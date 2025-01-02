Bing Copilot vs. ChatGPT: เครื่องมือ AI ตัวไหนดีที่สุด?

คุณกำลังจัดการกับกำหนดเวลาหลายอย่างและต้องการคำตอบอย่างรวดเร็วหรือความช่วยเหลือด้านความคิดสร้างสรรค์ คุณจะทำอย่างไร? ง่ายมาก—คุณหันไปหาผู้ช่วย AI ของคุณ
ทุกวันนี้ เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงได้กลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของเรา ช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายอย่างน่าทึ่ง
72% ของพนักงานไว้วางใจให้ AIนำคุณค่ามาสู่กระบวนการทำงานของพวกเขา ตั้งแต่การอัตโนมัติการบริการลูกค้าไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างเนื้อหา
สองตัวที่ได้รับความนิยมจากผู้คนมากที่สุดอยู่ในความสนใจของการปฏิวัติ AI ครั้งนี้: Microsoft Copilot (เดิมชื่อ Bing Chat) และ ChatGPT ทั้งสองโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) นี้มีจุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์ แต่พวกเขาเปรียบเทียบกันอย่างไร?
บทความนี้จะสำรวจ Copilot และ ChatGPT อย่างละเอียด โดยพิจารณาคุณสมบัติหลัก ข้อดี ข้อเสีย และรูปแบบการกำหนดราคาของทั้งสองเครื่องมือ เมื่ออ่านจบแล้ว คุณจะทราบได้ว่าเครื่องมือ AI ใดเหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุด
และอยู่ต่ออีกสักครู่—เรามีคำแนะนำพิเศษเซอร์ไพรส์รอคุณอยู่!
อะไรคือ Copilot?
Copilot (เดิมชื่อ Bing Chat) เป็นแชทบอท AI นวัตกรรมที่ผสานรวมกับเครื่องมือค้นหา Bing ของ Microsoft ด้วย Copilot คุณสามารถสอบถามข้อมูลบนเว็บด้วยภาษาธรรมชาติ และจะได้รับคำตอบที่ครอบคลุมโดยดึงข้อมูลล่าสุดจากแหล่งต่างๆ
คุณสามารถถามอะไรก็ได้ตั้งแต่ "อากาศเป็นอย่างไรบ้าง?" ไปจนถึง "คุณช่วยสรุปบทความนี้ให้หน่อยได้ไหม?" และมันจะตอบกลับตามนั้น
คุณสมบัติของ Copilot
Copilot ถูกผสานรวมเข้ากับเบราว์เซอร์ Microsoft Edge อย่างไร้รอยต่อ ทำให้การเข้าถึงความช่วยเหลือจาก AI ที่เข้าใจบริบทเป็นเรื่องง่าย แถบด้านข้างของ Copilot มีฟังก์ชันต่างๆ เช่น แชท, เขียน, และข้อมูลเชิงลึก ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท่องเว็บ
แชทสำหรับการสนทนาตามบริบท
ด้วยฟีเจอร์แชท คุณสามารถถามคำถามได้โดยตรงในแถบด้านข้างโดยไม่ต้องสลับแท็บ Copilot จะอ่านเนื้อหาของหน้าเว็บที่คุณกำลังดูอยู่และให้คำตอบตามบริบท สรุป หรือคำอธิบายที่เข้าใจง่ายผ่านความสามารถในการเข้าใจภาษาธรรมชาติ
ตัวอย่างเช่น ขณะที่คุณกำลังอ่านบทความเชิงลึก Copilot สามารถสรุปประเด็นสำคัญหรืออธิบายคำศัพท์ที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายขึ้น—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการค้นคว้าอย่างรวดเร็วหรือการทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หาก Copilot ไม่สามารถวิเคราะห์หน้าเว็บหรือสรุปเนื้อหาได้ ให้เปิดใช้งาน "อนุญาตการเข้าถึงเว็บเพจหรือ PDF ใด ๆ" ในการตั้งค่า Microsoft Edge ภายใต้ส่วน Sidebar > Copilot
การสร้างเนื้อหาที่ง่ายขึ้นด้วย Compose
ฟีเจอร์ "สร้างข้อความ" เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างเนื้อหาที่ปรับแต่งตามความต้องการ ด้วยตัวเลือกในการกำหนดโทนเสียง รูปแบบ (เช่น โพสต์บล็อกหรืออีเมล) และความยาว Copilot มอบโครงสร้างสำเร็จรูปสำหรับการเขียนของคุณ ฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุงเหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งหากคุณไม่แน่ใจว่าจะสร้างข้อความกระตุ้นที่มีประสิทธิภาพได้อย่างไร—Copilot ช่วยให้คุณสามารถเริ่มต้นได้อย่างง่ายดายด้วยคำแนะนำที่มีโครงสร้าง
