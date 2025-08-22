25+ ตัวอย่างเป้าหมายด้านประสิทธิภาพเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของพนักงาน

ถึงเวลาประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว พนักงานของคุณทำงานหนักมาตลอด แต่เมื่อถึงเวลาพูดคุยเกี่ยวกับการเติบโตในสายอาชีพ กลับไม่มีอะไรที่เห็นได้ชัดเจนในเอกสาร
ไม่ใช่ความล้มเหลวของผู้นำ แต่เป็นความท้าทายที่พบได้ทั่วไป หากไม่มีเป้าหมายด้านผลงานที่ชัดเจน การสนทนาเกี่ยวกับการพัฒนาอาจรู้สึกคลุมเครือหรือแม้แต่ไม่ยุติธรรม
ข่าวดี? การตั้งเป้าหมายที่มีความหมายให้กับพนักงานไม่ซับซ้อน
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะแยกตัวอย่างเป้าหมายด้านประสิทธิภาพมากกว่า 25 รายการให้คุณได้ศึกษา คุณจะได้เรียนรู้วิธีสร้างเป้าหมายที่สอดคล้องกับความก้าวหน้าส่วนบุคคลของพนักงานและลำดับความสำคัญขององค์กร รวมถึงวิธีที่เครื่องมืออย่างClickUpช่วยให้คุณสามารถติดตามเป้าหมายเหล่านั้นได้ตลอดทั้งปี 🎯
เป้าหมายด้านประสิทธิภาพคืออะไร?
เป้าหมายด้านประสิทธิภาพคือวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและวัดผลได้ ซึ่งกำหนดไว้สำหรับพนักงาน โดยมุ่งเน้นไปที่หน้าที่หรือภารกิจเฉพาะภายในบทบาทงานของพวกเขา
เป้าหมายเหล่านี้ช่วยให้พวกเขาเข้าใจสิ่งที่คาดหวังจากพวกเขา, จัดการความพยายามให้สอดคล้องกับ 우선순위ขององค์กร, และปรับปรุงประสิทธิภาพของพวกเขา.
แต่สิ่งใดที่ทำให้เป้าหมายการปฏิบัติงานของพนักงานดี? ไม่ว่าเป้าหมายจะมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงการร่วมมือ, ความรับผิดชอบ, ทักษะทางสังคม, หรือแง่มุมอื่น ๆ ก็ตาม มันจะมีลักษณะที่เหมือนกันอยู่บ้าง 👇
- เชื่อมโยงกลับไปยังสิ่งที่บริษัทยึดถือ เพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
- มอบอิสระให้พนักงาน ในการเลือกเป้าหมายที่มีความสำคัญต่อพวกเขา เพื่อให้แรงจูงใจคงอยู่เสมอ
- ทำให้ทุกอย่างเรียบง่ายและชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงการคิดซ้ำซ้อน
- ผลักดันให้บุคคลเติบโต และยอมรับจุดที่ต้องปรับปรุง แต่ยังคงมีความเป็นจริงเพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมาย
- แบ่งโครงการออกเป็นขั้นตอนที่สามารถทำได้ เพื่อให้มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน
- เปิดโอกาสให้มีการให้ข้อเสนอแนะ และปรับเปลี่ยนได้ตลอดทาง เพราะเป้าหมายไม่ได้ถูกกำหนดไว้อย่างตายตัวเสมอไป
- ปฏิบัติตามกรอบการทำงาน SMART สำหรับเป้าหมายที่ชัดเจน วัดผลได้ สามารถทำได้ มีความเกี่ยวข้อง และมีกรอบเวลา
ตัวอย่างเป้าหมายด้านประสิทธิภาพมากกว่า 25 รายการตามบทบาทและหน้าที่
เป้าหมายด้านประสิทธิภาพที่เหมาะสมสำหรับพนักงานแต่ละคนจะขึ้นอยู่กับหน้าที่ความรับผิดชอบของพวกเขา วิธีที่งานของพวกเขาสนับสนุนภาพรวมที่ใหญ่กว่า และจุดที่พวกเขาควรให้ความสำคัญในการทำงาน
นี่คือตัวอย่างของเป้าหมายด้านประสิทธิภาพที่ปรับให้เหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ต่างๆ ซึ่งออกแบบมาเพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร 💁
