แบบฟอร์มใบตราส่งสินค้า & ตัวอย่าง (Excel, แบบฟอร์ม, Google Docs)

คุณทราบหรือไม่ว่ามีตู้คอนเทนเนอร์สำหรับการขนส่งสูญหายมากกว่า10,000ตู้ทุกปีทั่วโลก? หากคุณกรอกใบตราส่งสินค้าไม่ถูกต้อง คุณอาจประสบปัญหาในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับการสูญเสียของคุณ
ใบตราส่งสินค้า (BoL) เป็นเอกสารสำคัญเมื่อทำการขนส่งสินค้าคงคลังทางกายภาพ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างผู้ขนส่งและผู้รับ (ผู้รับสินค้า) และเป็นหลักฐานการรับสินค้าที่ขนส่งแล้ว
ใบตราส่งสินค้า (BoL) ยังช่วยให้คุณกำหนดอย่างชัดเจนว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความล่าช้า หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ใบตราส่งสินค้าแต่ละฉบับไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับสิ่งของและวิธีการส่งออกของคุณ คุณจะต้องใช้ใบตราส่งสินค้าประเภทที่แตกต่างกัน
ซึ่งหมายถึงเอกสารจำนวนมากและโอกาสสูงที่จะเกิดข้อผิดพลาด นั่นคือจุดที่แม่แบบใบตราส่งสินค้าเข้ามามีบทบาท
ไม่ว่าคุณจะชอบทำงานกับเอกสารใน Microsoft Word, Excel, PDF หรือ Google Sheets เราก็มีเทมเพลตใบตราส่งสินค้าที่ดีที่สุดในหลากหลายรูปแบบไว้รองรับคุณ
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มบิลล์ออฟลэดิงดี?
ใบตราส่งสินค้า (BoL) เป็นสัญญาที่ชัดเจนและครอบคลุมระหว่างผู้ส่งสินค้า ผู้ขนส่ง และผู้รับสินค้า ใบตราส่งสินค้าควรมีรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการขนส่งที่ราบรื่นและช่องทางทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น
เอกสารนี้เป็นเอกสารทางกฎหมายที่สำคัญในอุตสาหกรรมการขนส่งและลอจิสติกส์ และมีหลายรูปแบบที่สามารถนำมาใช้ได้ ใบขนส่งสินค้า (BoL) ที่ทำไว้ล่วงหน้าช่วยให้แน่ใจว่าทุกข้อมูลถูกนำเสนออย่างดีที่สุด
แม่แบบใบตราส่งสินค้าที่ดีควรมีส่วนที่ชัดเจน เช่น:
- รายละเอียดผู้ส่ง: ชื่อ, ที่อยู่, ข้อมูลการติดต่อ, เป็นต้น
- ข้อมูลผู้รับสินค้า: ชื่อ, ที่อยู่, ข้อมูลการติดต่อ, เป็นต้น
- รายละเอียดสินค้า: จำนวน, น้ำหนัก, ขนาด, มูลค่า, ฯลฯ
- คำแนะนำการจัดส่ง: วิธีการขนส่ง, วันที่จัดส่ง, ข้อกำหนดพิเศษ, เป็นต้น
แบบฟอร์มใบตราส่งสินค้าที่ดีควรปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายด้วย เช่น การระบุ:
- ข้อจำกัดความรับผิด: จำนวนเงินสูงสุดที่ผู้ให้บริการขนส่งต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหายหรือเสียหาย
- ข้อกำหนดการชดใช้ค่าเสียหาย: เงื่อนไขที่ผู้ส่งหรือผู้รับสินค้าตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ขนส่งสำหรับคำเรียกร้องหรือความเสียหายใด ๆ
- ข้อกำหนดเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้บังคับ: เขตอำนาจศาลและกฎหมายที่ใช้บังคับกับข้อตกลงการขนส่ง
มันควรมีการออกแบบที่ยืดหยุ่น สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการในการจัดส่งที่แตกต่างกันได้. เทมเพลตควรมีความสม่ำเสมอในการจัดส่งหลายครั้ง และช่วยคุณป้องกันข้อผิดพลาดและความไม่สอดคล้องกันโดยการใช้รายการแบบเลื่อนลงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า, ฟีเจอร์การเติมอัตโนมัติ, การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล, เป็นต้น.
