การวิเคราะห์สถานที่ทำงานดิจิทัล: ปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

👀 คุณรู้หรือไม่? การวิเคราะห์ข้อมูลในสถานที่ทำงานมีมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20เมื่อเฟรเดอริก เทย์เลอร์ได้แนะนำหลักการบริหารจัดการเชิงวิทยาศาสตร์
แนวคิดแรกเริ่มเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานและผลผลิตในสถานที่ทำงาน ซึ่งเป็นการวางรากฐานสำหรับสิ่งที่เราเรียกว่าการวิเคราะห์สถานที่ทำงานในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์สถานที่ทำงานไม่ได้พัฒนาอย่างแท้จริงจนกระทั่งการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีดิจิทัลและความก้าวหน้าของการประมวลผลในปลายศตวรรษที่ 20
ทันใดนั้น องค์กรต่างๆ ก็มีอำนาจในการติดตาม วิเคราะห์ และปรับปรุงกระบวนการทำงานในแบบที่เทย์เลอร์ไม่เคยจินตนาการถึงมาก่อน
วันนี้ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการทำงานดิจิทัลไม่ได้จำกัดอยู่แค่ตัวชี้วัดประสิทธิภาพพื้นฐานอีกต่อไป แต่ยังสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการทำงานร่วมกัน ประสิทธิภาพการทำงาน และประสิทธิภาพของระบบ ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานและตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลที่เชื่อถือได้
ไม่ว่าคุณต้องการปรับปรุงการใช้พื้นที่สำนักงาน, ทำความเข้าใจความชอบของพนักงาน, หรือมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจ, ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ผสานกับการวิเคราะห์เชิงทำนายสามารถช่วยได้!
ในบทความนี้ เราจะสำรวจว่า การวิเคราะห์ข้อมูลในที่ทำงานดิจิทัลและโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานสามารถช่วยให้ธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและขับเคลื่อนการตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นได้อย่างไร
อะไรคือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการทำงานดิจิทัล?
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการทำงานดิจิทัล คือการปฏิบัติในการรวบรวม ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลจากแอปพลิเคชันขององค์กร เครื่องมือการทำงานร่วมกัน และการโต้ตอบของพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการตัดสินใจให้ดีที่สุด
ต่างจากการตรวจสอบสถานที่ทำงานแบบดั้งเดิมที่ติดตามกิจกรรมระดับผิวเผิน การวิเคราะห์สถานที่ทำงานดิจิทัลสามารถสกัดข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมายจากข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ
มันใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีค่าจากซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ, ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP),เครื่องมือการรายงาน, และศูนย์กลางการสื่อสารเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ซึ่งช่วยเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพ
ตัวอย่างเช่น อาจมีลักษณะดังนี้:
- การวิเคราะห์การจัดการโครงการโดยใช้ข้อมูลจากไทม์ไลน์และการจัดสรรทรัพยากรเพื่อระบุความล่าช้าของงานและความไม่สมดุลของปริมาณงาน
- การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องที่ช่วยในการทำนายความเสี่ยงของโครงการ, อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ, และชี้ให้เห็นถึงความไม่มีประสิทธิภาพซอฟต์แวร์ติดตามเป้าหมายที่ผสานข้อมูลประสิทธิภาพกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ, ส่งการแจ้งเตือนเมื่อ KPI แตกต่างจากเป้าหมาย
ต่างจากรายงานแบบคงที่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการทำงานดิจิทัลให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ ช่วยให้องค์กรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ความปลอดภัย และการจัดการทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม
🌟 เทมเพลตแนะนำ
ต้องการเพิ่มการมีส่วนร่วมในที่ทำงานดิจิทัลของคุณหรือไม่? แม่แบบแผนปฏิบัติการเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน ClickUp ช่วยให้คุณสามารถ ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน เปิดตัวโครงการที่ตรงเป้าหมาย และติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย—ทั้งหมดในที่เดียว
ด้วยระบบวิเคราะห์ข้อมูลในตัว คุณสามารถวัดผลสิ่งที่ได้ผล ระบุแนวโน้ม และตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลเพื่อรักษาแรงจูงใจและความเชื่อมโยงของทีมของคุณ เป็นวิธีที่ง่ายในการเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้เป็นการกระทำและสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม—โดยไม่ต้องเดา!