เป้าหมายการปฏิบัติงานสำหรับผู้มีส่วนร่วมรายบุคคล
นี่คือเป้าหมายการทำงานในระดับมืออาชีพ:
- ปรับปรุงการบริหารเวลา: พัฒนาระบบส่วนบุคคลและนำไปใช้เพื่อลดการพลาดกำหนดส่งงานลง 20% ภายในหกเดือนข้างหน้า โดยติดตามความคืบหน้าเป็นรายสัปดาห์และปรับตามปริมาณงาน
- เชี่ยวชาญเครื่องมือซอฟต์แวร์ใหม่: เข้าร่วมการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการและแสดงความสามารถภายใน 90 วัน โดยนำทักษะไปใช้กับโครงการอย่างน้อยสองโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- ฝึกข้ามบทบาท: ทำการฝึกอบรมในตำแหน่งทีมที่อยู่ติดกันสองตำแหน่งภายใน 12 เดือน เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและสนับสนุนในช่วงเวลาที่มีงานยุ่ง
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานระยะไกล: กำหนดตารางเวลาประจำวันที่มีโครงสร้างชัดเจน พร้อมช่วงเวลาโฟกัสเฉพาะงาน บรรลุการทำงานต่อเนื่องอย่างน้อยสี่ชั่วโมงต่อวัน และรายงานผลลัพธ์ประจำสัปดาห์
- ลดข้อผิดพลาดในการทำงาน: นำระบบตรวจสอบรายการประจำวันมาใช้เพื่อลดอัตราการเกิดข้อผิดพลาดลง 10% ภายในไตรมาสถัดไป โดยติดตามผลลัพธ์ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
🧠 เกร็ดความรู้: เฟรเดอริก วินสโลว์ เทย์เลอร์ ผู้ได้รับการขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ ได้นำเสนอหลักการในช่วงต้นทศวรรษ 1900 ที่เน้นประสิทธิภาพและผลผลิต ซึ่งเป็นการวางรากฐานสำหรับระบบการจัดการประสิทธิภาพสมัยใหม่
เป้าหมายการปฏิบัติงานสำหรับผู้จัดการ
- เพิ่มการมีส่วนร่วมของทีม: จัดการประชุมโค้ชชิ่งแบบตัวต่อตัวรายเดือนที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการการพัฒนาของพนักงานแต่ละคน โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มคะแนนการสำรวจการมีส่วนร่วมขึ้น 10% ภายในหกเดือน
- ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างแผนก: จัดเวิร์กช็อปทุกไตรมาสโดยอิงจากผลการปฏิบัติงานของทีมที่วัดได้ โดยให้หลายแผนกเข้าร่วมเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและพัฒนาทักษะการสื่อสาร
- ลดอัตราการลาออก: วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ออกและนำกลยุทธ์การรักษาพนักงานที่ตรงเป้าหมายมาใช้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในงานและลดอัตราการลาออกของทีมลง 12% ภายในปีหน้า
- เป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้นำในอนาคต: ให้การให้คำปรึกษาอย่างเป็นระบบแก่สมาชิกทีมสองคนเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ; กำหนดเป้าหมายและติดตามความก้าวหน้าผ่านการประเมินทักษะรายไตรมาสและการประเมินความพร้อม
- ปรับปรุงการบริหารงบประมาณ: เพิ่มความแม่นยำในการคาดการณ์ถึง 8% โดยการนำการทบทวนทางการเงินรายเดือนมาใช้และปรับแผนการใช้จ่ายให้สอดคล้องกัน
🔍 คุณรู้หรือไม่?ตามปรากฏการณ์ฮอว์ธอร์น ผลผลิตของพนักงานเพิ่มขึ้นเมื่อพวกเขารู้ว่ากำลังถูกสังเกต ซึ่งเน้นย้ำถึงแง่มุมทางจิตวิทยาของการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน
เป้าหมายการปฏิบัติงานสำหรับการสนับสนุนลูกค้า