ไม่เหมือนกับ ChatGPT ที่ต้องการคำสั่งที่เฉพาะเจาะจงมาก Copilot มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้เนื้อหาของคุณตรงกับความต้องการของคุณ
ข้อมูลเชิงลึกขั้นสูงสำหรับเนื้อหาเว็บ
แท็บข้อมูลเชิงลึกนำเสนอการวิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าเว็บที่คุณกำลังเยี่ยมชม รวมถึงคำถามและคำตอบ ประเด็นสำคัญ บทความที่เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์เว็บไซต์ เช่น ชื่อโดเมนและอันดับการเข้าชม คุณลักษณะนี้เป็นส่วนเสริมที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งให้บริบทและข้อมูลที่มีคุณค่าเกินกว่าการสร้างข้อความเพียงอย่างเดียว
ด้วย Copilot การท่องเว็บจะกลายเป็นประสบการณ์ที่มีปฏิสัมพันธ์และมีประสิทธิภาพซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการในการค้นหาของคุณ
ราคาของ Copilot
- ฟรี เวอร์ชัน
- แผนโปร: เริ่มต้นที่ $9.99/เดือน
ChatGPT คืออะไร?
ChatGPT พัฒนาโดย OpenAI เป็นผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นเพื่อสนทนาในลักษณะคล้ายมนุษย์ผ่านอินเทอร์เฟซเฉพาะ ด้วยพลังของสถาปัตยกรรม Generative Pre-trained Transformer (GPT) ขั้นสูง จึงสามารถตอบสนองต่อคำถามและข้อความของคุณได้อย่างเหมาะสมตามบริบท
คิดถึงมันเหมือนนักสนทนาที่เฉียบแหลมซึ่งสามารถรับมือกับหัวข้อใด ๆ ได้—ตั้งแต่การช่วยเหลือด้านการเขียน การให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวและอาชีพเฉพาะทาง ไปจนถึงการช่วยคุณปรับปรุงความเข้าใจเกี่ยวกับโลก
คุณสมบัติของ ChatGPT
🧠 เกร็ดความรู้สนุกๆ: ChatGPT เป็นหนึ่งในเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ที่เติบโตเร็วที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดยมีผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ถึง 200 ล้านคนทั่วโลกในเวลาอันรวดเร็ว ตัวเลขนี้แซงหน้าการเติบโตในช่วงแรกๆ ของแพลตฟอร์มยอดนิยมอื่นๆ อย่าง TikTok และ Instagram ซึ่งเคยสร้างสถิติการยอมรับจากผู้ใช้อย่างรวดเร็วมาก่อน
อะไรที่ทำให้ ChatGPT เป็นที่ชื่นชอบของแฟน ๆ นอกเหนือจากการเข้าถึงฟรี? มาสำรวจกัน:
การประมวลผลภาษาธรรมชาติขั้นสูง
ChatGPT เป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ซึ่งช่วยให้สามารถเข้าใจบริบท อารมณ์ขัน และแม้แต่การเสียดสี ทำให้การโต้ตอบรู้สึกเหมือนมนุษย์มากขึ้น ได้รับการฝึกฝนบนชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยแหล่งข้อมูลข้อความที่หลากหลาย โดยใช้การแบ่งเป็นโทเค็นและการฝังคำเพื่อแทนคำและวลีเป็นตัวเลข ทำให้สามารถเข้าใจและสร้างเนื้อหาที่มีความละเอียดอ่อนได้
การสร้างเนื้อหาที่หลากหลาย
ไม่ว่าคุณจะต้องการความช่วยเหลือในการร่างบทกวีที่เปี่ยมด้วยอารมณ์มนุษย์ สร้างโค้ดที่ปราศจากข้อผิดพลาด หรือเขียนข้อความทางการตลาดที่สร้างยอดขายสูง ChatGPT พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ ระบบสามารถปรับใช้กับภาษา สไตล์การเขียน และรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย มอบอิสระในการสร้างสรรค์ผลงานตามที่คุณต้องการ