ตัวชี้วัดหลักในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการทำงานดิจิทัล
ผู้นำธุรกิจจำนวนมากยังคงเชื่อว่าพนักงานที่ทำงานจากที่บ้านไม่สามารถเทียบเคียงประสิทธิภาพการทำงานในสภาพแวดล้อมสำนักงานได้ ยกตัวอย่างเช่น Amazon ซึ่งCEO แอนดี้ แจสซี่ ได้กลายเป็นข่าวพาดหัวเมื่อเขาประกาศให้พนักงานกลับมาทำงานที่สำนักงานโดยอ้างถึง 'ข้อได้เปรียบที่สำคัญ' ของการทำงานแบบพบหน้ากัน
ผู้จัดการมักรู้สึกเช่นเดียวกัน โดยกังวลว่าพนักงานที่ทำงานจากระยะไกลอาจไม่ขยันหากไม่มีสภาพแวดล้อมในสำนักงานคอยกระตุ้น แต่ตัวเลขสนับสนุนทฤษฎีนี้หรือไม่?
ในความเป็นจริง การทำงานทางไกลอาจช่วยเพิ่มผลผลิตได้ งานวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผู้ที่ทำงานทางไกลมีผลผลิตสูงกว่าผู้ที่ทำงานในสำนักงานแบบดั้งเดิมถึง 35-40%ที่น่าสนใจคือ งานที่ทำจากบ้านมีข้อผิดพลาดน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการทำงานในสำนักงาน
เพื่อช่วยให้องค์กรค้นหาซอฟต์แวร์วิเคราะห์สถานที่ทำงานที่เหมาะสม จำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานที่ที่พนักงานทำงานในพื้นที่ดิจิทัลและผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม
ด้านล่างนี้คือตัวชี้วัดการวิเคราะห์สถานที่ทำงานดิจิทัลที่องค์กรสามารถติดตามเพื่อทำความเข้าใจว่างานถูกดำเนินการอย่างไร:
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
เมื่อพูดถึงการวัดผลผลิต มันไม่ได้หมายถึงแค่การดูจำนวนชั่วโมงที่ทำงานเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการเข้าใจว่าพนักงานของคุณบริหารเวลาและผลลัพธ์การทำงานได้ดีเพียงใด ต่อไปนี้คือตัวชี้วัดสำคัญที่ควรติดตาม:
📊 อัตราการลาออกของพนักงาน (ETR)
อัตราการลาออกของพนักงานวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ของพนักงานที่ออกจากองค์กรภายในระยะเวลาที่กำหนด เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของความสุขของพนักงาน, การสรรหาบุคลากร, และวัฒนธรรมองค์กรโดยรวม
อัตราการลาออกที่ต่ำกว่า 10% โดยทั่วไปถือว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม อัตราที่สูงกว่านี้อาจบ่งชี้ถึงปัญหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร การมีส่วนร่วมของพนักงาน หรือแรงจูงใจ
อัตราการลาออกของพนักงาน = [T /{(B+E)/2}] X100
สถานที่:
- T = จำนวนการสิ้นสุดในช่วงเวลา
- B = จำนวนพนักงาน ณ จุดเริ่มต้นของช่วงเวลา
- E = จำนวนพนักงาน ณ สิ้นงวด
⏱️ อัตราการขาดงาน
อัตราการขาดงาน วัดความถี่ที่พนักงานไม่มาทำงาน (ไม่รวมการลาพักร้อนหรือวันหยุดที่ได้รับอนุมัติ) อัตราการขาดงานสูงอาจบ่งชี้ถึงปัญหาเช่น การมีส่วนร่วมต่ำ สุขภาพไม่ดี หรือความไม่พอใจในที่ทำงาน
อัตราการขาดงาน = (จำนวนวันขาดงานโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งหมด / จำนวนวันทำงานทั้งหมด) × 100
⏱️ อัตราการบรรลุเป้าหมาย
นี่คือการวัดเปอร์เซ็นต์ของเป้าหมายหรือ KPI ที่บรรลุโดยพนักงานหรือทีมภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้. มันช่วยประเมินว่าพนักงานกำลังมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพต่อเป้าหมายทางธุรกิจหรือไม่.
