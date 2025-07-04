บล็อก ClickUp
การวิเคราะห์สถานที่ทำงานดิจิทัล: ปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

4 กรกฎาคม 2568

👀 คุณรู้หรือไม่? การวิเคราะห์ข้อมูลในสถานที่ทำงานมีมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20เมื่อเฟรเดอริก เทย์เลอร์ได้แนะนำหลักการบริหารจัดการเชิงวิทยาศาสตร์

แนวคิดแรกเริ่มเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานและผลผลิตในสถานที่ทำงาน ซึ่งเป็นการวางรากฐานสำหรับสิ่งที่เราเรียกว่าการวิเคราะห์สถานที่ทำงานในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์สถานที่ทำงานไม่ได้พัฒนาอย่างแท้จริงจนกระทั่งการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีดิจิทัลและความก้าวหน้าของการประมวลผลในปลายศตวรรษที่ 20

ทันใดนั้น องค์กรต่างๆ ก็มีอำนาจในการติดตาม วิเคราะห์ และปรับปรุงกระบวนการทำงานในแบบที่เทย์เลอร์ไม่เคยจินตนาการถึงมาก่อน

วันนี้ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการทำงานดิจิทัลไม่ได้จำกัดอยู่แค่ตัวชี้วัดประสิทธิภาพพื้นฐานอีกต่อไป แต่ยังสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการทำงานร่วมกัน ประสิทธิภาพการทำงาน และประสิทธิภาพของระบบ ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานและตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลที่เชื่อถือได้

ไม่ว่าคุณต้องการปรับปรุงการใช้พื้นที่สำนักงาน, ทำความเข้าใจความชอบของพนักงาน, หรือมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจ, ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ผสานกับการวิเคราะห์เชิงทำนายสามารถช่วยได้!

ในบทความนี้ เราจะสำรวจว่า การวิเคราะห์ข้อมูลในที่ทำงานดิจิทัลและโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานสามารถช่วยให้ธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและขับเคลื่อนการตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นได้อย่างไร

อะไรคือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการทำงานดิจิทัล?

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการทำงานดิจิทัล คือการปฏิบัติในการรวบรวม ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลจากแอปพลิเคชันขององค์กร เครื่องมือการทำงานร่วมกัน และการโต้ตอบของพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการตัดสินใจให้ดีที่สุด

ต่างจากการตรวจสอบสถานที่ทำงานแบบดั้งเดิมที่ติดตามกิจกรรมระดับผิวเผิน การวิเคราะห์สถานที่ทำงานดิจิทัลสามารถสกัดข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมายจากข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ

มันใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีค่าจากซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ, ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP),เครื่องมือการรายงาน, และศูนย์กลางการสื่อสารเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ซึ่งช่วยเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพ

ตัวอย่างเช่น อาจมีลักษณะดังนี้:

ต่างจากรายงานแบบคงที่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการทำงานดิจิทัลให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ ช่วยให้องค์กรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ความปลอดภัย และการจัดการทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม

ต้องการเพิ่มการมีส่วนร่วมในที่ทำงานดิจิทัลของคุณหรือไม่? แม่แบบแผนปฏิบัติการเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน ClickUp ช่วยให้คุณสามารถ ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน เปิดตัวโครงการที่ตรงเป้าหมาย และติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย—ทั้งหมดในที่เดียว

ด้วยระบบวิเคราะห์ข้อมูลในตัว คุณสามารถวัดผลสิ่งที่ได้ผล ระบุแนวโน้ม และตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลเพื่อรักษาแรงจูงใจและความเชื่อมโยงของทีมของคุณ เป็นวิธีที่ง่ายในการเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้เป็นการกระทำและสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม—โดยไม่ต้องเดา!

เพิ่มขวัญกำลังใจและการรักษาพนักงาน—ใช้แผนปฏิบัติการสร้างความผูกพันของพนักงานจาก ClickUp เพื่อเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้เป็นการกระทำที่สร้างผลกระทบ!

📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างแดชบอร์ดการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล (พร้อมตัวอย่าง)

ตัวชี้วัดหลักในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการทำงานดิจิทัล

ผู้นำธุรกิจจำนวนมากยังคงเชื่อว่าพนักงานที่ทำงานจากที่บ้านไม่สามารถเทียบเคียงประสิทธิภาพการทำงานในสภาพแวดล้อมสำนักงานได้ ยกตัวอย่างเช่น Amazon ซึ่งCEO แอนดี้ แจสซี่ ได้กลายเป็นข่าวพาดหัวเมื่อเขาประกาศให้พนักงานกลับมาทำงานที่สำนักงานโดยอ้างถึง 'ข้อได้เปรียบที่สำคัญ' ของการทำงานแบบพบหน้ากัน

ผู้จัดการมักรู้สึกเช่นเดียวกัน โดยกังวลว่าพนักงานที่ทำงานจากระยะไกลอาจไม่ขยันหากไม่มีสภาพแวดล้อมในสำนักงานคอยกระตุ้น แต่ตัวเลขสนับสนุนทฤษฎีนี้หรือไม่?

ในความเป็นจริง การทำงานทางไกลอาจช่วยเพิ่มผลผลิตได้ งานวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผู้ที่ทำงานทางไกลมีผลผลิตสูงกว่าผู้ที่ทำงานในสำนักงานแบบดั้งเดิมถึง 35-40%ที่น่าสนใจคือ งานที่ทำจากบ้านมีข้อผิดพลาดน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการทำงานในสำนักงาน

เพื่อช่วยให้องค์กรค้นหาซอฟต์แวร์วิเคราะห์สถานที่ทำงานที่เหมาะสม จำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานที่ที่พนักงานทำงานในพื้นที่ดิจิทัลและผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม

ด้านล่างนี้คือตัวชี้วัดการวิเคราะห์สถานที่ทำงานดิจิทัลที่องค์กรสามารถติดตามเพื่อทำความเข้าใจว่างานถูกดำเนินการอย่างไร:

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน

เมื่อพูดถึงการวัดผลผลิต มันไม่ได้หมายถึงแค่การดูจำนวนชั่วโมงที่ทำงานเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการเข้าใจว่าพนักงานของคุณบริหารเวลาและผลลัพธ์การทำงานได้ดีเพียงใด ต่อไปนี้คือตัวชี้วัดสำคัญที่ควรติดตาม:

📊 อัตราการลาออกของพนักงาน (ETR)

อัตราการลาออกของพนักงานวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ของพนักงานที่ออกจากองค์กรภายในระยะเวลาที่กำหนด เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของความสุขของพนักงาน, การสรรหาบุคลากร, และวัฒนธรรมองค์กรโดยรวม

อัตราการลาออกที่ต่ำกว่า 10% โดยทั่วไปถือว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม อัตราที่สูงกว่านี้อาจบ่งชี้ถึงปัญหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร การมีส่วนร่วมของพนักงาน หรือแรงจูงใจ

อัตราการลาออกของพนักงาน = [T /{(B+E)/2}] X100

สถานที่:

  • T = จำนวนการสิ้นสุดในช่วงเวลา
  • B = จำนวนพนักงาน ณ จุดเริ่มต้นของช่วงเวลา
  • E = จำนวนพนักงาน ณ สิ้นงวด

⏱️ อัตราการขาดงาน

อัตราการขาดงาน วัดความถี่ที่พนักงานไม่มาทำงาน (ไม่รวมการลาพักร้อนหรือวันหยุดที่ได้รับอนุมัติ) อัตราการขาดงานสูงอาจบ่งชี้ถึงปัญหาเช่น การมีส่วนร่วมต่ำ สุขภาพไม่ดี หรือความไม่พอใจในที่ทำงาน

อัตราการขาดงาน = (จำนวนวันขาดงานโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งหมด / จำนวนวันทำงานทั้งหมด) × 100

⏱️ อัตราการบรรลุเป้าหมาย

นี่คือการวัดเปอร์เซ็นต์ของเป้าหมายหรือ KPI ที่บรรลุโดยพนักงานหรือทีมภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้. มันช่วยประเมินว่าพนักงานกำลังมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพต่อเป้าหมายทางธุรกิจหรือไม่.

อัตราการบรรลุเป้าหมาย = (จำนวนเป้าหมายที่บรรลุ / จำนวนเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งหมด) × 100

⏱️ อัตราการใช้ประโยชน์ของพนักงาน

นี่คือตัวติดตามว่าเวลาที่พนักงานมีอยู่ถูกใช้ไปกับงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้หรืองานที่มีประสิทธิผล (เทียบกับงานธุรการ การประชุม หรือเวลาว่าง)

อัตราการใช้งาน = (ชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ / ชั่วโมงทั้งหมดที่มี) × 100

⏱️ คะแนนการมีส่วนร่วมของพนักงาน

แม้ว่าจะเน้นเชิงคุณภาพมากกว่า คะแนนการมีส่วนร่วมบ่งชี้ว่าพนักงานมีความผูกพันทางอารมณ์กับงานของพวกเขามากเพียงใด โดยทั่วไปแล้วจะวัดผ่านการสำรวจ

คะแนนการมีส่วนร่วมของพนักงาน = (ผลรวมของคะแนนการสำรวจ / คะแนนเต็มทั้งหมด) × 100

📮 ClickUp Insight: 32% ของพนักงานทำงานนอกเวลาที่กำหนดเป็นครั้งคราว ในขณะที่ 24% ทำงานล่วงเวลาเกือบทุกวัน

ปัญหาคืออะไร? หากไม่มีขอบเขต เวลาทำงานล่วงเวลาจะกลายเป็นเรื่องปกติแทนที่จะเป็นข้อยกเว้น

บางครั้งคุณอาจต้องการความช่วยเหลือเล็กน้อยในการกำหนดขอบเขตเหล่านั้น ลองขอให้ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวของ ClickUp เข้ามาช่วยสร้างตารางเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณได้เลย โดยถูกออกแบบมาเพื่อผสานเข้ากับพื้นที่ทำงานของคุณโดยตรง มันจะแสดงให้คุณเห็นว่างานไหนเร่งด่วนจริงและงานไหนที่รอได้!

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Lulu Press ประหยัดเวลาได้ 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้ClickUp Automations— ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%

ตัวชี้วัดการจัดการเวลา

ตัวชี้วัดการจัดการเวลาช่วยประเมินว่าพนักงานจัดสรรเวลาทำงานของตนอย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด การใช้เวลามีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มผลผลิต ลดความเหนื่อยล้า และทำให้ทีมมุ่งเน้นไปที่งานที่มีความสำคัญสูง

เวลาเฉลี่ยที่ใช้ต่อภารกิจ

นี่วัดระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่ต้องใช้ในการทำภารกิจหนึ่งให้เสร็จสมบูรณ์ การติดตามสิ่งนี้สามารถช่วยระบุความไม่มีประสิทธิภาพหรือกระบวนการที่ซับซ้อนเกินไป

เวลาเฉลี่ยต่อภารกิจ = เวลาทั้งหมดที่ใช้ไปกับภารกิจ / จำนวนภารกิจที่เสร็จสิ้น

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการทำงานทางไกล คลิกอัพ เบรน
รับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับทุกแง่มุมของประสิทธิภาพการทำงานระยะไกลได้ทันทีด้วย ClickUp Brain

ร้อยละของเวลาที่ใช้ไปกับงานหลัก

ติดตามว่าพนักงานใช้เวลาไปกับการทำงานที่มีความหมายและเพิ่มคุณค่ามากเพียงใดเมื่อเทียบกับงานด้านธุรการหรือกิจกรรมที่ไม่ใช่แกนหลัก เปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นบ่งชี้ว่ามีความมุ่งเน้นและการสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจที่ดีขึ้น

เวลาทำงานหลัก = (เวลาที่ใช้กับงานหลัก / เวลาทำงานทั้งหมด) × 100

อัตราการใช้งานปฏิทิน

วัดปริมาณเวลาในสัปดาห์การทำงานของพนักงานที่ถูกจัดตารางไว้สำหรับการประชุมหรือการนัดหมาย การประชุมที่มากเกินไปอาจจำกัดประสิทธิภาพการทำงาน ความสมดุลที่เหมาะสมจะเอื้อให้ทั้งการทำงานร่วมกันและการทำงานเชิงลึกโดยไม่ถูกรบกวน

การใช้ปฏิทิน = (เวลาที่กำหนดทั้งหมด / ชั่วโมงการทำงานทั้งหมดที่มี) × 100

ตัวชี้วัดด้านสุขภาพและการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดด้านสุขภาพและการมีส่วนร่วม รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะทางอารมณ์และร่างกายของพนักงาน การมีส่วนร่วมสูงและสุขภาพที่ดีนำไปสู่ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น การลาออกที่น้อยลง และขวัญกำลังใจของทีมที่แข็งแกร่งขึ้น

คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิของพนักงาน (eNPS)

นี่เป็นการวัดว่าพนักงานมีแนวโน้มที่จะแนะนำบริษัทของคุณในฐานะสถานที่ทำงานมากน้อยเพียงใด ซึ่งสะท้อนถึงการมีส่วนร่วม ความพึงพอใจ และวัฒนธรรมในที่ทำงาน

eNPS = (% ของผู้ส่งเสริม) – (% ของผู้คัดค้าน)

ตัวบ่งชี้ความเสี่ยงการหมดไฟ

ระบุสัญญาณเตือนล่วงหน้าของการหมดไฟของพนักงานโดยอิงจากการสำรวจแบบรวดเร็วหรือพฤติกรรม (เช่น การขาดงานเพิ่มขึ้น การทำงานล่วงเวลา หรือความผูกพันที่ลดลง)

วิธีการวัด: ดำเนินการสำรวจชีพจรแบบไม่ระบุตัวตนหรือใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่แจ้งเตือนเมื่อมีการทำงานหนักเกินไปหรือความเครียดสะสม

ตัวชี้วัดความร่วมมือและการสื่อสาร

เพื่อประเมินความร่วมมือและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ให้ใช้ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เช่น อัตราการเสร็จสิ้นโครงการ และตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เช่น ข้อเสนอแนะจากพนักงานและการวิเคราะห์ความรู้สึก

นี่คือการแยกแยะตัวชี้วัดที่สำคัญและวิธีการใช้งาน:

🤝 อัตราความสำเร็จของโครงการ

อัตราการเสร็จสิ้นโครงการติดตามเปอร์เซ็นต์ของโครงการที่เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลาและตามข้อกำหนด มันให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสามารถของทีมในการจัดการงาน, การทำงานร่วมกัน, และการปฏิบัติตามกำหนดเวลา

อัตราการเสร็จสิ้นโครงการ = (จำนวนโครงการที่เสร็จสมบูรณ์) / (จำนวนโครงการทั้งหมด) × 100

อัตราการสำเร็จที่สูงขึ้นบ่งชี้ถึงการทำงานเป็นทีมที่แข็งแกร่ง การสื่อสารที่ชัดเจน และการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ

🤝 อัตราความพึงพอใจของลูกค้า

อัตราการพึงพอใจของลูกค้าวัดว่าลูกค้าพอใจกับบริการหรือสินค้าที่ทีมของคุณมอบให้มากน้อยเพียงใด ตัวชี้วัดนี้สะท้อนโดยตรงถึงประสิทธิภาพของการร่วมมือและการสื่อสารภายในทีม และว่าความพยายามเหล่านั้นสามารถตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าได้ดีเพียงใด

อัตราการพึงพอใจของลูกค้า = (จำนวนลูกค้าที่พึงพอใจ) / (จำนวนลูกค้าทั้งหมดที่ทำการสำรวจ) × 100

ความพึงพอใจสูงมักสัมพันธ์กับการทำงานเป็นทีมที่แข็งแกร่ง ช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจน และนวัตกรรมในที่ทำงาน

🤝 อัตราการรักษาลูกค้า

อัตราการรักษาลูกค้าแสดงถึงประสิทธิภาพของทีมคุณในการรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การสร้างความไว้วางใจ และการร่วมมืออย่างต่อเนื่องล้วนมีส่วนช่วยให้อัตราการรักษาลูกค้าสูงขึ้น อัตราที่สูงขึ้นหมายความว่าลูกค้าพึงพอใจและมีแนวโน้มที่จะทำงานร่วมกับธุรกิจของคุณต่อไป ซึ่งเป็นผลลัพธ์โดยตรงจากการทำงานเป็นทีมที่แข็งแกร่ง

อัตราการรักษาลูกค้า = (จำนวนลูกค้าที่รักษาไว้) / (จำนวนลูกค้าทั้งหมด) × 100

🤝 คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS)

คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS) วัดความภักดีของลูกค้าและความน่าจะเป็นที่พวกเขาจะแนะนำธุรกิจของคุณให้กับผู้อื่น คะแนน NPS ที่สูงบ่งชี้ว่าความพยายามในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของทีมคุณสอดคล้องกับลูกค้า ส่งเสริมทั้งความพึงพอใจและการสนับสนุน มันสะท้อนถึงผลกระทบโดยรวมของความพยายามของทีมต่อการรับรู้ของลูกค้า

NPS = (% ของผู้ส่งเสริม) – (% ของผู้คัดค้าน)

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: NPSถูกนำเสนอโดย Fred Reichheld หุ้นส่วนของ Bain & Company ในปี 2003 เพื่อช่วยธุรกิจสร้างความภักดีของลูกค้าและกระตุ้นพนักงาน

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการทำงานอัตโนมัติและงานอัตโนมัติ

การทำงานแบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานและงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ และกระบวนการทำงานเป็นไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาด และช่วยให้พนักงานมีเวลาไปทำงานที่มีกลยุทธ์มากขึ้น

นี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมตริกของกระบวนการทำงานอัตโนมัติและงานอัตโนมัติ:

🚀 เวลาในการทำงานให้เสร็จ

เวลาในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์วัดระยะเวลาเฉลี่ยของงานเฉพาะตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น ตัวชี้วัดนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการระบุความไม่มีประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานและทำความเข้าใจว่าจุดใดที่สามารถใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อสร้างผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญได้

เวลาในการทำงานให้เสร็จ = (เวลาทั้งหมดที่ใช้สำหรับทุกงาน) / (จำนวนงานทั้งหมดที่เสร็จสิ้น)

🚀 อัตราการนำระบบอัตโนมัติมาใช้

อัตราการยอมรับระบบอัตโนมัติติดตามว่าทีมหรือองค์กรของคุณยอมรับเครื่องมือและกระบวนการทำงานอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด อัตราการยอมรับที่สูงขึ้นบ่งชี้ว่าพนักงานมีความคุ้นเคยกับระบบใหม่ ๆ ที่ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น ประหยัดเวลา และลดข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยตนเอง

นี่คือตัวชี้วัดสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าการใช้ระบบอัตโนมัติในแรงงานมีประสิทธิภาพเพียงใด

อัตราการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ = (จำนวนผู้ใช้ที่นำเครื่องมืออัตโนมัติมาใช้) / (จำนวนพนักงานทั้งหมด) × 100

🚀 อัตราความผิดพลาดของงาน

อัตราการเกิดข้อผิดพลาดของงานประเมินความถี่ของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานให้เสร็จสมบูรณ์ การทำงานอัตโนมัติสามารถลดตัวชี้วัดนี้ได้อย่างมากโดยการขจัดข้อผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ซึ่งเกิดจากความเหนื่อยล้า การมองข้าม หรือความไม่สม่ำเสมอ

อัตราความผิดพลาดของงาน = (จำนวนข้อผิดพลาดในงาน) / (จำนวนงานทั้งหมด) × 100

อัตราการเกิดข้อผิดพลาดของงานที่ลดลงหลังจากการใช้ระบบอัตโนมัติ แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของระบบในการปรับปรุงความถูกต้องของงานและลดข้อผิดพลาด

📖 อ่านเพิ่มเติม:เทมเพลตรายงาน ClickUp และ Google Analytics ฟรี

วิธีการนำการวิเคราะห์สถานที่ทำงานดิจิทัลมาใช้ในองค์กรของคุณ

👀 คุณรู้หรือไม่?การศึกษาของ KPMGที่สำรวจผู้บริหารระดับสูงกว่า 1,300 คนทั่วโลกเปิดเผยว่า 83% เชื่อว่าทุกคนจะกลับมาทำงานในสำนักงานภายในปี 2027 นอกจากนี้ 87% ของผู้บริหารระดับสูงกล่าวว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะมอบ 'งานที่ดีขึ้น การปรับเงินเดือน หรือการเลื่อนตำแหน่ง' ให้กับพนักงานที่ทำงานในสำนักงานมากกว่าพนักงานที่ทำงานจากระยะไกล

เมื่ออนาคตของการทำงานเปลี่ยนแปลงไป การเข้าใจพลวัตของแรงงานของคุณจึงเป็นสิ่งสำคัญ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการทำงานดิจิทัลสามารถช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน การมีส่วนร่วม และผลการปฏิบัติงานโดยรวมของพนักงาน

ในฐานะแอปสำหรับทุกงานในที่เดียวและเครื่องมือวิเคราะห์สถานที่ทำงานดิจิทัลClickUpช่วยให้คุณตัดสินใจอย่างมีข้อมูลที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของทีมและขับเคลื่อนความสำเร็จทางธุรกิจ

มาดูกันว่าอย่างไร

กำหนดเป้าหมายในที่ทำงานของคุณ

ก่อนที่จะลงลึกในการวิเคราะห์ข้อมูล สิ่งสำคัญคือต้องกำหนดว่าคุณต้องการวัดอะไรตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของพนักงานประกอบด้วยประสิทธิภาพการทำงาน อัตราการรักษาพนักงาน การติดตามเวลา การทำงานร่วมกันในทีม และกรอบเวลาของโครงการ

หากคุณยังไม่ได้ทำเช่นนั้น ให้ระบุวัตถุประสงค์ของคุณไว้ก่อน วัตถุประสงค์เหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นเข็มทิศสำหรับกลยุทธ์การทำงานดิจิทัลของคุณ คุณควรพิจารณาทั้งเป้าหมายระยะสั้นและแผนระยะยาว

📌 ตัวอย่างเช่น หากคุณวางแผนที่จะขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคใหม่ ๆ พนักงานของคุณอาจจำเป็นต้องมีความเข้าใจในภาษาท้องถิ่นและวัฒนธรรมของภูมิภาคเหล่านั้น ในทางกลับกัน หากคุณมุ่งเน้นที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล การฝึกอบรมทีมของคุณให้ทำงานกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่นซอฟต์แวร์วิเคราะห์เชิงคาดการณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ AIในการทำงานอัตโนมัติจะเป็นสิ่งสำคัญ

ClickUp Goalsช่วยให้คุณกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและวัดผลได้ คุณสามารถติดตามความคืบหน้าได้โดยกำหนดเส้นตายและเจ้าของให้กับแต่ละเป้าหมาย

หากเป้าหมายของคุณคือการเพิ่มอัตราการรักษาพนักงานขึ้น 10%ClickUp สำหรับการทำงานระยะไกลมีเครื่องมือในการติดตามและวัดผลสิ่งนี้ ทำให้กระบวนการโปร่งใสและสามารถนำไปปฏิบัติได้

เป้าหมาย ClickUp
ทำให้การวางแผนกำลังคนของคุณง่ายขึ้นด้วยการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนโดยใช้ ClickUp Goals

มองเห็นปริมาณงานของทีมคุณ

การจัดการสิ่งที่คุณมองไม่เห็นนั้นเป็นเรื่องยาก เพื่อติดตามงานที่กำลังดำเนินอยู่ทั้งหมดClickUp Project Managementนำเสนอชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมซึ่งทำให้การติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องง่าย

เครื่องมือการนำเสนอข้อมูลเชิงภาพเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นโครงการได้จากหลายมุมมอง ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการกำหนดเวลา ติดตามเวลา หรือจัดการปริมาณงาน

ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้มุมมองรายการเพื่อจัดหมวดหมู่ภารกิจตามผู้รับผิดชอบ, ลำดับความสำคัญ, หรือวันครบกำหนด ซึ่งให้มุมมองที่ละเอียดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกแต่ละคน ด้วยรูปแบบการจัดวางแบบคัมบัง (Kanban-style)มุมมองบอร์ด (Board view)จะให้ภาพรวมของสถานะภารกิจได้ในทันที ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสังเกตภารกิจที่ล่าช้าและต้องการความสนใจได้ง่ายขึ้น

มุมมองไทม์ไลน์ช่วยให้คุณติดตามตัวชี้วัดตามเวลา และมุมมองปริมาณงานของ ClickUpแสดงประสิทธิภาพของทีมคุณ