คุณควรค้นหาแบบฟอร์มบิลล์ออฟลэนดิ้งที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ และรองรับไฟล์ฟอร์แมตที่ได้รับความนิยม เช่น PDF และ Excel เพื่อให้สามารถแชร์และจัดส่งแบบฟอร์มบิลล์ออฟลэนดิ้งได้อย่างง่ายดาย
เราได้รวบรวมแบบฟอร์มใบตราส่งสินค้า 7 แบบที่สามารถช่วยให้คุณง่ายขึ้นในกระบวนการขนส่งของคุณ
8 แบบฟอร์มใบตราส่งสินค้า
ไม่ว่าคุณจะดำเนินธุรกิจโดยใช้ซอฟต์แวร์อีคอมเมิร์ซหรือทำงานในอุตสาหกรรมการขนส่ง เอกสารการขนส่งสินค้า (BOL) ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง นี่คือ 8 ตัวอย่างเทมเพลต BOL ที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างราบรื่น:
1. แม่แบบใบตราส่งสินค้า ClickUp
หากคุณกำลังมองหาใบตราส่งสินค้าที่ตรงไปตรงมาแบบฟอร์มใบตราส่งสินค้าของ ClickUpคือตัวเลือกที่ดีที่สุด แบบฟอร์มใบตราส่งสินค้านี้ถูกจัดโครงสร้างเป็นคำสั่งขนส่งที่มีรายละเอียดครบถ้วนและไม่สามารถต่อรองได้สำหรับการขนส่งภายในประเทศ เหมาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ส่งและผู้รับสินค้าเป็นหน่วยงานเดียวกันหรือใบแจ้งหนี้การขนส่งได้ชำระล่วงหน้าแล้ว
มันให้พื้นที่เพียงพอแก่คุณในการระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขของการจัดส่ง รวมถึงวิธีการจัดส่งที่ตกลงกันไว้ เงื่อนไขการจัดส่ง และคำแนะนำพิเศษ
มันสามารถช่วยคุณทำให้กระบวนการจัดส่งเป็นไปอย่างราบรื่น และทำให้แน่ใจว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบการจัดส่งภายในประเทศและมาตรฐานอุตสาหกรรม
2. แบบฟอร์มใบตราส่งสินค้าโดย CanadaCustoms
แบบฟอร์มใบตราส่งสินค้าตรงโดย CanadaCustomsเป็นเอกสารที่เชื่อถือได้สำหรับการขนส่งสินค้าภายในประเทศแคนาดา
เทมเพลตนี้เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายและไม่สามารถต่อรองได้ระหว่างผู้ส่งสินค้าและผู้ให้บริการขนส่ง ช่วยปกป้องคุณจากความเข้าใจผิด การยกระดับปัญหา หรือการละเมิดหน้าที่ที่อาจเกิดขึ้น
ต่างจากเทมเพลตก่อนหน้านี้ เทมเพลต BoL นี้สั้นและใช้งานง่าย รูปแบบมาตรฐานช่วยลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาด
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดของการจัดส่ง เช่น ข้อมูลประจำตัวและที่อยู่ของผู้ส่ง ผู้รับ และผู้ขนส่ง พร้อมด้วยจำนวน น้ำหนัก คำอธิบาย และประเภทของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับการจัดส่ง
เช่นเดียวกับใบตราส่งสินค้าที่ดีทุกฉบับ ใบนี้ยังมีหมายเลขใบตราส่งสินค้าเฉพาะหรือหมายเลขประจำการขนส่งเพื่อให้ง่ายต่อการติดตามและอ้างอิง
3. แบบฟอร์มใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading) แบบ PDF โดย PDFFiller
แม่แบบใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading) แบบ PDF โดย PDFFillerอาจเป็นเอกสารที่คุณเลือกใช้สำหรับการติดตามสินค้าที่จัดส่งของคุณ แม่แบบนี้ช่วยให้คุณบันทึกข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการจัดส่งของคุณเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต มีหลายส่วนที่ต้องกรอก รวมถึงข้อมูลคำสั่งซื้อของลูกค้า ข้อมูลผู้ให้บริการขนส่ง รายการตรวจสอบการบรรทุกสินค้าในรถพ่วงและการนับสินค้า คำอธิบายสินค้า และอื่นๆ อีกมากมาย
