17 เครื่องมือการจัดการกระบวนการขายที่ดีที่สุดในปี 2025

นักขายที่ดีที่สุดประสบความสำเร็จโดยการเข้าใจอารมณ์ของลูกค้าและนำเสนอสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถต้านทานได้ พวกเขาทำเช่นนี้โดยการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและรู้จริงว่าลูกค้าต้องการอะไร
ตอนนี้ ลองจินตนาการถึงการทำการวิจัยในระดับรายละเอียดเช่นนี้สำหรับทั้งกระบวนการขายของคุณทั้งหมด ฟังดูท้าทายใช่ไหม? นั่นคือจุดที่ซอฟต์แวร์จัดการกระบวนการขายเข้ามามีบทบาท
เครื่องมือทรงพลังเหล่านี้ช่วยให้ทีมขายสามารถติดตามการขาย, ทำนายรายได้, ทำงานอัตโนมัติ, และได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพการขายของพวกเขา
ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจเครื่องมือการจัดการกระบวนการขายที่ดีที่สุด 17 รายการที่เราได้คัดสรรมาจากการวิจัยและการทดสอบ
⏰ สรุป 60 วินาที
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการขายและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
- Pipedrive: เหมาะที่สุดสำหรับการแสดงภาพกระบวนการขาย
- Keap: เหมาะที่สุดสำหรับการขายและการตลาดแบบครบวงจร
- Freshsales: เหมาะที่สุดสำหรับ CRM ด้านการขายและข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- Salesforce CRM: เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความต้องการซับซ้อน
- HubSpot: เหมาะที่สุดสำหรับการประสานงานด้านการขายและการตลาดแบบอินบาวน์
- อินไซต์ลี: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการผสานระบบ CRM
- ActiveCampaign: เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดผ่านอีเมลและการทำงานอัตโนมัติด้านการขาย
- EngageBay: เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชันครบวงจรด้านการขายและการตลาดในราคาที่เข้าถึงได้
- Copper CRM: เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมกับ Google Workspace
- Salesmate: เหมาะที่สุดสำหรับการช่วยเหลือการขายด้วยปัญญาประดิษฐ์
- แคปซูล: เหมาะที่สุดสำหรับ CRM ที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย
- ปิด: เหมาะที่สุดสำหรับระบบโทรขายและติดตามการโทร
- Zapier: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติระหว่างแอปต่างๆ
- Zendesk Sell: เหมาะที่สุดสำหรับการสนับสนุนลูกค้าและการผสานรวมการขาย
- Streak: เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมกับ Gmail และ Google Workspace
- Salesflare: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามการขายที่ง่ายและอัตโนมัติ
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือการจัดการกระบวนการขาย?
การเลือกซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการขายที่เหมาะสมสามารถทำให้กลยุทธ์การขายของคุณประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวได้ ด้วยตัวเลือกมากมายที่มีอยู่ การรู้ว่าฟีเจอร์ใดจะสนับสนุนความต้องการเฉพาะของทีมและกระบวนการขายของคุณได้ดีที่สุดนั้นเป็นสิ่งสำคัญ
นี่คือประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณา:
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือการจัดการเส้นทางการขายสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ ควรอนุญาตให้คุณปรับแต่งขั้นตอนของเส้นทางการขาย, กระบวนการทำงาน,และตัวชี้วัดของเส้นทางการขายให้สอดคล้องกับกระบวนการขายเฉพาะของคุณ
- ความสะดวกในการใช้งาน: ให้ความสำคัญกับแพลตฟอร์มที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเรียนรู้ได้รวดเร็ว เพื่อให้ทีมขายของคุณสามารถเริ่มทำงานได้ทันที
- คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติ:เครื่องมือการทำงานอัตโนมัติในด้านการขายช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพโดยการจัดการงานที่ทำซ้ำๆ เช่น การติดตามผลทางอีเมล การให้คะแนนลูกค้า การป้อนข้อมูล และกิจกรรมการขายอื่นๆ
- ความสามารถในการผสานรวม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือสามารถผสานรวมกับระบบการทำงานของ CRM ที่คุณมีอยู่ได้อย่างราบรื่น ซึ่งรวมถึงเครื่องมือการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management) เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติ และแพลตฟอร์มการสื่อสาร
- การรายงานและการวิเคราะห์: เลือกเครื่องมือที่มีระบบข้อมูลเชิงลึกด้านการขายที่แข็งแกร่ง เพื่อติดตามตัวชี้วัดสำคัญ ระบุจุดติดขัด คาดการณ์รายได้ และประเมินประสิทธิภาพของทีมขายของคุณ
- การสนับสนุนลูกค้า: ตรวจสอบเครื่องมือการจัดการกระบวนการขายที่มีรีวิวดีและคุณสมบัติการสนับสนุนที่แข็งแกร่ง เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและตอบคำถามได้อย่างรวดเร็ว
17 เครื่องมือการจัดการกระบวนการขายที่ดีที่สุด
การจัดการกระบวนการขายของคุณอย่างมีประสิทธิภาพเป็นกุญแจสำคัญในการปิดการขายได้มากขึ้น เครื่องมือที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้า ระบุจุดติดขัด และทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
เราได้คัดสรรรายการเครื่องมือการจัดการกระบวนการขายที่ดีที่สุด 17 รายการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขายของคุณและปรับปรุงผลผลิตการขาย
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการขายและการสัมพันธ์กับลูกค้า)
ClickUpเป็นแพลตฟอร์มที่ทรงพลังสำหรับการจัดการโครงการและประสิทธิภาพการทำงาน และสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการวงจรการขายทั้งหมดของคุณได้อย่างสิ้นเชิง
มันรวมศูนย์กิจกรรมการขาย ช่วยให้คุณจัดการลูกค้าเป้าหมาย สร้างกระบวนการทำงาน รับข้อมูลเชิงลึก และคาดการณ์รายได้—ทั้งหมดในเครื่องมือเดียว
ClickUp สำหรับทีมขายช่วยลดความยุ่งยากในการจัดการโครงการขายของคุณ มันช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของกระบวนการขายและติดตามกิจกรรมของบัญชีได้แบบเรียลไทม์ ทำให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว นอกจากนี้ ด้วยระบบเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ คุณสามารถจัดการทุกอย่างตั้งแต่การหาลูกค้าไปจนถึงการปิดการขาย พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าไปพร้อมกัน
ลองนึกภาพการจัดการข้อตกลงและการโต้ตอบกับลูกค้าหลายรายการพร้อมกัน—มันวุ่นวายใช่ไหม? นั่นคือจุดที่ClickUp CRMเข้ามาช่วย ทำให้การจัดการโครงการขายและความสัมพันธ์ของคุณเป็นเรื่องง่าย!
