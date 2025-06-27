เทมเพลตใบแจ้งหนี้การจัดส่งฟรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและการเรียกเก็บเงินของคุณ

กำลังมองหาแม่แบบใบแจ้งหนี้สำหรับการจัดส่งที่คุณสามารถใช้ได้ทันทีหรือไม่? ไม่ว่าคุณจะจัดการการจัดส่ง ติดตามโลจิสติกส์ หรือเรียกเก็บเงินจากลูกค้า ใบแจ้งหนี้ที่ชัดเจนและถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ
ในคู่มือนี้ เราได้รวบรวมเทมเพลตใบแจ้งหนี้จัดส่งฟรีที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน ลดข้อผิดพลาด และได้รับชำระเงินตรงเวลา
👀 คุณรู้หรือไม่?61% ของการชำระเงินล่าช้าเกิดจากการออกใบแจ้งหนี้ไม่ถูกต้อง
14 แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้จัดส่งฟรี
ตอนนี้คุณทราบแล้วว่าเทมเพลตการจัดส่งที่เหมาะสมควรมีลักษณะอย่างไร เราได้รวบรวมเทมเพลตที่ยอดเยี่ยมบางอันที่คุณสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากClickUp แอปพลิเคชันสำหรับทุกงานในที่เดียว
คุณสามารถปรับแต่งแพลตฟอร์มได้อย่างง่ายดายให้เป็นซอฟต์แวร์จัดการคำสั่งซื้อของคุณ, รวมศูนย์การจัดการโครงการ, สร้างฐานความรู้, เข้าถึงเครื่องมือการร่วมมือ, และอื่น ๆ อีกมากมาย.
นี่คือสิ่งที่ลอร่า เดวิน, ผู้อำนวยการด้านการเสริมสร้างศักยภาพ ที่เวิลด์ วิชั่น, กล่าวไว้:
ฉันใช้มันเพื่อติดตามความคืบหน้าของคำสั่งซื้อสินค้า ฉันสามารถมีคำอธิบายโดยละเอียด ลิงก์ไปยังตัวอย่าง สำเนาการสนทนาทางข้อความ การอัปเดตสถานะ ทั้งหมดในที่เดียว มันช่วยลดอีเมลไปได้มากมาย
1. แม่แบบใบแจ้งหนี้ ClickUp
คุณทราบหรือไม่ว่า 48% ของธุรกิจจัดการใบแจ้งหนี้สูงสุดถึง500 ฉบับต่อเดือน? หากคุณเป็นหนึ่งในนั้น การจัดการด้วยมืออาจกลายเป็นฝันร้ายที่ยุ่งเหยิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังขยายธุรกิจ ความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวในคำสั่งซื้อหรือใบแจ้งหนี้ค่าขนส่ง อาจทำให้คุณต้องตามทวงเงินเป็นสัปดาห์
ใช้เทมเพลตใบแจ้งหนี้ ClickUpเพื่อทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น มันจะช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด รวมถึงวันครบกำหนด รายละเอียด และข้อกำหนดและเงื่อนไข ถูกระบุไว้ในใบแจ้งหนี้
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- กำหนดรูปแบบมาตรฐานสำหรับใบแจ้งหนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเรียกเก็บเงินสำหรับการจัดส่งภายในประเทศหรือการค้าขายระหว่างประเทศ
- จัดระเบียบและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของใบแจ้งหนี้การค้าของคุณไว้ในที่เดียว
- จัดหมวดหมู่คำที่เกี่ยวข้องด้วยคุณลักษณะเช่นข้อมูลลูกค้า, วันครบกำหนดชำระเงิน, และอื่น ๆ
- สร้างใบแจ้งหนี้ที่มีแบรนด์เฉพาะของคุณพร้อมโลโก้และคู่มือสไตล์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- ติดตามการชำระเงินและกระทบยอดบัญชีได้อย่างง่ายดายด้วยระบบอัตโนมัติ
📦 เหมาะสำหรับ: การมาตรฐานใบแจ้งหนี้การจัดส่ง, ลดข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือ, และเร่งการเก็บเงินเมื่อคุณขยายธุรกิจ
2. แม่แบบการติดตามใบแจ้งหนี้ ClickUp
เบื่อกับการตามลูกค้าด้วยการโทรศัพท์และอีเมลเพื่อให้ชำระเงินหรือไม่? คุณอาจพบว่าการติดตามว่าลูกค้าคนไหนได้รับการดำเนินการแล้วและคนไหนที่ยังค้างอยู่เป็นเรื่องท้าทายเช่นกัน
