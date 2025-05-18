เทมเพลตสัญญา SEO ฟรี สำหรับข้อตกลงระดับมืออาชีพ

คุณได้ลูกค้าแล้ว การโทรเป็นไปอย่างราบรื่น พวกเขาตื่นเต้น และคุณก็เช่นกัน แต่ก่อนที่คีย์เวิร์ดแรกจะถูกติดตามหรือลิงก์ย้อนกลับแรกจะถูกสร้างขึ้น มีสิ่งหนึ่งที่อยู่ระหว่างคุณกับความวุ่นวาย: สัญญา
SEO เต็มไปด้วยความไม่ชัดเจนอยู่แล้ว—อันดับเปลี่ยนแปลง, อัลกอริทึมเปลี่ยนแปลง, และความคาดหวัง. พวกเขามักจะสูงมาก. นี่คือเวลาที่คุณจำเป็นต้องมีข้อตกลงที่ชัดเจนและเป็นมืออาชีพเพื่อให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง.
ในความเป็นจริง, แบบสัญญา SEO ที่ผูกพันทางกฎหมายช่วยกำหนดทิศทาง, กำหนดขอบเขตของงาน, และปกป้องชื่อเสียงและรายได้ของคุณ.
เพื่อช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความซับซ้อนทางกฎหมายและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่คุณทำได้ดีที่สุด เราได้รวบรวมรายการเทมเพลตสัญญา SEO ฟรีไว้ให้คุณแล้ว พร้อมใช้งาน ปรับแต่งได้ และออกแบบมาเพื่อการทำงานกับลูกค้าจริงโดยเฉพาะ
อะไรคือแบบสัญญา SEO?
เทมเพลตสัญญา SEO เป็นเอกสารทางกฎหมายที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าซึ่งระบุขอบเขต, ผลลัพธ์, ระยะเวลา, เงื่อนไขการชำระเงิน, และความรับผิดชอบระหว่างผู้ให้บริการ SEO กับลูกค้า
เทมเพลตเหล่านี้ช่วยในการทำให้ความสัมพันธ์ในการทำงานเป็นทางการและทำให้มั่นใจว่าทั้งสองฝ่ายมีความสอดคล้องกันในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ SEOตั้งแต่เริ่มต้น
อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น สัญญา SEO ที่จัดทำอย่างดีและเหมาะสมยังระบุอย่างชัดเจนว่าบริการใดบ้างที่จะได้รับ (เช่น การวิจัยคำค้นหา, การปรับแต่งบนหน้าเว็บไซต์, การสร้างลิงก์) วิธีการวัดผลลัพธ์ และระยะเวลาที่คาดหวังไว้
🧠 เกร็ดความรู้:คำว่า 'SEO' ถูกใช้ครั้งแรกในปี 1997! นั่นคือช่วงเวลาที่เจ้าของเว็บไซต์เริ่มปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อรองรับเครื่องมือค้นหาในยุคแรกอย่าง AltaVista และ Yahoo ซึ่งเป็นการเริ่มต้นของสิ่งที่เราเรียกว่าการปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อการค้นหาในปัจจุบัน
20 แบบสัญญา SEO
เพื่อให้การเป็นพันธมิตรกับลูกค้าของคุณราบรื่นยิ่งขึ้นและบริการ SEO ของคุณมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น เรามาดูรายการเทมเพลตสัญญา SEO ฟรีที่คัดสรรมาแล้ว ซึ่งพร้อมใช้งานด้วยการปรับแต่งเพียงครั้งเดียว:
1. แม่แบบสัญญาธุรกิจ ClickUp
สำหรับนักการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ต้องจัดการงานส่งมอบให้กับลูกค้าหลายราย สัญญาต่างๆ มักกระจัดกระจายอยู่ในอีเมลหลายฉบับ เอกสาร Docs หรือไฟล์ PDF ที่ล้าสมัย ซึ่งทำให้การส่งงานล่าช้า สร้างความสับสนในความคาดหวัง และทำให้เสียเวลาไปกับการแก้ไขหลายชั่วโมง
แม่แบบตัวอย่างสัญญาธุรกิจของ ClickUp ช่วยแก้ปัญหานี้ โดยมอบพื้นที่ทำงานที่ชัดเจนและแก้ไขได้ให้คุณเพื่อร่าง จัดการ และเก็บสัญญาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการลงนาม รวมถึงช่องข้อมูลที่กรอกไว้ล่วงหน้าสำหรับชื่อ เงื่อนไข บริการ ข้อกำหนดการยกเลิก และการติดตามการรับทราบ
ทุกการแก้ไขจะปรากฏให้เห็น คุณไม่ต้องค้นหาผ่านหัวข้อหรือกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่พลาดไป. คุณยังสามารถใช้ClickUp Time Trackingเพื่อเพิ่มกำหนดเวลาและติดตามการเสร็จสิ้นของสัญญาได้.
