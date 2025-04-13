Trello vs. Slack: เครื่องมือใดดีกว่าสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม?

เมื่อพูดถึงการทำงานร่วมกันเป็นทีม Trello และ Slack มักถูกนำมาเปรียบเทียบกัน แต่ทั้งสองตอบโจทย์ปัญหาที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
Trello เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่มีโครงสร้างชัดเจน ออกแบบมาเพื่อติดตามงานต่างๆ กระดานแบบ Kanban ที่สามารถปรับแต่งได้ กระบวนการทำงานอัตโนมัติ และระบบการทำงานอัตโนมัติ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีในการจัดการงานที่ได้รับมอบหมายและความคืบหน้าของโครงการ
ในทางกลับกัน หากความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของทีมคุณคือการสื่อสารที่กระจัดกระจาย—การพลาดการอัปเดต, หัวข้ออีเมลที่ไม่มีที่สิ้นสุด, หรือการตอบสนองที่ล่าช้า—Slack จะรวบรวมการสนทนาทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว เพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจที่รวดเร็วและการทำงานร่วมกันของทีมที่ดีขึ้น
แต่ประเด็นที่แท้จริงคือ: Trello สามารถแทนที่ Slack สำหรับการทำงานร่วมกันได้หรือไม่? Slack สามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องมือจัดการโครงการได้หรือไม่? หรือทีมของคุณต้องการทางเลือกที่ดีกว่า Slack vs. Trello? เพราะเรามีไพ่เด็ดอยู่ในมือ—ClickUp!ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในบล็อกนี้!
⏰ สรุป 60 วินาที
ไม่แน่ใจว่า Trello หรือ Slack จะเหมาะกับทีมของคุณหรือไม่? นี่คือเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยคุณตัดสินใจ
|คุณสมบัติ
|Trello
|ขี้เกียจ
|วัตถุประสงค์
|การจัดการโครงการด้วยภาพผ่านกระดานคัมบังและการติดตามงาน
|การสื่อสารและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ผ่านช่องทางและการส่งข้อความ
|จุดแข็ง
|เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้, การพึ่งพาของงาน, และการจัดระเบียบแบบภาพ
|ช่องทางที่เป็นระบบ, การส่งข้อความโดยตรง, และการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันมากกว่า 2,000 รายการ
|ข้อจำกัด
|คุณสมบัติการสื่อสารแบบเรียลไทม์ที่จำกัด
|ความสามารถในการจัดการงานพื้นฐาน
|กรณีการใช้งานที่ดีที่สุด
|ทีมที่ต้องการการจัดการงานและโครงการที่มีโครงสร้าง
|ทีมที่ให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันแบบทันที
Trello คืออะไร?
Trello เป็น เครื่องมือจัดการโครงการแบบภาพ ที่ช่วยให้ทีมจัดระเบียบงาน ติดตามความคืบหน้า และทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น โดยอิงตาม วิธีการแบบ Kanban ใช้ บอร์ด รายการ และบัตร เพื่อจัดโครงสร้างขั้นตอนการทำงาน—ทำให้คุณทราบเสมอว่าใครกำลังทำงานอะไรและอะไรกำลังจะมาถึงต่อไป
👀 คุณทราบหรือไม่? ทีมที่มีส่วนร่วมสูงแสดงให้เห็นถึงผลกำไรที่สูงขึ้นถึง21%ซึ่งเน้นย้ำถึงประโยชน์ทางการเงินของการส่งเสริมความร่วมมือและการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่ง
คุณสมบัติของ Trello
หากทีมของคุณเติบโตได้ดีบน การจัดระเบียบด้วยภาพ และ กระบวนการทำงานที่เป็นระบบ Trello จะเปลี่ยนงานที่กระจัดกระจายให้กลายเป็น แผนงานที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้ นี่คือสิ่งที่ทำให้มันเป็นที่ชื่นชอบ:
คุณสมบัติ #1: การจัดการโครงการแบบภาพที่มีความยืดหยุ่น
Trello มีระบบการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้ ทำให้เหมาะกับความต้องการต่าง ๆ ได้ ตั้งแต่การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการรับพนักงานใหม่
ทีมสามารถดูโครงการของตนได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ไทม์ไลน์, ปฏิทิน, ตาราง, และแผนที่ ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถติดตามกำหนดเวลาและปริมาณงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายการตรวจสอบขั้นสูงและการเชื่อมโยงงาน ช่วยให้สามารถแบ่งโครงการออกเป็นขั้นตอนที่เล็กกว่าและจัดการได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งมั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่นหรือถูกมองข้าม
คุณสมบัติ #2: การปรับแต่งและการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
Trello มีเทมเพลตสำเร็จรูปที่ช่วยให้การตั้งค่าสำหรับโครงการที่เกิดขึ้นซ้ำเป็นเรื่องง่าย ทำให้ทีมสามารถเริ่มต้นทำงานได้ทันที งานสามารถจัดหมวดหมู่ด้วย ป้ายกำกับและตัวกรอง ซึ่งช่วยให้ติดตามความคืบหน้าได้ง่ายตามผู้รับผิดชอบ วันที่กำหนด หรือระดับความสำคัญ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ เครื่องมืออัตโนมัติในตัวของ Trello ที่ชื่อว่า Butler เพื่อทำงานซ้ำๆ เช่น การกำหนดวันที่ครบกำหนดและการย้ายการ์ดระหว่างรายการโดยอัตโนมัติ ทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้นและประหยัดเวลาอันมีค่า
คุณสมบัติที่ 3: การทำงานร่วมกันและการเข้าถึง
การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่ายด้วยบอร์ด Trello ทีมงานสามารถเชิญ ลูกค้า ฟรีแลนซ์ หรือพันธมิตรภายนอก เข้าร่วมบอร์ดเฉพาะได้ ช่วยให้ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรักษาความลับของโครงการสำคัญไว้เป็นส่วนตัว
มุมมองพื้นที่ทำงานและแดชบอร์ด ให้ภาพรวมในระดับสูงของสถานะโครงการและการกระจายงาน ช่วยให้การจัดการโครงการหลายโครงการพร้อมกันเป็นเรื่องง่ายขึ้น
แม้ในขณะที่ออฟไลน์ ผู้ใช้สามารถทำงานต่อไปได้ และ Trello จะทำการซิงค์การอัปเดตของพวกเขาเมื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอีกครั้ง
👀 คุณรู้หรือไม่? การสลับบริบทสามารถลดประสิทธิภาพการทำงานได้ถึง 40%—Trello ช่วยลดสิ่งรบกวนโดยเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว!
คุณสมบัติที่ 4: การผสานการทำงานและการเคลื่อนที่
Trello ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับ เครื่องมือยอดนิยมอย่าง Slack, Google Drive, Jira และอื่น ๆ อีกมากมาย ช่วยให้ทีมสามารถรวมศูนย์กระบวนการทำงานไว้บนแพลตฟอร์มเดียว ไม่ว่าจะใช้งานผ่านช่องทางใดก็ตาม
ไม่ว่าจะอยู่ที่โต๊ะทำงานหรือกำลังเดินทาง แอปพลิเคชัน มือถือและเดสก์ท็อปสำหรับ iOS, Android, Mac และ Windows ของ Trello ช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกเวลา ทุกที่
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $17.50/เดือนต่อผู้ใช้
📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Trello
Slack คืออะไร?
Slack เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารสำหรับทีมที่ออกแบบมาเพื่อแทนที่อีเมลที่ยุ่งเหยิงและการสนทนาที่กระจัดกระจายด้วยการส่งข้อความที่เป็นระเบียบและแบบเรียลไทม์ มันทำหน้าที่เป็น ศูนย์กลาง ที่ทีมสามารถแชท แชร์ไฟล์ ทำงานร่วมกันในโครงการ และผสานรวมกับเครื่องมืออื่นๆ ได้
คุณสมบัติของ Slack
หากทีมของคุณเติบโตได้ดีจากการสื่อสารแบบทันทีและการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ Slack คือพื้นที่ทำงานดิจิทัลที่รวบรวมการสนทนา ไฟล์ และเครื่องมือทั้งหมดไว้ในที่เดียว
นี่คือคุณสมบัติทั้งหมดข้อดี และข้อเสียที่ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับทีม:
คุณสมบัติ #1: การสื่อสารและการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ
Slack ช่วยให้การสนทนาของทีมเป็นระเบียบด้วย ช่อง ซึ่งสามารถสร้างขึ้นสำหรับทีม โครงการ หรือหัวข้อเฉพาะได้ ช่องสามารถเป็นสาธารณะสำหรับการสนทนาทั่วทั้งบริษัทหรือเป็นส่วนตัวสำหรับเรื่องที่เป็นความลับ
นอกเหนือจากช่องทาง การส่งข้อความโดยตรงและกลุ่ม ช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างทันทีโดยไม่ต้องใช้อีเมล ในขณะที่ การสนทนาแบบมีหัวข้อ ช่วยให้การสนทนาเป็นระเบียบและไม่รกรุงรัง
ต้องการพูดคุยแบบเห็นหน้ากันหรือไม่? การโทรด้วยเสียงและวิดีโอ รวมถึงการแชร์หน้าจอ ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างรวดเร็ว
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: การกำหนดมาตรฐานการตั้งชื่อที่ชัดเจนสำหรับช่องใน Slack เช่น การเพิ่มคำนำหน้า "proj-" สำหรับช่องโครงการ หรือ "team-" สำหรับช่องทีม จะช่วยปรับปรุงการจัดระเบียบและทำให้สมาชิกในทีมสามารถนำทางและค้นหาการสนทนาที่เกี่ยวข้องได้ง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่ 2: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการแชร์ไฟล์
การทำงานร่วมกันไม่ได้จำกัดแค่การส่งข้อความ—Slack ช่วยให้การแชร์ไฟล์ รูปภาพ และวิดีโอเป็นเรื่องง่ายในบทสนทนาโดยตรง ด้วยฟีเจอร์ การแชร์ไฟล์และการทำงานร่วมกัน ทีมงานสามารถอัปโหลดเอกสาร แสดงความคิดเห็น และเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Google Drive และ Dropbox ได้อย่างสะดวก
นอกจากนี้ ข้อความที่ปักหมุดและบุ๊กมาร์ก ช่วยให้ลิงก์ ไฟล์ หรือการสนทนาที่สำคัญอยู่ใกล้แค่เอื้อมเสมอ เมื่อคุณค้นหาข้อความหรือไฟล์ที่แชร์ไว้ก่อนหน้านี้ การค้นหาที่ทรงพลัง และตัวกรองของ Slack จะช่วยให้คุณพบสิ่งที่ต้องการได้อย่างแม่นยำภายในไม่กี่วินาที
คุณสมบัติที่ 3: ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะและการผสานการทำงาน
ยกระดับการทำงานของคุณไปอีกขั้นด้วย ระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์และบอท ใช้ Slack's Workflow Builder เพื่อทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ ตั้งการแจ้งเตือน หรือรวบรวมการอนุมัติ ในขณะที่บอทอย่าง Slackbot จัดการคำถามที่พบบ่อยและตอบกลับโดยอัตโนมัติ
ต้องการผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ หรือไม่? Slack รองรับการผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันมากกว่า 2,000 รายการ รวมถึง Trello, Zoom, Google Drive, Jira, ClickUp และ Salesforce เพื่อให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์ม
คุณสมบัติที่ 4: การแจ้งเตือนแบบกำหนดเองและการทำงานร่วมกันอย่างรวดเร็ว
ควบคุมการแจ้งเตือนของคุณด้วย การแจ้งเตือนแบบกำหนดเองและโหมดห้ามรบกวน ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งการแจ้งเตือนตามคำสำคัญ การกล่าวถึง หรือช่องทางเฉพาะ พร้อมปิดเสียงการแจ้งเตือนระหว่างการทำงานที่ต้องการสมาธิ
สำหรับการสนทนาอย่างรวดเร็ว Huddles เป็นวิธีง่าย ๆ ในการเริ่มการสนทนาเสียงแบบฉับพลันในช่องใด ๆ หรือ DM หากคุณทำงานร่วมกับพันธมิตรภายนอก Slack Connect ช่วยให้การทำงานร่วมกันกับลูกค้า ผู้ขาย หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นไปอย่างราบรื่น ในขณะที่ยังคงรักษาการสนทนาภายในให้เป็นส่วนตัว
คุณสมบัติที่ 5: การมีส่วนร่วมและการปรับให้เข้ากับบุคคล
Slack ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังทำให้การสื่อสารสนุกสนานและมีส่วนร่วมอีกด้วย ด้วย การตอบกลับด้วยอีโมจิ ผู้ใช้สามารถรับรู้ข้อความได้โดยไม่ต้องส่งข้อความตอบกลับเพิ่มเติม ทำให้ช่องทางต่างๆ เป็นระเบียบเรียบร้อยในขณะที่เพิ่มความเป็นส่วนตัว
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- ฟรี
- มาตรฐาน: $6. 67/เดือน ต่อผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่
- เพิ่มเติม: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Trello vs. Slack: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
Trello ช่วยให้การติดตามโครงการเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยระบบการทำงานแบบภาพเคลื่อนไหว ขณะที่ Slack โดดเด่นในด้านการสื่อสารและการประสานงานแบบเรียลไทม์ ทีมของคุณอาจชื่นชอบอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง
มาเปรียบเทียบคุณสมบัติของพวกเขาเพื่อหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดกันเถอะ
|คุณสมบัติ
|Trello
|ขี้เกียจ
|คลิกอัพ
|การจัดการงาน
|✅ ใช่
|❌ ไม่
|ใช่ + สามารถปรับแต่งขั้นตอนการทำงานได้
|แชททีม
|❌ ไม่
|✅ ใช่
|ใช่ + มีแชทและแสดงความคิดเห็นในตัว
|การร่วมมือทางวิดีโอ
|❌ ไม่
|✅ ใช่
|ใช่ + การบันทึกหน้าจอและการประชุม
|ระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์
|✅ พื้นฐาน
|✅ พื้นฐาน
|ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงและระบบอัตโนมัติ
|มุมมองโครงการหลายแบบ
|✅ จำกัด
|❌ ไม่
|ใช่ (คัมบัง, แคนท์, ปฏิทิน, รายการ, เป็นต้น)
|การแชร์ไฟล์และเอกสาร
|✅ พื้นฐาน
|✅ ใช่
|ใช่ + เอกสารและพื้นที่จัดเก็บแบบรวม
คุณสมบัติ #1: การจัดการและจัดระเบียบงาน
Trello ออกแบบมาเพื่อการจัดการโครงการและงาน โดยมีบอร์ด Kanban, การ์ดงาน, วันที่ครบกำหนด, รายการตรวจสอบ, ป้ายกำกับ, และระบบอัตโนมัติ ในขณะที่ Slack มีความโดดเด่นด้านการสื่อสาร แต่ฟังก์ชันการจัดการงานและโครงการของมันจำกัดอยู่แค่การแจ้งเตือนและข้อความที่ปักหมุดไว้เท่านั้น
🏆 ผู้ชนะ: หากการจัดการงานที่มีโครงสร้างเป็นความสำคัญของคุณ Trello คือผู้นำ
คุณสมบัติที่ 2: การสื่อสารและการทำงานร่วมกัน
Slack ครองตลาด ด้วยช่องที่จัดระเบียบอย่างดี การส่งข้อความโดยตรง การสนทนาแบบมีหัวข้อ การประชุมแบบรวดเร็ว และการโทรด้วยวิดีโอ/เสียง ในขณะที่ Trello รองรับฟีเจอร์การสื่อสารพื้นฐานภายในบัตรงาน แต่ไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับการสนทนาที่รวดเร็วและต่อเนื่อง
🏆 ผู้ชนะ: Slack เป็นผู้ชนะที่ชัดเจนในที่นี้ด้วยวิธีการสนทนาที่ลึกซึ้งกว่า
คุณสมบัติที่ 3: การผสานการทำงานและระบบอัตโนมัติ
ทั้งสองเครื่องมือสามารถเชื่อมต่อกับแอปต่างๆ เช่น Google Drive, Jira, ClickUp และ Zoom ระบบอัตโนมัติ Butler ของ Trello ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการงาน ในขณะที่ Workflow Builder ของ Slack ช่วยทำให้การสื่อสารเป็นอัตโนมัติ
🤝 เสมอกัน! คุณสามารถให้ความสำคัญกับการติดตามความคืบหน้าของงานด้วย Trello หรือประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานด้วย Slack
คุณสมบัติที่ 4: ความง่ายในการใช้งานและประสบการณ์ของผู้ใช้
อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายของ Trello ทำให้ ทุกคนสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่ Slack นั้นเรียบง่าย แต่สามารถกลายเป็นเรื่องวุ่นวายได้หากมีช่องและการแจ้งเตือนมากเกินไป Trello ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ ทำให้มั่นใจได้ว่าแม้แต่โครงการที่ซับซ้อนก็ยังคงจัดระเบียบได้อย่างชัดเจน
🏆 ผู้ชนะ: Trello คือผู้ชนะอย่างชัดเจนในที่นี้ ตารางเป็นฐานของแพลตฟอร์ม ทำให้การอัปเดตงานง่ายกว่า Slack อย่างมาก
คุณสมบัติที่ 5: การแชร์ไฟล์และการจัดการเอกสาร
Slack ช่วยให้การ แชร์ไฟล์ รูปภาพ และเอกสาร เป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วแบบเรียลไทม์ พร้อมการเชื่อมต่อโดยตรงกับบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ เช่น Google Drive และ Dropbox ใน Trello ไฟล์แนบจะถูกจำกัดไว้เฉพาะในบัตรงานเท่านั้น ซึ่งอาจไม่สะดวกสำหรับทีมที่ต้องแลกเปลี่ยนไฟล์บ่อยครั้ง
🏆 ผู้ชนะ: หากการแชร์ไฟล์เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการทำงานของคุณ Slack คือตัวเลือกที่ดีกว่า.
คุณสมบัติที่ 6: การควบคุมความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
ทั้งสองเครื่องมือมี คุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง รวมถึง การยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (2FA), การเข้ารหัส, และการปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น SOC 2, GDPR, และ HIPAA
🤝 เสมอกัน! หากความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ เครื่องมือใดก็ตามจะปกป้องข้อมูลของคุณ
คุณสมบัติที่ 7: การเข้าถึงผ่านมือถือและระยะไกล
Slack ได้รับการออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการเชื่อมต่อกัน ทุกเวลา ทุกที่ ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายบนมือถือกรณีการใช้งานที่หลากหลาย การแจ้งเตือน และฟีเจอร์การโทรด้วยเสียง/วิดีโอ ทีมงานที่ทำงานระยะไกลสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
แอปมือถือของ Trello ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการงาน แต่ไม่ได้ให้ระดับการโต้ตอบแบบเรียลไทม์ในระดับเดียวกัน
🏆 ผู้ชนะ: สำหรับทีมที่ทำงานระยะไกล Slack เป็นตัวเลือกที่ดีกว่า ด้วยฟีเจอร์ Huddles และเธรด ทำให้การค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในบริบทบน Slack ง่ายกว่า Trello มาก
คุณสมบัติที่ 8: การกำหนดราคาและความสามารถในการจ่าย
แผนฟรีของ Trello มีฟีเจอร์ครบครัน มอบกระดานไม่จำกัด การ์ดงาน และระบบอัตโนมัติพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม หากทีมของคุณเติบโตขึ้น คุณอาจต้องการแผนที่รองรับผู้ใช้ไม่จำกัด
เวอร์ชันฟรีของ Slack มี ข้อจำกัดในการส่งข้อความ (สามารถเข้าถึงข้อความได้เพียง 90 วันล่าสุดเท่านั้น) ซึ่งอาจไม่เพียงพอสำหรับทีมที่ต้องการประวัติการสนทนาแบบไม่จำกัด
🏆 ผู้ชนะ: Trello เป็นตัวเลือกที่ประหยัดงบประมาณมากกว่าและมีคุณค่าในระยะยาว
ในที่สุด Trello และ Slack มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน หลายๆ ทีมใช้ Trello สำหรับการติดตามงาน และ Slack สำหรับการสื่อสาร ทำให้พวกเขาเป็น คู่ที่ทรงพลัง
Trello กับ Slack บน Reddit
การสนทนาใน Redditทำให้เห็นชัดเจนว่า Trello และ Slack อยู่ในหมวดหมู่ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง แต่ก็ไม่ได้หยุดทีมต่างๆ จากการพยายามใช้อย่างใดอย่างหนึ่งแทนอีกอย่างหนึ่ง
Trello โดดเด่นในฐานะเครื่องมือจัดการโครงการ มอบวิธีการติดตามงานแบบภาพด้วยกระดาน Kanban, รายการ และระบบอัตโนมัติ เป็นที่ชื่นชอบของทีมขนาดเล็กและผู้ใช้คนเดียว แต่ผู้ใช้ Reddit หลายคนชี้ให้เห็นว่ามันมีปัญหาเมื่อต้องจัดการกับความซับซ้อนเมื่อทีมขยายตัว
…Trello เหมาะมากสำหรับโครงการส่วนตัวและทีมขนาดเล็ก คุณสามารถเพิ่มระบบอัตโนมัติและการเชื่อมต่อได้เพียงพอเพื่อให้สามารถใช้งานได้สำหรับโครงการขนาดกลางถึงใหญ่ แต่สำหรับโครงการที่ต้องการความน่าเชื่อถือมากขึ้น ระบบที่ดีกว่าจะเหมาะสมกว่า…
…Trello เหมาะมากสำหรับโครงการส่วนตัวและทีมขนาดเล็ก คุณสามารถเพิ่มระบบอัตโนมัติและการเชื่อมต่อได้เพียงพอเพื่อให้สามารถใช้งานได้สำหรับโครงการขนาดกลางถึงใหญ่ แต่สำหรับโครงการที่ต้องการความน่าเชื่อถือมากขึ้น ระบบที่ดีกว่าจะเหมาะสมกว่า…
Slack, ในทางกลับกัน, ถูกสร้างขึ้นเพื่อการสื่อสาร ไม่ใช่การจัดการงาน.
ในขณะที่ผู้ใช้บางคนยืนยันว่าการผสานรวมกับ Slack ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นหลายคนเห็นพ้องว่าการพยายามจัดการโครงการโดยตรงใน Slack นำไปสู่ความวุ่นวาย— งานต่างๆ ถูกฝังอยู่ในเธรดข้อความ และการอัปเดตที่สำคัญหายไปในระหว่างการเลื่อนดู
Slack ไม่ใช่เครื่องมือสำหรับจัดการโปรเจกต์ (และขอเสริมว่า ฉันชอบ Slack มาก และพยายามทำทุกอย่างผ่านแอป Slack ที่เขียนเอง)
Slack ไม่ใช่เครื่องมือสำหรับจัดการโปรเจกต์ (และขอเสริมว่า ฉันชอบ Slack มาก และพยายามทำทุกอย่างผ่านแอป Slack ที่เขียนเอง)
แล้วอันไหนชนะ? ตามความเห็นของชาว Reddit ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
หากคุณต้องการ กระบวนการทำงานที่มีโครงสร้างชัดเจน Trello คือตัวเลือกที่ดีกว่า หาก การสื่อสารแบบเรียลไทม์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดของคุณ Slack คือผู้นำ แต่สำหรับทีมที่ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลก หลายคนแนะนำให้ใช้ Trello ร่วมกับ Slack หรือดีกว่านั้นเปลี่ยนจาก Trelloและ Slack ไปใช้เครื่องมือแบบครบวงจรอย่าง ClickUp ที่ช่วยลดความจำเป็นในการใช้ทั้งสองเครื่องมือ
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ Reddit คนหนึ่งกล่าวไว้
หลังจากได้ใช้เครื่องมือจัดการงานมากมาย ฉันพบว่า ClickUp เป็นเครื่องมือที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างแน่นอน และสามารถจัดการกับขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนได้ เนื่องจากวิธีการต่าง ๆ ที่สามารถทำงานร่วมกันได้
หลังจากได้ใช้เครื่องมือจัดการงานมากมาย ฉันพบว่า ClickUp เป็นเครื่องมือที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างแน่นอน และสามารถจัดการกับขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนได้ เนื่องจากวิธีการต่าง ๆ ที่สามารถทำงานร่วมกันได้
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดแทน Trello และ Slack
ทำไมต้องเลือกระหว่าง Trello และ Slack ในเมื่อคุณสามารถมีสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลก—และมากกว่านั้น—ใน ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจร?
ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดการโครงการหรือแอปแชททั่วไป แต่เป็น แอปสำหรับทุกเรื่องในการทำงาน ที่รวม งาน, เอกสาร, แชท, การประชุม, ระบบอัตโนมัติ, และการทำงานร่วมกับ AI ไว้ในที่เดียว
ด้วย ClickUp ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือแยกต่างหาก—ทีมของคุณสามารถจัดการโครงการ, สื่อสารแบบเรียลไทม์, และอัตโนมัติการทำงานได้โดยไม่ต้องสลับแอปหลายตัว
เดเร็ก คลีเมนต์ส, ผู้จัดการการตลาดที่แบงก์กลูเซสเตอร์,สรุปได้อย่างสมบูรณ์แบบ:
ClickUp เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดระเบียบงานและลำดับความสำคัญ การทำงานร่วมกันเป็นทีม และการจัดการข้อมูล ความยืดหยุ่นของพื้นที่และรายการทำให้สามารถปรับใช้ได้กับเกือบทุกอุตสาหกรรม
ClickUp เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดระเบียบงานและลำดับความสำคัญ การทำงานร่วมกันเป็นทีม และการจัดการข้อมูล ความยืดหยุ่นของพื้นที่และรายการทำให้สามารถปรับใช้ได้กับเกือบทุกอุตสาหกรรม
ClickUp's One Up #1: มากกว่าแค่การส่งข้อความ
ลืมการสลับไปมาระหว่าง Slack สำหรับการสนทนาและ Trello สำหรับงานไปได้เลยClickUp's Chat ช่วยให้ทีมสื่อสาร แบบเรียลไทม์ โดยจัดระเบียบการสนทนาตามโครงการหรือหัวข้อ
นอกจากนี้ ด้วยฟีเจอร์Assign Comments ของ ClickUpการสนทนาจะไม่สูญหาย—เปลี่ยนความคิดเห็นใด ๆ ให้เป็นรายการที่ต้องดำเนินการพร้อมกำหนดวันครบกำหนด เพื่อให้ไม่มีสิ่งใดตกหล่น
📌อะไรที่ทำให้ ClickUp โดดเด่น?
- แชทพร้อมบริบท—การสนทนาเชื่อมโยงกับงานอยู่เสมอ
- บทสนทนาที่นำไปปฏิบัติได้—เปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นสิ่งที่ต้องทำ
- ไม่มีขีดจำกัดของข้อความ—ต่างจากแผนฟรีของ Slack, ClickUp ให้คุณเก็บประวัติการแชททั้งหมดของคุณไว้ได้
📮ClickUp Insight:ประมาณ 41% ของผู้เชี่ยวชาญชอบใช้การส่งข้อความทันทีสำหรับการสื่อสารในทีม แม้ว่าจะให้การแลกเปลี่ยนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่ข้อความมักจะกระจายไปทั่วหลายช่องทาง กระทู้ หรือข้อความโดยตรง ทำให้ยากต่อการค้นหาข้อมูลในภายหลัง
ด้วยโซลูชันแบบบูรณาการอย่างClickUp Chat กระทู้สนทนาของคุณจะถูกเชื่อมโยงกับโครงการและงานเฉพาะ ทำให้การสนทนาของคุณอยู่ในบริบทและพร้อมใช้งานได้ทันที
ClickUp's One Up #2: การจัดการโครงการขั้นสูง
กระดานคัมบังของ Trello นั้นยอดเยี่ยม แต่ClickUp ดีกว่า Trelloเพราะมันยกระดับการจัดการโครงการไปอีกขั้น
ด้วย มุมมองที่หลากหลาย รวมถึง รายการ, ไทม์ไลน์, แผนงานกังค์ต์ และแผนผังความคิดโซลูชันการจัดการโครงการ ClickUpสามารถปรับให้เข้ากับวิธีการทำงานที่ดีที่สุดของทีมคุณได้อย่างง่ายดาย จัดการ งาน, กระบวนการทำงาน และ การพึ่งพา ได้อย่างสะดวก พร้อมทั้งรักษาการสื่อสารให้อยู่ในที่เดียวกัน
งานใน ClickUpมอบความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น—สถานะที่กำหนดเอง, ลำดับความสำคัญ, งานที่เกิดซ้ำ, และการพึ่งพากัน ช่วยให้ทุกโครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น ด้วย งานย่อยแบบซ้อน, รายการตรวจสอบ, และระบบอัตโนมัติ ทีมงานสามารถแบ่งงานที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยได้โดยไม่สูญเสียภาพรวม
ในความเป็นจริงDiggs บริษัทผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงนวัตกรรมจากลองไอแลนด์ซิตี นิวยอร์ก ได้ปรับปรุงการติดตามโครงการและการทำงานร่วมกันของทีมอย่างมากด้วย ClickUp
📌 ทำไม ClickUp ถึงเหนือกว่าทั้ง Trello และ Slack?
- มากกว่าแค่คัมบัง—เลือกจากมุมมองมากกว่า 15 แบบ
- ระบบอัตโนมัติขั้นสูง—ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- ระบบติดตามเวลาในตัว —ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือจากบุคคลที่สาม
ClickUp's One Up #3: การทำงานร่วมกันผ่านวิดีโอและการอัปเดตแบบอะซิงโครนัส
ต้องการอธิบายงานอย่างรวดเร็วใช่ไหม? แทนที่จะพิมพ์ข้อความยาวๆ ใน Slack หรือเพิ่มรายละเอียดลงในบัตร Trello ให้ลอง บันทึกคลิปหน้าจอ ด้วยClickUp Clipsหรือ เข้าสู่ ClickUp Meetingsได้โดยตรงจากพื้นที่ทำงานของคุณ
สิ่งนี้ช่วยขจัดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือวิดีโอแยกต่างหาก ในขณะที่ยังคงเชื่อมโยงทุกอย่างกับงานของคุณ
ClickUp's One Up #4: การผสาน Slack อย่างไร้รอยต่อ—หากคุณยังต้องการ
ใช้ Slack อยู่แล้วใช่ไหม?ด้วยการผสานการทำงานของ ClickUp กับ Slack,คุณสามารถสร้างงาน ตั้งการแจ้งเตือน และอัปเดตงานได้โดยตรงจาก Slack—ไม่ต้องสลับแอป
อย่างไรก็ตาม ด้วยฟีเจอร์แชทในตัวของ ClickUp หลายทีมพบว่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องใช้ Slack เลย
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: การให้ข้อเสนอแนะและการติดตามผลจากเพื่อนร่วมงานอย่างสม่ำเสมอสามารถเสริมสร้างความร่วมมือและความพึงพอใจของพนักงานได้ เนื่องจาก89%ของผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลเห็นด้วยว่าแนวทางเหล่านี้เป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ
ClickUp's One Up #5: การทำงานร่วมกันด้วยพลังของ AI
ClickUp ไม่ใช่แค่การผสมผสานระหว่าง Trello กับ Slack—แต่เป็นระบบที่ ฉลาดกว่า
ด้วยClickUp Brain คุณจะได้รับ ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยในการทำงานอัตโนมัติ สรุปข้อมูลอัปเดต และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้การทำงานร่วมกันรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คำตัดสินสุดท้าย: ทำไมต้องเลือกใช้เครื่องมือหลายอย่าง ในเมื่อคุณสามารถมีทุกอย่างได้ใน ClickUp?
การทำงานในวันนี้มีปัญหา โครงการ ความรู้ และการสื่อสารของเราถูกกระจายอยู่ในเครื่องมือที่เชื่อมต่อกันไม่ได้ ซึ่งทำให้เราทำงานช้าลง
ClickUp แก้ไขปัญหานี้ด้วยแอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ซึ่งรวมโครงการ ความรู้ และการแชทไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น ด้วยมุมมองที่หลากหลาย เช่น Kanban, รายการ, Gantt และปฏิทิน ทีมต่างๆ จึงมีความยืดหยุ่นตามที่ต้องการ
แชท เอกสาร และไวท์บอร์ด ในตัวช่วยให้การสนทนาและเนื้อหาเชื่อมโยงกับงานต่างๆ ได้โดยตรง ลดความจำเป็นในการสลับแอป ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง ในขณะที่ เครื่องมือการทำงานร่วมกันผ่านวิดีโอ สามารถแทนที่แอปของบุคคลที่สามได้
นอกจากนี้ ด้วยการผสานการทำงานอย่างลึกซึ้งกับแพลตฟอร์มมากกว่า 1,000 แห่ง ClickUp ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น—ช่วยให้ทีมของคุณ ทำงานอย่างชาญฉลาด ไม่ทำงานหนัก หากทีมของคุณเหนื่อยล้ากับการใช้งานแอปมากเกินไป ถึงเวลาแล้วที่จะอัปเกรด
สมัครฟรีวันนี้และสัมผัสประสบการณ์การทำงานร่วมกันแบบครบวงจรอย่างแท้จริง