เดินสำรวจห้อง: วิธีที่ ClickUp เชื่อมโยงทีมของเราและปรับปรุงกระบวนการวางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การดำเนินธุรกิจและบริหารทีมเป็นงานที่หนักมากอยู่แล้ว ยิ่งต้องเพิ่มการจัดการเครื่องมือทำงานหลายอย่างที่ไม่เชื่อมต่อกันในแต่ละวันเข้าไปอีก
น่าเสียดายที่นี่เป็นปัญหาทั่วไปสำหรับหลายองค์กร
บริษัทของเราได้ใช้ซอฟต์แวร์สี่ประเภทที่แตกต่างกันสำหรับการบริหารโครงการ การติดตามเวลา การสื่อสารกับลูกค้าและการจัดสรรทรัพยากร
มันค่อนข้างใช้เวลามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากมีการบูรณาการระหว่างระบบน้อยมาก และข้อมูลต้องถูกเพิ่มเข้าไปด้วยตนเองหลายครั้ง
จะเกิดอะไรขึ้นหากทีมต่างๆ ยังคงสามารถใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชันเฉพาะทางที่พวกเขาพึ่งพาได้ แต่ทำเช่นนั้นจากจุดเดียว โดยไม่ต้องถูกบังคับให้สลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ อยู่ตลอดเวลา ซึ่งทำให้เสียเวลา สูญเสียบริบท และการมองเห็นโครงการระหว่างทาง?
แล้วจะเป็นอย่างไรหากทุกทีมสามารถส่งมอบงานผ่านแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นมากจนไม่จำเป็นต้องเสียสละอะไรเพื่อให้พวกเขาทำงานในแบบที่ต้องการ และทีมอื่นๆ ก็สามารถทำได้เช่นกัน?
นี่คือจุดที่ClickUpเข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้กับ Walk the Room และ Nicole สามารถเล่าให้คุณฟังเพิ่มเติมได้!
เล่าให้เราฟังเกี่ยวกับตัวคุณและ Walk the Room
สวัสดี! ฉันชื่อNicole Brisova— ฉันเป็นผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการการเติบโตที่ Walk the Room (WtR) 👋
Walk the Roomเป็นสตูดิโอ 3 มิติที่สร้างภาพเสมือนจริงและแอนิเมชันคุณภาพสูงสำหรับอสังหาริมทรัพย์ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ เราให้บริการ CG แบบครบวงจร รวมถึง CGI ระดับไฮเอนด์ การสเก็ตช์ภาพ แอนิเมชัน การบินผ่าน ทัวร์เสมือนจริง ความเป็นจริงเสริม CGI ที่เคลื่อนไหวได้ และอื่นๆ อีกมากมาย
เราผสานประสบการณ์ที่แข็งแกร่งกับการบริหารโครงการที่ยืดหยุ่นเพื่อยกระดับการตลาดอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ของคุณ และช่วยให้ทรัพย์สินของคุณโดดเด่นเหนือใคร
องค์กรของคุณและบริษัทที่เน้นการทำงานทางไกลเป็นหลักกำลังเผชิญกับความท้าทายอะไรบ้าง?
สตูดิโอเริ่มต้นที่สตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน และในปัจจุบัน Walk the Room ได้กลายเป็นบริษัทที่ทำงานทางไกล โดยมีพนักงานมากกว่า 30 สัญชาติกระจายอยู่ทั่วโลก ด้วยการเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการทำงานทางไกลเป็นอันดับแรก เราจึงพึ่งพาซอฟต์แวร์อย่างมากในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภายในทีมและกับลูกค้าของเรา
เมื่อฉันเริ่มทำงานที่ WtR บริษัทของเราใช้ซอฟต์แวร์สี่ประเภทที่แตกต่างกันสำหรับการจัดการโครงการ การติดตามเวลา การสื่อสารกับลูกค้า และการจัดสรรทรัพยากร มันค่อนข้างใช้เวลามากในการใช้งานทั้งสี่อย่างอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากมีการบูรณาการระหว่างซอฟต์แวร์เหล่านี้น้อยมาก และข้อมูลต้องถูกป้อนด้วยตนเองหลายครั้ง
ในฐานะผู้สนับสนุนอย่างเต็มที่ในการสร้างโครงสร้างและประสิทธิภาพ ฉันจึงให้ความสำคัญสูงสุดในการค้นหาเครื่องมือหนึ่งที่สามารถแทนที่เครื่องมือที่เราใช้อยู่ในขณะนั้นและรวมแอปของเราเข้าด้วยกัน
คุณพบสิ่งที่คุณกำลังมองหาใน ClickUp หรือไม่?
ผมใช้เวลาในการค้นคว้าและเปรียบเทียบเครื่องมือต่าง ๆ อยู่สักพัก หลังจากเข้าร่วมบริษัทได้ไม่กี่เดือน ในที่สุดเราก็ตัดสินใจเลือกและซื้อแผน ClickUpสำหรับแผนกการผลิตทั้งหมดของเรา
ในตอนแรก เราใช้ ClickUp เป็นหลักในแผนกการผลิตของเรา สำหรับการจัดสรรทรัพยากรการจัดการโครงการ การวัดผลกำไรและประสิทธิภาพ และการจัดการงาน จากนั้น ClickUp ก็ค่อยๆ กลายเป็นส่วนหนึ่งของแผนกอื่นๆ ด้วย ตอนนี้เราใช้ ClickUp อย่างแข็งขันในแผนกทรัพยากรบุคคลและการตลาดของเราด้วย!
