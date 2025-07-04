ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Workvivo เพื่อการมีส่วนร่วมของพนักงานในปี 2025

คุณเลือก Workvivo เพราะคิดว่าจะเป็นแพลตฟอร์มประสบการณ์พนักงานแบบครบวงจร แต่ตอนนี้มันกลับรู้สึกเหมือนกระดานข่าวดิจิทัลมากกว่าศูนย์กลางการมีส่วนร่วมที่แท้จริง
ฟังดูคุ้นๆ ไหม? ไม่ใช่ความผิดของคุณ
หลายทีมเติบโตเกินกว่าแพลตฟอร์มการสื่อสารของตนและเริ่มต้องการสิ่งที่ง่ายขึ้น ฉลาดขึ้น และน่าใช้มากขึ้น
บางทีคุณอาจต้องการเครื่องมือที่ใช้งานง่ายกว่า เป็นมิตรกับสังคมมากขึ้น หรือสะดวกต่อการทำงานร่วมกับพนักงานที่ทำงานทางไกล หากคุณรู้สึกว่า Workvivo ดูสับสนแทนที่จะเรียบง่าย คุณสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่า
ข่าวดีคือ? มีทางเลือกที่ทรงพลังสำหรับ Workvivo ที่จะทำให้ทุกอย่างง่ายดายสำหรับคุณภายใต้แพลตฟอร์มเดียว และใช่ เราได้ทำการค้นคว้าทั้งหมดแล้ว คุณไม่ต้องทำเอง
ทำไมต้องเลือกทางเลือกอื่นแทน Workvivo?
Workvivo ได้ช่วยองค์กรมากมายสร้างพื้นที่ดิจิทัลเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน แต่สิ่งที่ได้ผลเมื่อปีที่แล้วอาจรู้สึกไม่คล่องตัว มีข้อจำกัด หรือไม่สอดคล้องกับวิธีการทำงานและการสื่อสารของพนักงานของคุณในปัจจุบัน
👀 คุณรู้หรือไม่?เปอร์เซ็นต์ของพนักงานที่มีส่วนร่วมทั่วโลกได้ลดลงเหลือ 21% โดยผู้จัดการเป็นกลุ่มที่ลดลงมากที่สุด
คุณควรเลือกใช้ทางเลือกอื่นของ Workvivo หากคุณต้องการ:
- คุณสมบัติการมีส่วนร่วมขั้นสูง: บางแพลตฟอร์มมีคุณสมบัติการมีส่วนร่วมของพนักงานที่ดีกว่าและความสามารถในการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจและกระตุ้นพนักงานของคุณ
- การผสานรวมที่ราบรื่นยิ่งขึ้น: ทางเลือกอื่นอาจให้การผสานรวมที่ราบรื่นยิ่งขึ้นกับซอฟต์แวร์การสื่อสารภายในองค์กรที่มีอยู่ เครื่องมือของบุคคลที่สาม และแอปพลิเคชันภายนอก
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้มากขึ้นสามารถส่งเสริมการยอมรับและทำให้การใช้งานประจำวันง่ายขึ้นสำหรับพนักงานทุกคน รวมถึงพนักงานที่ทำงานจากระยะไกล
- การปรับแต่งที่ยืดหยุ่น: แพลตฟอร์มอื่น ๆ มีตัวเลือกการปรับแต่งที่มากกว่า ช่วยให้คุณปรับแต่งการสื่อสารให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ
- การรองรับมือถือที่ดีขึ้น: ทางเลือกอื่นสามารถให้การรองรับอุปกรณ์มือถือที่เหนือกว่า ทำให้พนักงานแนวหน้าและพนักงานที่ทำงานระยะไกลสามารถมีส่วนร่วมได้ง่ายขึ้น
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ก่อนเปลี่ยนเครื่องมือ ควรหารือกับทีมของคุณและวางแผนปัญหาที่คุณกำลังแก้ไข การทำเช่นนี้จะช่วยกรองข้อมูลที่ไม่จำเป็นและเลือกคุณสมบัติที่สำคัญซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลและความต้องการของพนักงาน
ทางเลือกของ Workvivo ในภาพรวม
ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะตรวจสอบเครื่องมือแต่ละตัวได้หรือไม่? นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของทางเลือกทั้งหมดของ Workvivo และกรณีการใช้งานของพวกมัน:
|ชื่อเครื่องมือ
|กรณีการใช้งาน
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา
|คลิกอัพ
|แพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับการจัดการงานและการทำงานร่วมกันในทีม
|ทีมที่กำลังมองหาพื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นและเชื่อมต่อสำหรับการจัดการงาน การสื่อสาร และการมีส่วนร่วม
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/ผู้ใช้/เดือน
|ไมโครซอฟต์ ทีมส์
|การทำงานร่วมกันของทีมที่เน้นวิดีโอภายในระบบนิเวศของ Microsoft
|ทีมที่ใช้ Microsoft 365 อยู่แล้ว กำลังมองหาการประชุมวิดีโอแบบบูรณาการ การส่งข้อความ และการแชร์ไฟล์
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $4/เดือนต่อผู้ใช้
|เวิร์กเพลส จาก เมตา
|การมีส่วนร่วมของพนักงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากโซเชียลมีเดีย
|ทีมดิจิทัลที่ต้องการแพลตฟอร์มการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการ คล้ายกับโซเชียลมีเดีย สำหรับพนักงานทุกคน
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $4 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|Slack
|การทำงานเป็นทีมที่รวดเร็วและการร่วมมือผ่านการสื่อสารแบบเรียลไทม์
|ผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความสำคัญกับการสื่อสารแบบเรียลไทม์ โดยเน้นที่ช่องทาง การส่งข้อความทันที และการผสานการทำงานอัจฉริยะ
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8.75 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|ไมโครซอฟต์ ไววา เอนเกจ
|ชุมชนพนักงานภายในระบบนิเวศของ Microsoft 365
|บริษัทที่ใช้ Microsoft 365 ที่มุ่งเน้นการสร้างชุมชนและการมีส่วนร่วมของพนักงาน
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $2/เดือนต่อผู้ใช้
|คอนเน็กทีม
|การจัดการทีมที่ไม่มีโต๊ะทำงานด้วยแนวทางที่เน้นมือถือเป็นสำคัญ
|ทีมแนวหน้าและทีมระยะไกลที่กำลังมองหาแพลตฟอร์มการสื่อสารและการจัดการงานที่เรียบง่าย
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $35/เดือน
|การเบียดเสียด
|การสื่อสารและการยกย่องพนักงานที่ขับเคลื่อนด้วยวัฒนธรรม
|ธุรกิจที่ต้องการเสริมสร้างความเชื่อมโยง การยอมรับ และวัฒนธรรมภายในองค์กรด้วยแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย
|ราคาตามความต้องการ
|สตาฟเบส
|การสื่อสารกับพนักงานแบบหลายช่องทาง
|องค์กรที่มีทีมงานกระจายอยู่ทั่วโลกและกำลังมองหาแพลตฟอร์มศูนย์กลางสำหรับการสื่อสารข้ามช่องทาง
|ราคาตามความต้องการ
|โซเชียเบิล
|การสื่อสารหลายช่องทางและการกระจายเนื้อหา
|พนักงานจำนวนมากหรือพนักงานที่ไม่ประจำโต๊ะทำงานที่ต้องการกระจายเนื้อหาไปยังจุดสัมผัสต่างๆ
|ราคาตามความต้องการ
|LumApps
|การสื่อสารส่วนบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์
|บริษัทที่ต้องการอินทราเน็ตที่ยืดหยุ่นและรวมศูนย์ พร้อมเนื้อหาและการสื่อสารที่ขับเคลื่อนด้วย AI
|ราคาตามความต้องการ
|กระพริบตา
|การมีส่วนร่วมของพนักงานที่มุ่งเน้นแนวหน้า
|พนักงานแนวหน้าและพนักงานที่ไม่ได้ประจำโต๊ะทำงาน ซึ่งต้องการการเข้าถึงข้อมูลแบบออฟไลน์และเครื่องมือสื่อสารแบบเรียลไทม์
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $4.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|ซิมป์พล์
|ประสบการณ์พนักงานแบบครบวงจรที่ขับเคลื่อนด้วย AI
|บริษัทที่ต้องการแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมที่รวมศูนย์การสื่อสารและการแบ่งปันความรู้พร้อมการปรับให้เหมาะกับบุคคล
|ราคาตามความต้องการ
|แรกขึ้น
|การสื่อสารกับพนักงานแบบอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์
|องค์กรที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและปรับแต่งการสื่อสารของพนักงานให้อัตโนมัติในระดับใหญ่ด้วยการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
|ราคาตามความต้องการ
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคำแนะนำของเราตั้งอยู่บนคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
🧠 ข้อเท็จจริงสนุก! การสื่อสารในที่ทำงานที่ละเอียดมากขึ้นทำให้พนักงานรู้สึกมีประสิทธิภาพมากขึ้นเกือบห้าเท่า!
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Workvivo ที่ควรใช้
ไม่ใช่ทุกซอฟต์แวร์สำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงานที่ถูกสร้างขึ้นมาเท่าเทียมกัน และนั่นเป็นสิ่งที่ดี ขึ้นอยู่กับขนาด รูปแบบ และการตั้งค่าของทีมคุณ เครื่องมือที่เหมาะสมอาจดูแตกต่างกันอย่างมาก
มาหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณกันเถอะ
1. ClickUp (แพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับการจัดการงานและการทำงานร่วมกันของทีม)
หากคุณเบื่อกับการไล่ตามเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพที่ไม่เคยได้ผล ClickUp คือการอัปเกรดที่ทีมของคุณสมควรได้รับ
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, นิยามใหม่ของการจัดการโครงการด้วยการทำให้การสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และการมีส่วนร่วมของพนักงานรู้สึกง่ายดาย และกล้าพูดว่า สนุกจริงๆ!
มาเริ่มกันที่ClickUp Chat ศูนย์กลางสำหรับการสนทนาแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าคุณจะกำลังระดมความคิดกับทีมโครงการ แบ่งปันข้อมูลอัปเดตกับแผนกของคุณ หรือประกาศข่าวสารทั่วทั้งบริษัท Chat จะช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยในที่เดียว
สร้างช่องแชทสำหรับหัวข้อ ทีม หรือโครงการใดก็ได้ และให้ทุกคนรับรู้ข้อมูลโดยไม่ต้องค้นหาอีเมลหรือสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ โบนัส! คุณสามารถมอบหมายงานได้โดยตรงจากแชท ไม่จำเป็นต้องเพิ่มรายการสิ่งที่ต้องทำอีกต่อไป!
ตอนนี้ที่คุณกำลังสนทนาอย่างชาญฉลาดแล้ว ให้เปลี่ยนบทสนทนาเหล่านั้นเป็นการกระทำด้วยClickUp Tasks มอบหมายงาน กำหนดลำดับความสำคัญ แนบเอกสาร และติดตามความคืบหน้า ทั้งหมดนี้ในเวิร์กสเปซที่เรียบง่าย ปรับแต่งได้ตามต้องการ
ด้วยมุมมองมากกว่า 15 แบบ เช่น รายการ, กระดาน Kanban, ปฏิทิน, และไทม์ไลน์, ClickUp ปรับตัวให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ ไม่ใช่คุณที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับระบบ
เบื่อกับข้อแก้ตัวแบบเดิมๆ "ขอโทษนะ พลาดข้อความของคุณ" หรือเปล่า? การ @mention ในงาน เอกสาร และแม้แต่กระดานไวท์บอร์ด ช่วยให้คุณสามารถให้ข้อเสนอแนะ ถามคำถาม หรือแท็กเพื่อนร่วมทีมได้ทันทีที่ตรงจุดซึ่งงานกำลังดำเนินอยู่
ต้องการสมองเสริมในทีมหรือไม่? พบกับClickUp Brain เพื่อนร่วมทีมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของคุณ
สรุปเอกสารและการสนทนา ร่างคำตอบ เรียกดูนโยบาย และแม้กระทั่งตอบคำถามเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ทำงาน
มันสามารถถอดเสียงและวิดีโอการประชุมของคุณได้ด้วย ทำให้คุณไม่พลาดทุกจังหวะ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการต้อนรับพนักงานใหม่ ทีมงานระยะไกล หรือใครก็ตามที่ให้ความสำคัญกับเวลาของตนเอง (ซึ่งก็คือทุกคนนั่นเอง) ด้วย ClickUp Brain คุณไม่จำเป็นต้องใช้แอปถึง 10 แอปเพื่อบรรลุเป้าหมายการทำงานร่วมกันของคุณ
เมื่อพูดถึงเอกสารClickUp Knowledge Managementคือศูนย์กลางภายในที่อัปเดตอยู่เสมอของคุณ
จัดเก็บนโยบาย HR, SOPs, คู่มือการปฐมนิเทศ และอื่นๆ ในพื้นที่เดียวที่สามารถค้นหาและทำงานร่วมกันได้ มันทำงานเหมือนอินทราเน็ตที่มีชีวิตและเป็นสังคม— สร้างขึ้นเพื่อเติบโตไปพร้อมกับทีมและฐานความรู้ของคุณ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ ClickUp Brain ได้โดยตรงในClickUp Docsเพื่อร่างเอกสารที่กำหนดเองได้ทันทีและทำงานร่วมกับทีมของคุณเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์
เมื่อคุณต้องการรับข้อเสนอแนะที่ชัดเจนจากทีมงานของคุณ?ClickUp Formsทำให้เรื่องนี้ง่ายดายจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นระยะสั้น รวบรวมข้อเสนอแนะแบบไม่ระบุตัวตน ชมเชยผลงานยอดเยี่ยม หรือเพียงแค่เช็คบรรยากาศด้วยโพลสั้น ๆ ได้ทันที
คุณสามารถทำการติดตามผลอัตโนมัติ แจ้งเตือนผู้จัดการ และเปลี่ยนคำตอบให้กลายเป็นงานได้ นั่นหมายความว่าคุณไม่ได้แค่ฟังเท่านั้น แต่ยังดำเนินการกับสิ่งที่สำคัญอีกด้วย
ดังนั้น หากคุณต้องการก้าวข้ามการสื่อสารทางเดียวและทำงานร่วมกันอย่างแท้จริง ที่นี่คือสถานที่สำหรับคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- กำจัดงานที่ทำซ้ำๆ เช่น การแจ้งเตือน การอัปเดตสถานะ และการสร้างงานย่อย ด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp
- ติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละงานด้วยClickUp Project Time Trackingและทำให้พนักงานในสำนักงานและพนักงานทางไกลของคุณทำงานสอดคล้องกัน
- มองเห็นความก้าวหน้าและการมีส่วนร่วมผ่านแดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งได้ พร้อมข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
- ค้นหาทุกสิ่ง ทุกที่ ด้วยClickUp Connected Searchครอบคลุมทุกพื้นที่ทำงานของคุณ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สามกว่า 1,000 รายการ เช่น Slack, Zoom, Google Calendar และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่ามีช่วงการเรียนรู้เล็กน้อย
- แอปพลิเคชันมือถืออาจมีมุมมองที่จำกัดเมื่อเทียบกับแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
คริจน์ อี., หัวหน้าครีเอทีฟที่ Flying Kiwi, กล่าวว่า:
…เราได้ลองใช้เครื่องมือต่าง ๆ มากมายสำหรับการจัดการโครงการและการสื่อสารภายในองค์กร—แต่ ClickUp คือเครื่องมือที่ตอบโจทย์ทุกข้ออย่างแท้จริง มันฉลาด นวัตกรรมใหม่ และมีการจัดระเบียบที่ยอดเยี่ยมอย่างไม่น่าเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการงาน การติดตามความคืบหน้า หรือการประสานงานเป็นทีม ClickUp ก็สามารถทำได้ทุกอย่างอย่างราบรื่น…
…เราได้ลองใช้เครื่องมือต่าง ๆ มากมายสำหรับการจัดการโครงการและการสื่อสารภายในองค์กร—แต่ ClickUp คือเครื่องมือที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของเราอย่างแท้จริง มันฉลาด นวัตกรรมใหม่ และมีการจัดระเบียบที่ยอดเยี่ยมอย่างไม่น่าเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการงาน การติดตามความคืบหน้า หรือการประสานงานเป็นทีม ClickUp ก็สามารถทำได้ทุกอย่างอย่างราบรื่น…
2. Microsoft Teams (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันในทีมที่เน้นวิดีโอ)
หากทีมของคุณใช้ระบบของ Microsoft อยู่แล้ว Microsoft Teams เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมตามธรรมชาติ มันเชื่อมโยงการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และการมีส่วนร่วมเข้าด้วยกัน
จากการโทรวิดีโอความคมชัดสูงไปจนถึงการส่งข้อความแบบเรียลไทม์และการแชร์เอกสาร Teams มอบพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์พร้อมเครื่องมือการทำงานร่วมกันระยะไกลที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ Microsoft 365 และเครื่องมือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน เช่น Viva Engage ยังช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams
- จัดระเบียบการสนทนาตามช่องทางสำหรับทีม แผนก หรือโครงการ
- จัดการประชุมผ่านวิดีโอ, แชร์หน้าจอ, และบันทึกการประชุมเพื่อการร่วมมือทางไกลที่ง่ายดาย
- ทำงานร่วมกันในไฟล์ Word, Excel หรือ PowerPoint โดยไม่ต้องออกจากแอป
- ใช้ Teams Phone สำหรับการโทรและการสื่อสารด้วยเสียงที่ชาญฉลาดและรวมเป็นหนึ่งเดียว
ข้อจำกัดของ Microsoft Teams
- มาพร้อมกับเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน
- อินเทอร์เฟซอาจมีข้อบกพร่องบางครั้ง
ราคาของ Microsoft Teams
- ฟรีตลอดไป
- Microsoft 365 Personal: 9.99 ดอลลาร์/เดือน
- Microsoft 365 Family: 12.99 ดอลลาร์/เดือน
- Microsoft Teams Essentials: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Basic: 6 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Standard: 12.50 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Premium: 22 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Teams
- G2: 4. 4/5 (15,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (10,000+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Microsoft Teams อย่างไรบ้าง?
เมื่อคุณเริ่มใช้ Microsoft Teams ครั้งแรก จะมีช่วงการเรียนรู้อยู่บ้าง อินเทอร์เฟซอาจต้องใช้เวลาสักพักในการทำความคุ้นเคย เนื่องจากมีฟีเจอร์มากมายรวมอยู่ในแพลตฟอร์มเดียว
เมื่อคุณเริ่มใช้ Microsoft Teams ครั้งแรก จะมีช่วงการเรียนรู้อยู่บ้าง อินเทอร์เฟซอาจต้องใช้เวลาสักพักในการทำความคุ้นเคย เนื่องจากมีฟีเจอร์มากมายรวมอยู่ในแพลตฟอร์มเดียว
3. Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานเป็นทีมและการร่วมมือที่รวดเร็ว)
Slack เหมาะสำหรับทีมที่พึ่งพาการส่งข้อความทันที การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และการผสานการทำงานอัจฉริยะ มันรวบรวมผู้คน โครงการ และกระบวนการทำงานไว้ในพื้นที่กลางที่ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพและความคล่องตัว
มันมอบช่องทางการสื่อสารที่เป็นระบบ, การทำงานร่วมกันอย่างง่ายดายผ่าน Slack Connect, และการผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันมากกว่า 2,600 รายการ. สิ่งนี้ช่วยให้ทีมของคุณสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกัน, โดยไม่ต้องเผชิญกับปัญหาอีเมลที่รก.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- จัดระเบียบการสนทนาด้วยช่องทางสำหรับทีม โครงการ หรือหัวข้อ
- เข้าร่วมกลุ่มสนทนา วิดีโอคลิป หรือส่งข้อความทันทีเพื่อการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- ค้นหาข้อความและไฟล์ทั้งหมดด้วยระบบค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Slack
- อัตโนมัติการทำงานซ้ำๆ ด้วย Workflow Builder และ Slack AI
ข้อจำกัดของ Slack
- อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
- เวอร์ชันฟรีจำกัดประวัติข้อความและไฟล์ไว้ที่ 90 วัน
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- ฟรี
- ข้อดี: 8.75 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ+: 15 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Slack
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 34,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (23,800+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Slack อย่างไรบ้าง?
ฉันใช้ Slack สำหรับลูกค้าและพบว่ามันมีประสิทธิภาพ บรรยากาศที่เป็นกันเองช่วยได้มาก และฟีเจอร์สำหรับโปรเจกต์ก็ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ เหมาะสำหรับการจัดการงานระหว่างเดินทางมาก
ฉันใช้ Slack สำหรับลูกค้าและพบว่ามันมีประสิทธิภาพ บรรยากาศที่เป็นกันเองช่วยได้มาก และฟีเจอร์สำหรับโปรเจกต์ก็ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ เหมาะสำหรับการจัดการงานระหว่างเดินทางมาก
📮 ClickUp Insight: มืออาชีพโดยเฉลี่ยใช้เวลา 30 นาทีขึ้นไปต่อวันในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน—นั่นคือมากกว่า 120 ชั่วโมงต่อปีที่สูญเสียไปกับการค้นหาอีเมล, กระทู้ใน Slack และไฟล์ที่กระจัดกระจาย ผู้ช่วย AI อัจฉริยะที่ฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้
เข้าสู่ ClickUp Brain. มอบข้อมูลเชิงลึกและคำตอบทันทีด้วยการค้นหาเอกสาร, การสนทนา, และรายละเอียดของงานที่เหมาะสมในเวลาเพียงไม่กี่วินาที ทำให้คุณสามารถหยุดการค้นหาและเริ่มทำงานได้ทันที
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมอย่าง QubicaAMF สามารถประหยัดเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—ด้วยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!
4. Microsoft Viva Engage (เหมาะที่สุดสำหรับชุมชนพนักงานที่เน้น Microsoft 365)
เดิมรู้จักในชื่อ Yammer, Microsoft Viva Engage คือโซเชียลเน็ตเวิร์กสำหรับองค์กรระดับองค์กรที่ทันสมัยของ Microsoft ซึ่งออกแบบมาเพื่อเชื่อมโยงพนักงานเข้าด้วยกัน ไม่ว่าพวกเขาจะทำงานที่ไหนก็ตาม
มันช่วยให้คุณสร้างชุมชน เชื่อมโยงผู้นำกับพนักงานและส่งเสริมการสื่อสารแบบรวมศูนย์ มันผสานการทำงานโดยตรงกับเครื่องมือ Microsoft 365 เช่น Microsoft Teams, SharePoint และ Outlook ทำให้การมีส่วนร่วมกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานประจำวันของทีมคุณได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Viva Engage
- สร้างชุมชนตามความสนใจเพื่อการสื่อสารไม่เป็นทางการและการแบ่งปันความรู้
- เชื่อมต่อพนักงานและผู้นำผ่านมุมผู้นำและกิจกรรมสด
- แบ่งปันความเชี่ยวชาญและข้อมูลอัปเดตโดยใช้ Storylines, Campaigns และ Answers ใน Viva
- ใช้ Microsoft Copilot สำหรับเนื้อหาที่สร้างโดย AI และเริ่มต้นการสนทนา
ข้อจำกัดของ Microsoft Viva Engage
- ตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูงที่จำกัด
- จำเป็นต้องมีใบอนุญาตเพิ่มเติมสำหรับฟีเจอร์พรีเมียม เช่น Copilot และ Analytics
ราคาของ Microsoft Viva Engage
- Microsoft Viva การสื่อสารและชุมชนพนักงาน: $2/เดือนต่อผู้ใช้
- Microsoft Viva Workplace Analytics และความคิดเห็นของพนักงาน: 6 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- Microsoft Viva Suite: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Viva Engage
- G2: ไม่มีรีวิว
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Microsoft Viva Engage อย่างไรบ้าง?
ฉันมีการสมัครสมาชิกบริษัทสำหรับ Microsoft 365 และ Viva สามารถผสานการทำงานกับส่วนประกอบหลายตัวของมันได้เป็นอย่างดี ดังนั้นฉันสามารถใช้ประโยชน์จากงานที่ทำไว้เดิมเพื่อวัตถุประสงค์หนึ่งได้อย่างง่ายดาย และนำไปใช้กับความต้องการในอนาคตได้อย่างง่ายดายเช่นกัน
ฉันมีการสมัครสมาชิกบริษัทสำหรับ Microsoft 365 และ Viva สามารถผสานการทำงานกับส่วนประกอบหลายตัวของมันได้เป็นอย่างดี ดังนั้นฉันสามารถใช้ประโยชน์จากงานที่ทำไว้เดิมเพื่อวัตถุประสงค์หนึ่งได้อย่างง่ายดาย และนำไปใช้กับความต้องการในอนาคตได้อย่างง่ายดายเช่นกัน
5. Connecteam (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการทีมที่ไม่มีโต๊ะทำงาน)
Connecteam เป็นแพลตฟอร์มที่เน้นการใช้งานบนมือถือ สร้างขึ้นสำหรับบริษัทที่มีพนักงานแนวหน้า พนักงานที่ไม่มีโต๊ะทำงาน หรือพนักงานที่ทำงานระยะไกล ซึ่งต้องการเครื่องมือที่เรียบง่ายสำหรับการสื่อสาร การจัดการงาน และการมีส่วนร่วม
มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษสำหรับธุรกิจที่ต้องการแทนที่อีเมล, แผ่นคำนวณ, และแอปพลิเคชันหลายตัวด้วยแพลตฟอร์มเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นการแชร์อัปเดต, ติดตามเวลา, หรือรวบรวมความคิดเห็น, Connecteamช่วยให้คุณจัดการทีมของคุณให้สอดคล้องกัน
คุณสมบัติเด่นของ Connecteam
- สร้างตารางเวลาพนักงาน, การอัปเดตของบริษัท, ประกาศ, และกิจกรรมทั้งหมดในที่เดียวของศูนย์สื่อสาร
- ใช้แชทที่ปลอดภัยสำหรับการสื่อสารแบบส่วนตัว กลุ่ม หรือทั่วทั้งบริษัท
- ทำให้การดำเนินงานประจำวันเป็นดิจิทัลด้วยรายการตรวจสอบ แบบฟอร์ม และเครื่องมือรายงานแบบเรียลไทม์
- ใช้ระบบติดตาม GPS และทำให้การจ่ายเงินเดือนง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือที่มีอยู่ในตัว
ข้อจำกัดของ Connecteam
- คุณสมบัติที่จำกัดในแผนฟรี
- มาพร้อมกับช่วงการเรียนรู้เบื้องต้น
ราคาของ Connecteam
- แผนธุรกิจขนาดเล็ก: ฟรีตลอดไปสำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 10 คน
- พื้นฐาน: $35/เดือน
- ขั้นสูง: $59/เดือน
- ผู้เชี่ยวชาญ: $119/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Connecteam คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,300+)
- Capterra: 4. 7/5 (2,300+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Connecteam อย่างไรบ้าง?
โดยรวมแล้ว ฉันมีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมกับ Connecteam มันช่วยสร้างโครงสร้างและความชัดเจนให้กับงานประจำวันของเรา และทำให้การสื่อสารในทีมราบรื่นกว่าที่เคย ตั้งแต่การติดตามเวลาไปจนถึงงานและการอัปเดต ทุกอย่างตอนนี้อยู่ในที่เดียว มันช่วยให้เราจัดการและเชื่อมต่อกันได้ดีขึ้นจริงๆ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ยุ่ง
โดยรวมแล้ว ฉันมีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมกับ Connecteam มันช่วยสร้างโครงสร้างและความชัดเจนให้กับงานประจำวันของเรา และทำให้การสื่อสารในทีมราบรื่นกว่าที่เคย ตั้งแต่การติดตามเวลาไปจนถึงงานและการอัปเดต ทุกอย่างตอนนี้อยู่ในที่เดียว มันช่วยให้เราจัดการและเชื่อมต่อกันได้ดีขึ้นจริงๆ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ยุ่ง
6. Jostle (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารภายในองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยวัฒนธรรม)
หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มที่เรียบง่ายและดึงดูดสายตา ซึ่งสามารถรวมทีมที่ทำงานระยะไกล ทีมในสำนักงาน และทีมแนวหน้าเข้าไว้ในพื้นที่ดิจิทัลเดียว Jostle อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณ โดยเน้นที่การทำให้การสื่อสารภายในองค์กรและการยกย่องพนักงานเป็นเรื่องง่าย
มันช่วยให้ทุกคนรู้สึกได้รับข้อมูล เชื่อมโยงกัน และได้รับการยอมรับ ไม่ว่าพวกเขาจะทำงานที่ไหน ด้วยอินเทอร์เฟซที่คล้ายกับโซเชียลมีเดียและไม่มีค่าธรรมเนียมการตั้งค่า Jostle ช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีความซับซ้อนทางเทคโนโลยี
คุณสมบัติเด่นของ Jostle
- แบ่งปันข่าวสาร การอัปเดต และกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยการประกาศที่ตรงกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน
- ใช้ JostleTV เพื่อสตรีมข้อมูลอัปเดตที่สำคัญไปยังห้องพักและโรงงาน
- ยกย่องความสำเร็จและเฉลิมฉลองความสำเร็จที่สำคัญด้วยข้อความขอบคุณพนักงานและกิจกรรม
- จัดระเบียบทรัพยากรและนโยบายในคลังข้อมูลที่สามารถค้นหาได้เพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดาย
ข้อจำกัดในการเบียดเสียด
- คุณลักษณะการค้นหาอาจไม่สม่ำเสมอ
- ตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูงที่จำกัด
การกำหนดราคาแบบแย่งชิง
- มีเวอร์ชันฟรีให้ใช้งาน
- ราคาพิเศษสำหรับคุณสมบัติเพิ่มเติม
การจัดอันดับและรีวิวของ Jostle
- G2: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Jostle อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
สิ่งเดียวที่ฉันคิดว่าเป็นข้อเสียจริงๆ ก็คือมันเป็นเรื่องที่น่ารำคาญมากกว่า—ความไม่สม่ำเสมอในการรับผลการค้นหา ในบางกรณี คุณต้องกด
ในขณะที่บางครั้งคุณต้องคลิกที่ไอคอนแว่นขยาย และบางครั้งผลการค้นหาแบบรวดเร็วก็เริ่มปรากฏขึ้นเมื่อคุณพิมพ์
สิ่งเดียวที่ฉันคิดว่าเป็นข้อเสียจริงๆ คือมันเป็นเรื่องที่น่ารำคาญมากกว่า—ความไม่สม่ำเสมอในการรับผลการค้นหา ในบางกรณี คุณต้องกด
7. Staffbase (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารกับพนักงานแบบหลายช่องทาง)
Staffbase เหมาะสำหรับทีมระดับโลกที่ต้องการการสื่อสารที่สม่ำเสมอและมีผลกระทบสูงผ่านหลายช่องทาง โดยรวมทุกอย่างตั้งแต่การอัปเดตอินทราเน็ตและการแจ้งเตือนบนมือถือไปจนถึงแคมเปญอีเมลและป้ายดิจิทัลไว้ในแพลตฟอร์มการสื่อสารเดียว
แนวทางที่เน้นการใช้งานบนมือถือเป็นอันดับแรกและการผสานรวมกับ Microsoft 365 ทำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการเชื่อมต่อและให้ข้อมูลแก่พนักงานแนวหน้าและพนักงานที่ทำงานระยะไกล
คุณสมบัติเด่นของ Staffbase
- ส่งการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันมือถือ, อีเมล, SMS, อินทราเน็ต, และป้ายดิจิทัล ทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว
- ปรับแต่งการสื่อสารสำหรับทีมทั่วโลกด้วยการสนับสนุนหลายภาษาและบรรณาธิการท้องถิ่น
- วางแผน, ดำเนินการ, และวัดผลแคมเปญโดยใช้ปฏิทินการจัดการเนื้อหา
- วิเคราะห์ผลกระทบของการมีส่วนร่วมและการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลแรงงานอย่างครอบคลุมและแผนที่ความร้อน
ข้อจำกัดของ Staffbase
- อาจจะมีราคาแพงเกินไปสำหรับทีมขนาดเล็ก
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างที่คู่แข่งมี
ราคาของ Staffbase
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของพนักงาน
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Staffbase อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
หนึ่งในจุดแข็งที่ใหญ่ที่สุดของมันคืออินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย. แม้แต่สมาชิกทีมที่ไม่ค่อยเก่งทางเทคโนโลยีก็สามารถเรียนรู้วิธีใช้ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องฝึกอบรมมากนัก. การออกแบบของแพลตฟอร์มเป็นแบบที่ใช้งานง่าย ทำให้การสร้างและส่งอีเมลเป็นเรื่องง่าย.
หนึ่งในจุดแข็งที่ใหญ่ที่สุดของมันคืออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย แม้แต่สมาชิกในทีมที่ไม่ค่อยเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีก็สามารถเรียนรู้การใช้งานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องฝึกอบรมมากนัก การออกแบบของแพลตฟอร์มมีความเป็นธรรมชาติ ทำให้ง่ายต่อการสร้างและส่งอีเมลออกไป
8. Sociabble (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารหลายช่องทางและการกระจายเนื้อหา)
Sociabble ช่วยคุณทำให้การสื่อสารภายในง่ายขึ้นโดยการรวมการสร้างเนื้อหาไว้ที่เดียวและขยายเสียงไปยังทุกจุดสัมผัสของพนักงาน
ต่างจากแพลตฟอร์มที่เน้นการมีส่วนร่วมในรูปแบบอินทราเน็ตเป็นหลัก Sociabble ผสานการเชื่อมต่อทางสังคมเข้ากับการมีส่วนร่วมของพนักงาน ทำให้เหมาะสำหรับองค์กรที่มีพนักงานจำนวนมาก กระจายตัว หรือไม่ได้ทำงานประจำโต๊ะทำงาน
คุณสมบัติเด่นของ Sociabble
- เผยแพร่ครั้งเดียวและกระจายเนื้อหาไปยังเว็บ, มือถือ, จดหมายข่าว, Teams, SharePoint และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเช่น LinkedIn
- ทำให้กระบวนการทำงานและการส่งมอบเนื้อหาเป็นอัตโนมัติด้วย Zapier, APIs และ Power Automate
- แบ่งกลุ่มผู้ชมและปรับแต่งข้อความให้เหมาะสมในแต่ละภูมิภาค แผนก หรือตำแหน่งงาน
ข้อจำกัดของ Sociabble
- มาพร้อมกับเส้นทางการเรียนรู้
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
ราคาของ Sociabble
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Sociabble
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Sociabble อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Sociabble คือการผสานรวมกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียได้อย่างไร้รอยต่อ ทำให้การแชร์เนื้อหาเป็นเรื่องง่ายเพียงแค่คลิกเดียว อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือการจัดการที่มีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มความสะดวกในการคัดสรรและเผยแพร่เนื้อหา ประหยัดเวลาและเพิ่มการมีส่วนร่วม ถือเป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนเกมสำหรับทุกคนที่ต้องการยกระดับกลยุทธ์โซเชียลมีเดียของตน
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Sociabble คือการผสานรวมกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียได้อย่างไร้รอยต่อ ทำให้การแชร์เนื้อหาง่ายดายเพียงแค่คลิกเดียว อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือการจัดการที่มีประสิทธิภาพช่วยให้กระบวนการคัดสรรและเผยแพร่เนื้อหามีความราบรื่น ประหยัดเวลาและเพิ่มการมีส่วนร่วมได้อย่างมาก ถือเป็นเกมเปลี่ยนเกมสำหรับทุกคนที่ต้องการยกระดับกลยุทธ์โซเชียลมีเดียของตน
9. LumApps (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารส่วนบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
LumApps เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นซึ่งออกแบบมาเพื่อทำให้การสื่อสารภายในองค์กรง่ายขึ้นและรวมประสบการณ์ของพนักงานทั่วทั้งองค์กรให้เป็นหนึ่งเดียว ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง คุณสามารถเข้าถึงข่าวสารของบริษัท ทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ และเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมงานได้จากอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LumApps
- รวมศูนย์การสื่อสาร ทรัพยากร และแอปพลิเคชันทางธุรกิจไว้ในศูนย์กลางสำหรับพนักงานเพียงแห่งเดียว
- ส่งมอบเนื้อหาและประกาศที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย
- เปิดใช้งานการแบ่งปันความรู้ การทำงานร่วมกัน และการเรียนรู้แบบจุลภาค ด้วยฟีเจอร์เครือข่ายสังคมและอินทราเน็ตของบริษัท
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Workspace และ Microsoft 365 เพื่อการทำงานที่เชื่อมต่อกัน
ข้อจำกัดของ LumApps
- บางครั้งอินเทอร์เฟซอาจทำงานช้า
- ผู้เริ่มต้นอาจเผชิญกับเส้นโค้งการเรียนรู้ในช่วงแรก
ราคาของ LumApps
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว LumApps
- G2: 4. 3/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิว 35+ รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง LumApps อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
LumApps ใช้งานง่ายมาก เมื่อได้รับการฝึกอบรมแล้ว คุณจะเรียกดูและผสานเนื้อหาของคุณได้อย่างง่ายดาย ระบบนี้ช่วยให้สามารถรวมเนื้อหาทุกประเภทในทุกระดับของบริษัทได้ เงื่อนไขการใช้งานและวิดเจ็ตที่สร้างโดย AI น่าจะเป็นคุณสมบัติที่ดีที่สุดบางประการที่ควรนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
LumApps ใช้งานง่ายมาก เมื่อได้รับการฝึกอบรมแล้ว คุณจะเรียกดูและผสานรวมเนื้อหาของคุณได้อย่างง่ายดาย ระบบนี้ช่วยให้สามารถรวมเนื้อหาทุกประเภทในทุกระดับของบริษัทได้ เงื่อนไขการใช้งานและวิดเจ็ตที่สร้างโดย AI น่าจะเป็นคุณสมบัติที่ดีที่สุดบางประการที่ควรนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
10. Blink (เหมาะที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมที่เน้นแนวหน้า)
คุณใช้เวลาทั้งวันไปกับการจัดการกะและตารางงานของพนักงานหรือไม่? Blink อาจทำให้เรื่องนี้ง่ายขึ้นสำหรับคุณ เป็นแพลตฟอร์มประสบการณ์พนักงานที่เน้นการใช้งานบนมือถือ สร้างขึ้นสำหรับองค์กรที่มีทีมงานแนวหน้าและพนักงานที่ไม่มีโต๊ะทำงานประจำ
ออกแบบมาเพื่อทำงานได้อย่างราบรื่นแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการเชื่อมต่อต่ำ Blink รวมการสื่อสาร การจดจำ การสำรวจ และเครื่องมือที่จำเป็นไว้ในแอปเดียวที่ใช้งานง่าย ช่วยให้พนักงานที่ทำงานกระจายตัวได้รับข้อมูลและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Blink
- สื่อสารแบบสองทางและเรียลไทม์ผ่านฟีดข่าว, สตอรี่, และการแชทที่ปลอดภัย
- เพลิดเพลินกับการใช้งานแบบออฟไลน์และการตั้งค่า 'ห้ามรบกวน'
- ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นและใช้เครื่องมือสำรวจความคิดเห็นพนักงานแบบทันทีในแอปเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะและเพิ่มอัตราการตอบกลับ
- รวมศูนย์การเข้าถึงตารางเวลา สลิปเงินเดือน นโยบาย และเครื่องมือสำคัญต่างๆ ในศูนย์กลาง
ข้อจำกัดของการกระพริบตา
- อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับทีมที่ทำงานในสำนักงาน
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
การตั้งราคาแบบกะพริบตา
- ธุรกิจ: $4.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและความคิดเห็นแบบรวดเร็ว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Blink อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
Blink ได้ช่วยให้การสื่อสารภายในองค์กรเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพนักงานแนวหน้าที่ประสบปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็ว และรู้สึกเชื่อมโยงกับส่วนอื่น ๆ ของธุรกิจ การสื่อสารในองค์กรที่มีหลายสาขานั้นเป็นเรื่องท้าทาย แต่ Blink ได้ช่วยให้ปัญหานี้ถูกแก้ไขได้อย่างราบรื่น เป็นมิตรกับผู้ใช้ สนุก และน่าดึงดูดใจ ผมขอแนะนำอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กรของตนเอง...
Blink ได้ช่วยให้การสื่อสารภายในองค์กรเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพนักงานแนวหน้าที่ประสบปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็ว และรู้สึกเชื่อมโยงกับส่วนอื่น ๆ ของธุรกิจ การสื่อสารในองค์กรที่มีหลายสาขานั้นเป็นเรื่องท้าทาย แต่ Blink ได้ช่วยให้ปัญหานี้ถูกแก้ไขได้อย่างราบรื่น เป็นมิตรต่อผู้ใช้ สนุก และดึงดูดใจเป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าขอแนะนำอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กรของท่าน...
11. Simpplr (เหมาะที่สุดสำหรับประสบการณ์พนักงานแบบครบวงจรที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
Simpplr เป็นแพลตฟอร์มประสบการณ์พนักงานยุคใหม่ที่รวมการสื่อสาร การแบ่งปันความรู้ และการมีส่วนร่วมไว้ในศูนย์กลางอัจฉริยะที่เรียบง่าย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ต้องการการปรับให้เข้ากับบุคคล ความสอดคล้องตามข้อกำหนด และประสิทธิภาพการทำงาน มากกว่าการมีปฏิสัมพันธ์แบบโซเชียล
มันสามารถผสานรวมกับกรอบการจัดการประสิทธิภาพที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย โดยมอบแพลตฟอร์มสำหรับการสื่อสาร การจัดแนวเป้าหมาย และการแบ่งปันข้อเสนอแนะ
คุณสมบัติเด่นของ Simpplr
- รวมศูนย์การสื่อสาร ทรัพยากร และการทำงานร่วมกันไว้ในศูนย์กลางดิจิทัลเดียว
- ใช้ผู้ช่วย AI สำหรับคำตอบทันที, การสนับสนุนอัตโนมัติ, และการทำงานอัตโนมัติ
- ดำเนินการวิเคราะห์ความรู้สึกและการรับฟังพนักงานด้วยการสำรวจและแดชบอร์ดที่ผสานรวมกัน
- สร้างและส่งจดหมายข่าวที่น่าสนใจทางสายตาพร้อมตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของพนักงานที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
ข้อจำกัดของ Simpplr
- ความสามารถในการจัดการความรู้ที่จำกัด
- มาพร้อมกับช่วงการเรียนรู้สำหรับผู้เริ่มต้น
ราคาของ Simpplr
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Simpplr
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 8/5 (100+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Simpplr อย่างไรบ้าง?
ประสบการณ์โดยรวมยอดเยี่ยมมาก - ทีมติดตั้งช่วยเหลือดีมาก และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปยอดเยี่ยม ตามที่คาดไว้ กระบวนการติดตั้งค่อนข้างซับซ้อน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากเราไม่เคยใช้ระบบอินทราเน็ตมาก่อน) แต่ทุกทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมและเนื้อหาที่ควรเพิ่ม ฯลฯ นั้นมีประโยชน์มาก
ประสบการณ์โดยรวมยอดเยี่ยมมาก - ทีมติดตั้งช่วยเหลือดีมาก และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปยอดเยี่ยม ตามที่คาดไว้ กระบวนการติดตั้งค่อนข้างซับซ้อนเล็กน้อย (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากเราไม่เคยใช้ระบบอินทราเน็ตมาก่อน) แต่ทรัพยากรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมและเนื้อหาที่ควรเพิ่ม ฯลฯ มีประโยชน์มาก
12. Firstup (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารกับพนักงานแบบอัตโนมัติ)
Firstup คือซอฟต์แวร์พอร์ทัลพนักงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งออกแบบมาเพื่อทำให้การสื่อสารของพนักงานเป็นไปโดยอัตโนมัติ ปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะบุคคล และเพิ่มประสิทธิภาพในระดับองค์กร แทนที่จะพึ่งพาพอร์ทัลแบบคงที่หรือกระบวนการทำงานด้วยมือ Firstup ใช้ AI ในการจัดการเส้นทางการสื่อสารที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลผ่านมือถือ อีเมล และอินทราเน็ต
จุดแข็งของมันอยู่ที่ระบบอัตโนมัติ การกำหนดเป้าหมายอย่างชาญฉลาด และการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ทำให้เป็นตัวเลือกที่ทรงพลังสำหรับองค์กรที่มีพนักงานจำนวนมาก กระจายตัว หรือปฏิบัติงานในแนวหน้า
คุณสมบัติเด่นอันดับแรก
- จัดการเส้นทางของพนักงานให้เหมาะสมโดยใช้ AI และข้อมูลพฤติกรรมแบบเรียลไทม์
- ออกแบบการไหลของการสื่อสารที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือสร้างภาพแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
- ใช้ AI สร้างสรรค์ของ Creator Studio เพื่อสร้างและจัดการแคมเปญอย่างมีประสิทธิภาพ
- เชื่อมต่อกับระบบ HRIS และระบบองค์กรเพื่อการกำหนดกลุ่มเป้าหมายอย่างแม่นยำและการทำงานอัตโนมัติ
ข้อจำกัดเบื้องต้น
- มีคุณสมบัติขั้นสูงน้อยกว่าเมื่อเทียบกับตัวเลือกอื่น ๆ
- คุณสมบัติการจัดการความรู้ที่จำกัด
ราคาเริ่มต้น
- ราคาตามความต้องการ
อันดับและรีวิวแรก
- G2: 4. 5/5 (190+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Firstup อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
ในฐานะส่วนหนึ่งของทีมขนาดเล็ก การสื่อสารที่ทันเวลา ถูกต้อง และน่าสนใจกับเพื่อนร่วมงานของเราเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง Firstup ทำให้การสร้างเนื้อหาที่มีความหมายในลักษณะที่มีประสิทธิภาพเป็นเรื่องง่ายมาก ฉันยังชอบความสามารถในการสื่อสารสองทางอีกด้วย! เราสามารถได้ยินเสียงจากพนักงานหน้างานของเรา รับข้อเสนอแนะ และสร้างวัฒนธรรมที่เป็นมิตรและครอบคลุมสำหรับทุกคน!
ในฐานะส่วนหนึ่งของทีมขนาดเล็ก การสื่อสารที่ทันเวลา ถูกต้อง และน่าสนใจกับเพื่อนร่วมงานของเราเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง Firstup ทำให้การสร้างเนื้อหาที่มีความหมายในวิธีที่มีประสิทธิภาพเป็นเรื่องง่ายมาก ฉันยังชอบความสามารถในการสื่อสารสองทางอีกด้วย! เราสามารถได้ยินจากพนักงานหน้างานของเรา รับข้อเสนอแนะ และสร้างวัฒนธรรมที่เป็นมิตรและครอบคลุมสำหรับทุกคน!