อัตราการบรรลุเป้าหมาย = (จำนวนเป้าหมายที่บรรลุ / จำนวนเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งหมด) × 100
⏱️ อัตราการใช้ประโยชน์ของพนักงาน
นี่คือตัวติดตามว่าเวลาที่พนักงานมีอยู่ถูกใช้ไปกับงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้หรืองานที่มีประสิทธิผล (เทียบกับงานธุรการ การประชุม หรือเวลาว่าง)
อัตราการใช้งาน = (ชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ / ชั่วโมงทั้งหมดที่มี) × 100
⏱️ คะแนนการมีส่วนร่วมของพนักงาน
แม้ว่าจะเน้นเชิงคุณภาพมากกว่า คะแนนการมีส่วนร่วมบ่งชี้ว่าพนักงานมีความผูกพันทางอารมณ์กับงานของพวกเขามากเพียงใด โดยทั่วไปแล้วจะวัดผ่านการสำรวจ
คะแนนการมีส่วนร่วมของพนักงาน = (ผลรวมของคะแนนการสำรวจ / คะแนนเต็มทั้งหมด) × 100
📮 ClickUp Insight: 32% ของพนักงานทำงานนอกเวลาที่กำหนดเป็นครั้งคราว ในขณะที่ 24% ทำงานล่วงเวลาเกือบทุกวัน
ปัญหาคืออะไร? หากไม่มีขอบเขต เวลาทำงานล่วงเวลาจะกลายเป็นเรื่องปกติแทนที่จะเป็นข้อยกเว้น
บางครั้งคุณอาจต้องการความช่วยเหลือเล็กน้อยในการกำหนดขอบเขตเหล่านั้น ลองขอให้ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวของ ClickUp เข้ามาช่วยสร้างตารางเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณได้เลย โดยถูกออกแบบมาเพื่อผสานเข้ากับพื้นที่ทำงานของคุณโดยตรง มันจะแสดงให้คุณเห็นว่างานไหนเร่งด่วนจริงและงานไหนที่รอได้!
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Lulu Press ประหยัดเวลาได้ 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้ClickUp Automations— ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%
ตัวชี้วัดการจัดการเวลา
ตัวชี้วัดการจัดการเวลาช่วยประเมินว่าพนักงานจัดสรรเวลาทำงานของตนอย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด การใช้เวลามีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มผลผลิต ลดความเหนื่อยล้า และทำให้ทีมมุ่งเน้นไปที่งานที่มีความสำคัญสูง
เวลาเฉลี่ยที่ใช้ต่อภารกิจ
นี่วัดระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่ต้องใช้ในการทำภารกิจหนึ่งให้เสร็จสมบูรณ์ การติดตามสิ่งนี้สามารถช่วยระบุความไม่มีประสิทธิภาพหรือกระบวนการที่ซับซ้อนเกินไป
เวลาเฉลี่ยต่อภารกิจ = เวลาทั้งหมดที่ใช้ไปกับภารกิจ / จำนวนภารกิจที่เสร็จสิ้น
ร้อยละของเวลาที่ใช้ไปกับงานหลัก
ติดตามว่าพนักงานใช้เวลาไปกับการทำงานที่มีความหมายและเพิ่มคุณค่ามากเพียงใดเมื่อเทียบกับงานด้านธุรการหรือกิจกรรมที่ไม่ใช่แกนหลัก เปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นบ่งชี้ว่ามีความมุ่งเน้นและการสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจที่ดีขึ้น
เวลาทำงานหลัก = (เวลาที่ใช้กับงานหลัก / เวลาทำงานทั้งหมด) × 100
อัตราการใช้งานปฏิทิน
วัดปริมาณเวลาในสัปดาห์การทำงานของพนักงานที่ถูกจัดตารางไว้สำหรับการประชุมหรือการนัดหมาย การประชุมที่มากเกินไปอาจจำกัดประสิทธิภาพการทำงาน ความสมดุลที่เหมาะสมจะเอื้อให้ทั้งการทำงานร่วมกันและการทำงานเชิงลึกโดยไม่ถูกรบกวน
การใช้ปฏิทิน = (เวลาที่กำหนดทั้งหมด / ชั่วโมงการทำงานทั้งหมดที่มี) × 100
ตัวชี้วัดด้านสุขภาพและการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดด้านสุขภาพและการมีส่วนร่วม รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะทางอารมณ์และร่างกายของพนักงาน การมีส่วนร่วมสูงและสุขภาพที่ดีนำไปสู่ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น การลาออกที่น้อยลง และขวัญกำลังใจของทีมที่แข็งแกร่งขึ้น
คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิของพนักงาน (eNPS)
นี่เป็นการวัดว่าพนักงานมีแนวโน้มที่จะแนะนำบริษัทของคุณในฐานะสถานที่ทำงานมากน้อยเพียงใด ซึ่งสะท้อนถึงการมีส่วนร่วม ความพึงพอใจ และวัฒนธรรมในที่ทำงาน
eNPS = (% ของผู้ส่งเสริม) – (% ของผู้คัดค้าน)
ตัวบ่งชี้ความเสี่ยงการหมดไฟ
ระบุสัญญาณเตือนล่วงหน้าของการหมดไฟของพนักงานโดยอิงจากการสำรวจแบบรวดเร็วหรือพฤติกรรม (เช่น การขาดงานเพิ่มขึ้น การทำงานล่วงเวลา หรือความผูกพันที่ลดลง)
วิธีการวัด: ดำเนินการสำรวจชีพจรแบบไม่ระบุตัวตนหรือใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่แจ้งเตือนเมื่อมีการทำงานหนักเกินไปหรือความเครียดสะสม
ตัวชี้วัดความร่วมมือและการสื่อสาร
เพื่อประเมินความร่วมมือและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ให้ใช้ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เช่น อัตราการเสร็จสิ้นโครงการ และตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เช่น ข้อเสนอแนะจากพนักงานและการวิเคราะห์ความรู้สึก
นี่คือการแยกแยะตัวชี้วัดที่สำคัญและวิธีการใช้งาน:
🤝 อัตราความสำเร็จของโครงการ
อัตราการเสร็จสิ้นโครงการติดตามเปอร์เซ็นต์ของโครงการที่เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลาและตามข้อกำหนด มันให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสามารถของทีมในการจัดการงาน, การทำงานร่วมกัน, และการปฏิบัติตามกำหนดเวลา
อัตราการเสร็จสิ้นโครงการ = (จำนวนโครงการที่เสร็จสมบูรณ์) / (จำนวนโครงการทั้งหมด) × 100
อัตราการสำเร็จที่สูงขึ้นบ่งชี้ถึงการทำงานเป็นทีมที่แข็งแกร่ง การสื่อสารที่ชัดเจน และการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ
🤝 อัตราความพึงพอใจของลูกค้า
อัตราการพึงพอใจของลูกค้าวัดว่าลูกค้าพอใจกับบริการหรือสินค้าที่ทีมของคุณมอบให้มากน้อยเพียงใด ตัวชี้วัดนี้สะท้อนโดยตรงถึงประสิทธิภาพของการร่วมมือและการสื่อสารภายในทีม และว่าความพยายามเหล่านั้นสามารถตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าได้ดีเพียงใด
อัตราการพึงพอใจของลูกค้า = (จำนวนลูกค้าที่พึงพอใจ) / (จำนวนลูกค้าทั้งหมดที่ทำการสำรวจ) × 100
ความพึงพอใจสูงมักสัมพันธ์กับการทำงานเป็นทีมที่แข็งแกร่ง ช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจน และนวัตกรรมในที่ทำงาน
🤝 อัตราการรักษาลูกค้า
อัตราการรักษาลูกค้าแสดงถึงประสิทธิภาพของทีมคุณในการรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การสร้างความไว้วางใจ และการร่วมมืออย่างต่อเนื่องล้วนมีส่วนช่วยให้อัตราการรักษาลูกค้าสูงขึ้น อัตราที่สูงขึ้นหมายความว่าลูกค้าพึงพอใจและมีแนวโน้มที่จะทำงานร่วมกับธุรกิจของคุณต่อไป ซึ่งเป็นผลลัพธ์โดยตรงจากการทำงานเป็นทีมที่แข็งแกร่ง
อัตราการรักษาลูกค้า = (จำนวนลูกค้าที่รักษาไว้) / (จำนวนลูกค้าทั้งหมด) × 100
🤝 คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS)
คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS) วัดความภักดีของลูกค้าและความน่าจะเป็นที่พวกเขาจะแนะนำธุรกิจของคุณให้กับผู้อื่น คะแนน NPS ที่สูงบ่งชี้ว่าความพยายามในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของทีมคุณสอดคล้องกับลูกค้า ส่งเสริมทั้งความพึงพอใจและการสนับสนุน มันสะท้อนถึงผลกระทบโดยรวมของความพยายามของทีมต่อการรับรู้ของลูกค้า
