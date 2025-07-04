บล็อก ClickUp

11 แอปทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแอปวัดส่วนสูงในการบริหารโครงการในปี 2025

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
4 กรกฎาคม 2568

หากคุณเป็นผู้ใช้แอป Height คุณอาจรู้สึกคุ้นเคยกับสิ่งนี้เป็นอย่างดี: คุณเพิ่งจะถึงจุดสูงสุดของประสิทธิภาพการทำงาน—งานไหลลื่น กำหนดส่งงาน (ส่วนใหญ่) ก็เสร็จตรงเวลา และในครั้งนี้ ทีมของคุณก็ไม่ได้หลงวนอยู่ในวังวนของคำถาม "เอ่อ ใครเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้?" อีกต่อไป

จากนั้น อยู่ๆ ความจริงที่หนักหนาก็ถูกเปิดเผย—มันกำลังจะปิดตัวลง

มันเหมือนกับตอนที่ร้านขายของชำที่คุณชื่นชอบย้ายของทุกอย่างไปอยู่ใหม่หมด ตอนนี้คุณยืนอยู่กลางทางเดิน กำลังสงสัยว่าเนยถั่วซ่อนอยู่ที่ไหน

แต่อย่ากังวลไป เราได้เตรียมทุกอย่างไว้ให้คุณแล้ว!

แอปความสูงคืออะไร?

Height App เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีความยืดหยุ่น ออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, ระบบอัตโนมัติ, และกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้ มันผสานการจัดการงาน, การติดตามปัญหา, และการสื่อสารไว้ในแพลตฟอร์มเดียวอย่างราบรื่น

ด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ กระดานคัมบัง และมุมมองรายการต่างๆ โปรแกรมนี้จะช่วยให้โครงการของคุณไม่กลายเป็นป่าดงดิบของโน้ตติดผนังที่ไร้ระเบียบ ต้องการระบบอัตโนมัติในการบริหารโครงการหรือไม่? Height App มีให้ การเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ? โปรแกรมนี้เชื่อมต่อกับ Slack, GitHub, Figma และอื่นๆ อีกมากมาย คุณยังสามารถเพิ่มคุณสมบัติที่กำหนดเองได้ เพื่อให้งานของคุณมีรายละเอียดมาก (หรือน้อย) ตามที่คุณต้องการ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: มากกว่า 85% ของธุรกิจพึ่งพาซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ โดยตลาดคาดว่าจะสูงถึง 7 พันล้านดอลลาร์

ทำไมต้องเลือกแอปทางเลือกสำหรับแอปวัดส่วนสูง?

Height มีอินเทอร์เฟซที่เรียบหรูและการจัดการงานที่มั่นคง แต่เช่นเดียวกับเครื่องมืออื่น ๆ มันไม่ได้สมบูรณ์แบบ ด้วยการที่ Height ได้ยกเลิกบริการจัดการโครงการของตน ตอนนี้จึงเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการประเมินความต้องการของคุณใหม่และค้นหาเครื่องมือที่เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณอย่างแท้จริง

นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกแพลตฟอร์มที่คุณจะใช้ต่อไป

  • การรายงานและการวิเคราะห์: ขาดแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้และข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งสำหรับการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอย่างจริงจัง แม้ว่าจะมีคุณสมบัติการติดตามพื้นฐานก็ตาม
  • การจัดสรรทรัพยากร: ทีมโครงการขนาดใหญ่ อาจประสบปัญหาในการจัดสมดุลภาระงานและการวางแผนกำลังคนเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์จัดการงานอื่น ๆ
  • การจัดการทางการเงิน: เครื่องมืออื่น ๆ ในตลาดมีตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับการติดตามงบประมาณและการออกใบแจ้งหนี้
  • เทมเพลตสำเร็จรูป: แม้ว่า Height จะมีห้องสมุดของเทมเพลตการวางแผนโครงการที่พร้อมใช้งาน แต่อาจไม่ครอบคลุมเท่ากับเครื่องมืออื่น ๆ
  • การติดตามเวลา: Height ไม่มีระบบติดตามเวลาในตัว คุณจึงต้องพึ่งพาการเชื่อมต่อกับระบบของบุคคลที่สามเพื่อบันทึกชั่วโมงการทำงาน

หากสิ่งใดในนี้เป็นข้อห้ามสำหรับทีมของคุณ ไม่ต้องกังวล—เรามีรายการเครื่องมือทรงพลังพร้อมที่จะเข้ามาช่วย!

👀 คุณทราบหรือไม่? 46% ของพนักงานมีความไม่พอใจในระดับปานกลางหรือสูงต่อระดับความพร้อมในการบริหารโครงการขององค์กรในปัจจุบัน

11 แอปทางเลือกสำหรับวัดส่วนสูงในพริบตา

นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของเครื่องมือทั้งหมดและสิ่งที่แต่ละเครื่องมือทำได้ดีที่สุด:

เครื่องมือเหมาะสำหรับคุณสมบัติเด่นราคา
คลิกอัพฟรีแลนซ์, สตาร์ทอัพ, ธุรกิจขนาดเล็ก, และองค์กรขนาดใหญ่งานที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์, ระบบอัตโนมัติ, และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/ผู้ใช้/เดือน
อาสนะธุรกิจและองค์กรขนาดเล็กถึงขนาดกลางรายการงาน, การสื่อสารทีม, และกระดานคัมบังแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10.99/ผู้ใช้/เดือน
Trelloทีมสร้างสรรค์, ทีมเล็ก, และฟรีแลนซ์กระดานคัมบัง, ระบบอัตโนมัติ, และสถานะงานแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5/ผู้ใช้/เดือน
โนชั่นบุคคล, ทีมเล็ก, และทีมระยะไกลบันทึก ฐานข้อมูล รายการงาน และการแชร์ไฟล์แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8/ผู้ใช้/เดือน
Wrikeองค์กรขนาดใหญ่และทีมการตลาดระบบการทำงานแบบกำหนดเอง,แผงควบคุมโครงการ, และการอัปเดตแบบเรียลไทม์แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9. 80/ผู้ใช้/เดือน
เบสแคมป์ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง และทีมสร้างสรรค์กระดานข้อความ, การแชร์ไฟล์, และแอปสื่อสารทีม15 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน หรือ 299 ดอลลาร์/เดือน แบบเหมาจ่ายสำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
จิราทีมพัฒนาและวิศวกรรมซอฟต์แวร์การติดตามปัญหา, สปรินต์, และการจัดการงานค้างแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7.75/ผู้ใช้/เดือน
มอนเดย์.คอมบุคคลทั่วไป ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง และองค์กรธุรกิจอัตโนมัติกระบวนการทำงาน, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และแผนภูมิแกนต์แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9/ผู้ใช้/เดือน
Zoho Projectsธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่คำนึงถึงงบประมาณการติดตามเวลา, การวางแผนโครงการ, และการจัดสรรทรัพยากรแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5/ผู้ใช้/เดือน
ไมสเตอร์ทาสก์บุคคลทั่วไป, ทีมขนาดเล็กถึงใหญ่, และฟรีแลนซ์กระดานคัมบัง, ระบบอัตโนมัติ, และประสิทธิภาพการทำงานของทีมแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $6.50/ผู้ใช้/เดือน
Scoroบริษัทให้บริการมืออาชีพและทีมการเงินการบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์, สถานะโครงการ, และการรายงานแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $26/ผู้ใช้/เดือน

ทางเลือกที่ดีที่สุด 11 แอปสำหรับวัดส่วนสูงที่ควรใช้

ไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์ สตาร์ทอัพที่กำลังเติบโต หรือเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรขนาดใหญ่ นี่คือเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดซึ่งมีคุณสมบัติ ความยืดหยุ่น และประสิทธิภาพที่คุณต้องการเพื่อให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น มาเริ่มกันเลย

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบครบวงจร)

คลิกอัพ อินเตอร์เฟซ
รวมการทำงานทั้งหมดของคุณไว้ในระบบนิเวศแบบครบวงจรด้วย ClickUp

เมื่อพูดถึงการจัดการงานClickUpไม่ได้แค่คว้าชัยชนะเท่านั้น—แต่ยังอบงานของคุณ ตกแต่งอย่างสวยงาม แล้วเสิร์ฟบนจานเงินให้ถึงมือ นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงเป็นแอปเดียวที่ครบจบทุกเรื่องสำหรับการทำงาน!

ด้วยคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI, งานที่สามารถปรับแต่งได้, และเครื่องมือสำหรับการร่วมมือ, ClickUp ทำให้การจัดการโครงการรู้สึกน้อยลงเหมือนภาระงาน และมากขึ้นเหมือนเป็นธรรมชาติที่สองของทีมคุณ.

ที่แกนกลางของ ClickUp คือClickUp Tasks ซึ่งเป็นบล็อกก่อสร้างของโครงการใด ๆ ก็ตาม แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่รายการที่ต้องทำแบบธรรมดา ๆ ทั่วไป—แต่ละงานสามารถปรับแต่งได้สูง พร้อมด้วย Custom Fields และ Custom Statuses ที่ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งกระบวนการทำงานให้เหมาะกับความต้องการของทีมคุณ

งานใน ClickUp
ปรับแต่ง, มอบหมาย, ติดตาม, และพิชิตงานที่ต้องทำของคุณด้วยระบบการจัดการงานที่ยืดหยุ่นกับ ClickUp Tasks

แทนที่จะต้องติดอยู่กับรูปแบบเดียว ClickUp ช่วยให้คุณทำงานได้ตามสไตล์ของคุณเอง ชอบความเป็นระเบียบ? มุมมองรายการ (List View) จะช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ต้องการแผนงานแบบไทม์ไลน์?มุมมองแผนภูมิแกนต์ (ClickUp Gantt Chart View)คือเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ นอกจากนี้ยังมีมุมมองกระดาน (ClickUp Board View) สำหรับการวางแผนแบบภาพในสไตล์คัมบัง (Kanban) อีกด้วย

คลิกอัพ เอไอ
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ—ให้ ClickUp AI ช่วยร่าง สรุป หรือระดมความคิดได้ทันที!

แต่สิ่งที่ทำให้ ClickUp โดดเด่นจริง ๆ คือการจัดการงานด้วย AI ของมัน ลองนึกภาพว่าคุณไม่ต้องขุดคุ้ยผ่านอีเมลหรือข้อความใน Slack ที่ยาวเหยียดอีกต่อไป—ClickUp Brain ผู้ช่วย AI จะสร้างสรุปงาน อัปเดตความคืบหน้า และแม้แต่รายการที่ต้องดำเนินการจากบทสนทนาของคุณโดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้ ยังเป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาและไอเดีย AI ในตัวของคุณอีกด้วย เพียงแค่บอกความต้องการ แล้วคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่ปรับแต่งได้ในไม่กี่วินาที ต้องการทำงานกับ LLM เฉพาะหรือไม่? ไม่ต้องกังวล ClickUp Brain ช่วยให้คุณสลับไปใช้ GPT หรือ Claude ได้ภายในแอปเดียว—ไม่ต้องสลับแท็บอีกต่อไป!

