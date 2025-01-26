บล็อก ClickUp
13 ซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับนักบัญชี

13 ซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับนักบัญชี

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
26 มกราคม 2568

ทีมการตลาดชอบพูดถึงการดูแลลูกค้าเป้าหมายและการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้า แต่เราอย่าลืมว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินก็เผชิญกับความท้าทายที่คล้ายคลึงกัน

นักบัญชีและสำนักงานบัญชีมักประสบปัญหาในการสร้างความผูกพันกับลูกค้า การจัดการลูกค้าเป้าหมาย และการใช้งานระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการขาดการฝึกอบรมหรือเครื่องมือที่เหมาะสม ไม่ว่าคุณจะกำลังพยายามเปลี่ยนนักบัญชี รับนักบัญชีใหม่ หรือกำลังมองหาซอฟต์แวร์ CRM สำหรับงานบัญชี ความต้องการในโซลูชันที่ดีกว่านั้นยังคงชัดเจน

คำตอบคือ? โซลูชัน CRM ที่ปรับแต่งสำหรับนักบัญชี

ระบบ CRM ที่ดีไม่ได้เพียงแค่ตรงตามกำหนดเวลาเท่านั้น—แต่ยังเป็นเครื่องมือครบวงจรสำหรับการจัดการการสื่อสารกับลูกค้า, การปรับปรุงกระบวนการบัญชีให้มีประสิทธิภาพ, การติดตามการโต้ตอบ, และการดูแลลูกค้าเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย

⏰ สรุป 60 วินาที

นี่คือรายชื่อซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุด 13 อันดับสำหรับนักบัญชีพร้อมจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์:

  • ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงการจัดการโครงการทางการเงินและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ
  • HubSpot CRM: โซลูชัน CRM ระดับพรีเมียมที่ดีที่สุดสำหรับทีมที่กำลังเติบโต
  • เมธอด CRM: เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ QuickBooks ที่ต้องการปรับแต่งกระบวนการทำงาน
  • QuickBooks CRM: เหมาะที่สุดสำหรับการผสานการจัดการทางการเงินกับฟังก์ชัน CRM
  • Pipedrive: เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการขายสำหรับทีมขาย
  • Insightly CRM: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการด้วยคุณสมบัติที่เน้นการขาย
  • Zoho CRM: ระบบ CRM ที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดเล็ก
  • Liscio: เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกับลูกค้าสำหรับนักบัญชี
  • คล่องแคล่ว: ระบบ CRM ที่เน้นความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดพร้อมการผสานรวมกับโซเชียลมีเดีย
  • Accelo: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติแบบครบวงจรสำหรับทีมบริการมืออาชีพ
  • Keap: ระบบการตลาดอัตโนมัติขั้นสูงที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
  • แคปซูล: CRM ที่ดีที่สุดในราคาที่เข้าถึงได้ พร้อมความสามารถในการขยายสำหรับสตาร์ทอัพ
  • TaxDome: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนสำหรับสำนักงานบัญชี

คุณควรค้นหาอะไรใน CRM (การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า) สำหรับนักบัญชี?

พูดกันตามตรง—เมื่อมีงานกองสูงและสเปรดชีตที่ไม่มีวันจบสิ้น นักบัญชีมักประสบปัญหาในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าควบคู่ไปด้วย

ตามคำกล่าวที่ว่า "การเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีก็เหมือนกับการเป็นนักสืบ แต่เบาะแสของคุณมีเพียงเอกสารและตัวเลขเท่านั้น" มันเป็นงานที่ยากจริงๆ

ดังนั้น เพื่อเป็นทางแก้ไขปัญหาของผู้ตรวจสอบบัญชี ระบบ CRM ที่ดีสำหรับนักบัญชีควรมีคุณสมบัติต่อไปนี้อย่างแน่นอน:

  • การเข้าถึงข้อมูลลูกค้าแบบรวมศูนย์: เข้าถึงและอัปเดตข้อมูลลูกค้าได้จากแดชบอร์ดเดียวโดยไม่ต้องค้นหาผ่านอีเมลหรือไฟล์ต่างๆ
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันสำหรับทีม: ช่วยให้ทีมสามารถแบ่งปันทรัพยากร, เปิดตั๋วปัญหา, และแก้ไขปัญหาด้วยฐานความรู้หรือคู่มือ
  • การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน: ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เช่น การส่งการแจ้งเตือนภาษี หรือการติดตามลูกค้าเป้าหมาย เป็นไปโดยอัตโนมัติ
  • การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ: ซิงค์ข้อมูลกับ QuickBooks, Xero หรือซอฟต์แวร์บัญชีอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น เพื่อลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
  • การเริ่มต้นใช้งานสำหรับลูกค้าที่ง่ายขึ้น: ทำให้การเริ่มต้นใช้งานราบรื่นด้วยเครื่องมือในการรวบรวมเอกสาร ตั้งค่าการแจ้งเตือน และมอบหมายงาน
  • การติดตามวงจรชีวิตของลูกค้า: มองเห็นภาพรวมของกระบวนการขายเพื่อระบุจุดติดขัดและเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้กลายเป็นลูกค้าที่ภักดี
  • เครื่องมือสร้างแบรนด์ในตัว: ใช้เทมเพลตอีเมลและการจัดการแคมเปญเพื่อการสื่อสารที่สม่ำเสมอและตรงเป้าหมาย
  • การวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึก: แดชบอร์ดแบบภาพช่วยให้คุณติดตามการมีส่วนร่วมของลูกค้าและค้นพบจุดที่ควรปรับปรุง

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ข้อมูลเชิงลึกจากระบบ CRM ของคุณเพื่อตอบคำถามสำคัญ เช่น:

  • ลูกค้าพักกับเราเป็นเวลานานเท่าใด?
  • ลูกค้าเป้าหมายกำลังเปลี่ยนเป็นยอดขายอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่?

