10 อันดับเครื่องมือ CRM สำหรับการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจของคุณ

เคยเล่นเกม "ตีตัวตุ่น" ไหม?การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)มักจะรู้สึกเหมือนคุณติดอยู่ในเกมนั้น ตีงานต่างๆ อย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
การจัดการข้อมูลลูกค้า, การอัปเดตการขาย, และการตลาดแคมเปญ—ไม่มีวันหยุด
นี่คือจุดที่เครื่องมือ CRM สำหรับการดำเนินงานมีประโยชน์. พวกมันจัดระเบียบ, ทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ, และปรับปรุงกระบวนการให้เหมาะสม, ช่วยให้คุณจัดการกับจังหวะที่วุ่นวายของธุรกิจได้.
ในบทความนี้ เราจะแนะนำคุณให้รู้จักกับเครื่องมือ CRM สำหรับการดำเนินงาน 10 รายการ ที่สามารถช่วยลดความเครียดในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าได้
⏰ สรุป 60 วินาที
หากคุณกำลังมองหาลิสต์อย่างรวดเร็วของเครื่องมือ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับการดำเนินงาน นี่คือลิสต์ของคุณ:
- ClickUp: ระบบ CRM ที่ปรับแต่งได้ยอดเยี่ยม พร้อมการทำงานร่วมกันของทีมอย่างไร้รอยต่อ
- HubSpot CRM: อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายที่สุดพร้อมการผสานรวมการตลาด
- Salesforce Sales Cloud: ระบบ CRM ที่ครอบคลุมที่สุดพร้อมการปรับแต่งขั้นสูง
- Zoho CRM: ระบบ CRM ที่ดีที่สุดในราคาประหยัด พร้อมการสื่อสารหลายช่องทาง
- Pipedrive: ระบบ CRM ที่เน้นการขายที่ดีที่สุดพร้อมการจัดการขั้นตอนการทำงานแบบภาพ
- Freshsales: CRM ที่ดีที่สุดด้วย AI พร้อมระบบให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย
- Bitrix24: ระบบ CRM แบบครบวงจรที่ดีที่สุดพร้อมการจัดการโครงการ
- อินไซต์ลี: เหมาะที่สุดสำหรับการผสานระบบ CRM กับการจัดการโครงการ
- วันจันทร์ CRM: เหมาะที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้พร้อมอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- ทองแดง: เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวม Google Workspace อย่างไร้รอยต่อ
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือ CRM สำหรับการดำเนินงาน?
เมื่อเลือกเครื่องมือ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับการดำเนินงานของธุรกิจคุณ ให้เน้นที่ฟีเจอร์ที่ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ:
- การจัดการข้อมูลลูกค้า: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบ CRM สามารถจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวข้องและผลการขายได้ มองหาคุณสมบัติที่ช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้ง่ายเพื่อการสื่อสารที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย
- การอัตโนมัติการขายและการตลาด: มองหาเครื่องมือที่ช่วยอัตโนมัติงานที่ทำซ้ำๆ เช่น แคมเปญอีเมลและการติดตาม สนับสนุนกระบวนการขายด้วยเครื่องมือที่จัดการช่องทางการขายและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับทีมขายและการตลาดของคุณ
- การจัดการท่อส่ง: เน้นเครื่องมือที่สนับสนุนการจัดการกระบวนการขายและให้ข้อมูลเชิงลึกในแต่ละขั้นตอนของวงจรการขาย เครื่องมือที่นำเสนอภาพรวมของท่อส่งการขายแบบภาพสามารถทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น
- การติดตามการโต้ตอบกับลูกค้า: ค้นหา CRM ระบบการจัดการการปฏิบัติการที่ดีซึ่งมุ่งเน้นลูกค้า บันทึกการโต้ตอบกับลูกค้าทุกครั้ง ทั้งการบริการลูกค้า อีเมล และการโทร ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ช่วยปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าและรักษาลูกค้าไว้
- การผสานรวมและการปรับแต่ง: เลือกใช้แพลตฟอร์ม CRM สำหรับการขายที่สามารถปรับแต่งได้อย่างลึกซึ้งและสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการทางธุรกิจของคุณได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า CRM สามารถผสานรวมกับเครื่องมือที่คุณมีอยู่แล้วได้อย่างราบรื่น เช่น ระบบการจัดการโครงการหรือซอฟต์แวร์การตลาด
- การวิเคราะห์และรายงาน: ฟีเจอร์เช่นการคาดการณ์ยอดขายสามารถช่วยคุณทำนายแนวโน้มและจัดสรรทรัพยากรอย่างชาญฉลาดได้ ดังนั้น คุณควรมองหาเครื่องมือที่ให้รายงานการขายและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการขาย
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: แพลตฟอร์ม CRM ที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยลดการพึ่งพาทีมไอทีและขจัดอุปสรรคต่างๆ เช่น การป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- ความสามารถในการปรับขนาดและต้นทุน: ประเมินรูปแบบการกำหนดราคา เช่น แผนรายผู้ใช้ เพื่อให้แน่ใจว่า CRM ที่คุณเลือกสอดคล้องกับงบประมาณของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า CRM สามารถปรับขนาดได้เมื่อธุรกิจของคุณเติบโต รองรับทีมที่ใหญ่ขึ้นและความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มากขึ้น
เครื่องมือ CRM สำหรับการดำเนินงานที่ดีที่สุด 10 อันดับ
การมีเครื่องมือ CRM ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณอาจหมายถึงความแตกต่างระหว่างการจมอยู่ในสเปรดชีตที่ไม่มีที่สิ้นสุด การติดตามที่พลาดไป และลูกค้าที่ไม่พอใจ กับการติดตามทุกโอกาสทางธุรกิจอย่างง่ายดาย การทำงานที่น่าเบื่อหน่ายให้เป็นอัตโนมัติ และการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและเฉพาะบุคคลมากขึ้น
1. ClickUp (ระบบ CRM ที่ปรับแต่งได้ยอดเยี่ยม พร้อมการทำงานร่วมกันของทีมอย่างไร้รอยต่อ)
คุณเคยต้องการแอป CRM ที่ทำทุกอย่างได้ครบจบในที่เดียวหรือไม่?ClickUpคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
ด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ CRM โดย ClickUp คุณสามารถสร้างและปรับแต่งกระบวนการทำงานให้เหมาะกับธุรกิจของคุณได้อย่างลงตัว
ใช้มุมมองที่กำหนดเอง เช่น รายการ กระดานคัมบัง และแผนภูมิแกนต์ เพื่อจัดการลูกค้าเป้าหมายและติดตามการโต้ตอบกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของกระบวนการขาย
รวมตัวชี้วัด KPIไว้ในแดชบอร์ด ClickUpที่สามารถปรับแต่งได้ เพื่อแสดงผลและวิเคราะห์ข้อมูลการขายและการตลาดในที่เดียว วิธีการรวมศูนย์นี้ช่วยให้ทีมของคุณเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็ว ส่งเสริมการตัดสินใจที่มีข้อมูลครบถ้วน และการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
ด้วยClickUp Chat คุณสามารถรวมงานและข้อความของคุณไว้ในที่เดียวและทำงานร่วมกับทีมของคุณได้แบบเรียลไทม์ มันช่วยให้คุณสร้างและจัดการงานได้โดยตรงจากข้อความแชท เปลี่ยนการสนทนาให้เป็นรายการที่สามารถดำเนินการได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว การผสานรวมนี้ยังช่วยให้มั่นใจว่าทุกการสนทนาจะถูกเชื่อมโยงกับงาน เอกสาร และโครงการที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ ทำให้การโต้ตอบกับลูกค้าเป็นไปอย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง
จัดการงานที่ต้องทำของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยClickUp Tasks มอบหมายงาน กำหนดลำดับความสำคัญ และติดตามความคืบหน้า เพื่อให้มั่นใจว่าทุกด้านของการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าได้รับการจัดการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล
ต้องการเริ่มต้นให้เร็วยิ่งขึ้นหรือไม่? ClickUp มีเทมเพลตหลากหลายรูปแบบที่ออกแบบมาสำหรับกระบวนการ CRM โดยเฉพาะ เทมเพลตเหล่านี้พร้อมใช้งานทันที ช่วยให้คุณจัดการกระบวนการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดทั้งเวลาและแรงงาน
ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้เทมเพลต CRM ของ ClickUpเพื่อติดตามลูกค้าเป้าหมาย ข้อตกลง บัญชี และผู้ติดต่อได้อย่างราบรื่น มีสถานะที่กำหนดเองสำหรับการติดตามความคืบหน้าของความสัมพันธ์กับลูกค้า และฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับการบันทึกข้อมูลสำคัญ เช่น รายละเอียดการติดต่อและอุตสาหกรรม ทั้งหมดนี้ถูกจัดระเบียบไว้หลายมุมมองเพื่อการเข้าถึงและการจัดการที่ง่ายดาย
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและ CRM ที่ดีที่สุดที่ฉันเคยพบมา ความหลากหลายของมันช่วยให้คุณสามารถจัดการกับงานทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียวโดยไม่ต้องสมัครสมาชิกกับบริการอื่น ๆ มากมาย
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและ CRM ที่ดีที่สุดที่ฉันเคยพบมา ความหลากหลายของมันช่วยให้คุณสามารถจัดการกับงานทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียวโดยไม่ต้องสมัครสมาชิกบริการอื่น ๆ มากมาย
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp Automationsเพื่อประหยัดเวลาและลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังจัดการกับกระบวนการขาย ให้ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อย้ายงานไปยังคอลัมน์ "การเจรจา" โดยอัตโนมัติเมื่อสถานะเปลี่ยนเป็น "ส่งข้อเสนอแล้ว" บันทึกการทำงานอัตโนมัติ และดูมันทำงานได้อย่างราบรื่นในพื้นหลัง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ปรับแต่งกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจเฉพาะของคุณ ตั้งแต่การต้อนรับลูกค้าใหม่ไปจนถึงการอัตโนมัติบริการ