แล้วเวลาที่คุณต้องการสื่อสารกับทีมของคุณล่ะ?ClickUp Chatรวบรวมการสนทนาทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว เพื่อให้คุณสามารถระดมความคิด วางแผนกลยุทธ์ และตัดสินใจได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ แถมยังมีฟีเจอร์พิเศษ! คุณสามารถเปลี่ยนแชทเหล่านั้นให้กลายเป็นงานที่ต้องดำเนินการได้จริงภายในไม่กี่วินาที เพียงคลิกเดียว

บันทึกโครงการ, รายงานการประชุม, และการระดมสมองของคุณสามารถทำบางสิ่งได้จริง ๆ แทนที่จะนั่งอยู่เฉย ๆ สะสมฝุ่นเสมือนจริง? ใช่, พวกมันสามารถทำได้.

ClickUp Docsไม่ใช่แค่สำหรับจดบันทึกความคิดเท่านั้น—แต่เป็นพื้นที่ทำงานแบบอินเทอร์แอกทีฟที่คุณสามารถเขียนรายงานโครงการ เชื่อมโยงเอกสารกับงาน กำหนดรายการที่ต้องดำเนินการ เปลี่ยนบันทึกให้เป็นสิ่งที่ต้องติดตามได้ และส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทีม

แต่เดี๋ยวก่อน ยังมีอีกClickUp Automationsสามารถช่วยคุณทำให้การอัปเดตงาน การเปลี่ยนแปลงสถานะ การแจ้งเตือน และการมอบหมายงานเป็นไปโดยอัตโนมัติ เพื่อให้โครงการของคุณดำเนินไปข้างหน้าโดยไม่ต้องออกแรงเลย ด้วยเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าและกฎที่กำหนดเอง คุณสามารถตั้งค่าแล้วลืมมันไปได้เลย

ClickUp อัตโนมัติ
ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ และให้โครงการของคุณทำงานโดยอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations

โดยสรุปClickUp สำหรับทีมบริหารโครงการสามารถทำได้ทุกอย่าง—จัดระเบียบงาน, จดบันทึกการประชุม, ติดตามเวลา, อัตโนมัติงานที่ต้องทำ, และยังมีพลังงานเหลือสำหรับสิ่งอื่น ๆ อีกมากมาย

ดังนั้น หากคุณพร้อมที่จะยกระดับการทำงานของคุณ ClickUp พร้อมช่วยเหลือคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • อัตโนมัติการจัดการงาน, จัดลำดับความสำคัญของงาน, และสร้างรายการที่ต้องทำจากการสนทนา
  • ใช้ห้องสมุดที่ครอบคลุมเพื่อเริ่มต้นโครงการได้ทันทีด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการหรือแผนการสื่อสาร
  • ระดมความคิดอย่างสร้างสรรค์ด้วยClickUp Whiteboards, แผนผังความคิด, เชื่อมโยงกับงาน, และเปลี่ยนแผนให้เป็นการกระทำ
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึง Slack, Google Drive และ Zoom เพื่อให้ทุกพื้นที่ทำงานของคุณเชื่อมต่อกันโดยไม่ต้องสลับแท็บอยู่ตลอดเวลา

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • มาพร้อมกับช่วงการเรียนรู้ในช่วงเริ่มต้น
  • บางคุณสมบัติอาจทำงานได้ดีขึ้นบนแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

อเลสซานโดร ที่ 1 ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ กล่าวว่า:

ฉันชอบที่ ClickUp รวมเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพหลายอย่างไว้ในที่เดียว—การจัดการงาน เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด การรายงาน—ทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบได้อย่างง่ายดาย มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะเข้ากับกระบวนการทำงานใดก็ได้ และมุมมองที่ปรับแต่งได้ (เช่น รายการ กระดาน และแกนต์) ช่วยให้คุณเห็นโครงการในรูปแบบที่คุณต้องการ นอกจากนี้ ฟีเจอร์อย่างการทำงานอัตโนมัติและแม่แบบยังช่วยประหยัดเวลาได้มาก มันเหมือนศูนย์กลางเพิ่มประสิทธิภาพที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณ!

Asana ยอดเยี่ยมมากในการช่วยให้ฉันจัดการกับลูกค้าทุกคนได้อย่างเป็นระเบียบ ฉันชอบที่สามารถตั้งงานที่ต้องทำซ้ำได้ในช่วงเวลาที่ต้องการ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีอะไรตกหล่นไป เมื่อธุรกิจของฉันเติบโตขึ้น ฉันรู้ดีว่าไม่สามารถจดจำทุกอย่างไว้ในหัวได้ทั้งหมด แม้จะมีช่วงที่ต้องเรียนรู้อยู่บ้าง เหมือนกับซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ ที่เราไม่คุ้นเคย แต่เมื่อเรียนรู้แล้ว มันใช้งานง่ายมากจริง ๆ

2. Asana (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่สามารถขยายได้)

อาสนะ
ผ่านทางAsana

หากคุณให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบหรือเพียงแค่ต้องการจัดการสัปดาห์การทำงานที่ยุ่งเหยิง Asana เป็นโซลูชันการจัดการโครงการที่มั่นคง ตั้งแต่กระบวนการทำงานที่เรียบง่ายไปจนถึงซับซ้อน ช่วยให้ทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกันและจัดระเบียบงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว

ด้วย Asana คุณสามารถมองเห็นงานของคุณได้หลายรูปแบบใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และมั่นใจได้ว่าไม่มีงานใดตกหล่นหายไปในความว่างเปล่าของ "ฉันนึกว่าคุณเป็นคนจัดการเรื่องนั้น"

คุณสมบัติเด่นของอาสนะ

  • ปรับแต่งมุมมองโครงการด้วยรายการ, คันบัน, ปฏิทิน, ไทม์ไลน์, หรือแผนภูมิแกนต์
  • จัดระเบียบงานโดยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน กำหนดวันครบกำหนด และลำดับความสำคัญ
  • ทำให้กระบวนการทำงานและงานที่ทำซ้ำ ๆเป็นอัตโนมัติด้วย Asana AI
  • ผสานการทำงานกับแอปกว่า 270 รายการ รวมถึง Slack และ Google Drive

