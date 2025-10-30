Sunsama vs. Todoist: ตัวจัดการงานตัวไหนที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณมากที่สุด?

การเลือกผู้จัดการงานที่เหมาะสมสามารถทำให้การทำงานประจำวันของคุณดีขึ้นหรือแย่ลงได้
หากคุณกำลังลังเลระหว่าง Sunsama กับ Todoist คุณไม่ได้เป็นคนเดียว—ทั้งสองเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยม แต่ตอบโจทย์ผู้ใช้และวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน
ในการเปรียบเทียบนี้ เราจะแยกแยะคุณสมบัติหลัก ราคา ข้อดีและข้อเสียของแต่ละเครื่องมือ และเครื่องมือแต่ละตัวเหมาะสำหรับใคร
หากไม่มีตัวเลือกใดตรงตามความต้องการทั้งหมด เราจะแสดงให้คุณเห็นว่าทำไมClickUpอาจเป็นโซลูชันครบวงจรที่คุณกำลังมองหา
Sunsama vs. Todoist—และทางเลือกที่ดีที่สุดในพริบตา
|คุณสมบัติ
|ซันซามา
|Todoist
|ทางเลือกที่ดีที่สุด: ClickUp
|การสร้างงาน
|การป้อนข้อมูลงานด้วยตนเองพร้อมการวางแผนอย่างเป็นระบบ
|การป้อนข้อมูลภาษาธรรมชาติสำหรับการป้อนงานอย่างรวดเร็ว
|การสร้างงานอัจฉริยะผ่านแชท เอกสาร AI และเทมเพลต
|การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
|ขั้นตอนการทำงานพื้นฐานและงานที่ทำซ้ำ
|ป้ายกำกับ, ตัวกรอง, งานย่อย, และโครงการ
|ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่พร้อมสถานะ, ฟิลด์, ความเชื่อมโยง, แท็ก, และเทมเพลต
|การผสานปฏิทิน
|ซิงค์สองทางกับ Google, Outlook, iCloud
|มุมมองปฏิทินผ่านการผสานรวม
|ปฏิทินที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมการจัดตารางงานอัตโนมัติและเวลาโฟกัส
|การติดตามเวลาและการกำหนดกรอบเวลา
|ระบบติดตามเวลาในตัวและระบบกำหนดเวลาทำงานด้วยตนเอง
|ไม่มีการติดตามเวลาทำงานแบบดั้งเดิม
|การติดตามเวลาแบบเนทีฟ, การเปรียบเทียบแผนกับผลลัพธ์จริง, และรายงานประสิทธิภาพการทำงาน
|การซิงค์ข้ามแพลตฟอร์ม
|เว็บและแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป (จำกัดการใช้งานบนมือถือ)
|ซิงค์ข้อมูลข้ามอุปกรณ์ทั้งหมดรวมถึงอุปกรณ์สวมใส่
|ซิงค์ข้อมูลข้ามเดสก์ท็อป มือถือ ส่วนขยายเบราว์เซอร์ และการเชื่อมต่อต่างๆ
|การทำงานเป็นทีม
|รายการงานที่แชร์และการผสานรวมกับ Slack/อีเมล
|โครงการที่แชร์พร้อมความคิดเห็นและไฟล์แนบ
|การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์พร้อมแชท เอกสาร เป้าหมาย และมุมมองปริมาณงาน
|คุณสมบัติของ AI
|ไม่มีการช่วยเหลือจาก AI
|ไม่มีการช่วยเหลือจาก AI
|ClickUp Brain: สรุปข้อมูลอัจฉริยะ, เขียนเนื้อหา, กำหนดเวลาอัตโนมัติ, ข้อมูลเชิงลึก
|ระบบอัตโนมัติ
|กระบวนการทำงานด้วยมือเท่านั้น
|การตั้งค่างานที่ทำซ้ำพื้นฐาน
|ระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบของกระบวนการทำงาน พร้อมตัวกระตุ้นและการดำเนินการผ่านเครื่องมือต่าง ๆ
|แม่แบบ
|ไม่มีให้บริการ
|แม่แบบที่ปรับแต่งได้สำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ
|เทมเพลตหลายสิบแบบ + เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUp
|ราคา
|20 ดอลลาร์ต่อเดือน
|$2/เดือน (โปร), $8/เดือน (ธุรกิจ)
|แผนฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ซันซามะคืออะไร?