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: คำตอบของ ChatGPT จะดีได้เท่ากับข้อมูลที่คุณป้อนเข้าไปเท่านั้นใช้เทมเพลตคำสั่ง AI ฟรีเหล่านี้สำหรับ ChatGPT เพื่อรับคำตอบที่ดีที่สุด
ผู้แปลโค้ด ChatGPT
ตัวแปลโค้ดของ ChatGPT ซึ่งพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ Plus ช่วยให้คุณสามารถอัปโหลดและประมวลผลไฟล์ประเภทต่างๆ เช่น ข้อความ โค้ด ข้อมูล และสื่อ นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะห์และแสดงข้อมูลในรูปแบบภาพ รันและดีบั๊กโค้ด รวมถึงแก้ไขไฟล์มัลติมีเดีย เช่น รูปภาพ เสียง และวิดีโอ
คุณสมบัตินี้มอบบริบทที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นกว่าการโต้ตอบมาตรฐาน โดยประมวลผลชุดข้อมูลขนาดใหญ่และลดข้อผิดพลาด เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและผู้ที่ไม่มีทักษะการเขียนโค้ด โดยสามารถทำงานต่างๆ เช่น การทำความสะอาดข้อมูลและการแปลงข้อมูล รวมถึงการแนะนำโค้ด
จีพีที-4โอ
GPT-4o, แบบจำลองการสร้างเนื้อหาล่าสุดของ OpenAI, มีสถาปัตยกรรมที่ใหญ่ขึ้นและได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมมากขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า ทำให้สามารถเข้าใจคำถามที่ซับซ้อนและบทสนทนาที่มีความละเอียดอ่อนได้ดีขึ้น GPT-4 สามารถจัดการกับข้อมูลหลายรูปแบบได้ สามารถสร้างเอกสาร แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน และแม้กระทั่งตีความภาพ ทำให้มีความหลากหลายในหลายสาขา เช่น การศึกษา การเขียนโค้ด และการสร้างเนื้อหา ด้วยความสามารถในการปรับแต่งที่ดียิ่งขึ้น จึงสามารถให้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูงขึ้นซึ่งเหมาะกับการใช้งานเฉพาะด้าน กำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับโมเดลภาษา AI
อ่านเพิ่มเติม:ChatGPT ทำงานอย่างไร? ใช้ประโยชน์สูงสุดจาก ChatGPT!
ราคาของ ChatGPT
- ฟรี เวอร์ชัน
- บวก: $20/เดือน
- ทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Bing Copilot vs. ChatGPT: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
มาดูการเปรียบเทียบอย่างละเอียดระหว่าง Copilot และ ChatGPT โดยเน้นที่คุณสมบัติหลัก ความสามารถ และราคา ตารางด้านล่างนี้แสดงข้อมูลแบบเปรียบเทียบเพื่อให้คุณเข้าใจความสามารถและข้อเสนอของแต่ละแพลตฟอร์ม:
|คุณสมบัติ
|ผู้ช่วย
|แชทจีพีที
|แบบจำลอง
|OpenAI's GPT-4 (ผสานรวมกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft)
|โอเพ่นเอไอจีพีที-4
|แพลตฟอร์ม
|ผสานการทำงานกับผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์ (Word, Excel, ฯลฯ)
|เว็บไซต์แบบสแตนด์อโลน, API, แอปพลิเคชัน iOS และ Android
|การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
|พึ่งพาบริการค้นหาของ Bing เมื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
|สามารถค้นหาเว็บด้วย Microsoft Bing (สำหรับผู้ใช้ Plus)
|การสร้างภาพ
|มีให้ใช้งานผ่านเครื่องมือของ Microsoft ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ Copilot โดยตรง
|สามารถสร้างภาพโดยใช้ DALL·E 3 (เฉพาะ ChatGPT Plus เท่านั้น)
|ความสามารถในการใช้เสียง
|การแปลงเสียงเป็นข้อความเท่านั้น
|จัดการอินพุต/เอาต์พุตเสียง (โดยใช้ GPT-4o)
|การแบ่งปันบทสนทนา
|สามารถแชร์และทำงานร่วมกับเครื่องมือของ Microsoft ได้
|สามารถคัดลอกหรือส่งออกกลุ่มข้อความได้, แชร์ลิงก์ไปยังการสนทนาทั้งหมด
|ข้อจำกัดการใช้งาน