13 ระบบ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับนักบัญชี

เตรียมตัวให้พร้อม นักบัญชีทั้งหลาย—นี่อาจทำให้คุณตกใจเล็กน้อยเกือบ 39% ของลูกค้าที่เป็นคนรุ่นมิลเลนเนียลของคุณบอกว่าพวกเขากำลังมองหาที่ปรึกษาที่ไม่เพียงแต่มีความสามารถเท่านั้น แต่ยัง "สนุกที่จะทำงานด้วย" อีกด้วย

ใช่ สนุกมาก นี่คือ 13 อันดับ CRM สำหรับนักบัญชีที่จะช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมายได้

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการทางการเงินและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า)

ระหว่างคืนดึกที่ต้องตรวจสอบบัญชีและตอบอีเมล "ค่าใช้จ่ายนี้คืออะไร?" เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่าความสัมพันธ์กับลูกค้าอาจได้รับผลกระทบ

ที่นี่ ระบบ CRM สำหรับการบัญชีที่มีประสิทธิภาพเช่นClickUpสามารถช่วยคุณทำให้การจัดการลูกค้าของคุณเป็นระบบอัตโนมัติ และลดภาระของคุณเพื่อให้สิ่งต่าง ๆ เป็นระเบียบ (และน่าพอใจ) ได้ง่ายกว่าที่เคย

มาทำความเข้าใจกันว่าทำไมClickUp ถึงเป็น CRM ที่นักบัญชีหลายคนเลือกใช้:

🤖 งานกระทบยอดที่เกิดขึ้นซ้ำอย่างมีเหตุผล

เคยลืมหรือไม่ว่าลูกค้าล่าช้าไปกี่เดือนแล้วเพราะงานของพวกเขาหายไปเมื่อถูกทำเครื่องหมายว่า "เสร็จ"

ด้วย ClickUp งานการกระทบยอดจะสร้างใหม่ทุกเดือน ไม่ว่าจะปิดแล้วหรือไม่ก็ตาม เหมือนกับว่าตัวเตือนงานค้างของคุณมีแผนสำรองไว้—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามลูกค้าประเภท "ให้ถามนักบัญชีของฉัน"

📅 มุมมองงานที่ไม่ทำให้คุณปวดหัว

ไม่ว่าคุณจะติดตามรายการตรวจสอบของลูกค้า, กำหนดเวลาภาษีที่กำลังจะมาถึง, หรือโครงการของทีม, มุมมองงานหลายแบบของ ClickUp ก็พร้อมช่วยคุณ

ClickUp การจัดการโครงการ: ระบบ CRM สำหรับนักบัญชี
จัดการงานได้อย่างง่ายดายด้วยมุมมองที่หลากหลายกว่า 15 แบบของ ClickUp สำหรับ CRM สำหรับนักบัญชี

ต้องการใช้รายการสำหรับการกระทบยอดใช่ไหม? ดีเลย ต้องการมุมมองปฏิทินสำหรับวันที่จัดเก็บเอกสารหรือเปล่า? เสร็จเรียบร้อย กำลังทำงานโครงการแบบ Kanban สำหรับการตรวจสอบที่ซับซ้อนอยู่ใช่ไหม? ง่ายมาก คุณสามารถสลับระหว่างมุมมองต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

ข้อมูลลูกค้าแบบรวมศูนย์เพื่อความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

ClickUp ช่วยให้คุณสร้างระบบ CRM ที่มีโครงสร้างเป็นระเบียบด้วยโฟลเดอร์และโฟลเดอร์ย่อยแบบลำดับชั้น สำหรับจัดเก็บข้อมูลติดต่อของลูกค้า การโต้ตอบ และประวัติการทำธุรกรรม

มันเหมือนกับการมีโรโลเด็กซ์ดิจิทัล แต่ฉลาดกว่าและมีโอกาสถูกฝังอยู่ใต้เอกสารน้อยกว่า

แม่แบบเพื่อเริ่มต้นกระบวนการทำงานของคุณอย่างรวดเร็ว

เทมเพลตที่คัดสรรโดย ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักบัญชีและทีมขาย

เทมเพลต CRMของClickUpช่วยให้คุณจัดการลูกค้าเป้าหมาย ความสัมพันธ์กับลูกค้า และกระบวนการขายได้ในที่เดียว

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้เทมเพลตเพื่อสร้างฐานข้อมูลลูกค้าส่วนกลาง จัดระเบียบบัญชีลูกค้าเป็นลำดับชั้นด้วยโฟลเดอร์และโฟลเดอร์ย่อย ทำให้สมาชิกในทีมทุกคนค้นหาข้อมูลที่จำเป็นได้อย่างง่ายดาย

🤝🏻 เอกสารร่วมกันเพื่อประสิทธิภาพของทีม

การบัญชีแทบจะไม่ใช่งานที่ทำคนเดียว และ ClickUp ก็รู้ดี

ทีมการเงินของคุณต้องการเตรียมสไลด์นำเสนอ แบ่งปันคู่มือมาตรฐาน หรือจัดเก็บสัญญาหรือไม่?

ใช้ClickUp Docsเพื่อสร้าง แก้ไข และทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เชื่อมโยงเอกสารกับงานเพื่อให้ทีมของคุณมีบริบทครบถ้วน—ไม่ต้องเสียเวลาในอีเมลยาวเหยียดอีกต่อไป

ClickUp Docs: ระบบ CRM สำหรับนักบัญชี
ทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างราบรื่นด้วย ClickUp Docs

📊 แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เพื่อความชัดเจนทางการเงิน

ติดตามงบประมาณ จัดการการชำระบิลหรือวางแผนการใช้จ่ายตามดุลยพินิจด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp ฟิลด์สูตรช่วยให้คุณคำนวณข้อมูลได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม ในขณะที่การวิเคราะห์เชิงภาพช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของสุขภาพทางการเงินของคุณในระดับสูง

แดชบอร์ด ClickUp: ระบบ CRM สำหรับนักบัญชี
ClickUp ทำหน้าที่เป็น CRM สำหรับนักบัญชีและให้คุณควบคุมการเงินของคุณได้ด้วย ClickUp Dashboards

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:สร้างแดชบอร์ดการเงินด้วยเทมเพลตการจัดการการเงินของ ClickUpเพื่อติดตามค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพการทำงาน พร้อมทำงานร่วมกับทีมในการจัดทำงบประมาณ

ระบบการทำงานอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลา

นี่คือส่วนที่ดีที่สุดของประสบการณ์การใช้ ClcikUp

ClickUp ไม่เพียงแค่จัดการงานเท่านั้น แต่ยังทำให้เป็นอัตโนมัติเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลา

ตั้งค่าการแจ้งเตือนซ้ำสำหรับกำหนดเวลาภาษี การติดตามลูกค้า หรือการแจ้งเตือนโครงการ เครื่องมือนี้สามารถแปลงการส่งแบบฟอร์มให้เป็นงานที่ดำเนินการได้ทันที ทำให้คุณไม่พลาดคำขอที่เข้ามา

คุณสมบัติการติดตามเวลาและการรายงาน

ติดตามปริมาณงานของทีมคุณด้วยการติดตามเวลาที่ติดตั้งไว้ในตัว.ClickUp Chrome Extensionช่วยให้คุณบันทึกเวลาในการทำงานบนภารกิจต่าง ๆ ได้โดยตรงจากเบราว์เซอร์ของคุณ. สร้างแบบฟอร์มเวลาทำงานหรือรายงานตามแบบที่คุณต้องการเพื่อให้แน่ใจว่ามีเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ถูกบันทึกไว้เสมอ.

