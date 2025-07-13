15 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Buffer สำหรับการจัดการสื่อสังคมออนไลน์ในปี 2025

การจัดการโซเชียลมีเดียไม่ใช่เรื่องง่าย—ระหว่างการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง ความต้องการในการมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้น และการติดตามประสิทธิภาพ มันเป็นงานที่ต้องจัดการมากมาย นั่นคือเหตุผลที่เครื่องมือจัดการโซเชียลมีเดียที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก
Buffer เป็นหนึ่งในเครื่องมือจัดการตารางเวลาโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยม เนื่องจากความสามารถในการช่วยทีมโซเชียลมีเดียในการจัดตารางโพสต์ จัดการปฏิทินเนื้อหา และรักษาการมีส่วนร่วมพื้นฐานให้เป็นระเบียบ แต่เมื่อกลยุทธ์โซเชียลมีเดียมีความซับซ้อนมากขึ้น การวิเคราะห์พื้นฐานและการทำงานอัตโนมัติที่จำกัดของ Buffer ก็เริ่มแสดงให้เห็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผนระดับล่าง
ข้อดีคืออะไร? มีทางเลือกมากมายของ Buffer ที่นำเสนอคุณสมบัติที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น, กระบวนการทำงานที่ชาญฉลาดกว่า, และคุ้มค่ากว่า
ในคู่มือนี้ เราจะสำรวจทางเลือกยอดนิยม 15 รายการของ Buffer และวิธีปรับปรุงการทำงานบนโซเชียลมีเดียของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ClickUp มาเริ่มกันเลย! 🚀
5 ข้อจำกัดของบัฟเฟอร์ที่ส่งผลต่อกระบวนการจัดการโซเชียลมีเดีย
📌 ก่อนที่เราจะสำรวจทางเลือกแทน Buffer, ให้เราดูอย่างใกล้ชิดว่าทำไม Buffer มักไม่เพียงพอสำหรับทีมที่กำลังเติบโตและกลยุทธ์ที่ซับซ้อน:
- ไม่รองรับโปรไฟล์ธุรกิจ Google: ต่างจากแพลตฟอร์มการจัดการโซเชียลมีเดียบางแห่ง Buffer ไม่รองรับโปรไฟล์ธุรกิจ Google ทำให้การตลาดธุรกิจท้องถิ่นมีความท้าทายมากขึ้น
- การวิเคราะห์และรายงานพื้นฐาน: แม้ว่า Buffer จะมีบริการวิเคราะห์โซเชียลมีเดีย แต่ขาดการวิเคราะห์เชิงลึกสำหรับการติดตามประสิทธิภาพของโซเชียลมีเดีย การวิเคราะห์คู่แข่ง และการมีส่วนร่วมในโซเชียลมีเดีย
- ไม่มีเครื่องมือฟังโซเชียลมีเดียในตัว: การฟังโซเชียลเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการติดตามการกล่าวถึงแบรนด์, แนวโน้ม, และการมีส่วนร่วม. Buffer ขาดคุณสมบัติการติดตามโซเชียลมีเดียเพื่อการวิเคราะห์เชิงลึก
- การร่วมมือในทีมถูกจำกัด: การจัดการบัญชีโซเชียลมีเดียหลายบัญชีกับทีม? แผนระดับล่างของ Buffer จำกัดจำนวนสมาชิกในทีม ทำให้การร่วมมือของทีมการตลาดและเอเจนซีเป็นเรื่องยากขึ้น
- ฟีเจอร์อัตโนมัติและ AI ที่จำกัด:เครื่องมือจัดการโซเชียลมีเดียอื่น ๆมีฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การคัดสรรเนื้อหาโดย AI และการวางแผนเนื้อหาภาพ—Buffer ยังขาดในด้านระบบอัตโนมัติ
📮 ClickUp Insight: 37% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AI ในการสร้างเนื้อหา รวมถึงการเขียน การแก้ไข และอีเมล อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้มักเกี่ยวข้องกับการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือสร้างเนื้อหาและพื้นที่ทำงานของคุณ ด้วย ClickUpคุณจะได้รับฟีเจอร์ช่วยเหลือการเขียนด้วย AIครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน รวมถึงอีเมล ความคิดเห็น แชท เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้ยังคงรักษาบริบทจากพื้นที่ทำงานของคุณไว้อย่างครบถ้วน
ทางเลือกของบัฟเฟอร์ในภาพรวม
ก่อนที่เราจะลงรายละเอียด นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของทางเลือกยอดนิยมของ Buffer:
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา
|ClickUp
|– การสร้างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์– การจัดการงาน– การจัดตารางเวลาและการวิเคราะห์– การทำงานร่วมกันและการบูรณาการ
|ทีมที่ต้องการแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการสื่อสังคมออนไลน์ การสร้างเนื้อหา และการจัดตารางเวลา
|มีแผนฟรีให้บริการ; ราคาตามความต้องการสำหรับองค์กร
|ฮูตสูท
|– การจัดตารางหลายแพลตฟอร์ม– การวิเคราะห์และรายงาน– การติดตามสื่อสังคมออนไลน์– การทำงานร่วมกันเป็นทีม
|ทีมที่บริหารจัดการบัญชีโซเชียลมีเดียหลายบัญชีและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโซเชียลมีเดีย
|มืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $149/เดือน ต่อผู้ใช้
|สปรอท์ โซเชียล
|– การจัดตารางและการโพสต์– การวิเคราะห์ขั้นสูง– การฟังเสียงสังคม– กล่องข้อความรวมเพื่อการจัดการข้อความ
|ธุรกิจที่ต้องการการจัดการโซเชียลมีเดียอย่างครบวงจรและการวิเคราะห์ขั้นสูง
|มาตรฐาน: เริ่มต้นที่ $199/เดือน ต่อผู้ใช้
|โซเชียลไพล็อต
|– การจัดตารางเวลาที่ประหยัดงบประมาณ– การวิเคราะห์หลังการแสดง– การคัดสรรเนื้อหาและการทำงานร่วมกันในทีม
|ธุรกิจขนาดเล็กและฟรีแลนซ์ที่จัดการโพสต์และเนื้อหาบนโซเชียลมีเดีย
|สิ่งจำเป็น: เริ่มต้นที่ $30/เดือนต่อผู้ใช้
|Agorapulse
|– กล่องข้อความรวมเพื่อการมีส่วนร่วม– การกลั่นกรองอัตโนมัติ– การฟังเสียงจากโซเชียลมีเดีย– รายงานโดยละเอียด
|ทีมมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมบนสื่อสังคมออนไลน์, การสื่อสาร, และการทำงานอัตโนมัติ
|ฟรีตลอดไป; มาตรฐาน: เริ่มต้นที่ $79/เดือน ต่อผู้ใช้
|CoSchedule
|– ปฏิทินบรรณาธิการ – ฟีเจอร์ ReQueue สำหรับนำโพสต์กลับมาใช้ใหม่ – การเชื่อมต่อกับ WordPress และ HubSpot
|ธุรกิจที่เน้นเนื้อหาและต้องการเครื่องมือสำหรับการจัดตารางเวลาและการตลาดเนื้อหา
|ฟรีตลอดไป; ปฏิทินกิจกรรม: เริ่มต้นที่ $19/เดือนต่อผู้ใช้
|SocialBee
|– การจัดตารางเนื้อหาด้วยระบบ AI– การจัดหมวดหมู่เนื้อหา– การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
|ธุรกิจที่ต้องการความช่วยเหลือด้าน AI สำหรับการจัดตารางเนื้อหาและการรักษาการมีตัวตนที่หลากหลายบนโซเชียลมีเดีย
|บูตสแตรป: เริ่มต้นที่ $29/เดือนต่อผู้ใช้
|ภายหลัง
|– การจัดตารางเนื้อหาภาพ– การจัดตารางเวลาบน Instagram, Pinterest, Facebook– ปฏิทินแบบลากและวาง
|ทีมที่มุ่งเน้นแพลตฟอร์มภาพ เช่น Instagram และ Pinterest
|ฟรีตลอดไป; Starter: เริ่มต้นที่ $25/เดือน ต่อผู้ใช้
|โซโฮ โซเชียล
|– การตรวจสอบแบบเรียลไทม์– การวิเคราะห์ขั้นสูง– การจัดตารางเวลาข้ามแพลตฟอร์ม– การติดตามประสิทธิภาพ
|ธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบและติดตามประสิทธิภาพของสื่อสังคมออนไลน์
|ฟรีตลอดไป; มาตรฐาน: เริ่มต้นที่ $15/เดือน ต่อผู้ใช้
|Sendible
|– การจัดการหลายบัญชี– การวิเคราะห์และรายงาน– ระบบการจัดการลูกค้า
|หน่วยงานและฟรีแลนซ์ที่จัดการโปรไฟล์ลูกค้าและบัญชีโซเชียลมีเดียหลายบัญชี
|ผู้สร้าง: เริ่มต้นที่ $29/เดือน ต่อผู้ใช้
|เมทริคูล
|– การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ– การผสานกับ Google Analytics– การจัดตารางโพสต์บนโซเชียลมีเดีย
|ผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์และนักการตลาดที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์และการติดตามประสิทธิภาพของโพสต์
|ฟรีตลอดไป; Starter: เริ่มต้นที่ $22/เดือนต่อผู้ใช้
|Loomly
|– ปฏิทินเนื้อหา– ข้อเสนอแนะในการปรับแต่งโพสต์– การผสานรวมกับ Canva และ Unsplash
|ทีมที่มีเนื้อหาจำนวนมากที่ต้องการเครื่องมือที่ใช้งานง่ายสำหรับการสร้างและจัดตารางเนื้อหา
|ฐาน: เริ่มต้นที่ $42/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 2 คน
|ฮับสปอต
|– การจัดตารางเวลาบนโซเชียลมีเดีย– การผสานระบบ CRM– เครื่องมือฟังเสียงในโซเชียล– การวิเคราะห์การมีส่วนร่วม
|ธุรกิจที่ใช้ HubSpot สำหรับการตลาดแบบบูรณาการและการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
|ฟรีตลอดไป; Marketing Hub Starter: เริ่มต้นที่ $20/เดือน ต่อที่นั่ง
|สามารถวางแผนได้
|– การทำงานร่วมกันเป็นทีม– กระบวนการอนุมัติเนื้อหา– ปฏิทินเนื้อหา– การจัดการโพสต์แบบภาพ
|ทีมที่ต้องการการสร้างเนื้อหาและการอนุมัติร่วมกันก่อนเผยแพร่
|ฟรีตลอดไป; พื้นฐาน: เริ่มต้นที่ $39/เดือนต่อผู้ใช้
|ลมใต้
|– อัปโหลดรูปภาพจำนวนมาก– ข้อเสนอแนะแฮชแท็ก– การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ– การจัดตารางเวลาสำหรับ Instagram และ Pinterest
|บล็อกเกอร์, อินฟลูเอนเซอร์, และธุรกิจที่มุ่งเน้นเนื้อหาภาพสำหรับ Instagram และ Pinterest
|ฟรีตลอดไป; โปร: เริ่มต้นที่ $24.99/เดือนต่อผู้ใช้
15 เครื่องมือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Buffer ที่คุณควรลอง
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
นี่คือ 15 เครื่องมือชั้นนำที่จะช่วยให้คุณจัดการโซเชียลมีเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มการมีส่วนร่วม และยกระดับผลงานโดยรวมของคุณ:
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโซเชียลมีเดียและโครงการแบบครบวงจร)
ในขณะที่ Buffer มุ่งเน้น เฉพาะ การจัดตารางเวลาและการมีส่วนร่วมบนโซเชียลมีเดียClickUpคือ แอปสำหรับทุกงาน ที่รวมกลยุทธ์โซเชียลมีเดียทั้งหมดของคุณไว้ด้วยกัน—ตั้งแต่การวางแผนและการสร้างเนื้อหาไปจนถึงการตรวจสอบตารางเวลาและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ—อยู่ร่วมกับโครงการการตลาดอื่นๆ ของคุณ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการศูนย์กลางในการจัดการ ทั้งหมด ของกระบวนการทำงานบนโซเชียลมีเดีย ไม่ใช่แค่การโพสต์เท่านั้น
ไม่ว่าคุณจะวางแผนแคมเปญ สร้างเนื้อหา หรือติดตามการมีส่วนร่วมบนหลายแพลตฟอร์ม ClickUp มีทุกอย่างที่คุณต้องการ
เพิ่มประสิทธิภาพอีกขั้นด้วย ClickUp Brain
ClickUp Brain, ระบบช่วยเหลือ AI ของแพลตฟอร์ม, ช่วยคุณในการสร้างเนื้อหา, ข้อเสนอแนะทันทีสำหรับคำบรรยาย, แฮชแท็ก, และโพสต์ทางสื่อสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยการมีส่วนร่วม.
กำลังพยายามคิดแคปชั่นสำหรับ Instagram หรือไอเดียแคมเปญ Facebook ครั้งต่อไปอยู่ใช่ไหม? ClickUp Brain สามารถสร้างคำแนะนำที่อ้างอิงจากข้อมูลโดยใช้แนวโน้มการมีส่วนร่วมในอดีต เพื่อให้คุณไม่ต้องเดาว่าอะไรจะได้ผล
ผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์สามารถทำให้การตอบกลับเป็นอัตโนมัติได้, สรุปข้อมูลสำคัญจากการวิเคราะห์คู่แข่งขัน, และปรับปรุงเนื้อหาตามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน—ทั้งหมดนี้สามารถทำได้ในเวลาจริง
ในฐานะผู้ใช้ ClickUp Brain คุณสามารถเลือกโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ที่เหมาะกับเสียงของแบรนด์คุณได้ดีที่สุด ไม่ว่าคุณต้องการอะไรที่กล้าหาญและฉลาด หรือมืออาชีพและกระชับ ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งการสร้างเนื้อหาให้เหมาะกับแต่ละแพลตฟอร์มและกลุ่มผู้ชมได้
นอกจากนี้ ด้วย ClickUp AI agents คุณสามารถทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติและมอบหมายงานประจำให้กับตัวแทนอัจฉริยะที่ทำงานร่วมกับทีมของคุณได้ ตัวแทนสามารถจัดการทุกอย่างตั้งแต่การกำหนดเวลาโพสต์และการติดตามการมีส่วนร่วม ไปจนถึงการสร้างรายงานและการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้—ช่วยให้คุณมีเวลาไปมุ่งเน้นที่กลยุทธ์และความคิดสร้างสรรค์
วางแผนอย่างชาญฉลาดด้วย ClickUp Calendar
ClickUp Calendarช่วยให้ทีมโซเชียลมีเดียเปลี่ยนไอเดียเนื้อหาที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นตารางเวลาที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้ ด้วยระบบลากและวางที่ง่ายดาย คุณสามารถวางแผนแคมเปญได้ทันที, มองเห็นโพสต์ที่กำลังจะมาถึง, มอบหมายเจ้าของเนื้อหา, และปรับเส้นเวลาได้ตามต้องการ
คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานซ้ำได้สำหรับแพลตฟอร์มต่างๆ เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับแฮชแท็ก, ทรัพย์สินภาพ, หรือกลุ่มผู้ชม และจัดระเบียบทุกงาน—ตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการตรวจสอบขั้นสุดท้าย—ในที่เดียว ไม่ว่าคุณจะจัดการแคมเปญหลายช่องทางหรือวางแผนเนื้อหาทั้งเดือน มุมมองปฏิทินจะช่วยให้ทุกอย่างสอดคล้องกัน
ClickUp ยังให้คุณสลับระหว่างมุมมองต่างๆ ได้หลายแบบ— ปฏิทิน, รายการ, หรือกระดาน — ขึ้นอยู่กับวิธีที่ทีมของคุณชอบวางแผน และด้วยการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, การตรวจสอบเนื้อหา, และงานที่เชื่อมโยงทั้งหมดที่รวมอยู่ในตัว คุณจะไม่พลาดสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเมื่อไหร่
หากคุณกำลังจัดการเรื่อง เวลา และ วิธีการ เบื้องหลังเนื้อหา—ไม่ใช่แค่กดเผยแพร่—ClickUp Calendar จะมอบความชัดเจนและการควบคุมที่ Buffer ไม่สามารถให้ได้
นอกจากนี้ หากคุณต้องการซิงค์กับ Google Calendar, ClickUp ทำให้การซิงค์เป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้งานการตลาดของคุณอยู่ในความสอดคล้อง และตารางเวลาของคุณอยู่ในความควบคุม คุณจะไม่มีวันพลาดอะไรไป ไม่ว่าจะเป็นอัปเดต LinkedIn, การประกาศบน X, หรือ Instagram Reel
ปรับปรุงการคัดสรรเนื้อหา, กลยุทธ์, และการจัดการให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp Docs
ClickUp Docsคือพื้นที่ทำงานกลางสำหรับระดมความคิด ร่าง และจัดระเบียบเนื้อหาโซเชียลมีเดียของคุณ คุณสามารถแก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์ ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และเปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นงานที่ดำเนินการได้จริง—โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
มันช่วยให้คุณวางแผนกลยุทธ์เนื้อหา จัดเก็บแนวทางของแบรนด์ และทำงานร่วมกันในบรีฟการตลาด
➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบการเขียนเนื้อหาฟรีสำหรับการสร้างเนื้อหาที่รวดเร็วขึ้น
ยกระดับการจัดการโซเชียลมีเดียของคุณไปอีกขั้นด้วยเครื่องมือการตลาด ClickUp
ด้วยโซลูชันการตลาดของ ClickUp คุณสามารถระดมความคิด วางแผน และดำเนินโครงการการตลาดของทีมคุณ—ไม่ว่าจะเป็นแคมเปญหลายช่องทาง งานอีเวนต์ระดับโลก หรืออะไรก็ตามที่ต้องการ—ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ทรงพลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
นอกจากนี้แผงควบคุม ClickUpยังให้ภาพรวมของตัวชี้วัดประสิทธิภาพ และระบบอัตโนมัติ ClickUpช่วยขจัดงานที่ทำซ้ำๆ
วิธีนี้ช่วยให้คุณ:
- ปรับปรุงการวางแผนและการดำเนินแคมเปญให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติ
- ติดตามประสิทธิภาพของสื่อสังคมออนไลน์แบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
- ประหยัดเวลาด้วยการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ เช่น การจัดตารางและการรายงาน
- ทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างราบรื่นด้วยพื้นที่ทำงานและงานที่แชร์ร่วมกัน
เทมเพลตโซเชียลมีเดีย ClickUp
เทมเพลตโซเชียลมีเดียของ ClickUpช่วยในการวางแผน จัดตาราง และติดตามเนื้อหาของคุณบนหลายแพลตฟอร์ม ด้วยพื้นที่ทำงานแบบศูนย์กลาง ทีมงานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น อนุมัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์ในทุกโพสต์
ตั้งแต่การคิดเนื้อหาไปจนถึงการติดตามประสิทธิภาพ, แบบฟอร์มนี้ช่วยให้การจัดการสื่อสังคมออนไลน์ง่ายขึ้นด้วยสถานะที่ปรับแต่งได้, กระบวนการทำงานอัตโนมัติ, และมุมมองที่จัดระเบียบ
คุณสมบัติเด่น:
- ติดตามความคืบหน้าของโพสต์ด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น 'รอการอนุมัติ' และ 'กำลังดำเนินการ'
- ใช้แบบฟอร์มคำแนะนำเนื้อหาสำหรับการให้ข้อมูลจากทีมเกี่ยวกับไอเดียเนื้อหา
- ติดตามยอดไลค์, แชร์, และผู้ติดตามผ่านแดชบอร์ดของ ClickUp
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโซเชียลมีเดีย, ทีมการตลาด, และผู้สร้างเนื้อหา สำหรับการวางแผนเนื้อหา, การอนุมัติ, และการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพในที่เดียวที่สามารถทำงานร่วมกันได้
💡 เคล็ดลับพิเศษ: ต้องการให้โพสต์บนโซเชียลมีเดียของคุณมีความสม่ำเสมอและน่าสนใจอยู่เสมอใช่ไหม? ใช้เทมเพลตตารางเวลาการโพสต์โซเชียลมีเดียของ ClickUpนี้เพื่อวางแผน, กำหนดเวลา, และติดตามเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย! 🚀
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- กำหนดเวลาโพสต์ ตั้งกำหนดส่ง และมองเห็นภาพรวมของแคมเปญด้วยปฏิทิน ClickUp
- ระดมความคิด ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาโซเชียลมีเดียด้วย ClickUp Brain
- วางแผนกลยุทธ์โซเชียลมีเดียและแนวคิดการร่วมมือด้วยClickUp Whiteboards
- ร่าง แก้ไข และจัดระเบียบโพสต์บนโซเชียลมีเดีย คำบรรยาย และเอกสารกลยุทธ์ด้วย ClickUp Docs
- พูดคุยเกี่ยวกับไอเดียเนื้อหา อนุมัติโพสต์ และรับข้อเสนอแนะทันทีจากทีมของคุณด้วยClickUp Chat
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แอปพลิเคชันมือถือขาดคุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างที่พร้อมใช้งานในเวอร์ชันเดสก์ท็อป
- ไม่รวมความสามารถในการเผยแพร่เนื้อหาในตัว
- อาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับผู้ใช้ใหม่ เนื่องจากมีคุณสมบัติที่หลากหลายและสามารถปรับแต่งกระบวนการทำงานได้
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ส่วนตัวแล้ว ฉันชอบมุมมองบอร์ดของ ClickUp และ "โหมดของฉัน" มาก เพราะช่วยให้ฉันรับรู้ถึงงานทั้งหมดของฉันได้ตลอดเวลา ฉันยังสามารถปรับแต่งคอลัมน์ได้อย่างง่ายดายเพื่อแสดงเฉพาะคอลัมน์ที่ฉันต้องการเท่านั้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันชอบมาก ผมยังชื่นชมคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติของมัน (ClickUpBot) ด้วย ตัวอย่างเช่น หากผมลืมงานบางอย่างจากสปรินต์ก่อนหน้า มันจะเพิ่มงานเหล่านั้นเข้าไปในสปรินต์ปัจจุบันของผมโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังช่วยในการอัปเดตสถานะงานโดยอัตโนมัติอีกด้วย นอกจากนี้ ClickUp ยังให้การสนับสนุนที่ยอดเยี่ยม เมื่อสองสามวันก่อน ผมติดปัญหาบางอย่าง แต่ผมสามารถหาวิธีแก้ไขได้อย่างง่ายดายผ่านฟอรัมของมัน
ส่วนตัวแล้ว ฉันชอบมุมมองบอร์ดของ ClickUp และ "โหมดของฉัน" มาก เพราะช่วยให้ฉันติดตามงานทั้งหมดได้ตลอดเวลา ฉันยังสามารถปรับแต่งคอลัมน์ได้อย่างง่ายดายเพื่อแสดงเฉพาะคอลัมน์ที่ต้องการเท่านั้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันชอบมาก ผมยังชื่นชมคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติของมัน (ClickUpBot) ด้วย ตัวอย่างเช่น หากผมลืมงานบางอย่างจากสปรินต์ก่อนหน้า มันจะเพิ่มงานเหล่านั้นเข้าไปในสปรินต์ปัจจุบันของผมโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังช่วยในการอัปเดตสถานะงานโดยอัตโนมัติอีกด้วย นอกจากนี้ ClickUp ยังให้การสนับสนุนที่ยอดเยี่ยม เมื่อสองสามวันก่อน ผมติดปัญหาบางอย่าง แต่ผมสามารถหาวิธีแก้ไขได้อย่างง่ายดายผ่านฟอรัมของมัน
2. Hootsuite (ดีที่สุดสำหรับการจัดตารางโพสต์ในหลายช่องทางโซเชียลมีเดีย)
Hootsuite ซึ่งเป็นคู่แข่งของ Buffer มาอย่างยาวนาน ช่วยให้คุณกำหนดเวลาโพสต์ล่วงหน้าบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลักๆ เช่น Facebook, Instagram, LinkedIn และ X (เดิมคือ Twitter) ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดเวลาโพสต์ให้เผยแพร่ในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้งานสูงสุด เพื่อเพิ่มการมองเห็น
นอกจากนี้ ยังมีบริการวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์เพื่อติดตามประสิทธิภาพ ช่วยให้คุณปรับปรุงกลยุทธ์สื่อสังคมออนไลน์ของคุณได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถติดตามการมีส่วนร่วมและการเข้าถึงได้ ทำให้ง่ายขึ้นในการตัดสินใจตามข้อมูลที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญในอนาคตและประสิทธิภาพโดยรวม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hootsuite
- ติดตามช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อตรวจสอบการกล่าวถึงแบรนด์และคำค้นหา
- วิเคราะห์ประสิทธิภาพของสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการวิเคราะห์อย่างครอบคลุม
- ร่วมมือกับสมาชิกในทีมโดยใช้เครื่องมือที่ผสานรวม
ข้อจำกัดของ Hootsuite
- ขาดความสามารถด้าน AI และการปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์มเฉพาะ
- มีอินเทอร์เฟซที่ดูเชยและใช้งานยาก
ราคาของ Hootsuite
- มืออาชีพ: $149/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $399/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 3 คน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Hootsuite
- G2: 4. 2/5 (5100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
สิ่งที่ฉันชื่นชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Hootsuite คือวิธีที่มันทำให้กระบวนการทำงานบนโซเชียลมีเดียที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่ายในพื้นที่เดียวที่ใช้งานง่าย ฉันชื่นชมการรายงานแบบไม่มีตราสินค้าเป็นอย่างมาก — สิ่งที่เคยใช้เวลาหลายชั่วโมงตอนนี้ใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที และกราฟก็ดูเรียบร้อยพร้อมนำเสนอแก่ลูกค้า การรวมกับ Canva และ Feedly ยังช่วยให้ฉันสามารถจัดการกับการออกแบบและการคัดสรรเนื้อหาได้จากแดชบอร์ดเดียวกัน ทำให้ฉันมีสมาธิและเป็นระเบียบ
สิ่งที่ฉันชื่นชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Hootsuite คือวิธีที่มันทำให้กระบวนการทำงานบนโซเชียลมีเดียที่ซับซ้อนกลายเป็นพื้นที่เดียวที่ใช้งานง่าย ฉันชื่นชมการรายงานแบบไม่มีตราสินค้า — สิ่งที่เคยใช้เวลาหลายชั่วโมงตอนนี้ใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที และกราฟก็ดูเรียบร้อยพร้อมนำเสนอให้ลูกค้า การผสมผสานกับ Canva และ Feedly ยังช่วยให้ฉันสามารถจัดการกับการออกแบบและการคัดสรรเนื้อหาได้จากแดชบอร์ดเดียวกัน ทำให้ฉันมีสมาธิและเป็นระเบียบ
➡️ อ่านเพิ่มเติม:KPI การตลาดเนื้อหาชั้นนำที่ควรติดตาม
3. Sprout Social (เหมาะสำหรับการจัดการโซเชียลมีเดียอย่างครอบคลุม)
หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มระดับองค์กรที่มีฟีเจอร์การจัดตารางเวลา การวิเคราะห์ และการมีส่วนร่วมในแพลตฟอร์มเดียว ลองใช้ Sprout Social ดูสิ มันช่วยให้ธุรกิจสามารถเผยแพร่และจัดตารางโพสต์ในหลายเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ นอกจากนี้ยังติดตามประสิทธิภาพด้วยการวิเคราะห์เชิงลึกและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมผ่านกล่องข้อความโซเชียลแบบรวมศูนย์
นอกจากนี้ Sprout Social ยังให้บริการเครื่องมือการฟังและการมีส่วนร่วมทางสังคมที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อช่วยให้แบรนด์ต่างๆ ติดตามแนวโน้มและความรู้สึกของลูกค้า
คุณสมบัติเด่นของ Sprout Social
- ติดตามการกล่าวถึงแบรนด์และแนวโน้มในอุตสาหกรรมด้วยฟีเจอร์การฟังโซเชียลที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- จัดการข้อความข้ามแพลตฟอร์มด้วยกล่องจดหมายรวม
- ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานด้วยการวิเคราะห์ขั้นสูงและการรายงาน
ข้อจำกัดของ Sprout Social
- ราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มการจัดการสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ
- คุณสมบัติการอัตโนมัติสำหรับการปรับแต่งโพสต์มีจำกัด
ราคาของ Sprout Social
- มาตรฐาน: $199/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $299/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $399/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Sprout Social
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,800+)
- Capterra: 4. 4/5 (590+ รีวิว)
ฉันรักทุกอย่างเกี่ยวกับ Sprout มากจนฉันผลักดันอย่างหนักเมื่อฉันย้ายจากงานเก่ามาทำงานปัจจุบัน อินเทอร์เฟซใช้งานง่ายมาก ดูสวยงาม และเราสามารถจัดการทุกอย่างได้เกือบจะครบวงจรสำหรับการวางแผนโพสต์โซเชียล ฉันใช้มันทุกวัน หลายครั้งต่อวัน
ฉันรักทุกอย่างเกี่ยวกับ Sprout มากจนฉันผลักดันอย่างหนักเมื่อฉันย้ายจากงานเก่ามาที่งานปัจจุบัน อินเทอร์เฟซใช้งานง่ายมาก ดูสวยงาม และเราสามารถจัดการเกือบทุกอย่างได้ในที่เดียวสำหรับการกำหนดเวลาโพสต์ทางสังคม ฉันใช้มันทุกวัน หลายครั้งต่อวัน
🔎 คุณรู้หรือไม่?ทวีตแรกสุดคืออะไร? มันคือข้อความง่ายๆ ว่า "just setting up my twttr" โดย Jack Dorsey ผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์มนี้ เมื่อปี 2006 ข้อความที่ดูธรรมดาๆ นี้ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของแพลตฟอร์มที่จะปฏิวัติการสื่อสารและกลายเป็นรากฐานสำคัญของโลกดิจิทัลของเรา
4. SocialPilot (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาโซเชียลมีเดียในราคาประหยัด)
SocialPilot เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยม เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและเอเจนซี่ที่ต้องการจัดการเนื้อหาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลัก ๆ หลากหลายช่องทาง ผู้ใช้สามารถกำหนดเวลาและเผยแพร่โพสต์ไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์หลายแห่ง ทำงานร่วมกับทีม และเข้าถึงข้อมูลวิเคราะห์เพื่อติดตามประสิทธิภาพการทำงาน
SocialPilot ยังมีฟีเจอร์การคัดสรรเนื้อหา ช่วยให้ผู้ใช้ค้นพบหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยมและแบ่งปันเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายของพวกเขา
คุณสมบัติเด่นของ SocialPilot
- กำหนดเวลาแบบกลุ่มเพื่อวางแผนและเผยแพร่เนื้อหาล่วงหน้า
- ประเมินประสิทธิภาพของโพสต์แต่ละรายการ แฮชแท็ก และข้อมูลประชากรของผู้ชม
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือเช่น Canva, Google Drive, และ Dropbox เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเนื้อหา
ข้อจำกัดของ SocialPilot
- ไม่รองรับการกำหนดเวลาโพสต์ Instagram Reels โดยตรง
- คุณสมบัติการมีส่วนร่วมที่จำกัดอาจขัดขวางการเติบโตของเครือข่าย
ราคาของ SocialPilot
- สิ่งจำเป็น: $30/เดือนต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: 50 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 100 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: 200 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ SocialPilot
- G2: 4. 5/5 (800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 370 รายการ)
SocialPilot เป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและจัดระเบียบอย่างดี ซึ่งทำให้ผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์สามารถสร้างและแก้ไขโพสต์สำหรับบัญชีสื่อสังคมออนไลน์หลายบัญชีบนแพลตฟอร์มหลักทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย ฉันแทบไม่มีปัญหาเลยเมื่อทำงานจาก SocialPilot ซึ่งทำให้ชีวิตของฉันง่ายขึ้นมาก! หากมีปัญหาใด ๆ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้ามักจะตอบกลับอย่างรวดเร็ว! ฉันใช้ SocialPilot ทุกวันในการทำงาน ดังนั้นฉันจึงรู้สึกขอบคุณมากที่ได้เข้าถึงเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและเรียบร้อยเช่นนี้!
SocialPilot เป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและจัดระเบียบอย่างดี ซึ่งทำให้ผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์สามารถสร้างและแก้ไขโพสต์สำหรับบัญชีสื่อสังคมออนไลน์หลายบัญชีบนแพลตฟอร์มหลักทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย ฉันแทบไม่มีปัญหาเลยเมื่อทำงานจาก SocialPilot ซึ่งทำให้ชีวิตของฉันง่ายขึ้นมาก! หากมีปัญหาใด ๆ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้ามักจะตอบกลับอย่างรวดเร็ว! ฉันใช้ SocialPilot ทุกวันในการทำงาน ดังนั้นฉันจึงรู้สึกขอบคุณมากที่มีเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและเรียบร้อยเช่นนี้!
➡️ อ่านเพิ่มเติม:เทมเพลตโซเชียลมีเดียฟรีที่ดีที่สุดสำหรับโพสต์ แคมเปญ และเนื้อหา
5. Agorapulse (เหมาะที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมในโซเชียลมีเดียและการจัดการกล่องข้อความ)
Agorapulse มุ่งเน้นที่การสนทนาและการมีส่วนร่วมบนโซเชียลมีเดีย โดยนำเสนอกล่องข้อความรวมศูนย์สำหรับจัดการความคิดเห็น ข้อความ และการกล่าวถึงแบรนด์จากทุกแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือสำหรับเผยแพร่เนื้อหา ฟีเจอร์ฟังเสียงสังคม และการรายงานเชิงลึก เพื่อยกระดับกลยุทธ์โซเชียลมีเดียให้ดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ Agorapulse ยังให้บริการการตรวจสอบกล่องข้อความอัตโนมัติเพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการปริมาณการโต้ตอบจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Agorapulse
- จัดการการโต้ตอบบนโซเชียลมีเดียด้วยฟีเจอร์กล่องข้อความรวม
- ติดตามการกล่าวถึงและแนวโน้มด้วยฟีเจอร์การฟังโซเชียลมีเดีย
- ปรับปรุงการมีส่วนร่วมขนาดใหญ่ให้มีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือการกลั่นกรองอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Agorapulse
- ไม่รองรับการโพสต์ Instagram Stories หรือโพสต์หลายรูปภาพ
- การวิเคราะห์ขาดความลึกและความละเอียดที่จำเป็นสำหรับการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
ราคาของ Agorapulse
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $149/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $199/เดือน/ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Agorapulse
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 940 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (700+ รีวิว)
ตามการรีวิวของผู้ใช้ Capterra:
ฉันชอบที่ฉันสามารถจัดตารางโพสต์โซเชียลมีเดียของเราได้อย่างง่ายดาย อย่างไรก็ตาม ฉันคิดว่า Agora ควรพัฒนา AI ให้ดีขึ้น พวกเขายังขาดฟีเจอร์ที่มีอยู่ในเครื่องมือโซเชียลมีเดียอื่นๆ
ฉันชอบที่ฉันสามารถจัดตารางโพสต์โซเชียลมีเดียของเราได้อย่างง่ายดาย อย่างไรก็ตาม ฉันคิดว่า Agora ควรพัฒนา AI ให้ดีขึ้น พวกเขายังขาดฟีเจอร์ที่มีอยู่ในเครื่องมือโซเชียลมีเดียอื่นๆ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ต้องการสร้างกลยุทธ์เนื้อหาที่ประสบความสำเร็จหรือไม่?เรียนรู้วิธีสร้างแผนที่นำทางการตลาดเนื้อหาพร้อมตัวอย่างและขั้นตอนในการวางแผนและดำเนินการให้ตรงเป้าหมาย:
- 📋 สร้างแผนการตลาดเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับเป้าหมายของคุณ—ไม่ว่าจะเป็นเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์, ส่วนแบ่งทางการตลาด, หรือการรักษาลูกค้า
- ⏳ เจาะลึกข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย การรับรู้แบรนด์ และการวิเคราะห์คู่แข่ง เพื่อปรับแต่งกลยุทธ์ของคุณให้สมบูรณ์แบบ
- 🎯 กำหนดเป้าหมายที่สมจริงและวัดผลได้ แบ่งเป้าหมายออกเป็นงานย่อยพร้อมลำดับความสำคัญที่ชัดเจน
- 📊 จัดระเบียบทุกอย่างให้เป็นตารางที่มีโครงสร้าง จากนั้นทบทวนและปรับปรุงแผนงานของคุณอย่างสม่ำเสมอ
6. CoSchedule (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดเนื้อหาและการจัดการปฏิทินบรรณาธิการ)
CoSchedule เป็นเครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดียที่เน้นการตลาดเนื้อหา ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมวางแผน สร้าง และจัดตารางโพสต์ต่าง ๆ ร่วมกับเนื้อหาบล็อกและแคมเปญการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีปฏิทินบรรณาธิการ, ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, และการเชื่อมต่อกับ WordPress และเครื่องมือทางการตลาด. คุณสมบัติ ReQueue ของ CoSchedule ช่วยทำให้การจัดตารางเวลาทางสื่อสังคมออนไลน์เป็นอัตโนมัติโดยการนำโพสต์ที่มีประสิทธิภาพสูงกลับมาใช้ใหม่.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CoSchedule
- วางแผนเนื้อหาและจัดตารางด้วยปฏิทินบรรณาธิการ
- นำเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพสูงกลับมาใช้ใหม่ด้วยระบบอัตโนมัติ ReQueue
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ WordPress, HubSpot และเครื่องมือการตลาดอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ CoSchedule
- มุ่งเน้นหลักที่การตลาดเนื้อหาผ่านโซเชียลมีเดียมากกว่าการมีส่วนร่วมในโซเชียลมีเดีย
- คุณสมบัติขั้นสูงถูกจำกัดไว้เฉพาะแผนการชำระเงินระดับสูงกว่า
ราคา CoSchedule
- ฟรีตลอดไป
- ปฏิทินกิจกรรมสังคม: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- ปฏิทินของหน่วยงาน: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ปฏิทินเนื้อหา: ราคาตามความต้องการ
- ชุดการตลาด: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว CoSchedule
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 200+ รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
ชุดเครื่องมือการตลาด CoSchedule สร้างความประทับใจให้ฉันด้วยคลังเครื่องมือการตลาดที่ครอบคลุมทุกด้าน ทำงานร่วมกันอย่างกลมกลืนเพื่อทำให้การวางแผนแคมเปญง่ายขึ้น อัตโนมัติการทำงาน ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน และเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดให้สูงสุด ซึ่งท้ายที่สุดจะเพิ่มประสิทธิภาพและบรรลุผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม
ชุดเครื่องมือการตลาด CoSchedule สร้างความประทับใจให้ฉันด้วยคลังเครื่องมือการตลาดที่ครอบคลุมทุกด้าน ทำงานร่วมกันอย่างกลมกลืนเพื่อทำให้การวางแผนแคมเปญง่ายขึ้น อัตโนมัติขั้นตอนการทำงาน ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน และเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดให้สูงสุด ซึ่งท้ายที่สุดจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและบรรลุผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม
💡 โบนัส: กำลังมองหาวิธีที่ดีที่สุดในการปรับปรุงแคมเปญการตลาดของคุณอยู่หรือไม่? ตั้งแต่การอัตโนมัติไปจนถึงการวิเคราะห์,เครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการแคมเปญที่ดีที่สุดเหล่านี้จะช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการทำงาน, ติดตามประสิทธิภาพ, และกระตุ้นการมีส่วนร่วมได้อย่างง่ายดาย
7. SocialBee (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโซเชียลมีเดียด้วย AI)
SocialBee เป็นเครื่องมือจัดตารางเวลาโซเชียลมีเดียที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้การสร้างเนื้อหา การจัดหมวดหมู่โพสต์ และการมีส่วนร่วมบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลายแห่งเป็นเรื่องง่ายขึ้น คุณสมบัติการจัดหมวดหมู่เนื้อหาช่วยให้คุณสามารถรักษาความสมดุลของโพสต์ได้ ทำให้การปรากฏตัวบนโซเชียลมีเดียมีความหลากหลายและน่าสนใจ
ด้วยเครื่องมือนี้ คุณสามารถสร้างหมวดหมู่สำหรับโปรโมชั่น, บล็อกโพสต์, และเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น และจัดตารางเวลาให้เหมาะสมเพื่อให้ผู้ชมของคุณมีส่วนร่วม
คุณสมบัติเด่นของ SocialBee
- อัตโนมัติการจัดตารางเนื้อหาเพื่อรักษาการโพสต์อย่างสม่ำเสมอ
- จัดหมวดหมู่เนื้อหาเพื่อให้ฟีดโซเชียลมีเดียมีความสมดุลและหลากหลาย
- วิเคราะห์ประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงและเครื่องมือรายงาน
ข้อจำกัดของ SocialBee
- การทดลองใช้ฟรี 14 วันอาจสั้นเกินไปที่จะสำรวจคุณสมบัติทั้งหมดอย่างเต็มที่
- ผู้ใช้รายงานว่าพบปัญหาการเผยแพร่และล่าช้าเป็นครั้งคราว
ราคาของ SocialBee
- มาตรฐาน Bootstrap: $29/เดือน ต่อผู้ใช้ Accelerate: $49/เดือน ต่อผู้ใช้ Pro: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- บูตสแตรป: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- เร่งความเร็ว: 49 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- หน่วยงาน Pro50 (ขนาดเล็ก): $179/เดือน ต่อผู้ใช้ Pro100 (ขนาดกลาง): $329/เดือน ต่อผู้ใช้ Pro150 (ขนาดใหญ่): $449/เดือน ต่อผู้ใช้
- Pro50 (ขนาดเล็ก): $179/เดือน ต่อผู้ใช้
- Pro100 (ระดับกลาง): $329/เดือน ต่อผู้ใช้
- Pro150 (ขนาดใหญ่): $449/เดือน ต่อผู้ใช้
- บูตสแตรป: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- เร่งความเร็ว: 49 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- Pro50 (ขนาดเล็ก): $179/เดือน ต่อผู้ใช้
- Pro100 (ระดับกลาง): $329/เดือน ต่อผู้ใช้
- Pro150 (ขนาดใหญ่): $449/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ SocialBee
- G2: 4. 8/5 (430+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ G2กล่าวเกี่ยวกับเครื่องมือนี้:
ฉันชอบความสามารถในการโพสต์บนหลายแพลตฟอร์มจากที่เดียว แผงควบคุมจะแจ้งเตือนคุณหากคุณจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับกฎของช่องทางนั้นๆ
ฉันชอบความสามารถในการโพสต์บนหลายแพลตฟอร์มจากที่เดียว แผงควบคุมจะแจ้งเตือนคุณหากคุณจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับกฎของช่องทางที่กำหนดไว้
8. ภายหลัง (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเนื้อหาที่มีภาพ)
Later เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ Buffer และเป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการวางแผนเนื้อหาแบบภาพ ทำให้เหมาะสำหรับแพลตฟอร์มอย่าง Instagram ด้วยปฏิทินเนื้อหาแบบลากและวาง คุณสามารถจัดตารางเวลาโพสต์บนโซเชียลมีเดียได้อย่างง่ายดายด้วยการวางแผนเนื้อหาแบบภาพ
นอกจากนี้ Later ยังมีห้องสมุดสื่อที่คุณสามารถจัดเก็บและจัดระเบียบรูปภาพและวิดีโอของคุณได้ ซึ่งช่วยให้กระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
🔎 คุณรู้หรือไม่? แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแรกสุดมีชื่อว่าSixDegrees และเปิดตัวตั้งแต่ปี 1997! 😲 มันช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับเพื่อนและครอบครัวทางออนไลน์ได้ มันเหมือนกับเวอร์ชันแรกสุดของโซเชียลมีเดียที่เราคุ้นเคยและชื่นชอบในปัจจุบัน! 🌐
คุณสมบัติที่ดีที่สุดในภายหลัง
- เข้าถึงฟีเจอร์การจัดการโซเชียลมีเดีย เช่น ฟังก์ชันลากและวาง เพื่อวางแผนฟีดของคุณในรูปแบบภาพ
- กำหนดเวลาโพสต์ข้ามแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Facebook, Instagram, LinkedIn และ Pinterest
- วิเคราะห์ประสิทธิภาพของโพสต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาในอนาคต
ข้อจำกัดในภายหลัง
- ให้บริการฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดสำหรับแพลตฟอร์มโซเชียลนอกเหนือจาก Instagram
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การฟังทางสังคมและการรายงานเชิงลึก
ราคาภายหลัง
- บุคคลและทีมขนาดเล็ก เริ่มต้น: 25 ดอลลาร์/เดือน เติบโต: 45 ดอลลาร์/เดือน ขั้นสูง: 80 ดอลลาร์/เดือน
- เริ่มต้น: 25 ดอลลาร์/เดือน
- การเติบโต: 45 ดอลลาร์/เดือน
- ขั้นสูง: 80 ดอลลาร์/เดือน
- หน่วยงานและองค์กรธุรกิจ หน่วยงาน: $200/เดือน องค์กรธุรกิจ: ราคาตามตกลง
- หน่วยงาน: $200/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- เริ่มต้น: 25 ดอลลาร์/เดือน
- การเติบโต: 45 ดอลลาร์/เดือน
- ขั้นสูง: 80 ดอลลาร์/เดือน
- หน่วยงาน: $200/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวภายหลัง
- G2: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 390 รายการ)
ใช้งานง่ายและช่วยให้ฉันจัดตารางเนื้อหาโซเชียลมีเดียได้อย่างง่ายดาย การติดตั้งใช้งานไม่ยุ่งยาก และฝ่ายสนับสนุนลูกค้าก็ช่วยเหลือฉันเสมอเมื่อมีคำถาม
ใช้งานง่ายและช่วยให้ฉันจัดตารางเนื้อหาโซเชียลมีเดียได้อย่างง่ายดาย การติดตั้งใช้งานไม่ยุ่งยาก และฝ่ายสนับสนุนลูกค้าก็ช่วยเหลือฉันเสมอเมื่อมีคำถาม
➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบปฏิทินเนื้อหาฟรีสำหรับโซเชียลมีเดียใน Excel & Sheets
9. Zoho Social (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามประสิทธิภาพของสื่อสังคมออนไลน์)
เป็นส่วนหนึ่งของชุดโปรแกรม Zoho ที่ครอบคลุม Zoho Social เป็นแพลตฟอร์มการจัดการสื่อสังคมออนไลน์ที่ครบวงจร ซึ่งให้การติดตามแบบเรียลไทม์ ช่วยให้คุณติดตามและมีส่วนร่วมกับผู้ชมของคุณได้อย่างรวดเร็ว การวิเคราะห์ขั้นสูงของแพลตฟอร์มให้ข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของสื่อสังคมออนไลน์ของคุณ ช่วยให้คุณปรับปรุงกลยุทธ์การจัดการโครงการสื่อสังคมออนไลน์ของคุณได้
แพลตฟอร์มยังรองรับการจัดตารางเวลาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลายแห่ง ทำให้มั่นใจได้ว่าเนื้อหาของคุณจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Social
- ติดตามการกล่าวถึงบนโซเชียลมีเดียแบบเรียลไทม์
- กำหนดเวลาโพสต์บนหลายแพลตฟอร์มได้อย่างง่ายดาย
- สร้างรายงานที่ปรับแต่งได้เพื่อติดตามประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Zoho Social
- จำกัดการอัปโหลดวิดีโอ YouTube ให้มีขนาดไฟล์สูงสุด 5 GB
- จำกัดการทำงานร่วมกันโดยอนุญาตให้มีสมาชิกทีมเพียงหนึ่งคนต่อหนึ่งบัญชี
ราคาของ Zoho Social
- สำหรับธุรกิจ ฟรีตลอดไป มาตรฐาน: $15/เดือนต่อผู้ใช้ มืออาชีพ: $40/เดือนต่อผู้ใช้ พรีเมียม: $65/เดือนสำหรับสมาชิกทีมสูงสุด 3 คน
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: 15 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 40 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $65/เดือน สำหรับสมาชิกทีมสูงสุด 3 คน
- สำหรับเอเจนซี่ เอเจนซี่: $320/เดือน สำหรับสมาชิกทีมสูงสุด 5 คน เอเจนซี่พลัส: $460/เดือน สำหรับสมาชิกทีมสูงสุด 5 คน
- หน่วยงาน: $320/เดือน สำหรับสมาชิกทีมไม่เกิน 5 คน
- เอเจนซี่ พลัส: $460/เดือน สำหรับสมาชิกทีมสูงสุด 5 คน
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: 15 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 40 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $65/เดือน สำหรับสมาชิกทีมสูงสุด 3 คน
- หน่วยงาน: $320/เดือน สำหรับสมาชิกทีมไม่เกิน 5 คน
- เอเจนซี่ พลัส: $460/เดือน สำหรับสมาชิกทีมสูงสุด 5 คน
Zoho Social คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,600 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3000 รายการ)
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ Capterraกล่าวเกี่ยวกับเครื่องมือนี้:
ฉันชอบวิธีที่ Zoho Social ทำให้การใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ อยู่ในที่เดียว และฉันสามารถกำหนดเวลาโพสต์ได้ตามที่ต้องการ รายงานช่วยให้ฉันเห็นประสิทธิภาพของโพสต์ของฉัน ดังนั้นฉันจึงสามารถทราบได้ว่าฉันสามารถปรับปรุงอะไรได้บ้าง
ฉันชอบวิธีที่ Zoho Social ทำให้การใช้โซเชียลมีเดียต่าง ๆ อยู่ในที่เดียว และฉันสามารถกำหนดเวลาโพสต์ได้ตามที่ต้องการ รายงานช่วยให้ฉันเห็นประสิทธิภาพของโพสต์ของฉัน ดังนั้นฉันจึงรู้ว่าควรปรับปรุงตรงไหน
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ต้องการเพิ่มพลังให้กับการตลาดเนื้อหาของคุณด้วย AI หรือไม่?เรียนรู้วิธีใช้ AI ในการตลาดเนื้อหาและเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ของคุณ:
- ✨สร้างไอเดียเนื้อหาใหม่ ๆ ด้วยการวิเคราะห์หัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยมและข้อมูลเชิงลึกของคีย์เวิร์ด
- 📝 สร้างโครงร่างบล็อกอย่างละเอียดภายในไม่กี่วินาทีด้วยเครื่องมือที่ใช้ AI อย่าง ClickUp Brain
- 🎯 สรุปและปรับปรุงเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย—บอกลาศัพท์เทคนิค ยินดีต้อนรับความชัดเจน!
- 📈 ปรับปรุงกลยุทธ์ SEO ด้วยการใช้การวิจัยคำหลักและการวิเคราะห์คู่แข่งที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- 💡 ขยายการผลิตเนื้อหาด้วยระบบอัตโนมัติ พร้อมคงไว้ซึ่งความเป็นมนุษย์ในทุกขั้นตอน
10. Sendible (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการลูกค้าหลายราย)
Sendible ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเอเจนซี่และทีมที่จัดการโปรไฟล์ลูกค้าจำนวนมาก ระบบการจัดการลูกค้าช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถร่างโพสต์ที่คุณสามารถตรวจสอบและอนุมัติได้ เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพที่สม่ำเสมอในทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย
Sendible ยังให้บริการการวิเคราะห์และรายงานอย่างละเอียดเพื่อการจัดการสื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
คุณสมบัติเด่นของ Sendible
- จัดการบัญชีโซเชียลหลายบัญชีจากแดชบอร์ดเดียว
- กำหนดเวลาโพสต์บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อรักษาความสม่ำเสมอ
- ติดตามการกล่าวถึงแบรนด์เพื่ออัปเดตการสนทนา
ข้อจำกัดของ Sendible
- ค่าใช้จ่ายอาจสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าเกิดการขัดข้องเมื่ออัปโหลดหรือแก้ไขไฟล์ภาพขนาดใหญ่
ราคาของ Sendible
- ผู้สร้าง: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- Traction: $89/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 4 คน
- ขนาด: $199/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 7 คน
- ขั้นสูง: $299/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 20 คน
- องค์กร: $750/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 80 คน
คะแนนและรีวิวของ Sendible
- G2: 4. 5/5 (880+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (130+ รีวิว)
นี่คือหนึ่งในวิธีที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจมากที่สุดในการจัดตารางโพสต์ไปยังหลายแพลตฟอร์ม ราคาสมเหตุสมผลมากกว่าคู่แข่งบางรายมาก ฉันใช้ทุกวันในที่ทำงานปัจจุบันของฉัน เพราะฉันเคยใช้ Sendible ในตำแหน่งงานก่อนหน้าของฉันเช่นกัน โดยรวมแล้ว เป็นแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ บริการลูกค้าตอบกลับอย่างรวดเร็วเสมอ
นี่คือหนึ่งในวิธีที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจมากที่สุดในการจัดตารางโพสต์ไปยังหลายแพลตฟอร์ม ราคาถูกกว่าคู่แข่งบางรายมาก ฉันใช้ทุกวันในที่ทำงานปัจจุบันของฉัน เพราะฉันเคยใช้ Sendible ในตำแหน่งงานก่อนหน้าของฉันเช่นกัน โดยรวมแล้ว นี่คือแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ บริการลูกค้าตอบกลับอย่างรวดเร็วเสมอ
➡️ อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือจัดการโซเชียลมีเดียที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่
11. Metricool (ดีที่สุดสำหรับการวิเคราะห์โพสต์อย่างครอบคลุม)
Metricool มุ่งเน้นการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์จากแพลตฟอร์มสื่อสังคม เว็บไซต์ (ผ่าน Google Analytics) และแพลตฟอร์มโฆษณาออนไลน์ (Google/Facebook Ads) มาไว้ในแดชบอร์ดเดียวเพื่อการติดตามประสิทธิภาพแบบองค์รวม
คุณสามารถกำหนดเวลาโพสต์สำหรับหลายแพลตฟอร์มโซเชียลและใช้การวิเคราะห์โซเชียลมีเดียเชิงลึกเพื่อปรับกลยุทธ์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น เครื่องมือนี้เหมาะสำหรับผู้จัดการโซเชียลมีเดียและนักการตลาดที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพความพยายามด้านโซเชียลมีเดียของพวกเขา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Metricool
- วิเคราะห์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์สื่อสังคมออนไลน์ของคุณ
- ติดตามการกล่าวถึงแบรนด์เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการสนทนาของผู้ชม
- สร้างรายงานที่ปรับแต่งได้เพื่อแสดงผลงานด้านโซเชียลมีเดียของคุณ
ข้อจำกัดของ Metricool
- ขาดความสามารถในการคัดสรรเนื้อหาที่แข็งแกร่ง
- จำกัดเทมเพลตรายงานไว้เฉพาะแผนระดับสูงกว่า
ราคาของ Metricool
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $22/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $54/เดือน ต่อผู้ใช้
- กำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิว Metricool
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
ฟีเจอร์ "ผู้วางแผน" ช่วยให้คุณสามารถจัดตารางโพสต์บนช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย ข้อมูลเชิงลึกจากการวิเคราะห์ช่วยให้คุณทราบข้อมูลที่สำคัญ และกล่องข้อความที่ผสานรวมช่วยให้คุณสามารถดูและตอบกลับทุกการโต้ตอบได้ในที่เดียว การตั้งค่าการเชื่อมต่อกับบัญชีทั้งหมดของคุณทำได้ง่าย และเมื่อเชื่อมต่อแล้ว ก็สามารถรักษาการเชื่อมต่อไว้ได้อย่างง่ายดาย
ฟีเจอร์ "ผู้วางแผน" ช่วยให้คุณสามารถจัดตารางโพสต์บนช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ข้อมูลเชิงลึกจากการวิเคราะห์ช่วยให้คุณทราบข้อมูลที่สำคัญ และกล่องข้อความที่ผสานรวมไว้ช่วยให้คุณเห็นและตอบกลับทุกการโต้ตอบได้ในที่เดียว การตั้งค่าการเชื่อมต่อกับบัญชีของคุณทั้งหมดนั้นง่าย และเมื่อเชื่อมต่อแล้ว ก็สามารถรักษาการเชื่อมต่อไว้ได้อย่างง่ายดาย
💡 เคล็ดลับพิเศษ: อยากรู้ไหมว่าทีมการตลาดชั้นนำรักษาความเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพได้อย่างไร? 🤔 ดูวิธีที่ทีมการตลาดของ ClickUp ใช้ ClickUpเพื่อปรับกระบวนการแคมเปญให้เป็นระบบ ตั้งเป้าหมาย SMART และติดตามความคืบหน้า—ทั้งหมดในที่เดียว! ทุกโครงการถูกจัดโครงสร้างเพื่อผลลัพธ์สูงสุด ตั้งแต่การจัดระเบียบเวิร์กโฟลว์ในพื้นที่ (Spaces) ไปจนถึงการรับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ด้วยมุมมอง (Views) ของ ClickUp
12. Loomly (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาและการจัดตารางงานจำนวนมาก)
Loomly เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโซเชียลมีเดียที่ใช้งานง่าย ช่วยเหลือในการสร้างเนื้อหาและจัดตารางเวลา การแสดงปฏิทินที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถวางแผนและจัดระเบียบโพสต์ในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้ ทำให้เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Buffer
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถร่างเนื้อหาสำหรับหนึ่งสัปดาห์ รับคำแนะนำในการปรับปรุง และกำหนดเวลาการโพสต์เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติเด่นของ Loomly
- วางแผนและจัดตารางโพสต์ด้วยปฏิทินเนื้อหาแบบภาพ
- รับไอเดียและแรงบันดาลใจในการเขียนโพสต์เพื่อยกระดับกลยุทธ์เนื้อหาของคุณ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือเช่น Canva และ Unsplash สำหรับการสร้างเนื้อหา
ข้อจำกัดของ Loomly
- การวิเคราะห์ขาดความลึกซึ้งในการประเมินประสิทธิภาพของเนื้อหา
- ปฏิทินและบัญชีอาจถูกตัดการเชื่อมต่อโดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า
ราคาของ Loomly
- ฐาน: $42/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 2 คน
- มาตรฐาน: $80/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 6 คน
- ขั้นสูง: $175/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 14 คน
- พรีเมียม: $369/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 30 คน
คะแนนและรีวิวของ Loomly
- G2: 4. 6/5 (1,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้กล่าวเกี่ยวกับเครื่องมือ:
ฉันได้ลองใช้แพลตฟอร์มการจัดการโซเชียลหลายตัวแล้ว และฉันประทับใจกับ Loomly มาก มันใช้งานง่ายมากหากคุณกำลังมองหาอะไรที่เรียบง่าย คุณยังสามารถแก้ไขสื่อภายในแพลตฟอร์มได้หากมันไม่ถูกต้องตามต้องการ คุณยังสามารถส่งออกไปเพื่อขออนุมัติหากจำเป็นได้อีกด้วย
ฉันได้ลองใช้แพลตฟอร์มการจัดการโซเชียลหลายตัวแล้ว และฉันประทับใจกับ Loomly มาก มันใช้งานง่ายมากหากคุณกำลังมองหาอะไรที่เรียบง่าย คุณยังสามารถแก้ไขสื่อภายในแพลตฟอร์มได้หากมันไม่ถูกต้องตามต้องการ คุณยังสามารถส่งออกไปเพื่อขออนุมัติได้หากจำเป็น
13. HubSpot (ดีที่สุดสำหรับโซลูชันการตลาดแบบบูรณาการ)
HubSpot ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Marketing Hub ที่กว้างขวางยิ่งขึ้น เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของ Buffer ที่ช่วยให้คุณสามารถติดตามการโต้ตอบ กำหนดเวลาโพสต์ และวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโซเชียลมีเดียได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถติดตามการกล่าวถึงแบรนด์ของคุณ กำหนดเวลาเผยแพร่เนื้อหาในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้งานสูงสุด และประเมินว่าโพสต์ใดสร้างการเข้าชมมากที่สุด
เครื่องมือจัดตารางเวลาโซเชียลมีเดียนี้มีประโยชน์สำหรับธุรกิจที่ต้องการปรับความพยายามในโซเชียลมีเดียให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาดที่กว้างขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot
- ผสานข้อมูลโซเชียลมีเดียกับระบบ CRM เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจลูกค้า
- ร่วมมือกับสมาชิกในทีมโดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในตัว
- ใช้การฟังทางสังคมเพื่อติดตามการกล่าวถึงแบรนด์
ข้อจำกัดของ HubSpot
- จำกัดการอัปโหลดไฟล์ละ 100 MB โดยจำกัดสูงสุด 500 MB สำหรับไฟล์หลายไฟล์
- ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมมาพร้อมกับเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน
ราคาของ HubSpot
- ฟรีตลอดไป
- Marketing Hub Starter: $20/เดือน ต่อที่นั่ง
- แพลตฟอร์มลูกค้าเริ่มต้น: $20/เดือน ต่อที่นั่ง
- Marketing Hub Professional: $890/เดือน สำหรับสูงสุด 3 ที่นั่ง
- Marketing Hub Enterprise: $3650/เดือน สำหรับสูงสุด 5 ที่นั่ง
คะแนนและรีวิว HubSpot
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 12,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง Hubspot:
Hubspot เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายมาก โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ อย่าง Salesforce/Pardot ฉันชอบที่มันเป็นเครื่องมือแบบครบวงจรและข้อมูลของคุณอยู่ตรงนั้นเลย ทำให้ง่ายต่อการแบ่งกลุ่มเมื่อทำการตลาด นอกจากนี้ยังติดตั้งใช้งานได้ง่ายมาก และหากมีปัญหาใด ๆ ก็ยังมีหลายช่องทางในการติดต่อทีมสนับสนุนลูกค้าอีกด้วย
Hubspot เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายมาก โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่นๆ อย่าง Salesforce/Pardot ฉันชอบที่มันเป็นเครื่องมือแบบครบวงจรและข้อมูลของคุณอยู่ตรงนั้นเลย ทำให้การแบ่งกลุ่มเพื่อดำเนินการทางการตลาดเป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้ยังติดตั้งใช้งานได้ไม่ยาก และหากมีปัญหาใดๆ ก็มีหลายช่องทางในการติดต่อทีมสนับสนุนลูกค้า
14. Planable (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมและการอนุมัติเนื้อหา)
ด้วยการใช้ Planable คุณสามารถเข้าถึงพื้นที่ทำงานแบบภาพที่ให้คุณและทีมของคุณสามารถสร้าง ตรวจสอบ และอนุมัติเนื้อหาได้ก่อนที่จะเผยแพร่สู่สาธารณะ สร้างโพสต์ร่าง รวบรวมความคิดเห็น และสรุปเนื้อหาให้เสร็จสมบูรณ์ร่วมกัน
เครื่องมือคัดสรรเนื้อหานี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมการตลาดที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการทำงานและรับรองคุณภาพของเนื้อหาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลายช่องทาง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่สามารถวางแผนได้
- สร้างและกำหนดเวลาโพสต์ด้วยปฏิทินเนื้อหาที่ใช้งานง่าย
- จัดการลูกค้าหรือแบรนด์หลายรายด้วยพื้นที่ทำงานเฉพาะ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือเช่น Canva เพื่อการสร้างเนื้อหาอย่างราบรื่น
ข้อจำกัดที่สามารถวางแผนได้
- แผนฟรีจำกัดการเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียไว้ที่ 50 โพสต์ทั้งหมด
- การอัปโหลดวิดีโอถูกจำกัดขนาดไฟล์สูงสุดที่ 1 GB
ราคาที่สามารถวางแผนได้
- ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวที่สามารถวางแผนได้
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
Planable เป็นซอฟต์แวร์จัดตารางเวลาโซเชียลมีเดียที่เชื่อถือได้มากที่สุดที่เราเคยทดสอบมา และเราได้ใช้งานมาหลายปีแล้ว เรารู้สึกเสมอว่าแพลตฟอร์มอื่นๆ ขาดคุณสมบัติหลักอย่างน้อย 1 อย่างที่เราต้องการ และในที่สุดเราก็ไม่มีปัญหานั้นกับ Planable การสนับสนุนก็รวดเร็วและเชื่อถือได้
Planable เป็นซอฟต์แวร์จัดตารางเวลาโซเชียลมีเดียที่เชื่อถือได้มากที่สุดที่เราเคยทดสอบมา และเราได้ใช้งานมันมาหลายปีแล้ว เรารู้สึกเสมอว่าแพลตฟอร์มอื่นๆ ขาดคุณสมบัติหลักอย่างน้อย 1 อย่างที่เราต้องการ และในที่สุดเราก็ไม่มีปัญหานั้นกับ Planable การสนับสนุนก็รวดเร็วและเชื่อถือได้
💡 โบนัส: กำลังประสบปัญหาในการทำให้กระบวนการโซเชียลมีเดียของคุณเป็นระบบอยู่หรือไม่?แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้สำหรับการสร้างกระบวนการทำงานบนโซเชียลมีเดียที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณจัดการได้อย่างเป็นระบบและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน!
15. Tailwind (เหมาะที่สุดสำหรับการอัปโหลดภาพจำนวนมากและแนะนำแฮชแท็ก)
Tailwind เชี่ยวชาญด้านการจัดตารางเนื้อหาภาพ โดยเฉพาะสำหรับ Pinterest และ Instagram ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้สร้างเนื้อหาที่มุ่งเน้นแพลตฟอร์มภาพ มีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การอัปโหลดภาพจำนวนมาก การลากและวางปฏิทิน และคำแนะนำแฮชแท็กสำหรับการจัดการโซเชียลมีเดียอย่างมีประสิทธิภาพ
ในฐานะทางเลือกที่เหมาะสมแทน Buffer, Tailwind เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับบล็อกเกอร์, อินฟลูเอนเซอร์, และธุรกิจที่มุ่งเน้นแพลตฟอร์มทางภาพเพื่อเพิ่มการมีอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ของพวกเขา.
คุณสมบัติเด่นของ Tailwind
- สร้างคำบรรยายและดีไซน์ที่น่าสนใจ ช่วยให้การสร้างเนื้อหาเป็นเรื่องง่าย
- เข้าถึงการวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อติดตามประสิทธิภาพ
- รับคำแนะนำแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมสูงสุด
ข้อจำกัดของ Tailwind
- การมุ่งเน้นที่ Pinterest และ Instagram จำกัดประโยชน์การใช้งานในแพลตฟอร์มอื่น ๆ
- ราคาสูงทำให้ไม่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ราคาของ Tailwind
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $24.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $49.99/เดือน สำหรับสูงสุด 2 บัญชี
- สูงสุด: $99.99/เดือน สำหรับสูงสุด 3 บัญชี
คะแนนและรีวิวของ Tailwind
- G2: 4. 3/5 (130+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
Tailwind โดดเด่นในการปรับแต่งการกำหนดเวลาโพสต์เนื้อหาให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Pinterest และ Instagram ฟีเจอร์ SmartSchedule นั้นน่าประทับใจเป็นพิเศษ เพราะสามารถเลือกเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการโพสต์โดยอัตโนมัติตามการมีส่วนร่วมของผู้ชม นอกจากนี้ ฉันยังชื่นชอบ Tailwind Create ที่ช่วยให้การสร้างโพสต์ที่ดึงดูดสายตาเป็นเรื่องง่าย ช่วยประหยัดเวลาในการออกแบบได้มากขึ้น Tribes ของ Tailwind ยังเป็นวิธีที่ไม่เหมือนใครในการเชื่อมต่อกับผู้ใช้ที่มีความสนใจคล้ายกัน และขยายการเข้าถึงผ่านเนื้อหาที่แบ่งปันในชุมชนอีกด้วย
Tailwind โดดเด่นในการปรับแต่งการกำหนดเวลาโพสต์เนื้อหาให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Pinterest และ Instagram ฟีเจอร์ SmartSchedule นั้นน่าประทับใจเป็นพิเศษ เพราะสามารถเลือกเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการโพสต์โดยอัตโนมัติตามการมีส่วนร่วมของผู้ชม นอกจากนี้ ฉันยังชื่นชอบ Tailwind Create ที่ช่วยให้การสร้างโพสต์ที่ดึงดูดสายตาเป็นเรื่องง่าย ช่วยประหยัดเวลาในการออกแบบได้มากขึ้น Tribes ของ Tailwind ยังเป็นช่องทางที่ไม่เหมือนใครในการเชื่อมต่อกับผู้ใช้ที่มีความสนใจคล้ายกัน และขยายการเข้าถึงผ่านเนื้อหาที่แบ่งปันกันในชุมชนอีกด้วย
✨ การกล่าวถึงเป็นพิเศษ
นอกเหนือจากทางเลือกของ Buffer ที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ยังมีอีกไม่กี่ตัวเลือกที่ควรค่าแก่การพิจารณา:
Publer: วางแผน, กำหนดเวลา, และวิเคราะห์โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์พร้อมการร่วมมือจากทีมeClincher: จัดการโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์, ติดตามการมีส่วนร่วม, และอัตโนมัติการเผยแพร่Postoplan: กำหนดเวลาและอัตโนมัติโพสต์บนหลายแพลตฟอร์มพร้อมการช่วยเหลือจาก AI
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบนโซเชียลมีเดียและการตลาดของคุณด้วย ClickUp!
การปรับแต่งกระบวนการทำงานบนสื่อสังคมออนไลน์ของคุณให้เหมาะสมที่สุด เป็นกุญแจสำคัญในการรักษาความสม่ำเสมอ กระตุ้นการมีส่วนร่วม และขับเคลื่อนผลลัพธ์
ทางเลือก 15 รายการของ Buffer ที่เราได้กล่าวถึงนั้นมอบเครื่องมือการกำหนดเวลา การทำงานร่วมกัน และการวิเคราะห์ที่ทรงพลัง แต่การจัดการโซเชียลมีเดียนั้นมากกว่าการโพสต์เนื้อหาเพียงอย่างเดียว
การวางแผนกลยุทธ์ การทำงานเป็นทีมอย่างราบรื่น การสร้างเนื้อหา การอนุมัติ และการติดตามประสิทธิภาพที่สอดคล้องกับเป้าหมายการตลาดที่กว้างขึ้นของคุณ นี่คือจุดที่ ClickUp โดดเด่น
ClickUpนำเวิร์กโฟลว์โซเชียลมีเดียทั้งหมดของคุณมาไว้ในแพลตฟอร์มเดียว—วางแผนแคมเปญใน Docs จัดการงานต่างๆ ระดมความคิดด้วย AI และมองเห็นตารางเวลาในมุมมองปฏิทิน ทุกอย่างอยู่ในที่เดียวและเชื่อมต่อกับความพยายามทางการตลาดที่กว้างขึ้นของคุณ
พร้อมหรือยังที่จะปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการตลาดของคุณให้ราบรื่นยิ่งขึ้น—ไม่ใช่แค่การกำหนดเวลา?
สมัครใช้ ClickUpและจัดการกลยุทธ์โซเชียลมีเดียของคุณด้วยความชัดเจนและการควบคุม 📈