|30 การสนทนาต่อเซสชัน และ 300 การสนทนาต่อวัน
|30 การสนทนาต่อครั้ง, 300 ครั้งต่อวัน (ฟรี), ไม่จำกัดพร้อมข้อความ GPT-4 50 ข้อความทุก 3 ชั่วโมง (Plus)
|การกำหนดราคา
|ฟรี; เป็นส่วนหนึ่งของการสมัครสมาชิก Microsoft 365, ค่าใช้จ่ายเฉพาะสำหรับ Copilot อาจแตกต่างกันตามแผน
|ฟรี; ChatGPT Plus พร้อมให้บริการในราคา $20/เดือน
คุณสมบัติ #1: การสร้างเนื้อหา
ChatGPT มีความเชี่ยวชาญในการเขียนเนื้อหา โดยสามารถสร้างผลงานได้หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การเขียนเชิงสร้างสรรค์ บทกวี การเล่าเรื่อง ไปจนถึงเนื้อหาเชิงวิชาชีพ เช่น อีเมล โค้ดตัวอย่าง และสคริปต์ต่าง ๆ คุณสามารถปรับแต่งโทนเสียง รูปแบบ และสไตล์ของผลลัพธ์ได้ตามต้องการ ทำให้สามารถนำไปใช้กับเนื้อหาที่หลากหลายได้อย่างยืดหยุ่น
Microsoft Copilot มุ่งเน้นไปที่การสร้างเนื้อหาข้อมูลและช่วยเหลือในงานวิจัยเป็นหลัก สามารถสรุปเนื้อหาจากเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง และสร้างข้อความที่สอดคล้องกับคำถามของผู้ใช้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับงานวิจัยและงานเอกสาร
🏆 ผู้ชนะ: ChatGPT
ChatGPT มีความหลากหลายมากกว่าในการสร้างเนื้อหาที่หลากหลาย ในขณะที่ Bing Copilot เหมาะสมกว่าสำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำและข้อมูลจำนวนมาก
คุณสมบัติที่ 2: คุณภาพการตอบสนอง
ChatGPT ให้บริการการตอบกลับที่เป็นการสนทนาและมีลักษณะเหมือนมนุษย์ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสอบถามทั่วไป การคิดสร้างสรรค์ และการสร้างความคิด แม้ว่ามันอาจไม่ได้อ้างอิงแหล่งข้อมูลเสมอไป แต่คุณภาพของภาษาและการมีส่วนร่วมในการตอบกลับนั้นสูง ซึ่งมีคุณค่าสำหรับผู้ที่ต้องการประสบการณ์ที่มีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น
Microsoft Copilot ให้ความสำคัญกับความชัดเจนและความถูกต้องของข้อมูลในคำตอบ โดยใช้ข้อมูลจากเว็บแบบเรียลไทม์เพื่อให้คำตอบที่ละเอียดพร้อมแหล่งที่มา ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ ความถูกต้องนี้ทำให้เหมาะสำหรับการวิจัย ที่ต้องการข้อมูลที่แม่นยำและน่าเชื่อถือ
🏆 ผู้ชนะ: ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณ
ChatGPT เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับการสนทนาที่เป็นธรรมชาติและน่าสนใจ อย่างไรก็ตาม Microsoft Copilot มีความแม่นยำและข้อมูลที่ตรวจสอบได้มากกว่า
คุณสมบัติที่ 3: การผสานรวมกับพื้นที่ทำงาน
สมมติว่าทีมการตลาดของคุณกำลังทำการวิจัยสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กำลังจะมาถึง พวกเขาเก็บข้อมูลจากแหล่งต่างๆ วิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้า สร้างเนื้อหา และจัดระเบียบผลการค้นพบเพื่อแบ่งปันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในกรณีเช่นนี้ การผสานรวมเครื่องมือ AI ที่เหมาะสมเข้ากับกระบวนการทำงานของพวกเขาสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและความร่วมมือได้อย่างมีนัยสำคัญ
ChatGPT ด้วยคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ สามารถเข้าถึงได้เป็นเครื่องมือแบบสแตนด์อโลน ผ่านแผน Pro ผู้ใช้สามารถผสานการทำงานเข้ากับกระบวนการทำงานต่างๆ ได้โดยการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามผ่าน API ของ OpenAI มันทำงานได้ดีกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ แต่การผสานการทำงานต้องมีการตั้งค่า ซึ่งอาจเหมาะสำหรับการปรับแต่งส่วนบุคคลมากกว่าการทำงานร่วมกันแบบสำเร็จรูป
Microsoft Copilot เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของ Microsoft และถูกสร้างขึ้นเพื่อผสานการทำงานกับเครื่องมือ Microsoft Office 365 อย่าง Word, Excel และ Outlook ได้อย่างราบรื่น ทำให้เหมาะสำหรับมืออาชีพที่พึ่งพาชุดโปรแกรมของ Microsoft เนื่องจากสามารถเปลี่ยนระหว่างงานได้อย่างไร้รอยต่อโดยใช้ Microsoft Copilot เพื่อสร้างเนื้อหา จัดระเบียบข้อมูล และทำการวิจัยภายในแอปพลิเคชันที่คุ้นเคย
🏆 ผู้ชนะ: Microsoft Copilot
Copilot สามารถใช้งานร่วมกับ Microsoft 365 ได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับเครื่องมือในที่ทำงาน ChatGPT มีความยืดหยุ่น แต่การตั้งค่าการผสานรวมกับพื้นที่ทำงานของเครื่องมือต่าง ๆ อาจต้องใช้เวลาเพิ่มเติม
คุณสมบัติที่ 4: ความปลอดภัยของข้อมูล
ChatGPT ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความปลอดภัยของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการอัปเกรดล่าสุดใน GPT-4
OpenAI ได้ลงทุนเวลาอย่างมากในการปรับปรุงความปลอดภัยและการปรับให้สอดคล้อง เพื่อให้มั่นใจว่า GPT-4 มีแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อคำขอเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนน้อยลง 82%และมีแนวโน้มที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องมากขึ้น 40% เมื่อเทียบกับเวอร์ชันก่อนหน้า
Microsoft Copilot ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของ Microsoft ได้รับประโยชน์จากนโยบายความปลอดภัยที่ครอบคลุมของ Microsoft เช่นหลักการ Zero Trust ที่ให้การปกป้องข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับผู้ใช้ภายในแพลตฟอร์ม Bing และ Edge
🏆 ผู้ชนะ: Copilot
ทั้งสองเครื่องมือ มุ่งมั่นที่จะรับประกันความปลอดภัยและความสอดคล้องของข้อมูล มอบประสบการณ์ AI ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นให้กับผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม ต่างจาก ChatGPT, Copilot จะเก็บข้อมูลของคุณเป็นส่วนตัว ทำให้มีความได้เปรียบเล็กน้อยในการเปรียบเทียบแบบตัวต่อตัวนี้
Bing Copilot เทียบกับ ChatGPT บน Reddit
เราได้นำการถกเถียงระหว่าง ChatGPT กับ Copilot ไปยัง Reddit เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ใช้กับแชทบอท AI เหล่านี้ โดยเน้นย้ำถึงความแตกต่างที่สำคัญของพวกเขา
ผู้ใช้ Niss_UCL ได้ชี้ให้เห็นว่า:
คิดว่าระบบ Copilot ไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็น; ChatGPT ยังมีข้อผิดพลาดอยู่ แต่ขอบเขตของข้อผิดพลาดนั้นน้อยกว่า
ความคิดเห็นนี้สะท้อนความรู้สึกทั่วไปที่แม้ว่าทั้งสองเครื่องมือจะมีข้อบกพร่อง แต่ ChatGPT อาจให้ประสบการณ์โดยรวมที่น่าเชื่อถือกว่าเล็กน้อย
ผู้ใช้ Reddit อีกคนหนึ่งชื่อ CK1026 ได้เน้นย้ำถึงจุดแข็งของ Copilot:
ข้อได้เปรียบเพียงสองประการของ Copilot เมื่อเทียบกับ ChatGPT คือการเรียนรู้จากข้อมูลส่วนตัวของคุณใน M365 และการรักษาข้อมูลของคุณให้เป็นส่วนตัว
ผู้ใช้ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการผสานรวมกับ Microsoft 365 อย่างราบรื่นจะเลือกใช้ Copilot
ผู้ใช้รายหนึ่งเสนอความคิดเห็นที่เป็นกลางมากขึ้น:
Copilot ดีเท่ากับ ChatGPT หรือไม่? ไม่. แต่ข้อมูลเป็นความลับหรือไม่? ใช่.
