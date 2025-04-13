Tactiq vs. Otter AI: เครื่องมือถอดเสียงการประชุมตัวไหนที่เหมาะกับคุณที่สุด?

การประชุม Zoom ติดต่อกันที่คุณฟังครึ่งหนึ่ง จดบันทึกครึ่งหนึ่ง และเครียดเต็มที่ หลังจากนั้น คุณมีความคิดที่กระจัดกระจายและไม่มีความชัดเจนเลยว่าใครรับผิดชอบงานอะไร
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเครื่องมือถอดเสียงการประชุมจึงมีความสำคัญ ด้วยตลาดการถอดเสียงธุรกิจที่เติบโตขึ้น12.2% ต่อปี เครื่องมือ AI อย่าง Tactiq และ Otter AI กำลังกลายเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับปฏิทินของคุณ
แต่แบบไหนที่เหมาะกับคุณ? แบบที่สะกดชื่อถูกต้อง จับประเด็นการตัดสินใจสำคัญได้ครบถ้วน และช่วยให้คุณไม่ต้องตามงานซ้ำซ้อน?
มาดูรายละเอียดกัน—เพื่อให้คุณสามารถเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการประชุมออนไลน์และใช้เวลาของคุณได้อย่างคุ้มค่า ถึงเวลาตัดสินระหว่าง Tactiq กับ Otter AI แล้ว
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วระหว่าง Tactiq กับ Otter AI
นี่คือตารางที่สะดวกเพื่อสรุปคุณสมบัติหลักของ Tactiq และ Otter AI:
|คุณสมบัติ
|แทคติค
|Otter AI
|การถอดเสียงแบบเรียลไทม์
|ถอดเสียงสดระหว่างการประชุม, เน้นจุดสำคัญ
|การถอดเสียงสดด้วยปัญญาประดิษฐ์พร้อมการระบุผู้พูด
|สรุปโดยปัญญาประดิษฐ์
|สร้างสรุปการประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการ
|สรุปการประชุมโดยอัตโนมัติพร้อมประเด็นสำคัญและไฮไลท์
|การมีส่วนร่วมแบบอัตโนมัติ
|เริ่มต้นด้วยตนเอง, ทำงานเป็นส่วนขยายของ Chrome
|เข้าร่วมการประชุมโดยอัตโนมัติในฐานะผู้ช่วย AI
|การผสานรวม
|เชื่อมต่อกับ Notion, Slack, Google Docs และอื่นๆ
|ผสานการทำงานกับ Zoom, Microsoft Teams, Google Meet และ Dropbox
|ความร่วมมือ
|แชร์ไฮไลท์ทันทีกับทีม
|อนุญาตให้ทีมทำงานร่วมกันด้วยพื้นที่ทำงานร่วมกัน
แต่สำหรับเครื่องมือที่รวมจุดแข็งของทั้งสองเข้าด้วยกันและเติมเต็มช่องว่างได้อย่างลงตัว ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลไปกว่าClickUp!
Tactiq คืออะไร?
Tactiq เป็นเครื่องมือถอดเสียงที่ขับเคลื่อนด้วย AIซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุมด้วยการถอดเสียงแบบเรียลไทม์และข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ ด้วยคุณสมบัติการติดตามการโทรที่ทรงพลัง Tactiq สามารถผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Google Meet, Zoom และ Microsoft Teams ได้อย่างราบรื่น มันจับทุกคำได้อย่างแม่นยำ ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสนทนาโดยไม่ต้องเสียสมาธิกับการจดบันทึกด้วยตนเอง
คุณสมบัติของ Tactiq
Tactiq ทำงานหนักในที่ประชุมเพื่อให้คุณไม่ต้องทำเอง คุณสมบัติของมันจัดระเบียบการสนทนา เน้นสิ่งที่สำคัญ และแม้กระทั่งซิงค์ข้อมูลที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ข้ามเครื่องมือของคุณ นี่คือสิ่งที่ทำให้มันโดดเด่น:
🌟 ฟีเจอร์ที่ 1: การถอดเสียงแบบเรียลไทม์
Tactiq บันทึกการประชุมแบบเรียลไทม์ ทำให้คุณไม่พลาดรายละเอียดสำคัญ—ไม่มีบอท ไม่มีการขัดจังหวะ ด้วยการรองรับมากกว่า 30 ภาษา มันจับคู่การสนทนาได้อย่างแม่นยำ แม้ในการสนทนาหลายภาษา
นอกจากนี้ ยังเน้นจุดสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการขณะที่คุณพูด ทำให้บันทึกของคุณเขียนขึ้นเองโดยอัตโนมัติ