ขอขอบคุณที่ปรึกษาที่ยอดเยี่ยมของเราคุณ Gabriel Hoffman ซึ่งได้ทำงานร่วมกับฉันมาตั้งแต่เราซื้อที่นั่งแรก เราจึงสามารถสร้างฐานที่มั่นคงสำหรับทีมการผลิตของเราและสำรวจและนำคุณสมบัติและโครงสร้างที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมมาใช้อย่างต่อเนื่องสำหรับทั้งบริษัท
ตั้งแต่นั้นมา WtR ได้เติบโตขึ้นอย่างมาก และผมยินดีที่จะบอกว่า ClickUp ได้เติบโตไปพร้อมกับเรา—เราเริ่มต้นจาก 28 ที่นั่ง จนถึงปัจจุบันมีผู้ใช้งานมากกว่า 70 คนในช่วง 20 เดือนที่ผ่านมา!
บอกเราเกี่ยวกับคุณสมบัติที่คุณชื่นชอบใน ClickUp
1. แม่แบบ
เมื่อโครงการใหม่เข้าสู่ไทม์ไลน์การผลิตของเรา เราจะใช้หนึ่งในเทมเพลต ClickUpที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าเพื่อสร้างโครงการใหม่และเพิ่มเข้าไปในไทม์ไลน์การผลิตของเรา
2. ฟิลด์ที่กำหนดเองและระบบอัตโนมัติ
ด้วยความเชี่ยวชาญของกาเบรียลในด้านซอฟต์แวร์และความยืดหยุ่นของ ClickUp เราจึงสามารถสร้างชุดฟิลด์ที่กำหนดเองและระบบอัตโนมัติที่หลากหลาย ซึ่งขณะนี้เราใช้ในแต่ละขั้นตอนของโครงการ โครงสร้างของเราถูกออกแบบมาเพื่อรองรับทุกขั้นตอนของโครงการ รวมถึงการเก็บถาวรหลังส่งมอบโครงการ การวัดผลกำไรแดชบอร์ด และฐานข้อมูลโครงการโดยรวม
3. มุมมองที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
การมอบหมายงานหลายอย่างภายในโครงการให้กับทีม ผู้จัดการโครงการ และศิลปินเฉพาะทางนั้น ตอนนี้ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น เมื่อโครงการได้รับการวางแผนและพร้อมสำหรับการผลิตแล้ว ผู้จัดการโครงการของเราจะควบคุมขั้นตอนต่อไปและดูแลผ่านมุมมอง ClickUp ที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลของพวกเขา
อะไรคือผลกระทบที่ใหญ่ที่สุดจากการใช้ ClickUp?
เราโชคดีที่ได้ทำงานในโครงการที่น่าทึ่งมากมาย ซึ่งต้องการให้เราทำงานอย่างรวดเร็ว และยังคงมีสมาธิและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งแน่นอนว่าทำให้เกิดแรงกดดันต่อการจัดการทรัพยากร
การใช้ ClickUp ช่วยให้เราวางแผนได้ดีขึ้น ส่งมอบงานได้เร็วขึ้น และจัดโครงสร้างทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ทีมผลิตของเราเติบโตขึ้นเป็นสองเท่าตั้งแต่ฉันเข้าร่วมบริษัท! สิ่งนี้คงเป็นไปไม่ได้หากเราไม่มีโครงสร้างที่มั่นคงสำหรับการจัดสรรทรัพยากรและการบริหารโครงการ
ด้วยทีมงานที่มีนักออกแบบ 3D และผู้จัดการโครงการมากกว่า 50 คน เราได้ทุ่มเทอย่างหนักในการพัฒนาระบบการจัดการโครงการและทรัพยากรของเรา และนี่คือคุณสมบัติที่ซับซ้อนที่สุดและถูกใช้มากที่สุดใน ClickUp ของเรา นี่คือที่ที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับแต่ละโครงการที่อยู่ระหว่างการผลิต และติดตามความสามารถของเราตลอดเวลาในมุมมอง Timeline ของทีมการผลิตของเราเราสามารถติดตามเวลาที่ศิลปินของเราใช้ทำงานในโครงการได้แล้ว และยังสามารถแบ่งปันไทม์ไลน์ของโครงการและเหตุการณ์สำคัญต่างๆ กับลูกค้าของเราได้อีกด้วย
เราชื่นชอบที่ ClickUp มีความยืดหยุ่นต่อความต้องการของเราและโครงการที่หลากหลาย และช่วยให้เราสามารถใช้ทีมผลิตทั้งหมดของเราได้อย่างเต็มที่
ด้วยโครงสร้างภายในที่แข็งแกร่งไร้ที่ติของเรา เราพร้อมที่จะมุ่งเน้นในสิ่งที่สำคัญที่สุด—การมอบผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมและประสบการณ์ที่ไร้ที่ติให้กับลูกค้าของเราตลอดทั้งกระบวนการ
มีคำแนะนำใด ๆ สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นใช้ ClickUp ไหม?
1. ฉันเป็นแฟนตัวยงของวิธีแก้ปัญหาที่ฉลาดและรวดเร็วกว่า ดังนั้นการใช้คีย์ลัดจึงเป็นคำตอบที่ตรงไปตรงมา—Quickswitch (K) และ Home (H) เป็นสองปุ่มที่ฉันใช้บ่อยที่สุด!
2. ผมขอแนะนำให้ลองสำรวจการทำงานอัตโนมัติทั้งหมดที่ClickUp มีให้ด้วยเช่นกัน การสร้างนั้นง่ายมากและมีประโยชน์อย่างมาก