ClickUp การติดตามเวลา: ระบบ CRM สำหรับนักบัญชี
บันทึกเวลาที่ใช้ไปกับงานต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย และสร้างรายงานโดยละเอียด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Workspace, QuickBooks และ Microsoft Office
  • งานที่ทำซ้ำซึ่งสร้างขึ้นใหม่โดยอัตโนมัติ
  • แม่แบบที่ปรับแต่งได้ เช่น แม่แบบ CRM และแม่แบบการจัดการการเงิน เพื่อทำให้ขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้น
  • แดชบอร์ดพร้อมฟิลด์สูตรสำหรับการคำนวณทางการเงินแบบเรียลไทม์และข้อมูลเชิงลึก
  • เอกสารที่ทำงานร่วมกันได้เชื่อมโยงกับงานเพื่อให้การทำงานเป็นทีมราบรื่นและเตรียมการได้เร็วขึ้น
  • เครื่องมือติดตามเวลาและรายงานเพื่อการเรียกเก็บเงินอย่างถูกต้องและการคาดการณ์ปริมาณงาน
  • แบบฟอร์มในตัวเพื่อแปลงข้อมูลที่ส่งเข้ามาเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ทันที
  • 50+ ระบบอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานซ้ำๆ ให้ราบรื่นขึ้นในหลายแผนก

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • มุมมองขั้นสูงบางอย่างยังไม่พร้อมใช้งานบนแอปมือถือ
  • ชุดคุณสมบัติที่หลากหลายอาจต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคยสำหรับผู้ใช้ใหม่

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

อ่านเพิ่มเติม: 12 แม่แบบ CRM ฟรี: Excel, Google Sheets และ ClickUp

2. HubSpot CRM (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่กำลังมองหาโซลูชัน CRM ภายในระบบนิเวศ)

HubSpot: ระบบ CRM สำหรับนักบัญชี
ผ่านทาง HubSpot CRM

HubSpot CRM เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมในหมู่ธุรกิจสำหรับการจัดการลูกค้าเป้าหมาย, ติดต่อ, และกระบวนการทำงาน. เครื่องมือที่ใช้งานง่ายและฐานข้อมูล CRM ที่ครอบคลุมทำให้ดึงดูดใจทีมต่าง ๆ.

HubSpot ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าและขับเคลื่อนความสำเร็จในระยะยาวผ่านเครื่องมือต่าง ๆ ทั้งหมดที่คุณต้องทำคือมุ่งมั่นกับระบบนิเวศของมัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot CRM

  • การติดตามและแจ้งเตือนลูกค้าเป้าหมาย: HubSpot CRM ให้ข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าเป้าหมาย เช่น การเปิดอีเมลและการเข้าชมเว็บไซต์
  • ท่อส่งข้อมูลที่ปรับแต่งได้: จัดระเบียบและติดตามดีลต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ช่วยให้ทีมของคุณเห็นความคืบหน้าไปในทิศทางเดียวกัน
  • เทมเพลตอีเมลและการติดตาม: สร้างเทมเพลตอีเมลที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลและรับการแจ้งเตือนสำหรับกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้มั่นใจในการสื่อสารที่ทันเวลา
  • ผู้จัดตารางประชุมและแชทสด: เชื่อมต่อกับลูกค้าและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้โดยตรงโดยไม่ต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์ม
  • แดชบอร์ดรายงาน: ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของทีม, ผลการขาย, และตัวชี้วัดของระบบผ่านรายงานที่ละเอียด

ข้อจำกัดของระบบ HubSpot CRM

  • ค่าใช้จ่ายสูงสำหรับคุณสมบัติขั้นสูง: ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อผู้ใช้หรือเครื่องมือถูกเพิ่มเข้าไปในแผน
  • สัญญาประจำปี: แผนส่วนใหญ่ต้องการการผูกมัดเป็นรายปีโดยไม่มีตัวเลือกในการยกเลิกก่อนกำหนด
  • เวอร์ชันฟรีแบบจำกัด: ฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การทดสอบ A/B และการรายงานที่กำหนดเอง มีให้บริการเฉพาะในแผนระดับที่สูงขึ้นเท่านั้น

ราคาของระบบ CRM HubSpot

  • ฟรี
  • แพลตฟอร์มลูกค้าเริ่มต้น: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แพลตฟอร์มลูกค้าสำหรับมืออาชีพ: $1,170/เดือน
  • แพลตฟอร์มลูกค้าองค์กร: $4,300/เดือน

HubSpot CRM ระดับคะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (11,950+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (4,240+ รีวิว)

อ่านเพิ่มเติม: ClickUp vs. HubSpot: เครื่องมือ CRM ตัวไหนดีที่สุด?

