13 ซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับนักบัญชี

ทีมการตลาดชอบพูดถึงการดูแลลูกค้าเป้าหมายและการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้า แต่เราอย่าลืมว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินก็เผชิญกับความท้าทายที่คล้ายคลึงกัน
นักบัญชีและสำนักงานบัญชีมักประสบปัญหาในการสร้างความผูกพันกับลูกค้า การจัดการลูกค้าเป้าหมาย และการใช้งานระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการขาดการฝึกอบรมหรือเครื่องมือที่เหมาะสม ไม่ว่าคุณจะกำลังพยายามเปลี่ยนนักบัญชี รับนักบัญชีใหม่ หรือกำลังมองหาซอฟต์แวร์ CRM สำหรับงานบัญชี ความต้องการในโซลูชันที่ดีกว่านั้นยังคงชัดเจน
คำตอบคือ? โซลูชัน CRM ที่ปรับแต่งสำหรับนักบัญชี
ระบบ CRM ที่ดีไม่ได้เพียงแค่ตรงตามกำหนดเวลาเท่านั้น—แต่ยังเป็นเครื่องมือครบวงจรสำหรับการจัดการการสื่อสารกับลูกค้า, การปรับปรุงกระบวนการบัญชีให้มีประสิทธิภาพ, การติดตามการโต้ตอบ, และการดูแลลูกค้าเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือรายชื่อซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุด 13 อันดับสำหรับนักบัญชีพร้อมจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงการจัดการโครงการทางการเงินและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ
- HubSpot CRM: โซลูชัน CRM ระดับพรีเมียมที่ดีที่สุดสำหรับทีมที่กำลังเติบโต
- เมธอด CRM: เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ QuickBooks ที่ต้องการปรับแต่งกระบวนการทำงาน
- QuickBooks CRM: เหมาะที่สุดสำหรับการผสานการจัดการทางการเงินกับฟังก์ชัน CRM
- Pipedrive: เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการขายสำหรับทีมขาย
- Insightly CRM: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการด้วยคุณสมบัติที่เน้นการขาย
- Zoho CRM: ระบบ CRM ที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดเล็ก
- Liscio: เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกับลูกค้าสำหรับนักบัญชี
- คล่องแคล่ว: ระบบ CRM ที่เน้นความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดพร้อมการผสานรวมกับโซเชียลมีเดีย
- Accelo: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติแบบครบวงจรสำหรับทีมบริการมืออาชีพ
- Keap: ระบบการตลาดอัตโนมัติขั้นสูงที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
- แคปซูล: CRM ที่ดีที่สุดในราคาที่เข้าถึงได้ พร้อมความสามารถในการขยายสำหรับสตาร์ทอัพ
- TaxDome: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนสำหรับสำนักงานบัญชี
คุณควรค้นหาอะไรใน CRM (การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า) สำหรับนักบัญชี?
พูดกันตามตรง—เมื่อมีงานกองสูงและสเปรดชีตที่ไม่มีวันจบสิ้น นักบัญชีมักประสบปัญหาในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าควบคู่ไปด้วย
ตามคำกล่าวที่ว่า "การเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีก็เหมือนกับการเป็นนักสืบ แต่เบาะแสของคุณมีเพียงเอกสารและตัวเลขเท่านั้น" มันเป็นงานที่ยากจริงๆ
ดังนั้น เพื่อเป็นทางแก้ไขปัญหาของผู้ตรวจสอบบัญชี ระบบ CRM ที่ดีสำหรับนักบัญชีควรมีคุณสมบัติต่อไปนี้อย่างแน่นอน:
- การเข้าถึงข้อมูลลูกค้าแบบรวมศูนย์: เข้าถึงและอัปเดตข้อมูลลูกค้าได้จากแดชบอร์ดเดียวโดยไม่ต้องค้นหาผ่านอีเมลหรือไฟล์ต่างๆ
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันสำหรับทีม: ช่วยให้ทีมสามารถแบ่งปันทรัพยากร, เปิดตั๋วปัญหา, และแก้ไขปัญหาด้วยฐานความรู้หรือคู่มือ
- การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน: ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เช่น การส่งการแจ้งเตือนภาษี หรือการติดตามลูกค้าเป้าหมาย เป็นไปโดยอัตโนมัติ
- การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ: ซิงค์ข้อมูลกับ QuickBooks, Xero หรือซอฟต์แวร์บัญชีอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น เพื่อลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
- การเริ่มต้นใช้งานสำหรับลูกค้าที่ง่ายขึ้น: ทำให้การเริ่มต้นใช้งานราบรื่นด้วยเครื่องมือในการรวบรวมเอกสาร ตั้งค่าการแจ้งเตือน และมอบหมายงาน
- การติดตามวงจรชีวิตของลูกค้า: มองเห็นภาพรวมของกระบวนการขายเพื่อระบุจุดติดขัดและเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้กลายเป็นลูกค้าที่ภักดี
- เครื่องมือสร้างแบรนด์ในตัว: ใช้เทมเพลตอีเมลและการจัดการแคมเปญเพื่อการสื่อสารที่สม่ำเสมอและตรงเป้าหมาย
- การวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึก: แดชบอร์ดแบบภาพช่วยให้คุณติดตามการมีส่วนร่วมของลูกค้าและค้นพบจุดที่ควรปรับปรุง
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ข้อมูลเชิงลึกจากระบบ CRM ของคุณเพื่อตอบคำถามสำคัญ เช่น:
- ลูกค้าพักกับเราเป็นเวลานานเท่าใด?
- ลูกค้าเป้าหมายกำลังเปลี่ยนเป็นยอดขายอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่?
