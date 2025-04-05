ตัวอย่างแรงจูงใจภายนอก: สถานการณ์จริงที่สร้างแรงบันดาลใจในการลงมือทำ

พฤติกรรมที่ได้รับการเสริมแรง (ได้รับรางวัล) มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นซ้ำมากขึ้น ในขณะที่พฤติกรรมที่ได้รับโทษมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นน้อยลง
พฤติกรรมที่ได้รับการเสริมแรง (ได้รับรางวัล) มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นซ้ำมากขึ้น ในขณะที่พฤติกรรมที่ถูกลงโทษมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นน้อยลง
อะไรที่ทำให้คนทำงานเกินความคาดหมาย? เป็นความตื่นเต้นจากการประสบความสำเร็จหรือคำสัญญาของรางวัล? หากคุณเคยนั่งทำงานดึกเพื่อโบนัส, ศึกษาหนักเพื่อเกรดที่ดี, หรือออกกำลังกายเพื่อรับเหรียญรางวัลจากการท้าทายด้านฟิตเนส, คุณได้สัมผัสกับแรงจูงใจภายนอกด้วยตัวเองแล้ว
ในความเป็นจริง งานวิจัยแสดงให้เห็นว่า 83.6% ของพนักงาน เห็นด้วยว่าการได้รับการยอมรับส่งผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพวกเขา.
ชัดเจนว่า รางวัลภายนอกไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงแค่กำไรระยะสั้นเท่านั้น แต่ยังสามารถกระตุ้นให้เกิดการกระทำที่มีความหมายได้หากนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การสำรวจของ Gallup พบว่า องค์กรที่มีการยอมรับพนักงานสูงมีกำไรเพิ่มขึ้นถึง 21%
นี่อธิบายว่าทำไมธุรกิจ, นักการศึกษา, และแอปพลิเคชันฟิตเนสถึงใช้สิ่งจูงใจเช่นเงิน, คำชม, ถ้วยรางวัล, หรือการยอมรับในที่สาธารณะเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน แต่แรงจูงใจภายนอกทำงานอย่างไร?
มาสำรวจตัวอย่างจากโลกจริงของแรงจูงใจภายนอก และหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการบาลานซ์รางวัลภายนอกกับความต้องการภายใน
- แรงจูงใจภายนอกมาจากรางวัลภายนอก เช่น เงิน, คำชม, และการยอมรับ
- มันทำงานได้ดีที่สุดเมื่อสมดุลกับแรงจูงใจภายใน (ความสนใจส่วนตัวและความหลงใหล)
- ตัวอย่างของพฤติกรรมที่ให้รางวัลภายใน ได้แก่ การชมเชย การเลื่อนตำแหน่ง โบนัส การยกย่องในที่สาธารณะ และสิทธิพิเศษ
- แรงจูงใจภายนอกช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ส่งเสริมวินัย และเสริมสร้างการตั้งเป้าหมายเพื่อการพัฒนาตนเอง
- แรงจูงใจภายนอกอาจถูกใช้มากเกินไป ตัวอย่างเช่น อาจลดแรงจูงใจภายในหากใช้มากเกินไป โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมการทำงาน
- ผู้นำ ผู้จัดการ และนักการศึกษาสามารถใช้แรงจูงใจทางอารมณ์ เช่น ความอยากรู้อยากเห็นและความหลงใหล เพื่อสร้างสมดุล
- ใช้ClickUpเพื่อติดตามเป้าหมาย, อัตโนมัติรางวัล, และยกย่องความสำเร็จ
การเข้าใจแรงจูงใจภายนอก
คุณเคยผลักดันตัวเองให้ทำงานให้เสร็จทันกำหนดเพียงเพื่อโบนัสหรือไม่? หรือคุณเคยตั้งใจเรียนอย่างหนักเพื่อสอบเพราะเกรดที่เดิมพันอยู่? นั่นคือแรงจูงใจภายนอก—แรงผลักดันให้ทำงานให้เสร็จเพราะรางวัลหรือผลที่ตามมาภายนอกมากกว่าความพึงพอใจส่วนตัว
ตามทฤษฎีการกำหนดตนเอง(Deci & Ryan, 1985)แรงจูงใจแบ่งออกเป็นสองประเภท: แรงจูงใจภายใน (intrinsic) และแรงจูงใจภายนอก (extrinsic) แรงจูงใจภายนอกเกิดขึ้นในหลายรูปแบบ—เงิน, การยอมรับ, รางวัล, การเลื่อนตำแหน่ง, หรือแม้กระทั่งการหลีกเลี่ยงการลงโทษ
ในขณะที่บางคนเชื่อว่ามันเป็นเพียงการแก้ไขชั่วคราว งานวิจัยชี้ให้เห็นว่าไม่เป็นเช่นนั้น:
- แรงจูงใจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้ถึง44% โดยเฉลี่ย ตามการศึกษาของสถาบันวิจัยแรงจูงใจ
- การยอมรับคือปัจจัยขับเคลื่อนอันดับ 1 ของการมีส่วนร่วม โดย69% ของพนักงานกล่าวว่าพวกเขาจะทำงานหนักขึ้นหากความพยายามของพวกเขาได้รับการยอมรับ
สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าแรงจูงใจภายนอกไม่ได้เป็นเพียงการกระตุ้นชั่วคราว—เมื่อใช้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว สามารถเป็นเชื้อเพลิงให้กับการพยายามอย่างต่อเนื่องและการบรรลุผลสำเร็จได้
แรงจูงใจภายนอกกับแรงจูงใจภายใน
ดังนั้น แรงจูงใจภายนอกแตกต่างจากแรงจูงใจภายในอย่างไร?