- ใช้ประโยชน์จากการผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Slack, Google Drive และ Salesforce เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
- สร้างรายงานที่กำหนดเองเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการขาย, ทำนายแนวโน้ม, และปรับปรุงการรักษาลูกค้า
- ใช้ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวของ ClickUp สำหรับการโต้ตอบกับลูกค้า อัตโนมัติการป้อนข้อมูลและการแจ้งเตือนติดตามผล และรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อปรับแต่งการติดต่อและปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เส้นทางการเรียนรู้อาจชันเนื่องจากความสามารถที่ครอบคลุม
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,900 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,300+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ฉันรัก ClickUp! ฉันใช้มันสำหรับทุกอย่างในธุรกิจของฉัน ตั้งแต่การจัดการระบบขายไปจนถึงวงจรการขาย CRM การสื่อสารในทีม และการจัดตารางการผลิต ความสามารถในการปรับแต่งทุกอย่างทำให้ ClickUp มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับให้เหมาะกับแต่ละพื้นที่ได้ ฉันยังชอบที่สามารถเชิญแขกและใช้ฟีเจอร์นี้เพื่อให้ลูกค้าของฉันสามารถเห็นผลิตภัณฑ์ของพวกเขาผ่านขั้นตอนการผลิตได้แบบเรียลไทม์ และแผนภูมิแกนต์ช่วยให้ฉันสามารถรวบรวมทุกอย่างเพื่อดูภาพรวมการวางแผนการผลิตได้อย่างครบถ้วน
ฉันรัก ClickUp! ฉันใช้มันสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในธุรกิจของฉัน ตั้งแต่การจัดการระบบขายไปจนถึงวงจรการขาย CRM การสื่อสารในทีม และการจัดตารางการผลิต ความสามารถในการปรับแต่งทุกอย่างทำให้ ClickUp มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับให้เหมาะกับแต่ละพื้นที่ได้ตามต้องการ ฉันยังชอบที่สามารถเชิญแขกได้ และใช้คุณสมบัตินี้เพื่อให้ลูกค้าของฉันสามารถเห็นสินค้าของพวกเขาผ่านขั้นตอนการผลิตได้ในเวลาจริง และแผนภูมิแกนต์ช่วยให้ฉันสามารถนำทุกอย่างมารวมกันเพื่อดูภาพรวมการวางแผนการผลิตอย่างครบถ้วน
2. HubSpot CRM (เหมาะที่สุดสำหรับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมการผสานรวมการตลาด)
คุณกำลังมองหา CRM ที่รู้สึกเหมือนเป็นส่วนขยายตามธรรมชาติของทีมคุณอยู่หรือไม่?
HubSpot CRMเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายซึ่งผสานรวมการตลาด การขาย และการบริการลูกค้าเข้าด้วยกัน ทำให้เป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมในหมู่ธุรกิจที่ต้องการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
หนึ่งในคุณสมบัติที่ได้รับการชื่นชมมากที่สุดของ HubSpot CRM คือแดชบอร์ดแบบรวมศูนย์ ซึ่งให้ผู้ใช้เห็นภาพรวมที่สมบูรณ์ของกลยุทธ์การขายและการตลาดของพวกเขา ใช้เพื่อติดตามการโต้ตอบกับลูกค้า ตรวจสอบการคาดการณ์ยอดขาย และแม้กระทั่งดูการอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีม
ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการดำเนินงานนี้ช่วยให้การสร้างและติดตามแคมเปญการตลาด การส่งอีเมลส่วนบุคคล และการวิเคราะห์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขายเป็นเรื่องง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot CRM
- กำหนดเวลาอีเมลและการประชุมจาก CRM โดยใช้ตัวกำหนดเวลาการประชุมในตัว
- ใช้ประโยชน์จากการผสานรวมที่มีอยู่ในตัวกับเทมเพลตอีเมลเพื่อทำให้แคมเปญอีเมลเป็นอัตโนมัติ
- วิเคราะห์ผลการขายด้วยแดชบอร์ดการขายที่วัดประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาด, โฆษณา, และการสร้างโอกาสทางการขาย
ข้อจำกัดของระบบ CRM HubSpot
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างอาจต้องใช้การสมัครสมาชิกระดับสูงกว่า
ราคาของระบบ CRM HubSpot
- ฟรี
- แพลตฟอร์มลูกค้าเริ่มต้น: $16/เดือน (รวมที่นั่งหนึ่ง; ที่นั่งเพิ่มเติม $20/เดือน)
- แพลตฟอร์มลูกค้าสำหรับมืออาชีพ: 1,300 ดอลลาร์/เดือน (รวม 5 ที่นั่ง; ที่นั่งเพิ่มเติม 50 ดอลลาร์/เดือน)
- แพลตฟอร์มลูกค้าองค์กร: 4,300 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน (รวม 7 ที่นั่ง; ที่นั่งเพิ่มเติม 75 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน)
HubSpot CRM ระดับคะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีคะแนนให้
- Capterra: 4. 5/5 (4,200+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง HubSpot CRM อย่างไรบ้าง?
ได้ติดตั้ง HubSpot ที่บริษัทของเราประมาณ 6 เดือนที่ผ่านมา เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับทีมขาย, ทีมการตลาด, และทีมบริการของเราที่มีที่เดียวในการรวบรวมข้อมูล ก่อนหน้านี้ ข้อมูลติดต่อของเราทั้งหมดกระจัดกระจายอยู่ใน Gmail, เว็บไซต์ของเรา, แผ่นงานสุ่ม และกระดาษโน้ต... ใช่แล้ว, เราต้องการมันจริงๆ
ได้ติดตั้ง HubSpot ที่บริษัทของเราประมาณ 6 เดือนที่ผ่านมา เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับทีมขาย, ทีมการตลาด, และทีมบริการของเราที่มีที่เดียวในการรวบรวมข้อมูล ก่อนหน้านี้ ข้อมูลติดต่อของเราทั้งหมดกระจัดกระจายอยู่ใน Gmail, เว็บไซต์ของเรา, เอกสารสเปรดชีตต่าง ๆ และโน้ตโพสต์-it... ใช่แล้ว, เราต้องการมันจริง ๆ
อ่านเพิ่มเติม:ClickUp vs. HubSpot: เครื่องมือ CRM ตัวไหนดีที่สุด?
👀 คุณรู้หรือไม่? ในปี 1957 บริษัท Life Circulation ซึ่งต่อมาได้กลายเป็น DialAmericaได้ก่อตั้งทีมขายภายในทีมแรกในสหรัฐอเมริกา— ประกอบด้วยผู้หญิงทั้งหมด!
3. Salesforce Sales Cloud (ระบบ CRM ที่ครอบคลุมที่สุดพร้อมการปรับแต่งขั้นสูง)
Salesforce Sales Cloudนำเสนอชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า, อัตโนมัติกระบวนการขาย, และให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งผ่านการวิเคราะห์ขั้นสูง
คุณสมบัติของมันรองรับการทำงานตามขั้นตอนที่กำหนดเอง, กระบวนการขายที่ซับซ้อน, และทีมขายขนาดใหญ่. ความสามารถในการผสานรวมอย่างกว้างขวางของมันช่วยให้ธุรกิจสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามต่าง ๆ ได้, สร้างระบบนิเวศที่รวมเป็นหนึ่งเดียวซึ่งรองรับฟังก์ชันทางธุรกิจต่าง ๆ.
นอกจากนี้ Salesforce Sales Cloud ยังมอบเครื่องมือการจัดการท่อการขายที่ครอบคลุมซึ่งให้การมองเห็นแบบเรียลไทม์ในกระบวนการขาย คุณสมบัตินี้ช่วยให้ผู้จัดการขายสามารถติดตามความคืบหน้าของดีลได้ และช่วยให้การจัดการข้อมูลเชิงรุกและการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce Sales Cloud
- ซิงค์เนื้อหาอีเมลและปฏิทิน รวมถึงข้อมูล CRM โดยอัตโนมัติด้วยฟีเจอร์ Salesforce Einstein
- ใช้เครื่องมือรายงานที่แข็งแกร่งเพื่อติดตามผลการดำเนินงานทางธุรกิจ
- ร่วมมือกับสมาชิกในทีมโดยใช้ฟีเจอร์การสื่อสารและเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีอยู่ในระบบ เช่น Chatter
ข้อจำกัดของ Salesforce Sales Cloud
- แพลตฟอร์มอาจมีความซับซ้อน ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
- คุณสมบัติที่น่าสนใจ เช่น การคาดการณ์และการจัดการใบเสนอราคา ไม่มีให้บริการในชุดเริ่มต้น
ราคา Salesforce Sales Cloud
- ห้องชุดเริ่มต้น: 25 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- โปร สวีท: $100/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: 165 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ไม่จำกัด: $330/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Einstein 1 Sales: 500 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและความคิดเห็นของ Salesforce Sales Cloud
- G2: 4. 4/5 (23,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (18,700+ รีวิว)
4. Zoho CRM (ระบบ CRM ที่คุ้มค่าที่สุดพร้อมการสื่อสารหลายช่องทาง)
คุณกำลังมองหา CRM ที่ทั้งใช้งานได้จริงและวิเคราะห์ข้อมูลได้ เพื่อช่วยบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและรวมช่องทางการสื่อสารทั้งหมดไว้ในที่เดียวหรือไม่? ถ้าใช่ นี่คือตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณ
Zoho CRMเป็นเครื่องมือ CRM สำหรับการดำเนินงานของธุรกิจทุกขนาด. มันเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่บริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่กำลังมองหาโซลูชันที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจแต่มีคุณสมบัติครบครันเพื่อช่วยให้การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าและวงจรการขายเป็นไปอย่างราบรื่น.
แพลตฟอร์มนี้จัดการการสื่อสารหลายช่องทางได้อย่างง่ายดาย ตั้งแต่การส่งอีเมลและการโทรศัพท์ไปจนถึงการแชทสดและโซเชียลมีเดีย Zoho ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับลูกค้าของคุณบนแพลตฟอร์มที่พวกเขาชื่นชอบได้
งานต่างๆ เช่น การสร้างโอกาสทางการขาย การติดตามผล และการส่งอีเมลแบบอัตโนมัติ สามารถทำเป็นระบบอัตโนมัติได้ ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าให้กับทีมขายและการตลาดของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM
- รับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ทุกครั้งที่ลูกค้าโต้ตอบกับอีเมล เว็บไซต์ หรือโพสต์โซเชียลมีเดียของคุณ ด้วยฟีเจอร์ SalesSignals
- ระบุและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการขายและแนวโน้มในข้อมูลของคุณด้วยผู้ช่วยอัจฉริยะ Zia ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- วิเคราะห์ผลการขายและงานขายด้วยเครื่องมือรายงานขั้นสูงเพื่อขับเคลื่อนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
ข้อจำกัดของ Zoho CRM
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าอินเทอร์เฟซอาจไม่ใช้งานง่ายเมื่อเทียบกับ CRM อื่นๆ
- เครื่องมือ AI มีให้บริการเฉพาะในระดับที่สูงกว่าเท่านั้น
ราคาของ Zoho CRM
- ฟรี
- มาตรฐาน: 14 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- มืออาชีพ: $23/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: $40/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- สูงสุด: $52/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
Zoho CRM คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 1/5 (2,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,800 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho CRM อย่างไรบ้าง?
Zoho CRM โดดเด่นด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและความสามารถในการปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้เหมาะสมตามความต้องการ การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ในระบบนิเวศของ Zoho ช่วยให้การจัดการข้อมูลเป็นศูนย์กลางและทำงานซ้ำ ๆ ได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานประจำวันของเรา นอกจากนี้ โมดูลวิเคราะห์ข้อมูลยังมีความครบถ้วนและเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการตัดสินใจ
Zoho CRM โดดเด่นด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและความสามารถในการปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กร การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ในระบบนิเวศของ Zoho ช่วยให้การจัดการข้อมูลเป็นศูนย์กลางและทำงานซ้ำ ๆ ได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานประจำวันของเรา นอกจากนี้ โมดูลวิเคราะห์ข้อมูลยังมีความครบถ้วนและเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการตัดสินใจ
5. Pipedrive (ระบบ CRM ที่เน้นการขายที่ดีที่สุดพร้อมการจัดการท่อการขายแบบภาพ)
ต้องการเห็นวงจรการขายทั้งหมดของคุณในภาพรวมอย่างรวดเร็ว พร้อมทุกดีลและทุกขั้นตอนที่จัดวางอย่างเป็นระบบหรือไม่? ถ้าใช่Pipedriveคือตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณ
นี่คือเครื่องมือการขาย CRMที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้คุณและทีมขายของคุณมีความเป็นระเบียบ มีสมาธิ และอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเพื่อปิดการขายได้มากขึ้น
ไม่ว่าคุณจะทำงานในอสังหาริมทรัพย์, ขายซอฟต์แวร์, หรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ, ระบบการจัดการที่สามารถปรับแต่งได้ของมันจะปรับตัวให้เหมาะกับความต้องการของทีมคุณ.
เครื่องมือข้อมูลเชิงลึกและการรายงานของ Pipedrive นั้นน่าประทับใจไม่แพ้กัน คุณสามารถสร้างรายงานเพื่อติดตามประสิทธิภาพและวิเคราะห์อัตราการแปลงในกระบวนการขายได้
ความเรียบง่ายของมัน ผสมผสานกับคุณสมบัติที่ทรงพลัง เช่น แอปมือถือ และการผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Slack, Google Workspace, และ Trello ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักขายที่ต้องการระบบ CRM ที่ทั้งมีประสิทธิภาพและใช้งานง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive
- ซิงค์การสื่อสารทางอีเมลทั้งหมดกับ CRM ด้วยฟีเจอร์ Smart Email BCC
- เพิ่มบันทึก ตั้งการแจ้งเตือน และแนบไฟล์ไปยังดีลได้โดยตรงด้วยเครื่องมือจัดการดีลของ Pipedrive
- วางแผนการโทร การประชุม และการติดตามผลโดยตรงภายในเครื่องมือด้วยการจัดตารางกิจกรรม
- สร้างภาพและจัดการกระบวนการขายของคุณด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
ข้อจำกัดของ Pipedrive
- คุณสมบัติที่จำกัดสำหรับการตลาดอัตโนมัติเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการดำเนินงานอื่น ๆ
ราคาของ Pipedrive
- จำเป็น: $24/เดือน ต่อที่นั่ง
- ขั้นสูง: $44/เดือน ต่อที่นั่ง
- มืออาชีพ: 64 ดอลลาร์/เดือนต่อที่นั่ง
- พลังงาน: $79/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: 129 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน ต่อที่นั่ง
คะแนนและรีวิว Pipedrive
- G2: 4. 3/5 (2,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Pipedrive อย่างไรบ้าง?
Pipedrive ได้จัดโครงสร้างระบบ CRM ของพวกเขาอย่างประสบความสำเร็จโดยคำนึงถึงผู้ใช้ที่เป็นมนุษย์ซึ่งอาจไม่เชี่ยวชาญในการใช้ซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อน พวกเขาทำให้ระบบง่ายขึ้นโดยไม่ละทิ้งคุณสมบัติที่สำคัญ เราใช้มันทุกวันสำหรับการขายที่ง่ายไปจนถึงการประมูลและโครงการที่ซับซ้อน และ Pipedrive ให้การติดตามกิจกรรมทั้งหมดตั้งแต่การนำลูกค้าเข้ามาจนถึงการปิดการขาย
Pipedrive ได้จัดโครงสร้างระบบ CRM ของพวกเขาอย่างประสบความสำเร็จโดยคำนึงถึงผู้ใช้ที่เป็นมนุษย์ซึ่งอาจไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในการใช้ซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อน พวกเขาทำให้ระบบง่ายโดยไม่ละทิ้งคุณสมบัติที่สำคัญ เราใช้มันทุกวันสำหรับการขายที่ง่ายไปจนถึงการประมูลและโครงการที่ซับซ้อน และ Pipedrive ให้การติดตามกิจกรรมทั้งหมดตั้งแต่การนำลูกค้าเข้ามาจนถึงการปิดการขาย
อ่านเพิ่มเติม: 10 ซอฟต์แวร์ CRM บนคลาวด์ที่ดีที่สุด
6. Freshsales (ระบบ CRM ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ดีที่สุดพร้อมการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย)
Freshsalesผสานการทำงานอัตโนมัติด้านการบริการ การวิเคราะห์ข้อมูล และอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย เพื่อทำให้การจัดการงานขายชาญฉลาดและรวดเร็วขึ้น
นี่คือหนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่สุดของซอฟต์แวร์ CRMที่มีการดำเนินงานอย่างเต็มรูปแบบโดยใช้ระบบ AI เป็นตัวขับเคลื่อน. มันเหมาะสำหรับธุรกิจให้บริการที่ต้องการมุ่งเน้นความพยายามไปที่โอกาสที่มีมูลค่าสูง.
ด้วยแอปพลิเคชันมือถือ Freshsales จึงเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกล แอปนี้ช่วยให้ตัวแทนฝ่ายขายสามารถจัดการลีด อัปเดตสถานะการเจรจา และเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้ทุกที่ทุกเวลา
สุดท้ายนี้ เครื่องมือรายงานและวิเคราะห์ของ Freshsales มอบข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับประสิทธิภาพการขายของคุณ ไม่ว่าคุณจะติดตามอัตราการแปลง, วิเคราะห์ความสำเร็จของแคมเปญการตลาด, หรือทำนายแนวโน้ม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshsales
- ใช้การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายด้วยระบบ AI เพื่อมุ่งเน้นไปที่ผู้มีโอกาสสูง
- สร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองสำหรับการดูแลลูกค้าเป้าหมายด้วยฟีเจอร์ลำดับการขาย ทำให้ง่ายต่อการแนะนำผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า
- รวมการติดต่อกับลูกค้าทั้งหมด—อีเมล, การโทร, แชท, และการประชุม—ไว้ในมุมมองเดียวที่รวมทุกอย่างด้วยโปรไฟล์ลูกค้าแบบ 360 องศา
- อัตโนมัติกระบวนการขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง
ข้อจำกัดของ Freshsales
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่ามีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับระบบ CRM อื่น ๆ
ราคาของ Freshsales
- การเติบโต: เริ่มต้นที่ $9/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ข้อดี: $39/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: $59/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิว Freshsales
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (610+ รีวิว)
อ่านเพิ่มเติม:วิธีวัด KPI และตัวชี้วัดการเสริมศักยภาพการขาย
7. Bitrix24 (ระบบ CRM แบบครบวงจรที่ดีที่สุดพร้อมการจัดการโครงการ)
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือ CRM ที่ใช้งานได้จริงซึ่งผสานการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าเข้ากับการทำงานร่วมกันของทีมและการจัดการโครงการขาย Bitrix24 อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม
Bitrix24เป็นซอฟต์แวร์ CRM แบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อจัดการกระบวนการทำงานของธุรกิจสำหรับองค์กรทุกขนาด ตั้งแต่สตาร์ทอัพขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ Bitrix24 นำเสนอชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและจัดการการโต้ตอบกับลูกค้า
ระบบ CRM ของ Bitrix24 ช่วยรวบรวมข้อมูลลูกค้าไว้ในที่เดียว ติดตามการติดต่อสื่อสาร และทำให้กระบวนการขายเป็นระบบอัตโนมัติ คุณสมบัตินี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมขายที่ต้องการบันทึกการสื่อสารกับลูกค้าอย่างเป็นระบบ
เนื่องจาก Bitrix24 ยังมีเครื่องมือการจัดการโครงการให้บริการด้วย ทีมการตลาดของคุณสามารถใช้เพื่อวางแผน จัดระเบียบ และติดตามโครงการ รวมถึงทำงานร่วมกับแผนกต่าง ๆ ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bitrix24
- จัดการโครงการและงานโดยใช้เครื่องมือที่ผสานรวมซึ่งรองรับวิธีการต่างๆ รวมถึงกระดานคัมบังและแผนภูมิแกนต์
- สร้างและปรับแต่งเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ในตัว
- เข้าถึงการช่วยเหลือการขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำ สนับสนุนการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
ข้อจำกัดของ Bitrix24
- ความซับซ้อนของฟีเจอร์อาจส่งผลให้ผู้ใช้ใหม่ต้องเผชิญกับเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน และอาจต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการฝึกอบรมและการปรับตัว
ราคา Bitrix24
- ฟรี
- พื้นฐาน: 61 ดอลลาร์/เดือน (รวมผู้ใช้ 5 คน)
- มาตรฐาน: 124 ดอลลาร์/เดือน (รวมผู้ใช้ 50 คน)
- มืออาชีพ: $249/เดือน (รวมผู้ใช้ 100 คน)
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $499/เดือน (รวมผู้ใช้ 250+ คน)
คะแนนและรีวิว Bitrix24
- G2: 4. 1/5 (540+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (920+ รีวิว)
8. Insightly (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานระบบ CRM กับการจัดการโครงการ)
Insightlyเป็นโซลูชัน CRM แบบครบวงจรที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและกระบวนการทำงานของโครงการได้อย่างง่ายดาย
ทีมขายของคุณยังสามารถได้รับประโยชน์จากคุณสมบัติการจัดเส้นทางลูกค้าเป้าหมายและการจัดการกระบวนการขายของ Insightly ซึ่งช่วยในการกระจายลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติและให้การมองเห็นแบบเรียลไทม์ในแต่ละขั้นตอนของดีล
นอกจากนี้ แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้และเครื่องมือรายงานขั้นสูงของ Insightly ยังให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพทางธุรกิจ ผู้ใช้สามารถสร้างรายงานที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของตนเองได้ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและการวางแผนกลยุทธ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Insightly
- ผสานการจัดการโครงการกับระบบ CRM เพื่อดูแลโครงการของลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสมบูรณ์
- เข้าถึงแอปพลิเคชันมือถือเพื่อจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและโครงการต่างๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา
- ระบบอัตโนมัติการจัดสรรผู้ติดต่อเพื่อให้การติดตามที่เหมาะสมและรวดเร็วโดยสมาชิกทีมที่เหมาะสม
ข้อจำกัดของ Insightly
- ตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูงที่จำกัด ซึ่งอาจไม่ตรงกับความต้องการของธุรกิจที่ต้องการกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งอย่างเฉพาะเจาะจง
- เพื่อใช้คุณสมบัติขั้นสูงส่วนใหญ่ ลูกค้าจำเป็นต้องซื้อชุด CRM สำหรับองค์กร
การกำหนดราคาของ Insightly
- เพิ่มเติม: $29/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- มืออาชีพ: $49/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: $99/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
การให้คะแนนและรีวิวของ Insightly
- G2: 4. 2/5 (910+ รีวิว)
- Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 650 รายการ)
🧠 เกร็ดความรู้: เวลาที่ดีที่สุดในการโทรหาลูกค้าแบบไม่แจ้งล่วงหน้าคือระหว่าง 8:00 ถึง 9:00 น. และ 16:00 ถึง 17:00 น. โดยสมมติว่าคุณโทรภายในเขตเวลาของคุณ (หากไม่ใช่ ให้ปรับเวลาให้ตรงกับเขตเวลาของผู้ที่คุณโทรหา)
9. monday CRM โดย monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้พร้อมอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย)
ระบบ CRM ที่ใช้งานได้จริงซึ่งสามารถปรับแต่งได้อย่างสูงและใช้งานง่ายเป็นอย่างไร? หากคำตอบของคุณคือใช่ monday CRM อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับคุณ
monday.com ทำงานได้ดีกับทีมทุกขนาด ตั้งแต่สตาร์ทอัพไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ ที่ต้องการการจัดการกระบวนการขาย การจัดการข้อมูล และการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ภายในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว
นอกจากนี้ ความสามารถในการผสานรวมของมันยังช่วยให้แอปพลิเคชันที่จำเป็นทั้งหมดของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น สร้างระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกันซึ่งสนับสนุนการทำงานของทีมคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ monday CRM
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติด้วยการทำงานอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด เพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำ
- มองเห็นความคืบหน้าของโครงการด้วยบอร์ดแบบไดนามิก ไทม์ไลน์ และแผนภูมิแกนต์ เพื่อความโปร่งใสและความรับผิดชอบ
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีมผ่านฟีเจอร์การสื่อสารในตัว เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการประสานงานที่สอดคล้องกัน
ข้อจำกัดของ monday CRM
- ราคาสามารถเพิ่มขึ้นได้เมื่อมีการเพิ่มผู้ใช้และคุณสมบัติขั้นสูง ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาสำหรับทีมที่คำนึงถึงงบประมาณ
- การตั้งค่าเริ่มต้นอาจต้องใช้เวลาในการปรับแต่งและผสานรวมกับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ให้สมบูรณ์ ซึ่งอาจทำให้การนำไปใช้ในทันทีล่าช้า
monday CRM ราคา
- พื้นฐาน: 15 ดอลลาร์/เดือน ต่อที่นั่ง
- มาตรฐาน: 20 ดอลลาร์/เดือน ต่อที่นั่ง
- ข้อดี: $33/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
monday CRM การจัดอันดับและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (910+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 390 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง monday CRM อย่างไรบ้าง?
