เทมเพลตการต้อนรับลูกค้าใหม่ฟรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ของลูกค้าใหม่

คุณเพิ่งเซ็นสัญญากับลูกค้าใหม่ ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีจนกระทั่งมีคนขอไฟล์ที่คุณคิดว่าคนอื่นเป็นคนดูแล การประชุมเริ่มต้นถูกเลื่อนออกไป คำถามสำคัญถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีคำตอบเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์
และทันใดนั้น การเริ่มต้นที่ราบรื่นที่คุณสัญญาไว้กลับดูเหมือนคำสัญญาที่หลอกลวง 🫤
เทมเพลตการรับลูกค้าใหม่ที่น่าเชื่อถือ สามารถป้องกันผลกระทบแบบผีเสื้อได้ มันช่วยให้คุณมีระเบียบ ตั้งความคาดหวังตั้งแต่ต้น และทำให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจตรงกันตั้งแต่วันแรก
ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจเทมเพลตการต้อนรับลูกค้าใหม่แบบฟรี เพื่อช่วยสร้างความสม่ำเสมอ ความชัดเจน และความสงบที่จำเป็นอย่างยิ่งให้กับกระบวนการต้อนรับลูกค้าของคุณ 🧰
เทมเพลตการรับลูกค้าใหม่คืออะไร?
เทมเพลตการรับลูกค้าใหม่เป็นโครงสร้างที่ช่วยให้ธุรกิจแนะนำลูกค้าใหม่ให้รู้จักกับกระบวนการ, ขั้นตอนการทำงาน, และสิ่งที่ส่งมอบของพวกเขา ช่วยให้คุณสามารถตั้งความคาดหวังที่ชัดเจนตั้งแต่วันแรก, หลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ผิดพลาดและขั้นตอนที่พลาดไป, และประหยัดเวลาด้วยกระบวนการที่สามารถทำซ้ำได้
ด้วยรายการตรวจสอบ, กำหนดเวลา, ชุดต้อนรับ, และคู่มือการสอน, เทมเพลตเหล่านี้ช่วยให้กระบวนการรับลูกค้าใหม่เป็นไปอย่างราบรื่น
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มการลงทะเบียนลูกค้าที่ดี?
เทมเพลตการรับลูกค้าที่ดีที่สุดจะกำหนดโทนสำหรับความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งหมด พวกเขาทำให้กระบวนการของคุณง่ายขึ้น ลดการติดต่อกลับไปกลับมา และช่วยให้ลูกค้าได้รับข้อมูล รู้สึกมั่นใจ และเตรียมพร้อมสำหรับความสำเร็จ
👀 นี่คือสิ่งที่เทมเพลตการรับลูกค้าใหม่ที่น่าเชื่อถือทำ:
- โครงสร้างที่ชัดเจน: ระบุขั้นตอนของแต่ละกระบวนการในการเริ่มต้นใช้งาน ตั้งแต่การส่งอีเมลต้อนรับไปจนถึงการประชุมเริ่มต้นและสิ่งที่ต้องส่งมอบ เพื่อให้ทุกคนทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและเวลาที่ดำเนินการ
- ความยืดหยุ่น: สามารถปรับให้เหมาะสมกับลูกค้า ประเภทอุตสาหกรรม หรือบริการที่แตกต่างกันได้ โดยไม่ต้องสร้างกระบวนการใหม่ทั้งหมดทุกครั้ง
- เครื่องมือสื่อสารแบบบูรณาการ: ประกอบด้วยชุดต้อนรับ, แบบฟอร์มการรับข้อมูล, และเทมเพลตอีเมลเพื่อช่วยกำหนดความคาดหวังและตอบคำถามที่พบบ่อยล่วงหน้า
- ระบบอัตโนมัติในตัว: ซิงค์กับเครื่องมือจัดการโครงการของคุณเพื่อกำหนดงาน ส่งการแจ้งเตือน และทริกเกอร์การอัปเดตโดยอัตโนมัติ
- ทรัพยากรบริการตนเอง: ลิงก์ไปยังคู่มือที่เป็นประโยชน์ วิดีโอแนะนำการใช้งาน และเอกสารประกอบ เพื่อให้ลูกค้าสามารถค้นหาคำตอบได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรอทีมงานของคุณ
- การรวบรวมข้อเสนอแนะ: รวบรวมข้อมูลจากลูกค้าในช่วงกลางหรือหลังการเริ่มต้นเพื่อตรวจจับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและปรับปรุงกระบวนการ
🧠 เกร็ดความรู้: แนวคิดในการติดตามลูกค้านั้นมีมาตั้งแต่โบราณกาล กว่า20,000 ปีที่แล้ว พ่อค้าใช้การบันทึกข้อมูลพื้นฐาน (และความจำ) เพื่อจัดการความสัมพันธ์กับผู้ซื้อ สมุดบัญชีในยุคแรกๆ ยังมีการบันทึกเกี่ยวกับหนี้สินและสินค้า ซึ่งเป็นรูปแบบเริ่มต้นของการแบ่งกลุ่มลูกค้า
13 แบบฟอร์มการลงทะเบียนลูกค้าใหม่
ไม่มีลูกค้าสองรายที่เหมือนกัน นั่นคือเหตุผลที่การมีเทมเพลตการเริ่มต้นใช้งานที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก ไม่ว่าคุณจะทำงานคนเดียวหรือกับทีม คุณสามารถหาเทมเพลตที่เหมาะกับสไตล์ของคุณได้
และหากคุณต้องการก้าวไปอีกขั้นClickUp CRM Project Management Softwareจะรวบรวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน ตั้งแต่การติดตามดีลและงานต่างๆ ไปจนถึงการจัดการความสัมพันธ์และการติดตามผล ทุกอย่างถูกจัดระเบียบ ปรับแต่งได้ และสร้างมาเพื่อขยายตามขนาดธุรกิจของคุณ
เทมเพลตแบบติดตั้งและใช้งานได้ทันทีเหล่านี้ช่วยให้คุณมอบประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานที่ราบรื่นและสม่ำเสมอ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมใดหรือมีขนาดทีมเท่าใดก็ตาม
เรียกดูรายการนี้ เลือกสิ่งที่เหมาะสม และทำให้การเริ่มต้นงานเป็นเรื่องที่ไม่ต้องกังวล! 🎯
1. แม่แบบการแนะนำลูกค้าใหม่ของ ClickUp
เทมเพลตการต้อนรับลูกค้าของ ClickUpทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเบื้องหลังของคุณ เพื่อสร้างความประทับใจแรกที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าใหม่ทุกคน
ฟิลด์ที่กำหนดเองเช่น ประเภทลูกค้า แพ็กเกจบริการ และวันที่โทรแนะนำการใช้งาน ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งประสบการณ์การเริ่มต้นของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างเป็นส่วนตัว พร้อมรักษาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถติดแท็ก 'Startup' สำหรับการเริ่มต้นแบบเรียบง่ายและให้บริการตนเอง หรือ 'Enterprise' สำหรับประสบการณ์ที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลและมีการดูแลอย่างใกล้ชิด
ช่องแพ็กเกจบริการจะทำการทริกเกอร์เพลย์บุ๊กการเริ่มต้นใช้งานที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ เช่น การสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับลูกค้า Pro หรือรายการตรวจสอบเริ่มต้นอย่างรวดเร็วสำหรับผู้ใช้ Basic วันที่โทรเริ่มต้นช่วยให้ทีมของคุณจัดการได้อย่างเป็นระเบียบโดยติดตามตารางเวลาและมั่นใจได้ว่าไม่มีการโทรที่พลาดไป
ฟิลด์เหล่านี้รวมบริบทของลูกค้าไว้ที่ศูนย์กลาง ทำให้ทีมบริการลูกค้า ทีมขาย และทีมผลิตภัณฑ์ของคุณทำงานสอดคล้องกัน
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมที่ให้บริการซึ่งจัดการกับกลุ่มลูกค้าหลายกลุ่มที่ต้องการระบบศูนย์กลางที่ทำงานอัตโนมัติเพื่อปรับแต่งงานต้อนรับลูกค้าใหม่ทั้งหมด ติดตามความคืบหน้า และขยายขนาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
🔍 คุณทราบหรือไม่? รายได้ของตลาดซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าคาดว่าจะเติบโตในอัตราประจำปีที่ 10.17% โดยจะมีมูลค่าตลาดถึง 145.61 พันล้านดอลลาร์ในอนาคตอันใกล้
2. แม่แบบบอร์ดการต้อนรับลูกค้าใหม่ของ ClickUp
ลองนึกภาพว่ามีลูกค้าใหม่สมัครใช้บริการระดับกลางของคุณ โดยต้องการเอกสารแบบไม่มีโลโก้บริษัท จุดติดต่อเฉพาะบุคคล และการออกใบแจ้งหนี้รายเดือนด้วยเทมเพลตบอร์ดการต้อนรับลูกค้าใหม่ของ ClickUp คุณสามารถรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ล่วงหน้าได้โดยใช้ฟิลด์ต่างๆ เช่น คำขอของลูกค้า ผู้ติดต่อหลัก มูลค่าการสมัครสมาชิก และวิธีการชำระเงิน เพื่อให้ทีมของคุณสามารถเริ่มทำงานได้ทันที
ตัวอย่างเช่น การกำหนดค่าการสมัครสมาชิกที่ $2,500 และบันทึก "การสร้างแบรนด์เฉพาะ" เป็นคำขอของลูกค้า จะปรับกระบวนการเริ่มต้นใช้งานให้เหมาะสมทันที หากต้องการรอบการตรวจสอบเพิ่มเติมหรือทรัพยากรการออกแบบ ทีมของคุณจะทราบถึงสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญก่อน ช่อง POC ช่วยให้การสื่อสารชัดเจน และวิธีการชำระเงินช่วยให้ทีมการเงินของคุณสามารถเตรียมใบแจ้งหนี้ได้อย่างถูกต้อง
ต้องการการอนุมัติสัญญาหรือไม่? ฟิลด์ลายเซ็นจะติดตามว่าข้อตกลงได้รับการลงนามแล้วหรือไม่ ต้องการความคิดเห็นหรือไม่? บันทึกความรู้สึกของลูกค้าด้วยฟิลด์ความคิดเห็นของลูกค้า ด้วยฟิลด์ขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน คุณจะทราบความคืบหน้าของลูกค้าอยู่เสมอ ทำให้มั่นใจว่าจะไม่มีอะไรตกหล่น
📌 เหมาะสำหรับ: นักคิดเชิงภาพที่ชอบจัดการความคืบหน้าของลูกค้าผ่านบอร์ดสไตล์คัมบังที่สามารถลากและวางได้อย่างง่ายดาย
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ทำให้กระบวนการเริ่มต้นใช้งานของลูกค้าเป็นเกม! เพิ่มองค์ประกอบเช่น เหรียญตราหรือรางวัลสำหรับการทำภารกิจให้สำเร็จ เพื่อรักษาความสนใจของลูกค้า
3. แม่แบบการแนะนำผู้ใช้ใหม่ของ ClickUp
การแนะนำผู้ใช้ใหม่ให้รู้จักกับผลิตภัณฑ์หรือแพลตฟอร์มของคุณเป็นช่วงเวลาสำคัญที่กำหนดประสบการณ์ ความมั่นใจ และการมีส่วนร่วมในระยะยาวของพวกเขาแม่แบบการแนะนำผู้ใช้ใหม่ของ ClickUpช่วยให้การเดินทางนี้ราบรื่นและสม่ำเสมอ มอบเส้นทางที่ชัดเจนและมีโครงสร้างเพื่อช่วยให้ผู้ใช้รู้สึกสบายใจ ค้นพบคุณค่าได้อย่างรวดเร็ว และยังคงมีส่วนร่วม
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถนำพวกเขาผ่านชุดงานที่ปรับแต่งตามความต้องการได้โดยอัตโนมัติ: สำรวจเค้าโครงของ Workspace, ทบทวนการมอบหมายงานของพวกเขา, ทำความเข้าใจวิธีการแสดงความคิดเห็นหรือแท็กเพื่อนร่วมทีม, และเรียนรู้วิธีการติดตามงานที่ต้องส่งมอบ
แต่ละขั้นตอนถูกสร้างไว้ล่วงหน้า ใช้งานง่าย และนำทางพวกเขาไปสู่คุณค่าโดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือ จัดโครงสร้างการเดินทางออกเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน เช่น "ทัวร์ต้อนรับ" "งานแรก" และ "การทำงานร่วมกันในทีม 101"
เพิ่มเอกสาร ClickUpพร้อมบทแนะนำที่ฝังไว้ มอบหมายงานในรูปแบบรายการตรวจสอบ และตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อติดตามผลหากมีใครหยุดชะงัก
📌 เหมาะสำหรับ: บริษัทหรือแพลตฟอร์ม SaaS ที่ต้อนรับผู้ใช้ใหม่และช่วยให้พวกเขาเรียนรู้ฟีเจอร์หลักและขั้นตอนการทำงานได้อย่างรวดเร็ว
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบแผนการสื่อสารโครงการฟรี
4. แม่แบบรายการตรวจสอบการเริ่มต้นใช้งาน ClickUp
เทมเพลตรายการตรวจสอบการเริ่มต้นใช้งาน ClickUpมอบระบบที่เป็นระเบียบและสามารถทำซ้ำได้ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานใหม่ทุกคนสามารถเริ่มทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่วันแรก
สมมติว่าคุณกำลังต้อนรับพนักงานใหม่ในฝ่ายสนับสนุนลูกค้า ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถปรับแต่งประสบการณ์ได้ทันทีโดยใช้ฟิลด์ต่างๆ เช่น ตำแหน่งงาน แผนก และวันเริ่มงาน เมื่อคุณป้อนที่อยู่อีเมลสำหรับทำงานของพวกเขา เทมเพลตจะทริกเกอร์งานอัตโนมัติ เช่น การส่งอีเมลต้อนรับ การจัดเตรียมเครื่องมือสนับสนุน และการนัดหมายการประชุมแบบตัวต่อตัวกับผู้จัดการของพวกเขา
งานต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ การเข้าถึงระบบ และการยืนยันนโยบาย ได้ถูกสร้างไว้ล่วงหน้า มอบหมาย และติดตามได้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงไม่มีอะไรตกหล่น
📌 เหมาะสำหรับ: ฝ่ายบุคคล, ทรัพยากรบุคคล, และหัวหน้าทีมในบริษัทที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งต้องการให้พนักงานใหม่เริ่มงานได้อย่างรวดเร็วผ่านซอฟต์แวร์การรับสมัครลูกค้า
🤝 เตือนความจำอย่างเป็นกันเอง: เมื่อลูกค้าของคุณลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ให้เริ่มต้นด้วยการส่งอีเมลต้อนรับอย่างเป็นกันเอง อย่าลืมใส่ข้อมูลพื้นฐาน เช่น ข้อมูลติดต่อ สำเนาสัญญา และขั้นตอนถัดไป คุณยังสามารถแนบแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น บทแนะนำ วิธีใช้งานเบื้องต้น หรือคำถามที่พบบ่อยได้อีกด้วย
5. แม่แบบการเริ่มต้นใช้งาน ClickUp HubSpot
เทมเพลตการเริ่มต้นใช้งาน ClickUp HubSpotมอบประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานที่ราบรื่นและปรับให้เหมาะกับแต่ละลูกค้า ตั้งแต่การตั้งค่า CRM ไปจนถึงการทำการตลาดอัตโนมัติ คุณสามารถกำหนดหัวข้อสำคัญ จุดสำคัญ และงานต่างๆ ลงในแผนที่ชัดเจนและติดตามได้ เพื่อการนำไปใช้ที่รวดเร็วขึ้น
ด้วยสิ่งนี้ คุณสามารถ:
- ปรับแต่งการเริ่มต้นใช้งานตามประเภทลูกค้า: สตาร์ทอัพอาจต้องการเพียงการตั้งค่า CRM และคู่มือหน้า landing page สำหรับการเปิดตัวในระดับองค์กร? อาจรวมถึงการย้ายข้อมูล การผสานรวมกับเครื่องมือที่มีอยู่ และการจัดอบรมการใช้งานให้กับทั้งทีม
- ติดตามทุกขั้นตอนข้ามฟังก์ชัน: ใช้มุมมองที่กำหนดเองเพื่อติดตามความคืบหน้าของงานข้ามทีมขาย การตลาด ไอที และทีมความสำเร็จของลูกค้า
- รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว: แนบ SOP เอกสารแนะนำการใช้งาน และวิดีโอการฝึกอบรมไปยังงานโดยตรง ไม่ต้องตามหาลิงก์หรือไฟล์ข้ามเครื่องมืออีกต่อไป
- สร้างเส้นทางการปฐมนิเทศตามบทบาท: ฝึกอบรมพนักงานขายเกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ ของการขายในขณะเดียวกันก็ปฐมนิเทศผู้จัดการฝ่ายการตลาดเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของแคมเปญและการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย—แต่ละคนจะมีงาน เจ้าของงาน และกำหนดเวลาของตนเอง
📌 เหมาะสำหรับ: เอเจนซี่หรือทีมงานที่กำลังย้ายลูกค้าไปยังเครื่องมือและบริการของ HubSpot โดยมีขั้นตอนที่ปรับให้เข้ากับระบบนิเวศนั้นโดยเฉพาะ
6. เทมเพลตแบบฟอร์มการรับข้อมูลเข้า ClickUp
เทมเพลตแบบฟอร์มการรับข้อมูลของ ClickUpมอบรูปแบบที่ชัดเจนสำหรับการรวบรวมข้อมูลที่คุณต้องการจากลูกค้า, เพื่อนร่วมทีม, หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างถูกต้อง โดยไม่ต้องมีการหารือที่ไม่จำเป็น คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมข้อมูลลูกค้า, คำขอให้บริการ, ข้อเสนอแนะภายใน, หรือรายละเอียดโครงการใหม่
ด้วยฟิลด์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า เช่น งบประมาณ วิธีการติดต่อที่ต้องการ ชื่อบริษัท และหมายเหตุเพิ่มเติม คุณสามารถรวบรวมข้อมูลบริบททั้งหมดที่คุณต้องการได้ ทุกสิ่งที่ถูกส่งเข้ามาจะถูกแปลงเป็นงานใน ClickUpหรือรายการในพื้นที่ทำงานเพื่อให้การติดตามผลสามารถเกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติ
แบบฟอร์มการรับข้อมูลนี้ยังช่วยให้คุณสามารถกำหนดเส้นทางคำตอบ, มอบหมายสมาชิกในทีม, และแม้กระทั่งทำให้บางส่วนของกระบวนการเป็นอัตโนมัติเพื่อเร่งความเร็วได้
📌 เหมาะสำหรับ: ธุรกิจที่ให้บริการซึ่งต้องรวบรวมข้อมูลลูกค้าเบื้องต้นก่อนการโทรเริ่มต้นหรือการเสนอข้อเสนอ
📖 อ่านเพิ่มเติม: การตลาดตามวงจรชีวิตของลูกค้า: คู่มือสำหรับนักการตลาด
📮 ClickUp Insight:ประมาณ 43% ของพนักงานส่งข้อความ 0-10 ข้อความต่อวัน แม้ว่าสิ่งนี้อาจบ่งบอกถึงการสนทนาที่มุ่งเน้นหรือตั้งใจมากขึ้น แต่ก็อาจสะท้อนถึงการขาดความร่วมมือที่ราบรื่น โดยมีการสนทนาที่สำคัญเกิดขึ้นที่อื่น (เช่น อีเมล)*
เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแพลตฟอร์มที่ไม่จำเป็นและการสลับบริบท คุณจำเป็นต้องมีแอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน เช่นClickUp ที่รวมโครงการ ความรู้ และการแชทไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
7. แม่แบบ CRM ของ ClickUp
การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าช่วยให้การเจรจาดำเนินไปอย่างราบรื่นและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอยู่เสมอเทมเพลต CRM ของ ClickUpช่วยให้คุณจัดการกับลูกค้าเป้าหมายหลายราย การสนทนา การติดตามผล และงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทุกขั้นตอนของกระบวนการขายและประสบการณ์ของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ออกแบบมาเพื่อสร้างโครงสร้างให้กับความสัมพันธ์และการจัดการลูกค้า เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณวางแผนเส้นทางลูกค้า ติดตามความคืบหน้าของแต่ละลีด และจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมตามขั้นตอนของการขาย นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณรักษาฐานข้อมูลลูกค้าที่สะอาดและค้นหาได้ง่าย คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลสำคัญ เช่น อุตสาหกรรม ตำแหน่งงาน และรายละเอียดการติดต่อ และจัดเรียงหรือกรองข้อมูลได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการ
สำหรับแต่ละลีด คุณสามารถตั้งค่างานต่างๆ เช่น การติดต่อครั้งแรก อีเมลติดตามผล และการนัดหมายการสาธิต เพื่อให้มั่นใจว่ามีความรับผิดชอบที่ชัดเจนในทุกขั้นตอน เมื่อทีมขายของคุณก้าวหน้าไปตามกระบวนการขายพวกเขาสามารถใช้มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUpเพื่อดูไทม์ไลน์ของงานและอัตโนมัติการแจ้งเตือนสำหรับการติดตามผลหรือการแจ้งเตือนเมื่อถึงเป้าหมายสำคัญ
เหมาะสำหรับ: ทีมขายและการจัดการบัญชีที่ต้องการปรับปรุงการจัดการลูกค้าเป้าหมาย การสื่อสารกับลูกค้า และการจัดลำดับความสำคัญของงานโดยใช้CRM ใน ClickUp
🔍 คุณรู้หรือไม่? ก่อนยุคเครื่องมือดิจิทัล ธุรกิจใช้โรโลเดกซ์ในช่วงทศวรรษ 1950 เพื่อจัดการข้อมูลติดต่อลูกค้าด้วยตนเอง โดยหมุนเปลี่ยนบัตรแทนการเลื่อนดูผ่านแดชบอร์ด
8. เทมเพลตแบบฟอร์มติดต่อลูกค้า ClickUp
เทมเพลตแบบฟอร์มติดต่อลูกค้าของ ClickUpมอบวิธีการที่สะดวกในการติดตามความคิดเห็นของลูกค้า รวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัย แบบสำรวจและการบริการลูกค้า รวมถึงจัดระเบียบข้อมูลการติดต่อสำหรับแคมเปญการตลาดหรือการติดตามผล
แบบฟอร์มติดต่อลูกค้าที่แสดงผลจะบันทึกและจัดระเบียบแบบฟอร์มที่ส่งทั้งหมด ทำให้เข้าถึงรายละเอียดการติดต่อ ข้อเสนอแนะ และปัญหาต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย มุมมองสรุปการติดต่อจะแสดงภาพรวมของคำขอที่กำลังดำเนินการอยู่ ช่วยให้คุณสามารถระบุแนวโน้มหรือข้อกังวลเร่งด่วนได้
คุณสามารถทำให้การติดตามผลเป็นอัตโนมัติและวิเคราะห์ข้อมูลคำขอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนและรับประกันการตอบสนองที่ทันเวลา
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมสนับสนุนลูกค้า, ผู้จัดการฝ่ายบริการ, และธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้าและให้แน่ใจว่าทุกคำขอได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ.
9. แม่แบบความร่วมมือด้านความสำเร็จของลูกค้าสำหรับ ClickUp
ความสำเร็จของลูกค้าขึ้นอยู่กับการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและต่อเนื่องเพื่อช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายของพวกเขาเทมเพลตความร่วมมือด้านความสำเร็จของลูกค้าของ ClickUpสนับสนุนความร่วมมือนี้โดยมอบโครงสร้างที่จำเป็นอย่างยิ่งให้กับทีมความสำเร็จของลูกค้าในการสื่อสาร วางแผน และทำงานร่วมกับลูกค้าในพื้นที่ทำงานร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถสร้างศูนย์กลางที่รวมการมีส่วนร่วมกับลูกค้าไว้ได้อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การเริ่มต้นโครงการไปจนถึงการติดตามความคืบหน้าในแต่ละขั้นตอน เทมเพลตนี้จะช่วยจัดเก็บงานสำคัญ บันทึกย่อ และการอัปเดตต่าง ๆ ไว้ในที่เดียว ใช้เพื่อสร้างรายการตรวจสอบสำหรับลูกค้าใหม่ บันทึกความคิดเห็น ติดตาม KPI หรือวางแผนการติดตามผลเป็นประจำ นอกจากนี้ คุณยังสามารถมอบหมายหน้าที่ กำหนดระยะเวลา และติดตามความคืบหน้าได้แบบเรียลไทม์
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมความสำเร็จของลูกค้าและผู้จัดการที่ทำงานข้ามแผนกเพื่อให้มั่นใจว่าการเริ่มต้นใช้งาน การมีส่วนร่วม และอัตราการรักษาลูกค้าสอดคล้องและเชิงรุก
ด้วย ClickUp เราได้ก้าวไปข้างหน้าอีกขั้นหนึ่งด้วยการสร้างแดชบอร์ดที่ลูกค้าของเราสามารถเข้าถึงและติดตามประสิทธิภาพ การเข้าพัก และโครงการต่างๆ ได้แบบเรียลไทม์ สิ่งนี้ช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถรู้สึกเชื่อมโยงกับทีมของพวกเขาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาอยู่ในประเทศที่แตกต่างกัน และบางครั้งก็อยู่ในทวีปที่แตกต่างกัน
ด้วย ClickUp เราได้ก้าวไปข้างหน้าอีกขั้นหนึ่งด้วยการสร้างแดชบอร์ดที่ลูกค้าของเราสามารถเข้าถึงและติดตามประสิทธิภาพ การเข้าพัก และโครงการต่างๆ ได้แบบเรียลไทม์ สิ่งนี้ช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถรู้สึกเชื่อมโยงกับทีมของพวกเขาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาอยู่ในประเทศที่แตกต่างกัน และบางครั้งก็อยู่ในทวีปที่แตกต่างกัน
10. แบบฟอร์มการลงทะเบียนลูกค้าใหม่โดย HubSpot
เทมเพลตการเริ่มต้นใช้งานลูกค้าของ HubSpot เปรียบเสมือนชุดเริ่มต้นสำหรับธุรกิจที่ต้องการสร้างความประทับใจแรกที่ยอดเยี่ยมกับลูกค้าใหม่ ออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งสองฝ่ายในกระบวนการเริ่มต้นใช้งาน ลูกค้าจะได้รับแผนงานที่ชัดเจนและข้อมูลทั้งหมดที่พวกเขาต้องการล่วงหน้า ในขณะที่ทีมภายในของคุณจะได้รับเครื่องมือในการจัดการอย่างเป็นระบบเบื้องหลัง
ใช้รายการตรวจสอบการแนะนำลูกค้าใหม่ภายในเพื่อปรับทีมของคุณให้สอดคล้องกับขั้นตอนสำคัญก่อนเริ่มงานกับลูกค้า และส่งชุดต้อนรับที่ปรับแต่งได้เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจอย่างชัดเจนว่าควรติดต่อใคร การสนับสนุนทำงานอย่างไร และขั้นตอนต่อไปคืออะไร
รวบรวมรายละเอียดที่สำคัญทั้งหมดไว้ล่วงหน้าด้วยแบบฟอร์มการรับข้อมูลลูกค้า เพื่อให้ทีมของคุณสามารถปรับประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดและการขายที่ใช้ HubSpot ที่ต้องการกระบวนการแบบพร้อมใช้งานสำหรับการต้อนรับลูกค้าใหม่
📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับการรักษาลูกค้า
🔍 คุณรู้หรือไม่? CRMเริ่มได้รับความนิยมในช่วงทศวรรษ 1990 โดย Siebel Systems ได้เปิดตัวในปี 1993 ซึ่งได้รวมการขาย การตลาด และการสนับสนุนเข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียว นี่เป็นยุคของ Sales Force Automation ซึ่งเป็นวิธีการจัดการกระบวนการขายที่นวัตกรรมมากขึ้น
11. แบบฟอร์มการลงทะเบียนลูกค้าโดย Pipefy
เทมเพลตการต้อนรับลูกค้าของ Pipefy ประกอบด้วยช่องทางต้อนรับที่แก้ไขได้และแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้เพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้น เช่น เป้าหมายของลูกค้า ความชอบทางเทคนิค และผู้มีอำนาจตัดสินใจ
เมื่อลูกค้าผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ของการเริ่มต้นใช้งาน—การต้อนรับ, การตั้งค่า, การฝึกอบรม, การใช้งานจริง—เทมเพลตจะส่งการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ, มอบหมายงาน, และอัปเดตสถานะให้โดยอัตโนมัติ คุณสมบัติกล่องข้อความร่วมช่วยให้การสื่อสารเป็นระเบียบโดยการบันทึกข้อความทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มและมอบหมายให้กับสมาชิกในทีม ช่วยให้ทีมของคุณสามารถตอบกลับได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
📌 เหมาะสำหรับ: ทีมที่เน้นการดำเนินงานและกระบวนการ ซึ่งต้องการระบบการทำงานที่มีโครงสร้างชัดเจน สามารถติดตามได้ และขยายขนาดได้สำหรับทีมหรือแผนกขนาดใหญ่
🤝 เตือนความจำอย่างเป็นมิตร: เริ่มต้นการสื่อสารตั้งแต่เนิ่นๆ และสม่ำเสมอ โดยเน้นที่ข้อความที่สร้างคุณค่าเป็นหลัก ภาษาของคุณต้องเรียบง่ายและชัดเจน หลีกเลี่ยงการใช้คำเทคนิคหรือศัพท์เฉพาะเมื่ออธิบายขั้นตอนหรือตอบคำถาม
12. แบบฟอร์มการลงทะเบียนลูกค้าใหม่ โดย Template.Net
เทมเพลตแบบฟอร์มการลงทะเบียนลูกค้าของ Template. Net เริ่มต้นด้วยการรวบรวมข้อมูลลูกค้า (ชื่อบริษัท, ที่อยู่, และผู้ติดต่อหลัก) เพื่อให้ทีมของคุณมีข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนในภายหลัง
เทมเพลตนี้มีพื้นที่สำหรับให้ลูกค้าแชร์ประเภทของบริการที่ต้องการ เช่น การให้คำปรึกษา งานโครงการ หรือการออกแบบ/พัฒนา ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถอธิบายเป้าหมายของตนเองได้ด้วยคำพูดของพวกเขาเอง
ส่วนข้อตกลงทางกฎหมายยืนยันว่าลูกค้าได้รับทราบเกี่ยวกับเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของคุณแล้ว ซึ่งให้ความชัดเจนทางกฎหมายแก่ทั้งสองฝ่าย
📌 เหมาะสำหรับ: ธุรกิจขนาดเล็กหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระที่ต้องการแบบฟอร์มที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมาเพื่อรวบรวมข้อมูลลูกค้าและความต้องการบริการ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้การแนะนำแบบโต้ตอบ รายการตรวจสอบ หรือแถบแสดงความคืบหน้าเพื่อแนะนำลูกค้าผ่านแต่ละขั้นตอนที่สำคัญ จับคู่เครื่องมือเหล่านี้กับคำแนะนำโดยละเอียดและตัวบ่งชี้ความคืบหน้าเพื่อให้ลูกค้ายังคงมีส่วนร่วมและดำเนินการตามแผนได้อย่างต่อเนื่อง
13. แบบนำเสนอการอบรมลูกค้าใหม่สำหรับฝ่ายขาย โดย Template.Net
เทมเพลตการนำเสนอการต้อนรับลูกค้าใหม่สำหรับฝ่ายขายของ Template. Net ถูกออกแบบมาเพื่อให้การส่งมอบงานหลังการขายของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด เพิ่มตารางการชำระเงิน วิธีการชำระเงินที่รองรับ และแม้กระทั่งนโยบายค่าปรับกรณีล่าช้า เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง
กำหนดเวลา, ผลลัพธ์ที่ต้องส่งมอบ, และตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ได้ถูกวางไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนแล้ว ดังนั้นจึงไม่มีการคาดเดาเกี่ยวกับสิ่งที่ถือว่าประสบความสำเร็จหรือเมื่อใดที่ควรบรรลุเป้าหมายสำคัญ นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงวิธีการและระยะเวลาที่คุณจะติดต่อสื่อสารกัน ซึ่งช่วยสร้างจังหวะการทำงานที่ราบรื่นตั้งแต่วันแรก
📌 เหมาะสำหรับ: พนักงานขายหรือผู้จัดการบัญชีที่นำเสนอข้อมูลการเริ่มต้นใช้งานให้กับลูกค้าใหม่ในรูปแบบภาพ ครอบคลุมรายละเอียดสำคัญ เช่น กำหนดเวลา, KPI, และสิ่งที่ต้องส่งมอบสำหรับกระบวนการเริ่มต้นใช้งานลูกค้าที่ดี
🔍 คุณรู้หรือไม่? หนึ่งในเครื่องมือจัดการการติดต่อสมัยแรกๆ คือACT ( Automated Contact Tracking) ซึ่งเปิดตัวในปี 1986 สร้างโดย Pat Sullivan และ Mike Muhney มันช่วยพนักงานขายในการติดตามการสนทนาและลูกค้าเป้าหมายก่อนที่คำว่า 'CRM' จะกลายเป็นคำฮิตเสียอีก
รับชุดเครื่องมือการเริ่มต้นใช้งานฟรีของคุณด้วย ClickUp
คุณมีลูกค้าใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นเรื่องดี จนกระทั่งคุณต้องลำบากในการหาแบบฟอร์มลงทะเบียน ลังเลว่าส่งอีเมลติดตามผลไปแล้วหรือยัง หรือต้องค้นหาอีเมลในกล่องข้อความเก่า
ClickUp แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน นำเสนอเทมเพลตการเริ่มต้นใช้งานที่พร้อมใช้งาน ออกแบบให้สะอาดตา ปรับแต่งได้ตามต้องการ และสร้างขึ้นสำหรับทีมจริง
หากคุณเป็นที่ปรึกษาอิสระหรือเป็นส่วนหนึ่งของเอเจนซี่ที่กำลังเติบโต เทมเพลตเหล่านี้จะมอบโครงสร้างให้คุณโดยไม่มีความเคร่งครัด
ทำงานอย่างมืออาชีพและสมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