- ลดเวลาการตอบสนองครั้งแรก: ลดเวลาการตอบสนองเฉลี่ยต่อการสอบถามลง 25% ภายในหกเดือน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดลำดับความสำคัญของงานและการจัดตารางการทำงานเพื่อเพิ่มคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า: บรรลุคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าอย่างน้อย 90% โดยปรับปรุงความชัดเจนในการสื่อสารและขั้นตอนการติดตามผล
- เสริมสร้างความเข้าใจในผลิตภัณฑ์: จัดอบรมประจำเดือนสำหรับทีมสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา
- สร้างวงจรการให้ข้อเสนอแนะกับทีมผลิตภัณฑ์: จัดตั้งกระบวนการที่เป็นระบบสำหรับการยกระดับปัญหาของลูกค้าที่เกิดขึ้นซ้ำ เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำลง 15% ภายในปีนี้
- ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรด้วยตนเอง: เพิ่มการใช้งานพอร์ทัลบริการตนเองของลูกค้าขึ้น 20% ผ่านการปรับปรุงเอกสารให้ดียิ่งขึ้นและการสื่อสารเชิงรุก
🧠 เกร็ดความรู้: รากฐานของการบริหารผลงานมีมาอย่างยาวนาน; นักประวัติศาสตร์บางคนเชื่อว่ามีมาตั้งแต่ปีค.ศ. 221 เมื่อจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เว่ยได้ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำวันของสมาชิกในครอบครัว
เป้าหมายการปฏิบัติงานสำหรับทีมขาย
- เพิ่มขนาดการปิดการขายเฉลี่ย: ดำเนินการฝึกอบรมการขายเพิ่มมูลค่าและการขายแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มขนาดการปิดการขายขึ้น 18% ในสองไตรมาสถัดไป
- ย่นระยะเวลาการขาย: ปรับปรุงการคัดกรองลูกค้าเป้าหมายและทำให้การติดตามผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดระยะเวลาการขายลง 15%
- เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ: รักษาความครอบคลุมของโควตาในกระบวนการอย่างน้อย 4 เท่าในแต่ละไตรมาส โดยการหาลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพิ่มขึ้น 30%
- ปรับปรุงการรักษาลูกค้า: ร่างแผนการมีส่วนร่วมหลังการขายเพื่อเพิ่มรีวิวเชิงบวกและอัตราการรักษาลูกค้าขึ้น 20% ผ่านการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอและการแสดงคุณค่า
- เพิ่มอัตราการแปลงการสาธิต: ปรับปรุงการสาธิตผลิตภัณฑ์ด้วยการนำเสนอที่ปรับแต่งเฉพาะ เพิ่มอัตราการแปลงได้ถึง 12%
- เพิ่มประสิทธิภาพการคาดการณ์ยอดขาย: บรรลุความแม่นยำในการคาดการณ์รายเดือนภายในความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% โดยการมาตรฐานข้อมูลนำเข้าและรอบการตรวจสอบ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: สร้างแผนการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับทีมขายของคุณโดยเพิ่มความสนุกด้วยการทำให้เป้าหมายการขายเป็นเกม ใช้กระดานผู้นำ, เข็มกลัด, หรือรางวัลเล็กๆ สำหรับการบรรลุตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก เช่น จำนวนการโทรที่ทำ, จำนวนการปิดการขาย, หรือการขายเพิ่ม
เป้าหมายด้านประสิทธิภาพสำหรับทีมการตลาด
- เพิ่มการสร้างลูกค้าเป้าหมาย: ออกแบบและดำเนินการแคมเปญดิจิทัลที่เพิ่มปริมาณลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณภาพขึ้น 30% ภายในไตรมาสหน้า
- ปรับปรุงอัตราการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์: ออกแบบหน้า landing page ใหม่เพื่อเพิ่มประสบการณ์ผู้ใช้และเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงขึ้น 15%
- เพิ่มการมีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์: สร้างปฏิทินเนื้อหาที่ตรงกลุ่มเป้าหมายและแคมเปญที่มีปฏิสัมพันธ์เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมขึ้น 25%
- เปิดตัวแคมเปญสร้างการรับรู้แบรนด์: วางแผนและดำเนินการโครงการแบบหลายช่องทาง เพื่อเพิ่มการเข้าถึงและการแสดงผลให้เพิ่มขึ้น 20%
- รับประกันการส่งมอบเนื้อหาตรงเวลา: รักษาปฏิทินเนื้อหาโดยให้สื่อการตลาดทั้งหมดส่งตรงเวลา 100% ประสานงานกับทีมข้ามสายงาน
- เพิ่มประสิทธิภาพการตลาดผ่านอีเมล: ปรับแต่งแคมเปญให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลเพื่อเพิ่มอัตราการเปิดอีเมลขึ้น 10% และอัตราการคลิกผ่านเพิ่มขึ้น 8%
วิธีตั้งเป้าหมายประสิทธิภาพที่มีประสิทธิผล: คู่มือทีละขั้นตอน
มาสำรวจวิธีการตั้งเป้าหมายที่สมจริง ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของทีมของคุณ พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการในการพัฒนาวิชาชีพของแต่ละบุคคลไปด้วยกัน 🎯
ขั้นตอนที่ 1: ใช้กรอบการทำงาน SMART
หากคุณเคยค้นหาวิธีตั้งเป้าหมายใน Google คุณอาจเคยเจอกับเป้าหมายแบบ SMART มาแล้ว แต่ประเด็นคือ: มันมีอยู่ทุกที่เพราะ มัน ได้ผล ดูว่าทำไม:
- เฉพาะเจาะจง: ให้ชัดเจนที่สุด; 'ปรับปรุงการบริการลูกค้า' ยังไม่ชัดเจน ลองใช้ 'ตอบกลับทุกตั๋วสนับสนุนภายใน 4 ชั่วโมง'
- วัดผลได้: ระบุตัวเลขเพื่อให้สามารถเห็นความก้าวหน้าได้ หากวัดไม่ได้ คุณจะไม่สามารถรู้ได้ว่าคุณกำลังพัฒนาหรือไม่
- สามารถบรรลุได้: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป้าหมายมีความทะเยอทะยานแต่สามารถทำได้จริง โดยพิจารณาจากเครื่องมือ เวลา และบุคลากรที่มีอยู่ หากทีมของคุณมีพนักงานไม่เพียงพอ อย่าเพิ่มภาระงานที่เกินกำลังให้กับพวกเขา
- ความเกี่ยวข้อง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป้าหมายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กว้างขึ้นของทีมหรือบริษัท หากไม่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง อย่าเสียพลังงานไปกับมัน
- มีกรอบเวลา: กำหนดเส้นตาย เป้าหมายที่ไม่มีกรอบเวลาจะกลายเป็น 'อาจจะสักวันหนึ่ง'
ก่อนที่จะตั้งเป้าหมาย ให้ผ่านกระบวนการกรองด้วย SMART ก่อน เขียนเป้าหมายออกมา แล้วทำเครื่องหมายที่แต่ละตัวอักษร เป็นวิธีตรวจสอบอย่างรวดเร็วที่ช่วยประหยัดเวลาในภายหลัง
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ด้วยClickUp Goals คุณสามารถสร้างเป้าหมายที่วัดผลได้ ติดตามได้ และแชร์กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องทุกคน แบ่งเป้าหมายออกเป็นเป้าหมายย่อยที่ทำได้จริง มอบหมายผู้รับผิดชอบ กำหนดเส้นตาย และ ClickUp จะติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ แถบความคืบหน้าแบบภาพช่วยให้คุณเห็นความโปร่งใสในทุกขั้นตอน คุณจึงรู้เสมอว่าใครกำลังดำเนินการตามเป้าหมายและใครอาจต้องการการกระตุ้น
แล้วถ้าคุณไม่อยากเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดล่ะ?
เทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUpมอบวิธีการที่ชัดเจนในการตั้งและจัดการเป้าหมายโดยไม่ต้องลังเล
เทมเพลตนี้จัดระเบียบเป้าหมายตามสถานะ ได้แก่ กำลังดำเนินการอย่างเต็มที่, อยู่ในเส้นทาง, ออกนอกเส้นทาง, และ ต้องทำ ปรับแต่งแต่ละเป้าหมายโดยเพิ่มรายละเอียด เช่น ผลลัพธ์ที่ต้องการ, ผู้ที่เกี่ยวข้อง, วันที่ครบกำหนด, และความพยายามที่ต้องใช้ (แสดงผลด้วยสเกลรหัสสี)
คุณยังสามารถเข้าถึงแดชบอร์ด KPIเพื่อแสดงเมตริกเหล่านี้ได้
ขั้นตอนที่ 2: จัดเป้าหมายให้สอดคล้องกับ OKR หรือ KPI ของบริษัท
คิดถึงวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs)หรือตัวอย่าง KPIเป็นเหมือน GPS หากเป้าหมายส่วนตัวของทีมคุณไม่ได้มุ่งไปในทิศทางเดียวกัน คุณจะพลาดจุดหมายปลายทาง
ทบทวน OKR หรือ KPI ที่สำคัญที่สุดของบริษัทสำหรับไตรมาสนี้ แล้วถามตัวเองว่า 'ทีมของฉันสามารถทำอะไรได้บ้างที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้โดยตรง?'
ตัวอย่างเช่น หากวัตถุประสงค์ขององค์กรของคุณคือการขยายไปยังภูมิภาคใหม่เป้าหมายทางวิชาชีพของคุณในการทำงานอาจเป็น'ปิดการขายใหม่ห้าสัญญาในภูมิภาค X ภายในสิ้นไตรมาสที่ 2'
ทีมมักประสบปัญหาในการรักษาความสอดคล้องในเป้าหมายระยะยาว.เทมเพลต ClickUp OKRsช่วยจัดระเบียบเป้าหมายและผลลัพธ์หลักของคุณตามไตรมาส แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าแต่ละเป้าหมายอยู่ในขั้นตอนใด (ตั้งแต่ ยังไม่เริ่มต้น ถึง เสร็จสมบูรณ์) ใครเป็นผู้รับผิดชอบ และเชื่อมโยงกับโครงการใหญ่ ๆ เช่น นวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือการรักษาลูกค้าอย่างไร.
