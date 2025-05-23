15 เครื่องมือวิจัยตลาดที่ดีที่สุดสำหรับการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

เคยเปิดตัวสินค้าหรือแคมเปญแล้วเงียบกริบเหมือนไม่มีคนสนใจบ้างไหม? นั่นแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณข้ามการวิจัยตลาด
สมมติว่าคุณสร้างผลิตภัณฑ์ดูแลผิวสำหรับวัยรุ่นเท่านั้น แต่กลับพบว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณชอบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและฉลากที่ไม่ทดลองกับสัตว์ คุณพลาดตรงไหน? คุณพลาดลูกค้าของคุณไปนั่นเอง
นี่คือวิธีแก้ไข: ใช้เครื่องมือวิจัยตลาดฟรี เครื่องมือเหล่านี้ที่ทันสมัยทางเทคโนโลยีจะช่วยให้คุณค้นพบสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายของคุณต้องการจริง ๆ โดยไม่ต้องเดา
แบรนด์ของคุณเสี่ยงที่จะล้าหลังเมื่อละเลยแนวโน้มตลาด ข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค หรือการแข่งขันรอบตัว ซึ่งเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว แต่ไม่ต้องกังวล
คู่มือนี้สำรวจเครื่องมือวิจัยตลาดที่ดีที่สุดเพื่อช่วยคุณรวบรวมข้อมูล, ตรวจจับแนวโน้ม, และตัดสินใจทางธุรกิจอย่างชาญฉลาด.
🔍 คุณทราบหรือไม่?69%ของนักวิจัยใช้ข้อมูลสังเคราะห์เพื่อปรับปรุงข้อมูลเชิงลึก และประมาณ 47%พึ่งพา AI เป็นประจำในการวิจัยตลาดของพวกเขา
15 เครื่องมือวิจัยตลาดที่ดีที่สุดในพริบตา
|ชื่อเครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา
|คลิกอัพ
|ทีมบริหารโครงการ, ทีมการตลาด, นักวิเคราะห์วิจัย, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, และสตาร์ตอัพทุกขนาด
|แบบฟอร์มที่กำหนดเอง, กระบวนการทำงานอัตโนมัติ, AI ที่ผสานรวม, การทำงานร่วมกันของทีม
|มีแผนฟรีให้บริการ; มีราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|Google Trends
|ผู้สร้างเนื้อหา, นักการตลาด, และเจ้าของกิจการ
|การค้นพบหัวข้อที่ได้รับความนิยม, การวิเคราะห์ปริมาณการค้นหา, ความสนใจตามภูมิภาค, แผนภูมิแนวโน้ม
|ฟรีตลอดไป
|Qualtrics
|ธุรกิจออนไลน์ขนาดใหญ่และเอเจนซี่
|การสำรวจแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย, การวิเคราะห์การตอบสนอง, การติดตามความรู้สึก
|ราคาตามความต้องการ
|BuzzSumo
|ผู้สร้างเนื้อหา, นักการตลาด, เจ้าของธุรกิจ
|ผู้สร้างเนื้อหา, นักการตลาด, และเจ้าของกิจการ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $199/เดือน ต่อผู้ใช้
|Tableau
|นักการตลาดและนักวิเคราะห์ข้อมูลในธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
|การนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ, แดชบอร์ดแบบโต้ตอบ, การติดตามแคมเปญแบบเรียลไทม์
|ราคาตามความต้องการ
|ศูนย์วิจัยพิว
|นักการตลาด, นักวิจัย, และธุรกิจทุกขนาด
|ชุดข้อมูลที่ดาวน์โหลดได้, แนวโน้มทางสังคมและประชากร, แบบทดสอบประเภท
|ฟรีตลอดไป
|แบรนด์วอทช์
|นักการตลาด, นักวิจัย, และผู้จัดการแบรนด์ในองค์กร
|การติดตามชื่อเสียงออนไลน์, การวิเคราะห์ความรู้สึกต่อแบรนด์, ข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคแบบเรียลไทม์
|ราคาตามความต้องการ
|เซมรัช
|นักการตลาด, ผู้เชี่ยวชาญ SEO, และเอเจนซีขนาดกลางถึงใหญ่
|การวิจัยคำหลัก, การวิเคราะห์คู่แข่ง, การปรับปรุง SEO ของเว็บไซต์
|ไม่มีแผนฟรี; เริ่มต้นที่ $139.95/เดือนต่อผู้ใช้
|Ubersuggest
|เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก นักการตลาด และผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO
|การวิเคราะห์คำหลัก, การตรวจสอบโปรไฟล์แบ็คลิงก์, การตรวจสอบเนื้อหา
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|ตอบคำถามสาธารณะ
|ผู้สร้างเนื้อหา, นักการตลาด, และผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO
|การสร้างแนวคิดเนื้อหา, การวิเคราะห์รูปแบบการค้นหา
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|Statista
|เจ้าของธุรกิจองค์กร นักการตลาด นักวิจัย และนักวิเคราะห์
|แผนภูมิและสถิติที่สามารถดาวน์โหลดได้, การวิเคราะห์แนวโน้มและการอัปเดต, ข้อมูลเฉพาะทางอุตสาหกรรม
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $199/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
|สำนักสำรวจสำมะโนประชากร
|เจ้าของธุรกิจ, นักการตลาด, นักวิจัย, และนักวางผังเมือง
|การวิเคราะห์แนวโน้มประชากร, การจำแนกแบบ, ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ
|ฟรีตลอดไป
|ไทป์ฟอร์ม
|นักการตลาด, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, และผู้เชี่ยวชาญด้านประสบการณ์ลูกค้า
|แบบฟอร์มที่กำหนดเอง, เทมเพลตที่แก้ไขได้, การแชร์ทางสังคม
|ไม่มีแผนฟรี; เริ่มต้นที่ $29/เดือนต่อผู้ใช้
|BrandMentions
|นักการตลาดและผู้จัดการแบรนด์ในองค์กรขนาดใหญ่
|การติดตามการกล่าวถึงแบรนด์, การวิเคราะห์ความรู้สึก, การศึกษาคู่แข่ง
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $299/เดือน ต่อผู้ใช้
|คิดกับ Google
|นักการตลาด, เจ้าของธุรกิจ, และนักวางแผนกลยุทธ์
|ข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค, กรณีศึกษาทางการตลาด, การติดตามแนวโน้ม
|ฟรีตลอดไป
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือวิจัยตลาด?
