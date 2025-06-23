บล็อก ClickUp

11 ทางเลือกเหนือระดับสำหรับบันทึกการประชุม AI ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

23 มิถุนายน 2568

การจดบันทึกการประชุมด้วยมือเป็นเรื่องของปี 2020 แล้วนะ 🤷🏽‍♀️

ทีมในปัจจุบันต้องการวิธีที่รวดเร็วและชาญฉลาดยิ่งขึ้นในการบันทึกข้อมูลการประชุม ไฮไลท์ประเด็นสำคัญ และวางแผนการประชุมในอนาคต โดยไม่เสี่ยงต่อการพลาดข้อมูลสำคัญ เครื่องมือที่พัฒนาด้วย AI สำหรับบันทึกการประชุมกำลังทำให้สิ่งเหล่านี้ง่ายกว่าที่เคย

เครื่องมือเช่น Supernormal ช่วยในการถอดเสียงแบบเรียลไทม์และสรุปโดย AI ทำให้การบันทึกการประชุมง่ายขึ้น

แต่สำหรับผู้ใช้หลายคน Supernormal อาจไม่เพียงพอ ตั้งแต่คุณภาพการถอดเสียงที่ไม่คงที่ ตัวเลือกการแก้ไขที่จำกัด ไปจนถึงปัญหาเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว และพื้นที่จัดเก็บที่จำกัด เมื่อการถอดเสียงของคุณไม่ถูกต้อง 100% เมื่อคุณไม่สามารถแก้ไขบันทึกได้อย่างอิสระ หรือเมื่อความเป็นส่วนตัวของคุณรู้สึกถูกคุกคาม ถึงเวลาแล้วที่คุณต้องมองหาตัวเลือกอื่น

นั่นคือเหตุผลที่เราได้รวบรวมทางเลือก Supernormal ที่ดีที่สุด 11 อันดับ เครื่องมือเหล่านี้ให้การถอดความที่คมชัดยิ่งขึ้น การปรับแต่งโน้ตที่ง่ายขึ้น ความปลอดภัยที่แข็งแกร่งขึ้น และกระบวนการทำงานที่ราบรื่นบนแพลตฟอร์มการประชุมต่างๆ

ตอนนี้ มาดูกันให้ละเอียดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับทางเลือก Supernormal ที่ดีที่สุดซึ่งตรงกับความต้องการของคุณ 🔍

ทำไมต้องเลือกทางเลือกที่เหนือความคาดหมาย?

เครื่องมือสร้างบันทึกการประชุมด้วย AI ช่วยให้การสร้างบันทึกที่มีโครงสร้างเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคยโดยไม่ต้องใช้ความพยายามด้วยตนเอง Supernormal ได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองด้วยการถอดความแบบเรียลไทม์และสรุปการประชุมที่สร้างโดย AI แต่ก็ยังมีข้อเสียอยู่บ้าง

  • ความแม่นยำในการถอดเสียงที่ไม่สม่ำเสมอ: การถอดเสียงแบบเรียลไทม์ของ Supernormal อาจประสบปัญหาเมื่อคุณภาพเสียงไม่ดี มีสำเนียงที่แรง หรือเนื้อหาที่เป็นการสนทนาทางเทคนิค
  • ไม่มีการแก้ไขด้วยตนเอง: หาก AI รับฟังข้อมูลผิดพลาด คุณจะไม่สามารถแก้ไขข้อความที่ถอดความได้ ซึ่งอาจนำไปสู่ข้อผิดพลาดในเอกสารการประชุมของคุณ
  • ข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัว: ผู้ใช้รายงานว่าบอทของ Supernormal เข้าร่วมการประชุมโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวอย่างร้ายแรง
  • พื้นที่จัดเก็บฟรีจำกัด: แผนเริ่มต้นจำกัดพื้นที่จัดเก็บตลอดชีพไว้ที่ 1,000 นาทีต่อผู้ใช้ — หลังจากนั้น คุณจะต้องอัปเกรดเพื่อเข้าถึงบันทึกการประชุมของคุณเอง
  • ข้อจำกัดในการปรับแต่ง: การแก้ไขและปรับแต่งบันทึกการประชุมภายในแพลตฟอร์มมีข้อจำกัดอย่างมากเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
  • ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นสำหรับคุณสมบัติที่จำเป็น: ความสามารถที่สำคัญ เช่น เทมเพลต การบันทึกวิดีโอ และการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ถูกจำกัดไว้เฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น

📮ClickUp Insight: จากการสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเรา พบว่า 12% ของผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกว่ามีการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมมากเกินไป 17% ระบุว่าประชุมนานเกินไป และ 10% เชื่อว่าการประชุมส่วนใหญ่ไม่จำเป็น ในแบบสำรวจของ ClickUp อีกฉบับหนึ่ง 70% ของผู้ตอบแบบสอบถามยอมรับว่าพวกเขาจะยินดีส่งตัวแทนหรือผู้แทนไปประชุมแทนหากสามารถทำได้

ClickUp's AI Notetaker ที่ผสานรวมไว้สามารถเป็นตัวแทนการประชุมที่สมบูรณ์แบบของคุณได้! ให้ AI จับทุกประเด็นสำคัญ, การตัดสินใจ, และรายการที่ต้องทำในขณะที่คุณมุ่งเน้นไปที่งานที่มีคุณค่าสูงกว่า ด้วยสรุปการประชุมอัตโนมัติและการสร้างงานที่ได้รับการช่วยเหลือจากClickUp Brain คุณจะไม่มีวันพลาดข้อมูลสำคัญ—แม้ในกรณีที่คุณไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมที่ใช้ฟีเจอร์การจัดการการประชุมของ ClickUp รายงานว่ามีการลดการสนทนาและการประชุมที่ไม่จำเป็นลงถึง 50%!

