ClickUp vs Lucidchart: เครื่องมือสร้างแผนผังที่ดีที่สุดสำหรับทีมคืออะไร?

เคยพยายามอธิบายแนวคิดที่ซับซ้อนผ่านอีเมล แล้วทีมของคุณกลับเข้าใจผิดไหม? ใช่แล้ว มันน่าหงุดหงิดจริงๆ
บางแนวคิดต้องการภาพประกอบ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนขั้นตอนการทำงาน การจัดโครงสร้างโครงการ หรือการทำความเข้าใจกระบวนการที่ซับซ้อน นั่นคือเหตุผลที่แผนผังขั้นตอน แผนผังความคิด และแผนภาพต่าง ๆ ถูกสร้างขึ้นมา พวกมันเปลี่ยนความสับสนให้กลายเป็นความชัดเจน
แต่ประเด็นคือ—คุณควรเลือกใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรที่สามารถสร้างแผนผังได้ด้วย หรือควรเลือกเครื่องมือเฉพาะทางสำหรับการสร้างแผนผังที่ทำสิ่งนั้นได้อย่างยอดเยี่ยมมากกว่า?
เข้าสู่ ClickUp และ Lucidchart—สองยักษ์ใหญ่ในวงการของตนเอง หนึ่งคือสุดยอดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน อีกหนึ่งคืออัจฉริยะด้านการสร้างแผนผังและไดอะแกรม
แต่เครื่องมือไหนที่ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายสำคัญได้จริงด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ? มาค้นหาคำตอบกัน
ClickUp คืออะไร?
ClickUpคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการจัดการงาน การทำงานร่วมกัน และการมองเห็นกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการโครงการ นักออกแบบ หรือหัวหน้าทีม มันช่วยให้คุณรวมงานไว้ที่เดียว อัตโนมัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพของทีม—ทั้งหมดจากพื้นที่ทำงานเดียว
ด้วยระบบอัตโนมัติของ AI และการแก้ไขแบบเรียลไทม์ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถจัดการทุกอย่างได้ตั้งแต่ภารกิจประจำวันไปจนถึงโครงการระดับองค์กร นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ มอบความยืดหยุ่นให้กับทีมของคุณในการทำงานตามวิธีที่เหมาะสมที่สุด
ไม่ต้องสลับแพลตฟอร์มหลายตัวอีกต่อไป ClickUp รวมทุกอย่างไว้ที่เดียว เพื่อให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงาน จัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำงานเสร็จเร็วขึ้น!
🔍 คุณรู้หรือไม่? มีทีมมากกว่า 3 ล้านทีม รวมถึง Google, Nike และ Airbnb ที่ใช้ ClickUp เพื่อจัดการเวิร์กโฟลว์ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทำให้การจัดการทรัพยากรง่ายขึ้น และปรับปรุงการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติของ ClickUp
ClickUp มอบเครื่องมือการมองเห็นที่ทรงพลังเพื่อวางแผนความคิดในไม่กี่วินาที เปลี่ยนวิธีที่คุณคิดค้น วางแผน และจัดการงานและทรัพยากร จากการสร้างความคิดสร้างสรรค์ทางภาพไปจนถึงข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ClickUp ช่วยให้ทีมของคุณทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกัน
มาสำรวจคุณสมบัติเด่นบางประการที่ทำให้ ClickUp แตกต่าง
คุณสมบัติ #1: กระดานไวท์บอร์ด ClickUp
ClickUp Whiteboardsมอบผืนผ้าใบไร้ขีดจำกัดให้กับทีมของคุณ เพื่อระดมความคิด วางกลยุทธ์ และวางแผนการทำงานได้อย่างมีภาพชัดเจน แตกต่างจากเครื่องมือสร้างแผนผังแบบคงที่ทั่วไป เพราะสามารถเชื่อมโยงโดยตรงกับงาน เอกสาร และเป้าหมายต่าง ๆ ได้ทันที ช่วยขจัดความจำเป็นในการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ
นี่คือเหตุผลที่ทำให้มันยอดเยี่ยม:
- สร้างโครงร่าง แผนผังขั้นตอน หรือแผนผังกระบวนการได้อย่างง่ายดายด้วยการลากและวาง
- ปรับแต่งกรอบ, วาดได้อย่างอิสระ, และเพิ่มบันทึกเพื่อบริบทที่ดีขึ้น
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับเพื่อนร่วมทีมผ่านการแก้ไขแบบสด, ความคิดเห็น, และสื่อที่ฝังไว้
- แปลงองค์ประกอบของไวท์บอร์ดให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ เชื่อมช่องว่างระหว่างการระดมความคิดและการปฏิบัติ
- ใช้ AI เพื่อสร้างภาพภายในไวท์บอร์ดตามคำแนะนำของคุณ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใหม่กับไวท์บอร์ดใช่ไหม? ใช้เทมเพลตไวท์บอร์ดใหม่ของ ClickUpเพื่อเริ่มต้นด้วยผืนผ้าใบเปล่า จัดระเบียบแนวคิดอย่างเป็นระบบด้วยภาพ และทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ทำให้การระดมความคิด วางแผนโครงการ และจัดการขั้นตอนการทำงานง่ายกว่าที่เคย
คุณสมบัติ #2: แผนผังความคิด ClickUp
แผนผังความคิดของ ClickUpช่วยเพิ่มความชัดเจนให้กับแนวคิดที่ซับซ้อน ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบความคิด วางแผนกระบวนการ และเชื่อมโยงแนวคิดที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นภาพ ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างกลยุทธ์หรือแบ่งย่อยโครงการ แผนผังความคิดจะช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและอยู่ภายใต้การควบคุม
