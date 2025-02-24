10 อันดับเครื่องมือสกัดข้อมูล PDF ด้วย AI สำหรับการขุดข้อมูลในปี 2025

เฮนรี ฟอร์ด กล่าวไว้อย่างมีชื่อเสียงว่า, "หากทุกคนกำลังก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน ความสำเร็จก็จะตามมาเอง"
และสำหรับมืออาชีพจำนวนมาก เอกสาร PDF คือศูนย์กลางของการทำงานร่วมกัน
การสำรวจโดย Adobe พบว่า75% ของธุรกิจพิจารณาว่าไฟล์ PDF เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานร่วมกันภายในองค์กรของพวกเขา
แต่หากไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสม การทำงานกับไฟล์ PDF ก็อาจรู้สึกเหมือนการค้นหาเข็มในกองหญ้า ที่มีเอกสารถึง 2.5 ล้านล้านฉบับ(ใช่แล้ว นั่นคือจำนวนไฟล์ PDF ที่ถูกสร้างขึ้นในแต่ละปี!)
เข้าสู่เครื่องมือดึงข้อมูลจาก PDF—โซลูชันอัจฉริยะที่ดึงข้อมูลจากไฟล์ PDF โดยดึงข้อมูลที่มีโครงสร้างออกจากเอกสาร PDF ที่ไม่มีโครงสร้าง
มาดูเครื่องมือสกัดข้อมูล PDF ด้วย AI ที่ดีที่สุดที่คุณสามารถใช้สำหรับการขุดข้อมูลและการทำงานร่วมกันในทีม
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือรายการสั้น ๆ ของเครื่องมือสกัดข้อมูล PDF ด้วย AI ที่ดีที่สุด 10 อันดับของเรา ซึ่งมีกระบวนการสกัดข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่าย:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเอกสารด้วยระบบ AI
- Adobe PDF Extract API: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของเอกสารระดับองค์กร
- นาโนเน็ต: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติในกระบวนการที่มีข้อมูลจำนวนมาก
- Extracta.ai: เหมาะที่สุดสำหรับการสกัดข้อมูลเอกสารที่ปลอดภัยและง่ายดาย
- Tenorshare AI: เหมาะที่สุดสำหรับการสรุป PDF ที่ยาว
- Google Cloud Document AI: เหมาะที่สุดสำหรับการประมวลผลเอกสารด้วย AI สร้างสรรค์
- ชุดเครื่องมือสกัด PDF: เหมาะที่สุดสำหรับการแยกวิเคราะห์เอกสารโอเพนซอร์สและโครงการที่กำหนดเอง
- Docparser: เหมาะที่สุดสำหรับการดึงข้อมูลและการปรับแต่งโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- Parsio: เหมาะที่สุดสำหรับการแยกวิเคราะห์อีเมลและเอกสารด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
- DocHub: เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไข PDF อย่างปลอดภัยและทำงานร่วมกัน
คุณควรค้นหาอะไรในโปรแกรมสกัดข้อมูล PDF?
ไฟล์ PDF อาจเหมาะสำหรับการแบ่งปันและเก็บรักษาข้อมูล แต่เราต้องยอมรับว่ามันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็ว
เข้าสู่เครื่องมือดึงข้อมูลจากไฟล์ PDF—พวกเขาเปลี่ยนข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างจากแหล่งข้อมูลและประเภทข้อมูลต่าง ๆ ให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ หรือหากคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี คุณสามารถสร้างสรรค์กับการดึงข้อมูลที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ AI (และเทคนิคขั้นสูงอื่น ๆ) และเตรียมข้อมูลที่มีโครงสร้างให้พร้อมสำหรับการอัตโนมัติและการรายงาน ✅
คุณต้องการเพียงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้และเครื่องมือสกัดข้อมูล PDF ที่สามารถผสานการทำงานกับขั้นตอนการทำงานของคุณได้อย่างราบรื่น
ด้วยจำนวนไฟล์ PDF หลายพันล้านไฟล์ที่ถูกส่งต่อกันทุกวัน ธุรกิจต่างๆ จึงต้องการเครื่องมือที่สามารถดึงข้อมูลจากไฟล์ PDF ในปริมาณมากได้โดยมีการแทรกแซงจากมนุษย์น้อยที่สุด
📌 นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกโปรแกรมดึงข้อมูลจากไฟล์ PDF:
- ความแม่นยำของ OCR: อ่านข้อความจากไฟล์ PDF ที่สแกน
- วิธีการดึงข้อมูล: ตัวเลือกสำหรับการดึงข้อมูลตามคำสำคัญหรือตามตำแหน่งที่ตั้ง
- การประมวลผลแบบกลุ่ม: สกัดข้อมูลจากไฟล์ PDF หลายไฟล์พร้อมกัน
- กฎที่ปรับแต่งได้: สร้างรูปแบบสำหรับความต้องการข้อมูลที่ไม่เหมือนใคร
- การผสานระบบ API: อัตโนมัติการทำงานโดยเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Google Sheets
- คุณสมบัติด้านความปลอดภัย: ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนด้วยการเข้ารหัสและการควบคุมความเป็นส่วนตัว
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: มองหาคุณสมบัติเช่นการวิเคราะห์รูปแบบ, รูปแบบไฟล์ข้อมูล, และการจดจำข้อมูลตารางหรือตารางเพื่อให้แน่ใจว่าตัวดึงข้อมูล PDF ของคุณสามารถจัดการกับงานได้. เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้การดำเนินงานของคุณราบรื่น.
