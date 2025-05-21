นิยัติ-วิธีสร้างปฏิทินการตลาด (ตัวอย่าง + แม่แบบ)

คุณเหลือเวลาอีกไม่กี่วันก่อนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ และทุกอย่างกำลังล่าช้าไปหมด บทความในบล็อกต้องการการแก้ไข โซเชียลมีเดียยังอยู่ในขั้นตอนการวางแผน และแคมเปญอีเมลก็ติดขัดอยู่ในฝ่ายกฎหมาย ที่แย่ไปกว่านั้น คุณเพิ่งค้นพบว่าแคมเปญของคุณชนกับงานอีเวนต์ใหญ่ของอุตสาหกรรมที่คุณไม่ได้วางแผนไว้
กำหนดส่งงานกำลังจะหมด ไม่มีใครรู้ว่าใครกำลังทำอะไรอยู่ และความตื่นตระหนกเริ่มเกิดขึ้นเมื่อคุณต้องรีบเร่งแก้ไข
การขาดแผนที่ชัดเจนนำไปสู่ความสับสน การเสียเวลา และความหงุดหงิด นั่นคือจุดที่ปฏิทินการตลาดเข้ามามีบทบาท มันให้สถานที่เดียวในการจัดระเบียบ วางแผน และปรับรายละเอียดทุกอย่างให้สอดคล้องกัน มอบความชัดเจนและการควบคุมให้คุณดำเนินแคมเปญได้อย่างไร้ที่ติ
มาดูวิธีการสร้างปฏิทินการตลาดที่จะทำให้ความรู้สึกท่วมท้นว่า "ฉันลืมอะไรบางอย่าง" เป็นเรื่องในอดีตกันเถอะ
ปฏิทินการตลาดคืออะไร?
ปฏิทินการตลาดคือเครื่องมือทางการตลาดสำหรับการวางแผน, กำหนดเวลา, และติดตามกิจกรรมการตลาดของคุณ. มันช่วยคุณติดตามทุกสิ่งตั้งแต่โพสต์บล็อกไปจนถึงการอัปเดตทางสื่อสังคม, แคมเปญทางอีเมล, และการเปิดตัวสินค้า, โดยแยกตามเดือน, ไตรมาส, หรือปี.
ด้วยการจัดระเบียบทุกอย่างอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้คุณไม่หลุดจากตารางเวลาและสามารถดำเนินไปอย่างราบรื่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณ
⚠️ คำแนะนำที่มักถูกมองข้าม: อย่าใส่กิจกรรมลงในปฏิทินมากเกินไป เพียงเพราะยังมีช่องว่างไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเติมมันให้เต็ม แคมเปญที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดหลายครั้งเกิดจากการมี สมาธิ ไม่ใช่ ปริมาณ สร้างช่วงเวลาว่างที่ตั้งใจไว้เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อสถานการณ์
ทำไมคุณถึงต้องการปฏิทินการตลาด?
การตลาดที่ยอดเยี่ยมไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ นี่คือเหตุผลที่ปฏิทินสร้างความแตกต่าง:
- มองเห็นภาพรวมและวางแผนล่วงหน้า: ปฏิทินช่วยให้คุณวางแผนแคมเปญและเนื้อหาล่วงหน้าเพื่อตรวจจับความซ้ำซ้อนและช่องว่างได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ไม่ต้องเจอกับความประหลาดใจในนาทีสุดท้าย เช่น การจัดตารางอีเมลซ้อนกันหรือพลาดงานสำคัญในวงการ
- ความสม่ำเสมอ = การสร้างแบรนด์ที่ดีขึ้น: การวางแผนล่วงหน้าช่วยให้โพสต์บนโซเชียลมีเดีย บล็อก และอีเมลของคุณสอดคล้องกับธีมและเป้าหมายเดียวกัน นอกจากนี้ ข้อความของแบรนด์ของคุณจะชัดเจนและสม่ำเสมอ
- ติดตามสิ่งที่ได้ผล (และไม่ได้ผล): ปฏิทินจะสร้างบันทึกกิจกรรมการตลาดของคุณ ซึ่งช่วยให้คุณวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแคมเปญต่างๆ ได้ตามเวลา ตัวอย่างเช่น คุณสามารถย้อนกลับไปดูว่าเมื่อใดที่คุณจัดโปรโมชั่นบางอย่างและเชื่อมโยงกับผลลัพธ์
- อย่าพลาดกำหนดเวลา: ด้วยองค์ประกอบที่เคลื่อนไหวมากมาย—นักเขียน, นักออกแบบ, ทีมผลิตภัณฑ์, พันธมิตร—ปฏิทินช่วยให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกัน มันติดตามกำหนดเวลา, แสดงว่าใครรับผิดชอบ, และช่วยให้ทั้งทีมทำงานล่วงหน้า
คุณสมบัติหลักของปฏิทินการตลาด
ปฏิทินการตลาดแบบบูรณาการไม่ได้เป็นเพียงการติดตามวันที่และกำหนดส่งเท่านั้น
นี่คือสิ่งที่ต้องมี:
- ความยืดหยุ่นในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง: ปฏิทินการตลาดของคุณควรอัปเดตได้ง่าย ในอุดมคติแล้ว คุณควรสามารถลากและวางเพื่อจัดตารางงานใหม่ได้ และกำหนดเส้นตายที่เกี่ยวข้องจะปรับโดยอัตโนมัติ
- ความร่วมมือและการเข้าถึง: ปฏิทินแคมเปญการตลาดควรเป็นเครื่องมือที่ใช้ร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ที่ทั้งทีมสามารถเข้าถึงได้ เครื่องมือที่ใช้บนคลาวด์ทำงานได้ดีที่สุดในที่นี้ ช่วยให้คุณสามารถมอบหมายงาน เพิ่มความคิดเห็นหรือไฟล์แนบ และกำหนดระดับการอนุญาตได้
- รองรับเนื้อหา/ช่องทางที่หลากหลาย: ปฏิทินของคุณควรรองรับเนื้อหาทุกประเภทที่มีเจ้าของและกระบวนการทำงานที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ คุณควรสามารถใช้แท็กเพื่อกรองตามช่องทางและแนบไฟล์หรือลิงก์ได้ เช่น เอกสาร Google สำหรับร่างบล็อก