NPS = (% ของผู้ส่งเสริม) – (% ของผู้คัดค้าน)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: NPSถูกนำเสนอโดย Fred Reichheld หุ้นส่วนของ Bain & Company ในปี 2003 เพื่อช่วยธุรกิจสร้างความภักดีของลูกค้าและกระตุ้นพนักงาน
ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการทำงานอัตโนมัติและงานอัตโนมัติ
การทำงานแบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานและงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ และกระบวนการทำงานเป็นไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาด และช่วยให้พนักงานมีเวลาไปทำงานที่มีกลยุทธ์มากขึ้น
นี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมตริกของกระบวนการทำงานอัตโนมัติและงานอัตโนมัติ:
🚀 เวลาในการทำงานให้เสร็จ
เวลาในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์วัดระยะเวลาเฉลี่ยของงานเฉพาะตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น ตัวชี้วัดนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการระบุความไม่มีประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานและทำความเข้าใจว่าจุดใดที่สามารถใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อสร้างผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญได้
เวลาในการทำงานให้เสร็จ = (เวลาทั้งหมดที่ใช้สำหรับทุกงาน) / (จำนวนงานทั้งหมดที่เสร็จสิ้น)
🚀 อัตราการนำระบบอัตโนมัติมาใช้
อัตราการยอมรับระบบอัตโนมัติติดตามว่าทีมหรือองค์กรของคุณยอมรับเครื่องมือและกระบวนการทำงานอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด อัตราการยอมรับที่สูงขึ้นบ่งชี้ว่าพนักงานมีความคุ้นเคยกับระบบใหม่ ๆ ที่ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น ประหยัดเวลา และลดข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยตนเอง
นี่คือตัวชี้วัดสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าการใช้ระบบอัตโนมัติในแรงงานมีประสิทธิภาพเพียงใด
อัตราการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ = (จำนวนผู้ใช้ที่นำเครื่องมืออัตโนมัติมาใช้) / (จำนวนพนักงานทั้งหมด) × 100
🚀 อัตราความผิดพลาดของงาน
อัตราการเกิดข้อผิดพลาดของงานประเมินความถี่ของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานให้เสร็จสมบูรณ์ การทำงานอัตโนมัติสามารถลดตัวชี้วัดนี้ได้อย่างมากโดยการขจัดข้อผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ซึ่งเกิดจากความเหนื่อยล้า การมองข้าม หรือความไม่สม่ำเสมอ
อัตราความผิดพลาดของงาน = (จำนวนข้อผิดพลาดในงาน) / (จำนวนงานทั้งหมด) × 100
อัตราการเกิดข้อผิดพลาดของงานที่ลดลงหลังจากการใช้ระบบอัตโนมัติ แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของระบบในการปรับปรุงความถูกต้องของงานและลดข้อผิดพลาด
วิธีการนำการวิเคราะห์สถานที่ทำงานดิจิทัลมาใช้ในองค์กรของคุณ
👀 คุณรู้หรือไม่?การศึกษาของ KPMGที่สำรวจผู้บริหารระดับสูงกว่า 1,300 คนทั่วโลกเปิดเผยว่า 83% เชื่อว่าทุกคนจะกลับมาทำงานในสำนักงานภายในปี 2027 นอกจากนี้ 87% ของผู้บริหารระดับสูงกล่าวว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะมอบ 'งานที่ดีขึ้น การปรับเงินเดือน หรือการเลื่อนตำแหน่ง' ให้กับพนักงานที่ทำงานในสำนักงานมากกว่าพนักงานที่ทำงานจากระยะไกล
เมื่ออนาคตของการทำงานเปลี่ยนแปลงไป การเข้าใจพลวัตของแรงงานของคุณจึงเป็นสิ่งสำคัญ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการทำงานดิจิทัลสามารถช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน การมีส่วนร่วม และผลการปฏิบัติงานโดยรวมของพนักงาน
ในฐานะแอปสำหรับทุกงานในที่เดียวและเครื่องมือวิเคราะห์สถานที่ทำงานดิจิทัลClickUpช่วยให้คุณตัดสินใจอย่างมีข้อมูลที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของทีมและขับเคลื่อนความสำเร็จทางธุรกิจ
มาดูกันว่าอย่างไร
กำหนดเป้าหมายในที่ทำงานของคุณ
ก่อนที่จะลงลึกในการวิเคราะห์ข้อมูล สิ่งสำคัญคือต้องกำหนดว่าคุณต้องการวัดอะไรตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของพนักงานประกอบด้วยประสิทธิภาพการทำงาน อัตราการรักษาพนักงาน การติดตามเวลา การทำงานร่วมกันในทีม และกรอบเวลาของโครงการ
หากคุณยังไม่ได้ทำเช่นนั้น ให้ระบุวัตถุประสงค์ของคุณไว้ก่อน วัตถุประสงค์เหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นเข็มทิศสำหรับกลยุทธ์การทำงานดิจิทัลของคุณ คุณควรพิจารณาทั้งเป้าหมายระยะสั้นและแผนระยะยาว
📌 ตัวอย่างเช่น หากคุณวางแผนที่จะขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคใหม่ ๆ พนักงานของคุณอาจจำเป็นต้องมีความเข้าใจในภาษาท้องถิ่นและวัฒนธรรมของภูมิภาคเหล่านั้น ในทางกลับกัน หากคุณมุ่งเน้นที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล การฝึกอบรมทีมของคุณให้ทำงานกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่นซอฟต์แวร์วิเคราะห์เชิงคาดการณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ AIในการทำงานอัตโนมัติจะเป็นสิ่งสำคัญ
ClickUp Goalsช่วยให้คุณกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและวัดผลได้ คุณสามารถติดตามความคืบหน้าได้โดยกำหนดเส้นตายและเจ้าของให้กับแต่ละเป้าหมาย
หากเป้าหมายของคุณคือการเพิ่มอัตราการรักษาพนักงานขึ้น 10%ClickUp สำหรับการทำงานระยะไกลมีเครื่องมือในการติดตามและวัดผลสิ่งนี้ ทำให้กระบวนการโปร่งใสและสามารถนำไปปฏิบัติได้
มองเห็นปริมาณงานของทีมคุณ
การจัดการสิ่งที่คุณมองไม่เห็นนั้นเป็นเรื่องยาก เพื่อติดตามงานที่กำลังดำเนินอยู่ทั้งหมดClickUp Project Managementนำเสนอชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมซึ่งทำให้การติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องง่าย
เครื่องมือการนำเสนอข้อมูลเชิงภาพเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นโครงการได้จากหลายมุมมอง ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการกำหนดเวลา ติดตามเวลา หรือจัดการปริมาณงาน
ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้มุมมองรายการเพื่อจัดหมวดหมู่ภารกิจตามผู้รับผิดชอบ, ลำดับความสำคัญ, หรือวันครบกำหนด ซึ่งให้มุมมองที่ละเอียดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกแต่ละคน ด้วยรูปแบบการจัดวางแบบคัมบัง (Kanban-style)มุมมองบอร์ด (Board view)จะให้ภาพรวมของสถานะภารกิจได้ในทันที ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสังเกตภารกิจที่ล่าช้าและต้องการความสนใจได้ง่ายขึ้น
มุมมองไทม์ไลน์ช่วยให้คุณติดตามตัวชี้วัดตามเวลา และมุมมองปริมาณงานของ ClickUpแสดงประสิทธิภาพของทีมคุณ
โดยสรุป คุณสามารถเลือกจากมุมมอง ClickUpมากกว่า 15 แบบเพื่อปรับแต่งวิธีการแสดงภาพการทำงานและความสามารถของทีมงานของคุณ ให้คุณเห็นภาพรวมความสามารถของทีมได้อย่างครบถ้วน ใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินว่ามันสนับสนุนเป้าหมายทางธุรกิจระยะยาวอย่างไร และช่วยในการวางแผนบุคลากรในอนาคต
นิโคล บริโซวา ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการการเติบโตที่ Walk the Room กล่าวว่า,
การใช้ ClickUp ช่วยให้เราวางแผนได้ดีขึ้น ส่งมอบงานได้เร็วขึ้น และจัดโครงสร้างทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ทีมผลิตของเราเติบโตเป็นสองเท่าตั้งแต่ฉันเข้าร่วมบริษัท! สิ่งนี้คงเป็นไปไม่ได้หากเราไม่มีโครงสร้างที่มั่นคงสำหรับการจัดสรรทรัพยากรและการบริหารโครงการ
การใช้ ClickUp ช่วยให้เราวางแผนได้ดีขึ้น ส่งมอบงานได้เร็วขึ้น และจัดโครงสร้างทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ทีมผลิตของเราเติบโตเป็นสองเท่าตั้งแต่ฉันเข้าร่วมบริษัท! สิ่งนี้คงเป็นไปไม่ได้หากเราไม่มีโครงสร้างที่มั่นคงสำหรับการจัดสรรทรัพยากรและการบริหารโครงการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
การผสานข้อมูลขนาดใหญ่, ปัญญาประดิษฐ์, และการเรียนรู้ของเครื่องจักร เปิดโลกแห่งข้อมูลเชิงลึกสำหรับการวิเคราะห์กำลังคน ด้วยเครื่องมือเหล่านี้ คุณสามารถก้าวไปไกลกว่าการวัดผลพื้นฐาน และค้นพบรูปแบบที่ซ่อนอยู่เพื่อช่วยให้ทีมของคุณตัดสินใจได้ดีขึ้น
ตัวอย่างเช่น ด้วยClickUp Brain คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างรายงานได้อย่างรวดเร็ว ช่วยระบุบุคลากรที่มีความสามารถสูงและผลงานดี ตรวจจับช่องว่างด้านทักษะ หรือแม้แต่แจ้งเตือนพนักงานที่มีความเสี่ยงต่อการหมดไฟ คุณไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการวิเคราะห์จากมนุษย์เพียงอย่างเดียวในการรับข้อมูลเชิงลึกอีกต่อไป
เครื่องมือนี้ยังจัดการงานด้านการบริหาร เช่น การจัดตารางการประชุมและการแจ้งเตือน เพื่อให้ทีมทรัพยากรบุคคลและการจัดการของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมเชิงกลยุทธ์มากขึ้น
จัดการความก้าวหน้าของทีมคุณ
แดชบอร์ดของ ClickUpให้คุณเห็นภาพรวมที่ชัดเจนและครอบคลุมเกี่ยวกับความคืบหน้าของงานและโครงการต่าง ๆ คุณสามารถติดตามปริมาณงาน กำหนดเวลา และตัวชี้วัดประสิทธิภาพของทีมได้อย่างง่ายดายแบบเรียลไทม์
หากโครงการล่าช้ากว่ากำหนดหรือสมาชิกในทีมมีภาระงานมากเกินไป คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้งานดำเนินต่อไปได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรโดยการวิเคราะห์ข้อมูลและระบุจุดที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม
หากคุณพบว่าโครงการต้องการทรัพยากรเพิ่มเติม คุณสามารถแก้ไขได้โดยจ้างบุคลากรใหม่หรือนำฟรีแลนซ์เข้ามาทำงานด้วยซอฟต์แวร์แดชบอร์ดที่ดีที่สุดสำหรับการติดตามประสิทธิภาพของทีม ClickUp ช่วยให้มั่นใจว่าคุณมีเครื่องมือทั้งหมดในการวางแผนและปรับเปลี่ยนตามข้อมูลจริงแทนการคาดเดา
แนวโน้มในอนาคตของการวิเคราะห์สถานที่ทำงานดิจิทัล
จากการผสานเทคโนโลยีขั้นสูงไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่การทำงานแบบกิ๊ก นี่คือสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับอนาคตของการวิเคราะห์สถานที่ทำงานดิจิทัล
การผสานเทคโนโลยีและเมตาเวิร์ส
เทคโนโลยีขั้นสูงกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับที่ทำงานในยุคปัจจุบัน. เทคโนโลยีเช่น AI, VR, และ AR กำลังกลายเป็นจุดสนใจหลัก, เปลี่ยนแปลงการทำงานและการร่วมมือของทีม.