ข้อจำกัดของอาสนะ

  • งานสามารถมีผู้รับผิดชอบได้เพียงคนเดียว ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนเมื่อมีหลายคนที่เกี่ยวข้อง
  • ตัวเลือกการรายงานที่จำกัดทำให้การติดตามข้อมูลโครงการที่กำหนดเองเป็นเรื่องยาก
  • เวอร์ชันฟรีมีคุณสมบัติจำกัด ทำให้ไม่เหมาะกับความต้องการที่ซับซ้อน

ราคาของ Asana

  • ส่วนตัว: ฟรีตลอดไป
  • เริ่มต้น: $13. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $30. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง
  • Enterprise+: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของอาสนะ

  • G2: 4. 4/5 (11,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (13,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Asana อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า:

Asana ยอดเยี่ยมมากในการช่วยให้ฉันจัดการกับลูกค้าทุกคนได้อย่างเป็นระเบียบ ฉันชอบที่สามารถตั้งงานที่ต้องทำซ้ำได้ในช่วงเวลาที่ต้องการ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีอะไรตกหล่นไป เมื่อธุรกิจของฉันเติบโตขึ้น ฉันรู้ดีว่าไม่สามารถจดจำทุกอย่างไว้ในหัวได้ทั้งหมด แม้จะมีช่วงที่ต้องเรียนรู้อยู่บ้าง เหมือนกับซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ ที่เราไม่คุ้นเคย แต่เมื่อเรียนรู้แล้ว มันใช้งานง่ายมากจริง ๆ

Asana ยอดเยี่ยมมากในการช่วยให้ฉันจัดการกับลูกค้าทุกคนได้อย่างเป็นระเบียบ ฉันชอบที่สามารถตั้งงานที่ต้องทำซ้ำได้ในช่วงเวลาที่ต้องการ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีอะไรตกหล่นไป เมื่อธุรกิจของฉันเติบโตขึ้น ฉันรู้ดีว่าไม่สามารถจดจำทุกอย่างไว้ในหัวได้ทั้งหมด แม้จะมีช่วงที่ต้องเรียนรู้เล็กน้อยเหมือนกับซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ ที่เราไม่คุ้นเคย แต่เมื่อเรียนรู้แล้ว มันใช้งานง่ายมากจริง ๆ

3. Trello (ดีที่สุดสำหรับการจัดการงานแบบภาพ)

Trello
ผ่านทางTrello

Trello เป็นทางเลือกที่ง่ายกว่าหากสเปรดชีตและเครื่องมือที่ซับซ้อนทำให้ทีมของคุณทำงานช้าลง ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย แม้แต่สมาชิกทีมที่ไม่ถนัดเทคโนโลยีก็สามารถเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักคิดเชิงภาพ, ทีมขนาดเล็ก, และใครก็ตามที่ชอบวิธีการที่ตรงไปตรงมาในการบริหารโครงการ.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello

  • ลากและวางงานข้ามรายการ จากรายการที่ต้องทำไปยังรายการที่ทำเสร็จแล้ว
  • ทำให้การกระทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติด้วย Butler
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือเช่น Slack และ Jira เพื่อให้ทุกอย่างเชื่อมต่อไว้ในที่เดียว
  • ใช้ Trello AI เพื่อระดมความคิด ปรับปรุงเนื้อหา และทำงานที่น่าเบื่อให้เป็นอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ Trello

  • ไม่มีคุณสมบัติการรายงานขั้นสูง
  • อาจไม่เหมาะสำหรับโครงการที่ซับซ้อน

ราคาของ Trello

  • ฟรีตลอดไป
  • มาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Trello

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 13,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (23,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Trello อย่างไรบ้าง?

ผู้ตรวจสอบ G2เขียนว่า:

Trello เป็นเครื่องมือที่สามารถปรับแต่งได้อย่างยอดเยี่ยมและมีฟีเจอร์มากมายที่ช่วยในการจัดระเบียบ ฉันใช้มันสำหรับการจัดการโครงการเพื่อติดตามกระบวนการของแต่ละโครงการในขณะที่มันผ่านแต่ละแผนกการผลิต

Trello เป็นเครื่องมือที่สามารถปรับแต่งได้อย่างยอดเยี่ยมและมีฟีเจอร์มากมายที่ช่วยในการจัดระเบียบ ฉันใช้มันสำหรับการจัดการโครงการเพื่อติดตามกระบวนการของแต่ละโครงการในขณะที่มันผ่านแต่ละแผนกการผลิต

4. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานที่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้)

โนชั่น
ผ่านทางNotion

Notion เปรียบเสมือนผืนผ้าใบว่างเปล่าสำหรับเวิร์กโฟลว์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดระเบียบโครงการ สร้างวิกิสำหรับทีม หรือติดตามงานต่าง ๆ Notion ก็สามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้เสมอ

เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการพื้นที่ทำงานที่รู้สึกเหมือนเป็นของตัวเอง พร้อมความยืดหยุ่นในการสร้างแดชบอร์ด ฐานข้อมูล และเอกสารการทำงานร่วมกันแบบกำหนดเองได้ในที่เดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion

  • โครงสร้างงานที่มีมากกว่า 100 ประเภทของเนื้อหา รวมถึงข้อความ ตาราง รูปภาพ และฐานข้อมูลที่ฝังอยู่
  • ปรับแต่งมุมมองโครงการด้วยปฏิทินและไทม์ไลน์
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Notion AI เพื่อร่างเนื้อหาเขียนเอกสารโครงการ สรุปบันทึก และระดมความคิด
  • จัดระเบียบโครงการด้วยพื้นที่เฉพาะสำหรับทีมในแต่ละแผนก