ทางเลือกเหนือความคาดหมายในพริบตา

เครื่องมือคุณสมบัติเด่นเหมาะที่สุดสำหรับราคา*
ClickUp– ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI สำหรับการถอดความการประชุม– การจัดการงานอัตโนมัติ– การผสานรวมกับ Zoom, Slack, Microsoft Teamsทีมที่ต้องการบันทึกการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI, การจัดการงาน และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
หิ่งห้อย. ai– การถอดเสียงการประชุมอัตโนมัติ– สรุปโดย AI อัจฉริยะ– การเชื่อมต่อกับระบบ CRMทีมที่ต้องการการถอดความแบบเรียลไทม์, บันทึกที่สามารถค้นหาได้, และการผสานระบบ CRMฟรี; แผน Pro: $10/ผู้ใช้/เดือน; แผนธุรกิจ: $19/ผู้ใช้/เดือน; แผนองค์กร: $39/ผู้ใช้/เดือน
Otter. ai– การถอดเสียงสด– สรุปการประชุม– การระบุผู้พูด– การผสานการทำงานกับ Zoom และ Google Meetทีมที่ต้องการการถอดความแบบเรียลไทม์และการทำงานร่วมกันแบบสดฟรี: 300 นาที/เดือน; แผนโปร: $16.99/เดือน; แผนธุรกิจ: $30/เดือน; แผนองค์กร: ราคาตามตกลง
การประชุม– สรุปอัจฉริยะ – การตรวจจับรายการที่ต้องดำเนินการ – แชทหลายการประชุม – การวิเคราะห์ความรู้สึกทีมที่ต้องการการตรวจจับรายการที่ต้องดำเนินการ การวิเคราะห์ความรู้สึก และการผสานรวมหลายแพลตฟอร์มฟรี (สูงสุด 4 ชั่วโมง/เดือน); แผนมืออาชีพ: $10/ผู้ใช้/เดือน; แผนทีม: $20/ผู้ใช้/เดือน
เข้าใจ– สรุปการประชุมทันที– การเน้นข้อความแบบเรียลไทม์– การเชื่อมต่อกับระบบ CRM– การแชร์คลิปวิดีโอทีมที่ต้องการสรุปการประชุม Zoom และจัดการงานโดยอัตโนมัติฟรีสำหรับผู้ใช้รายบุคคล; พรีเมียม: $19/ผู้ใช้/เดือน; แผนทีม: $29/ผู้ใช้/เดือน; แผนทีมโปร: $39/ผู้ใช้/เดือน
Avoma– ความฉลาดในการสนทนา– สรุปข้อมูลอย่างชาญฉลาด– การผสานระบบ CRM– การโค้ชโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ทีมขายที่ต้องการปัญญาประดิษฐ์ในการสนทนาและการซิงค์กับระบบ CRMทดลองใช้ฟรี; แผนผู้ช่วยประชุม AI: $29/ผู้ใช้/เดือน; แผนปัญญาการสนทนา: $69/ผู้ใช้/เดือน; แผนข้อมูลเชิงลึกด้านรายได้: $99/ผู้ใช้/เดือน
คริสป์– การตัดเสียงรบกวนด้วย AI– การตัดเสียงพูด– การกำจัดเสียงสะท้อน– การบันทึกการสนทนาทีมที่ต้องการเสียงที่ชัดเจนและไม่มีเสียงรบกวนระหว่างการโทรฟรี: 60 นาที/วัน; แผนโปร: $8/ผู้ใช้/เดือน; แผนธุรกิจ: $10/ผู้ใช้/เดือน; แผนองค์กร: ราคาตามตกลง
แทคติค– คำบรรยายการประชุมสด– การเน้นข้อความทันที– ส่งออกไปยัง Google Docs, Notion, Slack– สรุปด้วย AI เพียงคลิกเดียวทีมระยะไกลที่ต้องการเอกสารการประชุมที่รวดเร็วและปลอดภัยแผนฟรี (มีไฮไลท์และการส่งออกที่จำกัด); แผนโปร: $12/ผู้ใช้/เดือน; ทีม: $20/ผู้ใช้/เดือน

🎉 เกร็ดความรู้: คำว่า "รายงานการประชุม" ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเวลา แต่มีที่มาจากภาษาละตินว่า minuta scriptura ซึ่งหมายถึงบันทึกย่อ

ทางเลือกเหนือความคาดหมายที่ดีที่สุดที่ควรใช้

นี่คือเครื่องมืออันดับต้นที่เราแนะนำหากคุณกำลังมองหาทางเลือกที่ชาญฉลาดและเชื่อถือได้มากกว่า Supernormal—ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการในการทำงานร่วมกันของทีมคุณอย่างแท้จริง

วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเป้าหมายแบบครบวงจรและการทำงานร่วมกันเป็นทีม)

ClickUp's Notetaker
เปลี่ยนการประชุมให้เป็นผลลัพธ์ด้วย ClickUp AI Notetaker

หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่ไม่เพียงแต่บันทึกบันทึกการประชุมเท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงกับกระบวนการทำงานของทีมคุณโดยตรง ClickUp ควรอยู่ในอันดับต้น ๆ ของรายการของคุณ

สร้างขึ้นเป็นแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpรวมการถอดความการประชุมแบบเรียลไทม์ สรุปโดย AI การจัดการงาน และการทำงานร่วมกันของทีม — ช่วยให้ทีมเปลี่ยนจากการสนทนาไปสู่การปฏิบัติโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างหลายแอป

🤖 อัตโนมัติการบันทึกและติดตามด้วย AI Notetaker

ด้วยClickUp AI Notetaker คุณสามารถบันทึกข้อมูลการประชุมโดยอัตโนมัติ ไฮไลท์ประเด็นสำคัญ และสร้างงานที่สามารถดำเนินการได้ระหว่างการประชุมโดยไม่ต้องยกนิ้ว

ClickUp AI ผู้ช่วยจดบันทึก
ClickUp AI ผู้ช่วยจดบันทึก

📄 มาตรฐานเอกสารการประชุมด้วยเทมเพลต

เบื่อกับการประชุมที่ไร้ระเบียบและไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่?เทมเพลตบันทึกการประชุมของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถจัดโครงสร้างวาระการประชุม บันทึกการตัดสินใจ และติดตามผลลัพธ์ได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นการประชุมแบบสแตนด์อัพ การประชุมกับลูกค้า หรือการอัปเดตโครงการ

แม่แบบบันทึกการประชุม ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
แบบฟอร์มบันทึกการประชุมเพื่อบันทึกวาระการประชุม, การตัดสินใจ, และรายการที่ต้องดำเนินการไว้ในที่เดียว

สิ่งที่เทมเพลตนี้สามารถทำได้:

  • 📝 จดบันทึกวาระการประชุม, รายการที่ต้องดำเนินการ, และประเด็นการหารือ
  • ✅ มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมโดยตรงพร้อมกำหนดวันครบกำหนด
  • 📅 จัดระเบียบและเข้าถึงบันทึกการประชุมทั้งหมดได้ในที่เดียว
  • 🔄 มาตรฐานเอกสารการประชุมให้สอดคล้องกันทั่วทั้งทีมหรือองค์กรของคุณ
  • 🔍 ตรวจสอบการประชุมที่ผ่านมาอย่างรวดเร็วเพื่อติดตามความก้าวหน้าและความรับผิดชอบ

🧠 ปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้วย ClickUp Brain

หากคุณต้องการให้มันไปไกลกว่านี้ClickUp Brainจะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยประชุมอัจฉริยะของคุณ มันจะวิเคราะห์การสนทนา แนะนำขั้นตอนถัดไป และเชื่อมโยงผลลัพธ์กับงาน โครงการ และเป้าหมายโดยอัตโนมัติ

ClickUp AI สำหรับข้อมูลเชิงลึกที่ราบรื่นจากการประชุม
ClickUp AI สำหรับข้อมูลเชิงลึกที่ราบรื่นจากการประชุม

🔗 เชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์การประชุมทั้งหมดของคุณด้วยการผสานการทำงาน

และเนื่องจาก ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Microsoft Teams, Zoom และ Slack คุณจึงสามารถจัดการทุกอย่างตั้งแต่การประชุมไปจนถึงการอัปเดตโครงการได้ในที่ทำงานเดียว

สำหรับทีมที่ต้องการวิธีจัดการเอกสารการประชุม การติดตามงาน และการทำงานร่วมกันของทีมที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น ClickUp มอบความยืดหยุ่นโดยปราศจากความวุ่นวายจากการใช้เครื่องมือหลายอย่างพร้อมกัน นอกจากนี้ยังได้รับการยอมรับว่าเป็น หนึ่งในแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การจัดการการประชุมที่มีความหลากหลายมากที่สุดสำหรับทีมทุกขนาด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ผู้จดบันทึกด้วย AI: บันทึก, ถอดความ, และสรุปการประชุมโดยอัตโนมัติ
  • การประชุม ClickUp: จัดการวงจรการประชุมทั้งหมดของคุณ ตั้งแต่การวางแผนวาระการประชุม การจดบันทึก ไปจนถึงการติดตามผลหลังการประชุม ด้วยClickUp meetings
  • แม่แบบบันทึกการประชุม: แม่แบบพร้อมใช้งานเพื่อจัดระเบียบวาระการประชุม บันทึกการตัดสินใจ และแบ่งปันสรุปการประชุมที่มีโครงสร้างอย่างเป็นระบบดูแม่แบบบันทึกการประชุมอื่นๆ
  • ClickUp Brain: ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยประชุม AI ของคุณโดยวิเคราะห์การสนทนา แนะนำรายการที่ต้องดำเนินการ และเชื่อมโยงผลลัพธ์โดยตรงกับงานและโครงการเพื่อการดำเนินการที่รวดเร็วขึ้น
  • การผสานการทำงาน: เชื่อมต่อกับ Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Slack และอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น เพื่อรวมศูนย์การประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการของคุณไว้ในที่เดียวโดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ช่วงของฟีเจอร์อาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับทีมขนาดเล็กในระหว่างการตั้งค่าครั้งแรก
  • การเรียนรู้อาจรู้สึกชันเมื่อกำหนดค่าขั้นตอนการทำงานที่ปรับแต่งเอง