การเกิดขึ้นของเมตาเวิร์สกำลังนิยามใหม่ให้กับแนวคิดของการทำงานระยะไกลและสำนักงานเสมือนจริง ขยับขยายเกินกว่าเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบดั้งเดิม ในไม่ช้า พื้นที่เสมือนจริงจะเข้ามาแทนที่การประชุมผ่านวิดีโอและอีเมล ให้สภาพแวดล้อมที่สมจริงสำหรับการมีปฏิสัมพันธ์ในการทำงาน
การเพิ่มขึ้นของงานแบบกิ๊ก
การทำงานแบบกิ๊กกำลังกลายเป็นกระแสหลักอย่างต่อเนื่อง งานวิจัยชี้ให้เห็นว่าจำนวนแรงงานกิ๊กอาจมากกว่าพนักงานประจำภายในปี2027 ดังนั้นองค์กรจึงจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ด้านกำลังคน การเปลี่ยนไปสู่การทำงานแบบกิ๊กช่วยให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นและสามารถจ้างทักษะเฉพาะทางตามความต้องการได้ แต่ขณะเดียวกันก็ต้องการแนวทางใหม่ในการบริหารจัดการแรงงานเช่นกัน
บริษัทต่างๆ จำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบที่ผสมผสานระหว่างพนักงานประจำและฟรีแลนซ์ เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการต่างๆ จะเสร็จสิ้นอย่างมีประสิทธิภาพและรักษามาตรฐานระดับสูงไว้ได้ การติดตามประสิทธิภาพและผลผลิตของพนักงานที่หลากหลายประเภทจะกลายเป็นจุดสำคัญในการวิเคราะห์สถานที่ทำงาน
ไฮเปอร์-ออโตเมชั่น และประสบการณ์ดิจิทัลของพนักงาน (DEX)
ไฮเปอร์-ออโตเมชั่น ซึ่งผสานรวม AI, การเรียนรู้ของเครื่อง (ML), ระบบอัตโนมัติของกระบวนการด้วยหุ่นยนต์ (RPA), และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) กำลังปฏิวัติการดำเนินงานทางธุรกิจ ด้วยการทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ องค์กรสามารถปลดปล่อยพนักงานให้มุ่งเน้นไปที่งานระดับสูงที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์เชิงลึก
ควบคู่ไปกับนี้ ระบบ DEX กำลังมีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การสร้างประสบการณ์ดิจิทัลที่ดีให้กับพนักงานทั้งที่ทำงานจากระยะไกลและในสำนักงานเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการมีส่วนร่วมและการผลิตผล เมื่อธุรกิจนำระบบอัตโนมัติมาใช้ พวกเขาต้องมั่นใจว่าเครื่องมือดิจิทัลที่พนักงานมีปฏิสัมพันธ์ด้วยช่วยเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจโดยรวมของพวกเขา
ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล
ในขณะที่การทำงานระยะไกลและแบบผสมผสานยังคงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความปลอดภัยของข้อมูลจึงมีความสำคัญมากกว่าที่เคย พนักงานทำงานจากสถานที่ต่างๆ และเข้าถึงเครือข่ายและเครื่องมือของบริษัทผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลาย
การเปลี่ยนแปลงนี้ต้องการมาตรการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่แข็งแกร่งขึ้น ซึ่งรวมถึงการเข้ารหัส การยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย และโปรโตคอลการเข้าถึงที่ปลอดภัย
ยกระดับการวิเคราะห์กำลังคนดิจิทัลของคุณด้วย ClickUp
อนาคตของการวิเคราะห์ข้อมูลในที่ทำงานน่าตื่นเต้นมาก พร้อมศักยภาพมหาศาลในการเปลี่ยนแปลง
ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม คุณสามารถก้าวไปไกลกว่าการติดตามข้อมูลพนักงาน และเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นให้กลายเป็นกลยุทธ์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ซึ่งช่วยให้ทีมต่าง ๆ ในองค์กรของคุณมีศักยภาพมากขึ้น
นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย ด้วยคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ทรงพลังและความสามารถในการวิเคราะห์ขั้นสูง ClickUp ช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมและขับเคลื่อนผลิตภาพได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
ต้องการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการแรงงานของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงหรือไม่?เริ่มต้นกับ ClickUp วันนี้!