มุมมองใน ClickUp
ClickUp มีมุมมองมากกว่า 15 แบบ มอบโซลูชันครบวงจรให้กับองค์กรสำหรับทุกทีม

โดยสรุป คุณสามารถเลือกจากมุมมอง ClickUpมากกว่า 15 แบบเพื่อปรับแต่งวิธีการแสดงภาพการทำงานและความสามารถของทีมงานของคุณ ให้คุณเห็นภาพรวมความสามารถของทีมได้อย่างครบถ้วน ใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินว่ามันสนับสนุนเป้าหมายทางธุรกิจระยะยาวอย่างไร และช่วยในการวางแผนบุคลากรในอนาคต

นิโคล บริโซวา ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการการเติบโตที่ Walk the Room กล่าวว่า,

การใช้ ClickUp ช่วยให้เราวางแผนได้ดีขึ้น ส่งมอบงานได้เร็วขึ้น และจัดโครงสร้างทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ทีมผลิตของเราเติบโตเป็นสองเท่าตั้งแต่ฉันเข้าร่วมบริษัท! สิ่งนี้คงเป็นไปไม่ได้หากเราไม่มีโครงสร้างที่มั่นคงสำหรับการจัดสรรทรัพยากรและการบริหารโครงการ

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้

การผสานข้อมูลขนาดใหญ่, ปัญญาประดิษฐ์, และการเรียนรู้ของเครื่องจักร เปิดโลกแห่งข้อมูลเชิงลึกสำหรับการวิเคราะห์กำลังคน ด้วยเครื่องมือเหล่านี้ คุณสามารถก้าวไปไกลกว่าการวัดผลพื้นฐาน และค้นพบรูปแบบที่ซ่อนอยู่เพื่อช่วยให้ทีมของคุณตัดสินใจได้ดีขึ้น

ClickUp Brain: การวิเคราะห์การทำงานในที่ทำงานดิจิทัล
การใช้ ClickUp Brain เพื่อค้นหาผู้มีความสามารถที่เหมาะสมและบุคลากรชั้นนำ

ตัวอย่างเช่น ด้วยClickUp Brain คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างรายงานได้อย่างรวดเร็ว ช่วยระบุบุคลากรที่มีความสามารถสูงและผลงานดี ตรวจจับช่องว่างด้านทักษะ หรือแม้แต่แจ้งเตือนพนักงานที่มีความเสี่ยงต่อการหมดไฟ คุณไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการวิเคราะห์จากมนุษย์เพียงอย่างเดียวในการรับข้อมูลเชิงลึกอีกต่อไป

เครื่องมือนี้ยังจัดการงานด้านการบริหาร เช่น การจัดตารางการประชุมและการแจ้งเตือน เพื่อให้ทีมทรัพยากรบุคคลและการจัดการของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมเชิงกลยุทธ์มากขึ้น

จัดการความก้าวหน้าของทีมคุณ

แดชบอร์ด ClickUp: การวิเคราะห์สถานที่ทำงานดิจิทัล
เรียนรู้เกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการและติดตามงานที่เหลืออยู่ทั่วทั้งทีมหรือแผนกของคุณ

แดชบอร์ดของ ClickUpให้คุณเห็นภาพรวมที่ชัดเจนและครอบคลุมเกี่ยวกับความคืบหน้าของงานและโครงการต่าง ๆ คุณสามารถติดตามปริมาณงาน กำหนดเวลา และตัวชี้วัดประสิทธิภาพของทีมได้อย่างง่ายดายแบบเรียลไทม์

หากโครงการล่าช้ากว่ากำหนดหรือสมาชิกในทีมมีภาระงานมากเกินไป คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้งานดำเนินต่อไปได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรโดยการวิเคราะห์ข้อมูลและระบุจุดที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

หากคุณพบว่าโครงการต้องการทรัพยากรเพิ่มเติม คุณสามารถแก้ไขได้โดยจ้างบุคลากรใหม่หรือนำฟรีแลนซ์เข้ามาทำงานด้วยซอฟต์แวร์แดชบอร์ดที่ดีที่สุดสำหรับการติดตามประสิทธิภาพของทีม ClickUp ช่วยให้มั่นใจว่าคุณมีเครื่องมือทั้งหมดในการวางแผนและปรับเปลี่ยนตามข้อมูลจริงแทนการคาดเดา

