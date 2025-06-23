11 ทางเลือกเหนือระดับสำหรับบันทึกการประชุม AI ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

การจดบันทึกการประชุมด้วยมือเป็นเรื่องของปี 2020 แล้วนะ 🤷🏽♀️
ทีมในปัจจุบันต้องการวิธีที่รวดเร็วและชาญฉลาดยิ่งขึ้นในการบันทึกข้อมูลการประชุม ไฮไลท์ประเด็นสำคัญ และวางแผนการประชุมในอนาคต โดยไม่เสี่ยงต่อการพลาดข้อมูลสำคัญ เครื่องมือที่พัฒนาด้วย AI สำหรับบันทึกการประชุมกำลังทำให้สิ่งเหล่านี้ง่ายกว่าที่เคย
เครื่องมือเช่น Supernormal ช่วยในการถอดเสียงแบบเรียลไทม์และสรุปโดย AI ทำให้การบันทึกการประชุมง่ายขึ้น
แต่สำหรับผู้ใช้หลายคน Supernormal อาจไม่เพียงพอ ตั้งแต่คุณภาพการถอดเสียงที่ไม่คงที่ ตัวเลือกการแก้ไขที่จำกัด ไปจนถึงปัญหาเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว และพื้นที่จัดเก็บที่จำกัด เมื่อการถอดเสียงของคุณไม่ถูกต้อง 100% เมื่อคุณไม่สามารถแก้ไขบันทึกได้อย่างอิสระ หรือเมื่อความเป็นส่วนตัวของคุณรู้สึกถูกคุกคาม ถึงเวลาแล้วที่คุณต้องมองหาตัวเลือกอื่น
นั่นคือเหตุผลที่เราได้รวบรวมทางเลือก Supernormal ที่ดีที่สุด 11 อันดับ เครื่องมือเหล่านี้ให้การถอดความที่คมชัดยิ่งขึ้น การปรับแต่งโน้ตที่ง่ายขึ้น ความปลอดภัยที่แข็งแกร่งขึ้น และกระบวนการทำงานที่ราบรื่นบนแพลตฟอร์มการประชุมต่างๆ
ตอนนี้ มาดูกันให้ละเอียดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับทางเลือก Supernormal ที่ดีที่สุดซึ่งตรงกับความต้องการของคุณ 🔍
ทำไมต้องเลือกทางเลือกที่เหนือความคาดหมาย?
เครื่องมือสร้างบันทึกการประชุมด้วย AI ช่วยให้การสร้างบันทึกที่มีโครงสร้างเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคยโดยไม่ต้องใช้ความพยายามด้วยตนเอง Supernormal ได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองด้วยการถอดความแบบเรียลไทม์และสรุปการประชุมที่สร้างโดย AI แต่ก็ยังมีข้อเสียอยู่บ้าง
- ความแม่นยำในการถอดเสียงที่ไม่สม่ำเสมอ: การถอดเสียงแบบเรียลไทม์ของ Supernormal อาจประสบปัญหาเมื่อคุณภาพเสียงไม่ดี มีสำเนียงที่แรง หรือเนื้อหาที่เป็นการสนทนาทางเทคนิค
- ไม่มีการแก้ไขด้วยตนเอง: หาก AI รับฟังข้อมูลผิดพลาด คุณจะไม่สามารถแก้ไขข้อความที่ถอดความได้ ซึ่งอาจนำไปสู่ข้อผิดพลาดในเอกสารการประชุมของคุณ
- ข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัว: ผู้ใช้รายงานว่าบอทของ Supernormal เข้าร่วมการประชุมโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวอย่างร้ายแรง
- พื้นที่จัดเก็บฟรีจำกัด: แผนเริ่มต้นจำกัดพื้นที่จัดเก็บตลอดชีพไว้ที่ 1,000 นาทีต่อผู้ใช้ — หลังจากนั้น คุณจะต้องอัปเกรดเพื่อเข้าถึงบันทึกการประชุมของคุณเอง
- ข้อจำกัดในการปรับแต่ง: การแก้ไขและปรับแต่งบันทึกการประชุมภายในแพลตฟอร์มมีข้อจำกัดอย่างมากเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
- ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นสำหรับคุณสมบัติที่จำเป็น: ความสามารถที่สำคัญ เช่น เทมเพลต การบันทึกวิดีโอ และการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ถูกจำกัดไว้เฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
📮ClickUp Insight: จากการสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเรา พบว่า 12% ของผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกว่ามีการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมมากเกินไป 17% ระบุว่าประชุมนานเกินไป และ 10% เชื่อว่าการประชุมส่วนใหญ่ไม่จำเป็น ในแบบสำรวจของ ClickUp อีกฉบับหนึ่ง 70% ของผู้ตอบแบบสอบถามยอมรับว่าพวกเขาจะยินดีส่งตัวแทนหรือผู้แทนไปประชุมแทนหากสามารถทำได้
ClickUp's AI Notetaker ที่ผสานรวมไว้สามารถเป็นตัวแทนการประชุมที่สมบูรณ์แบบของคุณได้! ให้ AI จับทุกประเด็นสำคัญ, การตัดสินใจ, และรายการที่ต้องทำในขณะที่คุณมุ่งเน้นไปที่งานที่มีคุณค่าสูงกว่า ด้วยสรุปการประชุมอัตโนมัติและการสร้างงานที่ได้รับการช่วยเหลือจากClickUp Brain คุณจะไม่มีวันพลาดข้อมูลสำคัญ—แม้ในกรณีที่คุณไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมที่ใช้ฟีเจอร์การจัดการการประชุมของ ClickUp รายงานว่ามีการลดการสนทนาและการประชุมที่ไม่จำเป็นลงถึง 50%!