- มุมมองหลากหลาย: บางครั้งคุณอาจต้องการซูมดูรายละเอียดของสัปดาห์ปัจจุบัน ขณะที่บางครั้งคุณต้องการเห็นภาพรวมของทั้งไตรมาส ปฏิทินที่ดีที่สุดจะให้คุณสลับมุมมองได้โดยไม่ต้องซ้ำข้อมูล
- ความเป็นเจ้าของและสถานะที่ชัดเจน: ทุกกิจกรรมในปฏิทินของคุณควรแสดงว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบและอยู่ในขั้นตอนใด สิ่งนี้จะเปลี่ยนปฏิทินของคุณจากตารางเวลาพื้นฐานให้กลายเป็นเครื่องมือติดตามการทำงานแบบเรียลไทม์ที่แสดงให้เห็นไม่เพียงแค่ เมื่อไหร่ แต่ยังรวมถึง อย่างไร ด้วย
ประเภทของปฏิทินการตลาด
คุณอาจต้องการปฏิทินการตลาดที่แตกต่างกันสำหรับเป้าหมายที่แตกต่างกัน นี่คือรายละเอียดของประเภทหลัก:
1. ปฏิทินบรรณาธิการ
ปฏิทินบรรณาธิการช่วยให้คุณวางแผนและติดตามเนื้อหาแบบยาวที่คุณกำลังสร้าง กำหนดเวลาเผยแพร่ และระบุผู้รับผิดชอบในแต่ละชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในทีมการตลาดเนื้อหา และถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินกลยุทธ์เนื้อหาที่แข็งแกร่ง
สิ่งที่ปฏิทินบรรณาธิการจัดทำขึ้นโดยทั่วไป:
- หัวข้อ/ชื่อเรื่องเนื้อหา (เช่น "10 เคล็ดลับ SEO สำหรับบล็อกเกอร์")
- ประเภทของเนื้อหา (โพสต์บล็อก, รีล, จดหมายข่าว, ฯลฯ)
- วันที่เผยแพร่
- ผู้เขียน/ผู้รับผิดชอบ
- สถานะ (แนวคิด/อยู่ระหว่างดำเนินการ/กำหนดไว้/เผยแพร่แล้ว)
- คำค้นหาหรือแฮชแท็ก
- ช่องทาง (แพลตฟอร์มเผยแพร่: Instagram, Substack, เว็บไซต์ ฯลฯ)
2. ปฏิทินการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์
หากคุณมีความเคลื่อนไหวบนหลายช่องทาง, ปฏิทินเนื้อหาสื่อสังคมออนไลน์เป็นสิ่งจำเป็น.
มันวางแผนอย่างละเอียดว่าอะไรจะถูกเผยแพร่เมื่อไหร่และที่ไหน เช่น คาราโอเกะบนอินสตาแกรมในวันจันทร์ วิดีโอ TikTok ในวันพุธ และโพสต์บน LinkedIn ในวันพฤหัสบดี นอกจากนี้ยังรวมถึงรายละเอียดสำคัญ เช่น ข้อความโพสต์ ไฟล์ดีไซน์ แฮชแท็ก และการปรับแต่งเฉพาะแพลตฟอร์ม ทั้งหมดนี้อยู่ในที่เดียว
3. ปฏิทินการตลาดกิจกรรม
ปฏิทินการตลาดกิจกรรมช่วยวางแผนกิจกรรมที่กำลังจะมาถึง, เวลาของกิจกรรม, และการส่งเสริมการขายที่ต้องเกิดขึ้นก่อน, ระหว่าง, และหลังกิจกรรม
ข้อมูลเฉพาะที่พบบ่อย ได้แก่:
- ชื่อกิจกรรมและวันที่ (เช่น "เปิดตัวผลิตภัณฑ์ฤดูร้อน: 10 กรกฎาคม")
- ประเภทของกิจกรรม (เว็บนาร์, การประชุม, เวิร์กช็อป, การเปิดตัวสินค้า, การขาย, เป็นต้น)
- ช่องทางการตลาด (Instagram, LinkedIn, อีเมล, Facebook Ads, ฯลฯ)
- เนื้อหาส่งเสริมการขาย (โพสต์, อีเมล, หรือโฆษณาที่คุณจะดำเนินการ)
- ไทม์ไลน์ (เวลาที่ควรเริ่มโพสต์ทีเซอร์, ส่งคำเชิญ, โพสต์นับถอยหลัง, ฯลฯ)
- บทบาทของทีม (ใครเป็นผู้ออกแบบ, เขียน, จัดตาราง, ดำเนินการ, เป็นต้น)
วางแผนและประสานงานการโปรโมตกิจกรรมด้วยปฏิทินการตลาดกิจกรรม
4. ปฏิทินการเปิดตัวผลิตภัณฑ์
ปฏิทินการเปิดตัวผลิตภัณฑ์คือแผนขั้นตอนที่ระบุสิ่งที่ต้องทำก่อน ระหว่าง และหลังการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยแบ่งออกเป็นสามขั้นตอน:
- ก่อนเปิดตัว: วางแผนเนื้อหา, ออกแบบหน้าสินค้า, เตรียมอีเมล, และกำหนดเวลาโพสต์ทีเซอร์
- เปิดตัว: ติดตามเมื่อผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งาน, กำหนดเวลาอีเมลและโพสต์บนโซเชียลมีเดีย, เริ่มแคมเปญโฆษณา, และมอบหมายผู้ที่จะติดตามคำถามและข้อเสนอแนะ
- หลังเปิดตัว: แชร์รีวิว, โพสต์คำรับรอง, ส่งอีเมลขอบคุณ, เสนอการสนับสนุน, และติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพ เช่น ยอดขายและการเข้าชม
แต่ละงานจะเชื่อมโยงกับวันที่เฉพาะ แพลตฟอร์ม (เช่น Instagram หรืออีเมล) และสมาชิกในทีม ซึ่งช่วยให้การเปิดตัวของคุณเป็นไปตามกำหนดเวลาและจัดการได้ง่าย
การสร้างปฏิทินการตลาดของคุณ
ตอนนี้ มาสร้างปฏิทินการตลาดที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จกันเถอะ
1. กำหนดเป้าหมายการตลาดที่ชัดเจน
เคยใช้เวลาหลายสัปดาห์ทำงานในแคมเปญ แล้วมาสงสัยทีหลังว่า "เดี๋ยวก่อน เราต้องการอะไรกันแน่?" นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเป้าหมายการตลาดของคุณไม่ชัดเจนตั้งแต่แรก เพื่อวางแผนอย่างชาญฉลาด:
- กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ แทนที่จะเป็นเป้าหมายที่คลุมเครือ ความชัดเจนนี้จะช่วยให้คุณทราบอย่างแน่ชัดว่าควรจัดตารางอะไร—เช่น โฆษณา LinkedIn รายสัปดาห์ เนื้อหาที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย และการตรวจสอบประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ
ตัวอย่าง:
❌ ขยายฐานผู้ชมของเรา
✅ รับลูกค้าเป้าหมายใหม่ที่มีคุณภาพ 500 รายจากโฆษณา LinkedIn ภายใน 60 วัน เนื่องจากลูกค้าเป้าหมายจาก LinkedIn มีอัตราการแปลงเป็นลูกค้าเร็วขึ้น 40%
- ใช้การทดสอบ "เราจะตัดอะไรออกก่อน?" ถามทีมของคุณว่า: ถ้าเราต้องลดความพยายามทางการตลาดลง 90% ในวันพรุ่งนี้ เป้าหมายเดียวที่เราจะเก็บไว้คืออะไร? เป็นวิธีที่ง่ายในการหาว่าอะไรสำคัญที่สุดในตอนนี้
2. เลือกช่องทางการตลาดและประเภทเนื้อหาที่เหมาะสม
เลือกแพลตฟอร์มที่กลุ่มเป้าหมายของคุณใช้งาน สำหรับ B2B, LinkedIn หรือเว็บสัมมนาออนไลน์มักจะทำงานได้ดี สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่อายุน้อยกว่า, Instagram หรือ TikTok อาจมีประสิทธิภาพมากกว่า
จากนั้น จับคู่รูปแบบเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการของพวกเขา:
- มืออาชีพที่ยุ่ง: โพสต์สั้น ๆ บน LinkedIn หรือจดหมายข่าวที่อ่านได้รวดเร็ว
- นักสะสมงานอดิเรกหรือผู้ชมที่เน้นภาพ: รีล, อินโฟกราฟิก, หรือบล็อกสอนวิธีทำ
สิ่งนี้ทำให้ง่ายต่อการวางแผนเนื้อหาตามช่องทาง, มอบหมายงาน, และติดตามสิ่งที่ได้ผล.
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Facebook, Instagram และ TikTok เป็นช่องทางที่นักการตลาด B2B และ B2C ส่วนใหญ่มีแผนจะลงทุนสูงสุด Reddit, Discord และ Threads ก็กำลังเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น โดยถูกใช้โดยทีมการตลาด 10%
3. ให้ผู้เล่นหลักของคุณมีส่วนร่วม
อย่าสร้างปฏิทินโดยลำพัง ทีมของคุณรู้ดีที่สุดว่างานของพวกเขาหนักแค่ไหน หากไม่รวมพวกเขาไว้ คุณเสี่ยงที่จะเกิดความล่าช้า กำหนดส่งไม่ทัน และความสับสน
ดังนั้น วางแผนว่าใครเกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนและพวกเขารับผิดชอบอะไรบ้าง:
|ขั้นตอน
|ใครเกี่ยวข้องบ้าง?
|พวกเขาทำอะไร?
|การคิดสร้างสรรค์
|ทีมขาย ผลิตภัณฑ์ และความสำเร็จของลูกค้า
|แบ่งปันคำถามของลูกค้า ข้อเสนอแนะ และปัญหาที่พบบ่อย เพื่อช่วยกำหนดแนวคิดในการสร้างเนื้อหา
|การดำเนินการ
|นักเขียน, นักออกแบบ, บรรณาธิการวิดีโอ, และผู้จัดการช่องทาง
|ต้องการงานที่ชัดเจนและกำหนดเวลาส่งเพื่อสร้างและเผยแพร่เนื้อหา
|การอนุมัติ
|ผู้จัดการฝ่ายการตลาด, ทีมกฎหมาย, และทีมกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
|ตรวจสอบเนื้อหาให้ถูกต้อง, ปัญหาทางกฎหมาย, และมาตรฐานแบรนด์
4. กำหนดความยาวของปฏิทินของคุณ
คุณควรวางแผนล่วงหน้าไกลแค่ไหน? ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการทำงานของคุณและความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมของคุณ
- รายปี: วางแผนแคมเปญใหญ่ การเปิดตัว และกิจกรรมตามฤดูกาล ช่วยในการวางแผนภาพรวมแต่ต้องการความยืดหยุ่น
- รายไตรมาส: กำหนดเวลาที่มุ่งเน้นซึ่งให้โครงสร้างโดยไม่เคร่งครัดเกินไป
- รายเดือน: เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีจังหวะรวดเร็ว ช่วยให้คุณสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัว
- รายสัปดาห์: เหมาะสำหรับการวางแผนอย่างละเอียด ใช้สำหรับเนื้อหาประจำวัน อีเมล และโพสต์บนโซเชียลมีเดีย
5. สรุปวันที่และเหตุการณ์สำคัญ
ไม่มีอะไรทำให้แผนการตลาดเสียหายได้เร็วกว่าวันที่เปิดตัวที่พลาดไป ดังนั้น ให้ระบุวันที่สำคัญทุกวันที่การตลาดของคุณต้องพึ่งพา สิ่งนี้จะช่วยให้ปฏิทินของคุณมีโครงสร้างที่ชัดเจนและช่วยให้คุณวางแผนเนื้อหาและงานล่วงหน้าได้
ติดตามวันที่สามประเภท:
- ภายนอก: วันหยุดราชการ, งานอุตสาหกรรม, วันรณรงค์, ช่วงฤดูที่มีความต้องการสูง
- ภายใน: การเปิดตัวผลิตภัณฑ์, การสัมมนาออนไลน์, แคมเปญการขาย, เนื้อหาที่กำหนดเวลาไว้
- กำหนดเวลาของแคมเปญ: วันที่เปิดตัวที่ชัดเจนหรือช่วงเวลาสำหรับทุกแคมเปญ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: สร้างเอกสารหลักชื่อ 'เอกสารวันที่และกิจกรรมการตลาด' ภายในเครื่องมือจัดการเอกสาร เช่นClickUp Docsเพื่อเก็บ:
ลิงก์ไปยังงานที่เกี่ยวข้อง, รายการ, หรือโฟลเดอร์ใน ClickUp
รายการหลักของวันที่สำคัญ (วันหยุด, กิจกรรม, การเปิดตัว)
รายละเอียดของสิ่งที่ต้องส่งมอบตามแผนที่เชื่อมโยงกับแต่ละวันที่
5. สร้างปฏิทินการตลาดของคุณด้วย ClickUp
เมื่อคุณได้จัดเรียงเป้าหมาย วันที่สำคัญ ทีมงาน และกรอบเวลาเรียบร้อยแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะสร้างปฏิทินของคุณ
คุณสามารถใช้สเปรดชีตได้ แต่พวกมันไม่รองรับการจัดการเจ้าของงาน การอัปเดตแบบเรียลไทม์ หรือการร่วมมือในทีมได้ดี คุณต้องการซอฟต์แวร์ปฏิทินการตลาดที่ออกแบบมาเพื่อการร่วมมือในทีม ไม่ใช่แบบที่กักขังพวกเขาไว้ในเซลล์และคอลัมน์
นั่นคือจุดที่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดของ ClickUpเข้ามาช่วย
เป็นพื้นที่ทำงานครบวงจรที่ช่วยให้คุณ:
- สร้างปฏิทินสำหรับเนื้อหา แคมเปญ การเปิดตัว และกิจกรรมต่างๆ
- มอบหมายงานที่สามารถดำเนินการได้ พร้อมกำหนดเส้นตาย ผู้รับผิดชอบ และสถานะ
- ติดตามความคืบหน้า ข้อเสนอแนะ และการอนุมัติแบบเรียลไทม์
ส่วนที่ดีที่สุด? มันมาพร้อมกับClickUp Calendar ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งให้คุณเห็นภาพรวมแบบเรียลไทม์ของสิ่งที่ได้กำหนดไว้แล้ว กำลังดำเนินการอยู่ และกำลังจะเกิดขึ้นต่อไป
นี่คือวิธีการสร้างปฏิทินการตลาดของคุณด้วย ClickUp:
1. สร้างหรือไปที่ พื้นที่, โฟลเดอร์, หรือ รายการ ที่คุณต้องการให้ปฏิทินปรากฏ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม + ดู ที่ด้านบนของหน้า
2. เลือก ปฏิทิน จากรายการแบบเลื่อนลง
3. เมื่อเปิดแล้ว ให้เพิ่มชื่อสำหรับปฏิทินของคุณ
4. ตอนนี้ คุณสามารถเริ่มปรับแต่งได้แล้ว
📅 องค์ประกอบสำคัญที่ควรรวมไว้ในปฏิทินของคุณ:
- ชื่องาน: ชื่อที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้
- วันครบกำหนด: กำหนดเวลาที่แน่นอนสำหรับทุกงาน
- ผู้รับมอบหมาย: สมาชิกทีมที่รับผิดชอบ
- สถานะงาน: การอัปเดตความคืบหน้า (เช่น กำลังดำเนินการ, เสร็จสมบูรณ์)
- ลำดับความสำคัญ: สูง, กลาง, ต่ำ
- ประมาณเวลา: ระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้สำหรับงาน
- หมวดหมู่/แท็ก: จัดระเบียบตามประเภท/ช่องทาง
- ลิงก์/ไฟล์: แนบไฟล์หรือ URL ที่เกี่ยวข้อง
ชื่อแคมเปญ/โครงการ: จัดกลุ่มงานตามโครงการริเริ่ม
คุณจะเห็นเดือนปัจจุบันในปฏิทิน ClickUp โดยอัตโนมัติ แต่ถ้าคุณต้องการมุมมองที่แตกต่าง เพียงคลิกที่ ช่วงเวลา ที่มุมบนซ้าย แล้วเลือกดูเป็นรายวัน ราย 4 วัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน
5. เพิ่มงานโดยตรงไปยังวันที่เฉพาะโดยคลิกที่ไอคอน บวก (+)
ในมุมมองอื่น ๆ (เช่น วันหรือสัปดาห์) คุณสามารถคลิกที่ช่องเวลาว่างใด ๆ เพื่อสร้างงานใหม่ได้ เวลาที่คุณคลิกจะเป็นวันที่ครบกำหนดของงานนั้น และหากมีการประมาณเวลา (เช่น 2 ชั่วโมง) งานนั้นจะบล็อกเวลาดังกล่าวไว้ในปฏิทินของคุณ
ต้องการเลื่อนกำหนดการหรือไม่? เพียงลากและวางงานไปยังวันหรือเวลาใหม่ แล้วระบบจะอัปเดตวันครบกำหนดให้ทันที
เมื่อสร้างงานแล้ว ให้เพิ่มคำอธิบายพร้อมรายละเอียด เช่น เป้าหมาย ลิงก์ และบทสรุป
คุณยังสามารถใช้ClickUp Brainเพื่อสร้างคำอธิบายงานจากชื่องานได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น หากงานของคุณคือ "สร้างโพสต์ Instagram สำหรับเปิดตัวผลิตภัณฑ์" คุณสามารถป้อนคำสั่งดังนี้:
📮ClickUp Insight: 18% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราต้องการใช้AI เพื่อจัดระเบียบชีวิตผ่านปฏิทิน งาน และตัวเตือน อีก 15% ต้องการให้ AI จัดการงานประจำและงานธุรการ
ในการทำเช่นนี้ ระบบ AI จำเป็นต้องสามารถเข้าใจระดับความสำคัญของงานแต่ละอย่างในกระบวนการทำงาน, ดำเนินการขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อสร้างงานหรือปรับแต่งงาน, และตั้งค่ากระบวนการทำงานอัตโนมัติ
เครื่องมือส่วนใหญ่มีขั้นตอนเหล่านี้หนึ่งหรือสองขั้นตอนที่จัดการไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม ClickUp ได้ช่วยให้ผู้ใช้รวมแอปได้ถึง 5+ แอปโดยใช้แพลตฟอร์มของเรา!สัมผัสประสบการณ์การจัดตารางเวลาด้วย AI ที่งานและประชุมสามารถจัดสรรไปยังช่องว่างในปฏิทินของคุณได้อย่างง่ายดายตามระดับความสำคัญ คุณยังสามารถตั้งค่ากฎการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองผ่าน ClickUp Brainเพื่อจัดการงานประจำได้อีกด้วย บอกลาการทำงานที่วุ่นวาย!
6. ใช้มุมมองที่กำหนดเองเพื่อให้เหมาะกับความต้องการทางการตลาดที่แตกต่างกัน
ClickUp Calendar เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดตารางเวลา แต่บางครั้งคุณอาจต้องการดูสิ่งต่าง ๆ จากมุมมองที่แตกต่างออกไป
นี่คือมุมมองบางส่วนที่คุณสามารถสลับไปมาได้:
- มุมมองกระดานคัมบัง ClickUp: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการมองเห็นภาพรวมของแคมเปญโซเชียลมีเดีย, โพสต์บล็อก, หรือภารกิจการตลาดทางอีเมลที่เคลื่อนผ่านหลายขั้นตอน เช่น 'ไอเดีย,' 'กำลังดำเนินการ,' 'ตรวจสอบ,' และ 'เสร็จสิ้น'
- มุมมองแผนภูมิแกนท์ของ ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนและจัดการการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือแคมเปญการตลาดหลายขั้นตอน คุณสามารถติดตามการพึ่งพาของงาน กำหนดจุดสำคัญ และจัดการงานที่ทับซ้อนกันได้
- มุมมองรายการ: เหมาะสำหรับการจัดการงานในรูปแบบที่เป็นระเบียบและมีรายละเอียดครบถ้วน คุณสามารถดูงานทั้งหมดของคุณในรูปแบบรายการที่เรียบง่าย พร้อมความสามารถในการกรอง เรียงลำดับ และจัดกลุ่มตามพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น วันที่ครบกำหนด ผู้รับผิดชอบ หรือความสำคัญ ทั้งหมดนี้สามารถทำได้ในขณะที่ติดตามกำหนดเวลาและความรับผิดชอบต่างๆ
7. ใช้เทมเพลตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
นักการตลาดมืออาชีพมักใช้เทมเพลตปฏิทินการตลาดที่มีโครงสร้างพร้อมใช้งานซึ่งมีงาน ส่วนต่างๆ และคำแนะนำเนื้อหาที่กรอกไว้ล่วงหน้า นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดเวลาและปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรมด้วยสถานะความคืบหน้าที่ฝังไว้และฟิลด์ที่กำหนดเองซึ่งทีมที่ประสบความสำเร็จใช้
ส่วนที่ดีที่สุด? แม่แบบปฏิทินมีหลากหลายรูปแบบ และคุณสามารถเลือกแบบที่เหมาะกับคุณได้
ตัวอย่าง:
- เทมเพลตปฏิทินเนื้อหา: วางแผนและกำหนดเวลาสำหรับโพสต์บล็อก, เนื้อหาโซเชียลมีเดีย, และอีเมล
- เทมเพลตปฏิทินเนื้อหา SEO: วางแผนเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO โดยเน้นการวิจัยคำหลัก, กลุ่มเป้าหมาย, ช่องว่างของเนื้อหา และการติดตามประสิทธิภาพ
- แม่แบบแผนการตลาด: กำหนดโครงร่างแคมเปญ กำหนดเป้าหมาย ติดตามความคืบหน้า และจัดการกำหนดเวลา
คัดสรรมาเพื่อคุณ นี่คือเทมเพลต ClickUp แปดแบบเพื่อเริ่มต้นใช้งาน:
1. แม่แบบปฏิทินการตลาด ClickUp
เทมเพลตปฏิทินการตลาดของ ClickUpเป็นจุดเริ่มต้นที่มั่นคงสำหรับทีมการตลาดทุกทีม มันรวมศูนย์แคมเปญ งาน กำหนดเวลา และกิจกรรมต่างๆ ไว้ในที่เดียว
กำลังวางแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์อยู่หรือไม่? เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสร้างงานสำหรับ "แคมเปญเปิดตัวผลิตภัณฑ์" จากนั้นแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อย เช่น แคมเปญการตลาดทางอีเมล โพสต์บนโซเชียลมีเดีย อัปเดตบล็อก และงานสร้างสรรค์โฆษณา—แต่ละส่วนมีกำหนดส่ง งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ
มุมมองปฏิทินของ ClickUpช่วยให้คุณเห็นแคมเปญและงานทั้งหมดของคุณบนไทม์ไลน์ มุมมองกระบวนการทางการตลาด แสดงขั้นตอนการทำงานของคุณตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการเผยแพร่ ในขณะที่ มุมมองตารางงบประมาณ ช่วยให้คุณติดตามการใช้จ่ายและผลตอบแทนจากการลงทุน
🎯 เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและผู้ประสานงานโครงการที่ต้องการมุมมองระดับสูงเกี่ยวกับกำหนดเวลา งบประมาณ และความรับผิดชอบของทีม
2. แม่แบบปฏิทินโซเชียลมีเดีย ClickUp
เทมเพลตปฏิทินโซเชียลมีเดียของ ClickUpช่วยให้คุณวางแผนและจัดการเนื้อหาข้ามแพลตฟอร์มต่างๆ ด้วยคุณสมบัติการจัดการโครงการในตัว
คุณสามารถมอบหมายงานให้กับทีมของคุณได้ เช่น นักออกแบบกราฟิกสำหรับภาพหรือนักเขียนคำโฆษณาสำหรับคำบรรยาย และกำหนดเส้นตายสำหรับร่างและเผยแพร่เพื่อติดตามความคืบหน้าตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น
มันรวมถึงมุมมองที่กำหนดเอง เช่น:
- มุมมองปฏิทินโซเชียลมีเดีย: เพื่อดูโพสต์ที่จัดตารางไว้ตามวันที่ (เช่น ทีเซอร์ในวันจันทร์ ลิงก์บล็อกในวันพุธ)