ซันซามาคือ แอปพลิเคชันวางแผนรายวันแบบดิจิทัล ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้เชี่ยวชาญในการจัดการงาน วางแผนวัน และบาลานซ์ความสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัว
เครื่องมือจัดการงานนี้รวมรายการสิ่งที่ต้องทำ, กิจกรรมในปฏิทิน, อีเมล และการประชุมของคุณไว้ในมุมมองเดียว เหมาะสำหรับบุคคลและทีมที่ต้องการตารางเวลาที่เป็นระบบเพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่ต้องวุ่นวายกับการใช้หลายแอป
👀 คุณรู้หรือไม่? การทำหลายอย่างพร้อมกันสามารถลดประสิทธิภาพการทำงานได้ถึง 40%
คุณสมบัติของ Sunsama
นี่คือวิธีที่ Sunsama ทำให้การวางแผนประจำวันเป็นเรื่องง่าย:
คุณสมบัติ #1: การวางแผนรายวัน
ซันซามาไม่เพียงแต่ช่วยคุณจัดการงานประจำวันเท่านั้น แต่ยังช่วยนำคุณผ่านกระบวนการวางแผนประจำวันที่มีโครงสร้างอย่างเป็นระบบ ทุกเช้า คุณจะได้รับคำแนะนำให้ตรวจสอบงานทั้งหมดของคุณ ตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงได้ และกำหนดเวลาประมาณการสำหรับแต่ละกิจกรรม
สิ่งนี้ช่วยให้คุณไม่จัดตารางงานแน่นเกินไปหรือประเมินเวลาในการทำงานแต่ละอย่างต่ำเกินไป ซึ่งเป็นกับดักที่พบได้บ่อยที่เรียกว่าอคติในการวางแผนด้วยความสามารถในการผสานการจัดตารางงานเข้ากับแนวทางที่ใส่ใจและค่อยเป็นค่อยไป Sunsama ช่วยให้คุณรักษาสมดุลของปริมาณงานได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งยังคงก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอในการบรรลุเป้าหมายของคุณ
คุณสมบัติ #2: การผสานการทำงานกับ Google Calendar อย่างทรงพลัง
การผสานการทำงานของ Sunsama กับ Google Calendar ทำงานได้ดีสำหรับมืออาชีพที่ต้องพึ่งพาปฏิทินในการจัดการวันของพวกเขา ต่างจากเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ หลายตัว Sunsama มีการซิงค์แบบสองทาง ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถมองเห็นงานที่คุณจัดตารางไว้ใน Sunsama ได้ในปฏิทินของคุณ และในทางกลับกัน
นี่ช่วยกำจัดความยุ่งยากในการอัปเดตหลายแพลตฟอร์มด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังรองรับปฏิทิน Outlook และ iCloud ทำให้เป็นระบบการจัดการงานที่ปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ ไม่ว่าคุณจะใช้แอปปฏิทินใดก็ตาม
คุณสมบัติที่ 3: การจัดการงาน
เราทุกคนต่างมีงานที่ต้องทำเป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นรายงานประจำสัปดาห์ การประชุมทีมประจำเดือน หรือแม้แต่การส่งอีเมลติดตามผลที่ดูเหมือนจะง่าย Sunsama ช่วยให้คุณตั้งค่างานที่ทำซ้ำได้ เพื่อที่คุณจะไม่ต้องป้อนข้อมูลใหม่ทุกครั้ง
นอกจากนี้ คุณยังสามารถนำเข้างานจากเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Trello, Asana และ ClickUp ได้ ทำให้คุณสามารถจัดระเบียบงานทั้งหมดไว้ในที่เดียวได้ ส่วนที่ดีที่สุดคือ งานที่นำเข้าจะยังคงซิงค์กันอยู่ทุกแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อไว้ คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการอัปเดตงานแยกต่างหาก
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เมื่อแบ่งเวลาใน Sunsama อย่าลืมเพิ่มเวลาสำรอง 15 นาทีระหว่างแต่ละงานเสมอ เพื่อรองรับความล่าช้าที่ไม่คาดคิดและช่วยให้ตารางเวลาของคุณไม่สะดุด
คุณสมบัติที่ 4: การติดตามเวลาและการจำกัดเวลา
Sunsamaไม่เพียงแต่เป็นแอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างง่าย ๆ เท่านั้น แต่ยังมาพร้อมกับฟีเจอร์การติดตามเวลาและการจัดสรรเวลาแบบไทม์บ็อกซ์ในตัว การติดตามเวลาช่วยให้คุณตรวจสอบเวลาที่ใช้ไปกับงานและโครงการต่าง ๆได้ ช่วยให้ระบุจุดติดขัดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ในทางกลับกันการกำหนดกรอบเวลา (Timeboxing) ช่วยให้คุณสามารถจัดตารางงานต่างๆ ลงในปฏิทินของคุณได้โดยตรง เพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละกิจกรรมมีช่วงเวลาที่ชัดเจน วิธีการนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อน เนื่องจากช่วยให้มั่นใจว่างานที่มีความสำคัญสูงจะไม่ถูกมองข้าม
📮 ClickUp Insight:18% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราต้องการใช้AI เพื่อจัดระเบียบชีวิตผ่านปฏิทิน งาน และตัวเตือน อีก 15% ต้องการให้ AI จัดการงานประจำและงานธุรการ
ในการทำเช่นนี้ ระบบ AI จำเป็นต้องสามารถ: ทำความเข้าใจระดับความสำคัญของงานแต่ละงานในกระบวนการทำงาน, ดำเนินการขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อสร้างงานหรือปรับแต่งงาน, และตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงาน
เครื่องมือส่วนใหญ่มีขั้นตอนเหล่านี้หนึ่งหรือสองขั้นตอนที่จัดการไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม ClickUp ได้ช่วยให้ผู้ใช้รวมแอปได้ถึง 5+ แอปโดยใช้แพลตฟอร์มของเรา!
สัมผัสประสบการณ์การจัดตารางเวลาด้วยระบบ AI ที่ชาญฉลาด ซึ่งสามารถจัดสรรงานและการประชุมไปยังช่องว่างในปฏิทินของคุณได้อย่างง่ายดายตามระดับความสำคัญ คุณยังสามารถตั้งค่ากฎการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองผ่านClickUp Brainเพื่อจัดการงานประจำได้อีกด้วย ลาก่อนงานยุ่ง!
คุณสมบัติที่ 5: การทำงานร่วมกันเป็นทีม
การผสานรวมกับ Slack, Microsoft Teams, Gmail และ Outlook ช่วยให้คุณสามารถแปลงอีเมลและข้อความให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งหมายความว่าคุณจะลืมอีเมลน้อยลงและถูกรบกวนน้อยลง
นอกจากนี้ ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันของทีมใน Sunsama ยังช่วยให้การแบ่งปันงานและการประสานงานกับเพื่อนร่วมงานเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าคุณจะมอบหมายหน้าที่หรือติดตามความคืบหน้าของงาน Sunsama ก็มอบแนวทางที่เป็นระบบในการดูแลทุกอย่างให้เป็นไปตามแผน
การกำหนดราคาของ Sunsama
- ฟรี: ทดลองใช้ 14 วัน
- การสมัครสมาชิกแบบรายปี: $16/เดือน
- การสมัครสมาชิกแบบรายเดือน: 20 ดอลลาร์/เดือน
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งของ Sunsama ฟรี
Todoist คืออะไร?
Todoist เป็นแอปจัดการงานที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้จัดระเบียบ จัดลำดับความสำคัญ และทำงานที่ต้องทำเสร็จได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าคุณจะเป็นมืออาชีพที่ต้องจัดการกับกำหนดส่งงานหลายอย่าง นักเรียนที่ต้องติดตามการบ้าน หรือเพียงแค่ใครบางคนที่พยายามจัดการชีวิตประจำวัน Todoist มอบวิธีการจัดการงานที่มีโครงสร้างแต่ยืดหยุ่นเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน
ด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย ใช้งานง่าย และระบบอัตโนมัติที่ทรงพลัง Todoist ช่วยให้คุณมีสมาธิ เป็นระเบียบ และควบคุมได้ แม้เมื่อรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณจะดูท่วมท้น นอกจากนี้ ด้วยการซิงค์ข้อมูลระหว่างเดสก์ท็อป มือถือ และอุปกรณ์สวมใส่ได้ คุณจึงสามารถเข้าถึงงานของคุณได้ตลอดเวลา
คุณสมบัติของ Todoist
นี่คือสิ่งที่ทำให้ Todoist โดดเด่น:
คุณสมบัติ #1: การป้อนข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติ
การพิมพ์งานด้วยตนเองอาจน่าเบื่อ แต่ Todoist ทำให้กระบวนการนี้เป็นเรื่องง่ายด้วยการใช้ภาษาธรรมชาติ
แทนที่จะต้องคลิกผ่านเมนูต่าง ๆ คุณสามารถพิมพ์เพียง 'ส่งรายงานทุกวันจันทร์เวลา 10 โมงเช้า' และแอปจะจัดตารางเป็นงานที่ต้องทำซ้ำโดยอัตโนมัติ ฟีเจอร์นี้ช่วยประหยัดเวลาและทำให้การเพิ่มงานรู้สึกราบรื่นเหมือนการเขียนโน้ต
คุณสมบัติ #2: การซิงค์ข้ามแพลตฟอร์ม
โปรแกรมจัดการงานจะมีประโยชน์เพียงใดก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งาน และ Todoist โดดเด่นในเรื่องการเข้าถึงได้หลากหลายแพลตฟอร์ม
แอปนี้ซิงค์ข้อมูลได้อย่างราบรื่นระหว่างเดสก์ท็อป, มือถือ, แท็บเล็ต, สมาร์ทวอทช์, ส่วนเสริมอีเมล, และส่วนขยายเบราว์เซอร์ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามข้อมูลได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน
ไม่ว่าจะเพิ่มงานผ่านแอปมือถือ ตรวจสอบสิ่งที่ต้องทำบนแล็ปท็อป หรือใช้คำสั่งเสียงบนสมาร์ทวอทช์ Todoist ก็รับประกันว่าทุกอย่างจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์
คุณสมบัติ #3: การจัดตารางงานและการจัดระเบียบ
Todoist ให้บริการเครื่องมือการจัดตารางเวลาและการจัดการเพื่อให้คุณควบคุมงานของคุณได้ตลอดเวลา
กำหนดเวลาและคำเตือนที่เกิดซ้ำช่วยให้งานสำคัญได้รับการจัดลำดับความสำคัญอยู่เสมอ ในขณะที่โครงการ ส่วน และงานย่อยช่วยให้สามารถจัดโครงสร้างงานได้อย่างละเอียด
คุณสามารถจัดหมวดหมู่ภารกิจโดยใช้ป้ายกำกับและตัวกรอง ทำให้ง่ายต่อการค้นหาภารกิจตามความเร่งด่วน ความสำคัญ หรือบริบทเฉพาะ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ฟีเจอร์งานย่อยและลำดับชั้นโปรเจกต์ของ Todoist เพื่อแบ่งโปรเจกต์ใหญ่ให้กลายเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ง่าย วิธีนี้จะช่วยลดความสับสนและทำให้ติดตามความคืบหน้าได้สะดวกยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ 4: การทำงานร่วมกันเป็นทีม
Todoist ไม่ใช่แค่เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพส่วนตัวของคุณเท่านั้น—แต่ยังออกแบบมาเพื่อการทำงานร่วมกันเป็นทีมอีกด้วย คุณสามารถสร้างโปรเจกต์ร่วมกัน มอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมเฉพาะ และเพิ่มความคิดเห็นหรือไฟล์แนบเพื่อรักษาการสนทนาให้เป็นระเบียบภายในแต่ละงาน
บันทึกกิจกรรมช่วยให้เกิดความโปร่งใส ทำให้สมาชิกในทีมสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงและการอัปเดตได้อย่างง่ายดาย คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้กลุ่มทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกัน โดยไม่ต้องพึ่งพาอีเมลที่กระจัดกระจายหรือเครื่องมือสื่อสารหลายช่องทาง
คุณสมบัติที่ 5: เทมเพลตที่ปรับแต่งได้
สำหรับผู้ที่ต้องการจุดเริ่มต้นที่มีโครงสร้างชัดเจน Todoist มีเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับกระบวนการทำงานที่แตกต่างกัน
ไม่ว่าคุณต้องการแผนการประชุม, ตัวติดตามโครงการ,ปฏิทินการจัดการโครงการ, หรือตัวติดตามนิสัย,เทมเพลต Todoistที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเหล่านี้ช่วยตั้งค่างานได้ทันที
ฟีเจอร์นี้เป็นเคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับทีมธุรกิจ นักเรียน และผู้ประกอบการ เนื่องจากมีกรอบการทำงานที่พร้อมใช้ ช่วยให้จัดการทุกอย่างเป็นระเบียบโดยไม่ต้องเสียเวลาตั้งค่าด้วยตนเอง
ราคาของ Todoist
- ผู้เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: $2/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $8/เดือนต่อผู้ใช้
📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Todoist
Sunsama vs. Todoist: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
เลือก Sunsama หรือ Todoist ดี? ทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบจัดระเบียบวันของคุณอย่างไร
คุณสมบัติ #1: การวางแผนรายวันและการผสานปฏิทิน
ซันซามา: นอกเหนือจากการผสานปฏิทินแล้ว หน้าต่างปฏิทินของซันซามาจะอยู่ตรงกลางหน้าจอ ทำให้คุณสามารถมองเห็นกิจกรรมในปฏิทินควบคู่กับงานต่าง ๆ ได้เพื่อการจัดสรรเวลาอย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง การแสดงผลในรูปแบบนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนประจำวันที่เป็นจริงได้ โดยคำนึงถึงภาระผูกพันทั้งหมด
Todoist: แม้ว่าจะมีการเชื่อมต่อกับปฏิทิน แต่ไม่มีแนวทางที่แนะนำอย่างชัดเจน—งานจะถูกกำหนดเวลาไว้แต่ไม่ได้ฝังอยู่ในขั้นตอนการทำงานประจำวันแบบทีละขั้นตอนเหมือนใน Sunsama
🏆 ผู้ชนะ: เมื่อพูดถึงการจัดระเบียบปฏิทิน Sunsama คือผู้ครองตำแหน่ง
คุณสมบัติ #2: ความสามารถในการจัดการงาน
Sunsama: มีระบบการจัดการงานที่มั่นคง แต่เน้นที่การจัดการงานประจำวันมากกว่าระบบการจัดการที่ซับซ้อน. แม้ว่าจะสามารถจัดการและจัดระเบียบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ก็ขาดความสามารถในการคัดกรองและจัดเรียงขั้นสูงเช่นเดียวกับ Todoist.
Todoist: ฟีเจอร์การจัดการงานด้วย AI เช่น การเข้าใจภาษาธรรมชาติเพื่อสร้างงานนั้นไม่มีใครเทียบได้ นอกจากนี้ ระบบการจัดระเบียบซึ่งรวมถึงโปรเจกต์ งานย่อย ป้ายกำกับ ตัวกรอง และลำดับความสำคัญ ยังมอบเวิร์กโฟลว์ที่แข็งแกร่งในการจัดระเบียบงานโดยไม่ทำให้ผู้ใช้รู้สึกหนักใจ
🏆 ผู้ชนะ: งานใน Todoist ชนะในรอบนี้!
คุณสมบัติที่ 3: การทำงานร่วมกันเป็นทีม
Sunsama: ทีมสามารถแชร์ช่องทาง, ดูแผนประจำวันของกันและกัน, และประสานงานได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม, มันไม่มีคุณสมบัติเช่นการมอบหมายงาน, การหารือในทีม, หรือการแชร์ไฟล์, ทำให้มันไม่เหมาะสำหรับการจัดการงานแบบทีมมากนัก
Todoist: มีเครื่องมือการทำงานร่วมกันในทีมที่แข็งแกร่ง รวมถึงโครงการที่แชร์ได้ การมอบหมายงาน ความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ และการติดตามความคืบหน้า อย่างไรก็ตาม ขาดความสามารถในการมองเห็นปฏิทินและความโปร่งใสของปริมาณงานที่ Sunsama มีให้
🏆 ผู้ชนะ: เสมอกัน! การเลือกขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของคุณทั้งหมด
คุณสมบัติที่ 4: การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ
Sunsama: เน้นการผสานการทำงานที่ลึกซึ้งและเน้นกระบวนการทำงาน ซึ่งช่วยให้คุณสามารถดึงงานจากเครื่องมือต่างๆ เช่น Asana, Trello, Jira และ GitHub มาดูและจัดการควบคู่ไปกับปฏิทินของคุณได้
Todoist มีการเชื่อมต่อกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ มากกว่า 200 รายการ ผ่านการเชื่อมต่อโดยตรงและ Zapier รวมถึง Slack, Gmail และ Google Calendar
🏆 ผู้ชนะ: เสมอกัน! Sunsama มีการผสานการทำงานกับเครื่องมือการจัดการโครงการที่ลึกซึ้งกว่า ในขณะที่ Todoist เชื่อมต่อกับระบบนิเวศที่กว้างขวางกว่า
Sunsama vs. Todoist บน Reddit
ไม่มีอะไรช่วยได้ดีเท่ากับการรีวิวจากผู้ใช้จริงใช่ไหม? เราจึงไปที่ Reddit เพื่อดูว่าผู้คนพูดถึง Sunsama กับ Todoist อย่างไร และนี่คือสิ่งที่เราพบ
ในr/productivity ผู้ใช้ชื่อRejendra2124 ชี้ให้เห็นถึงความสามารถในการบล็อกเวลาของ Sunsama
ฉันได้ใช้ Sunsama สำหรับการจัดสรรเวลาด้วยตัวเอง และมันได้เปลี่ยนเกมสำหรับประสิทธิภาพและการจัดระเบียบของฉันอย่างสิ้นเชิง
ขณะที่ผู้ใช้รายอื่นlittlelorax ชี้ให้เห็นว่า Todoist เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับการจัดการงาน
...ฉันพบวิธีแก้ปัญหานี้ผ่าน Todoist ฉันชอบมากที่สามารถใช้คีย์ลัดและเพิ่มสิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ภาษาธรรมชาติแทนการคลิกเมนูแบบเลื่อนลงนับพันครั้ง มันไม่ได้ทำเรื่องการบล็อกเวลาโดยตรง แต่ฉันก็ไม่เคยประสบความสำเร็จกับวิธีนั้นอยู่แล้ว แต่ฉันสามารถตั้งวันครบกำหนด, งานที่ต้องทำซ้ำ, และมันสามารถให้ฉันเห็นภาพรวมของสิ่งที่ต้องทำในวันนั้นได้ในมุมมอง "วันนี้" โดยไม่คำนึงถึงว่ามันอยู่ในส่วนใดของชีวิตของฉัน
ต้องการรีวิว Sunsamaจากผู้เชี่ยวชาญหรือไม่? นี่คือสิ่งที่ผู้ก่อตั้ง Sunsama,sunsamahq, กล่าวไว้ในr/msp.
…Sunsama เป็นเครื่องมือวางแผนรายวันอย่างแท้จริง และจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อคุณมีเครื่องมือแยกต่างหากสำหรับใช้เป็นระบบบันทึกข้อมูลโครงการของคุณ วิธีนี้จะช่วยให้คุณวางแผนระยะยาวในเครื่องมืออื่น แล้วนำเฉพาะสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันมาวางแผนใน Sunsama
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดแทน Sunsama เทียบกับ Todoist
หากคุณยังตัดสินใจไม่ได้ระหว่าง Sunsama และ Todoist หรือกำลังมองหาทางเลือกที่รวมคุณสมบัติที่ดีที่สุดของทั้งสองแอปไว้ในที่เดียว ไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้วClickUp* แอปสำหรับทุกงานในที่เดียว!
