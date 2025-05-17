ราคา Jotform: แผนและคุณสมบัติเพื่อเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ผู้สร้างแบบฟอร์มออนไลน์เป็นเครื่องมือที่ช่วยชีวิตสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเขียนโค้ดได้หรือต้องการหลีกเลี่ยงการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง พวกมันใช้งานง่าย ปรับแต่งได้สูง และออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการทั้งหมดง่ายขึ้น
แต่คุณก็รู้อยู่แล้ว—คุณมาที่นี่เพื่อพิจารณาว่าโครงสร้างราคาของ Jotform คุ้มค่าหรือไม่ ท้ายที่สุดแล้ว ทำไมต้องลงทุนกับเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่ใช้ AIซึ่งอาจไม่ตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปในอีกหกเดือนข้างหน้า?
การเข้าใจแผนการ, ข้อได้เปรียบ, และข้อจำกัดของ Jotform ไว้ล่วงหน้าสามารถช่วยป้องกันความผิดหวังในภายหลังได้ คู่มือนี้จะอธิบายทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เพื่อตัดสินใจว่า Jotform เหมาะกับคุณหรือไม่ และที่สำคัญกว่า คือ แผนใดที่คุ้มค่าที่สุด 💡
Jotform คืออะไร?
Jotform เป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยให้คุณสร้าง ปรับแต่ง และแชร์แบบฟอร์มสำหรับการเก็บข้อมูล การชำระเงิน แบบสำรวจ และอื่นๆ อีกมากมาย—โดยไม่ต้องเขียนโค้ด ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ครู หรือเพียงแค่จัดงานเลี้ยงอาหารร่วมกัน Jotform ก็พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ
คุณสามารถหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการเริ่มต้นจากศูนย์ได้ด้วยการสำรวจไลบรารีเทมเพลตของ Jotform ซึ่งมีทุกอย่างตั้งแต่แบบฟอร์มติดต่อที่เรียบง่ายไปจนถึงเทมเพลตผลสำรวจที่ซับซ้อน อินเทอร์เฟซแบบลากและวางช่วยให้คุณปรับแต่งทุกอย่างได้ ตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงเครื่องมือจัดการเหตุการณ์และช่องลายเซ็น การแชร์ก็ง่ายเช่นกัน ผ่านลิงก์ การฝัง หรือไฟล์ PDF
สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ คุณสมบัติการปฏิบัติตามมาตรฐาน HIPAA ของระบบนี้ช่วยให้การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดการข้อมูลทางการแพทย์ที่ละเอียดอ่อนเป็นไปอย่างปลอดภัย
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ดาวน์โหลดโค้ดต้นฉบับของ Jotform แล้วให้ทีมนักพัฒนาของคุณแก้ไขเพื่อเพิ่มฟีเจอร์เพิ่มเติม
กรณีการใช้งาน Jotform
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มคือความสามารถในการตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย นี่คือสามวิธีที่คุณสามารถใช้ Jotform:
- การเก็บข้อมูลผ่านการสำรวจ: สร้างแบบสำรวจหรือแบบสอบถามวิจัย รวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้า และใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น การลากและวาง คำถามหลายประเภท และตรรกะเงื่อนไข
- การจัดการการลงทะเบียนกิจกรรม: สร้างแบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับกิจกรรม, คลาส, หรือการเป็นสมาชิก, รับข้อมูลผู้เข้าร่วม, จัดการการตอบรับ, และเก็บเงิน
- การจัดระเบียบการส่งการชำระเงิน: ขายสินค้า, รับบริจาค, หรือเรียกเก็บค่าบริการผ่านการผสานระบบชำระเงินเช่น PayPal, Stripe, และ Square
📮ClickUp Insight: 92% ของพนักงานใช้วิธีการที่ไม่สอดคล้องกันในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่พลาดและการดำเนินการล่าช้า ไม่ว่าจะเป็นการส่งบันทึกติดตามหรือการใช้สเปรดชีต กระบวนการมักจะกระจัดกระจายและไม่มีประสิทธิภาพโซลูชันการจัดการงานของ ClickUpช่วยให้การแปลงบทสนทนาเป็นงานเป็นไปอย่างราบรื่น เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกัน
แผนราคาของ Jotform
โปรดทราบว่า ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง และราคาที่ระบุในบล็อกโพสต์นี้เป็นการอัปเดต ณ วันที่เผยแพร่ กรุณาตรวจสอบเว็บไซต์ของ Jotform สำหรับราคาล่าสุด
ตอนนี้คุณคุ้นเคยกับคุณสมบัติของ Jotform แล้ว มาดูแผนการกำหนดราคาและค้นหาแผนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการของคุณกัน
แผนเริ่มต้น
หากคุณเป็นมือใหม่กับแบบฟอร์มออนไลน์หรือมีความต้องการพื้นฐาน แผนฟรีของ Jotform เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี มันช่วยให้คุณสำรวจแพลตฟอร์มและสร้างแบบฟอร์มง่ายๆ ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
คุณสมบัติเด่น
- การสร้างแบบฟอร์มพื้นฐาน: เข้าถึงคุณสมบัติหลักของ Jotform รวมถึงเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มแบบลากและวาง, เทมเพลต, และการเชื่อมต่อพื้นฐาน
- การใช้งานจำกัด: ตั้งค่าแบบฟอร์มได้ห้าแบบ รับการส่งข้อมูล 100 ครั้งต่อเดือน พร้อมพื้นที่จัดเก็บ 100MB นอกจากนี้ยังอนุญาตให้ดูแบบฟอร์มได้ 1,000 ครั้ง และจัดเก็บการส่งข้อมูลทั้งหมด 500 ครั้ง
- ฟังก์ชันพื้นฐาน: รวม 10 ฟิลด์ต่อแบบฟอร์ม, การส่งการชำระเงินรายเดือน 10 รายการ, และเอกสารที่ลงนามรายเดือน 10 ฉบับ
ข้อจำกัด
- การสร้างแบรนด์ Jotform: แบบฟอร์มทั้งหมดภายใต้แผนฟรีจะแสดงโลโก้และแบรนด์ที่ส่วนท้ายของ Jotform ซึ่งไม่สามารถลบออกได้
- ทรัพยากรจำกัด: แผนฟรีจำกัดจำนวนแบบฟอร์ม, การส่ง, พื้นที่จัดเก็บ, และการส่งการชำระเงิน
- ไม่รองรับการปฏิบัติตาม HIPAA: คุณสมบัติการปฏิบัติตาม HIPAA ไม่มีให้บริการในแผนฟรี
เหมาะสำหรับ: แผนฟรีเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป นักเรียน หรือทีมขนาดเล็กที่มีความต้องการแบบฟอร์มพื้นฐานและมีงบประมาณจำกัด เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเริ่มต้นสร้างแบบฟอร์ม แต่คุณอาจจำเป็นต้องอัปเกรดเมื่อการใช้งานเพิ่มขึ้น
ราคา:
- ฟรี
แผนทองแดง
ขีดจำกัดของทรัพยากรจะเพิ่มขึ้นในแผนบรอนซ์ และสามารถลบแบรนด์ของ Jotform ได้
คุณสมบัติเด่น
- เพิ่มขีดความสามารถ: สร้างและเข้าถึงแบบฟอร์ม 25 แบบ, การส่งแบบฟอร์มรายเดือน 1,000 รายการ, พื้นที่จัดเก็บ 1 GB, การดูแบบฟอร์ม 10,000 ครั้ง, และพื้นที่จัดเก็บการส่งแบบฟอร์ม
- รูปลักษณ์มืออาชีพ: ลบแบรนด์ Jotform ออกจากแบบฟอร์มของคุณ
- ฟังก์ชันการทำงานที่ขยายเพิ่มเติม: สร้างฟิลด์ได้ 250 ฟิลด์ต่อแบบฟอร์ม, ส่งการชำระเงินรายเดือนได้ 100 รายการ, และเอกสารที่ลงนามแล้ว 100 ฉบับทุกเดือน
ข้อจำกัด
- ไม่เหมาะสำหรับแบบฟอร์มที่มีปริมาณมาก: แม้ว่าจะมีคุณสมบัติมากมายเมื่อเทียบกับแผนฟรี แต่ขีดจำกัดในการส่งและการจัดเก็บอาจยังคงเป็นข้อจำกัดสำหรับธุรกิจที่มีความต้องการปริมาณมาก
- ไม่สอดคล้องกับ HIPAA: คุณสมบัติของ HIPAA ไม่มีอยู่
เหมาะสำหรับ: แผน Bronze เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ฟรีแลนซ์ และองค์กรที่ต้องการแบบฟอร์ม การส่งข้อมูล และพื้นที่จัดเก็บมากกว่าที่แผนฟรีให้ไว้ นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรูปลักษณ์ที่เป็นมืออาชีพและมีแบรนด์ของตนเอง
การกำหนดราคา
- 39 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
👀 คุณทราบหรือไม่: 81% ของผู้มีอำนาจตัดสินใจในธุรกิจ B2Bระบุว่าซอฟต์แวร์ที่พวกเขาซื้อต้องมี AI เป็นสิ่งจำเป็น
แผนเงิน
แผนซิลเวอร์มีความสมดุลระหว่างคุณสมบัติและค่าใช้จ่ายอย่างดี
คุณสมบัติเด่น
- ทรัพยากรจำนวนมาก: ใช้แบบฟอร์ม 50 แบบฟอร์มและรับการส่งข้อมูล 2,500 รายการต่อเดือน มาพร้อมพื้นที่เก็บข้อมูล 10 GB การดูแบบฟอร์ม 100,000 ครั้ง และพื้นที่เก็บข้อมูลการส่งข้อมูลทั้งหมด 25,000 รายการ
- ฟังก์ชันเพิ่มเติม: เข้าถึง 500 ฟิลด์ต่อแบบฟอร์ม, การส่งการชำระเงินรายเดือน 250 รายการ, และเอกสารที่ลงนามรายเดือน 250 ฉบับ
ข้อจำกัด
- การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย: แพ็กเกจนี้มีราคาสูงกว่าแพ็กเกจบรอนซ์ ดังนั้นควรพิจารณาว่าขีดจำกัดที่เพิ่มขึ้นนั้นคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายสำหรับความต้องการของคุณหรือไม่
- ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA: การปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA ยังไม่รวมอยู่
เหมาะสำหรับ: เมื่อเปรียบเทียบกับแผน Bronze แผน Silver เหมาะสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโตซึ่งต้องการเพิ่มการใช้งานแบบฟอร์ม การส่งข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูล
การกำหนดราคา
- 49 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
แผนทอง
แผนโกลด์เหมาะสำหรับองค์กรหรือธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีความต้องการแบบฟอร์มจำนวนมากและต้องการการปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA
คุณสมบัติเด่น
- ขีดจำกัดสูง: เข้าถึงแบบฟอร์ม 100 แบบฟอร์ม และส่งแบบฟอร์มได้ 10,000 ครั้งต่อเดือน รับพื้นที่เก็บข้อมูล 100GB, การดูแบบฟอร์ม 1,000,000 ครั้ง และพื้นที่เก็บข้อมูลการส่งแบบฟอร์มทั้งหมด 100,000 ครั้ง
- ปฏิบัติตาม HIPAA: ใช้คุณสมบัติการปฏิบัติตาม HIPAA ซึ่งจำเป็นสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและองค์กรที่จัดการข้อมูลสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครอง
- ฟังก์ชันการทำงานที่ครอบคลุม: ใช้งานได้ 1,000 ฟิลด์ต่อฟอร์ม, ส่งการชำระเงินรายเดือนได้ 1,000 รายการ, และเอกสารที่ลงนามรายเดือนได้ 1,000 ฉบับ
ข้อจำกัด
- ค่าใช้จ่ายสูงสุด: นี่คือแผนมาตรฐานที่มีราคาแพงที่สุด ดังนั้นจึงคุ้มค่าเฉพาะในกรณีที่คุณต้องการวงเงินสูงและการปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA เท่านั้น
เหมาะสำหรับ: แผน Gold เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ธุรกิจในอุตสาหกรรมที่มีการกำกับดูแล หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่ต้องการการปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA และความสามารถในการจัดการแบบฟอร์มปริมาณสูง
การกำหนดราคา
- 129 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
แผนสำหรับองค์กร
สำหรับธุรกิจที่มีความต้องการไม่จำกัด แผน Jotform Enterprise สามารถตอบโจทย์ได้
คุณสมบัติเด่น
- การใช้งานไม่จำกัด: เข้าถึงแบบฟอร์ม การส่งข้อมูล การจัดเก็บ และอื่นๆ ได้ไม่จำกัด
- แพลตฟอร์มหลายผู้ใช้: รองรับหลายทีมและผู้ใช้ด้วยการควบคุมอย่างละเอียด
- การสนับสนุนเฉพาะทาง: เพลิดเพลินกับการสนับสนุนแบบเร่งด่วนและเรียลไทม์สำหรับการดำเนินงานให้ราบรื่น
- คุณสมบัติขั้นสูง: ใช้ระบบลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว (SSO), ตัวเลือกการเก็บรักษาข้อมูลในประเทศ, และบริการสร้างกระบวนการทำงาน
ข้อจำกัด
- ราคาอาจสูง: เนื่องจากราคาถูกปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ คุณอาจพบว่ามันเป็นภาระทางการเงินของคุณ
เหมาะสำหรับ: แผน Enterprise เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีกระบวนการทำงานซับซ้อน ความต้องการใช้งานสูง และความต้องการเฉพาะที่แผนมาตรฐานของ Jotform ไม่สามารถรองรับได้ การกำหนดราคาแบบเฉพาะช่วยให้ตอบสนองความต้องการด้านความปลอดภัยและการบริหารจัดการขั้นสูง ในขณะที่แพลตฟอร์มสำหรับผู้ใช้หลายคนช่วยจัดการทีมขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การกำหนดราคา
- ราคาตามความต้องการ
ระดับราคาอื่นๆ: Jotform มอบส่วนลดสูงสุดถึง 50% ให้กับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและสถาบันการศึกษา
🧠 เกร็ดความรู้: ในปี 1838 สมาคมสถิติแห่งลอนดอนได้ดำเนินการวิจัยเบื้องต้นเพื่อประเมินสภาพการศึกษาในเวสต์มินสเตอร์ ความพยายามนี้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแบบสอบถามที่มีโครงสร้างเพื่อรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นการวางรากฐานสำหรับวิธีการสำรวจสมัยใหม่
ข้อดีและข้อเสียของราคา Jotform
ตอนนี้ที่เราได้สำรวจระดับราคาของ Jotform แล้ว มาดูข้อดีและข้อเสียของแต่ละระดับเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล
ข้อดีของแผนราคา Jotform
นี่คือข้อดีบางประการของระดับราคาของเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ Jotform:
- แผนฟรีพร้อมใช้งาน: ให้บริการฟีเจอร์หลักโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป
- โครงสร้างราคาแบบเป็นขั้น: ช่วยให้สามารถปรับขนาดได้ตามความต้องการของคุณ โดยจ่ายเฉพาะทรัพยากรที่คุณใช้จริงเมื่อการใช้งานฟอร์มของคุณเพิ่มขึ้น
- หลากหลายแผน: รองรับความต้องการของผู้ใช้ที่หลากหลาย ตั้งแต่ฟรีแลนซ์และสตาร์ทอัพขนาดเล็ก ไปจนถึงธุรกิจขนาดกลางและองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความต้องการสูง
- ส่วนลดสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร/การศึกษา: มอบสิทธิประโยชน์ให้กับองค์กรบางประเภทด้วยส่วนลดพิเศษ
- การสมัครสมาชิกที่ยืดหยุ่น: อัปเกรด ลดระดับ หรือยกเลิกการสมัครสมาชิกของคุณ พร้อมรับประกันคืนเงินเต็มจำนวนภายใน 30 วัน
ข้อเสียของราคา Jotform
พิจารณาข้อจำกัดเหล่านี้ของโครงสร้างราคา Jotform ก่อนสมัครใช้งาน
- ข้อจำกัดของแผนฟรี: แบบฟอร์ม การส่งข้อมูล พื้นที่จัดเก็บ และการแสดงแบรนด์ Jotform มีจำนวนจำกัด ซึ่งอาจไม่เพียงพอสำหรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น
- ค่าใช้จ่ายอาจเพิ่มขึ้น: เมื่อการใช้งานของคุณเพิ่มขึ้นและคุณต้องการใช้ในระดับที่สูงขึ้น ราคาอาจกลายเป็นปัจจัยสำคัญ โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
- ราคา Jotform HIPAA: การปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA มีให้บริการเฉพาะในแผน Gold และ Enterprise เท่านั้น ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคสำหรับบริษัทในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพและบุคลากรทางการแพทย์
- ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนระดับ: ความแตกต่างของราคาในแต่ละระดับนั้นค่อนข้างสูง จึงจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นนั้นคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายหรือไม่
ทำไมต้องสำรวจทางเลือกอื่นแทน Jotform?
Jotform รองรับการชำระเงินผ่านเกตเวย์ยอดนิยมส่วนใหญ่ และเป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ที่ยอดเยี่ยม อย่างไรก็ตาม เครื่องมืออื่น ๆ มีฟีเจอร์ที่พัฒนาแล้วและระดับราคาที่ยืดหยุ่นมากกว่า
ตัวอย่างเช่นผู้ใช้บน G2 ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเวอร์ชันฟรีของ Jotform ว่าอาจมีข้อจำกัด:
ข้อร้องเรียนเดียวคือเวอร์ชันฟรีมีข้อจำกัดเล็กน้อย หากเราสามารถมีฟอร์มเพิ่มอีกสองสามแบบและพื้นที่อัปโหลดเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อย มันจะสมบูรณ์แบบมาก การมีแพ็กเกจราคา $5-$7 ต่อเดือนที่มีการอัปเกรดเพียงเล็กน้อยจากเวอร์ชันฟรีจะเหมาะสมที่สุด เราไม่ต้องการแบนด์วิดท์ทั้งหมดที่แผน $20/เดือนให้ เวอร์ชันฟรีครอบคลุม 90% ของสิ่งที่เราต้องการแล้ว!
การลงทุนในทองคำและแผนระดับองค์กรอาจสร้างภาระหนักหากคุณเป็นสตาร์ทอัพขนาดเล็กที่พึ่งพาแบบฟอร์มออนไลน์เป็นหลัก ค่าใช้จ่ายเหล่านั้นและค่าใช้จ่ายทางอ้อมอื่น ๆ จะไม่คุ้มค่าที่สุด
ดังนั้นพิจารณาทางเลือกของ Jotformที่สัญญาว่าจะจัดการเวิร์กโฟลว์ได้อย่างสมบูรณ์
👀 คุณรู้หรือไม่: การลงคะแนนเสียงด้านสภาพภูมิอากาศของประชาชนปี 2024 เป็นการสำรวจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ClickUp: ทางเลือกครบวงจรสำหรับ Jotform
หากคุณกำลังมองหาสิ่งที่ทำได้มากกว่าแค่แบบฟอร์มClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, อาจเป็นทางเลือกที่ดี
ตัวอย่างเช่นClickUp Formsไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูลเท่านั้น แต่ยังเป็นช่องทางในการเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านั้นเข้าสู่กระบวนการทำงานของคุณโดยตรง กล่าวอีกนัยหนึ่ง ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้คุณสามารถนำข้อเสนอแนะจากผู้ใช้มาใช้เพื่อดำเนินการต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย
ลองนึกภาพการสร้างแบบฟอร์มเพื่อรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ คำตอบที่รวบรวมได้จะกลายเป็นงานในโดเมนนั้นโดยอัตโนมัติ จากนั้นคุณสามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมของคุณ และพวกเขาสามารถปรับปรุงได้หากจำเป็น
เมื่อมีผู้กรอกแบบฟอร์มแล้ว คุณสามารถใช้ClickUp Automationsเพื่อกำหนดกฎที่กระตุ้นให้เกิดการกระทำตามการส่งแบบฟอร์มได้
ตัวอย่างเช่น จากข้อมูลที่กรอกในแบบฟอร์ม คุณสามารถมอบหมายงาน ส่งการแจ้งเตือน อัปเดตสถานะ และแม้กระทั่งสร้างงานย่อยได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องทำอะไรเลย
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ ClickUp Automations:
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมโดยการกำจัดงานป้อนข้อมูลด้วยตนเองและความจำเป็นในการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ
- ปรับแต่งการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp ให้เหมาะกับกระบวนการทำงานและประเภทแบบฟอร์มเฉพาะ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการที่ถูกต้องตามข้อมูลที่รวบรวมได้
- ส่งการยืนยันอัตโนมัติหรือข้อความติดตามผลไปยังผู้ส่งแบบฟอร์ม เพื่อปรับปรุงการสื่อสารและความพึงพอใจของลูกค้า
- ติดตามความคืบหน้าของกระบวนการทำงานอัตโนมัติและระบุจุดที่ควรปรับปรุง
ClickUp Automations ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการปริมาณการส่งแบบฟอร์มที่เพิ่มขึ้นได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามด้วยตนเอง
นอกจากนี้ยังผสานการทำงานของClickUp Brainที่ขับเคลื่อนด้วย AI เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ และปรับปรุงการจัดการข้อมูลให้ดีขึ้น รวบรวมและใช้ข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของคุณและฐานลูกค้า
นี่คือวิธีที่ ClickUp Brain สามารถช่วยคุณได้:
- สร้างแนวคิดสำหรับแบบฟอร์มและแบบสำรวจใหม่และที่มีอยู่ หากคุณไม่แน่ใจว่าจะขอความคิดเห็นอย่างไร
- สรุปคำตอบจากแบบฟอร์มเป็นประเด็นสำคัญ เพื่อให้ง่ายต่อการทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก
- รวบรวมแนวคิดเพื่อสร้างแม่แบบแบบฟอร์มข้อเสนอแนะใหม่
- ระบุแนวโน้ม รูปแบบ และข้อมูลเชิงลึกภายในคำตอบของแบบฟอร์ม เพื่อให้ข้อมูลที่มีคุณค่าสำหรับการตัดสินใจ
- ผสาน AI เข้ากับฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp เพื่อกระตุ้นการดำเนินการตามการวิเคราะห์ความรู้สึกหรือการประมวลผลภาษาธรรมชาติของข้อมูลในแบบฟอร์ม
ทำไม ClickUp ถึงโดดเด่น
ทำไมคุณควรพิจารณาใช้ ClickUp เป็นทางเลือกแทน Jotform?
ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มเท่านั้น แต่เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงาน ลองคิดดูแบบนี้: Jotform ช่วยสร้างและจัดการแบบฟอร์ม แต่ ClickUp ไปไกลกว่านั้นด้วยการผสานแบบฟอร์มเหล่านั้น โดยตรง เข้ากับโปรเจกต์ งาน และกระบวนการทำงานโดยรวมของคุณ
คุณสามารถจัดระเบียบแบบฟอร์ม รายการสิ่งที่ต้องทำการสื่อสารของทีม และทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในที่เดียว ซึ่งทำให้มีประโยชน์มากขึ้นสำหรับทีมที่ต้องการมากกว่าการเก็บข้อมูล
หากคุณรู้สึกเหนื่อยกับการสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ และการถ่ายโอนข้อมูลด้วยตนเอง วิธีการแบบครบวงจรของ ClickUp จะช่วยประหยัดเวลาให้คุณได้มาก
คุณสมบัติเด่น
ClickUp มีคุณสมบัติที่โดดเด่นในด้านการสร้างแบบฟอร์ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการโซลูชันที่บูรณาการมากขึ้น มาดูคุณสมบัติเหล่านี้กัน:
1. เชื่อมต่อแบบฟอร์มกับกระบวนการทำงานของคุณ
ลองนึกภาพแบบฟอร์มข้อเสนอแนะที่ทุกครั้งที่มีการส่ง จะสร้างงานให้ทีมของคุณตรวจสอบและตอบกลับได้ทันที ClickUp ทำงานในลักษณะนั้น แทนที่จะนั่งรอให้มีการตรวจสอบ แบบฟอร์มของ ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกระบวนการทำงานของคุณ
2. ใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันสำหรับการอัปเดตและการจัดการ
คุณสามารถใช้ClickUp Chatเพื่อแชร์แบบฟอร์ม, หารือเกี่ยวกับคำตอบ, และติดตามความคืบหน้าบนแพลตฟอร์มได้. มันช่วยให้คุณเชื่อมโยงงานและข้อความเข้าด้วยกันเพื่อให้บริบทไม่สูญหาย. ไม่มีอีเมลยาวไม่จบหรือสเปรดชีตที่สับสนอีกต่อไป.
3. ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Drive และ Slack
ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับแอปยอดนิยมอย่าง Google Drive และ Slack ได้ ทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อแบบฟอร์มและข้อมูลของคุณกับเครื่องมือภายในที่คุณใช้อยู่แล้วได้ ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่ต้องสลับแอปบ่อยครั้ง และทำให้การทำงานของคุณราบรื่นและบูรณาการมากขึ้น
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถบันทึกไฟล์แนบของแบบฟอร์มไปยัง Google Drive โดยอัตโนมัติ หรือรับการแจ้งเตือนผ่าน Slack เมื่อมีแบบฟอร์มใหม่ถูกส่งเข้ามา
ภาพรวมการกำหนดราคา
ClickUp มีโครงสร้างราคาแบบแบ่งระดับเพื่อรองรับการใช้งานสำหรับบุคคลทั่วไป ทีมขนาดเล็ก และองค์กรขนาดใหญ่
นี่คือรายละเอียดของแผนของพวกเขา:
ฟรีตลอดไป
แผนนี้ออกแบบมาสำหรับบุคคลหรือทีมขนาดเล็กที่เพิ่งเริ่มต้นใช้งาน ช่วยให้คุณเข้าถึงฟีเจอร์หลักของ ClickUp เช่น งานไม่จำกัดเอกสารที่ทำงานร่วมกันได้ กระดานไวท์บอร์ด และตัวจัดการฟิลด์ที่กำหนดเองพร้อมสัมผัสประสบการณ์การใช้งานแพลตฟอร์มด้วยตัวคุณเอง และใช่ คุณจะได้รับฟอร์ม ClickUp ฟรีด้วย!
เหมาะสำหรับ: แผนนี้เหมาะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลหรือทีมขนาดเล็กที่มีความต้องการพื้นฐาน
แผนไม่จำกัด
แผนนี้ยกเลิกขีดจำกัดการจัดเก็บและเพิ่มคุณสมบัติที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการร่วมมือ
คุณสามารถเข้าถึงทุกสิ่งทุกอย่างในแผนฟรีได้พร้อมพื้นที่เก็บข้อมูลไม่จำกัด, การเชื่อมต่อ, แผงควบคุม, การเข้าถึงสำหรับผู้มาเยือน,แผนภูมิแกนต์, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, ข้อความแชท, และอื่น ๆ อีกมากมาย
เหมาะสำหรับ: ทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (สตาร์ทอัพ, ธุรกิจขนาดเล็ก, แผนกภายในบริษัทขนาดใหญ่) ที่ต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลไม่จำกัด, การเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ, และการเข้าถึงคุณสมบัติเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่สำคัญ เช่น แผนภูมิแกนต์, ฟิลด์ที่กำหนดเอง,และการติดตามเวลา
แผนธุรกิจ
แผนนี้เพิ่มคุณสมบัติขั้นสูงเพื่อควบคุม, อัตโนมัติ, และการบริหารจัดการมากขึ้น
คุณสามารถใช้ทุกอย่างในแผน Unlimited ได้ รวมถึง Google SSO, ทีมไม่จำกัด, การส่งออกแบบกำหนดเอง, ระบบอัตโนมัติขั้นสูง, ฟีเจอร์แดชบอร์ด, การติดตามเวลา และอื่นๆ อีกมากมาย
องค์กร
แผนนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความต้องการซับซ้อน โดยมอบความปลอดภัยสูงสุด การควบคุม และการสนับสนุนอย่างเต็มที่
ปลดล็อกทุกสิ่งในแผนธุรกิจ พร้อมฟีเจอร์เพิ่มเติม เช่น การปรับแต่งแบรนด์, การอนุญาตขั้นสูง,ตรรกะเงื่อนไขการดูแบบฟอร์ม, API สำหรับองค์กร, บทบาทที่กำหนดเองไม่จำกัด, ความพร้อมใช้งานของ MSA และ HIPAA, การลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว (SSO) และอื่นๆ อีกมากมาย
เหมาะสำหรับ: แผนนี้เหมาะสำหรับเมื่อโซลูชันสำเร็จรูปไม่เพียงพอ และจำเป็นต้องใช้แพลตฟอร์มที่ปรับแต่งได้อย่างสูงในระดับองค์กร
โครงสร้างราคาที่ยืดหยุ่นของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถปรับการใช้งานได้ตามความต้องการ
ไทเลอร์ กัธรี ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการรายได้ที่ทำงานที่โฮมแคร์พัลส์ กล่าวว่า:
แบบฟอร์มและกระบวนการอนุมัติสามารถนำไปใช้ได้อย่างง่ายดาย และทำให้การจัดการคำขอระหว่างแผนกต่างๆ ง่ายขึ้นมาก ช่วยประหยัดเวลา
จัดการแบบฟอร์มของคุณควบคู่กับเวิร์กโฟลว์ด้วย ClickUp
Jotform เป็นเครื่องมือที่มั่นคงสำหรับการสร้างและจัดการแบบฟอร์ม พร้อมด้วยเทมเพลตที่หลากหลายและการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
พิจารณาซอฟต์แวร์ที่นำเสนอมากกว่าแค่แบบฟอร์ม โดยเชื่อมต่อเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณและรวมงานทั้งหมดของคุณเข้าด้วยกัน ตัวอย่างเช่น ClickUp!
ด้วย ClickUp การจัดการข้อมูลกลายเป็นเรื่องง่าย บอกลาการป้อนข้อมูลด้วยตนเองหรือการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างแอปต่างๆ และสร้างแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้พร้อมแบรนด์ของคุณ
โดยสรุป ClickUp เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่ต้องการเชื่อมต่อข้อมูลการเก็บรวบรวมของตนเข้ากับกระบวนการทำงานโดยตรง ✨สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้และจัดระเบียบกระบวนการทำงานของคุณ ✅