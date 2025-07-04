11 แอปทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแอปวัดส่วนสูงในการบริหารโครงการในปี 2025

หากคุณเป็นผู้ใช้แอป Height คุณอาจรู้สึกคุ้นเคยกับสิ่งนี้เป็นอย่างดี: คุณเพิ่งจะถึงจุดสูงสุดของประสิทธิภาพการทำงาน—งานไหลลื่น กำหนดส่งงาน (ส่วนใหญ่) ก็เสร็จตรงเวลา และในครั้งนี้ ทีมของคุณก็ไม่ได้หลงวนอยู่ในวังวนของคำถาม "เอ่อ ใครเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้?" อีกต่อไป
จากนั้น อยู่ๆ ความจริงที่หนักหนาก็ถูกเปิดเผย—มันกำลังจะปิดตัวลง
มันเหมือนกับตอนที่ร้านขายของชำที่คุณชื่นชอบย้ายของทุกอย่างไปอยู่ใหม่หมด ตอนนี้คุณยืนอยู่กลางทางเดิน กำลังสงสัยว่าเนยถั่วซ่อนอยู่ที่ไหน
แต่อย่ากังวลไป เราได้เตรียมทุกอย่างไว้ให้คุณแล้ว!
แอปความสูงคืออะไร?
Height App เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีความยืดหยุ่น ออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, ระบบอัตโนมัติ, และกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้ มันผสานการจัดการงาน, การติดตามปัญหา, และการสื่อสารไว้ในแพลตฟอร์มเดียวอย่างราบรื่น
ด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ กระดานคัมบัง และมุมมองรายการต่างๆ โปรแกรมนี้จะช่วยให้โครงการของคุณไม่กลายเป็นป่าดงดิบของโน้ตติดผนังที่ไร้ระเบียบ ต้องการระบบอัตโนมัติในการบริหารโครงการหรือไม่? Height App มีให้ การเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ? โปรแกรมนี้เชื่อมต่อกับ Slack, GitHub, Figma และอื่นๆ อีกมากมาย คุณยังสามารถเพิ่มคุณสมบัติที่กำหนดเองได้ เพื่อให้งานของคุณมีรายละเอียดมาก (หรือน้อย) ตามที่คุณต้องการ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: มากกว่า 85% ของธุรกิจพึ่งพาซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ โดยตลาดคาดว่าจะสูงถึง 7 พันล้านดอลลาร์
ทำไมต้องเลือกแอปทางเลือกสำหรับแอปวัดส่วนสูง?
Height มีอินเทอร์เฟซที่เรียบหรูและการจัดการงานที่มั่นคง แต่เช่นเดียวกับเครื่องมืออื่น ๆ มันไม่ได้สมบูรณ์แบบ ด้วยการที่ Height ได้ยกเลิกบริการจัดการโครงการของตน ตอนนี้จึงเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการประเมินความต้องการของคุณใหม่และค้นหาเครื่องมือที่เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณอย่างแท้จริง
นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกแพลตฟอร์มที่คุณจะใช้ต่อไป
- การรายงานและการวิเคราะห์: ขาดแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้และข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งสำหรับการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอย่างจริงจัง แม้ว่าจะมีคุณสมบัติการติดตามพื้นฐานก็ตาม
- การจัดสรรทรัพยากร: ทีมโครงการขนาดใหญ่ อาจประสบปัญหาในการจัดสมดุลภาระงานและการวางแผนกำลังคนเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์จัดการงานอื่น ๆ
- การจัดการทางการเงิน: เครื่องมืออื่น ๆ ในตลาดมีตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับการติดตามงบประมาณและการออกใบแจ้งหนี้
- เทมเพลตสำเร็จรูป: แม้ว่า Height จะมีห้องสมุดของเทมเพลตการวางแผนโครงการที่พร้อมใช้งาน แต่อาจไม่ครอบคลุมเท่ากับเครื่องมืออื่น ๆ
- การติดตามเวลา: Height ไม่มีระบบติดตามเวลาในตัว คุณจึงต้องพึ่งพาการเชื่อมต่อกับระบบของบุคคลที่สามเพื่อบันทึกชั่วโมงการทำงาน
หากสิ่งใดในนี้เป็นข้อห้ามสำหรับทีมของคุณ ไม่ต้องกังวล—เรามีรายการเครื่องมือทรงพลังพร้อมที่จะเข้ามาช่วย!