แต่ละรายการถูกกำหนดรหัสสีเพื่อความชัดเจนและมีแถบแสดงความคืบหน้าในตัว ช่วยให้ผู้นำและทีมสามารถระบุความเสี่ยง (เสี่ยง, นอกเส้นทาง) ได้ก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เก็บบันทึกหรือแดชบอร์ดที่ใช้ร่วมกันซึ่งแสดงว่าเป้าหมายของแต่ละคนสอดคล้องกับ OKR ของบริษัทอย่างไรการใช้แม่แบบการประเมินผลการทำงานร่วมกันจะช่วยสร้างแรงผลักดันในทีมและทำให้ง่ายต่อการมองเห็นความพยายามที่ซ้ำซ้อนหรือช่องว่าง
ขั้นตอนที่ 3: ให้พนักงานมีส่วนร่วมในกระบวนการตั้งเป้าหมาย
นี่เป็นเรื่องใหญ่ เป้าหมายจะมีพลังมากขึ้นเมื่อผู้ที่รับผิดชอบช่วยกำหนดเป้าหมายนั้น เมื่อพนักงานรู้สึกว่าพวกเขามีส่วนในการกำหนดเป้าหมาย พวกเขาก็จะมีแรงจูงใจมากขึ้นในการบรรลุเป้าหมายนั้น
นี่คือวิธีการทำงานร่วมกัน:
- เริ่มต้นด้วยการสนทนาแบบโค้ช ชวนสมาชิกในทีมพูดคุยเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาในสายอาชีพ ความสนใจ และสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขา
- ส่งเสริมให้พวกเขาเสนอเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ของตนเอง จากนั้นร่วมกันปรับปรุงเป้าหมายเหล่านั้น
- เชื่อมโยงจุดต่างๆ อธิบายว่าเป้าหมายของพวกเขาสอดคล้องกับพันธกิจของทีมหรือบริษัทอย่างไร และสร้างแผนปรับปรุงประสิทธิภาพเมื่อจำเป็น
- จบการสนทนาโดยการบันทึกความคาดหวังด้านผลงานและตกลงร่วมกันว่าจะติดตามความคืบหน้าอย่างไร
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: การประเมินผลการทำงาน การสนทนาเกี่ยวกับเป้าหมาย และข้อเสนอแนะมักจะถูกฝังอยู่ในอีเมลClickUp Docsมอบพื้นที่ศูนย์กลางให้คุณสำหรับบันทึกเทมเพลตการประเมิน ติดตามการสนทนา และเชื่อมโยงเป้าหมายโดยตรงภายในเอกสาร คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ติดแท็กเพื่อนร่วมทีม และแม้กระทั่งฝังความคืบหน้าของงานได้แบบเรียลไทม์
ขั้นตอนที่ 4: ติดตามและแสดงภาพความก้าวหน้า
การตั้งเป้าหมายคือขั้นตอนแรก แต่ถ้าคุณไม่ติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ เป้าหมายเหล่านั้นก็จะถูกฝังอยู่ใต้ความวุ่นวายในแต่ละวันเครื่องมือบริหารผลงานอย่าง ClickUp จะช่วยเปลี่ยนเป้าหมายที่ดูเหมือน "สักวันหนึ่ง" ให้กลายเป็นสิ่งที่เห็น (และลงมือทำ) ได้ทุกวัน
- สร้างงานแยกต่างหากภายในพื้นที่ทำงานสำหรับแต่ละเป้าหมาย
- ใช้รายการตรวจสอบและงานย่อยเพื่อแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นความสำเร็จรายสัปดาห์
- เพิ่มแถบความคืบหน้าเพื่อติดตามภาพรวมว่าคุณดำเนินการไปถึงไหนแล้ว
- กำหนดการประชุมทีมหรือการตรวจสอบความคืบหน้าประจำสัปดาห์ได้โดยตรงในแพลตฟอร์ม
- เฉลิมฉลองความสำเร็จกับทีมของคุณ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหน
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: สมมติว่าคุณเป็นหัวหน้าทีมที่ดูแลหลาย KPI เช่น เวลาเฉลี่ยในการทำงานให้เสร็จ เป้าหมายยอดขาย หรือปริมาณตั๋วสนับสนุนClickUp Dashboardsช่วยให้คุณเห็นทุกอย่างได้ในมุมมองเดียว คุณสามารถเพิ่มการ์ดที่กำหนดเองสำหรับทุกเมตริก รวมถึงแผนภูมิการลดภาระงานและสมดุลงานที่ต้องทำ