✅ เหมาะสำหรับ: เจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการวิธีการที่รวดเร็วและเป็นระบบในการล็อกข้อตกลงการให้บริการ
📮 ClickUp Insight: พนักงาน 1 ใน 4 คนใช้เครื่องมือสี่ตัวหรือมากกว่าเพื่อสร้างบริบทในการทำงาน
รายละเอียดสำคัญอาจถูกฝังอยู่ในอีเมล ขยายความในกระทู้ Slack และบันทึกไว้ในเครื่องมือแยกต่างหาก ทำให้ทีมต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลแทนที่จะทำงานให้เสร็จ
ClickUpรวมเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดการโครงการผ่านอีเมลของ ClickUp, แชท ClickUp, เอกสาร ClickUp และ ClickUp Brain ทุกอย่างจะเชื่อมต่อ ซิงค์ และเข้าถึงได้ทันที บอกลา "การทำงานเกี่ยวกับงาน" และใช้เวลาที่มีประสิทธิภาพของคุณให้คุ้มค่า
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมสามารถกู้คืนเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงทุกสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—โดยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!
2. แม่แบบสัญญาบริการจัดการโครงการ ClickUp
แบบสัญญาบริการการจัดการโครงการ ClickUpออกแบบมาสำหรับทีมการจัดการโครงการที่ต้องการจัดโครงสร้างข้อตกลงการให้บริการ โดยระบุอย่างชัดเจนว่าใครทำอะไร ภายในเวลาใด และค่าใช้จ่ายเท่าใด
ภายในเทมเพลต คุณจะพบส่วนที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งให้รายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตของบริการ ผลงานที่ส่งมอบ และความรับผิดชอบ พร้อมด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระเงิน ความรับผิด และระยะเวลาของสัญญา
แพลตฟอร์มของ ClickUp มีคุณสมบัติเพิ่มเติมที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งาน ใช้สถานะที่กำหนดเองเพื่อติดตามความคืบหน้าของแต่ละข้อตกลง ตั้งแต่ร่างจนถึงการอนุมัติขั้นสุดท้าย
และด้วยมุมมองที่กำหนดเองเช่น รายการ ปฏิทิน และแกนต์ คุณสามารถติดตามไทม์ไลน์ แสดงภาพงาน และทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความสอดคล้องกันตลอดวงจรชีวิตของโครงการ
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการที่ดูแลงานบริการลูกค้าซึ่งมีข้อกำหนดการส่งมอบงานที่เป็นระบบ
3. แม่แบบสัญญาการทำงาน ClickUp
เมื่อทีมทรัพยากรบุคคลรับนักเขียน นักวิเคราะห์ หรือผู้วางกลยุทธ์เข้าร่วมโครงการ SEO ที่ดำเนินอย่างต่อเนื่อง ความรวดเร็วและโครงสร้างมีความสำคัญไม่แพ้ทักษะ
เทมเพลตสัญญาการทำงานของ ClickUpช่วยในการบันทึกบทบาทหน้าที่ ค่าตอบแทน สวัสดิการ และเงื่อนไขการเลิกจ้าง เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การจ้างงานได้ และคุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายเพื่อเริ่มต้นใช้งาน แต่ละส่วนถูกเติมข้อมูลไว้ล่วงหน้าด้วยข้อมูลตัวอย่างที่สามารถแก้ไขได้ ทำให้ง่ายต่อการปรับแต่งสำหรับผู้นำด้านเนื้อหา ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างลิงก์ หรือผู้จัดการ SEO เต็มเวลา
ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อจัดระเบียบสัญญาตามแผนกหรือประเภทของสัญญา และติดตามการแก้ไขได้แบบเรียลไทม์ และเนื่องจากสำเนาที่ลงนามแล้วถูกเก็บไว้ในที่ทำงานเดียวกัน ทุกอย่างจึงพร้อมสำหรับการตรวจสอบเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการ
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคลและผู้สรรหาที่ต้องการรูปแบบสัญญาจ้างงานที่สามารถทำซ้ำและแก้ไขได้
🔍 คุณรู้หรือไม่? 65% ของผู้ใช้ Googleคลิกที่ผลลัพธ์แบบออร์แกนิกอย่างน้อยหนึ่งรายการ! หากคุณไม่ได้อยู่ในอันดับต้น ๆ คุณกำลังพลาดโอกาสส่วนใหญ่ในการได้รับการคลิก (และลูกค้า)
4. แม่แบบการตรวจสอบสัญญา ClickUp
เทมเพลตรีวิวสัญญา ClickUpถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้จัดการบัญชีและทีมปฏิบัติการที่ต้องการวิธีการที่มีโครงสร้างในการจัดการการอนุมัติสัญญา
ภายในเทมเพลต คุณจะพบสถานะที่ปรับแต่งได้แปดสถานะ เช่น ร่าง, ตรวจสอบภายใน, และดำเนินการ ซึ่งครอบคลุมทุกขั้นตอนของสัญญา คุณสามารถบันทึกทุกอย่างตั้งแต่ข้อกำหนดการชดใช้ค่าเสียหาย ประเภทธุรกิจ และข้อมูลติดต่อ
และด้วยมุมมองที่หลากหลาย เช่น กระบวนการตรวจสอบสัญญาและการตรวจสอบจากลูกค้า คุณจะทราบสถานะของแต่ละข้อตกลงและใครรับผิดชอบอะไรอยู่เสมอ สำหรับผู้ที่จัดการกับกระบวนการทำงานของสัญญาที่มีปริมาณมาก เทมเพลตนี้ช่วยเน้นข้อกำหนด เพิ่มงานสำหรับการแก้ไข ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ และส่งเอกสารเพื่อขออนุมัติขั้นสุดท้าย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการของคุณให้ดียิ่งขึ้น ควรพิจารณาใช้ซอฟต์แวร์การจัดการสัญญาที่มีความเชื่อมโยงอย่างแน่นหนาเพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการบัญชีและหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการที่ดูแลสัญญาต่างๆ ระหว่างลูกค้า ผู้ให้บริการ หรือผลงานด้าน SEO
บางครั้งคุณอาจไม่มีเวลาที่จะคลิกผ่านหลายมุมมองหรือค้นหาผ่านฟิลด์ที่กำหนดเอง. นั่นคือเวลาที่คุณหันมาใช้ClickUp Brain. แค่ถาม "ใครกำลังทำงานในโปรเจ็กต์นี้?" และ Brain จะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดให้คุณเห็นในไม่กี่วินาที!