หากคุณต้องการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วให้ใช้เทมเพลตแผนผังความคิดแบบง่ายของ ClickUp มันช่วยให้คุณสร้างแผนผังที่มีโครงสร้างหรือแบบอิสระได้อย่างง่ายดาย ออกแบบมาเพื่อการระดมความคิดที่มีโครงสร้างและการวางแผนกลยุทธ์ ช่วยให้ทีมสามารถสร้าง ปรับปรุง และแชร์แผนงานแบบภาพได้ทันที
ด้วย ClickUp Mind Maps คุณสามารถ:
- สร้างแผนผังความคิดตามงานเพื่อจัดโครงสร้างกระบวนการทำงานเชิงสร้างสรรค์โดยตรงจากงานที่มีอยู่ใน ClickUp
- ใช้แผนผังความคิดแบบโหนดเพื่อระดมความคิดอย่างอิสระก่อนที่จะแปลงเป็นงาน
- ลาก, วาง, และจัดเรียงโหนดใหม่ได้อย่างง่ายดายเพื่อปรับปรุงโครงสร้างโครงการ
- ปรับแต่งสี รูปร่าง และตัวเชื่อมต่อเพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจน
- แก้ไขและปรับปรุงแบบเรียลไทม์พร้อมการทำงานร่วมกันของทีมอย่างเต็มรูปแบบ
คุณสมบัติ #3: ClickUp Brain
ClickUp Brainคือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งรวบรวมความรู้, อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ, และให้ข้อมูลเชิงลึกทันที ด้วยการผสาน AI เข้ากับงาน, เอกสาร, และการสนทนา ClickUp Brain ช่วยลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเองและเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้กับมัน:
- เชื่อมต่อเครื่องมือภายนอก เช่น Google Drive, GitHub และ Salesforce เพื่อการเข้าถึงความรู้แบบรวมศูนย์
- รับข้อมูลเชิงลึกที่เข้าใจบริบทได้ทันทีเกี่ยวกับงาน กิจกรรมของทีม และสถานะโครงการ โดยไม่ต้องค้นหาด้วยตนเอง
- ประหยัดเวลาด้วยสรุปและรายงานที่สร้างโดย AI
- ใช้ AI เพื่อสร้างคำตอบในโทนที่เหมาะสมได้อย่างง่ายดาย
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $5/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว ClickUp:
- G2: 4. 7/5. 0 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5. 0 (รีวิวมากกว่า 4,300 รายการ)
Lucidchart คืออะไร?
Lucidchart เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการสร้างแผนภาพและการแสดงผลข้อมูลที่ช่วยให้ทีมออกแบบแผนผังขั้นตอน แผนผังเครือข่าย แผนผังองค์กร หรือกระบวนการทำงานเชิงสร้างสรรค์ตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงแผนภาพทางเทคนิค Lucidchart มีเทมเพลตสำเร็จรูปและไลบรารีรูปร่างที่หลากหลาย ช่วยให้การนำเสนอข้อมูลเป็นภาพเป็นเรื่องง่าย
ออกแบบมาสำหรับทีมทุกขนาด ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ให้ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานบนเอกสารเดียวกันได้พร้อมกัน
ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายอุตสาหกรรม—ตั้งแต่แผนกไอทีและวิศวกรรมไปจนถึงการตลาดและการขาย ใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, ปรับปรุงการตัดสินใจและความปลอดภัย, และเพิ่มผลผลิตของทีม
➡️ อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Lucidchart สำหรับการสร้างแผนผัง
คุณสมบัติของ Lucidchart
Lucidchart ถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมที่ต้องการเครื่องมือสร้างแผนผังที่ใช้งานง่าย มันทำให้แนวคิดที่ซับซ้อนง่ายขึ้นด้วยภาพที่เคลื่อนไหวได้ ทำให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่าย นี่คือคุณสมบัติเด่นบางประการ:
คุณสมบัติ #1: แผนภาพ
Lucidchart ช่วยให้คุณสร้าง ปรับแต่งและแชร์แผนภาพมืออาชีพได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องยุ่งยาก เทมเพลตอัจฉริยะจะปรับเปลี่ยนตามการใช้งานของคุณ ช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนภาพ UML แผนภูมิ BPMN โมเดล ERD และแผนผังเครือข่ายได้อย่างง่ายดาย
การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขและการเชื่อมโยงข้อมูลทำให้แผนภูมิมีชีวิตชีวาด้วยการอัปเดตภาพให้อัตโนมัติตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล
การสร้างอัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนข้อความที่ถูกทำเครื่องหมายให้กลายเป็นแผนผังที่มีโครงสร้างได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที เมื่อเสร็จสิ้น คุณสามารถส่งออกแผนผังในรูปแบบต่าง ๆ หรือเผยแพร่พร้อมการควบคุมการเข้าถึงได้
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: สมองมนุษย์ประมวลผลภาพได้เร็วกว่าข้อความถึง 60,000 เท่า โดย 90% ของข้อมูลทั้งหมดที่เรารับรู้เป็นข้อมูลภาพ ไม่น่าแปลกใจเลยที่แผนภาพและผังงานจะเปลี่ยนเกมในเรื่องความชัดเจนและการตัดสินใจ!
