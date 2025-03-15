10 อันดับทางเลือกของ Rocketlane สำหรับการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ

Rocketlane เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีชื่อเสียงที่สุดในการรับลูกค้าใหม่และการดำเนินโครงการการนำไปใช้ มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอัตโนมัติ การทำงานร่วมกัน และการติดตามโครงการ ช่วยให้ทีมจัดการการส่งมอบบริการที่มีโครงสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม Rocketlane แม้ว่าจะผสานรวมกระบวนการทำงานของโครงการไว้ด้วยกัน แต่ก็ขาดการปรับแต่งอย่างลึกซึ้งและการจัดการทรัพยากรที่ยืดหยุ่นเมื่อเทียบกับเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุมมากขึ้น นอกจากนี้ ราคาของมันอาจสูงเกินไปสำหรับทีมและธุรกิจขนาดเล็ก
ดังนั้น นี่คือ 10 คู่แข่งของ Rocketlane ที่จะช่วยคุณในการรับลูกค้าและบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือรายชื่อทางเลือกยอดนิยมของ Rocketlane:
✅ ClickUp(เหมาะที่สุดสำหรับการเริ่มต้นใช้งานของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ)
✅ GUIDEcx (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการนำลูกค้าเข้าสู่ระบบอัตโนมัติ)
✅ Asana (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามโครงการที่ยืดหยุ่นและการทำงานอัตโนมัติ)
✅ monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบภาพพร้อมเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้)
✅ Smartsheet (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนโครงการและระบบอัตโนมัติในรูปแบบสเปรดชีต)
✅ Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อนพร้อมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์)
✅ Teamwork.com (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่เน้นลูกค้าพร้อมการติดตามเวลา)
✅ Scoro (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการเงินแบบครบวงจร)
✅ Nifty (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมการจัดการโครงการกับการสื่อสารในทีม)
✅ Kantata (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนทรัพยากรและการเงินโครงการ)
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Rocketlane?
เมื่อค้นหาทางเลือกแทน Rocketlane อย่ามองหาเพียงเครื่องมือที่รองรับการเริ่มต้นใช้งานของลูกค้าเท่านั้น ควรพิจารณาอย่างครอบคลุมและให้ความสำคัญกับแง่มุมต่อไปนี้เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพระยะยาว:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: เลือกเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและนำทางได้สะดวก สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถทำให้กระบวนการปฐมนิเทศพนักงานของคุณง่ายขึ้น
- คุณสมบัติการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน: ตรวจสอบว่าเครื่องมือสามารถให้คุณอัตโนมัติกระบวนการทำงานเช่นการมอบหมายงาน, การแจ้งเตือน, การอนุมัติ, เป็นต้น หากมีเทมเพลตให้ใช้เพื่อมาตรฐานกระบวนการที่ทำซ้ำได้ จะได้รับคะแนนเพิ่มเติม
- ความสามารถในการจัดการงาน: เลือกเครื่องมือที่มีคุณสมบัติในตัว เช่น มุมมองต่างๆ, การเชื่อมโยงงาน, และเป้าหมายสำคัญ (Milestones) ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถจัดการการให้บริการได้ครอบคลุมมากขึ้น
- ความสามารถในการติดตามทรัพยากรและเวลา: เลือกเครื่องมือที่มีระบบติดตามเวลาในตัวหรือสามารถเชื่อมต่อกับระบบติดตามเวลาสำหรับชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้. ข้อได้เปรียบที่สำคัญหากมีคุณสมบัติการจัดการปริมาณงานรวมอยู่ด้วย.
- การรายงานและการวิเคราะห์: มองหาเครื่องมือที่ติดตามและบันทึกข้อมูล เช่น กำไรของโครงการและการใช้ทรัพยากร นอกจากนี้ ให้ดูว่ามันมีแดชบอร์ดที่ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้เกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้งาน พฤติกรรมของผู้ใช้ ฯลฯ
- การเชื่อมต่อกับระบบของบุคคลที่สาม: ตัดสินใจเลือกเครื่องมือที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือที่จำเป็นในอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น CRM, ระบบการเรียกเก็บเงิน, และการสื่อสาร. นอกจากนี้ ตรวจสอบว่าคุณสามารถเข้าถึงเครื่องมือนี้ได้ทั้งบนเว็บเบราว์เซอร์และอุปกรณ์มือถือ
- การกำหนดราคาแบบปรับขนาดได้: ให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่มีแผนการกำหนดราคาแบบปรับขนาดได้และสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของทั้งทีมขนาดเล็กและธุรกิจระดับองค์กร
ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับของ Rocketlane
การมอบประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานที่รวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจที่มีลูกค้าเป็นเป้าหมาย ตามการวิจัยพบว่า74%ของลูกค้าที่มีศักยภาพจะไม่ลังเลที่จะเปลี่ยนไปใช้โซลูชันอื่นหากกระบวนการเริ่มต้นใช้งานมีความซับซ้อน!