👀 คุณทราบหรือไม่? 46% ของพนักงานมีความไม่พอใจในระดับปานกลางหรือสูงต่อระดับความพร้อมในการบริหารโครงการขององค์กรในปัจจุบัน
11 แอปทางเลือกสำหรับวัดส่วนสูงในพริบตา
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของเครื่องมือทั้งหมดและสิ่งที่แต่ละเครื่องมือทำได้ดีที่สุด:
|เครื่องมือ
|เหมาะสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา
|คลิกอัพ
|ฟรีแลนซ์, สตาร์ทอัพ, ธุรกิจขนาดเล็ก, และองค์กรขนาดใหญ่
|งานที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์, ระบบอัตโนมัติ, และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/ผู้ใช้/เดือน
|อาสนะ
|ธุรกิจและองค์กรขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|รายการงาน, การสื่อสารทีม, และกระดานคัมบัง
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10.99/ผู้ใช้/เดือน
|Trello
|ทีมสร้างสรรค์, ทีมเล็ก, และฟรีแลนซ์
|กระดานคัมบัง, ระบบอัตโนมัติ, และสถานะงาน
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5/ผู้ใช้/เดือน
|โนชั่น
|บุคคล, ทีมเล็ก, และทีมระยะไกล
|บันทึก ฐานข้อมูล รายการงาน และการแชร์ไฟล์
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8/ผู้ใช้/เดือน
|Wrike
|องค์กรขนาดใหญ่และทีมการตลาด
|ระบบการทำงานแบบกำหนดเอง,แผงควบคุมโครงการ, และการอัปเดตแบบเรียลไทม์
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9. 80/ผู้ใช้/เดือน
|เบสแคมป์
|ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง และทีมสร้างสรรค์
|กระดานข้อความ, การแชร์ไฟล์, และแอปสื่อสารทีม
|15 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน หรือ 299 ดอลลาร์/เดือน แบบเหมาจ่ายสำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
|จิรา
|ทีมพัฒนาและวิศวกรรมซอฟต์แวร์
|การติดตามปัญหา, สปรินต์, และการจัดการงานค้าง
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7.75/ผู้ใช้/เดือน
|มอนเดย์.คอม
|บุคคลทั่วไป ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง และองค์กรธุรกิจ
|อัตโนมัติกระบวนการทำงาน, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และแผนภูมิแกนต์
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9/ผู้ใช้/เดือน
|Zoho Projects
|ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่คำนึงถึงงบประมาณ
|การติดตามเวลา, การวางแผนโครงการ, และการจัดสรรทรัพยากร
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5/ผู้ใช้/เดือน
|ไมสเตอร์ทาสก์
|บุคคลทั่วไป, ทีมขนาดเล็กถึงใหญ่, และฟรีแลนซ์
|กระดานคัมบัง, ระบบอัตโนมัติ, และประสิทธิภาพการทำงานของทีม
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $6.50/ผู้ใช้/เดือน
|Scoro
|บริษัทให้บริการมืออาชีพและทีมการเงิน
|การบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์, สถานะโครงการ, และการรายงาน
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $26/ผู้ใช้/เดือน
ทางเลือกที่ดีที่สุด 11 แอปสำหรับวัดส่วนสูงที่ควรใช้
ไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์ สตาร์ทอัพที่กำลังเติบโต หรือเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรขนาดใหญ่ นี่คือเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดซึ่งมีคุณสมบัติ ความยืดหยุ่น และประสิทธิภาพที่คุณต้องการเพื่อให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น มาเริ่มกันเลย
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบครบวงจร)
เมื่อพูดถึงการจัดการงานClickUpไม่ได้แค่คว้าชัยชนะเท่านั้น—แต่ยังอบงานของคุณ ตกแต่งอย่างสวยงาม แล้วเสิร์ฟบนจานเงินให้ถึงมือ นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงเป็นแอปเดียวที่ครบจบทุกเรื่องสำหรับการทำงาน!
ด้วยคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI, งานที่สามารถปรับแต่งได้, และเครื่องมือสำหรับการร่วมมือ, ClickUp ทำให้การจัดการโครงการรู้สึกน้อยลงเหมือนภาระงาน และมากขึ้นเหมือนเป็นธรรมชาติที่สองของทีมคุณ.