5. แม่แบบฟอร์มการจัดการสัญญา ClickUp
เมื่อคุณกำลังจัดการข้อตกลงกับผู้ขายหลายสิบฉบับ คำขอเปลี่ยนแปลง หรือการแก้ไขขอบเขตงาน (SoW) การพลาดการอัปเดตสถานะสัญญาเป็นสิ่งที่แย่ที่สุดที่คุณอยากต้องรับมือแม่แบบการจัดการสัญญาของ ClickUpช่วยให้ทีมกฎหมายและจัดซื้อจัดจ้างติดตามทุกขั้นตอนของวงจรสัญญาในที่เดียว
ด้วยสถานะที่ตั้งไว้ล่วงหน้า เช่น ร่างอยู่, อยู่ระหว่างการตรวจสอบ, และได้รับการยอมรับ คุณสามารถติดตามสถานะของสัญญาแต่ละฉบับได้อย่างแม่นยำในระหว่างกระบวนการตรวจสอบเอกสาร นอกจากนี้ยังสามารถจัดเรียงเอกสารตามแผนก ประเภทสัญญา หรือวันที่ลงนามได้อย่างง่ายดาย
ทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมโยงกันผ่านมุมมองเฉพาะ เช่น รายการสัญญาหลัก ความคืบหน้าของสัญญา และแบบฟอร์มขอทำสัญญา ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการตั้งแต่การรับเรื่องไปจนถึงการดำเนินการโดยไม่พลาดขั้นตอนใด
นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตามไทม์ไลน์ด้วยแผนภูมิแกนต์ของ ClickUpและแม้กระทั่งการตั้งค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลโดยอัตโนมัติสำหรับรอบการตรวจสอบด้วยClickUp Automations
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมกฎหมายและผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องจัดการสัญญาระดับสูงหรือข้อตกลงกับผู้ขายจำนวนมาก
อยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ClickUp Automations ไหม? ลองดูที่นี่เลย!
ในฐานะเอเจนซี่การตลาดขนาดเล็ก ฉันชอบที่ ClickUp แก้ไขปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของฉันได้ – การทำงานอัตโนมัติในการขออนุมัติจากลูกค้า หลังจากที่ต้องดิ้นรนกับ Notion มาเป็นเวลาสองปี ความสามารถในการตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติในไม่กี่วินาที (ที่เคลื่อนย้ายรายการจากมุมมองทีมไปยังมุมมองลูกค้า) นั้นเป็นสิ่งที่ปฏิวัติวงการ ClickUp แทนที่การสมัครสมาชิกหลายรายการ (Loom, Slack และ Notion) ในขณะที่ให้ระบบที่เป็นระเบียบพร้อมรายการที่เฉพาะเจาะจง โฟลเดอร์ และเอกสารที่ไม่จำเป็นต้องสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด ทุกอย่างรู้สึกเป็นระเบียบอย่างเป็นธรรมชาติ ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงที่เคยใช้ไปกับการดูแลรักษาพื้นที่ทำงาน และทำให้มีเวลามากขึ้นสำหรับโครงการของลูกค้าจริง
6. เทมเพลตสัญญาประมูล ClickUp
เทมเพลตสัญญาเสนอราคาของ ClickUpช่วยให้ผู้รับเหมาและที่ปรึกษาสามารถร่างข้อเสนอที่เป็นมืออาชีพได้ง่ายต่อการประเมินและอนุมัติ ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ที่มีโครงสร้างชัดเจนเพื่อกำหนดขอบเขตของโครงการ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และเงื่อนไขการชำระเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกฝ่ายมีความคาดหวังที่ตรงกัน
เทมเพลตนี้มาพร้อมกับฟิลด์สัญญาหลักที่สร้างไว้ล่วงหน้า เช่น ข้อกำหนดการยกเลิก สัญญาโครงการ และเกณฑ์ราคา
นอกจากนี้ยังรองรับการแสดงรายละเอียดของไทม์ไลน์และบริการที่ดำเนินการ ทำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับโครงการที่มีขอบเขตงานชัดเจน เช่น โครงการ SEO แบบครั้งเดียว
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้รับเหมาและที่ปรึกษาธุรกิจที่ส่งข้อเสนอโครงการที่มีโครงสร้าง
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: สร้าง แรงจูงใจเร่งการลงนามสัญญาในเทมเพลตข้อตกลงทางธุรกิจของคุณโดยเสนอส่วนลดเล็กน้อย (5-7%) สำหรับข้อเสนอที่ลงนามภายใน 48 ชั่วโมง วิธีนี้จะสร้างความเร่งด่วนโดยไม่ลดคุณค่าบริการของคุณ เพียงเพิ่มช่องส่วนลดแบบมีเงื่อนไขในเทมเพลตของคุณ ซึ่งจะปรับราคาโดยอัตโนมัติตามวันที่ยอมรับ
7. แม่แบบข้อเสนอแคมเปญ ClickUp