และเพื่อเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันClickUp Integrationsเชื่อมต่อเครื่องมือภายนอกของคุณ รวมถึง CRM ปฏิทิน และแพลตฟอร์ม HR เพื่อให้เป้าหมายของคุณสอดคล้องกับงานที่ดำเนินการจริง
🧠 เกร็ดความรู้: ในช่วงทศวรรษ 1970 ปีเตอร์ ดรักเกอร์ได้แนะนำแนวคิดการบริหารจัดการโดยใช้เป้าหมาย (Management by Objectivesหรือ MBO) ซึ่งเป็นการเริ่มต้นยุคของการตั้งเป้าหมายและการติดตามความก้าวหน้า พอถึงทศวรรษ 1980 และ 1990 ทุกอย่างก็มุ่งเน้นไปที่การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นทางการ
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการกำหนดเป้าหมายประสิทธิภาพ
นี่คือคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ที่ควรคำนึงถึงเมื่อกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานและทีม:
- สมดุลเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว: ผสมผสานความสำเร็จที่รวดเร็วกับเป้าหมายที่มุ่งเน้นการเติบโต ด้วยวิธีนี้ ทีมงานจะเห็นผลลัพธ์ระยะสั้นที่เพียงพอเพื่อรักษาแรงจูงใจ ในขณะที่เป้าหมายระยะยาวจะไม่ถูกมองข้าม
- มุ่งเน้นผลลัพธ์ ไม่ใช่เพียงงาน:เมื่อสร้างกรอบการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน ควรหลีกเลี่ยงความวุ่นวายที่ไร้ประสิทธิผลโดยการกำหนดความสำเร็จจากผลลัพธ์แทนที่จะเป็นรายการตรวจสอบกิจกรรม
- ให้ความชัดเจนและบริบท: อธิบายว่าทำไมเป้าหมายจึงมีความสำคัญและมันมีส่วนช่วยสร้างผลกระทบอย่างไร การรู้ถึง 'เหตุผล' ที่อยู่เบื้องหลังเป้าหมายช่วยให้พนักงานเข้าใจและสนับสนุนเป้าหมายของตน
- ตั้งเป้าหมายทั้งรายบุคคลและทีม: การตั้งเป้าหมายทั้งความสำเร็จของบุคคลและทีม จะช่วยส่งเสริมความรับผิดชอบในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน
- สนับสนุนด้วยทรัพยากรและข้อเสนอแนะ: มอบเครื่องมือ การฝึกอบรม และคำแนะนำที่จำเป็นให้กับพนักงานเพื่อให้พวกเขาสามารถดำเนินการและบรรลุเป้าหมายที่ตกลงร่วมกัน
- ทบทวนและปรับแต่งอย่างสม่ำเสมอ: ทบทวนเป้าหมายบ่อยครั้งในการประชุมกับสมาชิกในทีม สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจว่าเป้าหมายยังคงมีความเกี่ยวข้อง
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ClickUp Brainสรุปไฮไลท์ประสิทธิภาพและสร้างจุดโค้ชชิ่งตามประวัติการเติบโตส่วนบุคคล ซึ่งช่วยให้การจัดการประสิทธิภาพเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ คุณยังสามารถขอให้ AI Writer เขียนบทวิจารณ์ผลการปฏิบัติงานในโทนที่เป็นมืออาชีพได้ ปรับโครงสร้างตามบทบาท ความอาวุโส หรือแผนการพัฒนาของพนักงาน โดยให้ข้อเสนอแนะที่ชัดเจน สม่ำเสมอ และสามารถนำไปปฏิบัติได้
📮 ClickUp Insight: 63% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราจัดลำดับเป้าหมายส่วนตัวตามความเร่งด่วนและความสำคัญ—แต่มีเพียง 25% เท่านั้นที่จัดระเบียบตามกรอบเวลา
หมายความว่า? คุณรู้ว่าอะไรสำคัญ แต่ไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ ⏳
