20 แม่แบบการเดินทางใน Notion สำหรับวางแผนการผจญภัยครั้งต่อไปของคุณ

การวางแผนการเดินทางฟังดูน่าตื่นเต้น จนกระทั่งคุณเปิดแท็บไปห้าหน้าเพื่อดูตัวเลือกเที่ยวบิน รายการของใช้ที่ต้องแพ็คก็ถูกแก้ไขไปหลายรอบแล้ว และอีเมลยืนยันการจอง Airbnb ก็หายไปที่ไหนสักแห่งในกล่องจดหมายของคุณ 🫠
แม่แบบการเดินทางช่วยชีวิต (และทริป)
ในบล็อกโพสต์นี้ เราได้รวบรวมเทมเพลตการเดินทางใน Notion จำนวน 20 แบบ เพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบ วางแผน และเพลิดเพลินกับบรรยากาศการเดินทางอย่างแท้จริง แทนที่จะต้องเครียดกับความวุ่นวาย
และถ้าคุณรู้สึกว่า Notion ยังไม่ตอบโจทย์งานหนัก เช่น การจัดการไทม์ไลน์ร่วมกัน ระบบอัตโนมัติ หรือการเดินทางกับลูกค้าClickUpอาจเป็นคู่หูการเดินทางคนต่อไปของคุณก็ได้ 🧳
นี่คือวิธีง่าย ๆ ที่จะให้ AI ทำวิจัยการเดินทางให้คุณ...ถามClickUp Brain!
ด้วย การเข้าถึง LLM ยอดนิยมทั้งหมดในที่เดียว คุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากทุกเครื่องมือ ทั้งหมดภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ นี่คือตัวอย่างของเราในการใช้ Gemini ภายใน ClickUp
20 แม่แบบการเดินทางใน Notion สำหรับทริปถัดไปของคุณ
นี่คือเทมเพลตการเดินทางยอดนิยมบางส่วนที่จะเข้ากับกระบวนการจัดการโครงการในNotionของคุณได้อย่างลงตัว! 💁
1. แม่แบบศูนย์กลางการเดินทาง
ผ่านทางNotion
เทมเพลตการเดินทางใน Notion นี้ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการรวบรวมทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไว้ในศูนย์ควบคุมที่เรียบร้อยเพียงแห่งเดียว ไม่เหมือนกับเอกสารหรือแท็บที่กระจัดกระจาย มันรวมการเดินทาง ข้อมูลเที่ยวบินและโรงแรม ตั๋ว และแม้กระทั่งรายการอุปกรณ์ไว้ในที่เดียว
ต้องการสร้างแผนการเดินทางหรือไม่? ระบบจะสร้างไทม์ไลน์การเดินทาง, มุมมองปฏิทิน, และ แผนการเดินทางที่สามารถส่งออกเป็นไฟล์ PDF สำหรับการเข้าถึงแบบออฟไลน์โดยอัตโนมัติ
นอกจากนี้ เทมเพลตยังมีพื้นที่ในตัวสำหรับระดมความคิดเกี่ยวกับทริป จัดระเบียบแผนการในอนาคต และเก็บบันทึกการผจญภัยที่ผ่านมาไว้ด้วย การติดตามการเงิน ก็ถูกรวมไว้ด้วย (งบประมาณเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง) ดังนั้นจึงไม่มีเรื่องค่าใช้จ่ายที่คลุมเครืออีกต่อไป
📌 เหมาะสำหรับ: นักเดินทางบ่อย, บล็อกเกอร์ท่องเที่ยว, หรือมืออาชีพที่ทำงานทางไกลที่ต้องการศูนย์กลางที่สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาเพื่อจัดระเบียบแผนการเดินทางอย่างละเอียด
2. แบบฟอร์มรายการสิ่งที่ต้องทำเมื่อเดินทางเป็นกลุ่ม
ผ่านทางNotion
หากคุณกำลังวางแผนทริปกลุ่มกับเพื่อน ๆ หรือเพียงแค่จัดระเบียบความฝันในการเดินทางร่วมกัน แพลนเนอร์การเดินทางใน Notion นี้จะช่วยให้ทุกอย่างเป็นภาพ มีโครงสร้าง และพร้อมออกเดินทางได้ทันที
ไฮไลท์? กระดานสไตล์แกลเลอรี 'สถานที่ต่อไปที่จะไป' ที่คุณสามารถแท็กจุดหมายตามลำดับความสำคัญ เช่น สูง, กลาง, ต่ำ, และแนบรูปภาพสถานที่เพื่อแรงบันดาลใจทันที
พลิกไปที่มุมมองตารางเมื่อถึงเวลาที่ต้องเจาะจงรายละเอียด ที่นี่คุณสามารถบันทึกคาเฟ่ สถานที่ธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์ หรือจุดแวะใดๆ บนเส้นทาง พร้อมลิงก์ Google Maps และการกำหนดสมาชิกในกลุ่ม
เทมเพลตนี้ยังทำหน้าที่เป็นสมุดความทรงจำดิจิทัลและรายการความปรารถนาในการเดินทาง โดยให้พื้นที่สำหรับทบทวนหรือย้อนกลับไปยังตัวเลือกในอดีต
📌 เหมาะสำหรับ: กลุ่มเพื่อนหรือคู่รักที่กำลังวางแผนทริปร่วมกัน โดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบการแชร์และสร้างสรรค์ภาพร่วมกัน
🤝 เตือนความจำอย่างเป็นกันเอง: กำหนดวงเงินใช้จ่ายต่อวันและยึดมั่นในนั้น ไม่ว่าจะใช้ซองเงินสดหรือแอปติดตามรายจ่าย สิ่งนี้คือผู้ช่วยคู่ใจที่จะช่วยคุณหลีกเลี่ยงการซื้อของโดยไม่คิด
3. แบบแผนการเดินทางประจำปี
ผ่านทางNotion
หากคุณเป็นคนที่ชอบวางแผนภาพรวมใหญ่ ๆ เทมเพลตการเดินทางใน Notion นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อการวางแผนประจำปีโดยไม่มีความวุ่นวาย ด้านบนสุด คุณสามารถกำหนดเป้าหมายการเดินทางประจำปีของคุณได้ ดังนั้นทุกครั้งที่คุณเปิดหน้านี้ คุณจะได้รับการเตือนถึงเหตุผลที่คุณวางแผนตั้งแต่แรก
ทริปถูกจัดเรียงตามเดือน ลำดับความสำคัญ และสถานะ (กำลังจะมาถึง, เสร็จสิ้นแล้ว, ในรายการที่อยากไป) พร้อมรูปแบบตารางที่ชัดเจนซึ่งติดตามประเทศ ช่วงเวลารอบการเดินทางที่เหมาะสม และแท็กความสำคัญส่วนบุคคล เช่น 'อยากไปเยี่ยมชมเร็วๆ นี้'
ส่วนที่ดีที่สุด? มันคือ แพลนเนอร์แบบหมุนเวียน คุณสามารถใช้ได้ทุกปีในแอปแพลนเนอร์รายวันโดยไม่ต้องลบความทรงจำของปีที่แล้วออกไป