คุณสมบัติ #2: ห้องสมุดที่ครอบคลุม
Lucidchart มีห้องสมุดที่ครอบคลุมของรูปร่างและไอคอนสำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงธุรกิจ, การออกแบบ, และวิศวกรรมศาสตร์
สัญลักษณ์ของมันได้รับการมาตรฐานสำหรับการทำแผนภาพกระบวนการ, การสร้างแบบร่าง, และการจำลองฐานข้อมูล. ฟังก์ชันการค้นหาช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาองค์ประกอบภาพที่สมบูรณ์แบบได้อย่างรวดเร็ว.
ต้องการปรับแต่งเพิ่มเติมหรือไม่? คุณสามารถนำเข้าไฟล์ SVG และรูปภาพที่กำหนดเองเพื่อสร้างแผนภาพที่ไม่ซ้ำใคร ไม่ว่าคุณจะออกแบบแผนผังหรือพิมพ์เขียวทางเทคนิค Lucidchart ก็รับประกันว่าภาพของคุณจะถูกต้อง ละเอียด และปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นสูง
📮 ClickUp Insight: พนักงานที่มีความรู้โดยทั่วไปต้องติดต่อกับคน 6 คนโดยเฉลี่ยเพื่อให้งานสำเร็จ ซึ่งหมายความว่าต้องติดต่อกับบุคคลสำคัญ 6 คนทุกวันเพื่อรวบรวมบริบทที่จำเป็น ปรับความสำคัญให้ตรงกัน และผลักดันโครงการให้ก้าวหน้า
การต่อสู้เป็นเรื่องจริง—การติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ความสับสนในเวอร์ชัน และหลุมดำที่มองไม่เห็นในการมองเห็นข้อมูล กำลังกัดกร่อนประสิทธิภาพการทำงานของทีม แพลตฟอร์มศูนย์กลางอย่าง ClickUp พร้อมด้วย Connected Search และ AI Knowledge Manager ช่วยแก้ไขปัญหานี้ด้วยการทำให้บริบทพร้อมใช้งานทันทีที่ปลายนิ้วของคุณ
คุณสมบัติที่ 3: โหมดการนำเสนอ
ข้ามขั้นตอนการสร้างสไลด์เพิ่มเติม—Lucidchart เปลี่ยนแผนผังให้เป็นการนำเสนอได้ทันที ไฮไลต์ส่วนสำคัญ นำทางผ่านโครงสร้างที่ซับซ้อน และดึงดูดความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยไม่ต้องสลับไปยังเครื่องมืออื่น
การเปลี่ยนผ่านอย่างไร้รอยต่อจากแผนภาพไปสู่การนำเสนอช่วยให้คุณมุ่งเน้นที่การสื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าคุณจะกำลังนำเสนอโครงการหรือเป็นผู้นำการประชุม โหมดการนำเสนอจะช่วยให้ภาพประกอบของคุณยังคงโต้ตอบได้และสร้างความประทับใจอยู่เสมอ
ราคา Lucidchart
- ฟรี
- บุคคล: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Lucidchart:
- G2: 4. 5/5. 0 (รีวิวมากกว่า 6,100+)
- Capterra: 4. 5/5. 0 (รีวิวมากกว่า 2,100 รายการ)
ClickUp เทียบกับ Lucidchart: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ก่อนที่จะลงลึก เรามาดูภาพรวมสั้น ๆ ของการเปรียบเทียบระหว่าง ClickUp และ Lucidchart กันก่อน! 👀
|คุณสมบัติ
|คลิกอัพ
|Lucidchart
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|การบริหารงานและการจัดการโครงการ
|การสร้างแผนภาพอย่างมืออาชีพ
|การจัดการงานและโครงการ
|สถานะที่กำหนดเอง, การพึ่งพา, รองรับ Agile/Waterfall
|ไม่ใช่คุณสมบัติหลัก
|เครื่องมือการทำงานร่วมกัน
|แชทในตัว, แก้ไขแบบเรียลไทม์, ความคิดเห็นที่มอบหมาย
|การแก้ไขแบบเรียลไทม์ร่วมกัน, ความคิดเห็น, ประวัติเวอร์ชัน
|การมองเห็นและการติดตามโครงการ
|มุมมองที่กำหนดเอง, เป้าหมาย, แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์
|ภาพข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลพร้อมการอัปเดตแบบเรียลไทม์
|รองรับการผสานรวม
|เชื่อมต่อกับแอปมากกว่า 1,000 แอป
|ซิงค์กับ Google Drive, Microsoft 365, ฯลฯ
|การจัดการเอกสารและความรู้
|วิกิ, ฐานความรู้, SOP ภายใน ClickUp Docs
|ไม่ใช่คุณสมบัติหลัก
|แผนภาพและภาพประกอบ
|กระดานไวท์บอร์ด, แผนผังความคิด
|แผนผังขั้นตอน, UML, ERD, แผนภาพทางเทคนิค
|เทมเพลตและการทำงานอัตโนมัติ
|กระบวนการทำงานที่กำหนดเอง, ระบบอัตโนมัติ
|เทมเพลตอัจฉริยะ, แผนภาพที่สร้างโดยอัตโนมัติ
|ประสบการณ์ของผู้ใช้
|การจัดระเบียบด้วยการลากและวาง พร้อมรหัสสี
|คลังรูปทรงที่หลากหลาย, ตัวเลือกการส่งออกที่ง่ายดาย
|เครื่องมือสำหรับการนำเสนอ
|ไม่ใช่คุณสมบัติหลัก
|โหมดการนำเสนอในตัว
|ราคาและการเข้าถึง
|เวอร์ชันฟรี, ระดับการชำระเงินที่คุ้มค่า
|ระดับราคาที่หลากหลาย, รองรับการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม
|ความเข้ากันได้ข้ามแพลตฟอร์ม
|เว็บ, เดสก์ท็อป, และมือถือสามารถใช้งานได้
|เว็บ, เดสก์ท็อป, และมือถือสามารถใช้งานได้
เมื่อดูผิวเผิน ClickUp ดูเหมาะสำหรับงานที่เน้นการทำงานเป็นทีมและการจัดการโครงการ ในขณะที่ Lucidchart เชี่ยวชาญในการสร้างแผนภาพเชิงภาพ มาเปรียบเทียบคุณสมบัติของทั้งสองกัน!
1. การจัดการงาน
โดยพื้นฐานแล้ว ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อการจัดการงานขั้นสูงโดยเฉพาะ คุณสามารถแบ่งโครงการออกเป็นงานย่อย งานย่อยย่อย และรายการตรวจสอบ เพื่อให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง กฎเกณฑ์ และการทำงานอัตโนมัติ คุณจึงสามารถควบคุมเวิร์กโฟลว์และประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างสมบูรณ์
มันช่วยคุณ:
- กำหนดเจ้าของหลายคนและติดตามความคืบหน้าด้วยธงความสำคัญ ผู้ติดตาม และกำหนดเวลา
- ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นด้วยความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน ความคิดเห็นที่มอบหมาย และการกล่าวถึง
- สลับระหว่างมุมมองรายการ, บอร์ด, แผนงานกานท์ และปฏิทิน เพื่อการติดตามงานที่ยืดหยุ่น
- ติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละงานด้วยระบบติดตามเวลาในตัว
- ค้นหาข้ามพื้นที่ทำงานด้วยClickUp Connected Searchเพื่อเข้าถึงงานและไฟล์ได้ทันที
🤩นี่คือสิ่งที่โทมัส คลิฟฟอร์ด ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ TravelLocal กล่าวถึง ClickUp
เราใช้ ClickUp สำหรับการจัดการโครงการและงานทั้งหมดของเรา รวมถึงเป็นฐานความรู้ด้วย นอกจากนี้ยังถูกนำมาใช้สำหรับการติดตามและอัปเดตกรอบงาน OKR ของเรา และกรณีการใช้งานอื่นๆ อีกหลายกรณี รวมถึงแผนผังขั้นตอน แบบฟอร์มขอวันหยุด และกระบวนการทำงานต่างๆ เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากที่สามารถให้บริการทั้งหมดนี้ภายในผลิตภัณฑ์เดียว เนื่องจากสามารถเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกันได้อย่างง่ายดาย
เราใช้ ClickUp สำหรับการจัดการโครงการและงานทั้งหมดของเรา รวมถึงเป็นฐานความรู้ด้วย นอกจากนี้ยังถูกนำมาใช้สำหรับการติดตามและอัปเดตกรอบการทำงาน OKR ของเรา และกรณีการใช้งานอื่นๆ อีกหลายกรณี รวมถึงแผนผังขั้นตอน แบบฟอร์มขอวันหยุด และกระบวนการทำงานต่างๆ เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากที่สามารถให้บริการทั้งหมดนี้ภายในผลิตภัณฑ์เดียว เนื่องจากสามารถเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกันได้อย่างง่ายดาย
แม้ว่า Lucidchart จะเป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันแบบภาพเป็นหลัก แต่ก็มีความสามารถในการจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานอยู่บ้าง ช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นภาพงาน วางแผนการพึ่งพา และปรับเป้าหมายของโครงการให้สอดคล้องกันผ่านแผนผังและไดอะแกรม
ด้วย Lucidchart คุณสามารถ:
- สร้างลำดับงานและแผนผังกระบวนการเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น
- มอบหมายงานภายในแผนภาพโดยใช้โน้ตติดและความคิดเห็น
- ติดตามความคืบหน้าด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำพื้นฐานภายในเอกสารที่แชร์ร่วมกัน
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยการกล่าวถึงและพื้นที่ทำงานร่วมกัน
เครื่องมือใดชนะสำหรับการจัดการงาน?