เครื่องมือวิจัยตลาดฟรีที่ดีที่สุดช่วยให้คุณเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณ ระบุแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่ และตัดสินใจอย่างมั่นใจโดยไม่ต้องสิ้นเปลืองเวลาหรืองบประมาณ
นี่คือคุณสมบัติบางประการที่ควรพิจารณาเมื่อประเมินซอฟต์แวร์วิจัยตลาดใด ๆ:
- การแบ่งกลุ่มผู้ชม: ค้นหาเครื่องมือการตลาด AIเพื่อแบ่งตลาดเป้าหมายของคุณออกเป็นโปรไฟล์ลูกค้าที่ละเอียดสำหรับการกำหนดเป้าหมายที่แม่นยำและความเข้าใจผู้บริโภคที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
- การเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์: มองหาข้อมูลเชิงลึกที่ทันสมัยเกี่ยวกับแนวโน้มตลาด พฤติกรรมลูกค้า และการค้นหาที่เกิดขึ้นจริง เพื่อการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
- เครื่องมือสร้างแบบสำรวจ: เลือกใช้ซอฟต์แวร์วิจัยที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างแบบสำรวจโดยใช้เทมเพลตหรือคำถามที่กำหนดเองเพื่อรวบรวมคำตอบ รับข้อเสนอแนะ และระบุจุดที่ลูกค้าประสบปัญหา
- การวิเคราะห์ความรู้สึก: เลือกเครื่องมือสำหรับรับความคิดเห็นของลูกค้าที่สามารถติดตามความคิดเห็นสาธารณะและความรู้สึกของลูกค้าจากรีวิว ฟอรั่ม และช่องทางโซเชียลมีเดีย เพื่อเป็นแนวทางในการสื่อสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
- การวิเคราะห์คู่แข่ง: พิจารณาซอฟต์แวร์ที่สามารถติดตามประสิทธิภาพ กลยุทธ์ และความรู้สึกของลูกค้าของคู่แข่ง เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูง
- ฟังก์ชันการวิจัยคำหลัก: เลือกเครื่องมือวิจัยตลาดที่ช่วยให้คุณค้นพบปริมาณการค้นหา, ข้อมูลการเติมคำอัตโนมัติ, และคำค้นหาที่กำลังเป็นที่นิยมเพื่อให้เนื้อหาของคุณสอดคล้องกับความสนใจของลูกค้า
- การนำเสนอข้อมูลเชิงภาพ: ตรวจสอบว่าเครื่องมือสามารถแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟ แผนที่ความร้อน และแดชบอร์ด เพื่อแปลความหมายข้อมูลดิบและระบุรูปแบบได้อย่างรวดเร็ว
- การวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง: เลือกซอฟต์แวร์วิเคราะห์การตลาดเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มที่กำลังกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมของคุณ โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้
เครื่องมือวิจัยตลาดที่ดีที่สุดสำหรับการสำรวจ
นี่คือเครื่องมือวิจัยตลาดชั้นนำที่จะไม่เพียงแค่ช่วยให้คุณทำการวิจัยตลาดเท่านั้น แต่ยังให้ความมั่นใจในการดำเนินการตามข้อมูลนั้น ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ เข้าใจลูกค้าเป้าหมาย หรือสำรวจแนวโน้มอุตสาหกรรมใหม่ๆ
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานวิจัยร่วมกัน)
ClickUp แอป ทุกสิ่งทุกอย่าง สำหรับการทำงาน นำงาน เอกสาร การสนทนา การวิจัยด้านประชากรศาสตร์ แบบสำรวจ และข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่ามาไว้ในพื้นที่ทำงานที่จัดระเบียบเพียงแห่งเดียว มอบโครงสร้าง ความรวดเร็ว และความชาญฉลาดที่คุณต้องการเพื่อเปลี่ยนจากแนวคิดดิบไปสู่กลยุทธ์ที่สมบูรณ์แบบ—โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างหลายแอป
ด้วยClickUp Forms คุณสามารถสร้าง แบบสำรวจที่ปรับแต่งได้ เพื่อรวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือข้อมูลเชิงลึกด้านการแข่งขัน เพิ่ม ตรรกะเงื่อนไข เพื่อปรับแต่งคำถามและใช้ช่องกรอกคำตอบเพื่อรวบรวมคำตอบที่ละเอียด
เมื่อแบบฟอร์มของคุณเผยแพร่แล้ว ทุกการตอบกลับและความคิดเห็นจากผู้ใช้จะกลายเป็นงานโดยอัตโนมัติ
ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าแชร์ปัญหาที่พบ การตอบสนองนั้นสามารถกระตุ้นให้เกิดงานสำหรับทีมผลิตภัณฑ์ของคุณได้ ฉลาดใช่ไหม? เมื่อจับคู่กับ AI, ClickUp จะวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้เพื่อ เน้นแนวโน้มหรือสิ่งที่ผิดปกติ—เช่นว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่บ่นเกี่ยวกับฟีเจอร์ใดหรือชื่นชมสิ่งใหม่ ๆ อย่างไร
ClickUp Brainคือ ผู้ช่วยวิจัย AI อย่างแท้จริง คุณสามารถขอให้สรุปผลการค้นพบ สร้างคำถามสำหรับแบบสำรวจ ร่างการวิเคราะห์คู่แข่ง หรือระดมความคิดหัวข้อแคมเปญได้
สมมติว่าคุณต้องการทราบว่าผู้ใช้ของคุณกำลังประสบปัญหาอะไรมากที่สุด—คุณสามารถใช้ Brain เพื่อสแกนผลลัพธ์ของแบบฟอร์มและสร้างสรุปอย่างรวดเร็วได้ มันเหมือนกับการมีนักกลยุทธ์อยู่ในสายด่วน
📮 ClickUp Insight:88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้AI สำหรับงานของพวกเขา แต่กว่า 50% ยังลังเลที่จะใช้ AI ในที่ทำงาน อุปสรรคหลักสามประการคือ การขาดการผสานรวมที่ราบรื่น ช่องว่างทางความรู้ และข้อกังวลด้านความปลอดภัย
แต่จะเป็นอย่างไรหาก AI ถูกฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณและมีความปลอดภัยอยู่แล้ว?ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp ทำให้สิ่งนี้เป็นจริงได้ มันเข้าใจคำสั่งในภาษาที่เข้าใจง่าย แก้ไขปัญหาการนำ AI มาใช้ทั้งสามประการ พร้อมเชื่อมต่อแชท งาน เอกสาร และความรู้ของคุณทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน
คุณยังสามารถจัดระเบียบทุกอย่างในClickUp Docs ได้อีกด้วย คิดถึงพวกมันเหมือนห้องสมุดวิจัยกลางของคุณ สร้างวิกิสำหรับคู่แข่งและหน้าสำหรับโปรไฟล์บุคลิกภาพ และทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย
คุณสามารถแท็ก, แสดงความคิดเห็น, มอบหมายงานที่ต้องดำเนินการ, และเปลี่ยนข้อความให้เป็นงานได้ทันที
พูดถึงงานClickUp Tasksช่วยให้งานของคุณเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่อง คุณสามารถสร้างงานได้จากทุกที่—ไม่ว่าจะเป็นในความคิดเห็น แบบฟอร์ม หรือแม้แต่บทสนทนา กำหนดแท็กด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น "ค้นคว้า" "ไอเดีย" หรือ "จุดสำคัญ" เพื่อติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย
ด้วยClickUp Dashboards คุณสามารถมองเห็นผลลัพธ์ของแบบสำรวจ, ประสิทธิภาพของแคมเปญ, ความคืบหน้าของงานวิจัย, และตารางเวลาได้ทั้งหมดในที่เดียว สร้างแดชบอร์ดของคุณเอง เพิ่มแผนภูมิ, วิดเจ็ตการคำนวณ, หรือแถบความคืบหน้า ไม่ต้องตามหาเอกสารรายงานอีกต่อไป
ส่วนที่ดีที่สุด? ClickUp มีเทมเพลตหลายแบบที่คุณสามารถใช้เพื่อช่วยในการทำแคมเปญของคุณได้เช่นกัน!
หากคุณต้องการทำให้กระบวนการวิจัยทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่น—ทั้งหมดในที่เดียว—เทมเพลตการวิจัยตลาดของ ClickUpคือโซลูชันครบวงจรสำหรับคุณ ตั้งแต่การกำหนดเป้าหมายการวิจัย การรวบรวมข้อมูล ไปจนถึงการสร้างรายงาน คุณจะควบคุมทุกขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่พลาดรายละเอียดสำคัญ
นอกจากนี้ คุณสามารถใช้แบบสำรวจที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อแนวทางที่ครอบคลุมแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ ClickUpใช้เพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าเป้าหมาย เข้าใจความต้องการของพวกเขา และระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
ใช้แม่แบบการวิเคราะห์ตลาดของ ClickUpเพื่อทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย ความชอบของผู้บริโภค และพฤติกรรมของพวกเขา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างแบบสำรวจได้อย่างง่ายดายด้วยClickUp Formsเพื่อรวบรวมข้อมูลตลาด, ข้อเสนอแนะจากลูกค้า, และการตอบกลับการวิจัยได้ทันที
- ร่วมมือกันแบบเรียลไทม์ในClickUp Docsสำหรับการวิจัยร่วมกัน รายงาน บันทึก และการระดมความคิดแบบสด
- ถามClickUp Brainได้ทุกเรื่องเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลแบบสำรวจทันทีและสร้างข้อมูลเชิงลึกหรือไอเดียเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
- สร้างภาพรายงานโครงการโดยใช้ClickUp Dashboardsเพื่อติดตามตัวชี้วัดของแคมเปญ เวลาที่ใช้ และความคืบหน้าของการวิจัยแบบเรียลไทม์
- ติดตามโครงการวิจัย, จุดสำคัญ, กำหนดเวลา, หรือเป้าหมายโดยใช้ClickUp Tasks
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ฟังก์ชันขั้นสูงบางอย่างสามารถเข้าถึงได้เฉพาะผ่านแอปเดสก์ท็อปของ ClickUp เท่านั้น
- ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่าฟีเจอร์ที่หลากหลายของ ClickUp อาจสร้างความสับสนเล็กน้อยในช่วงแรก
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,400+ รีวิว)
นี่คือสิ่งที่เชลซี เบนเน็ตต์ ผู้จัดการฝ่ายการมีส่วนร่วมของแบรนด์ที่ Lulu Press กล่าวถึง ClickUp:
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทีมการตลาด และเราชอบที่มันช่วยให้เราเชื่อมต่อกับแผนกอื่น ๆ ได้ เราใช้ ClickUp ทุกวันจริง ๆ สำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง มันมีประโยชน์มากสำหรับทีมสร้างสรรค์ของเรา และทำให้กระบวนการทำงานของพวกเขามีประสิทธิภาพดีขึ้นและดีขึ้น
2. Google Trends (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยมและไอเดียเนื้อหา)
Google Trends ช่วยให้คุณ เห็นสิ่งที่โลกกำลังค้นหา ไม่ว่าคุณจะสำรวจคำค้นหาที่กำลังมาแรงหรือเปรียบเทียบคำค้นหาต่างๆ เครื่องมือวิจัยตลาดฟรีนี้จะช่วยให้คุณเข้าถึงสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายของคุณต้องการอย่างแท้จริง
คุณจะชื่นชอบความสามารถในการเปรียบเทียบปริมาณการค้นหาตามช่วงเวลา แสดงข้อมูลด้วยแผนภูมิที่ชัดเจน และค้นพบความสนใจในแต่ละภูมิภาค ใช้เพื่อติดตามความต้องการตามฤดูกาล วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค หรือระบุหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมเฉพาะ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Trends
- เปรียบเทียบคำค้นหาตามสถานที่และเวลาเพื่อตรวจจับความชอบของผู้ชมได้อย่างรวดเร็ว
- วิเคราะห์รูปแบบปริมาณการค้นหาตลอดหลายปีที่ผ่านมาเพื่อทำนายความต้องการตามฤดูกาลและแนวโน้ม
- ดูคำถามที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเพื่อค้นหาไอเดียคีย์เวิร์ดใหม่และจุดปัญหา
ข้อจำกัดของ Google Trends
- มันสะท้อนเพียงการค้นหาของ Google เท่านั้น ข้อมูลที่ขาดหายไปจากแพลตฟอร์มอื่น ๆ
- Google Trends ใช้ตัวอย่างการค้นหาของ Google ซึ่งอาจทำให้เกิดอคติหรือความไม่ถูกต้องได้
การกำหนดราคาของ Google Trends
- ฟรีตลอดไป
คะแนนและรีวิวจาก Google Trends
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 230+)
- Capterra: 4. 7/5 (20+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เคยรู้สึกไหมว่าการตลาดของคุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผิดกลุ่ม? ลองสร้างบุคลิกผู้ใช้ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเข้าถึงเป้าหมายโดยเฉพาะ นี่คือวิธีสร้างบุคลิกผู้ใช้ที่ไร้ที่ติ:
- ใช้แบบสำรวจ, การสัมภาษณ์, หรือ ClickUp Forms เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ใช้จริง
- มองหาลักษณะและความต้องการที่เหมือนกันเพื่อสร้างบุคลิกภาพของคุณ
- ประหยัดเวลาและจัดระเบียบทุกอย่างให้เป็นระเบียบด้วยเทมเพลต User Persona ฟรีจาก ClickUp
- แบ่งปันบุคลิกภาพของคุณและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นด้วยความคิดเห็นจากทีม
- ใช้พวกมันในด้านการตลาด การขาย และประสบการณ์ผู้ใช้
3. Qualtrics (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบสำรวจออนไลน์ที่มีรายละเอียดและตรงเป้าหมาย)
Qualtrics เป็นหนึ่งในเครื่องมือวิจัยตลาดชั้นนำสำหรับการค้นหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง. มันช่วยให้คุณสร้างแบบสอบถาม, วิเคราะห์คำตอบ, และติดตามความรู้สึกของผู้บริโภคได้เหมือนมืออาชีพ.
คุณสามารถใช้มันเพื่อ สร้างแบบสำรวจที่ตรงเป้าหมาย ด้วยตรรกะขั้นสูง, แสดงข้อมูลสำหรับรายงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, และทำการแบ่งกลุ่มผู้ชม. มันเหมาะสำหรับธุรกิจออนไลน์และนักการตลาดที่ต้องการเข้าใจความชอบของลูกค้า, ลดการสูญเสียลูกค้า, และปรับปรุงการตัดสินใจทางธุรกิจ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Qualtrics
- สร้างแบบสำรวจที่ตรงเป้าหมายด้วยตรรกะการแยกสาขาขั้นสูงและรูปแบบการข้ามคำถามได้อย่างง่ายดาย
- วิเคราะห์คำตอบแบบข้อความอิสระโดยใช้ AI ที่ติดตั้งไว้สำหรับการวิเคราะห์ความรู้สึก
- แบ่งกลุ่มข้อมูลผู้ชมเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมตามข้อมูลประชากรและพฤติกรรม
ข้อจำกัดของ Qualtrics
- เครื่องมือวิจัยตลาดนี้มีราคาสูง ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคสำหรับธุรกิจออนไลน์ขนาดเล็ก
- อินเทอร์เฟซการออกแบบแบบสำรวจของมันให้ความรู้สึกไม่ตรงไปตรงมาเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
ราคาของ Qualtrics
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Qualtrics
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2900+)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Qualtrics อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวไว้:
พลังของมัน. มีมากมายที่ฉันสามารถทำได้ด้วย Qualtrics – และฉันยังคงค้นหาวิธีใหม่ ๆ ในการใช้แพลตฟอร์มเพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าของฉัน.
4. BuzzSumo (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาเนื้อหาที่กำลังเป็นที่นิยมและหัวข้อที่กำลังเป็นไวรัล)
BuzzSumo ช่วยเปิดเผยเนื้อหาที่น่าสนใจที่สุด หัวข้อที่กำลังเป็นกระแส และกลยุทธ์ของคู่แข่งได้ในไม่กี่วินาที ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้สร้างเนื้อหา นักการตลาด หรือเจ้าของธุรกิจ เครื่องมือวิจัยนี้จะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมว่าอะไรกำลังโดนใจกลุ่มเป้าหมายของคุณ
เครื่องมือวิจัยตลาดนี้สามารถทำการวิจัยคำหลัก วิเคราะห์การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ติดตามการกล่าวถึงแบรนด์ และค้นพบจุดเจ็บปวดของกลุ่มเป้าหมายได้ นอกจากนี้ยังสามารถสนับสนุนการวิจัยเนื้อหา สำรวจคำค้นหา และช่วยคุณวางแผนแคมเปญที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ BuzzSumo
- ติดตามเนื้อหาที่กำลังเป็นที่นิยมตามการมีส่วนร่วมบนหลายแพลตฟอร์มอย่างรวดเร็ว
- ระบุคำค้นหาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด, ผู้มีอิทธิพล, และรูปแบบเนื้อหาในนิชของคุณ
- ติดตามการกล่าวถึงแบรนด์ของคุณและคู่แข่งของคุณ
ข้อจำกัดของ BuzzSumo
- เครื่องมือนี้อาจไม่แม่นยำเสมอไปในเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์, เนื้อหา, และการติดตามสื่อสังคมออนไลน์
- BuzzSumo ไม่มีแผนฟรีให้บริการอีกต่อไป ผู้ใช้จำเป็นต้องสมัครสมาชิกแผนชำระเงิน
ราคา BuzzSumo
- การสร้างเนื้อหา: $199/เดือน ต่อผู้ใช้
- ประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร: $299/เดือน ต่อ 5 ผู้ใช้
- ห้องสวีท: $499/เดือน ต่อ 10 ผู้ใช้
- องค์กร: $999/เดือน ต่อ 30 ผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ BuzzSumo
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (140+ รีวิว)
5. Tableau (เหมาะที่สุดสำหรับการแสดงข้อมูลที่ซับซ้อนผ่านแดชบอร์ดแบบโต้ตอบ)
Tableau เป็นเครื่องมือที่ควรค่าแก่การพิจารณาสำหรับนักการตลาดและนักวิเคราะห์ที่ต้องการเปลี่ยนข้อมูลที่ซับซ้อนให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปใช้ได้จริง ซอฟต์แวร์วิจัยตลาดนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้ วิเคราะห์แนวโน้ม และแชร์ แดชบอร์ดแบบโต้ตอบได้อย่างง่ายดาย
ไม่ว่าจะเป็นการติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญหรือการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการวิเคราะห์ที่ทรงพลังของ Tableau จะช่วยให้คุณตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลยอดขายแบบเรียลไทม์เพื่อปรับกลยุทธ์ได้ทันที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Tableau
- เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลหลายแหล่งได้อย่างราบรื่นเพื่อรวมภูมิทัศน์ข้อมูลของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
- สร้างแดชบอร์ดแบบลากและวางที่โต้ตอบได้เพื่อแสดงข้อมูลที่ซับซ้อนอย่างเข้าใจง่าย
- ใช้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Tableau
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความล่าช้าหรือเกิดข้อผิดพลาดเมื่อจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่
- Tableau ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ทำการนำเข้าภาพกราฟิกที่กำหนดเอง
ราคาของ Tableau
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Tableau
- G2: 4. 4/5 (2300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (2300+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Tableau อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวไว้:
เป็นเครื่องมือที่ดีในการจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ให้ข้อมูลที่ชัดเจนและเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างวันได้ดี เข้าใจง่ายเมื่อคุณใช้เวลาเรียนรู้เกี่ยวกับมันเพียงพอแล้ว
6. ศูนย์วิจัยพิว (เหมาะที่สุดสำหรับการเข้าใจความคิดเห็นของสาธารณชนและแนวโน้มทางสังคม)
ศูนย์วิจัยพิว เป็นเครื่องมือวิจัยตลาดที่ให้บริการฟรี ซึ่งดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน และให้ข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชน แนวโน้มทางสังคม และข้อมูลเชิงลึกทางประชากรศาสตร์
ในฐานะเจ้าของธุรกิจ นักการตลาด หรือนักวิจัย คุณมีสิทธิ์เข้าถึง ข้อมูลที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด มากมายเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมและความชอบของผู้ชมเป้าหมายของคุณ
คุณสามารถใช้ ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ของพวกเขาเพื่อช่วยในการวางแผนการตลาดของคุณ, ระบุแนวโน้มตลาดที่กำลังเกิดขึ้น, และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน.
ศูนย์วิจัยพิว คุณสมบัติเด่น
- เข้าถึงชุดข้อมูลที่ครอบคลุมหัวข้อและประชากรที่หลากหลายเพื่อการวิเคราะห์อย่างครอบคลุม
- สำรวจเครื่องมือเชิงโต้ตอบเพื่อแสดงแนวโน้มและรูปแบบของข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
- ใช้การวิจัยที่ไม่มีอคติเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจอย่างมีวัตถุประสงค์
ข้อจำกัดของศูนย์วิจัยพิว
- ให้บริการครอบคลุมตลาดเฉพาะกลุ่มอย่างจำกัด และไม่สามารถตอบสนองต่อข้อสอบถามที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมได้
- มุ่งเน้นเป็นหลักที่ข้อมูลของสหรัฐอเมริกา โดยจำกัดการประยุกต์ใช้ในระดับนานาชาติ
ราคาของศูนย์วิจัยพิว
- ฟรีตลอดไป
การจัดอันดับและบทวิจารณ์ของศูนย์วิจัยพิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
7. BrandWatch (เหมาะที่สุดสำหรับการฟังเสียงในโซเชียลมีเดียและการวิเคราะห์ความรู้สึก)
BrandWatch มอบพลังให้กับนักการตลาด นักวิจัย และผู้จัดการแบรนด์ในการเข้าถึง ข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคแบบเรียลไทม์ ด้วยการติดตามการสนทนาออนไลน์บนโซเชียลมีเดีย บล็อก ฟอรั่ม และเว็บไซต์ข่าวต่าง ๆ คุณจะได้รับข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับความรู้สึกและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายอย่างครบถ้วน
แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ของ BrandWatch ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นแนวโน้ม วิเคราะห์คู่แข่ง และติดตามชื่อเสียงของแบรนด์ได้ คุณยังสามารถ ติดตามการสนทนา เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อระบุปัญหาหรือโอกาสที่เกิดขึ้นใหม่ได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ BrandWatch
- ติดตามการสนทนาบนแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆ เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้บริโภคอย่างครอบคลุม
- ปรับแต่งแดชบอร์ดเพื่อแสดงแนวโน้มและติดตามประสิทธิภาพของแบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- วิเคราะห์ความรู้สึกเพื่อเข้าใจการรับรู้ของสาธารณชนต่อแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ของคุณ
ข้อจำกัดของ BrandWatch
- ปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นอาจยากต่อการคัดกรอง
- BrandWatch เสนอเฉพาะแผนที่กำหนดเองเท่านั้น
ราคาของ BrandWatch
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ BrandWatch
- G2: 4. 4/5 (620+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (230+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง BrandWatch อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวไว้:
ความสามารถในการใช้สตริงค้นหาที่เรียบง่ายหรือซับซ้อนเพื่อดึงข้อมูลจากชื่อสื่อทั่วโลก (ครอบคลุมประเภทต่างๆ รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์) นั้นมีประโยชน์อย่างมากในการประเมินผลกระทบของแคมเปญในโลกของการสื่อสาร
8. Semrush (ดีที่สุดสำหรับการวิจัยและวิเคราะห์คำหลักอย่างครอบคลุม)
หากคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ SEO ของคุณ, วิเคราะห์คู่แข่งขัน, และปรับปรุงกลยุทธ์เนื้อหาของคุณ, คุณอาจพิจารณาใช้เครื่องมือวิจัยตลาดเฉพาะทางเช่น Semrush. ซอฟต์แวร์วิจัยตลาดที่ครอบคลุมนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ อันดับเว็บไซต์ของคุณในเครื่องมือค้นหา และกลยุทธ์ของคู่แข่งขัน.
ด้วย Semrush คุณสามารถทำการวิจัยคำหลักอย่างละเอียด ติดตามการมองเห็นของเว็บไซต์ของคุณ และระบุโอกาสในการเติบโตได้ ตัวอย่างเช่น เครื่องมือ Keyword Magic ของมันช่วยในการค้นหาคำหลักที่มีปริมาณการค้นหาสูงซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ เพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งเนื้อหาที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของคุณได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Semrush
- ดำเนินการวิจัยคำหลักอย่างครอบคลุมเพื่อระบุคำค้นหาที่มีปริมาณการเข้าชมสูง
- วิเคราะห์กลยุทธ์ของคู่แข่งเพื่อค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อนของพวกเขา
- ดำเนินการตรวจสอบเว็บไซต์เพื่อตรวจหาและแก้ไขปัญหา SEO อย่างทันท่วงที
ข้อจำกัดของ Semrush
- คุณสมบัติขั้นสูงมีให้เฉพาะในแผนราคาที่สูงกว่าเท่านั้น ซึ่งอาจจำกัดธุรกิจขนาดเล็ก
- อินเทอร์เฟซของมันดูรกและทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
ราคาของ Semrush
- ข้อดี: $139.95 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- กูรู: $249.95/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $499. 95/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Semrush
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,600 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (2280+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Semrush อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวไว้:
มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมมากมายใน SEMRush และมันสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือเช่น GA4 และ LI ได้เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้น แผงควบคุม SEO เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการดูภาพรวมระดับสูงว่าคุณกำลังติดตามอยู่ได้อย่างไร เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมที่คุณสามารถดึงข้อมูล GA ของคุณมาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำขึ้นเกี่ยวกับว่าเว็บไซต์ของคุณกำลังติดตามอยู่ได้อย่างไร
9. Ubersuggest (เหมาะที่สุดสำหรับการวิจัยคำหลักและการระบุโอกาสในการสร้างลิงก์ย้อนกลับ)
Ubersuggest เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเสริมสร้างกลยุทธ์ SEO ของคุณ ค้นหาคำค้นหาที่มีปริมาณการค้นหาสูง และวิเคราะห์ประสิทธิภาพออนไลน์ของคู่แข่งของคุณ เครื่องมือวิจัยตลาดฟรีนี้มอบข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับแนวโน้มของคำค้นหา โอกาสในการสร้างลิงก์กลับ และไอเดียสำหรับเนื้อหา ช่วยให้คุณสามารถ ปรับปรุงเว็บไซต์ของคุณ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยการใช้ ภาพรวมของคำหลัก คุณสามารถระบุคำค้นหาที่มีปริมาณการค้นหาสูงและมีการแข่งขันต่ำ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งเนื้อหาของคุณให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Ubersuggest
- ติดตามอันดับเว็บไซต์ของคุณในเครื่องมือค้นหาตลอดเวลา
- ประเมินโปรไฟล์แบ็คลิงก์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างลิงก์
- สร้างไอเดียเนื้อหาตามหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยมและคำค้นหา
ข้อจำกัดของ Ubersuggest
- เครื่องมือฟรีอาจไม่เพียงพอสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการการวิเคราะห์ SEO อย่างละเอียด
- มีรายงานว่าความล่าช้าในการอัปเดตข้อมูลเป็นครั้งคราวส่งผลกระทบต่อการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์
ราคาของ Ubersuggest
- ฟรีตลอดไป
- บุคคล: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $20/เดือน ต่อ 2 ผู้ใช้
- องค์กร: $40/เดือน ต่อ 5 ผู้ใช้
- มีบริการราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจาก Ubersuggest
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 140 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
🔍 คุณรู้หรือไม่? หนึ่งในรูปแบบการวิจัยตลาดที่เก่าแก่ที่สุดคือการสำรวจแบบเคาะประตูบ้าน ซึ่งนักวิจัยจะสอบถามผู้บริโภคโดยตรงเกี่ยวกับความชอบและความต้องการของพวกเขา
10. Answer The Public (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างไอเดียเนื้อหาจากคำถามของผู้ชม)
Answer The Public ช่วยให้คุณเข้าถึงความคิดของผู้ชมของคุณโดยการเปิดเผยคำถามและหัวข้อที่พวกเขากำลังค้นหาอย่างจริงจังทางออนไลน์ ด้วยการป้อนคำหลัก คุณจะค้นพบคำถามที่เกี่ยวข้องมากมาย ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลอันล้ำค่าสำหรับ ไอเดียเนื้อหา
ตัวอย่างเช่น การค้นหาคำว่า "การตลาดดิจิทัล" จะทำให้เกิดคำถามเช่น "การตลาดดิจิทัลคืออะไร?" และ "ฉันจะเริ่มต้นการตลาดดิจิทัลได้อย่างไร?" ข้อมูลเชิงลึกนี้ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่ตรงกับความสนใจและความต้องการของผู้ชมของคุณโดยตรง ซึ่งช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพ SEO
คำตอบ คุณสมบัติเด่นของ The Public
- ค้นพบคำค้นหาที่เกี่ยวข้องหลากหลายได้อย่างง่ายดาย
- มองเห็นข้อมูลผ่านรูปแบบที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย
- ระบุคีย์เวิร์ดหางยาวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ SEO
ตอบ ข้อจำกัดต่อสาธารณะ
- เครื่องมือฟรีนี้จำกัดการค้นหาต่อวันและให้ผลลัพธ์ที่จำกัดต่อการค้นหา
ตอบ การกำหนดราคาสำหรับประชาชน
- ฟรีตลอดไป
- รายบุคคล: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $49/เดือน ต่อ 3 ผู้ใช้
- ผู้เชี่ยวชาญ: $99/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
ตอบ การให้คะแนนและรีวิวของประชาชน
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
11. Statista (เหมาะที่สุดสำหรับการวิจัยและวิเคราะห์เฉพาะอุตสาหกรรม)
Statista, เครื่องมือวิจัยตลาดที่มีชื่อเสียง, ให้บริการคุณด้วยสถิติมากกว่าหนึ่งล้านรายการครอบคลุม 170 อุตสาหกรรม และ 150+ ประเทศ. เป็นแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมเพื่อสำรวจแนวโน้มตลาด, พฤติกรรมลูกค้า, และข้อมูลเฉพาะทางอุตสาหกรรม.
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถ ค้นหาและแสดงข้อมูล ได้ ซึ่งช่วยในการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและมีข้อมูลครบถ้วน
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังวิเคราะห์ภาพรวมของอีคอมเมิร์ซ Statista ให้การวิเคราะห์รายได้และคาดการณ์อย่างละเอียด ซึ่งช่วยให้คุณสามารถระบุโอกาสในการเติบโตและวางกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Statista
- เข้าถึงข้อมูลสถิติที่หลากหลายครอบคลุมหลายอุตสาหกรรมทั่วโลก
- สร้างภาพข้อมูลด้วยแผนภูมิและอินโฟกราฟิกคุณภาพสูง
- รับคำตอบที่ปรับให้เหมาะกับคุณสำหรับคำถามด้วยเครื่องมือ AI วิจัย
- รายงานแนวโน้มการซื้อและรายงานตลาดครอบคลุมหลายร้อยหัวข้อ
ข้อจำกัดของ Statista
- ต้องสมัครสมาชิกเพื่อเข้าถึงรายงานฉบับเต็ม
- การตอบสนองของ AI ที่ผ่านการวิจัยอาจขาดความลึกซึ้งในบางด้าน
ราคาของ Statista
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $199/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ส่วนบุคคล: $599/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- มืออาชีพ: $1299/เดือน ต่อ 5 ผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ชุดธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวของ Statista
- G2: 4. 4/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
12. สำนักงานสถิติแห่งชาติ (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มประชากรศาสตร์และเศรษฐกิจท้องถิ่น)
สำนักสำรวจสำมะโนประชากรเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือวิจัยตลาดฟรีที่นำเสนอข้อมูลประชากรศาสตร์และเศรษฐกิจมากมายเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจภูมิทัศน์ตลาดของคุณ มันให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มประชากร รูปแบบธุรกิจ และตัวชี้วัดทางการเงิน
แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย เช่น Census Business Builder ช่วยให้คุณสามารถ มองเห็นข้อมูลสำหรับภูมิภาคหรืออุตสาหกรรมเฉพาะได้
ตัวอย่างเช่น หากคุณวางแผนที่จะเปิดคาเฟ่ใหม่ คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลประชากรในท้องถิ่นและพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคได้ ซึ่งจะทำให้ธุรกิจของคุณสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
คุณสมบัติเด่นของสำนักงานสถิติประชากร
- เข้าถึงข้อมูลประชากรศาสตร์และเศรษฐกิจอย่างครอบคลุมเพื่อการตัดสินใจที่มีข้อมูลเป็นฐาน
- ใช้ Census Business Builder สำหรับการวิเคราะห์ตลาดที่ปรับแต่งตามความต้องการ
- มองเห็นข้อมูลผ่านแผนที่และเครื่องมือแบบโต้ตอบ
ข้อจำกัดของสำนักงานสถิติประชากร
- การอัปเดตข้อมูลเศรษฐกิจอาจล่าช้าตามเหตุการณ์ปัจจุบัน
- ชุดข้อมูลบางชุดมีความซับซ้อนและต้องการความเชี่ยวชาญทางสถิติ
ราคาของสำนักสำรวจสำมะโนประชากร
- ฟรีตลอดไป
การจัดอันดับและรีวิวของสำนักสำรวจสำมะโนประชากร
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
13. Typeform (เหมาะที่สุดสำหรับการรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าด้วยแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้)
Typeform ช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลผ่าน แบบฟอร์มและแบบสำรวจที่มีปฏิสัมพันธ์ ที่น่าสนใจและให้ความรู้สึกเหมือนการสนทนาตามธรรมชาติ การออกแบบที่ใช้งานง่ายจะแสดงคำถามทีละข้อ ทำให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีสมาธิและเพิ่มอัตราการกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์
ไม่ว่าคุณจะกำลังทำการวิจัยตลาด รวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้า หรือสร้างโอกาสในการขาย เทมเพลตและระบบตรรกะการแยกเส้นทางของ Typeform จะมอบประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณต้องการความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คุณสามารถใช้ Typeform เพื่อถามคำถามติดตามผลที่เกี่ยวข้องตามคำตอบก่อนหน้า ซึ่งจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Typeform
- สร้างแบบฟอร์มสนทนาที่ดึงดูดผู้ตอบอย่างมีประสิทธิภาพ
- ปรับแต่งเทมเพลตให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณ
- สร้างเส้นทางการถามคำถามที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลด้วยตรรกะการแยกสาขา
ข้อจำกัดของ Typeform
- การเข้าถึงคุณสมบัติขั้นสูงต้องมีการสมัครสมาชิกระดับสูงกว่า
- มันมีประเภทคำถามที่จำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งบางราย
ราคาของ Typeform
- พื้นฐาน: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- บวก: $59/เดือน ต่อ 3 ผู้ใช้
- ธุรกิจ: $99/เดือน ต่อ 5 ผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจาก Typeform
- G2: 4. 5/5 (800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Typeform อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวไว้:
ฉันชอบที่คุณสามารถเพิ่มชุดแบรนด์ของคุณลงในเครื่องมือได้ เพื่อให้มั่นใจในความสอดคล้องของแบรนด์องค์กรของคุณยังคงอยู่แม้ว่าจะเป็นเครื่องมือของบุคคลที่สามก็ตาม ฉันยังชอบที่คุณสามารถฝังแบบสำรวจลงในหน้าเว็บของคุณเองได้ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องออกจากเว็บไซต์หรือยังคงอยู่ในเว็บไซต์ของคุณ
14. BrandMentions (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามการปรากฏของแบรนด์บนแพลตฟอร์มดิจิทัล)