ทีมของเราชื่นชอบความยืดหยุ่นของ monday CRM เป็นอย่างมาก เราสามารถทำอะไรได้มากมายใน monday ที่เราไม่สามารถทำได้ในซอฟต์แวร์อื่น ๆ (หรือหากทำได้ ก็อาจต้องมีการปรับแต่งหรือการสนับสนุนจากทีมพัฒนามากมาย) นอกจากนี้ เรายังชื่นชอบความง่ายในการผสานรวมกับระบบจัดการงานและแบบฟอร์มของ monday ซึ่งเราใช้งานมาหลายปีแล้ว ทำให้การสร้างระบบ CRM ง่ายขึ้นมาก
ทีมของเราชื่นชอบความยืดหยุ่นของ monday CRM เป็นอย่างมาก เราสามารถทำอะไรได้มากมายใน monday ที่เราไม่สามารถทำได้ในซอฟต์แวร์อื่น ๆ (หรือหากทำได้ ก็อาจต้องมีการปรับแต่งหรือการสนับสนุนจากทีมพัฒนาเป็นจำนวนมาก) เราชอบเช่นกันว่ามันสามารถผสานการทำงานกับระบบจัดการงานและแบบฟอร์มของ monday ได้ง่ายมาก ซึ่งเราใช้มาหลายปีแล้ว ทำให้การสร้างระบบ CRM ง่ายขึ้นมาก
10. ทองแดง (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานการทำงานกับ Google Workspace อย่างไร้รอยต่อ)
หากการทำงานของคุณพึ่งพา Google Workspace เป็นอย่างมาก และคุณต้องการเครื่องมือบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สามารถใช้งานได้จริงและผสานการทำงานกับแอป Google อื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น เครื่องมือ CRM นี้เหมาะสำหรับคุณ
Copperเป็นซอฟต์แวร์ CRM ที่ใช้งานได้จริงซึ่งผสานรวมกับ Google Workspace ได้โดยตรง สร้างสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยและใช้งานง่ายสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง Copper สามารถฝังตัวอยู่ใน Gmail, Calendar และ Drive ช่วยให้คุณสามารถจัดการลูกค้าเป้าหมาย ติดตามอีเมล และกำหนดการติดตามผลได้โดยไม่ต้องออกจากกล่องจดหมายของคุณ
การผสานรวมนี้หมายถึงการใช้เวลาน้อยลงในการสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชัน และมีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
คุณสมบัติเด่นของทองแดง
- จัดการงานที่ทำซ้ำด้วยระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน ทำให้มีเวลาว่างสำหรับกิจกรรมที่มีกลยุทธ์มากขึ้น
- ทำให้การป้อนข้อมูลเป็นอัตโนมัติโดยการจับข้อมูลติดต่อและการโต้ตอบจากอีเมลของคุณ ทำให้ระบบ CRM ของคุณทันสมัยอยู่เสมออย่างไม่ต้องออกแรง
ข้อจำกัดของทองแดง
- ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เนื่องจากความหลากหลายของฟีเจอร์ที่มีอยู่
ราคาทองแดง
- เริ่มต้น: $12/เดือน ต่อที่นั่ง
- พื้นฐาน: 29 ดอลลาร์/เดือน ต่อที่นั่ง
- มืออาชีพ: 69 ดอลลาร์/เดือน ต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: 134 ดอลลาร์/เดือน ต่อที่นั่ง
การให้คะแนนและรีวิวทองแดง
- G2: 4. 5/5 (1,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
อ่านเพิ่มเติม:10 อันดับทางเลือก CRM ที่ใช้ระบบฐานข้อมูลทองแดง
คลิกกับลูกค้าของคุณด้วย ClickUp
ทุกคนต้องการให้ทีมของตนทำงานเหมือนกับซิมโฟนี—ทุกเครื่องดนตรีประสานกันอย่างลงตัว ทุกโน้ตถูกเล่นในเวลาที่แม่นยำ นั่นคือการประสานงานและความชัดเจนที่เครื่องมือ CRM สำหรับการดำเนินงานที่เหมาะสมสามารถนำมาสู่ธุรกิจของคุณได้
ตลอดทั้งบทความนี้ เราได้สำรวจระบบ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับการดำเนินงาน ซึ่งช่วยให้ธุรกิจจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ปรับปรุงกระบวนการขาย และขับเคลื่อนความสำเร็จ
เครื่องมือแต่ละชิ้นมีจุดเด่นเฉพาะตัว แต่เมื่อพูดถึงการผสมผสานความยืดหยุ่นและการทำงานร่วมกัน มีหนึ่งเครื่องมือที่โดดเด่นเหนือใคร: ClickUp
ClickUp ทำให้กระบวนการที่ซับซ้อนง่ายขึ้นโดยไม่ทำให้ทีมของคุณรู้สึกหนักใจ ต่างจากเครื่องมือที่เชี่ยวชาญเพียงด้านเดียว ClickUp ไม่เพียงแต่เป็น CRM เท่านั้น แต่ยังเป็นแอปครบวงจรสำหรับการจัดการโครงการ การติดตามปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า และการทำงานร่วมกันของทีม
ตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายและการผสานรวมอย่างไร้รอยต่อช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของธุรกิจคุณได้อย่างลงตัว
สมัครบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้และดูความแตกต่างที่มันสามารถสร้างให้กับทีมของคุณได้ ท้ายที่สุดแล้ว เวลาที่ดีที่สุดในการเพิ่มประสิทธิภาพและความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณคือตอนนี้