11 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Microsoft Office 365 Planner ในปี 2025

คุณกำลังอัปเดตบอร์ดโครงการของทีม มอบหมายงาน และกำหนดเส้นตาย ทุกอย่างดูดี (ในตอนนี้)
แต่เมื่อลำดับความสำคัญเปลี่ยนไปและปริมาณงานเพิ่มขึ้น คุณก็เริ่มต้องการมากขึ้น บางทีคุณอาจกำลังมองหาขั้นตอนการทำงานที่ปรับแต่งได้เอง รายงานที่ดีกว่า หรือวิธีที่ง่ายขึ้นในการติดตามความคืบหน้าของหลายโครงการพร้อมกัน
หาก Microsoft Planner ไม่ครอบคลุมทุกสิ่งที่คุณต้องการ อาจถึงเวลาที่ต้องค้นหาตัวเลือกอื่น ๆ
เครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีควรเหมาะกับวิธีการทำงานของคุณ ไม่ใช่บังคับให้คุณต้องปรับตัวให้เข้ากับข้อจำกัดของมัน ไม่ว่าคุณจะต้องการระบบอัตโนมัติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น การผสานรวมที่แข็งแกร่งขึ้น หรือความยืดหยุ่นที่มากขึ้น ก็มีทางเลือกมากมายที่คุ้มค่าแก่การพิจารณา
นี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Microsoft Office 365 Planner ที่จะช่วยให้คุณหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุด 📝
ข้อจำกัดของ Microsoft Office 365 Planner
Microsoft Office 365 Planner ทำงานได้ดีสำหรับการจัดการงานพื้นฐาน แต่ทีมที่ต้องจัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนมักพบอุปสรรค แพลตฟอร์มนี้ขาดความยืดหยุ่น ทำให้การปรับขนาดและปรับแต่งกระบวนการจัดการโครงการเป็นเรื่องยาก
นี่คือข้อจำกัดบางประการที่คุณอาจพบเจอ 👀
- การทำงานอัตโนมัติแบบจำกัด: การอัปเดตด้วยตนเองทำให้ความคืบหน้าช้าลง และตัวเลือกการทำงานอัตโนมัติยังมีน้อยเมื่อเทียบกับเครื่องมือจัดการโครงการที่ทันสมัยกว่า
- การจัดระเบียบงานแบบเข้มงวด: การจัดการงานรู้สึกจำกัด เนื่องจากไม่มีสถานะที่กำหนดเอง, การพึ่งพา, หรือตัวเลือกการจัดลำดับความสำคัญขั้นสูง
- ไม่มีการติดตามเวลาแบบเนทีฟ: ทีมที่ต้องการติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้หรือตรวจสอบการจัดสรรงานต้องพึ่งพาการผสานรวมกับผู้ให้บริการภายนอกหรือทางเลือกอื่น ๆ ของ Microsoft Office 365 Planner
- การรายงานและการวิเคราะห์ที่อ่อนแอ: การรายงานที่มีอยู่ในระบบให้ข้อมูลเชิงลึกเพียงผิวเผิน ทำให้ยากต่อการวิเคราะห์แนวโน้มของประสิทธิภาพและปรับปรุงกระบวนการทำงาน
- การผสานการทำงานที่จำกัด: แม้ว่าจะสามารถเชื่อมต่อกับแอปของ Microsoft บางตัวได้ แต่การผสานการทำงานกับระบบภายนอกยังมีน้อยมาก ทำให้ทีมต้องพึ่งพาวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง
🧠 เกร็ดความรู้: Microsoftเปิดตัวแอป Plannerใน Microsoft Teams เมื่อเดือนเมษายน 2024 ซึ่งรวมงานและแผนจากทั่วทั้งระบบนิเวศ Microsoft 365 ไว้ในที่เดียว
ทางเลือกสำหรับ Microsoft Office 365 Planner ในพริบตา
นี่คือตารางเปรียบเทียบทางเลือกของ Microsoft Project Planner 📈
|ชื่อเครื่องมือ
|กรณีการใช้งาน
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คลิกอัพ
|แอปจัดการโครงการและงานแบบครบวงจร
|ทีมที่ต้องการการปรับแต่งอย่างลึกซึ้ง, คุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI, และการร่วมมือที่ราบรื่น
|Todoist
|การจัดการงานแบบมินิมอล
|บุคคลและทีมขนาดเล็กที่ต้องการการจัดระเบียบงานที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ
|อาสนะ
|ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานสำหรับทีม
|ทีมขนาดกลางที่ต้องการกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ, ระบบอัตโนมัติ, และการติดตามเป้าหมาย
|Trello
|การจัดระเบียบแบบคัมบังอย่างง่าย
|ผู้ที่ชื่นชอบการจัดระเบียบด้วยภาพและต้องการระบบคัมบังแบบลากและวาง
|Wrike
|การจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการระดับองค์กร
|องค์กรที่บริหารจัดการโครงการที่ซับซ้อนหลายโครงการพร้อมการวางแผนทรัพยากรอย่างละเอียด
|Monday.com
|การปรับแต่งขั้นตอนการทำงานแบบภาพ
|ทีมที่ต้องการระบบการจัดการโครงการที่สามารถปรับแต่งได้สูง และเน้นการนำเสนอด้วยภาพ