ราคาของ ClickUp

คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

ผู้ตรวจสอบ G2ได้แบ่งปันว่า ClickUp ได้กลายเป็นโซลูชันการทำงานแบบครบวงจรสำหรับทีมของพวกเขา:

โซลูชันที่ยืดหยุ่นและครบวงจรสำหรับการจัดการโครงการและทีม หนึ่งในฟีเจอร์ล่าสุดคือการจดบันทึกด้วย AI ซึ่งช่วยให้ฉันติดตามการประชุมและสิ่งที่พูดคุยไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โซลูชันที่ยืดหยุ่นและครบวงจรสำหรับการจัดการโครงการและทีม หนึ่งในฟีเจอร์ล่าสุดคือการจดบันทึกด้วย AI ซึ่งช่วยให้ฉันติดตามการประชุมและสิ่งที่พูดคุยไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: บันทึกการประชุมเป็นจุดเริ่มต้น แต่สิ่งที่ขับเคลื่อนงานให้ก้าวหน้าจริงๆ คือการตัดสินใจและรายการที่ต้องดำเนินการ เครื่องมืออย่าง ClickUp ช่วยยกระดับไปอีกขั้น ด้วยการจับประเด็นสำคัญโดยอัตโนมัติ

🗂️ ใช้เทมเพลต ClickUp เหล่านี้เพื่อข้ามขั้นตอนการเตรียมและเริ่มทำงานได้ทันที:

เทมเพลตบันทึกการประชุมประจำ เพื่อรักษาการประสานงานของทีมให้มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพเทมเพลตการประชุม 1 ต่อ 1 สำหรับพนักงานและผู้จัดการ เพื่อปรับปรุงการตรวจสอบและติดตามการเติบโตในระยะยาว

2. ไฟลั่กไฟลั่ก ai (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงการประชุมอัตโนมัติและการวิเคราะห์)

ไฟร์ฟลาย เอไอ ในฐานะทางเลือกเหนือธรรมชาติ
ผ่านทางแหล่งที่มา

Fireflies.ai ทำให้การถอดเสียงการประชุมง่ายเพียงแค่คลิก "บันทึก"

ออกแบบมาสำหรับทีมที่ยุ่งมากเพื่อบันทึก, ถอดเสียง, และจัดระเบียบการโทรโดยอัตโนมัติโดยไม่รบกวนกระบวนการทำงานของคุณ รองรับแพลตฟอร์มหลักเช่น Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, และ Webex

Fireflies.ai นำเสนอการถอดความแบบเรียลไทม์ที่คุณสามารถค้นหา แสดงความคิดเห็น และเปลี่ยนเป็นรายการที่ต้องดำเนินการได้โดยตรงจากแดชบอร์ด ด้วยสรุปอัจฉริยะจาก AI และการผสานรวมกับระบบ CRM ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว

จุดประกายไฟ. ai คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • การถอดเสียงการประชุมอัตโนมัติ: บันทึกและถอดเสียงการประชุมแบบเรียลไทม์บนแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอหลักทั้งหมด
  • บันทึกการประชุมที่สามารถค้นหาได้: ค้นหาช่วงเวลาสำคัญ ผู้พูด และประเด็นที่ต้องดำเนินการได้อย่างรวดเร็วภายในบันทึกการประชุมที่ยาว
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: เพิ่มความคิดเห็น, ปฏิกิริยา, และมอบหมายงานได้โดยตรงบนส่วนที่เฉพาะเจาะจงของบันทึกการสนทนา
  • สรุปอัจฉริยะ: สรุปที่สร้างโดย AI จะเน้นข้อมูลสำคัญจากการประชุม การตัดสินใจ และงานที่ต้องติดตามผลโดยอัตโนมัติ
  • การผสานรวม CRM และแอปพลิเคชัน: ซิงค์กับเครื่องมือต่างๆ เช่น Salesforce, Slack, Zapier และ Asana เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

หิ่งห้อย ข้อจำกัดของ ai

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความไม่ถูกต้องในบางครั้งในการถอดเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสำเนียงที่หนักหรือคุณภาพเสียงที่ไม่ดี
  • แผนฟรีและแผนระดับล่างมาพร้อมพื้นที่จัดเก็บที่จำกัดและการเข้าถึงฟีเจอร์ที่จำกัด
  • การวิเคราะห์ขั้นสูงและข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งกว่ามีให้บริการเฉพาะในแพ็กเกจราคาที่สูงกว่าเท่านั้น

ไฟร์ฟลายส์.ai ราคา

  • ฟรี
  • โปรแพลน: $10/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • แผนธุรกิจ: $19/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • แผนสำหรับองค์กร: $39/ผู้ใช้ต่อเดือน

หิ่งห้อย. ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 8/5 (700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Fireflies.ai อย่างไรบ้าง?

ผู้ตรวจสอบ G2ได้แบ่งปันประสบการณ์ของตนเกี่ยวกับ Fireflies.ai ดังนี้:

ใช้งานได้ดีกับทุกภาษา, ง่ายต่อการดึงเสียงและดาวน์โหลดบทถอดความ. เสียงบิตก็ยอดเยี่ยมเช่นกัน. ไม่มีตัวเลือกการวิเคราะห์แบบโปร และแพ็กเกจแอป AI อาจมีราคาแพงมากอย่างรวดเร็ว.

ใช้งานได้ดีกับทุกภาษา, ง่ายต่อการดึงเสียงและดาวน์โหลดบทถอดความ. เสียงบิตก็ยอดเยี่ยมเช่นกัน. ไม่มีตัวเลือกการวิเคราะห์แบบโปร และแพ็กเกจแอป AI อาจมีราคาแพงมากอย่างรวดเร็ว.

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ผสานรวมหรือคัดลอก? เครื่องมือที่เชื่อมต่อกับระบบการทำงานของคุณ (เช่น ClickUp, Slack หรือ CRM ของคุณ) จะดีกว่าเครื่องมือจดบันทึกแบบเดี่ยวเสมอ

3. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงแบบเรียลไทม์และการทำงานร่วมกันแบบสด)

Otter ai เป็นทางเลือกเหนือธรรมชาติ
ผ่านทางแหล่งที่มา

Otter.ai เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับการถอดเสียงแบบเรียลไทม์และการทำงานร่วมกันในการประชุมในปัจจุบัน ไม่เพียงแค่บันทึกการประชุมเท่านั้น แต่ยังถอดเสียงบทสนทนาในขณะที่เกิดขึ้น ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถอ่าน ติดตาม และโต้ตอบกับบทถอดเสียงระหว่างการสนทนาได้อีกด้วย

ด้วย Otter Assistant คุณสามารถบันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องตั้งค่าด้วยตนเอง มันจะเข้าร่วมการประชุมใน Zoom, Microsoft Teams และ Google Meet โดยอัตโนมัติเพื่อบันทึก, ถอดเสียง, และสรุปการสนทนา

สรุปที่สร้างโดย AI ของ Otter จะย่อการสนทนาที่ยาวให้กลายเป็นข้อมูลที่เข้าใจง่าย ทำให้ทีมสามารถตรวจสอบ แบ่งปัน และดำเนินการตามการสนทนาได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะจัดการสัมมนาออนไลน์ การประชุมกับลูกค้า หรือการประชุมภายใน Otter ก็จะทำให้แน่ใจได้ว่าไม่มีรายละเอียดสำคัญใด ๆ หลุดรอดไป และรายการที่ต้องดำเนินการจะไม่ตกหล่น