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ฟีเจอร์ไฮไลต์สดของ Tactiq เพื่อทำเครื่องหมายจุดตัดสินใจสำคัญหรือรายการที่ต้องดำเนินการในขณะที่เหตุการณ์เกิดขึ้น
🌟 ฟีเจอร์ที่ 2: ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI
นอกเหนือจากการถอดความ Tactiq ยังใช้ประโยชน์จากAI ขั้นสูงเพื่อสร้างสรุปโดยละเอียด รายการที่ต้องดำเนินการ และอีเมลติดตามผล เพียงคลิกเดียว คุณสามารถเปลี่ยนการสนทนาในการประชุมให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่มีโครงสร้าง ลดความจำเป็นในการทำงานหลังการประชุมด้วยตนเอง
🌟 ฟีเจอร์ที่ 3: การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ
Tactiq เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างลงตัว เชื่อมต่อกับ Google Drive, Notion, Slack และอื่นๆ ได้อย่างราบรื่นบันทึกและแชร์บทถอดความได้ทันทีในที่ที่ทีมของคุณทำงานร่วมกันอยู่แล้ว—ไม่ต้องทำขั้นตอนเพิ่มเติม
ด้วยการวิเคราะห์การโทรแบบถอดข้อความอัตโนมัติและสรุปด้วย AI ข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมของคุณจะถูกจัดระเบียบและนำไปปฏิบัติได้โดยไม่ต้องยกนิ้ว
ราคาของ Tactiq
- ฟรีตลอดไป: สูงสุด 10 ฉบับต่อเดือน
- ข้อดี: 8 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ทีม: $16. 67/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
🧠 คุณรู้หรือไม่? จากการศึกษาของ Atlassian พบว่า54% ของพนักงานมักออกจากประชุมโดยไม่มีแนวคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนถัดไปหรือว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบงานใด
Otter AI คืออะไร?
Otter AI เป็นเครื่องมือถอดเสียงที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ทรงพลัง ซึ่งช่วยให้การประชุม การสัมภาษณ์ และการบรรยายมีประสิทธิภาพมากขึ้น มันถอดเสียงการสนทนาโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ ไฮไลท์ประเด็นสำคัญ และสร้างสรุปโดยอัตโนมัติ
นอกจากนี้ยังเปลี่ยนการสนทนาด้วยเสียงให้กลายเป็นฐานข้อมูลที่สามารถค้นหาได้ซึ่งมีค่ามากที่สุดของคุณผ่านการรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติ
คุณสมบัติของ Otter AI
Otter ไม่เพียงแต่ทำการถอดเสียงอย่างง่ายเท่านั้น แต่ยังมอบเครื่องมือในการวิเคราะห์ จัดระเบียบ และสกัดข้อมูลสำคัญจากเสียงของคุณอีกด้วย นี่คือตัวอย่างคุณสมบัติของมัน:
🌟 ฟีเจอร์ที่ 1: ผู้ช่วยประชุมด้วยระบบ AI
จินตนาการถึงการมีผู้ช่วยที่ไม่เหนื่อยล้าอยู่ในทุกการประชุม บันทึกทุกคำพูดและทุกรายละเอียด นั่นคือ OtterPilot มันให้บริการถอดความแบบเรียลไทม์ ไฮไลท์ช่วงเวลาสำคัญ และสร้างสรุปอัตโนมัติระหว่างการประชุม เพื่อให้คุณสามารถมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่โดยไม่พลาดทุกจังหวะ
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ฝึกฝนฟีเจอร์คำศัพท์เฉพาะของ Otter. ai ด้วยศัพท์เฉพาะทางหรือชื่อที่ใช้บ่อยในอุตสาหกรรมของคุณ เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการถอดเสียงได้อย่างมีนัยสำคัญ
🌟 ฟีเจอร์ที่ 2: แชทการประชุมแบบเรียลไทม์
Otter Chat คือเพื่อนร่วมประชุมของคุณ ช่วยให้คุณถามคำถามและรับข้อมูลเชิงลึกทันทีจากการสนทนาที่ผ่านมา ต้องการสรุปอย่างรวดเร็วหรือการตัดสินใจที่สำคัญหรือไม่ เพียงถาม Otter Chat เพื่อดึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องขึ้นมาได้ทันที
มันช่วยคุณ:
- ค้นหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการประชุมที่ผ่านมา เช่น "กำหนดเส้นตายของโครงการ X คือเมื่อไหร่?"