เทมเพลตการติดตามใบแจ้งหนี้ของ ClickUpสามารถช่วยคุณได้ที่นี่ ตัวติดตามที่พร้อมใช้งานนี้ช่วยให้คุณบันทึกข้อมูลการชำระเงินที่สำคัญ รวมถึงสถานะการชำระเงิน ในที่เดียว
คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- สร้างใบแจ้งหนี้อย่างมืออาชีพได้อย่างรวดเร็วด้วยฟิลด์กรอกอัตโนมัติ
- ส่งใบแจ้งหนี้ได้อย่างรวดเร็วเพียงคลิกเดียว
- ติดตามการชำระเงินได้อย่างง่ายดายและแม่นยำภายในแพลตฟอร์มเดียวกัน
📦 เหมาะสำหรับ: การติดตามการชำระเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ลดภาระงานด้านการบริหาร และติดตามใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระอย่างทันท่วงที
🧠 เกร็ดความรู้: เรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเอเวอร์ เอซ สามารถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ได้มากกว่า 23,000 ตู้ในคราวเดียว
3. แม่แบบคำขอใบเสนอราคา ClickUp
การเปรียบเทียบใบเสนอราคาจากผู้ขายหลายรายสำหรับการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์อาจเป็นเรื่องที่ซับซ้อน สิ่งที่ทีมจัดซื้อของคุณต้องการคือกระบวนการมาตรฐานที่สามารถปฏิบัติตามได้ มิฉะนั้น คุณอาจเสี่ยงต่อการเลือกข้อเสนอที่ไม่เหมาะสม
เทมเพลตคำขอใบเสนอราคาของ ClickUpช่วยปรับปรุงกระบวนการทั้งหมดให้ราบรื่น ช่วยให้คุณสร้างใบขอใบเสนอราคา (RFQ) ที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามทุกข้อกำหนด ช่วยเปรียบเทียบการเสนอราคาได้อย่างแม่นยำ และทำให้คุณได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด
ใช้เพื่อ:
- สร้างใบขอเสนอราคา (RFQ) อย่างละเอียดในรูปแบบที่มีโครงสร้างพร้อมแม่แบบใบเสนอราคา
- ให้ผู้ขายส่งข้อมูลเดียวกัน เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบการเสนอราคาได้อย่างยุติธรรม
- เปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อเสนอจากผู้ขาย
- ประเมินผู้ขายและสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างอย่างรวดเร็วและแม่นยำ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อเสนอถูกคำนวณโดยอัตโนมัติตามงบประมาณของคุณ
📦 เหมาะสำหรับ: การปรับปรุงการคัดเลือกผู้ขายและรับประกันการเปรียบเทียบที่ยุติธรรมและโปร่งใสระหว่างข้อเสนอหลายรายการ
👀 คุณรู้หรือไม่? ผู้ค้าปลีกที่ใช้เครื่องมือดิจิทัลในการประเมินความเสี่ยงจากซัพพลายเออร์มีความพร้อมในการรับมือกับความไม่แน่นอนได้ดีกว่ามาก ที่จริงแล้ว บริษัทที่มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแกร่งมีโอกาสสูงถึง 73% ที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาใหญ่ได้
4. แม่แบบใบแจ้งหนี้สำหรับการขนส่งทางรถบรรทุกของ ClickUp
ระหว่างต้นทุนเชื้อเพลิงที่ผันผวน อัตราค่าบริการที่แตกต่างกันตามเส้นทางและประเภทบริการ รวมถึงปริมาณการสั่งซื้อ การออกใบแจ้งหนี้สำหรับบริษัทขนส่งของคุณจึงเป็นงานที่ใช้เวลามาก หากคุณยังทำด้วยมือ ความผิดพลาดก็หลีกเลี่ยงไม่ได้
แม่แบบใบแจ้งหนี้สำหรับธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถบรรทุกของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้การสร้างใบแจ้งหนี้สำหรับธุรกิจขนส่งเป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยจะคำนวณค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงโดยอัตโนมัติ ติดตามระยะทาง และรวมรายละเอียดบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องและทันเวลาของใบแจ้งหนี้