|สมาร์ทชีต
|การติดตามโครงการในรูปแบบตาราง
|ทีมที่คุ้นเคยกับสเปรดชีตแต่ต้องการเครื่องมือติดตามโครงการขั้นสูง
|ไมสเตอร์ทาสก์
|การเปลี่ยนงานที่เข้าใจง่าย
|ผู้ใช้ที่ต้องการอินเทอร์เฟซที่สะอาด ทันสมัย พร้อมระบบอัตโนมัติสำหรับการย้ายงาน
|จิรา
|การจัดการวงจรการพัฒนาแบบアジล
|ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ติดตามสปรินท์, บัก, และกระบวนการทำงานทางเทคนิค
|แนวคิด
|พื้นที่ทำงานแบบครบวงจรที่ยืดหยุ่น
|ทีมที่ต้องการโซลูชันแบบผสมผสานที่รวมบันทึก ฐานข้อมูล และการจัดการงาน
|เบสแคมป์
|การสื่อสารในทีมที่ตรงไปตรงมา
|ทีมขนาดเล็กและฟรีแลนซ์ที่กำลังมองหาเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและเน้นการสื่อสาร
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Microsoft Office 365 Planner
แอปการจัดการโครงการที่แข็งตัวอาจทำให้การวางแผนยากกว่าที่ควรจะเป็น
หากคุณกำลังมองหาความยืดหยุ่นมากขึ้น, ระบบอัตโนมัติ, หรือการร่วมมือที่ดีขึ้น, ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Microsoft Planner จะมอบวิธีการที่ชาญฉลาดเพื่อให้งานของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น ⚙️
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบครบวงจร)
การรักษาโครงการให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป
หนึ่งนาทีทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น. นาทีต่อมาคุณถูกฝังอยู่ใต้กองงานมากมาย, พยายามหาว่าใครกำลังทำอะไรอยู่.
ClickUpคือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้ทีมทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
มันถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมที่ต้องการมากกว่าการติดตามงานพื้นฐาน ด้วยการตั้งเป้าหมาย,การทำงานอัตโนมัติ, และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เพื่อให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยปราศจากความวุ่นวายตามปกติ
ClickUp Tasksช่วยให้ทีมสร้างขั้นตอนการทำงานที่มีโครงสร้าง มอบหมายความรับผิดชอบ และติดตามความคืบหน้าได้ในที่เดียว
แต่เพียงรายการงานไม่เพียงพอที่จะทำให้โครงการดำเนินไปตามแผน—ทีมยังต้องวัดความก้าวหน้าด้วยClickUp Goalsช่วยกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เชื่อมโยงกับงาน และติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ
หากคุณกังวลเกี่ยวกับงานที่ทำซ้ำๆ ซึ่งใช้เวลาที่อาจนำไปใช้กับงานที่มีความหมายได้ คุณสามารถหันมาใช้ClickUp Automations ได้ มันจัดการงานที่น่าเบื่อ ทำให้ทุกอย่างดำเนินไปโดยไม่ต้องอัปเดตด้วยตนเองตลอดเวลา
ในขณะเดียวกันการสื่อสารแบบเรียลไทม์ของทีมช่วยให้ทุกอย่างสอดคล้องกัน
ClickUp Chatช่วยให้การสนทนาของทีมเชื่อมโยงกับงานจริง ทำให้ง่ายต่อการติดตามการตัดสินใจและการติดตามผลโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอป ด้วยการรวมแชทและงานเข้าด้วยกัน ทีมจะไม่สูญเสียบริบท FollowUps™ ช่วยให้มั่นใจว่าประเด็นที่ต้องดำเนินการจะไม่ถูกฝังอยู่ และสรุปโดย AI ช่วยให้ทีมมุ่งเน้นได้ดียิ่งขึ้น
ClickUp Brainยกระดับไปอีกขั้น มันทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยโครงการ AI ตามความต้องการ โดยแสดงข้อมูลที่ทีมต้องการได้ทันทีโดยไม่ต้องค้นหาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
ทีมจะได้รับภาพรวมที่สมบูรณ์ภายในไม่กี่วินาที ทำให้การแก้ไขปัญหาอุปสรรคเป็นเรื่องง่ายขึ้น และช่วยให้งานดำเนินต่อไปได้
เพื่อให้ง่ายยิ่งขึ้นไปอีก, แม่แบบผู้วางแผนโครงการ ClickUpได้ตั้งค่าการทำงานที่พร้อมใช้งานในไม่กี่นาที. แม่แบบนี้ไม่เพียงแต่ติดตามงาน แต่ยังมอบมุมมอง ClickUpหลากหลายที่ปรับแต่งให้เหมาะกับแง่มุมต่าง ๆ ของการจัดการโครงการ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- รวมเอกสารไว้ที่เดียว: ใช้ClickUp Docsเพื่อเก็บบันทึกการประชุม แผนงาน และทรัพยากรต่างๆ ที่แนบกับงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย
- ระดมความคิดและวางแผนอย่างเป็นภาพ: วางแผนขั้นตอนการทำงาน, วาดภาพไอเดีย, และร่วมมือกันแบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Whiteboards
- บันทึกและจัดการชั่วโมงทำงาน: ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่าง ๆ กำหนดประมาณการ และสร้างรายงานด้วยClickUp Time Trackingเพื่อการจัดการปริมาณงานที่ดีขึ้น
- เปลี่ยนการสนทนาให้เป็นงาน: แปลงข้อความแชทให้เป็นรายการที่ต้องดำเนินการด้วย ClickUp Brain มอบหมายงานติดตามผล และรับขั้นตอนถัดไปโดยใช้ AI
- ปรับแต่งรายละเอียดงาน: เพิ่มข้อมูลเฉพาะโครงการ เช่น งบประมาณ ชื่อลูกค้า หรือตัวบ่งชี้ความคืบหน้า เพื่อการติดตามที่ดีขึ้นโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่าง เช่น แดชบอร์ดที่กำหนดเองและรายงานโดยละเอียด ทำงานได้ดีที่สุดบนเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
นี่คือความคิดเห็นของผู้ใช้คนหนึ่งเกี่ยวกับ ClickUp:
มันมีคุณสมบัติทั้งหมดในแอปเดียวจริงๆ บันทึกคลิป ติดตามเวลา ติดตามโครงการบริการ หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฉันพบมันโดยบังเอิญ และฉันดีใจมากที่ได้พบมัน...และฉันเคยใช้ trello, monday.com, bitrix และแอปอื่นๆ ทั้งหมดสำหรับวัตถุประสงค์นี้บนโลกนี้ใน 10 องค์กรที่แตกต่างกัน ไม่มีอะไรที่ใกล้เคียงกับสิ่งนี้เลย
มันมีคุณสมบัติทั้งหมดในแอปเดียวอย่างแท้จริง บันทึกคลิป ติดตามเวลา ติดตามโครงการบริการ หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฉันพบมันโดยบังเอิญ และฉันดีใจมากที่ได้พบมัน...และฉันได้ใช้ trello, monday.com, bitrix และแอปอื่น ๆ ทุกแอปบนโลกนี้เพื่อวัตถุประสงค์นี้ในองค์กรต่าง ๆ 10 แห่ง ไม่มีอะไรที่ใกล้เคียงกับมันเลย
🔍 คุณทราบหรือไม่? 54%ของผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการระบุว่าพวกเขาขาดเทคโนโลยีการร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ!
2. Todoist (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานส่วนตัวแบบมินิมอล)
Todoist กำจัดความซับซ้อนที่ไม่จำเป็นเพื่อให้คุณมุ่งเน้นไปที่การทำให้งานสำเร็จ อินเทอร์เฟซที่สะอาดตาช่วยจัดระเบียบงานผ่านระบบการจัดการโครงการ ส่วน และป้ายกำกับที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง
การประมวลผลภาษาธรรมชาติของมันช่วยให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มงานได้โดยการพิมพ์ประโยคเช่น 'ส่งรายงานทุกวันศุกร์เวลา 3 โมงเย็น' โดยไม่ต้องคลิกเมนูแบบเลื่อนลงหลายครั้ง นอกจากนี้ ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์ยังช่วยให้งานซิงค์ได้อย่างราบรื่นเมื่อการเชื่อมต่อกลับมา ทำให้เชื่อถือได้สำหรับการทำงานนอกสถานที่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist
- จัดระเบียบงานด้วยระบบลำดับชั้นสี่ระดับ ประกอบด้วยโครงการ ส่วน งาน และงานย่อย
- ติดตามแนวโน้มการผลิตผ่านระบบ Karma ที่แสดงรูปแบบการเสร็จสิ้นงานของคุณตลอดเวลา และให้รางวัลแก่ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
- กรองงานได้ทันทีด้วยคำสั่งค้นหาที่กำหนดเองซึ่งรวมวันครบกำหนด, ระดับความสำคัญ, ป้ายกำกับ, และโครงการ
- ร่วมมือกับสมาชิกในทีมโดยการมอบหมายงาน, เพิ่มความคิดเห็น, และแบ่งปันโปรเจ็กต์ในขณะที่รักษาการควบคุมการมองเห็นระหว่างพื้นที่ส่วนตัวกับพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน
ข้อจำกัดของ Todoist
- การรายงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับโซลูชันสำหรับองค์กร
- ไม่มีระบบติดตามเวลาในตัว
ราคาของ Todoist
- ผู้เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: $4/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ธุรกิจ: $6/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
- Capterra: 4. 6/5 (2,560+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Todoist อย่างไรบ้าง?