ในขณะที่ Rocketlane ช่วยสนับสนุนเป้าหมายนี้ แต่เครื่องมือนี้ใช้งานและนำไปประยุกต์ได้ยาก ดังนั้นเราจึงขอนำเสนอ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Rocketlane เพื่อความสำเร็จของโครงการของคุณ!
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการเริ่มต้นใช้งานของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ)
โซลูชันการจัดการโครงการ ClickUpเป็นทางเลือกที่ครอบคลุมที่สุดในบรรดาตัวเลือกของ Rocketlane! ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ClickUp มาพร้อมกับฟีเจอร์ขั้นสูงที่ใช้งานได้ง่าย ช่วยให้การจัดการทุกขั้นตอนของการต้อนรับลูกค้าใหม่เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยขั้นตอนที่น้อยที่สุด
ทุกฟีเจอร์ของ ClickUp ได้รับการขับเคลื่อนด้วย AI หรือที่รู้จักกันในชื่อClickUp Brain ตามชื่อที่บ่งบอก Brain จะเชื่อมต่อคุณกับทุกสิ่งทุกอย่างบน ClickUp ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร งานอัตโนมัติ ทุกอย่าง!
อย่างไรก็ตาม AI ของ ClickUp ขยายขอบเขตไปไกลกว่าการทำงานอัตโนมัติแบบธรรมดา โดยเปลี่ยนให้กลายเป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ทรงพลัง
มันสามารถช่วยคุณ สร้างและปรับปรุงกระบวนการต้อนรับลูกค้าอย่างครอบคลุม และวงจรชีวิตของโครงการได้โดยการจัดโครงสร้างงาน กำหนดเส้นตาย และแนะนำการพึ่งพาซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณทำงานซ้ำๆ เช่น การแจ้งเตือนและการอัปเดตสถานะให้เป็นอัตโนมัติเพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
เมื่อลูกค้าของคุณได้รับการลงทะเบียนใช้งานเรียบร้อยแล้ว ระบบจัดการงานด้วย AI จะเริ่มทำงานทันที AI จะ สร้างงานและรายการที่ต้องดำเนินการให้คุณโดยอัตโนมัติจากข้อมูลการลงทะเบียน โดยสรุปข้อมูลที่ซับซ้อนให้อยู่ในรูปแบบขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้
มีโปรเจกต์ในขั้นตอนดำเนินการมากเกินไปหรือไม่? ด้วย ClickUp คุณสามารถจัดระเบียบโปรเจกต์ในรูปแบบลำดับชั้นที่ชัดเจน รวมถึง Spaces, Folders, Lists, Tasks และ Subtasks นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถติดตามรายละเอียดได้อย่างละเอียดผ่านรายการตรวจสอบ, งานย่อย และ Custom Fields
คุณยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานได้มากขึ้นด้วยเทมเพลตการทำงานอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้มากกว่า 100 แบบ และ ClickApps กว่า 35 รายการ รวมถึง การจัดการโครงการผ่านอีเมล ซึ่งช่วยให้คุณสามารถจัดการโครงการได้ตามความต้องการของคุณ ลองนึกภาพการเปลี่ยนอีเมลจากลูกค้าให้กลายเป็นงานที่สามารถติดตามได้ในพริบตา เป็นไปได้ด้วย ClickUp!
ClickUp ยังมีเทมเพลตให้เลือกมากกว่า 100 แบบ เพื่อช่วยให้การจัดการโครงการเป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยเฉพาะเทมเพลตที่เหมาะสำหรับการต้อนรับลูกค้าใหม่คือเทมเพลตการจัดการโครงการ ClickUp!