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ชอบคิดภาพรวมและตั้งเป้าหมาย ซึ่งชอบวางแผนการเดินทางตามฤดูกาล ความสำคัญ และตารางเวลาประจำ
4. อุปกรณ์เดินทางจำเป็น – แม่แบบแพลนเนอร์รวมทุกอย่าง
ผ่านทางNotion
เทมเพลต Notion นี้มอบแนวทางที่สงบและมีจุดมุ่งหมายชัดเจนในการเตรียมตัวสำหรับการเดินทางของคุณ คุณจะพบคู่มือ 'วิธีใช้' ที่ชัดเจนอยู่ด้านหน้า ตามด้วยส่วน ภาพรวมการเดินทาง เพื่อกำหนดจุดหมาย วันเดินทาง และแม้กระทั่งอารมณ์การเดินทางของคุณ
มันประกอบด้วยเครื่องมือหลักทั้งหมด: ตารางเวลาประจำวัน, รายการตรวจสอบการแพ็ก, และตัวติดตามค่าใช้จ่ายเพื่อให้แผนการและค่าใช้จ่ายของคุณสอดคล้องกัน
สิ่งที่ทำให้แตกต่างคือพื้นที่สะท้อนความคิด: บันทึกประจำวัน, ไดอารี่ภาพถ่าย, และคลัง ช่วงเวลาที่ดีที่สุด เพื่อช่วยให้คุณบันทึกสถานที่ที่คุณไปและความรู้สึกในขณะนั้น
📌 เหมาะสำหรับ: นักเดินทางที่ชื่นชอบการวางแผนอย่างมีสติและรอบด้าน พร้อมพื้นที่สำหรับทั้งการจัดการรายละเอียดและการทบทวนตนเอง
5. แบบแผนคู่มือการเดินทางญี่ปุ่น 14 วัน
ผ่านทางNotion
ญี่ปุ่นกำลังกลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของโลกอย่างรวดเร็ว และมีเหตุผลที่ดีสำหรับเรื่องนี้ เทมเพลตการเดินทางใน Notion นี้จะมอบ แผนการเดินทางสองสัปดาห์ที่วางแผนไว้อย่างละเอียด ทั่วประเทศญี่ปุ่น ซึ่งครอบคลุมคำแนะนำที่คัดสรรมาเกือบ 100 แห่ง รวมถึงที่พัก การเดินทางแบบไปเช้าเย็นกลับที่ซ่อนอยู่ สถานที่ท่องเที่ยวอนิเมะที่เป็นสัญลักษณ์ และร้านอาหารยอดนิยม
นอกเหนือจากแผนการเดินทางแล้ว ยังมี สิ่งจำเป็นเฉพาะสำหรับญี่ปุ่น มากมาย: เคล็ดลับมารยาท, วลีภาษา, แอปพลิเคชันที่ต้องมี, และการเตรียมตัวด้านวัฒนธรรมพร้อม QR codes
ผู้จัดการเที่ยวบินในตัว, ตัวติดตามโรงแรม, รายการตรวจสอบการเดินทาง และผู้วางแผนงบประมาณช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างได้อย่างรัดกุม
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้มาเยือนญี่ปุ่นครั้งแรกที่ต้องการประสบการณ์ที่คัดสรรไว้ล่วงหน้า
6. แบบบันทึกการเดินทาง
ผ่านทางNotion
เทมเพลตการเดินทางใน Notion นี้ทำหน้าที่เป็นคลังข้อมูลการเดินทางส่วนตัวของคุณ มอบฐานข้อมูลที่มีไทม์ไลน์ที่ชัดเจน ปฏิทิน มุมมองแผนที่ และ ตัวติดตามทวีป ที่แสดงว่าคุณได้เดินทางไปถึงภูมิภาคใดบ้างแล้ว
นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือสร้างแผนการเดินทางโดยเฉพาะที่สามารถกำหนดตารางตามวันที่และปุ่มสั่งการด่วนเพื่อติดตามค่าใช้จ่ายหรือบันทึกประจำวันได้ทันที
ตัวติดตามการเดินทางและค่าใช้จ่ายในตัวช่วยให้คุณควบคุมการใช้จ่ายในแต่ละทริปได้ ในขณะที่ส่วน สถานที่ที่ควรไปเยือน ช่วยให้คุณระบุสถานที่ที่ต้องไปและติดตามการเยี่ยมชมได้อย่างชัดเจน
📌 เหมาะสำหรับ: นักเดินทางประจำที่ต้องการติดตามสถานที่ที่เคยไปและค่าใช้จ่ายที่เสียไป
7. แบบฟอร์มรายการเดินทางและของที่ต้องเตรียม
ผ่านทางNotion
หากคุณเบื่อกับการสร้างรายการของที่ต้องแพ็กใหม่ทุกครั้งหรือคัดลอกบันทึกการเดินทางทุกครั้งที่คุณเดินทาง เทมเพลตการเดินทางใน Notion นี้จะช่วยให้กระบวนการง่ายขึ้น มันเป็นการตั้งค่าที่กะทัดรัดและไม่ยุ่งยากที่ช่วยให้คุณจัดการกับการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่ลดการทำซ้ำให้น้อยที่สุด
คุณสมบัติที่โดดเด่นคือ รายการบรรจุภัณฑ์หลักที่สามารถแก้ไขได้ ซึ่งคุณสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายทริปหรือปรับแต่งให้เหมาะกับจุดหมายปลายทางเฉพาะได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่
ต้องการติดตามการยืนยันเที่ยวบิน การจอง หรือบัตรกิจกรรมหรือไม่? มีพื้นที่สำหรับเก็บไฟล์แนบที่สำคัญทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องค้นหาอีเมลในนาทีสุดท้าย
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้วางแผนแบบมินิมอลหรือผู้ที่เดินทางบ่อยที่ต้องการการจัดกระเป๋าและการเตรียมตัวที่รวดเร็ว ทำซ้ำได้ และไม่มีขั้นตอนยุ่งยาก
8. แม่แบบวางแผนการเดินทางหลายทริป
ผ่านทางNotion
วางแผนการเดินทางมากกว่าหนึ่งทริปพร้อมกันหรือไม่? เทมเพลตการเดินทางใน Notion นี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดการกับความวุ่นวายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยพื้นที่เฉพาะสำหรับแต่ละการเดินทาง คุณสามารถติดตามจุดหมายปลายทาง จัดการโลจิสติกส์ และประสานงานกับเพื่อนร่วมทางได้ทั้งหมดจากแดชบอร์ดกลางเพียงแห่งเดียว ฟีเจอร์เด่นบางประการ ได้แก่ ระบบโหวตสำหรับตัดสินใจในกลุ่ม ที่ติดตั้งมาในตัว รายการจัดกระเป๋าอัตโนมัติตามชุดเสื้อผ้า และ ลิงก์ Google Maps แบบโต้ตอบ สำหรับการนำทางที่ง่ายดาย
แม้ว่าราคาอาจจะสูงไปบ้างสำหรับบางคน แต่ความลึกของฟีเจอร์ (เช่น แม่แบบประเทศที่เตรียมไว้ล่วงหน้า 230 แบบ และเมือง 367 แห่ง) ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้วางแผนบ่อยหรือวางแผนระยะยาว
📌 เหมาะสำหรับ: นักเดินทางบ่อยที่ต้องจัดการกับทริปที่ทับซ้อนกันหรือผู้วางแผนระยะยาวที่กำลังวางแผนปฏิทินการเดินทางที่ซับซ้อน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:รูปปั้นเทพซุสที่โอลิมเปียมีความสูงประมาณ 40 ฟุต เทียบเท่ากับการซ้อนมนุษย์ขนาดเฉลี่ยหกคน! ลองนึกภาพดูว่ามันน่าเกรงขามแค่ไหนในช่วงการแข่งขันโอลิมปิกสมัยโบราณ
9. แบบฟอร์มเพื่อนร่วมเดินทาง
ผ่านทางNotion
หากแผนของคุณกระจัดกระจายอยู่ในโน้ตและแท็บต่างๆ แม่แบบการเดินทางใน Notion นี้จะช่วยให้คุณวางแผน ติดตาม และบันทึกการเดินทางของคุณได้โดยไม่ทำให้กระบวนการซับซ้อนเกินไป เช่นเดียวกับแม่แบบอื่นๆ คุณจะได้รับเค้าโครงกำหนดการเดินทางที่เป็นระบบ ตัวติดตามงบประมาณเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเกิน และส่วนสำหรับบันทึกที่พัก
ด้านล่างนี้ คุณจะพบกับ แกลเลอรีทริปทั้งหมด ที่แสดงแต่ละจุดหมายปลายทางในรูปแบบภาพ พร้อมตัวเลือกสลับอย่างรวดเร็วสำหรับ ปฏิทิน, ที่กำลังจะมาถึง, และ กำลังวางแผน ที่ช่วยให้ขั้นตอนการเดินทางของคุณชัดเจนและเข้าถึงได้ง่าย ทุกอย่างได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานขณะเดินทาง ดังนั้นจึงทำงานได้ดีทั้งบนมือถือและแล็ปท็อปของคุณ
📌 เหมาะสำหรับ: นักเดินทางคนเดียวหรือผู้วางแผนที่ไม่ต้องการความยุ่งยาก ซึ่งต้องการสิ่งที่เชื่อถือได้และใช้งานผ่านมือถือได้อย่างสะดวก
10. แม่แบบแผนการเดินทางสำหรับผู้สร้างเนื้อหา
ผ่านทางNotion
เทมเพลตการเดินทางใน Notion สำหรับผู้สร้างเนื้อหาตัวนี้ผสานการจัดการการเดินทางกับกระบวนการทำงานของเนื้อหาอย่างราบรื่น แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ คุณจะได้รับแดชบอร์ดเดียวสำหรับแผนการเดินทางและตารางการผลิตของคุณ
มุมมองปฏิทินเนื้อหาช่วยให้การทำงานสร้างสรรค์ของคุณสอดคล้องกับวันเดินทางของคุณ ไม่มีอะไรทับซ้อนหรือพลาดไป ขณะที่ ตัวติดตามแบรนด์ ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะช่วยให้การจัดการสปอนเซอร์, รายละเอียดย่อ, ติดต่อ, และสิ่งที่ต้องส่งมอบทั้งหมดในแท็บเดียวเป็นเรื่องง่าย มันมีประโยชน์เป็นพิเศษเมื่อคุณต้องจัดการกับหลายแคมเปญในทริปต่าง ๆ
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้สร้างสรรค์, อินฟลูเอนเซอร์, หรือผู้ร่วมงานกับแบรนด์ที่ต้องการบาลานซ์การผลิตเนื้อหาพร้อมกับการเดินทาง
11. แม่แบบวางแผนการเดินทางสหรัฐอเมริกา
ผ่านทางNotion
กำลังสำรวจรัฐต่างๆ อยู่หรือไม่? แผนการนี้ช่วยให้คุณจัดการทุกช่วงการเดินทางได้อย่างราบรื่น พร้อมตัวอย่างแผนการเดินทางสำหรับ จุดหมายยอดนิยม เช่น นิวยอร์กซิตี้และบอสตัน ให้คุณเริ่มต้นได้ง่ายหากคุณยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากตรงไหน
นอกเหนือจากแรงบันดาลใจแล้ว ยังสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่สำหรับทุกจุดหมายปลายทาง ให้คุณสร้างตารางกิจกรรมรายวัน บันทึกเที่ยวบิน จัดการเช่ารถ และติดตามการจองโรงแรมได้อย่างง่ายดาย
เทมเพลตการเดินทางใน Notion นี้ยังรวมถึง รายการจัดกระเป๋าอัจฉริยะ และพื้นที่สำหรับข้อมูลเชิงลึกหรือเคล็ดลับท้องถิ่นที่คุณต้องการจดจำ
📌 เหมาะสำหรับ: นักเดินทางที่ขับรถท่องเที่ยว, นักท่องเที่ยวที่สำรวจสหรัฐอเมริกาด้วยการแวะหลายเมืองหรือการเดินทางข้ามประเทศ
12. แม่แบบผู้วางแผนการเดินทางด้วยปัญญาประดิษฐ์
ผ่านทางNotion
ข้ามความยุ่งยากในการเริ่มต้นหน้ากระดาษเปล่า แล้วหันมาใช้เทมเพลตนี้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยส่วนตัวของคุณ โดยแนะนำกิจกรรมต่าง ๆ ปรับตารางเวลาให้เหมาะสม และช่วยควบคุมงบประมาณของคุณตามข้อมูลที่คุณป้อน
ผู้ช่วยวางแผนการเดินทางด้วย AIนี้มาพร้อมกับ คำแนะนำอัจฉริยะ เพื่อช่วยให้คุณสร้างแผนการเดินทางที่ละเอียดได้เร็วขึ้น และมีส่วนที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับการเดินทาง ที่พัก และกำหนดการประจำวัน คุณยังสามารถสร้างรายการของที่ต้องพกและไอเดียกิจกรรมโดยอัตโนมัติตามสถานที่และสไตล์การเดินทางของคุณได้อีกด้วย
📌 เหมาะสำหรับ: นักเดินทางคนเดียว, ผู้ที่วางแผนการเดินทางไม่เก่ง, หรือผู้ที่กำลังมองหาทริปแบบฉุกเฉิน
13. แม่แบบวางแผนการผจญภัย
ผ่านทางNotion
สร้างขึ้นสำหรับนักเดินทางที่ชอบท่องเที่ยวและจัดการทริปใหญ่ในฝัน รวมถึงการหนีเที่ยวสุดสัปดาห์แบบกะทันหัน เทมเพลตการเดินทางใน Notion นี้ช่วยให้คุณจัดเก็บ จัดระเบียบ และดำเนินการกับไอเดียการเดินทางทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คิดซะว่าเป็นบันทึกการผจญภัยส่วนตัวของคุณที่มีส่วนต่างๆ สำหรับจุดหมายปลายทางในฝัน การค้นคว้าเกี่ยวกับกิจกรรม รายการของใช้ที่ต้องเตรียม และงบประมาณ
สิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นคือความยืดหยุ่น คุณสามารถบันทึกไอเดียแบบไม่เป็นทางการ พัฒนาเป็นแผนการเดินทางที่สมบูรณ์ หรือเก็บรายการสถานที่ที่ต้องไปต่อได้ มันเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ 'Family Planner' ที่ใหญ่กว่า แต่ก็สามารถทำงานได้ดีในฐานะเครื่องมือวางแผนการเดินทางแบบสแตนด์อโลน
📌 เหมาะสำหรับ: นักเดินทางสายลุยและนักล่าประสบการณ์ที่ชอบเติมไอเดียท่องเที่ยวใหม่ ๆ อยู่เสมอ พร้อมพื้นที่สำหรับบันทึกทุกไอเดียการเดินทางเมื่อแรงบันดาลใจมาเยือน
14. แม่แบบการเดินทางขั้นสูง
ผ่านทางNotion
ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมการวางแผนการทำงานระหว่างการเดินทางของตนเองได้มากขึ้น แดชบอร์ดการเดินทางที่มีโครงสร้างนี้ก้าวไปไกลกว่าพื้นฐานทั่วไป ประกอบด้วย แกลเลอรีสำหรับทริปที่กำลังจะมาถึง ทำให้การจัดการรายละเอียดการเดินทางเป็นเรื่องง่ายในแดชบอร์ดกลางเพียงแห่งเดียว
เทมเพลตการเดินทางใน Notion นี้ยังนำเสนอเค้าโครงที่เรียบง่ายแต่ใช้งานได้จริง โดยเริ่มต้นด้วย รายการสถานที่ที่อยากไป เหมาะสำหรับจดบันทึกจุดหมายปลายทางในฝัน คุณจะได้รับส่วนเฉพาะสำหรับ แรงบันดาลใจ ซึ่งคุณสามารถรวบรวมไอเดียได้ขณะเลื่อนดูโซเชียลมีเดียหรืออ่านบล็อก
📌 เหมาะสำหรับ: นักวางแผนที่ใส่ใจในรายละเอียดและต้องการมองเห็นภาพรวมของเวลา ค่าใช้จ่าย และการจัดการด้านโลจิสติกส์
15. แผนการเดินทางพร้อมแบบฟอร์มการยื่นเอกสาร
ผ่านทางNotion
วางแผนเป็นกลุ่มอยู่หรือเปล่า? เทมเพลตนี้ออกแบบมาเพื่อการร่วมมือ ช่วยให้คุณทำงานร่วมกับกลุ่มท่องเที่ยวของคุณผ่านการส่งแบบฟอร์มร่วมกัน เพียงแค่ส่งลิงก์ออกไป และทุกคนที่คุณเชิญสามารถมีส่วนร่วมในการเสนอไอเดีย เช่น สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม หรือวันที่ที่ต้องการ
เมื่อส่งข้อมูลแล้ว ข้อมูลทั้งหมดจะถูกป้อนเข้าสู่ฐานข้อมูลและมุมมองปฏิทินที่ซิงค์กันโดยตรง ทำให้ง่ายต่อการมองเห็นภาพรวมว่าสิ่งต่าง ๆ จะเกิดขึ้นเมื่อใด นอกจากนี้ยังมีบอร์ดสไตล์คัมบังสำหรับติดตามแต่ละข้อเสนอแนะตั้งแต่แนวคิดไปจนถึงแผนที่ยืนยันแล้ว เพื่อให้ไม่มีข้อมูลสูญหายไปกับเครื่องมือการทำงานร่วมกันระยะไกลนี้
📌 เหมาะสำหรับ: ครอบครัว, ทีม, หรือกลุ่มเพื่อนที่อยู่ห่างไกลกันตามเขตเวลาและตารางเวลาที่ต้องการการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
16. แม่แบบวางแผนการเดินทางขั้นสุดยอด
ผ่านทางNotion
กรอบแม่แบบนี้นำเสนอ ฐานข้อมูลแบบโมดูลาร์สิบชุด ซึ่งแต่ละชุดเน้นที่แง่มุมสำคัญของการเดินทางของคุณ การนำทางด้านซ้ายเต็มไปด้วย อีโมจิตามธีม และลิงก์ไปยังส่วนต่างๆ เช่น การจอง เอกสาร งบประมาณ และจุดหมายปลายทาง ช่วยให้คุณเข้าถึงองค์ประกอบสำคัญในการวางแผนได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ ด้วยส่วนการบันทึกประจำวันและการติดตามประสบการณ์ คุณจะมีพื้นที่สำหรับทบทวนหรือบันทึกเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ในขณะที่คุณดำเนินชีวิต
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้ใช้ระดับสูงหรือนักเดินทางบ่อยที่ต้องการควบคุมทุกแง่มุมของการเดินทางอย่างสมบูรณ์
17. แม่แบบวางแผนการเดินทางแบบครบวงจร
ผ่านทางNotion
เทมเพลตนี้ผสมผสานโครงสร้างเข้ากับความยืดหยุ่นได้อย่างลงตัว จุดเด่นอยู่ที่ส่วน รายการตรวจสอบการเดินทาง, รายการของที่ต้องเตรียม และ สถานที่ที่วางแผนจะไป ซึ่งถูกแบ่งแยกไว้อย่างเป็นระเบียบ แต่ละรายการจะถูกจัดหมวดหมู่ตามวันที่และสถานะความคืบหน้า
รูปแบบมีการจัดวางที่เน้นภาพและใช้งานง่าย พร้อมการ์ดเฉพาะสำหรับ ทริปที่กำลังจะมาถึง (เช่น เวนิส มาดริด และราบัต) และตัวติดตามสถานะที่ชัดเจนแสดงว่าคุณวางแผนไปถึงไหนแล้ว
นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ รายการสิ่งที่ต้องทำก่อนตาย สำหรับบันทึก ประสบการณ์ที่ต้องทำ* พร้อมด้วยส่วนบันทึกสำหรับสิ่งเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างทาง
📌 เหมาะสำหรับ: นักเดินทางทั่วไปที่ต้องการแผนการเดินทางที่ยืดหยุ่นและครอบคลุมทุกด้าน
18. แม่แบบวิดีโอท่องเที่ยว
ผ่านทางNotion
โครงสร้างนี้ประกอบด้วยแผนการเดินทางที่ละเอียด, รายการสิ่งของจำเป็น, และบันทึกการเดินทางเพื่อบันทึกทุกช่วงเวลาที่คุ้มค่าแก่การจดจำ
ศูนย์แจ้งเตือน แสดงสถิติการเดินทางของคุณในทันที เหมาะสำหรับการอัปเดตข้อมูลขณะเดินทาง
ดัชนีรายละเอียดช่วยให้เข้าถึงทุกสิ่งทุกอย่าง รวมถึงรายการบรรจุของ รายละเอียดเที่ยวบิน ที่พัก และ คุณสมบัติเฉพาะ เช่น ตัวติดตามการท่องเที่ยวเชิงอาหาร รายการช้อปปิ้ง และรายการสิ่งที่อยากทำในการเดินทาง
📌 เหมาะสำหรับ: นักทำวล็อกท่องเที่ยวหรือผู้สร้างเนื้อหาที่เน้นความทรงจำ ซึ่งต้องการวางแผน บันทึก และติดตามการเดินทางของตนเอง
19. แม่แบบวางแผนการเดินทางในกรุงเทพฯ
ผ่านทางNotion
หากพลังงานของกรุงเทพฯ รู้สึกท่วมท้นไปบ้าง แม่แบบการเดินทาง Bangkok Notion นี้จะช่วยให้คุณสำรวจทุกสิ่งได้อย่างราบรื่น
โครงสร้างสำหรับ แผนการเดินทาง 30 วันเต็ม แบ่งการเดินทางของคุณออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ง่ายในแต่ละวัน เช่น การเที่ยววัด การเดินเล่นริมคลอง การเรียนทำอาหารท้องถิ่น และการผจญภัยกับอาหารริมทาง
เทมเพลตนี้ยังมีเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ เช่น คู่มือการเดินทางในท้องถิ่น เคล็ดลับมารยาทสำหรับการเยี่ยมชมวัด และส่วนสำหรับวลีภาษาไทยที่สำคัญ เพื่อช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับผู้คนได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนอกเหนือจากเส้นทางท่องเที่ยวทั่วไป
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้มาเยือนกรุงเทพฯ ครั้งแรกและนักท่องเที่ยวที่กลับมาเยือนอีกครั้งที่ต้องการโครงสร้างที่ชัดเจนแต่ไม่เคร่งครัด
20. แม่แบบวางแผนการเดินทางและทริป
ผ่านทางNotion
เทมเพลตการเดินทางใน Notion นี้ถูกออกแบบมาด้วยความชัดเจน โดยเฉพาะสำหรับนักเดินทางที่มีความหลากหลายทางระบบประสาทซึ่งชอบระบบที่มีโครงสร้างแต่ยืดหยุ่นได้ เค้าโครงที่เป็นมิตรกับ ADHD ช่วยลดสิ่งรบกวน ช่วยให้คุณติดตามทุกอย่างตั้งแต่การวางแผนชุดไปจนถึงการจองที่พักโดยไม่รู้สึกหนักใจ
อะไรที่ทำให้มันโดดเด่น? รายการสิ่งที่ต้องทำก่อนเดินทาง ที่ช่วยให้คุณเตรียมความพร้อมสำหรับสิ่งจำเป็นก่อนออกเดินทาง พร้อมส่วนที่จัดไว้สำหรับร้านอาหาร การจัดกระเป๋า และแม้กระทั่งรายการสถานที่ที่อยากไปเยือนก่อนตายของคุณ
📌 เหมาะสำหรับ: นักเดินทางที่มีความหลากหลายทางระบบประสาท หรือผู้ที่ชื่นชอบการวางแผนที่สะอาดและปราศจากสิ่งรบกวน
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตการเดินทางของโนชั่นดี?
เทมเพลต Notionที่ออกแบบมาอย่างดีช่วยประหยัดเวลา ลดความเครียดในการวางแผน และทำให้ทุกรายละเอียดสามารถเข้าถึงได้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน นี่คือสิ่งที่กำหนดเทมเพลตที่ดี:
- โครงสร้างแบบรวมศูนย์: รวมแผนการเดินทาง การจอง รายการของที่ต้องเตรียม และงบประมาณไว้ในที่เดียว เพื่อลดการวางแผนที่กระจัดกระจาย
- เค้าโครงที่แก้ไขได้: อนุญาตให้ปรับแต่งสำหรับประเภทการเดินทางที่แตกต่างกัน เช่น การพักระยะสั้น การเดินทางระยะไกล หรือรูปแบบการเดินทางที่เกิดขึ้นซ้ำ
- การเข้าถึงแบบออฟไลน์: รองรับการส่งออกไฟล์ PDF หรือมุมมองที่เหมาะกับมือถือสำหรับกรณีที่ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- กรอบการทำงานที่สร้างไว้ล่วงหน้า: มาพร้อมกับรายการตรวจสอบ ปฏิทิน และฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงเพื่อช่วยให้คุณข้ามการเริ่มต้นจากศูนย์
- การจัดระเบียบทางสายตา: ใช้กระดาน แกลเลอรี หรือไทม์ไลน์เพื่อแสดงแผนในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและติดตามได้
- สมดุลด้านโลจิสติกส์: รวมถึงเครื่องมือสำหรับการจองและจัดตารางเวลา พร้อมส่วนสำหรับบันทึกประจำวันหรือบันทึกความทรงจำ
- ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ: ผสานรวมเทมเพลตที่กรอกไว้ล่วงหน้า การส่งแบบฟอร์ม และคำสั่ง AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ
- คุณสมบัติเฉพาะสำหรับการเดินทาง: รายการของใช้ที่ต้องแพ็ค, ตัวติดตามงบประมาณ, แดชบอร์ดสำหรับการเดินทางหลายทริป, และแม้กระทั่งคำแนะนำด้านภาษาหรือวัฒนธรรมที่ปรับให้เหมาะกับจุดหมายปลายทาง
🔍 คุณรู้หรือไม่? จากสิ่งมหัศจรรย์ทั้งเจ็ดของโลกโบราณมหาพีระมิดแห่งกิซ่าเป็นเพียงแห่งเดียวที่ยังคงอยู่ครบถ้วน! ถูกต้องแล้ว มันถูกสร้างขึ้นประมาณ 2560 ปีก่อนคริสตกาล และใช้เป็นสุสานของฟาโรห์คูฟู (เคโอปส์) แห่งราชวงศ์ที่สี่
ข้อจำกัดของโนชั่น
แม้ว่า Notion จะมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับแต่งได้สูงสำหรับการวางแผนการเดินทาง เช่นเดียวกับแอปวางแผนดิจิทัลอื่น ๆ แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบางประการที่อาจส่งผลต่อประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้
นี่คือบางส่วน 👀
- ประสิทธิภาพต่ำเมื่อทำงานภายใต้ภาระ: ช้าลงเมื่อมีแผนการเดินทางขนาดใหญ่หรือซับซ้อน ส่งผลให้การนำทางและการอัปเดตไม่ราบรื่น
- ข้อจำกัดของระบบอัตโนมัติ: ต้องมีการทำงานด้วยตนเองและการอัปเดตสถานะ ซึ่งเพิ่มเวลาที่ใช้ในการวางแผน
- ความซับซ้อนของกระบวนการทำงาน: ต้องมีความรู้เกี่ยวกับแพลตฟอร์มและหน้าเพจที่ซ้อนกัน ทำให้การนำทางยุ่งยากสำหรับแผนการเดินทางที่มีรายละเอียดหรือหลายทริป
- การติดตามค่าใช้จ่าย: ขาดเครื่องมือทางการเงินในตัว ต้องใช้แอปเพิ่มเติมหรือการติดตามด้วยตนเองสำหรับงบประมาณ
10 แม่แบบโน้ตทางเลือก
Notion อาจเหมาะสำหรับบันทึกการเดินทางแบบง่าย ๆ แต่เมื่อแผนของคุณเริ่มเกี่ยวข้องกับหลายสถานที่ รายการตรวจสอบที่ต้องแชร์ กำหนดการจอง หรือการประสานงานในระดับองค์กร Notion ก็จะเริ่มมีข้อจำกัดอย่างรวดเร็ว
นั่นคือจุดที่คุณควรเริ่มมองหาทางเลือกอื่นสำหรับNotion
ClickUp แอปเดียวสำหรับทุกงาน ยังทำหน้าที่เป็นซอฟต์แวร์จัดการการเดินทาง พร้อมเทมเพลตที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อจัดการแผนการเดินทางทั้งหมดของคุณ
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp:
ฉันไม่สามารถพูดสิ่งดีๆ เกี่ยวกับมันได้มากพอ ระหว่างระบบอัตโนมัติ, เทมเพลต, และการติดตามและมุมมองที่หลากหลายต่างๆ ไม่มีทางที่จะผิดพลาดกับ ClickUp ได้เลย
ฉันไม่สามารถพูดสิ่งดีๆ เกี่ยวกับมันได้มากพอ ระหว่างระบบอัตโนมัติ, แม่แบบ, และการติดตามและมุมมองที่หลากหลาย ไม่มีทางที่จะผิดพลาดกับ ClickUp ได้เลย
นี่คือบางสิ่งที่คุณสามารถตรวจสอบได้! 🗺️
1. แม่แบบกำหนดการเดินทางธุรกิจของ ClickUp
เทมเพลตแผนการเดินทางธุรกิจของ ClickUpมอบรูปแบบที่มีโครงสร้างซึ่งสร้างขึ้นภายในClickUp Docs ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจที่มีจังหวะรวดเร็ว
ส่วนการเช็คอินโรงแรม ช่วยให้คุณบันทึกเวลาเช็คอิน หมายเลขห้องพัก และที่อยู่โรงแรมได้อย่างง่ายดาย ส่วน เที่ยวบินขาเข้า มีรายละเอียดลึกกว่าเทมเพลตส่วนใหญ่ โดยมีช่องกรอกข้อมูลเช่น ประตูขึ้นเครื่อง รหัสยืนยัน และเวลาที่คาดว่าจะมาถึง
นอกจากนี้ ตารางกำหนดการเดินทาง ยังให้ตารางที่ชัดเจนเพื่อจัดระเบียบการประชุม, อาหารค่ำ, การเยี่ยมชมสถานที่, และแม้กระทั่งเวลาสำรอง, ซึ่งให้การแยกแยะแบบภาพรวมของทริปทั้งหมดของคุณได้ในทันที
📌 เหมาะสำหรับ: ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญที่ต้องเดินทางเพื่อทำงานบ่อยครั้ง และต้องการแผนการเดินทางที่มีโครงสร้างชัดเจน
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หากคุณเป็นนักเดินทางดิจิทัล เมืองอย่างลิสบอน บาหลี หรือเมเดยิน มีคาเฟ่ที่เหมาะกับการทำงานพร้อม Wi-Fi รวดเร็วและบรรยากาศชุมชนที่ยอดเยี่ยม
2. แม่แบบการวางแผนวันหยุดของ ClickUp
เทมเพลตการวางแผนวันหยุดของ ClickUpมีโฟลเดอร์ที่จัดหมวดหมู่รายการเป็น ที่พัก, กิจกรรม, ร้านอาหาร, และ รายการของใช้ที่ต้องเตรียม
แต่ละงานมาพร้อมกับฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น จองแล้ว, เว็บไซต์, และ คะแนนเนื้อหา, เพื่อติดตามการจอง ค้นหาสถานที่ที่มีคะแนนสูงสุด และทำเครื่องหมายสิ่งที่ยังค้างอยู่
และด้วยลิงก์ ที่อยู่ และข้อมูลติดต่อที่ฝังอยู่ในแต่ละรายการ คุณจะไม่ต้องเสียเวลาค้นหาอีเมลยืนยันอีกต่อไป
📌 เหมาะสำหรับ: ครอบครัวและกลุ่มที่วางแผนการเดินทางเพื่อพักผ่อน ต้องการประสานกิจกรรม การจอง และรายละเอียดการเดินทางในแผนที่รวมศูนย์
3. แม่แบบผู้วางแผนการเดินทาง ClickUp
เทมเพลต ClickUp Travel Plannerมอบแดชบอร์ดการเดินทางแบบรวมศูนย์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับบุคคลที่เดินทางบ่อย
มีรูปแบบการจัดวางแบบเคียงข้างกันที่ช่วยให้คุณสามารถบันทึกและเปรียบเทียบเที่ยวบินหลายเที่ยวพร้อมกันได้โดยใช้ฟิลด์ต่างๆ เช่น เวลาออกเดินทาง, เวลาถึง, และข้อมูลติดต่อสายการบิน
เทมเพลตนี้ยังสามารถติดตามผู้ให้บริการและตารางเที่ยวบินที่แตกต่างกันได้ในมุมมองเดียว ทำให้การเดินทางหลายช่วงไม่สูญหายในส่วนต่างๆ ส่วน รายละเอียดการเดินทาง ที่ฝังอยู่ช่วยให้คุณวางแผนการเดินทางที่แน่นอน เวลาการรับ และสถานที่ต้นทาง/ปลายทางได้
📌 เหมาะสำหรับ: นักเดินทางคนเดียวและนักเดินทางดิจิทัลที่ต้องการเครื่องมือที่ครอบคลุมในการจัดระเบียบจุดหมายปลายทาง งบประมาณ และกิจกรรมประจำวัน
🤝 เตือนความจำอย่างเป็นกันเอง: จองที่พักแบบ 'เบลชัวร์'ที่มีเครื่องซักผ้า โดยเฉพาะเมื่อเดินทางนานๆ พกไฟแช็กไปด้วยและเติมใหม่เมื่อเดินทางไปได้ครึ่งทาง
4. แม่แบบวางแผนการเดินทาง ClickUp
การประสานงานกำหนดการเดินทางอาจกลายเป็นเรื่องยุ่งยากเมื่อคุณต้องคำนึงถึงจุดแวะรับประทานอาหาร ไอเดียกิจกรรม การเช่ารถ และการเปลี่ยนโรงแรม
เทมเพลต ClickUp Trip Plannerนี้จะช่วยวางแผนการเดินทางของคุณได้อย่างครบถ้วน ไม่เหมือนกับเทมเพลตอื่น ๆ ที่เน้นการวางแผนแบบประสบการณ์เป็นสำคัญ โดยมีช่องสำหรับ สิ่งที่ต้องซื้อ, ตัวเลือกอาหาร และ ประเภทกิจกรรม ทำให้เหมาะสำหรับการเดินทางส่วนตัวเป็นอย่างยิ่ง
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยมุมมองที่แตกต่างกันห้าแบบ เช่น คู่มือการเดินทาง และ กระดานกิจกรรม ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสลับระหว่างกำหนดการเดินทางของคุณกับแผนที่คัดสรรไว้สำหรับแต่ละวันได้อย่างสะดวก
ต้องการเปลี่ยนแผนระหว่างเดินทางใช่ไหม? เพียงแค่ลากและวางบนกระดานหรืออัปเดตสถานะที่กำหนดเอง (เสร็จสิ้น, ยกเลิก, ยังไม่เริ่ม) เพื่อปรับเปลี่ยนได้ทันที
📌 เหมาะสำหรับ: นักเดินทางมือใหม่หรือผู้ที่วางแผนทริปสั้น ๆ ต้องการแม่แบบที่เรียบง่ายเพื่อสรุปองค์ประกอบสำคัญของการเดินทาง
📖 อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่างข้อความไม่อยู่ในสำนักงานอย่างมืออาชีพ
5. แม่แบบการวางแผนกิจกรรม ClickUp
เทมเพลตการวางแผนกิจกรรมของ ClickUpรวบรวมทุกแง่มุมของการจัดการกิจกรรมไว้ในที่เดียว ครอบคลุมการจองสถานที่ การจัดลำดับกิจกรรม และการจัดการโลจิสติกส์ก่อนงาน
รายการเฉพาะสำหรับ ก่อนงาน, การเรียกเก็บเงิน, กิจกรรม, และสิ่งอำนวยความสะดวก แต่ละรายการมีฟิลด์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับ สถานะงบประมาณ, สถานะการชำระเงิน และ แถบความคืบหน้า ทำให้โดดเด่น
เทมเพลตการวางแผนงานนี้ยังช่วยให้คุณสามารถลากและวางรายการในมุมมองกระดาน ClickUpเพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานเตรียมการได้อย่างชัดเจน พร้อมกับการดูปฏิทินแบบเรียลไทม์ที่ช่วยยึดกำหนดเวลาทุกขั้นตอน
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้ประสานงานและผู้จัดงานที่ดูแลงานอีเวนต์หลายวัน ต้องการจัดตารางเวลาเซสชัน วิทยากร และจัดการด้านโลจิสติกส์
6. แม่แบบกำหนดการประชุม ClickUp
เมื่อวางแผนการประชุม คุณเริ่มต้นด้วยแผนที่มั่นคง แต่ไม่นานคุณก็ต้องจัดการกับการเปลี่ยนวิทยุในนาทีสุดท้าย การประชุมซ้อนทับกัน และผู้เข้าร่วมที่สับสน.เทมเพลตการประชุม ClickUp Conference Agendaจัดการกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องให้คุณสร้างตารางทั้งหมดใหม่.
คุณจะพบ มุมมองเซสชัน ที่จัดกลุ่มงานอย่างเป็นภาพเป็นตอนเช้า, ช่วงพัก, ช่วงบ่าย, และช่วงเย็น ซึ่งเหมาะสำหรับกิจกรรมที่มีหลายขั้นตอน
ใช้ ตำแหน่งห้อง และ ประเภทเซสชัน เป็นฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อหลีกเลี่ยงการจองซ้อนหรือตารางเวลาที่ทับซ้อนกัน ผสานกับมุมมองตารางเวลาเพื่อความแม่นยำในการจัดเวลา และรายการกิจกรรมสำหรับรายละเอียดการดำเนินงาน เพียงเท่านี้ คุณก็จะได้แผนการประชุมที่วางแผนไว้อย่างครบถ้วนภายในไม่กี่นาที
📌 เหมาะสำหรับ: ผู้วางแผนการประชุมและผู้เข้าร่วมที่ต้องการกำหนดการโดยละเอียดเพื่อนำทางในแต่ละเซสชัน วิทยากร และโอกาสในการสร้างเครือข่าย
7. แม่แบบรายการตรวจสอบวันหยุดของ ClickUp
ความตื่นตระหนกในการจัดกระเป๋าจะเข้ามาเสมอเมื่อคุณกำลังจะผ่อนคลายแม่แบบรายการตรวจสอบวันหยุดของ ClickUpจะช่วยยุติความยุ่งเหยิงนี้ โดยแสดงภาพที่ชัดเจนของสิ่งที่ยังค้างอยู่และจำนวนสิ่งของที่คุณต้องการสำหรับแต่ละทริป ใช้สถานะที่กำหนดเอง เช่น ต้องซื้อ, กำลังจัดกระเป๋า, และจัดกระเป๋าแล้ว เพื่อติดตามสิ่งที่เหลือที่ต้องหยิบหรือใส่ลงในกระเป๋าเดินทางของคุณ
ต้องการอุปกรณ์ที่แตกต่างกันสำหรับชายหาด, การเดินทางบนถนน, และการตั้งแคมป์หรือไม่? ช่องข้อมูลการท่องเที่ยว แสดงอย่างชัดเจนว่าสิ่งของใดควรไปที่ไหน ช่อง จำนวน ช่วยให้แน่ใจว่าคุณจะไม่จบลงด้วยถุงเท้าเพียงหนึ่งคู่หรือเสื้อแจ็คเก็ตที่ไม่จำเป็นถึงห้าตัว มันยังจัดกลุ่มทุกอย่างภายใต้ ประเภทของสิ่งของ (เช่น เสื้อผ้า) เพื่อให้คุณสามารถจัดกระเป๋าได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น
📌 เหมาะสำหรับ: นักเดินทางที่ต้องการมั่นใจว่าจัดกระเป๋าครบทุกสิ่งจำเป็นและเตรียมงานก่อนเดินทางเสร็จสมบูรณ์ ลดความเครียดในนาทีสุดท้าย
📮 ClickUp Insight: น้อยกว่า 5% ของผู้ตอบแบบสำรวจล่าสุดของเราที่กำลังทำงานอย่างจริงจังเพื่อเป้าหมายใหญ่ในชีวิต เช่น การซื้อบ้าน การท่องเที่ยวรอบโลก หรือการเริ่มต้นธุรกิจ ทำไม? เพราะความฝันใหญ่เหล่านั้นมักรู้สึกหนักเกินไปหรือไกลเกินกว่าจะเริ่มวางแผนได้ 🔭
แต่ ด้วยเทมเพลตแผนชีวิตของ ClickUp หรือเทมเพลตเป้าหมายประจำปี คุณสามารถเปลี่ยนความฝันระยะยาวเหล่านั้นให้กลายเป็นขั้นตอนที่ทำได้จริง แบ่งเป้าหมายออกเป็นหมุดหมายสำคัญ มองเห็นความก้าวหน้าของคุณตลอดหลายเดือนหรือแม้แต่หลายปีด้วยมุมมองไทม์ไลน์ และติดตามความคืบหน้าได้อย่างชัดเจนด้วยกำหนดเวลาที่ชัดเจน เปลี่ยน "สักวันหนึ่ง" ให้กลายเป็นแผนปฏิบัติการ!
8. แม่แบบรายการวางแผนวันหยุดของ ClickUp
การติดตามการเดินทางแบบเบลชัวร์ไม่จำเป็นต้องใช้ตารางสเปรดชีตที่ซับซ้อนหรือการส่งข้อความไปมาอย่างต่อเนื่อง.แบบแผนการวางแผนการเดินทางสำหรับวันหยุดของ ClickUpได้เน้นไปที่บุคคล โดยติดตามว่าใครอยู่และไม่อยู่ในแต่ละแผนก.
มุมมองรายการหลักของพนักงาน แสดงแผนการลาของทุกคนในรายการเดียวที่สามารถเลื่อนดูได้ ต้องการดูรูปแบบการลาในช่วงฤดูร้อนหรือไม่? ฟิลด์ที่กำหนดเองซึ่งตั้งชื่อตามเดือน (เช่น APR, JUL, DEC) ช่วยให้คุณติดแท็กช่วงเวลาลาสำหรับแต่ละพนักงานได้ ทำให้คุณสามารถกรองได้ทันทีว่าใครกำลังลาในเดือนใด
และหากคุณกำลังประสานงานกับหลายทีม มุมมองตารางแผนก จะแสดงรายละเอียดที่แบ่งตามหมวดหมู่ ซึ่งช่วยลดโอกาสการจองซ้ำได้อย่างเกือบสมบูรณ์
📌 เหมาะสำหรับ: ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการทีมที่ติดตามคำขอลาพักร้อนและตารางงานของพนักงานเพื่อรักษาสมดุลในการดำเนินงาน
9. แม่แบบวางแผนวันหยุด ClickUp
เทมเพลต ClickUp Holiday Plannerเป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้คุณเห็นภาพรวมอย่างชัดเจนว่าใครหยุดงานเมื่อไหร่และด้วยเหตุผลอะไร โดยจะจัดหมวดหมู่คำขอแต่ละรายการด้วย หมวดหมู่วันหยุด (วันหยุดราชการ vs. วันลาพักร้อน) และ ประเภทวันหยุด (มีค่าจ้างหรือไม่มีค่าจ้าง) เพื่อให้คุณทราบได้ทันทีว่าเป็นการลาประเภทใดที่กำลังถูกบันทึก
ชัยชนะที่แท้จริงอยู่ที่สถานะที่กำหนดเอง เช่น กำลังตรวจสอบ, ถูกปฏิเสธ, หรือ ยกเลิก ซึ่งติดตามสถานะของแต่ละคำขอ
กำลังวางแผนข้ามแผนกอยู่หรือไม่? ฟิลด์ แผนกและเดือน ช่วยให้คุณตรวจจับความทับซ้อนก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น และด้วย มุมมองรายการคำขอวันหยุด และ มุมมองรายการลาพักร้อน ทุกอย่างจะถูกจัดเรียงอย่างชัดเจนในรายการที่สามารถจัดเรียงได้
📌 เหมาะสำหรับ: บุคคลและครอบครัวที่จัดกิจกรรมวันหยุด มื้ออาหาร และงานต่างๆ เพื่อสร้างบรรยากาศเทศกาลที่สนุกสนานและมีการประสานงานที่ดี
📖 อ่านเพิ่มเติม: บาร์เซโลนาสำหรับนักเดินทางดิจิทัล
10. เทมเพลตบริษัทท่องเที่ยว ClickUp
เทมเพลต ClickUp Travel Agencyใช้เวิร์กโฟลว์สถานะที่กำหนดเองอย่างละเอียด 21 ขั้นตอน (เช่น เป็นไปได้, กำลังดำเนินการ, ตรวจสอบ, ปิด) เพื่อติดตามการเดินทางของลูกค้าแต่ละรายตั้งแต่การสอบถามไปจนถึงการติดตามหลังการเดินทาง ระดับความละเอียดนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนที่ต้องใช้การดูแลอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังจัดการจุดหมายปลายทางหรือผู้ให้บริการหลายรายสำหรับการจองแต่ละครั้ง
ช่อง ตำแหน่งที่ตั้ง ของมันเพิ่มบริบทการเดินทางที่สำคัญภายในกระบวนการทำงานของคุณทำให้คุณสามารถจัดการงานระยะไกลและการเดินทางของคุณได้ และคุณสามารถดูทุกอย่างในรูปแบบที่เหมาะกับสไตล์การทำงานของคุณ รวมถึง มุมมองแผนที่ สำหรับการแสดงเส้นทางเดินทาง และ มุมมองไทม์ไลน์ เพื่อตรวจจับการทับซ้อนหรือความล่าช้าได้ทันที
📌 เหมาะสำหรับ: ตัวแทนท่องเที่ยวและบริษัททัวร์ที่จัดการกำหนดการเดินทางของลูกค้าหลายราย การจอง และการสื่อสารในพื้นที่ทำงานที่เป็นระเบียบ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ดาวน์โหลด Google Maps แบบออฟไลน์ก่อนออกจากพื้นที่ Wi-Fi อย่าลืมปักหมุดที่จุดสำคัญ เช่น ที่พัก สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน และคาเฟ่โปรดของคุณ
ก้าวข้ามแผนการเดินทางแบบเดิม ๆ ด้วย ClickUp
เทมเพลตการเดินทางใน Notion เป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเริ่มต้นวางแผนการเดินทางอย่างรวดเร็ว พวกมันเรียบง่าย ยืดหยุ่น และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบันทึกไอเดียและกำหนดการเดินทางไว้ในที่เดียว
แต่เมื่อแผนของคุณซับซ้อนมากขึ้น คุณจะต้องใช้ ClickUp เพื่อช่วยให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นแม่แบบการเดินทางที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ของมันช่วยให้แผนของคุณเป็นระเบียบและสามารถจัดการกับรายละเอียดที่ซับซ้อนได้ นอกจากนี้ ด้วยระบบอัตโนมัติและการผสานรวม คุณจะใช้เวลาน้อยลงในการจัดการและมีเวลามากขึ้นในการเพลิดเพลินกับการรอคอยการเดินทางของคุณ
ลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✈️