3. วิธีการ CRM (เหมาะสำหรับผู้ใช้ QuickBooks ที่ต้องการเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้)

เมธอด CRM ; crm สำหรับนักบัญชี
ผ่านทาง วิธี CRM

Method CRM เป็นเครื่องมือที่สามารถปรับแต่งได้ ออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้น และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่พึ่งพาการเชื่อมต่อกับ QuickBooks หรือ Xero

มันมีความโดดเด่นในการปรับให้เข้ากับความต้องการทางธุรกิจที่ไม่เหมือนใคร และทำให้การจัดการงานเช่นการออกใบแจ้งหนี้และการติดตามผลเป็นไปโดยอัตโนมัติ

วิธีการ CRM คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • การซิงค์สองทางระหว่าง QuickBooks และ Xero: ซิงค์ข้อมูลลูกค้าและธุรกรรมระหว่างระบบ CRM และซอฟต์แวร์บัญชีของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องและประหยัดเวลา
  • เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้: ปรับแพลตฟอร์มให้เข้ากับกระบวนการเฉพาะของคุณด้วยเครื่องมืออัตโนมัติที่ยืดหยุ่นและ API แบบเปิด
  • พอร์ทัลลูกค้าออนไลน์: ช่วยให้ลูกค้าสามารถอนุมัติใบเสนอราคา ชำระเงิน และเข้าถึงรายละเอียดบัญชีได้ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงกระแสเงินสดและประสบการณ์ของลูกค้า
  • รองรับการผสานรวม: เชื่อมต่อ Method CRM กับเครื่องมือต่างๆ เช่น Outlook, Zapier และเกตเวย์การชำระเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  • การออกใบแจ้งหนี้และการติดตามการขาย: อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ เช่น การสร้างใบเสนอราคา การออกใบแจ้งหนี้ และการอัปเดตการขาย เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของระบบ CRM

  • เครื่องมือการตลาดที่จำกัด: ขาดคุณสมบัติขั้นสูงสำหรับการตลาดทางอีเมลหรือการทดสอบ A/B
  • ไม่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่: แพลตฟอร์มนี้เหมาะสำหรับองค์กรขนาดเล็กถึงขนาดกลางมากกว่าองค์กรขนาดใหญ่
  • ความท้าทายในการปรับแต่ง: ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับการซิงค์และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการแก้ไขการปรับแต่ง

วิธีการกำหนดราคา CRM

  • การจัดการผู้ติดต่อ: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • CRM Pro: $44/เดือน ต่อผู้ใช้
  • CRM Enterprise: $74/เดือน ต่อผู้ใช้

วิธีการให้คะแนนและรีวิว CRM

  • G2: 4. 4/5 (290+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (100+ รีวิว)

กลยุทธ์ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า: กลยุทธ์การจัดการลูกค้า: คู่มือสู่การสร้างสัมพันธ์ลูกค้าที่เหนือชั้น

4. QuickBooks CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานการจัดการทางการเงินกับฟังก์ชัน CRM)

Quickbooks: ระบบ CRM สำหรับนักบัญชี
ผ่านทาง QuickBooks CRM

QuickBooks CRM ได้รับการปรับแต่งให้ผสานการทำงานกับ QuickBooks Online ได้อย่างราบรื่น ทำให้เป็นตัวเลือกที่สะดวกสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การออกใบแจ้งหนี้ และกระบวนการทำงานต่างๆ

🍪 โบนัส: QuickBooks CRM เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการผสานการจัดการทางการเงินเข้ากับฟังก์ชัน CRM พื้นฐาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuickBooks CRM

  • การซิงค์ QuickBooks แบบสองทาง: ซิงค์ข้อมูลลูกค้าและธุรกรรมระหว่าง QuickBooks และ CRM โดยอัตโนมัติ เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง และประหยัดเวลา
  • การแบ่งกลุ่มลูกค้า: จัดกลุ่มลูกค้าเพื่อแคมเปญที่เจาะจง ทำให้การตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • การติดตามใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน: จัดการใบแจ้งหนี้และการชำระเงินได้โดยตรงผ่าน CRM เพื่อทำให้กระบวนการเรียกเก็บเงินง่ายขึ้น
  • รายงานที่ปรับแต่งได้: สร้างรายงานที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ มอบข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางการเงินและการขาย
  • พอร์ทัลความร่วมมือกับลูกค้า: อนุญาตให้ลูกค้าอนุมัติประมาณการ, ชำระเงิน, และเข้าถึงรายละเอียดบัญชีผ่านพอร์ทัลออนไลน์ที่ปลอดภัย

ข้อจำกัดของระบบ CRM QuickBooks

  • การเรียนรู้ที่ซับซ้อน: ผู้ใช้มักพบว่าเป็นเรื่องยากในการนำทางและแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นการใช้งาน
  • ค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกสูง: ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกสามารถเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการฟีเจอร์ขั้นสูง
  • ความสามารถในการขยายที่จำกัด: แพลตฟอร์มนี้ไม่เหมาะสำหรับองค์กรหรือธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีความต้องการระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อน

ราคา QuickBooks CRM

  • เริ่มต้นง่ายๆ: $19/เดือน
  • สิ่งจำเป็น: $28/เดือน
  • บวก: $40/เดือน
  • ขั้นสูง: $76/เดือน

QuickBooks CRM คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 0/5 (3,350+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (7,680+ รีวิว)

🧠 คุณทราบหรือไม่:94% ของธุรกิจเทคโนโลยีและ 71% ของธุรกิจขนาดเล็ก ใช้บริการระบบ CRM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของพวกเขา. ที่น่าทึ่งยิ่งขึ้น? บริษัทที่ใช้ CRM มีโอกาสสูงขึ้นถึง 86% ที่จะทำลายเป้าหมายการขายของตนได้มากกว่าบริษัทที่ไม่มีระบบ CRM.

5. Pipedrive (เหมาะที่สุดสำหรับทีมขายที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการขาย)

Pipedrive: ระบบ CRM สำหรับนักบัญชี
ผ่านทาง Pipedrive

Pipedrive เป็นระบบ CRM บนคลาวด์ที่ออกแบบมาสำหรับทีมขายโดยเฉพาะ มอบวิธีการติดตามดีลที่ชัดเจนและใช้งานง่าย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการขาย และทำงานอัตโนมัติในขั้นตอนต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น

นอกจากนี้ นักบัญชีส่วนใหญ่ยังชื่นชมคุณสมบัติการติดตามที่ช่วยให้พวกเขาสามารถมองเห็นข้อมูลเชิงลึกในแต่ละขั้นตอนของช่องทางการขาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive

  • การปรับแต่งกระบวนการขาย: มองเห็นภาพกระบวนการขายของคุณด้วยแดชบอร์ดสไตล์คัมบัง ปรับแต่งกระบวนการขายให้สอดคล้องกับกระบวนการขายของคุณ และติดตามการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การติดตามลูกค้าและการดำเนินกิจกรรม: ตรวจสอบลูกค้าและตั้งการแจ้งเตือนกิจกรรมเพื่อให้แน่ใจว่าได้ติดตามอย่างทันเวลา
  • ผู้ช่วยขายด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์: ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการขาย ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ และทำให้การทำงานซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ
  • การทำงานอัตโนมัติ: ประหยัดเวลาด้วยการทำให้อีเมล การเคลื่อนไหวของดีล และกระบวนการขายอื่นๆ ในระบบของคุณเป็นอัตโนมัติ
  • การผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 500+: เชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Workspace, Microsoft Teams และ Slack เพื่อรวมศูนย์การดำเนินงาน

ข้อจำกัดของ Pipedrive

  • ไม่มีแผนฟรี: Pipedrive ไม่มีแผนฟรี ซึ่งอาจทำให้ธุรกิจขนาดเล็กหรือผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้ CRM ลังเล
  • เส้นทางการเรียนรู้: ตัวเลือกการปรับแต่งและคุณสมบัติขั้นสูงอาจทำให้ผู้เริ่มต้นรู้สึกสับสนได้
  • ฟิลด์และรายงานที่กำหนดเองได้จำกัด: แผนระดับล่างจำกัดจำนวนการปรับแต่งและคุณสมบัติการรายงานที่มีให้ใช้

ราคาของ Pipedrive

  • จำเป็น: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พลัง: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: $79/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Pipedrive

  • G2: 4. 3/5 (2,080+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,020 รายการ)

อ่านเพิ่มเติม: วิธีทำให้กระบวนการทำงาน CRM ของคุณเป็นอัตโนมัติ: ประโยชน์และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

6. Insightly CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่เน้นการขาย)

อินไซต์ลี CRM: ระบบ CRM สำหรับนักบัญชี
ผ่านทาง Insightly CRM

Insightly เป็นระบบ CRM บนคลาวด์สำหรับการขาย การตลาด และการจัดการโครงการ

ส่วนที่ดีที่สุด? มันมีเครื่องมือสำหรับการติดตามลูกค้าเป้าหมาย, การจัดการระบบงาน, และการทำงานอัตโนมัติ, ทำให้เป็นตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Insightly CRM

  • การจัดการลูกค้าเป้าหมายและโครงการ: ติดตามลูกค้าเป้าหมาย โอกาส และโครงการได้อย่างราบรื่นในทุกแผน เพื่อรักษาเส้นทางการขายที่ชัดเจน
  • การผสานรวมแอปมากกว่า 1,000 รายการ: เชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น QuickBooks, Slack และ Microsoft Power BI เพื่อรวมศูนย์กระบวนการทำงาน
  • แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้: สร้างแดชบอร์ดที่น่าสนใจทางสายตาเพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดกับทีมของคุณ
  • เครื่องมือการตลาดทางอีเมล: ใช้คุณสมบัติการส่งอีเมลจำนวนมากที่รวมอยู่ในทุกแผน พร้อมตัวเลือกขั้นสูงเพิ่มเติมในแพ็กเกจพรีเมียม
  • การเข้าถึงผ่านมือถือและเว็บ: เชื่อมต่อและจัดการงานได้จากทุกที่ด้วยแพลตฟอร์มบนคลาวด์ของ Insightly

ข้อจำกัดของ Insightly

  • แผนฟรีแบบจำกัด: ข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนบันทึกและการจัดเก็บข้อมูลทำให้เวอร์ชันฟรีไม่เหมาะสมสำหรับการใช้งานของทีมที่กำลังเติบโต
  • การทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ในแผนพรีเมียม: คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติสามารถเข้าถึงได้เฉพาะในแผนระดับสูงกว่าเท่านั้น ทำให้แผนพื้นฐานมีความสามารถในการแข่งขันน้อยลง
  • การสนับสนุนลูกค้าแบบจำกัด: การสนับสนุนทางโทรศัพท์และการอนุญาตขั้นสูงรวมอยู่เฉพาะในแผนการสมัครสมาชิกระดับองค์กรเท่านั้น

ราคาของ Insightly CRM

  • บวก: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: $99/เดือน ต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิวของ Insightly CRM

  • G2: 4. 2/5 (910+ รีวิว)
  • Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 660 รายการ)

อ่านเพิ่มเติม: วิธีจัดการงบประมาณโครงการใน 7 ขั้นตอนง่ายๆ

7. Zoho CRM (เหมาะสำหรับสตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดเล็ก)

Zoho CRM: ระบบ CRM สำหรับนักบัญชี
ผ่านทาง Zoho CRM

Zoho CRM เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถปรับขนาดได้และประหยัดงบประมาณ ออกแบบมาสำหรับสตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดเล็ก

ด้วยแผนฟรีที่ได้รับความนิยม, มันมอบคุณสมบัติพื้นฐานเช่นการติดตามลูกค้าเป้าหมายและการจัดการติดต่อ, ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจ.

ส่วนที่ดีที่สุดคือ ด้วยเครื่องมือสำหรับการจัดการระบบงานขาย (Pipeline Management) ผู้ใช้ Zoho สามารถค้นหา ประเมิน และมอบหมายลูกค้าเป้าหมายให้กับทีมขายได้ในขณะที่จัดการธุรกรรม บัญชี และผู้ติดต่อได้อย่างราบรื่น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM

  • แผนฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 3 คน: เหมาะสำหรับสตาร์ทอัพและทีมขนาดเล็ก พร้อมฟีเจอร์พื้นฐาน เช่น การจัดการลีดและการติดต่อ
  • ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานในทุกแพ็กเกจ: ประหยัดเวลาด้วยการทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ แม้ในแผนการสมัครสมาชิกระดับล่าง
  • การผสานรวมที่ง่ายดาย: เชื่อมต่อกับระบบนิเวศของ Zoho หรือเครื่องมือของบุคคลที่สาม เช่น Mailchimp, QuickBooks และ Google Analytics
  • แดชบอร์ดและรายงานที่ปรับแต่งได้: รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพทางธุรกิจด้วยภาพและข้อมูลที่ติดตามได้ตามความต้องการ
  • การเข้าถึงแอปพลิเคชันมือถือ: จัดการลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อได้ทุกที่ทุกเวลา เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่สะดุด