ส่วนที่ดีที่สุด? มันถูกออกแบบมาเพื่อจัดการการจัดส่งหลายรายการในเอกสารเดียว
ผลลัพธ์คือ ทำให้กระบวนการบันทึกข้อมูลของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้เป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านลอจิสติกส์
ด้วยรูปแบบไฟล์ PDF คุณสามารถบันทึกสำเนาข้อมูลได้อย่างง่ายดายเพื่อเก็บไว้เป็นบันทึกส่วนตัวของคุณ และส่งให้ใครก็ตามที่ต้องการได้
4. แบบฟอร์มใบตราส่งสินค้า Excel โดย WPSTemplate (ใช้งานร่วมกับ Google Sheets ได้)
แม่แบบใบตราส่งสินค้า Excel โดย WPSTemplateช่วยให้คุณสามารถสร้างเอกสารการขนส่งที่มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตามข้อกำหนด โดยใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Excel ที่คุ้นเคย แม่แบบนี้ยังสามารถใช้กับ Google Sheets ได้อีกด้วย
ด้วยการออกแบบที่ใช้งานง่าย คุณสามารถป้อนและแก้ไขรายละเอียดการจัดส่งที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย เช่น ข้อมูลผู้ส่งและผู้รับสินค้า รวมถึงคำอธิบายสินค้า เป็นต้น
เทมเพลตนี้จะช่วยจัดรูปแบบใบตราส่งสินค้าของคุณโดยอัตโนมัติ ประหยัดเวลาให้คุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแก้ไขและอัปเดตเทมเพลตได้ตามต้องการ ทำให้เหมาะสมกับสถานการณ์การขนส่งที่แตกต่างกัน
เทมเพลตนี้ปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับใบตราส่งสินค้า เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องตามกฎหมายและมาตรฐานในการทำธุรกรรมขนส่งของคุณ เหมาะสำหรับการบันทึกธุรกรรมขนส่งทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ
คุณสามารถปรับใช้ได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากมีรูปแบบทั่วไปที่ไม่เจาะจงอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง นี่เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณหากคุณดำเนินธุรกิจที่ต้องการแม่แบบใบตราส่งสินค้าที่ยืดหยุ่นสำหรับสถานการณ์การซื้อขายที่หลากหลาย
บันทึกไว้ในซอฟต์แวร์โลจิสติกส์ของคุณเพื่อปรับแต่งได้อย่างรวดเร็วสำหรับความต้องการในการจัดส่งที่แตกต่างกัน
5. แบบฟอร์มใบตราส่งสินค้า (Bill Of Lading) แบบ PDF โดย Fluix
บางครั้ง คุณอาจต้องการแม่แบบใบตราส่งสินค้าขั้นสูงที่มีการควบคุมการเข้าถึงที่เหนือกว่าเพื่อรับประกันความปลอดภัยของการจัดส่งของคุณ หากคุณกำลังจัดส่งสินค้าที่มีมูลค่าสูงหรือสินค้าสำหรับผู้รับที่ต้องการเก็บรายละเอียดส่วนตัวไว้เป็นความลับแม่แบบใบตราส่งสินค้าในรูปแบบ PDF โดย Fluixคือตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับคุณ
เฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถแก้ไขข้อมูลการขนส่งและการชำระเงินในใบตราส่งสินค้าได้ ซึ่งช่วยรักษาความปลอดภัยและความถูกต้องแม่นยำ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ส่งสินค้าสามารถปรับแต่งเอกสารการขนส่งได้อย่างง่ายดาย
คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เป็นใบแจ้งหนี้แบบตรงที่ไม่สามารถต่อรองได้สำหรับการขนส่งทุกประเภท
รูปแบบที่สะอาดของเทมเพลตทำให้ดูน่าดึงดูดและใช้งานง่าย มันมีความยืดหยุ่นและปรับแต่งได้มากกว่าเทมเพลต PDF ทั่วไปของคุณ
คุณยังสามารถกรอกข้อมูลเป็นแบบฟอร์มออนไลน์ภายในแพลตฟอร์ม Fluix ได้ ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วในการขยายการดำเนินงานด้านการจัดส่งของคุณ แม้ว่าจะไม่มีฟิลด์ขั้นสูงสำหรับสถานการณ์การเรียกเก็บเงินที่ซับซ้อน แต่เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมถึงฟรีแลนซ์ที่ต้องการแม่แบบใบตราส่งสินค้าที่หลากหลายและมีการควบคุมการเข้าถึง
6. แบบฟอร์มใบตราส่งสินค้าทางทะเลโดย Shipping Solutions
แบบฟอร์มใบตราส่งสินค้าฉบับนี้ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการขนส่งทางทะเล
แบบฟอร์มใบตราส่งสินค้าทางทะเล (Ocean Bill of Lading) โดย Shipping Solutionsเป็นเอกสารที่ครอบคลุมและเชื่อถือได้ ซึ่งครอบคลุมทุกแง่มุมที่จำเป็นสำหรับการขนส่งทางทะเลของคุณ
แบบฟอร์มนี้ใช้เป็นทั้งหลักฐานของสัญญาทางกฎหมายสำหรับการขนส่ง และเป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ของสินค้า. แบบฟอร์มนี้ระบุรายละเอียดของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง, คำอธิบายของสินค้า, และคำแนะนำเกี่ยวกับการขนส่ง.
แบบฟอร์มใบตราส่งสินค้าฉบับนี้ยังช่วยให้การโอนกรรมสิทธิ์ การชำระเงิน และการผ่านพิธีการศุลกากรของสินค้าที่ขนส่งสามารถดำเนินการได้อย่างปลอดภัย
แม้ว่าจะไม่เหมาะสำหรับวิธีการขนส่งอื่น ๆ แต่ก็เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่มีการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศเป็นประจำ
7. แบบฟอร์มใบตราส่งสินค้าโดย IncoDocs
คุณต้องการแบบฟอร์มใบตราส่งสินค้าที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพหรือไม่?ลองใช้แบบฟอร์มใบตราส่งสินค้าจาก IncoDocs แบบฟอร์มนี้จะช่วยให้คุณบันทึกข้อมูลสำคัญทั้งหมดของการขนส่งของคุณได้อย่างง่ายดาย
รูปแบบที่หลากหลายและการออกแบบที่เรียบง่ายทำให้เหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าหลายประเภท. เทมเพลตนี้ประกอบด้วยข้อมูลของผู้ส่งสินค้า, ผู้รับสินค้า, และผู้รับแจ้งหากผู้รับสินค้าไม่สามารถรับสินค้าได้.
ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือใหญ่ คุณสามารถได้รับประโยชน์จากการใช้บิลล์ออฟลading โดย IncoDocs เพื่อทำให้กระบวนการขนส่งของคุณเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
8. แบบฟอร์มใบตราส่งสินค้าโดย SmartSheet สำหรับ Word, Google Docs และ PDF
SmartSheet มีเทมเพลตใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading) ที่ดูดีและมีประโยชน์สำหรับ Word, Google Docs และคุณสามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF ได้ด้วย ลองดูและใช้งานหากคุณพบว่ามันมีประโยชน์สำหรับวัตถุประสงค์ของคุณ
เครื่องมือโลจิสติกส์อื่น ๆ: ClickUp
หากมีเพียงเทมเพลตเดียวที่สามารถทำให้การดำเนินงานด้านลอจิสติกส์ของคุณราบรื่นได้! เราเข้าใจว่ามันไม่ใช่.
