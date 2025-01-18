ClickUp vs. Craft: เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอันไหนดีกว่ากัน?

หากคุณเป็นผู้จัดการโครงการ คุณก็คงรู้ดีว่าต้องเจออะไรบ้าง: รายการตรวจสอบที่ไม่มีวันสิ้นสุดและดูเหมือนจะไม่มีวันสั้นลง
นี่คือจุดที่คุณต้องมีเครื่องมือที่ช่วยจัดระเบียบวิธีการทำงานของคุณ เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เช่น ClickUp และ Craft จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยคุณติดตามงาน จัดระเบียบงานของทีม และบริหารโครงการต่าง ๆ ได้อย่างมีระบบ
แต่คำถามคือ อันไหนดีกว่ากันและเพราะอะไร?
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะเปรียบเทียบ ClickUp กับ Craft เพื่อช่วยให้คุณเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณ
ถึงเวลาลุยแล้ว 🎯
ClickUp คืออะไร?
ClickUpคือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานที่รวมการจัดการงาน การติดตามโครงการ และการทำงานร่วมกันของทีมไว้ในที่เดียว
ชุดเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของโครงการทุกประเภท ทำให้มีความได้เปรียบที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ตั้งแต่ AI และระบบอัตโนมัติไปจนถึงแชทในตัว มันจัดการกับความท้าทายในการทำงานร่วมกันแม้เพียงเล็กน้อยได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติของ ClickUp
ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อปรับเปลี่ยน วิธีจัดการงานของคุณ และเปลี่ยนความวุ่นวายให้กลายเป็นความชัดเจน มาสำรวจคุณสมบัติเด่นของมันและดูว่ามันช่วยเพิ่มความมีสมาธิ ประสิทธิภาพ และความสะดวกสบายให้กับงานประจำวันของคุณได้อย่างไร 👇
คุณสมบัติ #1: คุณสมบัติการจัดการโครงการและงาน
การใช้ ClickUpหมายถึงการจัดการงานในแบบของคุณเอง มันถูกออกแบบมาเพื่อการจัดการโครงการและการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง คุณสามารถแบ่งโครงการออกเป็น งานย่อย งานย่อยย่อย และแม้กระทั่งรายการตรวจสอบ ทำให้ง่ายต่อการติดตามภาพรวมโดยไม่พลาดรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ
ในความเป็นจริงโซลูชันการจัดการโครงการของ ClickUpคือการอัปเกรดขั้นสูงสุดสำหรับทีม
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้คุณสมบัติการจัดการโครงการของมันได้ 👇
- วางแผนงานของคุณด้วย ClickUp Task Prioritiesและให้ระบบจัดลำดับความสำคัญของงานทั้งหมด ตั้งแต่ภารกิจขนาดใหญ่ไปจนถึงงานย่อยเล็กๆ เพื่อให้ทีมของคุณรู้ว่าควรจัดการอะไรต่อไป
- ทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อด้วย ClickUp Docs. สร้างและแบ่งปันฐานความรู้ วิกิ หรือเอกสารโครงการที่ละเอียดครบถ้วน—ทั้งหมดในที่เดียว
- ประหยัดเวลาด้วย ClickUp Automations. ให้ระบบจัดการงานซ้ำๆ แทน เพื่อให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่งานสร้างสรรค์
- เห็นภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นด้วย แดชบอร์ด ClickUp. ติดตามความคืบหน้า วัดประสิทธิภาพของทีม ระบุจุดติดขัด และรับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์—ทั้งหมดในมุมมองเดียวที่มีชีวิตชีวา
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp Brainเพื่อสร้างงานย่อยที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติจากคำอธิบายงานหลักของคุณ เพื่อตรวจจับส่วนประกอบของโครงการที่อาจถูกมองข้ามจากการวางแผนด้วยตนเอง สำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้เขียนคำอธิบายงานหลักอย่างละเอียดเพื่อช่วยให้ Brain สามารถแบ่งงานได้อย่างแม่นยำ
จับคู่แพลตฟอร์มกับClickUp Tasks แล้วคุณจะหยุดไม่อยู่
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถคาดหวังได้ ↓
✅ ติดตามความคืบหน้าในแบบของคุณ: ด้วยสถานะงานที่ปรับแต่งได้ คุณสามารถสร้างขั้นตอนที่สอดคล้องกับกระบวนการของคุณ ไม่ว่าจะเป็น 'กำลังดำเนินการ' หรือ 'รอการอนุมัติ'