เทมเพลตข้อเสนอแคมเปญ ClickUpมอบกรอบการทำงานที่ชัดเจนให้กับทีมการตลาดในการนำเสนอขั้นตอนและแนวคิดทางการตลาดของพวกเขาด้วยความมั่นใจ มันช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายของแคมเปญ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ระบุทรัพยากรสำคัญ และแยกย่อยกลยุทธ์การดำเนินการ
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยส่วนต่างๆ สำหรับบันทึกข้อมูลลูกค้าและผู้จัดทำ แผนงานของแคมเปญ งานวิจัยสนับสนุน และเป้าหมายด้านประสิทธิภาพ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานกับลูกค้าประจำหรือภายใต้ข้อตกลง SEO อย่างเป็นทางการ ซึ่งความคาดหวังต้องได้รับการบันทึกอย่างครบถ้วนและสามารถวัดผลได้
เนื่องจากข้อเสนออยู่ใน ClickUp คุณสามารถเชื่อมต่อกับงานที่กำลังดำเนินอยู่ แดชบอร์ดรายงาน หรือกระบวนการจัดการลูกค้าได้อย่างง่ายดาย สิ่งนี้ช่วยให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกัน ตั้งแต่การวางแผนและการอนุมัติไปจนถึงการดำเนินการขั้นสุดท้าย
✅ เหมาะสำหรับ: การสร้างข้อเสนอที่มีโครงสร้างและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสำหรับแคมเปญลูกค้าโดยทีมการตลาด
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: แทนที่จะเขียนบล็อกแบบไร้ทิศทาง ให้จัดกลุ่มบทความที่เกี่ยวข้องไว้รอบๆ หน้าหลักที่เจาะลึก (เรียกว่ากลุ่มเนื้อหา) ตัวอย่างเช่น หากคุณให้บริการ SEO ระดับมืออาชีพ หน้าหลักของคุณอาจเกี่ยวกับ SEO โดยจะมีบทความสนับสนุน 6-8 บทความที่เจาะลึกในหัวข้อต่างๆ เช่น การวิเคราะห์คู่แข่ง การปรับแต่งบนหน้า หรือการตลาด SEO ในพื้นที่ ซึ่งทั้งหมดจะเชื่อมโยงกลับไปยังหน้าหลัก
8. แบบฟอร์มข้อตกลงบริการ ClickUp
แบบสัญญาบริการ ClickUpช่วยทำให้ความสัมพันธ์ในการทำงานระหว่างธุรกิจกับผู้ให้บริการเป็นทางการ ตั้งแต่ค่าตอบแทนไปจนถึงขอบเขตของงาน ทำให้ทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกส่งมอบ วิธีการ และเวลา
มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการให้บริการที่เกิดขึ้นซ้ำ เช่น การจ้างออกแบบแบบต่อเนื่อง โครงการให้คำปรึกษา หรือบริการ SEO รายเดือน ที่จำเป็นต้องกำหนดบทบาทและผลลัพธ์ที่ชัดเจน
แม่แบบประกอบด้วยส่วนต่างๆ สำหรับความรับผิดชอบของผู้รับเหมา, ระยะเวลาของโครงการ, เงื่อนไขการยกเลิก, เงื่อนไขการชำระเงิน, และข้อกำหนดการชดใช้ค่าเสียหาย
คุณสามารถปรับแต่งแต่ละส่วนด้วยรายละเอียดเฉพาะของลูกค้าในขณะที่ยังคงรูปแบบที่สอดคล้องกันซึ่งครอบคลุมทุกสิ่งจำเป็น ช่วยให้หลีกเลี่ยงความคลุมเครือในอนาคต
✅ เหมาะสำหรับ: เอเจนซี่ ที่ปรึกษาทางธุรกิจ หรือผู้ให้บริการทุกรูปแบบที่ต้องการจัดการงานอย่างเป็นระบบในแต่ละโครงการ
9. แม่แบบข้อตกลงการให้คำปรึกษา ClickUp
แบบสัญญาการให้คำปรึกษา ClickUp Consulting Agreement Templateประกอบด้วยบริการที่จะมอบให้ โครงสร้างการชำระเงิน เงื่อนไขการรักษาความลับ ข้อจำกัดความรับผิด ขั้นตอนการแก้ไขข้อพิพาท และอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทขนาดเล็กและนักธุรกิจอิสระจะมีความสอดคล้องกับลูกค้าของตนก่อนเริ่มงาน
เทมเพลตการให้คำปรึกษานี้สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ช่วยให้คุณกำหนดกรอบเวลา อัตราค่าบริการ ขอบเขตงาน และข้อกำหนดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงคำนิยามสถานะต่าง ๆ เช่น เงื่อนไขของผู้รับจ้างอิสระและข้อผูกพันด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด เพื่อช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ข้อตกลงนี้ ซึ่งถูกเก็บรักษาและจัดการใน ClickUp จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานของโครงการใหญ่ของคุณ คุณสามารถมอบหมายงานตามข้อตกลงนี้ได้ ติดตามการเซ็นรับรองจากลูกค้า จัดการเอกสารทางกฎหมายผ่านClickUp Docs และเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว
✅ เหมาะสำหรับ: บริษัทขนาดเล็กและมืออาชีพที่ให้บริการเฉพาะทาง
10. บันทึกเพิ่มเติม ClickUp สำหรับแม่แบบสัญญา