ธุรกิจของคุณต้องการแพลตฟอร์มการจัดการโลจิสติกส์ที่สามารถทำได้ทุกอย่าง
พบกับ ClickUp ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันเป็นหลัก ซึ่งสามารถใช้จัดการงาน กระบวนการทำงาน และการทำงานร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและจัดการใบตราส่งสินค้าและเอกสารอื่นๆ สำหรับกระบวนการทำงานด้านโลจิสติกส์ของคุณ
กล่าวอีกนัยหนึ่ง มันสามารถทำให้การดำเนินโครงการในแต่ละวันง่ายขึ้นโดยการกำจัดงานที่ยุ่งยากของคุณสำหรับบริษัทโลจิสติกส์
1. ความสามารถในการจัดการโครงการของ ClickUp
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการขนส่ง คุณจำเป็นต้องร่วมมือและสื่อสารกับผู้คนทั่วโลกเครื่องมือการจัดการโครงการของ ClickUpมอบแพลตฟอร์มศูนย์กลางให้กับคุณ ทีมของคุณ และลูกค้าของคุณ เพื่อจัดการการสนทนา การสื่อสาร งานต่างๆ กระบวนการทำงาน การส่งต่องาน และอื่นๆ อีกมากมาย
การรวบรวมข้อมูลการจัดส่งทั้งหมด รายละเอียดลูกค้า และเอกสารไว้ในที่เดียว ช่วยขจัดความจำเป็นในการใช้สเปรดชีตและอีเมลที่กระจัดกระจาย ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการมองเห็นสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
นอกจากนี้ คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของการจัดส่งได้แบบเรียลไทม์โดยใช้แดชบอร์ดของ ClickUp ซึ่งสามารถปรับแต่งให้แสดงตัวชี้วัดสำคัญ เช่น กำหนดเวลาการจัดส่ง ความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น และการจัดสรรทรัพยากร
สิ่งนี้ช่วยให้คุณกำหนดและบรรลุตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก(KPIs)ในการบริหารโครงการสำหรับองค์กรของคุณ
สุดท้าย การใช้ClickUp Automationจะช่วยให้คุณทำงานซ้ำๆ เช่น การส่งการอัปเดตการจัดส่งให้ลูกค้าหรือการสร้างรายงาน เป็นอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาดของมนุษย์
2. ชุดโปรแกรม CRM ของ ClickUp
คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานของธุรกิจการจัดส่งของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น—การสื่อสารกับลูกค้าและกระบวนการเรียกเก็บเงิน—ผ่านชุดCRM ของ ClickUp
ClickUp CRM ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดการติดต่อ ประวัติการสั่งซื้อ และการติดต่อในอดีต ซึ่งช่วยให้ทีมขายของคุณมีมุมมองที่ครบถ้วนเกี่ยวกับลูกค้าแต่ละราย และสามารถปรับแต่งการสื่อสารให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลในการสนทนา
ตัวแทนฝ่ายขายสามารถส่งอีเมล, นัดหมายการโทร, และติดตามการติดต่อได้โดยตรงภายใน ClickUp. ซึ่งช่วยให้การติดตามผลเป็นไปอย่างทันเวลา และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แข็งแกร่งขึ้น.