มันช่วยให้ทีมขายของคุณสามารถจัดการกับบัญชีหลายบัญชีและติดตามการเจรจาต่อรองอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งบริหารการติดต่อกับลูกค้าและข้อมูลการขายทั้งหมดไว้ในเครื่องมือเดียว มันช่วยให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน ตั้งแต่การเพาะปลูกผู้ติดต่อไปจนถึงการปิดการขาย การเสริมสร้างความสัมพันธ์ และการเพิ่มผลผลิตในทุกขั้นตอน
สิ่งที่ทำให้ ClickUp มีประสิทธิภาพสูงคือคลังแม่แบบที่ครอบคลุมซึ่งเหมาะสำหรับแต่ละกิจกรรมในช่องทางการขาย ตัวอย่างเช่นแม่แบบ ClickUp Sales Pipelineให้กรอบการทำงานที่พร้อมใช้งานสำหรับการจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการขาย
เทมเพลตนี้ช่วยให้กระบวนการขายง่ายขึ้น ทำให้ทีมขายของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด—การปิดการขายและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ยั่งยืน นอกจากนี้ลองพิจารณาเทมเพลตแผนการขายของ ClickUpเพื่อสร้างแผนที่ขับเคลื่อนด้วยผลลัพธ์ด้วยเป้าหมาย SMART กลยุทธ์ที่รวดเร็วขึ้น และข้อมูลที่เป็นระเบียบในที่เดียวที่เข้าถึงได้ง่าย
อีกทางเลือกหนึ่งคือClickUp CRM Templateซึ่งช่วยจัดการวงจรลูกค้าทั้งหมด ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพความสัมพันธ์กับลูกค้าได้สูงสุดโดยการติดตามลูกค้าเป้าหมาย จัดระเบียบข้อมูลติดต่อในฐานข้อมูลเดียว และจัดลำดับความสำคัญของงานตามขั้นตอนของการขาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ปรับแต่งเวิร์กโฟลว์และแดชบอร์ด CRM ให้เหมาะสมกับกระบวนการขายเฉพาะของคุณ
- มอบหมายงาน จัดการการพึ่งพา และติดตามความคืบหน้าของกิจกรรมการขายของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยClickUp Tasksเพื่อจัดการประสิทธิภาพการขายทั้งหมดของคุณ
- รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพการขายด้วยClickUp Portfolioพร้อมรายละเอียดที่ละเอียดเกี่ยวกับลูกค้าแต่ละรายและดีลในกระบวนการขายของคุณ
- ผสานการทำงานของ ClickUp กับแอปและแพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น ซอฟต์แวร์ CRM, ซอฟต์แวร์จัดการงานขาย หรือเครื่องมือประชุมทางวิดีโอชั้นนำอย่าง Google Meet และ Slack เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขาย
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เช่น การป้อนข้อมูลด้วยมือและการส่งอีเมลเป็นลำดับอัตโนมัติด้วยClickUp Automationsเพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูงและคุณสมบัติที่หลากหลายอาจมีช่วงการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่
- ประสบการณ์การใช้งานแอปพลิเคชันมือถืออาจไม่ตรงไปตรงมาเท่ากับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
นี่คือสิ่งที่บาร์นี เพรทอเรียส ผู้ดูแลโดเมนของ Jasper Consulting กล่าวถึง ClickUp:
ผมเชื่อว่ามันมีประโยชน์ในทุกสถานการณ์ที่ต้องการจัดเรียงและติดตามข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นพนักงานขายไปจนถึงทีมผู้บริหาร ผมเชื่อว่าทุกคนสามารถหาประโยชน์จากการใช้ ClickUp ได้
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ต้องการควบคุมกระบวนการขายของคุณหรือไม่? ลองใช้เทมเพลตติดตามการขายของ ClickUp
- ติดตามประสิทธิภาพของบุคคลและทีมแบบเรียลไทม์
- ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการของคุณ
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจุดที่ความพยายามในการขายมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. Pipedrive (เหมาะที่สุดสำหรับการมองเห็นภาพรวมของกระบวนการขาย)
Pipedrive เป็นเครื่องมือ CRM ที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้ทีมขายจัดการกับกระบวนการขายได้อย่างราบรื่น
ต้องการปิดดีลได้มากขึ้นหรือไม่? ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานแบบภาพได้อย่างรวดเร็ว ติดตามความคืบหน้า ย้ายดีลผ่านแต่ละขั้นตอน และเริ่มปิดดีลได้ทันที
นอกเหนือจากความสวยงามทางสายตาแล้ว ยังมีคุณสมบัติเช่น การจัดการผู้ติดต่อ, การผสานระบบอีเมล, และการทำนายยอดขายเพื่อสนับสนุนวงจรการขายทั้งหมด. นอกจากนี้ เนื่องจาก Pipedrive มีแอปพลิเคชันมือถือ คุณจึงสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาสำหรับทีมขายของคุณ.
คุณสมบัติเด่นของ Pipedrive
- สร้างภาพลักษณ์ของกระบวนการขายของคุณด้วยอินเตอร์เฟซแบบลากและวางที่ชัดเจนและใช้งานง่าย
- จัดลำดับความสำคัญของดีลโดยมุ่งเน้นไปที่โอกาสที่ดีที่สุด พร้อมด้วยการคาดการณ์ยอดขายที่แม่นยำและการบริหารจัดการงานขายในกระบวนการ
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เช่น การป้อนข้อมูลและการส่งอีเมลเป็นลำดับอัตโนมัติ เพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ข้อจำกัดของ Pipedrive
- แม้ว่าจะมีรูปลักษณ์ที่น่าดึงดูด แต่ส่วนติดต่อผู้ใช้ขาดความสามารถในการปรับแต่ง ซึ่งจำกัดการใช้งานสำหรับกระบวนการขายที่ซับซ้อน
- การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานด้วย AI มีให้บริการเฉพาะในแผนระดับสูงกว่าเท่านั้น ได้แก่ แผน Professional, Power หรือ Enterprise
ราคาของ Pipedrive
- จำเป็น: $24/เดือน
- ขั้นสูง: $49/เดือน
- มืออาชีพ: $69/เดือน
- พลังงาน: $79/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: $129/เดือน
คะแนนและรีวิว Pipedrive
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ระบบ CRM ที่ดีที่สุดที่ฉันเคยใช้มา ฉันแนะนำเสมอ"ระบบ CRM ส่วนใหญ่ถูกขับเคลื่อนและสร้างขึ้นโดยคนที่มีความรู้ทางเทคนิคและความเข้าใจในด้านการขาย สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ Pipedrive คือมันถูกสร้างขึ้นอย่างชัดเจนโดยคนขาย และถูกพัฒนาโดยคนทางเทคนิคตามความต้องการของพวกเขา
💡 เคล็ดลับเพิ่มเติม: เลือกซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการขายที่สามารถช่วยคุณติดตามOKRsของการขายเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
3. Keap (เหมาะที่สุดสำหรับการขายและการตลาดอัตโนมัติแบบครบวงจร)
Keap (เดิมชื่อ Infusionsoft) คือพลังขับเคลื่อนการขายและการตลาดของคุณในแพ็กเกจเดียว ครบครันทุกสิ่งที่ธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการต้องการ—อีเมลมาร์เก็ตติ้ง, CRM, ระบบอัตโนมัติด้านการขาย, และเครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งเพจ—ไม่มีฟีเจอร์เกินจำเป็น มีแต่ผลลัพธ์ที่เห็นได้จริง!
คุณสมบัติที่โดดเด่นคือระบบอีเมล์มาร์เก็ตติ้ง ซึ่งให้คุณสร้างแคมเปญที่ปรับแต่งตามบุคคลได้โดยตรงจากแพลตฟอร์ม. Keap สามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือเช่น Zapier, QuickBooks, และ Mailchimp—เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการผสานการตลาดและการขายไว้ในแพลตฟอร์มเดียว.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Keap
- ระบบอัตโนมัติแคมเปญการตลาดทางอีเมล, ฟันเนลการขาย, และลำดับการติดตามผลได้อย่างง่ายดาย
- จัดการรายชื่อผู้ติดต่อ ติดตามการติดต่อสื่อสาร และแบ่งกลุ่มผู้ชมตามพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของพวกเขา
- สร้างหน้าแลนดิ้งเพจและแบบฟอร์มที่กำหนดเองเพื่อดึงดูดลูกค้าเป้าหมายและเพิ่มรายชื่ออีเมลของคุณ
- นัดหมายและจัดการปฏิทินของคุณได้อย่างราบรื่นภายในแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของ Keap
- แม้ว่าฟีเจอร์จะมีอย่างครบถ้วน แต่ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าอินเทอร์เฟซค่อนข้างรกและใช้งานยาก
- การกำหนดราคาอาจกลายเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงสำหรับทีมขนาดใหญ่เมื่อจำนวนผู้ติดต่อและผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น
ราคา Keap
- $299/เดือน (สูงสุด 2 ผู้ใช้, 1500 รายชื่อ)
คะแนนและรีวิว Keap
- G2: 4. 2/5 (1,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (1,200+ รีวิว)
➡️ อ่านเพิ่มเติม:วิธีพัฒนากลยุทธ์การขายและการตลาด (+ ตัวอย่าง)
4. Freshsales (เหมาะที่สุดสำหรับ CRM ด้านการขายและข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
Freshsales จาก Freshworks เปรียบเสมือนผู้ช่วยขายอัจฉริยะด้วย AI ที่คอยดูแลการจัดการลีด การมีส่วนร่วมกับลูกค้า และการติดตามดีลต่าง ๆ ให้คุณอย่างง่ายดาย ช่วยให้กระบวนการขายของคุณเป็นระบบมากขึ้น เพื่อให้คุณมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายที่แท้จริง นั่นคือการปิดการขาย!