13 ระบบ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับนักบัญชี
เตรียมตัวให้พร้อม นักบัญชีทั้งหลาย—นี่อาจทำให้คุณตกใจเล็กน้อยเกือบ 39% ของลูกค้าที่เป็นคนรุ่นมิลเลนเนียลของคุณบอกว่าพวกเขากำลังมองหาที่ปรึกษาที่ไม่เพียงแต่มีความสามารถเท่านั้น แต่ยัง "สนุกที่จะทำงานด้วย" อีกด้วย
ใช่ สนุกมาก นี่คือ 13 อันดับ CRM สำหรับนักบัญชีที่จะช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมายได้
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการทางการเงินและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า)
ระหว่างคืนดึกที่ต้องตรวจสอบบัญชีและตอบอีเมล "ค่าใช้จ่ายนี้คืออะไร?" เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่าความสัมพันธ์กับลูกค้าอาจได้รับผลกระทบ
ที่นี่ ระบบ CRM สำหรับการบัญชีที่มีประสิทธิภาพเช่นClickUpสามารถช่วยคุณทำให้การจัดการลูกค้าของคุณเป็นระบบอัตโนมัติ และลดภาระของคุณเพื่อให้สิ่งต่าง ๆ เป็นระเบียบ (และน่าพอใจ) ได้ง่ายกว่าที่เคย
มาทำความเข้าใจกันว่าทำไมClickUp ถึงเป็น CRM ที่นักบัญชีหลายคนเลือกใช้:
🤖 งานกระทบยอดที่เกิดขึ้นซ้ำอย่างมีเหตุผล
เคยลืมหรือไม่ว่าลูกค้าล่าช้าไปกี่เดือนแล้วเพราะงานของพวกเขาหายไปเมื่อถูกทำเครื่องหมายว่า "เสร็จ"
ด้วย ClickUp งานการกระทบยอดจะสร้างใหม่ทุกเดือน ไม่ว่าจะปิดแล้วหรือไม่ก็ตาม เหมือนกับว่าตัวเตือนงานค้างของคุณมีแผนสำรองไว้—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามลูกค้าประเภท "ให้ถามนักบัญชีของฉัน"
📅 มุมมองงานที่ไม่ทำให้คุณปวดหัว
ไม่ว่าคุณจะติดตามรายการตรวจสอบของลูกค้า, กำหนดเวลาภาษีที่กำลังจะมาถึง, หรือโครงการของทีม, มุมมองงานหลายแบบของ ClickUp ก็พร้อมช่วยคุณ
ต้องการใช้รายการสำหรับการกระทบยอดใช่ไหม? ดีเลย ต้องการมุมมองปฏิทินสำหรับวันที่จัดเก็บเอกสารหรือเปล่า? เสร็จเรียบร้อย กำลังทำงานโครงการแบบ Kanban สำหรับการตรวจสอบที่ซับซ้อนอยู่ใช่ไหม? ง่ายมาก คุณสามารถสลับระหว่างมุมมองต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
☂ ข้อมูลลูกค้าแบบรวมศูนย์เพื่อความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
ClickUp ช่วยให้คุณสร้างระบบ CRM ที่มีโครงสร้างเป็นระเบียบด้วยโฟลเดอร์และโฟลเดอร์ย่อยแบบลำดับชั้น สำหรับจัดเก็บข้อมูลติดต่อของลูกค้า การโต้ตอบ และประวัติการทำธุรกรรม
มันเหมือนกับการมีโรโลเด็กซ์ดิจิทัล แต่ฉลาดกว่าและมีโอกาสถูกฝังอยู่ใต้เอกสารน้อยกว่า
⏩ แม่แบบเพื่อเริ่มต้นกระบวนการทำงานของคุณอย่างรวดเร็ว
เทมเพลตที่คัดสรรโดย ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักบัญชีและทีมขาย
เทมเพลต CRMของClickUpช่วยให้คุณจัดการลูกค้าเป้าหมาย ความสัมพันธ์กับลูกค้า และกระบวนการขายได้ในที่เดียว
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้เทมเพลตเพื่อสร้างฐานข้อมูลลูกค้าส่วนกลาง จัดระเบียบบัญชีลูกค้าเป็นลำดับชั้นด้วยโฟลเดอร์และโฟลเดอร์ย่อย ทำให้สมาชิกในทีมทุกคนค้นหาข้อมูลที่จำเป็นได้อย่างง่ายดาย
🤝🏻 เอกสารร่วมกันเพื่อประสิทธิภาพของทีม
การบัญชีแทบจะไม่ใช่งานที่ทำคนเดียว และ ClickUp ก็รู้ดี
ทีมการเงินของคุณต้องการเตรียมสไลด์นำเสนอ แบ่งปันคู่มือมาตรฐาน หรือจัดเก็บสัญญาหรือไม่?
ใช้ClickUp Docsเพื่อสร้าง แก้ไข และทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เชื่อมโยงเอกสารกับงานเพื่อให้ทีมของคุณมีบริบทครบถ้วน—ไม่ต้องเสียเวลาในอีเมลยาวเหยียดอีกต่อไป
📊 แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เพื่อความชัดเจนทางการเงิน
ติดตามงบประมาณ จัดการการชำระบิลหรือวางแผนการใช้จ่ายตามดุลยพินิจด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp ฟิลด์สูตรช่วยให้คุณคำนวณข้อมูลได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม ในขณะที่การวิเคราะห์เชิงภาพช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของสุขภาพทางการเงินของคุณในระดับสูง
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:สร้างแดชบอร์ดการเงินด้วยเทมเพลตการจัดการการเงินของ ClickUpเพื่อติดตามค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพการทำงาน พร้อมทำงานร่วมกับทีมในการจัดทำงบประมาณ
⏳ ระบบการทำงานอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลา
นี่คือส่วนที่ดีที่สุดของประสบการณ์การใช้ ClcikUp
ClickUp ไม่เพียงแค่จัดการงานเท่านั้น แต่ยังทำให้เป็นอัตโนมัติเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลา
ตั้งค่าการแจ้งเตือนซ้ำสำหรับกำหนดเวลาภาษี การติดตามลูกค้า หรือการแจ้งเตือนโครงการ เครื่องมือนี้สามารถแปลงการส่งแบบฟอร์มให้เป็นงานที่ดำเนินการได้ทันที ทำให้คุณไม่พลาดคำขอที่เข้ามา
⌚ คุณสมบัติการติดตามเวลาและการรายงาน
ติดตามปริมาณงานของทีมคุณด้วยการติดตามเวลาที่ติดตั้งไว้ในตัว.ClickUp Chrome Extensionช่วยให้คุณบันทึกเวลาในการทำงานบนภารกิจต่าง ๆ ได้โดยตรงจากเบราว์เซอร์ของคุณ. สร้างแบบฟอร์มเวลาทำงานหรือรายงานตามแบบที่คุณต้องการเพื่อให้แน่ใจว่ามีเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ถูกบันทึกไว้เสมอ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Workspace, QuickBooks และ Microsoft Office
- งานที่ทำซ้ำซึ่งสร้างขึ้นใหม่โดยอัตโนมัติ
- แม่แบบที่ปรับแต่งได้ เช่น แม่แบบ CRM และแม่แบบการจัดการการเงิน เพื่อทำให้ขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้น
- แดชบอร์ดพร้อมฟิลด์สูตรสำหรับการคำนวณทางการเงินแบบเรียลไทม์และข้อมูลเชิงลึก
- เอกสารที่ทำงานร่วมกันได้เชื่อมโยงกับงานเพื่อให้การทำงานเป็นทีมราบรื่นและเตรียมการได้เร็วขึ้น
- เครื่องมือติดตามเวลาและรายงานเพื่อการเรียกเก็บเงินอย่างถูกต้องและการคาดการณ์ปริมาณงาน
- แบบฟอร์มในตัวเพื่อแปลงข้อมูลที่ส่งเข้ามาเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ทันที
- 50+ ระบบอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานซ้ำๆ ให้ราบรื่นขึ้นในหลายแผนก
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มุมมองขั้นสูงบางอย่างยังไม่พร้อมใช้งานบนแอปมือถือ
- ชุดคุณสมบัติที่หลากหลายอาจต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคยสำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
2. HubSpot CRM (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่กำลังมองหาโซลูชัน CRM ภายในระบบนิเวศ)
HubSpot CRM เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมในหมู่ธุรกิจสำหรับการจัดการลูกค้าเป้าหมาย, ติดต่อ, และกระบวนการทำงาน. เครื่องมือที่ใช้งานง่ายและฐานข้อมูล CRM ที่ครอบคลุมทำให้ดึงดูดใจทีมต่าง ๆ.
HubSpot ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าและขับเคลื่อนความสำเร็จในระยะยาวผ่านเครื่องมือต่าง ๆ ทั้งหมดที่คุณต้องทำคือมุ่งมั่นกับระบบนิเวศของมัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot CRM
- การติดตามและแจ้งเตือนลูกค้าเป้าหมาย: HubSpot CRM ให้ข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าเป้าหมาย เช่น การเปิดอีเมลและการเข้าชมเว็บไซต์
- ท่อส่งข้อมูลที่ปรับแต่งได้: จัดระเบียบและติดตามดีลต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ช่วยให้ทีมของคุณเห็นความคืบหน้าไปในทิศทางเดียวกัน
- เทมเพลตอีเมลและการติดตาม: สร้างเทมเพลตอีเมลที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลและรับการแจ้งเตือนสำหรับกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้มั่นใจในการสื่อสารที่ทันเวลา
- ผู้จัดตารางประชุมและแชทสด: เชื่อมต่อกับลูกค้าและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้โดยตรงโดยไม่ต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์ม
- แดชบอร์ดรายงาน: ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของทีม, ผลการขาย, และตัวชี้วัดของระบบผ่านรายงานที่ละเอียด
ข้อจำกัดของระบบ HubSpot CRM
- ค่าใช้จ่ายสูงสำหรับคุณสมบัติขั้นสูง: ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อผู้ใช้หรือเครื่องมือถูกเพิ่มเข้าไปในแผน
- สัญญาประจำปี: แผนส่วนใหญ่ต้องการการผูกมัดเป็นรายปีโดยไม่มีตัวเลือกในการยกเลิกก่อนกำหนด
- เวอร์ชันฟรีแบบจำกัด: ฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การทดสอบ A/B และการรายงานที่กำหนดเอง มีให้บริการเฉพาะในแผนระดับที่สูงขึ้นเท่านั้น
ราคาของระบบ CRM HubSpot
- ฟรี
- แพลตฟอร์มลูกค้าเริ่มต้น: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- แพลตฟอร์มลูกค้าสำหรับมืออาชีพ: $1,170/เดือน
- แพลตฟอร์มลูกค้าองค์กร: $4,300/เดือน
