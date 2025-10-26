10 ซอฟต์แวร์จัดการแฟ้มประวัติพนักงานในปี 2025

การค้นหาผ่านโฟลเดอร์สุ่ม, ไฟล์ที่ตั้งชื่อผิด, และสเปรดชีตปริศนาเพียงเพื่อหาเอกสารการเริ่มต้นใช้งานเพียงหนึ่งฉบับ
ไม่สนุกเลยใช่ไหม? นอกจากนี้ คุณยังเสี่ยงที่จะสูญเสียไฟล์ข้อมูลพนักงานที่สำคัญและพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ยุ่งเหยิงอย่างเต็มที่ หากคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล มีความเป็นไปได้สูงว่าคุณเคยประสบกับสถานการณ์เช่นนี้มาแล้ว
และคุณไม่ได้อยู่คนเดียว! ตามรายงานของ ClickUpผู้เชี่ยวชาญโดยเฉลี่ยใช้เวลาเกิน 30 นาทีต่อวันในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน นั่นคือเวลาเกิน 120 ชั่วโมงต่อปีที่สูญเสียไป; เวลาที่คุณสามารถนำไปใช้กับ งานของคุณจริง ๆ ได้
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมถึงเวลาแล้วที่คุณควรอัปเกรดไปใช้ระบบซอฟต์แวร์จัดการไฟล์พนักงาน HR ที่ทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น
ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารสตาร์ทอัพที่เติบโตอย่างรวดเร็วหรือเพียงแค่พยายามจัดระเบียบความวุ่นวาย นี่คือ 10 เครื่องมือซอฟต์แวร์จัดการไฟล์พนักงานที่คุณควรพิจารณาอย่างจริงจัง
ซอฟต์แวร์จัดการแฟ้มประวัติพนักงานในภาพรวม
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา*
|คลิกอัพ
|การจัดการเอกสารและการติดตามงานแบบรวมศูนย์; ขนาดทีม: สตาร์ทอัพ, ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, องค์กรขนาดใหญ่
|เอกสารสำหรับโปรไฟล์พนักงาน, ค้นหาแบบเชื่อมต่อ, ระบบอัตโนมัติ, การควบคุมการเข้าถึง, แม่แบบสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล
|ฟรีตลอดไป, ปรับแต่งสำหรับองค์กร
|Bamboo HR
|ตัวเลือกบริการตนเองสำหรับพนักงาน; ขนาดทีม: ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
|การติดตาม PTO, เครื่องมือการเริ่มต้นใช้งาน, ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์, รายงาน HR ที่สร้างไว้ล่วงหน้า
|ราคาที่กำหนดเอง
|ระลอกคลื่น
|การทำให้กระบวนการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นอัตโนมัติ; ขนาดทีม: ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, องค์กรขนาดใหญ่
|การรวมระบบทรัพยากรบุคคล, ไอที, และการเงิน, การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ, การจ่ายเงินเดือน, และการจัดการอุปกรณ์ให้เป็นระบบอัตโนมัติ
|ราคาที่กำหนดเอง
|Zoho People
|เอกสารที่รองรับการใช้งานบนมือถือ; ขนาดทีม: ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, องค์กรขนาดใหญ่
|การจัดการกรณี, กระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้, แบบสำรวจชีพจร, ระบบ LMS ในตัว
|ราคาที่กำหนดเอง
|ความกระตือรือร้น
|การจัดการเอกสารเงินเดือน; ขนาดทีม: ทีมขนาดเล็ก, ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
|การลงทะเบียนภาษีเงินเดือน, การรับพนักงานใหม่, การซิงค์สวัสดิการ, และรายงานตามความต้องการ
|แผนเริ่มต้นที่ $49/เดือน
|โดยเฉพาะ
|พนักงานและผู้จัดการที่ต้องการแพลตฟอร์มบริการตนเอง; ขนาดทีม: ทีมขนาดเล็ก, ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
|การลงทะเบียนสิทธิประโยชน์ด้วยตนเอง, ฟีดข่าวที่ปรับแต่งได้, และการติดตามเป้าหมาย
|แผนเริ่มต้นที่ $9/เดือนต่อผู้ใช้
|เพย์คอร์
|บริษัทด้านสุขภาพและการผลิตขนาดทีม: องค์กรที่มีพนักงานมากกว่า 1000 คน
|การสรรหาบุคลากรด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์, การปรับกะการทำงานให้เหมาะสม, และการติดตามค่าใช้จ่ายแรงงาน
|ราคาตามความต้องการ
|ADP Workforce Now
|การจ้างงานภายนอกด้านทรัพยากรบุคคล; ขนาดทีม: องค์กร
|การแจ้งเตือนการหมดอายุของเอกสาร, รายงานที่ปรับแต่งได้, ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์, และสิทธิ์การเข้าถึง
|ราคาตามความต้องการ
|SAP SuccessFactors
|การบริหารจัดการการเติบโตในสายอาชีพของพนักงาน; ขนาดทีม: องค์กร
|พอร์ตโฟลิโอกการเติบโต, การค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติ, การลงทะเบียนอัตโนมัติ, การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด
|75 ดอลลาร์ 60 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|ด็อกคูแวร์
|การรักษาความสอดคล้องของข้อมูลทรัพยากรบุคคล; ขนาดทีม: องค์กร
|การลงนามดิจิทัลที่ปลอดภัย, บันทึกการตรวจสอบ, ตัวกรองการค้นหาอัจฉริยะ, และการปฏิบัติตาม HIPAA/GDPR
|ราคาตามความต้องการ
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการไฟล์พนักงาน
ไม่ใช่ทุกระบบการจัดการเอกสารพนักงานที่คุณพบเจอจะเหมาะกับคุณ นี่คือรายการตรวจสอบสำหรับการเลือกเครื่องมือที่เปลี่ยนความกลัวเอกสารให้กลายเป็นความสงบของ HR:
- การจัดเก็บเอกสารแบบรวมศูนย์: จัดเก็บสัญญาทุกฉบับ, หลักฐานประจำตัว, และไฟล์นโยบาย—เอกสารพนักงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวอย่างเป็นระเบียบพร้อมมอบเทมเพลต HR ฟรีเพื่อการจัดระเบียบที่ง่ายดาย
- ตัวกรองและตัวเลือกการค้นหาที่ละเอียด: มีตัวกรองที่หลากหลาย (ชื่อ, แท็ก, หรือแม้กระทั่งคำค้นหา) ให้ทีมของคุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์จัดการเอกสาร HR ได้ง่าย
- งานผู้ดูแลระบบอัตโนมัติ: ให้คุณตั้งกฎสำหรับการตั้งชื่อไฟล์, การควบคุมเวอร์ชัน, และการแจ้งเตือนการหมดอายุด้วยซอฟต์แวร์การจัดการพนักงานเช่นนี้ ทีม HR ของคุณจะใช้เวลาคลิกน้อยลง และมีเวลาทำสิ่งที่สำคัญจริง ๆ มากขึ้น
- การอัปเดตการแก้ไขแบบเรียลไทม์: แสดงว่าใครแก้ไขอะไรและเมื่อใด พร้อมประวัติเวอร์ชันที่ชัดเจน ไม่มีอีกแล้วกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ทราบที่มาหรือช่วงเวลาที่ถามว่า 'ใครลบสิ่งนี้?!'
- การผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับเครื่องมือที่มีอยู่: ซิงค์กับระบบ HR ที่มีอยู่ ซอฟต์แวร์เงินเดือน เครื่องมือประชุมทางวิดีโอ และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์
- ความปลอดภัยระดับองค์กร: ให้การเข้ารหัสแบบครบวงจร, การควบคุมการเข้าถึง,การแชร์ไฟล์ที่ปลอดภัยสำหรับธุรกิจ, และการสำรองข้อมูลเพื่อปกป้องไฟล์ของคุณ ลดปัญหาการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องแก้ไข
- แอปพลิเคชันมือถือ: ให้บริการแอปพลิเคชันมือถือเพื่อดูหรืออัปโหลดเอกสารได้ทุกที่ทุกเวลา เหมาะสำหรับทีมไฮบริดและช่วงเวลาที่ต้องการเอกสารอย่างเร่งด่วน
👀 คุณทราบหรือไม่: การสำรวจของ Nitro เปิดเผยว่ามีเพียง3% ของพนักงานที่มีความรู้เท่านั้นที่พอใจกับกระบวนการจัดการเอกสารของบริษัท ดังนั้นองค์กรส่วนใหญ่จึงมีขั้นตอนการทำงานเอกสารที่ไม่สมบูรณ์
ซอฟต์แวร์จัดการไฟล์พนักงานที่ดีที่สุด 10 อันดับ
ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าซอฟต์แวร์การจัดการเอกสาร HR ที่เหมาะสมเป็นอย่างไร นี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับ
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเอกสารและการติดตามงานแบบรวมศูนย์)
ClickUp เป็นพื้นที่ทำงาน AI แบบครบวงจรแห่งแรกของโลก และเป็นโซลูชันครบวงจรที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดการไฟล์พนักงาน
ไม่ว่าจะเป็นสัญญาจ้างงาน เอกสารการเข้าทำงาน หรือการประเมินผลงาน ClickUp ก็จัดระเบียบทุกอย่างให้เรียบร้อยและค้นหาได้ง่ายในที่เดียว เหมือนตู้เก็บเอกสารดิจิทัลของคุณ แต่ไม่มีบาดแผลจากกระดาษและปัญหาเอกสารสูญหาย
ClickUp Brain และ Brain MAX
รวบรวมความต้องการในการจัดการไฟล์พนักงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่ทำงานเดียวที่ทรงพลังและขับเคลื่อนด้วย AI ด้วยBrain MAX ใน ClickUp นี่คือวิธีการ:
- การค้นหาอัจฉริยะ: ค้นหาใน ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint และแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณ + เว็บได้ทันที เพื่อค้นหาไฟล์ เอกสาร และไฟล์แนบ
- ใช้พูดเป็นข้อความ เพื่อ ถาม พูด และสั่งงานของคุณด้วยเสียง—แบบไม่ต้องใช้มือ ที่ไหนก็ได้
- ใช้ประโยชน์จากโมเดล AI ภายนอกระดับพรีเมียม เช่น ChatGPT, Claude และ Gemini ด้วยโซลูชันเดียวที่พร้อมใช้งานในองค์กรและเข้าใจบริบท
- การจัดระเบียบอัตโนมัติ: แนะนำโฟลเดอร์, แท็ก, หรือหมวดหมู่สำหรับไฟล์ของคุณตามเนื้อหาและรูปแบบการใช้งาน, ทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
นอกจากนี้ คุณสามารถขอให้ClickUp Brainค้นหาไฟล์และเอกสารจากพื้นที่ทำงานของคุณ หรือดีกว่านั้น สร้างไฟล์เหล่านั้นร่วมกับคุณและดูการทำงานได้ในไม่กี่วินาที
Brain ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถสร้างคำอธิบายงาน เอกสารนโยบาย และการสื่อสารกับพนักงานได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่ป้อนคำสั่ง มันรับประกันว่าเนื้อหาจะชัดเจน สม่ำเสมอ และปรับให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าในการร่างและแก้ไข
ด้วย Brain, ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถมุ่งเน้นไปที่คนและกลยุทธ์ได้มากขึ้น ในขณะที่ AI จัดการงานหนักในการสร้างเนื้อหา
ClickUp แชทและโฟลเดอร์
ไม่เพียงเท่านั้น! ระบบการจัดการไฟล์พนักงานของเราที่แสนสะดวกยังมีClickUp Chat ให้บริการอีกด้วย ที่คุณสามารถและทีมของคุณหารือเกี่ยวกับนโยบาย HR ที่สำคัญ ประสิทธิภาพของพนักงาน และทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ระหว่างนั้นและมากกว่านั้น
เมื่อคุณได้เตรียมโปรไฟล์พนักงานและร่างข้อมูลพนักงานอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว ให้จัดระเบียบทุกอย่างอย่างเป็นระเบียบด้วยโครงสร้างโครงการของ ClickUp
เริ่มต้นด้วยการสร้างพื้นที่สำหรับทีม HR ของคุณ ภายในพื้นที่นั้นคุณสามารถตั้งค่าโฟลเดอร์ ClickUpสำหรับแต่ละแผนก เช่น การตลาด วิศวกรรม และการสนับสนุนลูกค้า ภายในโฟลเดอร์ของพนักงานแต่ละคน ให้เพิ่มเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น หน้าย่อยหรือส่วนย่อย:
- การเริ่มต้นใช้งาน
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน
- การรับรอง
- บันทึกการออกจากงาน
คุณยังสามารถเพิ่มรายการตรวจสอบในแต่ละโฟลเดอร์ย่อยได้อีกด้วย เมื่อคุณขยายทีม จำนวนโฟลเดอร์และโฟลเดอร์ย่อยจะเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม การค้นหาเอกสารไม่ควรรู้สึกเหมือนการล่าสมบัติ และซอฟต์แวร์จัดการเอกสารพนักงานของเราช่วยแก้ปัญหานี้ได้เช่นกัน
ClickUp Enterprise Search
ด้วยClickUp Enterprise Search คุณสามารถค้นหาไฟล์ เอกสาร หรืองานใดๆ ภายในระบบเทคโนโลยีที่ผสานรวมของคุณได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง
กำลังค้นหาสัญญาจ้างพนักงานอยู่หรือเปล่า? หรือบางทีคุณอาจต้องการค้นหาแบบประเมินพนักงานเฉพาะราย? เพียงค้นหาด้วยคำสำคัญ เจ้าของ หรือคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องอื่นๆ แล้วเอกสารที่คุณต้องการก็จะปรากฏขึ้นทันที!
สิ่งที่คุณต้องทำคือผสานระบบเครื่องมือ HR ที่มีอยู่ของคุณกับ ClickUp และคุณสมบัติการค้นหาที่เชื่อมต่อจะดึงข้อมูลที่คุณต้องการขึ้นมาให้คุณได้ ดังนั้นคุณไม่ต้องเสียเวลาค้นหาผ่านโฟลเดอร์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและภาวนาว่าคุณไม่พลาดอะไรไป
หลังจากการวางแผนทั้งหมดนี้ การพลาดงาน HR เพียงงานเดียวอาจทำให้ความพยายามทั้งหมดของคุณล้มเหลวได้ แต่ด้วยClickUp Project Management สำหรับทีม HR คุณจะรักษาทุกงานให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
มันช่วยให้คุณเปลี่ยนแผนการต้อนรับพนักงานใหม่และกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลอื่นๆให้เป็นงานใน ClickUp คุณสามารถมอบหมายงานแต่ละงานให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสม ตั้งวันครบกำหนด และติดตามความคืบหน้าได้ในที่เดียว
ClickUp Ambient Agents
นั่นยังไม่หมดคลิกอัพ เอเจนต์เพื่อตอบสนองต่อการกระตุ้นบางอย่างและดำเนินการในตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจง
กรณีการใช้งาน: ตัวอย่างเช่น ช่องทางของทีม HR กำลังถูกท่วมด้วยพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลใหม่ ๆ ที่ขอเอกสารและไฟล์ต่าง ๆ ผู้นำฝ่ายพันธมิตรด้านบุคลากรต้องการใช้ AI เพื่อค้นหาไฟล์บางส่วนและช่วยให้ทีมมีเวลาว่างมากขึ้น
พวกเขาสร้างตัวแทนอัตโนมัติแบบกำหนดเองในช่องทาง และสั่งให้ตัวแทนนี้แชร์ไฟล์ในฐานความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้ พวกเขาระบุว่าตัวแทนอัตโนมัติควรตอบกลับเฉพาะเมื่อข้อความของผู้ใช้มีตัวอย่างที่ชัดเจนและตรงประเด็นเท่านั้น พวกเขายังให้ตัวอย่างคำถามแก่ตัวแทนอัตโนมัติด้วย
คลิกอัพ ด็อกส์
ด้วยClickUp Docs คุณสามารถสร้าง จัดเก็บ และจัดระเบียบข้อมูลพนักงานทั้งหมดของคุณ รวมถึงบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย จัดทำร่างสัญญาจ้างนโยบายทรัพยากรบุคคล แบบฟอร์ม และขั้นตอนการปฐมนิเทศสำหรับพนักงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างสะดวก
โปรดจำไว้ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณสามารถแก้ไขเอกสารพร้อมกันและแสดงความคิดเห็นสำหรับสมาชิกทีมเฉพาะได้ด้วยฟีเจอร์Assign Comments ของ ClickUp
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างฐานความรู้ภายใน โปรไฟล์พนักงาน สัญญา และอื่นๆ อีกมากมายด้วย ClickUp Docs
- สร้างแบบฟอร์ม ClickUpเพื่อรวบรวมข้อมูลพนักงานและดำเนินการสำรวจความคิดเห็นพนักงานข้ามแผนก
- ทำให้การจัดการไฟล์พนักงานง่ายขึ้นด้วยเทมเพลต HR
- ตั้งค่างานที่ทำซ้ำสำหรับสิ่งต่างๆ เช่น การตรวจสอบประจำเดือน การต่ออายุสวัสดิการ และการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด ด้วยClickUp Automations
- ตรวจสอบความคืบหน้าของงาน HR ด้วยแดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่าฟีเจอร์การจัดการทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุมอาจดูซับซ้อนในช่วงแรก
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,300+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
แอน โธมัส ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลสำนักงานที่ Snowville Creamery LLC กล่าวว่า:
ClickUp ช่วยให้เราสามารถโพสต์การสื่อสารทั้งหมดระหว่างทุกแผนกของบริษัทไว้ในที่เดียว ทำให้การรับการแจ้งเตือน การจัดการตารางเวลา เส้นทาง และการจัดส่งสำหรับบริษัทของเราเป็นเรื่องง่ายและสะดวก
ClickUp ช่วยให้เราสามารถโพสต์การสื่อสารทั้งหมดระหว่างทุกแผนกของบริษัทไว้ในที่เดียวได้ ทำให้การรับการแจ้งเตือน การจัดตารางเวลา เส้นทาง และการจัดส่งของทางบริษัทเป็นเรื่องง่ายและสะดวก
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:ใช้ความสัมพันธ์ใน ClickUpเพื่อเชื่อมโยงงาน เอกสาร หรือแม้แต่รายการทั้งหมดเข้าด้วยกัน! ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเชื่อมต่องานการปฐมนิเทศของพนักงานเข้ากับการประเมินผลงาน รายการตรวจสอบของฝ่ายทรัพยากรบุคคล และเอกสารการฝึกอบรม เพื่อให้ทุกอย่างเชื่อมโยงกันตามบริบทและง่ายต่อการนำทางโดยไม่ต้องสลับแท็บ!
2. Bamboo HR (ตัวเลือกบริการตนเองที่ดีที่สุดสำหรับพนักงาน)
การติดตามข้อมูลพนักงาน ขั้นตอนการปฐมนิเทศ และคำขอลาหยุด ไม่จำเป็นต้องเป็นงานเต็มเวลาในตัวเอง โซลูชันการจัดการข้อมูลพนักงานอย่าง BambooHR สามารถช่วยรักษาสติของคุณได้
มันช่วยจัดการทุกด้านของการดำเนินงานด้านบุคลากรของคุณ ตั้งแต่การรับเข้าทำงาน การติดตามเวลาหยุดงาน ไปจนถึงการบริหารผลงาน ให้เป็นระเบียบและดำเนินไปอย่างราบรื่นในที่เดียว นอกจากนี้ รายงาน HR ที่สร้างไว้ล่วงหน้าจะช่วยให้การติดตามประวัติพนักงานเป็นเรื่องง่ายเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คุณสมบัติเด่นของ Bamboo HR
- ติดตามบันทึกพนักงาน สวัสดิการ วันหยุดพักผ่อน และประวัติการทำงานได้จากที่เดียว
- ใช้เครื่องมือการแนะนำการใช้งานที่มีอยู่ในระบบเพื่อแนะนำพนักงานใหม่ผ่านทุกขั้นตอนได้อย่างง่ายดาย
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการขอลาและการอนุมัติผ่านการเชื่อมต่อกับปฏิทิน
- เปิดใช้งานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดความซับซ้อนของเอกสารโดยไม่ต้องใช้เครื่องพิมพ์และกระดาษ
ข้อจำกัดของ Bamboo HR
- ซอฟต์แวร์จัดการเอกสารทรัพยากรบุคคลอาจมีราคาค่อนข้างสูงสำหรับทีมขนาดใหญ่
ราคา Bamboo HR
- ราคาตามความต้องการ
Bamboo HR คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 2,400 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
📮 ClickUp Insight: ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉลี่ยใช้เวลา 30 นาทีขึ้นไปต่อวันในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน—นั่นคือมากกว่า 120 ชั่วโมงต่อปีที่สูญเสียไปกับการค้นหาอีเมล, กระทู้ใน Slack และไฟล์ที่กระจัดกระจาย ผู้ช่วย AI ที่ชาญฉลาดซึ่งฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้
เข้าสู่ClickUp Brain มันมอบข้อมูลเชิงลึกและคำตอบทันทีโดยการดึงเอกสาร การสนทนา และรายละเอียดงานที่ถูกต้องขึ้นมาภายในไม่กี่วินาที—เพื่อให้คุณหยุดค้นหาและเริ่มทำงานได้ทันที
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมอย่าง QubicaAMF สามารถประหยัดเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—ด้วยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างสรรค์อะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!
3. การสร้างคลื่น (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ HR)
Rippling เป็นแพลตฟอร์มการจัดการกำลังคนที่รวมการดำเนินงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ไอที, และการเงินเข้าไว้ในระบบเดียวที่เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์ นอกเหนือจากการจัดระเบียบข้อมูลพนักงานแล้วซอฟต์แวร์การจัดการเอกสารนี้ยังช่วยอัตโนมัติงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของฝ่ายทรัพยากรบุคคล, การติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้, การจ่ายเงินเดือน, และขั้นตอนการเริ่มต้นงานใหม่ ทำให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ได้
คุณสมบัติเด่นที่โดดเด่น
- เก็บข้อมูลของพนักงานทั้งหมด ตั้งแต่ตำแหน่งงานไปจนถึงอุปกรณ์ที่มอบหมายไว้ในโปรไฟล์เดียวที่มีความยืดหยุ่นและอัปเดตโดยอัตโนมัติในทุกระบบที่เชื่อมต่อ
- มอบหมาย, จัดการ, และแม้กระทั่งล้างข้อมูลอุปกรณ์ของบริษัทจากระยะไกลเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลพนักงานและข้อมูลภายในอื่น ๆ
- ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการต่ออายุสัญญาไปจนถึงการส่งการประเมินผลการปฏิบัติงานไปยังผู้จัดการที่เหมาะสม
- จ่ายเงินให้กับพนักงานและผู้รับเหมาต่างประเทศในสกุลเงินท้องถิ่นของพวกเขา พร้อมการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ข้อจำกัดที่ขยายวงกว้าง
- มันขาดตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับคุณสมบัติ
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าการตั้งค่าสำหรับเวิร์กโฟลว์และการผสานรวมมีความซับซ้อน และการผสานรวมกับระบบเงินเดือนของบุคคลที่สามมีจำกัด
การส่งผ่านราคา
- ราคาตามความต้องการ
เรตติ้งและรีวิวที่พุ่งสูงขึ้น
- G2: 4. 8/5 ดาว (7600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Rippling อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Rippling คือการที่มันรวมระบบต่าง ๆ มากมายไว้ด้วยกัน — ระบบเงินเดือน, ระบบสวัสดิการ, ระบบการรับเข้าทำงาน, ระบบการจัดการอุปกรณ์ — ทั้งหมดอยู่ภายใต้หลังคาเดียว การผสานระบบอย่างราบรื่นช่วยประหยัดเวลาได้มากและลดข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือ ซึ่งเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับการขยายทีม มันรู้สึกเหมือนกับว่าแพลตฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยคำนึงถึงผู้ใช้ปลายทางเป็นสำคัญจริง ๆ
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Rippling คือการที่มันรวมระบบต่าง ๆ มากมายไว้ด้วยกัน — ระบบเงินเดือน, สวัสดิการ, การรับเข้าทำงาน, การจัดการอุปกรณ์ — ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้หลังคาเดียว การผสานรวมอย่างราบรื่นช่วยประหยัดเวลาได้มากและลดข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือ ซึ่งเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับการขยายทีม มันรู้สึกเหมือนกับว่าแพลตฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยคำนึงถึงผู้ใช้ปลายทางจริง ๆ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: แนวคิดเรื่องเวลาทำงานยืดหยุ่น (flex time) ถูกริเริ่มโดยบริษัทการบินและอวกาศของเยอรมันชื่อ Messerschmitt-Bölkow-Blohm พวกเขาได้แนะนำระบบ "Gleitzeit" ซึ่งหมายถึงเวลาทำงานแบบเลื่อนได้ ให้พนักงานมีอิสระในการเริ่มงานและเลิกงานตามเวลาที่ยืดหยุ่น
4. Zoho People (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเอกสารและการบริหารพนักงานที่รองรับการใช้งานบนมือถือ)
จำได้ไหมว่าเราเคยบอกว่าการมีแอปพลิเคชันมือถือสำหรับซอฟต์แวร์จัดการเอกสารพนักงานของคุณนั้นสำคัญสำหรับการเก็บบันทึกข้อมูลขณะเดินทาง? Zoho People เป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเรื่องนี้
ระบบ HR สามารถปรับแต่งได้อย่างสูงเพื่อให้เหมาะกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของคุณ. เนื่องจากระบบอยู่บนคลาวด์ คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียข้อมูลพนักงานที่สำคัญอีกต่อไป.
คุณยังสามารถใช้ระบบนี้สำหรับกระบวนการจ้างงานและปฐมนิเทศพนักงานแบบอัตโนมัติได้อีกด้วย นอกจากนี้ Zoho People ยังมีระบบช่วยเหลือด้านทรัพยากรบุคคลที่พนักงานของคุณสามารถใช้ในการแจ้งปัญหาและแก้ไขข้อสงสัยต่าง ๆ ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho People
- ใช้โมดูลการจัดการกรณีเพื่อจัดการข้อสงสัยของพนักงานด้วยข้อตกลงระดับการให้บริการและกฎการยกระดับ
- สร้างและปรับใช้ขั้นตอนการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ปรับแต่งได้ และใช้แม่แบบไดเรกทอรีเพื่อจัดการข้อมูลพนักงานได้อย่างง่ายดาย
- สร้างแบบสำรวจแบบรวดเร็วเพื่อรวบรวมความคิดเห็นของพนักงานและติดตามแนวโน้มการมีส่วนร่วมตลอดเวลา
- ติดตามความก้าวหน้าในการฝึกอบรมด้วยระบบ LMS ที่ติดตั้งในตัว เพื่อให้มั่นใจว่าทีมงานของคุณเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ข้อจำกัดของ Zoho People
- ฟีเจอร์เช็คอินและเช็คเอาท์มักมีปัญหาขัดข้อง
- ผู้ใช้บางรายพบว่า UI/UX ยังไม่สมบูรณ์หรือไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้เท่ากับซอฟต์แวร์ HR อื่นๆ
ราคาของ Zoho People
- ราคาตามความต้องการ
Zoho People คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 ดาว (270+ รีวิว)
5. กัสโต้ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเงินเดือนสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก)
ลืมเช็คเงินเดือน, เอกสาร, และความตื่นตระหนกไปได้เลย เพราะ Gusto ช่วยให้คุณข้ามทั้งสามอย่างได้ แพลตฟอร์ม HR นี้รวมการจ่ายเงินเดือน, การรับพนักงานใหม่, สวัสดิการ, และการจัดการทีมไว้ในที่เดียวที่ใช้งานง่าย
มีทีมที่ทำงานจากรัฐต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกาหรือไม่? ลงทะเบียนภาษีเงินเดือนในทุกรัฐทั้ง 50 รัฐได้อย่างง่ายดายผ่าน Gusto เพื่อการจัดการเงินเดือนที่ราบรื่น นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์การจัดการประสิทธิภาพที่ได้รับความนิยม ทำให้คุณสามารถติดตามและวัดประสิทธิภาพการทำงานและความมีส่วนร่วมของพนักงานได้ในที่เดียว
คุณสมบัติเด่นของ Gusto
- ต้อนรับพนักงานใหม่ด้วยจดหมายเสนอตำแหน่งงานแบบดิจิทัล ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และรายการตรวจสอบที่เตรียมไว้ล่วงหน้า
- ซิงค์เงินเดือนกับสวัสดิการและการติดตามเวลา เพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปโดยอัตโนมัติ
- สร้างรายงานที่กำหนดเองสำหรับการวางแผนจำนวนพนักงาน, การวิเคราะห์ค่าตอบแทน, และอื่น ๆ
- เสนอให้พนักงานใช้พอร์ทัลบริการตนเองเพื่อดูโปรไฟล์ สลิปเงินเดือน สวัสดิการ และเอกสารภาษีได้ทุกเมื่อ
ข้อจำกัดด้านความสมัครใจ
- หากคุณเป็นมือใหม่ คุณอาจต้องใช้เวลาสักพักในการทำความคุ้นเคยกับคุณสมบัติทั้งหมด
- ความสามารถในการขยายตัวและการรายงานที่จำกัด
ราคา Gusto
- ง่าย: $49/เดือน + $6/เดือน ต่อคน
- เพิ่มเติม: 80 ดอลลาร์/เดือน + 12 ดอลลาร์/เดือนต่อคน
- พรีเมียม: $180/เดือน + $22/เดือนต่อคน
คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ
- G2: 4. 5/5 ดาว (2300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 4000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Gusto อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า,
ฉันใช้ Gusto มาหลายปีแล้ว มันใช้งานง่ายมาก ตั้งค่าได้ง่าย และทำงานได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องทำอะไรทุกเดือน ฉันยังชอบที่พวกเขาอัปเดตตามการเปลี่ยนแปลงทางภาษีและข้อบังคับต่างๆ พวกเขาแจ้งให้ฉันทราบ แจ้งสิ่งที่ฉันต้องทำ และจัดการให้หากฉันต้องการ
ฉันใช้ Gusto มาหลายปีแล้ว มันใช้งานง่ายมาก ตั้งค่าได้ง่าย และทำงานได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องทำอะไรทุกเดือน ฉันยังชอบที่พวกเขาอัปเดตข้อมูลให้ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงทางภาษีและกฎระเบียบต่างๆ พวกเขาแจ้งให้ฉันทราบถึงสิ่งที่ต้องทำ และจัดการให้หากฉันต้องการ
6. โดยเฉพาะ (เหมาะที่สุดสำหรับการนำแพลตฟอร์มบริการตนเองสำหรับพนักงานและผู้จัดการมาใช้)
Namely นำเสนอพอร์ทัลบริการตนเองสำหรับพนักงานและผู้จัดการที่รวบรวมทุกอย่างไว้ที่เดียว ตั้งแต่สลิปเงินเดือน สวัสดิการ ไปจนถึงการขอลาหยุดงาน เพื่อให้ทุกคนไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลจากหลายแพลตฟอร์ม เชื่อเราเถอะ เรื่องนี้สำคัญจริง ๆ
ตามรายงานของ Harvard Business Review, 27% ของพนักงาน ระบุว่าพวกเขารู้สึกถูกท่วมท้นด้วยข้อมูล จนถึงขั้นที่ไม่สนใจพยายามตามให้ทัน
ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลพนักงานนี้ช่วยลดความยุ่งเหยิงและมอบพื้นที่ที่สะอาดและเป็นศูนย์กลางให้กับทีมของคุณเพื่อให้ทุกคนติดตามข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง คุณสามารถใช้มันเพื่อส่งแบบฟอร์ม W-4 ของรัฐและรัฐบาลกลาง, ให้พวกเขาเซ็นชื่อ, และทำให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดภาษีและการยื่นภาษีเป็นไปอย่างราบรื่น
นอกจากนี้ยังมีฟีดข่าวที่ผสานรวมเข้ากับช่อง Slack ของคุณ ซึ่งคุณสามารถแชร์ประกาศสำคัญ ฉลองความสำเร็จ วันครบรอบการทำงาน วันเกิด และอื่นๆ ได้อีกด้วย
กล่าวคือ คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ให้พนักงานควบคุมเครื่องมือการจัดการโปรไฟล์เพื่ออัปเดตข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลภาษีของตนเองได้โดยไม่ต้องส่งแบบฟอร์มไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- เปิดใช้งานการลงทะเบียนสิทธิประโยชน์ด้วยตนเองในช่วงเวลาเปิดลงทะเบียนหรือเหตุการณ์สำคัญในชีวิต เพื่อให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นและโปร่งใสยิ่งขึ้น
- ใช้ฟีดข่าวที่ปรับแต่งได้เพื่อแชร์การอัปเดตและประกาศในที่เดียวที่ทุกคนสามารถค้นหาได้ง่าย
- ติดตามเป้าหมายและประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตรีวิวและเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะในตัวที่พนักงานและผู้จัดการสามารถใช้ได้อย่างอิสระ
ข้อจำกัด
- บริการสนับสนุนลูกค้าช้า
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานปัญหาเกี่ยวกับอินเตอร์เฟซของซอฟต์แวร์ รวมถึงปัญหาในการอัปเดตข้อมูล, ข้อผิดพลาด, และปัญหาในการเข้าถึงคุณสมบัติบางอย่าง เช่น ใบแจ้งเงินเดือน
การตั้งราคาโดยเฉพาะ
- เฉพาะตอนนี้: เริ่มต้นเพียง $9/เดือนต่อผู้ใช้
- เฉพาะ Namely Plus, Plus People และ Complete: ราคาที่กำหนดเอง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 3. 9/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
👀 คุณรู้หรือไม่: พนักงานเพียงคนเดียวสามารถใช้กระดาษได้ถึง 10,000 แผ่นต่อปี ซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 80 ดอลลาร์ เมื่อคุณคำนวณสำหรับพนักงานทั้งหมดของคุณ การเปลี่ยนไปใช้ระบบจัดการเอกสารดูจะเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดที่สุดใช่ไหม?
7. Paycor (เหมาะสำหรับบริษัทด้านการดูแลสุขภาพและการผลิต)
Paycor นำเสนอระบบจัดการเอกสารพนักงานแบบบูรณาการสำหรับอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ การผลิต และบริการ นอกเหนือจากระบบจัดการเอกสารแล้ว ยังมีเครื่องมือสรรหาบุคลากรที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการค้นหาผู้สมัครที่เหมาะสมจากแหล่งบุคลากรที่หลากหลาย
คุณสามารถทำให้แคมเปญการติดต่อของคุณเป็นอัตโนมัติ เข้าถึงคะแนนของผู้สมัคร และทำให้กระบวนการเริ่มต้นงานง่ายขึ้น เครื่องมือนี้ยังช่วยให้การติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และการจัดตารางงานเป็นเรื่องง่าย เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับภาระงานที่ยุติธรรมและการชำระเงินที่ตรงเวลา
คุณสมบัติเด่นของ Paycor
- ค้นหาและจ้างบุคลากรที่เหมาะสม พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลของพวกเขาอย่างเป็นระบบบนแพลตฟอร์มเดียว
- บันทึกและติดตามเวลาทำงานของพนักงานด้วยเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ปรับตารางกะของพนักงานให้เหมาะสมตามความต้องการทางธุรกิจและความพร้อมของพนักงาน พร้อมความสามารถในการสลับกะแบบเรียลไทม์
- ติดตามค่าใช้จ่ายแรงงานแบบเรียลไทม์พร้อมการแจ้งเตือนงบประมาณสำหรับการทำงานล่วงเวลา ช่วยให้ควบคุมค่าใช้จ่ายแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Paycor
- การขาดคุณสมบัติและฟังก์ชันขั้นสูง ซึ่งอาจจำกัดการใช้งานสำหรับการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลที่ซับซ้อน
- ผู้ใช้กล่าวว่าฝ่ายสนับสนุนลูกค้าไม่ตอบสนอง
ราคาของ Paycor
- ราคาที่กำหนดเอง
Paycor ระดับคะแนนและรีวิว
- G2: 3. 9/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 ดาว (2900+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Paycor อย่างไรบ้าง?
ประสบการณ์ของฉันเป็นไปในทางบวก ฉันได้ทำงานกับ Paycor มาเป็นเวลา 10 ปี และรู้สึกพึงพอใจกับทุกสิ่งที่พวกเขาได้นำเสนอ
ประสบการณ์ของฉันเป็นไปในทางบวก ฉันได้ทำงานกับ Paycor มาเป็นเวลา 10 ปี และรู้สึกประทับใจในทุกสิ่งที่พวกเขาได้นำเสนอ
📖 อ่านเพิ่มเติม: คู่มือการจัดระเบียบดิจิทัลเพื่อสร้างพื้นที่ทำงานที่มีประสิทธิภาพ
8. ADP Workforce Now (เหมาะที่สุดสำหรับการจ้างงานภายนอกด้านทรัพยากรบุคคล)
ทีม HR ขนาดเล็กของคุณกำลังประสบปัญหาในการจัดการการปฐมนิเทศพนักงานและการบริหารงานหรือไม่? ใช้ ADP Workforce Now ซอฟต์แวร์จัดการเอกสารนี้จะช่วยให้ข้อมูลพนักงานของคุณเป็นระเบียบและมีผู้เชี่ยวชาญด้าน HR คอยช่วยเหลือคุณในการจัดการงานทรัพยากรบุคคลที่ค้างอยู่
หากคุณมีพนักงานมากกว่า 1,000 คน ADP Workforce Now จะเสนอโซลูชัน HCM และเงินเดือนแบบบูรณาการที่ปรับแต่งให้เหมาะกับองค์กรของคุณโดยเฉพาะ
คุณสมบัติเด่นของ ADP Workforce Now
- กำหนดวันหมดอายุสำหรับเอกสารและรับการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการอัปเดตอย่างทันท่วงที
- สร้างรายงานและเส้นทางการตรวจสอบที่ปรับแต่งตามความต้องการเพื่อติดตามการเข้าถึงและการแก้ไขเอกสาร เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
- ปรับปรุงการลงนามเอกสารให้มีประสิทธิภาพด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัยและผสานรวม เพื่อการทำงานที่รวดเร็วขึ้น
- ควบคุมและรักษาความปลอดภัยสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาทของผู้ใช้ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลพนักงานที่มีความอ่อนไหวสามารถเข้าถึงได้โดยบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
ข้อจำกัดของ ADP Workforce Now
- ฟีเจอร์การรายงานค่อนข้างซับซ้อน
- การผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามอาจเกิดปัญหาขัดข้องได้เช่นกัน
ราคาของ ADP Workforce Now
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว ADP Workforce Now
- G2: 4. 1/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 3500 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 ดาว (7000+ รีวิว)
🎥 รับชม: วิธีใช้ AI สำหรับการจัดทำเอกสาร:
9. SAP SuccessFactors (เหมาะที่สุดสำหรับการบริหารจัดการการเติบโตในสายอาชีพของพนักงาน)
63% ของผู้คนลาออกจากงานเนื่องจากได้รับคำติชมไม่เพียงพอหรือไม่มีคุณภาพ ทำไม? เพราะมันทำให้พวกเขาไม่ทราบความก้าวหน้าของตนเองและหยุดยั้งไม่ให้พวกเขาทำการปรับปรุงที่สามารถทำได้
ป้องกันปัญหานั้นได้ด้วย SAP SuccessFactors ซอฟต์แวร์จัดการเอกสารทรัพยากรบุคคลที่มีฟีเจอร์ Growth Portfolio นอกเหนือจากการรักษาความปลอดภัยและจัดระเบียบข้อมูลพนักงานของคุณแล้ว ยังช่วยให้พนักงานของคุณวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานและนำคำแนะนำที่มีแนวทางไปปฏิบัติได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SAP SuccessFactors
- ดึงข้อมูลโปรไฟล์พนักงานและเอกสารนโยบาย HR โดยใช้การค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติ
- ให้พนักงานสามารถยื่นคำขอลาและค้นหาข้อมูลนโยบายของฝ่ายทรัพยากรบุคคลผ่านอินเทอร์เฟซแบบสนทนา เพื่อยกระดับประสบการณ์ของพนักงาน
- มอบหมายงานและรายการตรวจสอบการปฐมนิเทศที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลและดำเนินการโดยอัตโนมัติแก่พนักงานใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างราบรื่น