- มุมมองรายการหัวข้อ: เพื่อจัดการแนวคิดเนื้อหาดิบ
- มุมมองกระบวนการเนื้อหา: เพื่อติดตามความคืบหน้าจาก แนวคิด → ออกแบบ → ตรวจสอบ → กำหนดเวลา → เผยแพร่
🎯 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโซเชียลมีเดีย, นักกลยุทธ์ด้านเนื้อหา, และผู้จัดการการตลาดดิจิทัลที่ดูแลแคมเปญโซเชียลมีเดียและการโพสต์ข้ามแพลตฟอร์ม
3. แม่แบบปฏิทินบรรณาธิการการตลาดเนื้อหา ClickUp
เทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการการตลาดเนื้อหาถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมการตลาดเนื้อหาช่วยให้พวกเขาเห็นภาพรวมว่าเนื้อหาใดกำลังจะมาถึง อยู่ในขั้นตอนใด และกำลังบรรลุเป้าหมายหรือไม่
มีช่องข้อมูลที่กำหนดเอง 12 ช่องเพื่อเก็บข้อมูลต่างๆ สำหรับแต่ละแคมเปญและสินทรัพย์ เช่น ผู้เขียนข้อความ, แก่นเนื้อหา, ประเภทเนื้อหา, ร่าง, ผลลัพธ์สุดท้าย, วันที่เผยแพร่, เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมาพร้อมกับมุมมองที่สามารถปรับแต่งได้:
- แผนเนื้อหา มุมมอง: มุมมองแบบรายการเพื่อระดมความคิดและจัดระเบียบไอเดียเนื้อหาพร้อมคำหลักและรูปแบบ กำลังวางแผนเพื่อเพิ่มการสร้างลูกค้าเป้าหมายอยู่หรือไม่? เพิ่มไอเดียเช่น "แม่เหล็กดึงดูดลูกค้าเป้าหมายที่ดีที่สุดสำหรับแบรนด์ B2B" หรือ "วิธีสร้างอีเมลฟันเนลที่เปลี่ยนผู้สนใจเป็นลูกค้า"
- ปฏิทินการเผยแพร่ มุมมอง: รูปแบบปฏิทินเพื่อแสดงภาพรวมว่าแต่ละชิ้นเนื้อหาจะเผยแพร่เมื่อใด
- กระดานความคืบหน้า มุมมอง: กระดานคัมบังที่แสดงสถานะของแต่ละชิ้นงานเนื้อหาตั้งแต่แนวคิดจนถึงเสร็จสมบูรณ์
🎯 เหมาะที่สุดสำหรับ: ทีมการตลาดเนื้อหา B2B ที่ต้องการระบบที่ชัดเจนในการมอบหมายงาน ติดตามการอนุมัติ และปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับเป้าหมายการสร้างโอกาสทางการขาย
4. แม่แบบรายการปฏิทินบรรณาธิการ ClickUp
เทมเพลตรายการปฏิทินบรรณาธิการของ ClickUpมอบวิธีการจัดการเนื้อหาตั้งแต่แนวคิดจนถึงการเผยแพร่ในที่เดียวในรูปแบบรายการ
มันมีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับการแสดงรายการบรรณาธิการของคุณในการประชุม—รายการสามารถสแกนและหารือได้ง่าย คุณยังได้รับมุมมองที่กำหนดเองสี่แบบ:
- ต้องการภาพรวมในรูปแบบเอกสารที่สะอาด? ใช้ Doc View
- ชอบทำเครื่องหมายว่าเสร็จจากรายการใช่ไหม? เลือกใช้มุมมองรายการ
- ต้องการวางแผนล่วงหน้าหรือไม่? มุมมองปฏิทินเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการมองเห็นกำหนดส่งงาน
- หากคุณชอบจัดระเบียบงานด้วยกระดาษโน้ตแบบติดผนัง โหมดมุมมองบอร์ดจะมอบรูปแบบการจัดวางแบบลากและวางในสไตล์คัมบังเพื่อการจัดการงานที่ดีขึ้น
🎯 เหมาะสำหรับ: ผู้สร้างเนื้อหา, บล็อกเกอร์, นักการตลาด, หรือทีมขนาดเล็กที่ต้องการวิธีง่าย ๆ ในการจัดระเบียบและติดตามการผลิตเนื้อหาบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ
5. แม่แบบปฏิทินการโพสต์ ClickUp
หากคุณเผยแพร่เนื้อหาจำนวนมากและต้องการปฏิทินที่เน้นเรื่องเวลาการใช้งานเทมเพลตปฏิทินการโพสต์ของ ClickUpคือตัวเลือกที่เหมาะที่สุด มันช่วยให้คุณติดตามเนื้อหาที่พร้อมเผยแพร่ (หรือเกือบพร้อม) ทั้งหมดที่จะเผยแพร่
ประกอบด้วยสถานะที่กำหนดเองหกสถานะ เช่น อนุมัติ, เขียนเนื้อหา, ออกแบบ, และ คลังเนื้อหาสมบูรณ์, เพื่อติดตามความคืบหน้าอย่างชัดเจน
คุณยังสามารถสลับระหว่างมุมมองได้:
- มุมมองประเภทเนื้อหา: เพื่อดูโพสต์ทั้งหมดตามประเภท
- มุมมองหนังสือแบรนด์: เพื่อตรวจสอบว่าเนื้อหาสอดคล้องกับแบรนด์และตรงตามแนวทางที่กำหนด
- โดยมุมมองสถานะ: เพื่อดูงานเนื้อหาตามขั้นตอนของการเสร็จสิ้น
🎯 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการเนื้อหา, นักการตลาดทางสื่อสังคม, และทีมสร้างสรรค์ที่ต้องการให้การส่งมอบเป็นไปตามกำหนดเวลาและรักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ
6. แม่แบบปฏิทินบรรณาธิการบล็อก ClickUp
เทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการบล็อกของ ClickUpได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับกระบวนการทำงานด้านการเขียนบล็อก คุณสามารถระบุไอเดียบล็อก เช่น "วิธีรักษาประสิทธิภาพการทำงานขณะทำงานจากที่บ้าน" หรือ "เวลาที่ดีที่สุดในการโพสต์บนโซเชียลมีเดีย" กำหนดเส้นตาย และดูได้อย่างชัดเจนว่ามีงานอะไรที่ต้องทำและเมื่อไหร่
ต้องการเปลี่ยนวันที่เผยแพร่ใช่ไหม? เพียงแค่ลากและวางงานไปยังปฏิทินในตัวระบบ การทำเช่นนี้จะช่วยให้ปรับตารางเวลาได้ง่ายและมองเห็นช่องว่างของเนื้อหา เช่น หากไม่มีอะไรวางแผนไว้สำหรับสัปดาห์ที่ 4 และเติมเต็มตามที่ต้องการ
🎯 เหมาะสำหรับ: บล็อกเกอร์และทีมคอนเทนต์ที่ต้องการจัดระเบียบ ติดตาม และทำงานร่วมกันในบทความบล็อกด้วยเทมเพลตบรรณาธิการที่อ่านง่าย
7. แม่แบบปฏิทินเนื้อหา ClickUp
เทมเพลตปฏิทินเนื้อหา ClickUpเป็นเวอร์ชันที่ปรับให้เรียบง่ายของปฏิทินการตลาด โดยเน้นที่เนื้อหาของคุณและตารางการเผยแพร่
ลองจินตนาการว่าคุณกำลังเขียนบทความบล็อกสำหรับเว็บไซต์ของบริษัทของคุณ คุณสามารถแบ่งงานออกเป็น สัปดาห์ ฟิลด์ เพื่อติดตามเวลาที่ใช้ในการทำงาน คุณยังสามารถเพิ่ม ฟิลด์เสาหลักเนื้อหา เพื่อจัดหมวดหมู่บทความได้—เป็นบทความเกี่ยวกับ "เคล็ดลับ SEO" "กลยุทธ์การตลาด" หรือ "การเขียนเนื้อหา"
ใช้ ช่องหมายเหตุ เพื่ออัปโหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้องหรือเพิ่มข้อกำหนดเฉพาะ เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ช่อง การอนุมัติจากลูกค้า จะช่วยให้คุณระบุได้ว่าได้รับการอนุมัติแล้วหรือยังอยู่ระหว่างรอ
🎯 เหมาะสำหรับ: นักเขียนอิสระที่ดูแลโปรเจกต์ลูกค้าหลายราย, ผู้จัดการโซเชียลมีเดียที่วางแผนโพสต์และแคมเปญรายวัน, และทีมการตลาดที่ประสานงานเนื้อหาบล็อกและจดหมายข่าวทางอีเมล
8. แม่แบบการจัดการแคมเปญการตลาด ClickUp
เทมเพลตการจัดการแคมเปญการตลาดของ ClickUpเป็นทองคำหากคุณดำเนินแคมเปญขนาดใหญ่ ปฏิทินการตลาดนี้ประกอบด้วยตัวอย่างงานสำหรับทุกขั้นตอนของแคมเปญ รวมถึงกลยุทธ์ การสร้างเนื้อหา การเปิดตัว และการวิเคราะห์
นอกจากนี้ ยังมีตัวเลือกมากมายให้คุณปรับแต่งวิธีการดูแคมเปญของคุณได้อีกด้วย ลองดูที่:
- มุมมองการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ สำหรับงานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตัว
- มุมมองปฏิทินโซเชียลมีเดีย สำหรับโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญ
- มุมมองปฏิทิน เพื่อดูงานทั้งหมดบนไทม์ไลน์
- มุมมองตัวติดตามงบประมาณ เพื่อตรวจสอบค่าใช้จ่าย
ใช้แดชบอร์ดของ ClickUpเพื่อติดตามประสิทธิภาพ หากโพสต์ทางโซเชียลมีประสิทธิภาพต่ำ คุณสามารถมอบหมายงานใหม่หรือสร้างงานใหม่เพื่อปรับแก้ได้อย่างรวดเร็ว ส่วนที่ดีที่สุดคือ ทุกคนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นทีมผลิตภัณฑ์ เนื้อหา โซเชียล และการออกแบบ ทำงานในพื้นที่โครงการเดียวกัน
🎯 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและทีมคอนเทนต์ที่ประสานงานการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ แคมเปญโซเชียลมีเดีย และงานสร้างคอนเทนต์
การดำเนินการและจัดการปฏิทินการตลาดของคุณ
กลยุทธ์จะแข็งแกร่งได้ก็ต่อเมื่อคุณปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเท่านั้น นี่คือวิธีจัดการปฏิทินการตลาดของคุณอย่างมืออาชีพ:
1. ใช้การจัดตารางเวลาแบบลากและวาง
คุณพร้อมที่จะเผยแพร่แคมเปญในวันศุกร์แล้ว แต่ลูกค้าต้องการให้เผยแพร่ในวันพุธแทน ตามปกติ นั่นหมายถึงการอัปเดตงาน ส่งข้อความใน Slack ให้ผู้เขียน กระตุ้นนักออกแบบ และปรับตารางการตรวจสอบใหม่
แต่ด้วยความสามารถในการลากและวางงานในปฏิทิน ClickUp คุณสามารถย้ายงานไปยังวันพุธได้อย่างง่ายดาย วันที่ครบกำหนดจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ และทุกคนที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงนักเขียนคำโฆษณา นักออกแบบ และบรรณาธิการของคุณ จะได้รับการแจ้งเตือนทันที
2. ปรับกลยุทธ์เมื่อแผนมีการเปลี่ยนแปลง
แผนการตลาดเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และการเปลี่ยนแปลงเพียงครั้งเดียวอาจทำให้ปฏิทินทั้งหมดของคุณเกิดความวุ่นวายได้
ด้วยClickUp Task Dependencies คุณสามารถเชื่อมโยงงานโดยใช้ความสัมพันธ์แบบ 'บล็อก' และ 'รอ' เช่น ให้งานเขียนเนื้อหาโฆษณาต้องรอจนกว่างานออกแบบจะเสร็จ และให้งานเผยแพร่รอจนกว่างานเขียนจะได้รับการอนุมัติ ดังนั้น หากงานออกแบบมีการเปลี่ยนแปลง ClickUp จะแนะนำการเลื่อนงานทั้งหมดที่ขึ้นอยู่กับงานออกแบบนั้นโดยอัตโนมัติ
ปฏิทินการตลาดของคุณได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ และทีมของคุณจะทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องให้คุณแก้ไขวันที่ทีละรายการ
3. ติดตามความคืบหน้าและตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
การวางแผนเนื้อหาของคุณเป็นเรื่องหนึ่ง แต่การรู้ว่าทุกอย่างดำเนินไปอย่างไรโดยรวมนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง นี่คือเวลาที่คุณสามารถใช้ClickUp Dashboardsเพื่อสร้างการ์ดแบบกำหนดเองสำหรับการติดตามความก้าวหน้าได้อีกครั้ง
คุณสามารถตั้งค่าแผนภูมิวงกลมเพื่อแสดงสถานะของงาน หรือสร้างแผนภูมิเส้นเพื่อติดตามปริมาณเนื้อหาที่คุณได้เผยแพร่ตลอดทั้งเดือนได้
สำหรับการวัดประสิทธิภาพ ให้สร้างแดชบอร์ด KPI การตลาด คุณสามารถผสาน Google Analytics หรือเพิ่มตัวชี้วัดด้วยตนเอง เช่น ปริมาณการเข้าชมและลูกค้าเป้าหมาย ด้วยวิธีนี้ คุณจะเชื่อมโยงปฏิทินของคุณกับผลลัพธ์และเห็นสิ่งที่ได้ผล
การเอาชนะความท้าทายด้วยปฏิทินการตลาด
แม้ปฏิทินการตลาดที่แข็งแกร่งก็อาจเกิดปัญหาได้ มาดูปัญหาทั่วไปที่นักการตลาดมักพบและวิธีแก้ไขกัน:
1. สมาชิกทีมไม่สนใจปฏิทิน
คุณได้ตั้งค่าไว้แล้ว แต่บางคนยังคงทำสิ่งต่างๆ ในนาทีสุดท้ายหรือไม่ปรับปรุงงานของพวกเขา
วิธีแก้ไข:
- ทำให้ปฏิทินเป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่ถูกต้องโดยการผสานรวมเข้ากับการประชุม
- ทำให้เรียบง่าย! หากปฏิทินซับซ้อนเกินไป ผู้คนจะไม่ใช้มันClickUp Homeมอบมุมมองที่ชัดเจนของงานประจำสัปดาห์ให้กับแต่ละบุคคล โดยดึงข้อมูลมาจากปฏิทิน
2. ปฏิทินดูวุ่นวายเกินไป
ทีมขนาดใหญ่อาจมีรายการจำนวนมากในปฏิทิน ซึ่งอาจทำให้ยากต่อการอ่านหรือมุ่งเน้น
วิธีแก้ไข:
- รักษาปฏิทินย่อยแยกต่างหากสำหรับแต่ละแผนกหรือช่องทาง เช่น ปฏิทินสำหรับโซเชียลมีเดียและปฏิทินสำหรับเนื้อหาใช้แดชบอร์ดการตลาดเพื่อดึงงานจากทั้งสองมาดู รวมทุกอย่างเข้าด้วยกันหรือกรองตามทีมตามความจำเป็น
- จัดเก็บหรือซ่อนรายการที่เสร็จสิ้นแล้วเป็นประจำ งานในอดีตมีประโยชน์สำหรับการอ้างอิง แต่ไม่ควรรบกวนการมองเห็นงานปัจจุบันของคุณ
3. การแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบความคืบหน้า
หลายแผนกและลูกค้ายังคงสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับกิจกรรมการตลาดอยู่ตลอด ทำให้คุณต้องติดอยู่กับการส่งรายงานสถานะซ้ำๆ อย่างไม่รู้จบ
วิธีแก้ไข:
- แชร์ปฏิทินพร้อมสิทธิ์การเข้าถึงที่เหมาะสม สร้างลิงก์สำหรับอ่านอย่างเดียวให้กับทีมของคุณ หรือเพิ่มลูกค้าเป็นแขกเพื่อให้พวกเขาสามารถติดตามสถานะของเนื้อหาได้
- มีความชัดเจนในสิ่งที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละคนต้องการเห็น และสร้างมุมมองที่กรองเฉพาะสำหรับพวกเขา
วางแผนอย่างชาญฉลาดและทำการตลาดให้ดียิ่งขึ้นด้วย ClickUp
การสร้างปฏิทินการตลาดต้องใช้ความพยายามล่วงหน้าบ้าง แต่จะช่วยปรับปรุงการสื่อสารในทีม เสริมความแข็งแกร่งให้กับแคมเปญ และเปิดพื้นที่ทางความคิดสำหรับความคิดสร้างสรรค์โดยการจัดการกับ "เมื่อไหร่และอะไร"
ปฏิทินที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp มอบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้คุณมองเห็นและจัดระเบียบกิจกรรมการตลาดทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียว คุณยังสามารถลากและวางงานเพื่อจัดกำหนดการใหม่ เชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามความคืบหน้าผ่านช่องทางต่างๆ ด้วยมุมมองปฏิทินที่หลากหลาย
นอกจากนี้ ClickUp ยังมีเทมเพลตปฏิทินการตลาดที่จัดโครงสร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับการวางแผนเนื้อหาและแคมเปญโซเชียลมีเดีย เพื่อให้คุณประหยัดเวลาได้ตั้งแต่วันแรก
ต้องการดำเนินแคมเปญของคุณได้อย่างง่ายดายหรือไม่?สมัครใช้ ClickUpวันนี้เลย! 🙌