✅ มุ่งเน้นเฉพาะสิ่งที่สำคัญ: ใช้ระดับความสำคัญ (ตั้งแต่ 'ต่ำ' ถึง 'ด่วน') และมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด
✅ รายละเอียดทั้งหมดในที่เดียว: ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาไฟล์หรือลิงก์อีกต่อไปฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpช่วยให้คุณเพิ่มทุกสิ่งที่คุณต้องการลงในงานได้—ไม่ว่าจะเป็นบันทึก ไฟล์ กำหนดเวลา หรืออะไรก็ตามที่คุณต้องการ
✅ ป้องกันคอขวด:การเชื่อมโยงงานใน ClickUpช่วยให้คุณสามารถมองเห็นภาพได้ว่างานใดต้องทำก่อน—เมื่องานหนึ่งเสร็จสิ้น จะเปิดทางให้งานถัดไปดำเนินต่อได้ทันที
คุณสมบัติ #2: ClickUp Chat
แอปพลิเคชันเพิ่มประสิทธิภาพส่วนใหญ่ทำให้คุณต้องสลับเครื่องมือไปมาเพียงเพื่อให้การสนทนาดำเนินต่อไปClickUp Chatแก้ไขปัญหานั้น—ไม่ต้องสลับแอป ไม่ต้องล่าช้า
มันช่วยให้คุณพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด จัดการงาน และติดตามโครงการต่าง ๆ ได้ในที่เดียว
พูดง่ายๆ คือ แต่ละ รายการ, โฟลเดอร์, หรือ พื้นที่ ใน ClickUp จะมีแชทเฉพาะของตัวเอง ซึ่งหมายความว่า การสนทนาของคุณจะเชื่อมโยงกับงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้องเสมอ และทุกการอัปเดตในช่องทางจะซิงค์กับฟิลด์ที่เกี่ยวข้องทันที
และไม่ต้องกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัว—Chat ช่วยให้คุณปรับแต่งสิทธิ์การเข้าถึงได้เอง คุณสามารถเลือกได้ระหว่างบทสนทนาแบบสาธารณะหรือแบบส่วนตัวตามที่เหมาะสมกับทีมของคุณมากที่สุด
นอกจากนี้ ตัวเลือก 'ติดตาม' บนแชทจะเปลี่ยนข้อความแชทให้กลายเป็นรายการที่ต้องทำในทันที ทำให้การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เป็นเรื่องง่าย และทำให้ทุกคนรับผิดชอบได้
ยิ่งไปกว่านั้น ใช้ Brain ภายในแชทเพื่อรับสรุปที่ตรงประเด็น คลิกเดียว ClickUp Brain จะสรุปประวัติการแชท กำหนดการโครงการ และหัวข้อสนทนาของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณได้รับคำตอบที่ต้องการ
🔍คุณรู้หรือไม่? 90%ของพนักงานที่นำ AI มาใช้ในที่ทำงานเห็นการเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพการทำงานอย่างมีนัยสำคัญ สิ่งนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่มีผู้ช่วยอัจฉริยะ AI ในตัว
คุณสมบัติ #3: มุมมองที่กำหนดเอง
มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUpจัดเรียงโครงการทั้งหมดของคุณให้อยู่ในมุมมองที่ชัดเจน พร้อมด้วยงาน กำหนดเวลา และความสัมพันธ์ระหว่างงาน ทั้งหมดถูกจัดวางไว้อย่างเรียบร้อย (เพียงแค่ใช้ทักษะการจัดการงานของคุณเล็กน้อยเพื่อเป็นผู้นำ)
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้กับมุมมองแผนภูมิแกนต์ 👇
- รวบรวมพื้นที่, โฟลเดอร์, รายการ, และงานย่อยเข้าด้วยกันในแผนภูมิแกนต์ที่เรียบหรู ในที่สุดก็มีวิธีที่จะเห็นไซต์ได้อย่างถูกต้องและรักษาทุกอย่างให้เป็นระเบียบ
- รับการอัปเดตสดและการติดตามความคืบหน้าเพื่อให้คุณนำหน้าอยู่เสมอในการทำงานให้เสร็จตรงเวลา
- สร้างลิงก์ระหว่างงาน ปรับตารางเวลาได้ทันที และทำให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น
- ด้วยคุณสมบัติเส้นทางวิกฤต คุณจะทราบได้อย่างชัดเจนว่างานใดบ้างที่ส่งผลต่อกำหนดเวลาของคุณ บอกลาเวลาที่สูญเปล่าและสวัสดีกับการวางแผนที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
🔍คุณทราบหรือไม่? กว่าครึ่งหนึ่ง (54%) ของผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการขาดเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ
และมันแย่กว่านั้น: 36% ใช้เวลา 4 ชั่วโมงถึงเต็มวันในแต่ละเดือนในการรวบรวมข้อมูลอัปเดตโครงการด้วยตนเอง นั่นคือสูงสุดถึง 100 ชั่วโมงต่อปีต่อคน ที่เสียไปกับงานซ้ำๆ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
➡️ อ่านเพิ่มเติม:ทีมต่างๆ ใช้ ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างไร?