ทางเลือกเหนือความคาดหมายในพริบตา
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา*
|ClickUp
|– ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI สำหรับการถอดความการประชุม– การจัดการงานอัตโนมัติ– การผสานรวมกับ Zoom, Slack, Microsoft Teams
|ทีมที่ต้องการบันทึกการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI, การจัดการงาน และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|หิ่งห้อย. ai
|– การถอดเสียงการประชุมอัตโนมัติ– สรุปโดย AI อัจฉริยะ– การเชื่อมต่อกับระบบ CRM
|ทีมที่ต้องการการถอดความแบบเรียลไทม์, บันทึกที่สามารถค้นหาได้, และการผสานระบบ CRM
|ฟรี; แผน Pro: $10/ผู้ใช้/เดือน; แผนธุรกิจ: $19/ผู้ใช้/เดือน; แผนองค์กร: $39/ผู้ใช้/เดือน
|Otter. ai
|– การถอดเสียงสด– สรุปการประชุม– การระบุผู้พูด– การผสานการทำงานกับ Zoom และ Google Meet
|ทีมที่ต้องการการถอดความแบบเรียลไทม์และการทำงานร่วมกันแบบสด
|ฟรี: 300 นาที/เดือน; แผนโปร: $16.99/เดือน; แผนธุรกิจ: $30/เดือน; แผนองค์กร: ราคาตามตกลง
|การประชุม
|– สรุปอัจฉริยะ – การตรวจจับรายการที่ต้องดำเนินการ – แชทหลายการประชุม – การวิเคราะห์ความรู้สึก
|ทีมที่ต้องการการตรวจจับรายการที่ต้องดำเนินการ การวิเคราะห์ความรู้สึก และการผสานรวมหลายแพลตฟอร์ม
|ฟรี (สูงสุด 4 ชั่วโมง/เดือน); แผนมืออาชีพ: $10/ผู้ใช้/เดือน; แผนทีม: $20/ผู้ใช้/เดือน
|เข้าใจ
|– สรุปการประชุมทันที– การเน้นข้อความแบบเรียลไทม์– การเชื่อมต่อกับระบบ CRM– การแชร์คลิปวิดีโอ
|ทีมที่ต้องการสรุปการประชุม Zoom และจัดการงานโดยอัตโนมัติ
|ฟรีสำหรับผู้ใช้รายบุคคล; พรีเมียม: $19/ผู้ใช้/เดือน; แผนทีม: $29/ผู้ใช้/เดือน; แผนทีมโปร: $39/ผู้ใช้/เดือน
|Avoma
|– ความฉลาดในการสนทนา– สรุปข้อมูลอย่างชาญฉลาด– การผสานระบบ CRM– การโค้ชโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
|ทีมขายที่ต้องการปัญญาประดิษฐ์ในการสนทนาและการซิงค์กับระบบ CRM
|ทดลองใช้ฟรี; แผนผู้ช่วยประชุม AI: $29/ผู้ใช้/เดือน; แผนปัญญาการสนทนา: $69/ผู้ใช้/เดือน; แผนข้อมูลเชิงลึกด้านรายได้: $99/ผู้ใช้/เดือน
|คริสป์
|– การตัดเสียงรบกวนด้วย AI– การตัดเสียงพูด– การกำจัดเสียงสะท้อน– การบันทึกการสนทนา
|ทีมที่ต้องการเสียงที่ชัดเจนและไม่มีเสียงรบกวนระหว่างการโทร
|ฟรี: 60 นาที/วัน; แผนโปร: $8/ผู้ใช้/เดือน; แผนธุรกิจ: $10/ผู้ใช้/เดือน; แผนองค์กร: ราคาตามตกลง
|แทคติค
|– คำบรรยายการประชุมสด– การเน้นข้อความทันที– ส่งออกไปยัง Google Docs, Notion, Slack– สรุปด้วย AI เพียงคลิกเดียว
|ทีมระยะไกลที่ต้องการเอกสารการประชุมที่รวดเร็วและปลอดภัย
|แผนฟรี (มีไฮไลท์และการส่งออกที่จำกัด); แผนโปร: $12/ผู้ใช้/เดือน; ทีม: $20/ผู้ใช้/เดือน
🎉 เกร็ดความรู้: คำว่า "รายงานการประชุม" ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเวลา แต่มีที่มาจากภาษาละตินว่า minuta scriptura ซึ่งหมายถึงบันทึกย่อ
ทางเลือกเหนือความคาดหมายที่ดีที่สุดที่ควรใช้
นี่คือเครื่องมืออันดับต้นที่เราแนะนำหากคุณกำลังมองหาทางเลือกที่ชาญฉลาดและเชื่อถือได้มากกว่า Supernormal—ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการในการทำงานร่วมกันของทีมคุณอย่างแท้จริง
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเป้าหมายแบบครบวงจรและการทำงานร่วมกันเป็นทีม)
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่ไม่เพียงแต่บันทึกบันทึกการประชุมเท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงกับกระบวนการทำงานของทีมคุณโดยตรง ClickUp ควรอยู่ในอันดับต้น ๆ ของรายการของคุณ
สร้างขึ้นเป็นแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpรวมการถอดความการประชุมแบบเรียลไทม์ สรุปโดย AI การจัดการงาน และการทำงานร่วมกันของทีม — ช่วยให้ทีมเปลี่ยนจากการสนทนาไปสู่การปฏิบัติโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างหลายแอป
🤖 อัตโนมัติการบันทึกและติดตามด้วย AI Notetaker
ด้วยClickUp AI Notetaker คุณสามารถบันทึกข้อมูลการประชุมโดยอัตโนมัติ ไฮไลท์ประเด็นสำคัญ และสร้างงานที่สามารถดำเนินการได้ระหว่างการประชุมโดยไม่ต้องยกนิ้ว
📄 มาตรฐานเอกสารการประชุมด้วยเทมเพลต
เบื่อกับการประชุมที่ไร้ระเบียบและไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่?เทมเพลตบันทึกการประชุมของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถจัดโครงสร้างวาระการประชุม บันทึกการตัดสินใจ และติดตามผลลัพธ์ได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นการประชุมแบบสแตนด์อัพ การประชุมกับลูกค้า หรือการอัปเดตโครงการ
สิ่งที่เทมเพลตนี้สามารถทำได้:
- 📝 จดบันทึกวาระการประชุม, รายการที่ต้องดำเนินการ, และประเด็นการหารือ
- ✅ มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมโดยตรงพร้อมกำหนดวันครบกำหนด
- 📅 จัดระเบียบและเข้าถึงบันทึกการประชุมทั้งหมดได้ในที่เดียว
- 🔄 มาตรฐานเอกสารการประชุมให้สอดคล้องกันทั่วทั้งทีมหรือองค์กรของคุณ
- 🔍 ตรวจสอบการประชุมที่ผ่านมาอย่างรวดเร็วเพื่อติดตามความก้าวหน้าและความรับผิดชอบ
🧠 ปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้วย ClickUp Brain
หากคุณต้องการให้มันไปไกลกว่านี้ClickUp Brainจะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยประชุมอัจฉริยะของคุณ มันจะวิเคราะห์การสนทนา แนะนำขั้นตอนถัดไป และเชื่อมโยงผลลัพธ์กับงาน โครงการ และเป้าหมายโดยอัตโนมัติ
🔗 เชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์การประชุมทั้งหมดของคุณด้วยการผสานการทำงาน
และเนื่องจาก ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Microsoft Teams, Zoom และ Slack คุณจึงสามารถจัดการทุกอย่างตั้งแต่การประชุมไปจนถึงการอัปเดตโครงการได้ในที่ทำงานเดียว
