11 ระบบซอฟต์แวร์จัดตารางงานด้านการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดในปี 2025

คุณเคยลองนัดหมายผู้ป่วยแล้วต้องให้ผู้ป่วยรอสายเป็นเวลาหลายนาที เพียงเพื่อจะพบว่าเวลานัดหมายถัดไปที่มีว่างคืออีกสามสัปดาห์ข้างหน้าหรือไม่?
นั่นเป็นเพราะระบบการจัดตารางเวลาส่วนใหญ่ยังคงติดอยู่ในอดีต ซอฟต์แวร์จัดตารางเวลาใหม่ในวงการสุขภาพกำลังพลิกโฉม ทำให้ทีมสามารถเติมตารางเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ รักษาความพึงพอใจของผู้ป่วยได้
เราได้ตรวจสอบแพลตฟอร์มชั้นนำที่นำการเปลี่ยนแปลงนี้แล้ว นี่คือ 11 ระบบการนัดหมายทางการแพทย์ที่ดีที่สุดที่คุณควรรู้ในปีนี้และสิ่งที่ทำให้พวกเขาโดดเด่น
คุณควรค้นหาอะไรในระบบซอฟต์แวร์การจัดตารางเวลาทางการแพทย์?
เพื่อลดการไม่มาตามนัด ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาความพึงพอใจของผู้ป่วย นี่คือคุณสมบัติที่คุณควรให้ความสำคัญในแพลตฟอร์มการจัดตารางเวลาของคุณ 👇
- คุณสมบัติการจัดตารางเวลาอัจฉริยะ: มองหาการจับคู่การนัดหมายตามตรรกะ, ระบบอัตโนมัติสำหรับรายชื่อรอ, และการปรับเวลาให้เหมาะสมเพื่อลดการไม่มาตามนัดและการยกเลิกในนาทีสุดท้าย
- ความสะดวกในการใช้งาน: เลือกซอฟต์แวร์จัดตารางงานที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ลดจำนวนคลิก รองรับการเปลี่ยนปฏิทินด้วยการลากและวาง และใช้งานได้ทั้งบนเดสก์ท็อปและมือถือ
- การนัดหมายด้วยตนเองของผู้ป่วย: ให้บริการเครื่องมือบริการตนเองที่ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถนัดหมายการเข้ารับบริการผ่านเว็บไซต์หรือพอร์ทัลของคุณได้ โดยมีกฎเกณฑ์ในตัวสำหรับคุณสมบัติของผู้ป่วย ประเภทผู้ให้บริการ และการเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการ
- ความสามารถในการปรับขนาดและประสิทธิภาพ: เลือกซอฟต์แวร์ระบบจัดตารางนัดหมายด้านการดูแลสุขภาพที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับคลินิกของคุณ รองรับหลายแผนก ผู้ให้บริการ และสถานที่ต่างๆ ได้อย่างราบรื่น
- การผสานรวมซอฟต์แวร์การติดตามพนักงาน:ซิงค์กับซอฟต์แวร์การติดตามพนักงานที่ติดตามปริมาณงานของผู้ให้บริการ, ความพร้อมใช้งาน, และประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการจองเกินและภาวะเหนื่อยล้า
- การผสานระบบ EHR และระบบเรียกเก็บเงิน: เชื่อมต่อกับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่แล้ว โดยเฉพาะระบบบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (EHR), เครื่องมือตรวจสอบสิทธิ์ประกันภัย และแพลตฟอร์มการเรียกเก็บเงิน เพื่อลดการทำงานซ้ำซ้อน
ระบบซอฟต์แวร์จัดตารางการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด
ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าควรค้นหาอะไรต่อไป มาสำรวจระบบซอฟต์แวร์การจัดตารางการดูแลสุขภาพชั้นนำที่กำลังสร้างผลกระทบอย่างแท้จริงกัน:
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของระบบซอฟต์แวร์จัดตารางการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด 11 ระบบ:
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา *
|ClickUp
|ปฏิทินอัจฉริยะด้วย AI พร้อมการจัดตารางอัตโนมัติ การจัดการงานและการแจ้งเตือนที่ติดตามได้ ระบบอัตโนมัติสำหรับขั้นตอนการทำงานประจำ
|การจัดการตารางเวลาและการทำงานด้านการดูแลสุขภาพ ด้วยพลังของปัญญาประดิษฐ์
|แผนฟรีตลอดไป, ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|ระบบการนัดหมาย Acuity
|ปฏิทินอัจฉริยะด้วย AI พร้อมการจัดตารางอัตโนมัติ การจัดการงานที่สามารถติดตามได้ และการแจ้งเตือน การทำงานอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานประจำ
|การชำระเงินที่ปลอดภัยและการนัดหมายอัตโนมัติ
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $16/เดือน
|Nursegrid
|การกำหนดเวลาที่ปรับแต่งได้สำหรับลูกค้า, การประมวลผลการชำระเงินแบบบูรณาการ, ความพร้อมใช้งานแบบเรียลไทม์, และการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
|การสลับกะพยาบาลและการจัดการตารางงานแบบเน้นมือถือเป็นอันดับแรก
|ราคาตามความต้องการ
|QGenda
|การจัดตารางงานและสลับกะสำหรับพยาบาลที่เน้นการใช้งานบนมือถือเป็นหลัก พร้อมระบบส่งข้อความในแอปเพื่อการประสานงาน