Freddy AI ผู้ช่วย AI ของ Freshsales ช่วยตัวแทนขายในการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย ระบุแนวโน้ม และจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน นอกจากนี้ ด้วยเครื่องมือโทรศัพท์ อีเมล และแชทในตัว Freshsales ยังมอบมุมมองที่ครบถ้วนของกระบวนการขายของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Freshsales
- ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อทำนายความน่าจะเป็นในการปิดการขายและระบุลูกค้าที่มีมูลค่าสูง
- ทำให้งานที่ทำซ้ำๆ เช่น ลำดับอีเมล การนัดหมาย และการป้อนข้อมูลเป็นอัตโนมัติด้วยฟีเจอร์การอัตโนมัติการขาย
- มองเห็นกิจกรรมการขายและความคืบหน้าของโอกาสทางธุรกิจแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของ Freshsales
- คุณสมบัติของ AI นั้นทรงพลัง แต่ความแม่นยำของมันขึ้นอยู่กับความคุณภาพและความปริมาณของข้อมูลที่มีอยู่
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่าง เช่น การรายงานที่กำหนดเองและการผสานรวมที่ซับซ้อน อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มากขึ้น
ราคาของ Freshsales
- การเติบโต: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Freshsales
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
FreshSales มอบความคุ้มค่าที่ยอดเยี่ยมสำหรับราคา ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือบริษัทที่ต้องการระบบ CRM ที่มีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องใช้งบประมาณมาก เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายมากพร้อมฟีเจอร์ต่างๆ (เช่น การตลาดผ่านอีเมล) ที่ช่วยให้การจัดการธุรกิจเป็นเรื่องง่าย
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: สนใจที่จะทำให้งานซ้ำๆ ในงานขายเป็นอัตโนมัติหรือไม่? ลองดูคู่มือของเราเกี่ยวกับวิธีการใช้ AI ในการขายเพื่อปรับปรุงการจัดการกระบวนการขาย
5. Salesforce CRM (เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความต้องการซับซ้อน)
Salesforce เป็นเครื่องมือ CRM สำหรับการจัดการกระบวนการขายที่ใหญ่ที่สุดในโลก มอบคุณสมบัติที่ทรงพลังสำหรับธุรกิจทุกขนาด อย่างไรก็ตาม มันโดดเด่นอย่างแท้จริงสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความต้องการซับซ้อนซึ่งต้องการที่จะทำให้กระบวนการขายและการดำเนินงานของพวกเขาเป็นอัตโนมัติ
ตัวเลือกการปรับแต่งและการผสานรวมที่ทรงพลังทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับตัวแทนขายที่ต้องการทำให้ CRM และกระบวนการขายง่ายขึ้นในแพลตฟอร์มเดียว นอกจากนี้ แพลตฟอร์มบนคลาวด์ของ Salesforce ยังรับประกันการเข้าถึงข้อมูลได้จากทุกอุปกรณ์ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขายระดับโลก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce CRM
- ปรับแต่งแพลตฟอร์มให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจที่ไม่เหมือนใครของคุณ ด้วยการตั้งค่าและการเชื่อมต่อที่หลากหลาย
- รับมุมมองแบบรอบด้าน 360 องศาของลูกค้าของคุณด้วยข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกที่หลากหลาย
- ทำให้กระบวนการขาย, แคมเปญการตลาด, และการโต้ตอบกับลูกค้าเป็นระบบอัตโนมัติ
- ใช้ฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น Einstein AI เพื่อทำนายพฤติกรรมของลูกค้าและปรับปรุงผลลัพธ์การขาย
ข้อจำกัดของระบบ CRM Salesforce
- ความหลากหลายของฟีเจอร์อาจจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมเฉพาะทางเพื่อใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- ความซับซ้อนของแพลตฟอร์มอาจมากเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการระบบ CRM ที่เรียบง่าย
ราคา Salesforce CRM
- องค์กร: $165/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $330/เดือน ต่อผู้ใช้
- Einstein 1 Sales: $500/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว Salesforce CRM
- G2: 4. 4/5 (23,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (18,000+ รีวิว)
6. HubSpot (เหมาะที่สุดสำหรับการประสานงานการขายและการตลาดแบบอินบาวน์)
Hubspot เป็นซอฟต์แวร์จัดการกระบวนการขายที่ยอดเยี่ยมอีกตัวหนึ่งสำหรับการจัดการโครงการการตลาดและการขายแบบครบวงจร เครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายนี้รวมถึง CRM ฟรีที่เป็นที่รู้จักในด้านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติการตลาดขาเข้าที่ทรงพลัง
HubSpot ช่วยให้ทีมขายติดตามลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานอัตโนมัติ และทำให้กระบวนการขายดำเนินไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ ด้วยระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่ทรงพลัง ตัวแทนขายของคุณยังสามารถรับข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานะและประสิทธิภาพของงานขายได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot
- ปรับความพยายามด้านการขายและการตลาดให้สอดคล้องกันด้วยแพลตฟอร์มเดียวและข้อมูลที่แชร์ร่วมกัน
- ดึงดูดลูกค้าเป้าหมายด้วยแคมเปญอีเมลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล, ระบบการทำงานอัตโนมัติ, และแชทสด
- ใช้เทมเพลตการจัดการกระบวนการขายที่มีมากมายเพื่อช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้กระบวนการขายของคุณเป็นระบบอัตโนมัติ
- ปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเครื่องมือการขาย เช่น การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ การติดตามดีล และการรายงาน
ข้อจำกัดของ HubSpot
- ระบบ CRM ฟรีไม่มีระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน ดังนั้นทุกการติดต่อของลูกค้าต้องมีการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- คุณสมบัติหลักส่วนใหญ่เน้นที่การตลาดขาเข้า ซึ่งอาจไม่เหมาะกับองค์กรที่มีกลยุทธ์การขายที่แตกต่าง
ราคาของ HubSpot
สำหรับบุคคลและทีมขนาดเล็ก:
- เครื่องมือฟรี
- ศูนย์กลางการขายสำหรับผู้เริ่มต้น: $20/เดือน ต่อที่นั่ง
- แพลตฟอร์มลูกค้าเริ่มต้น: 20 ดอลลาร์/เดือนต่อที่นั่ง
- Sales Hub Professional: $100/เดือน ต่อที่นั่ง
สำหรับธุรกิจและองค์กร:
- Sales Hub Professional: $100/เดือน ต่อที่นั่ง
- Sales Hub Enterprise: $150/เดือน ต่อที่นั่ง
คะแนนและรีวิวของ HubSpot
- G2: 4. 4/5 (12,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการลูกค้าเป้าหมายและระบบงานขาย เราสามารถมองเห็นภาพรวมของกระบวนการขายทั้งหมดได้อย่างชัดเจน ช่วยให้การบริหารจัดการการติดต่อกับลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบอีเมลและลำดับการส่งข้อความอัตโนมัติ
➡️ อ่านเพิ่มเติม:10 แม่แบบแผนการขายฟรีใน Word, Excel และ ClickUp
7. Insightly (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการผสานรวมกับ CRM)
Insightly เป็นระบบ CRM สำหรับการจัดการกระบวนการขายที่ก้าวไกลกว่าการจัดการข้อมูลติดต่อแบบดั้งเดิม มันผสานการขายเข้ากับการจัดการโครงการอย่างราบรื่น ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างทีมขาย, การตลาด, เทคโนโลยี, และทีมโครงการ
มันประหยัดงบประมาณและใช้งานง่ายมาก ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมธุรกิจที่กำลังเติบโตจำนวนมากจึงเลือกใช้เพื่อเพิ่มยอดขายของพวกเขาโดยไม่มีปัญหาใดๆ
คุณสมบัติเด่นของ Insightly
- ผสานรวมระบบ CRM, การจัดการท่อการขาย, และการจัดการโครงการไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
- ติดตามดีล จัดการโครงการ และทำงานร่วมกับตัวแทนขายได้อย่างราบรื่น
- รับมุมมองแบบรอบด้าน 360 องศาของการโต้ตอบกับลูกค้าและความคืบหน้าของโครงการ
ข้อจำกัดของ Insightly
- แม้ว่าจะมีคุณสมบัติการจัดการโครงการ แต่พวกมันไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับเครื่องมือเช่น ClickUp, Asana, หรือ Jira
- เครื่องมือการจัดการท่อการขายโดยรวมอาจมีราคาแพงสำหรับทีมขนาดเล็ก
การกำหนดราคาแบบอินไซต์ลี่
- เพิ่มเติม: $99/เดือน (สำหรับ 2,000 ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า)
- มืออาชีพ: $499/เดือน (สำหรับ 2,000 ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า)
- องค์กรธุรกิจ: $999/เดือน (สำหรับ 2,000 รายชื่อผู้สนใจ)
การให้คะแนนและรีวิวของ Insightly
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
- Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
➡️ อ่านเพิ่มเติม: รายงาน CRM: วิธีสร้างรายงาน CRM สำหรับทีมขายของคุณ
8. ActiveCampaign (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดทางอีเมลและการอัตโนมัติการขาย)
กำลังมองหาเครื่องมือจัดการกระบวนการขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอัตโนมัติและสอดคล้องกับการตลาดมากขึ้นอยู่หรือไม่? ลองใช้ ActiveCampaign ซึ่งผสานการทำงานของระบบอัตโนมัติทางการตลาดและ CRM เข้าด้วยกัน
ส่วนที่ดีที่สุด? คุณสมบัติการจัดการแคมเปญของมันช่วยให้คุณส่งข้อความส่วนตัวและอัตโนมัติไปยังผู้ติดต่อของคุณได้—ช่วยประหยัดเวลาของคุณในขณะที่รักษาความเป็นส่วนตัวไว้ได้ ดังนั้นคุณสามารถจัดการกับกระบวนการขายของคุณได้สำหรับการสร้างโอกาสทางการขาย, การติดตามการขาย, และอื่น ๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ActiveCampaign
- สร้างแคมเปญการตลาดทางอีเมลที่ซับซ้อนด้วยความสามารถในการแบ่งกลุ่มและระบบอัตโนมัติขั้นสูง
- อัตโนมัติกระบวนการขาย รวมถึงการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย การดูแลลูกค้าเป้าหมาย และการติดตามผล
- รับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าด้วยการวิเคราะห์และรายงานที่ละเอียด
ข้อจำกัดของ ActiveCampaign
- การกำหนดราคาขึ้นอยู่กับจำนวนหมายเลขติดต่อ ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับองค์กรที่มีข้อมูลลูกค้าจำนวนมาก
- คุณสมบัติของระบบ CRM ทำงานได้ดี แต่อาจไม่มีความลึกซึ้งเท่ากับซอฟต์แวร์ CRM ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
ราคาของ ActiveCampaign
- เริ่มต้น: $15/เดือน (สำหรับผู้ติดต่อสูงสุด 1,000 ราย)
- พลัส: $49/เดือน (สำหรับผู้ติดต่อสูงสุด 1,000 ราย)
- ข้อดี: $79/เดือน (สำหรับผู้ติดต่อสูงสุด 1,000 ราย)
- องค์กรธุรกิจ: $145/เดือน (สำหรับผู้ติดต่อสูงสุด 1,000 ราย)
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ActiveCampaign
- G2: 4. 5/5 (13,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
9. EngageBay (เหมาะที่สุดสำหรับการขายและการตลาดแบบครบวงจรในราคาที่จับต้องได้)
EngageBay เป็นแพลตฟอร์มการขายและการตลาดแบบครบวงจรที่มีราคาไม่แพงซึ่งมีเครื่องมือมากมายในราคาที่แข่งขันได้ รวมถึงการตลาดผ่านอีเมล CRM การทำงานอัตโนมัติด้านการขาย และเครื่องมือสร้างเว็บไซต์และหน้า Landing Page
วิธีการแบบครบวงจรนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับซอฟต์แวร์การจัดการท่อส่ง, ซอฟต์แวร์การสร้างลูกค้าเป้าหมาย หรือโซลูชันการจัดการลูกค้า
คุณสมบัติเด่นของ EngageBay
- รวมการตลาดทางอีเมล, ซอฟต์แวร์ CRM, ระบบอัตโนมัติด้านการขาย และเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่คุ้มค่า
- จัดการรายชื่อผู้ติดต่อ ติดตามดีล และวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าด้วยฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย
- สร้างหน้า landing page และแบบฟอร์มที่กำหนดเองเพื่อดึงดูดลูกค้าเป้าหมายและเพิ่มโอกาสทางการขายของคุณ
ข้อจำกัดของ EngageBay
- แพลตฟอร์มอาจขาดคุณสมบัติของเครื่องมือ CRM และระบบอัตโนมัติทางการตลาดที่มีชื่อเสียงมากกว่า
- แม้ว่าจะมีราคาไม่แพง แต่คุณสมบัติขั้นสูงจะมีให้เฉพาะในแผนระดับสูงเท่านั้น ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูง
ราคาของ EngageBay
- ฟรี
- พื้นฐาน: $12.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโต: $49.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $79.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ EngageBay
- G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (800+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการขายหรือไม่? ใช้เนื้อหาที่ตรงเป้าหมายซึ่งให้ความรู้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษของคุณ นี่คือคู่มือโดยละเอียดเกี่ยวกับการสร้างเนื้อหาที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขาย
10. Copper CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานกับ Google Workspace)
Copper CRM เป็นเครื่องมือจัดการกระบวนการขายที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ Google Workspace สามารถซิงค์กับ Gmail, Google Calendar และแอปอื่นๆ ของ Google ได้อย่างราบรื่น—ทำให้การจัดการลีด การติดตามดีล และการทำงานเป็นทีมเป็นเรื่องง่าย
อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายของ Copper ทำให้เหมาะสำหรับทีมขายที่ชื่นชอบแนวทางแบบมินิมอล นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ การติดตามดีล และการติดตามอีเมล เพื่อช่วยบริหารจัดการกระบวนการขายของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Copper CRM
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Gmail, Google Calendar และแอปอื่นๆ ใน Google Workspace
- จัดการดีลและหลายช่องทางขายด้วยคุณสมบัติสำคัญในการบันทึกการโทรและอีเมลภายในสภาพแวดล้อม Google ที่คุ้นเคย
- ติดตามผลการขายด้วยรายงานที่ปรับแต่งได้ การพยากรณ์ยอดขาย และแดชบอร์ด
ข้อจำกัดของระบบ CRM คอปเปอร์
- เนื่องจากได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ Google Workspace อาจทำให้ความน่าสนใจลดลงสำหรับธุรกิจที่ใช้แพลตฟอร์มอื่น
- แอปพลิเคชันมือถือไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนเท่ากับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคา Copper CRM
- เริ่มต้น: $12/เดือน ต่อที่นั่ง
- พื้นฐาน: $29/เดือน ต่อที่นั่ง
- มืออาชีพ: $69/เดือน ต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: $134/เดือน ต่อที่นั่ง
คะแนนและรีวิวของ Copper CRM
- G2: 4. 5/5 (1,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
11. Salesmate (เหมาะที่สุดสำหรับการช่วยเหลือการขายด้วยระบบ AI)
Salesmate เป็นหนึ่งในเครื่องมือจัดการกระบวนการขายที่ใช้ AI เพื่อมอบข้อมูลเชิงลึกและความช่วยเหลือที่มีคุณค่าให้กับทีมขาย มันทำนายผลลัพธ์ของดีล แนะนำขั้นตอนถัดไป และแม้กระทั่งร่างอีเมลที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล
ฟีเจอร์อัตโนมัติเหล่านี้ช่วยสนับสนุนตัวแทนขายในทุกขั้นตอน ช่วยให้ทีมสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
คุณสมบัติเด่นของ Salesmate
- ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อช่วยผู้จัดการฝ่ายขายในการคาดการณ์ผลลัพธ์ของดีลและแนะนำขั้นตอนถัดไปที่ดีที่สุดเพื่อปิดการขายได้มากขึ้น
- ระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการขาย รวมถึงการจัดลำดับอีเมล การนัดหมาย และการโพสต์บนโซเชียลมีเดีย
- รับการมองเห็นแบบเรียลไทม์ในกิจกรรมการขายและความคืบหน้าของท่อการขายด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของ Salesmate
- แพลตฟอร์มนี้อาจไม่เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความต้องการซับซ้อนและมีหลายช่องทางขายที่กำหนดเอง
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างอาจต้องอัปเกรดเป็นแผนที่มีราคาสูงกว่า
ราคาของ Salesmate
- พื้นฐาน: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $79/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Salesmate
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
แพลตฟอร์มของ Salesmate เปิดกว้างและยืดหยุ่น มี API ที่จำเป็นทั้งหมดและการเชื่อมต่อกับ Zapier ฉันไม่สามารถยกย่องผลิตภัณฑ์นี้ได้มากพอ! ความเต็มใจที่จะฝึกอบรมผู้ใช้ก็เป็นข้อดีอย่างมากเช่นกัน โดยรวมแล้ว Salesmate เกินความคาดหวังของฉัน และฉันขอแนะนำอย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่ต้องการโซลูชัน CRM ที่แข็งแกร่ง
12. แคปซูล (เหมาะที่สุดสำหรับ CRM ที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย)
แคปซูลเป็นซอฟต์แวร์สายงานที่มีน้ำหนักเบาแต่มีประสิทธิภาพ ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการทำให้กระบวนการขายง่ายขึ้น
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการออกแบบที่เรียบง่ายทำให้เรียนรู้และใช้งานได้ง่าย แม้แต่ผู้ที่มีประสบการณ์ทางเทคนิคจำกัด นอกจากนี้ คุณสมบัติหลักของ Capsule เช่น การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ การติดตามดีล และการรายงานพื้นฐาน ทำให้เหมาะสมกับธุรกิจที่มีกระบวนการขายที่เรียบง่าย
คุณสมบัติเด่นของแคปซูล
- จัดการรายชื่อติดต่อ ติดตามดีล และบันทึกการติดต่อกับลูกค้า
- สร้างกระบวนการขายที่เรียบง่ายและติดตามดีลต่างๆ ขณะที่เคลื่อนผ่านกระบวนการขาย
- ร่วมมือกับสมาชิกในทีมโดยการแบ่งปันผู้ติดต่อและแบ่งปันบันทึกเกี่ยวกับดีล
ข้อจำกัดของแคปซูล
- ความสามารถในการขยายตัวที่จำกัดสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีความต้องการซับซ้อน
- คุณสมบัติการรายงานพื้นฐานไม่เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการติดตามตัวชี้วัดหลักหรือต้องการข้อมูลเชิงลึกทางการขายอย่างเต็มที่
ราคาแคปซูล
- เริ่มต้น: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโต: $36/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $54/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $72/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวแคปซูล
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 350+)
- Capterra: 4. 5/5 (160+ รีวิว)
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
มันใช้งานง่ายมาก เราชอบมันมากจริงๆ ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการตั้งค่า ฉันใช้มันทุกวันและชอบฟีเจอร์โปรเจกต์/pipeline มาก ฉันขอแนะนำผลิตภัณฑ์นี้อย่างยิ่งสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพหรือธุรกิจที่กำลังขยายตัว ระดับการปรับแต่งที่เป็นไปได้ ฟังก์ชันการค้นหา การแจ้งเตือน ฯลฯ – ทั้งหมดนี้ใช้งานง่ายมาก
13. ปิด (เหมาะที่สุดสำหรับระบบโทรขายและติดตามการโทร)
Close เป็นหนึ่งในเครื่องมือจัดการกระบวนการขายที่ได้รับความนิยม ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมขายที่พึ่งพาการโทรศัพท์เป็นอย่างมาก มีฟีเจอร์การโทรขายที่ทรงพลัง การติดตามการโทร และการบันทึกเสียง ทำให้เป็นโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับทีมขายที่เน้นการโทรออก
ส่วนที่ดีที่สุด? มันสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือขายอื่น ๆ ได้ และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีม ช่วยให้ตัวแทนขายสามารถบริหารจัดการระบบขายได้ดีขึ้น
ปิดคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- โทรออกและรับสายโดยตรงภายใน CRM โดยใช้ตัวโทรในตัว
- ติดตามประวัติการโทร, บันทึกการโทรเพื่ออ้างอิงในอนาคต, และวิเคราะห์ประสิทธิภาพการโทร
- ทำให้การโทรออกเป็นอัตโนมัติด้วยฟีเจอร์การโทรแบบอัตโนมัติ
ข้อจำกัดที่ใกล้เคียง
- ราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือจัดการกระบวนการขายอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติคล้ายกัน
- แพลตฟอร์มนี้อาจไม่เหมาะสำหรับธุรกิจที่พึ่งพาอีเมลหรือการตลาดขาเข้าเป็นหลัก
ราคาปิด
- ฐาน: $29/เดือน ต่อที่นั่ง
- เริ่มต้นธุรกิจ: $59/เดือน ต่อที่นั่ง
- มืออาชีพ: $109/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: $149/เดือน ต่อที่นั่ง
- กำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง (สำหรับตัวแทนขาย 10 คนขึ้นไป)
ปิดการให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (1,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (160+ รีวิว)
14. Zapier (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติระหว่างแอป)
Zapier ไม่ใช่ CRM ทั่วไป แต่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานอัตโนมัติและผสานรวมแอปพลิเคชันต่างๆ ต้องการเชื่อมต่อกับ Gmail, Slack หรือ ClickUp หรือไม่? Zapier พร้อมให้บริการคุณ! มันช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองเพื่อทำให้กระบวนการขายของคุณง่ายขึ้น
แพลตฟอร์มนี้โดดเด่นด้วยคลังแอปที่เชื่อมต่อได้หลากหลาย (มากกว่า 5,000 รายการ) ไม่ว่าคุณต้องการบันทึกอีเมลลงใน CRM อัตโนมัติ (Zapier Tables) หรือซิงค์งานระหว่างเครื่องมือบริหารจัดการโครงการต่าง ๆ Zapier ก็มีโซลูชันครบทุกความต้องการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zapier
- เชื่อมต่อระบบ CRM ของคุณกับแอปอื่นๆ นับร้อย รวมถึงแพลตฟอร์มการตลาดผ่านอีเมล เครื่องมือจัดการโครงการ และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
- อัตโนมัติหลายงานในกระบวนการขายของคุณ เช่น การสร้างผู้ติดต่อ การอัปเดตดีล และการส่งการแจ้งเตือน
- ปรับปรุงการไหลของข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ โดยขจัดขั้นตอนการป้อนข้อมูลด้วยตนเองและลดข้อผิดพลาด
ข้อจำกัดของ Zapier
- แม้ว่าจะมีประสิทธิภาพสูง แต่ Zapier อาจมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับแนวคิดการทำงานอัตโนมัติ
- มันไม่ใช่ซอฟต์แวร์บริหารจัดการท่อส่ง ดังนั้นจึงไม่เหมาะสำหรับองค์กรที่มีกระบวนการขายที่เรียบง่าย
ราคาของ Zapier
- ฟรี
- มืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $29.99/เดือน
- ทีม: เริ่มต้นที่ $103. 50/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Zapier
- G2: 4. 5/5 (1,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,900+ รีวิว)
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
Zapier มีการปรับปรุงและเพิ่มฟีเจอร์ใหม่อย่างต่อเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับ Make, Afterpieces และ Microsoft Flow แล้ว Zapier มักจะตั้งค่าได้ง่ายกว่าและมีตัวเลือกการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ หลากหลายมากกว่า ถือเป็นหนึ่งในบริการระบบอัตโนมัติที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบัน
15. Zendesk Sell (เหมาะที่สุดสำหรับการสนับสนุนลูกค้าและการผสานรวมการขาย)
Zendesk Sell คือเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการขายที่ช่วยให้ทีมของคุณเพิ่มผลผลิต จัดการลูกค้าเป้าหมาย และรักษาความคมชัดของกระบวนการทำงาน ด้วยระบบติดตามลูกค้าเป้าหมาย การจัดการขั้นตอนขาย และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ ทุกอย่างจึงเป็นเรื่องของการทำงานอย่างชาญฉลาด ไม่ใช่ทำงานหนัก!