หากคุณกำลังมองหาตัวเลือกการถอดเสียงเพิ่มเติม นี่คือรายการรายละเอียดของ เครื่องมือถอดเสียงด้วย AIที่ดีที่สุดบางตัวเพื่อช่วยให้คุณจับการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Otter.ai

  • การถอดเสียงสด: ติดตามการสนทนาแบบเรียลไทม์ขณะที่ Otter ถอดเสียงทุกคำทันที
  • สรุปการประชุม: ทบทวนประเด็นสำคัญ ข้อปฏิบัติ และไฮไลท์หลังการประชุมทุกครั้งอย่างรวดเร็ว
  • การแก้ไขร่วมกัน: สมาชิกในทีมสามารถเน้นข้อความ, แสดงความคิดเห็น, และเพิ่มบันทึกได้โดยตรงภายในบทถอดความ
  • ผู้ช่วย Otter: เข้าร่วมการประชุมที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติเพื่อบันทึกและจดบันทึกโดยไม่ต้องตั้งค่าด้วยตนเองดูแอปจัดตารางเวลาที่ดีที่สุดเหล่านี้ที่จะช่วยให้คุณจัดการนัดหมายและการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • การซิงค์ข้ามแพลตฟอร์ม: เข้าถึงบันทึกการประชุมของคุณได้ทั้งบนเดสก์ท็อป แอปมือถือ และส่วนขยายเบราว์เซอร์

ข้อจำกัดของ Otter.ai

  • ความไม่ถูกต้องในการถอดเสียงเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับศัพท์เทคนิคหรือสำเนียงที่เข้มข้น
  • การปรับแต่งเทมเพลตได้จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือ AI รุ่นใหม่บางตัว

Otter.ai ราคา

  • แผนพื้นฐาน: ฟรี
  • โปรแพลน: $16.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แผนธุรกิจ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง (ติดต่อฝ่ายขาย)

Otter.ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (290+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (400+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Otter.ai อย่างไรบ้าง?

นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวถึง Otter.ai:

เครื่องมือถอดเสียงที่ราบรื่นที่สุด ด้วย Otter คุณสามารถส่งออกไฟล์ถอดเสียงในรูปแบบต่าง ๆ ตามความต้องการของคุณได้ อินเทอร์เฟซผู้ใช้มีความเรียบง่ายและใช้งานง่ายมาก อย่างไรก็ตาม ความแม่นยำของไฟล์ถอดเสียงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสำเนียงของผู้พูด

เครื่องมือถอดเสียงที่ราบรื่นที่สุด ด้วย Otter คุณสามารถส่งออกไฟล์ถอดเสียงในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการของคุณได้ อินเทอร์เฟซผู้ใช้เรียบง่ายและใช้งานง่ายมาก อย่างไรก็ตาม ความแม่นยำของไฟล์ถอดเสียงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสำเนียงของผู้พูด

🧐 คุณทราบหรือไม่? เครื่องมือบางชนิดสามารถถอดเสียงและสรุปการประชุมได้มากกว่า 40 ภาษาแล้ว ทีมที่ใช้หลายภาษา เฉลิมฉลองได้เลย—เครื่องมืออย่าง Sembly พร้อมช่วยคุณแล้ว!

4. Sembly (เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปการประชุมและข้อมูลเชิงลึกด้วย AI)

Sembly เป็นทางเลือกเหนือธรรมชาติ
ผ่านทางแหล่งที่มา

Sembly คือผู้ช่วยประชุมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการบันทึกการสนทนา เน้นประเด็นสำคัญที่ต้องดำเนินการ และสร้างสรุปข้อมูลเชิงลึกอย่างชาญฉลาด

รองรับการใช้งานกับ Zoom, Microsoft Teams, Google Meet และ Webex, Sembly สามารถถอดเสียงการประชุม, ตรวจจับขั้นตอนถัดไป, และวิเคราะห์ความรู้สึกเพื่อช่วยให้ทีมตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น ด้วยคุณสมบัติเช่น AI แชทสำหรับการประชุมหลายครั้ง, การตรวจจับรายการที่ต้องดำเนินการ, และเอกสารโครงการที่สร้างโดย AI, Sembly เปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่สามารถค้นหาได้และมีโครงสร้าง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุมของคุณให้ดียิ่งขึ้น ลองดู เทมเพลตการประชุมแบบตัวต่อตัวเหล่านี้เพื่อช่วยจัดโครงสร้างการสนทนาของคุณและรับรองผลลัพธ์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้

คุณสมบัติเด่นของ Sembly

  • สรุปอัจฉริยะ: สรุปที่สร้างโดย AI ซึ่งเน้นงาน การตัดสินใจ และความเสี่ยง
  • การตรวจจับรายการที่ต้องดำเนินการ: เปลี่ยนการสนทนาในการประชุมให้เป็นงานที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ
  • ข้อมูลเชิงลึกด้านความรู้สึกและ AI: วิเคราะห์โทนและแนวโน้มในการประชุมเพื่อเปิดเผยพลวัตของทีม
  • การระบุผู้พูด: ระบุอย่างถูกต้องว่าใครพูดอะไรเพื่อการทบทวนที่ง่ายขึ้น
  • แชท AI สำหรับการประชุมหลายรูปแบบ: สนทนากับ Sembly เพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมหนึ่งครั้งหรือหลายครั้ง
  • สิ่งประดิษฐ์ของ AI: สร้างเอกสารโดยอัตโนมัติ เช่น แผนงานโครงการและข้อเสนอแนะจากการประชุม
  • การผสานการทำงานข้ามแพลตฟอร์ม: ซิงค์กับ Zoom, Teams, Webex, Slack, CRM และอื่นๆ
  • รองรับหลายภาษา: ถอดเสียงและสรุปการประชุมใน 48 ภาษา

ข้อจำกัดของการประชุม

  • การวิเคราะห์ความรู้สึกอาจรู้สึกเป็นการทั่วไปในประชุมที่สั้นมาก
  • ตัวเลือกการแก้ไขสรุปด้วยตนเองมีจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่สามารถปรับแต่งได้มากขึ้น
  • แผนฟรีจำกัดชั่วโมงการถอดความและการเข้าถึงฟีเจอร์ AI บางอย่าง

ราคา Sembly

  • แผนส่วนบุคคล: ฟรี
  • แผนมืออาชีพ: $10/ผู้ใช้/เดือน
  • แผนทีม: $20/ผู้ใช้/เดือน
  • แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Sembly

  • G2: 4. 56/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (50+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Sembly อย่างไรบ้าง?

นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวถึง Sembly:

เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่บันทึกบันทึกการประชุมและงาน และนำเสนอในรูปแบบที่ปรับเปลี่ยนได้

เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่บันทึกบันทึกการประชุมและงาน และนำเสนอในรูปแบบที่ปรับเปลี่ยนได้

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: พลาดการประชุม? ใช้เครื่องมือ AI ที่สามารถเข้าร่วมประชุมแทนคุณ บันทึกการสนทนา และสรุปประเด็นสำคัญ—ไม่ต้องกังวลว่าจะพลาดอะไรอีกต่อไป

5. Fathom (เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปการประชุม Zoom อย่างง่ายดาย)

Fathom ในฐานะทางเลือกเหนือธรรมชาติ
ผ่านทางแหล่งที่มา

Fathom ถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมที่ใช้เวลาหลายชั่วโมงในการดูวิดีโอการประชุม Zoom ซ้ำไปซ้ำมาเพียงเพื่อดึงประเด็นสำคัญออกมา

แทนที่จะทบทวนบันทึกการประชุมทั้งหมด Fathom จะไฮไลท์ช่วงเวลาสำคัญโดยอัตโนมัติ ตรวจจับรายการที่ต้องดำเนินการ และสร้างสรุปที่กระชับ — ช่วยให้คุณเข้าถึงสิ่งที่สำคัญได้ทันที หากคุณกำลังมองหาโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมของคุณ ลองดูรายการ เครื่องมือ AI สำหรับการประชุมที่ครอบคลุมนี้ ซึ่งสามารถปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของคุณให้ราบรื่นยิ่งขึ้น

การถอดความแบบเรียลไทม์และการไฮไลต์ด้วยคลิกเดียวช่วยขจัดความจำเป็นในการจดบันทึกด้วยตนเอง ทำให้คุณสามารถมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการประชุมกับลูกค้า การประชุมทีม และการสัมมนาออนไลน์โดยไม่ต้องพลาดการติดตามผล คุณสมบัติเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการ จัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่ต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงกับการจดบันทึกด้วยตนเองหรือการจัดระเบียบหลังการประชุม

คุณสมบัติเด่นของ Fathom

  • สรุปการประชุมทันที: รับสรุปที่สามารถนำไปใช้ได้และขั้นตอนต่อไปภายในไม่กี่วินาทีหลังจากการประชุมสิ้นสุด
  • การเน้นแบบเรียลไทม์: ทำเครื่องหมายช่วงเวลาสำคัญระหว่างการโทรสด
  • การผสานระบบ CRM: ส่งบันทึกโดยตรงไปยัง Salesforce, HubSpot, Close CRM และอื่นๆแชร์คลิปการประชุม: แชร์ช่วงเวลาสำคัญในวิดีโอแทนการส่งบันทึกการประชุมทั้งหมด
  • ถาม Fathom (ผู้ช่วย AI): สนทนากับบันทึกเสียงของคุณเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึก อีเมลติดตามผล และรายการดำเนินการ
  • รองรับหลายแพลตฟอร์ม: ใช้งานได้กับ Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams
  • การรองรับภาษา: ถอดเสียงการประชุมในกว่า 28 ภาษาและแปลสรุป

เข้าใจข้อจำกัด

  • ประสบการณ์การใช้งานแบบดั้งเดิมจะดีที่สุดบน Zoom; ส่วนการรองรับ Teams และ Meet นั้นเป็นฟีเจอร์ใหม่และยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  • คุณสมบัติ CRM ขั้นสูงบางอย่างมีให้เฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น

ราคาตามการคำนวณ

  • แผนฟรี: $0 (เข้าถึงเต็มรูปแบบสำหรับผู้ใช้รายบุคคล)
  • แผนพรีเมียม: $19/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • แผนสำหรับทีม: $29/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • แผนทีมโปร: $39/ผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและความคิดเห็นของ Fathom

  • G2: 5/5 (รีวิวมากกว่า 5,000 รายการ)
  • Capterra: 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Fathom อย่างไรบ้าง?

ผู้ตรวจสอบ G2ได้พูดถึงประสบการณ์ของตนกับ Fathom ดังนี้:

สรุปการประชุมที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม พร้อมระบุการดำเนินการที่ต้องทำต่อ ถือว่าดีกว่าการจดบันทึกโดยมนุษย์ ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานของฉัน

สรุปการประชุมที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม พร้อมระบุการดำเนินการที่ต้องทำต่อไป ดีกว่าให้คนจดบันทึกเสียอีก ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานของฉัน

🎉 เกร็ดความรู้: แนวคิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบางแนวคิดของโลกเริ่มต้นจากการประชุม เช่น การนำเสนอ Toy Story ของ Pixar เดาว่าพวกเขาน่าจะมีคนจดบันทึกอยู่แน่ๆ

6. Avoma (ดีที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกในการประชุมด้านการขายและการติดต่อกับลูกค้า)

Avoma เป็นทางเลือกเหนือระดับ
ผ่านทางแหล่งที่มา

Avoma ช่วยให้ทีมขายและทีมความสำเร็จของลูกค้าเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นโอกาสในการปิดการขาย โดยจะบันทึกช่วงเวลาสำคัญโดยอัตโนมัติ เช่น จุดที่ลูกค้าประสบปัญหา ข้อคัดค้าน การกล่าวถึงคู่แข่ง และขั้นตอนถัดไป เช่น การให้ข้อมูลเชิงลึกที่ครบถ้วนและนำไปปฏิบัติได้จริงแก่ทีม โดยไม่ต้องเสียเวลาทบทวนบันทึกด้วยตนเองเป็นชั่วโมง

ด้วยการซิงค์สรุปการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการอัปเดต CRM โดยตรงไปยัง Salesforce, HubSpot และ Pipedrive, Avoma ทำให้ทุกการสนทนาช่วยขับเคลื่อนไปข้างหน้าในกระบวนการขายของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Avoma

  • ปัญญาในการสนทนา: ระบุส่วนสำคัญของการโทรขายและการบริการลูกค้าโดยอัตโนมัติ เช่น ข้อคัดค้าน ความต้องการของลูกค้า และสัญญาณการซื้อ
  • สรุปอัจฉริยะ: จัดระเบียบบันทึกการประชุมเป็นหัวข้อที่สามารถค้นหาได้เพื่อการวิเคราะห์ข้อตกลงที่รวดเร็วขึ้น
  • การบันทึกหน้าสด: ทำเครื่องหมายจุดสำคัญระหว่างการโทรสดเพื่อเน้นให้เห็นภายหลัง
  • การผสานระบบ CRM: ซิงค์สรุปข้อมูล, ฟิลด์, และรายการที่ต้องดำเนินการไปยัง Salesforce, HubSpot, Pipedrive และอื่น ๆ
  • ข้อมูลเชิงลึกจากการโค้ช: เปิดเผยแนวโน้มการสนทนาและช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการโค้ช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม
  • ถาม Avoma (AI Copilot): สนทนากับการประชุมของคุณเพื่อดึงคำตอบหรือสร้างคำถามติดตามผลได้ทันที

ข้อจำกัดของ Avoma

  • มุ่งเน้นไปที่การประชุมภายนอกเป็นหลัก ไม่เหมาะสำหรับการประชุมภายในเท่านั้น
  • ฟีเจอร์การโค้ชและวิเคราะห์ด้วย AI แบบเต็มรูปแบบต้องใช้แผนระดับที่สูงขึ้น
  • เส้นทางการเรียนรู้เมื่อปรับแต่งเทมเพลตและเพลย์บุ๊ก

ราคาของ Avoma

  • ทดลองใช้ฟรี
  • แผนผู้ช่วยประชุม AI: $29/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • แผนการวิเคราะห์การสนทนา: $69/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • แผนรายได้เชิงอัจฉริยะ: $99/ผู้ใช้ต่อเดือน

Avoma มีโครงสร้างราคาที่ยืดหยุ่น คุณสามารถผสมผสานแผนการใช้งานได้โดยไม่ต้องอัปเกรดผู้ใช้ทุกคนเป็นแผนพรีเมียม

คะแนนและรีวิวของ Avoma

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Avoma อย่างไรบ้าง?

ผู้ตรวจสอบ G2แบ่งปันประสบการณ์การใช้ Avoma ดังนี้:

วิธีง่ายที่สุดในการตรวจสอบการบันทึกเสียงหลายชั่วโมง การแปลและการเชื่อมต่อกับ CRM เพื่อให้สามารถซิงค์กับดีลเฉพาะและฟีเจอร์อื่นๆ อีกมากมาย และเราใช้งานมันบ่อยขึ้น

วิธีง่ายที่สุดในการผ่านชั่วโมงของบันทึกการโทร. การแปลและการเชื่อมต่อของมันกับ CRM เพื่อให้สามารถซิงค์กับดีลเฉพาะได้ และคุณสมบัติอื่น ๆ อีกมากมาย และเราใช้มันบ่อยขึ้น.

🧐 คุณรู้หรือไม่? การประชุมแบบเงียบ (ที่ทุกคนเขียนก่อนพูด) เป็นเคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ Amazon—และเริ่มต้นด้วยบันทึกช่วยจำ 6 หน้า.

7. Krisp (ดีที่สุดสำหรับการตัดเสียงรบกวนด้วย AI ในการโทร)

Krisp เป็นทางเลือกเหนือธรรมชาติ
ผ่านทางแหล่งที่มา

เมื่อคุณภาพเสียงที่ไม่ดีทำให้การสนทนาที่สำคัญเสียไป Krisp จะเข้ามาช่วย มันใช้ AI เพื่อกำจัดเสียงรบกวนจากพื้นหลัง เสียงที่รบกวน และเสียงสะท้อนในเวลาจริง เพื่อให้การประชุม การโทรกับลูกค้า และการสัมภาษณ์ของคุณฟังชัดเจนราวกับคริสตัล แม้จะอยู่ในบ้านหรือสำนักงานที่วุ่นวายก็ตาม

ต่างจากเครื่องมือจดบันทึกทั่วไป Krisp ทำหน้าที่เป็นตัวกรองเสียงอัจฉริยะ ช่วยให้คุณฟังดูเป็นมืออาชีพโดยไม่ต้องซื้อไมโครโฟนราคาแพงหรือติดตั้งห้องเก็บเสียง

เสียงที่ดีเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการสร้างประสบการณ์ออนไลน์ที่ยอดเยี่ยม การปฏิบัติตาม มารยาทในการประชุมเสมือนจริงที่เหมาะสมจะช่วยให้การสื่อสารของคุณชัดเจน เคารพซึ่งกันและกัน และมีความเป็นมืออาชีพในทุกการสนทนา

คุณสมบัติเด่นของ Krisp

  • การตัดเสียงรบกวนด้วย AI: ขจัดเสียงรบกวนในพื้นหลัง เสียงพูด และเสียงสะท้อนจากทั้งเสียงของคุณและผู้เข้าร่วมคนอื่น ๆ
  • การตัดเสียงรบกวน: ปิดเสียงการสนทนาของมนุษย์ที่รบกวนซึ่งเกิดขึ้นใกล้เคียง
  • การลบเสียงสะท้อน: ทำความสะอาดเสียงสะท้อนจากไมโครโฟนและลำโพง
  • การบันทึกการโทร: บันทึกการประชุมด้วยคุณภาพเสียงที่คมชัดระดับคริสตัล
  • การแปลงสำเนียง: ปรับและทำให้ชัดเจนสำเนียงการพูดระหว่างการประชุมสด
  • ความเข้ากันได้สากล: ใช้กับ Zoom, Teams, Meet, Slack, Discord และอื่น ๆ

ข้อจำกัดของ Krisp

  • เน้นคุณภาพเสียง ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการบันทึกการประชุมเชิงลึกหรือการทำงานร่วมกันขั้นสูง
  • แผนฟรีจำกัดการใช้งานการตัดเสียงรบกวนไว้ที่ 60 นาที/วัน
  • ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับความสามารถของ CPU ของอุปกรณ์

ราคาของ Krisp

  • แผนฟรี
  • แผนโปร: $8/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • แผนธุรกิจ: $10/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง (ติดต่อฝ่ายขาย)

คะแนนและรีวิวของ Krisp

  • G2: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (500+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Krisp อย่างไรบ้าง?

นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวถึง Krisp:

ไม่เพียงแต่เป็นผู้ช่วยประชุม แต่ยังเป็นซอฟต์แวร์ลดเสียงรบกวนที่ยอดเยี่ยมซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำงานทางไกล

ไม่เพียงแต่เป็นผู้ช่วยประชุม แต่ยังเป็นซอฟต์แวร์ลดเสียงรบกวนที่ยอดเยี่ยมซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำงานทางไกล

จำไว้ว่า: บางคนเขียนบันทึกเพื่อจดจำ. บางคนเขียนบันทึกเพื่อไม่ต้องจำ. ทั้งสองอย่างถูกต้อง.

8. Tactiq (เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกการประชุมทันทีผ่านส่วนขยาย Chrome)

Tactiq เป็นทางเลือกเหนือธรรมชาติ
ผ่านทางแหล่งที่มา

หากคุณรู้สึกเหนื่อยกับการค้นหาบันทึกในระหว่างการประชุมต่อเนื่อง Tactiq คือทางออกที่ง่ายและสดชื่นสำหรับคุณ ติดตั้งเป็นส่วนขยายเบามากใน Chrome สามารถจับภาพคำบรรยายสดจาก Google Meet, Zoom และ Microsoft Teams ได้ คุณสามารถเน้นจุดสำคัญและส่งออกบันทึกการประชุมได้โดยไม่ทำให้การประชุมสะดุด

ไม่มีบอท ไม่มีการบันทึกที่รบกวน — เพียงเอกสารการประชุมที่รวดเร็วและปลอดภัยจากเบราว์เซอร์ของคุณ Tactiq เหมาะสำหรับทีมระยะไกล ผู้จัดการโครงการ และนักการศึกษาที่ต้องการบันทึกการประชุมที่รวดเร็วและแม่นยำโดยไม่ต้องตั้งค่าที่ซับซ้อน

คุณสมบัติเด่นของ Tactiq

  • คำบรรยายการประชุมสด: รับถอดความแบบเรียลไทม์เฉพาะผู้พูดแต่ละคนระหว่างการประชุม
  • เน้นข้อความทันที: ทำเครื่องหมายรายการที่ต้องดำเนินการและช่วงเวลาสำคัญโดยไม่พลาดการสนทนา
  • การส่งออกบันทึก: บันทึกบันทึกไปยัง Google Docs, Notion, Slack และอื่น ๆ
  • สรุปด้วย AI เพียงคลิกเดียว: สรุปการประชุม ร่างอีเมลติดตามผล หรือสร้างตั๋ว Jira ได้ทันที
  • การถอดเสียงที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว: ไม่มีบอทบันทึกการประชุมของคุณ — ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างปลอดภัยบนเบราว์เซอร์ของคุณ

ข้อจำกัดของ Tactiq

  • มีให้ใช้งานเฉพาะในรูปแบบส่วนขยายของ Chrome (หรือเบราว์เซอร์ที่ใช้ Chromium) เท่านั้น
  • สรุปและคำสั่ง AI มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
  • ยังไม่มีแอปมือถือหรือแอปเดสก์ท็อปแบบสแตนด์อโลน

ราคา Tactiq

  • แผนฟรี
  • แผนโปร: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • แผนทีม: $20/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Tactiq

G2: 4. 5/5 (10+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Tactiq อย่างไรบ้าง?

นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวเกี่ยวกับ Tactiq:

บันทึกการประชุมได้ไม่จำกัด. Tactiq มีฟังก์ชันที่น่าทึ่งแต่ใช้งานง่ายซึ่งเก็บรักษาและใช้ AI เพื่อสรุปการประชุมจากแพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Google, Microsoft และ Zoom.

บันทึกการประชุมได้ไม่จำกัด. Tactiq มีฟังก์ชันที่น่าทึ่งแต่เรียบง่าย ที่เก็บและใช้ AI เพื่อสรุปการประชุมจากแพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Google, Microsoft และ Zoom.