สำหรับทีมที่ต้องการวิธีจัดการเอกสารการประชุม การติดตามงาน และการทำงานร่วมกันของทีมที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น ClickUp มอบความยืดหยุ่นโดยปราศจากความวุ่นวายจากการใช้เครื่องมือหลายอย่างพร้อมกัน นอกจากนี้ยังได้รับการยอมรับว่าเป็น หนึ่งในแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การจัดการการประชุมที่มีความหลากหลายมากที่สุดสำหรับทีมทุกขนาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ผู้จดบันทึกด้วย AI: บันทึก, ถอดความ, และสรุปการประชุมโดยอัตโนมัติ
- การประชุม ClickUp: จัดการวงจรการประชุมทั้งหมดของคุณ ตั้งแต่การวางแผนวาระการประชุม การจดบันทึก ไปจนถึงการติดตามผลหลังการประชุม ด้วยClickUp meetings
- แม่แบบบันทึกการประชุม: แม่แบบพร้อมใช้งานเพื่อจัดระเบียบวาระการประชุม บันทึกการตัดสินใจ และแบ่งปันสรุปการประชุมที่มีโครงสร้างอย่างเป็นระบบดูแม่แบบบันทึกการประชุมอื่นๆ
- ClickUp Brain: ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยประชุม AI ของคุณโดยวิเคราะห์การสนทนา แนะนำรายการที่ต้องดำเนินการ และเชื่อมโยงผลลัพธ์โดยตรงกับงานและโครงการเพื่อการดำเนินการที่รวดเร็วขึ้น
- การผสานการทำงาน: เชื่อมต่อกับ Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Slack และอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น เพื่อรวมศูนย์การประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการของคุณไว้ในที่เดียวโดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ช่วงของฟีเจอร์อาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับทีมขนาดเล็กในระหว่างการตั้งค่าครั้งแรก
- การเรียนรู้อาจรู้สึกชันเมื่อกำหนดค่าขั้นตอนการทำงานที่ปรับแต่งเอง
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2ได้แบ่งปันว่า ClickUp ได้กลายเป็นโซลูชันการทำงานแบบครบวงจรสำหรับทีมของพวกเขา:
โซลูชันที่ยืดหยุ่นและครบวงจรสำหรับการจัดการโครงการและทีม หนึ่งในฟีเจอร์ล่าสุดคือการจดบันทึกด้วย AI ซึ่งช่วยให้ฉันติดตามการประชุมและสิ่งที่พูดคุยไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โซลูชันที่ยืดหยุ่นและครบวงจรสำหรับการจัดการโครงการและทีม หนึ่งในฟีเจอร์ล่าสุดคือการจดบันทึกด้วย AI ซึ่งช่วยให้ฉันติดตามการประชุมและสิ่งที่พูดคุยไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: บันทึกการประชุมเป็นจุดเริ่มต้น แต่สิ่งที่ขับเคลื่อนงานให้ก้าวหน้าจริงๆ คือการตัดสินใจและรายการที่ต้องดำเนินการ เครื่องมืออย่าง ClickUp ช่วยยกระดับไปอีกขั้น ด้วยการจับประเด็นสำคัญโดยอัตโนมัติ
🗂️ ใช้เทมเพลต ClickUp เหล่านี้เพื่อข้ามขั้นตอนการเตรียมและเริ่มทำงานได้ทันที:
เทมเพลตบันทึกการประชุมประจำ เพื่อรักษาการประสานงานของทีมให้มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพเทมเพลตการประชุม 1 ต่อ 1 สำหรับพนักงานและผู้จัดการ เพื่อปรับปรุงการตรวจสอบและติดตามการเติบโตในระยะยาว
2. ไฟลั่กไฟลั่ก ai (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงการประชุมอัตโนมัติและการวิเคราะห์)
Fireflies.ai ทำให้การถอดเสียงการประชุมง่ายเพียงแค่คลิก "บันทึก"
ออกแบบมาสำหรับทีมที่ยุ่งมากเพื่อบันทึก, ถอดเสียง, และจัดระเบียบการโทรโดยอัตโนมัติโดยไม่รบกวนกระบวนการทำงานของคุณ รองรับแพลตฟอร์มหลักเช่น Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, และ Webex
Fireflies.ai นำเสนอการถอดความแบบเรียลไทม์ที่คุณสามารถค้นหา แสดงความคิดเห็น และเปลี่ยนเป็นรายการที่ต้องดำเนินการได้โดยตรงจากแดชบอร์ด ด้วยสรุปอัจฉริยะจาก AI และการผสานรวมกับระบบ CRM ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว
จุดประกายไฟ. ai คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การถอดเสียงการประชุมอัตโนมัติ: บันทึกและถอดเสียงการประชุมแบบเรียลไทม์บนแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอหลักทั้งหมด
- บันทึกการประชุมที่สามารถค้นหาได้: ค้นหาช่วงเวลาสำคัญ ผู้พูด และประเด็นที่ต้องดำเนินการได้อย่างรวดเร็วภายในบันทึกการประชุมที่ยาว
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: เพิ่มความคิดเห็น, ปฏิกิริยา, และมอบหมายงานได้โดยตรงบนส่วนที่เฉพาะเจาะจงของบันทึกการสนทนา
- สรุปอัจฉริยะ: สรุปที่สร้างโดย AI จะเน้นข้อมูลสำคัญจากการประชุม การตัดสินใจ และงานที่ต้องติดตามผลโดยอัตโนมัติ
- การผสานรวม CRM และแอปพลิเคชัน: ซิงค์กับเครื่องมือต่างๆ เช่น Salesforce, Slack, Zapier และ Asana เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
หิ่งห้อย ข้อจำกัดของ ai
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความไม่ถูกต้องในบางครั้งในการถอดเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสำเนียงที่หนักหรือคุณภาพเสียงที่ไม่ดี
- แผนฟรีและแผนระดับล่างมาพร้อมพื้นที่จัดเก็บที่จำกัดและการเข้าถึงฟีเจอร์ที่จำกัด
- การวิเคราะห์ขั้นสูงและข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งกว่ามีให้บริการเฉพาะในแพ็กเกจราคาที่สูงกว่าเท่านั้น
ไฟร์ฟลายส์.ai ราคา
- ฟรี
- โปรแพลน: $10/ผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนธุรกิจ: $19/ผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนสำหรับองค์กร: $39/ผู้ใช้ต่อเดือน
หิ่งห้อย. ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Fireflies.ai อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2ได้แบ่งปันประสบการณ์ของตนเกี่ยวกับ Fireflies.ai ดังนี้:
ใช้งานได้ดีกับทุกภาษา, ง่ายต่อการดึงเสียงและดาวน์โหลดบทถอดความ. เสียงบิตก็ยอดเยี่ยมเช่นกัน. ไม่มีตัวเลือกการวิเคราะห์แบบโปร และแพ็กเกจแอป AI อาจมีราคาแพงมากอย่างรวดเร็ว.
ใช้งานได้ดีกับทุกภาษา, ง่ายต่อการดึงเสียงและดาวน์โหลดบทถอดความ. เสียงบิตก็ยอดเยี่ยมเช่นกัน. ไม่มีตัวเลือกการวิเคราะห์แบบโปร และแพ็กเกจแอป AI อาจมีราคาแพงมากอย่างรวดเร็ว.