ในที่สุด คุณจะสามารถเข้าถึงคุณสมบัติที่ปรับแต่งได้ เช่น ระบบการจัดลำดับชั้นของโฟลเดอร์และรายการเพื่อจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าได้ดีขึ้น ตัวกรองและแท็กเพื่อค้นหาข้อมูลการเรียกเก็บเงินเฉพาะ และรายงานขั้นสูงเพื่อระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณ
3. คลิกอัพ ด็อกส์
ClickUp Docsสามารถเปลี่ยนเป็นคลังความรู้ที่ครอบคลุมสำหรับบริษัทขนส่งของคุณ โดยจัดเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ เช่น:
- นโยบายการจัดส่ง: ระบุเงื่อนไขการจัดส่ง ข้อกำหนด และข้อจำกัดของบริษัทของคุณอย่างชัดเจน
- มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOPs): จัดทำเอกสารขั้นตอนการทำงานเป็นลำดับสำหรับการจัดการกับประเภทการขนส่งต่าง ๆ, ขั้นตอนการบรรจุ, และมาตรการความปลอดภัย
- สัญญาและข้อตกลง: จัดเก็บสัญญาที่ลงนามกับลูกค้า ผู้ขาย และผู้ให้บริการขนส่งไว้เพื่อการอ้างอิงที่สะดวก
สร้างเทมเพลตด้วย ClickUp Docs เพื่อจัดการสินค้าคงคลังในคลังสินค้า ติดตามระดับสต็อก และสร้างรายงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและป้องกันการขาดสต็อกสำหรับการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ คุณสามารถเพิ่มวิดเจ็ตเพื่ออัปเดตเวิร์กโฟลว์ มอบหมายงานภายในเอกสารของคุณ และอื่นๆ อีกมากมาย
เครื่องมือติดตามเวลาของ ClickUp
หากบริษัทของคุณเรียกเก็บเงินเป็นรายชั่วโมง คุณสามารถใช้ฟีเจอร์การติดตามเวลาของ ClickUpเพื่อให้มั่นใจว่าการเรียกเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้เป็นไปอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้จัดการโครงการที่ทำงานร่วมกับผู้รับเหมา: จัดการกับขั้นตอนต่างๆของโครงการและบรรลุเป้าหมายการจัดการโครงการได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การติดตามเวลาสามารถช่วยให้คุณเห็นได้ว่าใช้เวลาไปกับการประมวลผลแต่ละการจัดส่งมากน้อยเพียงใด ซึ่งช่วยให้สามารถประมาณค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้นและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิเคราะห์ข้อมูลเวลาเพื่อระบุจุดที่การจัดส่งล่าช้า (เช่น การผ่านพิธีการศุลกากร การดำเนินการเอกสาร) ซึ่งจะช่วยปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม
สุดท้าย ด้วยมุมมองการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้และโครงสร้างการแบ่งงาน คุณสามารถติดตามเวลาที่สมาชิกในทีมแต่ละคนใช้ไปกับงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่ง เพื่อระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงหรือยกย่องผู้ที่มีผลงานดี
การเลือกใบตราส่งสินค้าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการในการขนส่งของคุณ
เอกสารการขนส่งสินค้าเป็นมากกว่าแค่กระดาษแผ่นหนึ่งในอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์—เอกสารเหล่านี้เป็นเอกสารทางกฎหมายที่สำคัญซึ่งควบคุมและปกป้องการเคลื่อนย้ายสินค้าทั่วโลก
แบบฟอร์มใบตราส่งสินค้า (Bill of lading) ที่มีให้เลือกในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น Excel, PDF และแพลตฟอร์มออนไลน์ ช่วยให้ธุรกิจมีเครื่องมือที่จำเป็นในการลดความเสี่ยงและทำให้การขนส่งง่ายขึ้น
ไม่ว่าคุณจะเลือกแบบฟอร์มใบตราส่งสินค้าแบบใด ClickUp ก็มีเครื่องมือและฟีเจอร์หลากหลายที่จะช่วยให้กระบวนการจัดส่งและการเรียกเก็บเงินของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
จัดการงาน ติดตามการจัดส่งแบบเรียลไทม์ และสัมผัสประสบการณ์การจัดส่งที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ClickUp ยังผสานการทำงานกับกระบวนการเรียกเก็บเงินของคุณได้อย่างไร้รอยต่อ สร้างใบแจ้งหนี้ที่แม่นยำโดยอิงจากข้อมูลการติดตามเวลาโดยละเอียดสำหรับการจัดส่งแต่ละครั้ง คุณรออะไรอยู่? สมัครใช้ ClickUpวันนี้!