|แรงจูงใจภายนอก
|แรงจูงใจภายใน
|ขับเคลื่อนโดยปัจจัยภายนอก (เงิน, เกรด, คำชม)
|ขับเคลื่อนด้วยความพึงพอใจภายใน (ความหลงใหล ความอยากรู้อยากเห็น การเติบโตส่วนบุคคล)
|ส่งเสริมการกระทำในระยะสั้น แต่สามารถสร้างนิสัยได้ในระยะยาว
|ซึ่งนำไปสู่การมีส่วนร่วมในระยะยาวและความพึงพอใจส่วนบุคคล
|พบได้ทั่วไปในที่ทำงาน โรงเรียน และโปรแกรมออกกำลังกาย
|พบได้ทั่วไปในงานอดิเรก โครงการที่ทำด้วยความหลงใหล และงานสร้างสรรค์
|ตัวอย่าง: การทำงานล่วงเวลาเพื่อขอขึ้นเงินเดือน
|ตัวอย่าง: การเรียนรู้ภาษาเพื่อความเพลิดเพลินส่วนตัว
ในขณะที่แรงจูงใจภายในหมายถึงพลัง การศึกษาแสดงให้เห็นว่าการผสมผสานของทั้งสองอย่างให้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
วิธีที่ดีที่สุดในการสร้างแรงจูงใจให้ผู้คนคือการสนับสนุนความรู้สึกของการมีอิสระ ความสามารถ และความสัมพันธ์ของพวกเขา
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมกุญแจไม่ได้อยู่ที่การเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเหนือกว่าอีกอย่าง—แต่อยู่ที่การเรียนรู้วิธีบาลานซ์ทั้งสองอย่างเพื่อให้ได้แรงจูงใจสูงสุดและประสบความสำเร็จ. มาดูตัวอย่างในโลกจริงของแรงจูงใจภายนอกและวิธีที่พวกมันสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการกระทำ!
ตัวอย่างแรงจูงใจภายนอก
แรงจูงใจภายนอกล้อมรอบเราในที่ทำงาน โรงเรียน บ้าน และแม้แต่ในแอปที่เราชื่นชอบ อาจเป็นการขึ้นเงินเดือนในที่ทำงาน การได้รับดาวทองในโรงเรียน หรือการได้รับกาแฟฟรีหลังจากซื้อสินค้าห้าครั้ง แรงจูงใจจากภายนอกเหล่านี้ผลักดันให้ผู้คนลงมือทำ
มาสำรวจ 16 ตัวอย่างทรงพลังจากโลกจริงของแรงจูงใจภายนอกและวิธีที่พวกมันหล่อหลอมพฤติกรรมของมนุษย์!