ความคิดเห็นนี้สะท้อนมุมมองที่สมดุล โดยตระหนักว่าแม้ว่า Copilot อาจไม่มีความสามารถในการสนทนาเทียบเท่ากับ ChatGPT แต่ก็มอบข้อได้เปรียบที่สำคัญในด้านความเป็นส่วนตัว
ตอนนี้ มาสำรวจทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Copilot และChatGPT กัน
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Bing Copilot เทียบกับ ChatGPT
หากคุณมีแชทบอท AI ที่รวมความสามารถในการประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ของ Copilot กับความหลากหลายทางความคิดสร้างสรรค์ของ ChatGPT ไว้ด้วยกันล่ะ?
คุณมีอยู่หนึ่งแล้ว
พบกับ ClickUp—แอปสำหรับทุกงาน— ซึ่งเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ ChatGPT และ Copilot
มันก้าวไปไกลกว่าการสร้างข้อความด้วย AI โดยนำเสนอการจัดการงานที่แข็งแกร่ง การจัดการความรู้ การผสานรวมที่ราบรื่นกับแอปมากกว่า 1,000+ และเครื่องมือสร้างเอกสารขั้นสูง—ทั้งหมดนี้ถูกปรับให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ClickUp ช่วยให้ทีมและผู้จัดการสามารถมองเห็นระดับสูงของงานที่ต้องส่งมอบและสถานะความคืบหน้าของงานในโครงการได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังใช้ AI เพื่อลดระดับการบริหารจัดการที่จำเป็นสำหรับทุกด้านของโครงการ
ClickUp ช่วยให้ทีมและผู้จัดการสามารถมองเห็นระดับสูงของงานที่ต้องส่งมอบและสถานะความคืบหน้าของงานเหล่านั้นได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อลดระดับงานด้านการบริหารจัดการในทุกด้านของโครงการอีกด้วย
มาดูกันว่าอะไรที่ทำให้การใช้ ClickUp เป็นสุดยอดเทคนิค AIสำหรับการทำงานให้เร็วขึ้น
ClickUp One-Up อันดับ 1: ClickUp Brain
ClickUp Brainคือผู้ช่วย AI ที่ทรงพลัง ออกแบบมาเพื่อจัดระเบียบงานแต่ละชิ้นและเร่งประสิทธิภาพการทำงานของทีม ด้วยฟีเจอร์อัจฉริยะสำหรับการสรุปข้อความ อัปเดตงาน ถามตอบความรู้ และระดมความคิดClickUp Brain ช่วยให้คุณและทีมทำงานได้อย่างชาญฉลาดไม่ต้องเหนื่อยหนัก
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการโครงการ แคมเปญการตลาด หรือการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ClickUp Brain จะกลายเป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันด้วย AI ที่ดีที่สุดของคุณ ทำให้ง่ายต่อการ:
- รับการอัปเดตงานทันทีผ่าน AI CatchUps (สำหรับหัวข้อสนทนาที่พลาดไป) และ AI StandUps (สำหรับงานที่กำลังดำเนินการในทีมของคุณ)
- สรุปความคิดเห็นยาวและบทสนทนา
- ร่างอีเมล, สรุปโครงการ, และไอเดียเนื้อหาได้ทันทีโดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติ
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับงาน, ผู้คน, และเอกสารจากพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณเพียงแค่ถามคำถามในภาษาธรรมชาติ
- สร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติโดยไม่ต้องเขียนโค้ด (เช่น อัปเดตผู้รับผิดชอบงานเมื่อสถานะงานเปลี่ยน หรือส่งอีเมลเมื่องานเสร็จสิ้น เป็นต้น) ด้วยเครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติด้วยภาษาธรรมชาติของ Brain
อะไรคือข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของ Brain เมื่อเทียบกับ ChatGPT และ Copilot? เนื่องจาก Brain ถูกฝังอยู่ใน ClickUp โดยตรง คุณสามารถระดมความคิด, อัตโนมัติงาน, และจัดการโครงการทั้งหมดของคุณในที่เดียว
ClickUp's One-Up #2: ClickUp Docs
พวกเราส่วนใหญ่ทำงานกับเอกสารหลายฉบับทุกวัน การค้นหา การอ้างอิง และการทำงานร่วมกันกับเอกสารเหล่านี้อาจเป็นเรื่องยากเนื่องจากข้อมูลกระจัดกระจาย
ClickUp Docsช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยพื้นที่ที่ราบรื่นสำหรับการสร้าง แก้ไข และจัดเก็บไฟล์สำคัญทั้งหมดในที่เดียว ก้าวข้ามการจดบันทึก การเขียนข้อเสนอ และการสร้างโครงร่างและบันทึกย่อแบบแยกส่วน ClickUp Docs ช่วยให้คุณและทีมของคุณทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์—แก้ไขเอกสารร่วมกัน แสดงความคิดเห็นและกล่าวถึงเพื่อนร่วมทีมในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องบนเอกสาร และมอบหมายงานได้โดยตรงจากเนื้อหาของเอกสารของคุณ
คุณสามารถเปลี่ยนส่วนใด ๆ ของเอกสารของคุณให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้ใน ClickUpและเชื่อมโยงพวกมันกับโครงการที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างพื้นที่ทำงานที่จัดระเบียบอย่างดี ClickUp Docs ช่วยให้เอกสารของคุณสอดคล้องกับโครงการ งาน และกระบวนการทำงานของทีมคุณในศูนย์กลางเดียว
ClickUp's One-Up #3: เครื่องมือการจัดการโครงการของ ClickUp
รู้สึกหนักใจกับเป้าหมายและรายละเอียดโครงการที่กระจัดกระจายหรือไม่? ใช้เครื่องมือการจัดการโครงการของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบและเพิ่มความชัดเจน ในขณะที่เครื่องมือ AI อย่าง ChatGPT และ Copilot มีความเชี่ยวชาญในการสร้างเนื้อหาและให้ความช่วยเหลือในการสนทนา ClickUp ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเปลี่ยนความคิดให้เป็นการกระทำ ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหนือกว่าสำหรับประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานร่วมกัน
ClickUp ผสานการจัดการงาน การติดตามเป้าหมาย การติดตามเวลา การจัดการเอกสาร และเครื่องมือ AI ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ช่วยขจัดความจำเป็นในการใช้แอปหลายตัว คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน เช่น แชทในตัว การสร้างเอกสารร่วมกัน ความคิดเห็นแบบมีหัวข้อ และแดชบอร์ดของทีม ช่วยให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น—คุณสมบัติที่เครื่องมือ AI แบบสแตนด์อโลนไม่มี
ปรับให้เข้ากับความต้องการของทีมคุณได้อย่างเต็มที่ ClickUp ช่วยให้คุณสร้างมุมมองที่กำหนดเอง, แม่แบบ, และการทำงานอัตโนมัติที่ปรับให้เหมาะกับอุตสาหกรรมหรือประเภทโครงการเฉพาะ ใช้ ClickUp สำหรับ
- การอัตโนมัติการสร้างงาน: เร่งการวางแผนด้วยการสร้างงานและสร้างงานย่อยโดยอัตโนมัติได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Brain
- การจัดการการพึ่งพาและความสำคัญ: มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดด้วยลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpและมั่นใจได้ว่างานที่สำคัญจะไม่ถูกชะลอด้วยความสัมพันธ์การพึ่งพา
- การมองเห็นและความโปร่งใสที่มากขึ้น: มั่นใจในความโปร่งใสและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพผ่านแชทแบบบูรณาการที่รวมงานและการสนทนาของคุณไว้ด้วยกัน (รายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง)
- การปรับโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายทั่วทั้งองค์กร: เสริมพลังให้ทีมของคุณสามารถปรับโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทได้อย่างราบรื่นผ่านClickUp Goals
อ่านเพิ่มเติม:10 เครื่องมือและซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ AI ที่ดีที่สุด
ClickUp's One-Up #4: ClickUp Chat
ไม่ว่าจะเป็นการปรึกษาหารือกับทีมเกี่ยวกับโครงการ, การคิดค้นไอเดีย, การถามคำถาม, หรือการแบ่งปันการอัปเดตความคืบหน้าของงาน,ClickUp Chatจะช่วยให้บริบทของคุณเชื่อมต่อและค้นหาได้ง่าย.
นี่คือคุณสมบัติเด่นบางประการของ ClickUp Chat ที่ช่วยป้องกันการสลับภาษีและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ:
- โปรไฟล์เพื่อนร่วมทีมและการจัดตาราง: ดูลำดับความสำคัญของเพื่อนร่วมทีมและจัดตารางประชุมได้โดยตรงภายในแชท
- คุณสมบัติของ AI: ใช้ AI เพื่อคำตอบทันที, ติดตามข้อความที่พลาดไป, สร้างงานจากข้อความ, และค้นหางาน/เอกสารที่เกี่ยวข้องในเวลาจริง
- การจัดการงานแบบบูรณาการ: การสนทนาจะเชื่อมต่อกับรายการ, โฟลเดอร์, และพื้นที่ของคุณใน ClickUpทำให้การจัดการโครงการและการอัปเดตเป็นไปอย่างราบรื่นโดยตรงจากอินเทอร์เฟซการสนทนา
- สิทธิ์ในการแชท: การแชทสามารถเป็นแบบสาธารณะหรือส่วนตัวได้ โดยมีตัวเลือกการตั้งค่าที่อนุญาตให้ควบคุมการเข้าถึงและจัดการความเป็นส่วนตัวสำหรับการสื่อสารภายในทีม
- ปักหมุดและจัดระเบียบแชท: ปักหมุดแชทที่สำคัญเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายขึ้น และเพิ่มคำอธิบายหรือหัวข้อเพื่อบริบทและความชัดเจน
- ฟังก์ชันการค้นหา: ค้นหาภายในและข้ามแชทเพื่อค้นหาการสนทนาหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว
การตั้งค่านี้ช่วยให้การทำงานร่วมกันและการจัดการโครงการมีประสิทธิภาพ ทำให้การสื่อสารและการจัดการงานทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้ในพื้นที่ทำงานเดียวที่รวมกัน
เพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ AI ของคุณด้วย ClickUp
ปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช่สิ่งทดแทนสำหรับความฉลาดของมนุษย์ แต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และความชาญฉลาดของมนุษย์
มุมมองนี้เน้นย้ำความจริงที่สำคัญ: ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีพลังมากที่สุดเมื่อมันเสริมสร้างความสามารถของมนุษย์ แทนที่จะพยายามแทนที่มัน เครื่องมืออย่าง Copilot และ ChatGPT ได้นำหลักการนี้มาใช้ในรูปแบบที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น Copilot มีความเชี่ยวชาญในการผสานรวมกับ M365 เพื่อข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ ในขณะที่ ChatGPT โดดเด่นด้วยความยืดหยุ่นในการสร้างสรรค์และความหลากหลายในการสนทนา
หากคุณกำลังมองหาโซลูชันครบวงจรที่ผสานพลังของ AI เข้ากับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานการจัดการโครงการ และการทำงานอัตโนมัติClickUp คือคำตอบของคุณ ClickUp ผสาน AI เข้ากับการจัดการงาน การทำงานร่วมกันในทีม และการเพิ่มประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์อย่างไร้รอยต่อ ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนแนวคิดไปสู่การปฏิบัติได้อย่างง่ายดาย
ไม่ว่าคุณจะสร้างเนื้อหา ติดตามความคืบหน้าของโครงการ หรือประสานงานกับทีม ClickUp ช่วยให้คุณสามารถจัดการทุกอย่างได้อย่างเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆด้วยเทมเพลตโครงการที่ปรับแต่งได้ ฟีเจอร์ AI ขั้นสูง และเวิร์กโฟลว์แบบรวมศูนย์ ClickUp รวบรวมทุกสิ่งที่คุณต้องการไว้ในที่เดียว