10 โปรแกรมแก้ไข PDF ด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการแก้ไขเอกสารอัจฉริยะในปี 2025

เคยลองแก้ไขไฟล์ PDF แล้วรู้สึกว่ามันกำลังขัดขวางคุณอยู่หรือเปล่า?
คุณกำลังคิดว่า "ทำไมตารางนี้ถึงมาอยู่ในหน้า 47?" (ทั้งที่เริ่มต้นที่หน้า 2) หรือ "ทำไมฉันถึงคลิกแล้วพิมพ์ไม่ได้?" ไม่ว่าจะกรณีใด การใช้โปรแกรมแก้ไข PDF ด้วย AI ที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกจากความยุ่งยากนี้ได้
ตั้งแต่การแก้ไขข้อเสนอทางธุรกิจไปจนถึงการลงนามในสัญญา โปรแกรมแก้ไข PDF ด้วย AI ฟรีช่วยให้คุณทำได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำยิ่งขึ้น และปราศจากความยุ่งยาก
เราได้รวบรวมรายการเครื่องมือแก้ไข PDF 10 รายการสำหรับการปรับแต่งข้อความ การจัดรูปแบบเอกสารใหม่ การแปลงไฟล์ PDF และการนำAI มาใช้สำหรับเอกสาร มาดูกันเลย!
โปรแกรมแก้ไข PDF ด้วย AI ที่ดีที่สุดในภาพรวม
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา*
|คลิกอัพ
|การสรุปเอกสาร การใส่คำอธิบายประกอบ การทำงานอัตโนมัติของงาน และการทำงานร่วมกันโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
|ขนาดทีม: ทีมขนาดเล็ก, ธุรกิจขนาดกลาง, และองค์กรขนาดใหญ่; การจัดการเอกสารด้วยระบบ AI
|ฟรีตลอดไป; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|LightPDF
|แชทกับ AI โดยใช้ไฟล์ PDF, OCR, ซิงค์กับคลาวด์, เพิ่มประสิทธิภาพการสแกน
|ขนาดทีม: ฟรีแลนซ์และผู้ประกอบการเดี่ยว: การแก้ไขการจัดรูปแบบด้วย AI, การสรุปเอกสาร และเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน
|แผนฟรี, เริ่มต้นที่ $13.99/สัปดาห์
|Canva's PDF Editor
|การแก้ไข PDF อย่างสร้างสรรค์ รองรับมัลติมีเดีย พร้อมแม่แบบที่ดูสวยงาม
|ขนาดทีม: ทีมขนาดเล็ก และสตาร์ทอัพ; เปลี่ยนไฟล์ PDF แบบคงที่ให้เป็นเอกสารเชิงภาพ
|ฟรีตลอดไป
|DocHub
|การตรวจจับเค้าโครงด้วย AI, แก้ไขจำนวนมาก, ลากและวางเพื่อจัดลำดับใหม่, การจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์
|ขนาดทีม: ผู้ประกอบการเดี่ยว; การจัดการเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ
|แผนฟรี, แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $11/เดือน/ผู้ใช้
|Adobe Acrobat พร้อมผู้ช่วย AI
|การแก้ไข PDF อย่างสร้างสรรค์ รองรับมัลติมีเดีย และแม่แบบภาพ
|ขนาดทีม: องค์กรและผู้ใช้ขั้นสูง; การประมวลผลเอกสารขั้นสูง
|ทดลองใช้ฟรี, เริ่มต้นที่ $12.99/เดือน
|UPDF
|คำอธิบาย, แผนภาพความคิด, โน้ตติด, การแปล
|ขนาดทีม: องค์กรและผู้ใช้ขั้นสูง การประมวลผลเอกสารขั้นสูง
|ราคาเริ่มต้นที่ $39.99 ต่อปี
|OnlyOffice
|การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, การผสานเสียง/วิดีโอ, การสร้างแบบฟอร์ม
|ขนาดทีม: ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMBs) และองค์กรขนาดใหญ่; ทีมที่ต้องการการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
|คลาวด์เริ่มต้นฟรี, เริ่มต้นแบบชำระเงินที่ $30/เดือน/ผู้ใช้
|Nitro Pro
|อินเทอร์เฟซสไตล์ Microsoft, OCR, การบีบอัดไฟล์, ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
|ขนาดทีม: องค์กรและทีมธุรกิจที่ใช้ Microsoft 365
|ทดลองใช้ฟรี, เริ่มต้นที่ $17.69/เดือน/ผู้ใช้
|ไอสแกนเนอร์
|การวัดพื้นที่, การนับวัตถุ, การแก้สมการ
|ขนาดทีม: นักเรียนและผู้เชี่ยวชาญ; คำนวณพื้นที่และปรับอัตโนมัติ
|ทดลองใช้ฟรี, ชำระเงิน $9.99/เดือน/ผู้ใช้
|ABBYY FineReader
|OCR ในกว่า 150 ภาษา, การเปรียบเทียบเอกสาร, การรวมเอกสาร
|ขนาดทีม: รัฐบาล และองค์กรที่มีความต้องการในการแปลงเอกสารเป็นดิจิทัลอย่างหนัก; การแปลงเอกสารเป็นดิจิทัลขั้นสูง
|ค่าบริการเริ่มต้นที่ $16/เดือน/ผู้ใช้
คุณควรค้นหาอะไรในโปรแกรมแก้ไข PDF ด้วย AI?