BrandMentions นำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับธุรกิจในการติดตามการปรากฏตัวออนไลน์ วิเคราะห์คู่แข่ง และ จัดการชื่อเสียงของแบรนด์ คุณสามารถติดตามทุกการกล่าวถึงแบรนด์ของคุณบนเว็บ รวมถึงโซเชียลมีเดีย บล็อก และเว็บไซต์ข่าว
ด้วยการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ BrandMentions ช่วยให้คุณสามารถมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ฟีเจอร์ การวิเคราะห์ความรู้สึก ช่วยให้คุณเข้าใจทัศนคติของสาธารณชน และสามารถตอบสนองต่อคำชมหรือคำวิจารณ์ได้อย่างมีกลยุทธ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ BrandMentions
- ติดตามการกล่าวถึงแบรนด์ของคุณบนเว็บไซต์และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
- รับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์สำหรับโอกาสในการมีส่วนร่วมทันที
- วิเคราะห์ความรู้สึกเพื่อเข้าใจการรับรู้ของสาธารณชนอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ BrandMentions
- ความสามารถที่จำกัดในการจับภาพการสนทนาที่กว้างขึ้นหรือแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่ที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ของคุณ
- คุณสมบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงานมีความไม่ชัดเจนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
ราคาของ BrandMentions
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $299/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $499/เดือน ต่อผู้ใช้
- ผู้เชี่ยวชาญ: $699/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวจาก BrandMentions
- G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง BrandMentions อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิว G2กล่าวไว้:
เครื่องมือนี้ใช้งานง่ายมากและให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและแม่นยำ ฉันชื่นชมมากที่สามารถปรับแต่งแคมเปญได้ตามต้องการ คุณสามารถเพิ่มคำหลักที่ไม่ต้องการหรือยกเว้นบัญชีและเว็บไซต์บางแห่งได้ นอกจากนี้ยังมีราคาที่คุ้มค่ากว่าตัวเลือกอื่นๆ ที่คล้ายกันหลายตัวที่มีอยู่
15. คิดกับ Google (เหมาะที่สุดสำหรับการเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคและแนวโน้มอุตสาหกรรม)
เครื่องมือสุดท้ายในรายการเครื่องมือวิจัยตลาดของเรา Think with Google ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกทางการตลาดล่าสุด แนวโน้มผู้บริโภค และการวิจัยในอุตสาหกรรม มันเตรียมบทความและกรณีศึกษาที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อแจ้งกลยุทธ์ของคุณ
ตัวอย่างเช่น การสำรวจ พฤติกรรมผู้บริโภคที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ สามารถช่วยให้คุณเข้าใจความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ เครื่องมืออย่าง Google Trends และ Market Finder ยังสามารถช่วยคุณระบุโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพการมีตัวตนออนไลน์ของคุณได้อีกด้วย
คิดกับ Google ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- สำรวจข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมและความชอบของผู้ชม
- เข้าถึงกรณีศึกษาที่แสดงกลยุทธ์การตลาดที่ประสบความสำเร็จ
- ใช้ Google Trends เพื่อติดตามพฤติกรรมการค้นหาตลอดเวลา
ข้อจำกัดของ Think with Google
- จำกัดเฉพาะข้อมูลเชิงลึกและเครื่องมือที่จัดหาโดย Google
- เนื้อหาเน้นกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลเป็นหลัก
คิดกับ Google ราคา
- ฟรีตลอดไป
คิดด้วยคะแนนรีวิวและคำติชมจาก Google
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
✨ พิเศษ
นอกเหนือจากเครื่องมือวิจัยตลาดมากมายที่ได้กล่าวถึงไปแล้วข้างต้น ยังมีเครื่องมืออีกไม่กี่อย่างที่น่าสนใจดังนี้:
- SurveyMonkey: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างและแจกจ่ายแบบสำรวจเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ
- Mintel: เหมาะที่สุดสำหรับรายงานการวิจัยตลาดที่ครอบคลุมและการวิเคราะห์แนวโน้มผู้บริโภค
- TacNielsen: เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลการวัดผลค้าปลีก, ข้อมูลเชิงลึกจากกลุ่มผู้บริโภค, และการวิเคราะห์สื่อ
- ยูโรมอนิเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล: ดีที่สุดสำหรับรายงานการวิจัยตลาดโลก,การวิเคราะห์อุตสาหกรรม, และแนวโน้มผู้บริโภค
เพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยตลาดของคุณด้วย ClickUp!
เครื่องมือวิจัยตลาดในรายการนี้มอบการสร้างแบบสำรวจที่ทรงพลัง การวิเคราะห์คู่แข่ง การติดตามแนวโน้ม และการแสดงข้อมูลอย่างชัดเจน เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ทีมรวบรวมข้อมูลเชิงลึก เข้าใจกลุ่มเป้าหมาย และตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น
ด้วยClickUp คุณจะได้รับโซลูชันครบวงจรที่รวมการรวบรวมแบบฟอร์ม, การวิจัยด้วย AI, การทำงานร่วมกันในทีม, การจัดการงาน, และการรายงานผลแบบภาพ—ทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว
สร้างแบบสำรวจด้วย ClickUp Forms วิเคราะห์คำตอบด้วย ClickUp Dashboards ร่างรายงานฟรีใน ClickUp Docs และค้นพบข้อมูลเชิงลึกได้เร็วขึ้นด้วย ClickUp Brain มอบหมายงาน กำหนดเส้นตาย และทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างง่ายดายสมัครใช้ ClickUpวันนี้เพื่อทำให้กระบวนการวิจัยตลาดของคุณง่ายขึ้นและเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้เป็นการกระทำได้เร็วกว่าที่เคย!