ข้อจำกัดของ Notion

  • ขาดคุณสมบัติการรายงานขั้นสูง
  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับโครงการที่ซับซ้อน

ราคาของ Notion

  • ฟรีตลอดไป
  • เพิ่มเติม: $12/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 18 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Notion

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000+)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,500+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากCapterraระบุว่า:

Notion เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจนถึงตอนนี้ มันสะดวก โหลดเร็ว และสามารถโคลนโนชั่นของคนอื่นได้ในทันที แม้ว่าจะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมาก แต่ก็ยังต้องการการปรับแต่งและการเพิ่มฟีเจอร์ให้มากขึ้น

Notion เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจนถึงตอนนี้ มันสะดวก โหลดเร็ว และสามารถโคลนโนชั่นของคนอื่นได้ในทันที แม้ว่าจะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมาก แต่ก็ยังต้องการการปรับแต่งและการเพิ่มฟีเจอร์ให้มากขึ้น

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: อย่าหยุดแค่กำหนดเวลา ส่งมอบงานให้เกินความคาดหมาย ใช้ระบบติดแท็ก เช่น "ใช้ความพยายามสูง ผลกระทบต่ำ" หรือหลักการEisenhower Matrixเพื่อช่วยให้ทีมของคุณจัดลำดับความสำคัญอย่างมีกลยุทธ์ ไม่ใช่แค่ตามลำดับเวลา

5. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อน)

Wrike: ทางเลือกสำหรับแอปวัดความสูง
ผ่านทางWrike

เมื่อโครงการของคุณมีหลายส่วนที่เคลื่อนไหวอยู่มากมาย พวกมันก็เหมือนกับปฏิกิริยาลูกโซ่โดมิโน Wrike เข้ามาช่วยคุณตรงนี้

Wrike นำความเป็นระเบียบมาสู่ความวุ่นวายด้วยแผนภูมิแกนต์, กระดานคัมบัง, แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ และเวิร์กโฟลว์ จุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ของ Wrike คือความสามารถในการปรับแต่งตามความต้องการ ไม่ว่าคุณจะติดตามแคมเปญการตลาด, โครงการไอที หรือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Wrike ก็ช่วยให้ทุกอย่าง (และทุกคน) ดำเนินไปตามกำหนดการในแบบที่คุณต้องการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike

  • จัดการโครงการหลายโครงการด้วยแผนภูมิแกนต์และกระดานคัมบังแบบไดนามิก
  • ก้าวล้ำด้วยระบบค้นหาอัจฉริยะแม่แบบการจัดการโครงการที่สร้างไว้ล่วงหน้า และแบบฟอร์มคำขอที่กำหนดเอง
  • ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกด้วยการวิเคราะห์ที่ละเอียดและรายงานความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
  • ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติเพื่อลดงานที่ไม่จำเป็นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม

ข้อจำกัดของ Wrike

  • ไม่มีฟีเจอร์แชทในตัว
  • อาจมีราคาแพงสำหรับทีมขนาดเล็ก

ราคาของ Wrike

  • ฟรีตลอดไป
  • ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 25 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง
  • พินนาเคิล: ราคาที่กำหนดเอง

การให้คะแนนและรีวิว Wrike

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,700 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Wrike อย่างไรบ้าง?

ผู้รีวิวจากCapterraกล่าวว่า:

ฉันชอบใช้ซอฟต์แวร์นี้มากตอนที่มีแค่ฉันคนเดียวที่ใช้ การจัดวางแบบภาพและสีสันที่หลากหลายช่วยให้ฉันเห็นได้อย่างชัดเจนว่าฉันอยู่ตรงไหนในแต่ละงาน อย่างไรก็ตาม เมื่อเราเติบโตขึ้น ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มผู้ใช้ก็สูงเกินไปที่จะรับไหว

ฉันชอบใช้ซอฟต์แวร์นี้มากตอนที่มีแค่ฉันคนเดียวที่ใช้ การจัดวางแบบภาพและสีสันที่หลากหลายช่วยให้ฉันเห็นได้อย่างชัดเจนว่าฉันอยู่ตรงไหนในแต่ละงาน อย่างไรก็ตาม เมื่อเราเติบโตขึ้น ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มผู้ใช้ก็สูงเกินไปที่จะรับไหว

6. Basecamp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันที่เรียบง่าย)

Basecamp: ทางเลือกสำหรับแอปวัดความสูง
ผ่านทางBasecamp

หากคุณพบว่าเครื่องมือการจัดการโครงการซับซ้อนมากกว่าที่เป็นประโยชน์ Basecamp นำเสนอทางออกที่ตรงไปตรงมามากกว่า มันจัดระเบียบงาน การสนทนา ไฟล์ และตารางเวลาไว้ในที่เดียว ทำให้ทีมต่างๆ สามารถติดตามงานได้ง่าย

เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง, เอเจนซี, และผู้ให้คำปรึกษาที่ต้องการความร่วมมือที่ตรงไปตรงมา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Basecamp

  • จัดระเบียบโครงการด้วยแดชบอร์ดที่มีรายการสิ่งที่ต้องทำ กระดานข้อความ ตารางเวลา และไฟล์
  • ติดตามข่าวสารล่าสุดด้วยเมนู Hey! สำหรับการแจ้งเตือน และใช้ Pings สำหรับการส่งข้อความโดยตรง
  • ติดตามความคืบหน้าด้วยแผนภูมิเนินเขาและศูนย์ควบคุมภารกิจเพื่อให้เห็นภาพรวมของโครงการอย่างชัดเจน
  • ร่วมมือกับลูกค้าโดยการแบ่งปันข้อมูลอัปเดตโดยไม่ต้องมีการหารือภายใน