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ผสานรวมหรือคัดลอก? เครื่องมือที่เชื่อมต่อกับระบบการทำงานของคุณ (เช่น ClickUp, Slack หรือ CRM ของคุณ) จะดีกว่าเครื่องมือจดบันทึกแบบเดี่ยวเสมอ
3. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงแบบเรียลไทม์และการทำงานร่วมกันแบบสด)
Otter.ai เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับการถอดเสียงแบบเรียลไทม์และการทำงานร่วมกันในการประชุมในปัจจุบัน ไม่เพียงแค่บันทึกการประชุมเท่านั้น แต่ยังถอดเสียงบทสนทนาในขณะที่เกิดขึ้น ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถอ่าน ติดตาม และโต้ตอบกับบทถอดเสียงระหว่างการสนทนาได้อีกด้วย
ด้วย Otter Assistant คุณสามารถบันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องตั้งค่าด้วยตนเอง มันจะเข้าร่วมการประชุมใน Zoom, Microsoft Teams และ Google Meet โดยอัตโนมัติเพื่อบันทึก, ถอดเสียง, และสรุปการสนทนา
สรุปที่สร้างโดย AI ของ Otter จะย่อการสนทนาที่ยาวให้กลายเป็นข้อมูลที่เข้าใจง่าย ทำให้ทีมสามารถตรวจสอบ แบ่งปัน และดำเนินการตามการสนทนาได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะจัดการสัมมนาออนไลน์ การประชุมกับลูกค้า หรือการประชุมภายใน Otter ก็จะทำให้แน่ใจได้ว่าไม่มีรายละเอียดสำคัญใด ๆ หลุดรอดไป และรายการที่ต้องดำเนินการจะไม่ตกหล่น
หากคุณกำลังมองหาตัวเลือกการถอดเสียงเพิ่มเติม นี่คือรายการรายละเอียดของ เครื่องมือถอดเสียงด้วย AIที่ดีที่สุดบางตัวเพื่อช่วยให้คุณจับการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Otter.ai
- การถอดเสียงสด: ติดตามการสนทนาแบบเรียลไทม์ขณะที่ Otter ถอดเสียงทุกคำทันที
- สรุปการประชุม: ทบทวนประเด็นสำคัญ ข้อปฏิบัติ และไฮไลท์หลังการประชุมทุกครั้งอย่างรวดเร็ว
- การแก้ไขร่วมกัน: สมาชิกในทีมสามารถเน้นข้อความ, แสดงความคิดเห็น, และเพิ่มบันทึกได้โดยตรงภายในบทถอดความ
- ผู้ช่วย Otter: เข้าร่วมการประชุมที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติเพื่อบันทึกและจดบันทึกโดยไม่ต้องตั้งค่าด้วยตนเองดูแอปจัดตารางเวลาที่ดีที่สุดเหล่านี้ที่จะช่วยให้คุณจัดการนัดหมายและการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การซิงค์ข้ามแพลตฟอร์ม: เข้าถึงบันทึกการประชุมของคุณได้ทั้งบนเดสก์ท็อป แอปมือถือ และส่วนขยายเบราว์เซอร์
ข้อจำกัดของ Otter.ai
- ความไม่ถูกต้องในการถอดเสียงเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับศัพท์เทคนิคหรือสำเนียงที่เข้มข้น
- การปรับแต่งเทมเพลตได้จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือ AI รุ่นใหม่บางตัว
Otter.ai ราคา
- แผนพื้นฐาน: ฟรี
- โปรแพลน: $16.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนธุรกิจ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง (ติดต่อฝ่ายขาย)
Otter.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (290+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Otter.ai อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวถึง Otter.ai:
เครื่องมือถอดเสียงที่ราบรื่นที่สุด ด้วย Otter คุณสามารถส่งออกไฟล์ถอดเสียงในรูปแบบต่าง ๆ ตามความต้องการของคุณได้ อินเทอร์เฟซผู้ใช้มีความเรียบง่ายและใช้งานง่ายมาก อย่างไรก็ตาม ความแม่นยำของไฟล์ถอดเสียงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสำเนียงของผู้พูด
เครื่องมือถอดเสียงที่ราบรื่นที่สุด ด้วย Otter คุณสามารถส่งออกไฟล์ถอดเสียงในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการของคุณได้ อินเทอร์เฟซผู้ใช้เรียบง่ายและใช้งานง่ายมาก อย่างไรก็ตาม ความแม่นยำของไฟล์ถอดเสียงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสำเนียงของผู้พูด
🧐 คุณทราบหรือไม่? เครื่องมือบางชนิดสามารถถอดเสียงและสรุปการประชุมได้มากกว่า 40 ภาษาแล้ว ทีมที่ใช้หลายภาษา เฉลิมฉลองได้เลย—เครื่องมืออย่าง Sembly พร้อมช่วยคุณแล้ว!
4. Sembly (เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปการประชุมและข้อมูลเชิงลึกด้วย AI)
Sembly คือผู้ช่วยประชุมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการบันทึกการสนทนา เน้นประเด็นสำคัญที่ต้องดำเนินการ และสร้างสรุปข้อมูลเชิงลึกอย่างชาญฉลาด
รองรับการใช้งานกับ Zoom, Microsoft Teams, Google Meet และ Webex, Sembly สามารถถอดเสียงการประชุม, ตรวจจับขั้นตอนถัดไป, และวิเคราะห์ความรู้สึกเพื่อช่วยให้ทีมตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น ด้วยคุณสมบัติเช่น AI แชทสำหรับการประชุมหลายครั้ง, การตรวจจับรายการที่ต้องดำเนินการ, และเอกสารโครงการที่สร้างโดย AI, Sembly เปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่สามารถค้นหาได้และมีโครงสร้าง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุมของคุณให้ดียิ่งขึ้น ลองดู เทมเพลตการประชุมแบบตัวต่อตัวเหล่านี้เพื่อช่วยจัดโครงสร้างการสนทนาของคุณและรับรองผลลัพธ์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
คุณสมบัติเด่นของ Sembly
- สรุปอัจฉริยะ: สรุปที่สร้างโดย AI ซึ่งเน้นงาน การตัดสินใจ และความเสี่ยง
- การตรวจจับรายการที่ต้องดำเนินการ: เปลี่ยนการสนทนาในการประชุมให้เป็นงานที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ
- ข้อมูลเชิงลึกด้านความรู้สึกและ AI: วิเคราะห์โทนและแนวโน้มในการประชุมเพื่อเปิดเผยพลวัตของทีม
- การระบุผู้พูด: ระบุอย่างถูกต้องว่าใครพูดอะไรเพื่อการทบทวนที่ง่ายขึ้น
- แชท AI สำหรับการประชุมหลายรูปแบบ: สนทนากับ Sembly เพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมหนึ่งครั้งหรือหลายครั้ง
- สิ่งประดิษฐ์ของ AI: สร้างเอกสารโดยอัตโนมัติ เช่น แผนงานโครงการและข้อเสนอแนะจากการประชุม
- การผสานการทำงานข้ามแพลตฟอร์ม: ซิงค์กับ Zoom, Teams, Webex, Slack, CRM และอื่นๆ
- รองรับหลายภาษา: ถอดเสียงและสรุปการประชุมใน 48 ภาษา
ข้อจำกัดของการประชุม
- การวิเคราะห์ความรู้สึกอาจรู้สึกเป็นการทั่วไปในประชุมที่สั้นมาก
- ตัวเลือกการแก้ไขสรุปด้วยตนเองมีจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่สามารถปรับแต่งได้มากขึ้น
- แผนฟรีจำกัดชั่วโมงการถอดความและการเข้าถึงฟีเจอร์ AI บางอย่าง
ราคา Sembly
- แผนส่วนบุคคล: ฟรี
- แผนมืออาชีพ: $10/ผู้ใช้/เดือน
- แผนทีม: $20/ผู้ใช้/เดือน
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Sembly
- G2: 4. 56/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (50+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Sembly อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวถึง Sembly:
เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่บันทึกบันทึกการประชุมและงาน และนำเสนอในรูปแบบที่ปรับเปลี่ยนได้
เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่บันทึกบันทึกการประชุมและงาน และนำเสนอในรูปแบบที่ปรับเปลี่ยนได้
