต่การใช้ Perplexity AI บน WhatsApp ก็เปิดโอกาสใหม่ ๆ มากมายเช่นกัน

สำหรับผู้ใช้ WhatsApp ระดับสูง โดยเฉพาะนักการตลาด มันกลายเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มการมีส่วนร่วม

ด้วยอัตราการเปิดอ่านถึง 98% ของ WhatsApp การส่งภาพที่สร้างโดย AI หรือคำตอบที่กระชับผ่านบอท WhatsApp สามารถนำไปสู่ผลตอบแทนที่สูงขึ้นด้วยความพยายามเพียงเล็กน้อย เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสร้างเนื้อหาภาพ จัดการคำถามอย่างรวดเร็ว และสร้างภาพที่กระตุ้นให้เกิดการกระทำ

ในบทความนี้ เราจะแสดงวิธีการใช้ Perplexity AI เพื่อสร้างภาพบน WhatsApp ตั้งแต่การตั้งค่าระบบไปจนถึงการส่งข้อความแรกของคุณ

เพอร์เพ็กซิตี้ เอไอ คืออะไร และทำไมผู้ใช้ WhatsApp ถึงใช้มัน?

Perplexity AI เป็นผู้ช่วยค้นหาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ผสมผสานความเรียบง่ายของแชทบอทเข้ากับความลึกซึ้งของเครื่องมือค้นหา ให้คำตอบที่รวดเร็วและเป็นธรรมชาติสำหรับคำถามที่ซับซ้อน โดยอ้างอิงข้อมูลจริงและแหล่งที่มาแบบเรียลไทม์

ตอนนี้ที่มันทำงานได้โดยตรงบน WhatsApp ผู้ใช้สามารถได้รับการสนับสนุนที่ทรงพลังเช่นเดียวกันโดยไม่ต้องเปลี่ยนแอป

คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้สำหรับงานต่าง ๆ ได้มากมาย: การจัดการแชทของลูกค้า, การสร้างเนื้อหาภาพ, หรือการตรวจสอบข้อมูลอย่างรวดเร็ว ทั้งหมดนี้สามารถทำได้ภายในบทสนทนา WhatsApp ของคุณ

นี่คือตัวอย่างบางส่วนของสิ่งที่ผู้คนถาม Perplexity บน WhatsApp:

📌 "แสดงสรุปบทวิจารณ์ iPhone ล่าสุดให้ฉันดู"

📚 "แปลย่อหน้านี้เป็นภาษาฝรั่งเศส"

🚀 "สร้างภาพการปล่อยจรวดในสไตล์สีน้ำ"

Perplexity AI: ฉันจะใช้ Perplexity AI เพื่อสร้างภาพบน WhatsApp ได้อย่างไร
ผ่านทาง Perplexity AI

แทนที่จะค้นหาข้ามแท็บหรือคัดลอกลิงก์ Perplexity ให้คำตอบคุณทันทีในที่ที่คุณกำลังแชทอยู่แล้ว

นี่คือสิ่งที่ทำให้มันโดดเด่น:

  • คำตอบที่ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อม การอ้างอิงที่มองเห็นได้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้
  • ข้อมูลแบบเรียลไทม์จากเว็บ ทำให้ความรู้ของคุณทันสมัยอยู่เสมอ
  • การสร้างภาพ, การสร้างโค้ด, และการสนับสนุน หลายรูปแบบ สำหรับข้อมูลนำเข้าที่เป็นภาพหรือข้อความ (ผ่านแผน Pro)
  • สรุปบทความที่ซับซ้อน เอกสารยาว และบันทึกที่กระจัดกระจาย
  • การติดตามผลที่ราบรื่น ภายในแชทใหม่เดียวกัน ทำให้ประสบการณ์รู้สึกเป็นธรรมชาติ
  • การจัดระเบียบโครงการและการวิเคราะห์ เพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจ

ทำไมต้องใช้ภาพที่สร้างโดย AI บน WhatsApp?