- ติดตามและแจ้งเตือนปัญหาการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่อาจเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ SAP SuccessFactors
- ซอฟต์แวร์จัดการเอกสาร HR นี้ใช้เวลาในการโหลดนานกว่าตัวเลือกอื่น ๆ
ราคาของ SAP SuccessFactors
- SAP SuccessFactors Employee Central (HR หลัก): $75. 60/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว SAP SuccessFactors
- G2: 3. 9/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 670 รายการ)
- Capterra: 4.0/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 280 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง SAP SuccessFactors อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ SAP SuccessFactors คือมันรวมงานด้านทรัพยากรบุคคลทั้งหมดไว้ในระบบเดียวที่ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับธุรกิจทุกขนาด ช่วยให้เข้าใจข้อมูลพนักงานได้ดีขึ้นด้วยรายงานที่ทรงพลัง และทำงานได้ดีในหลายประเทศและหลายภาษา ฉันสามารถนัดสัมภาษณ์ ปล่อยข้อเสนองาน จัดการการปฐมนิเทศ และอื่นๆ อีกมากมาย เป็นเครื่องมือเดียวที่ครอบคลุมทุกอย่าง
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ SAP SuccessFactors คือมันรวมงานด้านทรัพยากรบุคคลทั้งหมดไว้ในระบบเดียวที่ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับธุรกิจทุกขนาด ช่วยให้เข้าใจข้อมูลพนักงานได้ดีขึ้นด้วยรายงานที่ทรงพลัง และทำงานได้ดีในหลายประเทศและหลายภาษา ฉันสามารถนัดสัมภาษณ์ ปล่อยข้อเสนองาน จัดการการปฐมนิเทศ และอื่นๆ อีกมากมาย เป็นเครื่องมือเดียวที่ครอบคลุมทุกอย่าง
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: บริษัท Westinghouse Electric & Manufacturing Companyเป็นผู้สร้างภาพยนตร์ฝึกอบรมองค์กรเรื่องแรก โดยสอนพนักงานเกี่ยวกับขั้นตอนความปลอดภัยที่ถูกต้องและเทคนิคการทำงาน คาดว่าพวกเขารู้ถึงความสำคัญของการแสดงให้พนักงานเห็นวิธีการทำงานอย่างปลอดภัยก่อนที่ PowerPoint จะถือกำเนิดขึ้นเสียอีก!
10. DocuWare (เหมาะที่สุดสำหรับการรักษาความสอดคล้องของข้อมูล HR)
การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทีมงานทั่วโลก เป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่ง หากพลาดเพียงครั้งเดียว คุณอาจต้องเผชิญกับปัญหาทางกฎหมายที่ซับซ้อนและยุ่งยาก
ด้วยคุณสมบัติด้านความปลอดภัยและการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานระดับองค์กร DocuWare คือคู่หูที่สมบูรณ์แบบสำหรับการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลพนักงานอย่างปลอดภัย ระบบจะจัดเก็บไฟล์ทุกประเภทไว้ในระบบศูนย์กลางอย่างปลอดภัย ช่วยให้การดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดของ HIPAA, GDPR และข้อบังคับอื่นๆ
ด้วยสิทธิ์ผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจงสูง, กระบวนการทำงานที่มั่นคง, และข้อมูลที่ไม่สามารถแก้ไขได้, คุณได้รับการปกป้องจากการสูญเสียข้อมูล, การสับสน, และการแก้ไขที่ไม่ถูกต้อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ DocuWare
- อำนวยความสะดวกในการลงนามเอกสารดิจิทัลอย่างปลอดภัย, ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ, และลดเอกสารกระดาษ
- สร้างรายงานและเส้นทางการตรวจสอบที่ปรับแต่งได้เพื่อติดตามการแก้ไขเอกสารและควบคุมการเข้าถึง
- สร้างสลิปเงินเดือนในแพลตฟอร์มเงินเดือนใดก็ได้และจัดเก็บโดยอัตโนมัติในแฟ้มประวัติพนักงานดิจิทัลของแต่ละคน
- ค้นหาข้อมูลพนักงานได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ตัวกรองการค้นหาอัจฉริยะ เช่น ชื่อ แผนก ประเภทเอกสาร หรือสถานะ
ข้อจำกัดของ DocuWare
- แม้ว่าจะไม่มีข้อจำกัดขนาดไฟล์โดยธรรมชาติในระบบ DocuWare เอง แต่ความเร็วในการอัปโหลดอาจเป็นปัจจัยสำหรับเอกสารที่มีขนาดใหญ่มาก
ราคาของ DocuWare
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิว DocuWare
- G2: 4. 4/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 240 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
ทำให้การจัดการเอกสารของพนักงานง่ายและปลอดภัยด้วย ClickUp
จากการจัดเก็บที่ปลอดภัยและคุณสมบัติการค้นหาที่ทรงพลัง ไปจนถึงการทำงานอัตโนมัติและการเข้าถึงผ่านมือถือ เครื่องมือที่เราได้กล่าวถึงจะนำการจัดระเบียบอย่างจริงจังมาสู่กระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลของคุณ ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารสตาร์ทอัพขนาดเล็กหรือขยายบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ที่นี่มีบางสิ่งบางอย่างสำหรับทุกประเภทของทีม
ต้องการทุกอย่างในแพลตฟอร์มเดียวหรือไม่? เลือกClickUp ใช้เป็นตู้เอกสารดิจิทัลและศูนย์กลางเอกสารของคุณ รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์เพื่อให้คุณไม่พลาดงาน HR อีกต่อไป
นอกจากนี้ ฟีเจอร์การค้นหาแบบเชื่อมต่อจะช่วยให้คุณไม่หลงทางขณะพยายามค้นหาเอกสารของพนักงาน
แล้วคุณกำลังรออะไรอยู่?ลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้ เพื่อทำให้ การจัดการเอกสารพนักงานเป็นเรื่องง่ายขึ้น และกลายเป็นกระบวนการอัตโนมัติ