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: พลาดการประชุม? ใช้เครื่องมือ AI ที่สามารถเข้าร่วมประชุมแทนคุณ บันทึกการสนทนา และสรุปประเด็นสำคัญ—ไม่ต้องกังวลว่าจะพลาดอะไรอีกต่อไป
5. Fathom (เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปการประชุม Zoom อย่างง่ายดาย)
Fathom ถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมที่ใช้เวลาหลายชั่วโมงในการดูวิดีโอการประชุม Zoom ซ้ำไปซ้ำมาเพียงเพื่อดึงประเด็นสำคัญออกมา
แทนที่จะทบทวนบันทึกการประชุมทั้งหมด Fathom จะไฮไลท์ช่วงเวลาสำคัญโดยอัตโนมัติ ตรวจจับรายการที่ต้องดำเนินการ และสร้างสรุปที่กระชับ — ช่วยให้คุณเข้าถึงสิ่งที่สำคัญได้ทันที หากคุณกำลังมองหาโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมของคุณ ลองดูรายการ เครื่องมือ AI สำหรับการประชุมที่ครอบคลุมนี้ ซึ่งสามารถปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของคุณให้ราบรื่นยิ่งขึ้น
การถอดความแบบเรียลไทม์และการไฮไลต์ด้วยคลิกเดียวช่วยขจัดความจำเป็นในการจดบันทึกด้วยตนเอง ทำให้คุณสามารถมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการประชุมกับลูกค้า การประชุมทีม และการสัมมนาออนไลน์โดยไม่ต้องพลาดการติดตามผล คุณสมบัติเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการ จัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่ต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงกับการจดบันทึกด้วยตนเองหรือการจัดระเบียบหลังการประชุม
คุณสมบัติเด่นของ Fathom
- สรุปการประชุมทันที: รับสรุปที่สามารถนำไปใช้ได้และขั้นตอนต่อไปภายในไม่กี่วินาทีหลังจากการประชุมสิ้นสุด
- การเน้นแบบเรียลไทม์: ทำเครื่องหมายช่วงเวลาสำคัญระหว่างการโทรสด
- การผสานระบบ CRM: ส่งบันทึกโดยตรงไปยัง Salesforce, HubSpot, Close CRM และอื่นๆแชร์คลิปการประชุม: แชร์ช่วงเวลาสำคัญในวิดีโอแทนการส่งบันทึกการประชุมทั้งหมด
- ถาม Fathom (ผู้ช่วย AI): สนทนากับบันทึกเสียงของคุณเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึก อีเมลติดตามผล และรายการดำเนินการ
- รองรับหลายแพลตฟอร์ม: ใช้งานได้กับ Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams
- การรองรับภาษา: ถอดเสียงการประชุมในกว่า 28 ภาษาและแปลสรุป
เข้าใจข้อจำกัด
- ประสบการณ์การใช้งานแบบดั้งเดิมจะดีที่สุดบน Zoom; ส่วนการรองรับ Teams และ Meet นั้นเป็นฟีเจอร์ใหม่และยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- คุณสมบัติ CRM ขั้นสูงบางอย่างมีให้เฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
ราคาตามการคำนวณ
- แผนฟรี: $0 (เข้าถึงเต็มรูปแบบสำหรับผู้ใช้รายบุคคล)
- แผนพรีเมียม: $19/ผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนสำหรับทีม: $29/ผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนทีมโปร: $39/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและความคิดเห็นของ Fathom
- G2: 5/5 (รีวิวมากกว่า 5,000 รายการ)
- Capterra: 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Fathom อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2ได้พูดถึงประสบการณ์ของตนกับ Fathom ดังนี้:
สรุปการประชุมที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม พร้อมระบุการดำเนินการที่ต้องทำต่อ ถือว่าดีกว่าการจดบันทึกโดยมนุษย์ ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานของฉัน
สรุปการประชุมที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม พร้อมระบุการดำเนินการที่ต้องทำต่อไป ดีกว่าให้คนจดบันทึกเสียอีก ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานของฉัน
🎉 เกร็ดความรู้: แนวคิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบางแนวคิดของโลกเริ่มต้นจากการประชุม เช่น การนำเสนอ Toy Story ของ Pixar เดาว่าพวกเขาน่าจะมีคนจดบันทึกอยู่แน่ๆ
6. Avoma (ดีที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกในการประชุมด้านการขายและการติดต่อกับลูกค้า)
Avoma ช่วยให้ทีมขายและทีมความสำเร็จของลูกค้าเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นโอกาสในการปิดการขาย โดยจะบันทึกช่วงเวลาสำคัญโดยอัตโนมัติ เช่น จุดที่ลูกค้าประสบปัญหา ข้อคัดค้าน การกล่าวถึงคู่แข่ง และขั้นตอนถัดไป เช่น การให้ข้อมูลเชิงลึกที่ครบถ้วนและนำไปปฏิบัติได้จริงแก่ทีม โดยไม่ต้องเสียเวลาทบทวนบันทึกด้วยตนเองเป็นชั่วโมง
ด้วยการซิงค์สรุปการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการอัปเดต CRM โดยตรงไปยัง Salesforce, HubSpot และ Pipedrive, Avoma ทำให้ทุกการสนทนาช่วยขับเคลื่อนไปข้างหน้าในกระบวนการขายของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Avoma
- ปัญญาในการสนทนา: ระบุส่วนสำคัญของการโทรขายและการบริการลูกค้าโดยอัตโนมัติ เช่น ข้อคัดค้าน ความต้องการของลูกค้า และสัญญาณการซื้อ
- สรุปอัจฉริยะ: จัดระเบียบบันทึกการประชุมเป็นหัวข้อที่สามารถค้นหาได้เพื่อการวิเคราะห์ข้อตกลงที่รวดเร็วขึ้น
- การบันทึกหน้าสด: ทำเครื่องหมายจุดสำคัญระหว่างการโทรสดเพื่อเน้นให้เห็นภายหลัง
- การผสานระบบ CRM: ซิงค์สรุปข้อมูล, ฟิลด์, และรายการที่ต้องดำเนินการไปยัง Salesforce, HubSpot, Pipedrive และอื่น ๆ
- ข้อมูลเชิงลึกจากการโค้ช: เปิดเผยแนวโน้มการสนทนาและช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการโค้ช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม
- ถาม Avoma (AI Copilot): สนทนากับการประชุมของคุณเพื่อดึงคำตอบหรือสร้างคำถามติดตามผลได้ทันที
ข้อจำกัดของ Avoma
- มุ่งเน้นไปที่การประชุมภายนอกเป็นหลัก ไม่เหมาะสำหรับการประชุมภายในเท่านั้น
- ฟีเจอร์การโค้ชและวิเคราะห์ด้วย AI แบบเต็มรูปแบบต้องใช้แผนระดับที่สูงขึ้น
- เส้นทางการเรียนรู้เมื่อปรับแต่งเทมเพลตและเพลย์บุ๊ก
ราคาของ Avoma
- ทดลองใช้ฟรี
- แผนผู้ช่วยประชุม AI: $29/ผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนการวิเคราะห์การสนทนา: $69/ผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนรายได้เชิงอัจฉริยะ: $99/ผู้ใช้ต่อเดือน
Avoma มีโครงสร้างราคาที่ยืดหยุ่น คุณสามารถผสมผสานแผนการใช้งานได้โดยไม่ต้องอัปเกรดผู้ใช้ทุกคนเป็นแผนพรีเมียม
คะแนนและรีวิวของ Avoma
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Avoma อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2แบ่งปันประสบการณ์การใช้ Avoma ดังนี้:
วิธีง่ายที่สุดในการตรวจสอบการบันทึกเสียงหลายชั่วโมง การแปลและการเชื่อมต่อกับ CRM เพื่อให้สามารถซิงค์กับดีลเฉพาะและฟีเจอร์อื่นๆ อีกมากมาย และเราใช้งานมันบ่อยขึ้น
วิธีง่ายที่สุดในการผ่านชั่วโมงของบันทึกการโทร. การแปลและการเชื่อมต่อของมันกับ CRM เพื่อให้สามารถซิงค์กับดีลเฉพาะได้ และคุณสมบัติอื่น ๆ อีกมากมาย และเราใช้มันบ่อยขึ้น.
