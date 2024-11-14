กรณีการใช้งาน Slack เพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกันของทีม

ในฐานะหนึ่งในแอปส่งข้อความยอดนิยม Slack เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับทีมทั่วโลก ช่วยให้พวกเขาเชื่อมต่อและจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน (และเมื่อไรก็ตาม) ที่พวกเขาทำงาน
แต่ Slack ทำอะไรกันแน่? และคุณจะระบุได้อย่างไรว่าฟีเจอร์ใดของ Slack ที่จะให้ประโยชน์กับคุณมากที่สุด?
ในบทความนี้ เราจะตอบทุกคำถามของคุณเกี่ยวกับแพลตฟอร์มและอื่นๆ อีกมากมาย
เราจะเจาะลึกว่า Slack คืออะไร สำรวจคุณสมบัติต่าง ๆ แบ่งปันกรณีการใช้งานจริงที่ได้รับความนิยม พร้อมแนะนำเคล็ดลับและเทคนิคที่จะยกระดับประสบการณ์ของคุณ มาเริ่มกันเลย 🎢
Slack คืออะไร?
พูดง่ายๆ คือ Slack เป็นเครื่องมือสื่อสารในที่ทำงานที่สร้างขึ้นสำหรับธุรกิจเพื่อเชื่อมต่อผู้คนและข้อมูลที่พวกเขาต้องการ มันนำเสนอพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ที่ทีมสามารถสร้างช่องทางเพื่อ จัดระเบียบโครงการ การสนทนา และทรัพยากรฐานความรู้
ทีมสามารถใช้เพื่อเข้าถึงไฟล์ได้ง่าย, ตอบกลับข้อความ, และติดตามการอัปเดตล่าสุด เช่น การประกาศ, การมอบหมายงาน, และกำหนดเวลา, ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดหรืออยู่ในเขตเวลาใด. โครงสร้างนี้ช่วยให้ทุกคนอยู่ในทิศทางเดียวกัน และส่งเสริมการตัดสินใจร่วมกันที่รวดเร็วขึ้น.
คุณสมบัติหลักของ Slack ที่คุณควรรู้
แพลตฟอร์มนี้โดดเด่นอย่างไร? ด้วยการนำเสนอคุณสมบัติเหล่านี้:
1. ช่องทาง
นี่คือพื้นที่ที่ยืดหยุ่นซึ่งทีมของคุณสามารถ ประกาศการอัปเดต, แชร์ไฟล์, และร่วมมือกันในโครงการ ได้ คุณสามารถสร้างช่องทางได้มากเท่าที่ต้องการ ซึ่งอาจเป็นแบบเปิดสำหรับสมาชิกทุกคน (สาธารณะ) หรือจำกัดเฉพาะสมาชิกที่ได้รับเชิญ (ส่วนตัว)
คุณยังสามารถสร้างช่องทางเพื่อหารือเกี่ยวกับหัวข้อที่อยู่นอกเหนือจากงานได้ นอกจากนี้ ด้วย Slack Connect คุณสามารถทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและคู่ค้าจากพื้นที่ทำงานของคุณได้
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:กำลังสงสัยว่าจะจัดระเบียบช่องใน Slack ให้ดีขึ้นได้อย่างไร? Slack AI มีสรุปประจำวัน (อ่านว่า: สรุปย่อ) ของทุกช่องเพื่อให้คุณทราบอย่างชัดเจนว่าแต่ละช่องเพิ่มคุณค่าอะไรให้กับกระบวนการทำงานของคุณบ้าง
2. การส่งข้อความ
Slack ช่วยให้คุณส่งข้อความโดยตรงถึงสมาชิกทีมหนึ่งคนหรือแชทกับหลายคนเป็นกลุ่มผ่านข้อความโดยตรง (DMs) การสนทนาแบบมีลำดับ ช่วยให้การตอบกลับเป็นระเบียบภายในแต่ละช่องของ Slack
ข้อความทั้งหมดสามารถค้นหาได้และถูกบันทึกไว้ในคลังข้อมูลของ Workspace ของคุณโดยอัตโนมัติ คุณสามารถอ้างอิงถึงข้อความเหล่านี้ได้เมื่อต้องการ
3. การแชร์ไฟล์
ด้วยการผสานการทำงานที่หลากหลายที่มีอยู่ใน Slack คุณสามารถอัปโหลดและแชร์เอกสาร รูปภาพ วิดีโอ และอื่นๆ ได้โดยตรงไปยังช่องหรือข้อความใดๆ เพื่อให้ทีมของคุณมีบริบทที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลแต่ละชิ้น
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: คุณสามารถแชร์ไฟล์จากอุปกรณ์หรือบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ใดก็ได้ เช่น Google Drive หรือ Dropbox
4. การโทรด้วยเสียงและวิดีโอ
การเชื่อมต่อผ่านการโทรนั้นง่ายบนแพลตฟอร์ม: เพียงเริ่ม Huddle สำหรับการสนทนาเสียงแบบไม่เป็นทางการอย่างรวดเร็ว หรือเลือกหนึ่งในSlack integrationsเช่น Cisco, join.me หรือ Microsoft Teams สำหรับการประชุมทางวิดีโอ คุณจะพบตัวเลือกมากมายใน Slack app directory
5. การผสานรวมและแอปพลิเคชัน
Slack สามารถผสานเข้ากับระบบเทคโนโลยีที่คุณใช้อยู่ได้อย่างง่ายดาย. ใช้งาน Asana หรือ Trello อยู่แล้วใช่ไหม? สามารถเชื่อมต่อกับระบบจัดการโครงการของ Slack ได้. แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด.