โดยใช้เทมเพลตนี้ ให้แบ่งกระบวนการต้อนรับลูกค้าใหม่ทั้งหมดของคุณออกเป็นขั้นตอนย่อย ๆ ซึ่งจะช่วยให้ขั้นตอนต่าง ๆ เป็นระบบมากขึ้น ระบุบทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละคนได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังช่วยส่งการแจ้งเตือนเมื่อลูกค้าดำเนินการแต่ละขั้นตอนเสร็จสิ้น เพื่อให้คุณและทีมของคุณทราบความคืบหน้าของกระบวนการต้อนรับลูกค้าใหม่อยู่เสมอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้าง แก้ไข และแชร์เอกสารการจัดการโครงการเพื่อการร่วมมือที่ราบรื่นด้วยClickUp Docs
- รวมการสื่อสารของทีมทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวด้วยClickUp Chat
- เชื่อมโยงการสนทนาไปยังงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อการค้นหาที่ง่าย
- ติดตามความคืบหน้าการเข้าร่วมงานด้วยข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ผ่านแดชบอร์ด ClickUp
- ปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่นและจัดการการเริ่มต้นใช้งานได้อย่างง่ายดายด้วยClickUp Tasks
- มองเห็นการทำงานด้วยมุมมอง ClickUpกว่า 15 แบบ เช่น แผนงาน Gantt, รายการ และกระดานคัมบัง เพื่อภาพรวมที่ครอบคลุมของลูกค้าทุกการเริ่มต้นใช้งาน
- วางแผนตารางการปฐมนิเทศที่แม่นยำด้วยClickUp Time Tracking
- สร้างกระบวนการทำงานและประสานงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยClickUp Whiteboardsเพื่อสร้างแผนการแนะนำการทำงานร่วมกันและมองเห็นภาพได้ชัดเจน
- ใช้ClickUp Connected Searchเพื่อเข้าถึงข้อมูลสำคัญต่างๆ ทั่วทั้งแพลตฟอร์มได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่มักพบว่าเครื่องมือนี้มีความซับซ้อนเกินไปเนื่องจากมีคุณสมบัติที่หลากหลาย
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
นี่คือสิ่งที่หนึ่งในผู้ใช้ที่ได้รับการยืนยันของเราได้กล่าวไว้:
ClickUp คือระบบบริหารโครงการ, แดชบอร์ด, CRM และระบบขยายธุรกิจที่ดีที่สุดที่ฉันเคยพบ! มันช่วยฉันประหยัดเวลาได้หลายร้อยถึงหลายพันชั่วโมง, จัดลำดับความสำคัญและมุ่งเน้นในการพัฒนาธุรกิจที่กำลังดำเนินการมูลค่า $500k-ล้านต่อวัน เรากำลังเปลี่ยนมาใช้เพื่อติดตามการแปลงและผลลัพธ์! รัก ClickUp!
🔍 คุณทราบหรือไม่? บริษัทที่ไม่มีกระบวนการต้อนรับพนักงานใหม่ที่มีประสิทธิภาพ มีค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนลูกค้าสูงกว่าถึง47%ต่อราย! 😱
2. GUIDEcx (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการการรับลูกค้าใหม่แบบอัตโนมัติ)
GUIDEcxเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้กระบวนการต้อนรับลูกค้าใหม่เป็นไปโดยอัตโนมัติทั้งหมด ด้วยพอร์ทัลโครงการที่ใช้งานง่ายและแสดงผลต่อลูกค้าโดยตรง ทีมงานของคุณสามารถทำงานร่วมกับลูกค้าได้โดยตรง ดังนั้น คุณจึงสามารถ มองเห็นไทม์ไลน์การต้อนรับลูกค้าใหม่ ติดตามงานที่รอดำเนินการ ตรวจสอบจุดสำคัญ และเชื่อมต่อกับลูกค้าได้—ทั้งหมดในที่เดียว
นอกเหนือจากนี้ GUIDEcx ยังรองรับการจัดการโครงการ, งาน, และกระบวนการทำงานขั้นพื้นฐานเพื่อประสบการณ์ที่ครอบคลุม. สำหรับการเข้าถึง, แพลตฟอร์มนี้ใช้งานง่ายและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขนาดเล็ก.