ข้อจำกัดของเบสแคมป์

  • ไม่มีการติดตามเวลาทำงานในตัว
  • ขาดการเชื่อมโยงงานและงานย่อย

ราคาของเบสแคมป์

  • ฟรีตลอดไป
  • เพิ่มเติม: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • โปร Unlimited: $299/เดือน

คะแนนและรีวิวของเบสแคมป์

  • G2: 4. 1/5 (4,300+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (14,500+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Basecamp อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากCapterraกล่าวว่า:

…ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการออกแบบที่คำนึงถึงผู้ใช้ ทำให้สามารถใช้งานและนำชุดเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงประสิทธิภาพได้อย่างสะดวก แม้ว่าซอฟต์แวร์นี้จะโดดเด่นในหลายด้าน แต่จุดที่ควรปรับปรุงเพิ่มเติมคือการให้ตัวชี้วัดที่ละเอียดมากขึ้นสำหรับการติดตามไทม์ไลน์ของโครงการ…

…ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการออกแบบที่คำนึงถึงผู้ใช้ ทำให้สามารถใช้งานและนำชุดเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงประสิทธิภาพได้อย่างสะดวก แม้ว่าซอฟต์แวร์นี้จะโดดเด่นในหลายด้าน แต่จุดที่ควรปรับปรุงเพิ่มเติมคือการให้ตัวชี้วัดที่ละเอียดมากขึ้นสำหรับการติดตามไทม์ไลน์ของโครงการ…

📮 ClickUp Insight: ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉลี่ยใช้เวลา 30 นาทีขึ้นไปต่อวันในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน—นั่นคือมากกว่า 120 ชั่วโมงต่อปีที่สูญเสียไปกับการค้นหาอีเมล, กระทู้ใน Slack และไฟล์ที่กระจัดกระจาย

ผู้ช่วย AI ที่ชาญฉลาดฝังอยู่ในที่ทำงานของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นได้. เข้าสู่ClickUp Brain.

มันมอบข้อมูลเชิงลึกและคำตอบทันทีโดยการค้นหาเอกสารที่เหมาะสม, การสนทนา, และรายละเอียดของงานในเวลาเพียงไม่กี่วินาที, ทำให้คุณสามารถหยุดการค้นหาและเริ่มทำงานได้ทันที

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมอย่าง QubicaAMF สามารถประหยัดเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์—รวมเป็นกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—ด้วยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างสรรค์อะไรได้บ้างหากมีเวลาทำงานเพิ่มขึ้นหนึ่งสัปดาห์ในทุกไตรมาส!

7. Jira (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการของทีมซอฟต์แวร์)

Jira: ทางเลือกสำหรับแอปวัดความสูง
ผ่านทางJira

Jira เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่เหมาะสำหรับทีมที่ใช้ระเบียบวิธีแบบ Agile หากทีมของคุณเจริญเติบโตได้ดีจากการทำงานแบบสปรินต์, แบ็กล็อก, และกระบวนการทำงานที่ละเอียดถี่ถ้วน, มันจะมอบโครงสร้างและความยืดหยุ่นให้คุณเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น

ออกแบบมาสำหรับทีมพัฒนา แต่มีความยืดหยุ่นเพียงพอสำหรับนักการตลาดและผู้จัดการผลิตภัณฑ์ Jira ช่วยให้คุณวางแผน ติดตาม และปรับปรุงโครงการได้อย่างแม่นยำ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira

  • จัดการและจัดลำดับความสำคัญของงานด้วยการจัดการงานค้าง
  • ติดตามการพึ่งพาและกำหนดเวลาด้วยมุมมองไทม์ไลน์
  • ติดตามความคืบหน้าด้วยกระดานโครงการที่ปรับแต่งได้
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 3,000 รายการ เช่น Microsoft Teams และ Figma

ข้อจำกัดของ Jira

  • การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
  • คุณสมบัติการจัดการทรัพยากรที่จำกัด

ราคาของ Jira

  • ฟรีตลอดไป
  • มาตรฐาน: $8. 60/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: 17 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Jira

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Jira อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากCapterraระบุว่า:

ในตอนแรกอาจดูน่ากลัวเนื่องจากมีเครื่องมือมากมายให้ใช้ แต่เมื่อคุณเข้าใจวิธีการใช้งานแล้ว มันจะกลายเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มาก ๆ พร้อมตัวเลือกมากมาย และความสามารถในการปรับแต่งให้เหมาะกับทีมของคุณได้ดีที่สุด รวมถึงการทำให้กระบวนการจัดการเป็นระบบอัตโนมัติได้

ในตอนแรกอาจดูน่ากลัวเนื่องจากมีเครื่องมือมากมายให้ใช้ แต่เมื่อคุณเข้าใจวิธีการใช้งานแล้ว มันจะกลายเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มาก ๆ พร้อมตัวเลือกมากมาย และความสามารถในการปรับแต่งให้เหมาะกับทีมของคุณได้ดีที่สุด รวมถึงการทำให้กระบวนการจัดการเป็นระบบอัตโนมัติได้

8. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อนในรูปแบบภาพ)

Monday.com: ทางเลือกสำหรับแอปวัดความสูง
ผ่านทางMonday.com

Monday.com เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที ซึ่งเปลี่ยนการติดตามงานให้กลายเป็นประสบการณ์ที่เป็นระเบียบและใช้รหัสสีอย่างชัดเจน ช่วยลดความซับซ้อนในการบริหารโครงการ ทำให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่เสียเวลาไปกับรายละเอียดปลีกย่อย

ในฐานะหนึ่งในแอปการสื่อสารทีมชั้นนำ มันให้การอัปเดตอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับสถานะของโครงการ ช่วยให้ทีมจัดการงานและความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด

  • ใช้แผนภูมิแกนต์เพื่อกำหนดแผนเวลา, จุดสำคัญ, และความสัมพันธ์ระหว่างงาน
  • ปรับแต่งแดชบอร์ดเพื่อข้อมูลเชิงลึกของโครงการแบบเรียลไทม์
  • อัตโนมัติการทำงานซ้ำ ๆ เพื่อประหยัดเวลา
  • จัดการการจัดสรรทรัพยากรเพื่อปรับสมดุลปริมาณงาน

ข้อจำกัดของ Monday.com

  • แผนฟรีขาดคุณสมบัติขั้นสูงบางประการ
  • อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับทีมขนาดเล็ก

Monday.com ราคา

  • ฟรีตลอดไป
  • พื้นฐาน: 12 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐาน: 14 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

Monday.com คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 12,800 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (5,400+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Monday.com อย่างไรบ้าง?

รีวิวในRedditระบุว่า:

…สำหรับทีมขนาดเล็ก ความเรียบง่ายและความสามารถในการปรับขนาดของ Monday.com ทำให้การเริ่มต้นเป็นเรื่องง่ายโดยไม่รู้สึกหนักใจ ในทางกลับกัน ระบบก็มีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะรองรับโครงการที่ซับซ้อนและการทำงานร่วมกันระหว่างแผนกได้ ราคาที่เสนอถือว่าแข่งขันได้เมื่อเทียบกับคุณค่าที่ได้รับ แม้ว่าค่าใช้จ่ายอาจเพิ่มขึ้นสำหรับทีมขนาดใหญ่ก็ตาม การทดลองใช้ฟรีนั้นคุ้มค่าที่จะลองดูเพื่อประเมินว่าตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่

…สำหรับทีมขนาดเล็ก ความเรียบง่ายและความสามารถในการปรับขนาดของ Monday.com ทำให้การเริ่มต้นเป็นเรื่องง่ายโดยไม่รู้สึกหนักใจ ในทางกลับกัน ระบบก็มีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะรองรับโครงการที่ซับซ้อนและการทำงานร่วมกันระหว่างแผนกได้ ราคาที่เสนอถือว่าแข่งขันได้เมื่อเทียบกับคุณค่าที่ได้รับ แม้ว่าค่าใช้จ่ายอาจเพิ่มขึ้นสำหรับทีมขนาดใหญ่ก็ตาม การทดลองใช้ฟรีนั้นคุ้มค่าที่จะลองดูเพื่อประเมินว่าตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่

9. Zoho Projects (เหมาะสำหรับการจัดการโครงการที่มีงบประมาณจำกัด)

Zoho Projects: ทางเลือกสำหรับแอปวัดความสูง
ผ่านทางZoho Projects

Zoho Projects นำเสนอโซลูชันการจัดการโครงการที่ครอบคลุมซึ่งผสมผสานฟังก์ชันการทำงานเข้ากับความคุ้มค่าได้อย่างลงตัว ครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่การวางแผนและการติดตามงานไปจนถึงการทำงานอัตโนมัติและการรายงาน มอบประสบการณ์ที่ราบรื่นสำหรับทีม

มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่อยู่ในระบบนิเวศของ Zoho อยู่แล้ว ช่วยให้โครงการเป็นระเบียบและกระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Projects

  • ใช้แผนภูมิแกนต์เพื่อแสดงภาพไทม์ไลน์ของโครงการและจัดการความเชื่อมโยงของงาน
  • บันทึกชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้และไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ผ่านโมดูลบันทึกเวลาทำงานเพื่อการออกใบแจ้งหนี้ที่ราบรื่น
  • ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ง่าย เพื่อลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมด้วยแชทในตัว ฟอรัมสำหรับการอภิปราย และฟีดกิจกรรม

ข้อจำกัดของ Zoho Projects

  • การผสานการทำงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
  • แอปพลิเคชันมือถือยังขาดฟังก์ชันการทำงานที่ครบถ้วนเหมือนกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป

ราคาของ Zoho Projects

  • ฟรีตลอดไป
  • พรีเมียม: 5 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: 10 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
  • โครงการพิเศษ: ราคาพิเศษตามความต้องการ

Zoho Projects คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (450+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (800+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho Projects อย่างไรบ้าง?

ผู้รีวิวจากCapterraเขียนว่า:

Zoho Projects เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งพร้อมระบบอัตโนมัติของงานที่ยอดเยี่ยม การร่วมมือ และการผสานการทำงาน. แม้ว่าจะมีเส้นทางการเรียนรู้ แต่ก็สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานได้อย่างมีนัยสำคัญ.

Zoho Projects เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งพร้อมระบบอัตโนมัติของงานที่ยอดเยี่ยม การร่วมมือ และการผสานการทำงาน. แม้ว่าจะมีเส้นทางการเรียนรู้ แต่ก็สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานได้อย่างมีนัยสำคัญ.