10 อันดับโปรแกรมดึงข้อมูลจากไฟล์ PDF ที่ดีที่สุด
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการเอกสารด้วยระบบ AI)
ดังนั้น คุณมีไฟล์ PDF และดึงข้อมูลออกมาแล้ว เยี่ยมมาก! แต่การทำงานจบเพียงเท่านี้หรือ? แน่นอนว่าไม่ ตอนนี้ถึงเวลาทำงานจริง: การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดเก็บ และการจัดระเบียบทั้งหมดให้เป็นสิ่งที่ใช้งานได้
มันเยอะมาก และยอมรับกันเถอะ: คุณต้องการเครื่องมือที่จะทำทั้งหมดนี้ภายใต้หลังคาเดียว
ClickUpคือ "แอปเดียวสำหรับทุกงาน" ที่แท้จริง ซึ่งผสานการจัดการความรู้ การแชท และการทำงานร่วมกันไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
ทุกผู้จัดการทราบถึงความทุกข์ทรมานจากการจัดการกับไฟล์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดกระจัดกระจายอยู่ในโฟลเดอร์ต่าง ๆ ที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง. สัญญาของลูกค้าอยู่ที่ไหน? ร่างข้อเสนอหายไปไหน? ด้วยคุณสมบัติของ AI ที่ขับเคลื่อนโดย ClickUp ช่วยให้คุณค้นหาไฟล์ของคุณ, สรุปไฟล์, และแบ่งปันไฟล์กับทีมและลูกค้าของคุณได้.
ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp
ClickUp Custom Fieldsช่วยให้คุณสามารถเพิ่มแท็ก, หมวดหมู่, หรือข้อมูลเฉพาะ เช่น อีเมลของลูกค้า หรือสถานะการอนุมัติ วัตถุประสงค์หลักของมันคือการจัดระเบียบงานและปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อให้ไฟล์ทั้งหมดของคุณสามารถจัดเรียงและเข้าถึงได้ง่ายด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
ค้นหาแบบเชื่อมต่อ ClickUp
เมื่อคุณต้องการค้นหาเด็คที่หายากนั้นClickUp Connected Searchจะช่วยคุณค้นหาเอกสารของคุณจากทั้งเวิร์กสเปซของคุณ ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของคุณ
นอกจากนี้ ภายในConnected Search คุณสามารถถามคำถามและรับคำตอบที่ครอบคลุมแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับงานของคุณ ซึ่งจะช่วยปลดปล่อยความรู้ที่ติดอยู่ในระบบแยกส่วน
แต่นั่นยังไม่หมดเพียงเท่านี้ งานที่ต้องทำด้วยมือบ่อย ๆ มักจะน่าเบื่อและส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของคุณ นั่นคือเหตุผลที่ClickUp Automationsเป็นตัวช่วยที่ขาดไม่ได้ด้วยการอัตโนมัติของงาน คุณสามารถมอบหมายงาน อัปเดตสถานะ และส่งการแจ้งเตือนได้โดยอัตโนมัติ ช่วยให้ทีมของคุณมีเวลาไปโฟกัสกับงานสำคัญได้มากขึ้น
นอกจากนี้ การตั้งค่าแบบไม่ต้องเขียนโค้ดของ ClickUp ยังช่วยให้คุณสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ภายในไม่กี่นาที เมื่อเพิ่มการรองรับการเชื่อมต่อกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ (รวมถึงเครื่องมือ OCR) คุณก็จะได้เครื่องมือที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการอย่างแท้จริง
ClickUp Brain
สุดท้ายนี้ มาพูดถึงClickUp Brain ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งให้ความรู้สึกเหมือนมีสมาชิกในทีมเพิ่มอีกหนึ่งคน
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างงานจากบันทึกการประชุม สรุปไฟล์ PDF ของคุณ หรือส่งมอบการอัปเดตโครงการอย่างกระชับ ClickUp Brain ช่วยให้การตัดสินใจเป็นเรื่องง่าย
คุณยังสามารถใช้ความสามารถของ AI ใน ClickUp Brainเพื่อสร้างและมอบหมายงานให้กับเพื่อนร่วมทีมของคุณได้อีกด้วย ต้องการให้สมาชิกในทีมส่งไฟล์ PDF ให้กับลูกค้าของคุณใช่ไหม? เพียงแค่ถาม ClickUp Brain แล้วดูความมหัศจรรย์เกิดขึ้นแบบเรียลไทม์!