นี่คือวิธีที่ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งอธิบายประสบการณ์ของพวกเขา:
ฉันมีความสัมพันธ์แบบรัก ๆ เลิก ๆ กับ Todoist ใช่ มันเป็นหนึ่งในแอปที่เรียบง่ายที่สุดที่มีอยู่ และพลังของความเรียบง่ายก็มีอยู่จริง แต่ฉันคิดว่า มันไม่ได้เป็นแอปที่มีการออกแบบที่ใช้งานง่ายและสนับสนุนประสิทธิภาพการทำงานได้ดีที่สุดเท่าที่แอปประเภทนี้จะเป็นได้
ฉันมีความสัมพันธ์แบบรัก ๆ เลิก ๆ กับ Todoist ใช่ มันเป็นหนึ่งในแอปที่เรียบง่ายที่สุดที่มีอยู่และความเรียบง่ายนั้นมีพลัง แต่ฉันคิดว่า มันไม่ใช่การออกแบบที่ใช้งานง่ายและสนับสนุนประสิทธิภาพการทำงานมากที่สุดเท่าที่แอปแบบนี้สามารถเป็นได้
3. อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์ของทีมขนาดกลาง)
Asana เปลี่ยนแปลงวิธีการที่ทีมประสานงานกันระหว่างแผนกและโครงการต่างๆ โดยนำเสนอวิธีการหลากหลายในการแสดงงานเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบรายการ กระดาน ไทม์ไลน์ หรือปฏิทิน ซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับวิธีการทำงานที่แต่ละสมาชิกในทีมถนัด
ในขณะเดียวกัน กฎระเบียบของกระบวนการทำงานจะช่วยให้กระบวนการที่เป็นกิจวัตรเป็นไปโดยอัตโนมัติ ทำให้ทีมไม่ต้องเสียเวลาในการอัปเดตสถานะหรือเปลี่ยนผู้รับผิดชอบซ้ำๆ นอกจากนี้ ฟีเจอร์เป้าหมายยังเชื่อมโยงงานประจำวันเข้ากับวัตถุประสงค์ที่กว้างขึ้นของบริษัท ช่วยให้ทุกคนเข้าใจว่างานของตนมีส่วนช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จได้อย่างไร
คุณสมบัติเด่นของ Asana
- ปรับปรุงการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, ทำให้การทำงานซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ, และได้รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการด้วย Asana AI
- สร้างหน้าเพจทีมพิเศษเพื่อรวบรวมข้อมูลทีมไว้ในที่เดียว และแสดงเป้าหมายของบริษัททั้งหมดผ่านแผนที่กลยุทธ์
- เพิ่มบริบทให้กับแดชบอร์ดที่กำหนดเองด้วยวิดเจ็ตข้อความส่วนบุคคลสำหรับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้
ข้อจำกัดของอาสนะ
ราคาของ Asana
- ส่วนตัว: ฟรี
- เริ่มต้น: $13. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $30. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (11,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (13,400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Asana อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งได้แบ่งปันความคิดเห็นนี้:
ฉันใช้เวอร์ชันฟรีของ ASANA สำหรับการวางแผนทั้งธุรกิจและส่วนตัว มันยอดเยี่ยมมากสำหรับปฏิทินการตลาดที่ซับซ้อนและการดูงานของทีม แต่ไม่มีปฏิทินรายชั่วโมงสำหรับการวางแผนวันของฉัน ฉันใช้ Google Calendar ด้วยเช่นกันสำหรับการใส่กิจกรรม (วันหยุด, นัดหมาย) แต่ฉันไม่ชอบมันสำหรับการวางแผนรายวัน
ฉันใช้เวอร์ชันฟรีของ ASANA สำหรับการวางแผนทั้งธุรกิจและส่วนตัว มันยอดเยี่ยมมากสำหรับปฏิทินการตลาดที่ซับซ้อนและการดูงานของทีม แต่ไม่มีปฏิทินรายชั่วโมงสำหรับการวางแผนวันของฉัน ฉันใช้ Google Calendar ด้วยเช่นกันสำหรับการใส่กิจกรรม (วันหยุด, นัดหมาย) แต่ฉันไม่ชอบมันสำหรับการวางแผนรายวัน
4. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบโครงการด้วยภาพอย่างเรียบง่าย)
Trello เป็นระบบบอร์ดและบัตรที่ใช้งานง่ายซึ่งนำการจัดระเบียบแบบ Kanban มาสู่ทีมทุกขนาด อินเทอร์เฟซแบบลากและวางทำให้การอัปเดตสถานะโครงการง่ายเหมือนการย้ายบัตรระหว่างคอลัมน์ นอกจากนี้ Power-ups ยังขยายฟังก์ชันการทำงานด้วยมุมมองปฏิทิน การติดตามเวลา และการทำงานอัตโนมัติโดยไม่รบกวนประสบการณ์หลัก
ในที่สุด แพลตฟอร์มนี้สามารถสร้างสมดุลที่ลงตัวได้อย่างเหมาะสม—มีความเข้าถึงง่ายเพียงพอสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ทันที แต่ยังคงความยืดหยุ่นเพียงพอสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนผ่านฟิลด์ที่กำหนดเอง, ป้ายกำกับ, และระบบอัตโนมัติ Butler
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- ขยายฟังก์ชันการทำงานด้วยพลังเสริมที่เพิ่มคุณสมบัติเฉพาะ เช่น มุมมองปฏิทิน การผสานกับ GitHub หรือการติดตามเวลา
- ทำให้การกระทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติผ่านคำสั่ง บัตเลอร์ ที่กระตุ้นเหตุการณ์ตามการเคลื่อนไหวของบัตร, วันครบกำหนด, หรือการเปลี่ยนป้ายโดยไม่ต้องมีความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรม
- แนบไฟล์ไปยังการ์ดโดยตรงจากบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ สร้างคลังเอกสารตามบริบท
- สร้างเทมเพลตการ์ด Trelloพร้อมรายการตรวจสอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ป้ายกำกับ และคำอธิบาย เพื่อมาตรฐานการรวบรวมข้อมูลและประหยัดเวลาในการตั้งค่า
ข้อจำกัดของ Trello
- ความสามารถในการรายงานและการวิเคราะห์ที่จำกัด และอาจกลายเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับโครงการขนาดใหญ่
- การจัดการการพึ่งพาไม่มีความแข็งแกร่งเท่ากับเครื่องมือเฉพาะทาง
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 17.50 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
การให้คะแนนและรีวิวใน Trello
- G2: 4. 4/5 (13,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,500+ รีวิว)
5. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการระดับองค์กร)
Wrike เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับทีมที่ต้องจัดการกับโครงการซับซ้อนหลายโครงการพร้อมกัน มันยอดเยี่ยมในการจัดการทรัพยากรข้ามแผนก ทำให้คุณสามารถมองเห็นปัญหาด้านความสามารถก่อนที่มันจะกลายเป็นอุปสรรค
ส่วนที่ดีที่สุด? คุณไม่จำเป็นต้องยึดติดกับวิธีการทำงานแบบเดียว ระบบเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณสลับระหว่างการวางแผนแบบน้ำตกแบบดั้งเดิมและการทำงานแบบสปรินท์แบบアジลได้อย่างง่ายดาย และสำหรับผู้บริหารที่ชื่นชอบการมองเห็นภาพรวม (แต่ไม่ชอบการประชุมที่ไม่มีที่สิ้นสุด) แผงรายงานของ Wrike จะรวบรวมทุกอย่างไว้ในการอัปเดตที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- รับคำแนะนำที่ชาญฉลาด การคาดการณ์ความเสี่ยง และการจัดลำดับความสำคัญของงานโดยอัตโนมัติด้วย Wrike Work Intelligence
- สร้างคำอธิบายงานโดยอัตโนมัติและสรุปความคิดเห็นเพื่อการทำงานที่ราบรื่น
- รับทราบข้อมูลล่าสุดด้วยการแจ้งเตือนสำหรับงานที่ค้างอยู่, กำหนดการสำคัญที่กำลังจะมาถึง, และการเปลี่ยนแปลงสถานะ
- ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลผ่านสิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียดเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
ข้อจำกัดของ Wrike
- ผู้ร่วมงานไม่สามารถมีส่วนร่วมในช่องคำอธิบายได้
- ผู้ใช้รายงานการสูญเสียการทำงานที่ไม่คาดคิดและความล่าช้า
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- พินนาเคิล: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว Wrike
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,760+)
- Capterra: 4. 3/5 (2,770+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Wrike อย่างไรบ้าง?
นี่คือมุมมองจากประสบการณ์ตรง:
มันมีความยืดหยุ่นมากสำหรับงานหลากหลายประเภท ข้อร้องเรียนเดียวของฉันคือการขาดคุณสมบัติที่เกินกว่าโครงการ งาน ฯลฯ มันจะดีมากถ้าได้เห็นเครื่องมือขั้นสูงสำหรับคนที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม (ทีมของฉัน) แต่เราแค่เสริมด้วยเครื่องมืออื่นๆ ตามที่จำเป็น
มันมีความยืดหยุ่นมากสำหรับงานหลากหลายประเภท ข้อร้องเรียนเดียวของฉันคือการขาดคุณสมบัติที่เกินกว่าโครงการ งาน ฯลฯ มันจะดีมากถ้าได้เห็นเครื่องมือขั้นสูงสำหรับคนที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม (ทีมของฉัน) แต่เราแค่เสริมด้วยเครื่องมืออื่นๆ ตามความจำเป็น
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: กำลังประสบปัญหาในการจัดลำดับความสำคัญของงานใช่ไหม?ลองใช้วิธี MoSCoW— แบ่งงานออกเป็น ต้องทำ, ควรทำ, อาจจะทำ, และไม่ทำ เพื่อไม่ให้เสียเวลาไปกับงานที่มีผลกระทบต่ำ
6. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ด้วยภาพสีสันสดใส)
Monday.com ทำให้การติดตามโครงการเป็นเรื่องง่ายด้วยกระดานที่มีรหัสสีซึ่งแสดงสถานะงานได้ทันที สิ่งที่ทำให้แตกต่างคือวิธีการที่ยืดหยุ่นและสร้างเองได้—ผสมผสานคอลัมน์, การทำงานอัตโนมัติ, และการเชื่อมต่อเพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่เหมาะกับความต้องการของทีมคุณ นอกจากนี้ อินเทอร์เฟซที่สะอาดและใช้งานง่ายทำให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมและเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
ด้วยความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน การกล่าวถึง @ และการแนบไฟล์ การสนทนาทั้งหมดจะอยู่ในที่เดียว—ไม่ต้องกังวลกับข้อความที่กระจัดกระจายอีกต่อไป ต้องการข้อมูลที่เป็นระบบ? แบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณรวบรวมรายละเอียดจากทีมหรือลูกค้าได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ วิดเจ็ตแผนภูมิกรวยยังให้มุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับความคืบหน้าของดีล ทำให้การติดตามและปรับปรุงกระบวนการขายของคุณเป็นเรื่องง่าย
Monday.com ฟีเจอร์เด่น
- สร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเองด้วยตัวเลือกสถานะแบบดรอปดาวน์ การกำหนดผู้รับผิดชอบ แถบแสดงไทม์ไลน์ และการคำนวณสูตร
- ดูสถานะโครงการ ลำดับความสำคัญ และอุปสรรคที่ขัดขวางงานได้พร้อมกันในพริบตา ด้วยระบบรหัสสีสำหรับงานหลายร้อยรายการ
- อัตโนมัติกระบวนการทำงานประจำด้วย เครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติแบบภาพ ที่ส่งการแจ้งเตือนเมื่อมีเงื่อนไขเฉพาะเกิดขึ้น
- ใช้ระบบติดตามเวลาในตัวเพื่อบันทึกชั่วโมงการทำงานอย่างถูกต้องสำหรับการเรียกเก็บเงิน การจัดการทรัพยากร และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน
ข้อจำกัดของ Monday.com
- การแจ้งเตือนที่มากเกินไปขัดขวางประสบการณ์การใช้งานเริ่มต้นของผู้ใช้
- ปัญหาการปฏิบัติงานเป็นครั้งคราวกับบอร์ดขนาดใหญ่
ราคาของ Monday.com
- ฟรี (จำกัดผู้ใช้สองคน)
- พื้นฐาน: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: 24 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (12,870+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (5,385+ รีวิว)
🧠 เกร็ดความรู้: การบริหารโครงการไม่ใช่เรื่องใหม่—มีประวัติย้อนหลังไปหลายพันปีแล้ว มหาพีระมิดแห่งอียิปต์ กำแพงเมืองจีน และโคลอสเซียมแห่งโรม? ทั้งหมดล้วนเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องอาศัยการวางแผน กำหนดเป้าหมาย และการทำงานเป็นทีม!
📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดสำหรับวันจันทร์
7. สมาร์ทชีต (เหมาะที่สุดสำหรับการประสานงานโครงการที่คุ้นเคยกับสเปรดชีต)
Smartsheet ช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างสเปรดชีตแบบดั้งเดิมกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสมัยใหม่ หากคุณชื่นชอบ Excel การจัดวางแบบแถวและคอลัมน์ที่คุ้นเคยจะทำให้การเริ่มต้นเป็นเรื่องง่าย
มันผสานความยืดหยุ่นของสเปรดชีตเข้ากับกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้าง พร้อมด้วยเครื่องมืออัตโนมัติที่จัดการการอัปเดตตามวันที่ สถานะ หรือการส่งแบบฟอร์ม ต้องการเก็บข้อมูลหรือไม่? ความสามารถด้านแบบฟอร์มของแพลตฟอร์มนี้สามารถเปลี่ยนสเปรดชีตให้เป็นเครื่องมือเก็บข้อมูล ทำให้ทีมสามารถรวบรวมข้อมูลที่มีโครงสร้างได้โดยตรงเข้าสู่ระบบติดตามของพวกเขา
คุณสมบัติเด่นของ Smartsheet
- สร้างรายงานแบบไดนามิกที่ดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์จากหลายแผ่นงานมาแสดงในแดชบอร์ดที่รวมกัน
- ใช้แบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้เพื่อรวบรวมข้อมูลที่มีโครงสร้างและกรอกข้อมูลลงในแผ่นงานของคุณโดยอัตโนมัติ
- สร้างกระบวนการอนุมัติการก่อสร้างที่จัดเส้นทางเอกสารหรือการตัดสินใจผ่านเส้นทางที่กำหนดไว้ล่วงหน้า พร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติและบันทึกการตรวจสอบ
- สร้างสูตรและข้อความโดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติเพื่อทำให้งานที่ซับซ้อนง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของ Smartsheet
- ประสบการณ์การใช้งานบนมือถือมีความเสถียรน้อยกว่าเวอร์ชันเดสก์ท็อป
- ฟังก์ชันสูตรที่จำกัดเมื่อเทียบกับ Excel
ราคาของ Smartsheet
- ฟรี
- ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
- การจัดการงานขั้นสูง: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว Smartsheet
- G2: 4. 4/5 (19,080+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,420 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Smartsheet อย่างไรบ้าง?
ข้อความสั้น ๆ จากผู้ใช้จริง:
ฉันเคยใช้ Smartsheet มาสักพักแต่รู้สึกว่ามันซับซ้อนเกินไป สุดท้ายลองใช้ ClickUp แล้วมันดีกว่ามาก มีฟีเจอร์คล้ายกันหลายอย่างแต่ใช้งานง่ายกว่าเยอะ และยังสามารถขยายตามความต้องการของทีมได้อีกด้วย
ฉันเคยใช้ Smartsheet มาสักพักแต่รู้สึกว่ามันซับซ้อนเกินไป สุดท้ายลองใช้ ClickUp แล้วดีกว่ามาก มันมีฟีเจอร์คล้ายๆ กันหลายอย่างแต่ใช้งานง่ายกว่าเยอะ และยังสามารถขยายตามการเติบโตของทีมฉันได้ด้วย
🔍 คุณรู้หรือไม่? ยุค1950ได้มอบวิธีการบริหารโครงการที่เปลี่ยนแปลงวงการถึงสองวิธี ได้แก่วิธีเส้นทางวิกฤต (Critical Path Method: CPM)และเทคนิคการประเมินและทบทวนโครงการ (Program Evaluation and Review Technique: PERT)—วิธีหนึ่งถูกใช้โดยบริษัทดูปองท์ อีกวิธีหนึ่งโดยกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา
📖 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบตารางเวลาฟรีใน Excel, Sheets และ ClickUp
8. MeisterTask (เหมาะที่สุดสำหรับการเปลี่ยนผ่านการจัดการงานที่เข้าใจง่าย)
MeisterTask ผสมผสานความสวยงามทางสายตาเข้ากับความเรียบง่ายในการใช้งาน เพื่อสร้างระบบการจัดการงานที่เข้าถึงได้ง่ายในทันที
คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติของมันจัดการการเคลื่อนไหวของงานประจำ, การแจ้งเตือน, และการมอบหมายงานโดยไม่ทำให้ผู้ใช้รู้สึกถูกท่วมท้นด้วยเครื่องมือสร้างกฎที่ซับซ้อน. การผสานรวมโดยตรงกับ MindMeister ช่วยให้ทีมสามารถเปลี่ยนเซสชั่นการคิดสร้างสรรค์ให้กลายเป็นบอร์ดงานที่สามารถดำเนินการได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที.