คุณสมบัติเด่นของ GUIDEcx
- ให้การมองเห็นโครงการแบบไดนามิกผ่านแดชบอร์ดความคืบหน้า
- ติดตามความสำเร็จในการเริ่มต้นใช้งานของลูกค้าด้วยระบบวิเคราะห์และรายงานในตัว
- นำเสนอเทมเพลตการแนะนำตัวที่ปรับแต่งได้สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ
- ผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์เช่น HubSpot, Salesforce, และ Slack
ข้อจำกัดของ GUIDEcx
- ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูงนอกเหนือจากการเริ่มต้นใช้งาน
- มุ่งเน้นไปที่ทีมที่ติดต่อกับลูกค้าเป็นหลัก ไม่ใช่การดำเนินงานภายใน
ราคา GUIDEcx
- เริ่มต้น: ราคาที่กำหนดเอง
- พรีเมียม: ราคาตามตกลง
- ขั้นสูง: การกำหนดราคาแบบกำหนดเอง
คะแนนและรีวิว GUIDEcx
- G2: 4. 6/5 (450 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (40+ รีวิว)
3. อัสตานา (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามโครงการที่ยืดหยุ่นและการทำงานอัตโนมัติ)
แม้ว่าAsanaอาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นใช้งานของลูกค้า แต่ก็ช่วยได้แน่นอน
แพลตฟอร์มบนระบบคลาวด์นี้โดดเด่นในสองด้าน—การร่วมมือและการติดตามงาน ด้วย ศูนย์กลางที่แชร์เพียงหนึ่งเดียว คุณสามารถและสมาชิกในทีมของคุณสามารถจัดรายการและจัดระเบียบงานเพื่อให้ทันกับกำหนดเวลาของโครงการ หากมีการพัฒนาที่สำคัญ คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อแจ้งให้ทุกคนทราบ คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้ทีมของคุณเชื่อมต่อได้ดีขึ้นและสร้างประสบการณ์การรับลูกค้าใหม่ได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติเด่นของ Asana
- สนับสนุนการติดตามงานและโครงการผ่านมุมมองรายการ กระดาน และไทม์ไลน์
- อนุญาตให้ตั้งเป้าหมายพร้อมการติดตามความคืบหน้าและการพึ่งพาอาศัยกัน
- เปิดใช้งานการประสานงานทีมแบบเรียลไทม์ด้วยความคิดเห็น การกล่าวถึง และการแชร์ไฟล์
- ผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 300 รายการ รวมถึง Slack, Google Drive และ Jira
ข้อจำกัดของอาสนะ
- จำกัดกฎการทำงานอัตโนมัติในแผนฟรีและแผนระดับต่ำกว่า
- ต้องมีการเชื่อมต่อกับระบบภายนอกสำหรับการติดตามงบประมาณและการออกใบแจ้งหนี้
ราคาของ Asana
- ส่วนตัว: ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $10. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (10,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (13,300+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Asana อย่างไรบ้าง?
อินเทอร์เฟซของ Asana ใช้งานง่ายและเป็นธรรมชาติ ทำให้การนำทางในแพลตฟอร์มและการทำงานเฉพาะเจาะจงเป็นเรื่องง่ายขึ้น มีฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย: คุณสามารถสร้างและมอบหมายงาน ตรวจสอบความคืบหน้าของงาน ทำงานร่วมกันเป็นทีม และสื่อสารกับสมาชิกในทีม รวมถึงสิ่งอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งทำให้เป็นเครื่องมือที่หลากหลายและมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับโครงการประเภทต่าง ๆ
📚 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Asana สำหรับการจัดการโครงการ
4. monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบภาพพร้อมเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้)
อีกหนึ่งซอฟต์แวร์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงาน คือmonday.com ซึ่งเหมาะสำหรับทีมที่ประสบปัญหาในการจัดการกระบวนการต้อนรับลูกค้าหลายรายอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ คุณสามารถมองเห็นทุกขั้นตอนของทุกกระบวนการรับเข้าใช้งานได้ในพริบตา—มากกว่า 50 รูปแบบ หากมีขั้นตอนที่ซ้ำกัน คุณสามารถทำให้เป็นมาตรฐานเพื่อจัดการกับกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นั่นไม่ใช่ทั้งหมด—monday.com ยังให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ซึ่งช่วยในการประเมินสถานะของการเริ่มต้นใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น หากมีสัญญาณเตือน ทีมของคุณจะสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันที
monday.com ฟีเจอร์เด่น
- สร้างแดชบอร์ดที่เชื่อมต่อบอร์ดหลายตัว พร้อมรายงานระดับสูงผ่านวิดเจ็ตต่าง ๆ
