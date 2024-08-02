5 แบบฟอร์มผลลัพธ์การสำรวจฟรีสำหรับการออกแบบและการวิเคราะห์การสำรวจที่ดีขึ้น

ข้อมูลไม่โกหก ยิ่งมีข้อมูลมาก การตัดสินใจของคุณก็ยิ่งแม่นยำมากขึ้น
ธุรกิจส่วนใหญ่รู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้ว 'ส่วนใหญ่' เพราะยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมอย่างBlockbuster, Curves และ Aéropostaleไม่รู้—ความไม่รู้และการมองข้ามความคิดเห็นของลูกค้าและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงนำไปสู่การล่มสลายของพวกเขา
ความเป็นจริงที่โหดร้ายนี้เป็นบทเรียนสำหรับทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก เพื่อหลีกเลี่ยงชะตากรรมเดียวกัน องค์กรจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นี่คือจุดที่การสำรวจเข้ามามีบทบาท. พวกมันช่วยคุณเข้าใจความคิดเห็นของลูกค้า, ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย, และความพึงพอใจของพนักงาน.
ด้วยข้อมูลจากการสำรวจ คุณสามารถคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า คาดการณ์แนวโน้มของพนักงาน และระบุโอกาสทางการตลาดได้ก่อนคู่แข่งของคุณ
แต่ปัญหาคือ: เพื่อเพิ่มคุณค่าของผลการสำรวจของคุณให้สูงสุด คุณต้องเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้
นั่นคือจุดที่เทมเพลตผลการสำรวจฟรีของเราเข้ามาช่วยได้ มันจะช่วยให้คุณดึงคุณค่าจากการสำรวจของคุณออกมาได้ ทำให้คุณสามารถตัดสินใจอย่างมีกลยุทธ์และขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
แบบฟอร์มผลการสำรวจคืออะไร?
แบบฟอร์มผลการสำรวจคือโครงสร้างที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งช่วยให้คุณจัดระเบียบ วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลการสำรวจของคุณได้
ด้วยเทมเพลตแบบสำรวจ คุณสามารถจัดรูปแบบและโครงสร้างของรายงานแบบสำรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การนำเสนอมีความชัดเจนและดึงดูดสายตา ซึ่งช่วยให้คุณสื่อสารผลการค้นพบและข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิผลโดยไม่ทำให้ผู้รับสารรู้สึกสับสนหรือรับข้อมูลมากเกินไป
นอกจากนี้ แบบรายงานผลการสำรวจ—โดยเฉพาะแบบที่สร้างขึ้นบนระบบวิเคราะห์ข้อมูลหรือเครื่องมือจัดการฐานข้อมูล—ยังรองรับตัวกรองข้อมูลและแผนภูมิที่ละเอียดอีกด้วย ทำให้คุณสามารถสร้างรายงานที่ละเอียดได้
นี่คือรายละเอียดของส่วนที่พบได้บ่อยซึ่งประกอบเป็นแม่แบบรายงานผลการสำรวจ:
- สรุป: ภาพรวม (หรือส่วน TL;DR) ที่อธิบายเหตุผลที่คุณทำการสำรวจและผลการค้นพบที่สำคัญ
- เป้าหมายและวิธีการสำรวจ: ซึ่งรวมถึงสิ่งที่คุณหวังว่าจะได้เรียนรู้จากการสำรวจนี้ และกลุ่มเป้าหมายคือใคร
- กระบวนการสำรวจ: สามารถอธิบายได้ว่าคุณใช้แพลตฟอร์มใดในการสร้างแบบสำรวจ กลยุทธ์การแจกจ่าย (อีเมล, โซเชียลมีเดีย, เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม) และวิธีที่คุณวางแผนจะวิเคราะห์ข้อมูล
- การวิเคราะห์ข้อมูล: ส่วนที่สำคัญที่สุด. นี่คือที่ที่คุณตีความข้อมูลของคุณและทำให้เป็นภาพเพื่อเน้นแนวโน้มและรูปแบบ.