คุณสมบัติเด่นของ MeisterTask
- ออกแบบกระบวนการทำงานที่ดึงดูดสายตาด้วยบอร์ดที่ปรับแต่งได้ พร้อมภาพพื้นหลัง ชุดไอคอน และชุดสี
- ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานแต่ละรายการด้วยตัวจับเวลาในตัวที่บันทึกข้อมูลอย่างแม่นยำสำหรับการเรียกเก็บเงินหรือการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน
- ใช้ MeisterNote และ AI Writing Assistant เพื่อบันทึกโครงการและสร้างบันทึกในรูปแบบลำดับชั้นสำหรับการทำงานร่วมกันในทีม
ข้อจำกัดของ MeisterTask
- การปรับแต่งที่จำกัดสำหรับบอร์ดงานและเทมเพลต
- มันไม่ได้ให้ภาพรวมของไทม์ไลน์สำหรับสมาชิกทีมทุกคนในบัญชีเดียว
ราคาของ MeisterTask
- ฟรี
- ข้อดี: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 16 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว MeisterTask
- G2: 4. 6/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,150+ รีวิว)
🤝 เตือนความจำอย่างเป็นกันเอง: กำลังนำทีมใหม่ใช่ไหม? เตรียมรับมือกับความวุ่นวายได้เลย ทีมจะผ่านขั้นตอนการสร้างทีม, การเผชิญหน้ากับความขัดแย้ง, การปรับตัว, และการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ—นำทางพวกเขาไปทีละขั้นตอน แล้วทีมจะทำงานได้อย่างราบรื่น
9. Jira (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์)
Jira เริ่มต้นเป็นเพียงเครื่องมือติดตามข้อบกพร่องที่เรียบง่าย แต่ได้พัฒนาเป็นเครื่องมือวางแผนโครงการเต็มรูปแบบที่สร้างขึ้นสำหรับทีมพัฒนา ด้วยบอร์ด Scrum และ Kanban ในตัว จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเวิร์กโฟลว์แบบ Agile และคุณสามารถปรับแต่งให้เข้ากับกระบวนการเฉพาะของทีมคุณได้อย่างแม่นยำ ถือเป็นหนึ่งในทางเลือกยอดนิยมของ Microsoft Office 365 Planner สำหรับทีมเทคนิค
แม้ว่า Jira จะเต็มไปด้วยคุณสมบัติขั้นสูง แต่ก็ได้กลายเป็นระบบที่ใช้งานง่ายขึ้นตามกาลเวลา โดยสามารถบาลานซ์ระหว่างความลึกซึ้งสำหรับนักพัฒนาและความสามารถเข้าถึงได้สำหรับทีมได้เป็นอย่างดี
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira
- ติดตามปัญหาตั้งแต่ต้นจนจบด้วยการจัดการบั๊ก, เรื่องราว, อีปิค, และงานย่อยอย่างละเอียด
- ใช้แผนภูมิความเร็วและรายงานการลดภาระงานเพื่อติดตามความสามารถของทีม ความคืบหน้าของสปรินต์ และกำหนดเวลาของโครงการ
- เชื่อมต่อกับ GitHub, Bitbucket และ Jenkins เพื่อการมองเห็นที่ครอบคลุมตลอดกระบวนการพัฒนาของคุณ
ข้อจำกัดของ Jira
- สำหรับทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค อาจรู้สึกท่วมท้น และความซับซ้อนในการกำหนดค่าต้องการการดูแลระบบโดยเฉพาะ
- อาจรู้สึกแข็งกระด้างสำหรับโครงการที่ไม่ใช่ซอฟต์แวร์
ราคาของ Jira
- ฟรี
- มาตรฐาน: เริ่มต้นที่ $8.60/เดือนต่อผู้ใช้ สำหรับ 100 ผู้ใช้
- พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $17/เดือนต่อผู้ใช้ สำหรับ 100 ผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวใน Jira
- G2: 4. 3/5 (6,270+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (15,100+ รีวิว)
🧠 เกร็ดความรู้:ระบบคัมบัง (Kanban System) ซึ่งพัฒนาโดยโตโยต้า ได้แนะนำการใช้กระดานภาพสำหรับการจัดการขั้นตอนการทำงาน วิธีการนี้เน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการมองเห็นกระบวนการทำงาน ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าเป็นพัฒนาการที่สำคัญในการจัดการโครงการด้วยภาพ
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI สำหรับงานในชีวิตประจำวัน
10. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรที่ยืดหยุ่น)
Notion รวมการจดบันทึก การจัดทำเอกสาร และการจัดการโครงการไว้ในที่ทำงานที่ยืดหยุ่นเพียงแห่งเดียว
ด้วยฐานข้อมูล, กระดานคัมบัง, และปฏิทิน คุณสามารถจัดระเบียบงานได้ตามสไตล์ของคุณ การตั้งค่าแบบบล็อกช่วยให้คุณย้ายและปรับแต่งทุกอย่างได้—ข้อความ, รูปภาพ, ตาราง, และอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, มุมมองงานหลายแบบ, และ AI ใน Notion ช่วยให้งานดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- สร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงข้อมูลทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ โดยสร้างลิงก์ระหว่างโครงการ งาน บุคลากร และทรัพยากรต่างๆ
- ฝังบอร์ดงาน ปฏิทิน และรายการต่าง ๆ ไว้ในเอกสารโดยตรง เพื่อรักษาบริบทและลดความจำเป็นในการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือแยกต่างหาก