|ระบบอัตโนมัติในการจัดตารางเวลาผู้ให้บริการและการวิเคราะห์กำลังคน
|ราคาตามความต้องการ
|การฝึกฝนอย่างง่าย
|การจัดตารางผู้ให้บริการตามกฎเกณฑ์, การติดตามเวลาอัตโนมัติ, และการคำนวณเงินเดือน
|การนัดหมายทางไกลและการบริการตนเองของลูกค้า
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $49/เดือน
|NextGen Healthcare
|การบูรณาการระบบบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (EHR), การจัดตารางเวลา และการเรียกเก็บเงิน, การบันทึกข้อมูลและการสื่อสารผ่านมือถือ
|เครื่องมือระบบบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (EHR) และเครื่องมือสุขภาพประชากร
|ราคาตามความต้องการ
|CareCloud
|เครื่องมือการจัดการวงจรรายได้, เอกสารทางคลินิกที่ขับเคลื่อนด้วย AI
|บันทึกทางคลินิกและการจัดการวงจรรายได้
|ราคาตามความต้องการ
|ทอ
|การส่งข้อความสองทางและการชำระเงินผ่านข้อความ, การถอดข้อความเสียงและการวิเคราะห์การโทร, การจัดเส้นทางสายโทรศัพท์พร้อมรายการนัดหมาย
|ระบบส่งข้อความอัตโนมัติและชำระเงินผ่านข้อความจากระบบเดียว
|ราคาตามความต้องการ
|ออนชेฟท์
|การแจ้งเตือนกะแบบเรียลไทม์และการส่งข้อความ, การเข้าถึงเงินที่ได้รับผ่าน OnShift Wallet
|การจัดตารางการทำงานของบุคลากรในสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะฟื้นฟู
|ราคาตามความต้องการ
|PracticeSuite
|ระบบอัตโนมัติสำหรับการนัดหมายและการเรียกเก็บเงินด้วย RPA การเรียกเก็บเงิน UB-04 สำหรับการดูแลผู้ป่วยใน ตารางค่าธรรมเนียมที่กำหนดเอง
|การเรียกเก็บเงินผู้ป่วยในและวงจรรายได้ที่ขับเคลื่อนด้วย RPA
|ราคาตามความต้องการ
|CrelioHealth
|การดำเนินงานในห้องปฏิบัติการและการจัดตารางเวลาแบบเรียลไทม์, เครื่องมือจัดการสินค้าคงคลังและการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย
|ห้องปฏิบัติการวินิจฉัยที่จัดการการนัดหมายผู้ป่วยและการรายงานผล
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $550/เดือน, ค่าเริ่มต้นครั้งเดียว $5,000
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาและการจัดการงานในวงการสาธารณสุข)
ระหว่างความต้องการของผู้ป่วยที่เปลี่ยนแปลงไปและรายการที่ต้องทำที่เพิ่มขึ้น เครื่องมือจัดตารางเวลาส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับความซับซ้อนของสภาพแวดล้อมด้านการดูแลสุขภาพที่วุ่นวาย
นั่นคือจุดที่ ClickUp โดดเด่นเป็นที่รู้จักในฐานะ 'แอปเดียวสำหรับทุกงาน' ClickUp ผสานการจัดการงาน การทำงานร่วมกัน ระบบอัตโนมัติ และการจัดตารางเข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ยืดหยุ่น (ขับเคลื่อนด้วย AI ทั้งหมด) ซึ่งผู้ให้บริการด้านสุขภาพสามารถไว้วางใจได้
ClickUp Calendar
และหนึ่งในตัวเปลี่ยนเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุด?ClickUp Calendar.
ปฏิทิน ClickUp ใหม่ทั้งหมดผสานการจัดตารางงานแบบไดนามิกเข้ากับฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของทีมคุณ
คิดถึงการตั้งเวลาอัตโนมัติที่ให้ความสำคัญกับงานที่สำคัญที่สุดของคุณและบล็อกเวลาสำหรับการมีสมาธิ—จากนั้นจัดเรียงทุกอย่างใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อวันเปลี่ยนแปลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
คุณสามารถสลับระหว่างมุมมองรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน เปรียบเทียบตารางเวลาของสมาชิกทีมแบบเรียลไทม์ และกำหนดชั่วโมงทำงานหรือสถานที่ทำงานแบบกำหนดเองเพื่อการทำงานร่วมกันที่ดียิ่งขึ้น
และเนื่องจากมันซิงค์กับ Google และ Outlook คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการอัปเดตซ้ำหรือการพลาดการประชุม
งานใน ClickUp
Tการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเริ่มต้นด้วยงานใน ClickUp
ใช้เพื่อแยกการเยี่ยมผู้ป่วยแต่ละครั้งหรือกระบวนการทำงานภายในออกเป็นรายการการดำเนินการที่ชัดเจนและสามารถติดตามได้—มอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสม เพิ่มวันที่ครบกำหนด กำหนดลำดับความสำคัญ และแนบไฟล์หรือบันทึกผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องได้ ขึ้นอยู่กับวิธีการทำงานของทีมคุณ งานต่างๆ จะอยู่ในรายการที่จัดระเบียบ บอร์ด หรือไทม์ไลน์
