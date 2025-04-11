บล็อก ClickUp

13 ซอฟต์แวร์การจัดการการทดลองทางคลินิกที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
11 เมษายน 2568

การทดลองทางคลินิกมีความซับซ้อน

พวกเขาเกี่ยวข้องกับหลายแง่มุมที่ต้องให้ความสนใจ — ตั้งแต่การสรรหาประชากรผู้ป่วยที่หลากหลายไปจนถึงการจัดการการศึกษา, การวิเคราะห์ข้อมูล, การรายงาน, การติดตามการขนส่ง, และอื่น ๆ

แม้ว่าคุณจะพลาดการแก้ไขระเบียบข้อบังคับเพียงครั้งเดียว ผลลัพธ์ก็คือการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด, ค่าปรับจำนวนมาก, และปัญหาทางกฎหมาย

นี่คือจุดที่ระบบการจัดการการทดลองทางคลินิก (CTMS) เข้ามามีบทบาทในการรวบรวมกระบวนการที่กระจัดกระจายทั้งหมดไว้ภายใต้หลังคาเดียวกัน แพลตฟอร์ม CTMS ช่วยให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการสำคัญทั้งหมดอยู่ในที่เดียว ทำให้การทดลองทางคลินิกและการดำเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างราบรื่น และช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้นอย่างรวดเร็ว

รายการนี้ประกอบด้วยซอฟต์แวร์การจัดการการทดลองทางคลินิกที่ดีที่สุด ซึ่งออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการทดลองทางคลินิกของคุณ สำรวจทั้งหมดและเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ

ซอฟต์แวร์การจัดการการทดลองทางคลินิกที่ดีที่สุดในภาพรวม

นี่คือตารางเปรียบเทียบสำหรับระบบการจัดการการทดลองทางคลินิก (CTMS):

ชื่อเครื่องมือเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติเด่นราคา
คลิกอัพการจัดการเอกสารการทดลอง, การติดตามงาน, และกระบวนการทำงานวิจัยการติดตามงาน, การทำงานร่วมกันเอกสาร, ระบบอัตโนมัติ, แดชบอร์ด, การปฏิบัติตามมาตรฐาน HIPAA, ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AIฟรี ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้/เดือน, ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้/เดือน, องค์กร: ราคาตามตกลง
เซลต้าการจัดการข้อมูลทางคลินิกข้อมูลเชิงลึกของข้อมูลการทดลองแบบเรียลไทม์, การวิเคราะห์การเติมสินค้าที่คาดการณ์ล่วงหน้า, แดชบอร์ดตามตัวชี้วัด KPIราคาตามความต้องการ
ฟลอเรนซ์ อีบิงเดอร์การติดตามและจัดการการทดลองทางคลินิกจากระยะไกลeISF, ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์, การจัดเก็บเอกสาร, การตรวจสอบระยะไกล, การควบคุมการลบข้อมูลในตัวราคาตามความต้องการ
คลินิออนการรวมศูนย์และทำให้กระบวนการทางคลินิกเป็นอัตโนมัติโมดูล AI/ML, อัตโนมัติโปรโตคอล, การจัดการสินค้าคงคลัง IP, การมองเห็นแบบเรียลไทม์ราคาตามความต้องการ
Veeva Vaultการรวมศูนย์ข้อมูลทางคลินิกและเนื้อหาการแบ่งปันการลงทะเบียนการศึกษา, eCOA, การสื่อสารการศึกษาแบบรวมศูนย์ราคาตามความต้องการ
เมดิเดต้าการศึกษาการจัดการและการแสดงข้อมูลการถ่ายโอนข้อมูลอัตโนมัติ, การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพ, การผสานระบบ eTMF และ Rave EDCราคาตามความต้องการ
Oracle Siebelการติดตามและบริหารจัดการการดำเนินงานของการทดลองทางคลินิกระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, พอร์ทัลส่วนบุคคล, การติดตามการเยี่ยมชมหัวข้อโดยอัตโนมัติราคาตามความต้องการ
MasterControl CTMSเอกสารทางคลินิกและการจัดการคุณภาพการจัดการเอกสาร TMF และ GCP, การรับรองคุณสมบัติและตรวจสอบสถานที่, การบูรณาการการดำเนินงานทางคลินิกและการจัดการคุณภาพราคาตามความต้องการ
TrialKitการจัดการการทดลองทางไกลและการศึกษาแบบกระจายศูนย์EDC, RTSM, การวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์, แอปพลิเคชันมือถือแบบเนทีฟเริ่มต้นที่ $1,350 ขึ้นไป
RealTime CTMSการปรับปรุงกระบวนการลงทะเบียนผู้ป่วยและการทดลองทางคลินิกให้มีประสิทธิภาพการติดตามผู้ป่วย, การจัดตารางเวลาอัตโนมัติ, การปฏิบัติตามมาตรฐาน HIPAA, การรายงานขั้นสูงราคาตามความต้องการ
Edge CTMSการจัดการการวิจัยทางคลินิกแบบเรียลไทม์เครื่องมือสร้างกระบวนการทำงาน, โมดูลการเงิน, การติดตามการรับผู้ป่วยราคาตามความต้องการ
Castor EDCการบันทึกข้อมูลการทดลองทางคลินิกแบบฟอร์มรายงานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (eCRFs), ข้อมูลเชิงลึกของการศึกษาแบบเรียลไทม์, การเข้าถึงตามบทบาท, คุณสมบัติการสำรวจราคาตามความต้องการ
ระบบจัดการการทดลองทางคลินิก (Clinical Conductor CTMS)การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสรรหาบุคลากรและการดำเนินงานทางการเงินการติดตามการสรรหาบุคลากร, การจัดการทางการเงิน, ข้อมูลการศึกษาแบบรวมศูนย์ราคาตามความต้องการ

การจัดการการทดลองทางคลินิกคืออะไร?

การจัดการการทดลองทางคลินิกเกี่ยวข้องกับการวางแผน, ดำเนินการ, และติดตามการวิจัยทางคลินิกเพื่อให้แน่ใจว่าการวิจัยดำเนินการอย่างมีจริยธรรม ตามมาตรฐานการกำกับดูแลของอุตสาหกรรม.

การจัดการการทดลองทางคลินิกต้องมีการประสานงานหลายด้าน เช่น การสรรหาผู้ป่วย การเก็บรวบรวมข้อมูล การตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน การจัดการเอกสาร การจัดการงบประมาณ การรักษาความสอดคล้องตามข้อกำหนด และการรายงานข้อมูลข้ามสถานที่และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในที่นี้ เป้าหมายคือการดำเนินการทดลองอย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่รักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการทดลอง

🧠 คุณรู้หรือไม่? ตามการศึกษาวิจัยการดำเนินการทดลองทางคลินิกให้ประสบความสำเร็จนั้นต้องอาศัยปัจจัยหลายประการ รวมถึงการวางแผนโครงการ การทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น การลดภาระงานสำหรับผู้วิจัยและผู้เข้าร่วม การมีระบบที่มีประสิทธิภาพ และการคัดเลือกผู้เข้าร่วมการทดลองอย่างเหมาะสม

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ CTMS ที่ดีที่สุด?

ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาซอฟต์แวร์การจัดการการทดลองทางคลินิกหรือแพลตฟอร์มเพื่อช่วยคุณสร้างกระบวนการจัดการการใช้ประโยชน์ให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์มีคุณสมบัติเหล่านี้:

  • การจัดการผู้ป่วย: เลือกแพลตฟอร์มที่สามารถทำงานอัตโนมัติในการจัดตารางเวลา จัดการนัดหมาย ติดตามการลงทะเบียน และตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • การจัดการเอกสาร: ดำเนินการระบบจัดการการทดลองที่ช่วยให้คุณจัดเก็บและจัดการเอกสารและการศึกษาวิจัยได้อย่างรวมศูนย์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบมีการจัดเก็บที่ปลอดภัยพร้อมสิทธิ์การเข้าถึงและการควบคุมเวอร์ชัน
  • การรายงานและการวิเคราะห์: เลือกซอฟต์แวร์ที่มีแดชบอร์ดแบบกำหนดเองและรายงานแบบเรียลไทม์ เพื่อให้คุณสามารถรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมการทดลอง, ประสิทธิภาพของทีม, และตัวชี้วัดประสิทธิภาพอื่น ๆ
  • การปฏิบัติตามข้อกำหนด: เลือกแพลตฟอร์มที่รองรับมาตรฐานด้านการดูแลสุขภาพที่จำเป็น รวมถึง HIPAA และ SOC 2 และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบัติอย่างครบถ้วน

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: พิจารณาความง่ายในการใช้งานและความสามารถในการขยายตัวของแพลตฟอร์ม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์สามารถรองรับปริมาณการทดลองที่เพิ่มขึ้นและความซับซ้อนที่มากขึ้นได้ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเลือกซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องเมื่อการวิจัยของคุณพัฒนาไป

ซอฟต์แวร์ CTMS ที่ดีที่สุด

มาดูซอฟต์แวร์ CTMS ที่ดีที่สุด คุณสมบัติหลัก ราคา และข้อจำกัด

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเอกสารการทดลอง, การติดตามงาน, และกระบวนการทำงานวิจัย)

ซอฟต์แวร์ ClickUp CTMS สำหรับการทำงานร่วมกันในกระบวนการและเอกสารของผู้ป่วยแบบเรียลไทม์
ร่วมมือกันในกระบวนการทำงานของผู้ป่วยและเอกสารต่างๆ แบบเรียลไทม์ด้วย ClickUp

ไม่ว่าจะเป็นการทดลองทางคลินิกในสถานที่ ระยะไกล หรือแบบผสมผสาน การทดลองทางคลินิกหมายถึงงานจำนวนมาก—การเยี่ยมชมสถานที่ การตรวจสอบสถานที่ เอกสารที่ท่วมท้น กระบวนการทดลองที่ซับซ้อน และข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่เข้มงวด ส่งผลให้กระบวนการทำงานขาดความเชื่อมโยง

นี่คือที่ที่ ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, รวมโปรเจ็กต์, ความรู้, และการแชทไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนโดย AI ที่ช่วยให้การทดลองทางคลินิกของคุณรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ClickUp สำหรับการดูแลสุขภาพสามารถปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ป่วยด้วยการ จัดตารางนัดหมายอัตโนมัติและกระบวนการสัญญาและ SLA ที่รวดเร็ว รวมถึงการเร่งการขอข้อมูล และการทำงานร่วมกันในข้อมูลผู้ป่วยและการวิจัย เป็นแพลตฟอร์มที่สอดคล้องกับ SOC 2 และ HIPAA พร้อมสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลขั้นสูงเพื่อปกป้องข้อมูล

ClickUp สำหรับการดูแลสุขภาพ เพื่ออัตโนมัติการนัดหมาย ติดตามตารางเวลา และปรับสมดุลภาระงาน
ทำให้การนัดหมายเป็นอัตโนมัติ ติดตามตารางเวลา และปรับสมดุลปริมาณงานด้วย ClickUp สำหรับการดูแลสุขภาพ

เริ่มต้นด้วยClickUp Tasksช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทดลองทางคลินิก โดยช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนของการทดลองให้เป็นงานย่อยที่จัดการได้ง่าย (พร้อมรายการตรวจสอบ) ติดตามอุปกรณ์และวัสดุสำหรับการทดลอง มอบหมายความรับผิดชอบ และติดตามความคืบหน้าของการทดลองแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถมอบหมายความคิดเห็นให้กับสมาชิกทีมเฉพาะบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่ามีความรับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนของการทดลอง

ClickUp Docsทำให้การบันทึกข้อมูลทางคลินิกเป็นเรื่องง่าย ไม่ยุ่งยาก ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บและจัดการเอกสารกำกับดูแล บันทึกการวิจัย และรายงานการศึกษา ทีมงานวิจัยการทดลองสามารถทำงานร่วมกันในเอกสารเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งควบคุมเวอร์ชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คลิกอัพ ด็อกส์
จัดระเบียบบันทึก การศึกษา งานวิจัยทางคลินิก และทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วย ClickUp Docs

เมื่อพูดถึงกระบวนการต่าง ๆ ให้ลดภาระของกระบวนการทดลองที่ทำเป็นประจำ เช่น การอนุมัติเส้นทาง การแจ้งเตือนการทดลอง การเปลี่ยนสถานะงานและการเก็บข้อมูล และการแจ้งเตือนงานติดตามผล ด้วยClickUp Automations คุณยังสามารถผสานการทำงานของ ClickUp กับแพลตฟอร์ม CTMS อื่น ๆ เพื่อสร้างกฎการทำงานอัตโนมัติตามเงื่อนไข และทำให้ไฟล์สามารถค้นหาได้ภายในพื้นที่ทำงานที่รวมเป็นหนึ่งเดียว

ClickUp Automations เพื่ออัตโนมัติการมอบหมายงาน การอนุมัติ และตั้งค่าการแจ้งเตือน
ทำให้การมอบหมายงาน การอนุมัติ และการตั้งค่าการแจ้งเตือนเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations

ClickUp ยังช่วยให้คุณติดตามไทม์ไลน์การทดลองใช้และรายการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด รวมถึงช่วยให้คุณมองเห็นข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพของทีม ด้วยแดชบอร์ด ClickUp ที่ปรับแต่งได้ คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลและรายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับการทดลองใช้ได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาผ่านข้อมูลจำนวนมาก

นอกจากคุณสมบัติเหล่านี้แล้ว ClickUp ยังช่วยให้การทำงานของคุณง่ายขึ้นด้วยคลังแม่แบบขนาดใหญ่ ตัวอย่างเช่นแม่แบบการจัดการผู้ป่วยของ ClickUpช่วยคุณ:

  • สร้างแผนการดูแลเฉพาะบุคคลและติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพ
  • ร่วมมือกับสมาชิกทีมการศึกษาของคุณแบบเรียลไทม์
  • จัดระเบียบการนัดหมาย ประวัติการรักษา และแบบฟอร์มการประเมินไว้ในที่เดียว
เทมเพลตการจัดการผู้ป่วย ClickUp
รับแม่แบบฟรี
จัดระเบียบแผนการดูแล, นัดหมาย, และบันทึกทางการแพทย์ด้วยเทมเพลตการจัดการผู้ป่วยของ ClickUp

ในทำนองเดียวกัน ClickUp มีแม่แบบเอกสารกระบวนการหลายแบบเพื่อช่วยคุณมาตรฐานกระบวนการและรับประกันความสม่ำเสมอและความโปร่งใส

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ร่วมมือในกระบวนการทดลองทางคลินิกและการวิจัยด้วย ClickUp Docs
  • จัดตารางเวลาด้วยClickUp Calendarและทำให้การนัดหมาย การอนุมัติ และงานประจำอื่นๆ เป็นอัตโนมัติ
  • ติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละการทดลองทางคลินิกและปรับกำหนดเวลาของโครงการและการจัดสรรทรัพยากรด้วยClickUp Time Tracking
  • กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อปรับปรุงการทดลองทางคลินิกและติดตามผลในที่เดียวด้วยClickUp Goals
  • เก็บการสนทนาและคำถามทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทดลองของคุณไว้ในที่เดียวเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดายด้วยClickUp Chat
  • สร้างเอกสารการปฏิบัติตามข้อกำหนด สร้างแม่แบบใบสั่งยา วิเคราะห์ประวัติผู้ป่วย สกัดข้อมูลจากการวิจัยทางคลินิก และอื่นๆ อีกมากมายด้วยClickUp Brain
ใช้ ClickUp Brain เพื่อเขียนเอกสารสำหรับการวิจัยทางคลินิก
วิเคราะห์ข้อมูลทางคลินิกที่มีอยู่และเขียนเอกสารวิจัยทางคลินิกด้วย ClickUp Brain

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ClickUp อาจรู้สึกท่วมท้นในตอนแรก เนื่องจากมีคุณสมบัติมากมายในที่เดียว

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

ClickUp เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับทุกโครงการในองค์กรของเราสามารถรวมศูนย์ไว้ได้ เพื่อให้ทีมสหสาขาวิชาชีพและทีมในแต่ละภูมิภาคสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ทุกคนจะรับรู้ข้อมูลเดียวกันในขณะที่ธุรกิจกำลังมุ่งสู่ความก้าวหน้า

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: เรียนรู้วิธีตั้งค่า ClickUp Dashboard สำหรับการจัดการโครงการทดลองทางคลินิก 👇

2. Zelta (ดีที่สุดสำหรับการจัดการข้อมูลทางคลินิก)

ซอฟต์แวร์ Zelta CTMS สำหรับการจัดการข้อมูลทางคลินิก
ผ่านทาง Zelta

Zelta, โดย Merative Clinical Development (เดิมชื่อ IBM Clinical Development), เป็นแพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลทางคลินิกที่ช่วยให้การทดลองทางคลินิกมีประสิทธิภาพมากขึ้น. มีแนวทางที่สามารถปรับแต่งได้ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเลือกฟังก์ชันสำหรับงานวิจัยเฉพาะได้.

ด้วย Zelta คุณสามารถ ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลการทดลองแบบเรียลไทม์ รวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วม การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และอื่นๆ อีกมากมายในที่เดียว นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การจัดการอุปกรณ์ทดลองและการสุ่มตัวอย่างที่ช่วยในการกระจายผู้เข้าร่วมอย่างเท่าเทียมและการเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ของอุปกรณ์ทดลอง

คุณสมบัติเด่นของ Zelta

  • รวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าร่วม รวมถึงแบบสำรวจ การประเมินผล และบันทึกประจำวันด้วย Zelta EDC (การเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์)
  • คาดการณ์สินค้าคงคลังที่ไซต์ทดลองด้วยระบบวิเคราะห์การเติมสินค้าเชิงคาดการณ์
  • รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ ระบุแนวโน้มและอุปสรรคด้วยแดชบอร์ดที่อิงตาม KPI

ข้อจำกัดของเซลต้า

  • อาจทำงานช้าลงเมื่อทำงานกับการศึกษาทางคลินิกขนาดใหญ่

ราคาของ Zelta

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Zelta

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

3. Florence eBinders (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามและจัดการการทดลองทางไกล)

ซอฟต์แวร์ Florance eBinders CTMS สำหรับการติดตามและการจัดการการทดลองทางคลินิกจากระยะไกล
ผ่านทาง Florence eBinders

Florence eBinders สนับสนุนการวิจัยทางคลินิกด้วย eISF (ไฟล์ข้อมูลสถานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์) และแฟ้มเอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมการวิจัย ระบบนี้มีคุณสมบัติเช่น ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และการจัดเก็บเอกสารเพื่อเร่งการจัดการการทดลอง

ข้อได้เปรียบของซอฟต์แวร์นี้อยู่ที่ความสามารถในการตรวจสอบระยะไกล คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถติดตามกิจกรรมการทดลองได้แบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปยังสถานที่จริง ตรวจสอบเอกสารที่มีความสำคัญ และติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงแฟ้มเอกสารของผู้เข้าร่วมที่ถูกปกปิดข้อมูลได้โดยตรง โดยไม่ต้องอัปโหลดเอกสารซ้ำไปยังพอร์ทัลของผู้สนับสนุน

คุณสมบัติเด่นของ Florence eBinders

  • ใช้กระบวนการทำงานอัตโนมัติสำหรับการตั้งค่าและการเปิดใช้งานการศึกษา
  • ระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการรายงานและแดชบอร์ด
  • ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และทำงานร่วมกันในการศึกษาและเขียนบันทึกเวชระเบียน
  • อนุญาตให้เฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถดูข้อมูลสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครอง (PHI) พร้อมระบบควบคุมการลบข้อมูลในตัว

ข้อจำกัดของ Florence eBinders

  • บางคุณสมบัติอาจทำให้สับสนได้ ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์
  • ยากที่จะวางลายเซ็นให้อยู่ในช่องที่ถูกต้อง
  • ฟังก์ชันการค้นหาไม่พบข้อมูลที่ถูกต้อง

ราคาของ Florence eBinders

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Florence eBinders

  • G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Florence eBinders อย่างไรบ้าง?

แอปที่ใช้งานง่ายพร้อมคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมซึ่งช่วยให้งานง่ายขึ้นและสะดวกขึ้น. อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหาบางอย่างในการใช้งาน คุณยังต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยี.

4. คลินิออน (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมศูนย์และระบบอัตโนมัติในการดำเนินงานทางคลินิก)

ซอฟต์แวร์ Clinion CTMS สำหรับการรวมศูนย์และอัตโนมัติการดำเนินงานทางคลินิก
ผ่านทาง คลิเนียน

แพลตฟอร์ม eClinical ของ Clinion ผสานรวมการจัดการการทดลอง, EDC, RTSM, eConsent, eProtocol, การทำงานอัตโนมัติของ CSR และ eTMF (Electronic Trial Master File) เพื่อทำให้การทดลองทางคลินิกมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นคือ การมองเห็นแบบเรียลไทม์ที่ช่วยให้คุณสามารถติดตามทุกขั้นตอนของการทดลอง—ตั้งแต่การสรรหาผู้เข้าร่วมไปจนถึงการเก็บข้อมูลและการแก้ไขเส้นทาง

นอกจากนี้ยังมีโมดูล AI/ML ที่ผสานรวมอยู่ด้วย เช่น การเข้ารหัสทางการแพทย์ด้วย AI เพื่อเร่งระยะเวลาการทดลองและเพิ่มคุณภาพข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

คุณสมบัติเด่นของ Clinion

  • ระบบอัตโนมัติสำหรับรายงานโปรโตคอลและรายงานการศึกษาทางคลินิกเพื่อให้การอนุมัติรวดเร็วขึ้น ลดเวลาในการเขียนรายงานและค่าใช้จ่าย และช่วยให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางการกำกับดูแล
  • ติดตามสินค้าคงคลัง—ตั้งแต่การรับเข้า การเบิกออก จนถึงการส่งคืน ด้วยระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่มีทรัพย์สินทางปัญญา (IP)
  • ติดตามและจัดการเหตุการณ์สำคัญทางคลินิก และตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามโปรโตคอลอย่างทันเวลา
  • ดูการเงิน, โครงการ, แผนก, และสินค้าคงคลัง พร้อมรายงานและแดชบอร์ด

ข้อจำกัดของมุมเอียง

  • การโหลดข้อมูลแบบกลุ่มอาจมีความซับซ้อนเล็กน้อย
  • การจัดการปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่สามารถทำให้ซอฟต์แวร์ทำงานช้าลง

การกำหนดราคาคลินิออน

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวคลินิออน

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

📖 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดในด้านการดูแลสุขภาพ

5. Veeva Vault (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมข้อมูลและเนื้อหาทางคลินิกไว้ที่ศูนย์กลาง)

ซอฟต์แวร์ Veeva Vault CTMS สำหรับการรวมศูนย์ข้อมูลและเนื้อหาทางคลินิก
ผ่านทาง Veeva Vault

Veeva Vault เป็นซอฟต์แวร์การจัดการการทดลองทางคลินิกที่มีคุณสมบัติเพื่อตอบสนองความต้องการในการจัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพของคุณรองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยการแก้ไข การแสดงความคิดเห็น และการแชทแบบบูรณาการ ช่วยให้คุณสามารถ ติดตามการอนุมัติสำหรับเนื้อหาและเอกสาร เพื่อให้มั่นใจในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานการทำงาน

จุดเด่นหลักของแพลตฟอร์มนี้คือการทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้สำหรับข้อมูลทางคลินิกและเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยเชื่อมต่อโดยตรงกับแอปอื่น ๆ ของ Veeva เพื่อช่วยให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และสนับสนุนการตัดสินใจที่รวดเร็ว

คุณสมบัติเด่นของ Veeva Vault

  • จัดการการแบ่งปันการลงทะเบียนการศึกษาโดยใช้กฎการลงทะเบียนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า, กระบวนการทำงาน, การสร้าง XML, การส่ง, ฯลฯ ด้วย Veeva Disclosures
  • บันทึกคำตอบแบบสอบถามโดยตรงจากผู้ป่วยในโครงการทดลอง ผู้ดูแล หรือแพทย์ผู้รักษา ด้วยระบบ eCOA (การประเมินผลลัพธ์ทางคลินิกอิเล็กทรอนิกส์)
  • รวมศูนย์การสื่อสารเกี่ยวกับการศึกษา เอกสาร และการแลกเปลี่ยนจดหมายความปลอดภัย ข้อมูลการชำระเงินด้วย Site Connect

ข้อจำกัดของ Veeva Vault

  • ฟังก์ชันการค้นหาแสดงผลลัพธ์ที่ไม่เกี่ยวข้องบ่อยครั้ง
  • มันไม่ใช้งานง่ายเหมือนคู่แข่ง ฟังก์ชันต่างๆ เช่น การอัปโหลดเอกสารไปยัง eTMF การเริ่มหรือดูเวิร์กโฟลว์ ฯลฯ ต้องใช้ขั้นตอนมากเกินไป

ราคา Veeva Vault

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Veeva Vault

  • G2: 4. 1/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (20+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Veeva Vault ในชีวิตจริงอย่างไร?

ประสบการณ์โดยรวมเป็นที่น่าพอใจ และฉันสามารถใช้คุณสมบัติการร่วมมือได้ดีมาก และการติดตามงานก็ทำได้ง่าย อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ไม่ดีคือประสิทธิภาพของมันช้าเมื่อใช้กับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ และมีปัญหาเกี่ยวกับความล่าช้า

📖 อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด

6. Medidata (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการศึกษาและการแสดงข้อมูล)

ซอฟต์แวร์ Medidata CTMS สำหรับการจัดการการศึกษาและการแสดงข้อมูล
ผ่านทาง Medidata

ระบบ CTMS ของ Medidata เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายพร้อมระบบการทำงานอัตโนมัติที่ช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการทางคลินิกที่ต้องทำด้วยมือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซอฟต์แวร์นี้สามารถผสานการทำงานกับ eTMF และ Medidata Rave EDC ได้อย่างราบรื่น ช่วยลดการป้อนข้อมูลด้วยมือ ทำให้คุณสามารถจัดการการทดลอง การศึกษาวิจัย และสถานที่ นอกจากนี้ยังมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบบภาพที่ทรงพลังเพื่อติดตามการศึกษาและกระบวนการทดลอง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Medidata

  • จัดการการศึกษาทางคลินิกอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการถ่ายโอนข้อมูลอัตโนมัติจากระบบ EDC ไปยังแดชบอร์ด การคาดการณ์ และการวิเคราะห์
  • สร้างกราฟและภาพที่เข้าใจง่ายจากการศึกษาต่างๆ ในรายงานหรือแดชบอร์ดเดียว
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันในไซต์และจัดการเอกสารด้วยการผสานรวม Rave EDC และ Medidata eTMF

ข้อจำกัดของ Medidata

  • ไม่มีตัวเลือกในการเพิ่มข้อมูลจำนวนมาก
  • ง่ายที่จะสูญเสียข้อมูลหากไม่ได้บันทึกไว้หรือมีผู้ใช้หลายคนทำงานพร้อมกัน

การกำหนดราคาของ Medidata

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Medidata

  • G2: 4. 2/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ Medidata ในชีวิตจริงพูดว่าอย่างไร?

โดยรวมแล้ว Medidata ค่อนข้างใช้งานง่ายพร้อมวิดีโอการฝึกอบรมที่ครอบคลุม อินเทอร์เฟซไม่ได้สนุกหรือใช้งานง่ายในการนำทาง และหน้าต่างที่กรอกเสร็จแล้วจะไม่ไหลไปยังหน้าถัดไปเมื่อบันทึก ทำให้การป้อนข้อมูลใช้เวลามากขึ้น นอกจากนี้ ฉันไม่ชอบที่เมื่อคุณกรอกหน้าข้อมูลของ eCRF เสร็จแล้ว หลังจากที่ฉันบันทึก มันจะไม่ไหลไปยังหน้าถัดไปที่ต้องการข้อมูลโดยอัตโนมัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการเยี่ยมชมเดียวกัน

ด้วยClickUp BrainAI Knowledge Manager อยู่เคียงข้างคุณ การสลับบริบทจะกลายเป็นเรื่องในอดีต เพียงถามคำถามจากพื้นที่ทำงานของคุณ แล้ว ClickUp Brain จะดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงานของคุณและ/หรือแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่ออยู่!

7. Oracle Siebel (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามและจัดการการดำเนินงานของการทดลองทางคลินิก)

ซอฟต์แวร์ Oracle Siebel CTMS สำหรับการติดตามและจัดการการดำเนินงานของการทดลองทางคลินิก
ผ่านทางOracle Siebel CTMS

Oracle Siebel's CTMS ช่วยให้คุณปรับปรุงการดำเนินงานของการทดลองทางคลินิก รักษาคุณภาพของการทดลอง และบริหารความสัมพันธ์กับผู้วิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แพลตฟอร์มนี้มีเครื่องมือที่แข็งแกร่ง เช่น รายงานการเดินทาง, การจัดการเอกสาร, การติดตามการชำระเงินของไซต์ และการจัดการปฏิทิน เพื่อดำเนินการทดลองทางคลินิกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีรายงานสถานะการทดลองขั้นสูงและการจัดการเพื่อปรับปรุงการตัดสินใจ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Oracle Siebel

  • ปรับปรุงการดำเนินงานของการทดลองทางคลินิกด้วยการมองเห็นข้อมูลแบบเรียลไทม์และการทำงานอัตโนมัติ
  • เข้าถึงพอร์ทัลส่วนบุคคลเพื่อช่วยผู้ประสานงานสถานที่และผู้ประสานงานการวิจัยทางคลินิกในการจัดการการทดลองทางคลินิกผ่านเว็บ
  • ติดตามสถานะการเยี่ยมชมของหัวข้อโดยอัตโนมัติ ช่วยขจัดข้อผิดพลาดจากการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง

ข้อจำกัดของ Oracle Siebel

  • การกำหนดค่าและการจัดการระบบอาจต้องมีการฝึกอบรม
  • อาจมีค่าใช้จ่ายในการนำไปใช้สูง รวมถึงการซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ การปรับแต่ง และการเชื่อมต่อระบบ

การกำหนดราคา Oracle Siebel

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Oracle Siebel

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

📖 อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์บริหารจัดการคลินิกที่ดีที่สุด

8. MasterControl CTMS (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดทำเอกสารทางคลินิกและการจัดการคุณภาพ)

MasterControl CTMS ซอฟต์แวร์สำหรับเอกสารทางคลินิกและการจัดการคุณภาพ
ผ่านทาง MasterControl CTMS

MasterControl ผสานระบบ CTMS และ CQMS (ระบบการจัดการการทดลองทางคลินิกและการจัดการคุณภาพ) เข้าด้วยกัน เพื่อให้คุณสามารถจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลผู้ป่วย การจัดทำเอกสาร การควบคุมคุณภาพ และการจัดการความเสี่ยง ซึ่งช่วยปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูลและความมีประสิทธิภาพในการทดลองทางคลินิก

ซอฟต์แวร์นี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ eTMF เอกสาร กิจกรรม เหตุการณ์คุณภาพ การตรวจสอบ การฝึกอบรม และโครงการต่างๆ ตลอดการทดลองทางคลินิก ซอฟต์แวร์นี้ทำให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลง่ายขึ้น โดยใช้วิธีการนำเข้าและส่งออกข้อมูลหลายรูปแบบ นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยง รายงาน และค้นคว้าข้อมูลของแต่ละไซต์ได้อย่างละเอียด รวมถึงคุณสมบัติและการเข้าร่วมการศึกษา ประวัติการตรวจสอบ และการเยี่ยมชมการติดตามผล

คุณสมบัติเด่นของ MasterControl CTMS

  • รวบรวมและจัดระเบียบเอกสาร TMF (Trial Master File) และ GCP (Good Clinical Practices) จากทุกไซต์และ CRO
  • จัดการการรับรองคุณสมบัติของสถานที่ การตรวจสอบ การติดตามผล ประสิทธิภาพ และการตรวจสอบผู้ขายและการฝึกอบรมตลอดการศึกษาทางคลินิก
  • บูรณาการการดำเนินงานทางคลินิก การจัดการคุณภาพ และเหตุการณ์คุณภาพข้าม CROs ผู้ให้บริการ และสถานที่ศึกษา

ข้อจำกัดของ MasterControl CTMS

  • การค้นหาข้อมูลอาจเป็นเรื่องน่าเบื่อ
  • การเรียนรู้ที่รวดเร็ว

ราคาของ MasterControl CTMS

  • ราคาตามความต้องการ

MasterControl CTMS คะแนนและรีวิว

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

9. TrialKit (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการทดลองทางไกลและการศึกษาแบบกระจายศูนย์)

TrialKit CTMS สำหรับการจัดการการทดลองทางคลินิกแบบระยะไกลและการศึกษาแบบกระจายศูนย์
ผ่านทาง TrialKit

TrialKit เป็นระบบการจัดการการทดลองทางคลินิกแบบครบวงจรที่มีการจัดการทรัพยากร ซึ่งช่วยให้การดำเนินการทดลองง่ายขึ้น ระบบนี้รองรับการป้อนข้อมูลแบบเรียลไทม์และการถ่ายโอนข้อมูลโดยตรงไปยังแอป EDC ช่วยเร่งกระบวนการเก็บข้อมูล

แพลตฟอร์มนี้ช่วยอัตโนมัติกระบวนการให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์และผลลัพธ์ที่รายงานโดยผู้ป่วย ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการทดลองทางคลินิกแบบระยะไกลและแบบผสมผสานได้ นอกจากนี้ TrialKit ยังนำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล แพลตฟอร์มนี้มีแอปมือถือในตัวที่ช่วยให้ผู้วิจัยสามารถจัดการการทดลองได้ทุกที่

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TrialKit

  • เพิ่มไซต์และกลุ่มตัวอย่าง, ปรับเปลี่ยนแผนการให้ยา, ปรับตามการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ, และป้องกันการเบี่ยงเบนจากโปรโตคอลโดยใช้ระบบบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ของ TrialKit
  • ดำเนินการออกแบบการศึกษาที่ยืดหยุ่นและสุ่มผู้ป่วยอย่างถูกต้องโดยใช้คุณสมบัติการจัดการทรัพยากรเช่น RTSM (Randomization and Trial Supply Management)
  • ทำให้กระบวนการเขียนโค้ดง่ายขึ้นในการจัดการข้อมูลทางคลินิกโดยใช้การเขียนโค้ดอัตโนมัติด้วย TrialKit Coder

ข้อจำกัดของ TrialKit

  • การสร้างและออกแบบชุดอุปกรณ์การศึกษา (EDC) นั้นมีกระบวนการเรียนรู้
  • คุณสามารถกรองรายงานแดชบอร์ดโดยใช้หลายเว็บไซต์พร้อมกันได้

ราคาของ TrialKit

  • เริ่มต้นที่ $1,350 ขึ้นไป

การให้คะแนนและรีวิวของ TrialKit

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง TrialKit อย่างไรบ้าง?

TrialKit ตอบสนองความต้องการในการวิจัยของเราได้อย่างดีเยี่ยม อินเทอร์เฟซผู้ใช้ใช้งานง่าย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานบนแพลตฟอร์มได้อย่างคล่องแคล่ว ฐานความรู้ที่ครอบคลุมยังมาพร้อมกับ AI ที่สามารถตอบคำถามของคุณได้โดยตรง การสนับสนุนลูกค้าเป็นเลิศ! เราไม่เคยมีคำถามที่ไม่ได้รับคำตอบ และพวกเขายังให้การปรึกษาแบบตัวต่อตัวผ่านโทรศัพท์เพื่อช่วยเหลือคุณเกือบทุกเรื่อง อย่างไรก็ตาม ระบบยังขาดคุณสมบัติบางอย่าง เช่น วิธีที่ง่ายขึ้นในการออกแบบหน้าแรก ความยืดหยุ่นมากขึ้นกับแดชบอร์ดและรายงานหน้าแรก และการกระทำตามเงื่อนไขที่ซับซ้อนมากขึ้น

10. RealTime CTMS (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงการลงทะเบียนผู้ป่วยและการทดลองทางคลินิกให้มีประสิทธิภาพ)

RealTime CTMS สำหรับการปรับปรุงการลงทะเบียนผู้ป่วยและการทดลองทางคลินิกให้มีประสิทธิภาพ
ผ่านทาง RealTime CTMS

RealTime CTMS ช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการทดลองทางคลินิก การลงทะเบียนผู้ป่วย และการจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มาพร้อมกับเครื่องมือการกำหนดเวลาที่ช่วยแจ้งเตือนอัตโนมัติเกี่ยวกับวันที่เป้าหมายของการศึกษาและเหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึง ช่วยให้การติดตามผู้ป่วยง่ายขึ้นและมีคุณสมบัติการรายงานขั้นสูงเพื่อช่วยคุณติดตามประสิทธิภาพของสถานที่ การสรรหาบุคลากร ตัวชี้วัดทางการเงิน และประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน

RealTime CTMS เป็นซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับ HIPAAซึ่งช่วยให้การทดลองทางคลินิกของคุณเป็นไปตามข้อบังคับและมาตรฐานจริยธรรมในปัจจุบัน ด้วยคุณสมบัติเช่น การติดตามตรวจสอบย้อนกลับและการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

คุณสมบัติเด่นของ RealTime CTMS

  • ติดตามและตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าร่วมการทดลองใหม่จาก CROs และสร้างระบบการศึกษาของคุณ
  • สร้างรายงานที่กำหนดเองเพื่อระบุแนวโน้มของอุตสาหกรรมและได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมของเว็บไซต์
  • เร่งการกำหนดตารางเวลาด้วยวันที่เป้าหมายการศึกษาและการคำนวณช่วงเวลาที่ดำเนินการโดยอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ RealTime CTMS

  • การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
  • การเข้าถึงและการอนุญาตของผู้ใช้ไม่ละเอียดเพียงพอ

ราคา RealTime CTMS

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว RealTime CTMS

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง RealTime CTMS อย่างไรบ้าง?

Real Time-CTMS นำเสนอชุดคุณสมบัติที่ช่วยในการจัดการการทดลองทางคลินิก ฉันยังชื่นชอบโปรแกรมการฝึกอบรมที่ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้ทุกคน และบริการลูกค้าสมควรได้รับการจัดอันดับ 5 ดาว อย่างไรก็ตาม ฉันหวังว่าจะมีวิธีนำเข้าการเยี่ยมชมการศึกษาได้ มันจะช่วยประหยัดเวลาได้มากและลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดระหว่างการป้อนข้อมูล

11. Edge CTMS (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการวิจัยทางคลินิกแบบเรียลไทม์)

Edge CTMS สำหรับการจัดการการวิจัยทางคลินิกแบบเรียลไทม์
ผ่านทาง Edge

เช่นเดียวกับ CTMS ส่วนใหญ่ Edgeถูกสร้างขึ้นเป็นซอฟต์แวร์สำหรับการทดลองทางคลินิกและการจัดการผู้ป่วยโดยเฉพาะ ซอฟต์แวร์นี้เชี่ยวชาญในการช่วยนักวิจัยติดตามและจัดการการศึกษาของพวกเขาตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ นอกจากนี้ยังมอบ การมองเห็นและการควบคุมการสรรหาผู้ป่วยอย่างครบถ้วน

Edge CTMS มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ เช่น โมดูลการเงินและกระบวนการทำงานที่กำหนดเองได้ ดังนั้นจึงสามารถแทนที่สเปรดชีตของคุณเพื่อให้มุมมองที่โปร่งใสมากขึ้นของรายงานการเงิน กระบวนการทำงาน คุณลักษณะของผู้ป่วย ใบแจ้งหนี้ และอื่น ๆ

คุณสมบัติเด่นของ EDGE CTMS

  • จับและจัดการกระบวนการทำงานแบบเรียลไทม์
  • กำหนดปริมาณงานตามที่คุณต้องการด้วยเครื่องมือสร้างขั้นตอนการทำงานแบบกำหนดเอง
  • ติดตามใบแจ้งหนี้และสร้างรายงานด้วยโมดูลการเงินแบบครบวงจร

ข้อจำกัดของ EDGE CTMS

  • ขาดการรายงานแบบโต้ตอบ ซึ่งอาจจำกัดการแก้ไขใบแจ้งหนี้และรายงาน ส่งผลต่อความสามารถในการปรับปรุงคุณภาพข้อมูลในบันทึกให้ดีที่สุด
  • การจัดการปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่ของไซต์วิจัยอาจเป็นเรื่องยากและใช้เวลามาก

ราคา EDGE CTMS

  • ราคาตามความต้องการ

การจัดอันดับและรีวิว EDGE CTMS

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 9/5 (รีวิว 30+ รายการ)

ผู้ใช้ EDGE CTMS ในชีวิตจริงพูดว่าอย่างไร?

ระบบยอดเยี่ยม – ใช้งานง่าย, ง่ายต่อการสอนให้ผู้อื่นใช้, ในปัจจุบันไม่สามารถทำงานได้หากไม่มีระบบนี้. ฉันเป็นผู้ที่ชื่นชอบ EDGE อย่างมาก – มันเป็นการออกแบบที่ยอดเยี่ยม! อย่างไรก็ตาม ระบบจะทำการล็อกเอาต์คุณหากไม่มีการกดคีย์บอร์ดหรือการเคลื่อนไหวของเมาส์เป็นระยะเวลาสั้น ๆ.

12. Castor EDC (เหมาะที่สุดสำหรับการเก็บข้อมูลการทดลองทางคลินิก)

ระบบ Castor EDC สำหรับการเก็บข้อมูลการทดลองทางคลินิก
ผ่านทาง Castor EDC

Castor EDC เป็นซอฟต์แวร์ CTMS และระบบป้อนข้อมูลบนคลาวด์ที่ใช้งานง่าย ฐานข้อมูลที่ใช้งานง่ายนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามประวัติผู้ป่วย คุณสามารถป้อนข้อมูล สร้างแบบสอบถามอัตโนมัติ และใช้ตัวเลือกตัวกรองต่างๆ เพื่อค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว แพลตฟอร์มนี้ยังแสดงเส้นทางการรักษาโดยรวม ความคืบหน้า และงานที่ยังค้างอยู่ของผู้ป่วย ทั้งหมดในที่เดียว

จุดเด่นของ Castor คือฟีเจอร์การสำรวจที่ซับซ้อน คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มคดีสำหรับการพิจารณาคดีและการวิจัยทางคลินิก สร้างแบบสำรวจต่างๆ โดยใช้เทมเพลต ส่งแบบสำรวจทางเว็บ จัดระเบียบแบบสำรวจเป็นชุดเพื่อการแจกจ่ายที่ง่ายขึ้น และยังสามารถแสดงตัวนำทางแบบฟอร์มบนแบบสำรวจเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสำรวจสามารถนำทางระหว่างส่วนต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติเด่นของ Castor EDC

  • บันทึกและจัดการข้อมูลการศึกษาในศูนย์กลางเดียว, แบ่งปันกับทีมบริหารการศึกษาของคุณ, และสร้างแบบฟอร์มรายงานกรณี (eCRFs) ขั้นสูง
  • รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสถิติการศึกษาและการป้อนข้อมูลประวัติผลงาน
  • ใช้สิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาทเพื่อควบคุมอย่างละเอียดและปกป้องข้อมูล
  • รับการแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับเหตุการณ์เฉพาะ เช่น การกรอกข้อมูลซ้ำ เหตุการณ์การศึกษา ฯลฯ

ข้อจำกัดของ Castor EDC

  • การจัดการข้อมูลอาจเป็นเรื่องท้าทายด้วยปัญหาต่างๆ เช่น การบันทึกข้อมูลล่าช้า การเปลี่ยนแปลงวันที่เมื่อทำงานในเขตเวลาที่แตกต่างกัน เป็นต้น

ราคาของ Castor EDC

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Castor EDC

  • G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (200+ รีวิว)

ผู้ใช้ Castor EDC ในชีวิตจริงพูดว่าอย่างไร?

Castor EDC เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและสะดวกในการใช้งานสำหรับการทดลองทางคลินิกที่ฉันได้ใช้มาจนถึงขณะนี้ มันให้ความยืดหยุ่นในการใช้งาน สามารถปรับเปลี่ยนฟีเจอร์ต่าง ๆ ได้เพื่อรองรับความต้องการใหม่ ๆ อย่างไรก็ตาม มันถูกควบคุมจากศูนย์กลาง การให้คำบรรยายในบางช่องที่ถูกจำกัดนั้นเป็นเรื่องท้าทาย ในทางกลับกัน มันทำงานช้าในบางวัน

13. Clinical Conductor CTMS (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการสรรหาและกระบวนการทำงานทางการเงิน)

CTMS ผู้ควบคุมทางคลินิกที่เพิ่มประสิทธิภาพการสรรหาและการทำงานด้านการเงิน
ผ่านทาง Clinical Conductor CTMS

ระบบ Clinical Conductor CTMS โดย Advarra มอบความสามารถที่แข็งแกร่งในการติดตามการศึกษาทางคลินิก การสรรหาผู้ป่วย การปฏิบัติตามข้อกำหนด และการจัดการทางการเงิน ระบบมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่พร้อมตัวเลือกการค้นหาและแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ ทำให้เหมาะสำหรับการจัดการผู้ป่วยหลายพันราย

แพลตฟอร์มนี้ช่วย ติดตามการรับสมัครผู้ป่วย สร้างรายงานโดยละเอียด และจัดการประชุม และการนัดหมาย คุณสมบัติที่โดดเด่นของเครื่องมือนี้คือการจัดตารางเวลาผู้ป่วย คุณเพียงแค่ป้อนแต่ละการศึกษา ตั้งค่าช่วงเวลา ลงทะเบียน และกำหนดเวลา

คุณสมบัติเด่นของ Clinical Conductor CTMS

  • รวมศูนย์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร, ขั้นตอน, การเงิน, และอื่น ๆผ่านการจัดการการศึกษาหรือการวิจัย
  • ปรับปรุงกระบวนการสรรหาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมรับการอัปเดตการลงทะเบียนแบบเรียลไทม์ด้วยฟีเจอร์การสรรหา
  • บริหารงบประมาณ, ติดตามใบแจ้งหนี้, และระบุการชำระเงินที่ค้างอยู่

ข้อจำกัดของระบบ CTMS สำหรับผู้ควบคุมทางคลินิก

  • คุณสมบัติการจัดการทางการเงินอาจมีความซับซ้อนมาก
  • อินเทอร์เฟซที่มีหน้าและปุ่มจำนวนมากอาจดูเทอะทะสำหรับผู้ใช้บางคน

การกำหนดราคา Clinical Conductor CTMS

  • ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิว Clinical Conductor CTMS

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Clinical Conductor CTMS อย่างไรบ้าง?

Clinical Conductor CTMS เป็นระบบที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการการทดลองทางคลินิก การเงิน การสรรหา และการจัดตารางเวลา เมื่อคุณคุ้นเคยกับอินเทอร์เฟซแล้ว มีวิธีการดูข้อมูลมากมาย ข้อเสียอย่างหนึ่งคือระบบไม่ได้รองรับการจัดการแหล่งข้อมูลหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หากมีฟังก์ชันนี้ ระบบจะกลายเป็นศูนย์รวมครบวงจรสำหรับศูนย์ทดลองทางคลินิกอย่างแท้จริง

ทำให้การทดลองทางคลินิกง่ายขึ้นด้วยซอฟต์แวร์ CTMS ที่เหมาะสม

หากปราศจากเทคโนโลยี การปรับปรุงการทดลองทางคลินิกให้ทันสมัยก็คงเป็นเพียงความฝันที่ห่างไกล ไม่ว่าคุณต้องการจัดระเบียบเอกสาร ปรับปรุงการติดตามผล หรือเร่งกระบวนการต่าง ๆ คุณจำเป็นต้องมีระบบ CTMS ที่เหมาะสมที่สุด

รายการของเราได้รวบรวม CTMS ชั้นนำที่มีคุณสมบัติหลากหลาย สิ่งที่คุณต้องทำคือประเมินความต้องการ ลำดับความสำคัญ และงบประมาณของคุณเพื่อเลือกแพลตฟอร์มที่ตรงกับความต้องการของคุณ ตัวอย่างเช่น หากการจัดการการวิจัยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณ ให้พิจารณา Edge CTMS และหากคุณกำลังจัดการกับการทดลองทางไกล ให้พิจารณา Florence eBinders

แต่หากคุณต้องการโซลูชันที่ครอบคลุมทุกด้านของการบริหารโครงการเพื่อปรับปรุงและเร่งกระบวนการทดลองทางคลินิกของคุณ ลองใช้ ClickUp

ลงทะเบียนฟรีวันนี้เพื่อดูการทำงานของ ClickUp!