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: อย่าลืมติดแท็กงาน หากบันทึกของ AI ของคุณเชื่อมต่อกับตัวจัดการงาน การติดแท็กเพื่อนร่วมทีมระหว่างหรือหลังการประชุมจะช่วยให้งานที่ต้องดำเนินการต่อไป

9. Spinach AI (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติการประชุมทีมแบบ Agile)

Spinach AI ในฐานะทางเลือกเหนือธรรมชาติ
ผ่านทางแหล่งที่มา

การประชุมแบบ Agile มีจุดประสงค์เพื่อให้รวดเร็วและตรงประเด็น แต่การรักษาความเป็นระเบียบอาจรู้สึกหนักใจหากขาดการสนับสนุนที่เหมาะสม

Spinach AI โดย Hypercontext ทำหน้าที่เป็นสมาชิกทีมที่มีความคล่องตัวเพิ่มเติม โดยเข้าร่วมการประชุมแบบยืน การทบทวนการทำงาน และการทบทวนย้อนหลังโดยอัตโนมัติ เพื่อจับประเด็นปัญหา การตัดสินใจ และขั้นตอนถัดไป มันสร้างตั๋ว Jira สรุปการสนทนา และส่งการอัปเดตโดยตรงไปยัง Slack หรืออีเมลของคุณ ช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องยุ่งยากกับการจดบันทึกด้วยตนเอง

ด้วย Spinach AI ทีมที่มีความคล่องตัวสามารถทำงานได้เร็วขึ้นและบันทึกข้อมูลได้ดีขึ้น โดยไม่ต้องเพิ่มเครื่องมือเพิ่มเติมในกระบวนการทำงานของพวกเขา หากทีมของคุณกำลังประสบปัญหาการประชุมที่ต่อเนื่องกันมากเกินไป นี่คือคำแนะนำ เกี่ยวกับวิธีหลีกเลี่ยงการประชุมที่มากเกินไปในขณะที่ยังคงรักษา ประสิทธิภาพการทำงาน

คุณสมบัติเด่นของ Spinach AI

  • สรุปการประชุมแบบอัตโนมัติ: เน้นประเด็นที่ขัดขวาง การตัดสินใจ และขั้นตอนถัดไปหลังการประชุมทุกครั้ง
  • บันทึกการทบทวนสปรินต์: จดบันทึกข้อเสนอแนะและบทเรียนที่ได้รับเพื่อใช้ในการวางแผนสปรินต์ครั้งต่อไปอย่างง่ายดาย
  • การสร้างตั๋ว: สร้างตั๋ว Jira ทันทีตามจุดดำเนินการที่ได้หารือไว้
  • การซิงค์ Slack และอีเมล: แชร์ผลลัพธ์การประชุมกับทีมโดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
  • การตั้งค่าขั้นต่ำ: เพียงเพิ่ม "Spinach" ลงในคำเชิญในปฏิทินของคุณ — ไม่ต้องตั้งค่าอะไรซับซ้อน

ข้อจำกัดของ Spinach AI

  • มุ่งเน้นไปที่กระบวนการแบบคล่องตัวเป็นหลัก อาจไม่เหมาะกับทีมที่ไม่ใช่สายเทคนิคหรือทีมธุรกิจในภาพรวม
  • ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อผสานรวมกับ Slack, Jira หรือเครื่องมือจัดการโครงการอื่น ๆ
  • ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดนอกเหนือจากการประชุมสแตนด์อัพหลัก การวางแผนสปรินต์ และการทบทวน

ราคา Spinach AI

  • แผนเริ่มต้น
  • แผนโปร: $2.90 ต่อชั่วโมงการประชุม
  • แผนธุรกิจ: $29/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Spinach AI

  • G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Spinach AI อย่างไรบ้าง?

อ่านความคิดเห็นของผู้รีวิว G2เกี่ยวกับ Spinach AI:

Spinach AI ใช้งานง่ายมากและดึงดูดทั้งสองฝ่ายในการโต้ตอบแบบตัวต่อตัว ฉันใช้มันสำหรับการสนทนาแบบตัวต่อตัวทั้งหมด แอปมือถือเป็นแบบเว็บเบสและบางครั้งก็เกิดข้อขัดข้อง

Spinach AI ใช้งานง่ายมากและดึงดูดทั้งสองฝ่ายในการโต้ตอบแบบตัวต่อตัว ฉันใช้มันสำหรับการสนทนาแบบตัวต่อตัวทั้งหมด แอปมือถือเป็นแบบเว็บเบสและบางครั้งก็เกิดข้อขัดข้อง

🧐 คุณรู้หรือไม่? 🎉 การประชุมที่ยาวนานที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้กินเวลานานกว่า 120 ชั่วโมง นี่เป็นส่วนหนึ่งของการพยายามทำลายสถิติโลกกินเนสส์—ไม่ใช่การประชุมวางแผนกลยุทธ์จริง ๆ (โชคดีที่) แม้แต่เครื่องมือสรุปที่ดีที่สุดก็ยังลำบากกับเรื่องนี้

10. ดูซ้ำ (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาในวิดีโอการประชุมที่บันทึกไว้)

รับชมซ้ำในฐานะทางเลือกแบบซูเปอร์นอร์มอล
ผ่านทางแหล่งที่มา

ทุกการสนทนาที่สำคัญมีข้อมูลเชิงลึกที่มีค่า แต่การค้นหาข้อมูลเหล่านั้นในภายหลังมักเป็นความท้าทาย

Rewatch แก้ไขปัญหานี้โดยการเปลี่ยนการประชุมที่คุณบันทึกไว้ให้กลายเป็นห้องสมุดวิดีโอส่วนตัวที่สามารถค้นหาได้ ซึ่งความรู้จะถูกเก็บรักษาไว้อย่างเป็นระบบ จัดระเบียบ และเข้าถึงได้ง่าย

แทนที่จะสูญเสียการตัดสินใจและการสนทนาสำคัญในโฟลเดอร์คลาวด์ที่กระจัดกระจายหรือลิงก์ในกล่องจดหมายที่ถูกลืม ทีมงานสามารถค้นหาบันทึกการสนทนา เพิ่มความคิดเห็น และทำงานร่วมกันได้โดยตรงบนเนื้อหาวิดีโอ

Rewatch ช่วยให้ทีมที่กำลังเติบโตสามารถเก็บรวบรวมความทรงจำร่วมกัน เร่งกระบวนการปรับตัวของสมาชิกใหม่ และลดการสนทนาซ้ำซ้อนระหว่างโครงการต่าง ๆ ในโลก ที่การทำงานแบบไม่พร้อมกันกำลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานร่วมกัน เครื่องมืออย่าง Rewatch ช่วยให้ทีมสามารถรักษาความสอดคล้องกันได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องผูกติดกับการประชุมสด

รับชมคุณสมบัติเด่นอีกครั้ง

  • ศูนย์กลางวิดีโอแบบรวมศูนย์: จัดเก็บ, จัดระเบียบ, และจัดการบันทึกการประชุมทั้งหมดไว้ในที่เดียวอย่างปลอดภัย
  • บันทึกการสนทนาที่สามารถค้นหาได้: ค้นหาการสนทนา การตัดสินใจ และคำสำคัญได้อย่างง่ายดายทั่วทั้งคลังวิดีโอของคุณ
  • การทำงานเป็นทีม: เพิ่มความคิดเห็น, ปฏิกิริยา, และไฮไลท์บนไทม์ไลน์วิดีโอเพื่อให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างต่อเนื่องแม้จะไม่ได้ทำงานพร้อมกัน เมื่อบันทึกของคุณถูกบันทึกไว้แล้วการรู้วิธีแชร์บันทึกอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ทีมของคุณยังคงสอดคล้องกันในขั้นตอนต่อไป
  • ช่องส่วนตัวและการควบคุมการเข้าถึง: กำหนดสิทธิ์การดูและการทำงานร่วมกันเพื่อรักษาความปลอดภัยของเนื้อหาที่ละเอียดอ่อน

ข้อจำกัดในการรับชมซ้ำ

  • มุ่งเน้นไปที่การบันทึกการประชุมเป็นหลัก — ไม่มีการให้บริการการถอดความแบบเรียลไทม์หรือการบันทึกโน้ตแบบสด
  • ต้องการการจัดการพื้นที่จัดเก็บวิดีโออย่างสม่ำเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงความรกรุงรัง

ราคาสำหรับการรับชมซ้ำ

  • ฟรี
  • แผนทีม: $19/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ราคาพิเศษ (ติดต่อฝ่ายขาย)

ดูคะแนนและรีวิวอีกครั้ง

  • G2: 4. 5/5 (200+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Rewatch อย่างไรบ้าง?

นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2คนนี้พูดถึง Rewatch:

เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการแสดงข้อมูลให้กับพนักงานของเรา ฉันชอบที่มันให้เครื่องมือสำหรับการสื่อสารภายในองค์กร แม่แบบมีตัวเลือกที่หลากหลาย ทำให้เราสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการแสดงข้อมูลให้กับพนักงานของเรา ฉันชอบที่มันให้เครื่องมือสำหรับการสื่อสารภายในองค์กร แม่แบบมีตัวเลือกที่หลากหลาย ทำให้เราสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

🎉 เกร็ดความรู้: ชอนดา ไรมส์ เคยวางแผนเนื้อเรื่องทั้งซีซั่นของ Grey's Anatomy ในการประชุมหลายครั้งของทีมเขียนบท—โดยใช้เพียงกระดาษโน้ตและปากกาเมจิก ลองนึกภาพดูว่าถ้าเธอมีสรุปแบบเรียลไทม์จะเป็นอย่างไร

11. MeetGeek (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกการประชุมอัตโนมัติและข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้)

MeetGeek เป็นทางเลือกที่เหนือกว่า
ผ่านทางแหล่งที่มา

เมื่อความรู้ของทีมคุณถูกเก็บไว้ภายในชั่วโมงของการประชุม มันกลายเป็นเรื่องยากที่จะดำเนินการ MeetGeek ช่วยโดยการบันทึก, ถอดเสียง, และสรุปการประชุมทุกครั้งโดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งสร้างรายการที่ต้องดำเนินการและข้อมูลเชิงลึกที่ชาญฉลาด

สำหรับทีมที่ต้องการกระบวนการติดตามผลที่มีโครงสร้างมากขึ้น แม่แบบสรุปการประชุมสามารถเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมควบคู่กับสรุปโดย AI ของ MeetGeek MeetGeek ไม่เพียงแต่ช่วยจดบันทึกพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังวิเคราะห์เวลาการพูด ตรวจจับความรู้สึก และแม้กระทั่งการเชื่อมต่อกับ CRM เพื่อเปลี่ยนการสนทนาให้เป็นผลลัพธ์ที่แท้จริง

ไม่ว่าคุณจะใช้ Zoom, Microsoft Teams, Google Meet หรือ Webex, MeetGeek ก็สามารถผสานเข้ากับระบบของคุณได้อย่างราบรื่น ช่วยให้ทีมของคุณมีระเบียบและมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม

คุณสมบัติเด่นของ MeetGeek

  • การบันทึกและถอดเสียงอัตโนมัติ: การประชุมจะถูกบันทึกและถอดเสียงโดยอัตโนมัติ คุณจึงไม่พลาดประเด็นสำคัญ
  • สรุปและข้อมูลเชิงลึกอัจฉริยะ: สรุปการตัดสินใจ รายการที่ต้องดำเนินการ และตรวจจับหัวข้อการสนทนาเพื่อการติดตามที่ง่ายขึ้น
  • การวิเคราะห์เชิงปฏิบัติได้: ให้การวิเคราะห์เวลาการพูด, แนวโน้มความรู้สึก, และคะแนนการมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงการประชุมในอนาคต
  • การผสานรวมการจัดการงาน: ส่งงานติดตามไปยังแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น HubSpot, Salesforce, Notion และ ClickUp คุณสามารถสำรวจ รายการซอฟต์แวร์การจัดการงานเพิ่มเติมเพื่อจัดการงานของคุณได้ดีขึ้น การรองรับหลายแพลตฟอร์ม: ทำงานร่วมกับ Zoom, Microsoft Teams, Google Meet และ Webex โดยไม่ต้องตั้งค่าด้วยตนเอง

ข้อจำกัดของ MeetGeek

  • ผู้ใช้บางรายกล่าวถึงความจำเป็นในการปรับแต่งสรุปที่สร้างโดย AI ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
  • ประสบการณ์ที่ดีที่สุดมาจากการเชื่อมต่อ MeetGeek กับระบบ CRM ภายนอกหรือเครื่องมือจัดการโครงการ

ราคาของ MeetGeeki

  • แผนเริ่มต้น: ฟรี
  • แผนโปร: $19/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • แผนธุรกิจ: $39/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • แผนสำหรับองค์กร: $59/ผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว MeetGeek

  • G2: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (5+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง MeetGeek อย่างไรบ้าง?

นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2คนนี้ได้กล่าวไว้:

คุณจะไม่พลาดอะไรเลยในการประชุมของคุณกับ MeetGeek! ฉันชอบมากที่ไม่ต้องจดบันทึกหรือจดโน้ตอะไรเลย มันดีมากจริงๆ! มันช่วยให้คุณเป็นระเบียบและนำหน้าอยู่เสมอ!

คุณจะไม่พลาดอะไรเลยในการประชุมของคุณกับ MeetGeek! ฉันชอบมากที่ไม่ต้องจดบันทึกหรือจดโน้ตอะไรเลย มันดีมากจริงๆ! มันช่วยให้คุณเป็นระเบียบและนำหน้าอยู่เสมอ!

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ให้ผู้ช่วยประชุม AI ของคุณมีส่วนร่วมอยู่เสมอ เชิญเข้าร่วมทุกการประชุม—แม้กระทั่งการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ ความคิดเห็นที่ดูเหมือนไม่สำคัญอาจกลายเป็นไอเดียใหม่ที่ยอดเยี่ยมของคุณก็ได้

ค้นหาทางเลือกเหนือความคาดหมายที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณ

การเลือกเครื่องมือผู้ช่วยประชุมที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับความต้องการของทีมคุณมากที่สุด 🤝

หากความสำคัญของคุณคือ การร่วมมือในโครงการแบบครบวงจร เครื่องมืออย่าง ClickUp อาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ หากคุณต้องการบันทึกการประชุมแบบเรียลไทม์และบันทึกข้อความแบบเบา ๆ เครื่องมืออย่าง Tactiq หรือ Otter.ai สามารถช่วยให้การทำงานของคุณง่ายขึ้น และหากคุณต้องการข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการประชุมและการติดตามงานอัตโนมัติ ตัวเลือกอย่าง MeetGeek หรือ Avoma จะโดดเด่นเป็นพิเศษ

แต่ละทางเลือกของ Supernormal มอบประโยชน์ที่แตกต่างกัน—ไม่ว่าจะเป็นเอกสารการประชุมที่ชาญฉลาดขึ้น การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ความปลอดภัยที่ดีขึ้น หรือการผสานรวมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Microsoft Teams และ Zoom อย่างแน่นหนา

ใช้เวลาสักครู่เพื่อปรับให้กระบวนการทำงานของทีมคุณเข้ากับคุณสมบัติที่สำคัญที่สุด และคุณจะพบโซลูชันที่ไม่เพียงแต่บันทึกการประชุมของคุณเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณดำเนินงานได้เร็วขึ้นอีกด้วย

เริ่มต้นด้วยการสำรวจเดโมและทดลองใช้ฟรีของแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นได้ เช่น ClickUp

รับข้อมูลเชิงลึกที่คุณต้องการเพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและค้นหาโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเริ่มต้น! 🚀