อะไรที่ทำให้มันดียิ่งขึ้นไปอีก? งานต่าง ๆ จะปรากฏขึ้นในปฏิทินของคุณโดยตรง นั่นหมายความว่าคุณจะเห็นทุกอย่างในบริบทที่เหมาะสม และ สามารถวางแผนวันของคุณได้อย่างเหมาะสม
การแจ้งเตือนใน ClickUp
เมื่อมีการจัดเตรียมงานเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถตั้งการแจ้งเตือนได้ด้วยClickUp Reminders
ตั้งค่าการแจ้งเตือนอย่างรวดเร็วสำหรับสิ่งที่ไม่ต้องการการทำงานเต็มรูปแบบ เช่น การติดตามผลกับผู้ป่วยหลังจากการโทร, การตรวจสอบผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ, หรือการยืนยันนัดหมาย การแจ้งเตือนเหล่านี้สามารถมอบหมายให้ผู้อื่น, แนบไฟล์หรือบันทึก, และแจ้งเตือนคุณในเวลาที่กำหนดหรือก่อนที่สิ่งใดจะถึงกำหนด
ClickUp อัตโนมัติ
สำหรับขั้นตอนการทำงานที่มีโครงสร้างมากขึ้นClickUp Automationsช่วยให้คุณตั้งค่าทริกเกอร์เพื่อจัดการงานที่ทำซ้ำได้
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าให้แจ้งเตือนคุณเมื่อมีนัดหมายใกล้เข้ามา กำหนดช่วงเวลาติดตามผล หรืออัปเดตสถานะของงานโดยอัตโนมัติหลังจากเสร็จสิ้นการนัดหมาย
เทมเพลตตารางเวลาพนักงาน ClickUp
พร้อมที่จะเริ่มทำงานทันทีหรือไม่? ใช้เทมเพลตตารางงานพนักงานของ ClickUp. รูปแบบที่มองเห็นได้ชัดเจนและใช้งานง่ายช่วยให้คุณวางแผน, มอบหมาย, และติดตามปริมาณงานของทีมได้ในที่เดียว สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่, คุณสามารถกำหนดค่าให้เหมาะกับงานของคุณได้ดีที่สุด
คุณสามารถจัดกลุ่มงานตามบทบาท กำหนดสถานะที่กำหนดเอง เช่น 'กำลังดำเนินการ' หรือ 'ติดขัด' และมอบหมายงานตามความพร้อมใช้งาน
นอกจากนี้ยังมีมุมมองหลากหลาย เช่น ตารางสัปดาห์, บอร์ดสถานะ, และ ความสามารถของพนักงาน, ทำให้คุณสามารถสลับระหว่างการวางแผนระดับสูงและการจัดการงานประจำวันได้โดยไม่สูญเสียความชัดเจน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดการเอกสารทางการแพทย์อย่างปลอดภัย: ใช้ClickUp Docsเพื่อจัดเก็บประวัติผู้ป่วย แผนการรักษา และระเบียบปฏิบัติภายในองค์กร เอกสารสามารถเชื่อมโยงกับงาน มอบหมายให้พนักงาน และกำหนดค่าให้สอดคล้องกับมาตรฐาน HIPAA
- อัตโนมัติการติดตามและการประสานงานของพนักงาน: ใช้ClickUp Automationsเพื่อส่งการแจ้งเตือน อัปเดตสถานะงาน หรือสร้างการดำเนินการติดตามหลังจากนัดหมาย ช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- ผสานรวมกับเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีอยู่:ใช้การผสานรวมของ ClickUpเพื่อเชื่อมต่อระบบ EHR/EMR ของคุณ, Google Calendar, Outlook, และอื่น ๆ เพื่อซิงค์ข้อมูลและลดการสลับแอปพลิเคชันในระหว่างการทำงานประจำวัน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- จำนวนฟีเจอร์ที่มีมากมายใน ClickUp อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสนและยากต่อการจัดการ
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผมเชื่อว่าการสื่อสารสำหรับโครงการใหญ่ของเรา ระหว่างทีมเมทได้ปรับปรุงขึ้นแล้ว การที่สามารถมีการสนทนาโดยตรงเกี่ยวกับงานหรือภารกิจย่อยที่เฉพาะเจาะจงได้ช่วยปรับปรุงคุณภาพและลดความสับสน การเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องมือและระบบต่าง ๆ มากมายช่วยให้เราสามารถสร้างงานอัตโนมัติหรือแจ้งให้ระบบอื่น ๆ ทราบเมื่อมีอะไรเปลี่ยนแปลง
2. Acuity Scheduling (เหมาะที่สุดสำหรับการชำระเงินที่ปลอดภัยและการนัดหมายอัตโนมัติ)
Acuity Scheduling เป็นเครื่องมือจัดตารางเวลาที่ลูกค้าสามารถใช้งานได้เอง ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถจองนัดหมายออนไลน์ ดูเวลาว่างแบบเรียลไทม์ และรับการยืนยันและแจ้งเตือนอัตโนมัติ
การตั้งค่าความพร้อมใช้งานของ Acuity ให้คุณควบคุมเวลาทำงานของคุณได้มากขึ้น ตัวเลือกต่างๆ ประกอบด้วย การตั้งค่าความพร้อมใช้งานรายสัปดาห์เพื่อการจัดการเวลา การตั้งค่าทับซ้อนสำหรับวันเฉพาะ และแม้กระทั่งช่วงเวลาเฉพาะสำหรับประเภทการนัดหมายที่แตกต่างกัน
นี่คือซอฟต์แวร์จัดตารางเวลาที่มีน้ำหนักเบาแต่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเหมาะสำหรับคลินิกที่ต้องการซอฟต์แวร์จัดตารางเวลาทางการแพทย์ที่ยืดหยุ่นและสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยได้
คุณสมบัติเด่นของ Acuity Scheduling
- ปรับแต่งอินเทอร์เฟซการนัดหมายที่แสดงต่อลูกค้าให้สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ
- เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการชำระเงินหลากหลายรายเพื่อรับชำระเงินในขณะทำการจอง
- รวบรวมข้อมูลลูกค้าที่สำคัญก่อนการนัดหมายด้วยแบบฟอร์มการรับข้อมูลที่ปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของระบบ Acuity Scheduling
- ผู้ใช้รายงานว่าการส่งออกข้อมูลการนัดหมายมากกว่าจำนวนหนึ่งทำให้เว็บไซต์ล่ม ส่งผลให้การดึงข้อมูลแทบเป็นไปไม่ได้
- ผู้ใช้สังเกตว่าการจองภายใต้ชื่อเดียวกันจะรวมบันทึกของลูกค้าเข้าด้วยกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสับสนและความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัว
ราคาของ Acuity Scheduling
- กำลังพัฒนา: 16 ดอลลาร์/เดือน
- การเติบโต: 27 ดอลลาร์/เดือน
- พาวเวอร์เฮาส์: 49 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Acuity Scheduling
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 400+)
- Capterra: 4. 8/5 (5,000+ รีวิว)
🔎 คุณทราบหรือไม่? ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ในด้านการแพทย์คาดว่าจะเติบโตจาก 2.7 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024เป็นมากกว่า 20 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2034; บางการคาดการณ์ระบุว่าตัวเลขนี้อาจสูงขึ้นถึง 40%!
3. Nursegrid (ดีที่สุดสำหรับการแลกเปลี่ยนกะพยาบาลและการจัดการตารางงานที่เน้นมือถือเป็นหลัก)
Nursegrid เป็นแอปพลิเคชันตารางงานที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับพยาบาลและบุคลากรทางคลินิก ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการวันหยุดและกะงานของตนเองดูตารางงานของเพื่อนร่วมงาน และจัดการการเปลี่ยนแปลงกะงานในนาทีสุดท้ายได้โดยตรงจากอุปกรณ์มือถือ ด้วยการแตะเพียงไม่กี่ครั้ง พยาบาลสามารถบันทึกการทำงานล่วงเวลา บันทึกวันลาป่วย และติดตามการเข้าร่วมอบรมหรือประชุมต่าง ๆ ได้ในที่เดียว
ต่างจากซอฟต์แวร์จัดการกะอื่น ๆ NurseGrid รองรับความต้องการเฉพาะด้านการดูแลสุขภาพ เช่น การระบุกะของหัวหน้าพยาบาลหรือผู้สอนงาน การแจ้งสถานะความพร้อม และการซิงค์กับปฏิทินส่วนตัว
คุณสมบัติเด่นของ Nursegrid
- สลับกะกับเพื่อนร่วมงานเฉพาะหรือทำให้คำขอสลับกะมองเห็นได้ทั้งทีม
- ส่งข้อความในแอปถึงเพื่อนร่วมทีมเพื่อติดตามคำขอเปลี่ยนกะ
- เพิ่มและจัดหมวดหมู่กะงานด้วยไอคอนภาพสำหรับกะกลางวัน กะสลับ และกะกลางคืน
ข้อจำกัดของ Nursegrid
- ผู้ใช้กล่าวว่า การลบแอปผู้จัดการทำให้การเปลี่ยนแปลงตารางเวลาหลังเวลาทำการไม่สะดวก
- มีรายงานว่าแอปอาจทำงานไม่สม่ำเสมอในอุปกรณ์ iPhone และ Android รุ่นเก่า
ราคาของ Nursegrid
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Nursegrid
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (50+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Nursegrid อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ฉันชอบมากที่เราสามารถดูตารางงานของเราได้ตลอดเวลา เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส เราสามารถเพิ่ม/แก้ไข, สลับ, และเลือกกะงานพิเศษได้ทั้งหมดจากแอปนี้ นอกจากนี้ เรายังสามารถพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ ได้อีกด้วย!
ฉันชอบมากที่เราสามารถดูตารางงานของเราได้ตลอดเวลา เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส เราสามารถเพิ่ม/แก้ไข สลับ หรือเลือกกะงานพิเศษได้ทั้งหมดผ่านแอปนี้ นอกจากนี้ เรายังสามารถพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ ได้อีกด้วย!
4. QGenda (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติการจัดตารางเวลาผู้ให้บริการและการวิเคราะห์กำลังคน)
ก่อตั้งขึ้นในปี 2006, QGenda เป็นแพลตฟอร์มการจัดตารางเวลาและการดำเนินงานที่ออกแบบมาเพื่อสภาพแวดล้อมทางคลินิกที่ซับซ้อน. มันช่วยให้สถาบันทางการแพทย์สามารถปรับปรุงตารางเวลาของผู้ให้บริการ, จัดการการหมุนเวียนการอยู่เวร, และติดตามเวลาและการเข้าร่วมงานได้.
ด้วยการเข้าถึงผ่านมือถือและการคำนวณค่าจ้างที่ผสานรวมไว้ QGenda ช่วยลดภาระงานด้านการบริหารจัดการที่ซับซ้อนได้อย่างมากระบบวิเคราะห์กำลังคนในตัวยังช่วยให้มองเห็นช่องว่างในการจัดสรรบุคลากรและการใช้ทรัพยากรได้อย่างชัดเจน ช่วยให้ทีมงานตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดและมีข้อมูลสนับสนุน
คุณสมบัติเด่นของ QGenda
- สร้างและจัดการตารางการทำงานของทีมดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมครอบคลุมทุกแผนก, ตำแหน่ง, และสถานที่โดยใช้ระบบอัตโนมัติตามกฎเกณฑ์
- ปรับปรุงการติดตามเวลาให้เป็นระบบและคำนวณค่าตอบแทนที่ซับซ้อนโดยอัตโนมัติสำหรับทั้งผู้ให้บริการและบุคลากรพยาบาล
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์และข้อมูลประวัติการจัดการบุคลากร
ข้อจำกัดของ QGenda
- ผู้ใช้บางรายรายงานความล่าช้าเนื่องจากต้องให้ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเข้ามาช่วยเหลือในการเพิ่มโปรไฟล์ผู้ใช้ใหม่
- ผู้ใช้กล่าวว่าฟีเจอร์การสลับกะนั้นมีความเข้าใจยากกว่าเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเก่าของแพลตฟอร์ม
ราคา QGenda
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว QGenda
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
5. SimplePractice (เหมาะที่สุดสำหรับการนัดหมายทางไกลและการให้บริการตนเองของลูกค้า)
SimplePractice ถูกออกแบบมาสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่ต้องการการจัดการตารางนัดหมาย, บันทึก, การเรียกเก็บเงิน, การดูแลสุขภาพทางไกล, และการสื่อสารกับลูกค้า
ลูกค้าสามารถจองนัดหมายด้วยตนเอง กรอกแบบฟอร์มข้อมูลเบื้องต้น และชำระเงินผ่านพอร์ทัลที่ปลอดภัยได้ สำหรับคุณ สามารถจัดการการนัดหมายทางไกล จัดการนัดหมายกลุ่ม และแม้กระทั่งส่งใบสั่งยาทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
มันถูกสร้างขึ้นสำหรับนักบำบัด นักพยาธิวิทยาด้านการพูดและภาษา นักกิจกรรมบำบัด และจิตแพทย์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SimplePractice
- ปรับปรุงกระบวนการประกันภัยให้มีประสิทธิภาพโดยการสร้าง, ส่ง, และติดตามการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
- เครื่องมือการดูแลที่อิงการวัดผลเพื่อดูการประเมินของลูกค้าได้ทันทีและทำเครื่องหมายการตอบสนองที่มีความเสี่ยงสูง
- ให้บริการลูกค้าด้วยเซสชันการแพทย์ทางไกลที่ปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐาน HIPAA พร้อมการสนทนาผ่านวิดีโอ
ข้อจำกัดของ SimplePractice
- ผู้ใช้กล่าวว่า การยกเลิกการเลือกเอกสารเพื่อส่งใช้เวลานานเกินไปโดยไม่มีตัวเลือกยกเลิกการเลือกทั้งหมดพร้อมกัน
- บางคนกล่าวว่าการสร้างเอกสารแบบกำหนดเองรู้สึกว่ามีข้อจำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเพิ่มช่องสำหรับลายเซ็น
ราคาของ SimplePractice
- เริ่มต้น: $49/เดือน
- จำเป็น: $79/เดือน
- เพิ่มเติม: $99/เดือน
SimplePractice รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 1/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง SimplePractice อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
การจัดรูปแบบที่มีให้สำหรับบันทึกเช่น "Wiley" ทำให้การสร้างแผนการรักษาเป็นประสบการณ์ที่ง่ายขึ้นมากเมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมา ฉันชอบการจัดวางของ Simple Practice มันง่ายต่อการนำทางมาก ลูกค้าสามารถติดต่อคุณผ่านการส่งข้อความได้ และคุณสามารถดำเนินการเซสชั่นทางไกลที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน HIPPA ได้
6. NextGen Healthcare (เหมาะที่สุดสำหรับเครื่องมือ EHR และสุขภาพประชากร)
NextGen Healthcare เป็นระบบ EHRและการจัดการผู้ป่วยที่ครบวงจรสำหรับคลินิกที่มีผู้ป่วยจำนวนมาก ระบบนี้รวมการจัดตารางเวลา การบันทึกข้อมูล การเรียกเก็บเงิน และการประสานงานการดูแลผู้ป่วยไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
แพทย์และเจ้าหน้าที่สามารถจัดการการส่งต่อผู้ป่วย การเติมยา และกระบวนการเฉพาะทางได้จากทุกที่ รวมถึงอุปกรณ์เคลื่อนที่ ผู้ป่วยยังสามารถจองนัดหมาย ส่งข้อความ และกรอกแบบสำรวจผ่านพอร์ทัลออนไลน์ที่ปลอดภัยได้อีกด้วย
แพลตฟอร์มนี้ยังมีเครื่องมือ AI ด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นและปรับปรุงวิธีการติดตามสุขภาพของประชากรในสถานพยาบาล
คุณสมบัติเด่นของ NextGen Healthcare
- จัดการข้อมูลประชากรของผู้ป่วย ประวัติทางการแพทย์ ผลการทดสอบ และยา
- ใช้โซลูชัน EHR บนมือถือเพื่อบันทึกการพบผู้ป่วย จัดการงาน และสื่อสาร
- ใช้การวิเคราะห์สุขภาพประชากรเพื่อติดตามปัจจัยเสี่ยง ประสานงานการดูแล และปรับปรุงผลลัพธ์ของผู้ป่วย
ข้อจำกัดของ NextGen Healthcare
- บางคนกล่าวว่าปัญหาทางเทคนิค เช่น ข้อผิดพลาดของหน่วยความจำและปัญหาการส่งแฟกซ์ ขัดขวางการทำงาน
- ผู้อื่นรายงานความรำคาญกับจำนวนครั้งที่ต้องคลิกเพื่อทำกิจกรรมง่าย ๆ เช่น การจัดการยา
การกำหนดราคาของ NextGen Healthcare
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวของ NextGen Healthcare
- G2: 3. 7/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🧠 ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ: การศึกษาที่ตีพิมพ์ใน Annals of Oncologyแสดงให้เห็นว่าโมเดล AI สามารถตรวจพบได้ถึง 95% ซึ่งสูงกว่าผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง 58 คนที่มีความแม่นยำ 87% แม้ว่าเทคโนโลยีนี้จะไม่สามารถทดแทนแพทย์ผิวหนังได้ แต่ความก้าวหน้านี้อาจนำไปสู่การวินิจฉัยที่เร็วขึ้นและเชื่อถือได้มากขึ้นในอนาคต!
7. CareCloud (เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกทางคลินิกและการจัดการวงจรรายได้)
ก่อตั้งขึ้นในปี 1999, CareCloud ได้เติบโตเป็นแพลตฟอร์มที่สนับสนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์ด้วยซอฟต์แวร์และบริการ.
นอกเหนือจากเครื่องมือ EHR และการเรียกเก็บเงินแล้ว CareCloud ยังช่วยให้สถานพยาบาลจัดการกับช่องว่างในการจัดบุคลากร ดูแลโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง และปรับปรุงการดำเนินงานที่แผนกต้อนรับให้ราบรื่นผ่านบริการช่วยเหลือ นอกจากนี้ยังรองรับความต้องการในการจัดซื้อแบบกลุ่ม ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยืดหยุ่นสำหรับสถานพยาบาลที่ต้องการรวมผู้จัดจำหน่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CareCloud
- เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บเงินสูงสุดด้วยเครื่องมือการจัดการวงจรรายได้อัจฉริยะที่ผสานอยู่ในแพลตฟอร์ม
- ทำให้การบันทึกข้อมูลทางคลินิกเป็นอัตโนมัติด้วย CirrusAI Notes ซึ่งใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ในการจับภาพการสนทนาระหว่างผู้ป่วยและผู้ให้บริการ
- รักษาข้อมูลผู้ให้บริการให้สะอาดและสมบูรณ์ผ่านเครื่องมือตรวจสอบคุณสมบัติแพทย์ที่มีอยู่ในระบบ
ข้อจำกัดของ CareCloud
- ผู้ใช้กล่าวว่าอินเทอร์เฟซ Charts 2.0 EMR อาจใช้งานยากในระหว่างการทำงานทางคลินิก
- บางคนกล่าวว่ากระบวนการโพสต์การชำระเงินแบบกลุ่มนำไปสู่ข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขด้วยตนเอง
ราคาของ CareCloud
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว CareCloud
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 3. 5/5 (100+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง CareCloud อย่างไร?
โปรแกรมนี้ใช้งานง่ายซึ่งทำให้เราสามารถฝึกอบรมพนักงานใหม่ได้อย่างง่ายดาย บริการลูกค้ายอดเยี่ยมมาก
8. Weave (เหมาะที่สุดสำหรับการส่งข้อความอัตโนมัติและการชำระเงินผ่านข้อความจากระบบเดียว)
ก่อตั้งขึ้นในปี 2008 Weave เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยแบบครบวงจรที่รวมเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น การถอดเสียงข้อความเสียงและการตอบกลับรีวิวอัตโนมัติเข้ากับสิ่งจำเป็นต่างๆ เช่น การนัดหมายออนไลน์ แบบฟอร์มดิจิทัล และการส่งข้อความแบบสองทาง
ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของแผนกต้อนรับหรือยกระดับประสบการณ์ของผู้ป่วย Weave ช่วยให้สถานพยาบาลประหยัดเวลา ลดการไม่มาตามนัด และสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
ทอคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ส่งข้อความสองทางจากหมายเลขสำนักงานของคุณเพื่อยืนยันนัดหมาย ติดตามผล หรือตอบคำถามของผู้ป่วย
- วิเคราะห์แนวโน้มการโทร, ผลลัพธ์, และประสิทธิภาพของพนักงานด้วยระบบวิเคราะห์การโทรที่ติดตั้งไว้ในตัวของ Weave
- เรียกผ่าน Call Pop เพื่อดูข้อมูลผู้โทร ประวัติการนัดหมาย และบันทึกย่อได้ทันทีก่อนรับสาย
ข้อจำกัดในการทอ
- ผู้ใช้กล่าวว่า ระบบมีการสูญเสียการเชื่อมต่อเป็นครั้งคราว ทำให้การส่งข้อความอัตโนมัติและการสื่อสารกับผู้ป่วยหยุดชะงัก
- บางคนกล่าวว่า Weave ไม่สามารถผสานรวมกับระบบ EMR ของพวกเขาได้ ทำให้เกิดงานที่ต้องทำด้วยตนเองเพิ่มเติม
การถักทอ ราคา
- ราคาตามความต้องการ
การทอคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
9. OnShift (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงานและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานดูแลผู้สูงอายุและสถานดูแลหลังการรักษา)
OnShift เป็นแพลตฟอร์มการจัดการกำลังคนสำหรับผู้ให้บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยหลังการรักษาในโรงพยาบาล. มันช่วยให้องค์กรจัดการการสรรหาบุคลากร ลดอัตราการลาออก และเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน. ด้วยเครื่องมือสำหรับการจัดตารางการทำงาน การติดตามเวลาระบบการลงเวลา และการสรรหาบุคลากร ทีมสามารถเติมเต็มกะงานได้รวดเร็วขึ้น และรักษาการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านแรงงาน.
OnShift โดดเด่นในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพโดยเน้นที่พนักงานดูแลสุขภาพรายชั่วโมงเป็นหลัก โดยมีการอัปเดตตารางเวลาแบบเรียลไทม์ การส่งข้อความสำหรับกะงานที่เปิด และการเข้าถึงเงินเดือนล่วงหน้าเพื่อช่วยในการรักษาพนักงาน
คุณสมบัติเด่นของ OnShift
- ให้พนักงานเข้าถึงเงินเดือนที่ได้รับก่อนวันจ่ายเงินด้วย OnShift Wallet
- จัดการตารางเวลาของพนักงานข้ามแผนกและสถานที่ด้วยกฎอัตโนมัติเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดและความสมดุลของแรงงาน
- เติมกะงานว่างได้เร็วขึ้นด้วยการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์และการส่งข้อความโดยตรงถึงพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ข้อจำกัดของ OnShift
- ผู้ใช้กล่าวว่าตารางเวลาประจำวันแบบพิมพ์อาจอ่านยากเมื่อมีหลายหน่วยงานและกะงานรวมอยู่ด้วย
- ผู้ใช้บางรายได้กล่าวว่า การป้อนข้อมูลพนักงานใหม่เข้าสู่ระบบไม่ใช่ระบบให้บริการตนเอง และต้องการความช่วยเหลือจากฝ่ายบริการลูกค้า
ราคาของ OnShift
- ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิว OnShift
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง CareCloud อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
Onshift ใช้งานง่าย มีความยืดหยุ่นสูงและใช้งานได้อย่างเป็นธรรมชาติ ในช่วงที่มีการระบาดของ COVID เราสามารถตั้งค่าตารางงานทางเลือกเพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรที่สูงขึ้นสำหรับหน่วย COVID ได้ นอกจากนี้ Onshift ยังช่วยให้เราบันทึกการเข้าออกงานได้อย่างง่ายดาย ด้วยฟีเจอร์ Engage เราสามารถให้รางวัลแก่ผู้ดูแลของเราสำหรับการเข้าออกงานตรงเวลาและการเข้าออกงานตรงเวลา
10. PracticeSuite (เหมาะที่สุดสำหรับการเรียกเก็บเงินผู้ป่วยในและการจัดการวงจรรายได้ด้วย RPA)
PracticeSuite เป็นซอฟต์แวร์จัดตารางงานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่รวมระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EHR) การบริหารจัดการคลินิก การเรียกเก็บเงิน และเครื่องมือบริหารวงจรรายได้ไว้ในระบบเดียว ออกแบบมาเพื่อรองรับคลินิกทุกขนาด พร้อมฟีเจอร์การจัดตารางนัดหมาย การเช็คอินผู้ป่วย การส่งเคลมประกัน และการบันทึกการชำระเงิน
นอกจากนี้ยังรองรับการแพทย์ทางไกลและพอร์ทัลผู้ป่วยเพื่อปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยและการสื่อสาร โดยมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพทางการเงิน PracticeSuite ประกอบด้วยข้อมูลวิเคราะห์โดยละเอียด การจัดการการปฏิเสธ และการเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บเงิน เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับสถานพยาบาลที่ต้องการควบคุมกระบวนการทำงานทางคลินิกและการเรียกเก็บเงินมากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ PracticeSuite
- อัตโนมัติภารกิจเช่นการจัดตารางเวลา, การตรวจสอบประกัน, การเรียกร้อง, และการสื่อสารกับผู้ป่วยโดยใช้เครื่องมือ RPA ที่มีอยู่ในตัว
- ใช้ซอฟต์แวร์เรียกเก็บเงิน UB-04 ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับโรงพยาบาล, SNFs, การฟื้นฟูสมรรถภาพ, และสถานพยาบาลผู้ป่วยในอื่น ๆ
- กำหนดตารางค่าธรรมเนียมตาม Medicare ที่กำหนดเองเพื่อป้องกันการเรียกเก็บเงินต่ำกว่าความเป็นจริงและปรับปรุงการเก็บเงิน
ข้อจำกัดของ PracticeSuite
- ผู้ใช้กล่าวว่า การเพิ่มรายละเอียดเฉพาะสำหรับเด็ก เช่น ข้อมูลของผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ไม่เป็นธรรมชาติหรือเข้าใจง่ายเท่าที่ควร
- บางคนกล่าวว่าพอร์ทัลผู้ป่วยรู้สึกว่ามีข้อจำกัดและไม่รองรับการป้อนข้อมูลจำนวนมาก
ราคาของ PracticeSuite
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ PracticeSuite
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้เครื่องมือจัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพและสร้างช่วงเวลาว่างระหว่าง 15–30 นาทีระหว่างงานทางคลินิกที่มีความสำคัญสูงเสมอ วิธีนี้จะช่วยรองรับความล่าช้า ปรับปรุงการส่งต่องาน และทำให้กระบวนการทำงานของคุณสมจริงยิ่งขึ้นภายใต้ความกดดัน
11. CrelioHealth (เหมาะที่สุดสำหรับห้องปฏิบัติการวินิจฉัยที่จัดการการนัดหมายผู้ป่วยและการรายงานผล)
CrelioHealth เป็นแพลตฟอร์มการจัดการการวินิจฉัยสำหรับห้องปฏิบัติการ ศูนย์วินิจฉัย และคลินิกรังสีวิทยา แพลตฟอร์มนี้รองรับทุกขั้นตอนตั้งแต่การเข้ารับบริการแบบไม่ต้องนัดหมายไปจนถึงการส่งต่อแบบ B2B พร้อมการอัปเดตแบบเรียลไทม์ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเก็บตัวอย่าง การประมวลผล ไปจนถึงการส่งมอบผล
ประกอบด้วยพอร์ทัลผู้ป่วยที่มีแบรนด์ เครื่องมือสื่อสารอัตโนมัติ และฟีเจอร์รายงานอัจฉริยะที่ช่วยปรับปรุงความพึงพอใจของผู้ป่วยและความรวดเร็วในการดำเนินงาน ด้วยการผสานรวมกับเครื่องวิเคราะห์ ระบบชำระเงิน และระบบภายนอก CrelioHealth ยังทำงานได้ดีในระบบสุขภาพขนาดใหญ่
คุณสมบัติเด่นของ CrelioHealth
- ทำให้การจัดการสินค้าคงคลังง่ายขึ้นด้วย Crelio Inventory ติดตามสารเคมีสิ้นเปลือง และแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการเติมสินค้า
- เปิดใช้งานการสื่อสารและการติดตามผลผ่าน Crelio Patient Engagement พร้อมการแจ้งเตือนและการรวบรวมข้อเสนอแนะ
- รองรับห้องปฏิบัติการหลากหลายประเภท รวมถึงสำนักงานแพทย์ ห้องปฏิบัติการ D2C ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล และห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ข้อจำกัดของ CrelioHealth
- ผู้ใช้บางรายได้กล่าวว่าแพลตฟอร์มไม่เก็บช่วงวันที่ที่เลือกไว้เมื่อสลับระหว่างแท็บ
- ผู้ใช้รายอื่น ๆ ได้ระบุว่าพวกเขาต้องการตัวเลือกที่ติดตั้งมาในตัวมากขึ้น โดยไม่ต้องส่งคำขอคุณสมบัติใหม่สำหรับการปรับแต่งทุกครั้ง
ราคาของ CrelioHealth
- เริ่มต้น: $550/เดือน, ค่าลงทะเบียนครั้งเดียว $5,000
- มาตรฐาน: $1,250/เดือน, $10,000 สำหรับการเริ่มต้นใช้งานครั้งเดียว
- ขั้นสูง: $2,500/เดือน, $10,000 สำหรับการเริ่มต้นใช้งานครั้งเดียว
- ขั้นสูงพิเศษ: $4,500/เดือน, $15,000 สำหรับการเริ่มต้นใช้งานครั้งเดียว
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ CrelioHealth
- G2: 4. 7/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง CrelioHealth อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
CrelioHealth LIMS มีคุณสมบัติที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับห้องปฏิบัติการวินิจฉัยทางคลินิกในการติดตามตัวอย่าง, อนุญาตให้ผู้ให้บริการเข้าถึง, และสร้างคุณภาพ. ทีมสนับสนุนพร้อมให้บริการภายในไม่กี่นาทีหลังจากขอความช่วยเหลือ. การสื่อสารรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ, ปัญหาได้รับการแก้ไขทันที. ซอฟต์แวร์ใช้งานง่ายและรองรับคุณสมบัติทั้งหมดที่ระบุและร้องขอ. สามารถผสานรวมกับผู้ให้บริการได้ง่ายและความคุ้นเคยจะดีขึ้นเมื่อใช้งานบ่อย.
ปรับปรุงการดำเนินงานด้านการดูแลสุขภาพของคุณให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
การเลือกระบบซอฟต์แวร์จัดตารางการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในการทำให้การดำเนินงานของคุณราบรื่น
เครื่องมือที่เราได้กล่าวถึงแต่ละอย่างล้วนมีจุดเด่นเฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์จัดตารางงานพนักงานที่เน้นสำหรับพยาบาล หรือแพลตฟอร์มอัตโนมัติที่พร้อมใช้งานในห้องปฏิบัติการ
แต่หากคุณกำลังมองหาโซลูชันแบบครบวงจรที่ยืดหยุ่นได้ ซึ่งมากกว่าแค่ซอฟต์แวร์จัดตารางเวรบุคลากรทางการแพทย์ ClickUp เป็นตัวเลือกที่ควรพิจารณาอย่างใกล้ชิด
ด้วยระบบการจัดตารางเวลาที่ทรงพลัง, การจัดการงาน, การแจ้งเตือน, ระบบอัตโนมัติ, และเทมเพลต—พร้อมกับการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือที่คุณมีอยู่แล้ว—มันถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับความซับซ้อนในชีวิตจริงของการดำเนินงานทางการแพทย์