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- สร้างใบแจ้งหนี้เชิงพาณิชย์อย่างมืออาชีพสำหรับแต่ละงาน
- จัดระเบียบข้อมูลการเรียกเก็บเงินทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
- ติดตามการชำระเงินและตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นไปตามกำหนดเวลา
- ตรวจสอบความถูกต้องโดยการให้โครงสร้างที่ชัดเจนและรูปแบบที่สม่ำเสมอ
- ลดข้อผิดพลาดและความสับสนโดยการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดไว้ในที่เดียว
📦 เหมาะสำหรับ: การทำให้กระบวนการเรียกเก็บเงินสำหรับบริษัทขนส่งทางรถบรรทุกเป็นเรื่องง่ายขึ้น
5. แม่แบบแบบฟอร์มการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ClickUp
การมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้ากำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้แตกต่าง โดยมีบริษัทถึง 80%ที่ระบุว่านี่จะเป็นวิธีหลักในการรักษาความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรม
ไม่ว่าคุณจะดำเนินธุรกิจขนส่งหรือธุรกิจออนไลน์ขนาดเล็ก การปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าเริ่มต้นด้วยการสื่อสารที่ชัดเจน การแบ่งปันข้อมูลที่ถูกต้องและการอัปเดตการจัดส่งแบบเรียลไทม์มีบทบาทสำคัญในการสร้างความไว้วางใจและทำให้ลูกค้าพึงพอใจ
เทมเพลตแบบฟอร์มการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของ ClickUpช่วยให้คุณปรับปรุงการติดตามผลิตภัณฑ์ให้เป็นระบบ จัดระเบียบข้อมูลการสั่งซื้อ และปรับแต่งการบริการลูกค้าด้วยข้อมูลการสั่งซื้อที่ผ่านมา นอกจากนี้ เนื่องจากมีการป้อนข้อมูลอัตโนมัติ คุณจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับตัวเลขที่ไม่ถูกต้องหรือที่อยู่ผิด
ชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีสร้างกระบวนการรับข้อมูลของคุณด้วย ClickUp Forms
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- ทำให้การป้อนข้อมูลเป็นอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลา
- ติดตามคำสั่งซื้อที่ผ่านมาเพื่อให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
- กำหนดค่าจัดส่งและความพร้อมใช้งานได้อย่างง่ายดาย
- รวบรวมข้อมูลที่จำเป็น เช่น ข้อมูลติดต่อของลูกค้า รายละเอียดสินค้า และข้อมูลการชำระเงิน
- เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการให้บริการวิธีการสั่งซื้อสินค้าที่ง่ายและมีประสิทธิภาพ
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและความชอบของลูกค้าของคุณ
📦 เหมาะสำหรับ: การติดตามคำสั่งซื้อและจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าสำหรับแต่ละใบแจ้งหนี้
🧠 ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ: การคาดการณ์แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในภาคอีคอมเมิร์ซของเอเชีย โดยฟิลิปปินส์และอินเดียอยู่ในอันดับต้นๆด้วยยอดขายออนไลน์ประมาณ 23% และ 18% ตามลำดับ
6. แม่แบบใบสั่งซื้อและสินค้าคงคลังของ ClickUp
การจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้คุณเตรียมพร้อมด้วยสินค้าที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองคำสั่งซื้อ แต่ที่น่าประหลาดใจคือ43% ของธุรกิจขนาดเล็กไม่ได้ติดตามสินค้าคงคลังของพวกเขาเลย!