🧐 คุณรู้หรือไม่? การประชุมแบบเงียบ (ที่ทุกคนเขียนก่อนพูด) เป็นเคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ Amazon—และเริ่มต้นด้วยบันทึกช่วยจำ 6 หน้า.
7. Krisp (ดีที่สุดสำหรับการตัดเสียงรบกวนด้วย AI ในการโทร)
เมื่อคุณภาพเสียงที่ไม่ดีทำให้การสนทนาที่สำคัญเสียไป Krisp จะเข้ามาช่วย มันใช้ AI เพื่อกำจัดเสียงรบกวนจากพื้นหลัง เสียงที่รบกวน และเสียงสะท้อนในเวลาจริง เพื่อให้การประชุม การโทรกับลูกค้า และการสัมภาษณ์ของคุณฟังชัดเจนราวกับคริสตัล แม้จะอยู่ในบ้านหรือสำนักงานที่วุ่นวายก็ตาม
ต่างจากเครื่องมือจดบันทึกทั่วไป Krisp ทำหน้าที่เป็นตัวกรองเสียงอัจฉริยะ ช่วยให้คุณฟังดูเป็นมืออาชีพโดยไม่ต้องซื้อไมโครโฟนราคาแพงหรือติดตั้งห้องเก็บเสียง
เสียงที่ดีเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการสร้างประสบการณ์ออนไลน์ที่ยอดเยี่ยม การปฏิบัติตาม มารยาทในการประชุมเสมือนจริงที่เหมาะสมจะช่วยให้การสื่อสารของคุณชัดเจน เคารพซึ่งกันและกัน และมีความเป็นมืออาชีพในทุกการสนทนา
คุณสมบัติเด่นของ Krisp
- การตัดเสียงรบกวนด้วย AI: ขจัดเสียงรบกวนในพื้นหลัง เสียงพูด และเสียงสะท้อนจากทั้งเสียงของคุณและผู้เข้าร่วมคนอื่น ๆ
- การตัดเสียงรบกวน: ปิดเสียงการสนทนาของมนุษย์ที่รบกวนซึ่งเกิดขึ้นใกล้เคียง
- การลบเสียงสะท้อน: ทำความสะอาดเสียงสะท้อนจากไมโครโฟนและลำโพง
- การบันทึกการโทร: บันทึกการประชุมด้วยคุณภาพเสียงที่คมชัดระดับคริสตัล
- การแปลงสำเนียง: ปรับและทำให้ชัดเจนสำเนียงการพูดระหว่างการประชุมสด
- ความเข้ากันได้สากล: ใช้กับ Zoom, Teams, Meet, Slack, Discord และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Krisp
- เน้นคุณภาพเสียง ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการบันทึกการประชุมเชิงลึกหรือการทำงานร่วมกันขั้นสูง
- แผนฟรีจำกัดการใช้งานการตัดเสียงรบกวนไว้ที่ 60 นาที/วัน
- ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับความสามารถของ CPU ของอุปกรณ์
ราคาของ Krisp
- แผนฟรี
- แผนโปร: $8/ผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนธุรกิจ: $10/ผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง (ติดต่อฝ่ายขาย)
คะแนนและรีวิวของ Krisp
- G2: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Krisp อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวถึง Krisp:
ไม่เพียงแต่เป็นผู้ช่วยประชุม แต่ยังเป็นซอฟต์แวร์ลดเสียงรบกวนที่ยอดเยี่ยมซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำงานทางไกล
ไม่เพียงแต่เป็นผู้ช่วยประชุม แต่ยังเป็นซอฟต์แวร์ลดเสียงรบกวนที่ยอดเยี่ยมซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำงานทางไกล
จำไว้ว่า: บางคนเขียนบันทึกเพื่อจดจำ. บางคนเขียนบันทึกเพื่อไม่ต้องจำ. ทั้งสองอย่างถูกต้อง.
8. Tactiq (เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกการประชุมทันทีผ่านส่วนขยาย Chrome)
หากคุณรู้สึกเหนื่อยกับการค้นหาบันทึกในระหว่างการประชุมต่อเนื่อง Tactiq คือทางออกที่ง่ายและสดชื่นสำหรับคุณ ติดตั้งเป็นส่วนขยายเบามากใน Chrome สามารถจับภาพคำบรรยายสดจาก Google Meet, Zoom และ Microsoft Teams ได้ คุณสามารถเน้นจุดสำคัญและส่งออกบันทึกการประชุมได้โดยไม่ทำให้การประชุมสะดุด
ไม่มีบอท ไม่มีการบันทึกที่รบกวน — เพียงเอกสารการประชุมที่รวดเร็วและปลอดภัยจากเบราว์เซอร์ของคุณ Tactiq เหมาะสำหรับทีมระยะไกล ผู้จัดการโครงการ และนักการศึกษาที่ต้องการบันทึกการประชุมที่รวดเร็วและแม่นยำโดยไม่ต้องตั้งค่าที่ซับซ้อน
คุณสมบัติเด่นของ Tactiq
- คำบรรยายการประชุมสด: รับถอดความแบบเรียลไทม์เฉพาะผู้พูดแต่ละคนระหว่างการประชุม
- เน้นข้อความทันที: ทำเครื่องหมายรายการที่ต้องดำเนินการและช่วงเวลาสำคัญโดยไม่พลาดการสนทนา
- การส่งออกบันทึก: บันทึกบันทึกไปยัง Google Docs, Notion, Slack และอื่น ๆ
- สรุปด้วย AI เพียงคลิกเดียว: สรุปการประชุม ร่างอีเมลติดตามผล หรือสร้างตั๋ว Jira ได้ทันที
- การถอดเสียงที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว: ไม่มีบอทบันทึกการประชุมของคุณ — ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างปลอดภัยบนเบราว์เซอร์ของคุณ
ข้อจำกัดของ Tactiq
- มีให้ใช้งานเฉพาะในรูปแบบส่วนขยายของ Chrome (หรือเบราว์เซอร์ที่ใช้ Chromium) เท่านั้น
- สรุปและคำสั่ง AI มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
- ยังไม่มีแอปมือถือหรือแอปเดสก์ท็อปแบบสแตนด์อโลน
ราคา Tactiq
- แผนฟรี
- แผนโปร: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนทีม: $20/ผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Tactiq
G2: 4. 5/5 (10+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Tactiq อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวเกี่ยวกับ Tactiq:
บันทึกการประชุมได้ไม่จำกัด. Tactiq มีฟังก์ชันที่น่าทึ่งแต่ใช้งานง่ายซึ่งเก็บรักษาและใช้ AI เพื่อสรุปการประชุมจากแพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Google, Microsoft และ Zoom.
บันทึกการประชุมได้ไม่จำกัด. Tactiq มีฟังก์ชันที่น่าทึ่งแต่เรียบง่าย ที่เก็บและใช้ AI เพื่อสรุปการประชุมจากแพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Google, Microsoft และ Zoom.
