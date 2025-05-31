บล็อก ClickUp

11 ระบบซอฟต์แวร์จัดตารางงานด้านการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดในปี 2025

31 พฤษภาคม 2568

คุณเคยลองนัดหมายผู้ป่วยแล้วต้องให้ผู้ป่วยรอสายเป็นเวลาหลายนาที เพียงเพื่อจะพบว่าเวลานัดหมายถัดไปที่มีว่างคืออีกสามสัปดาห์ข้างหน้าหรือไม่?

นั่นเป็นเพราะระบบการจัดตารางเวลาส่วนใหญ่ยังคงติดอยู่ในอดีต ซอฟต์แวร์จัดตารางเวลาใหม่ในวงการสุขภาพกำลังพลิกโฉม ทำให้ทีมสามารถเติมตารางเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ รักษาความพึงพอใจของผู้ป่วยได้

เราได้ตรวจสอบแพลตฟอร์มชั้นนำที่นำการเปลี่ยนแปลงนี้แล้ว นี่คือ 11 ระบบการนัดหมายทางการแพทย์ที่ดีที่สุดที่คุณควรรู้ในปีนี้และสิ่งที่ทำให้พวกเขาโดดเด่น

คุณควรค้นหาอะไรในระบบซอฟต์แวร์การจัดตารางเวลาทางการแพทย์?

เพื่อลดการไม่มาตามนัด ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาความพึงพอใจของผู้ป่วย นี่คือคุณสมบัติที่คุณควรให้ความสำคัญในแพลตฟอร์มการจัดตารางเวลาของคุณ 👇

  • คุณสมบัติการจัดตารางเวลาอัจฉริยะ: มองหาการจับคู่การนัดหมายตามตรรกะ, ระบบอัตโนมัติสำหรับรายชื่อรอ, และการปรับเวลาให้เหมาะสมเพื่อลดการไม่มาตามนัดและการยกเลิกในนาทีสุดท้าย
  • ความสะดวกในการใช้งาน: เลือกซอฟต์แวร์จัดตารางงานที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ลดจำนวนคลิก รองรับการเปลี่ยนปฏิทินด้วยการลากและวาง และใช้งานได้ทั้งบนเดสก์ท็อปและมือถือ
  • การนัดหมายด้วยตนเองของผู้ป่วย: ให้บริการเครื่องมือบริการตนเองที่ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถนัดหมายการเข้ารับบริการผ่านเว็บไซต์หรือพอร์ทัลของคุณได้ โดยมีกฎเกณฑ์ในตัวสำหรับคุณสมบัติของผู้ป่วย ประเภทผู้ให้บริการ และการเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการ
  • ความสามารถในการปรับขนาดและประสิทธิภาพ: เลือกซอฟต์แวร์ระบบจัดตารางนัดหมายด้านการดูแลสุขภาพที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับคลินิกของคุณ รองรับหลายแผนก ผู้ให้บริการ และสถานที่ต่างๆ ได้อย่างราบรื่น
  • การผสานรวมซอฟต์แวร์การติดตามพนักงาน:ซิงค์กับซอฟต์แวร์การติดตามพนักงานที่ติดตามปริมาณงานของผู้ให้บริการ, ความพร้อมใช้งาน, และประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการจองเกินและภาวะเหนื่อยล้า
  • การผสานระบบ EHR และระบบเรียกเก็บเงิน: เชื่อมต่อกับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่แล้ว โดยเฉพาะระบบบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (EHR), เครื่องมือตรวจสอบสิทธิ์ประกันภัย และแพลตฟอร์มการเรียกเก็บเงิน เพื่อลดการทำงานซ้ำซ้อน

ระบบซอฟต์แวร์จัดตารางการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด

ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าควรค้นหาอะไรต่อไป มาสำรวจระบบซอฟต์แวร์การจัดตารางการดูแลสุขภาพชั้นนำที่กำลังสร้างผลกระทบอย่างแท้จริงกัน:

นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของระบบซอฟต์แวร์จัดตารางการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด 11 ระบบ:

เครื่องมือ คุณสมบัติเด่น เหมาะที่สุดสำหรับ ราคา *
ClickUpปฏิทินอัจฉริยะด้วย AI พร้อมการจัดตารางอัตโนมัติ การจัดการงานและการแจ้งเตือนที่ติดตามได้ ระบบอัตโนมัติสำหรับขั้นตอนการทำงานประจำการจัดการตารางเวลาและการทำงานด้านการดูแลสุขภาพ ด้วยพลังของปัญญาประดิษฐ์แผนฟรีตลอดไป, ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
ระบบการนัดหมาย Acuityปฏิทินอัจฉริยะด้วย AI พร้อมการจัดตารางอัตโนมัติ การจัดการงานที่สามารถติดตามได้ และการแจ้งเตือน การทำงานอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานประจำการชำระเงินที่ปลอดภัยและการนัดหมายอัตโนมัติแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $16/เดือน
Nursegrid การกำหนดเวลาที่ปรับแต่งได้สำหรับลูกค้า, การประมวลผลการชำระเงินแบบบูรณาการ, ความพร้อมใช้งานแบบเรียลไทม์, และการแจ้งเตือนอัตโนมัติการสลับกะพยาบาลและการจัดการตารางงานแบบเน้นมือถือเป็นอันดับแรกราคาตามความต้องการ
QGendaการจัดตารางงานและสลับกะสำหรับพยาบาลที่เน้นการใช้งานบนมือถือเป็นหลัก พร้อมระบบส่งข้อความในแอปเพื่อการประสานงานระบบอัตโนมัติในการจัดตารางเวลาผู้ให้บริการและการวิเคราะห์กำลังคนราคาตามความต้องการ
การฝึกฝนอย่างง่ายการจัดตารางผู้ให้บริการตามกฎเกณฑ์, การติดตามเวลาอัตโนมัติ, และการคำนวณเงินเดือนการนัดหมายทางไกลและการบริการตนเองของลูกค้าแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $49/เดือน
NextGen Healthcareการบูรณาการระบบบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (EHR), การจัดตารางเวลา และการเรียกเก็บเงิน, การบันทึกข้อมูลและการสื่อสารผ่านมือถือเครื่องมือระบบบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (EHR) และเครื่องมือสุขภาพประชากรราคาตามความต้องการ
CareCloud เครื่องมือการจัดการวงจรรายได้, เอกสารทางคลินิกที่ขับเคลื่อนด้วย AIบันทึกทางคลินิกและการจัดการวงจรรายได้ราคาตามความต้องการ
ทอการส่งข้อความสองทางและการชำระเงินผ่านข้อความ, การถอดข้อความเสียงและการวิเคราะห์การโทร, การจัดเส้นทางสายโทรศัพท์พร้อมรายการนัดหมายระบบส่งข้อความอัตโนมัติและชำระเงินผ่านข้อความจากระบบเดียวราคาตามความต้องการ
ออนชेฟท์ การแจ้งเตือนกะแบบเรียลไทม์และการส่งข้อความ, การเข้าถึงเงินที่ได้รับผ่าน OnShift Walletการจัดตารางการทำงานของบุคลากรในสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะฟื้นฟูราคาตามความต้องการ
PracticeSuite ระบบอัตโนมัติสำหรับการนัดหมายและการเรียกเก็บเงินด้วย RPA การเรียกเก็บเงิน UB-04 สำหรับการดูแลผู้ป่วยใน ตารางค่าธรรมเนียมที่กำหนดเองการเรียกเก็บเงินผู้ป่วยในและวงจรรายได้ที่ขับเคลื่อนด้วย RPAราคาตามความต้องการ
CrelioHealth การดำเนินงานในห้องปฏิบัติการและการจัดตารางเวลาแบบเรียลไทม์, เครื่องมือจัดการสินค้าคงคลังและการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยห้องปฏิบัติการวินิจฉัยที่จัดการการนัดหมายผู้ป่วยและการรายงานผลแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $550/เดือน, ค่าเริ่มต้นครั้งเดียว $5,000

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาและการจัดการงานในวงการสาธารณสุข)

การจัดตารางเวลาด้วยระบบ AI ผ่าน ClickUp Calendar

ระหว่างความต้องการของผู้ป่วยที่เปลี่ยนแปลงไปและรายการที่ต้องทำที่เพิ่มขึ้น เครื่องมือจัดตารางเวลาส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับความซับซ้อนของสภาพแวดล้อมด้านการดูแลสุขภาพที่วุ่นวาย

นั่นคือจุดที่ ClickUp โดดเด่นเป็นที่รู้จักในฐานะ 'แอปเดียวสำหรับทุกงาน' ClickUp ผสานการจัดการงาน การทำงานร่วมกัน ระบบอัตโนมัติ และการจัดตารางเข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ยืดหยุ่น (ขับเคลื่อนด้วย AI ทั้งหมด) ซึ่งผู้ให้บริการด้านสุขภาพสามารถไว้วางใจได้

ClickUp Calendar

และหนึ่งในตัวเปลี่ยนเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุด?ClickUp Calendar.

ปฏิทิน ClickUp ใหม่ทั้งหมดผสานการจัดตารางงานแบบไดนามิกเข้ากับฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของทีมคุณ

คิดถึงการตั้งเวลาอัตโนมัติที่ให้ความสำคัญกับงานที่สำคัญที่สุดของคุณและบล็อกเวลาสำหรับการมีสมาธิ—จากนั้นจัดเรียงทุกอย่างใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อวันเปลี่ยนแปลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ปฏิทิน ClickUp ที่ขับเคลื่อนด้วย AI: ระบบซอฟต์แวร์จัดตารางนัดหมายด้านการดูแลสุขภาพ
รับตารางเวลาแบบไดนามิกด้วย ClickUp Calendar ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของทีมที่เปลี่ยนแปลงได้

คุณสามารถสลับระหว่างมุมมองรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน เปรียบเทียบตารางเวลาของสมาชิกทีมแบบเรียลไทม์ และกำหนดชั่วโมงทำงานหรือสถานที่ทำงานแบบกำหนดเองเพื่อการทำงานร่วมกันที่ดียิ่งขึ้น

และเนื่องจากมันซิงค์กับ Google และ Outlook คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการอัปเดตซ้ำหรือการพลาดการประชุม

งานใน ClickUp

Tการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเริ่มต้นด้วยงานใน ClickUp

งานใน ClickUp
แยกกระบวนการทำงานของผู้ป่วยออกเป็นงานที่ติดตามได้ ด้วย ClickUp Tasks

ใช้เพื่อแยกการเยี่ยมผู้ป่วยแต่ละครั้งหรือกระบวนการทำงานภายในออกเป็นรายการการดำเนินการที่ชัดเจนและสามารถติดตามได้—มอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสม เพิ่มวันที่ครบกำหนด กำหนดลำดับความสำคัญ และแนบไฟล์หรือบันทึกผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องได้ ขึ้นอยู่กับวิธีการทำงานของทีมคุณ งานต่างๆ จะอยู่ในรายการที่จัดระเบียบ บอร์ด หรือไทม์ไลน์

อะไรที่ทำให้มันดียิ่งขึ้นไปอีก? งานต่าง ๆ จะปรากฏขึ้นในปฏิทินของคุณโดยตรง นั่นหมายความว่าคุณจะเห็นทุกอย่างในบริบทที่เหมาะสม และ สามารถวางแผนวันของคุณได้อย่างเหมาะสม

การแจ้งเตือนใน ClickUp

เมื่อมีการจัดเตรียมงานเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถตั้งการแจ้งเตือนได้ด้วยClickUp Reminders

ClickUp Reminders: ระบบซอฟต์แวร์จัดตารางการดูแลสุขภาพ
ตั้งการแจ้งเตือนที่รวดเร็วและยืดหยุ่นสำหรับการติดตามผล การตรวจสอบห้องปฏิบัติการ และการยืนยันผู้ป่วยด้วย ClickUp Reminders

ตั้งค่าการแจ้งเตือนอย่างรวดเร็วสำหรับสิ่งที่ไม่ต้องการการทำงานเต็มรูปแบบ เช่น การติดตามผลกับผู้ป่วยหลังจากการโทร, การตรวจสอบผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ, หรือการยืนยันนัดหมาย การแจ้งเตือนเหล่านี้สามารถมอบหมายให้ผู้อื่น, แนบไฟล์หรือบันทึก, และแจ้งเตือนคุณในเวลาที่กำหนดหรือก่อนที่สิ่งใดจะถึงกำหนด

ClickUp อัตโนมัติ

สำหรับขั้นตอนการทำงานที่มีโครงสร้างมากขึ้นClickUp Automationsช่วยให้คุณตั้งค่าทริกเกอร์เพื่อจัดการงานที่ทำซ้ำได้

ClickUp อัตโนมัติ
ทำให้กระบวนการทำงานประจำเป็นอัตโนมัติ เช่น การติดตามนัดหมายและการอัปเดตงาน ด้วย ClickUp Automations

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าให้แจ้งเตือนคุณเมื่อมีนัดหมายใกล้เข้ามา กำหนดช่วงเวลาติดตามผล หรืออัปเดตสถานะของงานโดยอัตโนมัติหลังจากเสร็จสิ้นการนัดหมาย

เทมเพลตตารางเวลาพนักงาน ClickUp

พร้อมที่จะเริ่มทำงานทันทีหรือไม่? ใช้เทมเพลตตารางงานพนักงานของ ClickUp. รูปแบบที่มองเห็นได้ชัดเจนและใช้งานง่ายช่วยให้คุณวางแผน, มอบหมาย, และติดตามปริมาณงานของทีมได้ในที่เดียว สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่, คุณสามารถกำหนดค่าให้เหมาะกับงานของคุณได้ดีที่สุด

เทมเพลตตารางการทำงานของพนักงาน ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
วางแผนและจัดการปริมาณงานของทีมได้อย่างชัดเจนด้วยเทมเพลตตารางงานพนักงานของ ClickUp

คุณสามารถจัดกลุ่มงานตามบทบาท กำหนดสถานะที่กำหนดเอง เช่น 'กำลังดำเนินการ' หรือ 'ติดขัด' และมอบหมายงานตามความพร้อมใช้งาน

นอกจากนี้ยังมีมุมมองหลากหลาย เช่น ตารางสัปดาห์, บอร์ดสถานะ, และ ความสามารถของพนักงาน, ทำให้คุณสามารถสลับระหว่างการวางแผนระดับสูงและการจัดการงานประจำวันได้โดยไม่สูญเสียความชัดเจน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • จัดการเอกสารทางการแพทย์อย่างปลอดภัย: ใช้ClickUp Docsเพื่อจัดเก็บประวัติผู้ป่วย แผนการรักษา และระเบียบปฏิบัติภายในองค์กร เอกสารสามารถเชื่อมโยงกับงาน มอบหมายให้พนักงาน และกำหนดค่าให้สอดคล้องกับมาตรฐาน HIPAA
  • อัตโนมัติการติดตามและการประสานงานของพนักงาน: ใช้ClickUp Automationsเพื่อส่งการแจ้งเตือน อัปเดตสถานะงาน หรือสร้างการดำเนินการติดตามหลังจากนัดหมาย ช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
  • ผสานรวมกับเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีอยู่:ใช้การผสานรวมของ ClickUpเพื่อเชื่อมต่อระบบ EHR/EMR ของคุณ, Google Calendar, Outlook, และอื่น ๆ เพื่อซิงค์ข้อมูลและลดการสลับแอปพลิเคชันในระหว่างการทำงานประจำวัน

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • จำนวนฟีเจอร์ที่มีมากมายใน ClickUp อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสนและยากต่อการจัดการ

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

ผมเชื่อว่าการสื่อสารสำหรับโครงการใหญ่ของเรา ระหว่างทีมเมทได้ปรับปรุงขึ้นแล้ว การที่สามารถมีการสนทนาโดยตรงเกี่ยวกับงานหรืองานย่อยที่เฉพาะเจาะจงได้ช่วยปรับปรุงคุณภาพและลดความสับสน การผสานการทำงานกับเครื่องมือและระบบต่าง ๆ มากมายช่วยให้เราสามารถสร้างงานอัตโนมัติหรือแจ้งให้ระบบอื่น ๆ ทราบเมื่อมีอะไรเปลี่ยนแปลง

2. Acuity Scheduling (เหมาะที่สุดสำหรับการชำระเงินที่ปลอดภัยและการนัดหมายอัตโนมัติ)

แดชบอร์ดการจัดตารางเวลา Acuity: ระบบซอฟต์แวร์จัดตารางเวลาสำหรับการดูแลสุขภาพ
ผ่านทางAcuity Scheduling

Acuity Scheduling เป็นเครื่องมือจัดตารางเวลาที่ลูกค้าสามารถใช้งานได้เอง ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถจองนัดหมายออนไลน์ ดูเวลาว่างแบบเรียลไทม์ และรับการยืนยันและแจ้งเตือนอัตโนมัติ

การตั้งค่าความพร้อมใช้งานของ Acuity ให้คุณควบคุมเวลาทำงานของคุณได้มากขึ้น ตัวเลือกต่างๆ ประกอบด้วย การตั้งค่าความพร้อมใช้งานรายสัปดาห์เพื่อการจัดการเวลา การตั้งค่าทับซ้อนสำหรับวันเฉพาะ และแม้กระทั่งช่วงเวลาเฉพาะสำหรับประเภทการนัดหมายที่แตกต่างกัน

นี่คือซอฟต์แวร์จัดตารางเวลาที่มีน้ำหนักเบาแต่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเหมาะสำหรับคลินิกที่ต้องการซอฟต์แวร์จัดตารางเวลาทางการแพทย์ที่ยืดหยุ่นและสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยได้

คุณสมบัติเด่นของ Acuity Scheduling

  • ปรับแต่งอินเทอร์เฟซการนัดหมายที่แสดงต่อลูกค้าให้สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ
  • เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการชำระเงินหลากหลายรายเพื่อรับชำระเงินในขณะทำการจอง
  • รวบรวมข้อมูลลูกค้าที่สำคัญก่อนการนัดหมายด้วยแบบฟอร์มการรับข้อมูลที่ปรับแต่งได้

ข้อจำกัดของระบบ Acuity Scheduling

  • ผู้ใช้รายงานว่าการส่งออกข้อมูลการนัดหมายมากกว่าจำนวนหนึ่งทำให้เว็บไซต์ล่ม ส่งผลให้การดึงข้อมูลแทบเป็นไปไม่ได้
  • ผู้ใช้สังเกตว่าการจองภายใต้ชื่อเดียวกันจะรวมบันทึกของลูกค้าเข้าด้วยกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสับสนและความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัว

ราคาของ Acuity Scheduling

  • กำลังพัฒนา: 16 ดอลลาร์/เดือน
  • การเติบโต: 27 ดอลลาร์/เดือน
  • พาวเวอร์เฮาส์: 49 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Acuity Scheduling

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 400+)
  • Capterra: 4. 8/5 (5,000+ รีวิว)

3. Nursegrid (ดีที่สุดสำหรับการแลกเปลี่ยนกะพยาบาลและการจัดการตารางงานที่เน้นมือถือเป็นหลัก)

แดชบอร์ด Nursegrid
ผ่านทางNursegrid

Nursegrid เป็นแอปพลิเคชันตารางงานที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับพยาบาลและบุคลากรทางคลินิก ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการวันหยุดและกะงานของตนเองดูตารางงานของเพื่อนร่วมงาน และจัดการการเปลี่ยนแปลงกะงานในนาทีสุดท้ายได้โดยตรงจากอุปกรณ์มือถือ ด้วยการแตะเพียงไม่กี่ครั้ง พยาบาลสามารถบันทึกการทำงานล่วงเวลา บันทึกวันลาป่วย และติดตามการเข้าร่วมอบรมหรือประชุมต่าง ๆ ได้ในที่เดียว

ต่างจากซอฟต์แวร์จัดการกะอื่น ๆ NurseGrid รองรับความต้องการเฉพาะด้านการดูแลสุขภาพ เช่น การระบุกะของหัวหน้าพยาบาลหรือผู้สอนงาน การแจ้งสถานะความพร้อม และการซิงค์กับปฏิทินส่วนตัว

คุณสมบัติเด่นของ Nursegrid

  • สลับกะกับเพื่อนร่วมงานเฉพาะหรือทำให้คำขอสลับกะมองเห็นได้ทั้งทีม
  • ส่งข้อความในแอปถึงเพื่อนร่วมทีมเพื่อติดตามคำขอเปลี่ยนกะ
  • เพิ่มและจัดหมวดหมู่กะงานด้วยไอคอนภาพสำหรับกะกลางวัน กะสลับ และกะกลางคืน

ข้อจำกัดของ Nursegrid

  • ผู้ใช้กล่าวว่า การลบแอปผู้จัดการทำให้การเปลี่ยนแปลงตารางเวลาหลังเวลาทำการไม่สะดวก
  • มีรายงานว่าแอปอาจทำงานไม่สม่ำเสมอในอุปกรณ์ iPhone และ Android รุ่นเก่า

ราคาของ Nursegrid

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Nursegrid

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
  • Capterra: 4. 2/5 (50+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Nursegrid อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า:

ฉันชอบมากที่เราสามารถดูตารางงานของเราได้ตลอดเวลา เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส เราสามารถเพิ่ม/แก้ไข, สลับ, และเลือกกะงานพิเศษได้ทั้งหมดจากแอปนี้ นอกจากนี้ เรายังสามารถพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ ได้อีกด้วย!

4. QGenda (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติการจัดตารางเวลาผู้ให้บริการและการวิเคราะห์กำลังคน)

แดชบอร์ด QGenda: ระบบซอฟต์แวร์จัดตารางนัดหมายด้านการดูแลสุขภาพ
ผ่านทางQGenda

ก่อตั้งขึ้นในปี 2006, QGenda เป็นแพลตฟอร์มการจัดตารางเวลาและการดำเนินงานที่ออกแบบมาเพื่อสภาพแวดล้อมทางคลินิกที่ซับซ้อน. มันช่วยให้สถาบันทางการแพทย์สามารถปรับปรุงตารางเวลาของผู้ให้บริการ, จัดการการหมุนเวียนการอยู่เวร, และติดตามเวลาและการเข้าร่วมงานได้.

ด้วยการเข้าถึงผ่านมือถือและการคำนวณค่าจ้างที่ผสานรวมไว้ QGenda ช่วยลดภาระงานด้านการบริหารจัดการที่ซับซ้อนได้อย่างมากระบบวิเคราะห์กำลังคนในตัวยังช่วยให้มองเห็นช่องว่างในการจัดสรรบุคลากรและการใช้ทรัพยากรได้อย่างชัดเจน ช่วยให้ทีมงานตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดและมีข้อมูลสนับสนุน

คุณสมบัติเด่นของ QGenda

  • สร้างและจัดการตารางการทำงานของทีมดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมครอบคลุมทุกแผนก, ตำแหน่ง, และสถานที่โดยใช้ระบบอัตโนมัติตามกฎเกณฑ์
  • ปรับปรุงการติดตามเวลาให้เป็นระบบและคำนวณค่าตอบแทนที่ซับซ้อนโดยอัตโนมัติสำหรับทั้งผู้ให้บริการและบุคลากรพยาบาล
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์และข้อมูลประวัติการจัดการบุคลากร

ข้อจำกัดของ QGenda

  • ผู้ใช้บางรายรายงานความล่าช้าเนื่องจากต้องให้ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเข้ามาช่วยเหลือในการเพิ่มโปรไฟล์ผู้ใช้ใหม่
  • ผู้ใช้กล่าวว่าฟีเจอร์การสลับกะนั้นมีความเข้าใจยากกว่าเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเก่าของแพลตฟอร์ม

ราคา QGenda

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว QGenda

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

5. SimplePractice (เหมาะที่สุดสำหรับการนัดหมายทางไกลและการให้บริการตนเองของลูกค้า)

แดชบอร์ด SimplePractice
ผ่านทางSimplePractice

SimplePractice ถูกออกแบบมาสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่ต้องการการจัดการตารางนัดหมาย, บันทึก, การเรียกเก็บเงิน, การดูแลสุขภาพทางไกล, และการสื่อสารกับลูกค้า

ลูกค้าสามารถจองนัดหมายด้วยตนเอง กรอกแบบฟอร์มข้อมูลเบื้องต้น และชำระเงินผ่านพอร์ทัลที่ปลอดภัยได้ สำหรับคุณ สามารถจัดการการนัดหมายทางไกล จัดการนัดหมายกลุ่ม และแม้กระทั่งส่งใบสั่งยาทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

มันถูกสร้างขึ้นสำหรับนักบำบัด นักพยาธิวิทยาด้านการพูดและภาษา นักกิจกรรมบำบัด และจิตแพทย์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SimplePractice

  • ปรับปรุงกระบวนการประกันภัยให้มีประสิทธิภาพโดยการสร้าง, ส่ง, และติดตามการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
  • เครื่องมือการดูแลที่อิงการวัดผลเพื่อดูการประเมินของลูกค้าได้ทันทีและทำเครื่องหมายการตอบสนองที่มีความเสี่ยงสูง
  • ให้บริการลูกค้าด้วยเซสชันการแพทย์ทางไกลที่ปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐาน HIPAA พร้อมการสนทนาผ่านวิดีโอ

ข้อจำกัดของ SimplePractice

  • ผู้ใช้กล่าวว่า การยกเลิกการเลือกเอกสารเพื่อส่งใช้เวลานานเกินไปโดยไม่มีตัวเลือกยกเลิกการเลือกทั้งหมดพร้อมกัน
  • บางคนกล่าวว่าการสร้างเอกสารแบบกำหนดเองรู้สึกว่ามีข้อจำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเพิ่มช่องสำหรับลายเซ็น

ราคาของ SimplePractice

  • เริ่มต้น: $49/เดือน
  • จำเป็น: $79/เดือน
  • เพิ่มเติม: $99/เดือน

SimplePractice รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 1/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง SimplePractice อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า:

การจัดรูปแบบที่มีให้สำหรับบันทึกเช่น "Wiley" ทำให้การสร้างแผนการรักษาเป็นประสบการณ์ที่ง่ายขึ้นมากเมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมา ฉันชอบการจัดวางของ Simple Practice มันง่ายต่อการนำทางมาก ลูกค้าสามารถติดต่อคุณผ่านการส่งข้อความ และคุณสามารถดำเนินการเซสชั่นทางไกลที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน HIPPA ได้

6. NextGen Healthcare (เหมาะที่สุดสำหรับเครื่องมือ EHR และสุขภาพประชากร)

แดชบอร์ด NextGen Healthcare: ระบบซอฟต์แวร์จัดตารางการดูแลสุขภาพ
ผ่านทางNextGen Healthcare

NextGen Healthcare เป็นระบบ EHRและการจัดการผู้ป่วยที่ครบวงจรสำหรับคลินิกที่มีผู้ป่วยจำนวนมาก ระบบนี้รวมการจัดตารางเวลา การบันทึกข้อมูล การเรียกเก็บเงิน และการประสานงานการดูแลผู้ป่วยไว้ในแพลตฟอร์มเดียว

แพทย์และเจ้าหน้าที่สามารถจัดการการส่งต่อผู้ป่วย การเติมยา และกระบวนการเฉพาะทางได้จากทุกที่ รวมถึงอุปกรณ์เคลื่อนที่ ผู้ป่วยยังสามารถจองนัดหมาย ส่งข้อความ และกรอกแบบสำรวจผ่านพอร์ทัลออนไลน์ที่ปลอดภัยได้อีกด้วย

แพลตฟอร์มนี้ยังมีเครื่องมือ AI ด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นและปรับปรุงวิธีการติดตามสุขภาพของประชากรในสถานพยาบาล

คุณสมบัติเด่นของ NextGen Healthcare

  • จัดการข้อมูลประชากรของผู้ป่วย ประวัติทางการแพทย์ ผลการทดสอบ และยา
  • ใช้โซลูชัน EHR บนมือถือเพื่อบันทึกการพบผู้ป่วย จัดการงาน และสื่อสาร
  • ใช้การวิเคราะห์สุขภาพประชากรเพื่อติดตามปัจจัยเสี่ยง ประสานงานการดูแล และปรับปรุงผลลัพธ์ของผู้ป่วย

ข้อจำกัดของ NextGen Healthcare

  • บางคนกล่าวว่าปัญหาทางเทคนิค เช่น ข้อผิดพลาดของหน่วยความจำและปัญหาการส่งแฟกซ์ ขัดขวางการทำงาน
  • ผู้อื่นรายงานความรำคาญกับจำนวนครั้งที่ต้องคลิกเพื่อทำกิจกรรมง่าย ๆ เช่น การจัดการยา

การกำหนดราคาของ NextGen Healthcare

  • ราคาตามความต้องการ

การจัดอันดับและรีวิวของ NextGen Healthcare

  • G2: 3. 7/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

7. CareCloud (เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกทางคลินิกและการจัดการวงจรรายได้)

แดชบอร์ด CareCloud
ผ่านทางCareCloud

ก่อตั้งขึ้นในปี 1999, CareCloud ได้เติบโตเป็นแพลตฟอร์มที่สนับสนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์ด้วยซอฟต์แวร์และบริการ.

นอกเหนือจากเครื่องมือ EHR และการเรียกเก็บเงินแล้ว CareCloud ยังช่วยให้สถานพยาบาลจัดการกับช่องว่างในการจัดบุคลากร ดูแลโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง และปรับปรุงการดำเนินงานที่แผนกต้อนรับให้ราบรื่นผ่านบริการช่วยเหลือ นอกจากนี้ยังรองรับความต้องการในการจัดซื้อแบบกลุ่ม ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยืดหยุ่นสำหรับสถานพยาบาลที่ต้องการรวมผู้จัดจำหน่าย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CareCloud

  • เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บเงินสูงสุดด้วยเครื่องมือการจัดการวงจรรายได้อัจฉริยะที่ผสานอยู่ในแพลตฟอร์ม
  • ทำให้การบันทึกข้อมูลทางคลินิกเป็นอัตโนมัติด้วย CirrusAI Notes ซึ่งใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ในการจับภาพการสนทนาระหว่างผู้ป่วยและผู้ให้บริการ
  • รักษาข้อมูลผู้ให้บริการให้สะอาดและสมบูรณ์ผ่านเครื่องมือตรวจสอบคุณสมบัติแพทย์ที่มีอยู่ในระบบ

ข้อจำกัดของ CareCloud

  • ผู้ใช้กล่าวว่าอินเทอร์เฟซ Charts 2.0 EMR อาจใช้งานยากในระหว่างการทำงานทางคลินิก
  • บางคนกล่าวว่ากระบวนการโพสต์การชำระเงินแบบกลุ่มนำไปสู่ข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขด้วยตนเอง

ราคาของ CareCloud

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว CareCloud

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: 3. 5/5 (100+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง CareCloud อย่างไร?

รีวิวจากCapterraกล่าวว่า:

โปรแกรมนี้ใช้งานง่ายซึ่งทำให้เราสามารถฝึกอบรมพนักงานใหม่ได้อย่างง่ายดาย บริการลูกค้ายอดเยี่ยมมาก

8. Weave (เหมาะที่สุดสำหรับการส่งข้อความอัตโนมัติและการชำระเงินผ่านข้อความจากระบบเดียว)

Weave Dashboard: ระบบซอฟต์แวร์จัดตารางการดูแลสุขภาพ
ผ่านทางWeave

ก่อตั้งขึ้นในปี 2008 Weave เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยแบบครบวงจรที่รวมเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น การถอดเสียงข้อความเสียงและการตอบกลับรีวิวอัตโนมัติเข้ากับสิ่งจำเป็นต่างๆ เช่น การนัดหมายออนไลน์ แบบฟอร์มดิจิทัล และการส่งข้อความแบบสองทาง

ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของแผนกต้อนรับหรือยกระดับประสบการณ์ของผู้ป่วย Weave ช่วยให้สถานพยาบาลประหยัดเวลา ลดการไม่มาตามนัด และสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ทอคุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ส่งข้อความสองทางจากหมายเลขสำนักงานของคุณเพื่อยืนยันนัดหมาย ติดตามผล หรือตอบคำถามของผู้ป่วย
  • วิเคราะห์แนวโน้มการโทร, ผลลัพธ์, และประสิทธิภาพของพนักงานด้วยระบบวิเคราะห์การโทรที่ติดตั้งไว้ในตัวของ Weave
  • เรียกผ่าน Call Pop เพื่อดูข้อมูลผู้โทร ประวัติการนัดหมาย และบันทึกย่อได้ทันทีก่อนรับสาย

ข้อจำกัดในการทอ

  • ผู้ใช้กล่าวว่า ระบบมีการสูญเสียการเชื่อมต่อเป็นครั้งคราว ทำให้การส่งข้อความอัตโนมัติและการสื่อสารกับผู้ป่วยหยุดชะงัก
  • บางคนกล่าวว่า Weave ไม่สามารถผสานรวมกับระบบ EMR ของพวกเขาได้ ทำให้เกิดงานที่ต้องทำด้วยตนเองเพิ่มเติม

การถักทอ ราคา

  • ราคาตามความต้องการ

การทอคะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)

9. OnShift (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงานและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานดูแลผู้สูงอายุและสถานดูแลหลังการรักษา)

แดชบอร์ด OnShift
ผ่านทางOnShift

OnShift เป็นแพลตฟอร์มการจัดการกำลังคนสำหรับผู้ให้บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยหลังการรักษาในโรงพยาบาล. มันช่วยให้องค์กรจัดการการสรรหาบุคลากร ลดอัตราการลาออก และเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน. ด้วยเครื่องมือสำหรับการจัดตารางการทำงาน การติดตามเวลาระบบการลงเวลา และการสรรหาบุคลากร ทีมสามารถเติมเต็มกะงานได้รวดเร็วขึ้น และรักษาการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านแรงงาน.

OnShift โดดเด่นในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพโดยเน้นที่พนักงานดูแลสุขภาพรายชั่วโมงเป็นหลัก โดยมีการอัปเดตตารางเวลาแบบเรียลไทม์ การส่งข้อความสำหรับกะงานที่เปิด และการเข้าถึงเงินเดือนล่วงหน้าเพื่อช่วยในการรักษาพนักงาน

คุณสมบัติเด่นของ OnShift

  • ให้พนักงานเข้าถึงเงินเดือนที่ได้รับก่อนวันจ่ายเงินด้วย OnShift Wallet
  • จัดการตารางเวลาของพนักงานข้ามแผนกและสถานที่ด้วยกฎอัตโนมัติเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดและความสมดุลของแรงงาน
  • เติมกะงานว่างได้เร็วขึ้นด้วยการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์และการส่งข้อความโดยตรงถึงพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

ข้อจำกัดของ OnShift

  • ผู้ใช้กล่าวว่าตารางเวลาประจำวันแบบพิมพ์อาจอ่านยากเมื่อมีหลายหน่วยงานและกะงานรวมอยู่ด้วย
  • ผู้ใช้บางรายได้กล่าวว่า การป้อนข้อมูลพนักงานใหม่เข้าสู่ระบบไม่ใช่ระบบให้บริการตนเอง และต้องการความช่วยเหลือจากฝ่ายบริการลูกค้า

ราคาของ OnShift

  • ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิว OnShift

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง CareCloud อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า:

Onshift ใช้งานง่าย มีความยืดหยุ่นสูงและใช้งานได้อย่างเป็นธรรมชาติ ในช่วงที่มีการระบาดของ COVID เราสามารถตั้งค่าตารางงานทางเลือกเพื่อรองรับความต้องการบุคลากรที่สูงขึ้นสำหรับหน่วย COVID ได้ นอกจากนี้ Onshift ยังช่วยให้เราบันทึกการเข้าออกงานได้อย่างง่ายดาย ด้วยฟีเจอร์ Engage เราสามารถให้รางวัลแก่ผู้ดูแลของเราสำหรับการเข้าออกงานตรงเวลาและการเข้าออกงานตรงเวลา

10. PracticeSuite (เหมาะที่สุดสำหรับการเรียกเก็บเงินผู้ป่วยในและการจัดการวงจรรายได้ด้วย RPA)

แดชบอร์ด PracticeSuite: ระบบซอฟต์แวร์จัดตารางนัดหมายสำหรับสถานพยาบาล
ผ่านทางPracticeSuite

PracticeSuite เป็นซอฟต์แวร์จัดตารางงานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่รวมระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EHR) การบริหารจัดการคลินิก การเรียกเก็บเงิน และเครื่องมือบริหารวงจรรายได้ไว้ในระบบเดียว ออกแบบมาเพื่อรองรับคลินิกทุกขนาด พร้อมฟีเจอร์การจัดตารางนัดหมาย การเช็คอินผู้ป่วย การส่งเคลมประกัน และการบันทึกการชำระเงิน

นอกจากนี้ยังรองรับการแพทย์ทางไกลและพอร์ทัลผู้ป่วยเพื่อปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยและการสื่อสาร โดยมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพทางการเงิน PracticeSuite ประกอบด้วยข้อมูลวิเคราะห์โดยละเอียด การจัดการการปฏิเสธ และการเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บเงิน เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับสถานพยาบาลที่ต้องการควบคุมกระบวนการทำงานทางคลินิกและการเรียกเก็บเงินมากขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ PracticeSuite

  • อัตโนมัติภารกิจเช่นการจัดตารางเวลา, การตรวจสอบประกัน, การเรียกร้อง, และการสื่อสารกับผู้ป่วยโดยใช้เครื่องมือ RPA ที่มีอยู่ในตัว
  • ใช้ซอฟต์แวร์เรียกเก็บเงิน UB-04 ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับโรงพยาบาล, SNFs, การฟื้นฟูสมรรถภาพ, และสถานพยาบาลผู้ป่วยในอื่น ๆ
  • กำหนดตารางค่าธรรมเนียมตาม Medicare ที่กำหนดเองเพื่อป้องกันการเรียกเก็บเงินต่ำกว่าความเป็นจริงและปรับปรุงการเก็บเงิน

ข้อจำกัดของ PracticeSuite

  • ผู้ใช้กล่าวว่า การเพิ่มรายละเอียดเฉพาะสำหรับเด็ก เช่น ข้อมูลของผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ไม่เป็นธรรมชาติหรือเข้าใจง่ายเท่าที่ควร
  • บางคนกล่าวว่าพอร์ทัลผู้ป่วยรู้สึกว่ามีข้อจำกัดและไม่รองรับการป้อนข้อมูลจำนวนมาก

ราคาของ PracticeSuite

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ PracticeSuite

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้เครื่องมือจัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพและสร้างช่วงเวลาว่างระหว่าง 15–30 นาทีระหว่างงานทางคลินิกที่มีความสำคัญสูงเสมอ วิธีนี้จะช่วยรองรับความล่าช้า ปรับปรุงการส่งต่องาน และทำให้กระบวนการทำงานของคุณสมจริงยิ่งขึ้นภายใต้ความกดดัน

11. CrelioHealth (เหมาะที่สุดสำหรับห้องปฏิบัติการวินิจฉัยที่จัดการการนัดหมายผู้ป่วยและการรายงานผล)

แดชบอร์ด CrelioHealth
ผ่านทางCrelioHealth

CrelioHealth เป็นแพลตฟอร์มการจัดการการวินิจฉัยสำหรับห้องปฏิบัติการ ศูนย์วินิจฉัย และคลินิกรังสีวิทยา แพลตฟอร์มนี้รองรับทุกขั้นตอนตั้งแต่การเข้ารับบริการแบบไม่ต้องนัดหมายไปจนถึงการส่งต่อแบบ B2B พร้อมการอัปเดตแบบเรียลไทม์ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเก็บตัวอย่าง การประมวลผล ไปจนถึงการส่งมอบผล

ประกอบด้วยพอร์ทัลผู้ป่วยที่มีแบรนด์ เครื่องมือสื่อสารอัตโนมัติ และฟีเจอร์รายงานอัจฉริยะที่ช่วยปรับปรุงความพึงพอใจของผู้ป่วยและความรวดเร็วในการดำเนินงาน ด้วยการผสานรวมกับเครื่องวิเคราะห์ ระบบชำระเงิน และระบบภายนอก CrelioHealth ยังทำงานได้ดีในระบบสุขภาพขนาดใหญ่

คุณสมบัติเด่นของ CrelioHealth

  • ทำให้การจัดการสินค้าคงคลังง่ายขึ้นด้วย Crelio Inventory ติดตามสารเคมีสิ้นเปลือง และแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการเติมสินค้า
  • เปิดใช้งานการสื่อสารและการติดตามผลผ่าน Crelio Patient Engagement พร้อมการแจ้งเตือนและการรวบรวมข้อเสนอแนะ
  • รองรับห้องปฏิบัติการหลากหลายประเภท รวมถึงสำนักงานแพทย์ ห้องปฏิบัติการ D2C ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล และห้องปฏิบัติการอ้างอิง

ข้อจำกัดของ CrelioHealth

  • ผู้ใช้บางรายได้กล่าวว่าแพลตฟอร์มไม่เก็บช่วงวันที่ที่เลือกไว้เมื่อสลับระหว่างแท็บ
  • ผู้ใช้รายอื่น ๆ ได้ระบุว่าพวกเขาต้องการตัวเลือกที่ติดตั้งมาในตัวมากขึ้น โดยไม่ต้องส่งคำขอคุณสมบัติใหม่สำหรับการปรับแต่งทุกครั้ง

ราคาของ CrelioHealth

  • เริ่มต้น: $550/เดือน, ค่าลงทะเบียนครั้งเดียว $5,000
  • มาตรฐาน: $1,250/เดือน, $10,000 สำหรับการเริ่มต้นใช้งานครั้งเดียว
  • ขั้นสูง: $2,500/เดือน, $10,000 สำหรับการเริ่มต้นใช้งานครั้งเดียว
  • ขั้นสูงพิเศษ: $4,500/เดือน, $15,000 สำหรับการเริ่มต้นใช้งานครั้งเดียว
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ CrelioHealth

  • G2: 4. 7/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง CrelioHealth อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2กล่าวว่า:

CrelioHealth LIMS มีคุณสมบัติที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับห้องปฏิบัติการวินิจฉัยทางคลินิกในการติดตามตัวอย่าง, อนุญาตการเข้าถึงผู้ให้บริการ, และสร้างคุณภาพ. ทีมสนับสนุนพร้อมให้บริการภายในไม่กี่นาทีหลังจากขอความช่วยเหลือ. การสื่อสารรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ, ปัญหาได้รับการแก้ไขทันที. ซอฟต์แวร์ใช้งานง่ายและรองรับคุณสมบัติทั้งหมดที่ให้ไว้และร้องขอ. สามารถผสานรวมกับผู้ให้บริการได้ง่ายและความคุ้นเคยจะดีขึ้นเมื่อใช้งานบ่อย.

ปรับปรุงการดำเนินงานด้านการดูแลสุขภาพของคุณให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp

การเลือกระบบซอฟต์แวร์จัดตารางการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในการทำให้การดำเนินงานของคุณราบรื่น

เครื่องมือที่เราได้กล่าวถึงแต่ละอย่างล้วนมีจุดเด่นเฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์จัดตารางงานพนักงานที่เน้นสำหรับพยาบาล หรือแพลตฟอร์มอัตโนมัติที่พร้อมใช้งานในห้องปฏิบัติการ

แต่หากคุณกำลังมองหาโซลูชันแบบครบวงจรที่ยืดหยุ่นได้ ซึ่งมากกว่าแค่ซอฟต์แวร์จัดตารางเวรบุคลากรทางการแพทย์ ClickUp เป็นตัวเลือกที่ควรพิจารณาอย่างใกล้ชิด

ด้วยระบบการจัดตารางเวลาที่ทรงพลัง, การจัดการงาน, การแจ้งเตือน, ระบบอัตโนมัติ, และเทมเพลต—พร้อมกับการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือที่คุณมีอยู่แล้ว—มันถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับความซับซ้อนในชีวิตจริงของการดำเนินงานทางการแพทย์

ลองใช้ ClickUp วันนี้!