เมื่อทีมของคุณต้องการอัปเดตเป้าหมาย SEO หรือเพิ่มงานที่ต้องส่งมอบใหม่ระหว่างสัญญา แม้แต่การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยก็สามารถทำให้เกิดการโต้ตอบทางอีเมลไปมาได้มากมายข้อตกลงเพิ่มเติมในสัญญาของ ClickUpมอบวิธีที่ง่ายให้กับทีมที่ต้องติดต่อกับลูกค้าในการทำให้การเปลี่ยนแปลงเป็นทางการ โดยไม่ต้องสร้างข้อตกลงใหม่ทั้งหมด
ออกแบบมาสำหรับผู้จัดการบัญชีและทีมปฏิบัติการด้านกฎหมาย เทมเพลตนี้ประกอบด้วยช่องข้อมูลที่มีโครงสร้างสำหรับวันที่มีผล ผู้เกี่ยวข้อง และรายละเอียดการแก้ไข นอกจากนี้ยังมีส่วนลายเซ็นที่ชัดเจน เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายทราบอย่างชัดเจนว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรและเมื่อใด
คุณสามารถเชื่อมโยงเอกสารเพิ่มเติมแต่ละฉบับกับงานหรือเอกสารใน ClickUpได้ด้วย เพื่อให้การอนุมัติและการอัปเดตทั้งหมดอยู่ในระบบเดียวกัน
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการบัญชีและทีมกฎหมายที่ทำงานกับลูกค้าประจำหรือลูกค้าแบบสัญญาจ้างต่อเนื่อง
11. แม่แบบความร่วมมือความสำเร็จของลูกค้า ClickUp
เมื่อลูกค้าใหม่ลงนามในสัญญา จะเป็นการเริ่มต้นกระบวนการที่เชื่อมโยงกันหลายส่วน ทีมต้อนรับลูกค้าใหม่ต้องส่งต่อข้อมูลสำคัญ ในขณะที่ทีมความสำเร็จของลูกค้าต้องรับผิดชอบผลลัพธ์ทางธุรกิจในระยะยาวแม่แบบการทำงานร่วมกันด้านความสำเร็จของลูกค้าของ ClickUpช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถมองเห็นภาพรวมของทุกจุดสัมผัสกับลูกค้า ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการรับรองความพึงพอใจ
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยขั้นตอนการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้ พร้อมขั้นตอนที่ชัดเจน เช่น ลูกค้าใหม่, การนัดหมาย, การประชุม, และการรับรอง. ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้คุณบันทึกหน้าที่ของเจ้าของ, ความต้องการของลูกค้า, หรือสัญญาณเตือน.
และสำหรับทีมที่ทำงานแบบกระจายClickUp Chatช่วยให้การสื่อสารอยู่ในบริบทที่ถูกต้อง ดังนั้นการอัปเดตจะไม่ถูกฝังอยู่ในสายอีเมล
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายต้อนรับและทีมความสำเร็จของลูกค้าที่ดูแลการส่งมอบหลังการขายในหลายบัญชี
12. แม่แบบการจัดการโครงการ SEO ของ ClickUp
เทมเพลตการจัดการโครงการ SEO ของ ClickUpจัดระเบียบงาน SEO ของคุณให้เป็นขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนและสามารถทำซ้ำได้ มาพร้อมกับรายการสี่รายการที่โหลดไว้ล่วงหน้า: 'การตรวจสอบเนื้อหา', 'แผนปฏิบัติการ', 'การแก้ไขบนหน้า', และ 'การวิจัยคำหลัก' แต่ละรายการประกอบด้วยกลุ่มงานที่แบ่งตามขั้นตอน เพื่อให้คุณสามารถติดตามงานที่กำลังดำเนินการ งานที่ต้องตรวจสอบ และงานที่ติดขัดได้
คุณจะพบงานย่อยที่มีรายละเอียด เช่น 'สร้างบทความบล็อกเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดที่ 6', 'อัปเดตคำอธิบายเมตา' และ 'เพิ่มประสิทธิภาพการแปลง' ซึ่งคุณสามารถจัดเรียงตามลำดับความสำคัญ สถานะ หรือผู้รับผิดชอบได้ หากคุณให้บริการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหาแก่ธุรกิจหลายแห่ง มุมมองนี้จะช่วยประหยัดเวลาในการสลับบริบทได้หลายชั่วโมง
เทมเพลตนี้มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่นการวิเคราะห์คู่แข่ง SEO การติดตาม SERP และกลยุทธ์คีย์เวิร์ด หากคุณกำลังดำเนินธุรกิจ SEO ที่กำลังเติบโต การตั้งค่านี้จะช่วยให้คุณขยายกระบวนการทำงานได้โดยไม่ต้องพึ่งพาโซลูชันที่กระจัดกระจาย
✅ เหมาะสำหรับ: ทีม SEO ที่ดูแลแคมเปญหลายลูกค้าหรือทำงานปรับแต่งอย่างต่อเนื่อง
13. แม่แบบแผนที่เส้นทาง SEO ของ ClickUp
เทมเพลตแผนที่นำทาง SEO ของ ClickUpช่วยแยกเป้าหมาย SEO ระดับสูงออกเป็นงานที่มีโครงสร้างและวัดผลได้ในแต่ละขั้นตอนของช่องทางการตลาด คุณสามารถวางแผนทุกอย่างตั้งแต่กลยุทธ์คีย์เวิร์ด การแก้ไขทางเทคนิค ไปจนถึงการวางแผนเนื้อหาและการติดต่อเพื่อสร้างลิงก์ย้อนกลับ ทั้งหมดนี้ถูกกำหนดไว้บนไทม์ไลน์ ลำดับความสำคัญ และผู้รับผิดชอบ