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุมทุกด้าน พร้อมชุดคุณสมบัติที่ครบถ้วน ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เหมาะสม และช่วยให้การร่วมมือเป็นไปอย่างง่ายดาย
ไม่ว่าจะเป็นการจัดการงานส่วนตัวหรือดูแลโครงการทีมที่ซับซ้อน นี่คือวิธีที่ ClickUp ทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น
ClickUp's One Up #1: สร้างงานภายในไม่กี่วินาที
ลืมเช็กลิสต์พื้นฐานไปได้เลย—ClickUp Tasksถูกสร้างมาเพื่อการทำงานจริง ต่างจากระบบงานที่เรียบง่ายของ Todoist หรือแพลนเนอร์รายวันของ Sunsama, ClickUp ช่วยให้คุณปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ได้อย่างเต็มที่ด้วยงานย่อย, การพึ่งพา, และฟิลด์เฉพาะโครงการ
คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพงานเหล่านี้ได้ด้วยสถานะที่กำหนดเอง, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และแท็ก เพื่อเน้นความสำคัญและติดตามความคืบหน้า ส่วนที่ดีที่สุด? คุณสามารถสร้างงานได้จากเกือบทุกที่ เช่น ในClickUp ChatและClickUp Docs ที่มีอยู่ในตัว หรือแม้แต่ให้ AI ทำแทนคุณก็ได้
ต้องการมุมมองภาพรวม? สลับระหว่างมุมมองบอร์ด ClickUp, มุมมองรายการ,มุมมองปฏิทิน ClickUp และอื่นๆ เพื่อจัดการทุกอย่างตั้งแต่สิ่งที่ต้องทำประจำวันไปจนถึงโครงการระยะยาว
ClickUp's One Up #2: การติดตามเวลาอัจฉริยะในที่ทำงานของคุณ
ปัญหาใหญ่ที่สุดที่ผู้คนเผชิญเมื่อวางแผนประจำวันคือการไม่รู้ว่าเวลาของพวกเขาหายไปไหน
คุณสมบัติการติดตามเวลาโครงการของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถบันทึกเวลาทำงาน, เปรียบเทียบงานที่วางแผนไว้กับงานที่ทำจริง, และสร้างรายงานผลผลิตอย่างละเอียดได้โดยตรงภายในงานนั้น ๆ ซึ่งช่วยให้คุณติดตามเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และทำให้แน่ใจว่างานเสร็จสมบูรณ์ตามกำหนดเวลา
ClickUp's One Up #3: ความช่วยเหลือจาก AI ทุกครั้งที่คุณต้องการ
คุณเคยต้องการให้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณคิดล่วงหน้าแทนคุณบ้างไหม?ClickUp Brainทำได้เช่นนั้นจริงๆ
มันช่วยให้การทำงานของคุณเป็นระบบมากขึ้นโดยอัตโนมัติการทำงานซ้ำ ๆ สร้างคำแนะนำที่ชาญฉลาด และให้สรุปแบบทันที
ติดงานอยู่ใช่ไหม? ถาม ClickUp Brain เพื่อรับข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับทีมของคุณ ข้อมูลเชิงลึกของโครงการ หรือรายงานที่สร้างโดยอัตโนมัติ มันเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวที่เข้าใจงานของคุณ
นี่คือตัวอย่างการทำงานของ ClickUp Brain 👇🏼
หากคุณคิดว่านั่นคือทั้งหมดที่สมองทำ คุณกำลังจะประหลาดใจ! คุณเคยประสบปัญหาในการเขียนเนื้อหาและสับสนระหว่าง LLMs อย่าง ChatGPT, Gemini และ Claude บ่อยแค่ไหน? เอาล่ะ คุณรู้อะไรไหม? ClickUp นำเครื่องมือทั้งหมดเหล่านี้มาสู่พื้นที่ทำงานของคุณ!
ClickUp Brain MAX, ซูเปอร์แอป AI บนเดสก์ท็อป, ใช้ AI ขั้นสูงเพื่อทำให้การจัดการงานของคุณเป็นอัตโนมัติ, จัดลำดับความสำคัญ, และสรุปงานของคุณ, ทำให้การจัดการงานของคุณรวดเร็วและชาญฉลาดขึ้น.
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณจัดการงานผ่านTalk-to-Text, ผสานการทำงานกับเอกสารและปฏิทินของคุณ, และมอบคำแนะนำที่ปรับแต่งตามบุคคลและรายงานอัตโนมัติ—ทั้งหมดในที่เดียว
ClickUp's One Up #4: จัดการปฏิทินได้อย่างง่ายดาย
การจัดการตารางเวลาของคุณไม่ควรรู้สึกเหมือนเป็นงานที่สอง
ปฏิทิน ClickUpที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ต้องทำด้วยตนเองในการวางแผน โดยการกำหนดตารางงานและกิจกรรมของคุณโดยอัตโนมัติตามลำดับความสำคัญ
ที่ ClickUp ปฏิทินอยู่ในบริบทของงานทั้งหมดของคุณ รับชมวิดีโอนี้เพื่อดูวิธีการ👇🏼
ต่างจากการวางแผนด้วยตนเองของ Sunsama และการจัดตารางเวลาอย่างง่ายของ Todoistปฏิทินนี้มีคุณสมบัติของแอปปฏิทิน AI อย่างแท้จริง มันสามารถบล็อกเวลาสำหรับการโฟกัสได้อย่างชาญฉลาด จัดตารางงานใหม่ทั้งหมดเมื่อเกิดความขัดแย้ง และซิงค์ได้อย่างราบรื่นกับ Google Calendar และแพลตฟอร์มอื่นๆ
อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการตั้งค่า แม่แบบรายการ สิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUpคือโซลูชันที่พร้อมใช้งานสำหรับคุณ มันจัดระเบียบงาน กิจกรรม และกำหนดเวลา เพื่อให้วันของคุณทำงานเพื่อคุณ ไม่ใช่ในทางกลับกัน
นี่คือวิธีที่เทมเพลตการจัดการงานนี้ช่วยคุณได้
- กำหนดตารางงานได้อย่างง่ายดายและจัดการทุกอย่างที่วางแผนไว้ในที่เดียว
- จัดหมวดหมู่ภารกิจของคุณให้อยู่ในกลุ่มที่ชัดเจนเพื่อแยกงาน, เป้าหมายส่วนตัว, และโครงการที่มีความสำคัญเพื่อให้การจัดระเบียบดีขึ้น
- เจาะลึกในรายละเอียดของงานด้วยการติดตามแบบเรียลไทม์ เพื่อให้คุณทราบเสมอว่างานถัดไปคืออะไรและอะไรที่ต้องให้ความสนใจ
- ใช้สถานะที่กำหนดเอง เช่น เปิดและเสร็จสมบูรณ์ เพื่อติดตามความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็วและควบคุมการทำงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนของคุณด้วยมุมมองหลากหลายรูปแบบ รวมถึงคำขอประชุม, ตามบทบาท, ตามหมวดหมู่, และตารางเวลา, เพื่อให้ได้แนวทางที่ยืดหยุ่นและมีโครงสร้าง
ClickUp's One Up #5: อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำๆ
อัปเดตงานและโครงการด้วยตนเอง? ไม่จำเป็นอีกต่อไป
ClickUp Automations+AI Agentsช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองได้ซึ่งทำงานได้ด้วยตัวเอง โครงการใหม่? มอบหมายสมาชิกทีมโดยอัตโนมัติและส่งการแจ้งเตือน สถานะงานเปลี่ยน? ทำการอัปเดตอัตโนมัติ
ด้วยสูตรการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้ามากกว่า 100 สูตร ClickUp ทำงานหนักแทนคุณ เพื่อให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ—การทำให้งานสำเร็จลุล่วง
จากโครงการออกแบบใหญ่ไปจนถึงรายการที่ต้องทำง่าย ๆ เราใช้ ClickUp เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง. ใช้ทั่วทั้งบริษัท และช่วยแก้ปัญหาการจัดการงานเพื่อให้เห็นความคืบหน้าและงานที่ต้องทำต่อไป.
จากโครงการออกแบบใหญ่ไปจนถึงรายการที่ต้องทำง่าย ๆ เราใช้ ClickUp เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง. ใช้ทั่วทั้งบริษัท และแก้ไขปัญหาการจัดการงานเพื่อให้เห็นความคืบหน้าและงานที่ต้องดำเนินการต่อไป.
ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI การปรับแต่งอย่างลึกซึ้ง การติดตามเวลา และระบบอัตโนมัติ ClickUp คือทุกสิ่งที่คุณต้องการในที่เดียว
ตัวเลือกที่ชาญฉลาดกว่า: ClickUp
Sunsama เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนวันของคุณ และ Todoist เป็นซอฟต์แวร์จัดตารางงานที่ดี
แต่ทำไมต้องเลือกเพียงหนึ่ง เมื่อคุณสามารถมีทุกอย่างได้?
ClickUp ผสานการจัดการงาน การติดตามเวลา การวางแผนปฏิทิน ความช่วยเหลือด้วย AI การทำงานอัตโนมัติ และการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ทรงพลัง ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหรือจมอยู่กับแท็บมากมาย—เพียงพื้นที่ทำงานอัจฉริยะเดียวที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ
หากคุณพร้อมที่จะหยุดการสลับเครื่องมือและเริ่มทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้น ClickUp คือตัวเลือกของคุณ.สมัครบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้!