หากคุณเป็นหนึ่งในนั้น คุณเสี่ยงต่อการมีสินค้าเกินสต็อกและสินค้าหมดสต็อก ซึ่งทั้งสองอย่างอาจทำให้กระแสเงินสดของคุณติดขัดและทำให้การสั่งซื้อของลูกค้าล่าช้า ไม่มีงบประมาณสำหรับซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลังที่หรูหราใช่ไหม? เพียงแค่ใช้แม่แบบใบสั่งซื้อและสินค้าคงคลังของ ClickUp
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- จัดการใบสั่งซื้อทั้งหมดจากจุดเดียว
- ติดตามระดับสต็อก, จุดสั่งซื้อ, และอื่น ๆ ได้ด้วยระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ
- ทำให้กระบวนการสั่งซื้อเป็นอัตโนมัติ, รับประกันความถูกต้องและลดเวลา
- ติดตามระดับสินค้าคงคลังและลดการขาดสต็อกที่มีค่าใช้จ่ายสูงด้วยเทมเพลตสินค้าคงคลัง
- บันทึกข้อมูลการติดต่อและการจัดซื้อจากซัพพลายเออร์อย่างถูกต้อง
- อำนวยความสะดวกในการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
📦 เหมาะสำหรับ: การรักษาระดับสต็อกที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการและเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงสุด
7. แม่แบบบันทึกการส่งมอบ ClickUp
ผู้ซื้อส่วนใหญ่คอยติดตามการจัดส่งของตนอย่างใกล้ชิด—หลายคนถึงขั้นหมกมุ่นเลยทีเดียว ในความเป็นจริง91% ของผู้ซื้อจะติดตามพัสดุของตน และเกือบ 1 ใน 5 ตรวจสอบหลายครั้งต่อวัน ดังนั้น หากบันทึกการจัดส่งของคุณไม่เป็นระเบียบและไม่เป็นปัจจุบัน จะส่งผลโดยตรงต่อความไว้วางใจและความพึงพอใจของลูกค้า
การพลาดการอัปเดต ความล่าช้า หรือการติดตามที่ไม่สม่ำเสมอสามารถนำไปสู่การเปิดตั๋วสนับสนุนและรีวิวเชิงลบได้อย่างรวดเร็ว
เทมเพลตบันทึกการจัดส่งของ ClickUpช่วยให้คุณจัดการการจัดส่งทุกครั้งได้อย่างชัดเจน ช่วยให้คุณติดตามสถานะคำสั่งซื้อ, มอบหมายคนขับ, และบันทึกเวลาการจัดส่ง ทั้งหมดในที่เดียว
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- ติดตามคำสั่งซื้อ สถานะการจัดส่ง และข้อมูลการชำระเงิน
- จัดระเบียบคำสั่งซื้อตามวันที่, เวลา, คนขับ, เส้นทาง, และอื่น ๆ
- ให้ลูกค้าและทีมบริการลูกค้าของคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลการจัดส่งที่สำคัญได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- แจ้งสถานะการสั่งซื้อให้ลูกค้าทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
- นำเสนอความโปร่งใสในกำหนดเวลาการส่งมอบและความคืบหน้า
- ติดตามคำสั่งซื้อของลูกค้าและบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
📦 เหมาะสำหรับ: การปรับปรุงการประสานงานการจัดส่งและรับประกันการอัปเดตข้อมูลลูกค้าที่ทันเวลาและถูกต้อง
8. แม่แบบใบตราส่งสินค้า ClickUp
การจัดการการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเกี่ยวข้องกับรายละเอียดมากมาย ตั้งแต่ข้อมูลผู้ให้บริการขนส่ง คำอธิบายสินค้า และเงื่อนไขการจัดส่ง การละเลยเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่ความล่าช้า ข้อพิพาท หรือปัญหาด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้
แม่แบบใบตราส่งสินค้าของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการนี้ราบรื่นยิ่งขึ้น โดยให้รูปแบบที่เป็นโครงสร้างสำหรับการบันทึกข้อมูลการขนส่งที่จำเป็นทั้งหมด
คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- สร้างใบตราส่งสินค้าที่เป็นมาตรฐานเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันในทุกการจัดส่ง
- บันทึกข้อมูลสำคัญ เช่น รายละเอียดสินค้าเฉพาะ, จุดโหลดและจุดปล่อย, และคำแนะนำในการส่งมอบด้วยเทมเพลต BOL
- เพิ่มผู้เกี่ยวข้องเพื่อส่งการแจ้งเตือนและกำหนดผู้รับปลายทางที่แท้จริงเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบ
- เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการขนส่ง
📦 เหมาะสำหรับ: การจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ลดข้อผิดพลาดในเอกสาร และประสานงานระหว่างผู้ส่งสินค้า ผู้ขนส่ง และผู้รับสินค้าได้อย่างราบรื่น