- ใช้การติดตามเวลาในตัวพร้อมการติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
- รวมการแชร์ไฟล์, ความคิดเห็น, และการกล่าวถึงเพื่อการร่วมมือในทีมอย่างไร้รอยต่อ
- เข้าถึงเทมเพลตกว่า 200 แบบ เพื่อตั้งค่าโครงการและกระบวนการทำงานได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการเฉพาะของทีม
ข้อจำกัดของ monday.com
- ต้องใช้เวลาในการตั้งค่าเริ่มต้นเพื่อปรับแต่งกระบวนการทำงานให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะ
- มีเทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะทางน้อยกว่า
monday.com ราคา
- ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: $12/เดือน ต่อที่นั่ง
- มาตรฐาน: $14/เดือน ต่อที่นั่ง
- ข้อดี: $24 ต่อเดือนต่อที่นั่ง
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (12,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (5,400+ รีวิว)
5. สมาร์ทชีต (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนโครงการและระบบอัตโนมัติในรูปแบบสเปรดชีต)
Smartsheetเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการในรูปแบบสเปรดชีตที่รวบรวมเครื่องมือและคุณสมบัติที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทางเลือกของ Rocketlane นี้รองรับมุมมองแบบ Gantt, ปฏิทิน และ Kanban สำหรับการวางแผนโครงการที่มีโครงสร้าง การจัดการทรัพยากรสำหรับอนาคต และการประมาณระยะเวลาการส่งมอบ การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ช่วยให้คุณและทีมเชื่อมต่อและติดตามสถานะของทุกโครงการได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ คุณสมบัติการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานของ Smartsheet ยังใช้งานง่าย ช่วยลดความยุ่งยากในการเริ่มต้นใช้งานทุกครั้ง
คุณสมบัติเด่นของ Smartsheet
- ใช้กระบวนการอนุมัติในตัวสำหรับเอกสารและการยืนยันงาน
- รับรายงานขั้นสูงด้วยตารางหมุนและแดชบอร์ดแบบไดนามิก
- ดำเนินการภายใต้การควบคุมความปลอดภัยระดับองค์กรและสิทธิ์การเข้าถึง
- จัดสรรและติดตามปริมาณงานของทีมด้วยเครื่องมือการจัดการทรัพยากร
ข้อจำกัดของ Smartsheet
- อินเทอร์เฟซไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้ใช้และอาจรู้สึกซับซ้อน สำหรับผู้จัดการโครงการที่ไม่คุ้นเคยกับสเปรดชีตและสูตร
- ทำงานช้าลงเมื่อใช้กับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีการอ้างอิงไขว้จำนวนมาก
ราคาของ Smartsheet
- ข้อดี: $12/เดือนต่อสมาชิก
- ธุรกิจ: $24/เดือน ต่อสมาชิก
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- การจัดการงานขั้นสูง: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว Smartsheet
- G2: 4. 4/5 (18,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,400 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Smartsheet อย่างไรบ้าง?
ประสบการณ์โดยรวมดีมาก เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับติดตามข้อมูลล่าสุดแบบเรียลไทม์สำหรับหลายๆ คน สามารถบันทึกภาพ บันทึกข้อความ กำหนดเส้นตาย และอื่นๆ อีกมากมาย
6. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อนพร้อมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์)
คุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์เพื่อจัดการโครงการที่ซับซ้อนและการรับพนักงานใหม่จากระยะไกลหรือไม่? คุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของWrikeช่วยให้ทีมที่กระจายอยู่ของคุณสามารถ ทำงานร่วมกันผ่านการแชท ความคิดเห็น และเอกสาร เพื่อประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติการแสดงภาพ 360 องศา สะท้อนให้เห็นทุกขั้นตอนของกระบวนการเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรถูกมองข้าม และแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที ส่วนที่ดีที่สุด? คุณสามารถใช้ Wrike บน เว็บเบราว์เซอร์ของคุณหรือเป็นแอปมือถือ เพื่อรับการอัปเดตและการแจ้งเตือนได้ทุกที่ทุกเวลา!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- ระบบอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ด้วยการจัดลำดับความสำคัญของงานและการทริกเกอร์กฎด้วย AI