หากคุณกำลังมองหา ระบบจัดการงานที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติ ClickUp คือผู้ชนะอย่างชัดเจน. มันมอบเวิร์กโฟลว์ที่มีโครงสร้าง, ระบบอัตโนมัติ, และการติดตามแบบเรียลไทม์ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการงานประจำวันและโครงการใหญ่. แม้ว่า Lucidchart จะโดดเด่นในด้านการสร้างภาพ, แต่มันขาดคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการและติดตามงาน.
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ :เรียนรู้ว่าการจัดการโครงการบนไวท์บอร์ดคืออะไรและทำให้ไอเดียของคุณโดดเด่นด้วยแผนภาพที่มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยให้การทำงานร่วมกันและโครงการโดยรวมเป็นเรื่องง่าย!
2. การแสดงภาพกระบวนการทำงาน
ClickUp นำเสนอระบบการแสดงภาพการทำงานแบบไดนามิก ช่วยให้ทีมติดตามความคืบหน้า ระบุจุดติดขัด และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยมุมมองที่หลากหลายและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ คุณจะได้รับภาพรวมที่ชัดเจนของโครงการตั้งแต่ต้นจนจบ ClickUp ช่วยให้คุณ:
- สร้างภาพความคืบหน้าของงานโดยใช้กระดานคัมบังพร้อมฟังก์ชันลากและวาง
- วางแผนไทม์ไลน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วยมุมมองแผนภูมิแกนต์เพื่อติดตามความเชื่อมโยงของงานและกำหนดเวลาส่งมอบ
- รับข้อมูลเชิงลึกด้วย แดชบอร์ด ClickUpที่มีแผนภูมิแบบเรียลไทม์และรายงานที่กำหนดเอง
- เชื่อมโยงงานกับแชท เอกสาร และไวท์บอร์ดเพื่อแสดงความสัมพันธ์และรับรองการดำเนินงานที่ราบรื่น
🌻 ตัวอย่างกรณีศึกษา: QubicaAMFลดเวลาการรายงานลง 40%ด้วย ClickUp Dashboards เปลี่ยนข้อมูลที่ซับซ้อนให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริง
Lucidchart เชี่ยวชาญด้านการวางแผนกระบวนการทำงานและการสร้างแผนภาพต่าง ๆ ช่วยให้ทีมออกแบบขั้นตอนการทำงานและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างงานได้อย่างชัดเจน ด้วย Lucidchart คุณสามารถ:
- สร้างแผนผังขั้นตอนและแผนผังกระบวนการอย่างละเอียดด้วยเครื่องมือสร้างแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงด้วยประวัติการแก้ไขเพื่อตรวจสอบการอัปเดตของกระบวนการทำงาน
- ปรับแต่งไดอะแกรมด้วยไลบรารีรูปร่าง สี และเลเยอร์
เครื่องมือใดที่โดดเด่นในการแสดงภาพกระบวนการทำงาน?
ClickUp เป็นผู้นำ. มันผสานการมองเห็นกระบวนการทำงานกับการดำเนินการตามงาน ทำให้โครงการก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ. Lucidchart โดดเด่นในด้านการวางแผนกระบวนการ แต่ไม่เพียงพอในด้านการติดตามแบบเรียลไทม์และการทำงานอัตโนมัติตามกระบวนการที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทำให้ ClickUp เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับการมองเห็นกระบวนการทำงานที่เน้นงาน.