9. เทมเพลตใบแจ้งหนี้การจัดส่งสินค้า Excel / Google Sheets โดย Coefficient
ใบแจ้งหนี้สำหรับการจัดส่งมักมีการคำนวณที่ซับซ้อนและตัวแปรหลายตัว ซึ่งทำให้การออกใบแจ้งหนี้ด้วยมือมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย การตรวจสอบทุกอย่างให้ถูกต้อง ตั้งแต่ค่าขนส่ง ค่าภาษีศุลกากรและภาษีต่าง ๆ ไปจนถึงค่าประกันภัย อาจทำให้เกิดความสับสนและความล่าช้าได้
แม่แบบใบแจ้งหนี้การจัดส่งของ Excel / Google Sheets โดย Coefficient สามารถแก้ปัญหาได้ คุณสามารถทำให้การคำนวณเป็นอัตโนมัติและมั่นใจได้ว่าใบแจ้งหนี้จะถูกต้องทุกครั้ง
ด้วยเทมเพลตมืออาชีพนี้ คุณสามารถ:
- รายการสินค้าพร้อมคำอธิบาย, จำนวน, ราคาต่อหน่วย, และจำนวนเงินรวมเพื่อการรักษาความโปร่งใสในการเรียกเก็บเงิน
- คำนวณภาษีและส่วนลดที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ ลดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด
- ปรับเทมเพลตให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณโดยการเพิ่มหรือแก้ไขฟิลด์
- เข้าถึง, แชร์, และร่วมมือกับทีมของคุณผ่าน Google Sheets หรือ Excel
📦 เหมาะสำหรับ: การคำนวณยอดรวมอัตโนมัติพร้อมรายละเอียดภาษี ค่าจัดส่ง และส่วนลดอย่างครบถ้วน
10. แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้การจัดส่งสินค้าโดย Bookipi
หากคุณกำลังประสบปัญหาในการจัดการกับรายการหลายรายการและค่าใช้จ่ายที่หลากหลายแบบฟอร์มใบแจ้งหนี้การจัดส่งของ Word โดย Bookipiสามารถทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นได้ มันช่วยให้คุณบันทึกหมายเลขใบแจ้งหนี้, รายการสินค้าจากเมนูแบบเลื่อนลง, และคำนวณโดยอัตโนมัติ
เทมเพลตนี้จะช่วยคุณ:
- เชื่อมต่อกับ QuickBooks เพื่อซิงค์ข้อมูลคำสั่งซื้อโดยตรง
- เลือกลูกค้าและรายการที่สั่งซื้อจากเมนูแบบเลื่อนลง
- รวบรวมลายเซ็นและตั้งค่าการแจ้งเตือนซ้ำสำหรับคำขอฝากเงิน
- ระบบคำนวณยอดรวมโดยอัตโนมัติ
- เพิ่มบันทึกส่วนตัวสำหรับลูกค้า
📦 เหมาะสำหรับ: ธุรกิจขนาดเล็กที่ใช้ QuickBooks เป็นซอฟต์แวร์บัญชี
11. แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้การจัดส่งโดย Template. Net
การแสดงรายละเอียดราคาที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือต่อลูกค้า.แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้การจัดส่งสินค้าโดย Template . Net สามารถช่วยคุณประหยัดเวลาในขณะที่ทำให้การคำนวณเป็นระบบอัตโนมัติในรูปแบบการเรียกเก็บเงินที่ง่าย.
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- เพิ่มโลโก้บริษัทของคุณ, ข้อมูลการจัดส่ง, และเงื่อนไขการตกลงที่เฉพาะเจาะจง
- บันทึกข้อมูลลูกค้า เช่น หมายเลขติดต่อและที่อยู่สำหรับจัดส่ง
- อธิบายรายการ, จำนวนที่สั่ง, และราคาต่อหน่วย
- ทำให้การคำนวณต้นทุนรวมเป็นอัตโนมัติ
📦 เหมาะสำหรับ: บริษัทอีคอมเมิร์ซ และธุรกิจขนาดเล็ก
12. ใบแจ้งหนี้แบบร่างสำหรับการขนส่งระหว่างประเทศโดยใช้แม่แบบ
เมื่อส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ คุณจำเป็นต้องมีแบบฟอร์มรายละเอียดสำหรับการผ่านศุลกากรและการขอหนังสือค้ำประกัน Proforma Invoice สำหรับการขนส่งระหว่างประเทศโดยTemplate.Netสามารถช่วยคุณจัดตั้งโครงสร้างมาตรฐานสำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั้งหมด และทำให้ข้อมูลถูกต้องและสอดคล้องกับข้อกำหนดของสินค้า
คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- เพิ่มหมายเลขใบแจ้งหนี้, วันที่ออก, และวันครบกำหนดเพื่อเอกสารที่ชัดเจน
- บันทึกชื่อผู้ซื้อ, ชื่อบริษัท, ที่อยู่, และอีเมลเพื่อการสื่อสารที่แม่นยำ
- สรุปยอดรวมย่อย ค่าขนส่ง ภาษี และยอดรวมที่ต้องชำระทั้งหมดเพื่อความชัดเจน
- เพิ่มแบรนด์ของบริษัทและบันทึกเพิ่มเติม
📦 เหมาะสำหรับ: ธุรกิจขนส่งสินค้าที่ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ, ตัวแทนขนส่งสินค้า, และนายหน้าศุลกากร.
13. แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้บริษัทขนส่งโดย Template. Net
ใบแจ้งหนี้ที่สูญหาย, ค่าบริการที่ไม่ได้เรียกเก็บ, และรายละเอียดการเรียกเก็บเงินที่ไม่ชัดเจนสามารถนำไปสู่การสูญเสียรายได้ในธุรกิจขนส่งได้.แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้ของบริษัทขนส่งโดย Template.Netช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงปัญหาที่พบบ่อยเหล่านี้ได้โดยให้คุณมีรูปแบบที่ชัดเจนและสม่ำเสมอสำหรับทุกธุรกรรม.
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- เอกสารประเภทสินค้า น้ำหนัก ขนาด และมูลค่าที่แจ้ง
- ระบุระดับการให้บริการและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย
- สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดและเงื่อนไขการชำระเงินโดยไม่ให้ดูรก
- แก้ไขออนไลน์หรือดาวน์โหลดในรูปแบบที่คุณต้องการ
📦 เหมาะสำหรับ: บริการขนส่งสินค้าและจัดส่งพัสดุ
14. แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้การจัดส่งโดย Docmosis
ใช้เวลามากกว่าในการจัดรูปแบบใบแจ้งหนี้การจัดส่งมากกว่าการจัดส่งสินค้าจริงหรือไม่? เทมเพลตแบบแมนนวลมักทำให้ทีมทำงานช้าลง โดยเฉพาะเมื่อจัดการกับคำสั่งซื้อที่เกิดขึ้นซ้ำหรือการจัดส่งสินค้าจำนวนมาก
เทมเพลตใบแจ้งหนี้การขนส่งโดย Docmosis ถูกสร้างขึ้นเพื่อการอัตโนมัติเอกสาร เพื่อให้คุณสามารถสร้างใบแจ้งหนี้ที่ดูเรียบร้อยและสม่ำเสมอได้ในไม่กี่วินาที
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- อธิบายค่าใช้จ่ายพร้อมรายละเอียดที่ชัดเจน
- บันทึกข้อมูลรายละเอียด เช่น ผู้ส่ง ผู้รับ รายการสินค้า และยอดรวมค่าใช้จ่าย
- เพิ่มกฎทางธุรกิจ, การคำนวณ, และเนื้อหาที่มีเงื่อนไขสำหรับกรณีการจัดส่งที่ซับซ้อน
- เพิ่มลิงก์พอร์ทัลการชำระเงินของคุณ
📦 เหมาะสำหรับ: ทีมโลจิสติกส์, ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ, และนักพัฒนาที่ต้องการระบบอัตโนมัติสำหรับใบแจ้งหนี้การจัดส่งที่มีปริมาณมากพร้อมข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงได้
ลดความเครียดในการจัดการใบแจ้งหนี้การจัดส่งด้วย ClickUp
แม่แบบฟรีทั้งหมดที่นำเสนอในบล็อกนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้การออกใบแจ้งหนี้และการติดตามคำสั่งซื้อของคุณเป็นเรื่องง่ายขึ้น และด้วย ClickUp คุณสามารถจัดระเบียบทุกอย่างไว้ในที่เดียว
ปรับแต่งแพลตฟอร์มให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์คำสั่งซื้อและการจัดซื้อของคุณได้พร้อมกัน ติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้เพื่อการออกใบแจ้งหนี้ที่แม่นยำ และตั้งการแจ้งเตือนหรือภารกิจที่ต้องทำซ้ำเพื่อให้คุณไม่พลาดการชำระเงิน คุณยังสามารถเชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมือที่คุณชื่นชอบเพื่อให้การทำงานของคุณราบรื่นและเชื่อมต่อได้ตลอดเวลา
สมัครใช้ ClickUpวันนี้เพื่อควบคุมใบแจ้งหนี้การจัดส่งของคุณและเพิ่มเวลาว่างให้มากขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการเติบโตของธุรกิจของคุณ
คำถามที่พบบ่อย
แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้การจัดส่งคืออะไร?
แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้การขนส่งเป็นรูปแบบที่เตรียมไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดระเบียบและบันทึกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ แบบฟอร์มเหล่านี้มีรูปแบบที่ชัดเจนสำหรับการบันทึกข้อมูลการขนส่งที่จำเป็นทั้งหมด เช่น ข้อมูลผู้ส่งและผู้รับ รายการสินค้า จำนวน ราคา และเงื่อนไขการขนส่ง
แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้การจัดส่งสินค้าอย่างละเอียดช่วยให้คุณสามารถป้อนข้อมูลการจัดส่งที่สำคัญในรูปแบบที่มีโครงสร้างได้ คุณสามารถบันทึกวันที่จัดส่ง, ที่อยู่สำหรับจัดส่ง, คำอธิบายสินค้า, น้ำหนัก, ค่าบริการ,โครงสร้างการคำนวณค่าใช้จ่าย, และข้อมูลการติดตามการจัดส่งในรูปแบบที่สม่ำเสมอได้
แนวทางมาตรฐานในการจัดการเอกสารการขนส่งนี้ช่วยให้การดำเนินงานราบรื่นขึ้นความถูกต้องในการเรียกเก็บเงินลูกค้าดีขึ้น และการติดตามคำสั่งซื้อทำได้ง่ายขึ้น
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มใบแจ้งหนี้การขนส่งที่ดี?
แม่แบบที่แข็งแกร่งช่วยให้สิ่งต่าง ๆ เป็นระเบียบ ลดข้อผิดพลาด และนำเสนอภาพลักษณ์ที่เป็นมืออาชีพแก่ลูกค้า (ยิ่งดีขึ้นไปอีกหากคุณใช้AI ในงานบัญชีเพื่อเพิ่มความถูกต้องเบื้องหลัง)
นี่คือสิ่งที่ควรระวัง:
- รูปแบบที่ชัดเจน: ครอบคลุมรายละเอียดผู้ส่ง/ผู้รับ, รายการสินค้า, ค่าบริการ, ภาษี, และหมายเลขใบแจ้งหนี้.แบบฟอร์มคำสั่งซื้อที่ดีจะแยกข้อมูลการเรียกเก็บเงิน, การจัดส่ง, และการชำระเงินเพื่อให้อ่านได้ง่าย.
- การติดตามลำดับ: บันทึกตามลำดับเวลาช่วยในการติดตามแนวโน้มและแก้ไขความล่าช้า
- ฟิลด์ที่ปรับแต่งได้: แม่แบบใบสั่งซื้อที่ยอดเยี่ยมช่วยให้คุณปรับแต่งฟิลด์สำหรับการจัดส่งระหว่างประเทศหรือการส่งคืนสินค้า
- ธงแสดงข้อผิดพลาด: การแจ้งเตือนสำหรับรายละเอียดที่ขาดหายหรือไม่ตรงกัน ช่วยลดความผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูง
- พร้อมสำหรับการทำงานร่วมกัน: การเข้าถึงและแสดงความคิดเห็นร่วมกันช่วยให้ทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
- รายละเอียดภาษี/อากร: ความชัดเจนของต้นทุนช่วยสนับสนุนการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- ข้อมูลการชำระเงิน: เพิ่มรายละเอียดธนาคาร เงื่อนไขการชำระเงิน และลิงก์เพื่อให้ลูกค้าไม่ต้องสอบถามเรื่องการชำระเงิน
- การสร้างแบรนด์: ชื่อธุรกิจ, โลโก้, และข้อมูลติดต่อช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ
- ตัวเลือกการส่งออก/พิมพ์: ง่ายต่อการบันทึก ส่ง หรือพิมพ์โดยไม่มีปัญหาการจัดรูปแบบ