ซอฟต์แวร์ระบบจัดการการขายนี้ทำงานร่วมกับเครื่องมือบริการลูกค้าของ Zendesk ได้อย่างลงตัว มอบโซลูชันที่ราบรื่นสำหรับทั้งการขายและการสนับสนุน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการผสานการขายและการบริการเข้าด้วยกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk Sell
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแพลตฟอร์มการสนับสนุนลูกค้าของ Zendesk เพื่อมุมมองลูกค้าแบบรวมศูนย์
- จัดการรายชื่อผู้ติดต่อ ติดตามดีล และบันทึกการติดต่อกับลูกค้าภายในแพลตฟอร์มเดียว
- อัตโนมัติภารกิจขาย เช่น การป้อนข้อมูลและลำดับอีเมล
ข้อจำกัดของ Zendesk Sell
- แพลตฟอร์มนี้อาจไม่เหมาะสำหรับธุรกิจที่ไม่ได้ใช้เครื่องมือสนับสนุนลูกค้าของ Zendesk
- การผสานรวมกับ Zendesk มีความแข็งแกร่ง แต่คุณสมบัติหลักอาจไม่ครอบคลุมเท่ากับเครื่องมือจัดการกระบวนการขายเฉพาะทาง
ราคา Zendesk Sell
- ทีมขาย: $19/เดือน ต่อตัวแทน
- ขายการเติบโต: $55/เดือน ต่อตัวแทน
- ขายแบบมืออาชีพ: $115/เดือน ต่อตัวแทน
คะแนนและรีวิว Zendesk Sell
- G2: 4. 2/5 (480+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ก่อนที่จะนำเครื่องมือจัดการระบบไปป์ไลน์มาใช้ ให้วางแผนเส้นทางการเดินทางของลูกค้าเพื่อระบุคุณสมบัติหลักที่คุณต้องการในการจัดการดีลและหลายขั้นตอน ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมได้มากขึ้น
16. Streak (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานกับ Gmail และ Google Workspace)
Streak เป็นระบบ CRM ที่มีน้ำหนักเบาและถูกสร้างขึ้นโดยตรงใน Gmail เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขายที่พึ่งพาการสื่อสารทางอีเมลเป็นหลัก ซอฟต์แวร์ CRM นี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามลูกค้าเป้าหมาย จัดการกระบวนการขาย และทำงานอีเมลอัตโนมัติได้โดยไม่ต้องออกจากกล่องจดหมายของพวกเขา
การผสานรวม Gmail และ Google Workspace ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขนาดเล็กและผู้ประกอบการเดี่ยวที่ต้องการอัตโนมัติการส่งอีเมลและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการขายของพวกเขา
คุณสมบัติเด่นของ Streak
- จัดการรายชื่อผู้ติดต่อ ติดตามดีล และบันทึกการติดต่อได้โดยตรงในกล่องจดหมาย Gmail ของคุณ
- ติดตามการเปิดอีเมลและการคลิกเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของลูกค้า
- ร่วมมือกับสมาชิกในทีมโดยการแบ่งปัน pipeline และเข้าถึงข้อมูลติดต่อที่แชร์ร่วมกัน
ข้อจำกัดของสตรีค
- ความสามารถในการขยายตัวที่จำกัดสำหรับทีมหรือธุรกิจขนาดใหญ่
- เนื่องจากถูกสร้างขึ้นภายใน Gmail, ความสามารถของ Streak จึงถูกจำกัดโดยข้อจำกัดของอินเตอร์เฟซ Gmail
การตั้งราคาแบบต่อเนื่อง
- ข้อดี: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
- โปรพลัส: $89/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $159/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวสตรีค
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (450+ รีวิว)
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
เครื่องมือ CRM ที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระและธุรกิจขนาดเล็ก ฉันชอบการสร้างกระบวนการขาย และมันง่ายมากที่จะสร้างข้อความสั้น ๆ เพื่อกรอกข้อมูลในเทมเพลตอีเมลล่วงหน้าสำหรับลูกค้าประเภทต่าง ๆ และลูกค้าในขั้นตอนต่าง ๆ Streak ช่วยประหยัดเวลาให้ฉันได้ 2-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และการผสานรวมกับ Gmail ทำให้ใช้งานได้ง่ายมาก ฉันยังชอบความสามารถในการส่งออกกระบวนการขายของฉันเพื่อทำการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของฉัน
17. Salesflare (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามการขายที่ง่ายและอัตโนมัติ)
ซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการขายสุดท้ายในรายการคือ Salesflare เป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายและอัตโนมัติที่ติดตามกิจกรรมและช่วยให้คุณปิดการขายได้มากขึ้น—นอกจากนี้ยังดึงข้อมูลการโต้ตอบกับลูกค้าจากอีเมล โทรศัพท์ และปฏิทินเพื่อให้ได้มุมมองแบบ 360 องศา
จุดเด่นที่แท้จริง? คุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของมันช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของลีด, ทำนายการปิดการขาย, และแนะนำขั้นตอนต่อไปที่ดีที่สุด
คุณสมบัติเด่นของ Salesflare
- จัดลำดับความสำคัญของลีดและระบุโอกาสที่มีมูลค่าสูงด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- สร้างรายงานและแดชบอร์ดอัตโนมัติเพื่อติดตามผลการขาย
ข้อจำกัดของ Salesflare
- คุณสมบัติของ AI อาจไม่แม่นยำหรือทันสมัยเท่ากับระบบ CRM ชั้นนำ
ราคาของ Salesflare
- การเติบโต: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Salesflare
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 250+)
- Capterra: 4. 7/5 (130+ รีวิว)
การกล่าวถึงเป็นพิเศษ
- Zoho CRM: รวมการตลาด, การขาย, และความสำเร็จของลูกค้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่มีชีวิตชีวา
- Monday.com: เสริมพลังให้ธุรกิจทุกขนาดสร้างกระบวนการขายได้โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมเมอร์
- ลูชา: เพิ่มประสิทธิภาพทีมขายด้วยการเสริมข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย, ข้อมูลเชิงลึกด้านการขาย, และเครื่องมือสร้างลูกค้าเป้าหมาย
- สรุปสั้น: แสดงภาพรวมของกระบวนการขายเพื่อติดตามดีลและเคลื่อนย้ายดีลผ่านแต่ละขั้นตอนให้ง่ายต่อการติดตาม
ควบคุมกระบวนการขายของคุณด้วย ClickUp
เราได้ครอบคลุมเครื่องมือการจัดการระบบขายที่ดีที่สุด 17 รายการแล้ว แต่ละตัวมีข้อดีและข้อเสียของตัวเอง. โดยพิจารณาถึงความต้องการและงบประมาณของคุณ เลือกตัวที่เหมาะกับคุณ และดูระบบขายของคุณ (และยอดขายของคุณ) ทะยานขึ้น!
อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า ClickUp เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่รวมทุกสิ่งที่คุณต้องการในซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการขายพร้อมฟีเจอร์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มเติม ด้วยซอฟต์แวร์ CRM นี้ คุณสามารถทำงานอัตโนมัติ จัดการลูกค้าเป้าหมาย กำหนดขั้นตอนการทำงาน และรับทุกสิ่งที่คุณต้องการในที่ทำงานที่เรียบร้อยเพียงแห่งเดียว
พร้อมที่จะเปลี่ยนเส้นทางการขายของคุณหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้และควบคุมความพยายามในการขายของคุณ