HubSpot CRM ระดับคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (11,950+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (4,240+ รีวิว)
3. วิธีการ CRM (เหมาะสำหรับผู้ใช้ QuickBooks ที่ต้องการเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้)
Method CRM เป็นเครื่องมือที่สามารถปรับแต่งได้ ออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้น และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่พึ่งพาการเชื่อมต่อกับ QuickBooks หรือ Xero
มันมีความโดดเด่นในการปรับให้เข้ากับความต้องการทางธุรกิจที่ไม่เหมือนใคร และทำให้การจัดการงานเช่นการออกใบแจ้งหนี้และการติดตามผลเป็นไปโดยอัตโนมัติ
วิธีการ CRM คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การซิงค์สองทางระหว่าง QuickBooks และ Xero: ซิงค์ข้อมูลลูกค้าและธุรกรรมระหว่างระบบ CRM และซอฟต์แวร์บัญชีของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องและประหยัดเวลา
- เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้: ปรับแพลตฟอร์มให้เข้ากับกระบวนการเฉพาะของคุณด้วยเครื่องมืออัตโนมัติที่ยืดหยุ่นและ API แบบเปิด
- พอร์ทัลลูกค้าออนไลน์: ช่วยให้ลูกค้าสามารถอนุมัติใบเสนอราคา ชำระเงิน และเข้าถึงรายละเอียดบัญชีได้ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงกระแสเงินสดและประสบการณ์ของลูกค้า
- รองรับการผสานรวม: เชื่อมต่อ Method CRM กับเครื่องมือต่างๆ เช่น Outlook, Zapier และเกตเวย์การชำระเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- การออกใบแจ้งหนี้และการติดตามการขาย: อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ เช่น การสร้างใบเสนอราคา การออกใบแจ้งหนี้ และการอัปเดตการขาย เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของระบบ CRM
- เครื่องมือการตลาดที่จำกัด: ขาดคุณสมบัติขั้นสูงสำหรับการตลาดทางอีเมลหรือการทดสอบ A/B
- ไม่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่: แพลตฟอร์มนี้เหมาะสำหรับองค์กรขนาดเล็กถึงขนาดกลางมากกว่าองค์กรขนาดใหญ่
- ความท้าทายในการปรับแต่ง: ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับการซิงค์และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการแก้ไขการปรับแต่ง
วิธีการกำหนดราคา CRM
- การจัดการผู้ติดต่อ: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- CRM Pro: $44/เดือน ต่อผู้ใช้
- CRM Enterprise: $74/เดือน ต่อผู้ใช้
วิธีการให้คะแนนและรีวิว CRM
- G2: 4. 4/5 (290+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (100+ รีวิว)
4. QuickBooks CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานการจัดการทางการเงินกับฟังก์ชัน CRM)
QuickBooks CRM ได้รับการปรับแต่งให้ผสานการทำงานกับ QuickBooks Online ได้อย่างราบรื่น ทำให้เป็นตัวเลือกที่สะดวกสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การออกใบแจ้งหนี้ และกระบวนการทำงานต่างๆ
🍪 โบนัส: QuickBooks CRM เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการผสานการจัดการทางการเงินเข้ากับฟังก์ชัน CRM พื้นฐาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuickBooks CRM
- การซิงค์ QuickBooks แบบสองทาง: ซิงค์ข้อมูลลูกค้าและธุรกรรมระหว่าง QuickBooks และ CRM โดยอัตโนมัติ เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง และประหยัดเวลา
- การแบ่งกลุ่มลูกค้า: จัดกลุ่มลูกค้าเพื่อแคมเปญที่เจาะจง ทำให้การตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การติดตามใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน: จัดการใบแจ้งหนี้และการชำระเงินได้โดยตรงผ่าน CRM เพื่อทำให้กระบวนการเรียกเก็บเงินง่ายขึ้น
- รายงานที่ปรับแต่งได้: สร้างรายงานที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ มอบข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางการเงินและการขาย
- พอร์ทัลความร่วมมือกับลูกค้า: อนุญาตให้ลูกค้าอนุมัติประมาณการ, ชำระเงิน, และเข้าถึงรายละเอียดบัญชีผ่านพอร์ทัลออนไลน์ที่ปลอดภัย
ข้อจำกัดของระบบ CRM QuickBooks
- การเรียนรู้ที่ซับซ้อน: ผู้ใช้มักพบว่าเป็นเรื่องยากในการนำทางและแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นการใช้งาน
- ค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกสูง: ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกสามารถเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการฟีเจอร์ขั้นสูง
- ความสามารถในการขยายที่จำกัด: แพลตฟอร์มนี้ไม่เหมาะสำหรับองค์กรหรือธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีความต้องการระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อน
ราคา QuickBooks CRM
- เริ่มต้นง่ายๆ: $19/เดือน
- สิ่งจำเป็น: $28/เดือน
- บวก: $40/เดือน
- ขั้นสูง: $76/เดือน
QuickBooks CRM คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 0/5 (3,350+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (7,680+ รีวิว)
🧠 คุณทราบหรือไม่:94% ของธุรกิจเทคโนโลยีและ 71% ของธุรกิจขนาดเล็ก ใช้บริการระบบ CRM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของพวกเขา. ที่น่าทึ่งยิ่งขึ้น? บริษัทที่ใช้ CRM มีโอกาสสูงขึ้นถึง 86% ที่จะทำลายเป้าหมายการขายของตนได้มากกว่าบริษัทที่ไม่มีระบบ CRM.
5. Pipedrive (เหมาะที่สุดสำหรับทีมขายที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการขาย)
Pipedrive เป็นระบบ CRM บนคลาวด์ที่ออกแบบมาสำหรับทีมขายโดยเฉพาะ มอบวิธีการติดตามดีลที่ชัดเจนและใช้งานง่าย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการขาย และทำงานอัตโนมัติในขั้นตอนต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น
นอกจากนี้ นักบัญชีส่วนใหญ่ยังชื่นชมคุณสมบัติการติดตามที่ช่วยให้พวกเขาสามารถมองเห็นข้อมูลเชิงลึกในแต่ละขั้นตอนของช่องทางการขาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive
- การปรับแต่งกระบวนการขาย: มองเห็นภาพกระบวนการขายของคุณด้วยแดชบอร์ดสไตล์คัมบัง ปรับแต่งกระบวนการขายให้สอดคล้องกับกระบวนการขายของคุณ และติดตามการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การติดตามลูกค้าและการดำเนินกิจกรรม: ตรวจสอบลูกค้าและตั้งการแจ้งเตือนกิจกรรมเพื่อให้แน่ใจว่าได้ติดตามอย่างทันเวลา
- ผู้ช่วยขายด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์: ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการขาย ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ และทำให้การทำงานซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ
- การทำงานอัตโนมัติ: ประหยัดเวลาด้วยการทำให้อีเมล การเคลื่อนไหวของดีล และกระบวนการขายอื่นๆ ในระบบของคุณเป็นอัตโนมัติ
- การผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 500+: เชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Workspace, Microsoft Teams และ Slack เพื่อรวมศูนย์การดำเนินงาน
ข้อจำกัดของ Pipedrive
- ไม่มีแผนฟรี: Pipedrive ไม่มีแผนฟรี ซึ่งอาจทำให้ธุรกิจขนาดเล็กหรือผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้ CRM ลังเล
- เส้นทางการเรียนรู้: ตัวเลือกการปรับแต่งและคุณสมบัติขั้นสูงอาจทำให้ผู้เริ่มต้นรู้สึกสับสนได้
- ฟิลด์และรายงานที่กำหนดเองได้จำกัด: แผนระดับล่างจำกัดจำนวนการปรับแต่งและคุณสมบัติการรายงานที่มีให้ใช้
ราคาของ Pipedrive
- จำเป็น: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- พลัง: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $79/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Pipedrive
- G2: 4. 3/5 (2,080+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,020 รายการ)
6. Insightly CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่เน้นการขาย)
Insightly เป็นระบบ CRM บนคลาวด์สำหรับการขาย การตลาด และการจัดการโครงการ
ส่วนที่ดีที่สุด? มันมีเครื่องมือสำหรับการติดตามลูกค้าเป้าหมาย, การจัดการระบบงาน, และการทำงานอัตโนมัติ, ทำให้เป็นตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Insightly CRM
- การจัดการลูกค้าเป้าหมายและโครงการ: ติดตามลูกค้าเป้าหมาย โอกาส และโครงการได้อย่างราบรื่นในทุกแผน เพื่อรักษาเส้นทางการขายที่ชัดเจน
- การผสานรวมแอปมากกว่า 1,000 รายการ: เชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น QuickBooks, Slack และ Microsoft Power BI เพื่อรวมศูนย์กระบวนการทำงาน
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้: สร้างแดชบอร์ดที่น่าสนใจทางสายตาเพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดกับทีมของคุณ
- เครื่องมือการตลาดทางอีเมล: ใช้คุณสมบัติการส่งอีเมลจำนวนมากที่รวมอยู่ในทุกแผน พร้อมตัวเลือกขั้นสูงเพิ่มเติมในแพ็กเกจพรีเมียม
- การเข้าถึงผ่านมือถือและเว็บ: เชื่อมต่อและจัดการงานได้จากทุกที่ด้วยแพลตฟอร์มบนคลาวด์ของ Insightly
ข้อจำกัดของ Insightly
- แผนฟรีแบบจำกัด: ข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนบันทึกและการจัดเก็บข้อมูลทำให้เวอร์ชันฟรีไม่เหมาะสมสำหรับการใช้งานของทีมที่กำลังเติบโต
- การทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ในแผนพรีเมียม: คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติสามารถเข้าถึงได้เฉพาะในแผนระดับสูงกว่าเท่านั้น ทำให้แผนพื้นฐานมีความสามารถในการแข่งขันน้อยลง
- การสนับสนุนลูกค้าแบบจำกัด: การสนับสนุนทางโทรศัพท์และการอนุญาตขั้นสูงรวมอยู่เฉพาะในแผนการสมัครสมาชิกระดับองค์กรเท่านั้น
ราคาของ Insightly CRM
- บวก: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ Insightly CRM
- G2: 4. 2/5 (910+ รีวิว)
- Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 660 รายการ)
7. Zoho CRM (เหมาะสำหรับสตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดเล็ก)
Zoho CRM เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถปรับขนาดได้และประหยัดงบประมาณ ออกแบบมาสำหรับสตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดเล็ก
ด้วยแผนฟรีที่ได้รับความนิยม, มันมอบคุณสมบัติพื้นฐานเช่นการติดตามลูกค้าเป้าหมายและการจัดการติดต่อ, ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจ.
ส่วนที่ดีที่สุดคือ ด้วยเครื่องมือสำหรับการจัดการระบบงานขาย (Pipeline Management) ผู้ใช้ Zoho สามารถค้นหา ประเมิน และมอบหมายลูกค้าเป้าหมายให้กับทีมขายได้ในขณะที่จัดการธุรกรรม บัญชี และผู้ติดต่อได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM
- แผนฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 3 คน: เหมาะสำหรับสตาร์ทอัพและทีมขนาดเล็ก พร้อมฟีเจอร์พื้นฐาน เช่น การจัดการลีดและการติดต่อ
- ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานในทุกแพ็กเกจ: ประหยัดเวลาด้วยการทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ แม้ในแผนการสมัครสมาชิกระดับล่าง
- การผสานรวมที่ง่ายดาย: เชื่อมต่อกับระบบนิเวศของ Zoho หรือเครื่องมือของบุคคลที่สาม เช่น Mailchimp, QuickBooks และ Google Analytics
- แดชบอร์ดและรายงานที่ปรับแต่งได้: รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพทางธุรกิจด้วยภาพและข้อมูลที่ติดตามได้ตามความต้องการ
- การเข้าถึงแอปพลิเคชันมือถือ: จัดการลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อได้ทุกที่ทุกเวลา เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่สะดุด
ข้อจำกัดของ Zoho CRM
- ฟีเจอร์จำกัดในแผนฟรี: ขาดการเชื่อมต่อและเครื่องมือขั้นสูง ซึ่งอาจไม่เหมาะสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโต
- ฟีเจอร์ AI จำกัดเฉพาะระดับพรีเมียม: Zia ผู้ช่วย AI และเครื่องมือคาดการณ์อื่น ๆ มีให้บริการเฉพาะในแผนระดับที่สูงขึ้นเท่านั้น
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ (UI) ที่ไม่ลื่นไหล: ผู้ใช้บางรายรายงานว่าอินเทอร์เฟซอาจดูล้าสมัยและใช้งานได้ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ
ราคาของ Zoho CRM
- ฟรี: $0/ต่อเดือน
- มาตรฐาน: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $23/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $40/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $52/เดือน ต่อผู้ใช้
Zoho CRM คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 1/5 (2,690+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,860 รายการ)
8. Liscio (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกับลูกค้าในงานบัญชี)
Liscio เป็นแพลตฟอร์ม CRM ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี โดยเน้นการสื่อสารกับลูกค้าอย่างปลอดภัย การทำงานร่วมกัน และการจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสามารถไว้วางใจได้ในคุณสมบัติที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้นและเพิ่มประสบการณ์ให้กับลูกค้า
คุณสมบัติเด่นของ Liscio
- การแชร์ไฟล์อย่างปลอดภัยและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์: โอนไฟล์ขนาดใหญ่ (สูงสุด 2GB) และรวบรวมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างง่ายดาย โดยรักษาข้อมูลลูกค้าให้ปลอดภัย
- มุมมองไทม์ไลน์แบบครอบคลุม: เข้าถึงทุกการติดต่อกับลูกค้า—อีเมล, ข้อความ, ไฟล์, และคำขอ—ในมุมมองเดียวเพื่อความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์
- การส่งข้อความสองทาง: สื่อสารกับลูกค้าได้รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น พร้อมรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสำคัญ
- ผู้จัดระเบียบภาษีที่ปรับแต่งได้: ปรับแต่งกระบวนการทำงานของลูกค้าด้วยการสร้างรายการตรวจสอบที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับการเตรียมภาษีและงานประจำอื่นๆ
- เครื่องสแกนเอกสารมือถือ: ลูกค้าสามารถสแกนและอัปโหลดเอกสารได้โดยตรงผ่านมือถือ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวมข้อมูล
ข้อจำกัดของ Liscio
- การติดแท็กไฟล์จำกัด: ตัวเลือกการจัดระเบียบไฟล์อาจมีความครอบคลุมมากขึ้นสำหรับการจัดการเอกสารจำนวนมาก
- ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม: ฟีเจอร์เช่นการส่งข้อความสองทางจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่อหมายเลข
- เส้นทางการเรียนรู้สำหรับฟีเจอร์ขั้นสูง: ผู้ใช้บางรายรายงานว่าต้องการการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อใช้แพลตฟอร์มได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ราคาของ Liscio
- หลัก: $40/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $60/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Liscio
- Capterra: 4. 7/5 (40+ รีวิว)
9. Nimble (เหมาะที่สุดสำหรับ CRM ที่เน้นความสัมพันธ์พร้อมการผสานกับโซเชียล)
Nimble เป็นระบบ CRM ที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาสำหรับมืออาชีพและธุรกิจขนาดเล็กที่ให้ความสำคัญกับการบริหารความสัมพันธ์
🍪 โบนัส: คุณสมบัติที่โดดเด่นของ Nimble คือความสามารถในการเพิ่มข้อมูลทางสังคมและธุรกิจให้กับผู้ติดต่อ ทำให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นภาพรวม 360° ของลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าได้
คุณสมบัติเด่นของ Nimble
- การผสานรวมโซเชียลมีเดีย: เชื่อมต่อกับ LinkedIn, Twitter และแพลตฟอร์มโซเชียลอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโปรไฟล์ผู้ติดต่อ
- การเสริมข้อมูล: เพิ่มอีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และโปรไฟล์โซเชียลโดยอัตโนมัติไปยังรายชื่อผู้ติดต่อ เพื่อให้ได้ภาพรวมที่สมบูรณ์
- ระบบจัดการดีลที่ปรับแต่งได้: ปรับแต่งระบบจัดการดีลให้เหมาะกับกระบวนการขายของคุณ และติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย
- กระบวนการทำงานอัตโนมัติ: จัดการงานที่ทำซ้ำด้วยระบบอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน
- การส่งข้อความกลุ่มและลำดับอีเมล: ส่งการติดตามผลจำนวนมากหรืออัตโนมัติโดยตรงจากอีเมลของคุณเพื่อการติดต่อที่เป็นการส่วนตัว
ข้อจำกัดที่คล่องตัว
- ไม่มีแผนฟรี: มีเพียงการทดลองใช้ฟรี 14 วันเท่านั้น โดยไม่มีระดับการใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานต่อเนื่อง
- ขีดจำกัดการจัดเก็บข้อมูล: จำกัดที่ 2GB ซึ่งอาจไม่เพียงพอสำหรับทีมขนาดใหญ่หรือธุรกิจที่มีข้อมูลจำนวนมาก
- ขาดการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมง: การสนับสนุนลูกค้ามีจำกัด ซึ่งอาจทำให้การช่วยเหลือล่าช้าในช่วงเวลาสำคัญ
การกำหนดราคาที่คล่องตัว
- รายเดือน: $24.90 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- รายปี: $19.90/เดือน ต่อผู้ใช้
การจัดอันดับและรีวิวที่รวดเร็ว
- G2: 4. 5/5 (1,080+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (1,870+ รีวิว)
10. Accelo (เหมาะที่สุดสำหรับทีมบริการวิชาชีพที่ต้องการระบบอัตโนมัติแบบครบวงจร)
Accelo เป็นแพลตฟอร์มอัตโนมัติสำหรับบริการวิชาชีพ (PSA) ที่ครอบคลุม เหมาะสำหรับธุรกิจที่จัดการโครงการลูกค้าที่ซับซ้อน ตั๋วงาน และค่าบริการรายเดือน
มันเชื่อมต่อทุกขั้นตอนของลูกค้า ตั้งแต่การเสนอราคาจนถึงการรับชำระเงิน ทำให้การดำเนินงานง่ายขึ้น และให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้เกี่ยวกับการติดตามเวลา, กำไร, และการจัดการโครงการ
คุณสมบัติเด่นของ Accelo
- แพลตฟอร์มแบบรวม: รวมการขาย, โครงการ, ตั๋ว, และการเรียกเก็บเงินไว้ในโซลูชันเดียวเพื่อการจัดการที่ราบรื่น
- ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ: ปรับปรุงกระบวนการทำงาน การมอบหมายงาน และการติดตามเวลาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อเพิ่มผลผลิตของทีม
- โมดูลที่ปรับแต่งได้: ปรับแต่งกระบวนการขาย โครงการ และการออกตั๋วให้เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะ
- ทีมสนับสนุนทั่วโลก: ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 6 วันต่อสัปดาห์ พร้อมทรัพยากรหลากหลาย รวมถึงคู่มือ, การสัมมนาออนไลน์, และแชทสด
- การติดตามความสามารถในการทำกำไร: ติดตามเวลา ชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และค่าใช้จ่าย เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรและความสามารถในการทำกำไร
ข้อจำกัดของ Accelo
- ความซับซ้อนสำหรับทีมขนาดเล็ก: คุณสมบัติที่ครอบคลุมอาจรู้สึกว่ามากเกินไปสำหรับธุรกิจที่มีความต้องการที่เรียบง่าย
- การบันทึกเวลาที่ท้าทาย: ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีภาระงานเพิ่มเติมในการติดตามเวลาและจัดการโครงการ
- ฟังก์ชันการทำงานของข้อเสนอ: ผู้ตรวจสอบได้สังเกตเห็นข้อจำกัดในกระบวนการอ้างอิงและเสนอราคา
Accelo ราคา
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Accelo
- G2: 4. 4/5 (515+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (170+ รีวิว)
11. Keap (เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการระบบอัตโนมัติขั้นสูง)
Keap เป็นแพลตฟอร์ม CRM และการตลาดอัตโนมัติที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก โดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้การดำเนินงานง่ายขึ้นและเพิ่มการมีส่วนร่วมกับลูกค้า
เป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการทำงานอัตโนมัติที่ครอบคลุม Keap ช่วยให้ธุรกิจจัดการทุกอย่างตั้งแต่การจับข้อมูลลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการตลาดผ่านอีเมลและ SMS
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Keap
- ระบบอัตโนมัติขั้นสูง: มอบระบบอัตโนมัติที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสูงสำหรับการตลาด การดูแลลูกค้าเป้าหมาย และกระบวนการทำงานของทีม
- เครื่องมือรวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย: รวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติผ่านแบบฟอร์ม, หน้า landing page, และการผสานรวมกับสื่อสังคมออนไลน์
- ระบบประมวลผลการชำระเงินในตัว: ช่วยให้การเก็บเงินเป็นไปอย่างง่ายดายภายในแพลตฟอร์ม
- การติดแท็กและการแบ่งกลุ่มผู้ติดต่อ: ติดแท็กและจัดระเบียบผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติสำหรับแคมเปญการตลาดที่มุ่งเป้าหมาย
- การตลาดผ่านอีเมลและ SMS: ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ผ่านการสื่อสารแบบหลายช่องทางที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
ข้อจำกัดของ Keap
- ค่าใช้จ่ายสูง: แผนเริ่มต้นที่ $299 ต่อเดือน โดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับการติดตั้งและการขยายระบบตามจำนวนรายชื่อผู้ติดต่อ
- ค่าธรรมเนียมการผสานระบบ: การผสานระบบหลายรายการอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งอาจสะสมเป็นจำนวนเงินสำหรับธุรกิจที่พึ่งพาเครื่องมือจากบุคคลที่สาม
- การสนับสนุนภาษาที่จำกัด: ขณะนี้เอกสารไม่มีให้บริการในภาษาสเปน ทำให้ผู้ใช้ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษไม่สามารถเข้าถึงได้
ราคา Keap
รายปี: $224/เดือน
คะแนนและรีวิว Keap
- G2: 4. 2/5 (1,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
12. แคปซูล (เหมาะที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพที่ต้องการระบบ CRM ที่ราคาไม่แพงพร้อมความยืดหยุ่นในการเติบโต)
แคปซูล คือ ระบบ CRM ที่ง่ายต่อการใช้งานแต่สามารถปรับแต่งได้สูง สำหรับสตาร์ตอัพและธุรกิจขนาดเล็ก
มันโดดเด่นในการรวมศูนย์การติดต่อกับลูกค้า มอบความชัดเจนในกระบวนการขาย และเสนอการเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Xero, Zendesk และ Mailchimp
หากคุณพร้อมที่จะลงทุนเล็กน้อยกับระบบ CRM ของคุณ แผนการชำระเงินของ Capsule มอบความสามารถในการขยายตัวที่ยอดเยี่ยม ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโต
คุณสมบัติเด่นของแคปซูล
- การจัดการลูกค้าแบบรวมศูนย์: ให้มุมมองเดียวของการโต้ตอบกับลูกค้า เพื่อให้มั่นใจในการสื่อสารและการจัดการงานที่ราบรื่น
- ระบบจัดการขั้นตอนขายที่ปรับแต่งได้: จัดการดีลอย่างมีประสิทธิภาพด้วยแดชบอร์ดขั้นตอนขายแบบลากและวาง
- แผนราคาประหยัด: ราคาเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ระดับเริ่มต้นเพียง €15 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- การผสานการทำงานระดับพรีเมียม: ทำงานร่วมกับเครื่องมือต่างๆ ได้อย่างราบรื่น เช่น QuickBooks, Slack, Xero และ Mailchimp
- แผนที่สามารถปรับขนาดได้: ฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ การควบคุมการเข้าถึงของทีม และการเสริมสร้างธุรกิจเมื่อคุณขยายขนาด
ข้อจำกัดของแคปซูล
- ข้อจำกัดของแผนฟรี: การรายงานมีจำกัดและไม่สามารถเชื่อมต่อระบบขั้นสูงได้ ทำให้ไม่เหมาะสำหรับทีมที่กำลังเติบโต
- การรายงานพื้นฐาน: แผนเริ่มต้นขาดการวิเคราะห์ยอดขายและประสิทธิภาพอย่างละเอียด
- ไม่มีเครื่องมือการตลาด: รองรับแคมเปญการตลาดแบบพื้นฐานอย่างจำกัด ต้องพึ่งพาการเชื่อมต่อกับระบบของบุคคลที่สาม
การกำหนดราคาแบบแคปซูล
- เริ่มต้น: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโต: $36/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $54/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $72/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวแคปซูล
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 350+)
- Capterra: 4. 5/5 (160+ รีวิว)
13. TaxDome (เหมาะที่สุดสำหรับสำนักงานบัญชีที่จัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน)
TaxDome คือซอฟต์แวร์บริหารจัดการสำนักงานแบบครบวงจรที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับสำนักงานภาษี บัญชี และสำนักงานบัญชี
มันรวมศูนย์การจัดการลูกค้า การติดตามโครงการ และกระบวนการทำงานภายในเข้าด้วยกัน มอบคุณสมบัติการร่วมมือและการทำงานอัตโนมัติที่ราบรื่น
คุณสมบัติเด่นของ TaxDome
- พอร์ทัลลูกค้าที่มีแบรนด์: มอบพอร์ทัลที่ทันสมัยและปรับแต่งได้สำหรับการโต้ตอบกับลูกค้า รวมถึงการแชร์เอกสารที่ปลอดภัยและการลงนามอิเล็กทรอนิกส์
- การทำงานอัตโนมัติ: ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เช่น การแจ้งเตือนลูกค้า การออกใบแจ้งหนี้ และการติดตามผลเป็นไปโดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาได้ถึง 40+ ชั่วโมงต่อเดือน
- การเรียกเก็บเงินและ CRM แบบบูรณาการ: รวมการติดตามเวลา การออกใบแจ้งหนี้ และเครื่องมือ CRM ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวเพื่อการจัดการงานด้านหลังที่มีประสิทธิภาพ
- การอัปเดตแบบไดนามิก: การปล่อยฟีเจอร์ใหม่อย่างต่อเนื่องตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้ ช่วยให้แพลตฟอร์มพัฒนาไปพร้อมกับความต้องการของผู้ใช้
- การเข้าถึงทั่วโลก: แพลตฟอร์มหลายภาษาพร้อมแอปพลิเคชันมือถือสำหรับลูกค้าและบริษัท เพื่อความสะดวกในการใช้งานทุกที่ทุกเวลา
ข้อจำกัดของ TaxDome
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว: แพลตฟอร์มอาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับผู้ใช้ใหม่หากไม่มีการแนะนำที่เหมาะสม
- การแจ้งเตือนจำกัด: ผู้ใช้รายงานว่ามีช่องว่างในระบบแจ้งเตือนสำหรับการอัปเดตหรือการเปลี่ยนแปลงของผู้จัดงาน
- มีเทมเพลตสำเร็จรูปเพียงไม่กี่แบบ: แม้ว่าจะมีตัวเลือกในการปรับแต่งที่หลากหลาย แต่เทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับกระบวนการและขั้นตอนการทำงานยังมีจำกัด
ราคาของ TaxDome
- การสมัครสมาชิก 3 ปี: $700/ปี ต่อผู้ใช้
- การสมัครสมาชิก 2 ปี: $750/ปี ต่อผู้ใช้
- การสมัครสมาชิก 1 ปี: $800/ปี ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว TaxDome
- G2: 4. 7/5 (590+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3000 รายการ)
อย่าปล่อยให้ความสัมพันธ์กับลูกค้าหลุดจากระบบด้วย ClickUp
สตีฟ จ็อบส์ เคยกล่าวไว้ว่า, "เข้าใกล้ลูกค้าของคุณมากกว่าที่เคย เข้าใกล้จนคุณสามารถบอกพวกเขาได้ว่าพวกเขาต้องการอะไร ก่อนที่พวกเขาจะตระหนักถึงมันเสียอีก"
ทุกคนที่ทำธุรกิจสามารถเห็นพ้องต้องกันในความจริงหนึ่งข้อ: การรักษาลูกค้าไว้ยากกว่าการหาลูกค้าใหม่มาก
นอกเหนือจากการให้บริการที่ยอดเยี่ยมแล้ว ความภักดีของลูกค้าในระยะยาวขึ้นอยู่กับการให้บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม และเมื่อมีงานล้นมืออยู่แล้ว ระบบ CRM สำหรับนักบัญชีคือเคล็ดลับในการอยู่เหนือคู่แข่ง
ClickUp นำเสนอเครื่องมือที่ช่วยให้คุณทำงานอัตโนมัติ ติดตามการโต้ตอบกับลูกค้า และรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียว
จากงานที่ทำซ้ำได้และแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ ไปจนถึงการผสานรวมกับเครื่องมือที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่น ClickUp ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริง—การสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน
พร้อมที่จะควบคุมความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณแล้วหรือยัง?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้ฟรี!