10. MeisterTask (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและการทำงานร่วมกันอย่างง่าย)

MeisterTask: ทางเลือกสำหรับแอปวัดความสูง
ผ่านทางMeisterTask

MeisterTask ทำให้การจัดการโครงการรู้สึกง่ายและไม่ยุ่งยากด้วยกระดาน Kanban ที่ใช้งานง่าย มันโดดเด่นเมื่อต้องผสานรวมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack และ Google Drive ช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น

ทางเลือกสำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับความเรียบง่าย MeisterTask จัดระเบียบงาน อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ และช่วยให้ทีมทำงานเป็นไปตามแผนและมีประสิทธิภาพตลอดโครงการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MeisterTask

  • ใช้กระดานคัมบังเพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายของความคืบหน้าของงาน
  • ทำให้กระบวนการที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาและลดการทำงานด้วยตนเอง
  • เริ่มต้นโครงการได้เร็วขึ้นด้วยเทมเพลตสำเร็จรูปที่อิงตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยความคิดเห็น การแชร์ไฟล์ และการเชิญบุคคลภายนอก

ข้อจำกัดของ MeisterTask

  • แผนฟรีจำกัดไว้เพียงสามโครงการ
  • ไม่มีการเข้าถึงแบบออฟไลน์

ราคาของ MeisterTask

  • ฟรีตลอดไป
  • ข้อดี: $9/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 16 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

MeisterTask รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 6/5 (170+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,100+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง MeisterTask อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากCapterraกล่าวว่า:

MeisterTask เป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการงาน โครงการ และงานต่างๆ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและขจัดข้อผิดพลาดผ่านการอัตโนมัติ น่าเสียดายที่ MeisterTask เป็นระบบออนไลน์และต้องพึ่งพาอินเทอร์เน็ตอย่างมากเนื่องจากไม่มีฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์

MeisterTask เป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการงาน โครงการ และงานต่างๆ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและขจัดข้อผิดพลาดผ่านการอัตโนมัติ น่าเสียดายที่ MeisterTask เป็นระบบออนไลน์และต้องพึ่งพาอินเทอร์เน็ตอย่างมากเนื่องจากไม่มีฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์

11. Scoro (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการเงินแบบบูรณาการ)

Scoro: ทางเลือกสำหรับแอปวัดความสูง
ผ่านทางScoro

สำหรับทีมในบริษัทที่ปรึกษา, เอเจนซี, และบริการทางธุรกิจ, Scoro มอบมากกว่าการติดตามงานเพียงอย่างเดียว. มันผสานการวางแผนโครงการ, การจัดการทรัพยากร, และการตรวจสอบทางการเงินไว้ในแพลตฟอร์มเดียว, ช่วยให้ทีมของคุณเป็นระเบียบและมีกำไร.

แนวทางแบบองค์รวมนี้ช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น ในขณะที่ยังคงควบคุมโครงการให้อยู่ในกรอบเวลาและงบประมาณที่กำหนด

คุณสมบัติเด่นของ Scoro

  • วางแผนอย่างเป็นภาพด้วยแผนภูมิแกนต์ที่แสดงลำดับเวลาของโครงการและความสัมพันธ์ระหว่างงาน
  • ติดตามเวลาทำงานได้อย่างแม่นยำด้วยการบันทึกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
  • เพิ่มประสิทธิภาพปริมาณงานโดยใช้เครื่องมือวางแผนทรัพยากรเพื่อป้องกันการหมดไฟและการใช้ทรัพยากรไม่เต็มประสิทธิภาพ
  • จัดการการเงินด้วยการออกใบแจ้งหนี้ การติดตามต้นทุน และข้อมูลเชิงลึกด้านความสามารถในการทำกำไร

ข้อจำกัดของ Scoro

  • การผสานรวมบางอย่างอาจมีความซับซ้อนในการตั้งค่า
  • อาจมีราคาแพงสำหรับทีมขนาดเล็ก

ราคาของ Scoro

  • หลัก: $23.90/เดือน ต่อผู้ใช้
  • การเติบโต: $38.90/เดือนต่อผู้ใช้
  • ประสิทธิภาพ: 59.90 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Scoro

  • G2: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (200+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Scoro อย่างไรบ้าง?

รีวิวจากCapterraกล่าวว่า:

Scoro ช่วยเหลือฉันอย่างต่อเนื่องและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของทีมให้ดีขึ้น. อย่างไรก็ตาม บางคุณสมบัติหายไป และปัญหาการค้นหาที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวทำให้มันไม่สมบูรณ์แบบ. แม้ว่าจะมีพลังมากและมีโอกาสมากมาย และฉันตั้งตารอที่จะเห็นว่ามันจะปรับตัวอย่างไร.

Scoro ช่วยเหลือฉันอย่างต่อเนื่องและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของทีมให้ดีขึ้น. อย่างไรก็ตาม บางคุณสมบัติหายไป และปัญหาการค้นหาที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวทำให้มันไม่สมบูรณ์แบบ. แม้ว่าจะมีพลังมากและมีโอกาสมากมาย และฉันตั้งตารอที่จะเห็นว่ามันจะปรับตัวอย่างไร.

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ระบุวิธีการบริหารโครงการของทีม ความต้องการในการผสานรวม และงบประมาณก่อนตัดสินใจใช้เครื่องมือ ส่วนใหญ่เครื่องมือมีให้ทดลองใช้ฟรี ดังนั้นลองทดสอบสักสองสามตัวก่อนตัดสินใจขั้นสุดท้าย!

ทุกงาน ไม่มีปัญหา ด้วย ClickUp

การดำเนินโครงการโดยไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสมมักนำไปสู่ความวุ่นวาย ความสับสน และการพลาดกำหนดเวลา คุณต้องการโครงสร้าง ความโปร่งใส และการทำงานอัตโนมัติเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน

แทนที่จะพอใจกับสิ่งพื้นฐาน มุ่งสู่สิ่งที่พิเศษกว่า ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดการโครงการ แต่เป็นพลังขับเคลื่อนการจัดการโครงการเชิงกลยุทธ์

ด้วยระบบจัดการงานด้วยปัญญาประดิษฐ์, ระบบอัตโนมัติ, การทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น, และการรายงานที่มีข้อมูลเชิงลึก, ClickUp นำการจัดการโครงการไปสู่ระดับต่อไป. พร้อมที่จะสัมผัสความแตกต่างหรือไม่?ทดลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้!