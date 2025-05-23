วิธีใช้ Google Calendar สำหรับการบล็อกเวลา

บล็อก ClickUp
Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
23 พฤษภาคม 2568

เราคือสิ่งที่เราทำซ้ำๆ ความเป็นเลิศจึงไม่ใช่การกระทำ แต่เป็นนิสัย

มันเป็นความจริงที่เรียบง่ายแต่เรามักมองข้ามไป ผลลัพธ์ที่เราไล่ตาม (การมีสมาธิมากขึ้น เสรีภาพมากขึ้น ความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น) ไม่ได้มาจากแผนการอันยิ่งใหญ่ แต่มาจากวิธีที่เราใช้เวลาในแต่ละวันของเราต่างหาก

เมื่อคุณทำงานเพื่อตัวเอง ทุกนาทีมีความสำคัญ ระหว่างการโทรกับลูกค้า กำหนดส่งงานโครงการ และงานธุรการต่าง ๆ วันหนึ่งอาจผ่านไปอย่างรวดเร็วโดยที่คุณยังไม่ได้ทำความคืบหน้าจริงในสิ่งที่ แท้จริงแล้ว สร้างการเปลี่ยนแปลงได้

นั่นคือจุดที่ การจัดเวลา เข้ามามีบทบาท มันเป็นวิธีที่ง่ายแต่ทรงพลังในการควบคุมชีวิตของคุณอีกครั้ง โดยการกำหนดช่วงเวลาเฉพาะสำหรับงานที่ต้องใช้สมาธิสูง การประชุม และแม้แต่ภารกิจส่วนตัว ไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์ นักเรียน หรือมืออาชีพที่มีงานยุ่ง การจัดเวลาจะช่วยให้คุณมีสมาธิ ลดสิ่งรบกวน และสร้างความก้าวหน้าอย่างมีเป้าหมาย

ในบล็อกนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการใช้ Google Calendar สำหรับการจัดสรรเวลา—เพื่อให้คุณสามารถผ่านรายการที่ต้องทำของคุณไปได้โดยไม่ต้องรู้สึกถูกกดดัน 🎯

การบล็อกเวลาคืออะไรและทำไมถึงได้ผล?

การจัดสรรเวลาเป็นเทคนิคการจัดการเวลาที่คุณแบ่งวันของคุณออกเป็นช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจง แต่ละช่วงเวลาจะมอบให้กับงานหรือกลุ่มงานที่เฉพาะเจาะจง

การบล็อกเวลาใน Google Calendar
ผ่านGoogle ปฏิทิน

แทนที่จะทำงานแบบตอบสนองหรือพึ่งพาการมีรายการสิ่งที่ต้องทำแบบไม่มีที่สิ้นสุด คุณวางแผนวันของคุณโดยจัดตารางงานต่างๆ ลงในปฏิทินโดยตรง วิธีนี้ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมหนึ่งอย่างในแต่ละครั้ง ลดการเสียสมาธิและการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน

🧠 เกร็ดความรู้:ชาวอียิปต์โบราณล้ำยุคกว่าใคร—พวกเขาค้นพบว่าหนึ่งปีไม่ได้มีแค่ 365 วันเป๊ะ ๆ จึงเพิ่มวันพิเศษอีกห้าวันเข้าไปในปฏิทินของพวกเขา พวกเขายังมีแนวคิดเรื่องปีอธิกมาสก่อนที่จูเลียส ซีซาร์จะประกาศใช้อย่างเป็นทางการเสียอีก

วิธีตั้งค่าการบล็อกเวลาใน Google Calendar

ตอนนี้คุณทราบแล้วว่าการบล็อกเวลาคืออะไรมาเริ่มนำไปใช้กันเถอะ Google Calendar ช่วยให้คุณสามารถจัดโครงสร้างวันของคุณได้อย่างง่ายดาย โดยการกำหนดช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับงาน การประชุม และกิจกรรมส่วนตัว

แต่คุณจะบล็อกเวลาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างไร? มาดูขั้นตอนกันทีละขั้นตอน ⚒️

ขั้นตอนที่ 1: ระบุและจัดลำดับความสำคัญของงานประจำวันของคุณ

ก่อนที่คุณจะเริ่มจัดสรรเวลา คุณจำเป็นต้องรู้ให้แน่ชัดว่าคุณกำลังทำงานกับอะไรอยู่ อันดับแรก จดบันทึกทุกสิ่งที่คุณต้องทำ ตั้งแต่ภาระงานที่ได้รับมอบหมายไปจนถึงภาระผูกพันส่วนตัวและช่วงเวลาที่ต้องจัดสรรเป็นประจำ

ลองทำตามนี้: ใช้เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญ เช่นEisenhower Matrix เพื่อจัดลำดับงานตามความเร่งด่วนและความสำคัญ แบ่งงานออกเป็นสี่ประเภท: 'เร่งด่วนและสำคัญ,' 'สำคัญแต่ไม่เร่งด่วน,' 'เร่งด่วนแต่ไม่สำคัญ,' และ 'ไม่สำคัญและไม่เร่งด่วน' เพื่อให้คุณรู้ว่าควรจัดการกับงานใดก่อน

ขั้นตอนที่ 2: สร้างช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละงาน

เมื่อจัดเรียงงานของคุณเรียบร้อยแล้ว ให้เริ่มกำหนดเวลาในตารางงานของคุณ เปิด Google Calendar และเข้าถึงผ่านเว็บหรือแอปมือถือ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เข้าสู่บัญชีที่ถูกต้องหากคุณจัดการปฏิทินหลายบัญชี

การบล็อกเวลาใน Google Calendar
เปิด Google ปฏิทิน

คลิกที่ช่วงเวลาที่คุณต้องการกำหนดเวลาสำหรับงานหรือกดปุ่ม สร้าง

ตั้งชื่อหัวข้อให้ชัดเจน เช่น 'เขียนข้อเสนอโครงการ' หรือ 'สร้างสไลด์นำเสนอ' พร้อมระบุเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด ให้กำหนดระยะเวลาของแต่ละงานอย่างสมเหตุสมผล เพื่อไม่ให้ตารางงานของคุณแน่นเกินไป

เขียนข้อเสนอโครงการ: การจัดสรรเวลาใน Google Calendar
คลิกที่ช่วงเวลาที่ต้องการหรือกด 'สร้าง' จากมุมบนซ้าย

ลองทำตามนี้: สำหรับงานที่ต้องทำซ้ำ เช่น การวางแผนประจำสัปดาห์หรือการออกกำลังกาย ให้ใช้ ฟีเจอร์กิจกรรมที่เกิดซ้ำเพื่อประหยัดเวลา ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังจากเครื่องมือติดตามเวลา เช่น Toggl เพื่อดูว่างานที่คล้ายกันใช้เวลานานเท่าไร

ขั้นตอนที่ 3: ใช้การเข้ารหัสสีเพื่อแยกประเภทงาน

การจัดระเบียบปฏิทินของคุณให้ดูเป็นระเบียบจะช่วยให้เห็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นในพริบตา ใช้สีที่แตกต่างกันสำหรับงาน, งานส่วนตัว, และการประชุม. หากต้องการเปลี่ยนสี ให้คลิกที่กิจกรรม, ไปที่ แก้ไข, และ เลือกสี.

การกำหนดรหัสสีสำหรับกิจกรรมใน Google Calendar: การบล็อกเวลาใน Google Calendar
หากต้องการเปลี่ยนสี ให้ไปที่ แก้ไข และเลือกสี

คุณยังสามารถสร้างปฏิทินแยกต่างหากสำหรับแต่ละด้านของชีวิต เช่น งานหรือส่วนตัว และกำหนดสีเฉพาะให้กับแต่ละปฏิทินได้อีกด้วย เพื่อการควบคุมที่มากขึ้น คุณสามารถตั้งค่าได้ว่าใครสามารถดูเหตุการณ์นั้นได้บ้าง

การควบคุมการมองเห็นของกิจกรรมในปฏิทิน: การบล็อกเวลาใน Google ปฏิทิน
ตั้งค่าการควบคุมการแสดงผลของกิจกรรมในปฏิทิน

ลองทำตามนี้: ใช้สีน้ำเงินสำหรับงาน สีเขียวสำหรับเรื่องส่วนตัว และสีเหลืองสำหรับการประชุม

ขั้นตอนที่ 4: ตั้งค่าการแจ้งเตือนและการเตือนความจำสำหรับแต่ละช่วงเวลา

การเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์นั้นง่ายมาก ดังนั้นจึงควรตั้งการแจ้งเตือนเพื่อให้อยู่ในกำหนดเวลา นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อรักษาสมาธิ:

  • เพิ่มการแจ้งเตือน: เมื่อสร้างกิจกรรม ให้ตั้งการเตือนความจำ (10 นาทีก่อน) เพื่อให้แน่ใจว่าคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนไปยังงานถัดไป คุณสามารถเพิ่มการเตือนความจำหลายครั้งสำหรับงานที่สำคัญได้ ❗
การแจ้งเตือนและการเตือนความจำ: การบล็อกเวลาใน Google Calendar
ขอให้ Google Calendar ส่งการแจ้งเตือนให้คุณ 10 นาทีก่อนถึงเวลาของกิจกรรม
  • เปิดการแจ้งเตือนบนมือถือ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการแจ้งเตือนบนโทรศัพท์ของคุณเปิดอยู่ เพื่อให้คุณได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน 🕖
  • ใช้ผู้ช่วยอัจฉริยะ: เชื่อมต่อ Google Assistant เพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยเสียงเกี่ยวกับช่วงเวลาที่คุณต้องทำในเร็วๆ นี้ 🔊

ลองทำตามนี้: จัดสรรเวลา 30 นาทีในตอนเช้าสำหรับการวางแผน และอีก 30 นาทีในตอนเย็นสำหรับการทบทวนวันของคุณ เพิ่มบันทึก ลิงก์ หรือรายการตรวจสอบในคำอธิบายเหตุการณ์ขณะที่คุณทบทวน เพื่อให้ทุกอย่างที่คุณต้องการอยู่ในที่เดียว

ขั้นตอนที่ 5: ปรับและเพิ่มประสิทธิภาพตารางเวลาของคุณเมื่อเวลาผ่านไป

การจัดสรรเวลาควรมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของคุณ เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ ให้ดูว่าอะไรที่ได้ผลและอะไรที่ไม่ได้ผล คุณประเมินเวลาสำหรับงานบางอย่างต่ำเกินไปหรือไม่? คุณถูกรบกวนบ่อยครั้งหรือไม่? ปรับให้เหมาะสมตามความจำเป็น

ย้ายบล็อกไปรอบ ๆ ตามลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนไป หากมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ให้เลื่อนกำหนดเวลาแทนที่จะลบบล็อกนั้นออกไปทั้งหมด

ปรับและเพิ่มประสิทธิภาพตารางเวลาของคุณ: การบล็อกเวลาใน Google Calendar
แก้ไขช่วงเวลาของคุณตามความต้องการของตารางเวลา

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ในเวอร์ชันเว็บของ Google Calendar ให้กด 'C' เพื่อสร้างกิจกรรมใหม่ได้อย่างรวดเร็ว, กด 'D' เพื่อสลับไปยังมุมมองวัน, และกด 'W' เพื่อสลับไปยังมุมมองสัปดาห์

ข้อจำกัดของการบล็อกเวลาใน Google Calendar

การจัดสรรเวลาใน Google Calendar สามารถแก้ปัญหาการจัดการเวลาได้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับแอปจัดสรรเวลาหลาย ๆตัว มันไม่ได้สมบูรณ์แบบเสมอไป

นี่คือสิ่งที่อาจซับซ้อน:

  • ความยืดหยุ่นที่จำกัด: การพยายามคาดเดาอย่างแม่นยำว่าแต่ละงานจะใช้เวลาเท่าไรอาจเป็นเรื่องยาก หากสิ่งต่าง ๆ ใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้หรือมีปัญหาที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น บล็อกเวลาของคุณอาจไม่เป็นไปตามแผน
  • ปัญหาการใช้งานกับปฏิทินหลายรายการ: หากคุณใช้ปฏิทิน Google หลายปฏิทิน อาจเกิดความสับสนได้ การซิงค์และการจัดการความเป็นส่วนตัวอาจทำให้เกิดความล่าช้าหรือพลาดเหตุการณ์ได้
  • การตั้งค่าที่ใช้เวลานาน: การจัดสรรเวลาเป็นช่วงๆ โดยเฉพาะสำหรับงานที่ต้องทำซ้ำหรือตารางเวลาที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด อาจกลายเป็นงานที่ยุ่งยากมาก
  • การทำงานอัตโนมัติแบบจำกัด: ไม่มีการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ต้องทำซ้ำตามลำดับความสำคัญ คุณไม่สามารถตั้งค่าว่า 'ให้บล็อกเวลา 90 นาทีสำหรับการทำงานเชิงลึกเสมอในตอนเริ่มต้นของวัน หากไม่มีงานด่วนที่วางแผนไว้'
  • ไม่มีระบบบัฟเฟอร์: ไม่มีวิธีเพิ่มเวลาบัฟเฟอร์ระหว่างการประชุมหรืองานโดยอัตโนมัติ—คุณต้องจัดการพื้นที่สำหรับการสลับบริบทด้วยตนเอง

🔍 คุณรู้หรือไม่?วันธรรมดาของเราถูกตั้งชื่อตามเทพเจ้าและดวงดาว! วันอังคารมาจากชื่อของทีว เทพเจ้าแห่งสงครามของชาวแองโกล-แซกซอน ส่วนวันพฤหัสบดีเป็นเกียรติแก่ธอร์ เทพเจ้าแห่งสายฟ้าในตำนานนอร์ส

⚡️ ⚡️ ⚡️ ⚡️ ⚡️⚡️ ⚡️ ⚡️ ⚡️ ⚡️ ⚡️

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Google Calendar ในการจัดสรรเวลา

Google Calendar ทำหน้าที่จัดการตารางเวลาได้ดี แต่เมื่อพูดถึงการบล็อกเวลาอย่างจริงจัง มันเริ่มมีปัญหา ไม่มีระบบติดตามเวลาในตัว ระบบอัตโนมัติ หรือการจัดลำดับความสำคัญที่ชาญฉลาด คุณต้องลากบล็อกด้วยตนเองและหวังว่าปฏิทินของคุณจะสมเหตุสมผลภายในเที่ยงวัน

หากคุณรู้สึกว่า Google Calendar ไม่สามารถรองรับความต้องการของคุณได้อีกต่อไป ถึงเวลาแล้วที่จะมองหาเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานของทีมยุคใหม่โดยเฉพาะ

และหนึ่งในรายชื่อทางเลือกของ Google CalendarคือClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, ที่เชื่อมโยงการจัดการโครงการ, เอกสาร, และการสื่อสารของทีมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว, เร่งความเร็วด้วย AI และระบบอัตโนมัติรุ่นต่อไป.

ยกตัวอย่างเช่นClickUp Time Management เป็นโซลูชันที่มีความยืดหยุ่นและทำงานแบบเรียลไทม์ที่เคลื่อนไหวไปพร้อมกับวันของคุณ

ClickUp Calendar

ทำงานอย่างชาญฉลาด รักษาความก้าวหน้า และบรรลุเป้าหมายของคุณได้เร็วขึ้นด้วย ClickUp Time Management

หัวใจสำคัญของระบบการจัดการเวลาของ ClickUpคือปฏิทิน ClickUp ต่างจาก Google Calendar ที่แสดงเพียง เมื่อไหร่ สิ่งต่างๆ เกิดขึ้น ปฏิทิน ClickUp แสดง อะไร คุณกำลังทำงานอยู่และ ทำไม มันถึงสำคัญ

สรุปโดยย่อ:

✅ การบล็อกเวลาด้วย AI: บล็อกเวลาสำหรับงานสำคัญของคุณอย่างชาญฉลาดตามการประมาณเวลา กำหนดส่ง และความพร้อมใช้งาน จับคู่กับClickUp Brain และมันสามารถจัดตารางวันของคุณโดยอัตโนมัติภายในไม่กี่วินาที

✅ การผสานงานแบบเรียลไทม์: ทุกงานใน ClickUp (จาก LineUp, backlog หรือรายการงานค้าง) สามารถกำหนดเวลาลงในปฏิทินของคุณได้โดยตรง เพียงลากแล้ววาง เสร็จเรียบร้อย

✅ มุมมองและตัวกรองแบบกำหนดเอง: กรองตามสมาชิกทีม, ความสำคัญ, หรือสถานะงาน. ซูมเข้าสู่วันของคุณหรือซูมออกเพื่อดูสัปดาห์ของคุณในภาพรวม (ปฏิทินของคุณ, ในแบบของคุณ)

ClickUp Calendar
สร้างช่วงเวลาสำหรับงานต่างๆ โดยใช้การกำหนดสีและกรองตามต้องการด้วยปฏิทิน ClickUp

งานใน ClickUp

ยิ่งไปกว่านั้น ใช้ClickUp Tasksเพื่อแยกงานโครงการ เวลาส่วนตัว และช่วงเวลาเรียนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพียงคลิกที่ช่องเวลา กำหนดงานของคุณ และแนบไฟล์หรือบันทึกที่จำเป็นได้ทันทีในปฏิทินของคุณ

ด้วยแอปปฏิทินนี้ คุณสามารถจัดตารางและจัดการประชุม (ในที่เดียว) เชิญผู้เข้าร่วม และเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอได้โดยตรงจากพื้นที่ทำงานของคุณ

มุมมองตารางและปฏิทินของ ClickUp
มองเห็นภาพรวมและรายละเอียดรายวันด้วยการรวมมุมมองปฏิทินกับงานใน ClickUp

ClickUp AI ผู้ช่วยจดบันทึก

และไม่ต้องกังวลClickUp AI Notetakerจะจับประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ!

ClickUp AI ผู้ช่วยจดบันทึก
บันทึกประเด็นที่ต้องดำเนินการ มอบหมายงาน และสร้างบันทึกการประชุมด้วย ClickUp AI Notetaker

นี่คือวิธีที่จะช่วย:

  • รับรองว่าการตัดสินใจทุกครั้งจะถูกบันทึกไว้และสามารถแบ่งปันได้อย่างง่ายดายกับทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในห้องประชุมหรือไม่ก็ตาม
  • บันทึกประเด็นที่ต้องดำเนินการและมอบหมายให้กับบุคคลที่เหมาะสม
  • เชื่อมโยงทุกการสนทนาไปยังงานและไฟล์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้บริบทครบถ้วน เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องย้อนกลับไปทบทวนเรื่องเดิม

นี่คือข้อได้เปรียบพิเศษของ ClickUp: การนำเสนอเครื่องมือส่วนใหญ่ที่จำเป็นสำหรับการจัดระเบียบโครงการไว้ในที่เดียว ไม่เพียงแต่สามารถจัดการและมอบหมายงานเท่านั้น แต่ยังมอบเครื่องมืออื่นๆ ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน เช่น เอกสาร ซึ่งสามารถจดบันทึกและจัดทำรายงานได้ รวมถึงการผสานรวมกับปฏิทินและอีเมล ทั้งหมดในที่เดียว ไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมภายนอกหรือแอปต่างๆ สำหรับแต่ละฟังก์ชัน

ClickUp Brain

ส่วนที่ดีที่สุด?ClickUp Brain นี่คือสิ่งที่เราหมายถึง:

  • สร้างกิจกรรมในปฏิทิน: บอกสมองของคุณว่าคุณต้องการอะไร และมันจะจัดการทุกอย่างให้คุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถถามมันว่า "จองการโทรกับทีมผลิตภัณฑ์ในวันศุกร์หน้าเวลา 2 โมงเย็น" และมันจะจัดการให้คุณภายในไม่กี่วินาที
  • ค้นหาอีเวนต์: คุณไม่ต้องเลื่อนดูหรือเดาอีกต่อไป—เพียงแค่ถาม "แสดงอีเวนต์ทั้งหมดที่มี Alex ในเดือนนี้" แล้วให้ Brain ให้คำตอบที่แม่นยำแก่คุณ
  • ตั้งค่าการมองเห็น: คุณสามารถตัดสินใจได้ว่ากิจกรรมควรเป็นส่วนตัวหรือสาธารณะ บอก Brain ว่า "สร้างบล็อกโฟกัสส่วนตัวพรุ่งนี้เวลา 9 โมงเช้า" และมันจะจัดการที่เหลือให้เอง
ClickUp Brain

⚙️ โบนัส: เบื่อกับการคัดแยกอีเมลและสเปรดชีตจำนวนมากหรือไม่?แม่แบบการบล็อกตารางเวลาของ ClickUpช่วยให้คุณวางแผนตารางเวลา เข้าใจการพึ่งพาของงาน และจัดระเบียบบล็อกงานได้อย่างเป็นระบบด้วยเพียงไม่กี่คลิก

🚨 ClickUp Insights: 35%ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราเลือกวันจันทร์เป็นวันที่ทำงานได้น้อยที่สุด ในขณะที่ 50% เลือกวันศุกร์เป็นวันที่ทำงานได้มากที่สุด

ด้วยฟีเจอร์การบล็อกเวลา การทำงานอัตโนมัติ และการจัดตารางเวลาด้วย AI ของ ClickUp คุณสามารถใช้การบล็อกเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดและเอาชนะความเบื่อหน่ายในวันจันทร์ได้

เทมเพลตการบล็อกเวลาประจำวันของ ClickUp

และบางครั้ง เมื่อคุณไม่อยากเริ่มต้นใหม่จากศูนย์ ให้พึ่งพาแม่แบบ ClickUpกว่า 1,000 แบบที่มีไว้เพื่อสนับสนุนคุณแม่แบบสำหรับการแบ่งเวลาเหล่านี้จะทำให้ชีวิตของคุณง่ายกว่าที่คุณเคยจินตนาการไว้

ตัวอย่างเช่นแม่แบบการบล็อกเวลาประจำวันของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่กำลังดิ้นรนเพื่อสร้างสมดุลระหว่างตารางงานที่ยุ่งโดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้า มันช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานที่สำคัญที่สุดเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานเหล่านั้นในช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพ

เทมเพลตการจัดสรรเวลาประจำวันของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
วางแผนวันของคุณเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดด้วยเทมเพลตการจัดเวลาประจำวันของ ClickUp

เทมเพลตนี้มอบโครงสร้างที่ชัดเจนให้คุณ ทำให้คุณทราบอย่างแน่ชัดว่าเมื่อใดควรจัดการกับงานที่มีความสำคัญสูง และเมื่อใดควรพักความคิดหรืองานที่ไม่เร่งด่วนเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียสมาธิ นอกจากนี้ ด้วยประมาณเวลาที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าและซอฟต์แวร์ติดตามเวลา คุณจะได้รับภาพที่สมจริงของสิ่งที่สามารถทำได้ในแต่ละวัน ช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องโดยไม่ทำให้ตัวเองต้องรับภาระมากเกินไป

ดีกว่านั้น, เทมเพลตนี้ยังมาพร้อมกับมุมมองต่าง ๆ เช่น แผนรายวัน, แผนรายสัปดาห์, และแผนรายเดือน, รวมถึงช่องข้อมูลแบบกำหนดเองเพื่อจัดหมวดหมู่ภารกิจ, ทำให้การจัดระเบียบและเข้าถึงตารางเวลาของคุณง่ายขึ้น.

📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบตารางงานฟรีใน Excel & ClickUp

โดยการผสานรวมฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น การแจ้งเตือน, ปฏิทิน, อีเมล, และระบบการทำงานในกระบวนการดำเนินโครงการ, ClickUp ช่วยให้พนักงานหยุดการมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และหันมาให้ความสำคัญกับงานที่สร้างคุณค่าแทน

การจัดสรรเวลาเป็นวิธีที่ง่ายแต่ทรงพลังในการควบคุมตารางเวลาของคุณ แทนที่จะปล่อยให้งานเฉพาะและสิ่งรบกวนกำหนดวันของคุณ คุณกำหนดช่วงเวลาเฉพาะไว้ แต่เพื่อให้ได้ผล คุณต้องมีแนวทางที่มั่นคง

นี่คือเคล็ดลับการจัดการเวลา 🎲

  • การจัดกลุ่มงาน: รวมงานที่คล้ายกันเข้าด้วยกันเพื่อลดการสลับความคิด ตัวอย่างเช่น แทนที่จะเช็คอีเมลตลอดทั้งวัน ให้ตอบอีเมลในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ 30 นาที ⏰
  • ธีมประจำวัน: กำหนดวันทั้งวันให้เหมาะกับงานประเภทเฉพาะ วันจันทร์อาจใช้สำหรับการสร้างเนื้อหา วันพุธสำหรับการประชุม และวันศุกร์สำหรับกลยุทธ์ ⏰
  • การกำหนดกรอบเวลา: กำหนดเวลาที่แน่นอนสำหรับแต่ละงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น คุณสามารถใช้เวลา 90 นาทีในการร่างงานนำเสนอ (ไม่เกิน ไม่ต่ำกว่า) ⏰
  • เทคนิคโพโมโดโร: ทำงานเป็นช่วงสั้น ๆ ครั้งละ 25 นาที แล้วพัก 5 นาที เหมาะมากสำหรับการรักษาสมาธิโดยไม่เหนื่อยล้า ⏰
  • กฎของพาร์กินสัน: กำหนดเส้นตายที่เข้มงวดให้ตัวเองเพื่อหลีกเลี่ยงงานที่ล่าช้า อย่าใช้เวลาทั้งวันในการเขียนรายงาน ให้กำหนดกรอบเวลาที่เข้มงวดเพียง 2 ชั่วโมงแทน ⏰
  • การจับคู่ภารกิจและนิสัย: ใช้กิจวัตรที่มีอยู่แล้วเพื่อทำให้การจัดเวลาเป็นช่วงๆ ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น เริ่มช่วงทำงานอย่างเข้มข้นครั้งแรกของคุณทันทีหลังจากดื่มกาแฟตอนเช้า ⏰
  • พื้นที่ปลอดสิ่งรบกวน: ปิดการแจ้งเตือนและใช้แอปเช่น Forest หรือ Freedom เพื่อบล็อกสิ่งรบกวน ⏰

⚙️ โบนัส: ต้องการเพิ่มศักยภาพของวันคุณให้สูงสุดหรือไม่?เทมเพลตตารางเวลาแบบรายชั่วโมงของ ClickUpช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายและลำดับความสำคัญได้อย่างชัดเจน จัดระเบียบด้วยไทม์ไลน์ที่ยืดหยุ่นแต่มีโครงสร้าง และติดตามความคืบหน้าเทียบกับเป้าหมายประจำวัน

จัดสรรเวลาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp

การจัดสรรเวลาใน Google Calendar สามารถช่วยคุณจัดโครงสร้างวันของคุณและรักษาสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัวได้

แต่ถ้าคุณต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้น, ระบบอัตโนมัติ, การติดตามระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละงาน, และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจร, ClickUp คือทางเลือกที่ดีที่สุด

ด้วยคุณสมบัติเช่นการจัดตารางเวลาแบบลากและวางภายในปฏิทิน ClickUp, ระบบติดตามเวลาในตัว, และ AI คุณสามารถวางแผนวันของคุณได้อย่างแม่นยำและประหยัดเวลาโดยไม่ต้องสลับบริบท