- ดูข้อมูลสำคัญบนหน้าจอเดียวด้วยเลย์เอาต์สามบานของ Wrike ที่ให้การมองเห็นที่ชัดเจนในการดำเนินงานของโครงการ
- สร้างแบบฟอร์มที่ตอบสนองโดยใช้ตรรกะเงื่อนไขด้วยตัวเลือกตัวสร้างแบบฟอร์ม
- รับการวิเคราะห์โครงการอย่างละเอียดและแดชบอร์ดแสดงผลการดำเนินงาน
ข้อจำกัดของ Wrike
- มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันกว่าสำหรับทีมที่ยังไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือโครงการขั้นสูง
- ต้องการการปรับแต่งเพิ่มเติมสำหรับกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้างสูง ซึ่งแตกต่างจาก ทางเลือกอื่น ๆ หลายตัว
ราคาของ Wrike
- ฟรีตลอดไป
- ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- Pinnacle: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิว Wrike
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (2,700+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Wrike อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบความยืดหยุ่นของ Wrike อย่างมาก และมันเปิดโอกาสให้คุณปรับแต่งให้เป็นแบบที่คุณต้องการได้อย่างแท้จริง เครื่องมือรายงานมีประสิทธิภาพสูง และในแง่ของภาพรวม ทุกอย่างสามารถรวมเข้าด้วยกันได้อย่างรวดเร็วและมีประโยชน์อย่างมาก
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: แทนที่จะให้ประมาณการเพียงครั้งเดียว ให้สร้างประมาณการสามครั้ง: 10% คาดหวังในแง่ดี (กรณีที่ดีที่สุด), 50% เป็นไปได้จริง, และ 90% คาดหวังในแง่ร้าย (กรณีที่แย่ที่สุด) วิธีนี้จะช่วยตั้งความคาดหวังและหลีกเลี่ยงการให้สัญญาเกินจริง 😎
7. Teamwork.com (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่เน้นลูกค้าพร้อมการติดตามเวลา)
Teamwork.comเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่รวมการติดตามเวลาและการจัดการภาระงานเพื่อการวางแผนทรัพยากรและการติดตามความสามารถที่แม่นยำ ทำให้เหมาะสำหรับการจัดการการเริ่มต้นงานต่างๆ ด้วยทีมงานขนาดเล็ก
ด้วยความสามารถเช่น การมองเห็นประสิทธิภาพของโครงการ, รายงานกำไร, และการอนุญาตให้ลูกค้าปรับแต่งได้ตามต้องการ, Teamwork.com มอบทางเลือกที่แข็งแกร่งแทน Rocketlane สำหรับการจัดการโครงการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ. ซอฟต์แวร์นี้ยัง ส่งการอัปเดตและแจ้งเตือนอัตโนมัติ สำหรับทุกขั้นตอนที่เสร็จสิ้นและกำลังดำเนินการอยู่. หากทีมของคุณใหม่กับการรับลูกค้าใหม่, Teamwork มีเทมเพลตการรับลูกค้าใหม่ให้ใช้ฟรีเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้.
คุณสมบัติเด่นของ Teamwork.com
- มุ่งเน้นการติดตามโครงการที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง พร้อมเครื่องมือการเรียกเก็บเงินในตัว
- ปรับแต่งตัวเลือกการรายงานเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจการวางแผนงบประมาณ, การใช้ประโยชน์, และประสิทธิภาพของโครงการ, ทีม, และลูกค้า
- ทำให้กระบวนการทำงานของงานเป็นอัตโนมัติด้วยการพึ่งพาและการมอบหมายงานที่เกิดขึ้นซ้ำ
- ผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์เช่น Slack, HubSpot, QuickBooks, และ Microsoft Teams
ข้อจำกัดของ Teamwork.com
- ขาดระบบอัตโนมัติขั้นสูงสำหรับกระบวนการทำงานหลายขั้นตอน
- ต้องการการตั้งค่าด้วยตนเองอย่างหนักสำหรับการติดตามทางการเงินและงบประมาณโครงการ
Teamwork.com ราคา
- ส่งมอบ: $13.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- เติบโต: $25.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขนาด: $69.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Teamwork.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (1,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: สถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) ถือเป็นโครงการที่มีค่าใช้จ่ายสูงที่สุดในโลก โดยมีค่าใช้จ่ายมากกว่า 100 พันล้านดอลลาร์! 🤑
8. Scoro (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการเงินแบบครบวงจร)
หากคุณต้องการซอฟต์แวร์ที่รวมการจัดการโครงการ, CRM, การเรียกเก็บเงิน และการติดตามทางการเงินสำหรับการเริ่มต้นใช้งานผู้ใช้อย่างเต็มรูปแบบScoroควรเป็นตัวเลือกที่ควรพิจารณา
เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณจัดการโครงการ การเงิน และทรัพยากรต่าง ๆ ได้ในที่เดียว แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับทีมและติดตามการใช้งานของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เครื่องมือยังช่วยให้คุณ วางแผนและจัดสรรทรัพยากร ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ฟีเจอร์สำคัญ ได้แก่ กระบวนการอนุมัติอัตโนมัติ การจัดการสัญญา การติดตามเวลาอย่างละเอียด และ การบันทึกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้เพื่อการรับรู้รายได้ที่ถูกต้อง
คุณสมบัติเด่นของ Scoro
- จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ติดตามกระบวนการขาย และรักษาฐานข้อมูลผู้ติดต่อแบบรวมศูนย์ด้วยระบบ CRM ที่ติดตั้งในตัวของ Scoro
- ติดตามงบประมาณพร้อมการคำนวณกำไรและอัตรากำไร
- จัดสรรงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบปริมาณงานของทีม และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรด้วยเครื่องมือวางแผนทรัพยากรขั้นสูง
- ผสานการทำงานกับ Xero, QuickBooks และ Zapier สำหรับการจัดการทางการเงิน
ข้อจำกัดของ Scoro
- มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันกว่าเนื่องจากมีคุณสมบัติทางการเงินที่ครอบคลุม
- ไม่มีแผนฟรีสำหรับทีมขนาดเล็กหรือสตาร์ทอัพ
ราคาของ Scoro
- จำเป็น: $28/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $42/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $71 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- สูงสุด: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Scoro
- G2: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Scoro อย่างไรบ้าง?
Scoro ทำให้การตรวจสอบใบเสนอราคาและโครงการในอดีตง่ายขึ้นมาก นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการติดตามความคืบหน้าของงานที่ต้องการมากกว่าแค่รายการสิ่งที่ต้องทำ
9. Nifty (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมการจัดการโครงการกับการสื่อสารในทีม)
อีกหนึ่งทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับ Rocketlane คือNifty ซึ่งผสานการจัดการโครงการเข้ากับระบบแชทและการสนทนาภายในทีมในตัว ดังนั้น หากกระบวนการต้อนรับผู้ใช้ของคุณสามารถได้รับประโยชน์จากการสื่อสารภายในทีมที่ดียิ่งขึ้น โซลูชันการจัดการโครงการนี้ควรช่วยได้
แผนที่เส้นทางแบบภาพช่วยให้ทีมสามารถกำหนดเป้าหมายและติดตามความสำเร็จของโครงการได้ โดยจะอัปเดตความคืบหน้าโดยอัตโนมัติเมื่อมีการทำงานเสร็จสิ้น แพลตฟอร์มนี้รองรับ มุมมองการจัดการงานที่หลากหลาย รวมถึง Kanban, รายการ, ไทม์ไลน์, ปฏิทิน และ swimlane เพื่อตอบสนองความต้องการของรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกัน ฟีเจอร์การสนทนาและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่ผสานรวมของ Nifty ช่วยให้การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมดถูกรวมศูนย์ ลดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือหลายตัว
คุณสมบัติเด่นที่น่าสนใจ
- สร้าง, แชร์, และร่วมมือกันในเอกสารและวิกิได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม
- เปิดโอกาสให้ทีมสามารถเก็บข้อมูลและทำให้การส่งข้อมูลเป็นระบบอัตโนมัติในรูปแบบของงาน, เอกสาร, หรือข้อความโครงการได้ ด้วยความสามารถในการสร้างแบบฟอร์มแบบเนทีฟ
- สนับสนุนการทำงานอัตโนมัติของงาน, การติดตามเป้าหมาย, และงานที่ทำซ้ำ
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Nifty's Orbit AI ที่มาพร้อมฟีเจอร์สรุปการอัปเดตนโยบายและระบุช่องว่างในเอกสาร
ข้อจำกัดที่น่าสนใจ
- รู้สึกว่าไม่เหมาะกับการขยายตัวสำหรับองค์กรระดับองค์กรที่มีความต้องการซับซ้อน
- ต้องการการผสานระบบเพื่อการวิเคราะห์โครงการขั้นสูงและการรายงาน
ราคาที่ชาญฉลาด
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $49/เดือน
- ข้อดี: $99/เดือน
- ธุรกิจ: $149/เดือน
- ไม่จำกัด: $499/เดือน
การจัดอันดับและรีวิวที่น่าสนใจ
- G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Nifty อย่างไรบ้าง?