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยลำดับชั้นที่สร้างขึ้นในตัวซึ่งจัดระเบียบงาน SEO ในหลายมุมมอง คุณจะพบฟิลด์ที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าเพื่อติดตามความพร้อมของเนื้อหา การอัปเดตเมตาดาต้า ความยากของคำหลัก และเป้าหมายการจัดอันดับ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนการเติบโตระยะยาวในขณะที่รักษาแผนการตลาดให้สอดคล้องกัน
นอกจากนี้ยังมีระบบที่ชัดเจนสำหรับการติดตามความคืบหน้า แต่ละโครงการสามารถเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดหลัก (KPIs) เช่น จำนวนการแสดงผล (impressions) อัตราการคลิกผ่าน (CTR) และอันดับในผลการค้นหา (rankings) คุณสามารถติดตามการอัปเดต มอบหมายงานให้กับนักเขียนหรือนักพัฒนา และทำให้ทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกันโดยไม่สูญเสียภาพรวม
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้มุ่งหวัง SEO และผู้อำนวยการที่วางแผนการเติบโตแบบออร์แกนิกประจำไตรมาสหรือตามแคมเปญ
เมื่อพูดถึงการจัดการโครงการ แพลตฟอร์มนี้ใช้งานง่ายและเข้าใจได้อย่างไม่น่าเชื่อ. เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้านั้นยอดเยี่ยมมาก แต่คุณก็สามารถเริ่มต้นจากศูนย์และสร้างพื้นที่ที่เหมาะกับคุณหรือทีมของคุณได้เช่นกัน! ฉันใช้แพลตฟอร์มนี้ทุกวัน และมันได้เปลี่ยนเกมไปอย่างสิ้นเชิง.
14. แม่แบบรายงาน SEO ของ ClickUp
รายงาน SEO รายเดือนไม่ควรใช้เวลาหลายชั่วโมงในการรวบรวมหรือต้องใช้แท็บถึง 12 แท็บในการอธิบายเทมเพลตรายงาน SEO ของ ClickUpมอบพื้นที่เดียวให้กับทีมการตลาดและทีม SEO ในการติดตามความพยายามทางการตลาดควบคู่ไปกับแคมเปญที่ขับเคลื่อนความสำเร็จเหล่านั้น
แต่ละรายการในรายงานจะบันทึกข้อมูลสำคัญ เช่น รายได้, ปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์, ลูกค้าเป้าหมาย, อัตราการแปลง, และคำค้นหาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้กระบวนการรายงานของคุณดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง คุณสามารถจัดกลุ่มตามไตรมาส, ติดแท็กด้วยป้ายกำกับที่กำหนดเอง, และกำหนดสถานะการตรวจสอบได้
สิ่งที่ทำให้การตั้งค่านี้มีประโยชน์ยิ่งขึ้นไปอีกคือวิธีที่มันเชื่อมโยงการรายงานกับการดำเนินการอย่างแน่นหนา คุณสามารถเชื่อมโยงข้อมูลแต่ละจุดกลับไปยังแคมเปญหรือภารกิจที่เป็นตัวขับเคลื่อนข้อมูลนั้น ทำให้ง่ายต่อการเพิ่มการลงทุนในกิจกรรมที่ให้ผลตอบแทนสูง
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดและผู้จัดการ SEO ที่ติดตามผลลัพธ์ของแคมเปญระหว่างลูกค้าหรือช่วงเวลาการรายงาน
15. แบบฟอร์มข้อตกลง SEO โดย PandaDoc
เทมเพลตข้อตกลง SEO โดย PandaDoc ถูกออกแบบมาสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO และทีมการตลาดเชิงประสิทธิภาพที่ต้องการกำหนดผลงานที่ส่งมอบ ระยะเวลา และเงื่อนไขการชำระเงินให้ชัดเจน
มันประกอบด้วยส่วนที่สามารถแก้ไขได้สำหรับการเป็นเจ้าของผลงาน (เช่น บทความ, รายงาน, หรือการมาร์กอัปสคีมา), ตารางการรายงาน (รายสัปดาห์, รายสองสัปดาห์, หรือรายเดือน), และเงื่อนไขการยกเลิก ทำให้การจัดการความคาดหวังง่ายขึ้นและหลีกเลี่ยงการขยายขอบเขตในงาน SEO ที่ดำเนินไปเป็นเวลานาน
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO และเอเจนซี่การตลาดประสิทธิภาพเฉพาะทางที่ดูแลสัญญา SEO หลายรายการสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
16. เทมเพลตสัญญา SEO แบบ PDF/Google Doc โดย SE Ranking
ออกแบบมาสำหรับเอเจนซี SEO, แบบสัญญา SEO PDF/ Google Doc โดย SE Ranking ครอบคลุมทุกสิ่งตั้งแต่ SoW และเอกสารส่งมอบไปจนถึงเงื่อนไขการชำระเงิน, ความถี่ในการรายงาน, และการยกเว้นความรับผิด.
ไม่ว่าคุณจะให้บริการวิจัยคำค้นหา, สร้างลิงก์, หรือตรวจสอบทางเทคนิค, แบบฟอร์มนี้มอบเอกสารสัญญาที่สามารถปรับแต่งได้ พร้อมให้เซ็นในรูปแบบ PDF หรือ Google Docs
หากคุณกำลังจับคู่นี้กับการขอแต่งงาน ให้ใช้เครื่องมือจัดการคำเสนอเพื่อทำให้การกำหนดราคาของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น และทบทวนแผนการได้มาซึ่งลูกค้าของคุณเพื่อเป้าหมายโอกาสที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
✅ เหมาะสำหรับ: เอเจนซี่ SEO ที่ต้องการข้อตกลงที่ยืดหยุ่นและได้รับการสนับสนุนจากทนายความ เพื่อกำหนดขอบเขตงาน ผลลัพธ์ที่ส่งมอบ และเงื่อนไขการว่าจ้างอย่างชัดเจน
17. แม่แบบข้อเสนอ SEO สำหรับคำหลัก โดย Backlinko
เทมเพลตข้อเสนอ SEO ของ Backlinkoมอบโครงสร้างที่ครบถ้วนสำหรับการนำเสนอแก่ลูกค้าเป้าหมายอย่างมั่นใจ ตั้งแต่การแนะนำเบื้องต้นไปจนถึงการบรรลุข้อตกลง ภายในประกอบด้วยจดหมายปะหน้าแบบมืออาชีพ การแจกแจงบริการอย่างชัดเจน และส่วนสัญญาที่คุณสามารถปรับแต่งได้อย่างรวดเร็ว
สิ่งที่ทำให้สิ่งนี้แตกต่างคือความง่ายในการปรับใช้กับโครงการ SEO ที่หลากหลาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเสนอการตรวจสอบ, แคมเปญการสร้างลิงก์,หรือกลยุทธ์การหาลูกค้าอย่างต่อเนื่อง คุณสามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ Word, Google Doc, หรือ PDF ทำให้ง่ายต่อการแก้ไขและแบ่งปันในกระบวนการทำงานของคุณ
✅ เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์และที่ปรึกษาด้าน SEO ที่ต้องการนำเสนอผลงานอย่างสม่ำเสมอและเปลี่ยนโอกาสทางการขายให้เป็นลูกค้า
18. แม่แบบสัญญา SEO โดย Get Cone
เทมเพลตสัญญา SEO โดย Get Cone นี้ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเอเจนซี่ที่เชี่ยวชาญด้าน SEO ครอบคลุมหัวข้อที่หลากหลาย รวมถึงขอบเขตงาน ระยะเวลา การประเมินผล การเบิกจ่าย และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
โครงสร้างมีความครอบคลุมเพียงพอที่จะลดความเสี่ยง ชี้แจงความรับผิดชอบร่วมกัน และระบุพื้นที่สำคัญ เช่น การวิจัยคำหลัก การตรวจสอบทางเทคนิค การปรับเนื้อหาให้เหมาะสม และการสร้างลิงก์
ด้วยข้อกำหนดที่ครอบคลุมเหตุสุดวิสัย การไม่ชักชวน และระยะเวลาแจ้งล่วงหน้า ข้อสัญญานี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับความร่วมมือด้าน SEO ในระยะยาวที่ความชัดเจนของทั้งสองฝ่ายเป็นสิ่งสำคัญ
✅ เหมาะสำหรับ: เอเจนซี่และที่ปรึกษา SEO ที่ดูแลลูกค้าที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษหรือมีการให้บริการต่อเนื่อง
19. แบบฟอร์มข้อตกลงค่าบริการ SEO รายเดือน ตามคำขอจำนวนมาก
แบบฟอร์มข้อตกลงค่าบริการ SEO รายเดือนโดย Many Requests เหมาะสำหรับผู้ให้บริการ SEO ที่ให้บริการ SEO อย่างต่อเนื่อง และต้องการกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนกับลูกค้าตั้งแต่ต้น แบบฟอร์มนี้ครอบคลุมข้อกำหนดเกี่ยวกับผลงานที่ต้องส่งมอบ ข้อยกเว้น ระยะเวลา และตารางการชำระเงิน ทำให้สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาที่ไม่คาดคิดในระหว่างโครงการได้
นอกจากนี้ยังรวมถึงส่วนที่คิดมาอย่างดีเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา, ความลับ, ความรับผิด, และการแก้ไขปัญหา—ซึ่งเหมาะสำหรับความสัมพันธ์ SEO ระยะยาวที่ต้องการให้บทบาทและความรับผิดชอบชัดเจน
✅ เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์และเอเจนซี่ SEO ที่ให้บริการ SEO แบบต่อเนื่องและสม่ำเสมอ รายเดือนหรือรายไตรมาส
20. แบบฟอร์มข้อตกลงบริการ SEO โดย Legitt
แบบฟอร์มข้อตกลงบริการ SEO ของ Legitt, สร้างขึ้นสำหรับผู้เชี่ยวชาญ SEO ที่ทำงานคนเดียว, ประกอบด้วยช่องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ SEO, การเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหา, การรายงาน, ค่าตอบแทน, และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา (IP)
นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงข้อกำหนดที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เช่น ความลับ การระงับข้อพิพาท การชดใช้ค่าเสียหาย และการจำกัดความรับผิด
เทมเพลตนี้โดดเด่นด้วยความละเอียดรอบคอบทางกฎหมาย เหมาะสำหรับงานระยะยาวหรืองานที่มีมูลค่าสูงซึ่งการลดความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้ คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับขอบเขต SEO โครงสร้างการชำระเงิน และเขตอำนาจศาลที่แตกต่างกัน ทำให้มีความยืดหยุ่นแต่ยังคงความรัดกุม
✅ เหมาะสำหรับ: ที่ปรึกษา SEO ที่ทำงานคนเดียวที่ดูแลแคมเปญ SEO ที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอน
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบสัญญา SEO ดี?