- ข้อค้นพบสำคัญ: รายการแบบมีหัวข้อย่อยที่สรุปประเด็นสำคัญที่สุดจากการสำรวจ
- คำแนะนำ: แนวคิดที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงสำหรับทีมของคุณ เช่น วิธีที่พวกเขาสามารถปรับปรุงกระบวนการเฉพาะหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
- ภาคผนวก: ส่วนเสริมที่ไม่บังคับ ซึ่งสามารถมีข้อมูลเพิ่มเติม เช่นแบบสอบถามหรือตัวอย่างคำตอบจากคำถามปลายเปิด
ขึ้นอยู่กับสไตล์การทำงานและกระบวนการภายในของคุณ คุณสามารถสร้างเทมเพลตผลลัพธ์แบบสำรวจได้โดยใช้เอกสาร สเปรดชีต งานนำเสนอ หรือแม้แต่ฐานข้อมูล
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบสอบถามผลลัพธ์ดี?
ให้คิดว่าเทมเพลตผลลัพธ์แบบสำรวจของคุณเป็นพิมพ์เขียวสำหรับรายงานแบบสำรวจฉบับสมบูรณ์ มันมีผลต่อวิธีการจัดเรียงข้อมูลแบบสำรวจและที่สำคัญกว่านั้นคือวิธีการแสดงข้อมูลเหล่านั้น
เทมเพลตที่ออกแบบไม่ดี (หรือใช้งานยาก) อาจทำให้คุณรวบรวมข้อมูลได้ยากขึ้น นอกจากนี้ยังอาจทำให้ผู้ชมของคุณสับสน ซึ่งเป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการเมื่อทีมผู้นำ ผู้จัดการ (หรือ CXOs) ของคุณเข้าร่วมประชุม
นี่คือข้อควรพิจารณาเมื่อเลือกเทมเพลตรายงานผลการสำรวจ:
- โครงสร้างที่ชัดเจน: แม่แบบควรมีการไหลเวียนที่เป็นตรรกะ นำผู้ใช้ผ่านส่วนสำคัญต่างๆ เช่น บทนำ การแสดงข้อมูล การค้นพบที่สำคัญ และข้อเสนอแนะ
- ความดึงดูดทางสายตา: ควรมีการออกแบบที่สะอาดตาและปราศจากความรก จุดพิเศษหากสามารถปรับแต่งให้ใส่โลโก้และสีของบริษัท หรือใช้ฟอนต์ของคุณได้
- การนำเสนอข้อมูล: มองหาแผนภูมิ กราฟ และตารางที่หลากหลาย เพื่อให้คุณสามารถนำเสนอข้อมูลที่ค้นพบได้อย่างเข้าใจง่าย
- ความสามารถในการเจาะลึกข้อมูล: หากคุณเป็นคนที่ทำงานแบบอะซิงโครนัส ตัวเลือกที่ช่วยให้ผู้ชมสามารถจัดเรียงและกรองข้อมูลได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
- การปรับแต่ง: ขึ้นอยู่กับประเภทของแบบสำรวจ คุณอาจต้องการเพิ่มส่วนเพิ่มเติม. แบบฟอร์มผลลัพธ์ของแบบสำรวจควรรองรับสิ่งนี้
- ระบบอัตโนมัติ: คุณสมบัติที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง—ค้นหาเทมเพลต (หรือแพลตฟอร์ม) ที่ช่วยให้คุณสามารถซิงค์คำตอบจากแบบฟอร์มความคิดเห็นของคุณกับรายงานได้แบบเรียลไทม์ ด้วยวิธีนี้ คุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มคำตอบแต่ละข้อด้วยตนเอง
สุดท้าย คุณอาจต้องการสร้างชุดแม่แบบผลลัพธ์แบบสำรวจสำหรับทีมหรือประเภทแบบสำรวจที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้แม่แบบผลลัพธ์แบบสำรวจหนึ่งสำหรับแบบสำรวจฝ่ายทรัพยากรบุคคล และอีกแม่แบบหนึ่งสำหรับแบบสำรวจการค้นพบข้อมูลลูกค้า วิธีนี้จะช่วยให้รายงานสอดคล้องกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
5 แบบฟอร์มผลการสำรวจฟรีที่คุณสามารถใช้ได้
ที่ClickUp เราได้คัดสรรเทมเพลตฟรีจำนวนห้าแบบ—บางแบบเฉพาะแผนกและบางแบบทั่วไป—เพื่อช่วยให้คุณค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญและแสดงข้อมูลของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นี่คือพวกเขา
1. แบบฟอร์มผลลัพธ์แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ClickUp
แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลเชิงลึกโดยตรงจากลูกค้าเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณ สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงสิ่งที่พวกเขาชอบ ไม่ชอบ สับสน หรือแม้แต่คุณสมบัติที่พวกเขาอยากเห็นเพิ่มในแพลตฟอร์มของคุณ
การสำรวจการวิจัยผู้ใช้เช่นนี้ยังเผยให้เห็นปัญหาการใช้งานที่ซ่อนอยู่ ที่อาจไม่ปรากฏให้เห็นผ่านการทดสอบภายใน
หากคุณคุ้นเคยกับการจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ คุณก็ทราบดีว่านี่ไม่ใช่กระบวนการที่ทำเพียงครั้งเดียวแล้วจบ แต่คุณจะต้องทำซ้ำบ่อยครั้ง และที่สำคัญกว่านั้นคือต้องนำข้อมูลที่ได้ไปปรับใช้ในผลิตภัณฑ์รุ่นถัดไปของคุณ
นี่หมายถึงการติดตามความคิดเห็นและจัดตั้งกระบวนการเพื่อแก้ไขปัญหา และนี่คือจุดที่ClickUp Product Feedback Survey Templateโดดเด่น
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ได้:
เริ่มต้นด้วยการสร้างแบบสำรวจของคุณด้วยClickUp Formsและแชร์กับผู้ใช้ของคุณ
เมื่อลูกค้าเริ่มตอบแบบสำรวจ คำตอบของพวกเขาจะถูกเพิ่มเข้าไปในClickUp Projectsโดยอัตโนมัติภายใต้ 'มุมมองการส่ง' คำตอบเหล่านี้ยังสามารถกำหนดเป็นงานได้เพื่อให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าและแจ้งให้ลูกค้าทราบเมื่อความคิดเห็นได้รับการแก้ไขแล้ว
ใน 'มุมมองการจัดอันดับผลิตภัณฑ์ที่ปรับแต่งเอง' คุณสามารถดูได้ว่าลูกค้าของคุณให้คะแนนแพลตฟอร์มของคุณอย่างไรโดยอิงจากเกณฑ์เจ็ดข้อ:
- คุณภาพ
- ราคา
- ประสบการณ์การใช้งานครั้งแรก
- ความสามารถในการใช้งาน
- บริการลูกค้า
- ประสบการณ์การซื้อ
- ประสบการณ์การใช้งาน
คุณสามารถจัดกลุ่มความคิดเห็นตามการให้คะแนนที่แตกต่างกัน และดูเป็นกระดานคัมบังได้ ซึ่งจะทำให้คุณเห็นภาพรวมว่าผู้ใช้ตอบสนองต่อแพลตฟอร์มของคุณอย่างไร เช่น มีกี่คนที่พอใจและไม่พอใจ
โดยสรุปแล้ว แม่แบบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ ClickUp มอบวิธีการที่มีโครงสร้างและมีประสิทธิภาพไม่เพียงแค่ในการรวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็น แต่ยังรวมถึงการดำเนินการตามความคิดเห็นเหล่านั้น ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นและประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดียิ่งขึ้น
2. แม่แบบแผนปฏิบัติการผลการสำรวจความผูกพันของ ClickUp
เทมเพลตถัดไปนี้ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะผู้ที่ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นพนักงานเป็นระยะเพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของพนักงาน
แผนปฏิบัติการผลการสำรวจความผูกพันของพนักงานด้วย ClickUpใช้กรอบแนวคิด 4M1E (คน, เครื่องจักร, วัสดุ, วิธีการ, สภาพแวดล้อม) เพื่อจัดหมวดหมู่ความคิดเห็นของพนักงานและปรับปรุงความผูกพันในที่ทำงาน
สร้างขึ้นบนClickUp Docs—เครื่องมือจัดการเอกสารแบบร่วมมือ—เทมเพลตนี้มาพร้อมกับสามส่วน:
- ภาพรวม: เพื่อแบ่งปันสรุปย่อแบบ TL;DR ของเป้าหมายและผลการสำรวจ
- การวิเคราะห์: ส่วนนี้ประกอบด้วยตารางสองตาราง ตารางแรกอธิบายปัญหา สาเหตุที่แท้จริง และหมวดหมู่ 4M1E ที่ปัญหาดังกล่าวอยู่ภายใต้ ตารางที่สองอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาของคุณเพื่อแก้ไขปัญหา
- สถานะและคำแนะนำ: ช่วงสุดท้ายที่คุณสามารถเพิ่มข้อสรุปสำคัญและติดตามความก้าวหน้าของคุณ
เอกสารนี้ยังมีส่วนของบริษัทที่คุณสามารถปรับแต่งให้แสดงชื่อบริษัท โลโก้ และข้อมูลอื่น ๆ ของคุณได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์อื่น ๆ ของ ClickUp ได้ เช่นClickUp Brain—ผู้ช่วยเสมือนจริงที่ขับเคลื่อนด้วย AI— เพื่อช่วยแก้ไขรายงานผลสำรวจ สรุปประเด็นสำคัญ หรือแปลเป็นภาษาอื่นได้อีกด้วย
ClickUp Brain ยังสามารถช่วยคุณในงานอื่นๆ ได้ เช่น การแยกตารางของคุณออกเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ และการสกัดข้อมูลเชิงลึกเฉพาะจากรายงานตามคำแนะนำด้วยภาษาธรรมชาติ
โดยรวมแล้ว เทมเพลตนี้ช่วยให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้ทีม HR สามารถตรวจสอบผลการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานร่วมกันและสร้างแผนปฏิบัติการได้
3. แม่แบบผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp
ทีมประสบการณ์ลูกค้า (CX) ของคุณทำการสำรวจความพึงพอใจเพื่อทำความเข้าใจว่าลูกค้าพอใจกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือประสบการณ์โดยรวมของแบรนด์มากน้อยเพียงใดหรือไม่? หากเป็นเช่นนั้นแม่แบบผลลัพธ์การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าใน ClickUpนี้อาจเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับคุณ
มันช่วยให้คุณสามารถจัดการแบบฟอร์มสำรวจของคุณและติดตามการตอบกลับได้จากที่เดียว
แบบสอบถามประกอบด้วยคำถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพของตัวแทนสนับสนุน ดังนั้นคุณสามารถประเมินประสิทธิภาพของทีมสนับสนุนของคุณและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ได้เช่นกัน
มันยังมาพร้อมกับมุมมองเริ่มต้นสามแบบ:
- *แบบฟอร์มมุมมอง, ที่คุณสามารถแก้ไขและดูตัวอย่างแบบฟอร์มสำรวจได้
- มุมมองของผู้ตอบแบบสอบถาม,* ซึ่งแสดงรายการคำตอบทั้งหมดของบุคคลแต่ละคน
- มุมมองคณะกรรมการ, ที่คุณสามารถติดตามได้ว่าแบบสำรวจถูกส่งไปยังลูกค้าหรือไม่
นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างมุมมองแบบกำหนดเองได้ เช่นมุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUpหรือแดชบอร์ดเพื่อแสดงผลลัพธ์ของแบบสำรวจของคุณ และเนื่องจากแดชบอร์ดมีตัวเลือกการรีเฟรชอัตโนมัติ คุณจึงสามารถเข้าถึงข้อมูลล่าสุดได้ตลอดเวลา
เทมเพลตนี้ช่วยให้ทีม CX สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานเพื่อเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้าและเพิ่มอัตราการรักษาลูกค้าไว้ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถมองเห็นแนวโน้มผ่านแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์เพื่อให้ทราบถึงอารมณ์ของลูกค้าได้ตลอดเวลา
4. แบบฟอร์มการประชุมทบทวนผลการสำรวจโดย SlidesGo
หากคุณได้ทำแบบสำรวจสั้น ๆ หรือต้องการแบ่งปันสาระสำคัญกับทีมของคุณในการประชุมครั้งต่อไป และต้องการสไลด์เพื่อนำเสนอความคิดของคุณแล้วล่ะก็แบบฟอร์มการประชุมทบทวนผลการสำรวจโดย SlidesGoคือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบ
มันมาพร้อมกับสไลด์ที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า 23 สไลด์ และคุณสามารถเพิ่มส่วนต่าง ๆ ได้ถึง 4 ส่วนในสไลด์เดคของคุณ ได้แก่ สรุป, การวิเคราะห์ข้อมูล, ข้อมูลสำคัญ, และขั้นตอนต่อไป นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรกราฟิกต่าง ๆ สำหรับการนำเสนอข้อมูล (เช่น แผนภูมิ, ตาราง, ตัวเชื่อมต่อ, และแผนผัง) รวมถึงไอคอนและรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเพื่อให้คุณสามารถสร้างรายงานการสำรวจที่เกี่ยวข้องได้
นี่คือเทมเพลตทั่วไปสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย—ตั้งแต่การตลาดไปจนถึงทรัพยากรบุคคล คุณสามารถนำไปใช้กับแบบสำรวจใด ๆ ได้โดยไม่ต้องสร้างการนำเสนอใหม่ตั้งแต่ต้น
5. แม่แบบอินโฟกราฟิกผลการสำรวจโดย SlidesGo
นี่คือเทมเพลตการนำเสนอที่สามารถปรับแต่งได้ใน Microsoft PowerPoint, Google Slides หรือแม้แต่ Canva มีอัตราส่วน 16:9 ทำให้เหมาะสำหรับการนำเสนอบนหน้าจอขนาดใหญ่และการประชุมแบบพบหน้า รวมถึงการประชุมทางวิดีโอในระหว่างการประชุมทางไกล
โมเดลที่มีกราฟิกหนักทำให้เป็นเทมเพลตที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสำรวจเช่นการวิจัยตลาด, วิทยานิพนธ์ทางวิชาการ, บทความวิจัย, และอื่น ๆ ที่คุณได้รับคำตอบมากมายและพึ่งพาข้อมูลเพื่อแบ่งปันผลการค้นพบของคุณ
มีอินโฟกราฟิกมากกว่า 30 แบบให้เลือกในหลากหลายรูปแบบ: แผนภูมิแท่ง, แผนภูมิวงกลม, และแม้กระทั่งการแสดงผลบนแผนที่โลก แต่ละแบบสามารถปรับแต่งได้เพื่อแสดงข้อมูลที่รวบรวมจากการสำรวจ
อย่างไรก็ตาม แม่แบบนี้มีไว้เพื่อแสดงข้อมูลการวิจัยของคุณเท่านั้น คุณจะต้องทำการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมืออื่น
จัดระเบียบแบบสำรวจและค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมายด้วย ClickUp
ในขณะที่เครื่องมือแบบดั้งเดิม เช่น เอกสารและสเปรดชีต มีความยืดหยุ่นในการแสดงผลลัพธ์ของแบบสำรวจ แต่ก็สามารถใช้เวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการแบบสำรวจหลายรายการหรือชุดข้อมูลขนาดใหญ่
นั่นคือเหตุผลที่เราแนะนำ ClickUp. มันมอบโซลูชันแบบรวมศูนย์เพื่อทำให้กระบวนการทำงานแบบสำรวจของคุณราบรื่นขึ้น.
สร้างและแชร์แบบสำรวจด้วย ClickUp Forms จากนั้นเปลี่ยนไปสร้างรายงานเชิงลึกได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Docs และด้วยตัวเลือกแผนภูมิและการแสดงข้อมูลในตัว คุณสามารถแสดงข้อมูลของคุณได้ภายในไม่กี่นาที
แต่ ClickUp ไม่ได้หยุดอยู่แค่การรายงานแบบธรรมดา ตัวอย่างเช่น ClickUp Brain ช่วยให้คุณสามารถดึงข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลของคุณเพื่อระบุแนวโน้มที่ซ่อนอยู่ได้ ยิ่งไปกว่านั้น ทีมของคุณยังสามารถวิเคราะห์รายงานการสำรวจได้อย่างอิสระ
พร้อมที่จะทำให้การสร้างแบบสำรวจ การวิเคราะห์ และการรายงานง่ายขึ้นหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUp ฟรี และเริ่มต้นได้ทันที