งานฝีมือคืออะไร?
Craft. io เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ช่วยให้กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การคิดค้นจนถึงการดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มันช่วยให้คุณ จัดการแผนงาน, จัดลำดับความสำคัญของงาน, และรวบรวมข้อเสนอแนะ ภายในสภาพแวดล้อมที่บูรณาการไว้ด้วยกัน แพลตฟอร์มนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์, ผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์, และทีมที่มีขนาดต่าง ๆ ขององค์กร
คุณสมบัติของงานฝีมือ
Craft. io มุ่งเน้นที่การช่วยให้ทีมจัดระเบียบแนวคิดและแผนงานได้อย่างชัดเจนและร่วมมือกัน มาดูคุณสมบัติบางประการของมันกัน ⚒️
คุณสมบัติ #1: พอร์ทัลสำหรับข้อเสนอแนะ
Craft. io ช่วยให้การรวบรวมความคิดเห็นเป็นเรื่องง่ายผ่าน พอร์ทัลที่ปรับแต่งได้สำหรับการรวบรวมข้อมูล จากลูกค้าหรือทีมงานภายใน คุณสามารถจัดระเบียบความคิดเห็นเป็นหมวดหมู่ เช่น 'คำขอฟีเจอร์' หรือ 'ข้อบกพร่อง' และปรับแต่งพอร์ทัลด้วยโลโก้และคำอธิบายเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
การจัดการข้อเสนอแนะก็มีความเป็นระเบียบไม่แพ้กัน มุมมองแบบตารางช่วยให้คุณจัดการกับปริมาณมากได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการทำงานแบบกลุ่มและการมองเห็นรายการที่เข้ามาได้ดีขึ้น เพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถเชื่อมโยงข้อเสนอแนะกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องและจัดการการตอบกลับได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม
คุณสมบัติ #2: การวางแผนกำลังการผลิตและการแสดงภาพ
Craft. io ให้บริการเครื่องมือสำหรับ การสร้างแผนที่เส้นทางเชิงภาพ ที่สื่อสารระยะเวลาและลำดับความสำคัญของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถปรับเปลี่ยนแผนเหล่านี้ให้เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มเพื่อเพิ่มความชัดเจน
ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้คุณมองเห็นขีดความสามารถของทีมเพื่อจัดสรรทรัพยากรตามปริมาณงานและความต้องการของโครงการ การผสานรวมนี้ช่วยให้มั่นใจว่าทีมของคุณจะไม่ถูกกดดันจากกำหนดส่งงานของโครงการมากเกินไป
🔖เคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพ: ใช้ Eisenhower Matrix และจัดหมวดหมู่ภารกิจของคุณออกเป็นสี่ส่วน:
- เร่งด่วนและสำคัญ (เช่น กำหนดเวลา)
- ไม่เร่งด่วนแต่สำคัญ (เช่น การพัฒนาทักษะ)
- เร่งด่วนแต่ไม่สำคัญ (เช่น การประชุมที่มีความสำคัญต่ำ)
- ไม่ใช่ (เช่น การเลื่อนดูอย่างไม่ใส่ใจ)
คุณสมบัติที่ 3: ความสามารถในการรายงาน
Craft. io มีฟังก์ชันการรายงานเพื่อติดตาม วิเคราะห์ และสื่อสารความคืบหน้าของโครงการ นอกจากนี้ คุณยังได้รับ 'แดชบอร์ดความคืบหน้า' สำหรับมุมมองรวมศูนย์ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างค่อยเป็นค่อยไป
นอกจากนี้ คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของคุณในกรอบเวลาต่าง ๆ เช่น ไตรมาส, การปล่อย, โครงการ, หรือเป้าหมาย ซึ่งช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมได้ดีขึ้นว่าคุณอยู่ในจุดไหน
การกำหนดราคาสินค้าหัตถกรรม
- ฟรี
- เริ่มต้น: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: โครงสร้างราคาที่กำหนดเอง
ClickUp เทียบกับ Craft: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ตอนนี้ที่เราได้ดูคุณสมบัติบางอย่างของ ClickUp และ Craft แล้ว มาเปรียบเทียบความสามารถของทั้งสองเพื่อหาตัวเลือกที่ดีกว่ากัน 📃
|ลักษณะ
|คลิกอัพ
|งานฝีมือ
|อินเตอร์เฟซผู้ใช้
|อินเทอร์เฟซที่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้
|โดยทั่วไป อินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่ง่ายกว่า
|โครงสร้างลำดับชั้น
|โครงสร้างลำดับชั้นที่แข็งแกร่ง พร้อมด้วยพื้นที่, โฟลเดอร์, รายการ, และงาน สำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อนและทีมที่มีความคล่องตัว
|ขาดการจัดระเบียบแบบลำดับชั้น ทำให้ไม่เหมาะสมสำหรับโครงการที่ซับซ้อน
|การปรับแต่ง
|ปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นสูง พร้อมสถานะงานและขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเอง
|การปรับแต่งแบบจำกัด
|การจำลองโครงการ
|รองรับ มุมมองหลายแบบ เช่น แผนภูมิแกนต์, กระดานคัมบัง, มุมมองไทม์ไลน์, และแผนผังความคิด สำหรับการติดตามโครงการ
|มี เครื่องมือการแสดงผลพื้นฐาน แต่ขาดความหลากหลาย
|เครื่องมือการทำงานร่วมกัน
|คุณสมบัติ ClickUp Docs, งาน, แชท, และ อีกมากมาย สำหรับการทำงานร่วมกันและแบ่งปันแบบเรียลไทม์
|คุณสมบัติการร่วมมือพื้นฐาน
|การผสานรวม
|รองรับการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 การเชื่อมต่อ กับเครื่องมือมากมาย รวมถึงเครื่องมือการจัดการโครงการและเครื่องมือการพัฒนาซอฟต์แวร์
|ความสามารถในการผสานรวมที่จำกัด
|ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์
|ข้อเสนอ ClickUp Brain และ ClickUp Automations สำหรับการอัตโนมัติงานและการสร้างข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI
|ไม่มีฟังก์ชันการทำงานของ AI
ตอนนี้ที่เราได้สำรวจการเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกันแล้ว มาเจาะลึกในรายละเอียดที่ละเอียดขึ้นเพื่อดูว่า Craft. io และ ClickUp ทำงานได้ดีเพียงใดในด้านต่างๆ 🤝
อินเตอร์เฟซผู้ใช้
หนึ่งในจุดเด่นที่ทำให้ ClickUp แตกต่างคือการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ทันสมัยและดึงดูดสายตา ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ นอกจากนี้ยังมี 'มุมมองรวมทุกอย่าง' ที่แสดงภาพรวมของงานทั้งหมดในทุกระดับขององค์กรอย่างครบถ้วน ช่วยให้ง่ายต่อการจัดเรียงและกรองข้อมูล
Craft's อินเทอร์เฟซนั้นเรียบง่ายและชัดเจน การจัดวางของมัน ให้ความสำคัญกับฟังก์ชันที่จำเป็น สำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ทำให้ทีมสามารถนำไปใช้ได้ง่ายโดยไม่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติม เครื่องมือนี้มีประโยชน์สำหรับการเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว
🏆 ผู้ชนะ: เสมอกัน! ทั้งสองเครื่องมือมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย แต่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน
ตัวเลือกการปรับแต่ง
เมื่อพูดถึงการปรับแต่ง ClickUp มีตัวเลือกไม่จำกัดสำหรับการออกแบบเวิร์กโฟลว์ มุมมอง และกระบวนการที่เหมาะกับทีมของคุณอย่างลงตัว
จากสถานะที่ปรับแต่งได้และฟิลด์ที่กำหนดเอง ไปจนถึง การสลับระหว่างมุมมองหลายแบบ (เช่น คันบัน, แผนภูมิแกนต์, หรือรายการ) ClickUp ทำให้ไม่มีสองการตั้งค่าที่เหมือนกัน นอกจากนี้เทมเพลตการจัดการโครงการที่สร้างไว้ล่วงหน้ายังเป็นประโยชน์อย่างมากเมื่อคุณไม่ต้องการสร้างเวิร์กโฟลว์จากศูนย์