1. คำชม
👀 สถานการณ์: ผู้จัดการชมเชยพนักงานต่อหน้าสาธารณชนสำหรับการนำโครงการไปสู่ความสำเร็จ พนักงานรู้สึกมีคุณค่าและมุ่งมั่นที่จะรักษาประสิทธิภาพการทำงานที่สูงไว้
🏅ทำไมถึงได้ผล: การศึกษาแสดงให้เห็นว่าการยอมรับเป็นแรงจูงใจที่แข็งแกร่งกว่าการให้รางวัลเป็นเงินสดสำหรับพนักงานถึง 67% การชมเชยช่วยกระตุ้นแรงจูงใจโดยการเสริมสร้างพฤติกรรมที่ดี
2. อาหาร
👀 สถานการณ์: ครูสัญญาว่าจะจัดงานเลี้ยงพิซซ่าให้ถ้าเด็กๆ อ่านหนังสือครบ 20 เล่มต่อภาคเรียน รางวัลง่ายๆ นี้ช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมเพราะเด็กๆ เชื่อมโยงความพยายามกับของอร่อย
🏅ทำไมถึงได้ผล: อาหารเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ และการใช้เป็นรางวัลสร้างความสัมพันธ์แบบเหตุและผลที่ชัดเจน แม้ในที่ทำงาน การมอบขนมหรือกาแฟฟรีก็ช่วยเพิ่มความพึงพอใจและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน
3. เงิน
👀 สถานการณ์: พนักงานขายได้รับโบนัสค่าคอมมิชชั่นจากการทำยอดขายเกินเป้าหมายประจำเดือน รางวัลทางการเงินนี้กระตุ้นให้พวกเขาปิดการขายได้มากขึ้น
🏅 ทำไมถึงได้ผล: เงินยังคงเป็นแรงจูงใจอันดับต้น ๆ ในสภาพแวดล้อมการทำงาน โดยมี พนักงานถึง 68% ที่ระบุว่าแรงจูงใจทางการเงินเป็นปัจจัยที่ผลักดันประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขา
4. สิทธิพิเศษ
👀 สถานการณ์: นักเรียนที่รักษาการเข้าเรียนอย่างสมบูรณ์แบบจะได้รับสิทธิพิเศษในการเลือกที่นั่งในห้องเรียน สิทธิประโยชน์เล็กๆ น้อยๆ นี้ช่วยเพิ่มแรงจูงใจโดยไม่ต้องใช้แรงจูงใจทางการเงิน
🏅ทำไมถึงได้ผล: สิทธิพิเศษสร้างความรู้สึกของอิสรภาพที่ได้มาจากการทำงาน ทำให้มีแรงจูงใจสูง ในทำนองเดียวกัน สถานที่ทำงานสามารถมอบชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่นหรือวันหยุดพิเศษให้กับพนักงานที่มีผลงานดี เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงบวก
✨ ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ: คำว่า "แรงจูงใจ" มาจากคำในภาษาละติน movere ซึ่งหมายถึง "การเคลื่อนไหว"
5. การหลีกเลี่ยงการลงโทษ
👀 สถานการณ์: คนขับรถปฏิบัติตามขีดจำกัดความเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกปรับ การคุกคามของการลงโทษมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมได้เท่ากับการให้รางวัลที่มากเกินไป
🏅ทำไมถึงได้ผล: ความกลัวต่อผลลัพธ์เชิงลบเป็นแรงยับยั้งที่ทรงพลัง ในสภาพแวดล้อมการทำงาน พนักงานจะทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงคำติชมเชิงลบหรือการประเมินผลงานที่ต่ำลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแรงจูงใจภายนอกสามารถป้องกันผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างไร
6. ถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร
👀 สถานการณ์: นักกีฬาฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นเพื่อคว้าเหรียญรางวัลในโอลิมปิก รางวัลที่จับต้องได้เป็นตัวแทนของความพยายามและสถานะของพวกเขา ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้พวกเขาแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น