ที่แกนกลางของ ClickUp คือClickUp Tasks ซึ่งเป็นบล็อกก่อสร้างของโครงการใด ๆ ก็ตาม แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่รายการที่ต้องทำแบบธรรมดา ๆ ทั่วไป—แต่ละงานสามารถปรับแต่งได้สูง พร้อมด้วย Custom Fields และ Custom Statuses ที่ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งกระบวนการทำงานให้เหมาะกับความต้องการของทีมคุณ
แทนที่จะต้องติดอยู่กับรูปแบบเดียว ClickUp ช่วยให้คุณทำงานได้ตามสไตล์ของคุณเอง ชอบความเป็นระเบียบ? มุมมองรายการ (List View) จะช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ต้องการแผนงานแบบไทม์ไลน์?มุมมองแผนภูมิแกนต์ (ClickUp Gantt Chart View)คือเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ นอกจากนี้ยังมีมุมมองกระดาน (ClickUp Board View) สำหรับการวางแผนแบบภาพในสไตล์คัมบัง (Kanban) อีกด้วย
แต่สิ่งที่ทำให้ ClickUp โดดเด่นจริง ๆ คือการจัดการงานด้วย AI ของมัน ลองนึกภาพว่าคุณไม่ต้องขุดคุ้ยผ่านอีเมลหรือข้อความใน Slack ที่ยาวเหยียดอีกต่อไป—ClickUp Brain ผู้ช่วย AI จะสร้างสรุปงาน อัปเดตความคืบหน้า และแม้แต่รายการที่ต้องดำเนินการจากบทสนทนาของคุณโดยอัตโนมัติ
นอกจากนี้ ยังเป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาและไอเดีย AI ในตัวของคุณอีกด้วย เพียงแค่บอกความต้องการ แล้วคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่ปรับแต่งได้ในไม่กี่วินาที ต้องการทำงานกับ LLM เฉพาะหรือไม่? ไม่ต้องกังวล ClickUp Brain ช่วยให้คุณสลับไปใช้ GPT หรือ Claude ได้ภายในแอปเดียว—ไม่ต้องสลับแท็บอีกต่อไป!
แล้วเวลาที่คุณต้องการสื่อสารกับทีมของคุณล่ะ?ClickUp Chatรวบรวมการสนทนาทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว เพื่อให้คุณสามารถระดมความคิด วางแผนกลยุทธ์ และตัดสินใจได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ แถมยังมีฟีเจอร์พิเศษ! คุณสามารถเปลี่ยนแชทเหล่านั้นให้กลายเป็นงานที่ต้องดำเนินการได้จริงภายในไม่กี่วินาที เพียงคลิกเดียว
บันทึกโครงการ, รายงานการประชุม, และการระดมสมองของคุณสามารถทำบางสิ่งได้จริง ๆ แทนที่จะนั่งอยู่เฉย ๆ สะสมฝุ่นเสมือนจริง? ใช่, พวกมันสามารถทำได้.
ClickUp Docsไม่ใช่แค่สำหรับจดบันทึกความคิดเท่านั้น—แต่เป็นพื้นที่ทำงานแบบอินเทอร์แอกทีฟที่คุณสามารถเขียนรายงานโครงการ เชื่อมโยงเอกสารกับงาน กำหนดรายการที่ต้องดำเนินการ เปลี่ยนบันทึกให้เป็นสิ่งที่ต้องติดตามได้ และส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทีม
แต่เดี๋ยวก่อน ยังมีอีกClickUp Automationsสามารถช่วยคุณทำให้การอัปเดตงาน การเปลี่ยนแปลงสถานะ การแจ้งเตือน และการมอบหมายงานเป็นไปโดยอัตโนมัติ เพื่อให้โครงการของคุณดำเนินไปข้างหน้าโดยไม่ต้องออกแรงเลย ด้วยเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าและกฎที่กำหนดเอง คุณสามารถตั้งค่าแล้วลืมมันไปได้เลย
โดยสรุปClickUp สำหรับทีมบริหารโครงการสามารถทำได้ทุกอย่าง—จัดระเบียบงาน, จดบันทึกการประชุม, ติดตามเวลา, อัตโนมัติงานที่ต้องทำ, และยังมีพลังงานเหลือสำหรับสิ่งอื่น ๆ อีกมากมาย
ดังนั้น หากคุณพร้อมที่จะยกระดับการทำงานของคุณ ClickUp พร้อมช่วยเหลือคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- อัตโนมัติการจัดการงาน, จัดลำดับความสำคัญของงาน, และสร้างรายการที่ต้องทำจากการสนทนา
- ใช้ห้องสมุดที่ครอบคลุมเพื่อเริ่มต้นโครงการได้ทันทีด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการหรือแผนการสื่อสาร
- ระดมความคิดอย่างสร้างสรรค์ด้วยClickUp Whiteboards, แผนผังความคิด, เชื่อมโยงกับงาน, และเปลี่ยนแผนให้เป็นการกระทำ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึง Slack, Google Drive และ Zoom เพื่อให้ทุกพื้นที่ทำงานของคุณเชื่อมต่อกันโดยไม่ต้องสลับแท็บอยู่ตลอดเวลา
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มาพร้อมกับช่วงการเรียนรู้ในช่วงเริ่มต้น
- บางคุณสมบัติอาจทำงานได้ดีขึ้นบนแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
อเลสซานโดร ที่ 1 ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ กล่าวว่า:
ฉันชอบที่ ClickUp รวมเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพหลายอย่างไว้ในที่เดียว—การจัดการงาน เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด การรายงาน—ทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบได้อย่างง่ายดาย มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะเข้ากับกระบวนการทำงานใดก็ได้ และมุมมองที่ปรับแต่งได้ (เช่น รายการ กระดาน และแกนต์) ช่วยให้คุณเห็นโครงการในรูปแบบที่คุณต้องการ นอกจากนี้ ฟีเจอร์อย่างการทำงานอัตโนมัติและแม่แบบยังช่วยประหยัดเวลาได้มาก มันเหมือนศูนย์กลางเพิ่มประสิทธิภาพที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณ!