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: อย่าลืมติดแท็กงาน หากบันทึกของ AI ของคุณเชื่อมต่อกับตัวจัดการงาน การติดแท็กเพื่อนร่วมทีมระหว่างหรือหลังการประชุมจะช่วยให้งานที่ต้องดำเนินการต่อไป
9. Spinach AI (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติการประชุมทีมแบบ Agile)
การประชุมแบบ Agile มีจุดประสงค์เพื่อให้รวดเร็วและตรงประเด็น แต่การรักษาความเป็นระเบียบอาจรู้สึกหนักใจหากขาดการสนับสนุนที่เหมาะสม
Spinach AI โดย Hypercontext ทำหน้าที่เป็นสมาชิกทีมที่มีความคล่องตัวเพิ่มเติม โดยเข้าร่วมการประชุมแบบยืน การทบทวนการทำงาน และการทบทวนย้อนหลังโดยอัตโนมัติ เพื่อจับประเด็นปัญหา การตัดสินใจ และขั้นตอนถัดไป มันสร้างตั๋ว Jira สรุปการสนทนา และส่งการอัปเดตโดยตรงไปยัง Slack หรืออีเมลของคุณ ช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องยุ่งยากกับการจดบันทึกด้วยตนเอง
ด้วย Spinach AI ทีมที่มีความคล่องตัวสามารถทำงานได้เร็วขึ้นและบันทึกข้อมูลได้ดีขึ้น โดยไม่ต้องเพิ่มเครื่องมือเพิ่มเติมในกระบวนการทำงานของพวกเขา หากทีมของคุณกำลังประสบปัญหาการประชุมที่ต่อเนื่องกันมากเกินไป นี่คือคำแนะนำ เกี่ยวกับวิธีหลีกเลี่ยงการประชุมที่มากเกินไปในขณะที่ยังคงรักษา ประสิทธิภาพการทำงาน
คุณสมบัติเด่นของ Spinach AI
- สรุปการประชุมแบบอัตโนมัติ: เน้นประเด็นที่ขัดขวาง การตัดสินใจ และขั้นตอนถัดไปหลังการประชุมทุกครั้ง
- บันทึกการทบทวนสปรินต์: จดบันทึกข้อเสนอแนะและบทเรียนที่ได้รับเพื่อใช้ในการวางแผนสปรินต์ครั้งต่อไปอย่างง่ายดาย
- การสร้างตั๋ว: สร้างตั๋ว Jira ทันทีตามจุดดำเนินการที่ได้หารือไว้
- การซิงค์ Slack และอีเมล: แชร์ผลลัพธ์การประชุมกับทีมโดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
- การตั้งค่าขั้นต่ำ: เพียงเพิ่ม "Spinach" ลงในคำเชิญในปฏิทินของคุณ — ไม่ต้องตั้งค่าอะไรซับซ้อน
ข้อจำกัดของ Spinach AI
- มุ่งเน้นไปที่กระบวนการแบบคล่องตัวเป็นหลัก อาจไม่เหมาะกับทีมที่ไม่ใช่สายเทคนิคหรือทีมธุรกิจในภาพรวม
- ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อผสานรวมกับ Slack, Jira หรือเครื่องมือจัดการโครงการอื่น ๆ
- ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดนอกเหนือจากการประชุมสแตนด์อัพหลัก การวางแผนสปรินต์ และการทบทวน
ราคา Spinach AI
- แผนเริ่มต้น
- แผนโปร: $2.90 ต่อชั่วโมงการประชุม
- แผนธุรกิจ: $29/ผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Spinach AI
- G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Spinach AI อย่างไรบ้าง?
อ่านความคิดเห็นของผู้รีวิว G2เกี่ยวกับ Spinach AI:
Spinach AI ใช้งานง่ายมากและดึงดูดทั้งสองฝ่ายในการโต้ตอบแบบตัวต่อตัว ฉันใช้มันสำหรับการสนทนาแบบตัวต่อตัวทั้งหมด แอปมือถือเป็นแบบเว็บเบสและบางครั้งก็เกิดข้อขัดข้อง
Spinach AI ใช้งานง่ายมากและดึงดูดทั้งสองฝ่ายในการโต้ตอบแบบตัวต่อตัว ฉันใช้มันสำหรับการสนทนาแบบตัวต่อตัวทั้งหมด แอปมือถือเป็นแบบเว็บเบสและบางครั้งก็เกิดข้อขัดข้อง
🧐 คุณรู้หรือไม่? 🎉 การประชุมที่ยาวนานที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้กินเวลานานกว่า 120 ชั่วโมง นี่เป็นส่วนหนึ่งของการพยายามทำลายสถิติโลกกินเนสส์—ไม่ใช่การประชุมวางแผนกลยุทธ์จริง ๆ (โชคดีที่) แม้แต่เครื่องมือสรุปที่ดีที่สุดก็ยังลำบากกับเรื่องนี้
10. ดูซ้ำ (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาในวิดีโอการประชุมที่บันทึกไว้)
ทุกการสนทนาที่สำคัญมีข้อมูลเชิงลึกที่มีค่า แต่การค้นหาข้อมูลเหล่านั้นในภายหลังมักเป็นความท้าทาย
Rewatch แก้ไขปัญหานี้โดยการเปลี่ยนการประชุมที่คุณบันทึกไว้ให้กลายเป็นห้องสมุดวิดีโอส่วนตัวที่สามารถค้นหาได้ ซึ่งความรู้จะถูกเก็บรักษาไว้อย่างเป็นระบบ จัดระเบียบ และเข้าถึงได้ง่าย
แทนที่จะสูญเสียการตัดสินใจและการสนทนาสำคัญในโฟลเดอร์คลาวด์ที่กระจัดกระจายหรือลิงก์ในกล่องจดหมายที่ถูกลืม ทีมงานสามารถค้นหาบันทึกการสนทนา เพิ่มความคิดเห็น และทำงานร่วมกันได้โดยตรงบนเนื้อหาวิดีโอ
Rewatch ช่วยให้ทีมที่กำลังเติบโตสามารถเก็บรวบรวมความทรงจำร่วมกัน เร่งกระบวนการปรับตัวของสมาชิกใหม่ และลดการสนทนาซ้ำซ้อนระหว่างโครงการต่าง ๆ ในโลก ที่การทำงานแบบไม่พร้อมกันกำลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานร่วมกัน เครื่องมืออย่าง Rewatch ช่วยให้ทีมสามารถรักษาความสอดคล้องกันได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องผูกติดกับการประชุมสด
รับชมคุณสมบัติเด่นอีกครั้ง
- ศูนย์กลางวิดีโอแบบรวมศูนย์: จัดเก็บ, จัดระเบียบ, และจัดการบันทึกการประชุมทั้งหมดไว้ในที่เดียวอย่างปลอดภัย
- บันทึกการสนทนาที่สามารถค้นหาได้: ค้นหาการสนทนา การตัดสินใจ และคำสำคัญได้อย่างง่ายดายทั่วทั้งคลังวิดีโอของคุณ
- การทำงานเป็นทีม: เพิ่มความคิดเห็น, ปฏิกิริยา, และไฮไลท์บนไทม์ไลน์วิดีโอเพื่อให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างต่อเนื่องแม้จะไม่ได้ทำงานพร้อมกัน เมื่อบันทึกของคุณถูกบันทึกไว้แล้วการรู้วิธีแชร์บันทึกอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ทีมของคุณยังคงสอดคล้องกันในขั้นตอนต่อไป
- ช่องส่วนตัวและการควบคุมการเข้าถึง: กำหนดสิทธิ์การดูและการทำงานร่วมกันเพื่อรักษาความปลอดภัยของเนื้อหาที่ละเอียดอ่อน
ข้อจำกัดในการรับชมซ้ำ
- มุ่งเน้นไปที่การบันทึกการประชุมเป็นหลัก — ไม่มีการให้บริการการถอดความแบบเรียลไทม์หรือการบันทึกโน้ตแบบสด
- ต้องการการจัดการพื้นที่จัดเก็บวิดีโออย่างสม่ำเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงความรกรุงรัง
ราคาสำหรับการรับชมซ้ำ
- ฟรี
- แผนทีม: $19/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ราคาพิเศษ (ติดต่อฝ่ายขาย)
ดูคะแนนและรีวิวอีกครั้ง
- G2: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Rewatch อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2คนนี้พูดถึง Rewatch:
เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการแสดงข้อมูลให้กับพนักงานของเรา ฉันชอบที่มันให้เครื่องมือสำหรับการสื่อสารภายในองค์กร แม่แบบมีตัวเลือกที่หลากหลาย ทำให้เราสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการแสดงข้อมูลให้กับพนักงานของเรา ฉันชอบที่มันให้เครื่องมือสำหรับการสื่อสารภายในองค์กร แม่แบบมีตัวเลือกที่หลากหลาย ทำให้เราสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
🎉 เกร็ดความรู้: ชอนดา ไรมส์ เคยวางแผนเนื้อเรื่องทั้งซีซั่นของ Grey's Anatomy ในการประชุมหลายครั้งของทีมเขียนบท—โดยใช้เพียงกระดาษโน้ตและปากกาเมจิก ลองนึกภาพดูว่าถ้าเธอมีสรุปแบบเรียลไทม์จะเป็นอย่างไร
11. MeetGeek (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกการประชุมอัตโนมัติและข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้)
เมื่อความรู้ของทีมคุณถูกเก็บไว้ภายในชั่วโมงของการประชุม มันกลายเป็นเรื่องยากที่จะดำเนินการ MeetGeek ช่วยโดยการบันทึก, ถอดเสียง, และสรุปการประชุมทุกครั้งโดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งสร้างรายการที่ต้องดำเนินการและข้อมูลเชิงลึกที่ชาญฉลาด
สำหรับทีมที่ต้องการกระบวนการติดตามผลที่มีโครงสร้างมากขึ้น แม่แบบสรุปการประชุมสามารถเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมควบคู่กับสรุปโดย AI ของ MeetGeek MeetGeek ไม่เพียงแต่ช่วยจดบันทึกพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังวิเคราะห์เวลาการพูด ตรวจจับความรู้สึก และแม้กระทั่งการเชื่อมต่อกับ CRM เพื่อเปลี่ยนการสนทนาให้เป็นผลลัพธ์ที่แท้จริง
ไม่ว่าคุณจะใช้ Zoom, Microsoft Teams, Google Meet หรือ Webex, MeetGeek ก็สามารถผสานเข้ากับระบบของคุณได้อย่างราบรื่น ช่วยให้ทีมของคุณมีระเบียบและมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม
คุณสมบัติเด่นของ MeetGeek
- การบันทึกและถอดเสียงอัตโนมัติ: การประชุมจะถูกบันทึกและถอดเสียงโดยอัตโนมัติ คุณจึงไม่พลาดประเด็นสำคัญ
- สรุปและข้อมูลเชิงลึกอัจฉริยะ: สรุปการตัดสินใจ รายการที่ต้องดำเนินการ และตรวจจับหัวข้อการสนทนาเพื่อการติดตามที่ง่ายขึ้น
- การวิเคราะห์เชิงปฏิบัติได้: ให้การวิเคราะห์เวลาการพูด, แนวโน้มความรู้สึก, และคะแนนการมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงการประชุมในอนาคต
- การผสานรวมการจัดการงาน: ส่งงานติดตามไปยังแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น HubSpot, Salesforce, Notion และ ClickUp คุณสามารถสำรวจ รายการซอฟต์แวร์การจัดการงานเพิ่มเติมเพื่อจัดการงานของคุณได้ดีขึ้น การรองรับหลายแพลตฟอร์ม: ทำงานร่วมกับ Zoom, Microsoft Teams, Google Meet และ Webex โดยไม่ต้องตั้งค่าด้วยตนเอง
ข้อจำกัดของ MeetGeek
- ผู้ใช้บางรายกล่าวถึงความจำเป็นในการปรับแต่งสรุปที่สร้างโดย AI ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
- ประสบการณ์ที่ดีที่สุดมาจากการเชื่อมต่อ MeetGeek กับระบบ CRM ภายนอกหรือเครื่องมือจัดการโครงการ
ราคาของ MeetGeeki
- แผนเริ่มต้น: ฟรี
- แผนโปร: $19/ผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนธุรกิจ: $39/ผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนสำหรับองค์กร: $59/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว MeetGeek
- G2: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (5+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง MeetGeek อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2คนนี้ได้กล่าวไว้:
คุณจะไม่พลาดอะไรเลยในการประชุมของคุณกับ MeetGeek! ฉันชอบมากที่ไม่ต้องจดบันทึกหรือจดโน้ตอะไรเลย มันดีมากจริงๆ! มันช่วยให้คุณเป็นระเบียบและนำหน้าอยู่เสมอ!
คุณจะไม่พลาดอะไรเลยในการประชุมของคุณกับ MeetGeek! ฉันชอบมากที่ไม่ต้องจดบันทึกหรือจดโน้ตอะไรเลย มันดีมากจริงๆ! มันช่วยให้คุณเป็นระเบียบและนำหน้าอยู่เสมอ!
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ให้ผู้ช่วยประชุม AI ของคุณมีส่วนร่วมอยู่เสมอ เชิญเข้าร่วมทุกการประชุม—แม้กระทั่งการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ ความคิดเห็นที่ดูเหมือนไม่สำคัญอาจกลายเป็นไอเดียใหม่ที่ยอดเยี่ยมของคุณก็ได้
ค้นหาทางเลือกเหนือความคาดหมายที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณ
การเลือกเครื่องมือผู้ช่วยประชุมที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับความต้องการของทีมคุณมากที่สุด 🤝
หากความสำคัญของคุณคือ การร่วมมือในโครงการแบบครบวงจร เครื่องมืออย่าง ClickUp อาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ หากคุณต้องการบันทึกการประชุมแบบเรียลไทม์และบันทึกข้อความแบบเบา ๆ เครื่องมืออย่าง Tactiq หรือ Otter.ai สามารถช่วยให้การทำงานของคุณง่ายขึ้น และหากคุณต้องการข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการประชุมและการติดตามงานอัตโนมัติ ตัวเลือกอย่าง MeetGeek หรือ Avoma จะโดดเด่นเป็นพิเศษ
แต่ละทางเลือกของ Supernormal มอบประโยชน์ที่แตกต่างกัน—ไม่ว่าจะเป็นเอกสารการประชุมที่ชาญฉลาดขึ้น การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ความปลอดภัยที่ดีขึ้น หรือการผสานรวมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Microsoft Teams และ Zoom อย่างแน่นหนา
ใช้เวลาสักครู่เพื่อปรับให้กระบวนการทำงานของทีมคุณเข้ากับคุณสมบัติที่สำคัญที่สุด และคุณจะพบโซลูชันที่ไม่เพียงแต่บันทึกการประชุมของคุณเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณดำเนินงานได้เร็วขึ้นอีกด้วย
เริ่มต้นด้วยการสำรวจเดโมและทดลองใช้ฟรีของแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นได้ เช่น ClickUp
รับข้อมูลเชิงลึกที่คุณต้องการเพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและค้นหาโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเริ่มต้น! 🚀