จากระบบ CRM อย่าง Salesforce ไปจนถึงแพลตฟอร์ม eCommerce อย่าง Shopify คุณสามารถ ได้รับประโยชน์จากมากกว่า 2,600 การเชื่อมต่อ, ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบ, และรวมงานต่าง ๆ ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
คุณยังสามารถใช้ Slack's Workflow Builder เพื่อสร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองสำหรับงานที่ทำซ้ำ ๆ ได้ Slack APIs พร้อมคู่มือเกี่ยวกับวิธีการสร้าง Slack bot ช่วยให้คุณสามารถสร้างระบบการทำงานอัตโนมัติของคุณเองได้
กรณีการใช้งานยอดนิยมของ Slack ที่ยากจะมองข้าม
ดังนั้น มันสามารถเป็นหนึ่งในเครื่องมือจัดการงานที่ดีที่สุดในตลาดได้อย่างไร โดยเฉพาะสำหรับทีมที่ทำงานทางไกล? มาวิเคราะห์กรณีการใช้งาน Slack เหล่านี้กัน
1. การสื่อสารในทีม
ด้วยฟังก์ชันการส่งข้อความแบบเรียลไทม์ Slack ช่วยขจัดความจำเป็นในการส่งอีเมลซ้ำไปซ้ำมาและเพิ่มความโปร่งใส สมาชิกในทีมของคุณสามารถติดต่อกับผู้ที่ต้องการพูดคุยได้โดยตรงโดยไม่ต้องหงุดหงิดกับกล่องจดหมายที่รกหรือต้องรอการตอบกลับเป็นชั่วโมง
ไม่เหมือนกับอีเมล ช่องสาธารณะของ Slack ช่วยให้มองเห็นการทำงานร่วมกันของทีมหรือข้ามทีมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และช่วยทำลายกำแพงที่แบ่งแยกการทำงาน
ไม่ว่าจะเป็นช่องเฉพาะสำหรับแต่ละทีม โครงการ หรือแผนก หรือการประชุมแบบตัวต่อตัวกับผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา คุณสามารถทำได้ทั้งหมดบน Slack นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ @mentions เพื่อดึงดูดความสนใจของบุคคลเฉพาะหรือเริ่ม Thread เพื่อแยกการสนทนาข้างเคียงออกจากช่องหลักได้อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม แม้แต่ Slack ก็มีแนวทางแบบแยกส่วนเนื่องจากเป็นแพลตฟอร์มการส่งข้อความเป็นหลัก ในขณะที่การทำงานเกิดขึ้นที่อื่น ซึ่งอาจจะเป็นบนแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ
ClickUp Chatเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Slack เนื่องจากสามารถแทนที่ความวุ่นวายในการสื่อสารด้วยบริบทและความชัดเจน โดยการผสานการแชทเข้ากับการทำงาน
คุณสามารถ เชื่อมโยงข้อความไปยังงานได้โดยตรง จัดระเบียบแชทให้เป็น Spaces ตามความต้องการของแต่ละทีม และแชร์เอกสาร ลิงก์ หรือข้อมูลอื่นๆ พร้อมการควบคุมความเป็นส่วนตัวที่แข็งแกร่ง
ในความเป็นจริง คุณสามารถมีหลายช่องทางสำหรับโครงการเฉพาะ แผนก หรืองานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้คุณสามารถทำงานร่วมกับคนที่เหมาะสมและไปในทิศทางที่ถูกต้องอยู่เสมอ
คิดเหมือนการสร้างช่องใน Slack—คุณจัดระเบียบการสนทนาตามหัวข้อ, @mention สมาชิกทีมเพื่อเข้าร่วมการสนทนาที่เกี่ยวข้อง, และรักษาทุกอย่างให้เป็นไปตามแผนด้วยฟีดการแจ้งเตือนของคุณ
หากคุณกำลังมองหา ฟีเจอร์ที่เน้นความรับผิดชอบ ลองใช้ฟีเจอร์Assign Comments บน ClickUp ดูสิ ใช้เพื่อสร้างรายการที่ต้องดำเนินการและมอบหมายให้กับผู้อื่นหรือแม้แต่ตัวคุณเอง เพื่อให้ไม่มีรายละเอียดใดถูกมองข้าม ลืม หรือละเลย
ด้วย ClickUp, การสนทนา, การติดตามผล, และการอ้างอิงทั้งหมดของคุณอยู่ในที่เดียว, ให้คุณกระโดดจากแชทไปสู่การกระทำได้โดยไม่พลาดจังหวะ. สิ่งนี้ทำให้ ClickUp เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นสำหรับการสื่อสารโครงการ.
ยิ่งไปกว่านั้น—ฟีเจอร์แชทของ ClickUp ยังขับเคลื่อนด้วย AI
ด้วย การตอบกลับที่แนะนำ, หัวข้อที่สรุปไว้, และตัวเลือกในการทำงานอัตโนมัติ คุณจะมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญได้เสมอ กำลังมองหาไฟล์หรือการสนทนาเก่าใน Workspace ของคุณอยู่หรือไม่?ClickUp Brainจะค้นหาสิ่งที่คุณต้องการและนำมาให้คุณได้เพียงการค้นหาอย่างง่าย
2. การบริหารโครงการ
ในช่อง Slack คุณสามารถหารือเกี่ยวกับโครงการกับทีมโครงการของคุณ วางแผนตารางเวลา แบ่งปันไฟล์และอัปเดต และติดตามความคืบหน้า เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนที่ต้องรับทราบข้อมูลจะได้รับการแจ้งให้ทราบอยู่เสมอ
คุณสามารถเริ่มการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพูดคุยสดกับทีมของคุณหรือบันทึกคลิปเพื่อให้ความคิดเห็นอย่างรวดเร็ว
ต้องการรวบรวม จัดระเบียบ และจัดลำดับความสำคัญของส่วนที่สำคัญที่สุดของโครงการของคุณในรายการใช่ไหม? Slack ก็ช่วยให้คุณทำสิ่งนั้นได้เช่นกัน
แต่ถ้าคุณต้องการเจาะลึกมากขึ้นและเข้าใจปริมาณงานตามทีมหรือสมาชิกในทีมล่ะ? ClickUp สามารถช่วยคุณได้! คุณสามารถใช้มุมมองปริมาณงานของ ClickUp เพื่อ แสดงปริมาณงานของสมาชิกแต่ละคนในทีมได้อย่างชัดเจน
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: คุณยังสามารถบันทึกเวลาจากเดสก์ท็อป มือถือ หรือเว็บเบราว์เซอร์ของคุณได้ด้วยProject Time Tracking ใน ClickUp เพิ่มเวลาในภายหลังหรือสร้างรายการตามช่วงวันที่ด้วยการติดตามเวลาด้วยตนเอง
เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจาก Slack และเพิ่มศักยภาพของมัน คุณจำเป็นต้องผสาน Slack เข้ากับ ClickUp!
ต้องการสร้างงานใหม่ใน ClickUp โดยตรงจาก Slack หรือไม่? เพียงพิมพ์ '/clickup new' ในช่องแชท ระบบจะแจ้งให้คุณ บันทึกไอเดียและดำเนินการได้ทันทีจากภายในแพลตฟอร์มโดยไม่ต้องออกจาก Slack
ประการที่สอง เมื่อคุณโพสต์ลิงก์งานใน ClickUp ลงใน Slack ระบบจะขยายหรือแสดงรายละเอียดสำคัญโดยอัตโนมัติ เช่น ชื่องาน คำอธิบาย วันที่ครบกำหนด และสถานะ ซึ่งจะมีประโยชน์เมื่อคุณกำลังพูดคุยกับสมาชิกในทีมและต้องการให้พวกเขาเข้าใจบริบทเพิ่มเติม
นอกจากนี้ ด้วยการใช้ตัวเลือกแบบดรอปดาวน์ของ Slack คุณสามารถแก้ไขงานใน ClickUp ได้อย่างรวดเร็วจากช่องทางนั้นเอง เช่น การเปลี่ยนกำหนดเวลาหรือการมอบหมายสมาชิกในทีม ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานของโครงการให้ราบรื่นยิ่งขึ้น และมั่นใจได้ว่าไม่มีงานใดตกหล่น
3. การทำงานระยะไกลและการสร้างทีมเสมือนจริง
เมื่อระยะทางหลายพันไมล์แยกคุณออกจากกัน การสร้างความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกับทีมของคุณอาจกลายเป็นความท้าทายที่ไม่เหมือนใคร
แต่ Slack เป็นสายใยที่เชื่อมช่องว่างทางภูมิศาสตร์
มันส่งเสริมความรู้สึกของชุมชนโดยให้คุณสร้างหรือขอ ช่องใหม่ตามความสนใจร่วมของทีม เช่น เกมวิดีโอ, ฟุตบอล, ซูเปอร์ฮีโร่, และอื่น ๆ และตั้งชื่อให้พวกมันเป็นอย่างเช่น #สนุกและเกม หรือ #สุ่ม
หากการสนทนาแบบไม่เป็นทางการยังไม่ใช่ส่วนหนึ่งของทีมระยะไกลของคุณ ให้สร้างนิสัยนี้ขึ้นมา จัดเวลาสัปดาห์ละครั้งเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อที่กำหนด (เช่น มีใครอ่านหนังสือดีๆ เมื่อเร็วๆ นี้บ้างไหม?) และเชิญชวนให้พวกเขาเข้าร่วมในการพูดคุย สนับสนุน และสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น
คุณยังสามารถสร้างโพล เพิ่ม GIF หรือจับคู่สมาชิกในทีมแบบสุ่มเพื่อนัดดื่มกาแฟออนไลน์ (ด้วยการเชื่อมต่อ Donut) เพื่อทำให้บรรยากาศน่าสนใจและเป็นบวกสำหรับทุกคน
คุณยังสามารถใช้ @mentions เพื่อดึงดูดความสนใจของบุคคลเฉพาะหรือเริ่มหัวข้อสนทนาเพื่อแยกการสนทนาย่อยออกจากช่องทางหลักได้อีกด้วย
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: เมื่อมีการทำงานหรือเป้าหมายของโครงการเสร็จสิ้นบน ClickUp สามารถส่งการอัปเดตไปยังช่อง Slack ที่กำหนดไว้ (เมื่อมีการเชื่อมต่อ) สร้างช่วงเวลาเสมือน "ไฮไฟว์" สำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องได้เพลิดเพลิน แม้จะอยู่ห่างไกลกันก็ตาม
4. การสนับสนุนลูกค้า
ด้วย Slack การให้บริการลูกค้าจะมีความมีประสิทธิภาพและร่วมมือกันมากขึ้น ตัวแทนบริการของคุณสามารถสร้างส่วนต่าง ๆ ในแถบข้าง เช่น 'การจัดการตั๋ว' เพื่อรวบรวม ช่องทางทั้งหมดที่ลูกค้าส่งคำถามและได้รับการตรวจสอบ
สำหรับทีมที่มีความรู้เฉพาะทาง คุณสามารถสร้างส่วนที่มีชื่อตามความเหมาะสม (เช่น ฝ่ายสนับสนุนการเรียกเก็บเงิน) เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย การผสานรวมกับเครื่องมือสนับสนุนเช่น Zendesk หรือ Freshdesk ช่วยให้ตั๋วปัญหาไหลเข้าสู่ Slack โดยตรงเพื่อการแก้ไขอย่างรวดเร็ว
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้เครื่องมือ Workflow Builder ของ Slack เพื่อทำให้กระบวนการสนับสนุนบางอย่างเป็นอัตโนมัติ เช่น การสร้างเวิร์กโฟลว์ที่เมื่อมีคำขอจากลูกค้าประเภทเฉพาะ ระบบจะส่งข้อความไปยังทีมสนับสนุนโดยอัตโนมัติในช่องทางที่กำหนดไว้
5. การแบ่งปันความรู้ภายในองค์กร
ด้วย Slack การแบ่งปันความรู้ภายในทีมเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคย คุณสามารถเพิ่มไฟล์, URL, และการอัปเดตจากทุกที่ และตั้งค่าช่องทางแยกต่างหากเพื่อจัดระเบียบ เช่น แนวโน้มในอุตสาหกรรม, การอัปเดตของบริษัท, คำถามที่พบบ่อย, หรือบทความช่วยเหลือ
นอกจากนี้ ฟังก์ชันการค้นหาของ Slack ยังช่วยให้คุณ ค้นหาข้อมูลจากการสนทนาที่ผ่านมาหรือเอกสารที่แชร์ไว้ได้
คุณมีลิงก์สำคัญที่ต้องการแชร์กับพนักงานใหม่หรือไม่ เช่นคู่มือการใช้ Slack ของบริษัท? คุณสามารถปักหมุดข้อมูลหรือข้อความสำคัญได้โดยใช้ฟีเจอร์ "ปักหมุดไปยังช่อง" (Pin to Channel) ทุกคนในช่องนั้นจะสามารถเข้าถึงรายการที่ปักหมุดไว้ในแท็บ "ปักหมุด" และ "ที่คั่นหน้า" ได้
หากคุณต้องการประสบการณ์การระดมความคิดที่มีพลวัตมากขึ้น ลองใช้เครื่องมือกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล เช่นClickUp Whiteboards
ใช้เพื่อแผนผังความคิด, กระบวนการทำงานของข้อมูล, และแผนโครงการ ด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ตัวเชื่อมต่อ, โน้ตติด, บล็อกสี, และศิลปะเวกเตอร์ (เช่น เส้น, ลูกศร, และรูปร่าง) มอบประสบการณ์การร่วมมือที่มีพลวัตมากขึ้นให้แก่คุณ
คุณสามารถส่งออกไวท์บอร์ด ClickUp ของคุณไปยัง Slack ได้ในรูปแบบภาพหรือ PDF และอัปโหลดไปยังช่องของคุณ หรือสร้างลิงก์ที่สามารถแชร์ได้เพื่อโพสต์โดยตรงในบทสนทนา
หลังจากกำหนดกลยุทธ์แล้ว ให้สร้างชุดเอกสารในClickUpเพื่อรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ ใช้คุณสมบัติการจัดรูปแบบข้อความที่หลากหลาย เช่น รูปแบบตัวอักษร หัวข้อและโครงสร้าง ตาราง อีโมจิ ลิงก์ที่ฝังไว้ และอื่นๆ เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการอ่าน
เรื่องราวความสำเร็จของลูกค้า: วิธีที่ Slack เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน
ธุรกิจทั่วโลกได้ประสบกับการเพิ่มขึ้นอย่างมากในประสิทธิภาพการทำงานและความสะดวกในการทำงานร่วมกันเมื่อพวกเขาเปลี่ยนมาใช้ Slack เรียนรู้วิธีที่แบรนด์ใหญ่ๆ บางแห่งทำสำเร็จ
1. เป้าหมาย
เครือข่ายวิศวกรรมของ Targetที่มีมากกว่า 3,000 คน ใช้ Slack เพื่อจัดระเบียบและเก็บถาวรการสนทนาของพวกเขา ซึ่งหลายครั้งเกี่ยวข้องกับ ข้อมูลที่ไม่ใช่คำพูด เช่น โค้ดหรือที่อยู่ IP Slack ทำให้การแชร์และดึงข้อมูลนี้เป็นเรื่องง่าย โดยไม่ต้องเลื่อนดูหรือเจาะลึกเข้าไปในโฟลเดอร์โดยไม่จำเป็น
ในทางกลับกัน ฟีเจอร์การตอบกลับด้วยอีโมจิช่วยให้วิศวกรของพวกเขาสามารถตอบสนองต่อข้อความใหม่ได้อย่างรวดเร็วแม้ในขณะที่กำลังเดินทาง
2. อินทูอิท
Intuitใช้ Slack เพื่อ ปรับปรุงการสนับสนุนลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสร้างมุมมองแบบ 360 องศาของลูกค้าผ่าน Slack Channels นอกจากนี้ยังได้สร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติใน Slack จำนวน 1,200 กระบวนการทั่วทั้งบริษัท เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน รวมถึงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลและเครื่องมือที่จำเป็นได้ทันที
3. SingleThread
Slack ช่วยให้SingleThreadสร้างเส้นทางการสื่อสารที่โปร่งใสและชัดเจนเพียงเส้นเดียวระหว่างพนักงานฟาร์ม ครัว และร้านอาหาร ฟาร์มสามารถ ติดต่อสื่อสารข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับผลผลิตประจำวันไปยังครัวได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงแนบรูปภาพเพื่อให้เห็นภาพและเตรียมความพร้อมได้อย่างถูกต้อง
ด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเรียลไทม์เช่นนี้ จะช่วยลดของเสียจากสินค้าได้มากขึ้น เนื่องจากครัวสามารถเตรียมเมนูประจำวันตามจำนวนวัตถุดิบที่จะได้รับอย่างแม่นยำ และพนักงานเสิร์ฟก็สามารถแจ้งรายการอาหารให้ลูกค้าได้อย่างถูกต้องมากขึ้น
4. ออโตเดสก์
ขอบคุณ Slack ที่ทำให้ 85 กลุ่มที่Autodeskเชื่อมต่อกันอย่างราบรื่น ทีมวิศวกรรมได้ใช้ประโยชน์จากการ ผสานรวมและระบบอัตโนมัติเพื่อตั้งค่า Slack สำหรับการจัดการเหตุการณ์ที่รวดเร็ว ลดเวลาเฉลี่ยในการซ่อมแซม
5. Lyft
Lyftได้จัดตั้งช่องทางแยกสำหรับแต่ละภูมิภาคและบัญชีเพื่อให้ง่ายต่อการซิงค์ทีม แทนที่การประชุมรายสัปดาห์ การผสานรวมกับ Zendesk ช่วยให้ได้รับความสนใจทันทีต่อตั๋วสนับสนุน ในขณะที่การผสานรวมกับ Salesforce ช่วยให้ตัวแทนขายมีประสิทธิภาพมากขึ้นและปิดการขายได้เร็วขึ้น
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้ Slack อย่างถูกต้อง
เราได้รวบรวมเคล็ดลับและเทคนิคที่ผ่านการทดสอบมาแล้วในการใช้ Slack อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตสูงสุดมาดูกันว่ามีทางลัด ฟีเจอร์ขั้นสูง และแนวทางปฏิบัติที่ควรปฏิบัติตามบน Slack ด้วย
1. ตั้งค่าส่วนและช่องที่ติดดาว
ด้วยไอเดียช่อง Slackเจ๋ง ๆ ที่คุณมีอยู่มากมาย มันง่ายมากที่ทุกอย่างจะกลายเป็นความยุ่งเหยิง แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นเสมอไป
คุณสามารถ เพิ่มช่องที่สำคัญที่สุดเป็นดาว ได้โดยคลิกที่ไอคอนรูปดาวข้างชื่อช่องใน Slack เพื่อให้ค้นหาได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างส่วนที่กำหนดเองได้—เหมือนโฟลเดอร์สำหรับช่อง—โดยการลากช่องที่เกี่ยวข้องเข้าไปในแต่ละส่วน
นี่ช่วยให้พื้นที่ทำงาน Slack ของคุณเป็นระเบียบและมีสมาธิ
2. ใช้การเน้นคำสำคัญสำหรับการกล่าวถึงเฉพาะเจาะจง
สมมติว่าคุณต้องการรับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการกล่าวถึงผลิตภัณฑ์หรือลูกค้าเฉพาะ คลิกที่ชื่อพื้นที่ทำงานของคุณ ไปที่การตั้งค่า และดูคำหลักของฉันเพื่อ ระบุวลีที่คุณต้องการติดตาม นี่คล้ายกับการตั้งค่า Google Alerts สำหรับหัวข้อทุกประเภท
3. ใช้ปุ่มประวัติเพื่อเข้าถึงตำแหน่งที่คุณเคยอยู่
คุณลบช่อง Slack จากแถบด้านข้างโดยไม่ได้ตั้งใจหรือไม่? มันเกิดขึ้นได้กับทุกคน แม้แต่คนที่เก่งที่สุด ใช้ปุ่มย้อนกลับหรือประวัติที่อยู่ด้านบนเพื่อกลับไปยังตำแหน่งที่คุณอยู่
4. คลิกขวาที่เวลาของข้อความเพื่อคัดลอกลิงก์ไปยังข้อความนั้น
หากคุณต้องการแชร์ข้อความจากช่องหนึ่งไปยังอีกช่องหนึ่งหรือบุคคลอื่น คุณสามารถคลิกขวาที่เวลาถัดจากบุคคลที่แชร์ข้อความนั้นแล้วเลือกตัวเลือกคัดลอกลิงก์ คุณยังสามารถนำเมาส์ไปวางเหนือข้อความแล้วคลิกแชร์ได้เช่นกัน
5. ลงคะแนนเสียงในตัวเลือกด้วยอีโมจิตัวเลข
วิธีง่าย ๆ ในการทำโพลภายในช่อง Slack คือการพิมพ์ข้อความที่มีตัวเลือกพร้อมหมายเลขกำกับ และ กดปฏิกิริยาต่อข้อความนั้นด้วยจำนวนอีโมจิ ตามแต่ละตัวเลือก แทนที่จะต้องตอบกลับด้วยข้อความเดิมซ้ำ ๆ คนอื่น ๆ ก็สามารถคลิกที่ปฏิกิริยาอีโมจิที่เกี่ยวข้องเพื่อโหวตได้ทันที—เพียงเท่านี้ คุณก็จะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการแล้ว
6. รักษาความสอดคล้องของชื่อช่อง
การใช้รูปแบบการตั้งชื่อสำหรับช่องใน Slack ช่วยให้เข้าใจวัตถุประสงค์ของช่องได้ชัดเจนขึ้น หลายธุรกิจจัดหมวดหมู่ช่องของตนโดยใช้คำนำหน้า เช่น #team-, #project-, หรือ #client—.
เมื่อช่องถูกตั้งชื่อในลักษณะนี้ Slack จะจัดกลุ่มช่องที่คล้ายกันไว้ในแถบด้านข้างของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อให้การนำทางเป็นไปอย่างง่ายดายยิ่งขึ้น
การใช้คีย์ลัดและฟีเจอร์ขั้นสูง
ไม่ว่าคุณจะรู้จักการใช้แพลตฟอร์มนี้ดีแค่ไหน ก็จะมีทางลัดใหม่หรือฟีเจอร์ที่น่าตื่นเต้นอยู่เสมอนี่คือเคล็ดลับโปรดของเราที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณบนSlack
- เพื่อเพิ่มการขึ้นบรรทัดใหม่: Shift + Enter
- เพื่อแก้ไขข้อความล่าสุดอย่างรวดเร็ว: ขึ้น
- การทำให้ตัวหนา/ตัวเอียง: Cmd/Ctrl + B / + I
- ทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่าน: กดปุ่ม Option/Alt ค้างไว้แล้วคลิก
- เพื่ออัปโหลดไฟล์ไปยังการสนทนา: Ctrl/Cmd + U
- เพื่อไปยังกลุ่มข้อความส่วนตัวเฉพาะกลุ่ม: Ctrl/Cmd + G
- ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้วสำหรับข้อความทั้งหมดในช่องปัจจุบัน: Esc
- เพื่อเปิดการตั้งค่าเพื่อปรับแต่งการตั้งค่า Slack: Ctrl/Cmd + P
- เพื่อส่งข้อความเฉพาะจากกล่องเขียน: Ctrl/Cmd + Enter
- เพื่อไปยังการกล่าวถึงและปฏิกิริยาใน Slack: Ctrl/Cmd + Shift + M
- เพื่อเปิดเมนูข้อความโดยตรงสำหรับการสนทนาใหม่: Ctrl/Cmd + Shift + K
- เพื่อเปิดมุมมองของหัวข้อการสนทนาเพื่อติดตามการสนทนาได้อย่างง่ายดาย: Ctrl/Cmd + Shift + T
- เพื่อเปิดแถบกิจกรรมเพื่อดูการแจ้งเตือนทั้งหมดของคุณในที่เดียว: Ctrl/Cmd + Shift + A
- เพื่อสลับช่องอย่างรวดเร็ว: Cmd/Ctrl + K, พิมพ์ตัวอักษรเพื่อไปยังช่องที่คุณต้องการ, กด Enter
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ยังมีทางลัดที่เกี่ยวข้องกับ ClickUp อีกหลายรายการที่คุณสามารถใช้ขณะทำงานบน Slack ได้ เช่น:
- /คลิกอัพใหม่: สร้างงานใหม่ใน ClickUp โดยตรงใน Slack
- /คลิกอัพ รายการ: ดูรายการงานจากรายการ ClickUp ที่กำหนด
- /clickup ค้นหา [ชื่องานหรือ ID]: ค้นหางานโดยชื่อหรือ ID บน Slack
- /clickup remind: ตั้งการแจ้งเตือนงานโดยตรงใน Slack
มารยาทและการสื่อสารใน Slack
การสนทนา เมื่อทำในรูปแบบเสมือนจริง อาจกลายเป็นไม่เป็นทางการ ซึ่งอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดหรือการสูญเสียความเป็นมืออาชีพ นั่นคือเหตุผลที่สำคัญที่จะต้องกำหนดแนวทางบางประการที่ส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ที่เคารพซึ่งกันและกัน นี่คือสิ่งที่คุณสามารถกำหนดไว้สำหรับการใช้งาน Slack อย่างเหมาะสม
✅ เมื่อตอบกลับข้อความเฉพาะในช่องทางที่มีการใช้งานมาก ให้ตอบกลับในหัวข้อสนทนา
✅ ใช้การกล่าวถึง (@mentions) อย่างรอบคอบ; แท็กเฉพาะผู้ที่จำเป็นต่อการสนทนาเท่านั้น
✅ หลีกเลี่ยงการพูดเสียดสีหรือมุกตลกที่อาจถูกตีความผิด โดยเฉพาะในทีมที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย
✅ หลีกเลี่ยงการใช้ @channel หรือ @everyone เว้นแต่จะจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากอาจรบกวนทั้งทีม
✅ หลีกเลี่ยงข้อความที่ยืดยาว; เข้าประเด็นโดยตรงเพื่อให้การสื่อสารของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น
✅ เนื่องจาก Slack เป็นระบบที่ไม่จำเป็นต้องตอบกลับทันทีโดยธรรมชาติ หากต้องการให้ดำเนินการโดยด่วน ให้ใช้ฟีเจอร์กำหนดความสำคัญของข้อความหรือตัวเลือก "ทำเครื่องหมายว่าเร่งด่วน"
✅ ตั้งสถานะของคุณเมื่อคุณไม่อยู่หรือกำลังยุ่ง; ใช้ฟีเจอร์ห้ามรบกวนเมื่อคุณต้องการเวลาทำงานโดยไม่ถูกรบกวน
✅ จัดรูปแบบข้อความของคุณด้วยสัญลักษณ์หัวข้อย่อย ตัวหนา และตัวเอียงเพื่อความชัดเจน สำหรับโค้ดหรือข้อความยาว ให้ใช้บล็อกโค้ด (`)
ความท้าทายและวิธีแก้ไขทั่วไป: การใช้งาน Slack
โดยทั่วไปแล้ว Slack เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่าย แต่ก็มีปัญหาท้าทายเช่นเดียวกับแพลตฟอร์มอื่นๆนี่คือปัญหาทั่วไปของ Slackที่คุณอาจพบเจอและวิธีแก้ไข
1. การเรียกคืนข้อมูล
การสนทนาใน Slack ถูกแบ่งออกเป็นช่องทางต่างๆ โดยมีการแชร์ข้อความและไฟล์ในแต่ละช่องทาง ขึ้นอยู่กับจำนวนช่องทางที่คุณมี นี่อาจหมายถึงการสื่อสารไปกลับหลายร้อยครั้ง และการค้นหาข้อมูลเหล่านั้นอาจกลายเป็นงานที่น่าเบื่อ
แต่นี่คือจุดที่ ClickUp โดดเด่นด้วยฟีเจอร์อย่างConnected Searchซึ่งสามารถค้นหาไฟล์หรือข้อมูลใด ๆ จากพื้นที่ทำงานของคุณ และเชื่อมต่อกับแอปของบุคคลที่สามได้ภายในไม่กี่วินาที
✅ วิธีแก้ไข: วิธีหนึ่งในการทำให้ง่ายขึ้นคือการใช้ตัวปรับการค้นหา ซึ่งรวมถึง 'in:#ชื่อช่อง' เพื่อค้นหาภายในช่อง Slack ที่เฉพาะเจาะจง และ 'from:@slack. ชื่อผู้ใช้' เพื่อค้นหาข้อความจากบุคคลที่เฉพาะเจาะจง
2. การใช้คุณสมบัติการโต้ตอบ
Slack มีฟีเจอร์โต้ตอบหลากหลายสำหรับข้อความ คุณสามารถ เลื่อนการแจ้งเตือนข้อความ, บันทึกไว้เพื่ออ่านภายหลัง หรือแปลงเป็นงาน ได้ ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อพารามิเตอร์การโต้ตอบเหล่านี้ไม่ทำงานตามที่คุณคาดหวัง ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดหรือสร้างความสับสน
ClickUp Chat, อย่างไรก็ตาม, ให้วิธีการที่ราบรื่นมากขึ้นในการเชื่อมโยงงานกับข้อความและในทางกลับกัน, ทำให้การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสองสิ่งนี้ง่ายขึ้น.
✅ วิธีแก้ไข: หากเกิดปัญหานี้ขึ้น คุณสามารถตรวจสอบการอัปเดตแอป Slack และติดตั้งเวอร์ชันล่าสุดเพื่อกำจัดข้อบกพร่องจากเวอร์ชันเก่าที่อาจเป็นสาเหตุของปัญหา
3. ฟีเจอร์คำตอบที่แนะนำ
ในรายการข้อดีและข้อเสียของ Slack ของเรา นี่อาจเป็นหนึ่งในข้อเสียที่ใหญ่ที่สุด Slack ใช้ Guru ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการจัดการความรู้ของบุคคลที่สาม เพื่อให้สามารถเข้าถึงคำตอบได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม
อย่างไรก็ตาม มันมักจะให้คำตอบที่ไม่ถูกต้อง และอาจเป็นเรื่องยากที่จะปิดฟีเจอร์คำตอบที่แนะนำในตัว เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ClickUp Brain ถูกสร้างขึ้นในระบบนิเวศของ ClickUp และสามารถให้คำตอบที่ถูกต้อง แนะนำการตอบสนอง และดำเนินการตามรายการที่ต้องทำ ด้วยพลังรวมของ AI Knowledge Manager, AI Writer และ AI Project Manager
✅ วิธีแก้ไข: วิธีที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหานี้คือการทำการตรวจสอบผู้ดูแลระบบอย่างรวดเร็วเพื่อให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถตรวจสอบการตั้งค่าช่องและการตั้งค่าสำหรับบัตร Guru ได้ คุณยังสามารถรีสตาร์ท Slack เพื่อรีเฟรชการเชื่อมต่อระหว่าง Slack และ Guru ได้
4. การอัปโหลดไฟล์และขีดจำกัดการจัดเก็บ
สถานการณ์ที่พบบ่อยที่สุดคือการมีขนาดไฟล์ที่ใหญ่เกินไป ซึ่งเวอร์ชันฟรีของแพลตฟอร์มไม่รองรับ. ในความเป็นจริง แพลตฟอร์มมี ขีดจำกัดพื้นที่จัดเก็บทั้งหมดในเวิร์กสเปซ 5GB สำหรับผู้ใช้ทุกคน. ดังนั้น คุณอาจพบปัญหาการอัปโหลดที่ติดขัดหรือล้มเหลวได้.
✅ วิธีแก้ไข: หากทีมของคุณต้องจัดการกับไฟล์ขนาดใหญ่บ่อยครั้ง เช่น เนื้อหาวิดีโอความละเอียดสูงหรือฐานข้อมูลการเข้าถึง เราขอแนะนำให้ลงทุนในเวอร์ชันเสียค่าใช้จ่ายของ Slack นอกจากนี้ยังเหมาะสมหากทีมของคุณกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วและต้องการใช้พื้นที่จัดเก็บระยะยาว
5. การแจ้งเตือนที่ต่อเนื่อง
ผู้ใช้หลายคนประสบปัญหานี้: การแจ้งเตือน Slack ที่ไม่ยอมหายไป แม้ว่าคุณจะตรวจสอบทุกอย่างแล้วก็ตาม ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้หากข้อมูลชั่วคราวที่แพลตฟอร์มจัดเก็บไว้เกิดความเสียหาย
การแจ้งเตือนใน ClickUpแตกต่างออกไปเล็กน้อย แต่เราต้องบอกว่ามันดียิ่งกว่าเดิม คลังข้อความเข้าของ ClickUp ทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการรวบรวมการแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ที่เดียว พร้อมให้คุณควบคุมรายละเอียดได้อย่างละเอียดว่าคุณต้องการรับการแจ้งเตือนใด ที่ไหน และเมื่อไร
✅ วิธีแก้ไข: ข่าวดีคือคุณสามารถแก้ไขได้โดยล้างแคช คลิกที่รูปโปรไฟล์ของคุณ เลือกช่วยเหลือ ไปที่การแก้ไขปัญหา จากนั้นกดปุ่มล้างแคชและรีสตาร์ท
หากคุณยังคงมีประสบการณ์ที่ไม่พึงพอใจบนแพลตฟอร์มนี้ อาจคุ้มค่าที่จะลองตรวจสอบคู่แข่งของ Slack
ClickUp กับ Slack คุณถาม? สำหรับเราต้อง ClickUp อย่างเดียวเลย
ยอมรับว่า Slack ได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในหมวดหมู่การส่งข้อความทันที
แต่ดังที่เราได้เห็นแล้ว มันยังห่างไกลจากความสมบูรณ์แบบ และ ClickUp ก็เติมเต็มทุกจุดที่ Slack ยังขาดอยู่ ไม่ว่าจะเป็นระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI การทำงานร่วมกันในระดับสูง การรายงานและข้อมูลเชิงลึก และอื่นๆ อีกมากมาย
ขับเคลื่อนการสื่อสารอย่างไร้รอยต่อด้วย ClickUp
Slack เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดในการช่วยให้ทีมของคุณเชื่อมต่อและมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ด้วยเคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ในคลังของคุณ คุณสามารถปลดล็อกศักยภาพทั้งหมดของมันได้
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการทีมที่มีประสบการณ์หรือกำลังตั้งทีมแบบไม่พร้อมกันเป็นครั้งแรก ระบบนี้สามารถช่วยคุณได้ในเกือบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น
แต่หากคุณต้องการใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติการจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง ตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย และความสามารถในการผสานรวมขั้นสูง ให้เปลี่ยนมาใช้ ClickUp
หากคุณต้องการเพลิดเพลินกับสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลก ลองใช้การผสานการทำงานกับ Slack แบบคลิกเดียวของเราเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างครอบคลุม ลองใช้ดูสิ! คุณจะประหลาดใจกับสิ่งที่แพลตฟอร์มของเราสามารถทำได้