➡️ อ่านเพิ่มเติม:โปรแกรมซอฟต์แวร์กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลที่ดีที่สุด
3. การร่วมมือ
ClickUp มอบศูนย์กลางการทำงานร่วมกันที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้ทีมเชื่อมต่อกันแบบเรียลไทม์ ด้วยฟีเจอร์ClickUp Chat ในตัว การทำงานร่วมกันในเอกสาร และการสื่อสารตามงาน ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสนทนา การให้ข้อเสนอแนะ และการอัปเดตโครงการ ทั้งหมดนี้อยู่ในแพลตฟอร์มเดียว
คุณสามารถ:
- ทำงานบนเอกสาร ClickUpพร้อมกันกับทีมของคุณ
- มอบหมายความคิดเห็นให้กับสมาชิกทีมเฉพาะเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการรับผิดชอบงานและดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น
- ใช้ClickUp Clipsเพื่อบันทึกและแชร์วิดีโอสำหรับคำแนะนำแบบภาพ
- ส่งและรับอีเมลโดยตรงภายในงานในClickUp
- ตรวจสอบและใส่คำอธิบายประกอบไฟล์ PDF, รูปภาพ และวิดีโอเพื่อให้ความคิดเห็นที่แม่นยำ
Lucidchart มุ่งเน้นการสร้างแผนภาพแบบทีม ช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถแก้ไขและปรับปรุงเวิร์กโฟลว์เชิงภาพร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ ด้วย Lucidchart คุณสามารถ:
- แสดงความคิดเห็นโดยตรงบนองค์ประกอบเฉพาะของแผนภาพเพื่อรับข้อเสนอแนะที่ตรงจุด
- ใช้ประวัติเวอร์ชันเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงและกู้คืนการแก้ไขก่อนหน้านี้
- แชร์แผนผังพร้อมสิทธิ์การเข้าถึงที่กำหนดเองเพื่อการควบคุมการเข้าถึง
เครื่องมือใดที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันได้ดีกว่า?
ClickUp เป็นตัวเลือกที่เหนือกว่าสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมแบบครบวงจร มันผสานการจัดการโครงการเข้ากับการทำงานร่วมกัน ทำให้เป็นพื้นที่ทำงานที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีม ในขณะที่ Lucidchart เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกันแบบภาพ แต่ขาดความลึกซึ้งที่จำเป็นในการจัดการโครงการที่ซับซ้อน
4. การผสานรวม
ClickUp มอบความสามารถในการผสานการทำงานที่หลากหลาย ให้คุณเชื่อมต่อกับแอปมากกว่า 1,000 แอป ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นหนึ่งเดียว ลดความยุ่งยากในการจัดการเครื่องมือต่างๆ API แบบเปิดช่วยให้คุณสามารถสร้างการผสานการทำงานแบบกำหนดเองเพื่อให้เทคโนโลยีของคุณทำงานได้อย่างที่คุณต้องการ ClickUp ช่วยให้คุณ:
- ผสานการทำงานกับ Google Drive, Slack และ Microsoft Teams เพื่อการสื่อสารและการแชร์ไฟล์อย่างไร้รอยต่อ
- อัตโนมัติภารกิจโดยใช้ Zapier เพื่อเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามหลายพันตัว
- ซิงค์กับ GitHub, Bitbucket และ GitLab เพื่อติดตามการพัฒนาแบบเรียลไทม์
- เชื่อมต่อเครื่องมือ CRM เช่น HubSpot และ Salesforce เพื่อรวมข้อมูลลูกค้าไว้ที่ศูนย์กลาง
- เชื่อมต่อกับเครื่องมือติดตามเวลาเช่น Toggl และ Harvest สำหรับบันทึกการทำงานที่แม่นยำ
Lucidchart ให้บริการการผสานการทำงานแบบใช้แผนภาพเพื่อเชื่อมต่อภาพกับเครื่องมือเพิ่มผลผลิต สามารถผสานการทำงานได้ดีกับ Google Workspace, Microsoft และ Atlassian ช่วยให้ทีมสามารถฝังแผนภาพไว้ในกระบวนการทำงานของตนได้ ด้วย Lucidchart คุณสามารถ:
- ส่งออกแผนภาพไปยัง Confluence และ Jira สำหรับเอกสารโครงการ
- ใช้การผสาน Salesforce เพื่อแสดงภาพกระบวนการทำงานของลูกค้า
- เชื่อมต่อกับ AWS และ Azure สำหรับการสร้างแผนผังสถาปัตยกรรมคลาวด์
เครื่องมือใดคือผู้ชนะในการผสานรวม?