ตอนนี้ที่เราได้สำรวจแบบสัญญา SEO หลายแบบแล้ว คุณจะเลือกแบบใดที่ดีที่สุดสำหรับคุณ?
สัญญา SEO ที่ดีควรกำหนดความคาดหวัง ปกป้องทั้งสองฝ่าย และทำให้สามารถวัดผลการดำเนินงานได้
นี่คือสิ่งที่ทำให้คนดีแตกต่างจากคนทั่วไป:
- แผนที่นำทาง SEO ที่ชัดเจน: สัญญาที่มั่นคงจะระบุไว้อย่างชัดเจนว่าความสำเร็จในแผนที่นำทาง SEOหมายถึงอะไร — ไม่ว่าจะเป็น การเพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์แบบออร์แกニックขึ้น X% การบรรลุเป้าหมายของคำค้นหาเฉพาะ หรือการปรับปรุงคะแนน Core Web Vitals
- ขอบเขตของงาน (SoW): SoW ควรระบุอย่างชัดเจนว่าคุณจะส่งมอบอะไร (เช่น การตรวจสอบ SEO ทางเทคนิค, กลยุทธ์เนื้อหา, การสร้างลิงก์ย้อนกลับ) และสิ่งที่คุณจะไม่ทำ (เช่น การเขียนบทความบล็อกหรือการแก้ไขข้อบกพร่องของระบบ)
- ไทม์ไลน์และผลลัพธ์ที่คาดหวัง: เทมเพลตที่ดีที่สุดจะแบ่งงานออกเป็นขั้นตอน พร้อมกำหนดระยะเวลาสำหรับการตรวจสอบ การแก้ไขบนหน้าเว็บไซต์ รายงานประจำเดือน และอื่นๆ ซึ่งช่วยให้สามารถติดตามความคืบหน้าได้ และให้ทั้งสองฝ่ายมีจังหวะในการดำเนินงานที่ชัดเจน
- การรายงานและการสื่อสารที่ชัดเจนและเป็นระบบ: คุณจะนัดประชุมบ่อยแค่ไหน? จะมีการแบ่งปันตัวชี้วัดใดบ้าง? สัญญา SEO ที่ดีควรมีหัวข้อเกี่ยวกับความถี่ในการรายงาน เครื่องมือที่ใช้ และตัวชี้วัดหลัก (KPI) ที่ติดตาม
- เงื่อนไขการชำระเงินและข้อกำหนดการยกเลิก: แบบสัญญา SEO ที่ดีต้องมีโครงสร้างค่าธรรมเนียม, วันครบกำหนด, และระยะเวลาแจ้งยกเลิก. นอกจากนี้ยังต้องระบุการคืนเงิน, ค่าปรับสำหรับการชำระเงินล่าช้า, และสิ่งที่เกิดขึ้นหากสัญญาสิ้นสุดก่อนกำหนด
- การคุ้มครองทางกฎหมายและการจำกัดความรับผิด: สัญญา SEO ที่จัดทำขึ้นอย่างดีจะคุ้มครองทั้งสองฝ่ายด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับความลับ การไม่เปิดเผยข้อมูล และการจำกัดความรับผิด (ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งหากคุณต้องจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือทำงานร่วมกับผู้ให้บริการภายนอก)
ทำให้ทุกดีล SEO ราบรื่นด้วย ClickUp
ข้อเสนอ SEO? ส่งแล้ว
เงื่อนไขของลูกค้า? ตกลง
ขอบเขตงานขยายเกินกำหนด? ไม่มีทางเกิดขึ้นในความรับผิดชอบของคุณ
ClickUp ช่วยให้คุณจัดระเบียบทุกส่วนของกระบวนการ SEO ของคุณ ตั้งแต่สัญญาฉบับแรกไปจนถึงงานส่งมอบสุดท้าย ในพื้นที่ทำงานเดียว ใช้ ClickUp Docs เพื่อร่างและจัดเก็บสัญญา ใช้ ClickUp Boards เพื่อจัดการงานลูกค้าที่กำลังดำเนินการ และใช้ ClickUp Chat เพื่อหารือเกี่ยวกับไทม์ไลน์
หากคุณต้องการติดตามการอนุมัติ, การชำระเงิน, และใครกำลังทำงานอะไรอยู่, คุณสามารถไว้วางใจ ClickUp Brain, ระบบอัตโนมัติ, และงานได้
เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์แบบ ใช้รายการเทมเพลตมากกว่า 1,000 แบบเพื่อเริ่มต้นทุกอย่างได้ทันที ไม่มีหน้ากระดาษว่างเปล่าอีกต่อไป ไม่มีคำว่า 'เอกสารนั้นอยู่ที่ไหน?' อีกต่อไป
ลองใช้ ClickUp ฟรีและเปลี่ยนความยุ่งเหยิงของ SEO ของคุณให้กลายเป็นความชัดเจนที่พร้อมสำหรับลูกค้า