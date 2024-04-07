Notion vs Roam Research: เครื่องมือจดบันทึกใดดีที่สุด?

Roam มีผู้ติดตามที่ภักดีราวกับลัทธิ โดยผู้คนมักแบ่งปันวิธีใช้งานผ่านแฮชแท็ก #RoamCult บนทวิตเตอร์ ในทางกลับกัน Notion อยู่ในวงการนี้มาประมาณเจ็ดปีแล้ว ถือเป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอจะสร้างความโดดเด่นได้ไม่น้อย!
แต่แล้ว การมีเลือดใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเสมอไป ดังนั้น หากคุณกำลังลังเลใจระหว่าง Notion กับ Roam เราพร้อมที่จะช่วยไขข้อข้องใจให้คุณ
โพสต์วันนี้จะช่วยให้คุณค้นพบความแตกต่าง คุณสมบัติ และกรณีการใช้งานที่ดีที่สุดระหว่าง Notion กับ Roam เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาดูการเปรียบเทียบครั้งนี้กันให้จบไปเลย
Notion vs. Roam ในมุมมองเบื้องต้น
ทั้ง Notion และ Roam เป็นเครื่องมือจดบันทึกอย่างไรก็ตาม คุณสามารถขยายความสามารถของNotion ให้เป็นเครื่องมือจัดการโครงการและ Roam ให้เป็นเครื่องมือจัดการงานได้
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของความแตกต่างหลักระหว่าง Notion กับ Roam
|แนวคิด
|ท่องไป
|กรณีการใช้งาน
|การร่วมมือในทีม, การจัดทำเอกสาร, และการจัดการโครงการ
|การสำรวจแนวคิด การจัดการความรู้ส่วนบุคคลการจัดทำเอกสารการวิจัย และการจัดการงาน
|ความร่วมมือ
|ยอดเยี่ยม
|จำกัด
|การจดบันทึก
|มีโครงสร้าง
|ไม่มีโครงสร้างและเชิงสำรวจ
|เอกสารประกอบ (วิกิและศูนย์ความรู้)
|การเชื่อมโยงในระดับปานกลางและการเชื่อมโยงเนื้อหาแบบสองทิศทาง
|การเชื่อมโยงขั้นสูงและการเชื่อมต่อเนื้อหาแบบสองทิศทาง
|การรองรับแพลตฟอร์ม
|iOS, Windows, เว็บเบราว์เซอร์, MacOS
|แอนดรอยด์, iOS, วินโดวส์, ลินุกซ์, แมคโอเอส
|มุมมอง
|คัมบัง, ปฏิทิน, แกลเลอรี, มุมมองงาน, รูปแบบไทม์ไลน์
|ภาพรวมกราฟ, กระดานคัมบัง, และมุมมองรายการ
|คะแนน G2
|4. 6/5 (491 รีวิว)
|ไม่มีการให้คะแนน
|ราคา
|แผนฟรี Personal Pro: $4/เดือน/ผู้ใช้ Professional Pro: $8/เดือน/ผู้ใช้ Enterprise: (ราคาตามตกลง)
|แผนมืออาชีพ: $15/เดือน แผนผู้ศรัทธา: $500/5 ปี
Notion คืออะไร?
Notionเป็นแอปจดบันทึกที่มีความสามารถในการจัดการโครงการและงานต่างๆ ณ ปลายปีที่แล้ว แอปที่มีประโยชน์นี้มีผู้ใช้ถึง 20 ล้านคนแล้ว ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2020 ถึง 16 ล้านคน 😲
คุณสมบัติของ Notion
นี่คือคุณสมบัติที่คุณจะได้รับจาก Notion:
หมายเหตุ
ความสามารถในการจดบันทึกของ Notion เป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้แอปนี้เป็นที่ชื่นชอบของผู้ใช้ส่วนใหญ่ Notion ช่วยให้คุณสร้างบันทึกได้อย่างรวดเร็วและจัดระเบียบเป็นลำดับชั้นเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดาย
ด้วย Notion คุณสามารถจดบันทึกสิ่งที่ซับซ้อนเช่นการประชุมทีมหรือสิ่งที่เรียบง่ายเช่นรายการหนังสือที่ต้องอ่าน
คุณยังสามารถร่วมมือกับสมาชิกในทีมในการแก้ไขบันทึกของคุณได้อีกด้วย Notion ให้ความสำคัญกับคอมเมนต์แบบฝังในเนื้อหาอย่างมาก โดยคุณสามารถกล่าวถึงบุคคลเพื่อให้พวกเขาสามารถดูและร่วมแก้ไขเอกสารได้
หากคุณเกลียดสิ่งรบกวนเมื่อจดบันทึก Notion คือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบ แอปนี้มอบอินเทอร์เฟซที่ตอบสนองสมองและปราศจากความยุ่งเหยิง ตัวแก้ไขข้อความเป็นแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถจัดโครงสร้างบันทึกของคุณได้ตามใจชอบ
ยิ่งไปกว่านั้น คุณยังสามารถเพิ่มรูปภาพ ตาราง สนิปเพ็ตโค้ด และเนื้อหาอื่นๆ อีกมากมายด้วยโน้ตของ Notion ได้อีกด้วย เพิ่มบล็อกเนื้อหาเหล่านี้ทั้งหมดผ่านคีย์ลัดที่มีประโยชน์ซึ่งทำให้การจดบันทึกเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณหรือทีมของคุณ!
โบนัส:ซอฟต์แวร์บันทึกการประชุม!
การเชื่อมโยงแบบสองทิศทาง
ยกมือขึ้นหากคุณคิดว่าการค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องจากเอกสารหลายร้อยฉบับไม่ใช่นิยามที่ดีของวันทำงานที่ดีของคุณ
ดูสิ ไม่มีใครชอบแบบนั้นหรอก
Notion มาช่วยแก้ปัญหาด้วยความสามารถในการเชื่อมโยงแบบสองทิศทาง แล้วการเชื่อมโยงแบบสองทิศทางคืออะไรกันแน่?
ลิงก์สองทิศทางสร้างการเชื่อมต่อแบบสองทาง ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถติดตามลิงก์ไปยังปลายทางและเรียกดูลิงก์ทั้งหมดไปยังหน้านั้นได้ กล่าวอย่างง่าย ๆ การเชื่อมโยงแบบสองทิศทางช่วยให้คุณสร้างการเชื่อมต่อระหว่างข้อมูลในหน้าและเอกสารที่แตกต่างกันได้
ด้วยการเชื่อมโยงแบบสองทิศทางใน Notion คุณสามารถจัดเก็บและอ้างอิงเอกสารและเนื้อหาต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย (ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องจากเอกสารนับร้อยอีกต่อไป!)
การเชื่อมโยงแบบสองทิศทางมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อสร้างวิกิและศูนย์กลางความรู้
วิกิ
Notion's Wikis รวบรวมความทรงจำของทีมคุณไว้ในที่เดียว สมาชิกทีมต่าง ๆ สามารถมีส่วนร่วมในการสร้างวิกิได้ ทำให้การไหลเวียนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายในบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่น เมื่อคุณเพิ่มการเชื่อมโยงแบบสองทิศทาง จะทำให้การสร้างแหล่งข้อมูลเดียวที่ถูกต้องสำหรับกระบวนการทำงาน, แนวทางปฏิบัติ, เป็นต้น เป็นเรื่องง่าย ๆ
แต่มันไม่ได้มีแค่เรื่องงานเท่านั้น
คุณยังสามารถสร้างวิกิส่วนตัวสำหรับการเรียนรู้และการค้นพบตัวเองของคุณได้
มุมมองฐานข้อมูล
ต้องการมีหลากหลายวิธีในการดูบันทึกของคุณหรือไม่?
Notion ทำให้เป็นไปได้ด้วยมุมมองฐานข้อมูล
คุณสามารถดูเนื้อหาของคุณได้หลายวิธี รวมถึงรูปแบบปฏิทิน กระดานแบบคัมบัง รายการงาน รูปแบบแกลเลอรี และรูปแบบไทม์ไลน์
คุณยังสามารถใช้ตัวกรองและจัดเรียงข้อมูลโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นในฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกันได้ การจัดเรียงฐานข้อมูลจะยังคงเหมือนเดิมในฝั่งของผู้อื่น
แต่ทุกอย่างจะหายไปเมื่อคุณบันทึกตัวกรองและการจัดเรียง... มันจะถูกนำไปใช้กับทุกคนในตอนนี้
โบนัส:เปรียบเทียบ Microsoft OneNote กับ Notion!
Roam คืออะไร?
Roam คือ "เครื่องมือจดบันทึกสำหรับการคิดแบบเชื่อมโยงเครือข่าย" ตามคำกล่าวของผู้ก่อตั้ง นอกจากนี้ยังเป็นน้องใหม่ในวงการแอปจดบันทึกอีกด้วย
แต่อย่าให้สิ่งนั้นมาขัดขวางคุณ ถึงแม้ว่าจะถูกสร้างขึ้นในปี 2019 แต่ Roam ก็เติบโตอย่างรวดเร็วจนมีผู้ติดตามอย่างเหนียวแน่นบน Twitter และพื้นที่ชุมชนอื่นๆ เช่น Reddit
โดยทั่วไปแล้ว Roam เป็นเครื่องมือจัดการงานวิจัยที่ได้รับความนิยมในหมู่นักวิจัย บุคลากรในแวดวงวิชาการ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ และวิศวกร Roam เป็นการผสมผสานระหว่างโปรแกรมจดบันทึกเครื่องมือจัดการความรู้(wiki สำหรับชีวิต) และแอปจัดการงาน
คุณสมบัติของ Roam
คุณสมบัติของ Roam ถูกฝังแน่นอยู่ในระบบบันทึกโน้ต นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อใช้ Roam:
หมายเหตุ
ด้วย Roam ไม่มีลำดับชั้นของข้อมูล แต่ละหน้าเป็นอิสระ แม้ว่าจะมีการเชื่อมโยงที่สร้างกราฟความรู้ที่สมบูรณ์
คุณเพียงแค่เริ่มต้นด้วยหัวข้อสั้น ๆ และจากนั้นสร้างเนื้อหาที่เชื่อมโยงกัน แต่ไม่ซ้อนทับหรือเป็นเส้นตรง Roam ยังเสนอวิธีการต่าง ๆในการนำเสนอแนวคิดและเนื้อหาของคุณอีกด้วย
คุณสามารถใช้บอร์ดคัมบังเพื่อแสดงภาพได้ หรือคุณอาจเลือกจัดระเบียบด้วยการใช้ตารางก็ได้ หากคุณต้องการเปลี่ยนบันทึกของคุณให้เป็นงาน คุณสามารถแปลงบันทึกเหล่านั้นให้เป็นช่องทำเครื่องหมายเพื่อติ๊กเมื่อเสร็จสิ้น
สุดท้ายนี้ Roam ช่วยให้คุณสร้างบันทึกได้อย่างรวดเร็วด้วยรายการทางลัดคีย์บอร์ดและการผสานรวมที่ด้านล่างของแต่ละหน้า
การเชื่อมโยงสองทิศทาง
Roam คือการสร้างการเชื่อมต่อภายในบันทึกของคุณ ทุกครั้งที่คุณเชื่อมโยงไปยังหัวข้อหรือธีมที่มีอยู่แล้ว Roam จะสร้างลิงก์สองทางระหว่างหน้าปัจจุบันของคุณกับหน้าที่ถูกกล่าวถึง
หากคุณเชื่อมโยงไปยังหัวข้อใหม่ Roam จะสร้างหน้าใหม่ให้คุณโดยอัตโนมัติ จากนั้นหน้าใหม่จะเชื่อมต่อกับหน้าปัจจุบันที่คุณกำลังเชื่อมโยงจาก
ผลลัพธ์คืออะไร?
เครือข่ายขนาดใหญ่ของความคิด, ความคิดสร้างสรรค์, และเนื้อหาที่เชื่อมต่อถึงกัน
แถบด้านข้าง
อินเทอร์เฟซของ Roam นั้นค่อนข้างเรียบง่าย อย่างไรก็ตาม มีแถบด้านข้างที่สามารถพับเก็บได้ซึ่งเป็นที่ที่ทุกอย่างเกิดขึ้น คุณจะพบแถบด้านข้างทางด้านซ้ายซึ่งสามารถเข้าถึงเมนูหลักสามเมนูได้อย่างรวดเร็ว:
- บันทึกประจำวัน
- ภาพรวมกราฟ
- ทุกหน้า
หน้าบันทึกประจำวันคือหน้าที่มีวันที่เริ่มต้นโดยอัตโนมัติซึ่งคุณจะเห็นเมื่อเข้าสู่ระบบ Roam คุณไม่สามารถเปลี่ยนหัวข้อหรือวันที่ได้ ดังนั้นหน้านี้จึงเหมาะสำหรับใช้เป็นบันทึกประจำวันมากกว่า
ฟีเจอร์บันทึกประจำวันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับความคิดที่ยังไม่สมบูรณ์หรือการครุ่นคิดในแต่ละวัน เมื่อคุณมีความคิดที่ชัดเจนแล้ว คุณสามารถมีหน้าเฉพาะสำหรับแต่ละเรื่องได้
ฟีเจอร์ "ทุกหน้า" จะแสดงหน้า Roam ทั้งหมดของคุณพร้อมกัน คุณสามารถจัดเรียงหน้าตามแท็กล่าสุด, อักษร, และหัวข้อได้ แผนภูมิภาพรวมต้องการส่วนของตัวเอง ดังนั้นมาดูว่าคุณสามารถทำอะไรได้บ้างกับฟีเจอร์นี้
ภาพรวมกราฟ
ทุกคนชอบที่จะเห็นตัวเองมีความก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ ตามกาลเวลา และนั่นคือสิ่งที่ฟีเจอร์ภาพรวมกราฟมอบให้คุณ ภาพรวมกราฟจะแสดงในรูปแบบกราฟสองมิติที่แสดงให้เห็นว่าแนวคิดของคุณเชื่อมโยงกันอย่างไร
ยิ่งคุณมีเนื้อหาเกี่ยวกับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งมากเท่าไร กราฟโหนดที่แสดงการเชื่อมโยงก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นเท่านั้น ทุกครั้งที่คุณคลิกที่โหนด คุณจะเห็นการเชื่อมโยงและความต่อเนื่องของแนวคิดของคุณ
แม้ว่า "กราฟภาพรวม" จะไม่มีประโยชน์ในทางปฏิบัติ แต่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการดูการไหลของความคิดและความคืบหน้าที่คุณกำลังทำอยู่
โบนัส:เปรียบเทียบ Notion กับ Coda!
เปรียบเทียบคุณสมบัติของ Notion กับ Roam
Notion และ Roam มีความคล้ายคลึงกันมาก โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบฟังก์ชันการจดบันทึกของพวกเขา แต่เนื่องจากคุณมาที่นี่เพื่อต้องการข้อมูลทั้งหมดเพื่อให้คุ้มค่ากับเงินของคุณมากที่สุด เรามาดูกันว่าพวกเขามีความแตกต่างกันอย่างไรในฟีเจอร์ต่างๆ
การจัดเก็บ
คุณไม่ต้องการขีดจำกัดในการเก็บข้อมูลในแอปจดบันทึก นี่คือวิธีที่ Notion และ Roam เปรียบเทียบกัน
โนชั่น
Notion เข้าใจดี พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการจัดเก็บข้อมูล แม้แต่ในแผนฟรี อย่างไรก็ตาม มีข้อจำกัดในปริมาณข้อมูลที่คุณสามารถอัปโหลดในแต่ละครั้ง
คุณถูกจำกัดให้อัปโหลดไฟล์ได้เพียง 5 MB ต่อไฟล์ในเวอร์ชันฟรี หากคุณต้องการลบขีดจำกัดการอัปโหลดไฟล์ คุณจะต้องอัปเกรดเป็นบัญชีแบบชำระเงิน
ท่องไป
เช่นเดียวกับ Notion, Roam ไม่ได้จำกัดปริมาณข้อมูลที่คุณสามารถสร้างและจัดเก็บได้ คุณสามารถสร้างบันทึกและหน้าต่างได้มากเท่าที่ต้องการโดยไม่ลดพื้นที่จัดเก็บของคุณ
ต่างจาก Notion, Roam ไม่มีการจำกัดการอัปโหลดไฟล์. คุณสามารถนำเข้าไฟล์ที่มีขนาดใหญ่เป็น MB ได้โดยไม่มีข้อจำกัด. อย่างไรก็ตาม, Roam แนะนำให้หลีกเลี่ยงการนำเข้าไฟล์ที่มีขนาดใหญ่มาก เนื่องจากอาจทำให้แอปของคุณช้าลงหรือเกิดปัญหาการกระตุกได้. ดังนั้น, นี่คือสิ่งที่คุณต้องคิดถึง.
การจดบันทึก
อินเทอร์เฟซมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประสบการณ์ในการจดบันทึก ดังนั้นในการแข่งขันระหว่าง Notion กับ Roam ใครจะเป็นผู้ชนะ?
โนชั่น
Notion เป็นแอปจดบันทึกที่มีโครงสร้างมากกว่า มันเป็นแบบลำดับชั้น และบันทึกของคุณจะถูกจัดระเบียบเป็นสแต็กและบล็อก หากคุณชอบความเป็นระเบียบ คุณควรใช้ Notion มากกว่า Roam
เนื่องจากโครงสร้างที่ชัดเจนของมัน Notion จึงมีความยืดหยุ่นน้อยกว่า ผลลัพธ์คือกระบวนการที่ท้าทายมากขึ้นหากคุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากคุณต้องจัดเรียงบล็อกใหม่หรือย้อนกลับการกระทำที่ซ้อนกัน
ข้อดีคือ อินเทอร์เฟซของ Notion ใช้งานง่าย มีความสวยงามและปราศจากความรก
ท่องไป
Roam เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความลื่นไหลและการสำรวจ คุณสมบัติการจดบันทึกของ Roam ถูกออกแบบให้กระจายศูนย์ และแต่ละหน้าถูกสร้างขึ้นให้มีความเป็นอิสระแต่เชื่อมโยงถึงกัน
แอปจดบันทึกนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับการสำรวจแนวคิดและการเชื่อมโยงความคิดต่างๆ
ความยืดหยุ่นนี้ยังทำให้สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
หน้าเว็บเป็นอิสระและอัปเดตตัวเองได้ ดังนั้นการแก้ไขจึงไม่ทำให้รู้สึกหงุดหงิดเหมือนกับ Notion
ข้อเสียคือ อินเทอร์เฟซผู้ใช้ของ Roam อาจไม่สร้างแรงบันดาลใจให้คุณมากนัก
มันอาจใช้ได้สำหรับบางคน แต่ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่เรียบง่ายเกินไปนั้นขาดเสน่ห์ของ Notion
Notion vs. Roam ราคา
คุณ ไม่ต้องการ ใช้เงินเกินตัวกับแอปจดบันทึกอย่างแน่นอน ระหว่าง Notion กับ Roam แอปไหนให้คุณคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปมากกว่ากัน?
หมายเหตุ
Notion มีแผนการใช้งานฟรีตลอดชีพสำหรับการใช้งานส่วนตัว. ด้วยแผนการใช้งานส่วนตัวฟรี คุณจะได้รับหน้าและบล็อกไม่จำกัด, สามารถแชร์กับผู้เยี่ยมชมได้ถึง 5 คน, และซิงค์ข้อมูลข้ามอุปกรณ์ได้.
แผนโปรส่วนบุคคลมีค่าใช้จ่าย $4 ต่อเดือน และนอกเหนือจากคุณสมบัติฟรีแล้ว คุณยังได้รับผู้เข้าร่วมไม่จำกัดและประวัติเวอร์ชันเป็นเวลา 30 วัน
Notion สำหรับทีมมีค่าใช้จ่าย $8 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน. คุณจะได้รับสมาชิกทีมไม่จำกัด, พื้นที่ทำงานร่วมกัน, การผสานระบบ API, และการอนุญาตขั้นสูงกับแผนนี้.
ท่องไป
Roam มีราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับ Notion. พวกเขาไม่มีแผนฟรี แต่พวกเขามีการทดลองใช้ฟรี 31 วัน.
แผนโปรมีค่าใช้จ่าย $15 ต่อเดือน และให้บริการการเข้าถึง API, ผู้ร่วมงานไม่จำกัด, และ Roam Graphs สาธารณะและส่วนตัวไม่จำกัด
แผนผู้ศรัทธามีค่าใช้จ่าย $500 สำหรับห้าปี ด้วยแผนนี้ คุณจะสามารถเข้าถึงการสนับสนุนแบบเร่งด่วน การโทรชุมชนกับทีมงาน และการเข้าถึงฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
Notion เทียบกับ Roam บน Reddit
เราไปที่ Reddit เพื่อดูว่าผู้คนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ Notion กับ Roam เมื่อคุณค้นหาNotion vs Roam บน Reddit ผู้ใช้ส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่าหากคุณกำลังมองหาสไตล์การจดบันทึกที่มีโครงสร้างมากขึ้น Notion เป็นตัวเลือกที่ดี:
"Notion เหมาะสำหรับสิ่งที่มีการจัดโครงสร้างอย่างดีหรือสิ่งที่ต้องการความสม่ำเสมอและสามารถทำซ้ำได้ ในขณะที่ Roam เหมาะสำหรับการบันทึกความรู้ที่มีแรงเสียดทานต่ำหรือไม่มีเลย และการระดมความคิด"
Notion vs. Roam: คุณควรเลือกอันไหน?
Notion นำเสนอวิธีการที่มีโครงสร้างมากขึ้นสำหรับการจัดทำเอกสารและการจัดการความรู้ ในขณะที่ Roam ส่งเสริมการสำรวจและการเชื่อมโยงความรู้
Notion เหมาะสำหรับการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ Roam เหมาะสำหรับการสำรวจความคิดของคุณและบันทึกสำหรับการจัดการความรู้ส่วนบุคคล
Notion ช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น คุณสามารถตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงและแชร์วิกิหรือแดชบอร์ดการจัดการโครงการของคุณได้
ในทางกลับกัน Roam ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อยก็ไม่ใช่สำหรับทีมขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงและทำให้ฐานข้อมูลบันทึกของคุณเป็นส่วนตัวหรือสาธารณะได้
หากคุณแชร์หน้าเพจเป็นรายบุคคล อาจมีคนที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีแอบเข้าไปดูเอกสารส่วนตัวอื่น ๆ ของคุณ ทำให้ความเป็นส่วนตัวของคุณเสี่ยงต่อการถูกเปิดเผย ในแง่ของราคา Notion นั้นประหยัดกว่า ในขณะที่ Roam อาจทำให้คุณต้องร้องไห้นิดหน่อยหลังจากเห็นรายการธุรกรรมในบัตรเครดิตของคุณ
สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Notion และ Roam คือ ทั้งสองไม่ได้เป็นสิ่งที่เปรียบเทียบกันได้แบบตรง ๆ แต่ต่างก็เหมาะกับผู้ใช้กลุ่มที่แตกต่างกัน
Notion เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานร่วมกัน การจัดการโครงการ และการจัดทำเอกสารกระบวนการ ในขณะที่ Roam โดดเด่นในการสร้างลิงก์ความรู้และการบันทึกความก้าวหน้า
ถ้าคุณต้องการสิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองโลกล่ะ?
ClickUp: ทางเลือกที่ดีกว่า Roam & Notion
ClickUpคือเหมือนกับจินนี่วิเศษของคุณที่พร้อมมอบสิ่งที่ดีที่สุดในการจดบันทึก การจัดทำเอกสาร การจัดการความรู้ และการจัดการงาน ทั้งหมดรวมไว้ในที่เดียว
ClickUp ยังเป็นหนึ่งในเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดและได้รับการจัดอันดับสูงที่สุดอีกด้วย
คุณสามารถใช้ ClickUp เพื่อจัดระเบียบสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตส่วนตัวของคุณ รวมถึงชีวิตการทำงานของคุณในทีมได้ มาสำรวจกันว่า ClickUp มอบความสามารถที่เหมือนกับจินนี่ให้คุณทำมากขึ้นในเวลาที่น้อยลง พร้อมทั้งประหยัดเวลาและเงินทองได้อย่างไร!
จดบันทึกทุกอย่างไว้ด้วย ClickUp
Notepad โดย ClickUpคือเครื่องมือที่คุณต้องใช้เมื่อคุณต้องการจดบันทึกอะไรก็ตาม มันมีความยืดหยุ่นอย่างมาก และคุณสามารถสร้างบันทึกได้มากเท่าที่คุณต้องการโดยไม่มีขีดจำกัด ใช้ตัวแก้ไขข้อความแบบเต็มรูปแบบเพื่อจัดรูปแบบบันทึกของคุณได้อย่างรวดเร็วตามที่คุณต้องการ และคุณสามารถประหยัดเวลาในการสร้างรายการที่ต้องทำโดยเพียงแค่เปลี่ยนบันทึกของคุณให้กลายเป็นงานที่สามารถติดตามได้ เจ๋งไหมล่ะ?
ClickUp Docs สำหรับบันทึกที่ยอดเยี่ยมและการเชื่อมโยงความรู้
ต้องการสิ่งที่ยืดหยุ่นและเหนือกว่าสำหรับบันทึกสำคัญของคุณหรือไม่?ClickUp Docsพร้อมให้บริการแล้ว ClickUp Docs ช่วยให้คุณสามารถสร้างวิกิและฐานความรู้ที่ครอบคลุมได้อย่างครบถ้วน
คุณสามารถจัดวางหน้าเอกสารซ้อนกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์และการพึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างหน้าและหัวข้อต่างๆ ได้ด้วย และสิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp Docs คืออะไร?
พวกเขามาพร้อมกับความสามารถในการเชื่อมโยงสองทิศทาง ใช่แล้ว ตอนนี้คุณสามารถ บอกลาอย่างสิ้นเชิง กับการค้นหาผ่านเอกสารหลายร้อยฉบับเพื่อหาสิ่งที่คุณต้องการ!