โปรแกรมแก้ไข PDF ทั่วไปอาจทำงานได้ แต่ต้องทำด้วยตนเอง ช้า และต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม เครื่องมือ PDF ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถทำได้มากกว่าพื้นฐาน มันสามารถสรุปรายงานยาวๆ ดึงข้อมูลที่ถูกต้อง แก้ไขข้อผิดพลาดที่น่ารำคาญโดยอัตโนมัติ และยังสามารถผสานรวมกับเครื่องมือทางธุรกิจอื่นๆ ได้อีกด้วย
เพื่อเก็บเกี่ยวประโยชน์เหล่านี้และมากกว่านั้น ให้มองหาคุณสมบัติขั้นสูงเหล่านี้:
- แก้ไขได้ง่าย: ปรับเปลี่ยนข้อความ รูปภาพ และการจัดรูปแบบได้โดยไม่ทำให้โครงสร้างของเอกสารเสียหาย
- การแปลงไฟล์: แปลงไฟล์ PDF เป็นเอกสาร Word, แผ่นงาน Excel หรืองานนำเสนอ PowerPoint โดยไม่ทำให้การจัดรูปแบบเสียหาย
- สรุปเนื้อหา: ให้เครื่องมือเว็บสเครปปิ้งดึงวลีสำคัญและข้อมูลเชิงลึกจากรายงานยาว ๆ สัญญา หรือเอกสารวิจัยได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที
- ตรวจทานอัตโนมัติ: จับข้อผิดพลาดทางการพิมพ์, ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์, และการใช้คำที่ไม่เหมาะสม, และส่งเอกสารดิจิทัลที่ปราศจากข้อผิดพลาด
- จดจำข้อความในเอกสารที่สแกน: ใช้ OCR (การรู้จำอักขระด้วยแสง) เพื่อแปลงไฟล์ PDF ที่สแกนแล้วให้เป็นข้อความที่สามารถแก้ไขได้อย่างสมบูรณ์
- ใส่คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF: เน้นข้อความ เพิ่มความคิดเห็น และวาดรูปบนไฟล์ PDFได้โดยไม่ทำให้รูปแบบเอกสารเสียหาย
🧠 เกร็ดความรู้: รู้หรือไม่ว่ามีไฟล์ PDF ถึง 9 ประเภทที่แตกต่างกัน? ตั้งแต่ PDF/A ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อคงอยู่ตลอดไป ไปจนถึง PDF/X ที่ช่วยให้นักออกแบบได้งานพิมพ์ที่สมบูรณ์แบบ แต่ละประเภทก็มีหน้าที่การใช้งานเฉพาะตัว!
เครื่องมือแก้ไข PDF ด้วย AI ที่ดีที่สุด 10 อันดับ
การไฮไลต์ในไฟล์ PDFมีประโยชน์สำหรับการเน้นจุดสำคัญ การทบทวนรายละเอียดที่สำคัญ หรือการร่วมมือกับทีม
แต่การแก้ไขเอกสารที่แท้จริงนั้นไปไกลกว่าการบันทึกคำอธิบายอย่างง่าย ๆ มันต้องการเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถเปลี่ยนไฟล์ PDF ให้กลายเป็นเอกสารที่สามารถแก้ไขได้
ตรวจสอบรายการนี้และประเมินว่าโปรแกรมแก้ไข PDF ด้วย AI ต้องมีความก้าวหน้ามากเพียงใดสำหรับเวิร์กโฟลว์ของคุณ ก่อนตัดสินใจเลือก โปรดพิจารณาขนาดทีม งบประมาณ และความเข้ากันได้กับเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่!