2. Asana (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่สามารถขยายได้)
หากคุณให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบหรือเพียงแค่ต้องการจัดการสัปดาห์การทำงานที่ยุ่งเหยิง Asana เป็นโซลูชันการจัดการโครงการที่มั่นคง ตั้งแต่กระบวนการทำงานที่เรียบง่ายไปจนถึงซับซ้อน ช่วยให้ทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกันและจัดระเบียบงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว
ด้วย Asana คุณสามารถมองเห็นงานของคุณได้หลายรูปแบบใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และมั่นใจได้ว่าไม่มีงานใดตกหล่นหายไปในความว่างเปล่าของ "ฉันนึกว่าคุณเป็นคนจัดการเรื่องนั้น"
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- ปรับแต่งมุมมองโครงการด้วยรายการ, คันบัน, ปฏิทิน, ไทม์ไลน์, หรือแผนภูมิแกนต์
- จัดระเบียบงานโดยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน กำหนดวันครบกำหนด และลำดับความสำคัญ
- ทำให้กระบวนการทำงานและงานที่ทำซ้ำ ๆเป็นอัตโนมัติด้วย Asana AI
- ผสานการทำงานกับแอปกว่า 270 รายการ รวมถึง Slack และ Google Drive
ข้อจำกัดของอาสนะ
- งานสามารถมีผู้รับผิดชอบได้เพียงคนเดียว ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนเมื่อมีหลายคนที่เกี่ยวข้อง
- ตัวเลือกการรายงานที่จำกัดทำให้การติดตามข้อมูลโครงการที่กำหนดเองเป็นเรื่องยาก
- เวอร์ชันฟรีมีคุณสมบัติจำกัด ทำให้ไม่เหมาะกับความต้องการที่ซับซ้อน
ราคาของ Asana
- ส่วนตัว: ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $13. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $30. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (11,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (13,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Asana อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
Asana ยอดเยี่ยมมากในการช่วยให้ฉันจัดการกับลูกค้าทุกคนได้อย่างเป็นระเบียบ ฉันชอบที่สามารถตั้งงานที่ต้องทำซ้ำได้ในช่วงเวลาที่ต้องการ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีอะไรตกหล่นไป เมื่อธุรกิจของฉันเติบโตขึ้น ฉันรู้ดีว่าไม่สามารถจดจำทุกอย่างไว้ในหัวได้ทั้งหมด แม้จะมีช่วงที่ต้องเรียนรู้อยู่บ้าง เหมือนกับซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ ที่เราไม่คุ้นเคย แต่เมื่อเรียนรู้แล้ว มันใช้งานง่ายมากจริง ๆ
3. Trello (ดีที่สุดสำหรับการจัดการงานแบบภาพ)
Trello เป็นทางเลือกที่ง่ายกว่าหากสเปรดชีตและเครื่องมือที่ซับซ้อนทำให้ทีมของคุณทำงานช้าลง ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย แม้แต่สมาชิกทีมที่ไม่ถนัดเทคโนโลยีก็สามารถเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักคิดเชิงภาพ, ทีมขนาดเล็ก, และใครก็ตามที่ชอบวิธีการที่ตรงไปตรงมาในการบริหารโครงการ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- ลากและวางงานข้ามรายการ จากรายการที่ต้องทำไปยังรายการที่ทำเสร็จแล้ว
- ทำให้การกระทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติด้วย Butler
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือเช่น Slack และ Jira เพื่อให้ทุกอย่างเชื่อมต่อไว้ในที่เดียว
- ใช้ Trello AI เพื่อระดมความคิด ปรับปรุงเนื้อหา และทำงานที่น่าเบื่อให้เป็นอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Trello
- ไม่มีคุณสมบัติการรายงานขั้นสูง
- อาจไม่เหมาะสำหรับโครงการที่ซับซ้อน
ราคาของ Trello
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 13,500 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (23,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Trello อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2เขียนว่า:
Trello เป็นเครื่องมือที่สามารถปรับแต่งได้อย่างยอดเยี่ยมและมีฟีเจอร์มากมายที่ช่วยในการจัดระเบียบ ฉันใช้มันสำหรับการจัดการโครงการเพื่อติดตามกระบวนการของแต่ละโครงการในขณะที่มันผ่านแต่ละแผนกการผลิต
4. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานที่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้)