เมื่อ Forever Liss เริ่มส่งข้อความมัลติมีเดียไปยังลูกค้าที่ทิ้งรถเข็นไว้อัตราการกู้คืนรถเข็นของลูกค้าเพิ่มขึ้นถึง 24.6% แบรนด์ทำให้การช้อปปิ้งรวดเร็วและน่าสนใจมากขึ้นโดยการผสานระบบอัตโนมัติของแชทบอทกับรูปภาพจาก WhatsApp ข้อมูลน่าสนใจ และลิงก์สินค้า

กรณีศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการสื่อสารที่นำโดยสื่อมีความสำคัญต่อการตลาดบน WhatsApp อย่างไร ลูกค้าตอบสนองต่อคำแนะนำทางภาพได้ดีกว่า โดยเฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับแชท WhatsApp โดยตรงและระบบอัตโนมัติ

สำหรับผู้ประกอบการเดี่ยว นักออกแบบ และทีมขนาดเล็ก การสร้างภาพเหล่านั้นด้วยตนเองอาจไม่ใช่ทางเลือกที่เป็นไปได้เสมอไป นี่คือจุดที่เครื่องมือสร้างงานศิลปะด้วย AIอย่าง Perplexity AI เข้ามาช่วย โดยให้คุณสร้างภาพที่ตรงกับแบรนด์ได้อย่างรวดเร็วและปรับแต่งแคมเปญของคุณให้มีความเป็นเอกลักษณ์

ด้วย Perplexity AI บน WhatsApp ผู้ใช้สามารถสร้าง:

🤩 ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์สำหรับการแชร์แคตตาล็อก

📝 ภาพข้อมูลสำหรับเนื้อหาทางการศึกษาหรือการสอน

💬 การ์ดคำพูดหรือแบนเนอร์ประกาศ

⏰ การแจ้งเตือนกิจกรรมหรือข้อเสนอพิเศษในเวลาจำกัด

🎨 ตอบกลับด้วยภาพสำหรับคำถามง่ายๆ หรือคำถามที่พบบ่อย

📮 ClickUp Insight: 11% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AIเป็นหลักสำหรับการระดมความคิดและสร้างสรรค์ไอเดีย

และหากคุณไม่สามารถอธิบายแนวคิดได้อย่างชัดเจน เพียงแค่ขอให้ เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI สร้างภาพตามคำแนะนำของคุณ มันคือแอปที่ครบครันสำหรับการทำงานที่ช่วยให้คุณสร้างสรรค์ วางแผนภาพ และดำเนินการได้เร็วขึ้น!

วิธีใช้ Perplexity AI เพื่อสร้างภาพบน WhatsApp

เริ่มต้นใช้งาน Perplexity AI บน WhatsApp นั้นง่ายอย่างน่าประหลาดใจ เนื่องจากไม่ต้องดาวน์โหลดแอปเพิ่มเติมหรือเข้าสู่ระบบที่ยุ่งยาก เพียงทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตั้งค่าเครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดียของคุณ:

ขั้นตอนที่ 1: ตั้งค่า Perplexity AI บน WhatsApp

เริ่มต้นใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาที:

  • บันทึกหมายเลข Perplexity อย่างเป็นทางการ: +1 (833) 436-3285
  • หรือคลิกที่นี่เพื่อเปิด Perplexity บน WhatsApp โดยตรง:wa.me/18334363285
ฉันจะใช้ Perplexity AI เพื่อสร้างภาพบน WhatsApp ได้อย่างไร
  • เปิด WhatsApp และค้นหาผู้ติดต่อในรายการของคุณ
  • เริ่มแชทใหม่และส่งข้อความแรกของคุณ
ฉันจะใช้ Perplexity AI เพื่อสร้างภาพบน WhatsApp ได้อย่างไร

คุณไม่จำเป็นต้องมีบัญชี Perplexity รหัสผ่าน หรือแอปเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งหมดที่คุณต้องการคือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้และ WhatsApp

ขั้นตอนที่ 2: สร้างภาพด้วย Perplexity AI บน WhatsApp

เมื่อคุณตั้งค่าการแชท WhatsApp กับ Perplexity เสร็จแล้ว คุณสามารถเริ่มสร้างภาพได้ทันที

เพื่อสร้างภาพ เพียงแค่ส่งคำสั่งที่อธิบายสิ่งที่คุณต้องการ Perplexity เข้าใจภาษาธรรมชาติ ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องใช้คำเทคนิค นี่คือตัวอย่างที่คุณสามารถลองได้:

  • "สร้างภาพแมวที่สวมหมวกกันน็อคอวกาศ"
ฉันจะใช้ Perplexity AI เพื่อสร้างภาพบน WhatsApp ได้อย่างไร
  • "สร้างภาพเมืองแห่งอนาคตที่มีรถยนต์บินได้"
  • "วาดภาพกระท่อมบนภูเขาที่อบอุ่นในยามพระอาทิตย์ตก"
  • "สร้างภาพของสมุดบันทึกที่มีบันทึกเขียนด้วยลายมือบนโต๊ะไม้"
  • "สร้างภาพของงานปาร์ตี้ริมชายหาดในเวลากลางคืนที่มีโคมไฟ"
ฉันจะใช้ Perplexity AI เพื่อสร้างภาพบน WhatsApp ได้อย่างไร

ภาพที่สร้างโดย AI เหล่านี้จะถูกส่งถึงคุณทันทีในการสนทนาผ่านบอท WhatsApp ของคุณ คุณสามารถนำไปใช้ในปฏิทินเนื้อหา แผ่นนำเสนอผลิตภัณฑ์ ม็อคอัพสินค้า หรือแม้แต่โปรเจกต์สร้างสรรค์ส่วนตัวได้

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: Perplexity AI บน WhatsApp สามารถให้คำตอบที่กระชับและแม่นยำ ช่วยเหลือในการค้นคว้าอย่างรวดเร็ว และแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน ทั้งหมดนี้ภายในแชทเดียว คุณสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุปหัวข้อ หรือรับคำแนะนำทีละขั้นตอนได้โดยไม่ต้องสลับแอป

เคล็ดลับสำหรับการสร้างภาพที่ดีขึ้นด้วย Perplexity บน WhatsApp

ต้องการใช้ประโยชน์สูงสุดจากการสร้างภาพของ Perplexity AI บน WhatsApp หรือไม่? นี่คือเคล็ดลับบางประการที่จะช่วยให้คุณสร้างคำสั่งที่ดีขึ้นและได้ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น:

  • เพิ่มสไตล์หรือคำบอกเล่าเกี่ยวกับฉาก: ขอสไตล์เช่น "สีน้ำ" "มินิมอล" หรือ "พิกเซลอาร์ต" ตัวอย่าง: "สร้างภาพชายหาดในโทนสีพาสเทลพร้อมฟิลเตอร์ย้อนยุค"
ใช้คำถามติดตาม

  • หากภาพแรกยังไม่ตรงตามต้องการ ให้ปรับแต่งโดยพูดว่า "ทำให้สีสันสดใสขึ้น" หรือ "เพิ่มพื้นหลังพระอาทิตย์ตก" ในแชท WhatsApp เดียวกัน

ขอตัวเลือกหลายอย่าง

  • คุณสามารถพูดว่า "สร้างภาพถนนในเมืองที่มีแสงนีออนในเวลากลางคืนสามเวอร์ชันที่แตกต่างกัน" เพื่อความหลากหลาย แต่โปรดทราบว่า Perplexity สามารถส่งภาพได้เพียงภาพเดียวในแต่ละครั้งเพื่อตอบสนองต่อคำสั่งของคุณ

ระบุรูปแบบหรือวัตถุประสงค์

  • โปรดระบุว่าเป็นสำหรับโพสต์ทางสังคม, สไลด์, หรือสถานะ WhatsApp เพื่อให้ผู้ช่วย AI สามารถเข้าใจรูปแบบที่คุณต้องการได้ดีขึ้น

🧠 คุณรู้หรือไม่? ด้วยผู้ใช้มากกว่า2 พันล้านคนทั่วโลก WhatsApp ครองตลาดการส่งข้อความ—แต่ไม่ได้ราบรื่นเสมอไป มีทั้งข้อดีและข้อเสียในการใช้ WhatsApp การตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณแชทได้อย่างชาญฉลาดขึ้น (หรือเปลี่ยนไปใช้แอปอื่นหากจำเป็น)

ข้อจำกัดของการใช้ Perplexity AI สำหรับรูปภาพบน WhatsApp

น่าตื่นเต้นมากที่สามารถสร้างภาพด้วย Perplexity AI ได้โดยตรงใน WhatsApp แต่ข้อจำกัดบางประการอาจทำให้คุณช้าลง

  • ข้อจำกัดจำนวนตัวอักษรของ WhatsApp อาจทำให้ข้อความหรือการตอบกลับสั้นลง ซึ่งบางครั้งอาจส่งผลต่อรายละเอียดหรือความชัดเจนของคำขอรูปภาพของคุณ
  • ความสับสนไม่สามารถสร้างแผนภูมิ, อินโฟกราฟิก, หรือทรัพย์สินภาพแบบชั้นได้ ดังนั้นจึง จำกัดเฉพาะภาพเดี่ยว, แบบสแตนด์อโลน
  • หากไม่มีการกำหนดรูปแบบหรือหัวข้อที่ชัดเจน ภาพอาจดูทั่วไปหรือขาดความหลากหลายทางความคิดสร้างสรรค์
  • คุณไม่สามารถควบคุมความละเอียด ขนาดของภาพ หรือรูปแบบไฟล์ได้ ซึ่งอาจจำกัดวิธีการที่คุณใช้ภาพในโครงการออกแบบ
  • สำหรับคำถามเฉพาะทางหรือเชิงเทคนิค ความแม่นยำของภาพอาจลดลง เนื่องจาก Perplexity อาศัยแหล่งข้อมูลทั่วไปบนเว็บมากกว่าฐานข้อมูลเฉพาะทาง

การใช้ ClickUp เพื่อปรับปรุงโครงการภาพ AI ของคุณให้มีประสิทธิภาพ

เครื่องมือที่ไม่สอดคล้องกันทำลายแรงขับเคลื่อน

เมื่อไอเดียสร้างสรรค์ของทีมคุณอยู่ในเครื่องมือหนึ่ง ข้อเสนอแนะอยู่ในอีกเครื่องมือหนึ่ง และงานอยู่ในอีกเครื่องมือหนึ่ง โครงการก็จะหยุดชะงัก คุณสูญเสียบริบท ความล่าช้าเกิดขึ้น และการทำงานร่วมกันกลายเป็นแบบตอบสนองแทนที่จะเป็นเชิงรุก

หากคุณกำลังใช้ Perplexity AI บน WhatsApp เพื่อสร้างภาพ แต่คุณเก็บคำสั่งใน Google Docs และรวบรวมความคิดเห็นผ่านอีเมล ทีมงานของคุณจะต้องวุ่นวายในการตามงานและรักษาความสอดคล้องกัน

ClickUpรวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในที่เดียว ทำให้กระบวนการออกแบบและตลาดออนไลน์ของคุณที่มีระบบปัญญาประดิษฐ์เป็นศูนย์กลาง เป็นระเบียบ สามารถทำงานร่วมกันได้ และรวดเร็ว

ระดมความคิด สร้างสรรค์ และแบ่งปันภาพด้วย ClickUp Whiteboards และ ClickUp Brain

เริ่มต้นด้วยClickUp Whiteboard สมมติว่าคุณกำลังวางแผนภาพสำหรับเปิดตัวผลิตภัณฑ์ คุณร่างไอเดียบางอย่างร่วมกับทีมของคุณ ใส่ภาพแรงบันดาลใจลงไป แล้วพิมพ์ข้อความต่อไปนี้สำหรับClickUp Brain:

"สร้างภาพของสมาร์ทวอทช์ลอยอยู่เหนือเส้นขอบฟ้าของเมืองที่เรืองแสงในยามค่ำคืน"

ClickUp Brain
สร้างภาพได้ในไม่กี่วินาทีและรักษาการทำงานของกระบวนการสร้างสรรค์ทั้งหมดของคุณให้ราบรื่นด้วย ClickUp Brain

ClickUp Brain ไม่ได้แค่สร้างภาพเท่านั้น แต่ยังเชื่อมต่อกับเอกสาร งาน และการสื่อสารของคุณ ช่วยให้คุณถามคำถามโดยอิงจากข้อมูลในพื้นที่ทำงานของคุณ เช่น "สถานะของภาพบนหน้าแรกของเราเป็นอย่างไรบ้าง?" หรือ "สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพทั้งหมดจากการตรวจสอบในสัปดาห์นี้"

คลิกอัพ เอไอ
เชื่อมต่อกระบวนการสร้างภาพด้วย AI ของคุณเข้ากับเวิร์กโฟลว์ของคุณในแอปเดียวด้วย ClickUp Brain

นี่คือวิดีโอสั้น ๆ ที่แสดงวิธีการใช้ ClickUp Brain ตั้งแต่การคิดสร้างสรรค์ไปจนถึงการดำเนินการสำหรับแคมเปญของคุณ:

ต้องการหารือเกี่ยวกับภาพที่สร้างขึ้นอย่างละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่? เปิดClickUp Chatควบคู่ไปกับบอร์ดไอเดียของคุณ

คุณและนักออกแบบของคุณสามารถตรวจสอบภาพได้ทันที ให้ข้อเสนอแนะผ่านความคิดเห็น และแม้กระทั่งแปลงความคิดเห็นเหล่านี้เป็นงานที่สามารถมอบหมายได้ ง่ายเหมือนการใช้ Perplexity AI บน WhatsApp แต่มีเวิร์กโฟลว์สร้างสรรค์ทั้งหมดรวมอยู่ด้วย

Clickup Chat: ฉันจะใช้ Perplexity AI เพื่อสร้างภาพบน WhatsApp ได้อย่างไร
ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาพที่สร้างขึ้นและแปลงเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ผ่าน Clickup Chat

นำภาพ AI เข้าสู่กระบวนการทำงานของโครงการด้วยงานใน ClickUp

ClickUp Tasks: ฉันจะใช้ Perplexity AI เพื่อสร้างภาพบน WhatsApp ได้อย่างไร
ติดตามทุกภาพทรัพย์สินตั้งแต่ร่างจนถึงเวอร์ชันสุดท้ายด้วยสถานะที่กำหนดเอง, กำหนดเวลา, และผู้รับผิดชอบผ่านงานใน ClickUp

เมื่อคุณสร้างภาพของคุณด้วย Perplexity AI แล้ว เพียงอัปโหลดไปยังงานที่เกี่ยวข้องใน ClickUpเพื่อการจัดการโครงการออกแบบที่ไร้ที่ติ

สมมติว่าคุณกำลังสร้างกราฟิกสำหรับโซเชียลสามชิ้นสำหรับโพสต์บล็อก คุณวางแต่ละภาพลงในงาน ติดแท็กนักเขียนคำโฆษณาของคุณเพื่อตรวจสอบคำบรรยาย และกำหนดวันครบกำหนดสำหรับการเผยแพร่

หากมีข้อเสนอแนะเข้ามา ความคิดเห็นจะยังคงเชื่อมโยงกับรูปภาพ

ด้วยClickUp Tasks จะไม่มีความสับสน ไม่มีการทำซ้ำ และไม่ต้องสงสัยว่า "เรากำลังใช้เวอร์ชันไหนอยู่?"

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: คุณยังสามารถใช้เครื่องมือพิสูจน์อักษรในตัวของ ClickUpเพื่อใส่คำอธิบายประกอบในรูปภาพ วิดีโอ และไฟล์ PDF เพื่อทำงานแบบไม่พร้อมกันได้ เพียงแนบไฟล์ที่ต้องการในความคิดเห็นของงาน ClickUp ที่เกี่ยวข้อง เปิดไฟล์ที่ต้องการแล้วคลิก เพิ่มความคิดเห็น จากมุมขวาบน ทิ้งความคิดเห็นที่มอบหมายไว้โดยคลิกที่จุดที่ต้องการบนไฟล์ภาพ!

ใส่คำอธิบายประกอบไฟล์มัลติมีเดีย เช่น รูปภาพ วิดีโอ และไฟล์ PDF เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันโดยใช้ฟีเจอร์ Proofing ใน ClickUp
ใส่คำอธิบายประกอบไฟล์มัลติมีเดีย เช่น รูปภาพ วิดีโอ และไฟล์ PDF เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันโดยใช้ฟีเจอร์ Proofing ใน ClickUp

เพิ่มความสม่ำเสมอให้กับงานของคุณด้วย ClickUp AI Agents

เมื่อโครงการภาพ AI ของคุณขยายตัว ความต้องการความสม่ำเสมอจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย นี่คือจุดที่ClickUp Autopilot Agentsเข้ามาช่วย โดยมอบฟีเจอร์ระดับพรีเมียมเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

คลิกอัพเวิร์กสเปซ
สร้างตัวแทน AI อัตโนมัติแบบกำหนดเองเพื่อจัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ

ตัวแทนที่ขับเคลื่อนด้วย AI เหล่านี้ทำงานภายในพื้นที่ทำงานของคุณ ดำเนินการอย่างชาญฉลาดตามเงื่อนไขที่กำหนด 📌 ตัวอย่างเช่น:

  • เมื่อมีผู้อัปโหลดภาพที่สร้างโดย Perplexity ไปยังงานหนึ่ง ระบบ Autopilot Agent จะสามารถติดแท็กงานนั้นโดยอัตโนมัติเป็น "พร้อมสำหรับการตรวจสอบ" และมอบหมายให้กับหัวหน้าฝ่ายสร้างสรรค์
  • หลังจากที่สมาชิกทีมได้แสดงความคิดเห็นในกระทู้แชทแล้ว เจ้าหน้าที่สามารถสรุปข้อเสนอแนะและบันทึกเป็นรายการตรวจสอบภายในงานรูปภาพได้
  • เมื่อคุณสร้างเอกสารคำแนะนำศิลปะ AIใหม่ สามารถเชื่อมโยงกับโฟลเดอร์แคมเปญที่เกี่ยวข้องได้โดยอัตโนมัติ และแชร์กับผู้ร่วมงานได้

👀 เกร็ดความรู้: ภาพแรกที่สร้างโดยคอมพิวเตอร์ปรากฏขึ้นในปี 1963 เป็นแบบจำลองมืออย่างง่ายโดยนักบุกเบิกกราฟิกคอมพิวเตอร์Ivan Sutherland ใช้โปรแกรม Sketchpad— ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของเครื่องมือออกแบบสมัยใหม่

จัดเก็บและนำคำสั่ง AI ของคุณกลับมาใช้ใหม่โดยใช้ ClickUp Docs

ClickUp Brain: คำสั่งที่บันทึกไว้
บันทึกคำสั่ง AI ของคุณเพื่อใช้ซ้ำใน ClickUp

แทนที่จะปล่อยให้คำแนะนำภาพที่ยอดเยี่ยมหายไปในประวัติ WhatsApp ของคุณ ให้บันทึกไว้ในเอกสาร ClickUp ที่แชร์กัน

ClickUp Docs: ฉันจะใช้ Perplexity AI เพื่อสร้างภาพบน WhatsApp ได้อย่างไร
บันทึก จัดระเบียบ และแบ่งปันคำแนะนำภาพที่ดีที่สุดหรือบรีฟสร้างสรรค์ของคุณ พร้อมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วย ClickUp Docs

ตัวอย่างเช่น หากแคมเปญของคุณใช้สไตล์ภาพที่สม่ำเสมอ เช่น "ไอคอนแบบแบนของทีมที่ทำงานทางไกล" คุณสามารถสร้างคลังคำสั่งรอบๆ สิ่งนี้เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดึงมาใช้ได้ตลอดเวลา

คุณสามารถมอบหมายงานได้ด้วย: "อัปเดตภาพโปรโมชั่นวันหยุดโดยใช้คำแนะนำจากปีที่แล้ว แต่ให้ใช้แบรนด์ของปีนี้"

👀 เกร็ดความรู้: คุณยังสามารถบันทึก (และนำกลับมาใช้ใหม่) คำสั่งเฉพาะหรือคำสั่งส่วนตัวสำหรับตัวคุณเองได้โดยตรงใน ClickUp Brain เพียงไปที่ คำสั่งที่บันทึกไว้ แล้วคลิก เพิ่มคำสั่ง จากนั้นพิมพ์คำแนะนำของคุณและตั้งค่าเป็นส่วนตัว

บันทึก (และนำกลับมาใช้ใหม่) คำสั่งส่วนตัวหรือคำสั่งเฉพาะสำหรับตัวคุณเองได้โดยตรงใน ClickUp Brain

สับสน? ไม่เป็นไรอีกต่อไปด้วย ClickUp

การสร้างเนื้อหาภาพไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือออกแบบ, อีเมลยาวเหยียด, หรือกระบวนการตอบกลับที่ช้าอีกต่อไป ด้วย Perplexity AI บน WhatsApp คุณสามารถสร้างภาพที่หยุดสายตาได้เพียงแค่ส่งข้อความ

แต่ภาพที่ยอดเยี่ยมเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ClickUp เปลี่ยนภาพที่สร้างโดย AI ของคุณให้เป็นผลลัพธ์ที่แท้จริง ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น ClickUp Brain, Whiteboards, AI Agents และ Docs คุณสามารถรวมคำสั่งของคุณไว้ที่เดียว, อัตโนมัติเวิร์กโฟลว์, และให้ทุกคนสอดคล้องกันตั้งแต่แนวคิดจนถึงการเปิดตัว

พร้อมที่จะทำให้กระบวนการสร้างสรรค์ของคุณราบรื่นตั้งแต่การตั้งคำถามไปจนถึงการเผยแพร่หรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpตอนนี้เลย!