📖 อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่างและเทมเพลตแดชบอร์ดการจัดการโครงการ

แนวโน้มในอนาคตของการวิเคราะห์สถานที่ทำงานดิจิทัล

จากการผสานเทคโนโลยีขั้นสูงไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่การทำงานแบบกิ๊ก นี่คือสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับอนาคตของการวิเคราะห์สถานที่ทำงานดิจิทัล

การผสานเทคโนโลยีและเมตาเวิร์ส

เทคโนโลยีขั้นสูงกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับที่ทำงานในยุคปัจจุบัน. เทคโนโลยีเช่น AI, VR, และ AR กำลังกลายเป็นจุดสนใจหลัก, เปลี่ยนแปลงการทำงานและการร่วมมือของทีม.

การเกิดขึ้นของเมตาเวิร์สกำลังนิยามใหม่ให้กับแนวคิดของการทำงานระยะไกลและสำนักงานเสมือนจริง ขยับขยายเกินกว่าเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบดั้งเดิม ในไม่ช้า พื้นที่เสมือนจริงจะเข้ามาแทนที่การประชุมผ่านวิดีโอและอีเมล ให้สภาพแวดล้อมที่สมจริงสำหรับการมีปฏิสัมพันธ์ในการทำงาน

การเพิ่มขึ้นของงานแบบกิ๊ก

การทำงานแบบกิ๊กกำลังกลายเป็นกระแสหลักอย่างต่อเนื่อง งานวิจัยชี้ให้เห็นว่าจำนวนแรงงานกิ๊กอาจมากกว่าพนักงานประจำภายในปี2027 ดังนั้นองค์กรจึงจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ด้านกำลังคน การเปลี่ยนไปสู่การทำงานแบบกิ๊กช่วยให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นและสามารถจ้างทักษะเฉพาะทางตามความต้องการได้ แต่ขณะเดียวกันก็ต้องการแนวทางใหม่ในการบริหารจัดการแรงงานเช่นกัน

บริษัทต่างๆ จำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบที่ผสมผสานระหว่างพนักงานประจำและฟรีแลนซ์ เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการต่างๆ จะเสร็จสิ้นอย่างมีประสิทธิภาพและรักษามาตรฐานระดับสูงไว้ได้ การติดตามประสิทธิภาพและผลผลิตของพนักงานที่หลากหลายประเภทจะกลายเป็นจุดสำคัญในการวิเคราะห์สถานที่ทำงาน

ไฮเปอร์-ออโตเมชั่น และประสบการณ์ดิจิทัลของพนักงาน (DEX)

ไฮเปอร์-ออโตเมชั่น ซึ่งผสานรวม AI, การเรียนรู้ของเครื่อง (ML), ระบบอัตโนมัติของกระบวนการด้วยหุ่นยนต์ (RPA), และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) กำลังปฏิวัติการดำเนินงานทางธุรกิจ ด้วยการทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ องค์กรสามารถปลดปล่อยพนักงานให้มุ่งเน้นไปที่งานระดับสูงที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์เชิงลึก

ควบคู่ไปกับนี้ ระบบ DEX กำลังมีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การสร้างประสบการณ์ดิจิทัลที่ดีให้กับพนักงานทั้งที่ทำงานจากระยะไกลและในสำนักงานเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการมีส่วนร่วมและการผลิตผล เมื่อธุรกิจนำระบบอัตโนมัติมาใช้ พวกเขาต้องมั่นใจว่าเครื่องมือดิจิทัลที่พนักงานมีปฏิสัมพันธ์ด้วยช่วยเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจโดยรวมของพวกเขา

ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล

ในขณะที่การทำงานระยะไกลและแบบผสมผสานยังคงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความปลอดภัยของข้อมูลจึงมีความสำคัญมากกว่าที่เคย พนักงานทำงานจากสถานที่ต่างๆ และเข้าถึงเครือข่ายและเครื่องมือของบริษัทผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลาย

การเปลี่ยนแปลงนี้ต้องการมาตรการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่แข็งแกร่งขึ้น ซึ่งรวมถึงการเข้ารหัส การยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย และโปรโตคอลการเข้าถึงที่ปลอดภัย