หากคุณต้องการการผสานรวมที่ทรงพลังและครบวงจร ClickUp คือแชมป์ที่ไม่อาจปฏิเสธได้ มันเชื่อมต่อกับเครื่องมือได้มากกว่าและนำเสนอระบบอัตโนมัติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น Lucidchart ผสานรวมกับเครื่องมือเอกสารได้ดี แต่ขาดความหลากหลายในการผสานรวมที่ ClickUp มอบให้สำหรับการจัดการโครงการอย่างเต็มรูปแบบ
5. การกำหนดราคา
ช่วงสุดท้าย—ClickUp หรือ Lucidchart จะส่งผลต่อผลกำไรของคุณอย่างไร?
แผนราคาของ ClickUp
- แผนฟรีตลอดไป: แผนฟรีที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติ เหมาะสำหรับการใช้งานส่วนตัว
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7/เดือน ต่อผู้ใช้
แผนราคาของ Lucidchart
- ฟรี
- บุคคล: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
เครื่องมือไหนชนะในเรื่องราคา?
Lucidchart ให้บริการการสร้างแผนภาพที่แข็งแกร่ง แต่นั่นคือสิ่งที่คุณได้รับโดยพื้นฐาน คุณกำลังจ่ายเงินเพื่อฟังก์ชันเดียวเท่านั้น ClickUp, ในทางกลับกัน, ให้บริการการสร้างแผนภาพพร้อมการจัดการโครงการอย่างครอบคลุม, การติดตามงาน, และการร่วมมือ—ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้การสมัครสมาชิกเพียงครั้งเดียว
🌻 ตัวอย่างกรณีศึกษา: RevPartnersลดต้นทุนลง 50%ด้วยการแทนที่ซอฟต์แวร์อื่นสามตัวด้วยแพลตฟอร์มครบวงจรของ ClickUp—ฟีเจอร์และความปลอดภัยด้านประสิทธิภาพมากกว่า ในราคาเพียงครึ่งเดียว
ClickUp เทียบกับ Lucidchart บน Reddit
เราได้สำรวจ Reddit เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากผู้ใช้เกี่ยวกับ ClickUp และ Lucidchart ทั้งสองแพลตฟอร์มมีผู้สนับสนุนของตนเอง โดยความชอบจะแตกต่างกันไปตามกระบวนการทำงานและความต้องการของแต่ละบุคคล
ผู้ใช้Reddit คนหนึ่งได้ชื่นชมคุณสมบัติที่ครอบคลุมของ ClickUpโดยกล่าวว่า:
ฉันรัก ClickUp! ฉันเคยใช้เครื่องมือมากมายเพื่อจัดการกับงานโปรเจ็กต์และสิ่งต่าง ๆ ของฉัน แต่ไม่มีอะไรที่ตอบโจทย์ความต้องการของฉันได้ดีเท่ากับ ClickUp เลย มันมีทุกสิ่งที่คุณต้องการ (เพราะมันเป็นแอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน) และรองรับทั้งความต้องการส่วนตัวและอาชีพของคุณ ทุกอย่างที่ฉันชอบคือเทมเพลต (อะไรจะไม่ให้รักล่ะ!) และ Docs โอ้โห ฉันชอบการจัดรูปแบบที่นั่นมาก ๆ ใช่ครับ แนะนำให้เปลี่ยนมาใช้ ClickUp อย่างแน่นอนครับ
ฉันรัก ClickUp! ฉันเคยใช้เครื่องมือมากมายเพื่อจัดการกับงานโปรเจ็กต์และสิ่งต่าง ๆ ของฉัน แต่ไม่มีอะไรที่ตอบโจทย์ความต้องการของฉันได้ดีเท่ากับ ClickUp. มันมีทุกสิ่งที่คุณต้องการ (เพราะมันเป็นแอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน) และรองรับทุกความต้องการส่วนตัวและอาชีพของคุณ. สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือเทมเพลต (อะไรจะไม่ให้รักล่ะ!) และเอกสาร. โอ้โห ฉันชอบการจัดรูปแบบที่นั่นมาก ๆ. *ใช่ครับ แนะนำให้เปลี่ยนมาใช้ ClickUp อย่างแน่นอนครับ.
อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บางรายคิดว่าClickUp สามารถทำได้ดีกว่านี้ ผู้ใช้รายหนึ่งกล่าวว่า:
Clickup เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมมาก เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว มันมีชุดฟีเจอร์ที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับโปรแกรมยอดนิยมทั้งหลาย (เช่น Wrike, Asana, Monday ฯลฯ) อย่างไรก็ตาม ยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติมในเรื่องสิทธิ์การเข้าถึงและการแชท แต่ผมเชื่อว่า Clickup กำลังดำเนินการแก้ไขอยู่ (หรืออย่างน้อยพวกเขาก็คงจะไม่พอใจถ้ายังไม่ทำ)
Clickup เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมมาก เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว มันมีชุดฟีเจอร์ที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับตัวเลือกทั่วไปทั้งหมด (เช่น Wrike, Asana, Monday ฯลฯ) น่าเสียดายที่ยังต้องปรับปรุงเรื่องสิทธิ์การเข้าถึงและการแชท อย่างไรก็ตาม ผมเชื่อว่า Clickup กำลังดำเนินการแก้ไขในส่วนนี้อยู่ (หรืออย่างน้อยพวกเขาก็คงบ้าไปแล้วถ้าไม่ทำ)
ในทางกลับกัน Lucidchartได้รับคำชมเชยในด้านความสามารถในการออกแบบที่ใช้งานง่าย ผู้ใช้คนหนึ่งได้แบ่งปันว่า:
ฉันเองก็เป็นแฟน Lucid Chart เช่นกัน มันช่วยฉันได้มากในการมีส่วนร่วมกับชัยชนะบางอย่าง โดยสามารถวาดแผนผังได้ทันทีและถ่ายทอดภาพให้ลูกค้าเข้าใจ Lucid รวดเร็วกว่า Visio หรือ PowerPoint สำหรับฉันเสมอ
ฉันเองก็เป็นแฟน Lucid Chart เช่นกัน มันช่วยฉันได้มากในการมีส่วนร่วมกับชัยชนะบางอย่าง โดยสามารถวาดแผนผังได้ทันทีและถ่ายทอดภาพให้ลูกค้าเข้าใจ Lucid รวดเร็วกว่า Visio หรือ PowerPoint สำหรับฉันเสมอ
อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าราคาของ Lucidchart เป็นเรื่องที่น่ากังวลผู้ใช้รายหนึ่งได้กล่าวว่า:
ฉันใช้ lucidchart ในการสร้างแผนผังและไดอะแกรมมาหลายปีแล้ว แต่ฉันอยากจะย้ายไปใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สหรือแบบโฮสต์เองมากกว่า เพราะ A. มันมีค่าใช้จ่ายปีละ $100, B. ฉันไม่แน่ใจว่ามันมีความเป็นส่วนตัวมากแค่ไหน, และ C. ตอนนี้พวกเขาทำบิลเรียกเก็บเงินฉันผิดและคิดเงินเกินมาสองครั้งแล้ว (ต้องขอเงินคืนในครั้งแรก) มันจะดีมากถ้าฉันสามารถโฮสต์มันบนเซิร์ฟเวอร์แล้วใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้ แต่แม้จะเป็นแอปในเครื่องก็ได้ ตราบใดที่มันรองรับ Windows และ Linux
ฉันใช้ lucidchart ในการสร้างแผนผังและไดอะแกรมมาหลายปีแล้ว แต่ฉันอยากจะย้ายไปใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สหรือแบบโฮสต์เองเพราะ A. มันมีค่าใช้จ่ายปีละ $100, B. ฉันไม่รู้ว่ามันมีความเป็นส่วนตัวมากแค่ไหน, และ C. ตอนนี้พวกเขาทำผิดพลาดในการเรียกเก็บเงินและคิดเงินฉันเกินสองครั้ง (ต้องขอคืนเงินครั้งแรก) มันจะดีมากถ้าฉันสามารถโฮสต์มันบนเซิร์ฟเวอร์แล้วใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้ แต่แม้จะเป็นแอปในเครื่องก็ได้ ตราบใดที่มันรองรับ Windows และ Linux
ใครคือแชมป์สุดยอดการสร้างแผนผัง—ClickUp หรือ Lucidchart?
ทั้ง ClickUp และ Lucidchart มีคุณสมบัติการสร้างแผนภาพและการแสดงภาพที่ทรงพลัง แต่เมื่อพูดถึงฟังก์ชันการทำงานโดยรวม ClickUp ครองตำแหน่งที่หนึ่ง
Lucidchart โดดเด่นในการสร้างแผนภาพและแผนผังงาน ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย ทำให้การมองเห็นกระบวนการต่างๆ เป็นเรื่องง่าย อย่างไรก็ตาม Lucidchart ยังคงเป็นเครื่องมือแบบสแตนด์อโลนที่ต้องมีการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการอื่นๆ
ClickUpผสานการวาดแผนภาพเข้ากับการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ทีมสามารถวางแผน ติดตาม และดำเนินโครงการได้ทั้งหมดในที่เดียว ด้วยฟีเจอร์ไวท์บอร์ด แผนผังความคิด และระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ClickUp ช่วยให้คุณระดมความคิด จัดระเบียบขั้นตอนการทำงาน และเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นผลลัพธ์ได้จริง
สำหรับทีมที่ต้องการมากกว่าแค่แผนผัง ClickUp คือตัวเลือกที่ชัดเจนที่สุด 🏆
พร้อมที่จะทำให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นขึ้นหรือไม่?ลองใช้ ClickUp วันนี้และเปลี่ยนวิธีการทำงานของคุณ!