ในทางกลับกัน Craft. io แม้จะมีประสิทธิภาพ แต่ก็ยังมี ข้อจำกัดในด้านการปรับแต่ง แพลตฟอร์มนี้ให้ความยืดหยุ่นสำหรับทีมผลิตภัณฑ์ เช่น การปรับแต่งขั้นตอนการทำงานและเทมเพลต แต่ไม่ได้ให้อิสระในการปรับแต่งเท่ากับ ClickUp
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp ยอดเยี่ยมที่สุด! ด้วยชุดคุณสมบัติที่ปรับแต่งได้หลากหลาย คุณสามารถจัดระเบียบพื้นที่ทำงานของคุณได้ตามต้องการ
ตัวเลือกการร่วมมือ
ClickUp มีเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่งซึ่งรวมถึง ClickUp Docs,ClickUp Whiteboards, และ ClickUp Chat รวมถึงเครื่องมืออื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งสร้าง เส้นทางการสื่อสารที่ไม่สามารถทำลายได้ระหว่างทีม (เหมาะสำหรับทีมที่ทำงานแบบไฮบริดและระยะไกลที่กระจายอยู่ตามเขตเวลา)
ยิ่งไปกว่านั้น คุณสามารถผสานรวมพื้นที่ทำงานของคุณเข้ากับการผสานรวมกว่า 1,000รายการใน ClickUp รวมถึง Dropbox, GitHub และ Figma
Craft. io ในทางกลับกัน โดดเด่นในเรื่อง การทำงานร่วมกันที่ขับเคลื่อนด้วยข้อเสนอแนะ ฟีเจอร์ 'Talk' แผงกิจกรรม และแชทกลุ่มของมันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรักษาการสนทนาให้เป็นระเบียบ นอกจากนี้ ระบบการจัดการข้อเสนอแนะที่มาพร้อมกับแบบสำรวจและการโหวต ยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลาย ทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับทีมที่มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์
🏆 ผู้ชนะ: ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการ
- ClickUp สำหรับการทำงานร่วมกันและการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ เหมาะสำหรับทุกรูปแบบและขนาดของธุรกิจ
- Craft. io สำหรับเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วยข้อเสนอแนะ เหมาะสำหรับทีมที่มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์
ClickUp เทียบกับ Craft บน Reddit
เพื่อสรุปการอภิปราย เราได้นำเรื่องนี้ไปที่Reddit แม้ว่าจะไม่มีหัวข้อเฉพาะเจาะจง แต่ต่อไปนี้คือความคิดเห็นของผู้ใช้เกี่ยวกับเครื่องมือทั้งสอง
ผู้ใช้คนหนึ่งชื่นชม ClickUp:
เราใช้ Clickup มาอย่างน้อย 4 ปีแล้ว และพูดตามตรง มันเป็นหนึ่งในเครื่องมือจัดการโครงการที่ดีที่สุดเท่าที่เคยใช้มา เราเคยลองใช้ Asana, Monday.com และ Trello ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกใช้ Clickup
ตัวเลือกที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา! ฉันไม่เคยมีปัญหาใหญ่ ๆ และบริการลูกค้าช่วยเหลือดีมาก ฉันสมัครแบบเสียค่าใช้จ่าย และเวอร์ชันใหม่ก็ดีขึ้นเรื่อย ๆ โดยรวมแล้ว สำหรับราคาและเครื่องมือมากมายที่มี Clickup ได้เกินความคาดหวังของฉันอย่างแน่นอน ฉันได้มุมมองใหม่ ๆ เกี่ยวกับกระบวนการทำงานของเราหลังจากเรียนรู้การใช้ Clickup อย่างมีประสิทธิภาพ
เราใช้ Clickup มาอย่างน้อย 4 ปีแล้ว และพูดตามตรง มันเป็นหนึ่งในเครื่องมือจัดการโครงการที่ดีที่สุดเท่าที่เคยใช้มา เราเคยลองใช้ Asana, Monday.com และ Trello ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกใช้ Clickup
ตัวเลือกที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา! ฉันไม่เคยมีปัญหาใหญ่ ๆ และบริการลูกค้าช่วยเหลือดีมาก ฉันสมัครแบบเสียค่าใช้จ่าย และเวอร์ชันใหม่ก็ดีขึ้นเรื่อย ๆ โดยรวมแล้ว สำหรับราคาและเครื่องมือมากมายที่มี Clickup ได้เกินความคาดหวังของฉันอย่างแน่นอน ฉันได้มุมมองใหม่ ๆ เกี่ยวกับกระบวนการทำงานของเราหลังจากเรียนรู้การใช้ Clickup อย่างมีประสิทธิภาพ
ในทางกลับกัน สำหรับ Craftผู้ใช้รายหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่า:
งานฝีมือนั้นดีเมื่อเทียบกับสิ่งอื่น ๆ แต่กลับอ่อนแอและแย่มากในส่วนที่สำคัญจริง ๆ นั่นคือการให้เครื่องมือในการจัดระเบียบความรู้ และมันรู้สึกเหมือนถูกทำให้อ่อนแอโดยเจตนาในส่วนนั้น – ฉันไม่แน่ใจว่าพวกเขากำลังมุ่งหน้าไปในแง่ของกลยุทธ์อย่างไร
งานฝีมือนั้นดีเมื่อเทียบกับสิ่งอื่น ๆ แต่กลับอ่อนแอและแย่มากในส่วนที่สำคัญจริง ๆ นั่นคือการให้เครื่องมือในการจัดระเบียบความรู้ และมันรู้สึกเหมือนถูกทำให้อ่อนแอโดยเจตนาในส่วนนั้น – ฉันไม่แน่ใจว่าพวกเขากำลังมุ่งหน้าไปในแง่ของกลยุทธ์อย่างไร
ผู้ใช้บางคนถึงกับกล่าวว่า:
Craft Cons: อาจรู้สึกท่วมท้นในตอนเริ่มต้น, หน้าต่างผู้ใช้ (UI) ค่อนข้างยุ่ง (พื้นหลังอาจทำให้เสียสมาธิ แต่คุณสามารถปิดได้), และรู้สึกไม่ต่อเนื่อง.
Craft Cons: อาจรู้สึกท่วมท้นในตอนเริ่มต้น, หน้าต่างผู้ใช้ (UI) ค่อนข้างวุ่นวาย (พื้นหลังอาจทำให้เสียสมาธิ แต่คุณสามารถปิดได้), และรู้สึกไม่ต่อเนื่อง.
ดีกว่านั้น ฟังจากคนที่ใช้ ClickUp อย่างใกล้ชิดเพื่อเชื่อมต่อทั้งบริษัทให้ทำงานร่วมกัน
ClickUp เป็นโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับเราเพราะมันรวมเครื่องมือการจัดการโครงการหลายอย่างไว้ในที่เดียว ตั้งแต่การวางแผนความคิด (Mind-Mapping) ไปจนถึงเอกสารและการทำงานแบบสปรินต์ (Sprints) ClickUp เป็นเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นสูงในการจัดการความต้องการด้านการจัดการงานของทุกแผนกและให้ความโปร่งใสทั่วทั้งบริษัท
ClickUp เป็นโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับเราเพราะมันรวมเครื่องมือการจัดการโครงการหลายอย่างไว้ในที่เดียว ตั้งแต่การวางแผนความคิด (Mind-Mapping) ไปจนถึงเอกสารและการทำสปรินต์ (Sprints) ClickUp เป็นเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นในการจัดการความต้องการการจัดการงานของทุกแผนกและให้ความโปร่งใสทั่วทั้งบริษัท
เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานใดที่ครองความเป็นเลิศสูงสุด?
คำตัดสินออกมาแล้ว และเรามีผู้ชนะ! คือ ClickUp! 👑
แม้ว่า Craft. io จะมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดระเบียบความคิดและสร้างแผนงาน แต่พวกมันถูกออกแบบมาสำหรับทีมที่มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์มากกว่าประเภทโครงการที่หลากหลาย แม้ว่าจะมีประโยชน์ แต่ความเรียบง่ายและแนวทางที่รวมศูนย์ของมันไม่รองรับความต้องการสำหรับความสามารถขั้นสูง
ในทางตรงกันข้าม ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่มีฟีเจอร์ที่แข็งแกร่ง เช่น การทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ ความสามารถด้าน AI แม่แบบสำเร็จรูป การรายงานอย่างละเอียด และการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการที่ตอบสนองทุกความต้องการในการจัดการโครงการสมัยใหม่
นอกจากนี้ยังมีความหลากหลายและสามารถปรับขนาดได้ ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับทีมทุกขนาด แล้วคุณกำลังรออะไรอยู่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