- รับคำตอบทันทีจากประวัติการสนทนาของคุณ
- ร่วมมือกับเพื่อนร่วมทีมโดยการเพิ่มความคิดเห็นในส่วนใด ๆ ของบันทึกการสนทนา
🌟 ฟีเจอร์ที่ 3: สรุปโดยอัตโนมัติ
เวลาเป็นสิ่งมีค่า และการประชุมทุกครั้งไม่จำเป็นต้องเจาะลึกเสมอไป สรุปโดยอัตโนมัติของ Otter AI จะย่อการสนทนาที่ยืดยาวให้กลายเป็นภาพรวมที่กระชับและเข้าใจง่าย รับสาระสำคัญของการประชุมภายในไม่กี่นาที พร้อมเน้นย้ำการตัดสินใจที่สำคัญ รายการที่ต้องดำเนินการ และประเด็นสำคัญ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทบทวนการประชุมอย่างรวดเร็วหรือแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
🌟 ฟีเจอร์ที่ 4: รายการที่ต้องดำเนินการในภาพรวม
ฟีเจอร์ 'Takeaways' ของ Otter AI จะดึงเอาการตัดสินใจที่สำคัญและขั้นตอนปฏิบัติออกมาโดยอัตโนมัติ นำเสนอในรูปแบบที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้ ราวกับมีผู้จัดการงานส่วนตัวสำหรับการประชุมวิดีโอของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไป เปลี่ยนการพูดคุยให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้อย่างไร้ความยุ่งยากด้วยข้อมูลเชิงลึกจาก AI
ราคา Otter AI
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $8. 33/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 20 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
🌟 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: พนักงานโดยเฉลี่ยเข้าร่วมประชุม 62 ครั้งต่อเดือน!
Tactiq vs. Otter AI: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ทั้ง Tactiq และ Otter AI เป็นเครื่องมือ AI สำหรับการประชุมที่ทรงพลัง แต่ทั้งสองมีความโดดเด่นในด้านที่แตกต่างกัน Tactiq มีน้ำหนักเบาสำหรับการจดบันทึกและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์อย่างไร้รอยต่อ ในขณะที่ Otter AI นำเสนอการทำงานอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI สรุปเนื้อหา และข้อมูลเชิงลึกที่เฉียบคม
มาเปรียบเทียบคุณสมบัติเด่นของพวกเขาเพื่อดูว่าอันไหนเหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
คุณสมบัติ #1: การถอดเสียงแบบเรียลไทม์
การถอดความที่ถูกต้องมีความสำคัญอย่างยิ่งในการบันทึกการสนทนาและการตัดสินใจที่สำคัญ ทั้ง Tactiq และ Otter AI มีฟีเจอร์การถอดความแบบเรียลไทม์เพื่อช่วยให้การจดบันทึกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิต
แทคติค
การถอดความแบบเรียลไทม์ของ Tactiq คือ ผืนผ้าใบแบบเรียลไทม์ที่ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้ภายในประชุมของคุณ ลองนึกภาพการเห็นคำปรากฏขึ้นทันที พร้อมด้วยเครื่องหมายวรรคตอนที่เน้นผู้พูด และพร้อมสำหรับการใส่คำอธิบายประกอบแบบเรียลไทม์
Tactiq เปลี่ยนการฟังแบบเฉยๆ ให้เป็นการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ภายใน Google Meet, Zoom หรือ Microsoft Teams โดยตรง เป็นผู้ช่วยที่ราบรื่นในระหว่างการประชุมที่บันทึกทุกรายละเอียดที่เกิดขึ้น
Otter AI
Otter AI สามารถถอดเสียงแบบเรียลไทม์ได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น มุ่งเน้นการสร้าง บันทึกที่ละเอียดสำหรับการวิเคราะห์หลังการประชุม แม้ว่าจะให้บริการถอดเสียงแบบสด แต่จุดเด่นของระบบอยู่ที่ความสามารถในการประมวลผลและปรับปรุงคุณภาพเสียง ให้ได้ข้อความที่แม่นยำสูงสำหรับการค้นหาและวิเคราะห์ในภายหลัง
ฟีเจอร์สดของ Otter AI มีเป้าหมายเพื่อสร้างฐานข้อมูลที่มีความแม่นยำสูงสำหรับการวิเคราะห์หลังการประชุมที่ทรงพลังยิ่งขึ้น
🏆 ผู้ชนะ: Tactiq สำหรับการทำงานร่วมกันแบบไดนามิกในระหว่างการประชุมและการใส่คำอธิบายประกอบแบบเรียลไทม์ Otter AI สำหรับการเน้นที่การวิเคราะห์หลังการประชุมที่มีความแม่นยำสูงและการประมวลผลเสียงอย่างละเอียด
คุณสมบัติ #2: สรุปและประเด็นสำคัญโดย AI
ความสามารถในการสร้างสรุปและรายการดำเนินการที่กระชับโดยอัตโนมัติเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับความชัดเจนหลังการประชุม ทั้ง Otter AI และ Tactiq ต่างก็มีฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับวัตถุประสงค์นี้
แทคติค
Tactiq ทำให้การทบทวนหลังการประชุมง่ายขึ้นด้วยการไฮไลต์ที่สมบูรณ์แบบและการติดแท็กหัวข้อที่ต้องดำเนินการ เมื่อการประชุมดำเนินไป คุณสามารถทำเครื่องหมายการตัดสินใจสำคัญด้วยตนเอง มอบหมายงานติดตามผล และสร้างบันทึกที่มีโครงสร้างได้ แม้ว่า Tactiq จะไม่ได้เสนอสรุปแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ แต่รับรองว่าคุณจะออกจากทุกการประชุมพร้อมข้อสรุปที่ชัดเจนและจัดระเบียบเรียบร้อยใน Google Docs, Notion หรือ Slack
Otter AI
Otter AI ยกระดับการสรุปเนื้อหาไปอีกขั้นด้วยฟีเจอร์ Takeaways ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยระบบจะดึงประเด็นสำคัญ ข้อปฏิบัติ และการตัดสินใจโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง สรุปเหล่านี้ที่สร้างโดย AI ช่วยให้ทีมสามารถทบทวนการสนทนาได้อย่างรวดเร็ว ลดความจำเป็นในการค้นหาข้อมูลจากบันทึกฉบับเต็ม นอกจากนี้ Otter AI ยังแนะนำคีย์เวิร์ดอัจฉริยะสำหรับการอ้างอิงอย่างรวดเร็ว ทำให้การค้นหาข้อมูลเป็นเรื่องง่ายดาย
🏆 ผู้ชนะ: Otter AI สำหรับการสรุปและรายการดำเนินการที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบ อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการควบคุมสิ่งที่ถูกเน้นมากขึ้น Tactiq เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับการติดแท็กด้วยตนเองและการจดบันทึกที่มีโครงสร้าง
คุณสมบัติที่ 3: การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ
ความสามารถในการเชื่อมโยงบริการการถอดเสียงกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม ทั้ง Tactiq และ Otter AI ให้ตัวเลือกสำหรับการผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ
แทคติค
Tactiq ผสานการทำงานกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพยอดนิยมได้อย่างง่ายดาย เช่น Google Docs, Notion และ Slack เพื่อให้การถอดความและบันทึกการประชุมของคุณเข้าถึงได้ทันทีไม่ว่าคุณจะทำงานที่ไหน
นอกจากนี้ยังรองรับการส่งออกไปยังเครื่องมือการจัดการโครงการโดยตรง ช่วยให้ทีมเปลี่ยนการสนทนาเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องมีขั้นตอนเพิ่มเติม
Otter AI
Otter AI ไปไกลกว่าการเชื่อมต่อมาตรฐานด้วยการเชื่อมต่อลึกกับ Zoom, Google Meet, และ Microsoft Teams—แม้กระทั่งเข้าร่วมการประชุมโดยอัตโนมัติเพื่อบันทึกและถอดความ
นอกจากนี้ยังซิงค์กับ Google Calendar ทำให้ง่ายต่อการติดตามและบันทึกการโทรที่นัดหมายไว้ อีกทั้ง Otter AI ยัง ผสานการทำงานกับ Dropbox และ Salesforce เพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกัน ระหว่างฟังก์ชันธุรกิจที่แตกต่างกัน
🏆 ผู้ชนะ: เสมอกัน ความเรียบง่ายของ Tactiq เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกันอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ความลึกของ Otter AI เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการการวิเคราะห์และการจัดระเบียบขั้นสูง
Tactiq vs. Otter AI บน Reddit
ผู้ใช้ Reddit กำลังถกเถียงกันอย่างคึกคักเกี่ยวกับ Tactiq และ Otter.ai โดยให้มุมมองที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนของทั้งสองเครื่องมือ การสนทนาเหล่านี้ถือเป็นขุมทรัพย์ข้อมูลสำหรับผู้ที่กำลังค้นหาเครื่องมือถอดเสียงที่เหมาะสม
ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งได้ชื่นชม Tactiq โดยกล่าวว่า:
ฉันขอแนะนำให้ลองใช้ Tactiq ดู มันเป็นส่วนขยายของเบราว์เซอร์ ดังนั้นจึงไม่มีบอทให้กังวล ทำให้ทุกอย่างเป็นส่วนตัว มีราคาที่เหมาะสมสำหรับตารางประชุมที่แน่น และทำงานได้ดีเยี่ยมในการรวมบันทึกแบบเรียลไทม์กับการถอดความ
ฉันขอแนะนำให้ลองใช้ Tactiq ดู มันเป็นส่วนขยายของเบราว์เซอร์ ดังนั้นจึงไม่มีบอทให้กังวล ทำให้ทุกอย่างเป็นส่วนตัว มีราคาที่เหมาะสมสำหรับตารางประชุมที่แน่น และทำงานได้ดีเยี่ยมในการรวมบันทึกแบบเรียลไทม์กับการถอดความ
ในทางกลับกันผู้ใช้อีกคนหนึ่งโหวตให้กับ Otter AIเนื่องจากความสามารถในการสรุปประเด็นสำคัญ:
ชอบมาก ใช้ทุกวันสำหรับการประชุม บทถอดความต้องปรับแต่งเล็กน้อยหลังการบันทึกเพื่อแก้ไขศัพท์เฉพาะ คนพูดไม่ชัด และคำที่ออกเสียงผิด แต่เมื่อทำเสร็จแล้ว Otter bot ก็ยอดเยี่ยมมาก ฉันให้มันสรุปเนื้อหา สร้างร่างอีเมลสำหรับการติดตามผล และแม้แต่วิเคราะห์การสนทนาเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง
ชอบมาก ใช้ทุกวันสำหรับการประชุม บทถอดความต้องปรับแต่งเล็กน้อยหลังการบันทึกเพื่อแก้ไขศัพท์เฉพาะ คนพูดไม่ชัด และคำที่ออกเสียงผิด แต่เมื่อทำเสร็จแล้ว Otter bot ก็ยอดเยี่ยมมาก ฉันให้มันสรุปเนื้อหา สร้างร่างอีเมลสำหรับการติดตามผล และแม้แต่วิเคราะห์การสนทนาเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง
นอกเหนือจากการถกเถียงใน Reddit แล้ว ทั้ง Tactiq และ Otter AI ต่างก็มีคุณสมบัติการถอดเสียงที่ทรงพลัง แต่หากคุณต้องการมากกว่าการจดบันทึก—บางสิ่งที่ช่วยให้คุณจับ จัดระเบียบ และดำเนินการตามข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมได้อย่างราบรื่น มีทางเลือกที่ดีกว่า Tactiq และOtter AI
หากคุณเหนื่อยกับการจัดการเอกสารการเรียน, งาน, และการติดตามผลผ่านเครื่องมือต่าง ๆ, โปรดอ่านต่อ
🌟เกร็ดความรู้: คำว่า 'minutes' ในรายงานการประชุม มาจากคำในภาษาละตินว่า'minuta scriptura' ซึ่งแปลว่า 'การเขียนเล็ก ๆ' เดิมทีหมายถึงบันทึกย่อหรือร่างคร่าว ๆ
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดแทน Tactiq เทียบกับ Otter AI
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเครื่องมือประชุมของคุณไม่เพียงแค่ถอดความบทสนทนา แต่ยังดำเนินการตามนั้นด้วย?
ในขณะที่ Tactiq และ Otter AI จับคำพูดClickUpจะแปลงการสนทนาในที่ประชุมให้เป็นงาน เอกสาร และกระบวนการทำงานอัตโนมัติ ทั้งหมดในที่เดียว
ใช้โดยทีมมากกว่า 2 ล้านทีม, ClickUp ช่วยกำจัดความวุ่นวายจากการสลับแอป.
นี่คือวิธีที่ ClickUp เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการประชุมของคุณ:
ClickUp's One Up #1: ทำให้การประชุมของคุณง่ายขึ้นด้วยผู้จดบันทึก AI ของ ClickUp
การจัดการระหว่างบันทึกการประชุม การติดตามงาน และรายการที่ต้องดำเนินการอาจรู้สึกเหมือนเป็นงานที่ไม่มีวันจบสิ้น—โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายอย่างAI Notetaker ของ ClickUpช่วยขจัดความวุ่นวายเหล่านี้ด้วยการจัดการทุกอย่างไว้ในที่เดียว
ด้วย ClickUp AI Notetaker คุณสามารถเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ นี่คือวิธีการ:
- อัตโนมัติบันทึกการประชุม: ClickUp AI บันทึกเสียงและสรุปการสนทนา และบันทึกไว้ในเอกสารส่วนตัว ทำให้คุณไม่ต้องค้นหาข้อมูลอีกต่อไป
- สรุปอัจฉริยะและรายการดำเนินการ: ระบบจะสกัดข้อมูลการตัดสินใจที่สำคัญโดยอัตโนมัติและแปลงเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้—หมดปัญหาความสับสนหลังการประชุม
- การค้นหาที่ง่ายดาย: กำลังพยายามนึกว่า CEO ของคุณพูดถึงกลยุทธ์ไตรมาสหน้าว่าอย่างไรอยู่ใช่ไหม? ClickUp ช่วยให้คุณค้นหาบันทึกการสนทนาได้ตามผู้พูด คำสำคัญ หรือหัวข้อ ช่วยประหยัดเวลาจากการต้องย้อนฟังซ้ำไม่รู้จบ
- การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับกระบวนการทำงาน: ต่างจากเครื่องมือถอดเสียงแบบสแตนด์อโลน ClickUp AI Notetaker เชื่อมต่อกับ Docs, Tasks และเครื่องมือแชทสด ทำให้ข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมไหลเข้าสู่การทำงานของคุณได้ทันที—โดยไม่ต้องเสียเวลาทำงานซ้ำ
📌 ตัวอย่าง: ทีมการตลาดใช้ ClickUp AI Notetaker ระหว่างการระดมความคิด มันจะถอดเสียงและจัดหมวดหมู่ข้อมูลเป็นธีมแคมเปญ กลุ่มเป้าหมาย และรายการการดำเนินการที่เป็นไปได้ ช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในการวิเคราะห์หลังการประชุม
ClickUp's One Up #2: ให้ ClickUp Brain ทำหน้าที่สรุปข้อมูลอย่างมหัศจรรย์
ClickUp Brainยกระดับสิ่งนี้ไปอีกขั้น โดยเปลี่ยนบันทึกการประชุมของคุณให้กลายเป็นฐานความรู้ที่สามารถค้นหาได้และเชื่อมโยงถึงกัน ลองนึกภาพว่าคุณถาม ClickUp Brain ว่า "เราได้ตัดสินใจอะไรเกี่ยวกับงบประมาณไตรมาสที่ 3 บ้าง?" แล้วได้รับคำตอบที่สรุปรวมจากหลายการประชุมและงานที่เกี่ยวข้องทันที
นี่คือวิธีที่ ClickUp Brain ทำให้การประชุมมีประสิทธิผลมากขึ้น:
- สร้าง สรุปการประชุมอย่างชาญฉลาดและแปลบันทึกการประชุม
- มอบหมายรายการที่ต้องดำเนินการเป็นงานใน ClickUpทันทีหลังการประชุมสิ้นสุด เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบ
- ทบทวนหัวข้อสำคัญและการตัดสินใจที่เกิดขึ้นในการประชุม
ส่วนที่ดีที่สุดคือ ClickUp Brain ทำงานร่วมกับLLMหลายตัว รวมถึง Gemini, ChatGPT และ Claude โดยทำงานเบื้องหลังจากภายใน ClickUp Workspace ของพวกเขาโดยตรง
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ ClickUp AI Notetaker เพื่อสรุปบันทึกการประชุมที่ยาว จากนั้นให้ ClickUp Brain ดึงรายการที่ต้องดำเนินการทั้งหมดจากสรุปนั้น เพื่อสร้างรายการงานอย่างรวดเร็ว
ClickUp's OneUp #3: เปลี่ยนการประชุมให้เป็นการลงมือทำด้วย ClickUp Meetings
ClickUp Meetingsเปลี่ยนการประชุมของคุณให้กลายเป็นเซสชันที่มีโครงสร้างชัดเจนและมุ่งเน้นการลงมือทำ ซึ่งทุกการสนทนาจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ชัดเจน
แพลตฟอร์มนี้มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่ช่วยยกระดับการสื่อสารไปอีกขั้น ด้วยการผสานเครื่องมือประชุมทางวิดีโอชั้นนำ เพื่อให้การสนทนา บันทึก และงานของคุณเชื่อมต่อกันอยู่เสมอ
นี่คือสิ่งที่ทำให้การประชุม ClickUp โดดเด่น:
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ไม่ว่าทีมของคุณจะทำงานจากระยะไกลหรืออยู่ในสำนักงาน คลังการประชุมของ ClickUp ช่วยให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ สมาชิกในทีมสามารถเพิ่มความคิดเห็น มอบหมายงาน และอัปเดตความคืบหน้าได้ระหว่างการสนทนา
- รายงานการประชุมที่สามารถนำไปปฏิบัติได้: แทนที่จะออกจากที่ประชุมด้วยความรู้สึกคลุมเครือว่ามีการพูดคุยเรื่องอะไรบ้าง ClickUp จะเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมให้กลายเป็นงานที่สามารถติดตามได้ พร้อมกำหนดวันครบกำหนด ผู้รับผิดชอบ และระดับความสำคัญ
- การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับกระบวนการทำงาน: ทุกอย่างตั้งแต่กำหนดการประชุมไปจนถึงการติดตามผลจะเชื่อมต่อกันด้วย ClickUp Docs, Tasks และ Calendar
📌 ตัวอย่าง: ทีมออกแบบใช้ ClickUp Meetings เพื่อดำเนินการวางแผนสปรินต์ พวกเขาสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวของผู้ใช้และแบบจำลองการออกแบบไปยังกิจกรรมการประชุมได้โดยตรง ทำให้สามารถทำงานร่วมกันและให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ระหว่างเซสชัน
ClickUp's OneUp #4: บันทึกการประชุมที่ได้ผลลัพธ์จริง
คุณเคยออกจากประชุมแล้วคิดว่า "ตกลงเราตัดสินใจอะไรกันแน่?" บ่อยแค่ไหน? หากไม่มีบันทึกการประชุมที่มีโครงสร้างชัดเจน ประเด็นสำคัญจะเลือนหายไป รายการที่ต้องดำเนินการจะสูญหาย และการติดตามผลจะกลายเป็นเพียงการเดา
เทมเพลตรายงานการประชุม ClickUpช่วยขจัดความวุ่นวายด้วยการจัดเตรียมรูปแบบที่ชัดเจน มีโครงสร้าง และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง สำหรับบันทึกทุกสิ่งที่สำคัญ—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถเปลี่ยนจากการพูดคุยไปสู่การดำเนินงานได้อย่างราบรื่นโดยไม่พลาดรายละเอียดสำคัญ
คุณสมบัติที่โดดเด่นของเทมเพลตนี้ ได้แก่:
- รูปแบบที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าเพื่อความชัดเจน: แม่แบบบันทึกการประชุม ClickUp มอบเค้าโครงที่สะอาดและเป็นระเบียบ ซึ่งจัดโครงสร้างบันทึกของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลสำคัญจะถูกบันทึกอย่างสม่ำเสมอ
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ไม่ว่าทีมของคุณจะอยู่ในสำนักงาน ทำงานจากระยะไกล หรือแบบผสมผสาน ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการบันทึกการประชุมได้แบบเรียลไทม์ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน
- การมอบหมายงานที่ดำเนินการได้: แทนที่จะเพียงแค่ระบุการตัดสินใจ テンプレートนี้ช่วยให้คุณสามารถมอบหมายงานได้โดยตรงจากบันทึกการประชุมของคุณ—เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไป
- การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเอกสารและงานใน ClickUp:รายงานการประชุมของคุณไม่ใช่แค่เอกสารนิ่ง ๆ เท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงโดยตรงกับงาน โครงการ และกระบวนการทำงานของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลเชิงลึกสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที
📮 ClickUp Insight:คุณเป็นหนึ่งใน 16% ของผู้ตอบแบบสำรวจที่ ให้คะแนนการประชุมของตนว่า 'ไม่มีประสิทธิภาพอย่างมาก' หรือคุณอาจเป็นหนึ่งใน 12% ที่โชคดีที่มองว่าการประชุมของตน 'มีประสิทธิภาพสูงมาก'? หากคุณเป็นเหมือนทีมส่วนใหญ่ คุณน่าจะอยู่ในระดับกลาง—35% ของผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนการประชุมเป็นกลางที่ 3/5 ซึ่งบ่งชี้ว่าไม่ได้ล้มเหลวโดยสิ้นเชิง แต่ก็ไม่ได้สร้างคุณค่าสูงสุดเช่นกัน
ClickUp เปลี่ยนประสิทธิภาพการประชุมในทุกขั้นตอน! วางแผนด้วยวาระการประชุมแบบร่วมมือ จับประเด็นการตัดสินใจด้วยAI Notetakerและแปลงการสนทนาให้เป็นงานที่ดำเนินการได้จริง—ทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมที่ใช้ฟีเจอร์การจัดการประชุมของ ClickUp รายงานว่ามีการลดการสนทนาและการประชุมที่ไม่จำเป็นลงถึง 50%!
ClickUp's One Up #5: เอกสารเพื่อจัดระเบียบบันทึกการประชุมอย่างเป็นระเบียบ
การจดบันทึกการประชุมที่ดีเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของความสำเร็จ—การจัดเก็บ, จัดระเบียบ, และเข้าถึงบันทึกเหล่านั้นเมื่อจำเป็นก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน เอกสารที่กระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมือต่าง ๆ สร้างความยุ่งยาก ทำให้ทีมเสียเวลาในการค้นหาการตัดสินใจที่สำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการ
ด้วยClickUp Docs บันทึกการประชุม รายการที่ต้องดำเนินการ และการติดตามผลของคุณจะอยู่ในพื้นที่เดียวกันอย่างครบวงจร เชื่อมโยงกับงานและกระบวนการทำงานของคุณอย่างไร้รอยต่อ
นี่คือเหตุผลว่าทำไม ClickUp Docs คือผู้ช่วยที่ดีที่สุดของคุณ:
- แหล่งข้อมูลเดียว: แทนที่จะต้องค้นหาอีเมลหรือแอปต่างๆ ที่ไม่มีที่สิ้นสุด ให้เก็บบันทึกการประชุมและการตัดสินใจทั้งหมดไว้ในที่เดียวที่สามารถค้นหาได้ภายใน ClickUp
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ไม่ว่าคุณจะอยู่ในทีมระยะไกล, ไฮบริด, หรือในสำนักงาน, ClickUp Docs อนุญาตให้แก้ไข, แสดงความคิดเห็น, และให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์, ทำให้ทุกคนอยู่ในทิศทางเดียวกัน
- เชื่อมต่อกับเวิร์กโฟลว์โดยอัตโนมัติ: ต่างจากแอปจดบันทึกแบบคงที่ ClickUp Docs ผสานการทำงานกับ ClickUp Tasks และ Meetings โดยตรง ช่วยให้คุณสามารถแปลงประเด็นสำคัญจากการประชุมให้เป็นงานที่ติดตามผลได้ทันที—ขจัดความเสี่ยงในการลืมดำเนินการตามสิ่งที่ต้องทำ
- ค้นหาและจัดระเบียบได้ง่าย: ลืมไปแล้วว่ามีการตัดสินใจอะไรในการประชุมกลยุทธ์เมื่อเดือนที่แล้วใช่ไหม? ไม่มีปัญหา ฟังก์ชันการค้นหาอันทรงพลังของ ClickUp ช่วยให้คุณค้นหาบันทึก การตัดสินใจ หรือรายการที่ต้องดำเนินการเฉพาะได้ในไม่กี่วินาที
🧠 คุณรู้หรือไม่? องค์กรที่มีพนักงานมากกว่า 100 คน สูญเสียเงินโดยเฉลี่ย 420,000 ดอลลาร์ต่อปีจากการประชุมที่ไม่มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ClickUp มีแม่แบบการประชุมที่สร้างไว้ล่วงหน้า ซึ่งช่วยให้ทุกการสนทนาเป็นระบบ สามารถนำไปปฏิบัติได้ และเกิดประสิทธิผล
เทมเพลตการประชุม ClickUp
สุดท้ายเทมเพลตการประชุม ClickUpช่วยให้คุณสร้างวาระการประชุม ติดตามประเด็นสำคัญ และมอบหมายงานได้ทั้งหมดในเอกสารเดียว เทมเพลตแบบไดนามิกนี้สามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณได้
โดยใช้เทมเพลตการประชุมของ ClickUp คุณจะไม่ต้องสร้างรายงานการประชุมจากศูนย์อีกต่อไป ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าและมั่นใจได้ว่าข้อมูลสำคัญทั้งหมดได้รับการบันทึกไว้ครบถ้วน
🌟 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การศึกษาพบว่าพนักงานใช้เวลาเฉลี่ย31 ชั่วโมงต่อเดือนในการประชุมที่ไม่มีประสิทธิภาพด้วยระบบสรุปอัตโนมัติและการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ คุณสามารถลดเวลาที่เสียไปครึ่งหนึ่งได้!
ClickUp: ทางออกที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเปรียบเทียบ AI ระหว่าง Tactiq และ Otter
Tactiq และ Otter AI เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังทั้งคู่ แต่ยังคงมีช่องว่างในการเปลี่ยนบทสนทนาให้เป็นการกระทำ ไม่ว่าทีมของคุณจะต้องจัดการกับเครื่องมือหลายอย่างสำหรับบันทึกการประชุม ประสบปัญหากระบวนการทำงานที่กระจัดกระจาย หรือต้องติดตามงานด้วยตนเอง ข้อจำกัดเหล่านี้สามารถทำให้การทำงานช้าลงได้
นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วยในการถอดเสียงและจดบันทึก มันเป็นระบบสนับสนุนที่ครอบคลุมซึ่งมากกว่าการถอดเสียงเพียงอย่างเดียว
ด้วย ClickUp คุณจะได้รับสรุปการประชุมแบบเรียลไทม์ รายการดำเนินการอัตโนมัติ การจัดตารางเวลา การติดตามผล การทำงานอัตโนมัติอัจฉริยะ และอื่นๆ อีกมากมาย ไม่มีบันทึกที่กระจัดกระจายอีกต่อไป ไม่มีรายการดำเนินการที่สูญหายอีกต่อไป เพียงการทำงานร่วมกัน การเพิ่มประสิทธิภาพ และการดำเนินงานที่ราบรื่น—ทั้งหมดในที่เดียว
พร้อมที่จะยกระดับการประชุมของคุณแล้วหรือยัง?