Notion เปรียบเสมือนผืนผ้าใบว่างเปล่าสำหรับเวิร์กโฟลว์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดระเบียบโครงการ สร้างวิกิสำหรับทีม หรือติดตามงานต่าง ๆ Notion ก็สามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้เสมอ
เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการพื้นที่ทำงานที่รู้สึกเหมือนเป็นของตัวเอง พร้อมความยืดหยุ่นในการสร้างแดชบอร์ด ฐานข้อมูล และเอกสารการทำงานร่วมกันแบบกำหนดเองได้ในที่เดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- โครงสร้างงานที่มีมากกว่า 100 ประเภทของเนื้อหา รวมถึงข้อความ ตาราง รูปภาพ และฐานข้อมูลที่ฝังอยู่
- ปรับแต่งมุมมองโครงการด้วยปฏิทินและไทม์ไลน์
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Notion AI เพื่อร่างเนื้อหาเขียนเอกสารโครงการ สรุปบันทึก และระดมความคิด
- จัดระเบียบโครงการด้วยพื้นที่เฉพาะสำหรับทีมในแต่ละแผนก
ข้อจำกัดของ Notion
- ขาดคุณสมบัติการรายงานขั้นสูง
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับโครงการที่ซับซ้อน
ราคาของ Notion
- ฟรีตลอดไป
- เพิ่มเติม: $12/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 18 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (2,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion อย่างไรบ้าง?
Notion เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจนถึงตอนนี้ มันสะดวก โหลดเร็ว และสามารถโคลนโนชั่นของคนอื่นได้ในทันที แม้ว่าจะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมาก แต่ก็ยังต้องการการปรับแต่งและการเพิ่มฟีเจอร์ให้มากขึ้น
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: อย่าหยุดแค่กำหนดเวลา ส่งมอบงานให้เกินความคาดหมาย ใช้ระบบติดแท็ก เช่น "ใช้ความพยายามสูง ผลกระทบต่ำ" หรือหลักการEisenhower Matrixเพื่อช่วยให้ทีมของคุณจัดลำดับความสำคัญอย่างมีกลยุทธ์ ไม่ใช่แค่ตามลำดับเวลา
5. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อน)
เมื่อโครงการของคุณมีหลายส่วนที่เคลื่อนไหวอยู่มากมาย พวกมันก็เหมือนกับปฏิกิริยาลูกโซ่โดมิโน Wrike เข้ามาช่วยคุณตรงนี้
Wrike นำความเป็นระเบียบมาสู่ความวุ่นวายด้วยแผนภูมิแกนต์, กระดานคัมบัง, แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ และเวิร์กโฟลว์ จุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ของ Wrike คือความสามารถในการปรับแต่งตามความต้องการ ไม่ว่าคุณจะติดตามแคมเปญการตลาด, โครงการไอที หรือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Wrike ก็ช่วยให้ทุกอย่าง (และทุกคน) ดำเนินไปตามกำหนดการในแบบที่คุณต้องการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- จัดการโครงการหลายโครงการด้วยแผนภูมิแกนต์และกระดานคัมบังแบบไดนามิก
- ก้าวล้ำด้วยระบบค้นหาอัจฉริยะแม่แบบการจัดการโครงการที่สร้างไว้ล่วงหน้า และแบบฟอร์มคำขอที่กำหนดเอง
- ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกด้วยการวิเคราะห์ที่ละเอียดและรายงานความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติเพื่อลดงานที่ไม่จำเป็นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม
ข้อจำกัดของ Wrike
- ไม่มีฟีเจอร์แชทในตัว
- อาจมีราคาแพงสำหรับทีมขนาดเล็ก
ราคาของ Wrike
- ฟรีตลอดไป
- ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 25 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- พินนาเคิล: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิว Wrike
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,700 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Wrike อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบใช้ซอฟต์แวร์นี้มากตอนที่มีแค่ฉันคนเดียวที่ใช้ การจัดวางแบบภาพและสีสันที่หลากหลายช่วยให้ฉันเห็นได้อย่างชัดเจนว่าฉันอยู่ตรงไหนในแต่ละงาน อย่างไรก็ตาม เมื่อเราเติบโตขึ้น ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มผู้ใช้ก็สูงเกินไปที่จะรับไหว
6. Basecamp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันที่เรียบง่าย)
หากคุณพบว่าเครื่องมือการจัดการโครงการซับซ้อนมากกว่าที่เป็นประโยชน์ Basecamp นำเสนอทางออกที่ตรงไปตรงมามากกว่า มันจัดระเบียบงาน การสนทนา ไฟล์ และตารางเวลาไว้ในที่เดียว ทำให้ทีมต่างๆ สามารถติดตามงานได้ง่าย
เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง, เอเจนซี, และผู้ให้คำปรึกษาที่ต้องการความร่วมมือที่ตรงไปตรงมา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Basecamp
- จัดระเบียบโครงการด้วยแดชบอร์ดที่มีรายการสิ่งที่ต้องทำ กระดานข้อความ ตารางเวลา และไฟล์
- ติดตามข่าวสารล่าสุดด้วยเมนู Hey! สำหรับการแจ้งเตือน และใช้ Pings สำหรับการส่งข้อความโดยตรง
- ติดตามความคืบหน้าด้วยแผนภูมิเนินเขาและศูนย์ควบคุมภารกิจเพื่อให้เห็นภาพรวมของโครงการอย่างชัดเจน
- ร่วมมือกับลูกค้าโดยการแบ่งปันข้อมูลอัปเดตโดยไม่ต้องมีการหารือภายใน
ข้อจำกัดของเบสแคมป์
- ไม่มีการติดตามเวลาทำงานในตัว
- ขาดการเชื่อมโยงงานและงานย่อย
ราคาของเบสแคมป์
- ฟรีตลอดไป
- เพิ่มเติม: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- โปร Unlimited: $299/เดือน
คะแนนและรีวิวของเบสแคมป์
- G2: 4. 1/5 (4,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (14,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Basecamp อย่างไรบ้าง?
…ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการออกแบบที่คำนึงถึงผู้ใช้ ทำให้สามารถใช้งานและนำชุดเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงประสิทธิภาพได้อย่างสะดวก แม้ว่าซอฟต์แวร์นี้จะโดดเด่นในหลายด้าน แต่จุดที่ควรปรับปรุงเพิ่มเติมคือการให้ตัวชี้วัดที่ละเอียดมากขึ้นสำหรับการติดตามไทม์ไลน์ของโครงการ…
📮 ClickUp Insight: ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉลี่ยใช้เวลา 30 นาทีขึ้นไปต่อวันในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน—นั่นคือมากกว่า 120 ชั่วโมงต่อปีที่สูญเสียไปกับการค้นหาอีเมล, กระทู้ใน Slack และไฟล์ที่กระจัดกระจาย
ผู้ช่วย AI ที่ชาญฉลาดฝังอยู่ในที่ทำงานของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นได้. เข้าสู่ClickUp Brain.
มันมอบข้อมูลเชิงลึกและคำตอบทันทีโดยการค้นหาเอกสารที่เหมาะสม, การสนทนา, และรายละเอียดของงานในเวลาเพียงไม่กี่วินาที, ทำให้คุณสามารถหยุดการค้นหาและเริ่มทำงานได้ทันที
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมอย่าง QubicaAMF สามารถประหยัดเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์—รวมเป็นกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—ด้วยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างสรรค์อะไรได้บ้างหากมีเวลาทำงานเพิ่มขึ้นหนึ่งสัปดาห์ในทุกไตรมาส!
7. Jira (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการของทีมซอฟต์แวร์)
Jira เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่เหมาะสำหรับทีมที่ใช้ระเบียบวิธีแบบ Agile หากทีมของคุณเจริญเติบโตได้ดีจากการทำงานแบบสปรินต์, แบ็กล็อก, และกระบวนการทำงานที่ละเอียดถี่ถ้วน, มันจะมอบโครงสร้างและความยืดหยุ่นให้คุณเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
ออกแบบมาสำหรับทีมพัฒนา แต่มีความยืดหยุ่นเพียงพอสำหรับนักการตลาดและผู้จัดการผลิตภัณฑ์ Jira ช่วยให้คุณวางแผน ติดตาม และปรับปรุงโครงการได้อย่างแม่นยำ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira
- จัดการและจัดลำดับความสำคัญของงานด้วยการจัดการงานค้าง
- ติดตามการพึ่งพาและกำหนดเวลาด้วยมุมมองไทม์ไลน์
- ติดตามความคืบหน้าด้วยกระดานโครงการที่ปรับแต่งได้
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 3,000 รายการ เช่น Microsoft Teams และ Figma
ข้อจำกัดของ Jira
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
- คุณสมบัติการจัดการทรัพยากรที่จำกัด
ราคาของ Jira
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: $8. 60/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 17 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Jira
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Jira อย่างไรบ้าง?