🏅ทำไมถึงได้ผล: รางวัลที่จับต้องได้ เช่น ถ้วยรางวัล เป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จและสร้างความภาคภูมิใจ สถานที่ทำงานใช้แรงจูงใจในลักษณะเดียวกัน เช่น ป้ายประกาศ "พนักงานดีเด่นประจำเดือน" หรือรางวัลในวงการ เพื่อเฉลิมฉลองความเป็นเลิศ
✨ ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ: แนวคิด "พนักงานดีเด่นประจำเดือน" เริ่มเป็นที่นิยมในช่วงทศวรรษ 1940 เพื่อกระตุ้นขวัญกำลังใจและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในโรงงาน
7. เกรดดี
👀 สถานการณ์: นักเรียนคนหนึ่งตั้งใจเรียนหนักขึ้นเพื่อให้ได้เกรด A ในสมุดพกของตน เกรดนี้เป็นแรงจูงใจภายนอกที่ผลักดันให้นักเรียนทำผลงานทางวิชาการให้ดีขึ้น
🏅ทำไมถึงได้ผล: เกรดเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จที่สามารถวัดได้และสามารถเปิดประตูสู่โอกาสในอนาคตได้
8. ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและชุมชน
👀 สถานการณ์: ผู้คนมีส่วนร่วมในงานอาสาสมัครไม่เพียงเพื่อความพึงพอใจส่วนตัวเท่านั้น แต่ยังเพื่อรู้สึกเชื่อมโยงกับเป้าหมายหรือชุมชนด้วย
🏅ทำไมถึงได้ผล: มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตทางสังคม และความปรารถนาที่จะเป็นส่วนหนึ่งเป็นแรงจูงใจที่แข็งแกร่ง สถานที่ทำงานส่งเสริมการทำงานเป็นทีมโดยการสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง เนื่องจากพนักงานที่มีส่วนร่วมสูง มีแนวโน้มที่จะลาออกจากบริษัทน้อยลงถึง 87%
9. สติกเกอร์
👀 สถานการณ์: นักเรียนอนุบาลจะได้รับดาวทองเมื่อมีพฤติกรรมดี แม้จะเป็นเพียงสติกเกอร์ธรรมดา แต่ดาวเหล่านี้ก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ ช่วยเสริมสร้างนิสัยที่ดีตั้งแต่เริ่มต้น
🏅ทำไมถึงได้ผล: สติกเกอร์เป็นรางวัลที่เรียบง่ายและมองเห็นได้ชัดเจน ซึ่งให้ความพึงพอใจในทันที โดยเฉพาะกับเด็กเล็ก ผู้ใหญ่ก็รู้สึกมีแรงจูงใจคล้ายกันเมื่อใช้แอปติดตามนิสัยที่ให้รางวัลความสม่ำเสมอด้วยเหรียญตราเสมือนจริง!
10. โทเค็น (เศรษฐกิจโทเค็น)
👀 สถานการณ์: โปรแกรมสะสมคะแนนสำหรับลูกค้าประจำให้คะแนนสำหรับทุกการใช้จ่าย 1 ดอลลาร์ ซึ่งสามารถแลกเป็นส่วนลดได้ ระบบนี้ส่งเสริมการซื้อซ้ำ
🏅ทำไมถึงได้ผล: เศรษฐกิจแบบโทเคนสอนให้รู้จักการรอคอยผลตอบแทนและเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง
11. การเลื่อนตำแหน่ง
👀 สถานการณ์: พนักงานรับหน้าที่เพิ่มเติม โดยหวังว่าจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งและได้รับตำแหน่งงานใหม่
🏅ทำไมถึงได้ผล: การเลื่อนตำแหน่งมาพร้อมกับสถานะที่สูงขึ้น เงินเดือนที่เพิ่มขึ้น และโอกาสที่ดีกว่า ทำให้เป็นสิ่งที่หลายคนต้องการอย่างมาก การเลื่อนตำแหน่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่ทรงพลังในการเพิ่มการรักษาพนักงานและการมีส่วนร่วมในงาน
12. การยกย่องต่อสาธารณะ
👀 สถานการณ์: บริษัทจัดงานเฉลิมฉลองให้กับพนักงานที่มีผลงานยอดเยี่ยมในการประชุมประจำไตรมาส โดยกล่าวชื่นชมพวกเขาต่อหน้าเพื่อนร่วมงาน
🏅ทำไมถึงได้ผล: การได้รับการยอมรับในที่สาธารณะช่วยตอบสนองความต้องการในการได้รับการยอมรับและเสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง เป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนความพึงพอใจในที่ทำงาน โดย50% ของพนักงานระบุว่านี่คือแรงจูงใจอันดับหนึ่งของพวกเขา
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ต้องการให้รางวัลมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่? รางวัลที่ไม่คาดคิดให้ผลลัพธ์ดีกว่ารางวัลที่คาดไว้ เพราะกระตุ้นการตอบสนองทางอารมณ์ได้มากกว่า
13. สถานะทางสังคม
👀 สถานการณ์: บุคคลหนึ่งซื้อรถยนต์หรูหรือเสื้อผ้าแบรนด์เนมเพื่อแสดงความสำเร็จของตน สัญลักษณ์สถานะทางสังคมสามารถเป็นแรงจูงใจที่แข็งแกร่ง ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อและการเลือกวิถีชีวิต
🏅ทำไมถึงได้ผล: สถานะทางสังคมตอบสนองความต้องการของเราที่จะถูกมองว่าเป็นผู้ประสบความสำเร็จหรือมีอิทธิพล ในสภาพแวดล้อมองค์กร ตำแหน่งงาน สิทธิพิเศษสำหรับผู้บริหาร และบทบาทผู้นำช่วยเสริมแรงจูงใจโดยดึงดูดผ่านสถานะทางสังคม
14. เวลาคุณภาพ
👀 สถานการณ์: เด็กคนหนึ่งทำงานบ้านเสร็จเพื่อแลกกับเวลาพิเศษกับเพื่อน ๆ ซึ่งเป็นรางวัลที่เหนือกว่าสิ่งของ
🏅ทำไมถึงได้ผล: เวลาคุณภาพช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และสร้างความทรงจำที่ดี แม้ในสภาพแวดล้อมทางวิชาชีพผู้นำที่ใช้เวลามากขึ้นในการให้คำปรึกษาแก่พนักงานที่มีผลงานดีเยี่ยม จะทำหน้าที่เป็นแรงจูงใจภายนอกที่ช่วยเสริมสร้างนิสัยการทำงานที่ดี
15. ส่วนลด
👀 สถานการณ์: ผู้ซื้อมีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้ามากขึ้นหากมีส่วนลด "จำกัดเวลา"
🏅ทำไมถึงได้ผล: ส่วนลดมอบประโยชน์ทางการเงินทันที ทำให้เป็นแรงจูงใจที่แข็งแกร่ง กลยุทธ์นี้ถูกใช้ทุกที่ ตั้งแต่การลดราคาในวันแบล็กฟรายเดย์ไปจนถึงส่วนลดสำหรับสมาชิก เป็นกลยุทธ์การจูงใจภายนอกเพื่อกระตุ้นการซื้อและความภักดีของลูกค้า
16. ความสนใจ
👀 สถานการณ์: อินฟลูเอนเซอร์บนโซเชียลมีเดียสร้างคอนเทนต์ไวรัลเพื่อให้ได้ยอดไลก์ แชร์ และผู้ติดตามมากขึ้น การได้รับการยอมรับจากภายนอกเป็นแรงผลักดันให้พวกเขาผลิตคอนเทนต์เพิ่มมากขึ้น
🏅ทำไมถึงได้ผล: ความสนใจตอบสนองความต้องการในการได้รับการยอมรับและเสริมสร้างความมั่นใจ ในที่ทำงาน พนักงานที่ได้รับโอกาสพบปะกับผู้บริหารหรือผู้จัดการบ่อยครั้ง มักจะรู้สึกมีแรงจูงใจภายนอกในการทำงานได้ดีขึ้น
ตั้งแต่รางวัลในวัยเด็กไปจนถึงแรงจูงใจในที่ทำงาน แรงจูงใจภายนอกเป็นตัวขับเคลื่อนการกระทำในเกือบทุกแง่มุมของชีวิต แรงจูงใจเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ นิสัย และประสิทธิภาพการทำงานของเรา
แต่มีข้อควรระวังอยู่: แม้ว่าแรงจูงใจภายนอกจะหมายถึงการมีประสิทธิภาพสูง แต่ก็ไม่ใช่ทางออกที่เหมาะกับทุกคน ลองมาดูข้อดีและข้อเสียของการพึ่งพาสิ่งตอบแทนจากภายนอก—และวิธีสร้างสมดุลที่ลงตัว!
🧠 คุณรู้หรือไม่? แม้แต่แรงจูงใจที่ดูเหมือนจะเกิดขึ้นจากภายในก็สามารถมีส่วนประกอบจากภายนอกได้ ตัวอย่างเช่น บางคนอาจชอบวาดภาพ (แรงจูงใจภายใน) แต่ความต้องการที่จะแสดงผลงานในแกลเลอรี่ (แรงจูงใจภายนอก) สามารถกระตุ้นความหลงใหลของพวกเขาและผลักดันให้พวกเขาพัฒนาฝีมือได้มากขึ้น
ข้อดีและข้อเสียของแรงจูงใจภายนอก
แม้ว่าแรงจูงใจภายนอกสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ผลลัพธ์ที่ดี ส่งเสริมวินัย และเสริมสร้างนิสัยเชิงบวกได้ แต่ก็ยังมีข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นซึ่งจำเป็นต้องได้รับการจัดการอย่างรอบคอบ
ประโยชน์ของแรงจูงใจภายนอก
1. สิ่งจูงใจ 🏁
เมื่อผู้คนรู้ว่ามีรางวัลรออยู่ที่เส้นชัย พวกเขามีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมมากขึ้น รางวัลภายนอกเช่นเงิน คำชม หรือถ้วยรางวัลให้เหตุผลที่ชัดเจนในการลงมือทำ ตัวอย่างเช่น ทีมขายมักจะทำยอดขายได้สูงขึ้นเมื่อมีการเสนอโบนัส
2. การเสริมแรง 🏁
การเสริมแรงทางบวก เช่น การชมเชย รางวัล หรือการยกย่อง จะช่วยเพิ่มโอกาสที่พฤติกรรมนั้นจะเกิดขึ้นซ้ำ
ตัวอย่างเช่น เด็กที่ได้รับสติกเกอร์เมื่อทำการบ้านเสร็จ มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมนั้นซ้ำมากขึ้น วิธีนี้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างนิสัยในระยะสั้น
🧠 คุณรู้หรือไม่? โดปามีน หรือที่เรียกว่า "สารเคมีแห่งรางวัล" ของสมอง จะถูกปล่อยออกมาเมื่อเราประสบความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ—ทำให้การติดตามความก้าวหน้าเป็นแรงจูงใจตามธรรมชาติ!
3. การตั้งเป้าหมาย 🏁
แรงจูงใจภายนอกสามารถเชื่อมโยงกับเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและวัดผลได้ ซึ่งช่วยให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการมุ่งหวัง ทำให้ผลลัพธ์ที่ต้องการมีความเป็นรูปธรรมและสามารถบรรลุได้มากขึ้น
ตัวอย่างเช่น นักเรียนอาจได้รับแรงจูงใจให้ตั้งใจเรียนมากขึ้นโดยมีเป้าหมายที่จะได้เกรดเฉพาะในการสอบ
4. วินัย 🏁
ความปรารถนาในรางวัลภายนอกหรือการหลีกเลี่ยงผลลัพธ์เชิงลบสามารถส่งเสริมวินัยและความพากเพียรได้ การรู้ถึงผลตอบแทนจากการทำงานหนักหรือบทลงโทษจากความล้มเหลวสามารถกระตุ้นให้บุคคลมีสมาธิและมุ่งมั่น แม้เมื่อเผชิญกับความท้าทาย
ข้อจำกัดของแรงจูงใจภายนอก
1. ความเสี่ยงของการพึ่งพา ⛳
การพึ่งพาสิ่งตอบแทนจากภายนอกมากเกินไปอาจบั่นทอนแรงจูงใจภายในได้ ตัวอย่างเช่น หากนักเรียนเรียนเพียงเพื่อจะได้เกรดดี พวกเขาอาจสูญเสียความสนใจในกระบวนการเรียนรู้เพื่อประโยชน์ของการเรียนรู้เอง นักจิตวิทยาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า "ผลของการให้เหตุผลมากเกินไป"
2. การมุ่งเน้นระยะสั้น ⛳
แรงจูงใจภายนอกมักให้ความสำคัญกับรางวัลทันทีมากกว่าการเติบโตในระยะยาว ตัวอย่างเช่น พนักงานอาจมุ่งเน้นไปที่การบรรลุเป้าหมายรายไตรมาสเพื่อรับโบนัส แต่ละเลยการพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ต่ออาชีพในระยะยาว
✨เกร็ดความรู้สนุกๆ: แม้แต่สัตว์ก็สามารถถูกกระตุ้นด้วยรางวัลภายนอกได้! ลองนึกถึงสุนัขที่ฝึกทำตามคำสั่งเพื่อแลกกับขนม หรือโลมาที่แสดงท่าทางเพื่อแลกกับปลา
3. ความเสี่ยงต่อการหมดไฟ ⛳
การไล่ตามรางวัลภายนอกอย่างต่อเนื่องอาจนำไปสู่ความเครียดและภาวะหมดไฟได้ การศึกษาชี้ให้เห็นว่า82% ของแรงงานรู้สึกหมดไฟในการทำงานบ่อยครั้งหรือตลอดเวลา ซึ่งมักเกิดจากความกดดันที่มากเกินไปในการบรรลุเป้าหมายภายนอก ซึ่งยังส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานอีกด้วย
4. อาจบั่นทอนความคิดสร้างสรรค์ ⛳
รางวัลภายนอกสามารถขัดขวางความคิดสร้างสรรค์ได้ โดยเฉพาะในงานที่ต้องใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานวิจัยโดย Teresa Amabile ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด แสดงให้เห็นว่าผู้คนมีความคิดสร้างสรรค์น้อยลงเมื่อถูกกระตุ้นด้วยรางวัลภายนอกเมื่อเทียบกับความหลงใหลภายใน
รางวัลไม่ใช่ทางแก้ปัญหา; พวกมันเป็นเพียงกลลวงเท่านั้น
แม้ว่าแรงจูงใจภายนอกอาจเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ แต่มันไม่สามารถทดแทนการสร้างแรงจูงใจที่แท้จริงและความหลงใหลได้
กลยุทธ์ในการใช้แรงจูงใจภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ
แรงจูงใจภายนอกสามารถเป็นตัวเปลี่ยนเกมได้—เมื่อใช้อย่างถูกต้อง
แต่มีข้อแม้อยู่ว่า: หากผู้คนพึ่งพาเพียงรางวัล เช่น เงิน คะแนน หรือตำแหน่งเลื่อนขั้น ความมุ่งมั่นของพวกเขาก็อาจหมดลงทันทีที่สิ่งจูงใจเหล่านั้นหายไป แล้วคุณจะสร้างสมดุลที่ลงตัวได้อย่างไร?
การสร้างสมดุลระหว่างแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก
แรงจูงใจภายนอกจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อมันเสริมแรงจูงใจภายใน ไม่ใช่แทนที่มัน ตัวอย่างเช่น ลองนึกถึงทีมที่มีแรงจูงใจเพียงจากโบนัสพวกเขาจะทำงานหนักเมื่อรางวัลอยู่ใกล้แค่เอื้อม—แต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไม่มีแรงจูงใจทันที? ประสิทธิภาพการทำงานจะลดลง
ตอนนี้ ลองจินตนาการถึงทีมที่รู้สึกตื่นเต้นกับงานที่ทำ ขับเคลื่อนด้วยความอยากรู้อยากเห็นและการเติบโตส่วนบุคคล พวกเขาไม่ได้แค่ไล่ตามแรงจูงใจ แต่พวกเขาเติบโตจากการแก้ปัญหา การทำงานร่วมกัน และความคิดสร้างสรรค์
🏆 วิธีใช้:
- หากคุณเป็นนักเรียน ให้ตั้งเป้าหมายเพื่อเกรดที่ดี (ภายนอก) แต่ให้สนใจในความสุขของการเรียนรู้และการเชี่ยวชาญทักษะใหม่ ๆ (ภายใน)
- หากคุณเป็นผู้จัดการให้รางวัลทีมของคุณด้วยโบนัส (รางวัลภายนอก) แต่สร้างโอกาสให้พวกเขาได้เติบโตและค้นพบความหมายในงานของพวกเขา (รางวัลภายใน)
เป้าหมายคือการสร้างพลังร่วมที่รางวัลภายนอกช่วยเสริมสร้างความพึงพอใจภายใน
การจูงใจด้วยความสุขและความอยากรู้อยากเห็น
แรงจูงใจภายนอกไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่จับต้องได้เสมอไป บางครั้ง รางวัลที่ดีที่สุดคือประสบการณ์หรืออารมณ์ความรู้สึก
ตัวอย่างเช่น บริษัทเทคโนโลยีอย่าง Google เสนอ"เวลา 20%"— ซึ่งพนักงานสามารถทำงานในโครงการที่ตนเองหลงใหลได้ในช่วงเวลาทำงาน ผลลัพธ์คือ? นวัตกรรมเติบโตโดยไม่ต้องพึ่งพาการให้รางวัลจากภายนอกอย่างต่อเนื่อง
🏆 วิธีใช้:
หากคุณกำลังบริหารทีม ให้ผสมผสานการให้รางวัลแบบเกม (gamification) ความท้าทายทางการเรียนรู้ หรือความอิสระทางความคิดสร้างสรรค์เข้าไปในภารกิจเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมให้มากขึ้นนอกเหนือจากแรงจูงใจทางการเงิน