📌 ตัวอย่าง: ลองนึกภาพว่าคุณกำลังถามคำถามเกี่ยวกับลูกค้าหรือโปรเจกต์ และได้รับคำตอบทันทีโดยอิงจากประวัติโปรเจกต์ การสนทนา หรือข้อมูลงานของคุณ นั่นคือความมหัศจรรย์ของการสรุปแบบเรียลไทม์และคำตอบที่สอดคล้องกับบริบท—ทั้งหมดนี้ออกแบบมาเพื่อให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ฟิลด์แบบกำหนดเองที่ปรับได้: จัดหมวดหมู่และดึงข้อมูลได้อย่างง่ายดายเพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงาน
- การผสาน OCR อย่างชาญฉลาด: สกัดข้อมูลจากไฟล์ PDF ที่สแกน
- ระบบอัตโนมัติ: ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงด้วยการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำเช่น การป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- การผสานรวมที่ง่ายดาย: ซิงค์กับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ เช่น Google Sheets, Salesforce, HubSpot และ Figma
- แดชบอร์ดแบบภาพ: ติดตามความคืบหน้าของโครงการและแสดงข้อมูลในรูปแบบภาพ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ด้วยคุณสมบัติมากมาย ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่ามันยากที่จะใช้งานในตอนแรก
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
📌 ความเห็นร่วมของ Reddit: ClickUp โดดเด่นอย่างต่อเนื่องในฐานะตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับการจัดการโครงการ โดยมีผู้ใช้ Reddit จำนวนมากชื่นชมการออกแบบที่ครบครันและคุ้มค่ากับเงินที่จ่าย ผู้ใช้ที่เปลี่ยนมาจากแพลตฟอร์มอื่นต่างประทับใจในเครื่องมือและบริการลูกค้าที่เป็นประโยชน์
2. Adobe PDF Extract API (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของเอกสารระดับองค์กร)
Adobe PDF Extract API คือเครื่องมือที่คุณไว้วางใจได้สำหรับโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถดึงข้อมูลที่มีโครงสร้างออกจากไฟล์ PDF ได้อย่างมีประสิทธิภาพ API นี้ใช้เทคโนโลยี AI ของ Adobe Sensei ในการดึงเนื้อหาและโครงสร้างจากไฟล์ PDF ช่วยให้การสกัดข้อมูล เช่น ข้อความ รูปภาพ และตาราง เป็นเรื่องง่าย 📊
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลต้นฉบับหรือข้อมูลที่สแกนแล้ว พวกมันจะสร้างผลลัพธ์ในรูปแบบ JSON ที่มีโครงสร้าง ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักพัฒนาและธุรกิจที่ต้องการทำงานอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Adobe PDF Extract API
- ดึงข้อมูลข้อความ ตารางที่ซับซ้อน และรูปภาพได้อย่างแม่นยำ
- ให้บริการในรูปแบบ JSON, CSV และ XLSX สำหรับการใช้งานในขั้นตอนถัดไป
- ระบุข้อมูลในตารางและแสดงภาพตาราง
- รวมถึง SDK ที่พร้อมใช้งานสำหรับ Java, Python, Node.js และ.NET
ข้อจำกัดของ Adobe PDF Extract API
- การใช้ API อย่างมีประสิทธิภาพมักต้องการความเชี่ยวชาญของนักพัฒนาหรือทักษะการเขียนโปรแกรม
- การขยายขนาดบริการอาจกลายเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงอย่างรวดเร็วสำหรับกรณีการใช้งานที่มีปริมาณมาก
- การปรับแต่งขั้นสูงอาจต้องใช้ชั้นหรือสคริปต์เพิ่มเติมนอกเหนือจากการตั้งค่าพื้นฐาน
ราคาของ Adobe PDF Extract API
- แพ็กเกจฟรี: $0 (500 รายการธุรกรรมเอกสารฟรีต่อเดือน)
- ราคาสำหรับองค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Adobe PDF Extract API
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,430+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,850 รายการ)
📌 ความเห็นร่วมของ Reddit: Adobe PDF Extract API เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการชุดข้อมูล PDF ที่ซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกสารที่มีตาราง รูปภาพ และกราฟสมาชิก Reddit มักจะเน้นย้ำถึงประสิทธิภาพที่ เหนือกว่าในการแยกวิเคราะห์ตารางและจัดวางรูปภาพให้สอดคล้องกับข้อความที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับกรณีการใช้งานขั้นสูง เช่น RAG pipeline หรือการฝึกโมเดล
อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI สำหรับการจัดทำเอกสาร
3. นาโนเน็ต (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติในกระบวนการที่มีข้อมูลจำนวนมาก)
นาโนเน็ตเปรียบเสมือนเครื่องมืออเนกประสงค์ของระบบอัตโนมัติ AI—รองรับการทำงานอัจฉริยะกับเอกสารได้อย่างง่ายดายแพลตฟอร์ม AIแบบไม่ต้องเขียนโค้ดนี้ช่วยให้แม้แต่ภารกิจที่ซับซ้อนก็กลายเป็นเรื่องง่าย
ลองนึกภาพความปวดหัวจากการต้องบันทึกและป้อนข้อมูลด้วยตนเอง หากกระบวนการทำงานของธุรกิจคุณต้องรับไฟล์ PDF และอีเมลนับร้อยฉบับทุกวัน (โอ้โห!) ตัวอย่างเช่น ระบบสามารถซิงค์รายละเอียดใบแจ้งหนี้ไปยัง QuickBooks แจ้งเตือนการชำระเงินที่เกินกำหนด และแจ้งเตือนทีมงานของคุณโดยอัตโนมัติ—ช่วยลดข้อผิดพลาดจากมนุษย์และประหยัดเวลาได้หลายชั่วโมง
ไม่ว่าจะเป็นการประมวลผลใบแจ้งหนี้ การบันทึกข้อมูลตาราง หรือการจัดการปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่ Nanonets ช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณรวดเร็ว แม่นยำ และอัตโนมัติอยู่เสมอ ⚡
คุณสมบัติเด่นของนาโนเน็ต
- จับข้อมูลจากใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินโดยไม่ต้องใช้แม่แบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- การอนุมัติระบบอัตโนมัติที่รวดเร็วและการแจ้งเตือนความผิดปกติ
- เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของห่วงโซ่อุปทานด้วยการจัดการคำสั่งซื้อที่รวดเร็วขึ้น
- ส่งข้อมูลไปยัง CRM, WMS หรือส่งออกเป็น CSV, XML หรือ XLS
ข้อจำกัดของนาโนเน็ต
- การจัดการเอกสารจำนวนมากอย่างมากอาจทำให้ราคาสูงขึ้นอย่างมาก
- การจัดตั้งและปรับแต่งเทมเพลตสำหรับเอกสารที่ซับซ้อนอาจใช้เวลา
การกำหนดราคาของนาโนเน็ต
- เริ่มต้น: $0/เดือน (500 หน้าแรกฟรี จากนั้น $0. 3/หน้า)
- ข้อดี: ราคาที่กำหนดเอง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของนาโนเน็ต
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิว 65+ รายการ)
📌 ความเห็นร่วมของ Reddit: Nanonets OCR นำเสนอบริการ OCR ที่หลากหลายอย่างน่าประทับใจ รวมถึงความสามารถในการแปลงลายมือเป็นตัวพิมพ์ ซึ่งสร้างความคาดหวังสูงตั้งแต่แรกเริ่มสมาชิก Reddit ชื่นชมในอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ดูเรียบร้อยและความง่ายในการใช้งาน
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: Nanonets จับภาพตารางโดยอัตโนมัติเหมือนมืออาชีพ—คุณจึงต้องตรวจสอบเฉพาะสิ่งที่สำคัญเท่านั้น หากคุณเลือกแผนเริ่มต้นพร้อม 500 หน้าฟรี
4. Extracta.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสกัดข้อมูลเอกสารที่ปลอดภัยและง่ายดาย)
ไม่ว่าคุณจะทำงานกับใบแจ้งหนี้, ประวัติการทำงาน, หรือสรุปการประชุม, Extracta. ai ทำให้การสกัดข้อมูลเอกสารปลอดภัยและรวดเร็วเหมือนสายฟ้า
เพียงอัปโหลดเอกสารของคุณ ระบุความต้องการของคุณ แล้วให้ Extracta. ai ดำเนินการที่เหลือให้
🍪 โบนัส: ข้อมูลของคุณได้รับการเข้ารหัสอย่างสมบูรณ์, เป็นไปตาม GDPR, และไม่ถูกนำไปใช้ในการฝึกอบรม
คุณสมบัติเด่นของ Extracta.ai
- ดึงข้อมูลจากเอกสารหลากหลายประเภท
- จดจำและจัดระเบียบข้อมูลโดยอัตโนมัติ
- สกัดข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้เพื่อการตัดสินใจที่ชาญฉลาดขึ้น
ข้อจำกัดของ Extracta. ai
- เนื่องจากเป็นระบบที่ค่อนข้างใหม่ อาจไม่มีคุณสมบัติขั้นสูงที่มีอยู่ในระบบที่ได้รับการยอมรับแล้ว
ราคาของ Extracta.ai
- แผนทดลองใช้ฟรี: $0/เดือน, 50 หน้าแรกฟรี
- แผนจ่ายตามการใช้งาน: $0. 10 ต่อหน้า
- โซลูชันที่ปรับแต่งได้: ราคาที่ปรับแต่งได้
Extracta. ai คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🔗 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือเปรียบเทียบเอกสารยอดนิยม
5. Tenorshare AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปไฟล์ PDF ที่ยาว)
คุณทราบหรือไม่ ว่ามากกว่า50% ของผู้เชี่ยวชาญในสำนักงานใช้เวลาในการค้นหาไฟล์ (รวมถึงการค้นหาไฟล์ PDF) มากกว่าการทำงานจริง? เวลาดังกล่าวสามารถนำมาใช้ให้เสร็จสิ้นงานได้มากกว่าครึ่งหนึ่งแทน
และนั่นคือเหตุผลว่าทำไม—Tenorshare AI! เครื่องมือที่จะช่วยให้คุณผ่านเอกสาร PDF ยาว ๆ ได้อย่างรวดเร็ว, สกัดข้อมูลสำคัญ,และประหยัดเวลา—ทั้งหมดนี้ในขณะที่รักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัย
คุณสมบัติเด่นของ Tenorshare AI
- เน้นจุดสำคัญเพื่อการอ่านและเข้าใจที่รวดเร็วขึ้น
- ถามคำถามเกี่ยวกับเอกสารและรับคำตอบทันที
- ใช้การเข้ารหัส SSL เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ข้อจำกัดของ Tenorshare AI
- ไม่สามารถประมวลผลไฟล์ PDF ที่สแกนหรือเป็นภาพได้
- การอัปโหลดและจำนวนหน้าต่อวันอาจไม่เพียงพอสำหรับผู้ใช้ที่มีการใช้งานหนัก
- มุ่งเน้นไปที่การสรุปเป็นหลัก และอาจไม่เหมาะกับสภาพแวดล้อมการทำงานที่ซับซ้อน
ราคาของ Tenorshare AI
- เวอร์ชันฟรี: $0/เดือน, อัปโหลดไฟล์ PDF ได้ 3 ไฟล์ต่อวัน, จำกัด 30 หน้าต่อไฟล์
- เวอร์ชันเสียค่าใช้จ่าย: $4. 99/เดือน
คะแนนและรีวิว Tenorshare AI
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
6. Google Cloud Document AI (เหมาะที่สุดสำหรับการประมวลผลเอกสารด้วย AI สร้างสรรค์)
Google Cloud Document AI ซึ่งขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่อง สามารถดึงข้อมูลจากไฟล์ PDF ได้อย่างง่ายดาย และทำให้การดึงข้อมูลกลายเป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อน
เครื่องมือนี้ใช้โมเดลพื้นฐานของ Google ในการดึงข้อมูลที่มีโครงสร้างจากไฟล์ PDF, ใบแจ้งหนี้, และเอกสารอื่น ๆ นักพัฒนาสามารถใช้ตัวดึงข้อมูลแบบกำหนดเองที่เหมาะกับประเภทเอกสารเฉพาะได้ ซึ่งสามารถปรับปรุงความถูกต้องของการดึงข้อมูลได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Cloud Document AI
- ดึงข้อมูลจากเอกสารที่ซับซ้อนด้วยการฝึกฝนเพียงเล็กน้อย
- ปรับแต่งโมเดลสำหรับประเภทเอกสารเฉพาะ
- เร่งการสร้างชุดข้อมูล ลดเวลาในการนำไปใช้งาน
- เปลี่ยนไปใช้แบบจำลองพื้นฐานที่อัปเดตโดยอัตโนมัติเพื่อให้ประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ต้องการปรับแต่งการประมวลผลเอกสารของคุณให้ละเอียดยิ่งขึ้นใช่ไหม? ใช้ Custom Extractor เพื่อยืนยันผลลัพธ์การดึงข้อมูลและปรับแต่งโมเดลให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ—ไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ดเลย!
ข้อจำกัดของ Google Cloud Document AI
- การกำหนดค่าและการปรับแต่งไปป์ไลน์มักต้องการทักษะของนักพัฒนา
- การตั้งราคาที่ซับซ้อนอาจกลายเป็นค่าใช้จ่ายสูงสำหรับปริมาณมาก
ราคาของ Google Cloud Document AI
- จ่ายตามการใช้งาน: ราคาจะแตกต่างกันตามประเภทของโปรเซสเซอร์และฟังก์ชันการใช้งาน
Google Cloud Document AI คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
📌 ความเห็นร่วมของ Reddit: Document AI ได้รับการยอมรับอย่างสูงในด้านความสามารถในการสกัดข้อความและสร้างข้อมูลเมตาได้อย่างน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะกับชุดข้อมูล PDF ขนาดใหญ่และหลากหลาย แม้ว่าระดับความแม่นยำจะได้รับการชื่นชมแต่ค่าใช้จ่ายอาจเป็นข้อจำกัด ทำให้ผู้ใช้บางรายหันไปพิจารณาทางเลือกอื่น เช่น Gemini
7. PDF-Extract-Kit (เหมาะที่สุดสำหรับการแยกวิเคราะห์เอกสารโอเพนซอร์สและโครงการที่กำหนดเอง)
PDF-Extract-Kit เหมาะสำหรับนักพัฒนาและนักวิจัยที่กำลังมองหาเครื่องมือโอเพนซอร์สในการดึงข้อมูลจากไฟล์ PDF
ชุดเครื่องมือนี้ใช้ประโยชน์จากโมเดลขั้นสูงเพื่อมอบการแยกวิเคราะห์คุณภาพสูงในเอกสารที่ซับซ้อนและหลากหลาย นอกจากนี้ยังขับเคลื่อนโดยชุมชน ทำให้เป็นโซลูชันฟรีที่ได้รับการอัปเดตเป็นครั้งคราวจากนักพัฒนา
คุณสมบัติเด่นของ PDF-Extract-Kit
- รวมถึง LayoutLMv3 สำหรับการตรวจจับเลย์เอาต์, YOLOv8 สำหรับการจดจำสูตร และ PaddleOCR สำหรับการสกัดข้อความ
- การแยกวิเคราะห์กฎ – ปรับแต่งการดึงข้อมูลด้วยกฎที่ยืดหยุ่น
- รวมหรือปรับแต่งส่วนประกอบได้อย่างง่ายดายด้วยการเขียนโค้ดเพียงเล็กน้อยเพื่อสร้างแอปพลิเคชัน
- รองรับการใช้งานตั้งแต่การแปลงไฟล์ PDF เป็น Markdown ไปจนถึงผู้ช่วยเอกสาร
- เปิดรับการมีส่วนร่วมจากนักวิจัยและวิศวกร
ข้อจำกัดของ PDF-Extract-Kit
- ลักษณะที่เป็นโอเพนซอร์สของมันสมมติว่ามีความคุ้นเคยกับการเรียนรู้ของเครื่องและภาษาไพธอน
- สถาปัตยกรรมแบบโมดูลาร์ต้องการเวลาในการทำความเข้าใจและนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
- เครื่องมือที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนอาจมีความรวดเร็วและความครอบคลุมน้อยกว่าเครื่องมือเชิงพาณิชย์
ราคาของ PDF-Extract-Kit
- โอเพนซอร์ส: $0/เดือน ดาวน์โหลดและใช้งานฟรี
คะแนนและรีวิวของ PDF-Extract-Kit
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🔗อ่านเพิ่มเติม:10 ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์เอกสารที่ดีที่สุด
8. Docparser (เหมาะที่สุดสำหรับการดึงข้อมูลและการปรับแต่งแบบไม่ต้องเขียนโค้ด)
คุณทราบหรือไม่ว่า 80% ถึง 90% ของข้อมูลธุรกิจเป็นข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง? Docparser โซลูชันแบบไม่ต้องเขียนโค้ด สามารถช่วยเปลี่ยนข้อมูลที่ยุ่งเหยิงนี้ให้กลายเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้
ไม่ว่าคุณจะจัดการกับใบแจ้งหนี้ สัญญา หรือรูปภาพ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟีเจอร์ของ Docparser จะช่วยให้กระบวนการสกัดไฟล์ PDF ง่ายขึ้น
ตัวอย่างเช่น คุณสมบัติการจดจำการจัดวางอย่างชาญฉลาดของมันใช้ฟังก์ชันที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อดึงข้อมูลเฉพาะจากไฟล์ PDF ทำให้มีประโยชน์สำหรับธุรกิจที่ต้องการดึงข้อมูลเฉพาะจากเอกสารของตน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Docparser
- ใช้กฎที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อดึงข้อมูลเฉพาะ เช่น วันที่ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขใบแจ้งหนี้
- สร้างกระบวนการสกัดข้อมูลที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล
- ประมวลผลเอกสารที่มีโครงสร้างหลากหลายโดยใช้ตัวแยกวิเคราะห์เพียงตัวเดียว
- ปรับปรุงและหมุนภาพเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการสกัดข้อมูล
ข้อจำกัดของ Docparser
- การสร้างกฎที่กำหนดเองสำหรับเอกสารที่ไม่สอดคล้องกันอาจต้องใช้แรงงานมาก
- เมื่อปริมาณการแยกวิเคราะห์หรือจำนวนตัวแยกวิเคราะห์เพิ่มขึ้น การกำหนดราคาอาจกลายเป็นอุปสรรค
- รูปแบบที่ซับซ้อนหรือผิดปกติมากอาจยังต้องการการแทรกแซงจากมนุษย์
ราคาของ Docparser
- เริ่มต้น: $39/เดือน
- มืออาชีพ: ฿2,200/เดือน
- ธุรกิจ: 159 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Docparser
- Capterra: 4. 8/5 (110+ รีวิว)
- G2: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
📌 ความเห็นร่วมของ Reddit: ผู้ใช้ Reddit มีความคิดเห็นที่หลากหลายแต่โดยรวมเป็นบวกเกี่ยวกับ Docparser ในฐานะเครื่องมือที่เชื่อถือได้สำหรับการแปลงเอกสารกระดาษให้เป็นรูปแบบฐานข้อมูลที่มีโครงสร้าง เช่น SQL และ NoSQL
ผู้ใช้เน้นย้ำถึงความสามารถในการอ่านตัวอักษรแบบแบ่งโซน (zonal OCR) ซึ่งต้องตั้งค่าแม่แบบสำหรับแต่ละรูปแบบเอกสาร แม้ว่าจะเหมาะสำหรับโครงการที่มีประเภทเอกสารคงที่ แต่การจัดการรูปแบบเอกสารจำนวนมากอาจใช้เวลามากหากไม่มีผู้ช่วยเพิ่มเติม
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: กำลังจัดการกับเอกสารที่มีรูปแบบไม่สม่ำเสมออยู่ใช่ไหม? ใช้ตัวแยกวิเคราะห์หลายรูปแบบของ Docparser เพื่อจัดการเอกสารเหล่านั้นโดยไม่ต้องปรับแต่งด้วยตนเอง
9. Parsio (เหมาะที่สุดสำหรับการแยกวิเคราะห์อีเมลและเอกสารด้วย AI)
หากการจัดการอีเมลและเอกสารรู้สึกเหมือนเป็นงาน Parsio อาจเป็นประโยชน์ได้ มันสามารถดึงข้อมูลจากอีเมล เอกสาร PDF และไฟล์แนบได้โดยอัตโนมัติ
ด้วยคุณสมบัติเช่น AI-powered OCR และการผสานรวมหลายระบบ, Parsio สามารถดึงข้อมูลจากเอกสารที่เขียนด้วยลายมือและรูปภาพ และเข้าถึงได้ผ่านแอปพลิเคชันมากกว่า 6,000 แอป
คุณสมบัติเด่นของ Parsio
- ดึงข้อมูลจากอีเมลที่เข้ามาโดยอัตโนมัติ
- ใช้ OCR และ GPT เพื่อดึงข้อมูลจากไฟล์ PDF ที่สแกน ข้อความที่เขียนด้วยลายมือ และรูปภาพ
- ไฮไลต์ข้อมูลหรือให้ AI ทำงานแทน—เหมาะสำหรับเอกสารที่มีรูปแบบคงที่
- จัดรูปแบบและปรับปรุงข้อมูลที่แยกวิเคราะห์แล้วก่อนที่จะส่งออก
- เชื่อมต่อกับแอปกว่า 6,000+ ผ่าน Zapier, Make หรือ Pabbly Connect
- ดาวน์โหลดข้อมูลที่แยกแล้วในรูปแบบ XLSX, CSV, JSON หรือส่งตรงไปยัง Google Sheets
ข้อจำกัดของ Parsio
- เอกสารที่ซับซ้อนหรือเขียนด้วยลายมืออาจต้องมีการปรับเส้นแบ่งด้วยตนเอง
- การแปลงข้อมูลที่แยกวิเคราะห์แล้วให้เป็นรูปแบบเฉพาะทางบางประเภทอาจทำได้ยาก
ราคาของ Parsio
- แซนด์บ็อกซ์: $0/เดือน, 30 เครดิต
- เริ่มต้น: $49/เดือน, 1,000 เครดิต/เดือน
- การเติบโต: $149/เดือน, 5,000 เครดิต/เดือน
- ธุรกิจ: $299/เดือน, 12,000 เครดิต/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Parsio
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
🔗อ่านเพิ่มเติม:10 เครื่องมือการดึงข้อมูลเว็บที่ดีที่สุด
10. DocHub (ดีที่สุดสำหรับการแก้ไข PDF อย่างปลอดภัยและทำงานร่วมกัน)
DocHub เป็นโปรแกรมแก้ไข PDF ที่อัดแน่นด้วยฟีเจอร์มากมาย มุ่งเน้นด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดและความปลอดภัย พร้อมชุดฟีเจอร์สำหรับการจัดการ แก้ไข และแชร์ไฟล์ PDF อย่างครบถ้วน
การออกแบบที่ใช้งานง่ายและการผสานรวมขั้นสูงของมันมีประโยชน์สำหรับกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารจำนวนมาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ DocHub
- สอดคล้องกับ GDPR, CPRA และ HIPAA อย่างสมบูรณ์ พร้อมการรับรอง PCI DSS และ SOC 2 เพื่อการปกป้องข้อมูลสูงสุด
- เพิ่มข้อความ, รูปภาพ, ไฮไลต์, ตราประทับ,และความคิดเห็นลงในไฟล์ PDF ของคุณ
- จัดเรียงใหม่, หมุน, ลบ, หรือรวมไฟล์ PDF โดยใช้การลากและวาง
- ทำงานร่วมกับ Gmail, Google Drive และ Dropbox เพื่อการนำเข้าและส่งออกที่ราบรื่น
- เข้าถึงและแก้ไขเอกสารได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่ต้องใช้แอปเฉพาะ
ข้อจำกัดของ DocHub
- การเพิ่มไฟล์หลายไฟล์พร้อมกันอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก
- การอนุญาตให้ลงนามและเอกสารที่เสร็จสมบูรณ์มีจำกัดอาจไม่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทั้งหมด
ราคาของ DocHub
- ฟรี: $0/เดือน
- ข้อดี: $14/เดือน (ทดลองใช้ฟรี 30 วัน)
คะแนนและรีวิวของ DocHub
- G2: 4. 6/5 (180+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
🚀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ต้องการใส่คำอธิบายประกอบใน PDFที่เป็นภาษาหายากใช่ไหม? การรองรับภาษาสากลของ DocHub ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขและทำงานร่วมกันได้ ไม่ว่าภาษาหรือรูปแบบตัวอักษรจะเป็นอย่างไร!
🔗 อ่านเพิ่มเติม:10 อันดับซอฟต์แวร์อัตโนมัติเอกสาร
อย่าเพียงแค่ดึงข้อมูล—เพิ่มประสิทธิภาพด้วย ClickUp
ดังที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์กล่าวไว้อย่างมีชื่อเสียงว่า "จากความยุ่งเหยิง จงค้นพบความเรียบง่าย"
ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจปัจจุบัน การบรรลุความเรียบง่ายนั้นจำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพ ความถูกต้อง และกระบวนการทำงานที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
และนั่นคือสิ่งที่โปรแกรมดึงข้อมูลจาก PDF มอบให้คุณอย่างแท้จริง โปรแกรมดึงข้อมูลจาก PDF ที่เหมาะสมที่สุดจะปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า อัตโนมัติการทำงาน และทำให้ภารกิจต่าง ๆ ง่ายขึ้นสำหรับคุณและทีมของคุณ
ในบรรดาเครื่องมือเหล่านี้ ClickUp โดดเด่นเป็นพิเศษด้วยการจัดการเอกสารด้วย AI, ฟิลด์ที่กำหนดเอง และการผสานรวมกับเครื่องมือ OCR อย่างไร้รอยต่อ! ไม่ใช่แค่การจัดการเอกสารเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการสร้างกระบวนการทำงานที่เหมาะกับคุณอีกด้วย
แล้วทำไมต้องรอ?ลงทะเบียนกับ ClickUpและดึงข้อมูล แก้ไข และแชร์ข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการจากไฟล์ PDF ของคุณได้เลย!