ในตอนแรกอาจดูน่ากลัวเนื่องจากมีเครื่องมือมากมายให้ใช้ แต่เมื่อคุณเข้าใจวิธีการใช้งานแล้ว มันจะกลายเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มาก ๆ พร้อมตัวเลือกมากมาย และความสามารถในการปรับแต่งให้เหมาะกับทีมของคุณได้ดีที่สุด รวมถึงการทำให้กระบวนการจัดการเป็นระบบอัตโนมัติได้
8. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อนในรูปแบบภาพ)
Monday.com เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที ซึ่งเปลี่ยนการติดตามงานให้กลายเป็นประสบการณ์ที่เป็นระเบียบและใช้รหัสสีอย่างชัดเจน ช่วยลดความซับซ้อนในการบริหารโครงการ ทำให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่เสียเวลาไปกับรายละเอียดปลีกย่อย
ในฐานะหนึ่งในแอปการสื่อสารทีมชั้นนำ มันให้การอัปเดตอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับสถานะของโครงการ ช่วยให้ทีมจัดการงานและความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- ใช้แผนภูมิแกนต์เพื่อกำหนดแผนเวลา, จุดสำคัญ, และความสัมพันธ์ระหว่างงาน
- ปรับแต่งแดชบอร์ดเพื่อข้อมูลเชิงลึกของโครงการแบบเรียลไทม์
- อัตโนมัติการทำงานซ้ำ ๆ เพื่อประหยัดเวลา
- จัดการการจัดสรรทรัพยากรเพื่อปรับสมดุลปริมาณงาน
ข้อจำกัดของ Monday.com
- แผนฟรีขาดคุณสมบัติขั้นสูงบางประการ
- อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับทีมขนาดเล็ก
Monday.com ราคา
- ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: 12 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: 14 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 12,800 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (5,400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Monday.com อย่างไรบ้าง?
…สำหรับทีมขนาดเล็ก ความเรียบง่ายและความสามารถในการปรับขนาดของ Monday.com ทำให้การเริ่มต้นเป็นเรื่องง่ายโดยไม่รู้สึกหนักใจ ในทางกลับกัน ระบบก็มีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะรองรับโครงการที่ซับซ้อนและการทำงานร่วมกันระหว่างแผนกได้ ราคาที่เสนอถือว่าแข่งขันได้เมื่อเทียบกับคุณค่าที่ได้รับ แม้ว่าค่าใช้จ่ายอาจเพิ่มขึ้นสำหรับทีมขนาดใหญ่ก็ตาม การทดลองใช้ฟรีนั้นคุ้มค่าที่จะลองดูเพื่อประเมินว่าตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่
9. Zoho Projects (เหมาะสำหรับการจัดการโครงการที่มีงบประมาณจำกัด)
Zoho Projects นำเสนอโซลูชันการจัดการโครงการที่ครอบคลุมซึ่งผสมผสานฟังก์ชันการทำงานเข้ากับความคุ้มค่าได้อย่างลงตัว ครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่การวางแผนและการติดตามงานไปจนถึงการทำงานอัตโนมัติและการรายงาน มอบประสบการณ์ที่ราบรื่นสำหรับทีม
มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่อยู่ในระบบนิเวศของ Zoho อยู่แล้ว ช่วยให้โครงการเป็นระเบียบและกระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Projects
- ใช้แผนภูมิแกนต์เพื่อแสดงภาพไทม์ไลน์ของโครงการและจัดการความเชื่อมโยงของงาน
- บันทึกชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้และไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ผ่านโมดูลบันทึกเวลาทำงานเพื่อการออกใบแจ้งหนี้ที่ราบรื่น
- ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ง่าย เพื่อลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมด้วยแชทในตัว ฟอรัมสำหรับการอภิปราย และฟีดกิจกรรม
ข้อจำกัดของ Zoho Projects
- การผสานการทำงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
- แอปพลิเคชันมือถือยังขาดฟังก์ชันการทำงานที่ครบถ้วนเหมือนกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ Zoho Projects
- ฟรีตลอดไป
- พรีเมียม: 5 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 10 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- โครงการพิเศษ: ราคาพิเศษตามความต้องการ
Zoho Projects คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (450+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (800+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho Projects อย่างไรบ้าง?
Zoho Projects เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งพร้อมระบบอัตโนมัติของงานที่ยอดเยี่ยม การร่วมมือ และการผสานการทำงาน. แม้ว่าจะมีเส้นทางการเรียนรู้ แต่ก็สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานได้อย่างมีนัยสำคัญ.