ข้อจำกัดของ Zoho CRM

  • ฟีเจอร์จำกัดในแผนฟรี: ขาดการเชื่อมต่อและเครื่องมือขั้นสูง ซึ่งอาจไม่เหมาะสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโต
  • ฟีเจอร์ AI จำกัดเฉพาะระดับพรีเมียม: Zia ผู้ช่วย AI และเครื่องมือคาดการณ์อื่น ๆ มีให้บริการเฉพาะในแผนระดับที่สูงขึ้นเท่านั้น
  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้ (UI) ที่ไม่ลื่นไหล: ผู้ใช้บางรายรายงานว่าอินเทอร์เฟซอาจดูล้าสมัยและใช้งานได้ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ

ราคาของ Zoho CRM

  • ฟรี: $0/ต่อเดือน
  • มาตรฐาน: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $23/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: $40/เดือน ต่อผู้ใช้
  • สูงสุด: $52/เดือน ต่อผู้ใช้

Zoho CRM คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 1/5 (2,690+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,860 รายการ)

เรียนรู้เพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบัญชีที่ดีที่สุด

8. Liscio (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกับลูกค้าในงานบัญชี)

Liscio : ระบบบริหารลูกค้าสำหรับนักบัญชี
ผ่านทาง Liscio

Liscio เป็นแพลตฟอร์ม CRM ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี โดยเน้นการสื่อสารกับลูกค้าอย่างปลอดภัย การทำงานร่วมกัน และการจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสามารถไว้วางใจได้ในคุณสมบัติที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้นและเพิ่มประสบการณ์ให้กับลูกค้า

คุณสมบัติเด่นของ Liscio

  • การแชร์ไฟล์อย่างปลอดภัยและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์: โอนไฟล์ขนาดใหญ่ (สูงสุด 2GB) และรวบรวมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างง่ายดาย โดยรักษาข้อมูลลูกค้าให้ปลอดภัย
  • มุมมองไทม์ไลน์แบบครอบคลุม: เข้าถึงทุกการติดต่อกับลูกค้า—อีเมล, ข้อความ, ไฟล์, และคำขอ—ในมุมมองเดียวเพื่อความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์
  • การส่งข้อความสองทาง: สื่อสารกับลูกค้าได้รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น พร้อมรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสำคัญ
  • ผู้จัดระเบียบภาษีที่ปรับแต่งได้: ปรับแต่งกระบวนการทำงานของลูกค้าด้วยการสร้างรายการตรวจสอบที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับการเตรียมภาษีและงานประจำอื่นๆ
  • เครื่องสแกนเอกสารมือถือ: ลูกค้าสามารถสแกนและอัปโหลดเอกสารได้โดยตรงผ่านมือถือ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวมข้อมูล

ข้อจำกัดของ Liscio

  • การติดแท็กไฟล์จำกัด: ตัวเลือกการจัดระเบียบไฟล์อาจมีความครอบคลุมมากขึ้นสำหรับการจัดการเอกสารจำนวนมาก
  • ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม: ฟีเจอร์เช่นการส่งข้อความสองทางจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่อหมายเลข
  • เส้นทางการเรียนรู้สำหรับฟีเจอร์ขั้นสูง: ผู้ใช้บางรายรายงานว่าต้องการการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อใช้แพลตฟอร์มได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ราคาของ Liscio

  • หลัก: $40/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $60/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Liscio

  • Capterra: 4. 7/5 (40+ รีวิว)

9. Nimble (เหมาะที่สุดสำหรับ CRM ที่เน้นความสัมพันธ์พร้อมการผสานกับโซเชียล)

Nimble : ระบบบริหารจัดการลูกค้าสำหรับนักบัญชี
ผ่านทาง คล่องแคล่ว

Nimble เป็นระบบ CRM ที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาสำหรับมืออาชีพและธุรกิจขนาดเล็กที่ให้ความสำคัญกับการบริหารความสัมพันธ์

🍪 โบนัส: คุณสมบัติที่โดดเด่นของ Nimble คือความสามารถในการเพิ่มข้อมูลทางสังคมและธุรกิจให้กับผู้ติดต่อ ทำให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นภาพรวม 360° ของลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าได้

คุณสมบัติเด่นของ Nimble

  • การผสานรวมโซเชียลมีเดีย: เชื่อมต่อกับ LinkedIn, Twitter และแพลตฟอร์มโซเชียลอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโปรไฟล์ผู้ติดต่อ
  • การเสริมข้อมูล: เพิ่มอีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และโปรไฟล์โซเชียลโดยอัตโนมัติไปยังรายชื่อผู้ติดต่อ เพื่อให้ได้ภาพรวมที่สมบูรณ์
  • ระบบจัดการดีลที่ปรับแต่งได้: ปรับแต่งระบบจัดการดีลให้เหมาะกับกระบวนการขายของคุณ และติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย
  • กระบวนการทำงานอัตโนมัติ: จัดการงานที่ทำซ้ำด้วยระบบอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน
  • การส่งข้อความกลุ่มและลำดับอีเมล: ส่งการติดตามผลจำนวนมากหรืออัตโนมัติโดยตรงจากอีเมลของคุณเพื่อการติดต่อที่เป็นการส่วนตัว

ข้อจำกัดที่คล่องตัว

  • ไม่มีแผนฟรี: มีเพียงการทดลองใช้ฟรี 14 วันเท่านั้น โดยไม่มีระดับการใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานต่อเนื่อง
  • ขีดจำกัดการจัดเก็บข้อมูล: จำกัดที่ 2GB ซึ่งอาจไม่เพียงพอสำหรับทีมขนาดใหญ่หรือธุรกิจที่มีข้อมูลจำนวนมาก
  • ขาดการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมง: การสนับสนุนลูกค้ามีจำกัด ซึ่งอาจทำให้การช่วยเหลือล่าช้าในช่วงเวลาสำคัญ

การกำหนดราคาที่คล่องตัว

  • รายเดือน: $24.90 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • รายปี: $19.90/เดือน ต่อผู้ใช้

การจัดอันดับและรีวิวที่รวดเร็ว

  • G2: 4. 5/5 (1,080+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (1,870+ รีวิว)

อ่านเพิ่มเติม: 10 ตัวอย่างซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดและกรณีการใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

10. Accelo (เหมาะที่สุดสำหรับทีมบริการวิชาชีพที่ต้องการระบบอัตโนมัติแบบครบวงจร)

Accelo: ระบบ CRM สำหรับนักบัญชี
ผ่านทาง Accelo

Accelo เป็นแพลตฟอร์มอัตโนมัติสำหรับบริการวิชาชีพ (PSA) ที่ครอบคลุม เหมาะสำหรับธุรกิจที่จัดการโครงการลูกค้าที่ซับซ้อน ตั๋วงาน และค่าบริการรายเดือน

มันเชื่อมต่อทุกขั้นตอนของลูกค้า ตั้งแต่การเสนอราคาจนถึงการรับชำระเงิน ทำให้การดำเนินงานง่ายขึ้น และให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้เกี่ยวกับการติดตามเวลา, กำไร, และการจัดการโครงการ

คุณสมบัติเด่นของ Accelo

  • แพลตฟอร์มแบบรวม: รวมการขาย, โครงการ, ตั๋ว, และการเรียกเก็บเงินไว้ในโซลูชันเดียวเพื่อการจัดการที่ราบรื่น
  • ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ: ปรับปรุงกระบวนการทำงาน การมอบหมายงาน และการติดตามเวลาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อเพิ่มผลผลิตของทีม
  • โมดูลที่ปรับแต่งได้: ปรับแต่งกระบวนการขาย โครงการ และการออกตั๋วให้เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะ
  • ทีมสนับสนุนทั่วโลก: ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 6 วันต่อสัปดาห์ พร้อมทรัพยากรหลากหลาย รวมถึงคู่มือ, การสัมมนาออนไลน์, และแชทสด
  • การติดตามความสามารถในการทำกำไร: ติดตามเวลา ชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และค่าใช้จ่าย เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรและความสามารถในการทำกำไร

ข้อจำกัดของ Accelo

  • ความซับซ้อนสำหรับทีมขนาดเล็ก: คุณสมบัติที่ครอบคลุมอาจรู้สึกว่ามากเกินไปสำหรับธุรกิจที่มีความต้องการที่เรียบง่าย
  • การบันทึกเวลาที่ท้าทาย: ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีภาระงานเพิ่มเติมในการติดตามเวลาและจัดการโครงการ
  • ฟังก์ชันการทำงานของข้อเสนอ: ผู้ตรวจสอบได้สังเกตเห็นข้อจำกัดในกระบวนการอ้างอิงและเสนอราคา

Accelo ราคา

  • ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Accelo

  • G2: 4. 4/5 (515+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (170+ รีวิว)

อ่านเพิ่มเติม: กลยุทธ์ CRM: 10 กลยุทธ์ CRM เพื่อจัดการธุรกิจของคุณ

11. Keap (เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการระบบอัตโนมัติขั้นสูง)

Keap: ระบบ CRM สำหรับนักบัญชี
ผ่านทาง Keap

Keap เป็นแพลตฟอร์ม CRM และการตลาดอัตโนมัติที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก โดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้การดำเนินงานง่ายขึ้นและเพิ่มการมีส่วนร่วมกับลูกค้า

เป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการทำงานอัตโนมัติที่ครอบคลุม Keap ช่วยให้ธุรกิจจัดการทุกอย่างตั้งแต่การจับข้อมูลลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการตลาดผ่านอีเมลและ SMS

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Keap

  • ระบบอัตโนมัติขั้นสูง: มอบระบบอัตโนมัติที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสูงสำหรับการตลาด การดูแลลูกค้าเป้าหมาย และกระบวนการทำงานของทีม
  • เครื่องมือรวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย: รวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติผ่านแบบฟอร์ม, หน้า landing page, และการผสานรวมกับสื่อสังคมออนไลน์
  • ระบบประมวลผลการชำระเงินในตัว: ช่วยให้การเก็บเงินเป็นไปอย่างง่ายดายภายในแพลตฟอร์ม
  • การติดแท็กและการแบ่งกลุ่มผู้ติดต่อ: ติดแท็กและจัดระเบียบผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติสำหรับแคมเปญการตลาดที่มุ่งเป้าหมาย
  • การตลาดผ่านอีเมลและ SMS: ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ผ่านการสื่อสารแบบหลายช่องทางที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล

ข้อจำกัดของ Keap

  • ค่าใช้จ่ายสูง: แผนเริ่มต้นที่ $299 ต่อเดือน โดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับการติดตั้งและการขยายระบบตามจำนวนรายชื่อผู้ติดต่อ
  • ค่าธรรมเนียมการผสานระบบ: การผสานระบบหลายรายการอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งอาจสะสมเป็นจำนวนเงินสำหรับธุรกิจที่พึ่งพาเครื่องมือจากบุคคลที่สาม
  • การสนับสนุนภาษาที่จำกัด: ขณะนี้เอกสารไม่มีให้บริการในภาษาสเปน ทำให้ผู้ใช้ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษไม่สามารถเข้าถึงได้

ราคา Keap

รายปี: $224/เดือน

คะแนนและรีวิว Keap

  • G2: 4. 2/5 (1,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)

อ่านเพิ่มเติม: การผสาน CRM กับการจัดการโครงการ – ทั้งหมดในซอฟต์แวร์ CRM เดียว

12. แคปซูล (เหมาะที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพที่ต้องการระบบ CRM ที่ราคาไม่แพงพร้อมความยืดหยุ่นในการเติบโต)

แคปซูล: ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าสำหรับนักบัญชี
ผ่านทาง แคปซูล

แคปซูล คือ ระบบ CRM ที่ง่ายต่อการใช้งานแต่สามารถปรับแต่งได้สูง สำหรับสตาร์ตอัพและธุรกิจขนาดเล็ก

มันโดดเด่นในการรวมศูนย์การติดต่อกับลูกค้า มอบความชัดเจนในกระบวนการขาย และเสนอการเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Xero, Zendesk และ Mailchimp

หากคุณพร้อมที่จะลงทุนเล็กน้อยกับระบบ CRM ของคุณ แผนการชำระเงินของ Capsule มอบความสามารถในการขยายตัวที่ยอดเยี่ยม ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโต

คุณสมบัติเด่นของแคปซูล

  • การจัดการลูกค้าแบบรวมศูนย์: ให้มุมมองเดียวของการโต้ตอบกับลูกค้า เพื่อให้มั่นใจในการสื่อสารและการจัดการงานที่ราบรื่น
  • ระบบจัดการขั้นตอนขายที่ปรับแต่งได้: จัดการดีลอย่างมีประสิทธิภาพด้วยแดชบอร์ดขั้นตอนขายแบบลากและวาง
  • แผนราคาประหยัด: ราคาเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ระดับเริ่มต้นเพียง €15 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • การผสานการทำงานระดับพรีเมียม: ทำงานร่วมกับเครื่องมือต่างๆ ได้อย่างราบรื่น เช่น QuickBooks, Slack, Xero และ Mailchimp
  • แผนที่สามารถปรับขนาดได้: ฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ การควบคุมการเข้าถึงของทีม และการเสริมสร้างธุรกิจเมื่อคุณขยายขนาด

ข้อจำกัดของแคปซูล

  • ข้อจำกัดของแผนฟรี: การรายงานมีจำกัดและไม่สามารถเชื่อมต่อระบบขั้นสูงได้ ทำให้ไม่เหมาะสำหรับทีมที่กำลังเติบโต
  • การรายงานพื้นฐาน: แผนเริ่มต้นขาดการวิเคราะห์ยอดขายและประสิทธิภาพอย่างละเอียด
  • ไม่มีเครื่องมือการตลาด: รองรับแคมเปญการตลาดแบบพื้นฐานอย่างจำกัด ต้องพึ่งพาการเชื่อมต่อกับระบบของบุคคลที่สาม

การกำหนดราคาแบบแคปซูล

  • เริ่มต้น: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
  • การเติบโต: $36/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $54/เดือน ต่อผู้ใช้
  • สูงสุด: $72/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวแคปซูล

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 350+)
  • Capterra: 4. 5/5 (160+ รีวิว)

อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้การบัญชีโครงการ: หลักการที่ต้องรู้, กระบวนการ, และคำแนะนำสำหรับทีมโครงการ

13. TaxDome (เหมาะที่สุดสำหรับสำนักงานบัญชีที่จัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน)

TaxDome: ระบบ CRM สำหรับนักบัญชี
ผ่านทาง TaxDome

TaxDome คือซอฟต์แวร์บริหารจัดการสำนักงานแบบครบวงจรที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับสำนักงานภาษี บัญชี และสำนักงานบัญชี

มันรวมศูนย์การจัดการลูกค้า การติดตามโครงการ และกระบวนการทำงานภายในเข้าด้วยกัน มอบคุณสมบัติการร่วมมือและการทำงานอัตโนมัติที่ราบรื่น

คุณสมบัติเด่นของ TaxDome

  • พอร์ทัลลูกค้าที่มีแบรนด์: มอบพอร์ทัลที่ทันสมัยและปรับแต่งได้สำหรับการโต้ตอบกับลูกค้า รวมถึงการแชร์เอกสารที่ปลอดภัยและการลงนามอิเล็กทรอนิกส์
  • การทำงานอัตโนมัติ: ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เช่น การแจ้งเตือนลูกค้า การออกใบแจ้งหนี้ และการติดตามผลเป็นไปโดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาได้ถึง 40+ ชั่วโมงต่อเดือน
  • การเรียกเก็บเงินและ CRM แบบบูรณาการ: รวมการติดตามเวลา การออกใบแจ้งหนี้ และเครื่องมือ CRM ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวเพื่อการจัดการงานด้านหลังที่มีประสิทธิภาพ
  • การอัปเดตแบบไดนามิก: การปล่อยฟีเจอร์ใหม่อย่างต่อเนื่องตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้ ช่วยให้แพลตฟอร์มพัฒนาไปพร้อมกับความต้องการของผู้ใช้
  • การเข้าถึงทั่วโลก: แพลตฟอร์มหลายภาษาพร้อมแอปพลิเคชันมือถือสำหรับลูกค้าและบริษัท เพื่อความสะดวกในการใช้งานทุกที่ทุกเวลา

ข้อจำกัดของ TaxDome

  • การเรียนรู้ที่รวดเร็ว: แพลตฟอร์มอาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับผู้ใช้ใหม่หากไม่มีการแนะนำที่เหมาะสม
  • การแจ้งเตือนจำกัด: ผู้ใช้รายงานว่ามีช่องว่างในระบบแจ้งเตือนสำหรับการอัปเดตหรือการเปลี่ยนแปลงของผู้จัดงาน
  • มีเทมเพลตสำเร็จรูปเพียงไม่กี่แบบ: แม้ว่าจะมีตัวเลือกในการปรับแต่งที่หลากหลาย แต่เทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับกระบวนการและขั้นตอนการทำงานยังมีจำกัด

ราคาของ TaxDome

  • การสมัครสมาชิก 3 ปี: $700/ปี ต่อผู้ใช้
  • การสมัครสมาชิก 2 ปี: $750/ปี ต่อผู้ใช้
  • การสมัครสมาชิก 1 ปี: $800/ปี ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว TaxDome

  • G2: 4. 7/5 (590+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3000 รายการ)

อ่านเพิ่มเติม: 10 แม่แบบงบดุลฟรีใน Excel, Sheets และ ClickUp

อย่าปล่อยให้ความสัมพันธ์กับลูกค้าหลุดจากระบบด้วย ClickUp

สตีฟ จ็อบส์ เคยกล่าวไว้ว่า, "เข้าใกล้ลูกค้าของคุณมากกว่าที่เคย เข้าใกล้จนคุณสามารถบอกพวกเขาได้ว่าพวกเขาต้องการอะไร ก่อนที่พวกเขาจะตระหนักถึงมันเสียอีก"

ทุกคนที่ทำธุรกิจสามารถเห็นพ้องต้องกันในความจริงหนึ่งข้อ: การรักษาลูกค้าไว้ยากกว่าการหาลูกค้าใหม่มาก

นอกเหนือจากการให้บริการที่ยอดเยี่ยมแล้ว ความภักดีของลูกค้าในระยะยาวขึ้นอยู่กับการให้บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม และเมื่อมีงานล้นมืออยู่แล้ว ระบบ CRM สำหรับนักบัญชีคือเคล็ดลับในการอยู่เหนือคู่แข่ง

ClickUp นำเสนอเครื่องมือที่ช่วยให้คุณทำงานอัตโนมัติ ติดตามการโต้ตอบกับลูกค้า และรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียว

จากงานที่ทำซ้ำได้และแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ ไปจนถึงการผสานรวมกับเครื่องมือที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่น ClickUp ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริง—การสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน

พร้อมที่จะควบคุมความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณแล้วหรือยัง?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้ฟรี!