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการงานและเอกสารด้วยพลังของ AI)
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, ช่วยให้ทีมจัดการ วิเคราะห์ และดำเนินการกับข้อมูลที่อยู่ในเอกสารในระบบนิเวศที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของมัน
แทนที่จะตรวจสอบ PDF ทีละหน้าอย่างละเอียด ให้ClickUp Brainช่วยคุณ คิดถึงมันเหมือนผู้ช่วย AI ที่เชื่อถือได้ของคุณสำหรับการสรุปเนื้อหา, เพิ่มข้อความ, ไฮไลต์ข้อมูลสำคัญ, หรือสร้างรายงาน
ClickUp Brain
คุณสามารถรับข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการได้ภายในไม่กี่วินาที โดยไม่ต้องอ่านผ่านหน้าเอกสารที่ไม่มีที่สิ้นสุด! หากคุณสามารถทำเช่นนี้ได้ในชีวิตจริง! 👇🏼🤭
ยิ่งไปกว่านั้น หากคุณต้องการปรับปรุงรายงานที่สร้างโดย AI ให้ดียิ่งขึ้น ผู้ช่วยเขียนของ ClickUp Brain ก็สามารถช่วยได้ ระบบตรวจสอบการสะกดคำในตัวและกลไกที่รับรู้บริบทสามารถปรับปรุงเอกสารให้ทุกคนใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงไม่ต้องเสียเวลาในการตรวจสอบเอกสารที่ยืดยาวอีกต่อไป
คลิกอัพ ด็อกส์
โดยการจับคู่ ClickUp Brain กับClickUp Docs คุณสามารถสร้างเอกสาร AI ได้อย่างง่ายดาย เขียนโครงการ วางแผนแคมเปญอีเมล ร่างโพสต์โซเชียลมีเดียและบล็อก และแม้แต่ตอบกลับข้อความของคุณโดยใช้ฟีเจอร์ Write with AI ใน ClickUp Docs
ไฟล์ PDF อาจมีข้อจำกัดเนื่องจากไม่สามารถแก้ไขได้ และไม่มีการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ด้วยการสร้างและจัดเก็บเอกสารบน ClickUp คุณสามารถหลีกเลี่ยงความยุ่งยากของไฟล์ PDF แบบคงที่และการส่งอีเมลไปมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้
สมาชิกทีมหลายคนสามารถแก้ไขเอกสารเดียวกันพร้อมกันได้ หากคุณต้องการเน้นส่วนใดส่วนหนึ่งโดยเฉพาะ คุณสามารถใช้ @mentions เพื่อทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้โดยตรงในเอกสาร
สุดท้ายนี้ คุณสามารถแท็กส่วนที่ต้องการและใส่คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF ของคุณ พร้อมทั้งติดตามทุกการแก้ไขได้
ClickUp การตรวจสอบความถูกต้อง
นอกเหนือจากข้อความแล้วClickUp Proofingยังช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบ ใส่คำอธิบายประกอบ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับไฟล์ภาพ วิดีโอ และ PDF ได้โดยตรงภายในงานนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณกำลังตรวจสอบเนื้อหาวิดีโอ คุณสามารถแสดงความคิดเห็นโดยเชื่อมโยงไปยังช่วงเวลาเฉพาะในแถบการเล่นวิดีโอได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เปิดโอกาสให้ทีมสามารถแสดงความคิดเห็นและแก้ไขไฟล์ PDF ได้อย่างง่ายดาย คุณยังสามารถหารือเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้องกับ PDF ได้แบบเรียลไทม์ภายในClickUp Docs
- เชื่อมต่อกับ Google Drive, Dropbox และแพลตฟอร์มแชร์ไฟล์อื่น ๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึงไฟล์ PDF ทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย
- แปลงข้อมูลเชิงลึกจาก PDF ให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ พร้อมมอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpอย่างชาญฉลาดเพื่อกระตุ้นการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร เช่น การอนุมัติ การอัปเดตสถานะ หรือการแจ้งเตือน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติหลายอย่างอาจส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่ยากขึ้น
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
เอ็ดมันด์ ดี., เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก, ได้รีวิว ClickUp:
ยิ่งฉันใช้ ClickUp มากเท่าไหร่ มันก็ยิ่งกลายเป็นจุดศูนย์กลางของงานฉันมากขึ้นเท่านั้น ชิ้นส่วนการสื่อสารที่หลากหลาย—บันทึก, PDF, อีเมล, พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์—สามารถถูกรวบรวมและใช้งานในที่เดียวเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายในขณะที่ทำงานในกิจกรรม—ไม่ว่าจะเป็นโครงการหรือเน้นลูกค้า