สำหรับฉัน มันเป็นที่เก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียวที่ฉันอ้างอิงเป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นบันทึกของฉัน ลิงก์ต่างๆ บัญชี การเตือนความจำ งานที่ต้องทำ ตารางเวลา ทุกอย่างอยู่ในนี้หมด ฉันจึงไม่ต้องไปที่หลายๆ ที่เพื่อจัดการงานของลูกค้า
📮 ClickUp Insight:83% ของพนักงานที่มีความรู้พึ่งพาอีเมลและแชทเป็นหลัก ในการสื่อสารภายในทีมตามการวิจัยของ ClickUp เกือบ 60% ของเวลาทำงานในแต่ละวันของพนักงานกลุ่มนี้จะสูญเสียไปกับการสลับระหว่างเครื่องมือและการค้นหาข้อมูล
ด้วยแอปครบวงจรสำหรับการทำงานอย่างClickUpการจัดการโครงการ การส่งข้อความ อีเมล และการแชทของคุณจะถูกรวมไว้ในที่เดียว!ถึงเวลาที่จะรวมศูนย์และเพิ่มพลังให้การทำงานของคุณ!
10. Kantata (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนทรัพยากรและการเงินโครงการ)
แม้ว่า Kantata จะเป็นโซลูชันการจัดการบริการมืออาชีพ (PSA) ตามประเพณี แต่Kantataก็เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ประสบปัญหาในการจัดการทรัพยากรเพื่อการรับเข้าใช้งานที่มีประสิทธิภาพ
ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้คุณวางแผนการจัดสรรทรัพยากรได้ดีขึ้นโดยมอบการมองเห็นที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับความต้องการในปัจจุบันและอนาคตของทรัพยากรเหล่านั้น นอกจากนี้ยังมีประโยชน์สำหรับการประมาณระยะเวลาของโครงการ, การติดตามทางการเงิน, และการติดตามเวลาอย่างละเอียด—ซึ่งทั้งหมดนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรับประกันการรับลูกค้าใหม่ให้ทันเวลา, ประหยัดค่าใช้จ่าย, และมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Kantata
- อัตโนมัติการจัดสรรทรัพยากร, การบาลานซ์ปริมาณงาน, และการวางแผนงบประมาณ
- ใช้การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาทและการจัดการสิทธิ์เพื่อความปลอดภัย
- ปรับขนาดได้ดีสำหรับอุตสาหกรรมที่ปรึกษา, ไอที, และอุตสาหกรรมบริการ
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามหลากหลายประเภท รวมถึงระบบ CRM และระบบบัญชี
ข้อจำกัดของคันตาตา
- รู้สึกซับซ้อนสำหรับทีมที่ไม่ต้องการการตรวจสอบทางการเงินอย่างละเอียด
- จำกัดการปรับแต่งในแผนระดับล่างสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ราคาของคันตาตา
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Kantata
- G2: 4. 2/5 (1,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (600+ รีวิว)
⏩ อ่านเพิ่มเติม:วิธีนำกลยุทธ์การตลาดแบบขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์มาใช้
✨ การกล่าวถึงเป็นพิเศษ
- Microsoft Planner (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ใช้ Microsoft 365 ที่ต้องการเครื่องมือจัดการงานที่เรียบง่าย)
- Zoho Projects (เหมาะสำหรับทีมที่กำลังมองหาบริการจัดการโครงการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในราคาประหยัด)
- Truva (เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการการจัดการโครงการและทรัพยากรด้วย AI)
เพิ่มประสิทธิภาพการต้อนรับลูกค้าของคุณด้วยทางเลือกที่ดีที่สุดของ Rocketlane—ClickUp!
ในขณะที่ Rocketlane เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการรับลูกค้าและการให้บริการ แต่อาจไม่เหมาะสมที่สุดสำหรับทุกทีม การเลือกที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของคุณ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการทำงานอัตโนมัติ การปรับแต่ง หรือความยืดหยุ่นในการจัดการโครงการ
หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มทางเลือกที่ผสมผสานระหว่างโครงสร้างกับความยืดหยุ่นได้อย่างลงตัวClickUpเป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่ง ฟีเจอร์การทำงานที่เข้าใจง่าย ระบบอัตโนมัติ และการติดตามแบบเรียลไทม์ของ ClickUp สามารถช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในโครงการได้
ดังนั้นรีบเลย—สมัครใช้ClickUpวันนี้เพื่อรับบัญชีฟรีที่นี่