ClickUp Goals ที่ได้รับการเสริมประสิทธิภาพด้วย AIของ ClickUp Brainช่วยเพิ่มความชัดเจนในที่นี้ มันช่วยให้คุณแบ่งเป้าหมายการพัฒนาวิชาชีพขนาดใหญ่ให้กลายเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้และมีกรอบเวลาที่ชัดเจน ClickUp Brain ให้คำแนะนำที่ชาญฉลาดเกี่ยวกับกรอบเวลาและช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องด้วยการอัปเดตความคืบหน้าแบบเรียลไทม์และการเปลี่ยนแปลงสถานะโดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำงานเสร็จสิ้น
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ผู้ใช้รายงานว่าประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 2 เท่าหลังจากเปลี่ยนมาใช้ ClickUp
ติดตาม ปรับแต่ง และบรรลุเป้าหมายด้วย ClickUp
การตั้งเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญ แต่การบรรลุเป้าหมายคือจุดที่งานและการเติบโตที่แท้จริงเกิดขึ้น สำหรับสิ่งนี้ คุณต้องการมากกว่าแค่เอกสารที่แชร์ร่วมกัน คุณต้องการโครงสร้าง ความโปร่งใส และความรับผิดชอบ
ClickUp ทำให้เกิดความแตกต่างอย่างมากในที่นี้
ด้วย ClickUp Goals คุณสามารถกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้ ในขณะที่แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณมองเห็นข้อมูลแบบเรียลไทม์ ต้องการทุกอย่างในที่เดียวหรือไม่? ดึงการอัปเดตจาก CRM, ตัวติดตามเวลา หรือเครื่องมือสื่อสารของคุณด้วยการผสานการทำงานที่ทรงพลัง
สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
เป้าหมายด้านผลงานสำหรับผู้จัดการโครงการสามารถแบ่งกลุ่มได้ครอบคลุมการส่งมอบโครงการ การปรับปรุงกระบวนการ การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การพัฒนาวิชาชีพ และการทำงานร่วมกันเป็นทีม ตัวอย่างของแต่ละกลุ่มได้แก่:– ส่งมอบโครงการ 90% ให้เสร็จตามกำหนดเวลาและอยู่ในงบประมาณภายในสิ้นปี– ลดระยะเวลาเฉลี่ยของวงจรโครงการลง 20% ในสองไตรมาสถัดไป– จัดทำรายงานสถานะโครงการที่มีความถูกต้องและความตรงต่อเวลา >95%– พัฒนาทักษะการบริหารโครงการด้วยใบรับรองใหม่ (เช่น PMP, PRINCE2, Agile) ภายในปีนี้ – เพิ่มความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้วยการจัดเวิร์กช็อปร่วมกันอย่างน้อย 3 ครั้งต่อไตรมาส
วัตถุประสงค์ด้านประสิทธิภาพสำหรับสตาร์ทอัพมุ่งเน้นไปที่ความคล่องตัว การเติบโต และการเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากร ตัวอย่างของเป้าหมายดังกล่าว ได้แก่:– เพิ่มรายได้ประจำรายเดือน (MRR) ขึ้น 20% ภายในสองไตรมาสถัดไป– เปิดตัว MVP ภายใน 90 วัน พร้อมฟีเจอร์หลักอย่างน้อย 3 ฟีเจอร์– หาลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใหม่ 500 รายต่อไตรมาส ผ่านช่องทางออร์แกนิกและช่องทางชำระเงิน– เพิ่มคะแนนความผูกพันของพนักงานขึ้น 15%– ระดมทุนเริ่มต้น (Seed Funding) ได้ 1 ล้านดอลลาร์ภายใน 9 เดือนข้างหน้า
เป้าหมายด้านประสิทธิภาพของพนักงานสามารถวัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้แดชบอร์ด, คะแนนประเมิน, หรือเครื่องมือติดตามประสิทธิภาพเช่น ClickUp. ผสานตัวเลขกับข้อมูลเชิงคุณภาพ, รวบรวมความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องจากทีมทั้งหมด, และปรับเป้าหมายให้สอดคล้องกับความสำคัญทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ.