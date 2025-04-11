13 ซอฟต์แวร์การจัดการการทดลองทางคลินิกที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

การทดลองทางคลินิกมีความซับซ้อน
พวกเขาเกี่ยวข้องกับหลายแง่มุมที่ต้องให้ความสนใจ — ตั้งแต่การสรรหาประชากรผู้ป่วยที่หลากหลายไปจนถึงการจัดการการศึกษา, การวิเคราะห์ข้อมูล, การรายงาน, การติดตามการขนส่ง, และอื่น ๆ
แม้ว่าคุณจะพลาดการแก้ไขระเบียบข้อบังคับเพียงครั้งเดียว ผลลัพธ์ก็คือการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด, ค่าปรับจำนวนมาก, และปัญหาทางกฎหมาย
นี่คือจุดที่ระบบการจัดการการทดลองทางคลินิก (CTMS) เข้ามามีบทบาทในการรวบรวมกระบวนการที่กระจัดกระจายทั้งหมดไว้ภายใต้หลังคาเดียวกัน แพลตฟอร์ม CTMS ช่วยให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการสำคัญทั้งหมดอยู่ในที่เดียว ทำให้การทดลองทางคลินิกและการดำเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างราบรื่น และช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้นอย่างรวดเร็ว
รายการนี้ประกอบด้วยซอฟต์แวร์การจัดการการทดลองทางคลินิกที่ดีที่สุด ซึ่งออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการทดลองทางคลินิกของคุณ สำรวจทั้งหมดและเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ
ซอฟต์แวร์การจัดการการทดลองทางคลินิกที่ดีที่สุดในภาพรวม
นี่คือตารางเปรียบเทียบสำหรับระบบการจัดการการทดลองทางคลินิก (CTMS):
|ชื่อเครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา
|คลิกอัพ
|การจัดการเอกสารการทดลอง, การติดตามงาน, และกระบวนการทำงานวิจัย
|การติดตามงาน, การทำงานร่วมกันเอกสาร, ระบบอัตโนมัติ, แดชบอร์ด, การปฏิบัติตามมาตรฐาน HIPAA, ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI
|ฟรี ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้/เดือน, ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้/เดือน, องค์กร: ราคาตามตกลง
|เซลต้า
|การจัดการข้อมูลทางคลินิก
|ข้อมูลเชิงลึกของข้อมูลการทดลองแบบเรียลไทม์, การวิเคราะห์การเติมสินค้าที่คาดการณ์ล่วงหน้า, แดชบอร์ดตามตัวชี้วัด KPI
|ราคาตามความต้องการ
|ฟลอเรนซ์ อีบิงเดอร์
|การติดตามและจัดการการทดลองทางคลินิกจากระยะไกล
|eISF, ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์, การจัดเก็บเอกสาร, การตรวจสอบระยะไกล, การควบคุมการลบข้อมูลในตัว
|ราคาตามความต้องการ
|คลินิออน
|การรวมศูนย์และทำให้กระบวนการทางคลินิกเป็นอัตโนมัติ
|โมดูล AI/ML, อัตโนมัติโปรโตคอล, การจัดการสินค้าคงคลัง IP, การมองเห็นแบบเรียลไทม์
|ราคาตามความต้องการ
|Veeva Vault
|การรวมศูนย์ข้อมูลทางคลินิกและเนื้อหา
|การแบ่งปันการลงทะเบียนการศึกษา, eCOA, การสื่อสารการศึกษาแบบรวมศูนย์
|ราคาตามความต้องการ
|เมดิเดต้า
|การศึกษาการจัดการและการแสดงข้อมูล
|การถ่ายโอนข้อมูลอัตโนมัติ, การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพ, การผสานระบบ eTMF และ Rave EDC
|ราคาตามความต้องการ
|Oracle Siebel
|การติดตามและบริหารจัดการการดำเนินงานของการทดลองทางคลินิก
|ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, พอร์ทัลส่วนบุคคล, การติดตามการเยี่ยมชมหัวข้อโดยอัตโนมัติ
|ราคาตามความต้องการ
|MasterControl CTMS
|เอกสารทางคลินิกและการจัดการคุณภาพ
|การจัดการเอกสาร TMF และ GCP, การรับรองคุณสมบัติและตรวจสอบสถานที่, การบูรณาการการดำเนินงานทางคลินิกและการจัดการคุณภาพ
|ราคาตามความต้องการ
|TrialKit
|การจัดการการทดลองทางไกลและการศึกษาแบบกระจายศูนย์
|EDC, RTSM, การวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์, แอปพลิเคชันมือถือแบบเนทีฟ
|เริ่มต้นที่ $1,350 ขึ้นไป
|RealTime CTMS
|การปรับปรุงกระบวนการลงทะเบียนผู้ป่วยและการทดลองทางคลินิกให้มีประสิทธิภาพ
|การติดตามผู้ป่วย, การจัดตารางเวลาอัตโนมัติ, การปฏิบัติตามมาตรฐาน HIPAA, การรายงานขั้นสูง
|ราคาตามความต้องการ
|Edge CTMS
|การจัดการการวิจัยทางคลินิกแบบเรียลไทม์
|เครื่องมือสร้างกระบวนการทำงาน, โมดูลการเงิน, การติดตามการรับผู้ป่วย
|ราคาตามความต้องการ
|Castor EDC
|การบันทึกข้อมูลการทดลองทางคลินิก
|แบบฟอร์มรายงานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (eCRFs), ข้อมูลเชิงลึกของการศึกษาแบบเรียลไทม์, การเข้าถึงตามบทบาท, คุณสมบัติการสำรวจ
|ราคาตามความต้องการ
|ระบบจัดการการทดลองทางคลินิก (Clinical Conductor CTMS)
|การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสรรหาบุคลากรและการดำเนินงานทางการเงิน
|การติดตามการสรรหาบุคลากร, การจัดการทางการเงิน, ข้อมูลการศึกษาแบบรวมศูนย์
|ราคาตามความต้องการ
การจัดการการทดลองทางคลินิกคืออะไร?
การจัดการการทดลองทางคลินิกเกี่ยวข้องกับการวางแผน, ดำเนินการ, และติดตามการวิจัยทางคลินิกเพื่อให้แน่ใจว่าการวิจัยดำเนินการอย่างมีจริยธรรม ตามมาตรฐานการกำกับดูแลของอุตสาหกรรม.
การจัดการการทดลองทางคลินิกต้องมีการประสานงานหลายด้าน เช่น การสรรหาผู้ป่วย การเก็บรวบรวมข้อมูล การตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน การจัดการเอกสาร การจัดการงบประมาณ การรักษาความสอดคล้องตามข้อกำหนด และการรายงานข้อมูลข้ามสถานที่และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในที่นี้ เป้าหมายคือการดำเนินการทดลองอย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่รักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการทดลอง
🧠 คุณรู้หรือไม่? ตามการศึกษาวิจัยการดำเนินการทดลองทางคลินิกให้ประสบความสำเร็จนั้นต้องอาศัยปัจจัยหลายประการ รวมถึงการวางแผนโครงการ การทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น การลดภาระงานสำหรับผู้วิจัยและผู้เข้าร่วม การมีระบบที่มีประสิทธิภาพ และการคัดเลือกผู้เข้าร่วมการทดลองอย่างเหมาะสม
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ CTMS ที่ดีที่สุด?
ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาซอฟต์แวร์การจัดการการทดลองทางคลินิกหรือแพลตฟอร์มเพื่อช่วยคุณสร้างกระบวนการจัดการการใช้ประโยชน์ให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์มีคุณสมบัติเหล่านี้:
- การจัดการผู้ป่วย: เลือกแพลตฟอร์มที่สามารถทำงานอัตโนมัติในการจัดตารางเวลา จัดการนัดหมาย ติดตามการลงทะเบียน และตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- การจัดการเอกสาร: ดำเนินการระบบจัดการการทดลองที่ช่วยให้คุณจัดเก็บและจัดการเอกสารและการศึกษาวิจัยได้อย่างรวมศูนย์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบมีการจัดเก็บที่ปลอดภัยพร้อมสิทธิ์การเข้าถึงและการควบคุมเวอร์ชัน
- การรายงานและการวิเคราะห์: เลือกซอฟต์แวร์ที่มีแดชบอร์ดแบบกำหนดเองและรายงานแบบเรียลไทม์ เพื่อให้คุณสามารถรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมการทดลอง, ประสิทธิภาพของทีม, และตัวชี้วัดประสิทธิภาพอื่น ๆ
- การปฏิบัติตามข้อกำหนด: เลือกแพลตฟอร์มที่รองรับมาตรฐานด้านการดูแลสุขภาพที่จำเป็น รวมถึง HIPAA และ SOC 2 และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบัติอย่างครบถ้วน
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: พิจารณาความง่ายในการใช้งานและความสามารถในการขยายตัวของแพลตฟอร์ม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์สามารถรองรับปริมาณการทดลองที่เพิ่มขึ้นและความซับซ้อนที่มากขึ้นได้ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเลือกซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องเมื่อการวิจัยของคุณพัฒนาไป
ซอฟต์แวร์ CTMS ที่ดีที่สุด
มาดูซอฟต์แวร์ CTMS ที่ดีที่สุด คุณสมบัติหลัก ราคา และข้อจำกัด
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเอกสารการทดลอง, การติดตามงาน, และกระบวนการทำงานวิจัย)
ไม่ว่าจะเป็นการทดลองทางคลินิกในสถานที่ ระยะไกล หรือแบบผสมผสาน การทดลองทางคลินิกหมายถึงงานจำนวนมาก—การเยี่ยมชมสถานที่ การตรวจสอบสถานที่ เอกสารที่ท่วมท้น กระบวนการทดลองที่ซับซ้อน และข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่เข้มงวด ส่งผลให้กระบวนการทำงานขาดความเชื่อมโยง
นี่คือที่ที่ ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, รวมโปรเจ็กต์, ความรู้, และการแชทไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนโดย AI ที่ช่วยให้การทดลองทางคลินิกของคุณรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ClickUp สำหรับการดูแลสุขภาพสามารถปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ป่วยด้วยการ จัดตารางนัดหมายอัตโนมัติและกระบวนการสัญญาและ SLA ที่รวดเร็ว รวมถึงการเร่งการขอข้อมูล และการทำงานร่วมกันในข้อมูลผู้ป่วยและการวิจัย เป็นแพลตฟอร์มที่สอดคล้องกับ SOC 2 และ HIPAA พร้อมสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลขั้นสูงเพื่อปกป้องข้อมูล
เริ่มต้นด้วยClickUp Tasksช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทดลองทางคลินิก โดยช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนของการทดลองให้เป็นงานย่อยที่จัดการได้ง่าย (พร้อมรายการตรวจสอบ) ติดตามอุปกรณ์และวัสดุสำหรับการทดลอง มอบหมายความรับผิดชอบ และติดตามความคืบหน้าของการทดลองแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถมอบหมายความคิดเห็นให้กับสมาชิกทีมเฉพาะบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่ามีความรับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนของการทดลอง
ClickUp Docsทำให้การบันทึกข้อมูลทางคลินิกเป็นเรื่องง่าย ไม่ยุ่งยาก ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บและจัดการเอกสารกำกับดูแล บันทึกการวิจัย และรายงานการศึกษา ทีมงานวิจัยการทดลองสามารถทำงานร่วมกันในเอกสารเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งควบคุมเวอร์ชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อพูดถึงกระบวนการต่าง ๆ ให้ลดภาระของกระบวนการทดลองที่ทำเป็นประจำ เช่น การอนุมัติเส้นทาง การแจ้งเตือนการทดลอง การเปลี่ยนสถานะงานและการเก็บข้อมูล และการแจ้งเตือนงานติดตามผล ด้วยClickUp Automations คุณยังสามารถผสานการทำงานของ ClickUp กับแพลตฟอร์ม CTMS อื่น ๆ เพื่อสร้างกฎการทำงานอัตโนมัติตามเงื่อนไข และทำให้ไฟล์สามารถค้นหาได้ภายในพื้นที่ทำงานที่รวมเป็นหนึ่งเดียว
ClickUp ยังช่วยให้คุณติดตามไทม์ไลน์การทดลองใช้และรายการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด รวมถึงช่วยให้คุณมองเห็นข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพของทีม ด้วยแดชบอร์ด ClickUp ที่ปรับแต่งได้ คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลและรายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับการทดลองใช้ได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาผ่านข้อมูลจำนวนมาก
นอกจากคุณสมบัติเหล่านี้แล้ว ClickUp ยังช่วยให้การทำงานของคุณง่ายขึ้นด้วยคลังแม่แบบขนาดใหญ่ ตัวอย่างเช่นแม่แบบการจัดการผู้ป่วยของ ClickUpช่วยคุณ:
- สร้างแผนการดูแลเฉพาะบุคคลและติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพ
- ร่วมมือกับสมาชิกทีมการศึกษาของคุณแบบเรียลไทม์
- จัดระเบียบการนัดหมาย ประวัติการรักษา และแบบฟอร์มการประเมินไว้ในที่เดียว
ในทำนองเดียวกัน ClickUp มีแม่แบบเอกสารกระบวนการหลายแบบเพื่อช่วยคุณมาตรฐานกระบวนการและรับประกันความสม่ำเสมอและความโปร่งใส
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ร่วมมือในกระบวนการทดลองทางคลินิกและการวิจัยด้วย ClickUp Docs
- จัดตารางเวลาด้วยClickUp Calendarและทำให้การนัดหมาย การอนุมัติ และงานประจำอื่นๆ เป็นอัตโนมัติ
- ติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละการทดลองทางคลินิกและปรับกำหนดเวลาของโครงการและการจัดสรรทรัพยากรด้วยClickUp Time Tracking
- กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อปรับปรุงการทดลองทางคลินิกและติดตามผลในที่เดียวด้วยClickUp Goals
- เก็บการสนทนาและคำถามทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทดลองของคุณไว้ในที่เดียวเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดายด้วยClickUp Chat
- สร้างเอกสารการปฏิบัติตามข้อกำหนด สร้างแม่แบบใบสั่งยา วิเคราะห์ประวัติผู้ป่วย สกัดข้อมูลจากการวิจัยทางคลินิก และอื่นๆ อีกมากมายด้วยClickUp Brain
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp อาจรู้สึกท่วมท้นในตอนแรก เนื่องจากมีคุณสมบัติมากมายในที่เดียว
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ClickUp เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับทุกโครงการในองค์กรของเราสามารถรวมศูนย์ไว้ได้ เพื่อให้ทีมสหสาขาวิชาชีพและทีมในแต่ละภูมิภาคสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ทุกคนจะรับรู้ข้อมูลเดียวกันในขณะที่ธุรกิจกำลังมุ่งสู่ความก้าวหน้า
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: เรียนรู้วิธีตั้งค่า ClickUp Dashboard สำหรับการจัดการโครงการทดลองทางคลินิก 👇
2. Zelta (ดีที่สุดสำหรับการจัดการข้อมูลทางคลินิก)
Zelta, โดย Merative Clinical Development (เดิมชื่อ IBM Clinical Development), เป็นแพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลทางคลินิกที่ช่วยให้การทดลองทางคลินิกมีประสิทธิภาพมากขึ้น. มีแนวทางที่สามารถปรับแต่งได้ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเลือกฟังก์ชันสำหรับงานวิจัยเฉพาะได้.
ด้วย Zelta คุณสามารถ ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลการทดลองแบบเรียลไทม์ รวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วม การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และอื่นๆ อีกมากมายในที่เดียว นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การจัดการอุปกรณ์ทดลองและการสุ่มตัวอย่างที่ช่วยในการกระจายผู้เข้าร่วมอย่างเท่าเทียมและการเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ของอุปกรณ์ทดลอง
คุณสมบัติเด่นของ Zelta
- รวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าร่วม รวมถึงแบบสำรวจ การประเมินผล และบันทึกประจำวันด้วย Zelta EDC (การเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์)
- คาดการณ์สินค้าคงคลังที่ไซต์ทดลองด้วยระบบวิเคราะห์การเติมสินค้าเชิงคาดการณ์
- รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ ระบุแนวโน้มและอุปสรรคด้วยแดชบอร์ดที่อิงตาม KPI
ข้อจำกัดของเซลต้า
- อาจทำงานช้าลงเมื่อทำงานกับการศึกษาทางคลินิกขนาดใหญ่
ราคาของ Zelta
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Zelta
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
3. Florence eBinders (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามและจัดการการทดลองทางไกล)
Florence eBinders สนับสนุนการวิจัยทางคลินิกด้วย eISF (ไฟล์ข้อมูลสถานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์) และแฟ้มเอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมการวิจัย ระบบนี้มีคุณสมบัติเช่น ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และการจัดเก็บเอกสารเพื่อเร่งการจัดการการทดลอง
ข้อได้เปรียบของซอฟต์แวร์นี้อยู่ที่ความสามารถในการตรวจสอบระยะไกล คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถติดตามกิจกรรมการทดลองได้แบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปยังสถานที่จริง ตรวจสอบเอกสารที่มีความสำคัญ และติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงแฟ้มเอกสารของผู้เข้าร่วมที่ถูกปกปิดข้อมูลได้โดยตรง โดยไม่ต้องอัปโหลดเอกสารซ้ำไปยังพอร์ทัลของผู้สนับสนุน
คุณสมบัติเด่นของ Florence eBinders
- ใช้กระบวนการทำงานอัตโนมัติสำหรับการตั้งค่าและการเปิดใช้งานการศึกษา
- ระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการรายงานและแดชบอร์ด
- ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และทำงานร่วมกันในการศึกษาและเขียนบันทึกเวชระเบียน
- อนุญาตให้เฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถดูข้อมูลสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครอง (PHI) พร้อมระบบควบคุมการลบข้อมูลในตัว
ข้อจำกัดของ Florence eBinders
- บางคุณสมบัติอาจทำให้สับสนได้ ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์
- ยากที่จะวางลายเซ็นให้อยู่ในช่องที่ถูกต้อง
- ฟังก์ชันการค้นหาไม่พบข้อมูลที่ถูกต้อง
ราคาของ Florence eBinders
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Florence eBinders
- G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Florence eBinders อย่างไรบ้าง?
แอปที่ใช้งานง่ายพร้อมคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมซึ่งช่วยให้งานง่ายขึ้นและสะดวกขึ้น. อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหาบางอย่างในการใช้งาน คุณยังต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยี.
4. คลินิออน (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมศูนย์และระบบอัตโนมัติในการดำเนินงานทางคลินิก)
แพลตฟอร์ม eClinical ของ Clinion ผสานรวมการจัดการการทดลอง, EDC, RTSM, eConsent, eProtocol, การทำงานอัตโนมัติของ CSR และ eTMF (Electronic Trial Master File) เพื่อทำให้การทดลองทางคลินิกมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นคือ การมองเห็นแบบเรียลไทม์ที่ช่วยให้คุณสามารถติดตามทุกขั้นตอนของการทดลอง—ตั้งแต่การสรรหาผู้เข้าร่วมไปจนถึงการเก็บข้อมูลและการแก้ไขเส้นทาง
นอกจากนี้ยังมีโมดูล AI/ML ที่ผสานรวมอยู่ด้วย เช่น การเข้ารหัสทางการแพทย์ด้วย AI เพื่อเร่งระยะเวลาการทดลองและเพิ่มคุณภาพข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
คุณสมบัติเด่นของ Clinion
- ระบบอัตโนมัติสำหรับรายงานโปรโตคอลและรายงานการศึกษาทางคลินิกเพื่อให้การอนุมัติรวดเร็วขึ้น ลดเวลาในการเขียนรายงานและค่าใช้จ่าย และช่วยให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางการกำกับดูแล
- ติดตามสินค้าคงคลัง—ตั้งแต่การรับเข้า การเบิกออก จนถึงการส่งคืน ด้วยระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่มีทรัพย์สินทางปัญญา (IP)
- ติดตามและจัดการเหตุการณ์สำคัญทางคลินิก และตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามโปรโตคอลอย่างทันเวลา
- ดูการเงิน, โครงการ, แผนก, และสินค้าคงคลัง พร้อมรายงานและแดชบอร์ด
ข้อจำกัดของมุมเอียง
- การโหลดข้อมูลแบบกลุ่มอาจมีความซับซ้อนเล็กน้อย
- การจัดการปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่สามารถทำให้ซอฟต์แวร์ทำงานช้าลง
การกำหนดราคาคลินิออน
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวคลินิออน
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
📖 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดในด้านการดูแลสุขภาพ
5. Veeva Vault (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมข้อมูลและเนื้อหาทางคลินิกไว้ที่ศูนย์กลาง)
Veeva Vault เป็นซอฟต์แวร์การจัดการการทดลองทางคลินิกที่มีคุณสมบัติเพื่อตอบสนองความต้องการในการจัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพของคุณรองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยการแก้ไข การแสดงความคิดเห็น และการแชทแบบบูรณาการ ช่วยให้คุณสามารถ ติดตามการอนุมัติสำหรับเนื้อหาและเอกสาร เพื่อให้มั่นใจในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานการทำงาน
จุดเด่นหลักของแพลตฟอร์มนี้คือการทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้สำหรับข้อมูลทางคลินิกและเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยเชื่อมต่อโดยตรงกับแอปอื่น ๆ ของ Veeva เพื่อช่วยให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และสนับสนุนการตัดสินใจที่รวดเร็ว
คุณสมบัติเด่นของ Veeva Vault
- จัดการการแบ่งปันการลงทะเบียนการศึกษาโดยใช้กฎการลงทะเบียนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า, กระบวนการทำงาน, การสร้าง XML, การส่ง, ฯลฯ ด้วย Veeva Disclosures
- บันทึกคำตอบแบบสอบถามโดยตรงจากผู้ป่วยในโครงการทดลอง ผู้ดูแล หรือแพทย์ผู้รักษา ด้วยระบบ eCOA (การประเมินผลลัพธ์ทางคลินิกอิเล็กทรอนิกส์)
- รวมศูนย์การสื่อสารเกี่ยวกับการศึกษา เอกสาร และการแลกเปลี่ยนจดหมายความปลอดภัย ข้อมูลการชำระเงินด้วย Site Connect
ข้อจำกัดของ Veeva Vault
- ฟังก์ชันการค้นหาแสดงผลลัพธ์ที่ไม่เกี่ยวข้องบ่อยครั้ง
- มันไม่ใช้งานง่ายเหมือนคู่แข่ง ฟังก์ชันต่างๆ เช่น การอัปโหลดเอกสารไปยัง eTMF การเริ่มหรือดูเวิร์กโฟลว์ ฯลฯ ต้องใช้ขั้นตอนมากเกินไป
ราคา Veeva Vault
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Veeva Vault
- G2: 4. 1/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (20+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Veeva Vault ในชีวิตจริงอย่างไร?
ประสบการณ์โดยรวมเป็นที่น่าพอใจ และฉันสามารถใช้คุณสมบัติการร่วมมือได้ดีมาก และการติดตามงานก็ทำได้ง่าย อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ไม่ดีคือประสิทธิภาพของมันช้าเมื่อใช้กับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ และมีปัญหาเกี่ยวกับความล่าช้า
📖 อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด
6. Medidata (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการศึกษาและการแสดงข้อมูล)
ระบบ CTMS ของ Medidata เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายพร้อมระบบการทำงานอัตโนมัติที่ช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการทางคลินิกที่ต้องทำด้วยมือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซอฟต์แวร์นี้สามารถผสานการทำงานกับ eTMF และ Medidata Rave EDC ได้อย่างราบรื่น ช่วยลดการป้อนข้อมูลด้วยมือ ทำให้คุณสามารถจัดการการทดลอง การศึกษาวิจัย และสถานที่ นอกจากนี้ยังมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบบภาพที่ทรงพลังเพื่อติดตามการศึกษาและกระบวนการทดลอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Medidata
- จัดการการศึกษาทางคลินิกอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการถ่ายโอนข้อมูลอัตโนมัติจากระบบ EDC ไปยังแดชบอร์ด การคาดการณ์ และการวิเคราะห์
- สร้างกราฟและภาพที่เข้าใจง่ายจากการศึกษาต่างๆ ในรายงานหรือแดชบอร์ดเดียว
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันในไซต์และจัดการเอกสารด้วยการผสานรวม Rave EDC และ Medidata eTMF
ข้อจำกัดของ Medidata
- ไม่มีตัวเลือกในการเพิ่มข้อมูลจำนวนมาก
- ง่ายที่จะสูญเสียข้อมูลหากไม่ได้บันทึกไว้หรือมีผู้ใช้หลายคนทำงานพร้อมกัน
การกำหนดราคาของ Medidata
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Medidata
- G2: 4. 2/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ Medidata ในชีวิตจริงพูดว่าอย่างไร?
โดยรวมแล้ว Medidata ค่อนข้างใช้งานง่ายพร้อมวิดีโอการฝึกอบรมที่ครอบคลุม อินเทอร์เฟซไม่ได้สนุกหรือใช้งานง่ายในการนำทาง และหน้าต่างที่กรอกเสร็จแล้วจะไม่ไหลไปยังหน้าถัดไปเมื่อบันทึก ทำให้การป้อนข้อมูลใช้เวลามากขึ้น นอกจากนี้ ฉันไม่ชอบที่เมื่อคุณกรอกหน้าข้อมูลของ eCRF เสร็จแล้ว หลังจากที่ฉันบันทึก มันจะไม่ไหลไปยังหน้าถัดไปที่ต้องการข้อมูลโดยอัตโนมัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการเยี่ยมชมเดียวกัน
📮ClickUp Insight: เราเพิ่งค้นพบว่าประมาณ 33% ของพนักงานที่ใช้ความรู้ส่งข้อความถึง 1 ถึง 3 คนทุกวันเพื่อรับบริบทที่พวกเขาต้องการ แต่ถ้าคุณมีข้อมูลทั้งหมดที่ถูกบันทึกไว้และพร้อมใช้งานทันทีล่ะ?
ด้วยClickUp BrainAI Knowledge Manager อยู่เคียงข้างคุณ การสลับบริบทจะกลายเป็นเรื่องในอดีต เพียงถามคำถามจากพื้นที่ทำงานของคุณ แล้ว ClickUp Brain จะดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงานของคุณและ/หรือแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่ออยู่!
7. Oracle Siebel (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามและจัดการการดำเนินงานของการทดลองทางคลินิก)
Oracle Siebel's CTMS ช่วยให้คุณปรับปรุงการดำเนินงานของการทดลองทางคลินิก รักษาคุณภาพของการทดลอง และบริหารความสัมพันธ์กับผู้วิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
แพลตฟอร์มนี้มีเครื่องมือที่แข็งแกร่ง เช่น รายงานการเดินทาง, การจัดการเอกสาร, การติดตามการชำระเงินของไซต์ และการจัดการปฏิทิน เพื่อดำเนินการทดลองทางคลินิกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีรายงานสถานะการทดลองขั้นสูงและการจัดการเพื่อปรับปรุงการตัดสินใจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Oracle Siebel
- ปรับปรุงการดำเนินงานของการทดลองทางคลินิกด้วยการมองเห็นข้อมูลแบบเรียลไทม์และการทำงานอัตโนมัติ
- เข้าถึงพอร์ทัลส่วนบุคคลเพื่อช่วยผู้ประสานงานสถานที่และผู้ประสานงานการวิจัยทางคลินิกในการจัดการการทดลองทางคลินิกผ่านเว็บ
- ติดตามสถานะการเยี่ยมชมของหัวข้อโดยอัตโนมัติ ช่วยขจัดข้อผิดพลาดจากการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
ข้อจำกัดของ Oracle Siebel
- การกำหนดค่าและการจัดการระบบอาจต้องมีการฝึกอบรม
- อาจมีค่าใช้จ่ายในการนำไปใช้สูง รวมถึงการซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ การปรับแต่ง และการเชื่อมต่อระบบ
การกำหนดราคา Oracle Siebel
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Oracle Siebel
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
📖 อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์บริหารจัดการคลินิกที่ดีที่สุด
8. MasterControl CTMS (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดทำเอกสารทางคลินิกและการจัดการคุณภาพ)
MasterControl ผสานระบบ CTMS และ CQMS (ระบบการจัดการการทดลองทางคลินิกและการจัดการคุณภาพ) เข้าด้วยกัน เพื่อให้คุณสามารถจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลผู้ป่วย การจัดทำเอกสาร การควบคุมคุณภาพ และการจัดการความเสี่ยง ซึ่งช่วยปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูลและความมีประสิทธิภาพในการทดลองทางคลินิก
ซอฟต์แวร์นี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ eTMF เอกสาร กิจกรรม เหตุการณ์คุณภาพ การตรวจสอบ การฝึกอบรม และโครงการต่างๆ ตลอดการทดลองทางคลินิก ซอฟต์แวร์นี้ทำให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลง่ายขึ้น โดยใช้วิธีการนำเข้าและส่งออกข้อมูลหลายรูปแบบ นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยง รายงาน และค้นคว้าข้อมูลของแต่ละไซต์ได้อย่างละเอียด รวมถึงคุณสมบัติและการเข้าร่วมการศึกษา ประวัติการตรวจสอบ และการเยี่ยมชมการติดตามผล
คุณสมบัติเด่นของ MasterControl CTMS
- รวบรวมและจัดระเบียบเอกสาร TMF (Trial Master File) และ GCP (Good Clinical Practices) จากทุกไซต์และ CRO
- จัดการการรับรองคุณสมบัติของสถานที่ การตรวจสอบ การติดตามผล ประสิทธิภาพ และการตรวจสอบผู้ขายและการฝึกอบรมตลอดการศึกษาทางคลินิก
- บูรณาการการดำเนินงานทางคลินิก การจัดการคุณภาพ และเหตุการณ์คุณภาพข้าม CROs ผู้ให้บริการ และสถานที่ศึกษา
ข้อจำกัดของ MasterControl CTMS
- การค้นหาข้อมูลอาจเป็นเรื่องน่าเบื่อ
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
ราคาของ MasterControl CTMS
- ราคาตามความต้องการ
MasterControl CTMS คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
9. TrialKit (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการทดลองทางไกลและการศึกษาแบบกระจายศูนย์)
TrialKit เป็นระบบการจัดการการทดลองทางคลินิกแบบครบวงจรที่มีการจัดการทรัพยากร ซึ่งช่วยให้การดำเนินการทดลองง่ายขึ้น ระบบนี้รองรับการป้อนข้อมูลแบบเรียลไทม์และการถ่ายโอนข้อมูลโดยตรงไปยังแอป EDC ช่วยเร่งกระบวนการเก็บข้อมูล
แพลตฟอร์มนี้ช่วยอัตโนมัติกระบวนการให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์และผลลัพธ์ที่รายงานโดยผู้ป่วย ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการทดลองทางคลินิกแบบระยะไกลและแบบผสมผสานได้ นอกจากนี้ TrialKit ยังนำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล แพลตฟอร์มนี้มีแอปมือถือในตัวที่ช่วยให้ผู้วิจัยสามารถจัดการการทดลองได้ทุกที่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TrialKit
- เพิ่มไซต์และกลุ่มตัวอย่าง, ปรับเปลี่ยนแผนการให้ยา, ปรับตามการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ, และป้องกันการเบี่ยงเบนจากโปรโตคอลโดยใช้ระบบบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ของ TrialKit
- ดำเนินการออกแบบการศึกษาที่ยืดหยุ่นและสุ่มผู้ป่วยอย่างถูกต้องโดยใช้คุณสมบัติการจัดการทรัพยากรเช่น RTSM (Randomization and Trial Supply Management)
- ทำให้กระบวนการเขียนโค้ดง่ายขึ้นในการจัดการข้อมูลทางคลินิกโดยใช้การเขียนโค้ดอัตโนมัติด้วย TrialKit Coder
ข้อจำกัดของ TrialKit
- การสร้างและออกแบบชุดอุปกรณ์การศึกษา (EDC) นั้นมีกระบวนการเรียนรู้
- คุณสามารถกรองรายงานแดชบอร์ดโดยใช้หลายเว็บไซต์พร้อมกันได้
ราคาของ TrialKit
- เริ่มต้นที่ $1,350 ขึ้นไป
การให้คะแนนและรีวิวของ TrialKit
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง TrialKit อย่างไรบ้าง?
TrialKit ตอบสนองความต้องการในการวิจัยของเราได้อย่างดีเยี่ยม อินเทอร์เฟซผู้ใช้ใช้งานง่าย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานบนแพลตฟอร์มได้อย่างคล่องแคล่ว ฐานความรู้ที่ครอบคลุมยังมาพร้อมกับ AI ที่สามารถตอบคำถามของคุณได้โดยตรง การสนับสนุนลูกค้าเป็นเลิศ! เราไม่เคยมีคำถามที่ไม่ได้รับคำตอบ และพวกเขายังให้การปรึกษาแบบตัวต่อตัวผ่านโทรศัพท์เพื่อช่วยเหลือคุณเกือบทุกเรื่อง อย่างไรก็ตาม ระบบยังขาดคุณสมบัติบางอย่าง เช่น วิธีที่ง่ายขึ้นในการออกแบบหน้าแรก ความยืดหยุ่นมากขึ้นกับแดชบอร์ดและรายงานหน้าแรก และการกระทำตามเงื่อนไขที่ซับซ้อนมากขึ้น
10. RealTime CTMS (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงการลงทะเบียนผู้ป่วยและการทดลองทางคลินิกให้มีประสิทธิภาพ)
RealTime CTMS ช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการทดลองทางคลินิก การลงทะเบียนผู้ป่วย และการจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มาพร้อมกับเครื่องมือการกำหนดเวลาที่ช่วยแจ้งเตือนอัตโนมัติเกี่ยวกับวันที่เป้าหมายของการศึกษาและเหตุการณ์ที่กำลังจะมาถึง ช่วยให้การติดตามผู้ป่วยง่ายขึ้นและมีคุณสมบัติการรายงานขั้นสูงเพื่อช่วยคุณติดตามประสิทธิภาพของสถานที่ การสรรหาบุคลากร ตัวชี้วัดทางการเงิน และประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
RealTime CTMS เป็นซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับ HIPAAซึ่งช่วยให้การทดลองทางคลินิกของคุณเป็นไปตามข้อบังคับและมาตรฐานจริยธรรมในปัจจุบัน ด้วยคุณสมบัติเช่น การติดตามตรวจสอบย้อนกลับและการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
คุณสมบัติเด่นของ RealTime CTMS
- ติดตามและตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าร่วมการทดลองใหม่จาก CROs และสร้างระบบการศึกษาของคุณ
- สร้างรายงานที่กำหนดเองเพื่อระบุแนวโน้มของอุตสาหกรรมและได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมของเว็บไซต์
- เร่งการกำหนดตารางเวลาด้วยวันที่เป้าหมายการศึกษาและการคำนวณช่วงเวลาที่ดำเนินการโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ RealTime CTMS
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
- การเข้าถึงและการอนุญาตของผู้ใช้ไม่ละเอียดเพียงพอ
ราคา RealTime CTMS
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว RealTime CTMS
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง RealTime CTMS อย่างไรบ้าง?
Real Time-CTMS นำเสนอชุดคุณสมบัติที่ช่วยในการจัดการการทดลองทางคลินิก ฉันยังชื่นชอบโปรแกรมการฝึกอบรมที่ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้ทุกคน และบริการลูกค้าสมควรได้รับการจัดอันดับ 5 ดาว อย่างไรก็ตาม ฉันหวังว่าจะมีวิธีนำเข้าการเยี่ยมชมการศึกษาได้ มันจะช่วยประหยัดเวลาได้มากและลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดระหว่างการป้อนข้อมูล
11. Edge CTMS (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการวิจัยทางคลินิกแบบเรียลไทม์)
เช่นเดียวกับ CTMS ส่วนใหญ่ Edgeถูกสร้างขึ้นเป็นซอฟต์แวร์สำหรับการทดลองทางคลินิกและการจัดการผู้ป่วยโดยเฉพาะ ซอฟต์แวร์นี้เชี่ยวชาญในการช่วยนักวิจัยติดตามและจัดการการศึกษาของพวกเขาตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ นอกจากนี้ยังมอบ การมองเห็นและการควบคุมการสรรหาผู้ป่วยอย่างครบถ้วน
Edge CTMS มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ เช่น โมดูลการเงินและกระบวนการทำงานที่กำหนดเองได้ ดังนั้นจึงสามารถแทนที่สเปรดชีตของคุณเพื่อให้มุมมองที่โปร่งใสมากขึ้นของรายงานการเงิน กระบวนการทำงาน คุณลักษณะของผู้ป่วย ใบแจ้งหนี้ และอื่น ๆ
คุณสมบัติเด่นของ EDGE CTMS
- จับและจัดการกระบวนการทำงานแบบเรียลไทม์
- กำหนดปริมาณงานตามที่คุณต้องการด้วยเครื่องมือสร้างขั้นตอนการทำงานแบบกำหนดเอง
- ติดตามใบแจ้งหนี้และสร้างรายงานด้วยโมดูลการเงินแบบครบวงจร
ข้อจำกัดของ EDGE CTMS
- ขาดการรายงานแบบโต้ตอบ ซึ่งอาจจำกัดการแก้ไขใบแจ้งหนี้และรายงาน ส่งผลต่อความสามารถในการปรับปรุงคุณภาพข้อมูลในบันทึกให้ดีที่สุด
- การจัดการปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่ของไซต์วิจัยอาจเป็นเรื่องยากและใช้เวลามาก
ราคา EDGE CTMS
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิว EDGE CTMS
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิว 30+ รายการ)
ผู้ใช้ EDGE CTMS ในชีวิตจริงพูดว่าอย่างไร?
ระบบยอดเยี่ยม – ใช้งานง่าย, ง่ายต่อการสอนให้ผู้อื่นใช้, ในปัจจุบันไม่สามารถทำงานได้หากไม่มีระบบนี้. ฉันเป็นผู้ที่ชื่นชอบ EDGE อย่างมาก – มันเป็นการออกแบบที่ยอดเยี่ยม! อย่างไรก็ตาม ระบบจะทำการล็อกเอาต์คุณหากไม่มีการกดคีย์บอร์ดหรือการเคลื่อนไหวของเมาส์เป็นระยะเวลาสั้น ๆ.
12. Castor EDC (เหมาะที่สุดสำหรับการเก็บข้อมูลการทดลองทางคลินิก)
Castor EDC เป็นซอฟต์แวร์ CTMS และระบบป้อนข้อมูลบนคลาวด์ที่ใช้งานง่าย ฐานข้อมูลที่ใช้งานง่ายนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามประวัติผู้ป่วย คุณสามารถป้อนข้อมูล สร้างแบบสอบถามอัตโนมัติ และใช้ตัวเลือกตัวกรองต่างๆ เพื่อค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว แพลตฟอร์มนี้ยังแสดงเส้นทางการรักษาโดยรวม ความคืบหน้า และงานที่ยังค้างอยู่ของผู้ป่วย ทั้งหมดในที่เดียว
จุดเด่นของ Castor คือฟีเจอร์การสำรวจที่ซับซ้อน คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มคดีสำหรับการพิจารณาคดีและการวิจัยทางคลินิก สร้างแบบสำรวจต่างๆ โดยใช้เทมเพลต ส่งแบบสำรวจทางเว็บ จัดระเบียบแบบสำรวจเป็นชุดเพื่อการแจกจ่ายที่ง่ายขึ้น และยังสามารถแสดงตัวนำทางแบบฟอร์มบนแบบสำรวจเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสำรวจสามารถนำทางระหว่างส่วนต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ Castor EDC
- บันทึกและจัดการข้อมูลการศึกษาในศูนย์กลางเดียว, แบ่งปันกับทีมบริหารการศึกษาของคุณ, และสร้างแบบฟอร์มรายงานกรณี (eCRFs) ขั้นสูง
- รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสถิติการศึกษาและการป้อนข้อมูลประวัติผลงาน
- ใช้สิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาทเพื่อควบคุมอย่างละเอียดและปกป้องข้อมูล
- รับการแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับเหตุการณ์เฉพาะ เช่น การกรอกข้อมูลซ้ำ เหตุการณ์การศึกษา ฯลฯ
ข้อจำกัดของ Castor EDC
- การจัดการข้อมูลอาจเป็นเรื่องท้าทายด้วยปัญหาต่างๆ เช่น การบันทึกข้อมูลล่าช้า การเปลี่ยนแปลงวันที่เมื่อทำงานในเขตเวลาที่แตกต่างกัน เป็นต้น
ราคาของ Castor EDC
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Castor EDC
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (200+ รีวิว)
ผู้ใช้ Castor EDC ในชีวิตจริงพูดว่าอย่างไร?
Castor EDC เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและสะดวกในการใช้งานสำหรับการทดลองทางคลินิกที่ฉันได้ใช้มาจนถึงขณะนี้ มันให้ความยืดหยุ่นในการใช้งาน สามารถปรับเปลี่ยนฟีเจอร์ต่าง ๆ ได้เพื่อรองรับความต้องการใหม่ ๆ อย่างไรก็ตาม มันถูกควบคุมจากศูนย์กลาง การให้คำบรรยายในบางช่องที่ถูกจำกัดนั้นเป็นเรื่องท้าทาย ในทางกลับกัน มันทำงานช้าในบางวัน
13. Clinical Conductor CTMS (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการสรรหาและกระบวนการทำงานทางการเงิน)
ระบบ Clinical Conductor CTMS โดย Advarra มอบความสามารถที่แข็งแกร่งในการติดตามการศึกษาทางคลินิก การสรรหาผู้ป่วย การปฏิบัติตามข้อกำหนด และการจัดการทางการเงิน ระบบมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่พร้อมตัวเลือกการค้นหาและแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ ทำให้เหมาะสำหรับการจัดการผู้ป่วยหลายพันราย
แพลตฟอร์มนี้ช่วย ติดตามการรับสมัครผู้ป่วย สร้างรายงานโดยละเอียด และจัดการประชุม และการนัดหมาย คุณสมบัติที่โดดเด่นของเครื่องมือนี้คือการจัดตารางเวลาผู้ป่วย คุณเพียงแค่ป้อนแต่ละการศึกษา ตั้งค่าช่วงเวลา ลงทะเบียน และกำหนดเวลา
คุณสมบัติเด่นของ Clinical Conductor CTMS
- รวมศูนย์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร, ขั้นตอน, การเงิน, และอื่น ๆผ่านการจัดการการศึกษาหรือการวิจัย
- ปรับปรุงกระบวนการสรรหาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมรับการอัปเดตการลงทะเบียนแบบเรียลไทม์ด้วยฟีเจอร์การสรรหา
- บริหารงบประมาณ, ติดตามใบแจ้งหนี้, และระบุการชำระเงินที่ค้างอยู่
ข้อจำกัดของระบบ CTMS สำหรับผู้ควบคุมทางคลินิก
- คุณสมบัติการจัดการทางการเงินอาจมีความซับซ้อนมาก
- อินเทอร์เฟซที่มีหน้าและปุ่มจำนวนมากอาจดูเทอะทะสำหรับผู้ใช้บางคน
การกำหนดราคา Clinical Conductor CTMS
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว Clinical Conductor CTMS
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Clinical Conductor CTMS อย่างไรบ้าง?
Clinical Conductor CTMS เป็นระบบที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการการทดลองทางคลินิก การเงิน การสรรหา และการจัดตารางเวลา เมื่อคุณคุ้นเคยกับอินเทอร์เฟซแล้ว มีวิธีการดูข้อมูลมากมาย ข้อเสียอย่างหนึ่งคือระบบไม่ได้รองรับการจัดการแหล่งข้อมูลหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หากมีฟังก์ชันนี้ ระบบจะกลายเป็นศูนย์รวมครบวงจรสำหรับศูนย์ทดลองทางคลินิกอย่างแท้จริง
ทำให้การทดลองทางคลินิกง่ายขึ้นด้วยซอฟต์แวร์ CTMS ที่เหมาะสม
หากปราศจากเทคโนโลยี การปรับปรุงการทดลองทางคลินิกให้ทันสมัยก็คงเป็นเพียงความฝันที่ห่างไกล ไม่ว่าคุณต้องการจัดระเบียบเอกสาร ปรับปรุงการติดตามผล หรือเร่งกระบวนการต่าง ๆ คุณจำเป็นต้องมีระบบ CTMS ที่เหมาะสมที่สุด
รายการของเราได้รวบรวม CTMS ชั้นนำที่มีคุณสมบัติหลากหลาย สิ่งที่คุณต้องทำคือประเมินความต้องการ ลำดับความสำคัญ และงบประมาณของคุณเพื่อเลือกแพลตฟอร์มที่ตรงกับความต้องการของคุณ ตัวอย่างเช่น หากการจัดการการวิจัยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณ ให้พิจารณา Edge CTMS และหากคุณกำลังจัดการกับการทดลองทางไกล ให้พิจารณา Florence eBinders
แต่หากคุณต้องการโซลูชันที่ครอบคลุมทุกด้านของการบริหารโครงการเพื่อปรับปรุงและเร่งกระบวนการทดลองทางคลินิกของคุณ ลองใช้ ClickUp
ลงทะเบียนฟรีวันนี้เพื่อดูการทำงานของ ClickUp!