ClickUp Docs มอบพลังพิเศษให้คุณตัดสินใจว่าใครสามารถเข้าใช้งานเอกสารได้และใครไม่สามารถทำได้ ตั้งค่าเอกสารของคุณเป็นส่วนตัวและแชร์กับบุคคลที่เลือกไว้เท่านั้นเมื่อคุณต้องการเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ
คุณไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับใครก็ตามที่แอบดูเอกสารที่พวกเขาไม่ควรเข้าถึงได้ การควบคุมการอนุญาตมีความเข้มงวดและยืดหยุ่นในเวลาเดียวกัน เพื่อให้คุณมีความสบายใจและความเป็นส่วนตัวสูงสุด
ให้หรือปฏิเสธการเข้าถึงได้ตามต้องการ!
และหากคุณต้องการบอกให้ทุกคนในโลกทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ให้เอกสารของคุณเป็นสาธารณะและสามารถค้นหาได้โดย Google และเครื่องมือค้นหาอื่น ๆ ความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดกับ ClickUp Docs
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มตาราง แผนงาน บุ๊กมาร์ก รูปภาพ และเนื้อหาประเภทต่างๆ ลงในเอกสารของคุณได้อย่างง่ายดาย จากนั้นค้นหาเอกสารของคุณได้อย่างง่ายดายโดยการจัดหมวดหมู่เพื่อให้เข้าถึงและค้นหาได้ง่าย
ประหยัดเวลาด้วยเทมเพลตเอกสาร ClickUp
ClickUp กำลังมองหาวิธีที่จะช่วยคุณประหยัดเวลาและปรับปรุงการทำงานของคุณอยู่เสมอ ด้วย Docs คุณสามารถสร้างเทมเพลตของคุณเองได้โดยการบันทึกเอกสารที่มีอยู่เป็นเทมเพลต มันง่ายเพียงแค่คลิกที่บันทึกเป็นเทมเพลต และคุณก็จะมีเทมเพลตไว้ใช้ตลอดไป!
คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งที่คุณกำลังบันทึกสิ่งใดก็ตาม
การผสานระบบเพื่อทำให้การทำงานง่ายขึ้น
คุณไม่จำเป็นต้องออกจาก ClickUp Docs เพื่อทำงานให้เสร็จ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้าง Google Docs ได้โดยตรงจาก ClickUp โดยการเชื่อมต่อ Docs ของคุณกับ Google Drive
ยังมีอีก
ใช้การผสานการทำงานกับ Slack เพื่อสร้างและจัดการงานใน ClickUp ได้โดยไม่ต้องออกจากบทสนทนาใน Slack หรือฝังวิดีโอ YouTube ลงในความคิดเห็นหรือคำอธิบายงานและรับชมได้โดยตรงใน ClickUp
นี่คือโลกใหม่ทั้งหมดกับ ClickUp คุณสามารถใช้การผสานการทำงาน, แอป, และเครื่องมือของ ClickUp มากกว่า 1,000 รายการเพื่อทำให้การทำงานของคุณเสร็จเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
อย่าเสียสละคุณสมบัติใด ๆ
ทั้ง Notion และ Roam ต่างก็มีฟีเจอร์ที่น่าสนใจซ่อนอยู่มากมาย อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถมองข้ามข้อจำกัดได้ ไม่ว่าจะเป็นราคาที่สูง ฟังก์ชันการค้นหาและกรองข้อมูลที่จำกัด หรือข้อจำกัดด้านพื้นที่จัดเก็บ ข้อจำกัดเหล่านี้อาจสร้างช่องว่างในกระบวนการทำงานของคุณได้
และนั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย
ClickUp ช่วยเติมเต็มช่องว่าง มอบสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลก และมากกว่าที่คุณคาดหวังไว้เล็กน้อย
คุณสามารถใช้ ClickUp สำหรับการจัดการโครงการ, การจัดการงาน, การบันทึกข้อมูล, การจัดทำเอกสาร, หรือเป็นเครื่องมือสำหรับการร่วมมือ. อย่างที่เราได้กล่าวไว้, มันเหมือนกับการมีผู้ช่วยอัจฉริยะส่วนตัวของคุณเพื่อบรรลุเป้าหมายที่คุณตั้งไว้!