10. MeisterTask (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและการทำงานร่วมกันอย่างง่าย)
MeisterTask ทำให้การจัดการโครงการรู้สึกง่ายและไม่ยุ่งยากด้วยกระดาน Kanban ที่ใช้งานง่าย มันโดดเด่นเมื่อต้องผสานรวมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack และ Google Drive ช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
ทางเลือกสำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับความเรียบง่าย MeisterTask จัดระเบียบงาน อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ และช่วยให้ทีมทำงานเป็นไปตามแผนและมีประสิทธิภาพตลอดโครงการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MeisterTask
- ใช้กระดานคัมบังเพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายของความคืบหน้าของงาน
- ทำให้กระบวนการที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาและลดการทำงานด้วยตนเอง
- เริ่มต้นโครงการได้เร็วขึ้นด้วยเทมเพลตสำเร็จรูปที่อิงตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยความคิดเห็น การแชร์ไฟล์ และการเชิญบุคคลภายนอก
ข้อจำกัดของ MeisterTask
- แผนฟรีจำกัดไว้เพียงสามโครงการ
- ไม่มีการเข้าถึงแบบออฟไลน์
ราคาของ MeisterTask
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $9/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 16 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
MeisterTask รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 6/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง MeisterTask อย่างไรบ้าง?
MeisterTask เป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการงาน โครงการ และงานต่างๆ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและขจัดข้อผิดพลาดผ่านการอัตโนมัติ น่าเสียดายที่ MeisterTask เป็นระบบออนไลน์และต้องพึ่งพาอินเทอร์เน็ตอย่างมากเนื่องจากไม่มีฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์
11. Scoro (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการเงินแบบบูรณาการ)
สำหรับทีมในบริษัทที่ปรึกษา, เอเจนซี, และบริการทางธุรกิจ, Scoro มอบมากกว่าการติดตามงานเพียงอย่างเดียว. มันผสานการวางแผนโครงการ, การจัดการทรัพยากร, และการตรวจสอบทางการเงินไว้ในแพลตฟอร์มเดียว, ช่วยให้ทีมของคุณเป็นระเบียบและมีกำไร.
แนวทางแบบองค์รวมนี้ช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น ในขณะที่ยังคงควบคุมโครงการให้อยู่ในกรอบเวลาและงบประมาณที่กำหนด
คุณสมบัติเด่นของ Scoro
- วางแผนอย่างเป็นภาพด้วยแผนภูมิแกนต์ที่แสดงลำดับเวลาของโครงการและความสัมพันธ์ระหว่างงาน
- ติดตามเวลาทำงานได้อย่างแม่นยำด้วยการบันทึกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
- เพิ่มประสิทธิภาพปริมาณงานโดยใช้เครื่องมือวางแผนทรัพยากรเพื่อป้องกันการหมดไฟและการใช้ทรัพยากรไม่เต็มประสิทธิภาพ
- จัดการการเงินด้วยการออกใบแจ้งหนี้ การติดตามต้นทุน และข้อมูลเชิงลึกด้านความสามารถในการทำกำไร
ข้อจำกัดของ Scoro
- การผสานรวมบางอย่างอาจมีความซับซ้อนในการตั้งค่า
- อาจมีราคาแพงสำหรับทีมขนาดเล็ก
ราคาของ Scoro
- หลัก: $23.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโต: $38.90/เดือนต่อผู้ใช้
- ประสิทธิภาพ: 59.90 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Scoro
- G2: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Scoro อย่างไรบ้าง?
Scoro ช่วยเหลือฉันอย่างต่อเนื่องและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของทีมให้ดีขึ้น. อย่างไรก็ตาม บางคุณสมบัติหายไป และปัญหาการค้นหาที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวทำให้มันไม่สมบูรณ์แบบ. แม้ว่าจะมีพลังมากและมีโอกาสมากมาย และฉันตั้งตารอที่จะเห็นว่ามันจะปรับตัวอย่างไร.
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ระบุวิธีการบริหารโครงการของทีม ความต้องการในการผสานรวม และงบประมาณก่อนตัดสินใจใช้เครื่องมือ ส่วนใหญ่เครื่องมือมีให้ทดลองใช้ฟรี ดังนั้นลองทดสอบสักสองสามตัวก่อนตัดสินใจขั้นสุดท้าย!
ทุกงาน ไม่มีปัญหา ด้วย ClickUp
การดำเนินโครงการโดยไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสมมักนำไปสู่ความวุ่นวาย ความสับสน และการพลาดกำหนดเวลา คุณต้องการโครงสร้าง ความโปร่งใส และการทำงานอัตโนมัติเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน
แทนที่จะพอใจกับสิ่งพื้นฐาน มุ่งสู่สิ่งที่พิเศษกว่า ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดการโครงการ แต่เป็นพลังขับเคลื่อนการจัดการโครงการเชิงกลยุทธ์
ด้วยระบบจัดการงานด้วยปัญญาประดิษฐ์, ระบบอัตโนมัติ, การทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น, และการรายงานที่มีข้อมูลเชิงลึก, ClickUp นำการจัดการโครงการไปสู่ระดับต่อไป. พร้อมที่จะสัมผัสความแตกต่างหรือไม่?ทดลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้!