- วิกิของทีมออกแบบและฐานความรู้พร้อมหน้าเพจที่ซ้อนกัน, การค้นหาที่ครอบคลุม,และเทมเพลตการจัดการโครงการที่ปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของโนชั่น
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การติดตามการพึ่งพาและการจัดการพอร์ตโฟลิโอ
- ประสิทธิภาพอาจลดลงเมื่อใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่มาก
ราคาของ Notion
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $12/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 18 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
- ส่วนเสริม Notion AI: 10 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวโนชั่น
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งกล่าวไว้ว่า:
ฉันพยายามใช้ Notion เป็นตัวช่วยวางแผน แต่ส่วนตัวแล้วฉันมีปัญหากับมัน ฉันเคยใช้สมุดบันทึกแบบ bullet journal ในอดีตเพื่อพยายามจัดระเบียบชีวิต งาน และทุกอย่าง แต่ฉันมักจะเจอปัญหาเสมอ
ฉันพยายามใช้ Notion เป็นตัวช่วยวางแผน แต่ฉันรู้สึกว่ามันยากสำหรับฉัน ฉันเคยใช้ Bullet Journal ในอดีตเพื่อพยายามจัดระเบียบชีวิต งาน และทุกอย่าง แต่ฉันมักจะเจอปัญหาเสมอ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: กำลังวางแผนทุกอย่างล่วงหน้าอยู่หรือเปล่า?ลองใช้วิธีการวางแผนแบบ Rolling Waveแทน วางแผนภาพรวมก่อน แล้วค่อยปรับรายละเอียดทีละขั้นตอนเพื่อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น
11. เบสแคมป์ (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารทีมที่ตรงไปตรงมาและครอบคลุม)
สุดท้ายในรายการทางเลือกของ Microsoft Office 365 Planner ของเราคือ Basecamp แพลตฟอร์มนี้ใช้วิธีการจัดการโครงการที่เรียบง่ายโดยเน้นความชัดเจนในการสื่อสาร มันจัดระเบียบโครงการให้เป็นพื้นที่แยกต่างหากที่มีเครื่องมือที่เกี่ยวข้องทั้งหมด—กระดานข้อความ, รายการสิ่งที่ต้องทำ, เอกสาร, และตารางเวลา
เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งที่มีฟีเจอร์มากมาย Basecamp ได้ตั้งใจจำกัดตัวเลือกเพื่อลดความซับซ้อนและความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจ สมาชิกแต่ละทีมจะมีหน้าจอหลักที่ปรับแต่งตามโครงการที่พวกเขาได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเด่นของ Basecamp
- ติดตามความคืบหน้าด้วย กราฟเนินเขา ซึ่งให้ภาพที่ชัดเจนของแรงขับเคลื่อนที่มากกว่าการติดตามเป็นเปอร์เซ็นต์พื้นฐาน
- ทำให้การเช็คอินเป็นอัตโนมัติเพื่อให้สมาชิกในทีมได้รับการแจ้งเตือนสำหรับการอัปเดต—ไม่จำเป็นต้องติดตามผลด้วยตนเองหรือประชุมสถานะ
- จัดระเบียบการสนทนาด้วยกระดานข้อความ ทำให้ติดตามการอภิปรายได้ง่าย
- จัดการพื้นที่ทำงานอย่างชาญฉลาดด้วยการเก็บงานทีมภายในให้เป็นส่วนตัว พร้อมรักษาพื้นที่สำหรับการทำงานร่วมกับลูกค้า
ข้อจำกัดของเบสแคมป์
- การปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับทางเลือกที่ยืดหยุ่น
- ขาดความสามารถในการรายงานที่แข็งแกร่ง
ราคาของเบสแคมป์
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- โปร Unlimited: $299/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Basecamp
- G2: 4. 1/5 (5,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (14,500+ รีวิว)
🤝 เตือนความจำอย่างเป็นกันเอง: งานทุกชิ้นไม่ได้มีความสำคัญเท่ากัน!กฎ 80/20บอกว่า 20% ของความพยายามของคุณจะสร้างผลลัพธ์ถึง 80%—จงค้นหา 20% นั้นและทุ่มเทให้มากขึ้น
📖 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบการบล็อกเวลาฟรี (ตารางรายสัปดาห์ รายวัน และรายเดือน)
คลิกอัพและทำให้แผนของคุณสอดคล้องกัน
เครื่องมือการจัดการโครงการที่มั่นคงควรสนับสนุนการร่วมมือที่แท้จริง, ทำให้การทำงานซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ, และให้การมองเห็นความคืบหน้า.
ในขณะที่เครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ เช่น Microsoft Office 365 Planner เสนอวิธีการพื้นฐานในการติดตามงาน แต่ขาดชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการปรับแต่ง การทำงานอัตโนมัติ การแสดงภาพไทม์ไลน์ของโครงการ และข้อมูลเชิงลึกของโครงการที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ClickUp คือทางเลือกที่สมบูรณ์แบบ. ระบบการทำงานที่ปรับแต่งได้, ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI, รายงานที่ละเอียด, เครื่องมือจัดการงาน, และการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ ทำให้ทุกอย่างรวมเป็นหนึ่ง. ทีมสามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้น, รักษาการประสานงาน, และดำเนินโครงการอย่างชัดเจน.
สมัครใช้ ClickUpวันนี้! ✅