ยิ่งฉันใช้ ClickUp มากเท่าไหร่ มันก็ยิ่งกลายเป็นจุดศูนย์กลางของงานฉันมากขึ้นเท่านั้น ชิ้นส่วนการสื่อสารที่กระจัดกระจายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบันทึก, PDF, อีเมล, พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ สามารถถูกรวบรวมและใช้ประโยชน์ได้ในที่เดียวเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายในขณะที่ทำงานกับกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการหรือเน้นลูกค้า
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ ClickUp Brain'sAI Knowledge Managerเพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับงาน เอกสาร หรือโครงการของคุณได้ทันที
2. LightPDF (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์เอกสารและการทำงานร่วมกันที่ใช้งานง่าย)
ฟีเจอร์แชท AI ของ LightPDF (ChatPDF) ช่วยให้คุณสามารถเข้าใจประเด็นหลักของรายงาน 50 หน้าได้ภายในไม่กี่คลิกหรือเพียงไม่กี่วินาที โปรแกรมแก้ไข PDF ฟรีนี้ให้คุณถามคำถามเกี่ยวกับเอกสารและให้คำตอบเฉพาะจากเนื้อหา พร้อมทั้งให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ฟรี
แพลตฟอร์มนี้ใช้ ChatGPT ซึ่งใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) เพื่ออำนวยความสะดวกในการสนทนาแบบโต้ตอบกับเอกสาร PDF ตัวอย่างเช่น คุณสามารถอัปโหลดงานวิจัยและถามว่า "ข้อค้นพบหลักคืออะไร?" และรับสรุปโดยย่อได้ทันที
คุณสมบัติเด่นของ LightPDF
- ซิงค์ไฟล์ PDF ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยระบบคลาวด์
- แปลงเอกสารที่สแกนแล้วเป็นรูปแบบที่สามารถแก้ไขได้ผ่านเทคโนโลยี OCR ขั้นสูง
- เปลี่ยนเอกสารกระดาษให้เป็นไฟล์ PDF ที่ชัดเจนและมีคุณภาพสูงด้วยเครื่องสแกนโทรศัพท์
- ลบลายมือและปรับปรุงภาพ
ข้อจำกัดของ LightPDF
- โฆษณาและป๊อปอัพที่เสนอการสมัครสมาชิกแบบชำระเงินอาจรบกวนการใช้งาน
- การแปลงไฟล์ PDF มีข้อจำกัด
- เวอร์ชันฟรีจำกัดคุณสมบัติหลายอย่าง เช่น การประมวลผลแบบกลุ่ม การแชทหลายเอกสาร และอื่น ๆ
ราคาของ LightPDF
ส่วนบุคคล
- ฟรีตลอดไป
- แผนรายสัปดาห์: $13.99/สัปดาห์
- แผนรายเดือน: $19.99/เดือน
- แผนรายครึ่งปี: $59.99 สำหรับสองปี
ธุรกิจ
- ฟรีตลอดไป
- แผนรายปี: $89. 95/ปี
- แผน 3 ปี: $159. 9/ผู้ใช้
คะแนนและรีวิว LightPDF
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
👀 คุณทราบหรือไม่: 59% ของ CIOระบุว่าเทคโนโลยีคลาวด์เป็นตัวเร่งให้เกิดนวัตกรรม
3. Canva's PDF Editor (เหมาะที่สุดสำหรับการเปลี่ยนไฟล์ PDF แบบคงที่ให้เป็นเอกสารที่มีภาพประกอบ)
ต้องการอิสระในการสร้างสรรค์มากขึ้นหรือไม่? นำเข้าไฟล์ PDF ไปยังตัวแก้ไข PDF ของ Canva เพื่อแยกข้อความ รูปภาพ และพื้นหลังออกเป็นองค์ประกอบที่สามารถแก้ไขได้
ติดตามผลด้วยชุดเครื่องมือสร้างสรรค์ของ Canva สำหรับการแก้ไขที่ไม่เหมือนใคร และชมความมหัศจรรย์ที่ปรากฏผ่านภาพ, แอนิเมชั่น, และฟอนต์ที่กำหนดเอง คุณสามารถดาวน์โหลดผลงานของคุณในรูปแบบต่าง ๆ ได้ รวมถึง PDF และ JPG
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของโปรแกรมแก้ไข PDF ของ Canva
- แก้ไขไฟล์ PDF โดยปรับแต่งข้อความ รูปภาพ และพื้นหลังให้สอดคล้องกับสไตล์ของบริษัทคุณ
- เพิ่มองค์ประกอบมัลติมีเดีย เช่น วิดีโอและคลิปเสียง เพื่อทำให้ไฟล์ PDF ของคุณน่าสนใจยิ่งขึ้น
- เลือกจากเทมเพลตเอกสารที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าและมีประสิทธิภาพมากกว่าล้านแบบ เพื่อเร่งการสร้างไฟล์ให้รวดเร็วขึ้น
- ลดขนาดไฟล์ในขณะที่รักษาคุณภาพไว้อย่างสมบูรณ์ด้วย Smart Compression
ข้อจำกัดของโปรแกรมแก้ไข PDF ของ Canva
- คุณไม่สามารถแก้ไขเอกสารที่สแกนหรือไฟล์ที่เป็นภาพเท่านั้นใน Canva ได้
- ขนาดไฟล์ PDF ที่รองรับสูงสุดคือ 100 MB
ราคาของโปรแกรมแก้ไข PDF ของ Canva
- ฟรีตลอดไป
คะแนนและรีวิวของเครื่องมือแก้ไข PDF ของ Canva
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (12,000+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เมื่อทำงานกับไฟล์ PDF ขนาดใหญ่ที่มีรูปภาพหลายภาพ ให้บีบอัดไฟล์ก่อนแชร์ วิธีนี้จะช่วยให้ขนาดไฟล์อยู่ในระดับที่จัดการได้โดยไม่ลดทอนคุณภาพของภาพ
📮ClickUp Insight:เกือบ 88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราพึ่งพาเครื่องมือ AI เพื่อทำให้งานส่วนตัวง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น คุณต้องการสร้างประโยชน์เช่นเดียวกันในที่ทำงานหรือไม่? ClickUp พร้อมช่วยเหลือคุณ!ClickUp Brainผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งมาในตัว ClickUp สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ถึง 30% ด้วยการลดจำนวนการประชุม สรุปข้อมูลอย่างรวดเร็วโดย AI และงานอัตโนมัติ
4. DocHub (ดีที่สุดสำหรับการจัดการเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ)
DocHub's AI PDF Enhancer ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อปรับปรุงคุณภาพของภาพและแก้ไขปัญหาการจัดรูปแบบในเอกสารที่สแกนไว้ มันทำเช่นนี้ได้ในขณะที่มอบพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ไม่จำกัดและอินเตอร์เฟซที่สามารถค้นหาได้เพื่อค้นหาไฟล์
ซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันเอกสารนี้ทำให้คุณรู้สึกเหมือนมีผู้ช่วยที่รู้ตำแหน่งของไฟล์แต่ละไฟล์อย่างแม่นยำ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ DocHub
- ลากและวางหน้า PDF เพื่อจัดเรียงใหม่ตามลำดับที่ต้องการหรือหมุนหน้า
- แก้ไขการจัดรูปแบบเอกสารโดยอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีตรวจจับเค้าโครงด้วย AI
- ดึงข้อมูลจากไฟล์ PDF หลายไฟล์และจัดระเบียบให้เป็นข้อมูลที่มีโครงสร้าง
- ใช้การแก้ไขจำนวนมากกับเอกสารหลายฉบับพร้อมกัน
- เพิ่มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลผูกพันทางกฎหมายลงในไฟล์ PDF ได้เพียงไม่กี่คลิก
ข้อจำกัดของ DocHub
- ผู้ใช้ไม่สามารถตั้งรหัสผ่านเพื่อป้องกันเอกสารของตนได้ในแผนฟรี
ราคาของ DocHub
- แผนฟรี
- พื้นฐาน: 11 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: 16 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ DocHub
- G2: 4. 6/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (230+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง DocHub อย่างไรบ้าง?
โดชูบมีราคาที่เอื้อมถึงได้และใช้งานง่ายอย่างธรรมชาติ. มีคุณสมบัติทั้งหมดที่คุณต้องการจากซอฟต์แวร์เซ็นเอกสาร.
โดชูบ เป็นโปรแกรมที่มีราคาไม่แพงและใช้งานง่าย. มีคุณสมบัติครบถ้วนที่คุณต้องการจากโปรแกรมเซ็นเอกสาร.
👀 คุณทราบหรือไม่: 47% ของพนักงานพบว่าวิธีการจัดการดิจิทัลของบริษัทไม่มีประสิทธิภาพและยากต่อการใช้งาน
5. Adobe Acrobat พร้อมผู้ช่วย AI (เหมาะที่สุดสำหรับการประมวลผลเอกสารขั้นสูง)
เปิดเอกสารที่สแกนแล้วใน Adobe Acrobat และให้ AI เริ่มทำงานทันที ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการปรับแต่งสเปคสินค้าในไฟล์ PDF หลายไฟล์ ระบบจะเข้าใจบริบทและนำเสนอคำแนะนำการแก้ไขที่ชาญฉลาด
ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์เอกสารนี้ช่วยรักษาความสอดคล้องกันตลอดทั้งเอกสารของคุณคุณสามารถสรุป เปรียบเทียบ และสืบค้นเนื้อหาในเอกสารขนาดใหญ่ได้ ช่วยประหยัดเวลาและลดการตรวจสอบด้วยตนเอง
Adobe Acrobat พร้อมผู้ช่วย AI คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- แก้ไขความไม่สอดคล้องของเอกสารด้วย AI ที่แก้ไขการจัดรูปแบบ ความไม่ตรงกันของแบบอักษร และการเว้นวรรค
- แบ่งปันและทำงานร่วมกันโดยใช้เครื่องมือที่ติดตามการเปลี่ยนแปลง จัดการเวอร์ชัน และรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
- รักษาตาราง ปรับระยะขอบ และคงโครงสร้างเดิมไว้ด้วย AI
Adobe Acrobat พร้อมข้อจำกัดของ AI Assistant
- สามารถใช้งานได้กับไฟล์ PDF ที่มีขนาดไม่เกิน 120 หน้า และขนาดไฟล์ไม่เกิน 25MB เท่านั้น
- คำตอบที่สร้างโดย AI อาจไม่ถูกต้องและต้องการการตรวจสอบและแก้ไขโดยมนุษย์
ราคาของ Adobe Acrobat พร้อมผู้ช่วย AI
- ฟรี: ทดลองใช้ฟรี 7 วัน
- Acrobat Standard: $12.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- Acrobat Pro: $19.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- Acrobat Pro: $23.99/เดือน ต่อใบอนุญาต
- Acrobat สำหรับองค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
- ผู้ช่วย Acrobat AI: $4. 99/เดือน
Adobe Acrobat พร้อมผู้ช่วย AI รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,300 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Adobe Acrobat AI Assistant อย่างไรบ้าง?
Adobe Acrobat ใช้งานง่ายมากสำหรับงานพื้นฐานของไฟล์ PDF
Adobe Acrobat ใช้งานง่ายมากสำหรับงานพื้นฐานของไฟล์ PDF
🧠 เกร็ดความรู้:โครงการ 'The Camelot Project'ของดร. จอห์น วอร์น็อค ผู้ร่วมก่อตั้ง Adobe ในปี 1990 เป็นจุดกำเนิดของ PDF (Portable Document Format) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์และแปลงข้อมูลที่พิมพ์เป็นรูปแบบดิจิทัล
6. UPDF (เหมาะที่สุดสำหรับการใส่คำอธิบายประกอบในเอกสาร PDF)
คุณกำลังประสบปัญหาในการทำความเข้าใจเอกสารวิจัย PDF อยู่หรือไม่? UPDF สามารถแปลงไฟล์ที่ซับซ้อนของคุณให้เป็นแผนผังความคิดและแสดงข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่ายได้
นอกจากนี้นอกเหนือจากการใส่คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF แล้ว คุณยังสามารถทิ้งเอกสารอื่น ๆ ไว้ในส่วนต่าง ๆ ของไฟล์ PDF ได้เพื่ออ้างอิงภายหลังพร้อมไฟล์แนบที่สามารถเปิดได้
คุณสมบัติเด่นของ UPDF
- แปลเนื้อหาภายในไฟล์ PDF โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
- ใช้โน้ตติด, สติกเกอร์, ข้อความเรียก, และการขีดฆ่าสำหรับการร่วมมือ
- ทำงานบน Windows, Mac, iOS และ Android ด้วยใบอนุญาตเดียวสำหรับทุกอุปกรณ์
ข้อจำกัดของ UPDF
- ฟังก์ชันการค้นหา PDFอาจมีความซับซ้อน
- ไม่รองรับฟังก์ชัน JavaScript และ/หรือ Markdown ในเอกสารขั้นสูง
ราคาของ UPDF
บุคคล
- UPDF Pro: $39.99/ปี/ผู้ใช้ และ $69.99/ตลอดชีพ/ผู้ใช้
- ผู้ช่วย AI: $29/ไตรมาส/ผู้ใช้
- สัญลักษณ์ UPDF: $9/เดือน/ผู้ใช้
องค์กร
- แผนรายปีของ UPDF: $79/ผู้ใช้
- แผน Lifetime Pla ของ UPDF: $109/ผู้ใช้
- ราคาพิเศษสำหรับการใช้งานมากกว่าสิบผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ UPDF
- G2: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง UPDF อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
ฉันชอบที่มันใช้งานง่ายสำหรับทุกความต้องการด้าน PDF ของฉัน ฉันสามารถเปิดไฟล์ PDF ใด ๆ ที่ฉันมีได้อย่างง่ายดาย ฉันยังชอบที่เมื่อฉันต้องการความช่วยเหลือและการสนับสนุน พวกเขาอยู่แค่คลิกเดียวเท่านั้น
ฉันชอบที่มันใช้งานง่ายสำหรับทุกความต้องการด้าน PDF ของฉัน ฉันสามารถเปิดไฟล์ PDF ใด ๆ ที่ฉันมีได้อย่างง่ายดาย ฉันยังชอบที่เมื่อฉันต้องการความช่วยเหลือและการสนับสนุน พวกเขาอยู่แค่คลิกเดียวเท่านั้น
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบเอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ (PRD) ใน Word & Docs
7. OnlyOffice (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์)
ด้วย OnlyOffice สมาชิกในทีมหลายคนสามารถแก้ไขไฟล์ PDF ได้พร้อมกัน พวกเขาสามารถหารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผ่านแชทในตัวหรือโดยการแสดงความคิดเห็นบนไฟล์ PDF สิ่งที่มีประโยชน์คือพวกเขาสามารถสลับไปเป็นการโทรด้วยเสียงและวิดีโอโดยใช้ Jitsi Plugin สำหรับการแก้ไขที่ซับซ้อนได้
การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์นี้ช่วยให้กระบวนการแก้ไขเป็นไปอย่างราบรื่น ลดความล่าช้า และทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันโดยไม่ต้องออกจากเอกสาร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OnlyOffice
- ทำงานข้ามรูปแบบต่างๆ ด้วยการประมวลผลคำ, สเปรดชีต, และการนำเสนอที่ผสานรวม
- จัดการอีเมลอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการกรองขั้นสูงและลายเซ็นดิจิทัลที่ปรับแต่งได้
- สร้างแบบฟอร์ม PDF แบบโต้ตอบพร้อมกล่องข้อความ เมนูแบบเลื่อนลง และช่องทำเครื่องหมายเพื่อการเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ OnlyOffice
- กระบวนการตั้งค่าอาจซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ใหม่
- มีคุณสมบัติจำกัดสำหรับการอ่านไฟล์ PDF
- การเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่อยู่นอกระบบคลาวด์มีข้อจำกัด
ราคาของ OnlyOffice
Docs Enterprise (ติดตั้งในองค์กร): $2,100 (ใบอนุญาต 1 ปี)
- Starter Cloud: ฟรี
- บิสิเนสส์ คลาวด์: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- ติดตั้งภายในองค์กร: 6,550 ดอลลาร์/เซิร์ฟเวอร์ (ราคาเริ่มต้น)
OnlyOffice การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง OnlyOffice อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
หนึ่งในสิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ OnlyOffice คือมีคุณสมบัติและเครื่องมือที่หลากหลายซึ่งช่วยให้ฉันสามารถสร้างและแก้ไขเอกสาร, ตารางคำนวณ, และการนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
หนึ่งในสิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ OnlyOffice คือมีคุณสมบัติและเครื่องมือที่หลากหลายซึ่งช่วยให้ฉันสามารถสร้างและแก้ไขเอกสาร, ตารางคำนวณ, และการนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
8. Nitro Pro (เหมาะที่สุดสำหรับทีมธุรกิจที่ฝังอยู่ในระบบนิเวศของ Microsoft 365)
Nitro Pro มีอินเทอร์เฟซที่เหมือนกับ Microsoft Office บน Windows และแถบเครื่องมือของ Apple บน Mac การจัดวางที่คุ้นเคยนี้หมายความว่าทีมของคุณจะไม่เสียเวลาในการค้นหาเครื่องมือ พวกเขาสามารถเริ่มทำงานได้ทันที
ความสม่ำเสมอระหว่างแพลตฟอร์มช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้ เพิ่มความเร็วในการใช้งาน และทำให้กระบวนการทำงานราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไข แปลง หรือตรวจสอบไฟล์ PDF
คุณสมบัติเด่นของ Nitro Pro
- ใช้รหัสผ่านแบบเปิดและรหัสผ่านแบบอนุญาตในไฟล์ PDF เพื่อควบคุมว่าใครสามารถดูหรือแก้ไขได้
- กรอกแบบฟอร์มและส่งเอกสารเพื่อลงนามโดยใช้โซลูชัน eSign ในตัวของ Nitro—ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ ลงนาม และสแกน
- แปลงไฟล์ PDF เป็นรูปแบบอื่นได้อย่างรวดเร็ว และทำให้ไฟล์ขนาดใหญ่เล็กลงเพื่อแชร์ได้ง่าย
ข้อจำกัดของ Nitro Pro
- การแปลงรูปแบบอาจไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ในบางครั้ง
- ความสามารถของ OCR ขั้นสูงมีจำกัด
ราคาของ Nitro Pro
- ฟรี: ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- Nitro PDF Pro: $17.69 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- Nitro PDF Standard: $17.70/เดือน ต่อผู้ใช้
- Nitro PDF Pro: $295.00 ต่อผู้ใช้/ต่อปี
- Nitro PDF Plus: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Nitro Pro
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (530+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Nitro Pro อย่างไรบ้าง?
ง่ายต่อการเปิดหลายแท็บพร้อมกัน เหมาะสำหรับเอกสารที่อ้างอิงบ่อย ง่ายต่อการไฮไลต์และบันทึกข้อความ และค้นหา (เมื่อปรับให้เหมาะสม)
ง่ายต่อการเปิดหลายแท็บพร้อมกัน เหมาะสำหรับเอกสารที่อ้างอิงบ่อย ง่ายต่อการไฮไลต์และบันทึกข้อความ และค้นหา (เมื่อปรับให้เหมาะสม)
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีลบไฮไลต์ใน PDF อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
9. iScanner (ดีที่สุดสำหรับการคำนวณพื้นที่และการปรับอัตโนมัติ)
คุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น การวัดพื้นที่และการนับวัตถุ เป็นส่วนสำคัญของชุดเครื่องมือของ iScanner ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณสามารถวัดขนาดห้องหรือนับวัตถุที่คล้ายกันในภาพถ่ายได้ ลดการคำนวณด้วยตนเอง
แอปนี้ยังมีโหมดการสแกนที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับเอกสารประเภทต่างๆ และรองรับทั้งระบบ Android และ iOS ไม่ว่าคุณจะสแกนบัตรประจำตัว หนังสือเดินทาง หรือเอกสารทั่วไป iScanner จะปรับการตั้งค่าโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ iScanner
- สกัดและแก้ไขข้อความจากเอกสารที่สแกนโดยใช้ OCR ในกว่า 20 ภาษา
- แก้สมการคณิตศาสตร์ได้ทันทีด้วยการชี้กล้องของคุณ—เหมาะสำหรับนักเรียนและผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล
- ใช้เทมเพลตการกรอกอัตโนมัติเพื่อทำให้งานซ้ำๆ และการจัดการแบบฟอร์มเป็นไปอย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของ iScanner
- การจัดระเบียบไฟล์ PDF บนแอปอาจเป็นเรื่องท้าทาย
- โฆษณาป๊อปอัพอาจสร้างความรำคาญให้กับผู้ใช้บางคน
ราคา iScanner
- ทดลองใช้ฟรี 3 วัน
- พรีเมียม: 9.99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว iScanner
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
10. ABBYY FineReader (เหมาะที่สุดสำหรับการแปลงเอกสารเป็นดิจิทัลขั้นสูง)
เอกสารที่มีการจัดรูปแบบซับซ้อนหรือคุณภาพการสแกนไม่ดีอาจเป็นเรื่องท้าทายในการจัดการ อย่างไรก็ตาม อัลกอริทึม AI ที่ฝังอยู่ในตัวของ ABBYY สามารถจดจำข้อความได้หลากหลายประเภทเอกสารในกว่า 150 ภาษา
ตัวอย่างเช่น ในภาครัฐ ทีมสามารถใช้เครื่องมือนี้ในการแปลงเอกสารที่เก็บถาวรจำนวนมากให้เป็นดิจิทัล ความสามารถในการรองรับหลายภาษาและรักษาการจัดรูปแบบสามารถช่วยให้หน่วยงานต่างๆ แปลงบันทึกข้อมูลที่เป็นกระดาษให้เป็นไฟล์ดิจิทัลที่สามารถค้นหาได้
คุณสมบัติเด่นของ ABBYY FineReader
- ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงระหว่างร่างต่างๆ ช่วยเหลือทีมในการติดตามการแก้ไข และรักษาการควบคุมเวอร์ชันโดยใช้ซอฟต์แวร์เปรียบเทียบเอกสาร
- รวมเอกสารหลายฉบับเข้าด้วยกันโดยคงรูปแบบที่สอดคล้องกันในทุกหน้า
- แก้ไขข้อความและย่อหน้าได้โดยตรงในไฟล์ PDF โดยไม่ต้องแปลงเป็นรูปแบบอื่น
ข้อจำกัดของ ABBYY FineReader
- ไม่มีตัวเลือกการตั้งค่าลำดับการอ่านในตัวแก้ไข OCR
- เอกสารที่มีสัญลักษณ์พิเศษอาจไม่สามารถแปลงได้อย่างถูกต้อง
ราคาของ ABBYY FineReader
- FineReader PDF Standard สำหรับ Windows: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- FineReader PDF Corporate สำหรับ Windows: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- FineReader PDF สำหรับ Mac: 69 ดอลลาร์/ปี ต่อผู้ใช้
- แผน FineReader PDF สำหรับธุรกิจ: ราคาที่กำหนดเอง
ABBYY FineReader คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ABBYY อย่างไรบ้าง?
ความแม่นยำในการจดจำตัวอักษรและการจัดรูปแบบผลลัพธ์ให้เกือบเหมือนกับไฟล์ต้นฉบับ
ความแม่นยำในการจดจำตัวอักษรและการจัดรูปแบบผลลัพธ์ให้เกือบเหมือนกับไฟล์ต้นฉบับ
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีอัปโหลดไฟล์ PDF ไปยัง ChatGPT อย่างง่ายดาย
บอกลาการแก้ไขด้วยมือด้วย ClickUp
ความสามารถในการแก้ไข, ใส่คำอธิบาย, สรุป, และทำให้เป็นระบบอัตโนมัติในไฟล์ PDF (เช่น สัญญาหรือรายงาน) ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดความพยายามในการทำงานด้วยมือ
โปรแกรมแก้ไข PDF ด้วย AI ส่วนใหญ่ทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น แต่ ClickUp ยกระดับขึ้นไปอีกขั้น!
มันก้าวไปไกลกว่าการแก้ไข PDF แบบดั้งเดิมด้วยการผสานการจัดการเอกสารที่ขับเคลื่อนด้วย AI, การทำงานอัตโนมัติของงาน,และการทำงานร่วมกันของทีมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
